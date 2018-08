Hoy por Hoy (24/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 el hombre

Voz 2 00:04 a peinarse

Voz 3 00:06 los servicios informativos

Voz 0325 00:11 son las diez a las nueve en Canarias desde hace media hora se encuentra reunido el Consejo de Ministros en su primera sesión tras las vacaciones y en la que el Gobierno va a aprobar el decreto ley con el que pretende iniciar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos sobre este asunto le hemos preguntado esta mañana en Hoy por hoy al ex ministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional Francisco Caamaño que respondía así a las críticas del PP que acusa al Gobierno de está revisando los acuerdos de la Transición

Voz 4 00:36 es una versión sala del acuerdo constitucional del setenta y ocho lo que se va por el Consejo de Ministros a cualquier toca medida en relación con este asunto que llamamos saber histórica es reabrir el pasado aproximo cerrar lo que pudo cerrar la Transición hizo una cosa completamente distinta es devolver dignidad democrática España

Voz 0325 00:57 nuestro país va a proponer a los países de la Unión Europea un sistema automático para el reparto de los migrantes que sean rescatados en el Mediterráneo el Gobierno español pretende agilizar el proceso para que no haya que negociar sobre la marcha cada vez que se produzcan también conoce conoceremos tras el Consejo de Ministros de hoy la explicación del Ejecutivo sobre la devolución a Marruecos de ciento dieciséis de los migrantes que saltaron la valla de Ceuta el miércoles utilizando un convenio firmado con el país alauí en mil novecientos noventa y dos procedimiento que ha criticado esta mañana en Hoy por hoy el director de Amnistía Internacional Esteban Belda

Voz 5 01:28 la pone en riesgo a éxtasis quince dieciséis

Voz 6 01:30 eso no es porque Marruecos es un país seguro para mediante sesiones ojeado es donde se cometen violaciones de derechos humanos contra ellos según el acuerdo no contiene ninguna cláusula de derechos humanos y en tercer lugar es un procedimiento que no hace que una persona puede tener una asistencia de un abogado en condiciones el propio PSOE pueblo habrá incluso procedimiento ordinario que son quince días incluso que el procedimiento digamos preferencial que son cuarenta y ocho horas no son rigurosos por lo tanto el de veinticuatro horas todavía menos

Voz 0325 02:01 tres poblaciones del estado alemán de Brandenburgo próximo a Berlín han tenido que ser evacuadas por un gran incendio forestal declarado ayer en la región y que se

Voz 7 02:09 muy activo esta mañana los vecinos de algunos barrios del sur

Voz 0325 02:11 de la capital alemana ya han sido advertidos de que mantengan las puertas y ventanas de sus casas cerradas corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 02:18 tres municipios de Brandenburgo el Estado federado que rodea Berlín han tenido que ser evacuados a consecuencia de un gran incendio forestal originado en la tarde de ayer y que afecta a unas trescientas hectáreas de bosque el foco del incendio se sitúa a unos cincuenta kilómetros de la capital alemana el viento empuja grandes oleadas de humo hasta el suroeste de Berlín por lo que las autoridades han llamado a los habitantes de los barrios periféricos a cerrar puertas y ventanas de momento han sido evacuadas de sus domicilios más de quinientas personas que permanecen en casas de familiares o amigos dos helicópteros de las fuerzas armadas alemanas además de trescientos bomberos y agentes de policía intentan combatir el incendio que a estas horas sigue sin ser extinguido

Voz 7 02:57 llegamos así a las diez y tres nueve

Voz 0325 02:59 es en Canarias

Voz 7 03:03 Ignacio repasa nosotras no

Voz 0325 03:06 días de este día con Javier Corbacho en Australia Scott Morrison se convierte en el nuevo líder del Partido Liberal y en primer ministro

Voz 7 03:13 seis Morrison era hasta ahora jefe de la oficina del tesoro de Australia a partir de hoy es la cabeza del Partido Liberal en el poder desde dos mil trece y sustituirá mal mal con Turull anterior primer ministro que también llegó al poder en dos mil quince tras otra revuelta interna en la formación

Voz 0888 03:30 ya anunciaban la victoria de Morrison la encargada de los asuntos internos del partido

Voz 5 03:33 el nuevo líder se impuso por cuarenta y cinco

Voz 0888 03:36 de votos frente al cuarenta según los analistas es un liberal moderado

Voz 0325 03:39 el ex ministro principal de Escocia está siendo investigado por supuestos abusos sexuales a dos miembros de su equipo

Voz 7 03:45 por Alex Salmon los cometió supuestamente en dos mil trece cuando aún era primer ministro en su residencia oficial de Edimburgo el líder independentista niega los hechos afirma que se ha negado a acceder a la documentación en su contra ya ha pedido que no se haga pública la identidad de ambas víctimas el Gobierno escocés que fue quien presentó las dos denuncias ante la policía tras una investigación interna ha anunciado que Salmond ya ha interpuesto una denuncia contra el Ejecutivo

Voz 0325 04:07 los deportes la selección sub veinte puede conseguir hoy el primer Mundial en cualquier categoría femenina del fútbol español Juan Antonio Sampe

Voz 1161 04:13 Pedro buenos días buenos días las de Pedro López están a un paso de hacer historia desde las siete y media final ante Japón en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Francia ya se han conseguido cuatro europeos en sub diecisiete y otros tres en su diez

Voz 8 04:23 nueve pero nunca mundial al combinado japoneses

Voz 1161 04:25 venció en la fase de grupos pero no lo acepta como referencia Laya Alexandr

Voz 9 04:29 si el partido que jugamos contra Japón será totalmente diferente al que nos podemos encontrar en en una final ya sabemos como son la japonesa son muy dinámicas e habrá una lucha de dos selecciones por tener el balón por crear peligro vamos a ir a por ella sin sin frenos

Voz 1161 04:43 baja Lucía García hay una Battle por lesión además de Aitana Bonmatí por sanción va a arbitrar la colegiada francesa frenar antes a las cuatro de la tarde partido por el tercer y cuarto puesto entre Inglaterra y Francia

Voz 0325 05:02 es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista ya información actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 10 05:11 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 11 05:19 muy buenos días veinticuatro de agosto justo esta mañana venía pensando que las vacaciones son como comprarse un teléfono móvil de última generación cuando las estrellas parece que te van a durar toda la vida cuando llevas una semana ya te gustan más las de tu compañero de trabajo y cuando te quieres dar cuenta ya está pensando en el modelo del año que viene la obsolescencia programada amigos e inventó para hablar de las vacaciones es curioso cómo funciona en la actualidad ya saben que el Consejo de Ministros se reúne hoy por primera vez después de las vacaciones para aprobar el decreto ley para el moción de los restos de Franco y no me digan que no es bonito que mientras Franco está a punto de volver a estar cara al sol por primera vez en cuarenta y tres años Donald Trump que por su color de piel debe estar bastante acostumbrado a la exposición solar está cada vez más enterrado en sus propias miserias pero no es momento de aburrir les con noticias porque hoy estoy seguro de que lo notan flota en el aire un ambiente distinto

Voz 10 06:10 un olor así como a sábana pegada como a Desayuno continental I'm productividad al libre albedrío no siente ya el viento en la cara es viernes

Voz 11 06:24 así es amigos han pasado cinco duros días que para algunos de ustedes han sido además los primeros tras la reincorporación a la rutina ya aún así lo han logrado ya podemos rozar con los dedos la mita de esta carrera de obstáculos que es la semana es viernes y hoy tenemos toda la vida por delante bueno el fin de semana que es básicamente hoy estamos juntos el Rubicón y afrontamos una oportunidad renovada para morir por nuestros pecados ir resucitar al tercer día porque todos los viernes son santos y todos los lunes de lores el viernes es el día que los otros días aspiran a ser pero no sólo los viernes son los nuevos viernes fiesta es la manera que tiene el calendario de decirnos que aún queda esperanza son las dieciocho de la mañana nueve y ocho en Canarias escuchan Hoy por Hoy por hoy

Voz 10 08:13 hasta aquí la entrevista gran César un están

Voz 12 08:18 en una mujer nueva cada día cambiar esa es la clave y con Chinchón cambie de gafas tanto como quiero lo único que no cambió ni óptico lo mío es provecho de este verano

Voz 13 08:28 en segundo y tercer par de gafas por un euro más sólo está el treinta y uno de agosto pide ya tu cita punto es

Voz 14 08:33 en el Carrefour Carrefour contó queremos celebrar las veintiuna etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles por eso está fin de semana tienes el camarón gigante treinta treinta plazas por siete euros con noventa y nueve Carrefour patrocinador principal de la puerta

Voz 15 08:48 en autocontrol trabajamos para que los servicios que te acompañan por la mañana

Voz 10 08:53 lo mueve

Voz 15 08:56 cuando disfrutas que tu tiempo libre sean publicidad leal verá honesta al ilegal por eso anunciantes agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable

Voz 16 09:07 control y seguridad es diré en qué pudo ayudarle buenas ya que quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no no

Voz 7 09:14 es para mi casa de la playa que después del verano

Voz 17 09:17 vamos en meses y no quiere estar pensando si me van a entrar a robaron me va a meter a alguien

Voz 18 09:22 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 7 09:33 venga Laura a entrenar como para el partido de fútbol en el estudio grande podemos practicar Además en los tres últimos partidos jugamos todo Chicago hecha que va así el otro día había Elio jugando y no le dijeron nada aéreo

Voz 5 09:45 qué pasa conmigo como es que se puede jugar al fútbol aquí

Voz 7 09:48 oye yo no sé nada de eso eh pero si te vi el otro día a mi me parece que la película de los futbolistas más os ha tocado fuerte a Elio sobre todo que lo selló a partir de este momento somos los futbolistas

Voz 0509 09:58 pero qué decís venga hay que preparar el programa esta semana tenemos los futbolistas y Alfa Rodin promesa al amanecer y muchas más cosas tiene que estar todo listo para el sábado a las ocho y media de la mañana y también para las cuatro de la madrugada del sábado al domingo Álex

Voz 10 10:14 tras este verano Elio Castro hoy por hoy González Batista que apenas

Voz 8 10:27 el Valle de los Caídos es la tumba de un dictador fascista es un símbolo de una época que España quizás no ha terminado de digerir sito todo eso es verdad pero cómo puede ser que en pleno debate nacional nadie haya dicho aún que el Valle de los Caídos es muy feo

Voz 11 10:45 porque si España es sin duda un país lleno de lugares hermosos de monumentos únicos de símbolos inigualables muestras del más valioso patrimonio histórico España general como fondo para Instagram es excelentes a no se le puede poner ningún pero pero amigos todos sabemos que nuestro país es también un campo abonado para el feísmo para la desmesura para la usted hacia total de criterio estético sino usted a qué nos referimos exactamente asomarse a su ventana a la de su casa seguramente vea usted una escultura en medio de una rotonda sabe esa escultura que lleva contemplando cada día desde hace un lustro todavía no sabe muy bien que representan y que había tomado el escultor bueno pues nos referimos a eso en España hemos elevado el feísmo a la categoría de arte y lo que es mejor hemos llegado a coger cariño a las muestras más evidentes de Facebook hoy queremos dedicar este primer tramo de radio analizar justo este asunto con uno sus máximos estudiosos por lo menos que nosotros sepamos es el periodista Iñaki Berasaluce coordinador de el bloque estrambótico que es un lugar muy plagado de cosas feas pero que también es absolutamente fascinante Iñaki Berasaluze muy buenos días

Voz 0888 11:48 buenos días Iñaki como especialista en la materia

Voz 11 11:50 en coincide con nosotros en el que el Valle de los Caídos es quizá una de las muestras más faraónicas de feísmo nacional

Voz 0888 11:56 hombre lo héroes caídos es un un adefesio de de proporciones bélicas efectivamente no sólo los feos sino que es tan grande que sufismo es con mayúsculas

Voz 11 12:05 ah y también en que nuestro país podríamos considerarnos potencia mundial en feísmo triste

Voz 0888 12:11 mente si tristemente si la competencia exalta hombre la competencia es altísima porque el feísmo se ha extendido por el por el globo por todos los lados no pero aquí tuvimos una época especialmente oprobio Sans a tenemos los cascos históricos de los que hacemos y luego las ampliaciones esta se produjeron saqueos estarme esta Sciences es ochenta bueno hay que llegan hasta ahora no de en el tsunami de de es de cemento que inundó nuestras costas y yo sé que esto que te voy a pedir es muy difícil

Voz 11 12:37 pero si tuviéramos que elegir un símbolo que ayude a nuestros oyentes a hacerse una idea de por dónde vamos cuál sería para ti el mayor exponente del feísmo español

Voz 0888 12:47 hombre yo hoy hoy Venizelos del feísmo en en Galicia porque de donde vengo yo creo es la única zona de España en la que ha tomado nombre en la que se ha convertido en una especie de movimiento arquitectónico urbanístico popular aunque la competencia como decía ser dura saque en todos lados cuecen habas en Galicia cobra una especial digamos no especial relevancia el feísmo gallego yo creo que seriales ponen

Voz 11 13:15 la cumbre de española por lo menos no Félix hace unos días en estrambóticos hay seco precisamente de cómo ha vivido en las fiestas el Cruzeiro de la Villa de Melide que está en A Coruña este Cruzeiro es uno de los monumentos más antiguos de Galicia es una cruz de piedra como todos los cruceros del siglo XIV en este caso que esta ha tenido la mala suerte este Cruzeiro de caer justamente en mitad de la misma plaza en que la Orquesta Panorama pone fin a las fiestas del pueblo

Voz 8 13:40 y para qué

Voz 11 13:40 no orbe el Ayuntamiento lo ha utilizado vosotros lo contáis muy bien el blog para anclar el escenario

Voz 0888 13:46 si eso se llama hacer de la necesidad virtud esto es de repente tienes hay un mamotreto de piedra inamovible por tanto que no sabes qué hacer con él dice bueno pues vamos a utilizar como uno de los puntales del escenario de la Orquesta Panorama

Voz 11 13:57 si lo piensas bien Iñaki que es el Valle de los Caídos sino un gigantesco Cruzeiro exacta

Voz 0888 14:02 durante es un cero desmesurados

Voz 11 14:04 no este ejemplo de lo que pasa en las fiestas al crucero y al Cruzeiro de Melide es es precisamente una muestra del que representan

Voz 0888 14:11 la esencia del marco mental digamos que da lugar

Voz 11 14:13 al feísmo general al gallego en particular la falta de un poco falta de respeto por el pasado osadía en la reutilización valorar la comodidad inmediata la utilidad por encima del valor simbólico y estético

Voz 0888 14:25 más o menos es esto no es el feísmo podríamos resumirlo así si más o menos yo yo voy a utilizar también otras frases de mi compañero Luis Landeira al que debo buena parte de de bueno de lo que hemos estudiado porque les Gallego de verdad de Ferrol del Cauca Ello eh hablando del Valle de los Caídos escribe un artículo muy interesante en estrambótico que él se refiere a solares vacíos en pleno centro bloques vividos en descampados periféricos hórreos haciendo equilibrismo sobre tejados de uralita construcciones de ladrillos enfocar y otras calladas bravas serial el la definición del feísmo Galego en este caso se impone

Voz 8 14:57 a estas alturas los oyentes ya saben más o menos a qué nos referimos cuando hablamos

Voz 11 15:01 o de feísmo pues nos referimos a esa casa de doce plantas sin pintar en medio de una aldea ese monumento al hormigón armado y al mal gusto que han construido justo en medio de su ciudad esa rotonda inexplicable en cuyo centro pues pervive ahí los sueños son los delirios de algún alcalde algún urbanista hoy les pedimos que se convierten ustedes en vigilantes del feísmo y pueden hacerlo por teléfono el nueve cero dos catorce sesenta sesenta y en Twitter usando el hashtag hoy por hoy feísmo donde pueden compartir con nosotros incluso fotos de las mejores demostraciones de feísmo que conozcan por ejemplo esta mañana nos recordaba nuestro compañero Dani De la Fuente que en una visita el pueblo de Becerril de la Sierra en Madrid Esperanza Aguirre le hizo este espontáneo comentario al alcalde quiero que prestaron un poco atención porque es tan ordinario no sabía muy bien vale extraordinario que no me gustaría tener que repetir yo no voy a repetir están paseando por el pueblo después de la inauguración de un monolito

Voz 0888 16:01 si fuera de plano Esperanza Aguirre señala a una

Voz 11 16:05 entendemos que una construcción probablemente una nave Ile pregunta pero como has podido autorizar esta puta mierda bueno estoy seguro de que en algún momento de sus vidas ustedes han pensado algo parecido mientras paseaban por los pueblos y ciudades de nuestro país así que queremos que él como les decíamos que nos envían fotos de edificios imposibles esculturas inexplicables o rotondas locas a través del hasta hoy por el feísmo o que nos llamen para contarnos ejemplos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta la ñ que si buscan inspiración nuestros oyentes también pueden pasarse por tu habló por estrambótico y echarle un ojo al artículo que tú mismo publicas sobre O Carballiño O Carballiño es lo que tú consideras el epicentro del feísmo gallego es un municipio de catorce mil habitantes que según cuenta la leyenda el Rey emérito describió con frase coño esto parece Nueva York

Voz 0888 16:55 sí así me lo contó en el pueblo eh yo yo no lo denominó el epicentro sino que fueron los propios gallegos los que me fueron guiando hacia allá gente con la que me cruce en el camino que estuve en una semana por allí pero para que la gente entienda hasta qué punto estas concienciado dijimos tú has viajado a Galicia para encontrar las raíces del feísmo sí sí concretamente en los obligación debe periodista de investigación a las clases estaba por ahí hombre también estaba la playa no es más cosillas no más cosillas pero el caso es que iba preguntando y todos me dirigen hacia no pero vete ahorcar orillo como tenía que pasar por por Orense para ver a unos amigos también posición parada y fonda allí y allí en la el turismo una chica muy amable Noemí se llama eh algo cándida también porque claro yo con las cartas boca arriba le dije voy buscando el seísmo sacó el mapa este que tienen turístico con las dos cosas bonitas que tiene la edad echó las bonitas dijo vale

Voz 5 17:45 todo lo demás

Voz 0888 17:48 cabecilla cruce citas indicando los edificios realmente feos y horroroso cuál sería el mejor ejemplo del seísmo y O Carballiño el la la torre de San Pedro Torres empleo creo se llama que es un adefesio de doce alturas puede que tenga setenta metro no lo sé muy bien altísimo y muy estrecho también yo le denominó como la torre Sears hubiera puesto pero claro es más frágil entonces es la torre de O Carballiño con su altura llega a eclipsar incluso a la torre de la iglesia cercana no de una iglesia una torre enorme que es donde se produjo está neto esta tan interesante de del Rey emérito no y esto me lo contó también la chica la oficina de turismo no de Noemi me dijo dices que el Rey emérito refiriéndose a Don Juan Carlos I estabais subido encaramado cuando en esa torre que supuestamente tenía que domina al el skyline de niño vio a su alrededor aquellos otros edificios dijo pero sí coño es no parece Nueva York ese tono campechano que le caracteriza y además el entorno es muy bonito el entorno del pueblo es bonito es que me llama la atención que Galicia que es precisamente una de las zonas de España con mejor

Voz 11 18:49 es paisajes con paisaje más espectaculares descuidan tanto el

Voz 0888 18:52 entorno urbano a lo mejor es esto no dispone ya tenemos esto hecho ya podemos aquí podemos dejarnos llevar digamos pero entonces eso sería aplicable a Asturias sin embargo es cruzar la frontera de Lugo Asturias incivismo inmediatamente desaparece bueno te voy a hacer una cosa es cierto que a medida que te acercas a la costa atlántica es cuando el feísmo cobra su máxima importancia porque es donde más gente vive donde más inmigrantes retornaron que eso también es un facto por dónde está más alejado de la zona rural que en el interior de Lugo y Orense adiós Dios gracias todavía se mantiene más o menos bonito porque feriante el entorno es maravilloso hay un fenómeno absolutamente fascinante del que hemos

Voz 11 19:28 pues eso hemos puesto los primeros puntos que se asocia al feísmo y que es ese instante en el que la percepción estética pasa a un segundo plano y los elementos más feos acaban convirtiéndose en símbolos para la ciudad por los que los lugareños tienen incluso pues pues cariño para mí el ejemplo paradigmático está también en Galicia está en la costa atlántica está en Vigo su dinos seto por si hay algún oyente que no conozca el Dino dinosaurio de Vigo cumple lo que promete un seto con forma de vino un seto con forma de audio que podamos de no sobre en principio esto iba a ir a un infantil pero por petición cobró tanta popularidad en redes sociales que por petición popular acabado en pleno centro de la ciudad en la Puerta del Sol el distrito tiene incluso ha tenido hijos tuvo puso a huevo tiene el dinos Edinho llega llega a celebrar su fiesta de cumpleaños con presencia del alcalde

Voz 10 20:16 si no halló Cristina yo veto se porque es un hecho importantísimo vuestra ciudad saludos

Voz 8 20:26 Abel Caballero nada menos bueno porque crees que ocurre este fenómeno Iñaki cava un fenómeno a un elemento que es claramente estéticamente discutible convertido en una referencia emocional para un pueblo

Voz 0888 20:36 hombre yo creo que una vez más aquí hay que hacer cuando cuando cuando la vida te da limones hay que hacer limonada no iba a lo mejor este es un poco ya cansino pues presumir de cátedra les y de monumentos cuando lo que tienes es algo abiertamente feo al moroso pues entonces yo lo que le proponía a la gente que no sea que es un plano en el que salga los edificios feos no no sea

Voz 5 21:00 plano turístico de la necesidad virtud

Voz 0888 21:02 la necesidad virtud exactamente porque es eso también atrae un tipo turismo como yo que a lo mejor en minoritario pero bueno quizás quizás sea creciente

Voz 8 21:11 sea para para entenderle habría que ver la camisa la camiseta que traía bueno en Vigo además el dinosaurio tiene competencia dura competencia porque también está el Cyrano y también está el nadador compiten en belleza con con el uno cero como os digo en cualquier caso yo voy a hacer aquí que yo soy de Tenerife Iñaki donde tenemos una rotonda que está coronada por un muñeco de nieve que es un extraordinario motivo para una isla subtropical humille venido que debe tener como el trece metros de altura en medio de una rotonda en un en un barrio

Voz 11 21:41 de la capital sí sí lo conozco conozco este esto

Voz 0888 21:44 la creo en nuestro ránking de él mismo no deseo de otro fenómeno tan tan español que es el rotonda del que vamos a hablar evidentemente

Voz 8 21:52 no será acaso que el feísmo pues está un poco casi te diría que necesario para contrarrestar

Voz 11 21:58 la belleza natural porque Canarias también es un entorno Fanta

Voz 8 22:00 las digo algunos paisajes increíbles también te digo que tenemos muchos ejemplos de Fame a lo mejor lo hacemos para que no caigan los visitantes no tengan síndrome de Stendhal

Voz 0888 22:07 esa pues una buena explicación de efectivamente desmaya desmayada de tanta belleza de vez en cuando ponerles algo que les devuelva a las

Voz 8 22:14 triste IFE regidor oye y es verdad que el feísmo selle ha llegado a estudiar como fenómeno de las facultades de arquitectura mira es

Voz 0888 22:21 eso me lo comentó una compañera una amiga arquitecta gallega y me dijo yo lo estudiado como asignatura luego la habla con otra gente en Galicia ha confirmado pero no el logrado el plan de estudios no consigue hablar con la facultad que lo imparte pero me gustaría muchísimo sea que se habían hacemos un llamamiento que alguien ha estudiado ha tenido examen de feísmo

Voz 8 22:37 o que que el documento sea Iñaki que seguro que acabáis en su blog bueno estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes han viajado durante estas vacaciones por nuestra piel de toro

Voz 11 22:46 disfrutar de nuestros incomparables paisajes

Voz 10 22:50 esas urbanización

Voz 11 22:51 de vacías esos edificios de hormigón a medio con esto

Voz 10 22:54 mí esas ruinas no natas casi

Voz 11 22:57 quizá el ejemplo urbanístico más español un país que podría estar definido por doce conferencias que es la circunferencia de la tortilla de patatas la de la rotonda por eso en este esfuerzo por identificar y clasificar el feísmo patrio contamos con la colaboración de Nación Rotonda que es uno de los colectivos más activos en la identificación e inventariado de los muchos desastres urbanísticos y constructivos en nuestro país uno de sus reforzó sus responsables es Rafael Trapiello Rafael buenos días hola buenos días Rafael vosotros habéis dedicado quince años nada menos a inventariar todo ese exceso de cemento que cubre el suelo nacional que sensación te provoca saber que en esos quince años no hemos cambiado gran cosa aunque eso sí nos hemos reído bastante

Voz 20 23:38 bueno no no somos tan mayores llevamos menos años leamos cinco

Voz 7 23:43 pues ese puesto

Voz 20 23:44 sí lo que pasa que digamos el periodo de estudio al final sólo quince veinte años que es el periodo así como salvaje de de un de boom inmobiliario y entonces bueno pues que no somos encontrar comida Sada igual un poco que el desarrollo se haga la joya en Asturias en dos semanas al Sevilla que al final el tipo de esa pero es igual a las calles rectas avenidas muy anchas y la rotonda como elemento vertebrador de estas de esos desarrollos

Voz 8 24:15 sí Nación Rotonda de hecho va bastante más allá de las rotondas vosotros habéis hecho pues un esfuerzo por documentar todo el desastre urbanístico español pero por qué habéis elegido precisamente la rotonda como emblema es decir que tiene la rotonda que no tenga por ejemplo la calle de dos carriles separados por una jardinera también es muy española

Voz 20 24:33 pues porque habla yo creo que habla muy bien el tipo de desarrollo que se ha planificado no es decir sale sociedades que para el para el coche no no pensando en los peatones por ejemplo en los ciclistas sino pensando en que no

Voz 21 24:45 la joven coche entonces la roto

Voz 20 24:48 ahora deja de ser un cruce sea una manera de solucionar un cruce entre dos calles lo que pasa que es la manera más eficiente de de solucionar el tráfico entre dos calle es como con volumen de tráfico parecía

Voz 21 25:00 pido con coches ir digamos

Voz 20 25:03 hola muy bien ese problema si vas en coche

Voz 7 25:05 claro indicio si vas andando

Voz 20 25:08 la rotonda es la faena un poco gorda y al final la rótula se convierte en un símbolo es el símbolo del crecimiento urbano de los últimos veinte años es el como nosotros vertebrados lo que pasa que lo usa sanación rotonda nació como el nombre incluso relación poco como un chiste y al final se convirtió en poco en nuestra nuestras de móviles porque la mayor parte de la gente se piensa quién vela

Voz 4 25:31 haremos rotondas como bien dices en realidad

Voz 20 25:34 lo que nosotros hacemos es inventariar el crecimiento El crecimiento urbano de nuestras ciudades pero pero bueno afortunadamente ya la gente empieza a entender que que hablamos de más cosas que derroto

Voz 8 25:46 tú decías Rafael que las rotondas solucionen un problema urbanístico un problema de circulación para los coches pero a la vez generan otro problema muy difícil de gestionar para un español que es un vacío nosotros tendemos a llenar esos vacíos siempre hay un bueno pues hay habrá que poner algo porque eso está eso está de pues manga por hombro tendremos que poner algún medio cuánto daño ha hecho la estética de nuestras ciudades ese concejal de Cultura que ha pensado en medio de esa redonda algo tendremos que poner

Voz 20 26:10 pues pues mucho más es que es curioso porque en algunos sitios y no en todos los como en España tenemos diecisiete leyes para todos es decir una cada comunidad autónoma en cada comunidad autónoma es diferente la legislación no pero por ejemplo en Madrid e la les pacientes de una rotonda Se considera espacio verde se considera parque

Voz 7 26:32 una cosa un poco locura con lo cual

Voz 20 26:34 Setién de septiembre arreglarlo ya ponerlo bonito aunque aunque no tenga uso no pero por otra parte y en las rotondas se suelen decorar generalmente con una con con unos elementos bastante complicados como decimos nosotros que atienden al feísmo y además por la razón para nosotros bastante sencilla que es eh la necesidad de dar a la gente una identidad que otra manera no tendría Sala es el del lino Sergio ente que es tremendo

Voz 5 27:08 no sé

Voz 20 27:09 lo decía el y no se decía Iñaki una la cosa cierta no sea que a falta de catedrales a falta de monumentos e todos queremos ser diferentes era algo que nos diferencia de los demás entonces nosotros somos hemos encontrando una cantera ejemplos salvajes el tomate de mi ajada por ejemplo el jamón serrano de Calamocha Teruel y hay una rotonda decorada con una copita en Jerez en Jerez de la Frontera en fin hay innumerables ejemplos que al final la gente adopta como como como elementos identitarios es una cosa bastante curiosa

Voz 8 27:43 yo creo que todos buenos alguna en la cabeza cerca

Voz 0509 27:46 la de nuestras ciudades ese fallo esa fallera

Voz 8 27:48 gigante azul de Valencia deseo sí

Voz 0509 27:51 dominó la de Boadilla del Monte esa bola

Voz 7 27:53 el mundo hecha con jamones que hay por ejemplo

Voz 20 27:58 efectivamente no hay hay casos y luego pues la digamos es las las locuras de las locuras de de algunos políticos como por ejemplo son las rotondas hechas por Ripollés en en Castellón Sor de todo y que bueno pues que son poco lo del sastre el emperador se les ha desde el punto desde el de la política o digamos desde las administraciones públicas se les aún bombo brutal y la gente se tiene que comer las esculturas de Ripollés y todo el mundo coincidimos en que son espantosas pero bueno ahí están ya llega un momento en que se da la vuelta y algunos incluso hacemos turismo para para ver estos espantos no es una cosa bastante bastante curioso

Voz 8 28:40 tenerlas a contar si tengo aquí a Iñaki le hemos pedido a la gente Rafa que nos llame para que nos cuente precisamente pues qué cosas se ha tenido que comer porque hay cosas que no le han preguntado tiene que pues tiene que ver todos los días al salir de su casa así que Rafa miembro del colectivo nacen rotonda que documenta los desastres urbanísticos españoles si tiene un trabajo ingente y me temo que en el futuro lo vais a seguir teniendo no te quitamos mucho más

Voz 7 29:01 tiempo vale vale muchísimas gracias que tengas un buen día

Voz 11 29:06 hace unos minutos les escuchamos a ustedes

Voz 10 29:09 no hablo González Batista gabardinas Erden

Voz 22 29:14 te lo que hace es la quiniela con un bote de un millón setecientos mil euros durante una reunión con los del trabajo da tiempo aclara te pase el boleto por debajo de las

Voz 8 29:20 esa Ibeas que sólo falta poner el pleno al quince y que hay un teléfono declara pero no el del trabajo el otro

Voz 22 29:26 vuelve la Liga juega a la quiniela esta jornada bote de un millón setecientos mil euros ninguna apuesta deportiva te da más por un euro con cincuenta la quiniela

Voz 24 29:42 conectan con hoy

Voz 11 29:44 a través de Instagram

Voz 10 29:47 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 5 30:02 no

Voz 26 30:04 pues hemos ganado todos

Voz 27 30:08 pienso que si yo ganaba nadie perdía ahí voy a cumplir

Voz 7 30:12 que Cangas del pueblo del bien

Voz 10 30:15 como plegar XXXVIII boratos afirmativa treinta y uno en vacaciones el mundo no separa Hora catorce tampoco son las dos de la tarde la una en Canarias de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde del mundo en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 27 30:32 también en Cadena Ser punto com

Voz 10 30:39 este domingo en Ser Consumidor estar en cuanto te puedes desgravar si hacer reforma en tu vivienda cuántos se revaloriza

Voz 5 30:46 permite

Voz 27 30:48 hacienda rigor dedicación incluso un veinte por ciento del valor de la vivienda y en el caso tiene un alquiler forzoso

Voz 10 30:55 Andreíta porque además la polémica de las supuestas propiedades de alimentos como el café o la cerveza el vino socio

Voz 11 31:02 que hablen los consejos de algunos médicos que algunos

Voz 10 31:04 tiradores y mucho

Voz 28 31:05 más serconsumidor horario especial verano los domingos de siete a ocho de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora

Voz 29 31:20 hola me llamo Myriam indicó buscan emocionarse

Voz 30 31:24 cero Mi voz busque sorprender tesoro me llamo busca sugerir buscará seducirte

Voz 27 31:34 me llamo busca ilusionar

Voz 26 31:39 estas voces engañarnos trabajan cada día para sorprender emocionar seducir a eso aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio siete La Ser credibilidad si habilidad y eficacia aparatos anuncios por cierto me llamo Jorge

Voz 31 32:01 eh

Voz 10 32:06 las especies evolucionan

Voz 32 32:08 el águila es capaz de ver un ratón a centenares de metros de distancia y puede volar a más de trescientos kilómetros por hora en Cadena Ser punto com puede ahora hacer que vivas la radio como nunca antes es cuestión de devolución Nos adaptamos el entorno Nos adaptamos es más visual más tuvo más móvil más en radio cuando y donde quieras así es Cadena Ser punto com busca en la web y en tu dispositivo móvil Cadena Ser punto com

Voz 23 32:41 sí

Voz 7 32:45 su cuantificar más ahora pues la reparación y sustitución de tu parabrisas te regalamos un aspirador casals para tu coche se en quererla punto es promoción válida hasta el treinta de agosto consulta condiciones encargadas punto es

Voz 16 33:00 la seguridad es diré te en que pudo ayudarle buenas

Voz 7 33:03 lo que quiero instalar una alarma

Voz 16 33:06 si algún robo no no es para mi casa de la playa

Voz 17 33:08 que después del verano no vamos en meses y no quiere estar pensando si me van a entrar a robar Se me va a meter a alguien

Voz 18 33:14 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege pagar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 12 33:25 este curso tienes tres por dos en todas las marcas textiles deportivo infantil como Adidas

Voz 26 33:30 hay quien calcetines Nike y Boomerang este área apunta uno en baloncesto

Voz 28 33:36 no hace falta decidir porque tenemos todas las opciones la mejor financiación y hasta un diez por ciento de regalo para tus próximas compras Elige tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés

Voz 10 33:47 Pablo González Batista

Voz 11 33:54 pues hemos dedicado estos primeros minutos de programa hablar sobre el feísmo español con Iñaki Berasaluce del bloque estrambóticos otra vez Iñaki hola de nuevo tenemos hoy por hoy feísmo por el que invitamos a pasarse a nuestros oyentes no les diré que van a disfrutar pero desde luego se van a reír un poco me corrigen dos oyentes valencianos porque he dicho que en Valencia y uno donde hay una fallera y no es una es aún más fascinante igual de feo pero aún más fascinante porque es una reproducción o una imitación de la Dama de Elche a escala bastante grande pero es que esta construir constituida por pequeñas damas de Elche de color azul es el feísmo dentro del feísmo

Voz 8 34:31 a la vez tienen poco que ver con lo que tú con lo que tú comentabas con el la falta de respeto al pasado porque la Dama de Elche original es un monumento es un busto precioso es una talla magnífica en cambio esto pues

Voz 0888 34:43 no lo no lo es tanto aquí te la enseño parece una cabeza con ruedas igual igual que eso de que en la Historia cuando se repite la primera vez en la segunda Se repite como primero como tragedia y luego como comedia no

Voz 5 34:56 el arte digamos que originalmente tiene

Voz 0888 34:59 bueno pues es es es bello y luego se repite como una parodia no entonces esto ya es kitsch

Voz 8 35:04 lealmente bueno hemos pedido a nuestros oyentes que nos llamen también el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta para contarnos los mejores ejemplos de feísmo español que conozcan nos llama Nelly que llama desde Bilbao pero en realidad creo Nelly qué quieres hablar del pueblo de Valverde de la Sierra en León muy buenos días Nelly hola don

Voz 7 35:20 sea quieres hablarnos de Valverde de la Sierra no

Voz 34 35:23 sí mira eh acabó allí es un pueblo en plena naturaleza he de Picos de Europa pertenencia a Picos de Europa es un pueblo que es pequeñitos eh todo montañas y ahí está el picos tribute que es muy conocido de dos mil cuatrocientos cincuenta metros de altitud el pueblo estarme a mil ochocientos metros de altura o sea esto de montañas en fin de carretera no pasa la carretera nacional por allí es Aleksandar te encuentras a las maniobras con Bambi rebecos rito pasa por el lo que les damos de comer todos

Voz 7 36:00 qué cosa es un entorno luego

Voz 34 36:04 precioso precioso pero pero hay un pero siempre a la entrada del pueblo no se les ha ocurrido más que hacer a una persona que vive allí porque solamente viven ocho personas enviaron otros cientos ahora hemos estado en verano construir un Annan rejas

Voz 7 36:20 eh de bloques

Voz 34 36:23 es decir pues es de piedra o sería horrible también

Voz 35 36:26 porque trata a todo el pueblo como de uno

Voz 34 36:28 los treinta metros fuego así de lado a la obra

Voz 35 36:31 de campo

Voz 34 36:33 entonces es que es horrible porque vas por la carretera estás viendo estuvo Huete a fondo con sus dos mil cuatrocientos metros de altura y de repente te etapa todo el pueblo una naves de dejas de cemento

Voz 8 36:45 claro además de este cemento que está sin pintar no

Voz 21 36:48 exactamente si me quitan típico

Voz 0888 36:50 en nuestra arquitectura nacional no bueno es en los edificios inacabados son parte inherente en Tenerife por cierto de muchos guardias sur que parece de aquello palestina en la franja de Gaza parece ser que no que él al no tener que pagar impuestos cuando no acabas la obra de enfocar y pinta efectivamente entonces ahorran dinerito pero nos hacen pupa en el en el paisaje Ximo comenta

Voz 8 37:11 creo que que eso afortunadamente ha cambiado pero seguimos teniendo muy buenas demostraciones de esa arquitectura en Tenerife por lo que debemos Nelly en toda España Nelly muchísimas gracias por llamar saludamos a Juan desde Teruel Juan buenos días

Voz 4 37:24 hola hola qué tal

Voz 8 37:27 te saludas asimismo que está muy bien que es muy bonito yo te vuelvo a saludar Juan

Voz 36 37:30 cuéntanos qué qué ejemplos

Voz 8 37:33 el feísmo quieres compartir con nosotros

Voz 4 37:35 que entre lo tenemos en pleno centro histórico de la ciudad una una plaza que ya es popular porque has muy conocía todo pagado estuviste en donde porque la cosa de extraña que se ha hecho en el centro histórico que es el ovni que aparece dentro pero aplazado Domingo Gascón

Voz 7 37:54 a ver es describirla

Voz 4 37:57 tres una plaza y madre de que en principio es un diseño que alguna que te estoy a que alguien lo ha hecho

Voz 5 38:06 pareció un día que no le bastó

Voz 4 38:09 pero tampoco pero dentro del total pero lo que ha ocurrido es que ha o la plaza

Voz 7 38:13 ya todos los vecinos que viven allí

Voz 4 38:15 hedor pidieron un parque arriba que falta hacen el Centro Histórico de Teruel porque está todo lleno de cemento

Voz 8 38:21 no todos

Voz 4 38:23 Carmen Bores este queríamos que iba a ser un sitio ideal con para que arriba y un parking de se también hace falta pues sea nulo totalmente buenos ni siquiera se lo plantearon tres pues la condición todos los niños hicieron un tocho allí unos sesenta D me altura de media y ahí está inutilizado porque lamente pues ni estéticamente ningún recibo calor

Voz 8 38:47 Iñaki es curioso porque están los hablando del feísmo un poco pues quitándole hierro al asunto hierro y hormigón pero los ejemplos que nos han contado tanto en el y como Juan hablan de que el feísmo muchas veces afecta realmente a la vida de los de los ciudadanos una nave de ovejas gigantesca que tapa un pueblo maravilloso o en este caso una intervención urbanística que inutilizó prácticamente una perla

Voz 0888 39:09 sí sí bueno eso es eso es parte de del urbanismo moderno no de hacerle imposible a los habitantes aquí en Madrid sabemos bastante de esto también yo tengo un amigo que decía donde hay que vivir es en el edificio feo porque así puedes ver el único claro claro entonces una cosa la agresión a los ojos al al buen gusto o no

Voz 8 39:28 y otra cosa efectivamente es la cuestión práctica de de

Voz 0888 39:30 imposibilitar de una vida digamos Noor normal y agradable Cruz

Voz 8 39:35 desde Salamanca muy buenos días

Voz 21 39:37 hola buenos días Cruz

Voz 8 39:40 Salamanca una ciudad maravillosa pero creo que no nos quieres hablar de un monumento que está en Salamanca no

Voz 21 39:46 no se podría hablar de algunas por ejemplo aquí en Santa Marta tenemos pues algunas algunos ejemplos pero en fin es que sí me ha venido a lamenta inmediatamente el monumento ese que que se hizo llegando al aeropuerto de Castellón de la Plana Nos recordáis

Voz 5 40:04 este es uno de es una de las salas que se refería a Rafa de Juan Ripollés no sino me equivoco un un escudo

Voz 8 40:09 toros de la localidad que

Voz 5 40:13 que además creo que representa a Fabra está dedicada al fondo está dedicada Fabra sí

Voz 8 40:17 eh tú la tienes más o menos en la cabeza podrías escribirlas sino le voy a pedir a Iñaki que me eche una mano porque de verdad esto puede que esté en el Top tres de feísmo españoles

Voz 21 40:24 es realmente Inés a saberlo describir mejor que yo yo es que prácticamente no tengo palabras ese momento el dice el autor es el artista que no que no que enorme sienta nadie pero esto es un monumento

Voz 37 40:37 un hacia el abuelito los

Voz 5 40:39 pero sí sí sí sí

Voz 21 40:42 aquí tenemos en Santa Marta por ejemplo en alguna rotonda que han puesto por unos momentos tipo serrucho tal vez o las llaves de la ciudad que se ha sido inmediatamente el giro de los sido se lleva mucho sabe es horrible pero de esa obra es ya monumental que te lo explique

Voz 8 41:01 Iñaki cuéntanos

Voz 5 41:02 pues básicamente Sun

Voz 0888 41:06 son vamos sea más cefalópodo no con multi caras como como Fabra así como en Vigo poliédrico poliédrico y lo que lo que tiene es una cara una las caras muestra la estupefacción la estupefacción de donde estoy en un aeropuerto en el que sale mientras en aviones menos mal que tengo como tocar

Voz 8 41:25 en dos mil siete cuatro siete en la cabeza es decir lo único avión de Castellón está en la cabeza de esta escultura con lo cual igual sí que tiene una utilidad por último vamos a saludar a Silvia S Zaragoza gracias Cruz Silvia muy buenos días

Voz 7 41:37 buenos días Silvia cuál es tu gran ejemplo de feísmo urbanístico en España

Voz 38 41:43 pues en el santuario de Torres ciudad está yo veraneo siempre en el Pirineo aragonés pero no hemos desde Zaragoza Barbastro y al pasar hacia Barbastro en dirección al grado es Prepirineo empieza a haber todo Mulder de las cercas hacia las montañas y al comienzo del pantano de ese el monumento Santuario de Torre ciudad que es una mole horrorosa de ladrillo marrón en mitad de aquel paraje que la verdad es que es muy bonito va subiendo hacia el Pirineo es cada vez más bonito este año que ha llovido mucho que teníamos de agua precioso con este mamotreto que la verdad es que es horroroso

Voz 8 42:18 lo estoy viendo aquí en en Google de imágenes y la verdad es que me noté no te voy a engañar no te puedo consolar Silvia porque es bastante fea además de una de estas construcciones modernas que pretende pues parecer clásica pero creo que está inaugurado en el año setenta y cinco y la verdad es que no hay ponerme cogerlo

Voz 0888 42:35 yo creo que corresponde al estilo bruta lista kazajo diría tiene un aire un poco soviético yo yo también lo estoy viendo por primera vez pero creo que entronca con esa corriente digamos de agresión al paisaje tan propia de los países del ex bloque soviético

Voz 8 42:52 Silvia muchísimas gracias por llamarnos Iñaki mañana empieza la Vuelta Ciclista magnífica para apreciar nuestros maravillosos paisajes hoy nosotros hemos arrancado con la Vuelta Ciclista a España que tampoco está nada mal así que te doy la desgracia porque has estado con nosotros y muchísimas gracias también a los oyentes que han participado muchísimo a través de ese hashtag hoy por hoy feísmo que me temo

Voz 10 43:11 que a lo largo el día de hoy va a seguir teniendo vida gracias y mucho

Voz 11 43:14 pues gracias Pablo

Voz 10 43:22 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González

Voz 5 43:25 Baptista hasta aquí la entrevista

Voz 10 43:28 César un están

Voz 12 43:29 Aaron con para ofrecer una mujer nueva cada día cambiar esa es la clave y Conchín cambio de gafas tanto como quiero lo único que no cambiarán ni óptico lo mío es provecho este verano Conchín sí

Voz 13 43:41 en su segundo y tercer par de gafas por un euro más son los treinta XXXI de agosto pide punto es

Voz 23 43:46 sí

Voz 32 43:52 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook arroba hoy

Voz 28 43:58 hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 7 44:03 soy el guionista de las ponemos de La ventana este verano he descubierto la voz de Google hace calor y buscamos el tres que nos asomamos a la ventana y escuchamos a Roberto Sánchez de cuatro a ocho de la tarde Aralar y quitad un Town Town que me aquí

Voz 2 44:27 cadena SER

Voz 10 44:30 si te gusta correr excusas SER Runner el programa de Running de La Ser

Voz 7 44:34 estrenamos sección de podología para cuidar la principal herramienta del runner arrancamos con un especial sobre la fascitis plantar

Voz 28 44:42 excusa SER Runner a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web suscribe para no perderte ningún programada

Voz 7 44:48 SER Runner el universo running en la red

Voz 39 44:54 es como es y yo soy una mujer pasional vivir

Voz 21 44:58 la vida gozar lo que la rápida me ofrece muy bien cómoda aquí dañado mejor y tengo mucha confianza en mí mismo sol maravilloso estupendo soy oyente de la cadena

Voz 10 45:09 venga hoy magnífica para oyentes que sepa Lord

Voz 7 45:13 hoy lo que de verdad hoy Lahoz que han ver bueno tampoco se pase información a un ritmo vertiginoso gatos nombres cifras lugares testimonios pausa durante un instante

Voz 40 45:25 dale al play a nuestras series de investigación periodística

Voz 5 45:27 hace unos meses empecé a investigar me Protos libres

Voz 41 45:30 a un extraño comisario de policía que está

Voz 5 45:32 apareciendo mucho en los medios de comunicación

Voz 42 45:37 entre trataría el tedioso ejercicio del periodismo

Voz 10 45:42 escucha

Voz 40 45:43 ya que hay detrás del caso de Ana Orantes y los inicios de la ley de violencia de género en España en el podcast lo conocí en un corpus descubre cómo fue aquella mil

Voz 7 45:52 Tica Ruta del bacalao en Valencia

Voz 40 45:54 conoce qué sucedió con el fraude de Fórum Filatélico en La gran estafa y viaja en el vuelo cero once de Avianca con golazo

Voz 43 46:02 esta es la historia de una catástrofe pero no es una catástrofe cualquiera se trata de un accidente aéreo el segundo más importante de la historia de la aviación española ciento ochenta y una personas murieron once sobrevivieron pero lo que importa no son los números sino los nombres las historias que hay tras esa traje

Voz 40 46:20 ya este verano entran Podium podcast punto com y disfruta del mejor periodismo sonoro de investigación

Voz 44 46:30 sin debe pasa igual me perdida perdido lo mejor del programa viajaron a veces eh nunca metiendo mi programa favorito de

Voz 32 46:38 más visual más tuvo más móvil más Radío cuándo y dónde tú quieras así es Cadena Ser punto com busca en la web en tu dispositivo móvil Cadena Ser

Voz 23 46:53 sí

Voz 14 46:57 en Carrefour Carrefour punto is queremos celebrar las veintiuna etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles por eso es fin de semana tienes cerca von gigante treinta treinta plazas por siete euros con noventa y nueve Carrefour patrocinador principal de la puerta

Voz 28 47:12 llega el último hit en auriculares inalámbricos consigue gratis con el país unos auriculares inalámbricos de última generación hazte con tu con sonido estéreo iba sepa guardan un domingo XXVI cartilla con el país porque el lenguaje es cosa de todos empieza lo ultima proveerá vuelvo al público match play Lloyds es el último día has fijamos nosotros las matamos hablando claro es que el el nulo

Voz 5 47:36 sabes quién puede haber entre nosotros esa gente que te está

Voz 28 47:39 contando cosas y cada frase dice al final me entiendes lo que te quiero decir Buza esa gente que que te cuenta algo y se ríe de su propia rabia entonces raquetas aunque a veces lo mejor es hacer oídos sordos pues hay muchos cómicos que han basado su carrera Él habla de ti ya sin embargo arriba este sábado a las seis de la tarde una hora menos en Canarias la lengua moderna el programa más bajo Nero del verano es que no hemos aprendido nada verdad origina serbio para esto