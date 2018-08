Hoy por Hoy (23/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0325 00:10 hola así es las nueve en Canarias el Partido Popular considera una concesión a Podemos la decisión del Gobierno de reformar la ley de estabilidad presupuestaria para evitar que el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta pueda vetar la senda de estabilidad que el Gobierno volverá a llevar próximamente al Congreso lo ha dicho el secretario general de los populares Teodoro García Egea esta mañana en Hoy por hoy

Voz 1192 00:29 sí una de las exigencias de Podemos hace unos días se ve hoy hecha realidad y además con un sistema que evita que se pase por el Senado donde los ciudadanos le dieron mayoría absoluta al Partido Popular pues es evidente que se está buscando el mecanismo necesario para dar satisfacción a Podemos y al señor Iglesias por tanto estamos en una situación de decir que quién gobierna realmente en España es Pablo Iglesias

Voz 0325 00:54 también en la SER la portavoz adjunta de Podemos debe Larra ha asegurado que es una buena noticia que se le pueda retirar al Partido Popular su capacidad de tumbar iniciativas del Gobierno con su mayoría en la Cámara Alta ya ha señalado que se están estudiando dos vías el decreto ley y la proposición de ley

Voz 2 01:08 el poder quitarle la llave al Partido Popular Sara que pone yo creo que eso además cierra la vía de la gobernadora gobernabilidad en en forma de gran coalición y refuerza la vía de la gobernabilidad progresista en nuestro país con lo cual yo creo que es una buena noticia porque creo que queda claro que el Partido Socialista con quien tiene que llegar a acuerdos es con nosotros para que la gente nuestro país duda mejor creo que se van a explorar los días la opción del Real Decreto y además la de proposición de ley

Voz 0325 01:37 Iñaki Urdangarin condenado por el Tribunal Supremo a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Noos ha obtenido el segundo grado penitenciario al ser clasificado por la Junta de Tratamiento de la prisión de Brieva de Navidad en la que se encuentra Alberto

Voz 0055 01:47 Poza según informan desde Instituciones Penitenciarias después de dos meses entre rejas el cuñado del Rey todavía tenía que ser clasificado ha entrado en el régimen más habitual el segundo grado de recae en todos los internos que no han causado ningún tipo de conflicto en su primera etapa de presidio la decisión fue tomada el pasado diecisiete de agosto por la Junta de Tratamiento de la prisión abulense de Brieva donde ingresó voluntariamente decidiendo que siga cumpliendo su condena de cinco años y diez meses de cárcel por el caso Nóos en esta cárcel ocupada mayoritariamente por mujeres

Voz 0325 02:13 acaba de pasar a disposición judicial la mujer de Alicante acusada de matar a su marido con el que se acababa de casar y también el hombre que fue su cómplice en el crimen ayer fueron interrogados por la policía pero se negaron a declarar Radio Alicante Claudia Ortega

Voz 0270 02:24 a las nueve y media llegaba ella de cuarenta y cinco años al Palacio de Justicia de Benalúa en Alicante y poco después lo hacía él a su llegada la detenida que se movía en silla de ruedas pero no la necesitaba se ha negado a andar al ver las cámaras de los medios de comunicación y dos agentes de la Policía Nacional han tenido que cogerla en brazos para entrar la los juzgados allí está previsto que declaren a lo largo del día ante el juez después de negarse a hacerlo ayer ante la policía fueron detenidos el lunes acusados de matar presuntamente con un destornillador al marido de ella de sesenta y nueve años con quién se había casado hace apenas quince días la policía descarta de momento el móvil económico porque el hombre no tenía importantes recursos era el cuarto marido de la detenida y el segundo que fallece de manera violenta aunque ya no tuvo relación alguna con esa muy

Voz 1657 03:05 te diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1646 03:10 cadena SER repasamos

Voz 1657 03:13 otras noticias de este jueves con Javier Corbacho Venezuela fija los precios de veinticinco alimentos básicos en plena hiperinflación entre ellos los huevos y el café además el Gobierno anuncia que detendrá a los comerciantes que incumplan esta medida con ello Nicolás Maduro pretende detener la infracción masiva que asola el país y levantar una economía que lleva cinco años en recesión esta semana él ejecutivo le ha quitado cinco ceros al bolívar devaluando la moneda un noventa y seis por ciento ha subido los impuestos y ha multiplicado por treinta y cinco el salario mínimo unas medidas que la oposición cree que son populistas que sólo traerán pobreza desempleo el Senado argentino aprueba por unanimidad el registro de los pisos de la ex presidenta Cristina Fernández la justicia inspeccionará las propiedades el actual senadora imputada por una causa en la que se investigan sobornos millonarios de empresarios a los gobiernos Kirchner listas a cambio de obra pública la propia Cristina ha votado a favor aunque considera que este allanamiento es inaudito los

Voz 0325 04:05 Deportes El Sevilla disputa esta tarde el partido de ida en la previa de clasificación para la Europa League Juan Antonio

Voz 0498 04:10 Pedro buenos días buenos días es la última ronda

Voz 1161 04:13 antes de acceder ya a la liguilla de grupos de la segunda competición europea desde las siete de la tarde en la República Checa Sigma o Sevilla Machín no quiere sorpresas

Voz 1657 04:21 es suficiente para poder dar un buen nivel

Voz 3 04:23 eh y sobre todo pues para dejar la eliminatoria lo mejor posible para nuestros intereses sabiendo que siempre nos queda un partido en casa pero esperemos que no tengamos que hacer ninguna remontada épica ahí

Voz 1161 04:35 Sevilla podría gozar de sus primeros minutos en el terreno de juego el último fichaje el recién llegado Gonyalons el técnico ha decidido dejar en Sevilla a caer mercado Mudo Vázquez de encuentro el colegiado escocés Madden el partido de vuelta en el Sánchez Pizjuán la próxima semana

Voz 0325 05:00 pues es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista hay la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1 05:10 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1646 05:17 muy buenos días es jueves es veintitrés de agosto septiembre ya está ahí a la vuelta de la esquina y entramos definitivamente en la recta final

Voz 1 05:24 el verano no tanto del verano meteorológico como del verano emocional para que ustedes lo entiendan a que sería raro que a estas alturas pusieran resultaría raro ver en la tele una reposición de un capítulo de Verano Azul pues eso con un poco de suerte puede que usted tenga un detrás de la oreja un poquito de arena de playa bueno siempre puede aferrarse a ella es arena como si fuera su particular magdalena de Proust y hablando de aferrarse a cosas como por ejemplo a una tumba

Voz 1646 05:52 como bien saben el decreto ley es la fórmula que con toda probabilidad elegirá el Gobierno el Consejo de Ministros de mañana para garantizar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos a través de ese mecanismo el Gobierno ese pretende asegurar de que la ley entre en vigor de forma inmediata y sin largas negociaciones es para que lo entendamos una forma de evitar zancadillas como los recursos que previsiblemente te pondría la familia el dictador que bueno como saben pues no está muy por la labor de apoyar el traslado porque ya saben ustedes que cuando uno se muda Un familiar siempre acaba brindando el decreto eh es una forma prevista en la Constitución si reservada para las situaciones de extraordinaria urgencia y necesidad pero claro habría que preguntarse si gobernar teniendo sólo ochenta y cuatro diputados ante una oposición como la que ha retratado en su entrevista en este programa el número dos del PP Teodoro García Egea debería considerarse una situación urgente ídem es decir ad porque oye igual sí en cualquier caso el de la exhumación será el séptimo decreto ley aprobado por el Gobierno de Sánchez en sólo dos meses y ya sabemos que podría estar preparando incluso un octavo para sacar adelante los presupuestos del año que viene reformando la ley de estabilidad presupuestaria lo que convertiría a este Ejecutivo en plusmarquista en el uso de esta fórmula la primera vez que acudió a este recurso fue tres semanas después de tomar posesión y lo hizo para reformar el consejo de administración de Radio Televisión Española con el objetivo de desbloquear una situación que se había enquistado durante el larguísimo tiempo parece que desde entonces le han pillado el gusto al intenso sabor de la urgencia con el de mañana Sánchez igualaría en decretos por día de gobierno la marca de un verdadero espía qué lista en esta disciplina como José María Aznar que hasta ahora ostentaba el récord histórico de siete decretazos esos primeros dos meses de mandato y claro sin duda la realidad parlamentarias implacable pero también lo es la maldita hemeroteca escuchen la opinión de Pedro Sánchez sobre esta formula en noviembre de dos mil quince

Voz 1722 07:38 Rajoy ha menospreciado al Parlamento a sus procedimientos y a sus normas especialmente lo han hecho con la aprobación de los decretos leyes es dar una cifra un treinta y cuatro por ciento de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley más que ningún otro gobierno la democracia convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar hurtando a las Cortes Generales es decir a los representantes del pueblo español su función

Voz 1646 08:07 probablemente no deberíamos estar tan atentos al número como al contenido ya la pertinencia de esas decisiones que tendrían muy complicado abrirse paso en un paisaje político escorado hacia una derecha que ha demostrado tener muy pocas dificultades a la hora de meter palos en las ruedas después de la intervención de García Egea también poco respeto por la historia pero me sorprende que nadie haya resaltado aún que la obligación de gobernar por decreto tanto para éste como para todos los gobiernos de todos los signos en los últimos años habla en realidad muy mal sobre la cintura política y la capacidad de debate de nuestros representantes públicos y por tanto sobre el trabajo responsable de esta y de todas las oposiciones sin nuestro trabajo es vigilar la acción del poder no es mala idea que permanezcamos atentos se lo decimos hoy porque pronto se nos van a acabar los dedos de las manos y será mucho más difícil llevar la cuenta escuchan Hoy por hoy

Voz 4 09:08 todo sombra una voz

Voz 6 10:28 en Hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 1 10:33 un motero aparca en la puerta allá donde vaya Duero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 6 10:39 me tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 1646 10:50 dos condiciones en Mutua punto es

Voz 6 10:53 era autocontrol trabajamos para que los

Voz 7 10:55 muchos que te acompañan por la mañana te mueves o cuando disfrutas de tu tiempo libre sean publicidad leal y honesta ilegal por eso anunciantes agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable

Voz 8 11:12 control y seguridad es diré te en que pudo ayudarle buena

Voz 9 11:15 sí porque quiero instalar una alarma

Voz 8 11:18 lo algún robo no no es para mi casa de la playa

Voz 9 11:20 que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robaron me va a meter a alguien

Voz 10 11:26 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 9 11:37 qué opinan los oyentes de nadie sabe nada

Voz 1 11:42 rumores bromas rollo muy buenas críticas alertó Homs vosotros Vega cambiamos de los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos en Nadie sabe nada de él un programa en el que fue esto Cadena Ser hoy por hoy Pablo González Batista Cadena Ser

Voz 11 12:11 eh

Voz 1646 12:15 ya saben mañana el Gobierno puede dar el paso definitivo para exhumar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos Franco es un dictador que no lo olvidemos murió en la cama y fue enterrado hace cuarenta y tres años con todos los honores de un jefe de Estado en un faraónico mausoleo que él mismo bando a construir a su mayor gloria

Voz 6 12:32 en la inmensa explanada presidida por la gigantesca cruz que corona la basílica subterránea más de cien mil personas procedentes de todas las regiones de España aguardaban la llegada de la comitiva desde las primeras horas de la mañana el féretro del Caudillo fue conducido hasta el interior de la basílica a hombros de sus familiares en el interior fue llevado hasta su definitivo emplazamiento por miembros de la Guardia de

Voz 1646 12:57 bueno pues al final no parece que el emplazamiento fuera tan definitivo sino fue sencillo librarse de él en vida tampoco lo está siendo ahora cuarenta y tres años después de su muerte Franco conservan cierto poder político post mortem que sigue complicando la gestión de su cadáver la realidad española es sin duda una anomalía ninguna nación democrática mantiene enormes monumentos funerarios destinados a conmemorar sus dictadores a sus dictadores y mucho menos con tantas implicaciones para los derrotados por el régimen como las tiene como tiene Valladolid

Voz 9 13:25 no y sin embargo no somos ni mucho

Voz 1646 13:27 menos los primeros en enfrentarnos al inevitable dilema de qué hacer con los restos de un tirano a continuación vamos a invitarles a unirse a nosotros en un interesante viaje por los emplazamientos actuales de los cadáveres de algunos de los dinosaurios políticos más peligrosos de la cadena trófica bienvenidos a nuestro parque tiránico

Voz 0920 13:52 pues eso es básicamente lo que queremos conocer cómo lo han hecho y que debates ha suscitado en sus países la gestión post mortem de los restos de los dictadores

Voz 6 14:02 el parque abrirá con el recorrido básico que ustedes van a hacer

Voz 0920 14:05 como podrán imaginar la primera parada de este recorrido está en Alemania

Voz 12 14:10 no sé

Voz 1 14:15 corresponsal de la Cadena SER en Berlín Carmen Viñas muy buenos días

Voz 0391 14:18 buenos días Pablo Adolf Hitler se suicidó en

Voz 1646 14:21 búnker de Berlín el día treinta de abril del año cuarenta y cinco con la Segunda Guerra Mundial ya perdida

Voz 0391 14:26 qué se hizo luego con sus restos eh pues Hitler no quedan y las cenizas tras suicidarse en su búnker sus oficiales quemaron el cuerpo y cuando entró el Ejército ruso en Berlín podía quemarlo por si acaso y título las cenizas que fueron arrojadas a un río a un afluente del Elba el búnker presidencial tampoco está abierto porque el gobierno alemán precisamente lo quería que se convirtiese en un centro de peregrinación nazi está sepultado sobre la y un aparcamiento actualmente llama la atención para que dé es como es la historia se encuentra a pocos metros del Memorial del Holocausto judío en el centro de la capital en cuanto a la casa natal de Hitler en Austria tras un bueno hemos muchas disputa Si no encendido debate el Estado ha decidido expropiar la con la finalidad de que Alberto una instrucción que represente precisamente la antítesis de lo que significaba el el tercer raíl

Voz 1646 15:18 Carmen Alemania mantiene una ley escrita que condena cualquier tipo de apología del nazismo se entiende allí se entienden Alemania la polémica que está suscitando en nuestro país este debate

Voz 0391 15:27 sí lo entienden claro claro que lo entienden ellos han pasado por un proceso similar en los alemanas ha sabido hacer una profunda revisión de su memoria histórica entienden que es difícil también creen que España lleva mucho tiempo eludiendo este asunto eso sí Pablo lo que no comprenden es porque el Valle de los Caídos sigue abierto como tal no un símbolo tan fascista siendo española democracia y de hecho te preguntan a veces por ello ni tampoco atiendan porque no se le ha dotado de otro significado No pues creando un centro que fuese lo contrario una lo que representaba la dictadura franquista

Voz 1 16:00 como por ejemplo ellos han visto que ese hecho su país con centros Narciso con campos de concentración

Voz 1646 16:05 pues mira si tenemos en común Carmen algunas cosas con los alemanes Carmen Viñas muchísimas gracias para encontrar el siguiente ejemplar debemos viajar hasta Italia

Voz 13 16:14 Kennedy perro falta con señal hasta junio

Voz 1 16:19 hemos Joan Solés corresponsal en Roma muy buenos días

Voz 1995 16:22 Moncho horno buenos días Pablo Llarena Joan Benito

Voz 1646 16:25 Mussolini gobernó en Italia desde la Marcha sobre Roma en el año veintidós hasta que fue fusilado por los partisanos en el año cuarenta y cinco como ha sido así es el recorrido de sus restos donde están ahora

Voz 1995 16:37 los restos del dictador fascista están hoy en el panteón de la familia Mussolini en el cementerio de su ciudad natal en el centro de Italia de todas formas antes de llegar ahí dieron muchas vueltas una historia inverosímil poco conocida salvado por los nazis en mil novecientos cuarenta y tres Benito Mussolini fue fusilado por los partisanos los Alpes en mil novecientos cuarenta y cinco hizo cuerpo colgado por los pies exhibido en el que sale Loreto de Milán fue enterrado en una fosa anónima pero un grupo fascista descubrió el lugar robó los restos los escondieron en un baúl con el que recorrieron durante muchos meses casi toda Italia en coche huyendo de la policía finalmente el grupo fascista depositó en secreto el macabro paquete en un convento capuchino en la periferia de Milán en sólo doce años después fueron devueltos a la familia en los enterró en el panteón privado de los Mussolini en el cementerio de apio

Voz 1646 17:33 Joan existe allí el debate público sobre el emplazamiento del cadáver is entiende en Italia nuestra batalla interna con escaso

Voz 14 17:39 no

Voz 1995 17:41 el debate público sobre la ubicación de los restos de Mussolini no no hay debate a todo el mundo le parece muy bien que se entregara se entregaran a la familia mucho más que polémica y el viaje de Mussolini muerto o dando vueltas en coche por Italia lo que provocó fue risas ahora ahora aquí sólo los fascistas entienden que el dictador español siga en cuelga muro sería impensable que los restos de Mussolini o los de Hitler en Alemania estuvieran en una basílica abierta al público y en la que se celebran ceremonias cristianas no

Voz 14 18:16 la mayoría de italianos no lo entiende cómo no

Voz 1995 18:18 los entiende tampoco que se haya tardado más de cuarenta años en buscar una solución fijaos incluso los serbios en su incipiente democracia encontraron una solución rápida para el dictador Milosevic después de las guerras de Croacia Bosnia y Kosovo no lo quisieron en ningún cementerio y finalmente tuvieron que sepultarlo en un huerto familiar

Voz 1657 18:41 no es mala selección desde luego Joan Solés corresponsal en Roma muchísimas gracias buenos días alevines a veces no hace falta irse muy lejos para encontrar referencias aquí al lado en Portugal conocieron la vida bajo la dictadura de Salazar durante casi cuarenta años

Voz 1 18:54 rota

Voz 13 18:57 Kumi de naturalmente

Voz 1 19:01 el escritor tuve desde Lisboa nos escucha Aitor Hernández muy buenos días Aitor

Voz 1646 19:07 a Aitor Antonio Salazar murió en mil novecientos setenta a causa de una caída de una silla lo de Salazar fue una caída física política al mismo tiempo que se hizo con su cuerpo después de su muerte

Voz 15 19:19 efectivamente pues mira eh en Portugal régimen de Antonio de Oliveira Salazar duró casi tanto tiempo como el de Franco pero a diferencia del dictador español

Voz 1646 19:27 Salazar se mostró reacio a todos los

Voz 15 19:30 cientos de establecer un culto de personalidad entorno a su figura entre el seis cuando murió dejó órdenes explícitas que tenía que ser enterrado en el cementerio de Viveiro su pequeña aldea natal ubicada en el interior más profundo de Portugal por ese motivo no hay no hay ningún Valle de los Caídos luso no hay ningún tipo de estructura monumental que resaltó la figura del dictador que este es su muerte en mil novecientos setenta los restos yacen en una tumba prácticamente indistinguibles de las otras te el pequeño cementerio provincial y el único elemento que diferencia a la altura de las otras es una pequeña placa colocada por un simpatizante hace unas décadas

Voz 1646 20:08 en la que se lee la frase que dice aquí descansa uno

Voz 15 20:11 hombre que lo dio todo por Portugal sin quedarse con nada a cambio

Voz 1646 20:14 los portugueses Aitor conocen muy bien la historia hay también la actualidad de nuestro país que piensan allí de nuestra polémica con el Valle de los Caídos

Voz 6 20:22 a ver provoca una

Voz 15 20:23 la confusión absoluta e los portugueses se muestran fascinados con el hecho de que un dictador

Voz 1646 20:29 hable por la muerte de miles de personas este

Voz 15 20:31 he estado en un sitio que pertenece al Patrimonio Nacional les provoca igual sorpresa que haya quién se resista a la invasión y el traslado de Franco IU también les confunde bastante el debate sobre la memoria histórica eh aquí cuando se celebró la Revolución de los Claveles pues inmediatamente después eliminaron todos los elementos que de alguna manera conmemoraban el régimen de Salazar de esta manera hay es no entienden cómo pueden haber elementos que celebren el fascismo en España cuarenta años más tarde la verdad que lo miran con una especie de locura castellana

Voz 1646 21:03 pero ya hablaré Aitor Hernández desde Lisboa muchísimas gracias a vosotros la última parada

Voz 1657 21:10 la penúltima parada de este tira Nick Park está en Rusia en Moscú está nuestro corresponsal Rodrigo Fernández Rodrigo buenos días Rodrigo Stalin falleció

Voz 1646 21:24 en el año cincuenta y tres según la versión oficial a causa de una apoplejía totalmente fulminante sí que hubo un funeral de Estado tan numeroso que llegó a haber muertes por aplastamiento durante ese funeral pero que se hizo después con el resto de Stalin dónde está

Voz 0498 21:37 en este momento

Voz 16 21:39 bueno la verdad es que ante de Stalin yo creo que hay que hablar de leyes

Voz 1646 21:42 el es el que sí

Voz 16 21:45 el problema llegamos no sé de quién fue el primer dictador bolchevique y como todos sabemos extraer en el mausoleo en la plaza Roja decir en el mismo de hemos cubierto que ya le es lo embalsamaron el mil ciento veinticuatro al día siguiente inmediatamente después de su muerte el primero en un rango lo pusieron para ver a héroe bueno no deberíamos ver la actual construido por el arquitecto de la época no vuelo e Ylenia estuvo allí en su tiempo fue precisamente acompañado por su después de la muerte de Stalin pues lo pusieron a este estoy dictador junto a Lenin pero lo sacaron en mil novecientos noventa y uno no y desde entonces está sepultado al lado practicamente el mausoleo junto a las murallas del Kremlin

Voz 1646 22:39 pero o el pobre

Voz 16 22:41 bastaba él le Lenin que si ahí la momia aquí digamos era digamos todo un espectáculo ver en la época soviética las kilométricas filas para digamos ver a sus Un a su lidia de que consideraba no porque a la gente sobre todo provincia consideraba que no podía ir a la capital Hinault ver a Lenin

Voz 1646 23:04 ya y por eso las colas como estaban

Voz 16 23:06 la la noche anterior a la visita algo espectacular

Voz 1646 23:10 se entendería en la Rusia actual lo despertaría un debate en la Rusia actual al algún posible movimiento el cadáver de Lenin de su obligación de su ubicación en este momento

Voz 16 23:20 sí sí por supuesto digamos ha habido mucha mucha polémica dado comenzó vamos a fines de la perestroika por ahí por el ochenta y nueve no cuando se empezó a hablar de la necesidad a Lenin porque había sido el deseo posa con cargo y otras correligionario pero o en el partido estaba todo se pusieron al igual que miles de personas comunes y corrientes la verdad se ha dicho no y seguramente se hubiera podido soportarlo en los primeros tiempos después de que fracasó el voto de Estado en el noventa y uno pero si no lo hizo pues los comunistas recobraron parte de influencia ICOM Putin no exclusión procesado ya que está categóricamente en contra de realizar acciones que dividen a la población

Voz 1646 24:02 pero una vez que todavía quedan muchas otras que sí

Voz 16 24:05 que el enésimo donde está en primer lugar los como

Voz 1646 24:08 bueno Rodrigo Fernández desde Moscú muchísimas gracias

Voz 16 24:12 sea desafortunadamente

Voz 1646 24:14 latinoamérica también tienen una intensa experiencia en la gestión de este tipo de situaciones tanto en la superación de una dictadura como en la gestión posterior de los restos de sus protagonistas en este parque tiránico hemos observado todo un pabellón para los dictadores de Sudamérica que está dirigido por muy buenos días muy buenos días Pablo Eva qué ha pasado con Augusto Pires

Voz 1 24:32 Se por ejemplo

Voz 9 24:33 pues el dictador chileno fallecieron falleció en dos mil seis por causas naturales sin responder ante la justicia por sus crímenes fue despedido sin honores de Estado en un funeral al que sí acudió parte del Ejército chileno e incluso una representación del gobierno de Michelle Bachelet Pinochet fue incinerado y sus rostros entregados a su familia ahora reposan en la capilla privada en Valparaíso

Voz 1646 24:54 dónde están los restos de Jorge Videla bueno Jorge

Voz 9 24:57 Videla el margen el dictador argentino murió en prisión sin haberse arrepentido de ninguno de sus crímenes fue en el año dos mil trece cuando tenía ochenta y siete años

Voz 1646 25:06 restos están enterrados en una tumba bajo un nombre falso

Voz 9 25:08 eso en un cementerio privado a unos cincuenta kilómetros de Buenos Aires en su lápida solo puede leerse familia Olmos aunque sus deudos querían enterrarlo en el panteón de sus antepasados desistieron ante las protestas ciudadanas

Voz 1646 25:21 es Rafael Leónidas Trujillo

Voz 9 25:23 la Historia Rafael Leónidas Trujillo es muy curiosa fue el dictador de República Dominicana durante treinta y un años y fue asesinado a tiros en mil novecientos sesenta y uno aunque había mandado construir para sí mismo un mausoleo en sus Sancristóbal natal su cadáver no sólo tuvo que ser exhumado por la presión popular sino que fue desterrado y actualmente sus restos se encuentran en un cementerio de El Pardo en Madrid donde encontró descanso gracias curiosamente a un amigo suyo a Franco examen

Voz 1646 25:50 a Cruz muchísimas gracias Pablo quizás esta visión global nos ayuda a entender un poco mejor y a relativizar también nuestra realidad interna aquí el debate va a continuar seguro el de mañana va ser

Voz 14 26:01 sólo el primer paso

Voz 17 27:23 es Baptista tiene este catecismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor precio increíble

Voz 18 27:30 en todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 19 27:40 sí

Voz 20 27:47 con gol hoy por hoy Price de nuestro tuyo

Voz 1 27:50 qué

Voz 21 27:52 vía tus comentarios sido pillemos remesa

Voz 6 28:02 en vacaciones el mundo no separa Hora catorce tampoco

Voz 22 28:07 a las dos de la tarde la una en Canarias pues Mary Weiss

Voz 1 28:16 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde el mundo en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 6 28:21 sigue también en Cadena Ser punto com

Voz 1 28:26 fútbol ponemos cómodo porque el día fue una locura multa Valencia con mil quinientos Reus el ciclismo coronó el penúltimo día en Marsella en el Velodrome acabar actualidad regule estar pendientes de cualquier movimiento porque en cualquier instante puede saltar la noticia si malos baloncesto volveremos a tener un derbi en el baloncesto madrileño se verán las caras el Real SER Deportivos a partir de las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Ricardo

Voz 1657 28:55 no cabe en todos los escenarios del país todos todos los libros nuevos por supuesto hay sitio para todas las exposiciones que se inauguran absolutamente La Hora Extra es tan intensa que no nos basta con media hora

Voz 23 29:11 desde aquí esta Hora Extra que es la más breve del mundo porque sólo dura treinta minutos buen domingo y aunque es pronto hoy si puedes One vermú por La Hora Extra con Javier Torres de de

Voz 24 29:26 toda la cultura domingos a las siete y media de la mañana una hora menos en Canarias

Voz 25 29:31 síguenos también en Cadena Ser punto con

Voz 22 29:36 lunes a jueves My Lol

Voz 0498 29:39 B unos chavales muy mamá si viene uno diciéndole a los demás es un programa que Sarah Brown

Voz 22 29:45 a casa Los Yébenes que hoy se cruza con la espalda se dio la vuelta modernas con David

Voz 1657 30:00 pero aún Cano

Voz 0763 30:02 los Borbones también

Voz 22 30:07 de El Larguero síguenos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas Serra

Voz 1 30:18 escuchas la radio en tu móvil tablet y en tu ordenador pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor recinto Niza lo que y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio Little en España tira de mando escucha tu radio preferida cadena SER en tu TT escuchará disfruta llega el último hit en auriculares inalámbricos consigue gratis con el país

Voz 24 30:54 los auriculares inalámbricos de última generación hazte con tus CEAR Sound con sonido estéreo guardan un domingo XXVI cartilla con el país

Voz 0763 31:06 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios en la lluvia de estrellas de agosto en los encuentros con los amigos en las luces de colores de los chiringuitos de playa en los sino sedientos que buscar sitio en una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la compra ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad se nunca sabes dónde

Voz 1646 31:33 pues retoques conversa

Voz 1 31:36 acciones estivales con la voz de Google para hacer promoción de La Ventana tienes que tener el programa es la cabeza estoy muy da igual tiene quiénes están acudir a fuentes

Voz 14 31:51 solvente como Wikipedia Google

Voz 1 31:53 el diario humorista y monologuista de cinco a seis en La ventana del verano de la SER con Roberto de Barcelona El periódico condenado a quedarse calva para para para para para para no entre lo personal ya te dije que no tenga Cadena SER

Voz 6 32:16 Garbín SL Pablo González Batista

Voz 0920 32:26 el pasado mes de febrero una tormenta llamada Emma alcanzó el puerto de Gran Tarajal en Fuerteventura

Voz 1646 32:31 era allí estaban amarrados diez buques

Voz 0920 32:34 manos cargados de combustible y herramientas para construir un puerto en África la tormenta provocó el hundimiento de ocho de esos barcos ir desató un desastre el mar quedó absolutamente bañado por el combustible la gente que vivía en el puerto no podía salir de su casa

Voz 1646 32:47 debido al mal olor varias personas tuvieron que ser atendidas por problemas respiratorios el Gobierno canario buscó una solución Illes llegó en forma de un hombre llamado Jordi Vila Jordi aterrizó el tres de marzo en Fuerteventura y hoy está nuestros estudios de Barcelona Jordi Vila buenos días

Voz 14 33:04 buenos días Jordi Vila es inventor

Voz 1646 33:07 su gran hito seguramente pues como mentor se produjo a finales de los años setenta cuando patentó la fregona Bleda con la que hoy en día limpiamos min dones es de kilómetros cuadros de suelos pero ahora parece que también Jordi has encontrado la fórmula para limpiar el mar cuando se produce un derrame de combustible lo que se llama biorremediación que es encontrar una solución biológica a un problema ambiental Loed definido más o menos bien

Voz 14 33:30 los llevo muy bien biorremediación sido remediar se supone de arreglar alguna cosa que previamente se había estropeado pues vídeos remediar es hacerlo bueno medio biológico frío estos lo que hacen las bacterias

Voz 1646 33:41 vale bacterias ya has introducido seguramente la palabra clave de este método pero explicarnos en qué consiste la fórmula que actúa Se patentado para limpiar el mar especialmente entiendo que para la consigna contaminación por hidrocarburos no

Voz 14 33:54 sí bueno esta bacteria por hidrocarburos la biorremediación en general puede ser usada para muchas otras cosas cómodo olores lodos reducciones de materia orgánica etc pero en este caso la voy a hacer una precisión esto es lo que yo lo haya inventado yo tengo estafa de inventor borre soy un poco el abuelo cebolleta de esta historia

Voz 1646 34:13 lo que empezó hace tiempo

Voz 14 34:15 a las historias no pero esto yo lo traje de su momento en su momento de Rusia de Siberia aunque hoy ya no estaba producido allí hoy se produce en la Unión Europea y es una bacteria que tiene una capacidad extraordinaria de metabolizar hidrocarburos es decir eh rompe las moléculas de del hidrocarburo descomponiendo las ir reduciendo la elementos un prácticamente esenciales hoy no ocurre como como Away como carbónico lo cual permite que la descontaminación por este método que es el método dicho sea de paso más natural pues no consista en cambiar la porquería de un sitio para llevarla a otro sino en eliminarla ganarla para siempre es decir el hidrocarburo deja de ser un hidrocarburo por lo tanto deja de ser tóxico deja de contaminar descontaminar la zona no porque hayamos limpiado arrastrando la suciedad que es que esto sí lo haría la fregona sino porque descompone descompone el propio material contaminante por decirlo

Voz 1646 35:21 muy llanamente vale para que no se entiende la gente que todo el mundo de los escucha es una bacteria que al echarla en el mar se comería la contaminación podemos usar esa analogía

Voz 14 35:29 antes el Si tuviera bocas a la comería lo que hace es descomponer la porqué siendo mínimamente más técnicos pues lo que hace es lo que contaba antes que por una ósmosis de la membrana de la bacteria se extrae el átomo de carbono de cada molécula y al romper la molécula el hidrocarburo deja de serlo o otra cosas que para que esto se produzca pues tenga que prepararse necesite unos nutrientes necesito una fermentación previa etcétera que podemos escribir si es el caso pero que que no es más que una preparación al final y que hacer trabajos la bacteria

Voz 1646 36:04 a mí me gustaría saber Jordi cuál ha sido el resultado en este caso como está la situación ahora mismo en Gran Tarajal

Voz 14 36:09 bueno el resultado la verdad es que no es que no hace falta que me lo me lo pregunto Aissami lo saben y a los medios lo sabe todo el mundo el resultado ha sido extraordinario debido también a causas y circunstancias que han favorecido mucho el el uso de este método en primer lugar yo lo tengo que agradecer a las personas que han tomado las decisiones de introducir una tecnología entre comillas no iba o que han tenido la valentía de hacerlo que son especialmente la Dirección General de puertos canarios la persona Manuel Ortega y la propiedad la Viceconsejería de Medio Ambiente en la persona de Blanca Pérez que seguramente inducidos por su asesor que fue Jesús Cisneros que es un profesor de Química de la Universidad de Las Palmas y un gran investigador en cuanto a los temas de contaminación pues recomendaron no solamente el nuestro sistema sino sistemas modernos de lucha contra la contaminación el resultado lo ha sido extraordinario ha sido rápido han sido súper eficaz y debido también a la bondad del clima hay que decir que las aguas ahí la superficie de las aguas de de Canarias está a una temperatura que si no es temperatura de caldo de cultivo se aproxima bastante y que el hecho de trabajar sobre una lámina de de de agua de mar con hidrocarburos que son absolutamente Hydro fútbol es decir que se extienden rápidamente forman películas muy grandes pero muy finas hizo nata cables más fácilmente que lo que los serían pues en una masa de tierra por ejemplo no me donde hay otras

Voz 1646 37:40 técnica para hacerlo pero que es mucho más

Voz 14 37:43 ha sido muy rápido muy bueno el único inconveniente que tenemos sí que tenemos todavía ahora es que como hay barcos que siguen sumergidos me parece tú ahora sólo quedaban uno uno y parte de otro un tú uno y tres cuartos eh bueno pues siguen liberando hidrocarburo porque Gran Tarajal ha estado limpio como mínimo en cinco seis ocasiones por completo desde que se iniciaron las tareas de descontaminación en el mes de marzo y claro no podemos dejarlo hasta que no se haya retirado en la última parte del último casco como chatarra de del del material sumergido porque no sabemos exactamente lo que contiene

Voz 1646 38:22 es decir Jordi que sigues trabajando en ese punto ahora mismo no

Voz 14 38:24 sí estamos allí en este momento era administrador de la empresa que ya no soy yo tampoco porque ellos brío estoy retirado y Jordi Oliveras está en estos momentos in situ cada semana viaja algún directivo y tenemos suerte personal desplazado allá permanentemente y cada vez que hace falta que es cada vez que se libera hidrocarburo porque se mueve algún resto pues se ataca inmediatamente pero la verdad es que la descomposición ha sido más espectacular que lo había sido nunca en ninguna otra obra porque hay muchas veces que ha durado horas seis siete ocho diez horas para eliminar completamente una película Álvaro

Voz 1646 39:03 bueno podríamos decir a estaba pensando ahora que mientras escuchaba que en realidad probablemente pop de forma errónea quiénes somos profanos en ciencia tendemos a asociar las bacterias con conceptos como enfermedad como putrefacción esa digamos que no tiene muy buena prensa las bacterias entre los que no entendemos mucho de ciencia tú has debido vencer algún tipo de reticencias iniciales en esta razón

Voz 14 39:23 me me río un poco porque no ha sido el motivo han sido muchos años la la palabra bacteria normalmente lleva asociada o sea patógeno que una bacteria es algo que produce un resfriado que tiene una infección aunque tiene tiene alguna connotación negativa esto pues bueno si en su momento motivo muchas reticencias y ha dilatado muchísimo la aprobación de permisos y demás en estos temas pero vamos es una es una cuestión de cultura porque bacterias las patógenos hay unas cuantas pero no patógenos afortunadamente hay muchísimas más is utilizan para mil cosas además la biorremediación nombre para para fermento los lácteos para para en alimentación en panes en cervezas en en embutidos verano de esta bacteria cuando se sometió digamos a criterios de prudencia por parte de la Comisión de Seguridad del Ministerio de Medio Ambiente y que fue en el uso de unas pruebas se hicieron cuando el seis pues ese determinaron pusieron como condición que tú que que reuniera lo que lo que deben reunir un microorganismo para ser usado en un medio abierto no que reuniera cuatro condiciones la primera condiciones que no tuviera manipulación genética que no la tiene la segunda que no hiciera fotosíntesis es decir que no fuera capaz de fabricar oxígeno a partir de la luz la tercera que no hiciera simbiosis ni hiciera formas parasitarias e tuviera una alimentación netamente esa profit vivirá la putrefacción de algo la cuarta hay más interesante en este caso eh para garantizar la no permanencia es que no realice esporas ni formas de resistencia una vez ha perdido su fuente de vida su fuente de alimentación es decir hay microrrelato

Voz 26 41:12 somos que se preservan a sí mismos

Voz 14 41:15 se queda en un estado latente en espera de mejor ocasión no de humedad condiciones favorables para volver a surgir no es el caso de los eurobonos la bacteria es una seudo mono sino que cuando termina su fuente de alimentación en este caso el hidrocarburo y los nutrientes que Zelaya ha añadido simplemente se muere y desaparece

Voz 1646 41:36 es decir que cuando se le acaba el alimento muere directamente de inanición vamos osea desaparece por completo

Voz 14 41:43 desaparece por completo queda un residuo proteico que entra en la cadena trófica hay que es fuente de alimentación de pues de otros microorganismos directamente de peso de otras especies puede quedar un residuo de de carbono que similar Ariza que es absolutamente inerte en el sistema ahora vamos a ver el sistema están ecológico como es lo que hace la naturaleza si nosotros los no actuaríamos la naturaleza por sí misma hace esto entonces Moreau porqué actuar bueno pues actuar porque cuando hay una con

Voz 1657 42:12 combinación que quiere decir que hay una gran

Voz 14 42:14 el hidrocarburo en un área relativamente pequeña pues la naturaleza no dispone de medios suficientes para contrarrestarlas la lo que hacemos nosotros es actuar como un acelerador ya pero este método no es un método creado por el hombre este método es el método que ha creado la naturaleza para mantenerlos más pues limpios de millones y millones de toneladas que reciben anualmente de de hidrocarburos de todas las fuentes de tierras de aire de de de vertidos y de ríos y demás eso te iba a decir

Voz 1646 42:42 estamos lejísimos de estar libres de la contaminación por hidrocarburos que se pueda producir un accidente Mike que acabe provocando una catástrofe medioambiental de proporciones inmensas este tipo

Voz 1657 42:53 el sistema podría utilizarse en cualquier condición seis en cualquier condición lo que ocurrió que mira la biorremediación funciona siempre

Voz 14 43:00 funciona siempre iba a decir alguna cosa que luego cuando llegue cuando llegue al despacho me va a matar pero funciona funciona aunque sea amable ya porque es un hecho biológico que cuando juntas un microorganismo que es capaz de descomponer en Londres o con los hidrocarburos lo descompone lo que ocurre hace siempre a la misma velocidad ni lo hace con la misma eficiencia sino está bien preparado ya por tanto el trabajo del mediador es hacer el caldo de cultivo dar las condiciones y las circunstancias ideales para que la bacteria trabaje vamos a decir lo mejor posible se reproduzca cuantas más veces pueda mejor

Voz 26 43:37 qué lejos de de de ser como la

Voz 14 43:40 gente teme que es que se reproduzca hasta el infinito el problema anormalmente es que mueren demasiado pronto y que hay que echar más no esto supone más trabajo y más coste etcétera pero que en fin que que es un método tan natural como no hacer nada espera arqueóloga la naturaleza sólo mucho

Voz 1646 43:58 mucho más rápido hay que decir para quienes no conocen las Ana de Gran Tarajal que además de ser un puerto es una playa maravillosa en la que han aprendido a nadar muchísimas generaciones de majoreros así que me imagino que la vecindad estará muy agradecida después de haber visto subraya contaminada por lo que los canarios llamamos Peaches por ese soy el que se queda en la superficie también acaba en las bicis del y acaba llegando a la hasta la orilla y además Jordi hay otro gran motivo obras agradecido que es que haya inventado la fregona Bleda que también es un invento que nos ha solucionado que nos ha facilitado bastante la vida te mando un muy fuerte abrazo y te agradezco que has estado con nosotros esta mañana

Voz 14 44:31 muchas gracias hasta Bayern

Voz 6 44:36 lo González Batista camping Nasser

Voz 17 44:40 llega hasta arde llegas tarde las veces que digo esto no me comentan que puedo tener el mejor seguro de coche

Voz 18 44:45 en todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 19 44:55 sí

Voz 20 45:01 Bonet Gascón hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 21 45:06 Marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 1 45:16 aquella vez fue en el mundo existen héroes de carne con una vida normal y una historia increíble que contar historias de una vida entregada al deporte al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tienes a pepino Aaron adora evidentemente pero también soy como Carmen Amaya decir que sea ella la que operándose porque los super héroes sueños que cumplir todos los años que tiene cada uno

Voz 28 45:51 que no los abandonen jamás hay que luchar en Navidad por lo que la pena te quieres cosas

Voz 1 45:59 veinte Robin la tu mando del deporte a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con Michael Robinson síguenos también el acento Robinson punto Cadena SER nos une a todos nos une el fútbol busca

Voz 4 46:28 el motociclismo

Voz 1 46:32 el baloncesto sur porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 29 47:05 hay una radio sin relojes

Voz 1 47:06 hay un lugar en el que coinciden va a mover España hay el Santo Grial

Voz 6 47:13 la ópera comienza en un claro en el

Voz 1 47:16 los que las montañas que rodean el monasterio de Mons salvar un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa

Voz 0391 47:25 del norte de España son Monasterio que pertenece

Voz 1 47:27 una hermandad sagrada play Ópera

Voz 6 47:29 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 1 47:33 la radio que tú programas

Voz 30 47:36 la quieres escuchar

Voz 31 47:38 pero el testimonio de un madrileño torturado por el policía Billy El Niño en mil novecientos setenta y cinco fue entrevistado por Francino en La Ventana lo tienes en La Ventana punto es en la sección a la

Voz 1 47:49 harta de la de la Cadena Ser lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 9 48:05 hasta aquí la entrevista gracia hicieron están divisaron con luces para parecer una mujer nueva cada día esa es la clave y Conchín cambio de gafas tanto como quiero lo único que no cambies Andy óptico lo mío es triste pero Conchín sí

Voz 29 48:19 en segundo y tercer par de gafas por un euro más sólo hasta el treinta y uno de agosto pide ya tu cita en la Flu punto es

Voz 32 48:26 aunque nos gustaría que las vacaciones en eternas en Hipercor ya estamos preparados para la vuelta al cole con unit empezamos con un tres por dos en uniformes escolares combina tres prendas como quieras te lleva es gratis la de menor importe la vuelta al cole con unit en Hipercor

Voz 1646 48:58 muy posiblemente se acuerden de que hace unas semanas estuvo con nosotros uno de los mejores chefs de este país un chef que acostumbra a viajar no solamente para aprender para enriquecer su cocina de hecho eh viaja tanto que hace ya semanas que no se veía Guerrero tiene cuatro estrellas Michelín ha creado un nuevo concepto de éxito en Madrid llamado The States it tiene más puntos en la tarjeta Iberia Plus que una estrella del rock and roll les digo que más tatuajes tiene Diego Guerrero dio muy buenos días

Voz 0498 49:23 qué tal como está es pues muy bien por aquí hemos estado

Voz 1646 49:26 qué tal que investiga veinte fantásticamente bien es un buen sitio para pasar el verano este pero creo que tú también ha elegido buenos destino es para para estas vacaciones como pasado muy bien muy bien

Voz 0498 49:36 habrá que en vacaciones procuro moverme poco ya que por el trabajo hay que moverse bastante intentó en vacaciones estar tranquilo pero es verdad que empezamos las vacaciones mitad trabajo mitad placer tuvimos la oportunidad era Santorini tiene que una cena estuvo muy bien porque pues en una final por por Bono por motivos que más que más que sobrados la cena se dedicó a todos los beneficios de los damnificados en el incendio de de Grecia entonces eh arrancamos y en Santorini no conocía nadie está en Grecia por lo tanto me encantó la experiencia fue mitad trabajo ya unos días ahí nada después de Grecia pasa por casa un poco hacer visitas familia que que me apetecía te ha de estar en casa en Sarrià en este caso lo Alicia Galicia está dijese me quedó pendiente Cádiz pero es que no me debatir bueno bastante bastante bastante vamos a Aguirre

Voz 1646 50:31 pasando algunos de esos destinos pero sí me gusta

Voz 0498 50:33 estas en la vuelta al cole States ya está bien desde la semana pasada desde el jueves de la semana pasada ya estamos a tope y además te afortunadamente lleno trabajando muy bien en agosto ahí bueno pues pensado con toda la cara con el lío que ese todos los platos nuevos Armando nueva temporada al mismo tiempo que estamos pues con los servicios del día a día con todos los proyectos de cada septiembre bueno es un poco venimos con todo con la con las pilas cargadas hay mucho mucho que hacer

Voz 1646 51:01 pero en realidad llamamos a Diego Guerrero para para hablar de viajes y de gastronomía porque en realidad es un buen lugar para viajar sin levantarse en ningún momento de la de la silla ni dejar de de comer cosas riquísima tú siempre acostumbra a traer de género otros países a atraer ideas de otros lugares y que luego desarrollas con tu equipo suele es cambiar la carta cuando vuelves de un viaje importante

Voz 0498 51:21 a ver yo siempre digo que las vacaciones son para descansar otra cosa es que al final bueno pues tu trabajo tu pasión van bastante ligados es difícil desvincularlo entonces yo voy yo cuando viajó intento aprender fundamentalmente no voy con objetivo de nada concreto sin expectativas y sólo ha disfrutado tomando nota de todo

Voz 33 51:39 Mou miles de sino como una obligación

Voz 0498 51:42 yo voy a ver que que que surge no a ver qué pasa voy súper han muy con la mente abierta y a ver qué siento no y que me va pasando y creo que es la mejor manera de dejarlo todo fluir luego sí que hoy tomando notas por un tema de memoria pura y dura porque si no se me olvida las cosas y cuando vuelvo a casa intentó un poco digerible todo lo que ha pasado ya a veces toda esa información se filtra a alguna manera hay acaba apareciendo en algún plato en alguna algún tipo de influencia en nuestro menú el final lo entendemos así para todos lo de de este hecho es una especie de lenguaje no entonces contamos lo que nos pasa claro si viajas pero cuentas claro estábamos haciendo un plato que no se acabará o no en el menú pero lo vamos

Voz 26 52:22 de de Grecia a Turquía por un ex

Voz 0498 52:27 hay muchos platos con estos nombres en la era porque era la verdad no era este año hemos estado en Turquía hemos están en Grecia separados por el Egeo y a través esto no hemos vivido cosas en ambos sitios que hemos sentido que hay una tradición mediterránea Si culturalmente somos muy diferentes curiosamente Gastro únicamente encontrábamos muchos puntos en común Llera como en un postre me recordaba a un postre griego me recordaba un coco cree que unos rollos componentes que enriquece mucho y no os aburriría demasiado pero pero es esa final era una especie de plato que que uno sale hay que que el nombre era totalmente pues bueno para para para lo que queremos contar

Voz 1646 53:06 me gusta lo que dices y no sé si acabará en la carta porque esto lleva mucho trabajo trabajo intelectual y luego trabajo físico en esa especie de laboratorio que muchas veces es la cocina stage les echáis muchas ideas se te ocurren mucho