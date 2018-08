Hoy por Hoy (24/08/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

buenos días primera reunión del Consejo de Ministros en este curso político el Ejecutivo va a aprobar esta mañana el decreto ley que abre la puerta al traslado de Franco fuera del Valle de los Caídos y lo hace entre las críticas del Partido Popular que que reprocha el fondo y la forma insiste Pablo Casado en que el proceso reabre heridas sino tiene que ser recurra a la vía urgente porque ahora

Voz 2 00:36 a que el abrir sobre todo porque quieren reabrir la urgencia es que algo que pasó hace más de cuarenta años es urgente

Voz 0027 00:43 decía Casado están intentando entretener a la gente entretener verbo que utilizaba el líder del Partido Popular al hablar de la exhumación de Franco bueno el Consejo de Ministros pretende justificar la necesidad de este decreto en el tiempo que ha transcurrido sin que ningún gobierno mueva un dedo para cumplir las recomendaciones de la ONU y también del comité de expertos que hace siete años ya dijo que la presencia de listas por en el Valle de los Caídos era incongruente se van a modificar dos artículos de la Ley de Memoria Histórica uno para fijar que sólo puede estar enterrado en el Valle las víctimas de la guerra lo que excluye por tanto a Franco y el segundo para establecer el procedimiento de la exhumaciones si seguida les vamos a dar más detalles este viernes vamos a escuchar también qué argumentos da el Gobierno para la devolución exprés a Marruecos de los ciento dieciséis inmigrantes que el miércoles saltaron la valla de Ceuta interior dice por el momento que se ha hecho con todas las garantías y con una atención individual individualizada pero las ONGs tienen dudas Estrella Galán Comisión Española de Ayuda refugio

Voz 3 01:43 estamos preocupados ante este cambio de estrategia consideramos que este cambio de política que pone en marcha procedimientos acelerados impide la detección adecuada de personas vulnerables con necesidades especiales

Voz 0027 01:54 el mecanismo utilizado interior es legal también es excepcional Javier Alonso

Voz 0858 01:59 porque el Gobierno ha recurrido a un convenio que se firmó en mil novecientos noventa y dos con Marruecos y que permite la devolución de inmigrantes siempre que Rabat los acepte hasta ahora no se había usado nunca para deportar a personas que habían saltado la valla de Ceuta

Voz 0027 02:12 el Partido Popular respalda la decisión del Gobierno podemos la considera una aberración hoy por cierto diez países europeos van a abordar la política migratoria en Bruselas a petición de España es viernes veinticuatro de agosto y el gobierno británico alerta a sus ciudadanos de que salir por las bravas de la Unión Europea les puede salir muy caro especialmente a los pensionistas que viven fuera de Reino Unido que pueden perder el acceso a sus casas

Voz 0858 02:36 pues y también a sus cuentas corrientes británicas Londres ha empezado a advertir de las consecuencias de una salida sin acuerdo que perjudicaría dice sobretodo a Irlanda del Norte y al noreste de Inglaterra

Voz 0027 02:50 aficionado argentina esta noche Buenos Aires han empezado los registros en las casas de Cristina Fernández

Voz 0858 02:55 tentaciones de partidarios de la ex presidenta a las puertas la policía busca pruebas de los supuestos sobornos que cobra durante su mandato

Voz 1161 03:04 deportes Sampe en la selección española de fútbol se juega esta noche su primer Mundial femenino sub veinte mundial que está disputando en Francia desde las siete y media buscará ante la selección de Japón proclamarse campeona del mundo luchar por su primer campeonato Aitana Bonmatí por sanción Ana Battle y Lucía García por lesión son las bajas en la selección antes desde las cuatro de la tarde tercer y cuarto puesto Francia Inglaterra en casa tenemos dos partidos de la segunda jornada de Liga en Primera desde las ocho y cuarto Getafe Éibar a las diez y cuarto Leganés Real Sociedad y otros dos de la segunda jornada en Segunda ambos a las diez de la noche Extremadura Deport Málaga alcohol

Voz 0978 03:36 la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días empezamos destacando que las tormentas de tarde van a la baja tendremos en la mitad este de Cataluña y Baleares que algunas lloviznas en el Cantábrico donde las nubes serán abundantes pero con ratos de sol en el resto del país va a hacer sol tanto durante la mañana como durante tratarte en general bajarán un poco las temperaturas un exceso que no se notará en el centro sur de la península incluso cerca del Mediterráneo

Voz 4 04:01 me metí en la Comunidad Valenciana las temperaturas van a ser más altas que los últimos seis estaba próximo

Voz 0027 04:06 el ahora mismo las costas de Hawai el huracán Lane en uno de los más grandes en años se ha declarado ya el estado de emergencia Julia Molina

Voz 0159 04:13 de momento se acerca a la costa con vientos de casi doscientos kilómetros por hora ya ha dejado su rastro en algunas zonas

Voz 2 04:21 que han quedado inundadas las sirenas han

Voz 0159 04:25 estoy en alerta a los ciudadanos y a los cerca de trescientos mil turistas que hay ahora mismo en las Islas todos están prevenidos del temporal pese a que esta madrugada las autoridades han rebajado la categoría del huracán a tres de un máximo decía

Voz 5 04:37 cinco en Charlottesville hay su hija

Voz 0159 04:40 aconsejan a los ciudadanos que se tomen la tormenta en serio los colegios permanecen cerrados y en los supermercados hace unas horas la estampa era la de decenas de carritos puestos en fila con la gente esperando para llevarse provisiones a casa como este hombre hijo

Voz 2 04:57 lluvias Borrero que dice haber comprado comida y agua

Voz 0159 04:59 para dos semanas lo que aconsejan las autoridades el Gobierno estadounidense ya ha decretado el estado de emergencia y los equipos de rescate están ya preparados en caso de que tengan que actuar

Voz 2 05:56 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 06:00 y seis de la mañana seis y seis en Canarias hoy a mediodía el Ayuntamiento de Barcelona ha convocado una concentración de repulsa contra el último asesinato machista ha ocurrido en el distrito de Nou Barris un hombre apuñaló supuestamente a su pareja que finalmente murió en el hospital Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 06:16 bon día los Mossos recibieron un aviso hacia las cuatro de la madrugada llamó una tercera persona que estaba en este piso donde pasó todos los vecinos vieron como la pareja subía a casa luego empezaron a discutirse el hombre habría cogido un cuchillo y se lo clavó a la mujer en el estómago la policía encontró a la víctima en estado muy grave con decenas de cortes en brazos y manos que seguramente fueron provocados por qué intentó defenderse asilo contaban vecina hablamos y Diego reflexiva

Voz 9 06:41 ha al lado mío ahí separaron veían cuatro ahí todas las abajo

Voz 0931 06:48 sale de la portería de ello la mujer de treinta y cinco años de nacionalidad hondureña acabó muriendo los Mossos detuvieron al presunto autor de la puñalada en el mismo piso ahora está imputado por homicidio su nombre de veintisiete años que no tenía antecedentes por maltrato ni denuncias

Voz 0027 07:02 existe un número de atención contra la violencia machista es el cero dieciséis es gratuito y no deja rastro en la factura aunque hay que borrar la llamada del registro de la hoy siete años después un Gobierno de España va a llevar a la práctica una de las recomendaciones que hizo en dos mil once la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el decreto para el traslado de los restos de Franco fuera del Mausoleo una presencia que esa condición consideró incongruente porque es el único de los treinta y tres mil enterrados allí que no murió en la Guerra Civil el hecho de que Franco ha sido allí decía el informe dificulta darle un nuevo significado al Valle de los Caídos hoy el Ejecutivo empieza a ponerle remedio entre críticas de la oposición que no lo consideró urgente Javier Álvarez el Gobierno comentaran

Voz 0689 07:48 decreto ley que la urgente necesidad de la marca precisamente cuando puedes hacer una cosa

Voz 0027 07:53 esto es lo que marca la UE

Voz 0689 07:54 urgencia explican fuentes del Ejecutivo que recuerdan que desde hace siete años no se ha hecho nada al respecto ni siquiera después del respaldo mayoritario del Parlamento hace más de un año cuando gobernaba el Partido Popular el fundamento del decreto quiere dar respuesta al rechazo permanente que nuestro país ha tenido en esta materia incluso ante las reiteradas advertencias consejos e incluso directrices de organismos internacionales como Naciones Unidas además desde dos mil once está aprobado el informe que advierte que la presencia de Franco es incongruente con la finalidad original de recoger únicamente a los fallecidos en la Guerra Civil dificulta dicen el propósito de hacer del conjunto un lugar para la memoria de las víctimas sin ninguna otra connotación ideológica o política el decreto ley modificará sustancialmente dos artículos de la ley el primero para añadir que en el Valle de los Caídos únicamente podrán seguir sepultados los restos de víctimas mortales de la Guerra Civil y Franco murió XXXVI años después además se introduce una disposición adicional con la que se establece el procedimiento civil a seguir para la exhumación una fórmula que permitirá al Ministerio de Justicia coordinar el desarrollo del proceso que podría ser recurrido ante los tribunales

Voz 0027 08:59 el siguiente paso será darle un nuevo significado al Valle de los Caídos hoy tanto el informe de los expertos como las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica piden que se convierta en un centro de recuerdo de explicación de lo que significó la guerra civil y la dictadura posterior Adela Molina

Voz 0011 09:14 en la reforma de la Ley de Memoria Histórica que el PSOE presentó en diciembre de dos mil diecisiete se planteaba que el Valle de los Caídos fuera un lugar de memoria de las víctimas de la Guerra Civil R convertirlo en un centro Nacional impulsor de la cultura de la reconciliación y la dignificación además proponía consultar a los familiares de las víctimas desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica creen que lo más adecuado sería hacer algo parecido a lo que existe en Alemania con los campos de exterminio nazi y usarlo para explicar lo que fue la dictadura franquista Bonifacio Sánchez portavoz

Voz 10 09:43 estoy seguro dice se refleja de una manera pero hay desaparecidos hay trabajos claro ahí ahí el papel de la Iglesia queda evidente con la enorme Carlos sobre vuelve a todo por lo tanto yo creo que se del lugar vas bien para la pedagogía democrática más que para una reconciliación que no tiene sentido porque las víctimas todavía están por conocerse no

Voz 0011 10:04 en esa línea se ha pronunciado el ministro de Cultura José Guirao aunque dijo que hablaba a título personal también es era el planteamiento del grupo de expertos que en tiempos de Zapatero elaboró un informe sobre el futuro del Valle de los Caídos ese documento recomendaba resignó el monumento aunque manteniendo su nombre y exigiendo una fuerte tarea de explicación sobre su origen su sentido en la dictadura y después en democracia y su simbología además pedía la identificación de todos los enterrados la publicación de las biografías

Voz 11 10:31 Irán

Voz 2 12:38 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 12:42 es su peor semana al frente de la presidencia de Estados Unidos Donald Trump señala ya ataca al que considera es responsable de sus desgracias políticas es su propio fiscal general Jeff Sessions al que él mismo nombró y al que ahora les reprocha su supuesta incompetencia Washington Carlos Pérez Cross

Voz 0554 12:58 imaginen que el presidente español estuviera día sí día también atacando a su propio ministro de Justicia y además considerara que su ministerio está lleno de trabajadores afines al partido político rival eso es más o menos lo que lleva haciendo Donald Trump con su fiscal general desde hace un año

Voz 15 13:13 yo he dicho esto

Voz 0554 13:17 Jeff Sessions es el fiscal general de su erección el equivalente español a un ministro de Justicia un departamento que según él no controla pero lo que realmente molesto presidente y lo recuerdo de continuo

Voz 15 13:27 ya se ha hecho en suicidio juicio tan juicio lo estamos me

Voz 7 13:32 es que ese recurso ahora de ponerse al frente de la investigación

Voz 0554 13:34 de la trama rusa que dejó en manos de su segundo Red Rose Stein que fue quién nombró al fiscal especial Robert Müller Donald Trump se pregunta

Voz 15 13:42 muestra de este tipo

Voz 0554 13:45 hombre es este un hombre que ayer en un comunicado infrecuente para alguien suposición escribió que mientras el fiscal general las acciones departamento de Justicia no se verán indebidamente influidas por cuestiones políticas mensaje con el que Jeff Sessions el principal estratega de la política de separación familiar en frontera respondía con severidad a Trump un presidente que situó ayer Sessions en el cargo simplemente porque

Voz 0027 14:08 eh

Voz 0554 14:10 es uno de los primeros en apoyarle en campaña

Voz 0027 14:13 Trump buscar refugio estos días en mítines con los suyos y en el último ha utilizado en el asesinato de una joven a manos de un hombre mexicano para justificar su política migratoria literalmente pidió más votos para los republicanos para impedir que pueda pasar algo así de nuevo hay daba buenos días

Voz 0011 14:29 buenos días si el caso Molly Tíbet como ya lo conocen en Estados Unidos sobre una veinteañera asesinada en Iowa por un joven mexicanos sin papeles ha hecho que los republicanos salgan en tromba a defender el endurecimiento de las leyes de extranjería a dos meses y medio de las elecciones al Senado el primeras y dotará al Trump

Voz 5 14:43 la verdad que Wall Street habéis visto lo que ha pasado con el inmigrante ilegal que ha venido tristemente de México y habéis visto lo que le ha pasado es increíble y bella mujer nunca debería haber sucedido nuestras leyes de inmigración son una desgracia

Voz 0011 14:58 el presidente también se han unido otros republicanos como el senador Chuck Grassley

Voz 5 15:03 que dice que su deber es evitar otras tragedias como ésta o la senadora Jonny Evans

Voz 12 15:08 ON Chuck que ha en ámbar

Voz 0011 15:11 hablando del caso dijo en la Fox que América tiene que protegerse contra criminales pistoleros o traficantes de seres humanos que entran por sus fronteras el abogado de Cristian Baena el joven detenido ha pedido que en el caso no se utilice políticamente algo sobre lo que también se ha pronunciado la familia de la joven asesinada a través de las redes sociales

Voz 0027 15:32 por favor recuerden que el mal viene en todas los coros

Voz 0011 15:35 es escribe en Facebook la tía de Mónica racios Haidar

Voz 0027 15:37 siete y cuarto de la mañana seis y cuarto en Canarias la OLP la Organización para la Liberación de Palestina pide a la ONU que la nueva oleada de colonias que Israel ha aprobado en territorio ocupado no quede impune el gobierno de Netanyahu ha autorizado mil nuevas viviendas en un gesto que según los palestinos tiene que conllevar la imposición de sanciones a Israel por parte de la comunidad internacional corresponsal en Jerusalén Béatrice le convertía

Voz 12 15:59 Israel está empeñado en seguir adelante con la colonización del apartheid ya hace tiempo que la comunidad internacional debería haberle aplicado sanciones para obligarle a respetar sus obligaciones son palabras del secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina Saeb Erekat horas después del anuncio de la construcción de más de mil nuevas casas en colonias israelíes que se extienden por los territorios palestinos el responsable considera que Estados Unidos al no condenar estos actos de Israel lo anima a seguir adelante con sus violaciones de la ley internacional por ello insta a la ONU a tomar cartas en el asunto no es la primera vez ni probablemente la última que los responsables palestinos apelan a Naciones Unidas para obligar a Israel a rendir cuentas Erekat recordó que el secretario general de la ONU ha declarado en estos días que aquellos que violan la ley humanitaria internacional no pueden gozar de impunidad y consideró que precisamente la expansión colonial israelí en tierra palestina es una violación de las leyes humanitarias y un crimen de guerra esto no sucedería ha dicho el responsable palestino si la comunidad internacional no tratar a Israel como a un país que está por encima de la ley

en la Cadena SER hoy

Voz 1 17:14 nuestra

Voz 7 17:16 siempre tendremos porque no teníamos lo habíamos perdido hasta que viviste acaso apartar

Voz 0027 17:22 hombre de Casablanca ha quedado ligado para siempre a la Historia el cine eso sí el nuevo proyecto cinematográfico que se prepara en la ciudad marroquí tiene muy poco que ver con el clásico de Hollywood se buscan actores y actrices porno en un país Marruecos en el que la censura se esmera por evitar escenas de sexo las autoridades marroquíes siguen ya de cerca esa convocatoria corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 0142 17:45 una productora de Casablanca busca actores para películas pornográficas y parece que ha completado el casting el anuncio publicado en las redes sociales promete quinientos euros a los participantes hombres el doble a las mujeres y hasta mil quinientos euros para viudas y divorciadas son cápsulas de diez minutos y les prometen un plan de carrera siempre que entre en un currículum y hayan llegado hasta el tercer grado de educación Primaria cineastas consultados por la SER en Marruecos extrañaron ante la osadía de trabajar con porno en un país en que hay que pedir permiso para todo tipo de

Voz 7 18:13 rodajes donde han sido censuradas películas con

Voz 0142 18:15 no Mats Love por sus escenas de sexo explícito según los servicios de seguridad marroquíes que siguen de cerca la convocatoria de tres del anuncio podrían estar grupos de prostitución organizados y esos clips cortos de sexo sean utilizados en sitios pornografía

Voz 12 18:29 Ecos Se baraja también la posibilidad de que sean Catalu

Voz 0142 18:31 Nos al servicio de compañías que buscan estrellas para producciones porno o empresas extranjeras que podrían necesitar extras marroquíes para un rodaje en el país y evitar pagar impuestos en Europa

Voz 0456 18:46 hoy no

Voz 0027 18:47 Fuente repasamos la semana en la barra live

Voz 0456 18:50 la política de los viernes buenos días

Voz 17 18:52 días como hoy es libre pues cogería a no iría derechos humanos y también sobre la exhumación que dicen que ya ha pasado mucho tiempo justamente por eso es necesario hacerlo ya porque es una urgencia que haya pasado tanto tiempo continúa ahí a mi me importa igual el nombre de cómo se llama streaming desde Valencia muchas gracias Aimar Bretos

Voz 0456 19:20 en Gràcia Satty Trini de mi parte y de la de Aimar Bretón que no eres la única en llamarle así sobre la exhumación de los restos de Franco Rosa de Madrid buenos días

Voz 18 19:27 buenos días tengo que decir que el real decreto ley que era una medida que me irritaba enormemente cuando las tuvo utilizando y abusando el PP durante tanto tiempo ahora estoy encantada de que se vaya a utilizar para cambiar la ley y poderle exhumar los restos de Franco y para poder romper el peso tenga el techo de gasto de las comunidades autónomas

Voz 0027 19:53 por contra cuando los gobiernos del PP

Voz 19 19:56 ahora un decreto ley se acuerdan ustedes es lo que decía el PSOE de lo que decía el mismísimo Pedro Sánchez que está la hemeroteca de lo que decía en la Cadena SER ustedes mismos ya reseca hayan pero como puede ser tan hipócritas lo estoy Izquierdo España Juande madre

Voz 0027 20:09 ahí queda la opinión de juegan en gracias a todo siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 2 20:25 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 0861 20:31 qué tal buenos días con veintiún grados ahora mismo en el centro de la capital se muchos cambios a la previsión del tiempo temperaturas igual que ayer el mismo calor y las tormentas alejan de la sierra dos nuevas imputaciones en el caso del máster de Cifuentes la juez ha citado como investigadas el próximo diez de septiembre a dos profesoras clara Souto y Laura Nuño tras analizar las nuevas pruebas caligráfica ordenadas a la Guardia Civil que demostrarían que las actas de los trabajo fin de máster los TCM de dos compañeros de clase y fuentes también fueron falsificadas ese mismo día la jueza llama también a declarar Enrique Álvarez Conde ya Cécile Rosado información de Javier Bañuelos entre las nuevas imputaciones está la de clara Souto la única profesora del tribunal que supuestamente Valois Cifuentes que hasta ahora no había sido imputada la jueza del caso también ha citado como investigada por primera vez a Laura Nuño número dos de Enrique Álvarez Conde uno de los principales investigados que de nuevo va a tener que declarar igual que la profesora Cecilia Rosado también el próximo diez de septiembre todos los cuatro van a ser investigados por dos delitos falsedad documental prevaricación administrativa todo a raíz del informe Grass fue lógico que ha realizado la Guardia Civil los peritos de laboratorio de Criminalística han analizado cada uno de sus firmas les han cotejado con las que figuraban en las actas del trabajo fin de máster de seis alumnos compañeros del curso de Cifuentes esa prueba gráfica a la que ha tenido acceso a la SER ha corroborado que todas las firmas eran auténticas menos en dos actas las dos declara Souto de ahí que la jueza también va a investigar la por la asignatura que impartió a la expresidenta madrileña sobre la Fundación Madrid más de la agencia que evalúa la calidad del sistema universitario en la región el hecho de que desde dos mil quince como les venimos contando haya dejado de hacer seguimientos a los grados y posgrados que se imparten en los centros públicos de la Comunidad podemos lanzaba ayer este mensaje a la Consejería de Educación Eduardo Robinho

Voz 20 22:30 estamos ante una verdadera dejación de funciones la Fundación Madrid más de era precisamente la que debería garantizar la calidad del sistema universitario Il lo que estamos viendo es que precisamente esos políticos que se han beneficiado de las universidades públicas utilice cuando las para obtener títulos de manera fraudulenta son los que han eliminado los mecanismos de control para que este tipo de cosas no pudieran suceder por lo tanto le pedimos al Gobierno de del Partido Popular de la Comunidad y que dé explicaciones inmediatas de porqué eliminó aquellos mecanismos de vigilancia que tenían que garantizar la calidad

Voz 0861 23:02 el sistema universitario es bien la Consejería de Educación aclara ahora que desde dos mil quince la Fundación se centro en renovar la acreditación de los títulos universitarios tras desaparecer la moratoria que contemplaba un real decreto de dos mil trece un procedimiento según nos dicen en educación mucho más riguroso completo y exigente que el propio seguimiento noticias de Madrid en titulares con Javier Casal dos vecinos

Voz 1645 23:24 Móstoles y la oposición en el municipio salieron a la calle en contra de la celebración del festival amanecer bailando en su nueva ubicación el parque de Prado Ovejero el Consistorio eligió este lugar vía decreto sin contar con algunos aspectos que marca la Ley de Espectáculos Públicos como la consulta previa a los vecinos en Arroyo

Voz 0861 23:39 Molino sigue sin subsanarse el error en el decreto de nuevo Gobierno donde el alcalde incluido a uno de los concejales expulsados de Ciudadanos por su imputación en la Operación enredaderas el regidor lo atribuye a un error de transcripción dio orden de corregirlo aunque unos cambios no se han publicado

Voz 1645 23:53 la policía investiga el robo de ornamentación en casi cuatrocientos columbarios de los cementerios de La Almudena y Carabanchel los ladrones golpearon con un martillo en las lápidas para llevarse los jarrones de bronce la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y cementerios de Madrid ya ha interpuesto una denuncia

Voz 0861 24:06 los deportes los equipos madrileños abren este viernes la segunda jornada en Primera Segunda División dos partidos de Primera en Madrid desde las ocho y cuarto Getafe Éibar bici cuarto Leganés Real Sociedad segunda desde las diez de la noche el Alcorcón visita al Málaga una punta de veinticuatro minutos de la mañana vamos a través de las carreteras de gente Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 24:31 buenos días pues a esta hora encontrarán complicada la A5 la carretera de Extremadura de entrada a la capital porque un vehículo está averiado en el enlace hacia la M cuarenta y está ocupando uno de los carriles centrales creando varios kilómetros de tráfico congestionado además también retenciones ya en la M40 en la zona sur en Villaverde sentido cuatro de entrada a la capital por la A2 en San Fernando de Henares por unas obras

Voz 2 26:02 hoy por hoy las noticias de Madrid

Voz 0861 26:06 la fiscalía de menores a su cargo de los dos chavales de quince diecisiete años detenidos en Fuenlabrada acusados de abusar sexualmente de una menor de catorce años a la que extorsionarlos es lo que se conoce como se extorsión tras ganarse su confianza la menores envió fotos de contenido erótico que ellos han usado para obligarla a mantener relaciones sexuales SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 0155 26:25 los dos menores detenidos tienen quince diecisiete años y la víctima sólo catorce según la Policía Nacional la obligaron a mantener relaciones sexuales con ellos e incluso a pagarles dinero a cambio de los revelar unas fotos eróticas de la chica que ella misma al ese había enviado otras conseguir su confianza a través de las redes sociales según la Policía Nacional esta práctica se conoce como se extorsión

Voz 17 26:44 los autores habían contactado con la víctima a través de

Voz 24 26:47 de sociales y tras un tiempo de conversación se habían ganado su confianza comentó en el cual la víctima accedió a enviarles fotografías suyas de alto contenido erótico

Voz 25 26:55 la víctima accedió a tener sexo y pagarles pero un asilo

Voz 0155 26:58 dos presuntos autores difundieron por Internet vídeos de la chica esto la llevó a contarle los hechos a su madre que fue quien interpuso la denuncia en la comisaría de Fuenlabrada los dos chicos han sido detenidos ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores

Voz 0861 27:10 capital en Vallecas una patrulla de la Policía Municipal consiguió evitar el miércoles por la noche una violación a una mujer que estaba entrando en un portal los agentes oyeron sus gritos llegaron a tiempo para evitar la agresión Sonia Palomino

Voz 0011 27:21 el hombre de cuarenta y un años había acorralado a la mujer en la puerta de un portal de la avenida de la Albufera la policía llegó al lugar después de escuchar los gritos de la víctima que ve intentado pedir ayuda llamando a los telefonillo es del edificio pero los agentes encontraron al supuesto agresor tumbado sobre ella y agarrando la del cuello la víctima tuvo ser atendida por los sanitarios del Samur tenía marcas en el cuello y sufría una crisis nerviosa el detenido todo ya a disposición judicial acusado de un delito de agresión sexual e intento de violación sólo en el primer trimestre del año las denuncias por violación aumentaron un cuarenta y uno por ciento en la comunidad una cifra aún más grave en el caso de la capital donde las denuncias por violación crecieron un setenta y ocho por ciento

Voz 0861 28:00 el cero dieciséis es el teléfono para denunciar cualquier tipo de violencia machista es gratuito y no deja rastro en la factura aunque si hay que borrarlo de la lista de llamadas ya están los juzgados el recurso deshora ya la mujer con tres hijos menores a la que una jueza de Madrid ha ordenado desahuciar del piso que ocupan en Vicálvaro desoyendo el mandato expreso de Naciones Unidas Adrián Santamaría

Voz 0470 28:19 Soraya Moreno ha presentado un recurso para paralizar el desahucio de su hogar la ONU ya emitido hasta tres comunicados en los que pidió la alternativa de Vivienda para la madre y sus tres

Voz 0027 28:28 por su parte la policía ha avisado de que sacarán

Voz 0470 28:30 la familia en cualquier momento en que no haya tanta gente como este lunes cuando más de cuarenta personas de la Plataforma Afectados por la Hipoteca detuvieron el desahuciado esta incertidumbre mantiene a Soraya Moreno en un estado de nervios en el que ya ha tenido que acudir a urgencias

Voz 7 28:41 aparte de mi niños sostengo la línea

Voz 26 28:44 Kenia de treinta días anoche la tuve que llevar ausencia ir a por ese hay que llevar la urgencia porque le quita o el techo de yo esto le estaba dando el pecho a mi niña al pecho con la situación que estaban le metió un vivero

Voz 0470 28:58 esta es la primera vez que un juzgado desoye la recomendación de la ONU de paralizar un desahucio hasta que se resuelva la tramitación de este recurso Soraya Moreno en sus tres hijos seguirán con la seguridad de que la Policía puede entrar en su hogar dejarles en la calle en cualquier momento

Voz 0861 29:10 la Consejería de políticas sociales asegura que la Comunidad tiene previsto adquirir un nuevo centro para acoger a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Madrid sin embargo Lola Moreno no ha sido capaz de explicar ni dónde estará Nicky capacidad tendrá sobre la fecha bueno esperan que pueda estar operativo a principios del año que

Voz 12 29:24 estamos trabajando para poner a la mayor brevedad

Voz 27 29:27 posible un nuevo centro de atención a estos menores extranjeros no acompañados estable

Voz 28 29:31 todavía por determinar la ubicación y el número de plazas es decir estábamos todavía es una cosa va a determinar todavía

Voz 27 29:39 queremos que esté para principios del año que viene esto es nuevo centro esté en funcionamiento pero no están

Voz 28 29:44 ella a día de hoy se ha incrementado el número de plazas para atender a estos mundos

Voz 7 29:49 extranjeros lo consiguen la información aquí en la SER

Voz 29 29:57 a las siete y media

Voz 0027 30:01 las seis y media en Canarias

Voz 29 30:03 ah

Voz 2 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:15 la policía investiga al ex ministro principal de Escocia Alex Salmond por supuestos abusos sexuales dos trabajadores discreta

Voz 0858 30:22 la de Gobierno lo han enunciados Salmond lo niega todo es noticia que hemos conocido esta madrugada

Voz 0027 30:26 en y de la Fuente los hechos habrían tenido lugar en diciembre de dos mil trece

Voz 0456 30:30 al House que es la residencia oficial del entonces ministro principal escocés los miembros del personal le han denunciado por abusos sexuales una denuncia que les secretaria permanente del Gobierno escocés Leslie Evans ha puesto en conocimiento de la policía después de haber llevado a cabo una investigación interna la información la adelantaba el escocés Daily Record y a ella respondía en su cuenta de Twitter poco antes de medianoche Alex Salmond ha colgado un comunicado en el que anuncia una demanda contra Leslie Evans la más alta funcionaria de Escocia y contra todo el Gobierno por ilegalidades en el procedimiento alega indefensión no haber tenido acceso a la denuncian y a las evidencias además de negar las acusaciones de abusos que tacha de ridículas en el texto Salmon admite que lleva meses tratando de llegar a una conciliación para resolver este asunto de manera adecuada y amistosa tanto la policía escocesa como el Gobierno de Nicola estar John han declinado hacer declaraciones por razones legales aducen se ha pronunciado el Partido Laborista Escocés que pide máxima transparencia en este proceso Salmon recordamos dimitía como primer ministro de Escocia en septiembre de dos mil catorce

Voz 7 31:28 mira mira

Voz 0456 31:32 dos y cuatro horas después de que su partido y el Gobierno que presidía perdieran el referéndum de independencia de Escocia fue sustituido por Nicola y la prensa británica recuerda hoy la guerra civil interna que hay desatada en el partido independentista sobre la conveniencia de convocar no un segundo referéndum la identidad de las víctimas aún no se ha hecho pública a petición de salmo

Voz 0027 31:50 un segundo referéndum escocés si no hay acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit ayer el Gobierno de Theresa May publicó unas notas técnicas sobre cómo sería Reino Unido fuera de la Unión Sina

Voz 0456 32:01 de una realidad espeluznante para The Gardian una montaña de crisis en casi todos los sectores económicos y sociales y envuelta en un manto floreciente de burocracia tampoco pinta mucho mejor la situación en España para Hans Christian que desde Barcelona y tú titulan el Fran Forta ante un otoño caliente en Cataluña el Gobierno socialista en minoría en Madrid describe ha estado intentando desde el principio relajar las relaciones con Barcelona pero esta búsqueda de normalidad parece ser en vano las intenciones de Mon desde Bruselas de Quim Torra desde Cataluña con las encuestas a favor son las de aumentar la presión sobre Pedro Sánchez desde la Diada

Voz 0027 32:37 en España el diario El País habla hoy en su editorial de deber de neutralidad Se refiere al manifiesto en apoyo a Franco que han firmado ya más de setecientos militares retirados Victoria Moreno

Voz 12 32:47 dice que el Ejército debe cumplir con el deber de no hacer propaganda política porque este principio es incompatible con la defensa del dictador nada disimulada y asegura que los militares deben al menos moralmente y por el prestigio del Ejército no posicionarse en la portada del diario El Mundo leemos este titular Sánchez idea un fraude legal para salvar el presupuesto con Podemos

Voz 0027 33:06 Editorial acusa al presidente de bordear el auto

Voz 12 33:08 lo mismo sobre otro tema el descenso de Barcelona en el ranking de ciudades con mejor reputación asegura que la culpa es de los independentistas que han degradado la ciudad con la fotografía a toda página de una apisonadora abc titula que Sánchez pasa el rodillo al pactar con Podemos burlar al Senado pienso editorial dice literalmente que España se está convirtiendo en el paraíso de la presunción de inocencia ahora todo lo que hace la izquierda también demora el Senado iré tentación Bolivariana habla el diario La Razón y La Vanguardia titula en un hueco de portada que el Ejecutivo sólo pagará la defensa de Llarena sí Bélgica entra en la causa del uno de octubre en páginas editoriales cambia por completo Bt My destaca la temporalidad escasa duración de los contratos laborales sobre esto asegura que el Gobierno de Sánchez ha enviado en tan sólo dos días veintidós mil cartas a empresas sospechosas de fraude y el económico Cinco Días advierte en su editorial que el historial de récord de turistas en España se va a romper en dos mil dieciocho después de un lustro con un crecimiento que parecía imparable

Voz 0027 34:01 la Cadena Ser avanza nuevas irregularidades en el caso del máster de Cifuentes que suma desde ayer dos nuevas profesoras imputadas el director del master Álvarez Conde Le aprobó a un compañero de Cifuentes el trabajo fin de máster un mes antes de que lo presentara Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 0861 34:17 así se desprende de las últimas pruebas ordenadas por la juez de la documentación de varios alumnos compañeros de Cifuentes que obren en poder de la SER la jueza ha analizado las actas del trabajo cine Master de seis alumnos que al igual que la expresidenta aunque acusaron el máster en dos mil once dos mil doce tuvieron que volver a matricularse el curso siguiente para presentar el TCM en el caso de dos de ellos las pruebas caligráfica encargadas a la Guardia Civil han detectado una posible falsificación en esas actas donde la firma declara Souto no se corresponde con la suya original es que una de esas ratas además hay más irregularidades expidió el doce de diciembre de dos mil doce la Universidad le puso sería un sobresaliente a uno de los alumnos del Máster sin embargo en esa fecha hasta el uno aún no había presentado el trabajo lo había defendido así lo corrobora el correo que él mismo mandó a Cecilia Rosado la coordinadora del máster el diecisiete de enero de dos mil trece más de un mes después en la le informaba de que había acabado el TCM y le preguntaba dónde debía registrarlo cuantas copias las nuevas imputadas claras Soto y Laura Nuño tendrán que declarar el diez de septiembre también han sido llamados Cecilia Rosado Hydro Álvarez Conde

Voz 0027 35:15 la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona critica el viaje a Sudamérica del primer teniente de alcalde Gerardo pisar el un viaje con actos institucionales pero no todos los días parte de ese viaje de un mes ha sido pagado con fondos municipales y el resto con su dinero el Ayuntamiento insiste en que no ha financiado ningún gasto personal que han sido escrupulosos a la hora de determinar que era agenda institucional y que no Radio Barcelona Joan Bofill según

Voz 0931 35:38 en tal país cristiano nació en Tucumán llegó a Uruguay

Voz 1645 35:41 en el dos de agosto y según su agenda oficial se quedó allí hasta el día tres

Voz 0931 35:44 el Ayuntamiento dice que sólo ha pagado el vuelo de ida y avanzada avanzado el de regreso a la espera que lo pague la Universidad de Rosario además ha pagado el alojamiento de la primera semana en Buenos Aires y Uruguay pisar lo que responsable de relaciones internacionales ha hecho entrevistas con medios de esos países se ha reunido con el ex presidente Pepe Mújica la ministra de Industria Uruguay o algunos alcaldes y además a un nivel ciudad de Rosario le entregó el miércoles un doctorado honoris causa pero la polémica es que hay catorce días en los que pisar suelo no tiene ningún acto oficial al menos no consta así según el país fue una foto que pisará lo colgó en Twitter junto a sus hijos frente a la casa de su infancia la que desató las críticas de la oposición Ciudadanos PSC P de Cat PP y Esquerra van a pedir explicaciones sobre cómo se apagados

Voz 7 36:24 ya

Voz 0027 36:27 la Guardia Civil ha recuperado dos mil cuatrocientos kilos de hachís que unos narcos tiraron al mar durante una persecución en aguas del Estrecho Radio Algeciras Rubén García

Voz 0931 36:35 la operación se ha saldado sin detenidos porque los narcos huyeron en su lancha hacia Marruecos salvando la persecución en la que participan un helicóptero y varias patrulleras de la Guardia Civil eso sí durante esa persecución los traficantes arrojaron al mar toda la mercancía que llevaban a bordo la operación se inició cuando la Guardia Civil avistó cerca de la costa de Algeciras en Punta Carnero una embarcación sospechosa con la intención de alcanzar la orilla a llevar a cabo una dijo al percatarse de la presencia de los agentes lo narcos huyeron Mar adentro no sólo lanzando al mar los fardos de hachís que portaban sino arrojando objetos contundentes contra las patrulleras de la Guardia Civil para frenar su trayectoria afortunadamente no hubo que lamentar daños persona

Voz 0861 37:09 les al final como decimos los marcos escaparon

Voz 0931 37:12 la Guardia Civil realizó una batida en la zona encontraron sesenta y nueve fardos de hachís que arrojaron un peso total de más de dos mil cuatrocientos

Voz 0027 37:19 hace a Rubén el servicio de turismo de Castellón amenaza con una multa de seiscientos mil euros a una vecina de James que hacía visitas guiadas por el pueblo sin estar acreditada ella dice que lo hacía como un hobby que no cobraba a los turistas aunque reconoce que sí ha aceptado propinas que piden eh por lo menos la han con una multa de hasta seiscientos mil euros Radio Castellón Paula Varela

Voz 1880 37:41 la Conselleria ha enviado un escrito a la afectada en el que le informa que su actividad constituye una infracción muy grave de la nueva Ley quince dos mil dieciocho de turismo ocio y hospitalidad la guía Susana Meseguer ha explicado en Radio Castellón que no sin lucra con esta actividad más allá de los donativos de las

Voz 7 37:56 propinas y algunos turistas

Voz 30 37:58 Ana propina decía mira no que no luego a la verdad es que el propósito de eso no es que me da dinero y que lo pagará sino que realmente lo disfruté como hobby realmente o o me daban cinco euros invitaban una caña es hora todo si estoy yo lo hacía como te digo pues alguna vez no me dedicaba de lleno a esto

Voz 1880 38:18 Meseguer ya ha cancelado su perfil en la web donde se publicitaba allí abandonado la actividad para no pagar la multa pero considera desproporcionada la reacción de turismo

Voz 0027 38:28 las obras de la futura estación de la Sagrera en Barcelona han puesto al descubierto la tumba de más de trescientos soldados que lucharon durante el siglo XVII en la guerra de los segadors aunque lo más probable es que no murieran en combates sino por una epidemia de peste Guillem carreras

Voz 0456 38:42 en total son encontrados sesenta y cinco fosas según ha avanzado La Vanguardia a falta de la comprobación con el carbono catorce parece ser que eran soldados del Ejército de Felipe IV durante el cerco de Barcelona en la guerra de los Sagrados un sitio que fue largo y duro por la peste la falta de alimentos la de los fallecidos oscila entre dieciséis y treinta y cinco años que la mayoría son hombres como uno presentan índices de muerte violenta se deduce que murieron por la epidemia de peste y no por la guerra no es la primera vez que en las obras de la estación de la Sagrera se encuentran hitos históricos importantes con fosas comunes en dos mil doce ya se descubrieron restos humanos del Neolítico y ahora aún con las obras en marcha no se descarta que puedan haber más cuerpos en niveles inferiores

Voz 0027 39:19 la excavación gracias Guillem quince años después en la jo rock vuelve a las Pedroñeras el festival renace hoy de sus cenizas con los decibelios al máximo Radio Cuenca Diego Albadalejo el rock con sabor a ajo vuelo

Voz 0858 39:41 de hoy a Las Pedroñeras con la recuperación esta noche de este festival que no se celebraba desde el año dos mil tres la agrupación Ammar integrada por viejos rockeros por músicos de grupos hoy desaparecidos se ha encargado de recuperar el festival en la capital del ajo una cita que no renace como algo puntual dicen sino con intención de seguir perpetuando se e incluso a ampliar a más Díaz la organización de conciertos el cartel de esta noche está formado por Cover por la propia amar por los castellonenses Dry River cuyo cantantes natural de Las Pedroñeras la entrada es gratuita las citas a las diez menos cuarto en el recinto de verbenas de las Pedro

Voz 2 41:22 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Pérez

Voz 0027 41:26 siete y cuarenta y uno de la mañana seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 2 41:41 la selección sub veinte puede ser esta noche en la primera de cualquier categoría femenina en lograr un campeonato del mundo para el fútbol español el fútbol femenino ya ha logrado cuatro

Voz 1161 41:52 pelos en categoría sub diecisiete y tres en sub diecinueve pero como dices nunca un Mundial y esta tarde en la final ante Japón se pueden lograr el primero Javier Lekuona buenos días

Voz 0931 42:00 a cincuenta kilómetros no se encuentra concentrada la selección

Voz 0889 42:05 lo Hermes de Lucía Rodríguez llega al partido lateral derecho no así Lucía García delantera con molestias en los seis que os tampoco Aitana que vio la roja del otro día contra la selección francesa en semifinales si consigue la victoria en el corazón de todo hasta ahora también Ona Battle que suele sino en el primer partido contra Paraguay un fuerte esguince de tobillo que le mando para España

Voz 1161 42:22 a a Japón ya será vencido en fase de grupos aunque Alexandre y no se fía de esa victoria anoche en El Larguero

Voz 5 42:28 el partido que jugamos contra Japón será totalmente diferente al que nos podemos encontrar en una final ya sabemos como son la japonesa son muy dinámicas e habrá una lucha de dos selecciones por tener el balón por crear peligro en nosotras tenemos las ideas claras sabemos cuál es nuestro fútbol y nuestros puntos fuertes así que vamos a ir a por ella sin sin frenos

Voz 0931 42:47 seleccionador Pedro López también en El Larguero respiraba optimismo no vamos a renunciar a nada además tengo emotivo escuela de este equipo está

Voz 32 42:54 convencido y mañana vamos al campo a darlo absolutamente todo el equipo está reforzado después de los últimos partidos se se ha anotado una implicación en el campo y unos resultados de su esfuerzo que les hacen no temer a nadie

Voz 1161 43:06 arbitrará la colegiada francesa France antes desde las cuatro de la tarde partido por el tercer y cuarto puesto entre Inglaterra y Francia en casa sigue el fútbol comienza ya esta tarde de la segunda jornada en primera división dos partidos desde las ocho y cuarto de la tarde Getafe Éibar los dos van a buscar el estreno ya de su renta de puntos perdieron jornada inaugural es baja Bergara en los locales por lesión lesionados también el Eibar Orellana Ramís Pedro León va a arbitrar el colegiado catalán medía Jiménez y desde las diez y cuarto de la noche Leganés Real Sociedad regresa Garitano a la que así todo su casa en las últimas cinco temporadas pierde por lesión a Jean Zac Moyá Navas y Reche para el debut de Pellegrino en casa son bajas y manos que Arnáiz Gabriel arbitrará el colegiado andaluz Munuera Montero también en Segunda División tenemos la segunda jornada ambos desde las diez de la noche dos partidos Ci Extremadura Deportivo Málaga Alcorcón noche el Sevilla se queda a sólo un paso de acompañar a Villarreal y Betis en la fase de grupos de la Europa League ayer Victoria en la República Checa cero uno ante el símbolo mucho gol de Sarabia en el minuto ochenta y cuatro el partido de vuelta será el próximo jueves treinta en el Sánchez Pizjuán tenemos ecos de la posible huelga de jugadores por la decisión de la Liga de disputar partidos en Estados Unidos si siguen conociendo opiniones eh de los futbolistas Manu Trigueros no le atrae

Voz 33 44:15 es que ir a jugar a Estados Unidos tampoco lo veo muy bien pero no no no por los jugadores porque nosotros estamos acostumbrado a viajar sino por por la gente por la ficción con poco raro que un partido de la Liga española

Voz 7 44:29 sí

Voz 33 44:30 en otro país al final pues hay huelga pues huelga