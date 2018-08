Hoy por Hoy (24/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:17 buenos días España va a proponerles hoy a los demás gobiernos de la Unión Europea un mecanismo para que el reparto de los migrantes rescatados por las ONG en el mediterráneo sea prácticamente automático no se tengan que negociar acuerdos específicos cada vez como pasó con el último acuarios España cuenta con el apoyo de la Comisión Europea en ese sentido y una de las opciones que se plantean es que partiendo de que los gobiernos xenófobos nunca se prestarán al aceptar refugiados que por lo menos sí pongan dinero que se comprometan a financiar ese mecanismo de reparto pero a la espera de que se concreta la reunión de hoy en España el Gobierno ha recuperado un convenio que se firmó hace veintiséis años con Marruecos para devolver de urgencia a ese país a los migrantes han devuelto a ciento dieciséis personas que saltaron la valla de Ceuta el miércoles nunca antes en la historia ningún gobierno había usado ese mecanismo de devolución exprés para retornar a migrantes centrados por tierra

Voz 2 01:08 estamos preocupados ante este cambio de estrategia consideramos que este cambio de política que pone en marcha procedimientos acelerados impide la detección adecuada de personas vulnerables esto

Voz 0027 01:18 Bella Galán secretaria general de la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado el Gobierno insiste en que en menos de un día le dio tiene a ofrecerles a los más de cien mil grandes un traductor la asistencia de un abogado y a explicarle sus derechos aunque ninguno pidió asilo según el Ministerio no explican desde Interior porque si ese mismo convenio les permitía tomarse diez días para practicar la devolución todos se llevó a cabo en menos de veinticuatro horas podemos lo considera una atrocidad el Partido Popular lo apoya

Voz 1056 01:44 Partido Popular apoya que se utiliza en todos los mecanismos que la ley tiene para hacer frente a este desafío

Voz 0027 01:49 lo que tenemos Ignacio Cosidó el portavoz popular en el Senado que anoche en Hora Veinticinco respaldaba esta decisión del Gobierno pero les reprochaba a Pedro Sánchez que actúe en materia migratoria Abbas el de bandazos e incoherencias eso es obedecía que decía Cosidó hoy el Consejo de Ministros aprobará el decreto para exhumar a Franco todas las miradas políticas y jurídicas están puestas a esta hora en la fórmula que utilice el Gobierno para justificar la urgente necesidad que según la Constitución tiene que escribirse si se quiere utilizar un decreto ley como el que va a aprobar el Gobierno fuentes de La Moncloa avanzan que la línea argumental que se va a seguir es la de que la urgencia la marcó el propio Congreso del año pasado el Congreso de los Diputados cuando pidió al Ejecutivo sin ningún voto en contra que se impulsara la exhumación con preferencia y en la SER hemos preguntado a la Asociación de las de la recuperación de la memoria histórica que debería hacerse con el Valle de los Caídos una vez se sume a Franco Bonifacio Sánchez su portavoz propone algo parecido a lo que hizo Alemania con los campos nazis usarlos para explicar lo que fue la dictadura

Voz 1056 02:54 pues seguro y se refleja de una manera desaparecidos hay trabajos esclavo allí ahí el papel de la Iglesia queda evidente con enormes Cruzcampo sobre vuelvo a todo

Voz 0554 03:05 pues nosotros yo creo que sería un lugar para la pareja

Voz 1056 03:07 qué demócrata a Marte para una reconciliación que no tiene sentido porque las últimas todavía están por conocerse

Voz 0027 03:20 es viernes veinticuatro de agosto la Cadena Ser avanza esta mañana nuevas irregularidades del caso Máster en director Álvarez Conde aprobó con sobresaliente el trabajo fin de máster a un alumno compañero de curso de Cifuentes un mes antes de que presentar ese trabajo de aprobaron antes de registrar el trabajo y sin que lo hubiera defendido y además las últimas pruebas Cani gráficas ordenadas por la juez que investiga el máster demuestran que las actas del TCM de al menos dos alumnos compañeros de Cifuentes también podrían haber sido falsificadas hoy va a pasar a disposición judicial un joven de Olot en Girona de veintiún años detenido por abusar supuestamente de cuatro menores de la localidad niñas de once a catorce años y los Mossos d'Esquadra no descartan que haya más víctimas Radio Girona Raúl MUSAC

Voz 3 04:04 lo avanza el diréis Girona y lo han confirmado los Mossos d'Esquadra el detenido contactaba con las víctimas por redes sociales Whatsapp Facebook o Instagram las engañada para quedar con ellas contándoles que era un cantante de rap y que podrían hacerse famosas participando en sus videoclips después la situaba en Olot preferentemente en un piso de un familiar y les hacía tocamientos

Voz 4 04:23 incluso las penetraba también les ofrecía drogas

Voz 3 04:25 el joven les hacía creer que eran novios pero les pedía que no dijeran nada porque se trataba de menores de dieciséis años según la policía algunas incluso se conocían la primera denunciase cursó la semana pasada y en este tiempo la policía ha llegado a confirmar tres casos más pero no se descarta que puedan aparecer nueva

Voz 0027 04:43 las víctimas Ferrater Raúl y no había denuncias previas contra el supuesto autor del último crimen machista Javier Alonso un hombre

Voz 0858 04:50 está detenido ya tras apuñalar presuntamente a su pareja en Barcelona el

Voz 0027 04:53 n veintisiete años ella tenía treinta en Málaga la Guardia Civil ha detenido a un hombre que intentó agredir a Alves

Voz 0858 04:58 esto Garzón y su pareja insultó y se abalanzó contra ellos en el Rincón de la Victoria Izquierda Unida asegura que está

Voz 0027 05:03 la policía sospecha que en el crimen del destornillador en Alicante tanto el muerto como su mujer y supuesta asesina pretendían es taparse entre sí

Voz 0858 05:11 hasta que se dieron cuenta de los planes cruzados dos semanas después de casarse el juez ha decretado ya prisión provisional sin fianza para ellos y también para supo

Voz 0027 05:18 con Ryanair cobrará a partir de noviembre por todas las maletas que vayan en cabina habrá que pagar entre ocho diez euros por llevar a bordo

Voz 0858 05:25 maletas de hasta diez kilos que hasta ahora pasaban Grates

Voz 0027 05:28 a las Nico quiere entrar en el mercado de los coches eléctricos

Voz 0858 05:31 el fabricante del fusil AK cuarenta y siete busca alternativas a su negocio tradicional de las armas y ahora en aprietos por las sanciones internacionales a Rusia ya tienen Aimar hasta una línea de ropa

Voz 0027 05:44 la selección sub veinte está a un paso de hacer historia hoy en el fútbol femenino español Juan Antonio San Pedro

Voz 1161 05:50 los Heene buenos días Aimar porque puede convertirse en la primera selección femenina en cualquier categoría en lograr un campeonato para el fútbol español después de haberse logrado hoy a cuatro europeos en su diecisiete y otros tres en sub diecinueve hoy a las siete y media de la tarde final del Mundial de Francia España Japón son baja Lucía García y una Battle por lesión además de Aitana Bonmatí por sanciones NC el seleccionador Pedro López optimista

Voz 3 06:09 tenemos motivos para creer se ha notado una implicación en el campo de unos resultados de su esfuerzo que las hacen

Voz 1161 06:15 no temer a nadie y en casa segunda jornada en Primera División a las ocho y cuarto Getafe Éibar a las diez y cuarto Leganés Real Sociedad también segunda jornada en Segunda dos partidos a las diez de la noche Extremadura Depor y Málaga con escucho estos hombres

Voz 3 06:32 hoy se estrena esta nueva versión de una de las canciones de este verano lo malo

Voz 5 06:37 sin hallaron

Voz 3 06:47 hacer este fin es el mayor Ricardo buenos días buenos días en general Saul tanto hoy viernes como el fin de semana menos calor en el sur y el centro no bajarán demasiado las temperaturas y algunas lloviznas en el Cantábrico tormentas que todavía pueden ser fuertes e cerca de Mediterráneo

hasta aquí la entrevista gracias

Voz 0027 08:30 hemos ganado todos si yo ganaba la del EHAK

Voz 0295 08:36 creo que el aceite

Voz 11 08:38 como Clegg XXXVIII votos afirmativos treinta y un bono

Voz 12 08:43 a mí en vacaciones el mundo no separa a Hora catorce tampoco son las dos de la tarde la una en Canarias de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde el mundo en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 13 09:02 el trece de octubre de

Voz 3 09:03 mil novecientos setenta kilos el vuelo cinco siete uno en el que viajaba el equipo uruguayo de rugby All Cristiano se estrelló en los Andes los supervivientes quedarían aislados en las montañas durante setenta y dos días

Voz 14 09:23 sólo dieciséis de ellas lograron sobrevivir este domingo a partir de la una de la tarde Nando Parrado e in y Lago de los Andes en acento Robinson con My el rol de los también en acento Robinson punto es

Voz 3 09:43 de

Voz 0027 10:35 hoy diez de la mañana siete y diez en Canarias va a ser la vicepresidenta Carmen Calvo quien comparezca hoy dentro de unas horas para explicar exactamente los términos con los que el Gobierno justifica la utilización del decreto ley la fórmula que va a aprobar esta mañana en Consejo de Ministros para darle soporte legal a la exhumación de Franco Óscar García buenos días

Voz 1645 10:52 ahora Aimar qué tal buenos días luso del decreto ley

Voz 0027 10:54 Mika que el Gobierno va a tener que justificar que existe una urgente necesidad sabemos ya a esta hora qué argumentos a utilizar

Voz 1645 11:01 el Gobierno argumenta la urgencia del decreto ley que aprobará esta mañana en que la actuación fue exigida con preferencia por el Congreso de los Diputados en mayo de dos mil diecisiete entonces se aprobó la iniciativa que instaba al Ejecutivo de Rajoy a que exhumar a los estos del dictador hay que recordar que aquella proposición no de ley salió adelante sin ningún voto en contra el PP y Esquerra se abstuvieron y Ciudadanos votó con el PSOE o con Podemos a favor por tanto La Moncloa Se basa en ese respaldo mayoritario a una proposición que Rajoy guardó en un cajón además el Gobierno recuerda que esta actuación también ha sido solicitada de forma recurrente por Naciones Unidas es decir introduce también la clave internacional para argumentar su urgencia

Voz 0027 11:39 Lee también se apoyará el Gobierno en el informe de dos mil once Un informe que de los expertos que detallan con argumentos muy precisos porque había que sacar a Franco del Valle

Voz 1645 11:47 ese informe si elaborado por un grupo de expertos en tiempos de Zapatero ya advertía de que la presencia de Franco en el Valle de los Caídos era incongruente puesto que fue concebido únicamente para fallecidos en la Guerra Civil y Franco no murió en ella ese informe que ha sido adaptado para el decreto ley que esta mañana aprueba el Gobierno también señalaba que su presencia hacía imposible significar el monumento y recomendaba su traslado también entendía que había que mover del lugar preeminente en el que se encuentra a José Antonio Primo de Rivera

Voz 0027 12:15 pero estamos hablando de un decreto ley que una vez esta mañana se apruebe en el Consejo de Ministros Óscar tendrá que pasar al Congreso para ser convalidado

Voz 1645 12:22 eso es un decreto ley que se aprueba hoy mismo y que mañana haya Se debe publicar en el Boletín Oficial del Estado entrando sus medidas en vigor sin embargo el Gobierno tiene que convalidar este decreto ley en el Congreso de los Diputados para ello tiene de plazo un mes aunque en La Moncloa no descartan que

Voz 0027 12:36 este lunes próximo el asunto se puede abordar

Voz 1645 12:39 la Diputación permanente que está convocada en todo caso el debate y votación dependerá luego de la decisión de la Mesa del calendario de sesiones que previsiblemente comenzarán en la segunda semana de septiembre

Voz 0027 12:49 a pesar de que este decreto ley va a ser el séptimo que apruebe este Gobierno siete en diez consejos de ministros La Moncloa defiende Óscar que que no están recurriendo en exceso a la fórmula del decreto ley

Voz 1645 13:00 en el Ejecutivo aseguran que en ningún caso se está haciendo un uso abusivo de esta figura reservada para materias de extraordinaria y urgente necesidad esta urgencia está justificada en todos los decretos leyes dicen en el Gobierno debidamente argumentada La Moncloa recuerda que todos los gobiernos han hecho uso de esta figura del decreto ley publicando una media de catorce al año aunque el más prolijo fue Rajoy en dos mil doce quién a pesar de tener mayoría absoluta en el Congreso aprobó veintinueve

Voz 1915 13:28 decretos leyes Oscar gracias gracias Aimar buenos días

Voz 0027 13:31 disco Caamaño catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Coruña ex ministro de Justicia en el gobierno Zapatero Señor Caamaño buenos días bueno se entiende al PP cuando denuncia que el paso que va a dar hoy el Gobierno supone enmendar el acuerdo constitucional del setenta y ocho

Voz 17 13:47 el absoluto primero porque es una versión de esquí versado del acuerdo constitucional del setenta y ocho lo que se hace se va a hacer por el Consejo de Ministros o cualquier otra medida en relación con este asunto que ambos sabemos histórica de reabrir el pasado Bosingwa cerrar lo que pudo cerrar la Transición y es una cosa completamente distinta es devolver dignidad democrática España y uno colocarlos como sociedad que nosotros mismos que es quizá lo más importante los demócratas no podemos consentir eso es Joan y aquí ni en ningún otro país que existan lugares financiados con dinero público que permitan sencillamente sentimiento la puesta en valor

Voz 0027 14:30 por lo ha sido durante cuarenta años

Voz 17 14:32 dictador y una persona que ha actuado en contra de los derechos fundamentales cada boca veces

Voz 0027 14:38 Francisco Caamaño fue uno de los padres de la le tienen ahora histórica le pregunto ha llegado el momento de actualizarla

Voz 17 14:43 pues probablemente como todos ellos responden también haber es de mil todos hombres voraz con todo yo quisiera decir el reconocimiento de los diversos Gobiernos de España especialmente del gobierno de la UCD en su momento yo los primeros gobiernos de González gran parte de los elementos de recuperación de esa memoria hay sobre todo una compensación a las víctimas que no era sólo los fallecidos todos funcionarios expulsados de sus cargos las personas a las que se a de pensión por ser republicanas los maestros expulsados de sus funciones etcétera etcétera con poco a poco recuperados y lo que falta en nuestro país es sencillamente ese esfuerzo simbólico de sociedad de que todos juntos podamos decir que aquello fue una decía que no se va a repetir vallada y eso es sube el evento básicamente político decisión colectiva eso me refiero con político ideológico sino que es decisión colectiva para eso sino a ocurridos contrariamente es necesario que los gobiernos actúen lleve la iniciativa en la sociedad para esos son copiarlos

Voz 0027 15:50 hay división entre entre los juristas sobre si es viable anular por ley los juicios políticos del franquismo y por tanto la sentencia es que ese derivaron de aquellos tribunales usted qué cree

Voz 17 16:01 nosotros lo estudiamos en su momento cuando se bueno la la Ley de la histórica yp personalmente creo que es muy dudoso que una ley pueda anular una sentencia lo es por eso que todos llevamos si conoce perfectamente es la división de poderes el Parlamento no pueda anular una decisión que el Poder Judicial la ley por tanto no puede anular sentencias por eso en los procedimientos ordinarios solamente una sentencia al Mula otra sentencia recurso y lo que sí Ábalos recursos vengo curso los recursos que permiten prescindir cosas jugabas como somos recursos de revisión en este caso rehacer huevos procesos ochenta años después es algo prácticamente imposible no se puede reproducir pruebas no se puede volver a los tribunales es su cuerpo lo que se hizo en la Ley de la Memoria fue buscar una solución que existe en otro país que fue precisamente la de declarar que todos aquellas sentencias disiparon o por un tribunal que no merece ser nombrado un tribunal justo por su composición por un procedimiento justo se consideran ilegítimas y la ilegitimidad ya supone envió opinión al menos sé que así otros y luego ya supone la nulidad indirecta de las sentencias de hecho cuando ya entrada en vigor la Ley de la Memoria Histórica alguna persona pretendió la nulidad en la sentencia ser hechas juzgados franquistas especialmente el titular de Obras Públicas algunas con velas incluso graves a que la Sala Segunda el Tribunal Supremo la sala según ver un auto inadmitido el recurso alegando conjuntamente de más el informe del fiscal que esa sentencia las por efecto de la propia ley de la Memoria con lo cual si se aprueba esa modificación en casos estaba a vuelta de tuerca algo que sin embargo desde el punto de vista de la eficacia jurídica ya se puede producir con la propia ley

Voz 0027 18:00 exponer tener Caamaño una última pregunta cabe ilegalizar la Fundación Francisco Franco

Voz 17 18:06 la Fundación Francisco Franco en mi opinión puede erigirse considera que actúa de manera contraria a los principios constitucionales lo cumple por tanto los elementos específicos establecidos en las leyes puede ser objeto de expediente y como consecuencia de su baja pero el registro de su ilegalización por supuesto

Voz 0027 18:26 Francisco Camaño catedrático de Derecho Constitucional ex ministro de Justicia gracias buenas ideas

Voz 17 18:31 mira que si el Gobierno aprueba hoy

Voz 0027 18:34 decreto ley para la exhumación de Franco el decreto que no irá a Consejo de Ministros es el que se creía que podía utilizar el Ejecutivo para cambiar la ley pudiera vetar la senda de déficit que finalmente lo conocimos anoche esa reforma se va a hacer a través de una proposición de ley impulsada desde el Parlamento y la va a registrar el PSOE en el Congreso pero ojo porque PP ciudadana los podrían bloquearla en la Mesa de la Cámara Mar Ruiz buenos días qué tal buenos días y será la primera

Voz 1441 19:00 de forma legislativa del Gobierno Sánchez en el Congreso y hasta donde PP y Ciudadanos están dice

Voz 1915 19:06 puestos a complicar la vida al Ejecutivo usar

Voz 1441 19:08 los resortes parlamentarios a su alcance para oponerse a una reforma que ambos rechazan juntos recordamos controla la Mesa del Congreso lo que les permite sobre el papel dilatar la tramitación mediante la petición de prórrogas en el plazo de enmiendas además la iniciativa tendrá que pasar también por el Senado donde la mayoría absoluta del PP podría jugar con los tiempos y ralentizar la reforma modificando la en la Cámara alta antes de su vuelta al Congreso

Voz 2 19:34 una partida de ajedrez en la que el Gobierno así

Voz 1441 19:36 vez podría recurrir al trámite de urgencia en lectura única para reducir a la mitad los plazos y evitar el debate en comisión reduciendo así el número de votaciones en fin un camino ni fácil ni rápido que fuentes parlamentarias sitúan en un mínimo de dos meses y medio o tres meses en el mejor de los casos pero que sí permitiría sacar adelante la reforma si el Gobierno logra amarrar con quienes le apoyaron en la moción de censura la mayoría absoluta que necesita al ser una ley orgánica

Voz 0027 20:03 en esa negociación Gobierno y Podemos han chocado en lo que tiene que ver con los permisos de paternidad Podemos quiere hacer los cuatro meses para todos los hombres trabajadores el Gobierno dice que por ahora sólo puede aplicarlo a los funcionarios Nieves Goicoechea

Voz 1468 20:17 la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad es una materia en la que discrepan Hacienda y podemos porque la formación morada quiere que ambas prestaciones equiparen

Voz 1915 20:26 Duran dieciséis semanas sean intransferibles

Voz 1468 20:28 decir que el padre coja su permiso de dieciséis semanas Illa madre también Hacienda ofrece igualarlo sólo a los funcionarios de momento de manera progresiva que en dos mil diecinueve los trabajadores públicos dispongan de ocho semanas

Voz 1915 20:41 once en dos mil veinte dieciséis

Voz 1468 20:43 dentro de tres años este asunto no se trató en profundidad en una reunión que se desarrolló en un buen ambiente que fue intensa con los acuerdos adoptados y que fue más fructífera de lo que todos esperaban lo importante

Voz 1915 20:54 señalan los interlocutores presentes el miércoles en este

Voz 1468 20:57 encuentro es que se han dejado a un lado desconfianzas entre ambas formaciones desde hace tiempo y hay buena disposición a seguir trabajando iba a cerrar acuerdos si analizo ISE coincidió en reforzar los servicios públicos educación y sanidad que ha sufrido fuertes recortes en estos últimos años con el PP mucho tiempo llegó también como eliminar el copago farmacéutico que de podemos desarrollar mejor la Ley de Dependencia con más inversiones para este servicio básico para muchos ciudadanos el diálogo sigue la receptividad por ambas partes es buena se formalizarán los equipos de negociación estos días para cada tema con un factor importante que está sin estar la buena relación personal que se ha reforzado en los últimos meses entre Pedro Sánchez y Pablo Illes

Voz 0027 21:37 anoche se abrió una muesca en esa cohesión creciente entre Gobierno y Podemos fue a raíz de la devolución a Marruecos de los ciento dieciséis ciento dieciséis inmigrantes que habían llegado el día anterior a a Ceuta el Gobierno los ha deportado no a sus países de origen sino a Marruecos a pesar de que estas personas no son de allí para devolverlos el Ministerio del Interior ha recurrido a un acuerdo bilateral que España firmó con Marruecos en mil novecientos noventa y dos pero que nunca se había usado en un caso como el de Ceuta Nicolás Castellano

Voz 1620 22:05 para los que entran a territorio español a través de la valla es la primera vez en veintiséis años que se utiliza formalmente está acuerdo bilateral con Marruecos para expulsarlos de nuestro país fuentes del Ministerio del Interior explican a la Cadena Ser que el Gobierno marroquí aceptó este procedimiento de devolución después de que la Policía Nacional identificando durante toda la noche a cada uno de los que saltaron las vallas Duran que fueron conducidos a la Jefatura Superior de Policía de la ciudad autónoma les prestó asistencia letrada y sanitaria que se les informó también de todos los derechos que el procedimiento se realizó uno por uno de esta manera explican desde el Gobierno se ha hecho efectiva la devolución en base al acuerdo bilateral que España y Marruecos firmaron en mil novecientos noventa y dos para la devolución de migrantes un acuerdo que Serra activado después de muchos años que suele usarse sólo para la devolución de marroquíes pero que con subsahariano sea activado de manera ocasional en episodios puntuales como el de Isla de Tierra dos mil doce o para grupos llegados a las islas Chafarinas

Voz 0027 22:59 tuit de Pablo Casado anoche más bandazos e incoherencias del Gobierno ahora hacen lo que antes criticaban devolución de inmigrantes mantenimiento de concertino rechazos en la valla sólo aciertan cuando rectifican pero tienen nuestro apoyo si es para defender nuestra frontera apoya por tanto el PP de esta fórmula usada por el Gobierno no fórmulas que es legal pero que genera gran incertidumbre en buena parte de las organizaciones humanitarias Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional en España buenos días hola buenos días ustedes qué opinan de esta decisión del Gobierno

Voz 17 23:29 pues que pone en riesgo a ciento dieciséis personas y pone en riesgo porque porque es un país seguro para antes de refugiados donde se cometen violaciones de derechos humanos contra ellos seguro segundo el acuerdo del año noventa y dos no contiene ninguna cláusula de derechos humanos y en tercer lugar el procedimiento que lleva a cabo en Veinticuatro horas es un procedimiento que no hace que una persona pueda tener una asistencia de un abogado en condiciones un intérprete por lo tanto no se puede identificar bien quiénes son personas refugiadas quiénes necesitan quién puede ser persigue determinados país

Voz 0027 24:04 o sea que si quiere el anterior asegura cansé han sido escrupulosos que les han dado asistencia letrada hoy también un traductor

Voz 17 24:12 no no el propio Defensor de Pueblo habrá incluso procedimiento ordinario que son quince días e incluso del procedimiento digamos preferencial que son cuarenta y ocho horas no son rigurosos por lo tanto el de Veinticuatro horas todavía menos

Voz 0027 24:27 cree que el uso de este mecanismo de devolución rápida e interpretar por quienes estén pensando en saltar la valla como un aviso de de no no lo intentéis que es arriesgarnos para nada

Voz 17 24:39 el problema no es el cómo lo va a interpretar estas personas porque la aquí la cuestión fundamentales que el Govern los gobiernos pueden gestionar la inmigración tienen el derecho y el deber de gestionar la remuneración pero hay una línea roja Gilardino arroja son el respeto a los derechos humanos en este caso el Gobierno del presidente Sánchez ha traspasado esta línea

Voz 0027 25:00 todos sus obligaciones internacionales de respeto estrecho

Voz 17 25:02 manos y no enviará alguien a país donde corre el riesgo de ser sometido malos tratos por lo tanto no se puede volver a pasar y pues hemos pedido que se paralicen esas expulsiones exprés no

Voz 0027 25:13 de percibe un giro en la política migratoria del Gobierno

Voz 17 25:17 desde luego es una mala noticia no es no es pronto para saber si surgido vamos a ver si siguen aplicando el acuerdo del noventa todos nosotros pensamos que este acuerdo no puede aplicarse porque en un país seguro para migrantes y refugiados y ahí es pronto para saber si su giro para es una mala noticia manda un mensaje de respeto a los derechos humanos un mensaje equivocado da espetó

Voz 0027 25:40 los humanos de refugiados Esteban Beltrán director de Amnistía en España gracias buenos días

Voz 17 25:45 gracias buenos días va a proponer

Voz 0027 25:47 el resto de capitales europeas un mecanismo para que la distribución por países de los migrantes que rescatan las ONGs en el mediterráneo sea prácticamente automático Bruselas Álvaro Sánchez

Voz 1645 25:57 a representantes de más de una decena de países se verán hoy las caras en la Comisión Europea para allanar el camino a un sistema estable de acogida el objetivo es evitar casos como el Aquarius resuelto finalmente por la solidaridad voluntaria de varios países la reunión ha sido propuesta por España Gianella se hablará también de cómo compensar a los países que acojan inmigrantes además espera que en el encuentro se haya una solución para los ciento cincuenta migrantes atracados en Calabria desde hace tres días italiano los deja entrar y quiere que la UE actúe por lo que hoy podría decidirse su redistribución en varios países europeos

Voz 0027 26:32 decisión bajo amenaza italiana Joan Solés

Voz 18 26:35 dan la harinera únete a la Comisión Europea anexo la si de la reunión de la Comisión Europea ha afirmado el vicepresidente Dima yo no sale nada sobre las tribulación de inmigrantes en la Unión Italia no para excluirá del presupuesto la aportación de veinte mil millones a la Unión Europea

Voz 16 26:56 las últimas horas varios millares de manifestantes han reclamado en el puerto de Catania libertad

Voz 19 27:01 para los inmigrantes pero también han aparecido centenares de militantes de Fuerza Nueva y neofascistas que piden su devolución alivia entre unos y otros la policía italiana ha impedido que lleguen al enfrentamiento el ministro del Interior Salvini mantiene la prohibición

Voz 16 27:18 desembarco en campaña electoral prometió expulsar a seiscientos mil inmigrantes en su

Voz 0027 27:23 sólo dos semanas han pasado más de dos

Voz 16 27:28 Quino ha expulsado a ningún inmigrante porque era sólo propaganda ha dicho la ex presidenta de la Cámara Laura Bozzo Trini que ha subido a bordo de la nave y ha denunciado que al menos once mujeres necesitan asistencia de Salvini no puede cumplir lo que prometió Trini Encarnita con los a los inmigrantes en el mar y cree que puede controlar los hijos migratorios secuestrando y migrantes entre las voces indignadas que se han lanzado destaca la del profesor de Filosofía Máximo Cacciari ex alcalde

Voz 20 28:01 Venecia es Van Gogh avergüenzo ha dicho esto país seré cuesta

Voz 16 28:06 país de esta Europa incapaz de resolver el problema no se avergüenza de

Voz 20 28:12 en una pues eso hasta la Cadena Ser

Voz 0027 28:22 finalmente el Gobierno no va a contratar abogados belgas para que defiendan al juez Llarena por la denuncia que contra él han presentado allí en Bélgica Puigdemont y el resto fugados es una denuncia por haber dado por hecho durante una charla que los dirigentes independentistas habían cometido los delitos de rebelión y sedición porros que todavía no han sido juzgados R que el Poder Judicial decidió concederle amparo y arena y a pesar de que la ministra de Justicia Dolores Delgado dijo aquí en la SER que si se tratarían abogados belgas ahora el Gobierno aclara que no que ya Arenas se tiene que pagar el su de él en lo que se refiere asimismo y que el Estado sólo se metiera Si durante el proceso los jueces belgas empiezan a poner en cuestión la instrucción de la causa de de los independentistas Alberto Pozas el Gobierno español

Voz 0055 29:05 tiene claro una demanda civil en un tribunal belga no tiene derecho a cuestionar una investigación judicial desarrollada en España y si eso sucede contratarán un bufete privado para personarse inmediatamente en la causa en la causa abierta por la demanda interpuesta por los líderes independentistas contra el juez Pablo Llarena según explica Justicia en un comunicado el objetivo es tender la inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles el Ejecutivo se personará por tanto para defender la soberanía de Llarena para investigar el pluses pero no lo hará para defenderle de lo que denomina actos privados como este

Voz 1 29:34 no es el caso del que estamos llevando ahora en el tren

Voz 11 29:37 al Supremo se trata de comportar declaración externas

Voz 0055 29:40 estrato en Oviedo en febrero negando la existencia de presos políticos en nuestro país hay dice el Ejecutivo no puede actuar Push the money del resto de fugados creen que esas palabras demuestran que no es un juez imparcial desde el entorno del magistrado instructor explican que en esta seguro de su trabajo como juez en esta causa y que su imparcialidad no peligró en ningún momento de la investigación

Voz 0027 29:59 estos buenos días bon día públicas hoy Ernesto en el diario Ara que fue el propio Carlos Lesmes el presidente del Consejo General del Poder Judicial quién decidió anular el seguro por responsabilidades civiles que tenían jueces y magistrados S S

Voz 0587 30:13 puro habría cubierto hay arena sí claro que lo hubiera cubierto vayamos por partes había un seguro instaurado en dos mil diez antes de las mes antes del Consejo General del Poder Judicial que preside Lesmes IES seguro era un seguro de cuatro años que vencía el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce que renovarlo lo que decide Lesmes y la Comisión Permanente a propuesta suya el cinco de noviembre del dos mil catorce es decir unos días antes del vencimiento de la fecha de la póliza es a no Raynaud darlo porque dice que según el presidente del Tribunal de Cuentas ese tipo de cobertura de responsables civiles en no cabe para instituciones oficiales se produce una protesta de seis miembros el del pleno del Consejo General del Poder Judicial que dice nombre esto es asunto fue resuelto por un pleno en el año dos mil diez vamos a tratarlo en el pleno porque no es un tema tan sencillo además lo que planteaba el Tribunal de Cuentas no era una cosa taxativa era una opinión más que nada sin embargo Lesmes y sé que no cabe llevarlo al pleno por lo tanto utiliza lo que yo llamaría del rodillo para terminar con la cuestión por lo tanto a partir del treinta y uno de diciembre del dos mil catorce se comunica a todos los jueces y magistrados en España

Voz 0027 31:30 que ya no hay más seguro y más seguro

Voz 0587 31:33 una entonces por lo tanto se tiene que hacer el suyo eso qué quiere decir que ya Arena tiene aún no tiene seguro el problema es el problema que plantea Llarena me plantea mes en realidad es que quieren que esto sea asumido por el Estado no es tanto un problema del gasto de la cobertura o no de la respondía civil si lo que quieren es convertir este tema en un tema político y este es el esta la cuestión yo creo que la ministra Delgado ha actuado muy bien ayer en un sentido en el sentido de decir hombre si la demanda en Bélgica que representa el cincuenta y junio por varios procesos de independentistas entre ellos Carles Puigdemont es una demanda donde se cuestiona la jurisdicción española como jurisdicción si entras en las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo evidentemente España tiene algo que decir ella hay casos anteriores donde

Voz 0027 32:26 ha pasado pero mientras no eso no pase mientras sea sólo contra Llarena tú tú no entiendes que el magistrado del Supremo se siente abandonado por el Gobierno

Voz 0587 32:35 el planteamiento es el siguiente fuera de su función jurisdiccional no como juez Llarena se ha expresado por lo tanto se ha extralimitado porque consideran que ha dañado el derecho a la protección del honor de los dirigentes independentistas

Voz 0027 32:55 a esa denuncia de de Puigdemont de los demás fugados no es una maniobra clara para desactivar hallar en él para contaminar toda la instrucción

Voz 0587 33:02 la el objetivo de la de la demanda belga mi opinión es crear un incidente de recusación porque la ley establece que si un juez tiene un pleito con la persona a la que está instruyendo jugando sí es es una causa de recusación entonces es una maniobra procesal es motivo para apartar al juez motivo para apartarle lo hizo inmediatamente que se presenta la demanda en Bélgica el mismo día el día cinco de junio del dos mil dieciocho la defensa de Meritxell cierre de Antoni Comín Lluís Puig presentan un escrito ante ya arena está usted me mandado civilmente es una demanda civil no penal en Bélgica ilícita usted para el cuatro de septiembre y esto según el código según la Ley Orgánica significa tener un pleito con nosotros y entonces la recusados Llarena desmonta esto inmediatamente in admite la recusación de plano al límite por lo tanto termina con el problema yo lo que veo aquí es un empeño del Consejo General del Poder Judicial en particular de señor Lesmes que mandó una carta al ministro de Asuntos Exteriores ya al ministro de del interior Jorge Grande Marlaska pidiendo que intervenga el señor Borrell interviene le mandó una carta a su homólogo Reynders ministro de Asuntos Exteriores en Bélgica llena asimismo le contesta hombre vamos a dejar trabajar a la justicia porque la justicia no se ha pronunciado todavía no no

Voz 16 34:35 bueno hay una pronunciamiento de la Justicia simplemente

Voz 0587 34:37 sí una cita para el cuatro de septiembre para analizar las circunstancias donde el juez de Gante ese pronunciará

Voz 0027 34:44 tres septiembre en Gante Ernesto gracias como siempre adiós

Voz 1915 35:28 de quiénes esta chaqueta si es de flamencos de palmeras azules es de Javi

Voz 0027 37:07 XXXVII siete y treinta y siete en Canarias los rebeldes sutiles de Yemen aseguran que la coalición árabe que encabeza a Arabia Saudí con el apoyo de Estados Unidos ha bombardeado en las últimas horas una nueva camioneta con niños dentro según los sutiles hay veinte niños muertos y también cinco mujeres y el conductor que viajaban en el vehículo Pascual Donna

Voz 25 37:24 todas las víctimas pertenecían a la misma familia huyan de los con

Voz 1915 37:27 Bates al sur

Voz 25 37:30 perdón del enfrentamiento entre los útiles en la coalición

Voz 0027 37:32 árabes e intensificado en la última semana la ONU ha pedido una investigación independiente ya condenado este nuevo ataque contra civiles que se produce sólo dos semanas después de que en otro bombardeo liderado por Arabia Saudí murieran cuarenta niños entonces la coalición justificó aquel ataque como una acción militar legítima según Naciones Unidas dos mil cuatrocientos niños han muerto de que Zola Guerra hace casi cuatro años en Argentina bueno pues aquí tenía que sonar como ha sonado esta noche una exactamente

Voz 0295 38:07 el sonido de de la imagen políticamente

Voz 0027 38:09 tremenda para Cristina Fernández la expresidenta del país porque la policía registrado esta noche sus Casas en busca de pruebas de la corrupción hay daba o buenos días

Voz 0136 38:18 buenos días la Policía federal la científica han registrado dos propiedades de la ex presidenta una en Río Gallegos al sur del país y otra en el barrio de Recoleta en Buenos Aires aunque en esta última sus seguidores se han dejado la garganta en la calle contra el actual presidente Mauricio Macri o hayan despedido con patadas y gritos a la policía cuando se llevaba cajas con pruebas no han impedido un registro exhaustivo que se ha prolongado más de doce horas el juez Claudio Bonadio

Voz 26 38:47 es en tres propiedades evidencias de los sobornos millonarios que los Kirchner supuestamente recibieron durante más de una década uno de los abogados de Cristina Fernández se ha quejado por no poder estar presente

Voz 0295 38:56 Theo me fue obligado retirarme

Voz 0136 38:59 domicilio y otro de sus letrados ha dicho absolutamente nada más que recuerdos personales de la ex presidente de la nación y que el registro se ha convertido un circo los dos han adelantado que pedirán la nulidad del proceso

Voz 26 39:12 pimiento por considerarlo ilegal un hecho que ha suscitado tal interés que los vecinos del edificio han tenido que enseñar sus documentos de identidad para poder entrar a sus casas

Voz 0027 39:20 el Gobierno de México el de López Obrador anuncia que intentará llevar a Naciones Unidas el debate sobre la despenalización de las drogas como única forma dicen para acabar con el narcotráfico despenalizar Lasa Julia Molina buenos días

Voz 1915 39:31 buenos días de acuerdo con la que será la nueva responsable interiores necesario proponer un cambio porque los tratados en materia de drogas son dice demasiado estrictos

Voz 2 39:39 es una pauta interpretativa

Voz 27 39:42 la mejor podemos nosotros hacerla a Naciones Unidas para poder flexibilizar un tratado tan rígido como el que tenemos suscrito en los años setenta en materia despenalización combatían la droga

Voz 1915 39:57 la futura ministra cree que eliminar las condenas a las personas que con su

Voz 0027 40:00 Koeman posean en ciertos casos produzcan

Voz 1915 40:02 terminadas drogas puede ayudar a reducir las cifras de violencia que hay en el país el propio López Obrador ya planteo varias veces la campaña abrir el debate sobre la legalización de las drogas la propuesta sin embargo es una de las más controvertidas con la que este Gobierno llegará al poder algunos expertos creen que es insuficiente para acabar con el contrabando el lavado de dinero con los índices de violencia que sufre el país los más altos en las últimas dos décadas sólo en julio se produjeron dos mil seiscientos homicidios unos datos que también tienen un impacto económico para México concretamente cuestan al país doscientos quince mil millones de euros el veintiuno por ciento de su PIB innovación

Voz 0027 40:37 Julia eso en México en Estados Unidos la secretaria de Educación de Trump siguiendo órdenes evidentemente de su jefe ha buscado la fórmula para poder utilizar dinero del Gobierno del país para comprarles armas a los profesores y que los profesores vayan armados a clase para neutralizar tiroteos en los colegios más armas para combatir las armas y además pagadas con fondos públicos fondos federales de momento este plan es sólo un plan pero por lo que apunta The New York Times la fórmula está ya sobre la mesa de Trump que tiene que tomar la última decisión Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 0554 41:10 en febrero bajo el impacto de los diecisiete muertos por el tiroteo en un instituto de parto en Florida el presentador y monologuista Stephen Colbert exponía para el presidente para el Partido Republicano y para la Asociación Nacional del Rifle todas las opciones están sobre la mesa es cierto que haya menos armas risa floja del personal y es que no es una broma el presidente de Estados Unidos Donald Sham ya lo dejó claro incluso en los días donde los alumnos Parla lideraban movilizaciones masivas por todo el país para pedir un mayor control al acceso a las armas pero la cosa no va por ahí para detener a esos cobardes

Voz 2 41:49 por ello

Voz 0554 41:53 lo que hay que hacer es que un veinte por ciento de los profesores lleve armas o porque no el treinta y subo la apuesta un cuarenta pero qué opinan los profesores

Voz 2 42:01 ah

Voz 28 42:04 ha inundado ha entrado a ver siendo igual

Voz 0554 42:06 Kim que enseña matemáticas en un instituto de Virginia en que sabe cómo disparar porque recibió entrenamiento militar

Voz 0587 42:12 dice que ése no debe de ser su rol en la escuela

Voz 0554 42:15 colega Garrett profesor de Historia y que nunca ha tocado un arma piensa que hay medidas que vienen antes como mayores controles de seguridad oficiales de vigilancia

Voz 0136 42:24 a mí

Voz 0295 42:28 me di

Voz 0554 42:32 todas con más sentido común que lo de armar a un profesor de Historia decía ante las risas de sus alumnos pero lo dicho poca broma New York Times informa de que la secretaria de Educación Betsy de Boss parece haber encontrado un resquicio legal para financiar la compra de armas para profesores con dinero del Gobierno el vacío lo ve en un programa que financia escuelas con menos recursos pero que al contrario que otros no dice nada expresamente sobre un gasto en armamento donde dice mejorar las condiciones de la Escuela de vos B más un programa que irónicamente la Administración ha intentado cerrar en varias ocasiones Hoy por hoy

Voz 0027 43:11 a finales de agosto de dos mil diecisiete hace un año casi un millón de rojizas escaparon de una limpieza étnica en Myanmar se instalaron en Bangladesh fue un éxodo brutal que derivó en la creación y la improvisación de del campo de refugiados más grande del mundo un año después allí ese millón de rojizas intenta sobrevivir a a los azotes de la naturaleza a la violencia del país del que huyen y a la administración del país que les ha acogido corresponsal de la Ser en Delhi Víctor Martín

Voz 4 43:39 año

Voz 0295 43:48 la violencia de los militares birmanos obligaba a más de setecientos mil rejillas la mitad de menores de edad a dejar sus hogares

Voz 4 43:54 cruzar el río y asentarse en el sureste de Bangladesh doce meses después la palabra Rocinha se conocen todo el mundo pero allí siguen en campamentos súper poblados en condiciones de vida inaceptables tal como denuncian las organizaciones humanitarias que son las que intentan proveer les de las necesidades más básicas ahora en pleno monzón los refugiados enfrentan a las dificultades de las lluvias y las inundaciones y las enfermedades

Voz 29 44:20 a él destruidas por Banega

Voz 3 44:22 de manera Diane

Voz 29 44:25 de Tulum en la ley

Voz 4 44:27 hombre le contaba a Human Rights Watch que sobrevivió un deslizamiento de tierra hace pocas semanas Every sus hijos pudieron escapar a tiempo pero su casa una chabola de aluminio se vino abajo volver a Myanmar no en todo caso no es una opción

Voz 2 44:44 el seis

Voz 4 44:47 Caroline Clark portavoz de ACNUR decía las televisiones que los rojillos siguen llegando cada semana en busca de protección por lo que todavía no es seguro regresar a Myanmar los rojilla una minoría musulmana sin derechos de ciudadanía en Myanmar

Voz 1915 45:01 que huyeron de la violencia de los militares birmanos que les

Voz 4 45:03 acusan de ser una amenaza para el resto de comunidades

Voz 2 45:08 es como ha instruido

Voz 4 45:17 esta semana la líder birmana Aung San Suu Kyi afirmaba que el peligro de las actividades terroristas entre Hakkinen sigue siendo real hoy en día por lo que nada apunta a que el supuesto proceso de repatriación que continúa sin calendario vaya iniciarse próximamente la realidad de los rojilla en los campamentos de Bangladesh se vislumbra cada vez más permanente

Voz 0587 45:39 despacito despacito

Voz 0027 48:23 Aspar Breton es viernes a estrenos de cine y quizá después de las palabras del ministro aquí en Hoy por hoy algún fines haya puesto las pilas y haya bajado ya para este fin de semana los precios de las entradas esperemos para ver que que llega nuevo hoy a las salas Laura Martínez

Voz 2 48:36 este viernes la cartelera viene cargada de estrenos la cinta española de la semana es los futbolistas una comedia de Miguel Ángel Lamata protagonizada por Carmen Ruiz Tony Acosta Joaquín Reyes entre otros a partir de este momento somos en ella una pandilla de niños y niñas deberá salvar a su equipo de fútbol se meterán en todo tipo de problemas en los que tiene su amistad serán puestos a prueba