Hoy por Hoy (23/08/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0325 00:10 son las once las diez en Canarias el Partido Popular sigue sin desvelar si se abstendrá o votará en contra de la convalidación del decreto ley con el que el Gobierno quiere blindar la exhumación de los restos de Franco y que mañana tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros el secretario general del PP Teodoro García Egea ha dicho esta mañana en Hoy por hoy aquí en la SER que no lo apoyará y ha insistido en que recurrirá todos los decretos ley que el Ejecutivo presente y que no reúne la condición de urgencia

Voz 2 00:33 nosotros no vamos a votar a favor primer lugar hice cuando vamos a recurrir todos aquellos reales decretos pero tenga carácter de urgencia creemos que es una cortina de humo para que no se hable de otras cuestiones pues entiendo porque hoy es urgente cuando gobernaba el señor Felipe González del señor Zapatero pues no lo era

Voz 0325 00:50 en la SER también hemos hablado con el catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido entorno a la información que publica El País sobre el compromiso del Gobierno de anular por ley los juicios políticos del franquismo hoy sus sentencias López Garrido avisa de las complicaciones que pueda acarrear

Voz 3 01:04 Angulo por ley una sentencia pero luego contradice frontalmente la el principio de seguridad jurídica no el problema que hay es que sirve

Voz 0594 01:14 heridas de una sentencia es la isla

Voz 3 01:17 sí tímida del regimen muy muy aplicaría todas las sentencias y eso significa que colapsaría el sistema judicial en ese momento porque no solamente si estas y muchas otras no

Voz 0325 01:31 la Guardia Civil ha intervenido casi dos toneladas y media de hachís en aguas de Algeciras los narcotraficantes que no han sido detenidos lanzaron la droga al mar antes de emprender la huida Radio Algeciras José Manuel González Revólver

Voz 1130 01:41 no hay detenidos en un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil detectó la presencia de una embarcación sospechosa del tipo de las que se utilizan para transporte y tráfico de drogas en la zona de Punta Carnero en Algeciras esta embarcación al detectar la presencia policial emprendió una huida a gran velocidad con rumbo sur hacia costas de Marruecos la persecución finalizó después de que el helicóptero del Cuerpo comunicara que los narcotraficantes habían arrojado al mar la totalidad de los fardos y continuaba su huida rumbo a la costa de Marruecos

Voz 0325 02:09 ahí seguimos pendientes de los incendios declarados ayer en el Parque Natural do invernadero en Ourense el fuego sigue activo y ha calcinado ya más de sesenta hectáreas Galicia Ainhoa Apestegui

Voz 0028 02:17 el incendio más complicado que más preocupa esta ahora han quemado ya cincuenta y cuatro hectáreas y es en una zona practicamente inaccesible por tierra así que son medios aéreos los que están tratando de atajarlo cinco helicópteros y dos aviones aunque según informan desde la Consellería de Medio Rural se van incorporando más a medida que pasa la mañana el segundo fuego ha calcinado catorce hectáreas ambos se encuentran en el parque natural de en una zona de gran valor ecológico se sospecha que fue un rayo que provocó su inicio en la tarde de ayer durante una tormenta seca con gran aparato eléctrico poca lluvia

Voz 0325 02:47 hace una embarcación neumática con cincuenta y siete personas a bordo ha llegado esta madrugada a la costa de Almería la Guardia Civil auxiliado a los ocupantes de origen subsahariano entre los que había siete menores y una mujer todos ellos se encontraban en buen estado de salud once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1578 03:04 cadena SER repasamos ahora otras no

Voz 0325 03:07 decías con Javier Corbacho China responde a Trump con aranceles por valor de dieciséis mil millones de dólares una

Voz 1578 03:12 Leire que responde a la entrada en vigor en Estados Unidos

Voz 0325 03:15 los degravamenes por el mismo valor a casi trescientos bienes chinos Pekín ya las aplica desde esta madrugada y avanza que va a presentar otra reclamación ante la Organización Mundial del Comercio para defender el sistema multilateral no es la primera queja de las autoridades chinas que ya protestaron en julio ante la OMC a pesar de estas últimas negociaciones entre Pekín y Washington la tensión comercial entre las dos mayores economías del planeta no cesa alias Albini ha permitido que los niños que estaban en el barco paralizado bajen a ti Serra estos veintinueve menores formaban parte de los ciento setenta y siete migrantes rescatados en el Mediterráneo por los guardacostas italianos hace una semana tras varias negativas de Salvini el Ejecutivo permitió al barco atracar en el puerto de Catania donde continúa Un fiscal del país ha abierto diligencias por supuesto secuestro de personas y ha ordenado que los niños bajaran del barco no obstante Salvini

Voz 1 04:02 pero las soluciones no son perfectamente

Voz 1578 04:05 Salvini creen que la solución definitiva no es es no dejar

Voz 0325 04:08 entre irregularmente a ninguna de estas personas en Europa para frenar a los Mossos

Voz 1578 04:12 quiere Estados Unidos Trump niega cualquier conducta

Voz 0325 04:14 la criminal durante su campaña el presidente contradice a su ex abogado quién le acusaba de haber ordenado sobornar a dos amantes para que no revelase en las infidelidades el entonces candidato lo que supone un delito federal de financiación irregular de la campaña y esto es lo que dice el presidente

Voz 4 04:28 sí

Voz 5 04:28 pero no fueron fuerza se enteró de estos pagos una vez finalizadas las selecciones y que el dinero no salió de los fondos de la campaña además se plantea indultar a su ex

Voz 0325 04:38 precampaña Paul a Ford culpable de varios delitos financieros pues es todo continúa a Hoy por hoy con Pablo González Batista de la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1 05:08 en Hoy por hoy Pablo González Batista Cadena SER

Voz 6 05:14 en sus teléfonos móviles representación muchas gracias por su Horacio

Voz 7 05:26 Lola Herrera muy buenos días

Voz 8 05:28 eh

Voz 9 05:29 la entre muchas ya he perdido la cuenta cuenta asesar ha sido tu este sonido que escuchábamos de la megafonía o los tres timbres que anuncian el principio de una representación

Voz 8 05:38 a Nadal pero siguen poniendo en guardia esos tres timbre eso es como escuchar el despertador de casa que es bueno tengo que ir a trabajar claro claro

Voz 1299 05:47 bueno hay ahí una cosa que es

Voz 8 05:50 al natural no cuando cuando vas

Voz 1299 05:54 en un ejercicio de este tipo pues pues hay una una concentración en una una tensión de que se produce pero Se producidos por responsabilidad no sea que no pase nada porque es directo que bueno que todo vaya bien pero no no no hay un los nervios especiales salvo en los estrenos cuando no se sabe muy bien que si el melón va a ser bueno va a ser malo si va a gustar los tardíos

Voz 1578 06:24 va a ser duro claro hay una predisposición que al fin y al cabo es profesional como ocurre por ejemplo en esta profesión

Voz 1299 06:30 claro claro claro entiende la lucha o te dan paso hito no sea entradas y hasta claro pues nosotros lo mismo que para verse

Voz 1578 06:40 en esta entrevista para prepararla para presentarte estado viendo un documental magnífico por cierto imprescindibles que hizo Radio Televisión Española sólo figura me gusta me llamó mucho la atención cómo arranca este documental escucha T

Voz 1 06:53 no nuestra Grammy atenta y apreté el botón del sexto piso temblaba

Voz 1578 07:00 hoy ha vuelto a subir en ese ascensor varias décadas después entiendo que estaba salgo menos nervios ex primer día

Voz 1299 07:07 ha habido muchas veces después pero

Voz 10 07:09 no pero para mí

Voz 1299 07:12 cuando entro en el recinto de los ascensores todavía veo no hay una sola vez que venga Radio Madrid que no veía los antiguos ascensores la forma que tenía que yo no eran unos ascenso inmensos pero delante de hierro antiguos claro los conserjes que había abajo y sobre todo me acuerdo de uno que se llama Aparicio y que hablaba aquí Lavalle como sí pero recuerdo adivinaban entre Pedro Pablo Ayuso y todo eso es una es bromas con él increíbles y yo conservo no recuerdos de esta casa de aquí a Radio Madrid que quiera como esto era como Hollywood dentro de la radio sabes eso sea era los

Voz 1578 07:59 por eso en los pasillos

Voz 1299 08:01 en unas cosas con una calidad increíble increíble la afectación esta habitual que hay

Voz 1509 08:08 con las voces que mucha de afectación

Voz 1299 08:12 ha ido desapareciendo pero todavía hay gente muy aceptada en en aquella Antonio Calderón no lo permitía osea todo el mundo tenía que hablaba de una manera natural

Voz 1578 08:23 pero es que fue precisamente gracias a la radio que Lola Herrera tuvo digamos sus primeras experiencias profesionales como actriz interpretando al personaje de Irene en un serial que se llamaba segundo piso aunque estabais en el sexto en el que trabajaba es junto a Daniel Dicenta que luego fue tu marido y sólo hemos podido rescatar unos segunditos de ese serial pero vamos a escucharlo

Voz 7 08:44 mira detenido

Voz 1578 08:47 ya está pero muchas gracias por haber venido a Radio Madrid no te voy a preguntar por cómo hemos cambiado cómo han cambiado las voces ni cómo ha cambiado la calidad de los contenidos pero como ha cambiado por ejemplo este estudio que te parece que ha cambiado muchísimo

Voz 1299 09:03 pero bueno ha cambiado para bien lo que pasa es que cuando cuando vives algo que es muy intenso inglés un cambio en tu vida ahí es cómo fue para mí Radio Madrid venirme de Valladolid yo solita aquí a Madrid y bueno encontrarme con con el bueno era un sueño poder estar con esos elencos maravillosos y que empezase a trabajar a los quince días de estar aquí me dieran una protagonista uno eso imagínate era el sueño de una noche de verano

Voz 1578 09:36 además es que si la clásica historia que siempre queda

Voz 1646 09:38 muy de encontrar la biografía que es que se puso mala la protagonista

Voz 1578 09:41 siento que hay te dijeron Lolita porque podría

Voz 1299 09:45 a mal estaba afónica estaba con un problema de garganta hay buenos remedios de la Peña queda una directora hay montador musical maravillosa de aquí pues dejó la de Valladolid

Voz 1578 10:00 en Valladolid indiscretas todavía Lolita Herrera es la de Valladolid de Valladolid que pasó

Voz 1299 10:06 en el estudio uno de bueno fue fue emocionante porque y me dijo si lo haces bien te quedas con el personaje bueno parece ser que sí mal del todo

Voz 1578 10:20 con lo conseguí me siento muy identificado Lola porque esto es la revolución de los sustitutos yo también estoy ejemplo aquella el titular que desafortunadamente no tienen ningún tipo de afección de garganta esto tiene una voz muchísimo mejor que la mía pero bueno hacemos lo que hacemos lo que podemos este lunes Lola tuvimos la suerte de recibir en el estudio Amelio Gutiérrez Caba yo pensaban on va a ser muy difícil encontrar a alguien tan respetado tan influyente dentro el mundo del teatro como Emilio Gutiérrez Caba pero parece que lo hemos logrado porque hoy está con nosotros Lola Herrera yo me imagino que todos nuestros oyentes ya habrán reconocido pero por si no es así es una mujer que no solamente lleva ya siete décadas sobre los escenarios sino que además se ha convertido en una absoluta referencia para la profesión y ahora Lola a vuelto a interpretar a un personaje que conoces seguramente mejor que nadie que es la Carmen de Cinco horas con Mario el texto original de Miguel Delibes que lleva junto a ella más de cuatro décadas y que estará en el Teatro Bellas Artes de Madrid a partir del seis

Voz 1299 11:11 septiembre hasta Mañanes tabaco carga enteramente normal igualitos que dormido cuando el hombre que dije

Voz 8 11:21 es el que va a acertar de la mano como si me hubiese quemado este año has estado

Voz 9 11:29 Port rápidamente por toda España representando esta función la que será

Voz 1578 11:33 dicen que tu última gira ya veremos presentando esta esta obra y además del seis de septiembre hemos dicho al dieciocho de noviembre podremos verte en el Bellas Artes de Madrid si hiciéramos la cuenta puesto cuarenta años cuentas horas estuvo Mario

Voz 1299 11:47 muchas menos de las que la gente si quiere sí porque éste estará ese texto lo hemos recogido esta es la sexta vez que se recoge a lo largo de cuarenta años pero cuando cerca de cuarenta años pero cuando lo hemos hecho lo hemos hecho pues una temporada que yo me he ido me me he puesto hacer otras otro otras historias son muchos funciones entre medias y luego pues a los cuatro o cinco años no lo hemos vuelto a las cinco horas y ha sido un ir y venir pero con unos con unos tiempos de promedio donde estas cosas no pero es que hay gente que piensa que yo llevo Juárez claro eso me me me parece hecho hubiera sido soportable

Voz 1578 12:42 el primer o manicomios

Voz 1299 12:44 mira no sé no sé lo que va voluntario dos

Voz 1578 12:47 recitando seguramente el éxito si no está ya locas

Voz 1299 12:49 hablando por ahí sola pero pero lo que lo que ha sido lo que ha sido tan gratificante ha sido poder recoger el el texto y poder ver a Carmen de muchas formas distintas y poder hacer de ella pues a mostrar de su interior cosas nuevas no sea cosas entonces se ha ido modificando yo creo que he hecho muchas carmesí muchas Cármenes la última que estoy haciendo ya es sea es la economía total de todo sabes es pero estoy encantada estoy disfrutando lo siempre disfrutaba haciendo Carmen mucho porque porque se mucho de ella claro

Voz 1578 13:36 es curioso porque hay personajes con los que uno me imagino que se lleva bien desde el principio tiene una clase me cae genial este personaje me gusta y me lo dan hoy no me veía aro por eso pero cómo va evolucionando la relación de uno con un personaje como si fuera una persona real la vas entendiendo conoció en Davos

Voz 1299 13:51 no me caía pero yo supe desde osea había una un desencuentro entre entre lo que me apasionaba la idea de hacerlo eh hace de esa mujer lo que no me gustaba de ella entonces hasta que yo hasta que encontré el punto en los ensayos de hacer el trabajo de su trastienda

Voz 10 14:11 fue un recorrido

Voz 1299 14:17 un poco duro o no pero cuando lo encontré a los personajes hay que querer los

Voz 8 14:21 los que haces puedes defender ya sabes

Voz 1299 14:26 no puedes transmitir de las razones que tienen al público claro entonces eh yo yo creo que Carmen es una mujer Delibes escribió un personaje que no tiene fin sabes en su profundidad porque eh se habla del seiscientos y habla de una serie de cosas de que que te colocan en la época en la que se escribiese desarrolla esto no

Voz 8 14:56 pero te habla de esa sociedad

Voz 1299 15:00 te habla de esas mujeres y bueno pues lo cierto es que que bueno que es aplicable aunque hemos dado pasos de gigante las mujeres afortunadamente

Voz 10 15:12 pero claro

Voz 1299 15:14 bien está dentro de los muchos secretos que las mujeres guardamos

Voz 1578 15:19 pero digamos las relaciones de pareja del que también es un tema que que está detrás de la obra sin duda son uno de los lenguajes más universales de la ficción siguen funcionando con el paso del tiempo da igual

Voz 1299 15:29 los otros años queda ahí él eh la equivocación aquí la frustración y todo a todo lo que unido al ser humano que a todos los pasa en algún momento de alguna manera

Voz 1578 15:40 si no me equivoco la obras del sesenta y seis entonces bueno pues es un buen catálogo de las preocupaciones del entonces muchas de ellas perfectamente aplicables ahora tampoco

Voz 1299 15:47 menudo lo decías el capricho de Carmen Sotillo

Voz 1578 15:49 yo porque era el año sesenta y seis era tener un seiscientos

Voz 1299 15:52 al Jorge mil años que viva cariño me será muy difícil que me quitase es el capricho de mil seiscientos

Voz 8 16:01 bueno que a poco de casándose lujo pero luego se lo tenía todo

Voz 1578 16:07 sí lo lo hemos tenido algún seiscientos algún deseo inalcanzable nada de ese tipo no llevar material sólo una materia no

Voz 1299 16:19 no a más horrorizado lo de conducir dice saque el carné todo pero pero me me me daba mucho miedo porque el miedo no he sido nunca nunca nunca no no han tenido caprichos inalcanzables he tenido muchos sueños porque estoy una mujer que eh sueña mucho sueña con el dedo gordo del pie puesto en el suelo no volando no pero año mucho despierta entonces bueno pues sueñas con cosas que casi siempre son utopías no pero esos son los sueños eso soñar utopías ir en esa dirección algo algo consigues en el camino

Voz 1578 16:58 el pasado estratos entrevista tan rápido que tenemos que dar paso a publicidad y casi me olvido hacerlo así que vamos a escucharnos anuncios y luego seguimos hablando de eso

Voz 1 17:08 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista este curso puedes apuntar hacia francés pintura para Festo vuelves a necesitar el apoyo como esta mochila con USB y porta ordenador

Voz 12 17:22 el cuatro con noventa y cinco euros todas las opciones la mejor financiación y hasta un

Voz 1 17:27 es por ciento de regalo para tus próximas compras Elige tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés

Voz 13 17:34 sería maravilloso si pudiésemos ordena del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre ven a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría y conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Mercedes Cabrera John Reed Lina Gálvez Rafael nadie el ir muchos más inscribe te ya en Cadena Ser punto com o en congresos de bienestar punto Es disfruta de un fin de semana con hoteles visita nocturna guiada al Conjunto Arqueológico Medina Azahara recién nombrado Patrimonio de la Humanidad con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Voz 14 18:38 los sobre todo de Twitter

Voz 1 18:39 tipo de fútbol favorito los obras todo

Voz 14 18:41 de tu equipo de Pas que favorito

Voz 15 18:44 otro de tus deportistas favoritas sólo tienes que sintonizar SER Deportivos hablando dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una

Voz 1 19:00 hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 0979 19:04 eh

Voz 16 19:08 González

Voz 1578 19:12 sí estará desde el día seis de septiembre hasta el dieciocho de noviembre el teatro Bellas Artes de Madrid interpretando al personaje de Carmen Sotillo la protagonista de Cinco horas con Mario un texto de Miguel Delibes que dirige en este caso Josefina Molina

Voz 1 19:28 en la vida vale más una buena amistad que una carta Harama mamario que a las pruebas me remito inteligencia Comoras

Voz 1578 19:39 así mientras escuchábamos son los anuncios fuera de micrófono lo leyó hablamos sobre la parte más bonita de su profesión y me contabas lo la que la preparación del personaje y los ensayos son quizá la parte más gratificante cuando uno ha interpretado tatuajes este personaje aunque no sean tantas como la gente cree tú sigues tratando de los ensayos sigues ensayando sigue preparando el texto releyendo

Voz 1299 20:00 eso sí claro uno primero tengo que recordar Lotto

Voz 1578 20:03 la hoy todo llame lleva unos días

Voz 1299 20:05 desde de de el texto mayor unos días pero luego trabajo con Josefina Molina la directora porque es curioso esto no te no esto no pasa fácilmente que a lo largo de cuarenta años la misma actriz con la misma directora con el mismo empresario o sea se haga lo mismo

Voz 1578 20:24 casi una familia es si de una familia exactamente

Voz 1299 20:27 entonces eh Josefina yo pues quitamos una cosa ponemos otra no de texto de texto alguna pero mínimas cosa diversas abanderar no pero sí es de su misma novela rosa se quita una una una cosa hice pone otra porque también se actualiza claro o cosas que vienen mejor no pero mínimamente pero lo que hacemos es mirada el personaje decía otro ángulo no entonces buscamos en otros terrenos y la verdad es que cada vez la distancia y el conocimiento del personaje te hace ser más objetiva bueno sí aparece el humor porque esto empezó pues siendo un poco tragedia no pero ahora aparece el humor ese humor de Delibes que es un humor de retranca devuelta que es bueno el público lo disfruta mucho porque además caza todo sino

Voz 1578 21:31 me equivoco tuviste la oportunidad de hablar del propio texto con Miguel Delibes

Voz 1299 21:35 claro claro mucho

Voz 1578 21:38 este de condicionar un poco qué camino siguió la obra la representación

Voz 1299 21:42 no bueno yo un día Mibel

Voz 10 21:45 le dijo

Voz 1299 21:46 me dijo porque vio la función muchas veces dijo aquí en la en la obra hoy me he dado cuenta de cosas que yo no estaban en en en mi idea pues la X ni una sola palabra que no sea de estos fenómenos y me parece bien pero que que no estaban en digo claro pero es que tú escribes te esto desde la observación y nosotros lo hacemos desde nosotras que somos mujeres claro entonces las mujeres tenemos una forma de de de entender lo que cuenta

Voz 1578 22:23 claro que bonito que les Gasteiz a Delibes una vertiente de su propia obra que él mismo desconocía

Voz 1299 22:28 sí sí el fue pero él fue más allá porque lo que ha construido es una historia hay sobre todo un personaje que no tiene fin ya que no tiene fin tú te puedes ir por donde quieras que dices ya tiran al final fue el mentir

Voz 1578 22:44 te equivocas abres una apuesta

Voz 1299 22:46 tras unos pasillos inmensos donde puedes correr a encontrar otros aspectos de Carmena y otras otras angustias otros soledades otras es una mujer es una moda

Voz 10 22:59 a ver eh bueno yo yo digo que para mí Carmen

Voz 1299 23:04 llevado a a bueno pues ha

Voz 17 23:07 ya

Voz 1299 23:07 va a reconocer la esencia de las mujeres me he llevado a lo más ancestral de de nosotras no

Voz 1578 23:14 mira me gustaría hacerte retroceder no es Carmen te ha hecho avanzar Carmen de hecho ir hacia adelante además me me llama la atención que es un personaje que en el momento que estamos viviendo y que tú has nombrado mencionado la realidad actual de las mujeres Carmen un personaje escrito en sesenta y seis sigue dialogando perfectamente con la vida actual de la y de la de la feminidad pero me gustaría ir momentito antes de que termine la entrevista tu libro de memorias me quedo con lo mejor es que ahora me quedo con lo mejor donde dices

Voz 18 23:43 que empezaste en esto de la interpretación así

Voz 1 23:51 eso es es que me llamó mucho la atención porque yo no

Voz 1578 23:53 sabía hay empresas e interpretando a Carmen Vila y perdón que es una de las primeras cantantes femeninas que se atrevió con la ranchera en México no si ese es tú tenías cuanto doce años doce años y tus padres cuando debieron cantar con doce años dijeron bueno entonces se cantaba mucho en la escasa es sabían que cantaba y que parece que lo hacía bien

Voz 1299 24:16 es que tampoco tiene mucho mérito porque mi madre podía haber sido cantante de ópera a mi madre cantaba que pueden morir si entonces claro pero sí cantaban todos los que sabían y los que no sabían pero había una entonación general bastante buena y entonces me apuntaron a un concurso bueno de aire ahora a ver si bueno de radio pero que luego qué hacía a presencial las eliminatorias osea era a través de Radio Valladolid de la Cadena SER pero sí hacían el Teatro Carrión de Valladolid y bueno yo cantando en dos años gané cinco premios uno aquí en Madrid en el teatro Alcalá

Voz 1578 24:51 dos años y tú piensa este momento claro en dos tengo doce años en con catorce ya ha ganado cinco premios cantando tú pensaste que te ibas a dedicará a eso a cantar

Voz 1299 24:58 no nunca

Voz 8 25:00 lo dejé a los catorce voler jemer retire

Voz 1578 25:04 me jubilo a los catorce años voy a pasarme otros sesenta setenta

Voz 1299 25:09 pero bueno luego es tratado de de averiguar porque yo tomé esa decisión y nadie me llevo la contraria pero porque no podía haber sido más gratificante el camino pero pero entonces había que cantar había que imitar a la gente se entonces eso es muy en es es muy ahorros claro sabes lo de las imitaciones un ratito bueno pero pero esto pasarte la vida imitando a alguien porque nadie escribía

Voz 8 25:35 para para para la gente que no era nada

Voz 1299 25:38 claro sabe es entonces bueno pues supongo que aunque no lo analizase de esta forma pero algo de esto de Viola ver en la decisión

Voz 1578 25:48 si finalmente decidiste por la interpretación en Besas de también muy joven Easy tus padres también entendieron esto perfectamente porque claro hablamos con Emilio Gutiérrez Caba Emilio tú ya sabías que están una profesión dura como te perdiste ahí tú en cambio lo hiciste a ciegas no si se es pero

Voz 8 26:05 tampoco yo tampoco

Voz 1299 26:08 quizá es el artista desde que nací y mi no no no sea eso en mi vida las cosas han venido un poco rodadas en la búsqueda pues encontrar sitio pero no encontré desde esta casa porque esta casa decidió repartir me un personaje a que se hizo una fusión de una compañía de de Manolo Dicenta era un actor de primerísima línea hicieron un un texto que era el Campanella Wallace se hacía la versión para el teatro y una versión para la radio que se daba como serial no y entonces ellos tenían un elenco teatral pero había una cedido papeles que estaban por repartir los cubrimos gente de la de la de Radio Madrid entonces a mí me repartieron un papel precios Sésamo pero yo pensaba que iba a en la radio nada más pero cuando lo en la radio cuando empecé a hacerlo los del teatro me ofrecieron a hacerlo en el teatro y ahí es donde yo descubrí el teatro en el Teatro la Comedia de Madrid cuando me subí al escenario pasaron los tres o cuatro días del susto yo empecé a sentir cosas ahí es donde yo descubrí el teatro es donde decidí que me queda

Voz 1578 27:22 entonces Lola la culpa la tenemos con nosotros

Voz 1299 27:24 no no me bendita culpa

Voz 1578 27:27 la podríamos estar hablando toda la mañana esa es la verdad si te agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy si hay alguien que todavía no te haya visto interpretando Carmen Sotillo que seguro que son muchos insite han visto que vuelvan a verte la nueva Carmen Sotillo ingresó

Voz 1299 27:38 sí hay muchísima gente que se está estarían los teatros llenos o sea que además hay mucha gente muchas mujeres que llevan que sus madres las llevar una ellas ellas llevan a sus hijas osea que hay mucho

Voz 1578 27:55 Colomer dio en la cosa transversal mucha tela que corre sin duda bueno pues para ver a Lola en Madrid tendréis desde el seis de septiembre hasta el dieciocho en el Teatro Bellas Artes correcto las hechas son correctas cuesta muchísimo vallas

Voz 1 28:09 muchas gracias a lo bien abrazar ya que ésta de también en la Cadena SER Hoy por hoy Pablo González Batista ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 19 28:34 no directa punto com eres autónomo utilizas el coche en tu trabajo en línea directa te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 11 28:45 sí

Voz 1 28:52 con con hoy por hoy a través de Facebook becados tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quiera ser los sábados te vamos a dar un repaso un repaso por la obra

Voz 12 29:10 de los artistas y bandas que definieron el sonido del siglo veinte

Voz 1 29:13 sus inicios sus éxitos sus carreras esta semana en héroe a contra corriente saber la Vargas Chavela Vargas sofás a la Historia del siglo XX para a través de la música este sábado a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Alfonso Cardenal Cadena SER conversaciones estivales con la voz de Google

Voz 20 29:44 la Forte retrata percebes si cree los Raquel Marín Rafael Santandreu Juan Herrera Íñigo Sastre Pilar de Francisco Brines F Edgar Hita Carlos Marañón que pasa te aburre es que quiero hacer una pero no con todos los colaboradores de la ventana de verano de Roberto Sánchez no estoy dispuesta a hacer una promo por cada uno no me da la vida es lo que hay pues ya no lo habrá eres un explotador Cadena Ser

Voz 21 30:19 los sábados a la una de la tarde el programa de radio que triunfa en todo el mundo I love you Radio Show

Voz 1 30:26 But I don't aunque nadie lo entienda aquí todo nata me gustaría otro nombre entre alguna patada en los huevos en Briz nadie sabe nadar con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede pasar de todo se supone que ha nombrado rinde los judíos a un recién nacido dentro de mis Tomiño su Zaratustra de Julio Cesar del Imperio Romano dicen que quién olvida su historia está condenado a repetirla ahora puedes recordarla repetirla cuando quieras y cuando quieras hombre del zar Nicolás I detengan la ejecución detengan la ejecución SER Historia apuntaba la Historia aspectos manos con Nacho Ares vamos a hacer Historia comenzamos Cadena SER imagino es una carretera sin ceder o semáforos complicada es existía

Voz 22 31:34 si quieres algo de otros lo para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea tarde cincuenta les a todos quién eres publicidad siempre en la radio siempre el ases

Voz 1 31:55 llega el último hit en auriculares inalámbricos consigue gratis con el país unos auriculares inalámbricos de última generación

Voz 23 32:02 sí

Voz 1 32:02 hazte con tu Sears aun con sonido estéreo guardan un domingo veintiséis Cardiff ya con el país

Voz 8 32:10 has visto el mensaje del vecino lo he visto estoy pendiente de los niños que dice que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización serio

Voz 1 32:18 pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de los de vacaciones

Voz 24 32:22 lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 25 32:35 todos los jueves de verano tres en uno a tres aproximaciones diferentes a una misma realidad de la mano de José María Patiño esta noche hablamos de pobreza de los factores que la genera ideó un concepto nuevo plan

Voz 1299 32:49 empecé a reflexionar sobre qué efectivamente

Voz 26 32:52 hay xenofobia desprecios rechazo al extranjero hay también cristiano fobia islamofobia homofobia pero que había una tipo de rechazo que es transversal es el rechazo a los que son pobres a los que parece que no pueden darnos nada muy interesante a cambio

Voz 25 33:09 a partir de las nueve de la noche una hora menos en Canarias en Hora Veinticinco con Pedro Blanco Cadena Ser

Voz 1646 33:26 les ha pasado una vez que han puesto un componente de ilusión muy importante en un proyecto o en una experiencia y que al final nada resultara como parecía en un principio bueno pues a Nacho Vigalondo también le ha pasado

Voz 7 33:41 como Nacho Vigalondo muy buenos días

Voz 1646 33:44 para mí días a secas para eh

Voz 7 33:47 qué tal

Voz 1578 33:49 como ves Nacho ya yo estoy muy bien pero no hago énfasis en la diferencia horaria como suele ser habitual en la radio cuando hablamos con los Angeles cuando hablamos con el otro lado del Atlántico en este caso hago énfasis en la diferencia de emocional

Voz 1389 34:02 sí de mal sea el el dos y quién ha llamado a las cuatro y media de la mañana con prefijo de San Sebastián que se hubiera me da está sonando oí bueno pues aquí es siempre que si te despiertas en mitad de la noche ya olvídate

Voz 1646 34:15 Nacho Vigalondo es uno de nuestros más agudas seis directores de cine ha aprobado gracias a su trabajo todas las caras del éxito incluso algunas caras del éxito que estoy seguro que Nacho hubiera preferido seguir desconociendo con Hollywood le ha pasado básicamente lo mismo en dos mil cuatro Nacho tú me corrige si me equivoco cubrió la distancia que separa Cabezón de la Sal de la meca del cine para asistir a los Oscar como nominado al premio al mejor cortometraje lo hizo con la mayor de los ilusiones y tuvo que ver cómo se lo entregaban a una tal Andrea Arnold de la que aquí no hemos vuelto a tener noticias este verano ha vuelto a Los Ángeles con la intención de vivir una experiencia personal y profesional inolvidable que nosotros nos propusimos compartir con él

Voz 8 34:53 no olvida

Voz 1646 34:53 le puede que sea la experiencia pero si tuviera la forma de un sueño sería la de una pesadilla la semana pasada Nacho dio te pregunte por la experiencia más emocionante que tú habías vivido durante los últimos siete días y me contaste que habías perdido al hay paz y que te habías encontrado tu propio de email por mantener la coherencia has vivido algo tan inolvidable algo equiparable durante estos días

Voz 1389 35:14 esta semana he pues ya fin hemos montado a lo que estaba rodando ayer justo son enseñamos a los ejecutivos del estudio y bueno pues han hecho sus notas sabes que gente a la que pagan propinar entonces claro sino opinan sino tiene que decir que tienen que sacar de la manga Gemma hechas al rabia tenía me han quitado un plano que nos había quedado de maravilla toda una mañana que estuvimos preparándolo bueno una una cosa bastante chula y nos lo han cortado el de la peli

Voz 1646 35:45 plano en el que tú te sentías retratado como director del que estabas especialmente orgulloso que te había costado trabajo ir estas personas a las que podrían propinar implacablemente han opinado que ese plan no debe estar en el montaje final

Voz 1389 35:56 bueno dicen que alarga la película demasiado que es un momento demasiado lento pero bueno es que la gracia precisamente desde aquel instante era que la Cámara no corta no esas cosas que luego la gente disfruta tanto no el como aquel capítulo de tu al final a todos

Voz 0594 36:10 larga pues eso amigos larguísima que empezaba por aquí acababa

Voz 1389 36:16 a mí por el camino pues había un montón de cosas

Voz 0594 36:18 bueno me está siendo largo hasta mi Nacho la verdad

Voz 1389 36:21 bueno pues pero espera espera el empezaba con un plano medio de el protagonista que está en el salón de una casa que no es la suya en la casa sino metió ruinosa desde las paredes acaba en algún sirva para ya eh eh común

Voz 0594 36:37 qué indicando su punto de vista volvía él él abrir a Laporta Nancho salía al pasillo de él

Voz 1646 36:42 es que a mí no me pagan por opinar pero pero instó yo creo que es que han acertado quitando el plano eh

Voz 1389 36:48 pero hay que esto es una exclusiva que estoy que el Call nuestras la película pues oye quieras que no su material exclusivo para la SER

Voz 1646 36:54 pero créeme que por la radio es es sabes esa expresión contado pierde pues este es uno de esos casos

Voz 0594 37:01 bueno en este caso el sabía el descansillo de ley lo siento

Voz 29 37:04 no salía el es casi bueno venga termina cuenta cómo terminaba el plano de la queja no sé que si seguir o la sesión es bueno pues decía que yo estoy yo en realidad estoy esperando que que estés cada vez más cerca de España porque el trabajo avance la experiencia pues era limitada en

Voz 1646 37:20 tiempo y se ha ido prolongando como un plano secuencia dirigido por Nacho Vigalondo hemos convertido este momento radiofónico como todos ustedes saben en una terapia colectiva abierta a nuestros oyentes a quienes hemos pedido que contribuyan a tu bienestar al bienestar de Nacho Vigalondo contando sus experiencias más placenteras a través de postales a ver si

Voz 30 37:38 el contagio mejor On poco tu realidad

Voz 1646 37:44 el hecho una vez más parece que nos hemos abonado a esta cifra hemos recibido dos postales dos postales palabra de que es así no no hay trampa ni cartón en este caso salvo el cartón de las propias postales cada semana unos llegan dos

Voz 1389 37:56 bueno pues eh no bueno no es un crecimiento exponencial pero pero el Madrid ya es más de lo que esperaba

Voz 1646 38:03 de hecho son ya seis hoy te vamos a leer dos más

Voz 0594 38:06 sí yo creo que para medio chaleco ya tienes yo fui muy bien oye pues nada gracias por esta labor que bueno

Voz 1646 38:14 la dirección para contactar con Nacho Vigalondo es Nacho Vigalondo que es su nombre programa Hoy por hoy hoy cadenaser calle Gran Vía treinta y dos bis veintiocho cero tres de Madrid nuestros oyentes nos describen Nacho tú respondes la primera postal que nos ha llegado esta semana nos ha llegado desde Denia en Alicante es una bonita imagen de su puerto me imagen sacada desde el mar la escribe Esperanza que es un nombre por cierto muy apropiado para esta sección en pero además esperándonos escriben realidad en nombre de su familia parece que ellos han convertido tu problema Nacho en un asunto común supongo que hablan de tía en las sobremesas

Voz 4 38:47 no

Voz 0137 38:51 hola somos una familia de Aragoneses que habitualmente vive en Salamanca nos hemos venido a Denia de vacaciones y queremos compartir con todos los amigos de Hoy por hoy este pequeño detalle

Voz 7 39:00 un abrazo y feliz verano también para el cartero esperanza y familia

Voz 1646 39:06 bueno Nacho es una postal corta es escueta pero mensajes de ánimo y lo agradecemos esperanza y Familia que por cierto se acuerdan del cartero que es algo muy de postal porque en el fondo el cartero es el primero que le el dorso de la postal

Voz 1389 39:16 sí sí siempre siempre me he preguntado si si el cartero está legitimados Aimé no digo yo que no lo haga pero si ya forma parte del del el acuerdo social que el cartero pueda leer las postales

Voz 1646 39:29 has pensado también en una respuesta para esperando

Voz 0594 39:32 con Milito los respuestas perfecto que íbamos a poner una responde Esperanza vale

Voz 31 39:38 no me voy a volar Twitter así familia

Voz 0594 39:45 y mi madre también se llama Esperanza así que me consta al menos empatizar con vosotros

Voz 1389 39:52 técnicamente también formó parte de un conjunto denominado estarán seis Familia ya a partir de ahí podemos fantasear con la idea de mandarme esta postal a mí mismo como un circuito cerrado en estos momentos mi novia está aquí a mi lado no se cree esto de que este dictando postales para láser eh se cree que estoy practicando un circuito cerrado se cree que estoy hablándole a un teléfono que está pagado en realidad no viene

Voz 0594 40:22 los hay que sólo afectuosamente Nacho

Voz 7 40:29 creo que este respuesta

Voz 1646 40:30 resume bastante bien cómo es tu manera de entender la vida yo he entendido ahora Los cronocrímenes fíjate lo que te digo

Voz 1389 40:39 tal nos película que dé en el tema y en su eslogan Hacienda cuando la celebramos el dos mil cinco una propuesta de deslinde que era paciencia el entendederas criticarle o sea dedica Le tiempos no tengas prisa nos hagas el cine pretendiendo saberlo todo vale te hace tiempo

Voz 1646 40:59 pues Nacho esta postal radiofónica viaja hasta Denia o hasta Salamanca porque imagino que la familia esperanza y familia pues no estarán eternamente de vacaciones y probablemente ya estén en su casa en Salamanca pero tenemos una más y esta es una nueva modalidad de postal te voy a contar la postales muy bonita es una imagen de una pequeña cala de la Costa Brava semana Cala Morell está sacada a la fotografía pues unos pinos y en ellas se ve pues el perfectamente ese color cristalino de las aguas de la Costa Brava ya unos bañistas esa puesta el venía en este caso dentro de un sobre y tiene un texto muy breve que es básicamente para Nacho Vigalondo con cariño y entre signos de exclamación ánimos y firma Marga Quintet

Voz 0594 41:35 yo pero junto a la postal

Voz 1646 41:37 yo también una carta bastante más larga escrita de su puño y letra

Voz 4 41:41 en la que dice lo siguiente

Voz 0137 41:47 hola Nacho vivo en Barcelona y soy la llega de Santiago te envío muchos ánimos para tu estancia mes a costa de Estados Unidos que dicen es tan bonita te escuchando a la espera de que nos cuentes que disfrutas mucho por si te consuela un poco te cuento que yo trabajo todo el verano bastantes horas cada día los sábados me puedo permitir un gran placer me voy muy temprano hacia la Costa Brava sola con mi hija sino trabaja o con algún amigo a recorrer caminos de ron anda como quizá ya sabes son caminos al borde del mar que discurren por bosques IU acantilados desde donde disfruta de paisajes maravillosos como el de esta postal y casi lo haces en solitario bajando de vez en cuando a darte un chapuzón y por supuesto nos llevamos la comida a la espera de encontrar el rincón con las vistas más espectaculares para disfrutar durante la comida te deseo muchísima suerte en tu trabajo se que es muchísimo más duro de lo que parece pues mi hija que es jovencísima trabaja desde hace cuatro años en vestuario para rodajes un abrazo fuerte y duradero si puedes le envía es también otra Pablo y a Toni los adoro como locutores de radio Marga que

Voz 1646 42:49 a mí Marga la verdad es que me ha ganado pero además te veo que ella conoce los sinsabores de la industria del cine a través de su hija nos ha descrito maravillosamente Un verano en la Costa Brava que por la descripción podría estar en las antípodas exactas de tu propio verano te gustaría responder amarga

Voz 1389 43:05 eh tú vete si es claro por supuesto sí

Voz 1578 43:07 pues sí

Voz 31 43:10 lo que valga Quintero

Voz 1389 43:14 gracias por todo afectuosa y extensa carta hoy estoy triste pero tu carta me ha alegrado

Voz 0594 43:20 estoy triste porque justo ayer por la tarde y me han cortado un plano un plano muy largo en el que la Cámara pues centraba por aquí salía por allá otra vez el pleno pero ahora sé que es una buena cosa la la postal la contestación de la puesta en lo me ha pues cortar pero tiene que caber

Voz 1646 43:41 pues tal Nacho octubre pues interrumpir y tal la compra

Voz 0594 43:43 mención pero las la contestación de la apostar tiene que estar ahí a pelo yo yo hay has accediendo que la respuesta tiene que apostar pero lo que más hilo de Marga Quintero dos polio

Voz 1646 43:53 me han cortado un plano para tu película tú quieres colar el plano en la Cadena Ser

Voz 1389 43:58 eh querida Marga en la Cámara mostraba el plano medio de un colegio

Voz 0594 44:04 en la víspera de salones de casa pega bajaba la cabeza detalle de sus llaves en el bolsillo

Voz 1646 44:12 Nacho y no nos interesa que quieres quieres parar aquí la la postal no pasa nada no pasa nada no vas incorporará este problema tu película no vas a contar este plano a los oyentes de la Cadena SER porque resulta muy difícil imaginárselo piensa que tu pues bueno lo tienes en la cabeza

Voz 1389 44:27 yo pensaba sinceramente que tienen estas excesiva funciona de otra manera tener yo Bosco no iba a haber obstáculos pero voy a aceptar este nuevo régimen no pasa nada

Voz 1646 44:38 así que si quieres mandar un beso amarga ella despedimos

Voz 1389 44:41 bueno y un beso Margall este su amigo si se Antonio Antonio Banderas se fue a América con una maleta cargada de sueños e pues yo me vine a médica con una maleta cargada de sueño directamente de sueño que es que me caigo de sueño que esta sección me está matando

Voz 1646 44:59 pues Nacho Vigalondo es hoy gracias a ustedes en director de cine un poco más feliz y eso sí tiene mucho sueño Nacho quiero agradecerte además tú testimonio manifestarte mi intención de que antes de terminar verano hayamos logrado entre todos sacarte del arroyo incluso se puede ser pues hacerte recuperaron poco más un poco de de esas ganas por la vida que prohibir que yo creo que has perdido

Voz 1389 45:18 después en el trato recibido en esta sección expresamente hoy no porque me habéis sacado del arroyo pero con el impulso de un acantilado ha sido el

Voz 1646 45:28 hay que aprovechar mira yo creo que tú quieres ese pueblo entenderá asestó te hemos sacado de la Royal pilón recuerden nuestra dirección para escribir a Nacho Vigalondo Hoy por hoy Cadena Ser calle Gran Vía treinta y dos bits veintiocho cero trece de Madrid Nacho España está contigo te pido por favor que si hay una sección más ya ya olvidado lo de el plano secuencia vale

Voz 1389 45:49 bueno vale sí sí sí sí gracias y siempre quedará el plan B ese plan de siempre a mano que es el el olvido

Voz 1646 45:57 me ha hecho España surgida este es un poquito mejor aunque sea un poco eh no digo yo que detallamos cambia la vida hoy pero un poco mejor

Voz 1389 46:06 si se se mejor establece consigo dormir otro poquito pero bueno sí

Voz 1646 46:10 pues venga por lo menos no aguas tejado así que voy a considerar esta intervención un éxito absoluto que descanses Nacho eh

Voz 7 46:18 pues que el oye Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1 46:27 Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1509 46:45 buenos días viaja dentro de la Unión Europea recuerde que pagar con tarjeta no es un problema los bancos deben cobrar las mismas comisiones por un pago internacional hecho en euros que por una operación nacional del mismo importe además si saca dinero de un cajero automático le costará exactamente lo mismo que es lo hiciera en un cajero de su país que no pertenezca su banco

Voz 1 47:03 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 15 47:10 en verano aunque no lo parezca plan hábita está en moto

Voz 1299 47:13 los sitios y la lluvia de estrellas de agosto

Voz 15 47:16 en los reencuentros con los amigos en las luces de colores de los chiringuitos de playa en los inocentes que busca el sitio en una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la compra ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes

Voz 1 47:38 dónde puede toca

Voz 21 47:44 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Beit arroba Hoy por y en Facebook

Voz 8 48:04 ambos

Voz 1 48:08 hemos ganado todos si yo ganaba la debería de Broken como plata y buenas XXXVIII votos afirmativos XXXI en vacaciones el mundo nos separa Hora catorce tampoco son las dos de la tarde la una en Canarias de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde el mundo en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 33 48:33 sí los también en Cadena Ser punto com

Voz 34 48:42 alguien

Voz 35 48:42 de definió como música de salvajes para todo un país exultante

Voz 1 48:47 sobre emocional

Voz 25 48:49 para nosotros es antes que nada Sica para disfrutar ya estamos aquí el sonido de la mejor música

Voz 36 49:00 con el Rafa fuentes si te gusta el jazz soul te espero en la SER que ya estamos aquí Cadena SER

Voz 37 49:13 en la sección la la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu común

Voz 1 49:22 todas las cenizas marzo lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación tanta información a un ritmo vertiginoso

Voz 38 49:33 son datos nombres cifras lugares testimonios Coleman pausa durante un instante iguale al play a nuestras series de investigación periodística

Voz 39 49:42 hace unos meses empecé a investigar en mis ratos libres

Voz 1578 49:44 a un extraño comisario de policía que esta ópera

Voz 25 49:47 no mucho en los medios de comunicación

Voz 40 49:49 la clave está necesita todavía del tedioso ejercicio del periodismo

Voz 0137 49:56 escucha la historia

Voz 1 49:57 qué hay detrás del caso de Ana Orantes y los inicios de la ley de violencia de género en España en el podcast

Voz 38 50:03 lo conocí en un corpus descubre cómo fue aquella mítica ruta del bacalao en Valencia y conoce qué sucedió con el fraude de Fórum Filatélico en La gran estafa ir viaja en el vuelo cero once de Avianca con Olafur

Voz 41 50:16 esta es la historia de una catástrofe pero no es una catástrofe cualquiera se trata de un accidente aéreo el segundo más importante de la historia de la aviación española ciento ochenta y una personas murieron once sobrevivieron pero lo que importa no son los números sino los nombres las historias que hay tras esa traje

Voz 38 50:34 ya este verano entran Podium podcast punto com y disfruta del mejor periodismo sonoro de investigación

Voz 17 50:49 bueno hay empresas

Voz 1578 50:50 el tiempo este programa con más odio por minuto no porque a mí no me guste esta sección que me gusta mucho sino porque se trata de eso de odiar el verano y todo lo que ello conlleva así que para hacerlo tengo que dar la bienvenida a un profesional a alguien que tiene un máster de odio la Universidad Rey Juan Carlos en lo ha sacado con nota es el único colaborador que tienes tienes carnet de manipulador de odio nevará mientras acabar sí sí también de Nacho García muy buenos días buenos días quede Nacho hay en este programa estamos vetas de Nacho derecho el otro día vino Chano para Mariano Domínguez Gobierno Nacho es también que hay en Caiga que eso ya bueno veo que sigue igual de Moreno que los azulejos de mi cocina más o menos pero tengo que hacerte esta pregunta sigue sondeando el verano sí