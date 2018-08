Hoy por Hoy (24/08/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:16 muy buenos días el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el decreto ley para exhumar a Franco para justificar la urgente necesidad de la medida La Moncloa Se basa en la petición que el Congreso hizo el año pasado al Ejecutivo de Rajoy con preferencia sin votos en contra para que trasladara los restos del dictador el Consejo de Ministros se va a follar también en el informe encargado en dos mil once por Zapatero a un grupo de expertos que dice que Franco no debe estar en el Valle de los Caídos porque la finalidad original del monumento era albergar sólo los restos de quienes murieron en la guerra civil en la reunión del Gobierno de hoy no estará finalmente sobre la mesa el pacto alcanzado con Podemos para impedir que el PP vete en el Senado con su mayoría absoluta la senda de déficit había dudas sobre la fórmula para llevarlo a cabo anoche el Ejecutivo de Sánchez optó por la menos controvertida reformará la Ley de Estabilidad Presupuestaria a través de una proposición de ley

Voz 1 01:06 no no mediante un decreto como se barajaba al principio tras ese anuncio el senador popular el portavoz del PP nacional de Ignacio Cosidó comparaba anoche en Hora Veinticinco a Pedro Sánchez

Voz 2 01:17 con Nicolás Maduro también me da una sensación que vamos al señor Sánchez le gustaría gobernar un poco como el señor Maduro no por decreto y eliminando a la oposición parlamentaria

Voz 0027 01:29 fuera esto decía el Partido Popular partido que ha respaldado en las últimas horas la expulsión exprés de ciento dieciséis inmigrantes el miércoles saltaron la valla de Ceuta el Gobierno los ha devuelto en veinticuatro horas a Marruecos gratis a un acuerdo bilateral con Rabat que se firmó hace veintiséis años y que lleva esos veintiséis años sin utilizarse para devolver a inmigrantes llegados por ahora por primera vez en un cuarto de siglo lo ha utilizado este gobierno el PP lo apoya Podemos lo critica muy duramente las ONGs piden al Gobierno que paralice estas expulsiones Estrella Galán directora general de la Comisión Española de Ayuda

Voz 1 02:04 mundial de nuevo nos encontramos ante un enfoque va

Voz 3 02:07 además en el control de fronteras en la seguridad

Voz 1 02:09 que la protección de las personas que ya son veintisiete las mujeres asesinadas por la violencia machista en lo que llevamos de año Javier Alonso el pelo

Voz 0858 02:19 el caso es el de una mujer de treinta y cinco años que murió presuntamente apuñalada por su pareja en el distrito de Nou Barris han Barcelona él ya está detenido de va a pasar a la en las próximas horas a disposición del juez no había denuncias previas por maltrato es la cuarta víctima mortal en Catalunya lo que llevamos eh

Voz 0027 02:34 detenido un hombre por intentar pegar Alberto Garzón y a su mujer

Voz 0858 02:38 el líder de Izquierda Unida Izquierda Unida paseaba con su mujer que está embarazada por la localidad malagueña de Rincón de la Victoria cuando un hombre empezó a insultarles dice abalanzó sobre ellos por motivos políticos acusó a Garzón de intentar romper España y le dijo que se llevará a los inmigrantes a su casa la pareja no ha sufrido ningún daño están bien y tranquilos comentan desde su partido

Voz 0027 02:59 en Estados Unidos Donald Trump

Voz 4 03:01 a juicio del tan

Voz 0027 03:04 hoy ha vuelto a atacar al fiscal general Jeff Sessions investiga a su entorno por la trama rusa que supuestamente influyó en la campaña de las presidenciales trampa ha dicho que el fiscal nunca ha tomado el control del Departamento de Justicia desde que él mismo lo nombro ha advertido además de que los mercados financieros se hundiría en si el Congreso les sometiera a un impeachment esa posibilidad parece por ahora todavía muy además es vamos a contar esta mañana como la administración Trump se plantea aprovechar un vacío legal para comprar armas a los profesores con dinero público y que de esa manera los profesores puedan neutralizar

Voz 1 03:39 el posibles tiroteos en la noticia la publica esta ahora el New York Times

Voz 0027 03:45 Ryanair cobrará a partir de noviembre por todas las maletas que vayan en cabina

Voz 0858 03:50 habrá que pagar entre ocho y diez euros por llevar a bordo maletas de hasta diez kilos que hasta ahora pasaban gratis

Voz 0027 03:54 escuchen esto la Policía cree que la supuesta

Voz 1 03:57 asesina Illa víctima del crimen el destornillador en Alicante en realidad eran dos timadores que intentaron engañarse

Voz 0858 04:05 actualmente fuentes de la investigación cuenta en el país que todo apunta a que tanto la víctima como la agresora pretendían sacar algo el uno del otro una batalla entre timadores dicen llevaban casados sólo quince días el juez ha decretado ingreso en prisión sin fianza para ella y también para su supuesto cómplice la persona que según la detenida la cuidaba por su discapacidad

Voz 1161 04:29 según reportes Juan Antonio San Pedro buenos días Aimar el Sevilla está a sólo un paso de meterse en la fase de grupos de la Europa League Vitoria anoche en el partido de ida ante el Sigma o Lombok en la República Checa cero uno gol de Sarabia a seis minutos el final que deja la clasificación muy encaminada a falta del partido de vuelta el próximo jueves en el Sánchez Pizjuán y el viernes en trae varias citas desde las siete y media la final del Mundial sub veinte femenino entre España y Japón y en casa segunda jornada en Primera División desde las ocho y cuarto Getafe Éibar a las diez y cuarto Leganés Real Sociedad también segunda jornada en Segunda dos partidos a las diez de la noche Extremadura Deportivo Málaga Alcorcón

Voz 0978 05:01 la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días se tiempo soleado con nubes en el Cantábrico de vez en cuando se romperán pero serán abundantes gran parte de la jornada con algunas lloviznas Hydra el lugar un ambiente fresco durante toda la jornada nubes en distintos momentos en el litoral de Cataluña con algunos chubascos también en Baleares en el resto del país durante toda la jornada ya no se repetirá las tormentas de tarde de las últimas jornadas y las temperaturas sin grandes cambios bajarán un poco en el norte todavía mucho calor en el centro y el sur van a subir en el Mediterráneo especialmente Mursi en la Comunidad Valenciana máximas de más de treinta y cinco grados con viento de poniente el fin de semana las temperaturas bajarán de manera más generalizada menos en el suroeste de la península donde el calor seguirá siendo muy agobiantes

Voz 6 05:54 no

Voz 0027 06:11 qué piensa Amnistía Internacional de la decisión del Gobierno de expulsar de forma tan acelerada a los inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta que expulsarlos a Marruecos a menos de veinticuatro horas el vamos a preguntar esta mañana el director de Amnistía en España Esteban Beltrán Danny De la Fuente buenos días Aimar este tema musical de hoy medios escasamente no

Voz 0456 06:29 por qué cuando no lo tiene buenos días a todos con este Made for Now lo último de Janet Jackson hoy que la migración vuelve a ocupar buena parte del programa Un canto a la mezcla de culturas decía la hermanísimo de Michael hace unos días

Voz 6 06:42 no

Voz 0456 06:44 es una canción con ritmos y colaboraciones africanas de Nigeria o de Ghana norteamericanas y también latinas porque colabora en ella Daddy Yankee Cela quería dedicar a Donald Trump que ha vuelto a abrazar a través de un tuit el discurso racista de los supremacía estas blancos en Sudáfrica y a su mujer a Melania Trump que está preparando una gira para otoño precisamente por ese continente para apreciar la cultura la historia y los problemas de África dice ella sola en ese continente con tantos países que son agujeros de mierda como los llamo su marido también se la dedico a la generación Z de becarios como nuestra compañera Minerva Marcos Javier KO que se saben decenas de canciones de Daddy Yankee me han confesado esa noche etcétera no tienen ni idea admiten de lo que canta Yánez Jackson vamos suena así que celebramos la confluencia de culturas y también de generaciones musicales en la redacción de Hoy por hoy vamos a entrevistar también a Francisco Caamaño catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña y ex ministro de Justicia de Zapatero cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica ya las nueve mesa de análisis con Mariola Urrea Teodoro León Gross y Antón Losada

Voz 6 07:51 sí

Voz 0456 07:55 a Pablo González Batista para recorrer las ciudades españoles con unos mayores feísmo os vamos a repasar esos lugares plazas Obras Públicas monumentos edificios que no sorprenden por feos por ejemplo en mi pueblo de Madrid en Becerril de la Sierra el alcalde mandó construir un monolito tan feo que Esperanza Aguirre le dijo aunque no es escucha bien

Voz 1 08:16 herido

Voz 0027 08:17 estar si es que capta la Cadena Ser com

Voz 0456 08:20 hemos podido autorizar esa puta mierda que los puesto encima sino recuerdo mal seis mil euros bueno pues hoy no contamos con la verborrea de Aguirre sino con la experiencia del periodista Iñaki Berasaluce Icon Nación Rotonda una web escaparate de desastres urbanísticos las piedras gigantes que cargaba Astérix es lo mismo la calle una fuente que normalmente además en fin bueno bonito a las once una hora antes en Canarias vamos a hablar con Pedro Casablanc actor multi Face Fico que está grabando cuatro películas ahora mismo y nada más ya sólo me queda informarles de que queda oficialmente abierta la barra libre políticas de los viernes es para que comenten ese asunto de la semana que quieran para escuchar también ojo a todos los que no han entrado porque llaman fuera de horario nueve uno cinco dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

Voz 1 09:21 el equipo

Voz 0456 09:26 nueve de la mañana cinco y nueve en Canarias Así empieza hoy por hoy con Javier Alonso con Roberto Mahan y Nacho Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega en la producción

además la conselleria de Sanitat continúa investigando el origen del brote de legionela que afecta a este municipio las tres personas que se han contagiado en menos de una semana son vecinos de Vila real con trabajos fueras del pueblo y sin ninguna conexión entre ellos el último contagiados y ingresados según explica la consellera de Sanitat Ana

Voz 0858 10:49 el Gobierno ha justificado la utilización de un acuerdo que España firmó con Marruecos en mil novecientos noventa y dos para devolver de forma expresa los ciento dieciséis inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el miércoles dice el ejecutivo que todos han recibido asistencia individualizada y que hoy la expulsión ha hecho dicen con todas las garantías lo cierto es que no se trata de un mecanismo habitual de hecho es la primera vez que se aplica a personas que han entrado en España saltando la valla de una de las ciudades autónomas Nicolás Castellano

Voz 1620 11:16 para los que entran a territorio español a través de la valla es la primera vez en veintiséis años que se utiliza formalmente está acuerdo bilateral con Marruecos para expulsarlos de nuestro país fuentes del Ministerio del Interior explican a la Cadena Ser que el Gobierno marroquí aceptó este procedimiento de devolución después de que la Policía Nacional identificando durante toda la noche a cada uno de los que saltaron las vallas Duran que fueron conducidos a la Jefatura Superior de Policía de la ciudad autónoma les prestó asistencia letrada y sanitaria que se les informó también de todos los derechos que el procedimiento se realizó uno por uno de esta manera explican desde el Gobierno se ha hecho efectiva la devolución en base al acuerdo bilateral que España y Marruecos firmaron en mil novecientos noventa y dos para la devolución de inmigrantes un acuerdo que Serra activado después de muchos años que suele usarse sólo para la devolución de marroquíes pero que con subsahariano se ha activado de manera ocasional en episodios puntuales como el de Isla de Tierra dos mil doce o para grupos llegados a las islas

Voz 0858 12:09 áridas gracias Nico a las reservas de las ONGs por esta devolución se suman las de los aliados parlamentarios del Gobierno Unidos Podemos en boca de su portavoz adjunta de Larra ha equiparado esta expulsión a las devoluciones en caliente en Twitter la califica incluso como una atrocidad y el P por su parte denuncia la política migratoria errática así la califica del Gobierno

Voz 0027 12:31 anchas todos los mecanismos que la ley

Voz 11 12:33 tiene para hacer frente a este desafío que tenemos en nuestras fronteras de la inmigración ilegal bueno no deja de ser paradójico que que este Gobierno pues tenga una política migratoria absolutamente inconsistente basada en las constantes contradicciones cambios de criterio rectificaciones

Voz 0858 12:50 palabras de Ignacio Cosidó portavoz parlamentario de los populares en el Senado anoche aquí en Hora veinticinco en la SER más cosas la senda de déficit no va a salir hoy del Consejo de Ministros tal y como estaba previsto el Gobierno cree que primero debe salir adelante el cambio de ley para que el Senado no pueda vetar los presupuestos en Moncloa creen que hacerlo por la vía del decreto ley puede traer complicaciones en el futuro así que van a intentar modificarla por el procedimiento ordinario registrando una proposición de ley en la Cámara Baja lo va a hacer hoy mismo el grupo socialista Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 13:21 qué tal buenos días y será la primera reforma legislativa del Gobierno Sánchez en el Congreso impedirá hasta donde PP y Ciudadanos están dispuestos a complicar la vida al Ejecutivo usando los resortes parlamentarios a su alcance para oponerse a una reforma que ambos rechazan juntos recordamos controla la Mesa del Congreso lo que les permite sobre el papel dilatar la tramitación mediante la petición de prórrogas en el plazo de enmiendas además la iniciativa tendrá que pasar también por el Senado donde la mayoría absoluta del PP podría jugar con los tiempos y ralentizar la reforma modificando la en la Cámara alta antes de su vuelta al Congreso

Voz 1933 13:57 una partida de ajedrez en la que el Gobierno a su vez

Voz 1441 13:59 podría recurrir al trámite de urgencia en lectura única para reducir a la mitad los plazos y evitar el debate en comisión reduciendo así el número de votaciones en fin un camino ni fácil ni rápido que fuentes parlamentarias sitúan en un mínimo de dos meses y medio o tres meses en el mejor de los casos pero que sí permitiría sacar adelante la reforma si el Gobierno logra amarrar con quienes le apoyaron en la moción de censura la mayoría absoluta que necesita a ser una ley orgánica

Voz 0858 14:26 lo que sí va a salir en unas horas desde Moncloa en dirección al Congreso es el Decreto Ley para aprobar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos el Gobierno cree que se trata de un tema urgente que hay que resolver cuanto antes para evitar dice que el problema se siga enquistado no piensa lo mismo Pablo Casado que no ve la urgencia hizo por ningún sitio

Voz 12 14:44 siempre preocupación comunista al año setenta y ocho sí porque ahora lo quieren reabrir sobre todo porque quieren reabrirlo color urgentes

Voz 6 14:59 hacemos de urgente

Voz 0858 15:01 bueno de hecho el presidente del PP acusa a Pedro Sánchez de estar gobernando a golpe de decreto unas acusaciones que rechazan en el gobierno Óscar García buenos días

Voz 1645 15:09 conocías el Gobierno argumenta la urgencia del decreto ley que aprobará esta mañana en que la actuación fue exigida con preferencia por el Congreso de los Diputados en mayo de dos mil diecisiete cuando se aprobó la moción que instaba al Ejecutivo entonces de Rajoy a que sumar a los restos del dictador además la Moncloa recuerda que esta actuación ha sido solicitada de forma recurrente por nació con unidas son algunos de los argumentos que esgrime la Moncloa para sacar adelante este que será el séptimo decreto ley de la era Sánchez que no llega ni a tres meses en el Ejecutivo aseguran que en ningún caso se está haciendo un uso abusivo de esta figura reservada para materias de extraordinaria y urgente necesidad esta urgencia está justificada en Todos dicen en el Gobierno debidamente argumentada La Moncloa recuerda que todos los gobiernos han hecho uso de este tipo de decretos publicando una media de catorce al año aunque el más prolijo fue Rajoy en dos mil doce quién a pesar de tener mayoría absoluta en el Congreso aprobó XXIX decretos leyes

Voz 0858 16:04 el Ministerio de Exteriores llevará a los tribunales a la Generalitat a raíz de la reapertura de varias de sus delegaciones en el extranjero las ahorró el Gobierno de Rajoy tras la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución y ahora el departamento que dirige Josep Borrell y acusa a Gubern de ordenar la reapertura saltándose los procedimientos establecidos Álvaro Zamarreño Exteriores recurre a la vía contencioso administrativa porque considera que la Generalitat ha mostrado su voluntad de no cumplir con los trámites fijados por la ley de acción exterior la argumentación queda en su comunicado es la misma que el propio ministro Borrell explicaba a finales de junio

Voz 13 16:39 sí pero hay que inmediatamente Cataluña no ha respetado los procedimientos que la ley establece para establecer os restablecer un conjunto de delegaciones la palabra establecer los restablecer tiene su trascendencia

Voz 0858 16:56 tiene su trascendencia porque la ley fija que cualquier administración autonómica que abra una delegación tendrá que comunicarlo con tiempo suficiente a Exteriores para que este ministerio puede emitir un informe dando el visto bueno tras el ciento cincuenta y cinco la Generalitat comunicó las aperturas con veinticuatro horas alegando que eran eso aperturas no era apertura de sedes nuevas pero Exteriores respondió que ya en su momento al inaugurar las no habían cumplido y ahora volvían a no hacerlo a las semanas de llegar al Ministerio Borrell paralizó la disolución de diplomático y el cierre de estas sedes porque consideraba que con el levantamiento del ciento cincuenta y cinco no había motivo siempre que se cumpliera con la Ley hizo ya una advertencia al conseller Maragall del que dependen estas oficinas cuando les recibió el mes pasado ahora su Ministerio lamenta dar este paso porque insisten en que la Generalitat está en su derecho de tener proyección en el exterior siempre que cumpla con la ley vino otro ministro el de Interior Grande Marlaska ha aceptado la propuesta del presidente de la Generalitat en la próxima junta de seguridad de Cataluña se va a hablar sobre la polémica de los lazos amarillos ofrece el ministro que las dos administraciones pacten el orden del día de asuntos a tratar y eso sí pide que no queden desplazados temas como la lucha antiterrorista o la violencia machista Miguel Crespo buenos días

Voz 0702 18:09 buenos días el ministro de Interior ha contestado a la carta de Quim Torra para transmitirle su voluntad de celebrar una nueva junta de seguridad de Cataluña con el objetivo de mejorar la eficacia policial y asegurar la seguridad ciudadana la convivencia en el espacio

Voz 0858 18:22 poco después de las denuncias de Torra sobre abusos

Voz 0702 18:24 policiales contra Ciudadanos de Cataluña el ministro propone dentro de esa agenda de debate un análisis general de la seguridad pública en Cataluña así como temas relativos a la coordinación de amenazas terroristas o violencia de género el ministro Marlaska ha propuesto al presidente que elaboren de forma conjunta el orden del día de esa reunión que podría celebrarse en la semana del tres al siete de septiembre

Voz 0858 18:46 y el Tribunal Supremo decide hoy si da permiso a Dolors Bassa uno de las políticas encarceladas por el proceso para visitar a su madre que va a someterse a una operación de cadera basado y su abogado han pedido expresamente que en el caso de que finalmente le concedan ese permiso especial ningún grupo independentista vaya a recibir la su salida porque dice podría perjudicar la en el futuro Alberto Pozas

Voz 0055 19:08 la fiscalía cree que no hay problema en que la exconsellera de trabajo salir a un día de la cárcel de pues de las bases en Figueres para ir a ver a su madre al hospital pero pide eso sí que lo haga bajo vigilancia policial Dolors Bassa en prisión provisional desde marzo por orden del juez Llarena tras ser procesada por rebelión y malversación había pedido un permiso extraordinario para poder ver a su madre octogenaria que va a ser sometida a una operación de cadera la decisión está ahora buenos del Tribunal Supremo en caso de obtener una respuesta positiva sería la primera presa preventiva del pluses que obtendría uno de estos permisos su abogado ha pedido a través de Twitter que en caso de concederse este permiso nadie vaya a las puertas de la cárcel para recibirla

Voz 0858 19:51 hombre sin acuerdo le puede salir muy caro a los británicos lo avisa su propio Gobierno que ha empezado a desgranar los efectos secundarios que puede tener una ruptura abrupta a los efectos pueden notar incluso si viven fuera del Reino Unido de hecho hizo el equipo de Theresa May ni que el millón de británicos que vive en la Unión puede quedarse sin poder acceder a suspensiones o a sus cuentas corrientes corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 20:13 los Veinticinco documentos publicados ayer por el Gobierno británico sobre las consecuencias del Brexit sin acuerdo son una primera muestra de lo que puede ser una catástrofe para la economía británica así lo cree desde luego el propio ministro de Finanzas Phillip Hammond tienen una carta ha advertido que la economía del Reino Unido puede perder un diez por ciento de su ingresos si no hay acuerdo la industria automovilística el sector de la comida y la bebida manufacturas y la industria textil sería quiénes sufrirían un mayor impacto Irlanda del norte y el noreste de Inglaterra las zonas más afectadas la carta de jamón se filtró pocas horas después de que el ministro para el Brexit Dominic Raab presentara la primera tanda de consejos a los ciudadanos y a las empresas si no hay acuerdo con Bruselas

Voz 0858 20:59 propio Gobierno reconoce que los británicos contestó

Voz 0273 21:02 esencia en Europa pueden perder el acceso a sus cuentas bancarias en el Reino Unido ya los servicios de pensiones el coste de los pagos con tarjetas de crédito puede aumentar las empresas que comercian con el continente

Voz 1933 21:14 verán incrementada la tramitación de permisos

Voz 0273 21:17 si el papeleo burocrático con el fin de la libre circulación de mercancías debemos tener una conversación sensata realista irresponsable sobre lo que significa en la práctica una salida sin acuerdo lo que significa para los ciudadanos para las empresas las instituciones públicas para las ONGs tenemos que tomar algunas medidas para evitar y mitigar los riesgos decía rap lo publicado es sólo el principio sólo un tercio de las recomendaciones que el Gobierno debe ir sacando a la luz de aquí a finales de septiembre

Voz 0858 21:52 la policía argentina ha registrado esta noche varios domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández a la que investiga por cobrar supuestamente sobornos durante su mandato y también el de su marido Néstor Kirchner que murió en el año dos mil diez Radio Continental Jorge Elías

Voz 1159 22:06 en medio de un tumulto de reporteros de seguidores de Cristina Kirchner el juez federal Claudio Bonadio dispuso allanar ayer los domicilios de la ex presidenta argentina en Buenos Aires Río Gallegos y el Calafate después de recibir la autorización del Senado Cristina Kirchner actualmente senadora está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita en la causa por los cuadernos de las cosas más en su comparecencia en el Senado la ex presidenta no ahorró críticas contra el juez Bonadio dijo que no se arrepiente de nada

Voz 14 22:38 habrá yo me van hacer arrepentir si creen que colocó navío con los desafueros me voy a arrepentir no no me arrepiento de nada de lo que hice

Voz 1159 22:50 con los allanamientos el juez Bonadio buscó corroboran los testimonios de una docena de arrepentidos empresarios y ex funcionarios del Gobierno anterior sobre la supuesta red de sobornos que financiaba la obra pública pocos minutos después de que comenzara el procedimiento en Buenos Aires Carlos verá al Aldi abogado de la ex presidenta dijo que los policías le pidieron que se retirara de la vivienda por orden de Bonadio en la calle mientras tanto simpatizantes de la ex presidenta llevaban pancartas con las consignas Fuerza Cristina con Cristina no cejó de entre

Voz 0858 23:23 otras gracias Jorge más cosas al menos veintiséis personas veinte de ellas niños han muerto en un nuevo ataque aéreo en Yemen de la coalición árabe que lidera Arabia Saudí las bombas han caído esta vez sobre una camioneta en la que viajaban estas personas todas ellas miembros de la misma familia la ONU ha condenado ya este acto y pide que se abra una investigación independiente de Pascual Donato buenos días

Voz 1933 23:43 los días la familia de los combates en el sur

Voz 1640 23:48 delincuente

Voz 0027 23:49 también entre los útiles a la coalición árabe sea intensa

Voz 1640 23:51 en la última semana la aún no ha condenado el nuevo

Voz 1933 23:54 a qué contra civiles que se produce sólo dos semanas después de que en otro bombardeo liderado por Arabia Saudí murieran cuarenta niños entonces a la coalición justificó aquel ataque como una acción militar legítima según Naciones Unidas casi dos mil cuatrocientos niños han muerto desde que empezó la guerra a finales de dos mil catorce

Voz 0858 24:15 son ya las seis y veinticuatro las cinco veinticuatro en Canarias España se queda sin ningún representante en la en la lista de las diez ciudades con mejor reputación a nivel mundial que cada año hace una consultora internacional Barcelona que estaba en el octavo puesto en el dos mil diecisiete cae siete puestos este año hasta el quince Madrid sube su valoración sí pero sigue por detrás de la capital catalana a seguridad Nos van a Copenhague ya belleza Roma eso sí la que encabeza la lista a la que tiene mejor media en todos los aspectos es la japonesa a Tokio María Manjavacas

Voz 1933 24:45 Barcelona sigue siendo la ciudad española con mejor

Voz 1444 24:48 estación pero ha perdido siete puntos ha bajado del ocho al quince en el Ranking Internacional que la mide la percepción de falta de seguridad tras los atentados de agosto la crisis institucional y la salida de empresas de Catalunya han impactado en su imagen tal y como explica Enrique Johnson vicepresidente del Instituto Internacional de reputación que hace el estudio

Voz 1100 25:07 no ha ayudado en absoluto en la percepción que se tiene sobre Barcelona los atentados que se produjeron el año pasado lamentablemente en agosto ni tampoco mucho todo el escenario político y social que sea divulgado y que se ha mostrado en los países de G8 a lo largo de octubre noviembre sobre todo eh del año dos mil diecisiete que aún a día de hoy continúa

Voz 1444 25:29 ciudades españolas entran en este arranque en que se realiza a los países del G8 los que se valoran más de cincuenta ciudades del mundo en el primer

Voz 1933 25:36 puesto está Tokio y en el último Moscú como la ciudad con peor reputación

Voz 0858 26:25 ya casi lo acaricia con los dedos el Sevilla está a punto de acompañar a Villarreal Betis Sampe en la fase de grupos de la Europa League

Voz 1161 26:31 concretamente Un partido tras superar dos rondas previas ayer el encuentro de ida en la República Checa Sigma o lo cero Sevilla uno gol de Sarabia que encarrilada de momento en la clasificación a falta del partido de vuelta que se va a disputar en el Sánchez Pizjuán el próximo jueves treinta Machín ya preveía que el partido no iba a ser facil

Voz 16 26:44 hoy nos hemos tenido que poner al mismo nivel físico que ellos que es muy complicado y más a estas alturas de temporada porque ellos ya llevan cinco seis jornadas de Liga me esperaba esto a los futbolistas el lo hemos advertido sabíamos cómo les teníamos que jugar y cómo hacerles daño pero el rival también pues no se ha impedido que eso se viera no salen

Voz 1161 27:03 ya de cara hoy varias citas la primera en Francia desde las siete y media de la tarde final del Mundial femenino sub veinte España Japón son baja en la selección que dirige Pedro López Aitana Bonmatí por lesión y por El Larguero paseaba Laia Alexandr y que no ve como referencia válida al partido ante las japonesas en fase

Voz 1640 27:18 el partido que jugamos contra Japón hoy será totalmente diferente al que nos podemos encontrar en en una final ya sabemos como son la japonesa son muy dinámicas e habrá una lucha de dos selecciones por tener el balón por crear peligro en nosotras tengo las ideas claras sabemos cuál es nuestro el fútbol y nuestros puntos fuertes así que vamos a ir a por ellas sin sin frenos del seleccionador

Voz 17 27:37 Pedro López también en El Larguero respiraba optimismo no vamos a renunciar a nada y es que además tenemos motivo escuela creer este equipo está convencido y mañana salió al campo a darlo absolutamente todo el equipo está reforzado después de los últimos partidos se ha notado una

Voz 0858 27:51 liquidación en el campo y unos resultados de su

Voz 17 27:54 puesto que las hacen no temer a nadie España

Voz 1161 27:56 buscará su primer Mundial antes de las cuatro de la tarde partido por el tercer y cuarto puesto entre Inglaterra y Francia en casas inicia ya la segunda jornada en Primera con dos partidos desde las ocho y cuarto de la tarde Getafe Éibar los dos buscarán estrenar su renta de puntos es baja Bergara en los locales por lesión lesionados también en el Eibar Orellana Ramis y Pedro León va a arbitrar el colegiado catalán Jiménez desde las diez y cuarto de la noche Leganés Real Sociedad regresa Garitano a la que ha sido su casa en las últimas cinco temporadas pierde por lesión a Jean Zac Moyá Navas y Aguirre para el debut de Pellegrino en casa son bajas y manos que Arnáez Ariel va a arbitrar el colegiado andaluz Munuera Montero también segunda jornada en la Segunda división ambos desde las diez de la noche Extremadura Deportivo Málaga Alcorcón del mercado en el Real Madrid se pueden cerrar la cesión de Raúl de Tomás al Rayo y en cuanto a los porteros Luccin está cerca del Leganés y Zidane ahora la tercera la temporada con el Castilla en el Barça sigue negociando la salida de Rafinha al Betis y más complicada es la salida de Alcácer que de momento no tiene mercado en el Atlético sigue sin resolverse el caso de Filipe Luis el París Saint Germain no sube su oferta de cinco millones y en estas condiciones el Atlético ni se lo plantea por lo demás tenemos motor este fin de semana en Fórmula uno entrenamientos libres desde las once en el Gran Premio de Bélgica también libres en motos a las diez de la mañana Moto3 desde las once menos cinco Moto GP desde las doce menos cinco Moto2 en ciclismo en arranca en Málaga la edición setenta y tres de la vuelta de la costa de la Vuelta España será el ciclista local del Cofidis por el Larguero Luis Ángel Maté analizaba anoche las claves de esta ronda en El Larguero

Voz 18 29:21 a más humana en la que va a la general de la Vuelta es una últimas semanas muy duras con la etapa de Andorra sobre todo con la etapa de Asturias con la etapa de hoy fueron muy bien hay que ver a Nibali como ha recuperado de la caída del tú

Voz 19 29:34 ahí están los números

Voz 18 29:36 vuelta muy disputada para última jornada que en la que tiene que decir

Voz 1 29:40 en baloncesto desde las ocho y cuarto se disputan la semifinal

Voz 1161 29:42 desde el campero campeonato Europa femenino sub dieciséis

Voz 1 29:45 seis España Italia hay en tenis Rafa Nadal debutará contra David Ferrer en el News eso

Voz 0027 30:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:04 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:12 España y otros países de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para perfilar un acuerdo que ponga orden en el caos de la gestión migratoria ahora mismo a nivel europeo reunión a la que España llega tras haber expulsado a Marruecos en menos de veinticuatro horas a los ciento seis inmigrantes que el miércoles entraron en España saltando la valla

Voz 0858 30:29 evita una expulsión exprés amparada en un convenido hace veintiséis años que apenas ha utilizado hasta ahora y que cuestionan organizaciones como Nur Amnistía Internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado Estrella Galán eso Secretaria

Voz 1 30:41 ahora este nuevo enfoque es desacertado

Voz 3 30:44 si no se aplican fórmulas paralelas que permitan la llegada de personas de una forma ordenada y con garantías de nuevo nos encontramos ante un enfoque basado más en el control de fronteras en la seguridad que la protección de las personas

Voz 0858 30:55 así en tres horas Pedro Sánchez y sus diecisiete ministros vuelven a reunirse en la mesa ovalada del Consejo de Ministros por primera vez tras el verano no van aprobar la senda de reducción del déficit que está negociando con Podemos como estaba previsto porque antes se quiere cambiar la ley de estabilidad presupuestaria para que el PP no la pueda vetar en el Senado lo que se iba a aprobar el consejo es el decreto para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos más asuntos el presidente del Banco Central alemán el Bundesbank advierte de que el aumento del proteccionismo y las guerras comerciales entre Estados Unidos China y la Unión Europea frenarán el crecimiento económico aún así cree que no hay motivos para que el BCE mantenga los estímulos a la economía europea a los que se mira con muchos recelos desde Alemania corresponsal Carmen Villar

Voz 0027 34:50 hoy por hoy

Voz 22 34:53 España que gira gira

Voz 6 34:57 es

Voz 0027 35:04 siete menos veinticinco de la mañana seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa en Catalunya los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un hombre por matar supuestamente a su pareja la mató con un arma blanca el detenido de veintisiete años

Voz 0931 35:16 no tenía antecedentes ni denuncias por malos tratos

Voz 0027 35:19 de día bon día paso a las cuatro de la

Voz 0931 35:21 drogada de ayer en un piso del barrio de Ciutat Meridiana los vecinos vieron como la pareja subía a casa y empezaron a discutirse el hombre cogió el cuchillo se lo clavó a la mujer en el estómago la policía llegó avisada por otra persona que estaba en el piso y encontraron a la víctima en estado muy grave con decenas de cortes en brazos y manos que seguramente fueron provocados porque intentó defenderse

Voz 23 35:41 así lo contaba arriba aquí al lado mío ahí se pararon lo veían cuatro ahí todas las abajo sale de la portería de ello la mujer

Voz 0931 35:55 de treinta y cinco años y de nacionalidad hondureña acabó muriendo los Mossos detuvieron al presunto autor de la puñalada en el mismo piso y ahora está imputado por homicidio no tenía antecedentes por maltrato ni denuncias

Voz 0027 36:05 el Villarreal en Castellón la Conselleria de Sanidad descarta que haya relación entre los tres casos de legionela que se han detectado en la ciudad una persona ha muerto pero insiste en las autoridades locales en que se pudo contagiar fuera de la Comunitat Nacho Monreal ondea

Voz 1275 36:17 Bondi además la conselleria de Sanitat continúa investigando el origen del brote de legionela que afecta a este municipio las tres personas que se han contagiado en menos de una semana son vecinos de Vila real con trabajos fueras del pueblo y sin ninguna conexión entre ellos el último contagiados y ingresados según explica la consellera de Sanitat Ana

Voz 1406 36:32 en el primer caso se que falleció que se

Voz 24 36:35 finalmente si el contagio se produjo fuera de la Comunidad Valenciana el segundo fue dado de alta el trece de agosto el último que seguirá ingresado parece que evoluciona favorablemente

Voz 1275 36:45 para evitar otros posibles contagio y hasta que se conozca el origen del brote el Ayuntamiento ha tomado medidas urgentes como el el agua potable o cerrar las fuentes ornamentales gracias

Voz 0027 36:53 Nacho la policía investiga en Madrid el robo de la ornamentación en casi cuatrocientos columbarios de los cementerios de La Almudena y Carabanchel los ladrones golpeaban las lápidas con martillos para llevarse principalmente

Voz 0931 37:04 jarrones de bronce Javier Cabo buenos días buenos días para robar estos jarrones daban golpes a las tumbas causando desperfectos en el mármol de las lápidas en total según ha explicado fuentes municipales han sido robados ciento veinte jarrones de bronce del cementerio de Carabanchel y doscientos cincuenta del cementerio de La Almudena el robo se ha producido en secciones muy concretas de ambos cementerios la Almudena es el más grande de España y el de Carabanchel es el segundo más grandes de la cama

Voz 1933 37:27 qué tal la Empresa Municipal de Servicios funerario

Voz 0931 37:29 los cementerios de Madrid ha interpuesto una denuncia a la Policía Nacional ya está investigando lo ocurrido que ha solicitado los vídeos de las cámaras de seguridad por cierto este verano también se han producido robos de este tipo en Murcia y en Extremadura

Voz 0027 37:41 gracias Javier en Llagostera provincia de Girona han detenido a un hombre por conducir borracho romper el cepo con el que los Mossos le habían inmovilizado el coche volver a conducir ebrio usando el móvil además al volante se iba al tipo le pillaron Joan por qué grabó en la escena en la subió a Internet

Voz 0931 37:58 con un ejemplo de todo lo que no hay que hacer al al volante los Mossos lo pararon a las cinco de la madrugada en la en una carretera dio positivo en alcohol le pusieron el cepo al coche una hora y media después la patrulla vuelve a pasar por ese mismo punto vieron que el coche no estaba lo buscaron no subieron que pasó hasta dos días después porque éste

Voz 0456 38:16 joven de veinte años colgó en las redes sociales todo lo Keith

Voz 0931 38:19 José grabó arrancando el cepo luego se sube al coche sigue grabando lo localizaron y lo acabaron denunciando por ir borracho dos veces todo le va a costar una multa de quinientos euros hasta seis puntos del carné además de cargos de desobediencia grave a la autoridad y conducción

Voz 0027 38:33 Irán Bofill gracias buenos días buenos días y esta noche en Marbella

Voz 6 38:36 esto

Voz 1 38:41 Rosalía

Voz 0027 38:41 también roja Allen van a actuar ante el público del Star Line Jesús Sánchez buenos días buenos días Aimar Rosalía que fue nominada recordemos a los Grammy

Voz 0980 38:49 es latino como mejorar lista en dos mil diecisiete considerada como la cantaora de una nueva generación Carlotto desde luego los moldes el flamenco para crear un nuevo espacio dentro de ese género va a compartir ese género con roza en una de las principales voces de la canción de autor en España con tres trabajos editados que acumula distinciones tan importantes como tres discos de oro o el reconocimiento a mejor álbum del año

Voz 6 39:09 mil quince ambas sonarán esta noche el festival Star Light una de las referencias musicales a nivel internacional de cada verano

Voz 0456 39:16 al sur

Voz 6 39:28 gritos pero poder esto pienso que el solito

Voz 1 39:46 mira

Voz 0027 39:53 siete menos veinte de la mañana seis menos veinte en Canarias cerramos la Mesa de España abrimos la Mesa del Mundo

Voz 1 40:11 el Gobierno de Austria Lehane

Voz 0027 40:13 dado el asilo político a un homosexual iraquí porque sus formas son demasiado de chica las autoridades consideran que esa actitud está sobreactuado y que la homosexualidad no es auténtica Bonet es la segunda vez en una semana este país Austria deniega el asilo a un hombre homosexual por su apariencia Jordi Fábrega buenos días buenos

Voz 0980 40:33 días Aimar el segundo caso es el de asumir aquí de veintisiete años al que los funcionarios de la Oficina Federal de extranjería y asilo de Austria que la interrogaron en su proceso de petición de asilo le han denegado esa solicitud al de escribirle como alguien con un comportamiento de niño la excesivo lo que les hace pensar a estos funcionarios que su homosexualidad no es ni auténtica ni increíble al menos así consta en el informe que ha hecho público la prensa austríaca Fira suyo de Irak en dos mil quince cuando tenía veinticuatro años pidió auxilio en Austria argumentando que es homosexual algo por lo que podía ser asesinado en chupa es una solicitud que como acabamos de contarle han denegado No es la primera vez que los funcionarios se fijan en la apariencia de un solicitante de asilo en Austria para decidir si aceptan o no su petición de asilo hace una semana habían rechazado la petición de un afgano porque decían que su manera de caminar su actitud y su forma de vestir no dejaban ente

Voz 1 41:32 a ver en absoluto que fuera homosexual

Voz 0027 41:34 el Gobierno de la India ha pedido a whatsapp que abra una sede en El País para luchar contra la difusión de rumores y noticias falsas y no es la primera vez que India pide a la compañía de mensajería que toma medidas corresponsal en Delhi Víctor Martín

Voz 1406 41:46 el Gobierno de la India se ha reunido con el director ejecutivo de whatsapp para pedirle una vez más que desarrolle herramientas para frenar la difusión de rumores y noticias falsas mensajes que vuelan de conversación en conversación de grupo en grupo y que han desembocado en numerosos linchamientos y es que en los últimos meses se han registrado decenas de palizas mortales de multitudes hacia individuos en plena calle a raíz de unos rumores que circulaban sobre supuestos secuestros de niños

Voz 26 42:12 se están me un caso sostuvo la pena

Voz 1406 42:15 el ministro indio de electrónica Ravi Shankar Prasad ha pedido whatsapp que cumplan las leyes del país asiático y que establezca una sede en la India para luchar contra este tipo de información falsa

Voz 26 42:24 le quién Word la alfombra por Héctor tocarse

Voz 1406 42:29 duro vivir Assad dice que la red social está siendo muy mal utilizada y que es necesario saber rastrear el origen de la difusión de las noticias falsas ya en julio el Gobierno indio la había pedido a la compañía de mensajería propiedad de Facebook que tomase medidas para evitar la difusión de rumores whatsapp introdujo cambios y limitó a cinco el número de veces que los usuarios pueden reenviar documentos a sus contactos en ocasiones los rumores en India han sido origen de olas de violencia masiva o han desatado el pánico sobre enfermedades olvide mías pero también es cierto que la aplicación de mensajería ha sido muy útil durante catástrofes naturales como por ejemplo en las enormes inundaciones que se han producido en el sur de la India a raíz del monzón

Voz 0027 43:10 en Etiopía ochocientas personas están detenidas en el sur del país por supuestos incidentes de violencia étnica los enfrentamientos entre diferentes etnias están provocando que miles de personas tengan que escapar de sus casas intuir Victoria Moreno buenos días

Voz 1478 43:23 buenos días una situación que ya ha dejado setenta y cinco muertos además de un millón y medio de desplazamientos desde el mes de junio al parecer todo empezó en abril a raíz de la pelea por unas tierras entre las comunidades Goody Igueldo en la zona de la frontera de Gouges occidental en el sur del país pero el conflicto se ha visto agravado por razones políticas ya que una parte busca desestabilizar al actual Gobierno muchos de los desplazados han buscado cobijo en casa de familiares con edificios públicos y hay una gran carencia de agua y alimentos el primer ministro etíope y las ONGs que trabajan en el país han denunciado la grave crisis humanitaria ya solicitaron en junio ciento dieciocho millones de dólares para la ayuda de emergencia

Voz 0027 44:00 a en una pequeña aldea al sur de Nigeria los hombres y las mujeres hablan un idioma distinto un reportaje de la BBC que desea se ha emitido en las últimas horas cuenta cómo los habitantes es aldea consideran esta tradicional distinción una bendición dos lenguas que ahora están en peligro por el auge del inglés Minerva Marcos

Voz 1406 44:20 palabras tan cotidianas comunión y una especie de Bonnie Hato típico de la zona se pronuncia el ni mujer o cierres hombre no tienen el mismo léxico ni suenan igual pero los ciudadanos de la aldea de uva a sur de Nigeria se comunica sin problema entre ambos sexos los hombres conocen el idioma femenino porque de pequeños pasa la mayor parte del tiempo junto a sus madres eso sí a la edad de diez años tienen que habrá su propia lengua reservadas solo al sexo masculino para los habitantes de la aldea esta peculiar diferencia es una bendición de Dios y están muy orgullosos de ser diferentes al resto aunque esta singularidad podría estar en peligro la lengua no está escrita sino que se usa sólamente en el lenguaje hablado por lo que las generaciones más jóvenes que sepan a vivir fuera de la aldea acaban hablando otros idiomas como el inglés el sueño de los habitantes de un bang es que algún día se cree una escuela de idiomas para con

Voz 1 45:18 sí que esta característica

Voz 1406 45:20 únicos en el mundo no que viene sido

Voz 0027 45:23 kalashnikov el fabricante ruso del conocido fusil AK cuarenta y siete quiere entrar en el mercado de los coches eléctricos en un foro militar de Moscú ha presentado un modelo de inspiración soviética con el que pretenden competir con otras compañías del sector como puede ser la americana Tesla hay daba buenos días

Voz 0137 45:38 buenos días y la empresa continúa su expansión en productos del sector civil y después de lanzar una línea de ropa o productos como paraguas o carcasas para teléfonos móviles se ha decidido a probar suerte en el mundo de los vehículos eléctricos el modelo presentado en color azul claro y con diseño retro aún no se sabe cuánto va a costar ni cuándo se va a comercializar en un comunicado la empresa dice que su intención es competir con fabricantes mundiales y que sean inspirada en los líderes del mercado internacional para desarrollar el primer prototipo que ha visto la luz kalashnikov compaña con más de doscientos años de antigüedad llevan el nombre del empleado que inventó el fusil AK cuarenta y siete durante la época soviética

Voz 0027 46:11 el aceite de coco es puro veneno para la salud lo advierte una profesora de la Universidad de Harvard que insiste en que ese alimento de moda no es tan milagroso como la mayoría piensa Pascual Donate buenos días buenos días la profesora K

Voz 1 46:24 Michel desmonta el mito de la aceite de coco como una alternativa saludable reales