Hoy por Hoy (24/08/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0325 00:11 unas once las diez en Canarias el Consejo de Ministros estudia hasta ahora el decreto ley con el que el Gobierno pretende iniciar el proceso de su nación de los restos de Franco el Ejecutivo debe explicar la urgencia del procedimiento que rechazan Ciudadanos y Partido Popular y que si compartía esta mañana en la SER Carmen Gómez presidenta de la Asociación de Víctimas del Franquismo de la fosa común

Voz 3 00:32 en aquí vieran el horror que hay aquí en Paterna nadie comprende día como el dictador puede estar encerrado con esos honores en ese mausoleo no tiene sentido en un país democrático no se trata de abrir heridas como como comentan algunos políticos es cerrar heridas porque siempre han estado abiertas

Voz 0325 00:53 también en Hoy por hoy hemos hablado con el ex ministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional Francisco Caamaño que ha expresado sus dudas sobre la intención del Gobierno de buscar una

Voz 1804 01:01 fórmula para anular las sentencias políticas del franquismo

Voz 0116 01:04 a nosotros lo estudiamos en su momento cuando se

Voz 4 01:06 bueno la con histórica personalmente creo que ese es muy dudoso que una ley pueda anular la sentencia lo es por eso que todos llevamos Si te conocen perfectamente qué es la división de poderes el Parlamento no pueda anular una decisión del poder judicial en este caso rehacer huevos procesos ochenta años después es algo prácticamente imposible

Voz 0325 01:28 el Partido Popular por cierto no descarta incluso movilizar a la ciudadanía española contra decisiones del Govern

Voz 1804 01:34 bueno que considere que afectan a la calidad democrática

Voz 0325 01:36 asuntos como la reforma de la ley de Estabilidad o la falta de respuesta al soberanismo catalán Teodoro García Egea secretario general del PP en Onda Cero

Voz 5 01:44 no sólo vamos a poner nuestra capacidad para para intentan frenar todas estas tropelías del señor Sánchez sino que también vamos a movilizar a los españoles si fuera necesario para evitar que el señor Sánchez siga convirtiendo la red

Voz 6 01:57 que tiene un país eh eh

Voz 5 02:01 de segunda en Europa con respecto a que la calidad democrática de sus instituciones a fines

Voz 0325 02:06 en Galicia siguen activos los incendios que afectan desde el miércoles al parque natural en Ourense los equipos de extinción siguen intentando ponerlo bajo control y dos bomberos han resultado heridos leves Radio Galicia Alejandro G

Voz 0622 02:17 el fuego ha avanzado hacia el sur durante la madrugada horas en las que helicópteros y aviones han tenido que suspender su trabajo según informa la Consellería de Medio Ambiente el foco principal se encuentra en una zona de difícil acceso para los medios terrestres así que a esta hora ya se han reiniciado las tareas de extinción por aire a pesar de que todavía hay nieve hay bastante humo en la zona debido a las condiciones de baja visibilidad los técnicos no han podido perpetrar la nueva superficie afectada la última medición es de cincuenta y cuatro hectáreas quemadas en el foco principal y quince en el de menores dicen

Voz 0325 02:48 las autoridades de Indonesia han elevado a quinientas cincuenta y siete el número de muertos por los cuatro terremotos que han sacudido la isla de Lombok desde finales de julio el último el pasado domingo más de trescientas noventa mil personas continúan desplazadas y hay casi ochenta mil edificios que han sufrido daños por los temblores once y tres diez y tres en Canarias

Voz 0325 03:09 Javier Corbacho otras noticias de este viernes en China uno ONG denuncia torturas adoctrinamiento y muertes bajo custodia en centros de reeducación

Voz 0116 03:16 según Rice Projects en los centros de reeducación para musulmanes de la región de Xinjiang se practican muertes bajo custodia y torturas por lo que exige una respuesta internacional urgente la asociación asegura también que informes creíbles revela que el adoctrinamiento político en estos campos de internamiento que según algunas organizaciones civiles albergan un millón de uigures una minoría étnica china que practica el Islam

Voz 0325 03:39 los empresarios venezolanos protestan por el control de precios fijado por Nicolás

Voz 0116 03:43 duro el Ejecutivo venezolano anunció ayer que fijaba al precio de veinticinco alimentos básicos como los huevos y el café en su paquete de medidas para luchar contra la inflación masiva que asola el país pero la principal patronal de Venezuela Fedecámaras ha alertado sobre el posible desabastecimiento que este control de precios puede provocar en una entrevista a la emisora Unión Radio el presidente de los empresarios ha afirmado que hay casos en los que estos precios nuevos ni siquiera cubren el coste de las materias primas

Voz 0325 04:07 la justicia de niega por décima vez la libertad condicional al asesino de John Lennon

Voz 0116 04:12 las autoridades de Nueva York han vuelto a oponerse a la libertad de Mark David Chapman ya son diez veces chamana solicitado salir de prisión cada dos años desde el año dos mil ya no podrá volver a hacerlo hasta dos mil veinte el preso de sesenta y tres años mató a tiros al ex miembro de la banda The Beatles en mil novecientos ochenta por lo que fue condenado a una pena mínima de veinte años y un máximo de cadena perpetua Ryanair cobrará

Voz 0325 04:33 diez de noviembre por todas las maletas que vayan en cabina

Voz 0116 04:36 la aerolínea cobrará entre ocho y diez euros para llevar a bordo equipo

Voz 1804 04:39 Hesse de hasta diez kilos hasta ahora los viajeros podía

Voz 0116 04:41 llevar consigo un bolso de mano y una maleta pequeña sin cargo adicional pero desde el uno de noviembre sólo será gratis el bulto

Voz 1804 04:48 no

Voz 0116 05:01 pues es todo continúa ahora a Hoy por hoy con Pablo Gonzalo

Voz 0325 05:03 les Baptista y la información siempre actualizada no está

Voz 0116 05:06 la web Cadena Ser punto com

Voz 7 05:14 no

Voz 1804 05:23 Pedro Casablanc muy buenos días buenos días Pablo Pedro eh tú esto no lo tiene porque saber pero mira la verdad es que sin pretenderlo esta semana se ha convertido en Hoy por hoy en una especie de catálogo de lo mejor de la interpretación de este país lo digo para que esté al tanto de quienes han sido tus teloneros durante esta semana mira el lunes estuvo Emilio Gutiérrez la ayer estuvo Lola Herrera para compensar el miércoles invitamos a Joaquín Reyes Juanjo

Voz 1112 05:46 yo hoy estas tú bueno esto muy bien tiene que haber de todo tiene

Voz 1804 05:51 Pérez y más Andreo más que un programa de radio parece el programa de Mérida

Voz 8 05:55 sí bueno antes estamos siguiendo esa estamos acabando ya el festival entonces bueno pues

Voz 1112 06:04 está estado aquí bueno pero Lola Hay Emilio este año no han estado

Voz 1804 06:07 por no digo de un Mérida así

Voz 1112 06:09 Dios me

Voz 1804 06:10 gente que ha ido pasando por Mérida más tamén tuvimos la oportunidad entrevistará Nuria Espert durante este verano y la verdad es que cuando tienes la oportunidad de verlo junto es impresionante el talento interpretativo que hay en este país donde tampoco podemos decir eh Pedro que a los actores os lo hayan puesto especialmente fácil

Voz 8 06:27 no se sabe no que no que no lo tenemos fácil eh pues porque somos una raza muy especial no se no sea enterrado en sagrado nunca aquí y bueno y no estamos sacralizada es esa es la esa es nuestra pena en este en este país pero bueno yo creo que las cosas tienen que ir cambiando así Ivonne programas como éste y este tipo de de de invitaciones a qué que podamos contar nuestras vidas y lo que hacemos y sobre todo dar a conocer a la gente lo que de verdad hacemos nos viene muy bien

Voz 1804 07:01 Pedro pues vamos a empezar por ejemplo por conocer a tu vida yo me pregunto todos estos días a preguntas adecuadas igual no lo parece tanto por ejemplo tú qué teatro veías en Casablanca cuando eras niño en Marruecos

Voz 8 07:16 eh yo vivía en Casablanca era una colonia francesa y entonces tenía la oportunidad de ver compañías que venían directamente desde París a actuar allí y aquí Iggy bueno fue mi primera fascinación por el teatro fue ver ese tipo de ese tipo de días ese tipo de obras que a veces eran obras de bulevar Irán comedias bueno que ahora mismo pues eso ahora ahora sé que son comedias de bulevar pero en aquel momento era una magia era algo muy mágico ver ver señores en escena pues hablando con esos conflictos con eso bebiendo copas de champán vestidos de frac era pero un teatro muy muy muy burgués pero que bueno de alguna manera me despertó despertó mi vocación sí y luego la televisión la televisión de allí en la que en aquel momento tenía mucha ingerencia francesa también había un programa de televisión de francés donde se emitía no se emitió no

Voz 9 08:16 en una una obra de teatro entera grabada en un teatro no entonces bueno pues eso la verdad es que digamos que fueron mis primeros el las primeras caídas de caballo de San Pablo

Voz 1804 08:29 bueno lo viviste a España llega hasta Andalucía ideas sido convirtiendo con los años son uno de los actores más respetados de nuestro país iba a decir de nuestra industria pero Pedro no tengo muy claro que eso exista como tal así que diremos que sobre el escenario tú has interpretado desde grandes papeles del teatro universal hasta los más mundanos personajes de nuestro día a día para que ustedes entiendan desde el Rey Claudio de Hamlet hasta Luis Bárcenas en televisión era una presencia habitual y encina a este ritmo va camino de serlo todavía más porque si no me equivoco Pedro en este momento está rodando cuatro películas

Voz 8 08:59 sí pues eh estoy pisoteando oteando en en cuatro películas al mismo tiempo haber pisoteando significa haciendo papeles pequeñitos lo cual me permite gracias a a las estrategias que que de mi representante que los los va haciendo el puzzle estoy haciendo

Voz 9 09:19 cinco películas pero bueno cuatro películas y empieza a hacer

Voz 8 09:22 una serie con Leticia Dolera

Voz 9 09:24 que cuando acabe estas cuatro no está sonando con Almodóvar con Calparsoro con Carlos

Voz 1804 09:29 Theron con Fernando González Molina que las dos películas de la Trilogía del Baztán la número dos y la número tres y además creo que todas y me imagino que por eso hablas del puzle que le toca hacer a tu representante todas son los de todos los rodajes tocan en puntos de España diferentes

Voz 8 09:42 pues sí

Voz 9 09:43 tuve estado la semana pasada estuve primero en Vitoria luego fui a Madrid y luego me pilló voló de una cosa muy bonita que hago sobre sobre Quevedo mismo pasada no el domingo pasado estuve en El Escorial volver a Vitoria y después volver a Madrid a rodar con Carlos Theron Si aprovechó cinco días que tengo libres para descansar un poco y luego vuelve otra vez el maratón

Voz 1804 10:08 Pedro cuantos Cascos del AVE ha llegado a acumular la verdad es que cuando paso adelante

Voz 9 10:14 no digo que no los no los quiero

Voz 1804 10:17 es decir que este verano salvo estos cinco días queda reservado en realidad has descansado más bien poco pero ahora está cerca de tu huerto de naranjas es posible esto

Voz 8 10:24 sí sí sí estoy muy cerquita estoy a veinte minutos esto ya veinte minutos Si

Voz 9 10:30 en el otro día cuando termine de rodar me cogió un autobús nocturno y me vine para para Catral que es el pueblo donde

Voz 8 10:36 de dónde descanso y donde bueno está mi familia aquí y aquí estoy

Voz 9 10:42 desconectar un poco no desconectado porque no tengo más remedio que estar estudiando tengo

Voz 8 10:47 unos textos un poco difíciles en la película Almodóvar sobre todo estoy ahí estoy

Voz 9 10:52 bueno entre chapuzón y chapuzón pues estudio

Voz 1804 10:55 que además huerto de naranjas entiendo que tiene piscina

Voz 9 10:58 bueno la piscina no tengo piscina no no tengo piscina todavía la tengo está en casa de mis suegros

Voz 8 11:05 ahí sí que hay sí que no

Voz 9 11:06 me bañó hoy bueno y sobre todo intentamos ir a la playa para todos los andará

Voz 1804 11:10 sin llegar bueno tú has dicho que este mismo domingo ha sido Quevedo en una función misma la conjura de Venecia un retrato de Quevedo este verano han tenido un plan que es muy español ya lo hemos dicho antes que es que en julio te ha sido hacer un clásico en el Teatro Romano de Mérida filetes

Voz 10 11:28 no despegaban al que los caudillos y el rey de los Céfalo niños abandona

Voz 1804 11:34 pero no tienen la sensación de que ya no se ponen nombres como los de las tragedias griegas Agamenón Antígona Filopo son nombres que te forjan la personalidad

Voz 8 11:42 son nombres muy bonito si yo siempre y cuando tengo una hija la llamaré Ifigenia pero bueno e son grandes nombres sí sí sí estoy bueno es estoy inmerso todavía aunque ya hemos acabado las funciones de verano desfiló en este mundo en el mundo griego en el mundo de la mitología en La Ilíada ahí la verdad es que es es una pasada este es tan tan tan emocionante y tan apasionante como las series de HBO

Voz 1804 12:13 sí sí sí sí sí y me contaba Nuria Espert que saliera al escenario de Mérida implica perder las referencias sobre su broma sobre tu propio tamaño tu propio concepto de tu cuerpo al estar en un escenario como ese tan grande tan impresionante te sientes a pesar de haber pisado las las tablas pues tantas veces como tú que creo que es la segunda vez que ibas a Mérida cada vez que vas siempre es una experiencia impresionante no

Voz 8 12:33 bueno es un teatro que a pesar de su novia utilizar palabras tan bellas como las de Nuria ni ni ni voy a saber expresarme también pero es un teatro que a pesar de lo de lo grande que es es muy acogedor siempre digo que que te te devuelven mucho la energía que tú que tú das allí no tienen buena acústica a pesar de que ahora parece inconcebible hacer teatro sin micro cosa que yo reivindicará volvamos a hacer teatro sí micro por favor pero es un teatro que te es que claro te te te retroalimenta no lo que tú haces

Voz 1804 13:08 bueno lo recibe recibes no reciba

Voz 8 13:11 pues muy bien la reacción del público a las dos veces que he estado allí he tenido esa sensación no de que de que a pesar de lo grande de la Monumental del teatro del respeto por esas piedras y un teatro que te acoge Open pienso que debes debió pensarse para eso no porque claro en aquel momento era el único la única manera de de bueno de de comunicación cultural de de oficio religioso que tenía el teatro y entonces está estaba muy bien pensada dado no ha pasado muchísimos años siglos Si es un teatro que está reformado y está pues sigue teniendo esa magia sigue teniendo esa esa generosidad

Voz 1804 13:57 de hecho Pedro que sería casi casi terapéutico para cualquiera subirse a ese escenario hay cada uno a gritar sus propias tragedias

Voz 8 14:04 sí sí sí por supuesto es y si tienes toda la razón no sea uno no es no es broma Llor siempre lo digo eh dar cuatro gritos en un escenario hoy más común uno como está al aire libre es muy terapéutico o no oí el problema que puede enganchar no se puede enganchar como cualquier terapia si te sientes bien eh vas a querer hacerlo más no es lo que tiene nuestra profesión que nos hace sentir muy bien cuando estamos en escena ahí entonces a veces es inexplicable cómo puedes dedicarte a este trabajo con lo mal que está con lo mal que se nos trata con porque bueno pues por eso mismo porque hoy nos devuelve mucho

Voz 1804 14:42 Pedro tengo unos anuncios preparados que te van a gustar mucho cosecha Verano dos mil dieciocho los vamos a escuchar y a la vuelta seguimos

Voz 1 14:48 anda muy bien

Voz 11 15:14 les cariño has visto el mensaje del vecino lo lo he visto estoy pendiente de los niños que dice que este fin de semana han a robar en varias casas de la urbanización en serio pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de los de vacaciones

Voz 12 15:27 lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 15:40 furia punto esta excelente existe un veinte por ciento de descuento en todos los pañales y toallitas

Voz 3 15:49 si tú dices Ratatouille y Los increíbles son historias de Disney que conocemos como películas y como cuentos pero ahora una nueva

Voz 0137 15:59 la colección de treinta libros infantiles se ha puesto a la venta para conseguir no sólo entretenernos a comprar los dos grandes entidades destinan todos los beneficios a proyectos de Cocemfe su secretario de Organización es Daniel Aníbal García

Voz 13 16:12 esta idea es con la recolocación poder dar cobertura a unos niños con discapacidad física orgánica principalmente en dos proyectos uno hay transporte adaptado porque como sabes a día y el transporte todavía no es accesible para que te has con discapacidad vamos a crear un sistema de transporte adaptado para que los niños puedan acceder a los pidió a la educación al turismo de te STEC IC ahí vamos a crear salas de estimulación sensorial para niños con discapacidad en seis años principalmente de capacidad física puedan tener acceso a atención temprana como sabes todavía a día de hoy es una cobertura que no llega a todos los niños que lo necesitan

Voz 0137 16:51 Disney firma esta nueva colección de cuentos solidarios a favor de la infancia con discapacidad física y orgánica

Voz 0116 16:57 pues las vende así al comprarlos para luego le

Voz 3 16:59 Carlos y disfrutarlos tienen un retorno en las personas

Voz 14 17:04 crías cinco mil zombis guitarras veinte barcos pirata diez mil dice es una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE pues nos eh

Voz 15 17:14 esta clarísimo unas luchas de otro porque ahora la ONCE se llena negocio acércate a tu vendedor de la ONCE hipotecas adquirir los códigos de App Store y iTunes Amazon punto es Opel Safe Card para disfrutar del ocio de Internet Avs juegos música películas libros pide tu código a tu vendedor de la ONCE más informa tienen ocio punto com

Voz 10 17:34 el trece de octubre de mil novecientos setenta y dos cinco siete uno en el que viajaba el equipo uruguayo de rugby All Cristiano se estrelló en los Andes

Voz 1 17:47 los supervivientes quedarían aislados en las montañas durante setenta y dos días

Voz 10 17:53 a tan sólo dieciséis de crearon

Voz 1 17:57 sorbrevivir

Voz 10 18:00 este domingo a partir de la una de la tarde Nando Parrado el milagro de los Andes

Voz 2 18:06 de acento Robinson

Voz 10 18:10 Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto

Voz 1112 18:14 eh

Voz 2 18:19 González Batista

Voz 1804 18:22 en un minuto vamos a continuar nuestra charla con el actor Pedro Casablanc pero antes tenemos novedades sobre la manera sobre el método con el que pretende el Gobierno aprobar la senda de estabilidad presupuestaria para el año que viene sabíamos que había quedado en suspenso durante el Consejo de Ministros de hoy pero en el Parlamento tenemos novedades Nieves Goicoechea muy buenos días

Voz 1468 18:39 qué tal el qué tal Pablo el grupo socialista tiene que modificar una ley la ley de estabilidad presupuestaria un artículo de la ley el quince puntos seis para evitar que la senda de estabilidad cuando llega el Senado quede vetada para eso es necesario reformar ese artículo como te digo ni para eso es necesario que el grupo socialista presente esta mañana en el Congreso lo que se llama una proposición de ley que modifica un artículo de esa ley en la que se establece el veto el sonado pues vienen esa proposición de ley que van a registrado esta mañana tienen un texto único hemos tenido acceso a ella le dice modifica un solamente un artículo como te digo el artículo quince puntos seis de la Ley de Estabilidad Presupuestaria el nuevo texto que quiere introducir el Gobierno dice que una vez que el Congreso apruebe la senda de estabilidad esta senda pasará al Senado en en caso de que el Senado vetara a esa senda volvería SA senda al Congreso tendría que ser aprobada sólo por mayoría simple es decir que ve la reforma que hizo Rajoy de que era necesario la votación en el Congreso y en el Senado en dos mil doce pasamos ahora a una situación anterior con el Gobierno socialista anterior en el que se decía que si en caso de veto en caso de veto obsesionado volvería al Congreso y en este caso no hace falta nada más que aprobarla por mayoría simple con lo cual no quería no quedaría bloqueada como ahora puede quedar bloqueada con la mayoría del PP en el Senado

Voz 1804 19:56 claro pues es una información que les adelanta la Cadena SER Nieves Goicoechea muchísimas gracias gracias y después de conocer la actualidad continuamos hablando con Pedro Casablanc un actor que lleva subido a un escenario desde que tiene quince años y ahora que tiene que Pedro veinticinco así no más

Voz 1112 20:21 ya son diez se buena parte bastantes más Bieber

Voz 8 20:27 da vértigo alguno uno mira para atrás

Voz 1112 20:29 sí bueno pues nada debería darte tanto

Voz 1804 20:32 lo digo porque en realidad ese recorrido te ha permitido a convertirte en uno de los actores más respetados de tu gremio en cualquiera además de las modas mira a ese tu profesión tiene otros premios de la Unión de Actores por papeles en teatro y tele Premio Ondas del año dos mil dieciséis por tu papel en la serie Mar de plástico el Fotogramas de Plata y una nominación al Goya por su interpretación de Bárcenas en la película basada en un montaje teatral sobre el juicio del ex tesorero del Partido Popular y además Pedro invitado a este programa así que estás en racha eso eso es lo mejor lo último fíjense que en este país ha habido jueces habido periodistas sabido teóricos que lo han intentado pero nadie ha logrado interpretar en este país ni la mitad de bien que Pedro Casablanc los papeles de Bárcenas

Voz 1112 21:10 el dinero en efectivo directamente los sobrecargo en metálico de algunos REM de talco en billetes de quinientos

Voz 1804 21:16 Diez millones concretamente Pedro tus papeles en el montaje teatral Rufi Bárcenas de teatro del barril luego en la peli ve la película a la que pertenece este fragmento que escuchábamos y es curioso porque veníamos antes hablando de uno de tus últimos papeles de filo que representa este Mérida un tipo que paga un altísimo precio por hablar que es desterrado que separado de los suyos precisamente por hablar parece calle paralelismos claros no no es un poco este país una tragedia griega

Voz 9 21:44 bueno se es más una comedia yo creo que es una comedia costumbrista sigue siendo sigue siendo muy costumbrista y sigue siendo

Voz 8 21:51 eh eh más bien comedia yo creo es un país de comedia y la tragedia de filosofía efectivamente tiene tiene paralelismos con la tragedia de de Luis Bárcenas no es porque claro uno habla Hay uno DACA y entonces eh siempre el que se mueve como decía Alfonso Guerra no sale en la foto fija de este tipo de cosas que ya conocemos tanto eh y hay que ser no se parece que nos obligan a ser discretos parece que nos obligan a a entrar dentro del redil así no a unos rebelarse no no rebelarse ser ser persona cómoda en fin eh yo creo que el caso de de de Bárcenas eh le ha salido muy caro como les sale afiló también la maldición de Filopo es que le le le le le muerde una serpiente una serpiente venenosa hay Illa maldición de Bárcenas pues yo creo que son los son los sobre si la codiciada que también es muy venenosa

Voz 1804 22:52 la codicia es curioso Pedro porque los griegos no solamente la democracia sino que también sus peores derivada es la corrupción la mentira la hipocresía y esa tragedia griega en la que tú estás ahora tan metido como lector como aficionado al teatro pues lo refleja perfectamente

Voz 8 23:05 pero absolutamente de todo es que está somos iguales que las

Voz 1804 23:09 perfil hemos cambiado poquito sí debemos cambiar

Voz 8 23:12 lo que no nos tras nos transporta vamos mejor eh nos comunicamos mejor somos una aldea global eh tenemos más dinero pero tenemos las mismas miserias eh

Voz 1804 23:21 el alma no ayer nos contaba Lola espera que hay que llegar a querer a los personajes para poder defenderlos tú lograste llegar a querer a Bárcenas mucho en serio si AVE matizar digamos no

Voz 8 23:36 el personaje quiero decir el personaje eh está desvinculado de la persona de hecho eh no tuve ningún contacto con con él ni Se ni quise verlo demasiado ni adentrarme mucho sin hacer una creación a partir de a partir de bueno de de de ese texto tan difícil a partir de su de su manera de hablar a partir de lo poco que Kelly había visto no lo en televisión E Entonces yo creo un personaje yo quería al personaje que está vacía

Voz 9 24:05 no a Luis Bárcenas luego lo he conocido cuando después de hacer la película

Voz 8 24:09 la eh es un señor que que me cayó muy bien Graeme recibió bien Le gustó la película estuvimos hablando una charla cordial pero el personaje es otra cosa personajes otra cosa de hecho me dices que te veo y veo a Bárcenas no no me parezco absolutamente nada no tengo nada que ver pero bueno he creado un personaje que que que bueno que nos hace soñar lo que nos hace ver al otro no yo creo que es es nuestra labor no hacer hacer que el público sueño de alguna manera o que se imagine que está viendo a otro que no eres tú

Voz 1804 24:40 además hay algo que me fascina de ese encuentro que tuviste con Bárcenas que no sé si es cierto el escuchado como anécdota que es que Alberte de dijo algo que es casi una contradicción en sus términos dijo no soy tan chulo soy más guapo

Voz 8 24:53 por del efectivamente esas palabras

Voz 1804 24:55 en el fondo soy te digo que lo que tú quieres

Voz 8 25:00 ese dato se era totalmente ese dato

Voz 1804 25:02 hoy llora que tocamos estos asuntos es cierto Pedro qué te han llegado a proponer interpretar a Rita Barberá

Voz 8 25:08 bueno e si eh nueve en una en una ocasión me lo me lo propusieron no en teatro ni en cine sino bueno en programa de televisión hacer una broma eh y no me parece

Voz 9 25:21 yo no bueno no me pareció acorde con con las cosas que yo hago qué hago

Voz 8 25:25 lo que me gusta hacer no se va a ir bueno y declinó el declinó la invitación

Voz 1804 25:30 ya bueno es que también nos definimos tanto por la verdad que decimos que si queremos hacer cosas como por aquellas voces que nos negamos a hacer algunas creo que si hay algo que me fascina del del teatro Pedro que no pasa en la tele no pasa en la radio ya hemos visto que tampoco

Voz 9 25:44 puede pasar en la música ahí tenemos ejemplos muy recientes

Voz 1804 25:47 quiero comentarte si tú crees que el teatro es uno de los últimos espacios de libertad donde dentro del contexto de un escenario todavía puede hablarse casi de todo

Voz 8 25:56 eh yo creo que sí yo creo que es de los pocos contexto se pactan públicos que nos quedan donde se puede decir casi de todo eh

Voz 9 26:06 ah si así me ha ocurrido así y así está siendo Mi carrera no hasta el momento me temo me me daría mucho miedo que eso pudiese terminar no

Voz 8 26:17 en el teatro a través de la

Voz 9 26:19 metáfora a través de la poesía puede hablar pude hablar prácticamente de todo yo creo que de todo no absolutamente

Voz 8 26:24 de todo ello y sobre todo como como produce esa esa reacción catártica en el público y es muy sanador además es muy sanador no sé si es que la radio queda grabada lo pasa desgraciadamente el teatro ya queda grabado siempre noble todo queda grabado hoy todos es saber a través de las redes sociales

Voz 1804 26:45 eh yo espero que siga siendo

Voz 8 26:48 espacio de libertad no sin embargo Pedro

Voz 1804 26:50 siquiera los actores cuando bajamos del escenario podéis hablar abiertamente podéis decir lo mismo que hubierais dicho encima de un escenario lo decir debajo y también hay ejemplos que seguramente todos nuestros oyentes Se le vendrá a la cabeza tú has tenido alguna vez miedo a expresar exactamente lo que piensas porque hay posibilidad de que eso tenga consecuencias sobre tu trabajo

Voz 8 27:08 sí sí he tenido miedo y bueno ahí sigo teniendo soy

Voz 9 27:13 a lo mejor soy un poco bocazas no me pasa

Voz 8 27:16 a veces yo digo cosas de las que luego me me me arrepiento oí Ike tengo mi

Voz 9 27:22 me da miedo que salgan a la luz o que se vuelvan a a escuchar en algún momento yo creo que el teatro era era campo campo de libertad en el momento cuando era efímero en el momento en que no no había posibles

Voz 8 27:33 Iradier de que aquello se repitiera eh es ahora claro cualquier declaración tuya ese magnifican las redes sociales cualquier cosa que digas puede ser un titular de periódico y vivimos en un en claro en esta sociedad capitalista absolutamente dictatoriales es es es es una dictadura al fin y al cabo el icono cosa que digas puede puede influir en tu trabajo puede influir en tu en tu forma de de de ganarte la vida no hay los que diría tenemos familia y una edad pues tenemos que tener cuidado

Voz 1804 28:08 me encanta Pedro porque hablando de las dificultades de hablar claro has hablado clarísimo

Voz 8 28:12 bueno estoy aquí intentando cerrar

Voz 1804 28:15 quince horas ya ya ya sé de lo que habla escribe hoy es si has hablado de muchas cosas también durante esta entrevista pero además lo has hecho en muchos idiomas puede que la gente no lo sepa pero el currículum de Pedro Casablanc es que ni el de un diplomático lo mismo te hace un papel en perfecto castellano que te pone acento andaluz como Mar de plástico

Voz 1 28:34 como Hawk

Voz 1804 28:39 ha sido una acento boliviano el acento del general Centeno Anaya en la película H

Voz 16 28:45 quiero pensar que los bolivianos serían receptivos a sus ideas nosotros ya tuvimos nuestra revolución pues tengo yo a hablar de las

Voz 1804 28:52 si no lo parece pero eres tú Pedro hablando con acento voy dianas hace mucho tiempo que lo mismo en un papel en inglés como otro general esta vez de mano Lete a día habla también perfecto francés

Voz 1 29:12 la plaza de hace la cubre fijos

Voz 1804 29:15 bueno todo perfecto porque yo en realidad no se habla francés mucho mejor que yo vi en árabe como el feo de la serie cannabis que no es que sea yo Bárcenas ahora este es el personaje se llama así el que por cierto es uno tú malos más malos sí

Voz 8 29:37 sería el que que no se ha visto aquí o que no hemos tenido posibilidad está en creo que en en en Netflix Francia es una producción francesa coproducción con con Arcadia de Barcelona ahí el feo es un bueno un barón de la droga eh que maneja eh manejar negocios en Marruecos en Francia en España hay bueno buscaban un actor que pudiera euskera

Voz 1804 30:00 pudiera ser políglota y feo además

Voz 8 30:02 así que tuviera experiencia en malos bueno y me tocó y la verdad es un personaje muy muy muy cruel

Voz 9 30:10 es un tipo pero no sé con un me me gustó mucho hacer los me gusta mucho hacer

Voz 8 30:15 porque tenía un fondo Un fondo muy muy muy muy melancólico oí bueno uno de los para mí uno de los grandes personajes que que podía interpretarse

Voz 1804 30:24 llevara para que Pedro Casablanc diga que un personaje malo con la experiencia que tu tienes interpretando a malos ya tiene que tener mala idea el personaje bueno tú estado en muchas series asestado pues de enseres que son además muy importantes para nuestro audiovisual nuestra cultura popular desde Cuéntame donde ha estado este año hasta ahí Señor Señor hace ahora veinticinco años casa

Voz 17 30:45 no

Voz 1804 30:50 de aquí tareas comido un hombre Dios de cordero que no ha sentado del todo bien hace ya casi veinticinco años porque estás en el noventa y cuatro Si ahora vas a externos lo has dicho en la serie nueva serie Leticia Dolera estas en la serie Félix Movistar es decir traspasado las ficciones de televisión para pasar a las gran creadas por las grandes plataformas y a mí me fascina nunca el brotó ningún actor tú has estado Pedro enganchado a alguna serie en la que salgas tú

Voz 8 31:16 no He visto lo has visto las he visto he visto un poco a lo mejor eh el otro día lo hablaba precisamente con mi compañera en la película causaron con Amaya Salamanca tenemos una una relación extraña con el trabajo con con lo que hacemos con con la posibilidad de vernos no eh no suelo ver lo que hago eh casi nunca os sino o lo veo una vez de manera muy superficial e lo lo veo como por encima no e incluso bueno he hecho una serie con para la BBC que se Pau del INEM siquiera eso lo he podido ver entero no porque no veo veo todo lo que hay alrededor ósea

Voz 1804 31:55 claro soy consciente de que al lado tengo un fue

Voz 8 31:58 Code que al lado tengo Hinault no me lo acabo de

Voz 9 32:00 creer por lo tanto no me puedo enganchar puedo verlo como un trabajo Ana

Voz 8 32:04 mítico pero sí que me engancho con series y me engancho con películas Si hizo muy buen espectador de cine y de televisión pero curiosamente no con lo que hago yo no porque sé que detrás estaba un señorial que le pongo cara sé que eso no está rodado en tal sitio

Voz 1804 32:18 claro si sale el micro para Río la secuela

Voz 8 32:24 ese profesional hay que que me impide verlo con de manera ingenua de enganchar

Voz 1804 32:29 primero pues es pasarlo fatal cuando pones la T de porque estás en todas partes dejé tienes que tener cuidado para no verte a ti mismo

Voz 9 32:34 no me veo no me veo IX no tengo además no tengo tele a esas ideas para para para verme tengo que hacer un esfuerzo no yo prefiero ver a otros compañeros que me gusta más

Voz 1804 32:45 ustedes a diferencia de Vera pese a diferencia de Pedro Casablanc quieren verle en el cine tienes pendiente varios estrenos Viaje al cuarto de una madre Celia Rico alegría tristeza con de que es una peli de Ivonne Bezana estás también en uno de los estrenos seguramente más esperados del año que Súper López

Voz 2 33:03 las dos décadas a Cristo Juan dejarle pasar

Voz 1804 33:09 había sido de todo pero padre de superhéroes Tate faltaba eh

Voz 8 33:11 hay mucha ilusión esto me hace muchísima ilusión es digamos que mi primer papel de comedia en una comedia eh fantástica ahí donde a un personaje una muy

Voz 9 33:22 buena persona el Papa del el Papa del superhéroe nace ese Glenn Ford en Superman hago de Glenn Ford for muy español

Voz 1804 33:29 pues hay muchas muchas cosas que ver de Pedro Casablanc por lo que estás currando durante estos días imagino que en los próximos meses vamos a tener muchas más oportunidades de verte Itu muchas oportunidades para evitar ir al cine por si acaso sales en una película en nota ella me encanta tu sentido del humor Pablo gracias Pedro Casablanc es un magnífico actor mejor entrevistado muchísimas gracias por este por este rato muchas gracias a vosotros y un regalo tenemos libertad para volver a los naranjos y a la piscina de tus suegros sobreoferta es un abrazo

Voz 1112 34:00 hoy por hoy

Voz 1804 38:54 nuestro siguiente colaborador lleva semanas buscando héroes anónimos a los que dar protagonismo el protagonismo que otros medios les han negado de hecho gente admirable y virtuosa que hace más llevaderos nuestros veranos inspiradores ejemplos de honradez de entrega esa que va obras abismo al prójimo dicen que todo lo bueno se pega Johnny no lo pillaba sí efectivamente es la excepción a la regla si hubo vida eso

Voz 33 39:15 el buenos días Pablo buenos días Barrena España así amigos ya está aquí la penúltima entrega de los héroes del verano

Voz 34 39:26 en penúltima comparsa alguien hay verdad es verdad

Voz 1804 39:30 quieres centrarte mira cuando uno está a gustito verdad te tienes que ir verdad como esa sensación lo larga que me pasaba los noventa

Voz 8 39:36 las las gestiona mejor FGE están poniendo ya la lenta es bueno

Voz 33 39:38 hoy traigo dos héroes del verano comparten profesión pero cada uno tiene su propio cuerpo me atrevería decir que ellos y ellas son el cimiento de la sociedad la base de desarrollo porque además todos hemos sido alguna vez becarios

Voz 1804 39:54 becarios becario esta gente que hoy me ha sorprendido al primo ya hemos hecho toda la familia lo que es el núcleo de tu tu entorno a veinte metros de distancia de Villaverde el casi seguro que tiene un primo Carnicero Estepona no becario si Cáritas quiénes son eres tú no los tuyos Pablo Ignacio son el futuro los cacharros de la informa mira yo ya estaba todo hasta ahora todo iba bien pero perdóname que te interrumpa tu crees que a lo mejor me lo contó la ilusión que tiene ahora mismo en la pecera pues a lo mejor pues eso es lo que quiere es a lo mejor sí

Voz 33 40:27 ya no hay marcha atrás así que prepara tu pabellón auditivo porque comienza conversaciones con un becario y una becaria

Voz 3 40:36 parece que no pero su labor es muy importante estamos con becarios y estamos con Beccaria contentos de becarios sí muy contentos ilusión se mucha mucha por cierto en que emisora hay programas es trabajando

Voz 0503 40:52 en Hoy por hoy de la Cadena Ser con qué periodista gusta ya a trabajar en un futuro y porque con la verdad que yo estoy muy contento con los que estoy trabajando pero se ha no gusta mucho Pepa Bueno por ejemplo que trabaja aquí Ángels Barceló también Toni Garrido también le has metido el tercero repitió el derbi Alves no mancharse lleve a decir también Pepa Bueno acogida ya

Voz 35 41:15 entonces Antonio García Ferreras porque porque conferencias porque me gusta mucho saber mucho de política tocado muchos palos a zonas entrevistas muy muy buenas muy buenas lentejas tengo entendido a fuego lento de las claves aprobado no pues mira

Voz 0503 41:28 a mí me lo he dicho a Ana Ignacio becario

Voz 1112 41:33 mentiría gays al público por conseguir una buena audiencia y he pensado voy a apuntar los Cipolatti vale esta paradita

Voz 35 41:44 no no en periodismo siempre hay que decir la verdad contrastar todos de Don Cherry y nada nada

Voz 0503 41:49 la venga rebote no yo tampoco me bien centrado ahí

Voz 1804 41:53 tiene el corte

Voz 0503 41:55 visto el coloso en llamas no no lo he visto

Voz 3 41:58 como encontráis a los medios de comunicación a día de hoy un pequeño análisis os pido que trabaja mucho

Voz 0503 42:04 con oficina en la redacción no veo que salga mucho bueno lo que yo veo a mi alrededor

Voz 3 42:09 si piensa lo mismo sobre todo hay más trabajo de calle a lo mejor en secciones informativas y tal pero si estás dedicando tan programa es más trabajo de oficina Driss el título en regla o estáis haciendo

Voz 0503 42:20 frente a ello porque me queda una asignatura agosto uno pero soy becario regla todo verdad

Voz 0159 42:26 sí sí todo en regla pero también estoy haciendo un Cifuentes que me queda el trabajo fin de máster posea espeta al ha creado mucha escuela

Voz 2 42:34 me caería

Voz 0503 42:36 de cara a que se deja de ser becario pues yo creo que como a los cuarenta ya los cincuenta ya espero tener mi primer trabajo remunerado a un poco más estable la que tienes un plan de sí sí sí lo tengo planeo oye una cosita a Luis hecho micro de micro en directo

Voz 0159 42:51 Conexión nada pues ha llegado nuestro momento

Voz 1804 42:56 eso es lo que tienes aquí dentro Pablo te lo dijo sí hombre pues sabes qué pasa y qué tengo que firmar les las notas de las prácticas que está escuchando atentamente no he oído que me nombraran en la primera pregunta con qué periodista te gustaría trabajar es porque lo es corto

Voz 34 43:07 sí pero lo lo caro que era lo primero

Voz 1804 43:12 Pablo Saavedra por no resultar redundante dijiste lo corto de frecuencia de la policía ya estaba ahí si estabais aquí luego que comprobó que tiene muchas ganas de irse a la calle tiene pero para pero para estar en contacto con la información y con vuestro cuando queráis hecho han hecho si queréis buenísimo en quieres probar el informativo venga escucharlo adelante el informativo

Voz 0503 43:41 el paro se dispara a un señor en Albacete

Voz 35 43:45 el hombre se encuentra estable pero con pronóstico reservado ya que se sale de ésta deberá pagar el trimestre de autónomos Javier FS tiene una carpintería en Tobarra y ahora casi todo se fabrican BVA

Voz 0503 43:56 qué angustia o difícil de describir esto esto acentuación el cuello de Fernando Alonso acogerá a los refugiados del Aquarius

Voz 0159 44:05 y con la otra mitad del cuello que le que era le van a meter en la cara

Voz 35 44:09 al ministro de Asuntos Exteriores italiano por su parte las ONG's han visitado las instalaciones el cuello de Fernando y han quedado muy satisfechas la verdad que me

Voz 0159 44:17 me ha impresionado mucho cuenta mañana por lo que representa

Voz 0503 44:20 a la reaparición de Jesulín de Ubrique ya es de lo que más preocupa a los españoles

Voz 35 44:25 ya sea para bien o para mal el matador de toros está llenando muchas conversaciones deberán hoy tampoco descarta remasterizar su gran éxito toda toda toda te necesito toda

Voz 2 44:35 pero bueno te vas a un bar de tomar una cervecita

Voz 0503 44:39 a ver que se te pase un poco el deportes destacamos la final de la Copa del Rey de fútbol se jugará en marzo

Voz 0159 44:46 la NASA y la Federación Española de Fútbol han llegado a este acuerdo y finalmente habrá partido madre mía

Voz 34 44:52 muy bien no prepara nada para el tiempo pero hace bueno se puede decir si la verdad que hace muy bueno

Voz 1 44:57 pues el ente para salir de paseo varado

Voz 35 45:00 pues espero que les haya gustado este espacio de volvemos la semana que viene con más no

Voz 0503 45:05 dice a selectivas estamos aquí no sé no sé que decir la verdad volvemos mañana era becaria Ignacio Recarte

