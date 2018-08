Hoy por Hoy (24/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0027 00:13 el ex ministro principal de Escocia Alex Salmond está siendo investigado por un supuesto caso de abusos sexuales a dos miembros de su equipo en dos mil trece es su residencia oficial de Edimburgo lo hemos conocido esta noche Danny De la Fuente

Voz 0456 00:25 lo contaba anoche el escocés Daily Record la secretaría permanente del Gobierno de Escocia Leslie Evans la más alta funcionaria del país ha puesto en manos de la policía esta denuncia después de haber llevado a cabo una investigación interna a la información respondía el propio Salmond en su cuenta de Twitter reconoce que lleva meses tratando de llegar a una mediación para resolver el asunto de manera adecuada y amigo Tossa pero Kenia podido acceder a la denuncia de estos trabajadores ni he visto evidencias las Asahi ni le han informado de nada así que ha decidido denunciar por ilegalidades en el procedimiento a Leslie Evans y por extensión al Gobierno escocés con Nicolas Cage a la cabeza ministra principal sustituta de Salmond que dimitió en dos mil catorce tras perder el referéndum de independencia de Escocia Salmond tachan las acusaciones de ridículas y ha pedido que no se haga pública la identidad de las presuntas víctimas de esos abusos sexuales

Voz 0027 01:20 esta mañana les estamos contando en la SER nuevas irregularidades en el caso Máster la jueza que investiga el caso ha encontrado trabajos evaluados incluso antes de que el alumno lo presentar hay defendiera ante el Tribunal evaluados de aprobados es un alumno de la misma promociones Cifuentes y además las actas de al menos dos alumnos están falsificadas según las pruebas gráficas que ha ordenado la jueza Radio Madrid Laura Gutiérrez

el acta que levantó la universidad sobre el trabajo fin de máster de este el uno que está en el sumario del caso está fechada el doce de diciembre de dos mil doce Sin embargo este alumno se puso en contacto por correo con Cecilia Rosado la coordinadora del Master el diecisiete de enero de dos mil trece Un mes después para contarle que había terminado ya su TCM preguntarle dónde debía registrarla y cuántas

Voz 1505 02:00 los días el doce de diciembre ya le habían evaluado

Voz 1275 02:02 sin ver el trabajo sin escuchar su defensa

Voz 2 02:05 la además con sobresaliente el acta de este alumno

Voz 1275 02:07 pero compañera del máster de Cifuentes han servido de base a la jueza para imputar a la profesora aclara Souto su firma aparece en estos documentos pero la prueba caligráfica no ha podido demostrar que sea su firma original también ha sido imputada Laura Nuño ambas tendrán que declarar el diez de septiembre

Voz 0027 02:23 la Guardia Civil ha detenido a un hombre por intentar agredir a Alberto Garzón y a su mujer el líder de Izquierda Unida paseaba con con su pareja por la localidad malagueña de Rincón de la Victoria cuando un hombre esta insultarles y se abalanzó sobre ellos por motivos políticos acusó a Garzón de intentar romper España y le dijo que se llevara a los inmigrantes a su casa la Guardia Civil ha detenido a esta persona tanto el coordinador general de Izquierda Unida como su pareja están bien y tranquilos según dicen de su parte

es viernes veinticuatro de agosto en Javier Alonso en Girona aún enviado a prisión a un hombre de treinta y cuatro años vecino de Blanes por ciberacoso sexual a dos menores

Voz 0027 03:00 es que además tienen una discapacidad

Voz 0858 03:03 el actual Radio Girona al Raúl Musac será el caso

Voz 3 03:05 lo de que este hombre ya había sido detenido dos veces por hechos similares y que actualmente disfrutaba de un tercer grado penitenciario su modus operandi siempre al mismo contactaba con estas menores mediante redes sociales Whats App y durante esta relación virtual intentaba convencer a las chicas para que se dejaran grabar haciendo porno y en última instancia también proponía quedar con ellas para mantener relaciones sexuales para satisfacer las demandas de un supuesto acosador sexual de la menor que en realidad era el mismo adoptando otro papel otras veces se hacía pasar por youtuber la alarma la hizo saltar Lama de de una de estas menores y la Policía determinó que había una segunda víctima y que ambas iban al mismo centro de educación especial

Voz 0027 03:43 es el segundo caso de supuestos abusos a menores Qatar

Voz 0858 03:45 ha salido esta mañana en esa provincia en Girona los Mossos han detenido también recordamos a otro hombre que abusó presuntamente de cuatro menores de entre once

Voz 1505 03:53 catorce años las hacía creer que era un cantante

Voz 0858 03:56 de de rap de éxito para que aceptaran tener relaciones sexuales con

si esta noche en San Sebastián

Voz 0858 04:15 están de cumpleaños la Orquesta Filarmónica de Rotterdam en la que escuchamos celebra su centenario con un concierto en la capital guipuzcoana a Radio San Sebastián criba Añez

Voz 0027 04:24 en un concierto muy especial dirigido por la estrella Gianni Kneset según Kim en la que es su gira de despedida

Voz 1622 04:29 era como director musical de la Filarmónica de Rotterdam es uno de los más reconocidos directores durante la actuación podremos disfrutar de la Sinfonía número XXXV Hefner de Mozart o la número veinticuatro de Chaikovski complete el programa el Concierto para piano número dos de Leeds este encuentro cuenta con la colaboración de esta casa de la Cadena SER es a las ocho de la tarde en el Auditorio del Kursaal y todavía quedan algunas entradas se pueden adquirir en la web

Voz 0027 04:54 de la quincena musical o en las taquillas del Victoria

Voz 1622 04:57 Kenia del curso

Voz 0027 05:50 Mariola Urrea cómo estás muy bien buenos días Pedro León Gross buenos días qué tal buenos días Antón Losada voz ha sido muy crítico esta mañana aquí en Hoy por hoy muy crítico mucho con el Gobierno el director de Amnistía Internacional al por las expulsiones que llevó a cabo ayer el Ministerio del Interior unas funciones que son legales porque existe un acuerdo bilateral firmado con Marruecos hace veintiséis años en mil novecientos noventa y dos un acuerdo que autoriza esas devoluciones rapidísima acuerdo que por primera vez se ha usado para devolver a más de cien personas que no son marroquíes se devuelven a Marruecos personas que no son marroquíes sino que son subsaharianas que análisis hacéis vosotros el hecho de que estas devoluciones sean legales neutraliza el debate político sobre sobre la legitimidad devolver en bloque además a quién cruza o precisamente esta era la vía legal que se les reclamaba al Gobierno que buscará cómo lo veis Antón pues yo creo

Voz 0199 06:46 bueno neutraliza en absoluto el debate político una cosas que sea leal legal y otra cosa es que sea acertado que sea deseable no yo creo que el mensaje que se manda un mensaje completamente equivocado muy contradictorio con el discurso oí bastantes desde las decisión es que ha tomado este Gobierno en materia de política de inmigración desde que tomó posesión no veo la necesidad de expulsarlos de esta manera no veo la urgencia creo que esto se puede hacer de otra manera con tiempo garantizando los derechos de esas ciento y pico con personas distinguiendo los diferentes casos que seguro hay y tratando averigua si efectivamente hay algún supuesto que dé lugar o que dé derecho a similar yo creo que el Gobierno tiene que definirse de una vez lo que no puede ser es un día hacemos una cosa el día siguiente hacemos si decimos exactamente la contraria primero porque es una mala política y lo único que hace es agravar y complica los problemas y segundo porque lo único que hace es legitimar el discurso del principal partido de la oposición porque al final la idea con la que se queda es que bueno a ver si va a tener razón Pablo Casado y el Partido Popular con las alertas y con el efecto llamada y con que hay miles de millones de de sus Mariano sería africanos esperando a entrar a ir el Gobierno se está equivocando por eso está rectificando no yo creo que la política correcta es la otra España tiene que ser ejemplo en Europa ve cómo gestionar en el siglo XXI con los principios de la Unión Europea la inmigración

Voz 1505 08:17 yo diría que lo hemos comentado también en alguna ocasión la pasada semana el control de fronteras y un control de fronteras riguroso es imprescindible para hacer creíble una política de inmigración también de asilo sostenible sin ese control de fronteras firme todo lo demás yo creo que resulta confuso y probablemente la ciudadanía y pueda virar en lo que es su percepción de lo que hasta dónde llega principios como el de solidaridad y principios como el de sostenibilidad con la gestión de los flujos migratorios desde este planteamiento creo que lo que nos debe sorprender es que este tratado internacional este acuerdo entre el Reino de España el Reino de Marruecos que está vigente desde el año noventa dos que está en acceso libre a través del Ministerio de Trabajo migraciones y Seguridad Social junto con otros tantos acuerdos que existen con países como Macedonia Suiza Mauritania Guinea Bissau por citar sólo algunos que regulan la readmisión de personas que pretenden entrar al territorio de España y también por tanto de la Unión Europea a través de procedimientos irregulares no se haya utilizado eh y con más eh contundencia en los últimos tiempos porque está diseñado y está programado precisamente para abordar de una manera individualizada pero con una gestión rápida e precisamente ese control de fronteras firme se ha hecho mención a cabo rápido Aimar para escuchar también a Theo pero yo creo que es interesante señalar que sea

Voz 1157 09:59 hecho mención a lo largo de la mañana

Voz 1505 10:02 a dudas sobre si Marruecos es un país seguro yo quiero señalar unicamente que sin negar el margen para discutir en cada caso particular que se plante la vigencia de este concepto respecto de Marruecos quiero señalar que hay jurisprudencia de nuestra Audiencia Nacional alguna muy reciente donde declara sin lugar para la duda Marruecos es un país seguro con estas coordenadas jurídicas creo que el control de fronteras en flujos migratorios que pretenden entrar a el territorio español de manera irregular evidencia que hay herramientas instrumentos para gestionar la devolución en unos términos jurídicos razonables

Voz 1926 10:49 ah bueno decía Mariola que que es sorprendente no que que un acuerdo que procede del año noventa y dos no que firma Corcuera con Barry no se haya utilizado más en estos años no porque es un procedimiento digamos que puede ser puede ser una solución eficiente bueno no se ha utilizado más por una razón sencilla porque Marruecos no ha querido decir el Gobierno Zapatero especialmente trató de recurrir a aquel convenio también se hizo en el periodo de Rajoy sencillamente Marruecos se negó es más este Gobierno intentó aplicarlo cuando se produjo el reciente asalto de seiscientos inmigrantes Marruecos dijo no pero admitió probablemente vinculado al hecho de que el de que el presidente Sánchez estaba negociando con Merkel una mayor cantidad de ayudas destinadas a Marruecos el al finalmente Marruecos aceptó que si se volvía a producir un asalto violento si se aplicase aquel viejo convenio por eso el Gobierno haya lo lo lo presentó como un éxito porque realmente después de dos décadas en las que ha sido muy difícil aplicar este convenio fijaros que que hasta ahora se había aplicado a poco más de cien personas realmente a ciento catorce a los mismos que ayer no

Voz 0027 11:56 nunca ninguno llegado por tierra ya

Voz 1926 11:58 qué bueno es que de hecho yo creo que no como un rescate en el mar que un asalto violento yo no estoy de acuerdo con Mariola es decir el control de fronteras en este caso el Gobierno yo creo que siente la necesidad de enviar un mensaje a los que están ahí al acecho no es decir a ver si hay un asalto violento y en este caso hemos visto a varios agentes españoles heridos después de esa de ese asalto violento no digamos el Gobierno no no cree que hay que adoptar medidas que emerjan de por ejemplo en el caso del Aquarius dicho lo cual yo creo que ayer ya estoy de acuerdo nuestro con Antón el Gobierno quiso insistir mucho en que no se apartaban de devoluciones en caliente es por el mero hecho de que no eran devoluciones automatizadas pero oye bastante caliente no porque el hecho de que de que los propios abogados que representaban a los subsaharianos no que que debían disponer de cuarenta y ocho horas como mínimo para presentar alegaciones no como recoge la Ley de Extranjería el hecho de que ni siquiera se enteraron del plan que se estaba aplicando no y que los inmigrantes fueron trasladados de diez en diez

Voz 1157 12:53 al al alza para luego ser expulsados inmediata

Voz 1926 12:55 mente tras pasar por los calabozos hombre desde luego resulta bastante contradictorio con los mensajes que ha emitido el Gobierno sobre

Voz 0199 13:01 a veces lo diga yo claro a eso me refería precisamente claro yo entiendo que hay que tener un control de fronteras y que es el control de fronteras tiene que ser estricto por su puesto pero para mí el control de las fronteras no significa tener que coger a ciento dieciséis inmigrantes expulsarlos o devolverlos en menos de veinticuatro de cuarenta y ocho horas yo creo que se puede ser estricto en la gestión de fronteras ser respetuoso con los derechos humanos es respetuoso con los derechos de esas personas ser ser coherente con los valores que decimos defender como gobierno de como país

Voz 1157 13:36 eh europeo no incurrir en continuas contradicciones en el discurso de la oposición

Voz 1505 13:42 mira pero yo creo que ya vamos ordenando el debate porque si estamos todos de acuerdo que el control de fronteras debe ser riguroso

Voz 0199 13:48 eso sí no de discutible

Voz 1505 13:51 no no yo no sé si en esta en esta mesa quizá no pero en otros foros si se discute ir por una falsa ir mal entendida solidaridad por una confusión respecto al tratamiento que deben detener personas que vienen que son rescatadas en el mar que tienen una un abordaje el asunto desde otra clave jurídica pero teniendo claro esto la cuestión es toda persona que quiera penetrar al territorio español sin la legalidad sin contar con la documentación por una debe ser expulsada la manera es como hacemos esa devolución para garantizar que la devolución responda a los criterios jurídicos primero tenemos que tener un acuerdo internacional con el país de origen o en este caso con Marruecos

Voz 0199 14:40 morir o en este caso

Voz 1505 14:42 digo con el argumento o en este caso según el acuerdo firmado con Marruecos también sirve Marruecos porque Marruecos se compromete a devolverlo a su país de origen España digamos a monitorizar que esa devolución al país de origen responde a los estándares adecuados hay un tema que señala lo que es cierto Marruecos se ha negado a aplicar este tratado pero hay que decir que este acuerdo contiene en su artículo once un comité mixto hispano marroquí que es el que en cierta medida debe estar relativamente activo para poder abordar estas cuestiones de manera adecuada y una cuestión lo que hay que ser estricto vigilante y aquí es la pregunta clave es si esas devoluciones que no son nunca jurídicamente hablando devoluciones en caliente han recibido el trato individualizado que requiere sea en veinticuatro horas en seis

Voz 0027 15:38 la fiesta en si lo de ayer fue una evolución colectiva

Voz 1505 15:40 eso está ahí está jurídicamente esa es la clave no devolución en caliente si es una devolución individual o colectiva color que iba el segundo

Voz 0027 15:52 en mayo la termine si es es es

Voz 1505 15:55 sabe que tú has señalado Aimar no no yo preferiría que no habrá eramos de devolución en caliente porque no se trata de eso sino si estamos ante una devolución colectiva que está prohibida y que está in admitida por la legislación nacional e internas penal o estamos hablando de una devolución en el marco de un acuerdo de readmisión legal vigente individualizada esa es la pregunta que tiene que ser capaz de responder quién ha hecho la gestión oportuna de este proceso ha habido una individualización hizo se puede hacerlo no se puede hacer veinticuatro horas eso que lo explique dejaría al margen también la cuestión de si Marruecos es un Estado no seguro porque la jurisprudencia nacional lo ha admitido en todo caso Se puede discutir pero caso por caso de forma pido al izada también yo creo que ese es el punto nuclear e Hadid a señalar el Gobierno si hay que pedirle explicaciones en ese punto nuclear

Voz 0027 16:48 Antón bueno

Voz 0199 16:50 cuál era la necesidad de hacerlo en cuarenta y ocho horas y hacerlo si esto mismo se puedo hacer bien sin dejar sin dejar al no prejuzga

Voz 1505 16:58 no prejuzga leemos que se ha hecho mal digamos preguntemos si que se justifique si se hecho la leen

Voz 0199 17:06 no estoy perjudicando nada simplemente estoy diciendo que se puede hacer bien no habríamos no estaríamos teniendo este debate si se hubiera hecho bien con un tiempo razonable con un número de abogados razonable por las informaciones que tengo aquí hay avión abogado para cada diez de las personas afectadas por este procedimiento se podía se les podría haber informado mejor es decir todo esto se puede hacer exactamente igual ser exactamente igual de rigurosos utilizar exactamente los instrumentos pero hacerlo sin dejar ningún resquicio de duda dando un ejemplo que es lo que se trata en estos momentos no nos movemos en el ámbito de la política migratoria en en una situación la cual es necesario dar ejemplo de cómo se hacen las cosas no basta con ser efectivo no basta con ser contundente esto se podía haber hecho quien sin que tuviéramos este debate asegurando los derechos de estas ciento quince ciento quince inmigrantes que son personas y tienen sus derechos nuestra misión como democracias europeas es asegurarles a esos derechos

Voz 1926 18:05 bueno si quería decir Viola planteaba que no no deberíamos abordarlo tanto desde el punto de vista de si se trata devoluciones en caliente sino de la devolución colectiva no yo creo que no son incompatibles yo creo que que se puede abordar desde el punto de vista les que ha sido una devolución colectiva algo difícilmente discutible ciento dieciséis salta la valla hice devuelve a ciento catorce sólo con la excepción de dos menores no pero en cualquier caso yo sí creo que es interesante discutir si se trata de devoluciones en caliente porque es verdad lo decíamos antes no es verdad que no se devoluciones automatizadas pero oye que los abogados no tengan ni siquiera a las cuarenta y ocho horas de rigor de la ley de extranjería para presentar alegaciones a mí me hace pensar que existe tratar de caliente no vamos podríamos discutir ahora la temperatura si era hirviendo si achicharrado o simplemente por producir que masones no lo sé pero sí que es verdad que los inmigrantes fueran trasladados de diez en diez Se les tomará afiliación se les entregara inmediatamente la orden de expulsión se les llevara a los calabozos de ahí en vehículo a la frontera hombre yo diría que negar que esto es bastante caliente no nos conduce al ninguna claridad en el tema no

Voz 1505 19:09 yo creo que es insisto en la cobertura jurídica del acuerdo en en que personalmente considero que es más efectivo y que puede reproche puede estar en en si estamos ante una expulsión colectiva va o no y no tanto en términos jurídicos en una expulsión en caliente en todo caso sin negar las explicaciones que oportunamente las autoridades gubernamentales tienen que dar a este respecto yo celebro que es que haya activado y recuperado este marco jurídico que garantiza que el control de fronteras que tiene y debe hacer España pueda tener un soporte jurídico respecto a las devoluciones vía Marruecos frente también a terceros países que transitó sólo lo lo que no tuviera cobertura

Voz 0199 20:02 alegal es que estamos retrocediendo a unos niveles de mínimos cambien personalmente no me asusta no lo hubiera a mí no me basta no me basta con que tenga cobertura legal sólo faltaría que no tuviera acuerdo que yo quiero vivir

Voz 1505 20:15 hemos visto situaciones jurídicamente bastante más discutibles

Voz 0199 20:19 bueno pues si el algo así estaba sigue y sigue sin bastaron es que yo aspiro a más yo creo que este Gobierno desde el minuto uno mandó un mensaje que vamos a hacer una política de inmigración diferente ese mensaje que mantenerlo como estas entonces yo creo que sí existe este convenio con Marruecos se reactiva perfecto bueno vamos a hacerlo bien vamos a garantizar los derechos vamos a los plazos vamos a darles los abogados que necesitan vamos a darles toda la información una vez que haya activado este proceso legalmente vamos a hacerlo como como un país europeo

Voz 0027 20:55 sí la verdad es que tenemos que avanzar nueve veintiuno de la mañana ocho y veintiuno en Canarias

Voz 19 26:10 hola qué tal buenos días pues yo me encuentro frente a la entrada principal del tristemente conocido como el paredón de España es el del cementerio de Paterna que ha considerado como la gran fosa común de la Comunitat Valenciana porque alberga los restos de casi dos mil trescientos represaliados del franquismo están repartidos en más de setenta fosas este pasado lunes iniciaron las labores de excavación de exhumación de de fusilados en la fosa ciento doce Estos trabajos van a prolongar durante unos dos meses en los que el encontrar dos sacas con un centenar de cuerpos en total igual otras el bullicio de las primeras horas de trabajos especialmente el lunes con todos los medios de comunicación entre el comienzo de todos estos trabajos la verdad es que estos días en el cementerio transcurren en absoluto silencio roto tan solo por los vehículos que pasan por una autovía tan solo unos metros super

Voz 1926 27:01 varios de las fosas ciento doce como decíamos

Voz 19 27:03 pero también la ciento veintiocho llevan ya tres meses trabajando ella están a cinco metros de profundidad por último recordamos que paterna es el primer municipio en el que hay constancia de fusilamiento tras la Guerra Civil se cementerio además de un panteón militar con una cruz dedicada a los Caídos huevos también hay por otra parte un monumento a las víctimas de la represión que consiste en un bloque de hierro con dos poemas grabados de los poetas Miguel Hernández

Voz 0027 27:29 Carmen Gómez buenos días muy buenas días Carmen Teresa presidenta de la Asociación de Víctimas de la fosa común ciento doce de ahí

Voz 1926 27:36 de Paterna en esa fosa está tu abuelo

Voz 2 27:40 en esa fosa hay cien represaliados como bien ha dicho Quique

Voz 11 27:45 no bueno quién era mi abuelo Vicente Gómez María era el prime

Voz 2 27:51 el alcalde democrático de Tavernes de la Valldigna fue alcalde elegido democráticamente eh fue alcalde durante toda la República iraquí al estallar la guerra habían consejos municipales gestores municipales y fue el presidente de su comité gestor municipal entonces motivo más que suficiente para que el régimen quisiera acabar con su vida molesta

Voz 0027 28:16 al régimen cuando lo lo político con el día

Voz 2 28:20 el nueve de diciembre de mil novecientos treinta y nueve la sentencia estaba firmada para ejecutarla el día ocho de diciembre pero ese día era el día de la Inmaculada Concepción aquí la moral católica impedía que hubieran ejecuciones en los días de precepto religioso los pues ponían para el día siguiente la sentencia era para el día ocho vi lo ejecutaran el nueve de diciembre del treinta y nueve que junto con otros cuarenta y nueve represaliados

Voz 0027 28:48 que es que el padre de tu padre el que te ha contado

Voz 2 28:53 pues él estaba comentando aquí que poco nos contaban porque ya se encargó la represión de meter tanto miedo en la en las familias que tenían miedo de hablar de lo que había pasado poco nos contaron lo que sucede con Mi abuelo es que al ser una persona muy implicada en la política el ser alcalde pues que hay mucha documentación suya se ha escrito libros sobre él entonces sí que tenemos conocimiento pero lamentablemente muchas familias no no se atrevían hablar tenía miedo

Voz 0027 29:30 incluso la carta que le escribió cuando iban a José

Voz 2 29:33 Laszlo tenía miedo que Si e iban a casa pudieran encontrarla y hacerla desaparecer se la entregaron a una hermana para que la custodia era hasta ahí llegaba el miedo que tenían estas Familia

Voz 0027 29:46 que ponía en esa canosa tenían hablar

Voz 2 29:48 pues eh entre otras cosas ponía que que todo el que nace muere Ike no los sufrían por su muerte porque él entregaba subida para una sociedad más justa y equitativa donde tuvieran cabida todos los hombres sin de extinción ninguna decía que mi sangre si sirva de de riego indicarle sirva de abono para esa sociedad nueva qué tiene que venir y estoy absolutamente seguro y en la que yo sueño decía también que moriría mirando a los ojos a a sus al a la gente que iba a ejecutar le con la convicción de que no tardaría mucho en arrepentirse de lo que habían hecho con él era un crimen era una persona muy en a la hora de la muerte hielo lo decía voy cara las

Voz 0027 30:42 muerte sereno tranquilo

Voz 2 30:44 con la absoluta convicción de lo que van a hacer conmigo son crímenes que no tardarán en arrepentirse esas eran parte de sus la carta impresionantes una carta digna de de de leerla porque qué serenidad que convicción eh qué valores tenían esas personas que iban a ser fusilados para en el momento de su muerte pensar en una sociedad mejor pensar en la libertad y la democracia es es increíble su testimonio

Voz 0027 31:09 es increíble Carmen cuando calculáis que se van a poder recuperar los primeros cuerpos de esa fosa en la que está duelo

Voz 2 31:17 pues parece ser que lunes o martes esta próxima semana empezarán a aparecer los primeros cuerpos porque el sistema que tenían para cuando daban sepultura estos cuerpos bueno esta es un espectáculo dantesco porque los tiraban de cualquier manera como si fueran animales doce eh cuando había una cierta cantidad de represaliados de de ponían una capa de cal porque las fosas quedaban abiertas en espera de la de la saca siguiente entonces como protegían un poco con un poco de cal entonces es cuando empieza a salir la primera capa de cal son indicios de que ya detrás van a salir cuerpos en la fosa ciento doce y hay indicios de la primera capa de cal entonces se calcula que

Voz 1505 32:03 con eso martes de esta próxima semana empieza

Voz 2 32:06 Arana a salir los cuerpos ya es Carmen

Voz 0027 32:08 qué es lo que con la inminencia de recuperar el cuerpo de tu abuelo que sí que sientes cuando oyes que el debate

Voz 2 32:17 sobre sobre

Voz 0027 32:19 la dictadura el franquismo sobre si Franco tiene que estar enterrado en el Valle de los Caídos o no es algo del pasado que ya no interesa a nadie que es una de las cosas que se ha dicho en esta última semana

Voz 2 32:28 pues yo me siento un poco de rabia indignación porque no es cosa del pasado y dicen que nuestras cedidas estas heridas perdón a las hay que hay que cerrar las nuestras en estas herida siempre han estado abiertas no se trata de abrir heridas como como comentan algunos políticos es cerrar heridas porque siempre han estado abiertas no se trata de pasar página como dicen algunos políticos que incluso han tenido abuelos represaliados eh una página se pasa cuando les un libro pero que has leído la página no puedes pasar la sin leer porque sino te pierdes parte ese libro y aquí lo que nos estamos perdiendo es parte de la verdad de la historia de España entonces lo que yo siento con la exhumación de de Franco e civil eran aquí viera en el horror que hay aquí en Paterna nadie comprendería como el dictador puede estar enterrado con esos honores en ese mausoleo no no tiene sentido en un país democrático es de justicia democrática es de justicia democrática que se abra en cunetas y fosas

Voz 1926 33:36 de justicia democrática que al dictador

Voz 2 33:39 Lerín sepultura dignamente pero en otro lugar no con honores no con honores

Voz 0027 33:45 Carmen gracias gracias y suerte

Voz 2 33:49 muchísimas gracias gracias porque los medios de comunicación Nos está estáis haciendo una gran labor Nos estáis ayudando incluso a encontrar familiares que pues la difusión que el estáis dando pues ha sido de gran ayuda para nosotros muchísimas gracias y buenos días

Voz 0027 34:06 a partir de aquí a Antón a partir de aquí empezamos a hablar de la trascendencia de lo de hoy

Voz 2 34:12 pues para mí es

Voz 0199 34:15 un día importante y un día grande en el que se va a empezar a contar como es debido la historia de España porque mientras Franco sea enterrado en el Valle de los Caídos con honores de gobernante y héroe la historia de España estará mal contada y mientras los vencedores sigan enterrados con honores y los derrotados iban olvidados en las cunetas la historia de España seguirá mal contada y seguir así en inscribirse como es o no a partir de ahí a mí me indigna especialmente el cinismo y la hipocresía con la que muchos están oponiendo a esta decisión sin decir abiertamente porque lo hacen es decir a mí alegar que ese es un decreto ley una ley que si es tan antiguo como los vinilos por Rivera hace tiempo que no va a una tienda de música porque no hay nada más de moda que escuchar vinilos es decir que es una cosa del pasado yo creo que es ejemplos las cosas como son entre causas va a decir la verdad y la verdad es que no quieren que se les encierra Franco y lo que quieren es que Franco sigan al Valle de los Caídos siga enterrado con honores de héroe gobernante y que la Historia de España se siga contando así y que quede claro quién ganó la guerra y quién perdió la guerra porque de eso se trata de eso se trata de sacar a Franco los valles de los de los Caídos de escribir la Historia de España como es debido por eso no es ni mucho menos algo del pasado sino que a mí no se me ocurre nada más presente y más futuro que una sociedad como la española decida de una vez qué personajes merecen honor iguales no luego Franco no lo merecía

Voz 1505 35:46 es la exhumación de los restos del dictador en España yo creo que dignifican eh nuestro compromiso con con los valores democráticos creo que cuarenta años hacerlo cuarenta años después y con una democracia consolidada evidencia que nos hemos dado el tiempo suficiente como para sanar las heridas que provocó una guerra entre hermanos y creo que hoy estamos ante un Gobierno que cumple una de sus promesas políticas y lo hace asumiendo riesgos los en términos jurídicos porque qué duda cabe que el instrumento que van a utilizar el decreto ley con la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad habrá quien tenga capacidad para plantear reparos pero quien las tenga que lo lleve al Constitucional que sea el constitucional el que sepa pronuncie llegado el caso pero los restos del dictador para entonces ya estarán donde deben estar con su familia si los quiere si no los quiere su familia en el cementerio oportuno que se de que se que se acuerde y fin de la historia dediquemos los esfuerzos a seguir construyendo un espacio de convivencia de España en el que que en el que quepamos todos pero sí con los valores constitucionales porque estamos invirtiendo demasiado tiempo en algo eh que que no debería y no debería tener este este honor del tiempo

Voz 0027 37:15 Theo

Voz 1926 37:17 bueno yo sí yo sí comparto que es un día importante y si comparto que es importante porque es evidentemente una decisión trascendente porque yo creo que hay un consenso muy amplio y no ahora sino desde hace tiempo en que Franco no merece estar en enterrado con honores en el Valle de los Caídos y que debe ser exhumado y efectivamente entregado a la familia o o

Voz 7 37:36 que se resuelva

Voz 1926 37:37 de otro modo pero desde luego no con aquel mausoleo digamos que en sí mismo supone la la glorificación no del dictador pero yo creo que se está recurriendo una falacia es decir yo creo que que decir que Franco era un dictador de despreciable es obvio no esto está ya más que explicado por la historia pero decir Franco es un dictador despreciable por tanto sitio pones al de crédito para sumar lo como procedimiento es partidario de Franco bueno esto es absurdo no esto equivaldría a decir que el fin justifica los medios que como Franco era un dictador despreciable debe ser exhumado hoy no se puede discutir el procedimiento yo creo que negar la el debate de los procedimientos es poco democrático Eagle el decreto es decir precisamente porque ha habido que esperar décadas y precisamente porque todos estamos de acuerdo en que es muy relevante y lo que se va a hacer hacerlo de un modo en el que digamos entre en vigor antes de votarse que es la lógica del del Real Decreto eh cuestionando digamos la participación del Legislativo privando a la oposición de enmiendas previas incluso privando a los ciudadanos de los recursos porque aunque sea la familia de Franco digamos la ciudadanía son ciudadanos que no tienen la capacidad de recurso yo creo que el decreto en Rita el recreo el decreto crea le sigue el decreto ley yo creo que que crea confusión y crea digamos enreda algo que debería ser mucho más limpio y que no debería estar sujeto

Voz 1157 39:02 tú crees que hay polémica si no se hiciera por decreto

Voz 0199 39:04 eh por ejemplo Partido Popular votaría a favor

Voz 1926 39:07 yo no estoy diciendo que crean lo llevaría yo pregunto

Voz 1157 39:09 no lo sé no lo sé probablemente partido vamos a lo mejor no pero pero por Ciudadanos C's los ciudadanos votó

Voz 1926 39:16 que si cuando se hizo la proposición no de ley el año anterior en este momento Ciudadanos votó que sí es verdad que ya hemos visto a ciudadanos cambiar de de posición en temas relevantes en varias ocasiones pero yo no estoy digamos Antón no no no quiero entrar en cuestiones es decir PSOE PP o Ciudadanos no estoy entrando en la cuestión de fondo

Voz 0199 39:32 eh son asociación que es los que se oponen a decir que los que se oponen al decreto ley son partidarios de Franco es falso primero ha dicho es no entiendo

Voz 1926 39:41 no he dicho lo único que estoy diciendo es que útil

Voz 0199 39:44 Izar eso como argumento es una coartada para no decir la verdad y la verdad es que yo no quiero que Franco salga del Valle de los Caídos luego FUCI ahora

Voz 1926 39:51 exactamente tu si estás diciendo exactamente lo que yo he dicho tú estás aquí el que se opone el que se opone a que Franco sea a digamos que se opone el procedimiento es porque no quiere que Francos

Voz 0199 40:02 los está utilizando como excusa si no no firmo sí

Voz 1926 40:05 pues no pues yo te digo que no ir porque el directo

Voz 1157 40:08 ley ayer inscritos íntimo

Voz 1926 40:11 bueno un mecanismo legítimo tan escaso para casos de extraordinaria y urgente necesidad según la Constitución su que somos constitucionalistas sólo los días que nos conviene y los que no quieren mira voy a recordar simplemente al al presidente Sánchez en noviembre de dos mil quince cuando acusaba a Rajoy de los decretos es decir de menospreciar al Parlamento a sus representantes y a sus normas eh le acusaba de de utilizar este procedimiento más que otros gobiernos en democracia

Voz 1157 40:38 por cierto la sábado polares el arranque de autogobierno recordar al tribunal

Voz 0199 40:42 institucional que dice que la urgencia es un un juicio puramente político que corresponde al Gobierno a quién corresponde la dirección política del Estado

Voz 1926 40:53 muy bien políticamente puede ser discutido este procedimiento el procedimiento del decreto que tienen una función bien definida es verdad que tiene como decía el propio presidente Sánchez en aquel momento hurta a las Cortes es decir a los representantes del pueblo la que es su función y terminó si los ciudadanos gran me dan su confianza me propongo dar al Parlamento la centros

Voz 0027 41:13 una hay una cuestión pero en este procedimiento sin

Voz 1926 41:16 la centralidad del Parlamento hurta un aspecto fundamental como decía Pedro Sánchez en dos mil quince yo creo que resulta bastante obvia

Voz 0027 41:22 hay una cuestión Teo Illes que los partidos que han centrado su discurso en el procedimiento en esta semana les has escuchado en algún momento de decir Gobierno retire usted su voluntad de del decreto ley que vamos a presentar juntos una proposición de ley

Voz 1926 41:37 Aimar y me gustaría repetirlo para que quede claro porque yo creo que lo he tratado de hacerlo y quizás ha sido lo suficientemente eficaz estoy hablando en nombre del Partido Popular y Ciudadanos cuyas posiciones me parecen perfectamente queda claro lo que sí creo lo que sí creo es que no es aceptable esa falacia es decir yo creo que discutir los procedimientos es algo muy democrático y no necesariamente discutir el procedimiento de exhumación de Franco te convierten en franquista o en partidario de que se queda ya habrá que

Voz 1505 42:04 en discuta los procedimientos con toda la honorabilidad y habrá quién ese lo utilice como la excusa fácil Longa para evitar un debate más en profundidad que es que hay quién se siente cómodo con esos tratamientos de honores a un dictador pero obviamente en una sociedad como la nuestra pues les resulta costoso políticamente sostener esta posición en público a mí el Decreto Ley me parece una fórmula jurídicamente discutible ahora bien políticamente me parece que es la herramienta más rápida esto si yo hablaría de una exhumación en caliente para poner fin a un problema que nos lleva ocupando a mi juicio demasiado tiempo es una compromiso político el Gobierno estoy convencida que les sirve también a esta manera de hacer la legitimar cuál es su posición indiscutible sobre la cuestión para mí el que me Gürtel la idea de llevar el asunto a las Cortes me priva de algo que me gustaría haber me gustaría ver al Partido Popular con las tensiones internas en relación con este

Voz 0199 43:11 del mar convalidado

Voz 1505 43:14 sí pero pero para la convalidación me imagino que para entonces ya se habrán ejecutado los trabajos de suma claro porque yo entiendo que pronunciarse sí pero en la convalidación eh bueno yo espero que la aprobación yo espero que la aprobación de hoy acelere los trabajos de su acción porque lo que no puede convertirse en la exhumación en un circo por lo tanto espero rapidez la eficacia de un día para

Voz 0199 43:42 otro yo por volver al tema de la hipocresía si tú problema fuera el procedimiento puede poner como ejemplo que es el caso de Ciudadanos Si tu problema fuera el procedimiento sólo el procedimiento a continuación no añadiría es que andar con los restos de Franco es algo tan antiguo como el vinilo es que es así de sencillo si tu problema fuera el procedimiento tu discurso sería oiga decreto ley no hágalo por ley cuenta con mi apoyo pero cuando dices las dos cosas es esta es una de las dos no es verdad es decir otro problema no es el procedimiento o realmente tu problema es que no quieres que se toque el claro es Franco Franco siguen al Valle de los Caídos a eso me refería como con con la hipocresía de utilizar como excusa el procedimiento si tú programas el procedimiento a continuación no añade es que esto de Franco el más antiguo que los vinilos

Voz 1926 44:29 estoy de acuerdo con que cuenta es evidente todos yo creo que todos estamos viendo que Ciudadanos C's tenía dos opciones se digamos de estrategia política en este momento que era pelear en el espacio de centro que tradicionalmente quería disputar donde restaba votos al Partido Socialista o Le pelea un espacio al Partido Socialista que otra parte al Partido Popular ha optado por otra vía que es pelear la parte derecha al Partido Popular está peleando en el campo más de la derecha y lo hemos visto en temas como inmigración política penitenciaria seguridad el tema catalán por supuesto esto es es mala memoria histórica pero yo creo es decir estoy totalmente de acuerdo en que la posición de Ciudadanos tiene esa ese carácter electoralista este carácter tan tacticismo pensando pensando si si quieres hipocresía y cinco pero pero eso a mí no me hace pensar no no me lleva a pensar que el procedimiento sea correcto es decir que no lo haga mal a mí no me priva de entonces ayer decía perdón segundo para terminar ayer decía me me llamó la atención un tuit de Borja Barragán que es un profesor de Filosofía del Derecho que decía no cree que haya que sacar a Franco creer que no hay urgencia creer que Ciudadanos practica el electoralismo es compatible no podemos plantearlo con la falacia de Quero que tienes que adoptar en el paquete de acciones cierto le sí me molesta precisamente que priva la iba a ese debate parlamentario previo a la ciudadanos priva a los ciudadanos de presentar recursos

Voz 1157 45:47 pero esto no es frecuente currículo

Voz 1926 45:50 según valide treinta días después probablemente se habrá llevado como decía Mariola además con con con cierto secretismo con cierta digamos con cierta precaución

Voz 0027 45:59 daba opción que soy bastante improbable que ese que es la propia luego el Congreso sobre lo con valide

Voz 1157 46:09 yo no creo en el Congreso cuando hablamos del organismo con cuantos hablamos

Voz 1926 46:12 el electoralismo Josep sumaría al Partido Socialista pero niego me niego a esta de que hablen este escenario todo electoral en este canario

Voz 1157 46:20 no todo es malo no menos y mal horas yo pregunto a Teodoro León Gross que es lo que te molesta del decreto ley te lo acaba pero pero a veces tanto como para pasar por el Congreso

Voz 4 46:32 no

Voz 1926 46:33 pero a será para la convalidación treinta días después no es el procedimiento Antoni pues nada gobernemos todos por real decreto que es excelente que más nos da excelente gobernemos por Real Decreto impresiona

Voz 1505 46:45 ya que vamos a ver que el que la fórmula del decreto ley va ser objeto de discusión jurídica es una evidencia pero qué problema hay pues que se discuta el que quiera que lleve un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y que asuma el coste que implica recurrir un recurso de esta naturaleza y ahí vamos a ver como los que se están parapetados detrás de un pro Un problema de procedimiento para en negarse a defender el debate de fondo en el que creen que es que un dictador sigue siendo merecedor de honores tendrán que hacerlo cuando se recurra si lo recurren y tienen valor para ello ante el Constitucional y el Constitucional pasado un tiempo dirá lo que tenga que decir y no pasa nada entonces los restos sabrán es sumado estarán

Voz 20 47:34 dónde deben estar tiene que estar familia impone un cementerio políticamente es rentable es torpe haber elegido que permite a alguien siquiera parapetarse tras él pues yo creo que políticamente para el Partido Socialista

Voz 1505 47:50 para el Gobierno es cumplir con la más rápida es posible un compromiso político

Voz 1926 47:56 Arriola lo acaba de decir es rentable si el Gobierno se ha encontrado con que ha tenido que hacer una constante rectificaciones de promesas que había hecho ya fuera con la con las devoluciones en caliente por cierto ya fuera con con la por publicar la lista de los amnistiados fiscales etcétera no qué ha hecho varias rectificaciones significativas y en esto que era una promesa efectivamente electoral tiene la oportunidad de de tomar una decisión que tiene un fortísimo carácter simbólico y evidentemente claro que está buscando con la urgencia inexistente está buscando la rentabilidad

Voz 1505 48:29 Illa sí sí lamento lo diga diga que el Gobierno de Pedro Sánchez es humo los dictado los restos del dictador todo lo demás vamos es entretenimiento vamos sumando

Voz 0199 48:39 filmaciones que ir hombre yo creo le merecen algunos refranes

Voz 1505 48:42 más segura el papel del Parlamento

Voz 0199 48:44 la convalidar al Parlamento no saludos dónde está el hurto la urgencias inexistente bueno a mí me da la sensación de que no

Voz 1926 48:52 Samuel Antón Costas ha pedido cuando hemos discutido

Voz 1157 48:56 hombre siempre de Rajoy de hacer decretos

Voz 1926 48:59 cuando lo hemos discutido exactamente porque era gobernar con decretos cabras cierto fue un donante canoso que abusó yo no lo hemos discutido lo hemos denunciado sistemáticamente abusó del decreto por qué si es un mecanismo tan excelente

Voz 0199 49:13 yo no digo que sea excelente yo digo que es primero su mecanismo que es constitucional que es legal que está previsto que habrá que analizar gente que habrá que examinar caso acaso en mi en mi perspectiva es urgente y necesario sacar a Franco del Valle de los Caídos es urgente innecesaria pero como eso son juicio político porque eso lo ha dicho el teatro en diversas sentencias del Tribunal Constitucional yo comparto ese juicio y creo que existe urgencia que existe necesidad y que elijamos el procedimiento que elijamos al final esto de alguna manera otra acabar a veces

Voz 1926 49:48 Cesáreo pero no necesariamente de la

Voz 1157 49:51 tras ese es el criterio por aquí estamos de ahí estamos hablando en nombre propio nada pero no si nota al ciento por tres ciudades tiene existente hombre no sociedad discutible

Voz 1926 50:02 Mario adecuarla la extraordinaria

Voz 1505 50:05 urgente necesidad que es el criterio formal que admite el uso del decreto ley como instrumento normativo en el único competente para valorar si se criterio político ha sido utilizado de acuerdo con los estándares que exige la Constitución es el Tribunal Constitucional por lo tanto insisto en la idea el Gobierno asume el reto de utilizar este instrumento normativo va a justificar en su exposición de motivos como en como arma e la la el argumento de que se da la extraordinaria y urgente necesidad y quién tenga dudas acerca de que ese argumentario es sólido debe activar un recurso de inconstitucionalidad está pero dicho esto que es un debate en términos estrictamente jurídicos lo que es evidente es que hay cierta urgencia política en dar cumplimiento a una promesa electoral que a mí me parece legítima y que me parece que conecta no sólo con un importante volumen de la sociedad española votante uno del Partido Socialista sino que conecta con la dignidad democrática

Voz 0027 51:17 cero ya política además ya no es sólo propia del Partido Socialista habría política la puso el Congreso en una proposición de ley que ese voto sin ningún voto en contra en el que se especificaba se pedía al Gobierno que se exhumar a Franco con preferencia por el del Congreso de los Diputados que marcó también esa esa urgencia

Voz 1926 51:36 yo creo que que por ahí empezamos exactamente decir que que es necesario sacar a Franco que es indiscutible que hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos es indignante que es indignante además que esté enterrado allí con honores yo creo que eso es sólo compartimos Antón evidentemente cuando digo que en mi opinión no hay una urgencia que justifique el abuso de los decretos diciendo para mí hay urgencia para mí pues hay más urgencia a lo mejor es la pobreza infantil lo demás urgencia en otros temas precisamente el que tenga que ser en el mes de agosto o en el medio

Voz 1157 52:03 pero eso sí o en el mes de que sabes cuál es el mismo