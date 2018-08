Hoy por Hoy (23/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 0027 00:15 la guerra comercial entre Estados Unidos y China se acaba de agravar ha entrado en vigor la respuesta de Pekín atrás aranceles a los productos de Estados Unidos por un valor de dieciséis mil millones de dólares Javier Alonso

Voz 0858 00:26 con una cantidad equivalente a la que impuso Washington a doscientos setenta y nueve productos made in China del Ministerio de Comercio chino también ha anunciado que va a presentar otra queja formal contrataron ante la Organización Mundial de Comercio que resuelve las disputas internacionales sobre este asunto esta mañana en Hoy por hoy ya hemos hablado con el secretario general del Partido Popular todo Teodoro García Egea ha evitado hasta en tres ocasiones pronunciarse sobre qué votará el PP en el Congreso cuando se vote la convalidación del decreto ley para exhumar a Franco y saca sus restos del Valle de los

Voz 1 00:58 Caídos hace poco más de un año los popular

Voz 0858 01:01 o se abstuvieron en una iniciativa de los socialistas que pedía la salida de los restos del dictador pero el número dos del PP no ha querido confirmar si iban a votar lo mismo en esta ocasión sólo que no lo van a apoyar por una cuestión de procedimiento porque el PP cree que no se debe tramitar por vía urgente

Voz 3 01:16 Nuestra posición hoy es no votar a favor lógicamente no vamos a apoyar esto imprimieron no vamos a entrar presentar en desarrollar ese recurso que parece un abuso total la utilización de esta fórmula y posteriormente pues nuestra posición teniendo en cuenta que no vamos a apoyar esta medida obviamente porque además creemos que es una cortina de humo para que no se hable de otras cuestiones

Voz 0858 01:40 Isaura la noticia que cuenta esta mañana el diario El País que dice que el PSOE está abierto anular las condenas del franquismo por cuestiones ideológicas como las que sufrieron el expresident Compains o el poeta Miguel Hernández dice Teodoro García Egea que no entiende el empeño del PSOE por mirar al pasado tampoco ha concretado que votará en este caso al PP

Voz 0027 02:03 Iñaki Urdangarin acaba de obtener el segundo grado penitenciario la Junta de Tratamiento de la cárcel de la que cumple condena autor todo ese segundo grados según la Agencia EFE segundo grado Se establece a los dos meses ingresar en prisión Illa obtiene la mayoría de los presos cuando el yerno del Rey Don Juan Carlos cumple las tres cuartas partes de esa condena de cinco años de cárcel que está cumpliendo ahora mismo podrá gozar del primer permiso penitenciario y además Javier

Voz 0858 02:27 es jueves es veintitrés de agosto y lo está contando la Ser en Madrid el rapero kit creo vetado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares por sus letras misoginias aparece en el cartel de otro festival en la Comunidad de Madrid el amanecer bailando de Móstoles Javier

Voz 1 02:40 Cao el cantante Kid creo actuará el próximo sábado ocho de septiembre en este festival que se celebra en Móstoles está en el cartel de artistas y si nadie lo remedia allí sonarán sus letras con expresiones como ponte a cuatro baja lo chupa perra este rapero acaba de ser vetado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares después de que el promotor de los conciertos de esa localidad también lo contratará junto a Kate Mc Cain al que también han vetado por el mismo motivo en este caso la empresa ya les había pagado un adelanto y ahora estudia pedir una indemnización al Ayuntamiento por obligarles a cancelar este concierto Kevin Spacey se enfrenta aún no

Voz 0858 03:12 nueva acusación de agresión sexual el actor se enfrenta al menos otras siete acusaciones similares en Estados Unidos y Reino Unido ha ido abajo

Voz 0137 03:19 si la supuesta agresión tuvo lugar en octubre de dos mil dieciséis en Malibú a cincuenta kilómetros de Los Angeles aunque las autoridades ya estaban investigando al actor por otra denuncia que salió a la luz el pasado abril y que supuestamente ocurrió en octubre del noventa y dos con un varón adulto al margen de estas dos agresiones el actor está siendo investigado por al menos seis casos más de la misma índole en Reino Unido los escándalos por las agresiones sexuales han supuesto la caída en picado de la carrera de Spacey

Voz 1 03:42 su última película El club de las jóvenes multimillonaria

Voz 0137 03:45 Ellos que se estrenó el pasado fin de semana recaudó en dos días quinientos cuarenta dólares en los once cines estadounidenses que la proyectaron

José Mari Calleja buenos días bueno Hardy

los Aimar García bon día hola buen día

Voz 2 05:30 es nuestra Kaiser muy buenos de bueno está en Parador el PP después de que el Gobierno hoy podemos Pedro Sánchez

Voz 0027 05:38 Pablo Iglesias pactaran ayer en esa conversación telefónica cambiar la ley para que los de Pablo Casado no no puedan vetar la senda de déficit en el Senado Si algo ha dejado claro Teodoro García León Teodoro García Egea el secretario general del PP aquí hace hace unos minutos es que bien no les ha sentado como lo analiza ese ese anuncio de cambio legal las consecuencias que pueda tener Calleja

Voz 1093 05:59 bueno pues es evidente que al PP esto no tiene que que porque está quitando la llave que le va a permitir hacer política lo que había dicho el Partido Popular bueno ustedes hagan lo que quieran el Congreso que nosotros tenemos mayoría absoluta en el Senado ibamos a frenar cualquier iniciativa que puedan tomar de manera que es lógico que si se les quita esa posibilidad de veto podemos decir o del cierre de lo que ellos decidan pues estén este necesitados lo que pasa es que claro no parece muy serio que las cosas que se puedan determinar por mayoría dentro del Congreso de los Diputados pues haya una posibilidad de de clausurar las digamos en el Senado no yo creo que ese es el eterno debate del papel del Senado que hace lo que no deja de hacer el Senado está claro que después de la derrota de Rajoy después de la huida de Rajoy por así decir hace ha creado una nueva mayoría dentro del Congreso sus diputados que no debería tener ese freno ese esa capacidad de veto en el Senado esto políticamente plantea también un debate no hasta qué punto Es una medida con un aire autoritario el decir que una Cámara como el Senado que hay un partido que tiene mayoría puedan no ejercer esa posibilidad de veto pero en cualquier caso tiene razón el Partido Popular para estar enfadado le han quitado la llave de la llave que permite abrir o cerrar unos presupuestos

los bueno

Voz 6 07:16 creo que hay una cosa que el que en la que suele fallar el Partido Popular quiere recordar que el parlamentarismo no se basa solo en el resultado electoral sino también en la capacidad de tejer alianzas con otras formaciones políticas y en este caso le pasó en la moción de censura vuelve a pasar ahora no esto es el resultado pues de un acuerdo parlamentario igual de legítimo es que este acuerdo se sí forfait en el Congreso que que que que el Senado no si hay esa mayoría para aprobarlo en el Congreso se cambia la ley no se requiere el paso por el Senado pues fue pues ese es el juego del parlamentarismo entiendo que podrá estar enfadados evidentemente lo que pasa es que también hay la cuestión de fondo votar en contra de que se pueda flexibilizar el déficit pactado ya con Europa sinceramente me parece una posición que también hay que explicar no solamente digamos la cuestión más más formal de de la de la aprobación sino también la la cuestión de fondo no por otra parte el acuerdo Gobierno podemos pues me parece que que en fin que hay un antes y un después en en Podemos no creo que es la prueba de que Podemos quiere entrar en el Gobierno que quiere pasar un poco página de de ser sólo un partido protesta un partido reivindicación quiere pasar a ser un partido pues útil de gobierno bueno eso me parece que es una es pasar a la madurez madurez no

Voz 1 08:47 Ernesto te doy la palabra ahora mismo en Segunda pero yo Neve Larra buenos días muy buenos días con largos la Junta de de Unidos Podemos este acuerdo es como decía Lola un aterrizaje de Podemos en la política en la política Atica

Voz 7 09:02 yo creo que nosotros hemos ido enormemente traumático porque siempre hemos puesto por delante los intereses Si y las necesidades de la gente en nuestro país creo que en cada momento hemos tratado concretado en políticas públicas y eso que nosotros entendemos que es lo que está reclamando la gente no puede ser lo que reclaman las mareas de pensionistas ocho el mandato del ocho de marzo pero creo que útiles desde que llegamos a la política hemos sido bastantes

Voz 7 09:38 nosotros estamos bastante satisfechos con el resultado de la reunión de ayer principalmente porque como sabéis a lo largo de este mes bueno pues habíamos visto muy una un cierto inmovilismo por parte del Gobierno que no sabía movido de sus posiciones iniciales que recibimos un movimiento y fuimos capaces de concretar un acuerdo en la reunión que por otra parte ya habían tanteado

Voz 1 10:00 la Iglesia si Pedro Sánchez de manera telefónica

Voz 7 10:03 en los últimos días Si bueno y creo que es para estar moderadamente satisfechos que vayamos a quitarle la llave de al Partido Popular de esos es decidí porque básicamente lo acaba de comentar una de las es en la mesa el Partido Popular quiere utilizar las herramientas parlamentarias que tiene para que la gente de nuestro país viva peor quitarle creo a Pablo Casado y al Partido Popular el último reducto de poder que él quedaba en el Senado con seis una muy buena noticia para que nuestro país tenga las cuentas ese merece dicho esto

Voz 1 10:35 usted qué careto el objetivo del PP es que la gente viva peor

Voz 7 10:39 creo que en en este caso se ha demostrado lo largo de los últimos años han aplicado todo políticas públicas que básicamente tenían por objetivo que favorecerá a las élites de nuestro país han dejado tras de sí un treinta por ciento de pobreza infantil y todo eso

Voz 7 10:58 otro país que son demenciales y creo que eso es concreta vamos ellos sabían que las políticas que estaban aplicando iban a ayudarnos a esos sin de pobreza así que creo que sí que las políticas del Partido Popular hacen que la gente nuestro país viva peor que ellos lo saben

Voz 1 11:11 antes este paréntesis le había preguntado y usted me estaba contestando sobre la fórmula con la que se va a callar se ha concretado algo sobre eso

Voz 7 11:20 tuvimos un debate jurídico bastante amplio y nosotros le vamos a hacer una propuesta al Gobierno sobre cómo se podría concretar eso jurídicamente porque creemos que es posible mecanismo parlamentario relativamente sencillos

Voz 1 11:31 cuál

Voz 7 11:32 estamos de pero que se van a explorar dos días la opción del Real Decreto y además de la de proposición de ley creo que esas en esos dos días nos moveremos Si las vamos a explorar

Voz 1 11:44 el tiempo hacerlo antes de que llegara la senda de déficit a Congreso

Voz 7 11:49 darla es uno de los compromisos que arrancamos ayer de la reunión y esa es la clave fundamental porque sino todos los acuerdos a los que llevemos en el paquete de medidas sociales que hemos puesto encima de la mesa no se podrían aplicar porque el Partido Popular seguiría teniendo ya había versionado

Voz 1 12:05 por lo que anunció anoche Echenique este cambio de ley pero también por ejemplo ese acuerdo para compensar en una paga única la diferencia entre las canciones si el IPC estos son acuerdos cerrados porque de este Hacienda lo que no existen es que todavía están las negociaciones abiertas que lo de ayer fue una reunión de trabajo no concretan demasiado todo esto está cerrado

Voz 7 12:25 claro yo creo que lo explico bien Pablo pero a lo mejor como era muy tarde no no se entendió del todo en el acuerdo fundamental al que llegamos ayer es el poder quitarle la llave al Partido Popular para que bueno yo creo que eso además cierra la vía de la gobernadora gobernabilidad en forma de gran coalición y refuerza la vía de la gobernabilidad progresista en nuestro país con lo cual yo creo que es una buena noticia porque creo que es un queda claro que el Partido Socialista con quién tiene que llegar a acuerdos con nosotros para que la gente nuestro país duda mejor pero efectivamente ayer a lo que como bloque concluimos en la reunión era que le vamos a quitar la llave al Partido Popular lo que sí que queríamos trasladar edad que estábamos relativamente satisfechos

Voz 1 13:06 los grado de acuerdo en alguna las medidas sociales

Voz 7 13:09 una de las medidas en las que vimos mayor grado de acuerdo en esa reunión aunque todavía no está concretado era la de la actualización al IPC de las pensiones en una paga única y también a la eliminación del copago farmacéutico fueron los puntos en las que el grado de acuerdo en la reunión era era muy alto con lo cual somos optimistas evidentemente son la foros que que están por cerrar pero en los que vimos un alto grado de acuerdo

Voz 1 13:33 en cualquier caso no sería por aclarar no sería una revalorización de las pensiones de forma permanente sino que de una forma puntual el año que viene se daría una paga de los pensionistas para compensar lo perdido no no no sería que todos los meses el uno

Voz 7 13:51 no no es la propuesta que nosotros hacemos es clara es que las pensiones se tienen que actuales actualizar al IPC cada año y además eliminar el factor de sostenibilidad lo que decimos es que el acuerdo al que llegaron del Partido Popular y el PNV no es suficiente y eso se tiene que compensar a los pensionistas las pensionistas yo en nuestro país con una actualización al IPC en en el formato de una paga única a principio de dos mil diez nueve eso es lo que en lo que tenemos un alto grado de acuerdo pero nosotros hemos decidido y de hecho es una de las principales propuestas que vamos a llevar a los Presupuestos Generales que las pensiones se tienen que actualizar el IPC cada año y además eliminar ese factor empobrecimiento que que va a hacerles perder mucho poder adquisitivo a los pensionistas y la estas de nuestro país

Voz 1 14:34 entonces con lo que ya han acordado ustedes con Hacienda incluso aunque el Ejecutivo no negocie la senda de déficit con la Comisión Europea que era una de las condiciones que ponen ustedes incluso aunque eso no pase ustedes ya votarían a favor de la senda de déficit

Voz 7 14:48 bueno yo creo que el el sentido del voto de lo último yo creo que la buena noticia de ayer es que el Gobierno mostró voluntad de negociar y creo más que si ellos tienen voluntad de hacer medidas que estén a la altura de la España que promovió la moción de censura hay que la logró que en de la gente que no perdían la esperanza nosotros desde luego que que nos van a encontrar ahí y creo que bueno yo estoy estoy optimista después de la reunión de ayer porque creo que el Gobierno ha modificado al menos parcialmente su posición si hay voluntad de acuerdo que es lo fundamental

Voz 1 15:21 el PSOE les había comunicado a ustedes que si está dispuesto a anular por ley los juicios políticos del franquismo es una noticia que publica hoy El País

Voz 7 15:30 el yo creo que esto es una los compromisos que ya sabía votado reiteradamente en el Congreso pero yo creo que es una buena noticia que se vayan dando pasos en la memoria en la recuperación de la memoria democrática en nuestro país sin duda que la eliminación de lujo de los juicios del franquismo es una sin duda la que se sumen los restos de del dictador es otra buena noticia pero yo pondría el foco siempre en que es necesario que se juzga recrimina a los criminales franquistas en nuestro país esta es una de las grandes reivindicaciones que pongan encima de la mesa las organizaciones que trabajan en memoria histórica en nuestro país y creo que es fundamental escucharles porque

Voz 8 16:07 el las víctimas muchas veces lo que quieren es G

Voz 7 16:09 noticias quieren que se pueda juzgar a los criminales franquistas y eso en España no se ha hecho como se ha podido hacer en otros países como Alemania o Argentina y creo que esa es la gran deuda que tenemos en nuestro país tenemos que hacer lo posible para que la ley de amnistía no se convirtió en lo que se ha convertido que es una ley de punto final toque de la reforma de la ley de amnistía en el sentido de que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad como exigen las Naciones Unidas es una de las claves que yo le pondría encima de la mesa al Gobierno que además el Partido Socialista en determinados momentos ha apoyado y creo que deberían replantearse ese posicionamiento en cualquier caso todos los pasos que vayamos dando para la recuperación de la memoria democrática de nuestro país pues desde luego son son bienvenidos pero creo que no son el paso fundamental que es que se puedan juzgar a criminales franquistas como Martín Villa o que se retiren las es las pedanías a torturadores como Billy el Niño no

Voz 1 17:01 señora vela terminamos ha dicho Teodoro García Egea el Secretario General del Partido Popular y aquí en Hoy por hoy hace unos minutos que él sí quitaría lazos amarillos con sus manos que le parece

Voz 7 17:15 bueno creo que hay que respetar las competencias que tienen las distintas administraciones y creo que no es una buena noticia que haya ciudadanos y ciudadanas que que se tomen de alguna manera la libertad de de retirar lazos en el sentido de que eso es una expresión de la libertad de expresión en nuestro país que creo que hay mecanismos democráticos más que suficientes mecanismos democráticos y políticos si no es con el acuerdo con que ella lazos amarillos para defender sus posiciones pero creo que de alguna manera Tomás dio la la justicia por su mano no es no es la mejor solución

Voz 1 17:48 también ha dicho el señor García Egea que son ustedes los que gobiernan habrá mismo dentro dentro del Gobierno que Pablo Iglesias ha venido decir que Palop ese es el presidente

Voz 7 17:57 bueno yo a nosotros nos gustaría tener toda la influencia posible que nos permitan nuestros cinco millones de otros en la medida en que eso suponga que la españoles dice M la España el ocho de marzo y de las mareas de pensionistas tiene capacidad de hacer políticas públicas en nuestro país y mejorar la vida de la gente sobre cuestiones

Voz 1 18:15 hacía ya ya terminamos todos señora velará que les parece que la Liga vaya a jugar un partido en Estados Unidos al Gobierno lo ha apoyado pero los jugadores están en contra y amenazan con ir a la huelga cuál es la posición de Podemos

Voz 7 18:27 creo que los los jugadores están en lo cierto y tienen todo nuestro apoyo para para llevar a cabo sus reivindicaciones

Voz 1 18:33 yo nueve Larra portavoz adjunta de Unidos Podemos gracias por estar en la esta mañana buenos días buenos días Ernesto perdóname que te había cortado ahí bueno hay ni siquiera había llegado a dar la palabra y ahora qué te parece este acuerdo al que han llegado el Gobierno y Podemos para cambiar la ley que el Senado con la mayoría absoluta del PP ya no tenga la última palabra sobre la senda de déficit

Voz 0587 18:53 bueno yo creo que era inevitable creo que si realmente se quiere llegar a una aprobación de la nueva senda del gasto que ese propondrá en septiembre era inevitable para mí había dos vueltas en Podemos Aimar la vuelta será que primero iban a decir que no y que lo iban a decir que sí y además escrito sobre eso y tal y creo que hay una digamos los círculos que están cerca de Pedro Sánchez se respira desde hace semanas una tranquilidad en que la segunda iba a hacer la vencida y veremos a ver si eso es así está por ver a mi me parece que la la modificación de la Ley de esta presupuestario en este punto era inevitable no nos debemos rasgar las vestiduras a rajar las vestiduras porque o en una noche pues Rajoy y Zapatero Zapatero y Rajoy en el año dos mil once pues acordaron como se suele decir entre gallos y medianoche y la reforma del artículo ciento setenta treinta y cinco de la Constitución e introdujeron digamos lo lo que seamos la regla de oro de limitación del gasto a imagen y semejanza de lo que pedían Sarkozy y Angela Merkel no en una declaración pública en París por lo tanto luego se hizo la ley de estabilidad presupuestaria por lo tanto en fin a mí me para dice que esto es debería ser lo normal en la vida en la vida política y parlamentaria el segundo aspecto que me parece importante destacar es que tanto en en el tema los temas de estabilidad presupuestaria el tema fiscal que ya veremos porque lo que hay que acordar ahora es el paquete fiscal claro esto no es un tema sencillo tenemos que ver qué qué se hace con el IRPF por ejemplo que es un tema capital que hace con las otras deducciones que plantea podemos ya veremos pero desde el punto de vista formal para liquidar digamos el el veto pues es fundamental modificar la ley de estabilidad presupuestaria ahora sólo quería señalar en relación a los problemas que lo que se está desarrollando en Espanya estamos tan habituados a hablar va en lo estoy Gobierno puede hacer nada este Gobierno no puede hacer esto no puede hacer aquello esto es una legislatura eso eso es un periodo muerto y tal pero yo os sugeriría a ver lo que pasó en la primera legislatura de Zapatero enough vamos a dar cuentas y debemos lo que pasó entonces entre el año dos mil cuatro y dos mil seis en particular dos mil siete que lo que está haciendo Pedro Sánchez es una mini legislatura a los Zapatero con ochenta y cuatro escaños y el apoyo previas

Voz 1 21:32 lo amplía Ernesto en dos minutos nueve y veintidós de la mañana ocho y veintidós en Canarias

Voz 10 21:45 una colecta Angola

Voz 0587 25:15 así decía que Pedro Sánchez está haciendo una mini legislatura breve porque para ser breve porque evidentemente la legislatura teóricamente durará un año y medio más veremos pero lo que está haciendo es una digamos es una especie de breviario de lo que fue la primera legislatura de Zapatero si esto es importante porque ahí se aprobó la Ley de Dependencia se aprobó la Ley de Memoria Histórica se aprobó la ley M Simoni homosexual suele dio la victoria en el año dos mil ocho cuando ya ha empezado la crisis había empezado la crisis que el Gobierno de Zapatero se negaba reconoce ya le dio la victoria sobre Rajoy fue la segunda derrota de Rajoy no la de dos mil ocho y entonces lo que estamos viendo es que Pedro está liderando una coalición en base aún digamos a una a un objetivo de de ese tipo de tipo zapaterista en relación a los temas sociales en los temas de memoria histórica y en ese sentido esos ochenta y cuatro votos son muy limitados pero le permiten un margen de maniobra mucho más importante de lo que todos podíamos suponer

Voz 1093 26:15 sí es posible que eso sea así pero claro hay una diferencia fundamental que Zapatero tenía ciento sesenta y nueve escaños prácticamente el doble de los que tiene sin prácticamente el doble de los que tiene hoy Pedro Sánchez

Voz 0587 26:26 bueno por eso precisamente por eso para eso consiste historia lo interesado

Voz 1093 26:30 pero claro que digamos tienes más capacidad de hacer política he de tomar medidas entre otras la la ley contra la violencia machista que fue fundamental en la lucha contra la violencia de género en nuestro país y que se aprobó con el primer Gobierno de Zapatero está claro que tienes más capacidad de maniobra Si tienes más escaños pero bueno lo que es evidente es que ha cambiado el tapete político al cambio del tapete político primero porque el Partido Popular que parecía que jamás se iba a ir a la oposición pues está en la oposición y como vemos cada vez que entrevistas al secretario general del PP pues lamiendo las heridas Si todavía haciendo la digestión de esa salida la abrupta del Gobierno que ellos no esperaban y segundo porque hay una una mezcla de partidos heterogéneos que tenían un fin común a desplazar claramente a Rajoy pero que ahora tienen que ponerse de acuerdo en políticas concretas planteabas antes Aimar la noticia que trae hoy el país la la posible anulación de juicios a franquistas los juicios franquistas que pide en los que la han pedido a los socios de Esquerra Republicana a Pedro Sánchez simbólicamente eso puede tener un efecto desde luego reparador en en muchísimas de las personas que fueron juzgadas au que fuimos Huff en tiempos del franquismo el problemas las consecuencias jurídicas que puede tener una opinión de Diego López Garrido que es catedrático de Derecho que sabe bastante de este asunto desde luego es una persona progresista que dice que que sí que simbólicamente puede tener un efecto reparador simbólico lo que tú quieras pero que luego hay que tener cuidado en cómo se plantea esto porque puede abrir una vía que se reclamen todos los juicios no sólo los que fueron juzgados en el Tribunal de orden público durante el franquismo sino todos los juicios civiles todos los procesos que se hicieron en los tiempos del franquismo

Voz 1 28:13 la Calleja tú fuiste juzgado Llop

Voz 1093 28:15 juzgado y condenado por el Tribunal de Orden Público encarcelado año setenta y tres setenta y cuatro franquismo poco tardío pero bueno les da igual de inhóspita Easy digamos Chief hemos jugado por orden público y hubo una amnistía claro una amnistía que en los que en a la que nos acogimos digamos los juzgados ya la que se acogieron por así decir también los jugadores es que esa es la clave de la amnistía que fue un poco poner otra vez el cuentakilómetros a cero a partir de momento es decir bueno tabla rasa de todo lo que ocurrió si dices no es que hay que juzgar a los que no jugaron bueno bueno presentadas habrá que jugar también a los juzgados otras eh

Voz 1 28:51 entiendes los reparos de López Garrido claro entiendo

Voz 1093 28:54 vamos a ver yo no soy experto en este asunto yo la cuestión política la cuestión simbólica la tengo clara no quedan anulados en el juicio a Julián Grimau pues es perfecto pero me imagino que eso luego tiene un récord

Voz 6 29:05 pido jurídico que depende como tú

Voz 1093 29:07 es ese decreto como tú decías eso para que luego no se abra la espita que todo el mundo que tuvo un juicio en tiempos de Franco fuera por lo que fuese no sólo estrictamente a cuestiones políticas pues pueda reclamar este es el problema aquello que yo veo o no pero desde el punto de vista simbólico en reparación de de digamos de cariño hacia los que fuimos juzgados pues por supuesto que sí claro

Voz 0587 29:30 eh

Voz 1093 29:32 atención Lola estas ahí Vigo Barcelona pues algo algo pasa claramente

Voz 1 29:39 el Kaiser

Voz 0587 29:41 bueno yo yo no pondría tanto el acento en lo que dice López Garrido francamente me parece que mi preferido nuestros es un jurista conservador estupendo juez Se llama Celso Rodríguez Padrón portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura juez de la Audiencia Provincial de Madrid bueno pues es lo que viene a decir es que a ver no es concebible no no no no no existen antecedentes penales dado el el el paso del tiempo practicamente no existe viene a decir él no por lo tanto digamos de todos aquellos los que pasan oportuno de de rojo sedes políticas o los distintos Consejos de Guerra evidentemente pues ha quedado en los archivos históricos pero que ya no tiene el carácter de antecedentes penales entonces por eso el dice que en fin esto tiene un componente reparador de carácter sentimental pero difícilmente efecto jurídico penales por lo tanto yo es esta la prevención sobre los las demandas y todo esa historia me parece me parece en fin no me parece el punto central yo creo que está bien hacerlo que el Gobierno de Sánchez completaría determinados agujeros en la la ley de Memoria Histórica de Zapatero que estuvo sujeto sujeto incluso estos piensos sesenta y nueve años estuvo sujeto a una serie de presiones tremendas en este punto incluso dentro del propio Partido Socialista que es una medida que completa lo que yo llamo la mini legislatura zapaterista que está haciendo pero

Voz 1093 31:14 eso sí pero es que el propio Rodríguez Padrón dices que tiene lo acabas tu de denunciar que tiene efectos reparadores que tiene efectos digamos de simbólicos pero que jurídicamente no no puede tener efectos claro evidentemente porque ahora que se supone que todos los que fuimos juzgados reclamamos una indemnización y esto es sencillamente inabordable yo creo que en el fondo están diciendo lo mío el padrón indicó

Voz 0587 31:39 pero mientras mientras Diego López Garrido pone el acento en consecuencia

Voz 1093 31:44 si has been seguridad jurídica

Voz 0587 31:47 nos habla de todo vuela

Voz 1093 31:50 no sí sí ya lo sé pero que Padrón dice que esto no puede tener consecuencias jurídicas eso es lo que dice y entonces pero en ese sentido me imagino que no es lo mismo hacer un una anulación de juicios en los que haya consecuencias jurídicas en el sentido que se tengan que yo que ser las indemnizaciones que correspondían las reclamaciones por el tiempo pasado en la cárcel ni te cuento ya si son las ejecuciones como el fusilamiento de Grimau o la ejecución de Puig Antich te cuento el el el asunto que pueden

Voz 2 32:19 eres ojo lo hablamos a si no pero sí a ver que que yo estoy no puedo estar más

Voz 1093 32:26 de acuerdo en que se lleva adelante entre otras cosas

Voz 2 32:28 Ernesto name los precios es Lola Lola Lola como maestro menor obliga

Voz 6 32:35 no yo creo yo creo que seguro que se pueden buscar mulas legales para para evitar ese riesgo no es al fin y al cabo lo que se persigue efectivamente es una reparación política es una reparación moral no no no creo que que tampoco hay a la intención de ir mucho más allá a mi es que me sorprenden mucho el discurso del PP antes cuando cuando hacías la entrevista al al secretario general del PP con el tema de reabrir lo de reabrir heridas lo de reabrir me me en ese es un concepto que me pone muy nerviosa porque lo que se está apoderando real

Voz 2 33:12 habré Ferrán más que de reabrir no

Voz 6 33:17 vamos a ver la transición tuvo cosas muy positivas y no se nos ha abierto un periodo fantástico pero pero se hizo sobre la base de la impunidad y ahora efectivamente no vamos a reabrir juicios ni reabrir a lo que es de lo que se trata justamente ese día reparar a las víctimas de una manera política de una manera moral ir recuperar esa memoria que que que realmente es la prueba de la reconciliación de un país que ha sufrido nada menos que una dictadura de cuarenta años y una guerra civil no cuando dicen no mirar atrás no mirar atrás porque no hay que mirar atrás de de lo que haya pasado en el pasado se aprende para el futuro quiero decir que que que problema con mirar atrás después claro cuando te hablan de la excusa para para no apoyar la exhumación de Franco es pues que es un decreto ley que no que no es urgente bueno pues si no es urgente lo vamos a dejar pasar otros cuarenta años no porque eh sino urgente en fin a poner excusas de de informales después dar argumentos como lo de no mirar atrás no reabrir heridas también es es contradictorio

Voz 1093 34:30 de acuerdo con lo que dice es cerrarlas

Voz 6 34:32 claro es a cerrarlas Triguero

Voz 1 34:35 en segundo Calleja Diego López Garrido buenos días catedrático de Derecho Constitucional ex diputado del PSOE exsecretario de Estado para la Unión Europea es viable anular por ley los juicios políticos del franquismo

Voz 21 34:49 pues yo creo que es el

Voz 8 34:52 doctor

Voz 22 34:54 la gente decía

Voz 8 34:57 con los compromiso frontalmente el principio soy jurídica no con la lo que se hizo con el legítimo por supuesto pero nunca nunca durado cuarenta años muy bien que tenía la base de la cual se apoye esa nulidad por ley porque es avances

Voz 1 35:32 la de los encuentros Garrido es muy mala y no sé si se puede un poco

Voz 8 35:40 por eso digo yo estoy estoy fuera de Madrid

Voz 1 35:48 sí sí ahora yo creo que la entendemos bien

Voz 8 35:52 se decía que que el el problema que hay es que si la inmunidad de una sentencia es la ilegitimidad del régimen político eso es se aplicaría todas las el emitidas por tres uno de durante el franquismo porque fue un reciben un absolutamente ilegítimo por lo tanto no se Valente sino que daría lugar a una se encargará todo hembras sería indecente decía de decisiones poniendo en cuestión muchísimas miles de sentencias de un Andrés de un régimen dictatorial Suecia que colapsaría el sistema judicial entre muchas otras las que se pondrían en cuestión como consecuencia de la ilegitimidad de régimen y luego está el tema de que el del Poder Legislativo no es el adecuado para bueno poner anula una sentencia eso prueba que otro tribunal lo del poder legislativo has ser la la decisión porque no sólo que unas entonces el serían muchas que en base a esa ilegitimidad del régimen que ya está reconocido a ella

Voz 1 37:20 no habría forma de eliminar solo o de dejar sin validez sólo unas sentencias las políticas no habría una manera de de de establecer que las de los asesinos no quedan habilitadas pero sí por ejemplo las te ellos Compains Miguel Hernández Salvador Puig Antich

Voz 8 37:36 bueno sí pero pero pero si todos coincidimos en que es el de siempre decisiones aberrantes

Voz 21 37:45 el e ilegítimas

Voz 8 37:48 inaceptables sí sí lo que ocurre es que claro qué criterios establecería esas sí pero por qué porque con las personas que son por pues ahí pues hay muchas otras sentencias que solicitaron durante el franquismo cuando ya era un régimen establecido y consolidado no estábamos en la guerra después de la guerra y por tanto podrían Angulo muchas otras eso podría desencadenar todo una serie de consecuencias jurídicas no hay legitimidad hablando de la ilegalidad en los efectos jurídicos es el problema que se se puso en práctica históricas por eso no se pues con hilera de la nulidad de las sentencias

Voz 1 38:39 señor López Garrido le va a hacer una pregunta Lola García directora adjunta de la vanguardia

Voz 6 38:43 es una pregunta es que en Cataluña hace un año justamente en julio del año pasado sí aprobó una ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo se declaran nulos de pleno derecho los consejos de guerra los tribunales creados por la dictadura todo en el marco de Cataluña no lo lo los que actuaron en Cataluña ha sido una eh no ha habido siempre se dijo que sería una reparación política

Voz 23 39:08 hay que no que no conllevaría indemnizaciones no con llevaría ninguno otro tipo de reparación económica y eso ocurre que al ser un Parlamento autonómico no tiene la misma la misma validez o

Voz 8 39:23 no yo creo que eso no fue una nulidad

Voz 1 39:26 bueno pues lo decía en declarar nulos

Voz 6 39:29 de pleno derecho esto es textual

Voz 8 39:32 bueno pero eso es una es una decisión que no tuvo no lo tira a toda la seguridad ningún Parlamento autonómico que decide uno determinados decisión de órganos que no son un ámbito autonómico es como si a mismo un Parlamento todo eso decide anular una sentencia que ha dictado un tribunal español que ha habido un claro es que eso es para eso el debería haber estado establecido en la Constitución española si la hubiera establecido eco constituyentes y es el que podía ser una vez que la española establece que uno persistir como persiste la existencia la legalidad la existencia legal pero sí que vale al de millones de sentencias fuentes de toda la legislación dictaban durante el franquismo no no a la Constitución bueno si acaso entonces pues dentro de la Constitución lo habría dudado que que existe miles y miles de leyes tres grandes subsisten un problema de seguridad jurídica puede abolir inmediatamente es abolir con que hubiera sido corría constitucional

Voz 2 41:03 yo yo también

Voz 8 41:05 que colapsaría el sistema entonces números abolir por ley un ordenamiento jurídico un mundo Ximo que dura cuarenta

Voz 1 41:11 por lo tanto señor López Garrido usted recomendaría al PSOE usted recomendaría al PSOE que no se meta en esto que no dé pasos en una dirección que puede abrir un follón legislativo por lo que está descolocado

Voz 8 41:26 hay que no se me va a estudiarlo es extraer estudiando con detenimiento para pagar que no tenga estos flamencos no pero simplemente lo que la pregunta que el periodista ayer payés como mucho dice que eso tenía sus complicaciones jurídica no fueron ese es un asunto que idioma ya estudia detalló que que había hecho una tesis doctoral sobre el tema no simplemente a bote pronto me parecía que era un tema complicado porque es una cosa que ese Dios ya se que era muy muy difícil jurídicamente porque ha tenido unas consecuencias te colapsa el sistema judicial lo directamente

Voz 1 42:10 a preguntas de Fernando Pérez que junto a Carlos Cue San Blas son los periodistas que firman esta información que el Partido Socialista asume la anulación de los juicios franquistas y que y que va a dar pasos en esa dirección señor López Garrido el agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros buenos días

Voz 22 42:26 bueno muchas gracias

Voz 17 42:31 secretario para el ganador del bote de la Primitiva de ésta

en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 44:33 el secretario general del Partido Popular Teo García Egea ha dicho esta mañana aquí en Hoy por hoy que quien quiera quitar

Voz 1 44:39 lazos amarillos por los presos independentistas que cuente con él y a la pregunta de los quitaría usted con sus propias manos

Voz 0027 44:45 ha dicho sí dio los quitaría que os parece Calleja Lola de Kaiser

Voz 1093 44:50 bueno a mi me parece que con la propaganda que se ha hecho porque son actos de propaganda por ejemplo de plantar cruces amarillas en una playa o plantar cruces amarillas en una plaza es una es una Copa del espacio público no desde mi punto de vista absolutamente antidemocrático no porque además están enviando un mensaje que que quieres dar a entender que toda por cada cruz hay un muerto es esto el desembarco en Normandía o algo parecido a mi me parece que esos capacidad de esa ocupación del espacio público es invasiva desde luego es una forma de de achicar los espacios democráticos a los que no se quieren poner esos lazos una forma de señalarlo no la fórmula que habría sería claro si eso se considera por parte de las autoridad es catalanas actuales que es un ejercicio de libertad de expresión en fin eso opinión pues también debería considerarse un ejercicio de libertad de expresión el quitar esos lazos el problema es que esto nos puede llevar a no voy a decir un enfrentamiento civil que son palabras mayores pero sí enfrentamientos que ya hemos visto reflejados en en televisión de choques de puñetazos de golpes y estas cosas mí particularmente me parece muy preocupantes porque indican sobretodo un deterioro del clima de convivencia pero eso nos anuncian que hay un riesgo que hay un riesgo de enfrentamiento en en esa comunidad

Voz 6 46:08 a ver yo creo que hay por parte de los partidos una una irresponsabilidad a la hora de incitar a la gente a poner o a quitar lazos y por tanto a que pueda haber eso pequeños enfrentamientos en la calle yo me decantaría por la versión más de la fiscal general que decía que es expresión es libertad de expresión tanto ponerlos como quitarlos porque es verdad lo que pasa es que yo yo la libertad presión en fin creo que ha de ser lo más amplio de lo menos constreñida posible más allá de los límites de las injurias y las calumnias incitación al odio digamos hasta ahí hay libertad de expresión por tanto poner un lazo incluso aunque me lo pongan un ayuntamiento no que podemos discutir porque sí es posible que un ayuntamiento decida poner una pancarta no se contra los tribunales que juzgaron a la manada pues por qué no va a ser posible la manifestación política de este tipo no es que

Voz 1093 47:01 pues son cosas distintas

Voz 6 47:03 la manifestación es una libertad de expresión política que es efectivamente los problemas cuando surgen que es cuando tú manifestación de expresión de libertad de expresión digamos es demasiado invasiva es decir yo puedo poner aquí en Cataluña hemos visto cómo durante años se han colocado banderas de uno u otro signo en los balcones y no ha pasado absolutamente nada incluso en el mismo edificio los vecinos que qué ocurre si yo te pongo la bandera delante de tus narices aunque no te toque y bueno estoy haciendo una acción tan invasiva que es normal que te moleste entonces pues en las playas qué ocurre si las las cruces en lugar de ponerlas en una esquina me las están poniendo de forma que en fin que que las tengo que ver por narices no no queremos voz claro eso eso es invasivo y probablemente causara malestar entre aquellas personas que no comparten la misma opinión política

Voz 2 47:58 pero pero de ahí a convertir en delito y en fin no pero Carla la misma rally mordaza ya ni te cuento pero ya sí

Voz 1093 48:08 sí no es delito ponerlo no puede ser delito quite

Voz 2 48:10 Carlo es que es lo que estamos hablando sobre la policía autonómica está encantada e dado que que creía que la lo que estaba contando

Voz 1093 48:20 la fiscal general pues pues es verdad todos todos somos

Voz 6 48:24 la libertad de expresión lo que ocurre es que siguiendo con el ejemplo que te pone antes si te pongo la bandera delante de tus narices pues te va a molestar aunque no te toque ni un pelo pues hombre si tú me Si tú me ves con una bandera email arrancas pues también me va a molestar

Voz 1 48:39 el Kaiser

Voz 6 48:42 además complicado yo creo que nuestros este acto de verdad expresiva

Voz 1093 48:44 a Banderas lo quemar el retrato del Rey en fin

Voz 6 48:47 pero bueno eso el Tribunal de Estrasburgo no acaba de dar un varapalo para diciendo que es libertad

Voz 0587 48:51 ver si tenemos bien la línea con con Segovia con Amparo echando a mis contertulios ya te estoy dando pasos Ernesto bueno yo creo que la fiscal general de este punto ha sido muy clara nueve nipona quitarlo a veces delito según ella ahí ha dicho oí llama digamos y sobre todo llama digamos al sentido común de sentido político esto ahora yo francamente creo de todas maneras que tratar de tipificar esto oí codificar lo en términos del Código Penal ponerle puertas al campo es una tarea imposible que sea un debate interesante fuera de Catalunya pero esto es realmente es un digamos es muy muy difícil realmente de implementar ahora yo quería decir algo perdona a Aimar respecto al tema anterior porque me parece que estamos esto es un minuto nada más porque quedaría giro a los oye antes de Kutxa ante pues me parece que estamos equilibrando el tema si vamos a plantearlo en término de uno anulación jurídica a través de sentencias de todas las sentencias del franquismo en relación a los a lo que estamos hablando el Parlament catalán aprobó por unanimidad anular la sentencia política del régimen franquista declaró ilegal en los tribunales de la auditoría de la auditoría de Guerra del Ejército de ocupación fue una medida de carácter político fue tal de carácter político que el Partido Popular Aimar la apoyó

Voz 29 50:27 pues yo se hizo por unanimidad hizo tú

Voz 0587 50:29 ojo una serie de consecuencias de tipo político del archivo del Archivo Nacional de una Catalunya elaboraron un listado y todo eso por lo tanto yo creo que estamos aquí ante una repetición León de la iniciativa catalana del dos mil diecisiete a escala nacional y que no estamos hablando aquí de introducir un elemento digamos una serie de sentencias de los tribunales que deberían ser por eso lo dice bien Garrido me parece a mí por sentencia de los tribunales porque no se puede dar por la vía solamente elegir látigo sino que estamos ante un tema político por lo tanto sienten estamos es restringir a la vía puramente jurídica creo que estamos encaminados

Voz 1093 51:12 no es que es un tema político es evidente pero el cómo se harán las cosas es determinante yo estoy de acuerdo en que se saque a Franco del Valle de los Caídos que ya llevamos cuarenta años de retraso pero como se decida a sacarle puede ser determinante para que la medida sea eficaz o por el contrario para que la medida se acabe empantanado judicialmente el como es determinante la decisión política es evidente

Voz 1 51:37 se equivocaron Calleja el Gobierno para el decreto ley

Voz 1093 51:40 no yo creo que no yo creo que no lo que pasa es que el propio fíjate Aimar el propio Gobierno está reconociendo a las dieciséis es ese asunto que parece que era todo para ayer por la tarde está evidentemente tienes que pulir lo tienes que tomar la decisión en condiciones está la familia está toda la paternidad está de franquistas que no sé cómo tienen tantos minutos en la tele por cierto ya está todo un problema complejo que tú tienes que hacer las cosas suficientemente bien para que luego no haya alguien un Jude Un juez que es decida pues estuvo mal sacado ya hay que volverlo a meter no se la decisión política está claro anular los juicios franquistas sacar a Franco en el Valle de los Caídos hagámoslo Biden para que esas decisiones políticas no tengan luego consecuencias perversas hice vuelvan contra quienes estamos a favor de esas decisiones

Voz 1 52:25 buenas son las nueve y cincuenta y dos de la mañana a las ocho y cincuenta y dos en Canarias en tres minutos seguimos

