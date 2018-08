Hoy por Hoy (23/08/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1762 00:10 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo estamos pendientes hasta ahora de un incidente en un pueblo cercano a París al menos dos personas han muerto otra ha resultado herida por el ataque de un hombre con un cuchillo no está claro el móvil del incidente el Estado Islámico ha reivindicado pero sin dar la más mínima evidencia prueba de su vinculación así que de momento no hay ninguna confirmación oficial que relacione lo que ha pasado con un atentado terrorista eso es lo último en nuestro país el Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de dejar el Gobierno en manos de Pablo Iglesias el secretario general del PP Teodoro García no ha aclarado esta mañana en la SER si van a votar en contra ose van abstener con respecto a la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos insisten en el discurso de que en su opinión no hay que remover el pasado iban a recurrir la fórmula que va a usar el Gobierno la del Real Decreto

Voz 2 00:50 por qué este empeño en mirar al pasado

Voz 1 00:55 hacer un revisionismo

Voz 1140 00:56 eh sobre todas estas cuestiones no está el señor Pedro Sánchez

Voz 3 01:00 Puerto fueron con la transición sabemos nuestra posición teniendo en cuenta que no vamos a apoyar esta medida obviamente porque además creemos que es una cortina de humo para que no se hable de otras cuestiones si al margen de estar satisfacción por supuesto a su socio no entiendo porque hoy es urgente cuando gobernaba el señor Felipe González al señor Zapatero pues no lo era

Voz 1762 01:21 el informe que realizó ya en dos mil once una comisión de expertos para aconsejar sobre el futuro del Valle de los Caídos recomendaba ya entonces sacaran a Franco del Valle de los Caídos ya que no fue una víctima de la Guerra Civil es uno de los argumentos con los que trabaja hoy el Gobierno mientras prepara el decreto ley que va a aprobar mañana Javier Álvarez

Voz 0116 01:36 esas recomendaciones de dos mil once que ahora se incluirán en el nuevo decreto ley destacan varios motivos por Roque los restos del dictador deben ser sacados de la basílica en primer lugar es incongruente con la finalidad original del Valle de los Caídos para albergar únicamente a los fallecidos durante la Guerra Civil Franco no falleció durante esta contienda en segundo lugar tampoco está claro que este que la familia o el propio dictador quisieran este enterramiento concreto y además el nuevo decreto que incidirá en que la presencia de los restos de Franco y de José Antonio dificultan el propósito de hacer en el futuro el Valle de los Caídos como un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil sin ninguna otra connotación ideológica o política

Voz 1762 02:13 sí es noticia que acabamos de conocer el Ministerio de Defensa abre expediente al cabo del ejercito que se manifestó contra Franco Mariela Rubio eso es así lo han confirmado

Voz 1450 02:21 Fuentes del ministerio a la Cadena Ser al igual que sucede en el caso del Manifiesto a favor de Franco los militares en situación de retiro que firmaban ese documento censurando la figura del dictador no pueden ser sancionados sin embargo dado que los militares en activo o en la reserva son les son aplicables las Reales Ordenanzas que prohiben las manifestaciones políticas este cabo del Ejército de Tierra que se definía en el manifiesto como en activo este manifiesto anti Franco puede enfrentarse a un expediente de defensa de momento el Ministerio abierto

Voz 1762 02:47 una información reservada también en relación a la aprobación de la senda de déficit del Partido Popular acusa al Gobierno de ceder ante Podemos y podemos por su parte propone dos caminos para sortear al Senado la proposición de ley el decreto ley los expertos en todo caso ven complicado que esa remodelación se puede hacer por la vía rápida Mar Ruiz

Voz 1441 03:02 sí en primer lugar porque al tratarse de una ley orgánica dicen no puede modificarse mediante un decreto ley como propone Podemos porque su tramitación como proyecto o proposición de ley exigiría mayoría absoluta por un lado y un paso por las dos Cámaras Congreso y Senado y en esta última el PP tiene mayoría e intención política clara de utilizar esa resorte para impedir cualquier modificación o al menos retrasarla además si la vía fuera la proposición de ley PP Ciudadanos conservan mayoría en la Mesa del Congreso para dilatar su tramitación mediante la prórroga del plazo de enmiendas en el mejor de los casos y a la espera de que el Gobierno aclare

Voz 1 03:33 cuál sería la fórmula utilizada fuentes Parlamento

Voz 1441 03:35 Arias estima muy complicado por no decir imposible que esa tramitación se pueda completar de modo Express eludiendo el paso del Senado lo que conllevaría un retraso de cualquier proyecto presupuestario

Voz 1762 03:46 la decisión del presidente de la Comunidad Valenciana de apoyar la senda de de de gasto propuesta por el Gobierno levantado divisiones en el propio Ejecutivo regional la vicepresidenta Mónica Oltra cree que no es suficiente lo que van a recibir a cambio del apoyo y lamenta que Ximo Puig a la llamara Oltra estado en la Ser en Valencia

Voz 1140 04:00 en el fondo ese acuerdo lo que haces y aumentar la deuda y la verdad es que a nosotros nos parece un acuerdo insuficiente que además se ha tomado demasiado la unilateral esto pues siempre es una distorsión que un gobierno de coalición en un gobierno P2 que además es apoyado por un partido como es Podemos el diálogo el acuerdo y la lealtad pues tienen que primar no

Voz 1762 04:29 doce y cuatro cincuenta y siete personas han sido rescatadas y atendida después de que se haya localizado la embarcación neumática en la que viajaban y que ha tocado tierra en Roquetas de Mar todos están en aparente buen estado de salud hoy estamos detallando les además los datos de las llegadas de inmigrantes a Ceuta y a Melilla lejos de verse incrementado como defiende el PP son prácticamente idénticas a las cifras del pasado año informa Nicolás Castellano

Voz 1620 04:49 las entradas terrestres por ambas ciudades suman cuatro mil ciento ochenta personas sólo doscientos veintitrés más que en el mismo periodo de dos mil diecisiete a quince de agosto según el Ministerio del Interior mil doscientas ochenta personas entraron por tierras de manera irregular a Ceuta la mayoría tras superar las vallas frente a mil seiscientas que se registraban

Voz 1 05:05 en el mismo periodo del año pasado con veintiún porción

Voz 1620 05:07 lo menos que incluso añadiendo la ciento dieciséis personas de ayer las cifras sigue siendo inferior a la del año pasado en Ceuta a Melilla suben ligeramente de dos mil cuatrocientos a dos mil novecientos en el balance sobre inmigración irregular que de manera quincenal hace público el Ministerio del Interior se detalla que son veinticinco mil cuatrocientas las personas que han llegado en patera aquí aumento de un ciento setenta y siete por ciento

Voz 1762 05:28 el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China inició una nueva etapa China impuesto desde hoy nuevos aranceles del veinticinco por ciento a las importaciones de productos estadounidenses en respuesta los gravámenes impuestos por la Administración de Donald Trump a su vez a los productos que vienen del país asiático el Gobierno chino va a presentar una nueva queja ante la Organización Mundial del Comercio Álvaro Zamarreño

Voz 0116 05:46 consideran que las decisiones de la administración Trump contravienen los principios de esta organización no es la primera queja igual que no es la primera tanda de subidas arancelarias en unos meses alcanzan ya los cien mil millones de dólares entre ambos países el Gobierno chino ha aclarado a través de su Ministerio de Exteriores que aún así confían en que las negociaciones con Estados Unidos lleguen a buen puerto a medio camino dice entre los intereses de las dos potencias Tram defiende que China saca ventaja de su acceso al mercado y que por eso hay tal desequilibrio entre lo que exporta a Estados Unidos y lo que importa de él por eso en julio impuso una primera tanda de subidas acompañada de otra que entraba en vigor esta madre jugada la respuesta china en ambos casos se ha mantenido en la absoluta reciprocidad en cuanto se ha empezado a aplicar hace unas horas en las aduanas estadounidenses ha puesto en marcha la misma medida

Voz 1762 06:35 a ir todavía un asunto más Iñaki Urdangarin obtenido el segundo grado penitenciario lleva dos meses preso y es un beneficio que es habitual lograr en ese tiempo va a seguir además cumpliendo pena en la cárcel de Brieva Alberto Pozas el cuñado del rey llevaba dos meses en régimen cerrado y la Junta de Tratamiento de Brieva a penitenciario de más habitual partido clasificado en segundo grado versos como es el tercer grado en el que ya podrá optar a permisos no llegará como mínimo hasta que no cumpla las tres cuartas partes de su condena esto es para bien entrado dos mil diecinueve Iñaki Urdangarin estará en segundo grado penitenciario y además seguirá cumpliendo condena en Brieva en Ávila los cinco años y diez meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por literas la trama corrupta bautizada como unos también por evadir impuestos dos titulares más quería decir con Julio guerra con Javier Coronas la Guardia Civil interviene casi dos toneladas y media de hachís en Algeciras los narcotraficantes que no han sido detenidos lanzaron toda la droga al mar al ser perseguidos por un helicóptero del Gobierno de Venezuela

Voz 1620 07:27 la fija el precio de veinticinco alimentos básicos en plena hiperinflación esta medida se suma la devaluación de la moneda el aumento del salario mínimo efectuados por el G

Voz 6 08:18 pero veintinueve páginas explicando cómo hacer cosas muchas alero podríamos leernos eso y contarlo mañana un día de estos vale si hay exceso al poquito fíjate que me parece fascinante lo voy a buscar pelo le impide estar un hueco más larga patadas

Voz 7 08:33 muy buenos días muy bueno

Voz 8 08:34 los días Pablo te dije mañana o un día de estos Itu has hecho los deberes hoy porque tengo en mis manos el folleto explicativo para hacer cola en Denver que

Voz 1 08:43 esto es mirar escuchar escucho estrés o veintiséis Page Merino el lugar en Tineo

Voz 8 08:50 folletos sobre cómo hacer cola esas

Voz 1 08:54 vengo dispuesta a resumir de su contenido resulte lo muchísimo claro lo que en España podría reducirse a tres palabras haga la cola aquí hagan volar una prensa quizá clara mucho mucho en Londres y especialmente un lugar tan emblemática mente inglés como es el club de tenis de Wimbledon la explicación ocupa veintinueve páginas de un folleto a todo color sin una sola errar

Voz 8 09:12 Titulado gays o en escribir difícil pronunciarlo aún es más bueno es una palabra difícil incluso escribir claro no hay ratas ni siquiera en esta palabra que entiendo que se repetirá durante todos veintinueve páginas mucho lugar físico

Voz 1 09:29 así con mayúsculas la la cola

Voz 9 09:32 bueno explican que la operación de Kew es una forma de asegurar que quiénes van a comprar entradas de día para el campeonato sean tratados con absoluta justicia sin favoritismos existe una sola cola es una cola física nadie puede guardar te el sitio por supuesto nada de poner un objeto que te simbolizan no si tú quieres estar en la cola tienes que unirse al final de la cola te tienen que dar una tarjeta intransferible que te acredita como colista y llegar hasta la puerta tres donde te venden una entrada si y solo si pagas

Voz 8 10:00 vale mesitos aplicar en los supermercados y en las playas de la gente respeta lo las normas sólo porque lo diga el folleto es que no solo lo dice el folleto hay Hugh

Voz 9 10:09 viales de la cola y tienen el apoyo de la policía de los oficiales del Club de Golf de Wimbledon Park

Voz 1 10:14 Diez de los distintos de los distritos vecinos de Marton de Wang así que será mejor que te portes bien por ejemplo procurando no hacer ruido bebiendo con moderación se puede deber pero pero poquito no está prohibido el alcohol no está prohibido el alcohol es sorprendente el tabaco si no se pueden iba apear pero es tan típico sorber champán en Wimbledon que no se atrevió a prohibirlo lo máximo que te permiten llevar eso sí es una botella de champán o una botella de vino o dos

Voz 9 10:37 Matas de cerveza pero de cerveza de grandes eh otra cosa de las que de la que te advierten antes incluso de que empiece el índice del folleto es que está completamente prohibida la reventa excepto las vendidas en el kiosco de reventa oficial o aquellas centradas en las que esté impresa la palabra de ven un término arcaico que se usa sólo para productos financieros o para entrar

Voz 1 10:59 en Wimbledon en realidad todo lo que rodea a la organización de Wimbledon es un poquito arcaico lo parece no si funciona para qué cambiarlo ese dicho Se debido inventar en Inglaterra más cosas que te cuentan largo folleto de Wimbledon puedes hacer noche en la cola o sea que puedes llevar equipaje ponen a tu disposición un servicio de consigna abierto durante todo el campeonato sino vas a buscar tu equipaje antes de que termine campeonato pierdes el equipaje eso también importante que advierten de que no va de llevar tiendas de campaña que alojen a más de dos personas tampoco montar ni pérgolas Liga cebos este verano hablábamos de bits digno esa táctica de retirarla y montar el chiringuito vamos al campamento pues no está permitido hacer Wimbledon prevén no se puede

Voz 8 11:38 vaya hombre en Wimbledon son famosos por el estricto código de vestimenta de los tenistas pero los efectos no me digas es también tienen código de vestir

Voz 9 11:46 bueno por comodidad recomiendan que ni chanclas ni tacones no

Voz 1 11:50 pues porque la cola no es sobre

Voz 9 11:53 terreno llano la colas como en hobbit contiene hierba tiene cuesta claro de hecho si te cuestan las cuestas te animan a venir en silla de ruedas prefieren que vengas desde a ruedas

Voz 1 12:01 que lleve chanclas cómo supone

Voz 8 12:03 a lo que me quedo a dormir en esa cola cómo será el día que me queda por delante cuando despierto

Voz 9 12:09 pues te despertará a un oficial de la cola a las seis de la mañana se le dirán que desmontes el campamento que lo lleves a la consigna ya a las siete y media Si estás en los primeros lugares de la Colate darán una pulsera cita el número de pulsera repartida será exactamente igual al número de asientos vacantes para ese día en la pista central en la pista número uno en la pista número dos y a las nueve y media se abren los tornos pero ojo la mayor parte de las instalaciones no estarán disponibles hasta las diez y media será un día largo que posiblemente te compensará por momentos mágicos e inesperados como este

Voz 10 12:45 Sandoval gana Wimbledon dos mil ocho o como este

Voz 11 12:50 hola

Voz 8 12:54 a mi corista bueno casi merece la pena ser la cola solo por escuchar a un locutor aún speaker de Wimbledon intentar pronunciar Garbiñe Muguruza pero en el Don llueve demente no así que se han dicho que no podemos ir en chanclas que no podemos de ir en zapatillas y muchas veces hay que poner los partidos por por lluvia que dice el folleto sobre esa

Voz 9 13:14 en la página diez hay que ir con Katiuska se dice vas al página diez pone cansa ley son of Play la explicación contiene ocho puntos seis de Juan a menos de una hora se te devuelve el dinero si se juega más de una hora pero menos de dos te devuelven la mitad del dinero es el árbitro quien decide cuánto tiempo se ha jugado no se admite discusión la organización de hecho no admite llamadas de teléfono a este respecto sólo reclamaciones por correo postal si comprador centradas en el kiosco de reventa de fastidiar porque los beneficios de esas

Voz 1 13:41 tras mamparas y si el juego se cancela por cualquier cuestión que no sea la lluvia pues también te fastidia

Voz 8 13:47 bueno pues hemos consumido casi todo el tiempo in todavía no hemos leído ni la mitad del folleto que por siete incluir casi los diez mandamientos de la cola es interesantísimo tiene mapa tire fotos

Voz 9 13:57 no me puedo creer que no hayamos terminado así que las inmortales palabras pronunciadas por John Mc Enroe en Wimbledon en mil novecientos ochenta y uno

Voz 1 14:04 en ese momento lo vivió gente que hizo cola según las reglas de este folleto muchísimas gracias

