Hoy por Hoy (24/08/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1645 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy hora luz Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo lo adelantábamos hace unos minutos la SER ha tenido acceso al texto de la proposición de ley con la que se va a habilitar el procedimiento para que se pueda aprobar el techo de gasto aunque el PP lo vetara en el Senado ese procedimiento va a ser como el de otras leyes es decir si el Senado lo rechaza volverá al Congreso ISE podrá aprobar allí por mayoría simple información de Nieves Goicoechea

Voz 1 00:31 si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere volver a la etapa anterior de Zapatero dos mil cuatro dos mil once cuando el Senado no tenía la capacidad que tiene ahora de plantear ese veto a esta senda de estabilidad al Gobierno del PP lo modificó en dos mil doce para dar más poder a la Cámara Alta y ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve hacia atrás vuelve a eliminarlo a la proposición de ley que tiene un artículo único para modificar la parte de la ley de estabilidad presupuestaria que establecía estas condiciones en dos mil doce de tal manera dice el texto

Voz 1509 00:58 lo que sigue la senda obtiene el respaldo del Congreso es vetada por el Senado volvería a la Cámara Alta a la Cámara Baja perdón sólo haría falta la mayoría simple para sacarlo

Voz 1645 01:09 el Gobierno está reunido hasta ahora Reunión del Consejo de Ministros en la que se va a aprobar el decreto ley que va a suponer el inicio de todo el proceso para exhumar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos va a comparecer después la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo para dar los detalles de los argumentos que vaya incluir ese decreto ley como venimos contando el Ejecutivo defiende el uso de ese formato que esos en casos de necesidad porque hay un mandato del Congreso la votación del pasado año en la que no hubo ningún voto en contra de esa exhumación que sigue por tanto sin cumple se informa Óscar García si esa es una de las patas de los argumentos en los que se basará el Gobierno para justificar la extraordinaria y urgente necesidad que implica aprobar un decreto ley según marca la Constitución en dos mil diecisiete el Congreso exigió al Ejecutivo que exhumar los restos de Franco con preferencia además esa iniciativa se aprobó sin ningún voto en contra ir Rajoy no hizo nada con lo que el actual Gobierno entiende que lo tiene que hacer Por otro lado también se basa en los constantes requerimientos que al Gobierno español ha hecho Naciones Unidas en este sentido ya hace suyos los argumentos del informe de dos mil once de un grupo de expertos que ya consideraron entonces que la presencia de Franco en el Valle de los Caídos es incongruente al ser concebido sólo para fallecidos de la Guerra Civil el decreto ley Se aprueba hoy y mañana se publica en el BOE deberá pasar luego por el Congreso para su convalidación en menos de un mes sin embargo en el PSOE cuentan con que los restos de Franco podrían ser trasladados en septiembre el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas acaba de pedir al Gobierno que no utilice esa vía la del decreto ley

Voz 2 02:34 por lo tanto pedimos a Sánchez que rectifique el proyecto de ley que llame a los grupos parlamentarios habla a discutir y consensuar una solución

Voz 3 02:45 para el Valle de los Caídos

Voz 2 02:48 que cumpla con los requisitos que establecía el informe de expertos del dos mil once

Voz 1645 02:54 informe de expertos que avalaba la exhumación de Franco del Mausoleo de la Sierra de Guadarrama la vicepresidenta va a tener que responder seguramente también por la decisión del Gobierno de expulsar a los ciento dieciséis migrantes que saltaron el miércoles la valla de Ceuta Amnistía Internacional ha expresado esta mañana en la SER su malestar por esta decisión que en su opinión vuelve a poner a esas personas en peligro al enviarlas de vuelta a Marruecos Esteban Beltrán director de esta organización en España

Voz 4 03:15 corren riesgo a estas y ciento dieciséis personas porque Marruecos no es un país seguro para mediante un refugiado es donde se cometen violaciones de derechos humanos contra ellos según el acuerdo no contiene ninguna cláusula de derechos humanos y en tercer lugar es un procedimiento que no hace que una persona puede tener una asistencia de un abogado en condiciones mandó un mal mensaje de respeto a los derechos humanos o un paisaje equivocado respecto a los hechos de dos humanos de migrantes y refugiados

Voz 1645 03:47 el camino de las doce y cuatro y les estamos contando más novedades del máster que cursaron Cristina Cifuentes y Pablo Casado uno de los alumnos ex compañero de Cifuentes sacó un sobresaliente antes incluso de registrar defender el trabajo y otra también tuvo buena neta sin haberlo hecho siquiera Radio Madrid Laura Gutiérrez Fernández

Voz 5 04:03 puso de Cifuentes y uno de ellos ni siquiera según ha confirmado a la SER hizo el trabajo fin de máster ni en vino el posgrado aún así tiene un sobresaliente en el TCM sólo pusieron en el mismo día el doce de diciembre de dos mil doce que otro compañero también de Cifuentes también ha calificado con sobresaliente sin embargo en su caso este alumno se hizo el máster y preparó su TCM aunque la nota de ese trabajo finas en la pusieron a un mes antes de que él le comunicara a la universidad que la ve terminado este alumno se puso en contacto con Cecilia Rosado la coordinadora del Master el diecisiete de enero de dos mil trece para contarle que había hecho ya el trabajo y preguntarle dónde debía registra el hoy cuantas copias debía presentar un mes antes de Semel el departamento Álvarez Conde ya lo había evaluado sin ver el trabajo sin escuchar su defensa estas dos atas y las de otros cuatro alumnos han servido de base a la jueza para imputar a dos profesoras que hasta ahora no estaban en la lista de investigados clara Souto y Laura Nuño acusadas de falsedad documental y prevaricación administrativa

Voz 1645 04:55 vamos a Galicia seguimos pendientes del avance del incendio que afecta al parque natural de invernadero en Ourense no ha quemado una gran cantidad de hectáreas pero sí que los trabajos de extinción están siendo especialmente difíciles por la niebla el humo de hecho hay dos bomberos heridos leves redacción en Santiago Aida Pena

Voz 5 05:09 ha cerrado invernadero en la provincia de Orense lleva casi dos días ardiendo los dos focos que se registran en la zona han quemado ya más de setenta hectáreas según la Xunta es difícil calcular con exactitud el terreno afectado por la intensa niebla y el humo con el amanecer se han incorporado medios aéreos a las tareas de extinción se suman a los medios terrestres que trabajan en la zona de forma continuada los trabajos son muy complicados por lo escarpado del terreno en pendiente de muy difícil acceso está previsto que a medida que avance la jornada se incorporen más medios para tratar de sofocar el fuego que fue evocado por el rayo de una tormenta seca no hay ninguna vivienda amenazada en la zona durante las tareas de extinción dos bomberos forestales resultaron heridos leves

Voz 1645 05:54 ya está horas ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Vitoria en repulsa al agresión sexual que ha sufrido una mujer transexual en esa ciudad fue violada por el camarero de un bar en esa concentración está malla trazo adelante

Voz 6 06:05 si la lluvia que ha estado cayendo hasta hace apenas unos instantes me he entendido que decenas de ciudadanos y los principales representantes institucionales sea ciudad con el alcalde Gorka Urtaran nada cabeza se concentre en estos momentos y de forma silenciosa a las puertas del Ayuntamiento de Vitoria para condenar la agresión sexual sufrida este pasado martes por una mujer tras los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes al martes en un bar de la ciudad el presunto agresor camarero del local esperó a que saliesen los últimos clientes para agredir sexualmente a la mujer a la que amenazó de muerte para que no les denunciara tras ser detenido y puesto a disposición judicial el presunto autor de la agresión ha quedado en libertad con cargos tenía retirado el pasaporte y se ha dictado una orden de alejamiento de la víctima desde la Comisión anticipado de Álava denuncian la gravedad de los hechos la doble discriminación que sufren las mujeres trans coser Mujeres por la no aceptación de su identidad sexual

Voz 7 06:51 hay más en titulares con Julio Rey Javier Corbacho usted los condenados por la agresión de Alsasua Navarra han sido trasladados a una cárcel vasca desde Soto del Real en Madrid fueron condenados por agredir a dos guardias civiles y a sus novias en octubre de dos mil dieciséis puntos

Voz 1645 07:04 foto de siete coma uno grados sacude una zona a doscientos cincuenta kilómetros de Perú el temblor tenía una profundidad de seiscientos diez kilómetro unir

Voz 7 07:11 tengo cercano a Berlín obliga a evacuar tres poblaciones del estado de Brandenburgo las autoridades han aconsejado a los vecinos de la periferia de la capital que cierren puertas y ventanas

Voz 1645 07:19 Escocia investiga a su ex ministro principal por abusos sexuales a dos miembros de su equipo cuando estaba en el poder Álex Salmon ya ha anunciado que denunciará al Gobierno que ha formulado ambas denuncias

Voz 7 07:28 la selección española femenina Sub veinte disputa esta tarde en la final del Mundial ante Japón y comienza la segunda jornada de la Liga en Primera con el Getafe Éibar y el Leganés Real social

Voz 8 07:36 Acebes hemos llegado así a las diecisiete de momentos todo Pablo muchas gracias hasta luego seguimos

Voz 1645 07:41 hoy por hoy

Voz 8 07:48 hoy por hoy Pablo González Batista Gate en son las doce y ocho una hora menos en Canarias están escuchando ustedes música country no es la música habitual en este rato de radio y lo hacemos porque ya hemos conocido una noticia triste la muerte de una figura muy importante para la historia el country Ed King autor de esta canción fundamental para la historia no solamente del género sino también para la historia de la música

Voz 9 08:20 claro

Voz 8 08:28 no probablemente estos acordes estén entre los más reconocibles de la historia de la música y hoy queríamos dijimos bueno pues vamos a hablar de Kim vamos a llamar a un especialista en country lo hemos hecho el problema es que lo hemos tenido que hacer volver de sus vacaciones Tom calen muy buenos días hola buenos Tom que placer verte aquí estamos muchas gracias por venir esta decía yo que es una noticia triste para la historia de la música en general el rock sureño quien ha más que está sale los pisos

Voz 11 08:58 pero los nenes quienes ya sabes tú mejor que nadie una banda importa

Voz 8 09:03 asimismo esta historia esta canción que me cuenta es un himno canciones favoritas Oblaré tienes más popular Catón tiene una cultura del country bastante profunda entonces signo sus cuentas ocasiones favoritas para nos vamos a enterar podemos decir que ésta está entre ellas no está boda esa canción por supuesto si yo como esta canción yo de hecho estuvimos Elkin que así se llama el guitarrista de una de las bandas más complicadas de pronunciar de la historia del rock para si sigue como es la pronunciación correcta claro yo lo pronunciado atisba escáner pero es lo correcto bueno quién quién era King quien lo curioso hablamos de rock sureño con el que Ignacio

Voz 11 09:41 en California que es eh pero el grupo E en setenta y dos Si dejó el grupo justo antes que casi la madre de ellos murieron digerible H de la Unión el setenta y siete si no me equivoco

Voz 1645 09:57 en donde murió de Ronnie Brown iban Shang

Voz 11 10:01 Easy Jet que en el juntos intentaron esta canción en el Rif está famosa tuntún pues viene del IES entonces curioso un himno al sureño

Voz 8 10:20 es la la génesis esta canción porque yo tengo entendido que nació como una respuesta en el ya aún

Voz 11 10:24 bueno sí es lo que cuenta la darle ni han comenzado en parece criticaron poco la gente del sur de varios cosas ellos que eran contestar da una imagen más positivo del sur que normalmente existe en todos ellos aunque no son de Alabama todas Ronnie más de Florida del norte que es pararse Alabama porque no en el sur que Falls más aquí pero así se ponían escribirlo deberá que salió este sonido de triplica taras y este rif preguntarán a a mismo quien no que hay que esto de que ese es el ese sonido es el sonido de Alabama el King

Voz 8 11:06 qué ha muerto según dice a la revista Rolling Stone bueno hace había sido hospitalizado recientemente por un cáncer de pulmón ese público sino me equivoco ayer en la en hora horario americano ayer en su perfil de Facebook a muerte en Nashville y además King al que escuchábamos efectivamente tocar la guitarra vamos a escuchar también cantar él no cantaba bueno de hecho no es cantando es hablando porque King es la persona que dice Wang antes de que empiece a para decirle a dos hemos escuchado tal vamos a verlo

Voz 9 11:38 no

Voz 12 11:41 le gusta a mí también me de los dos es la voz de Ekin guitarrista de una banda mítica de Linares que ha muerto a los sesenta y ocho años y ha muerto Tom probablemente sin saber que en España todos hemos cantado muchísimas veces esta canción con una letra muy distinta

Voz 11 11:58 es correcto es una canción sobre raíces y de dónde eres y lo que tú valoras no saben perfectamente que los gallegos en los de Alabama tiene algo en común

Voz 8 12:30 tú también piel de gallina todo relato tú en tu vida crees que ya habrás cantado más veces a Galicia o a Alabama pues hasta ahora querido gana Alabama pero si Dios amablemente me da unos años más temida propiamente va a acabar ganando Galicia porque estuvo allí en verano y los acantilados maravillosos del norte quiero volver pronto pues justo por eso te lo preguntaba vamos

Voz 13 12:52 la a desear que la tierra Lecea leve como decían los romanos a guitarrista Kim cuya muerte hemos conocido esta mañana que desgracia en paz tomo calen muchísimas gracias

Voz 8 13:03 hoy es duro hacer es despedir la semana con nosotros por anunciar que pronto estarás aquí junto a Trinidad así digo lo denunció yo pero que es muy probable muy probable pues mira yo te lo voy a agradecer muchísimas gracias venciendo

Voz 1509 18:04 y antes de terminar no seremos las preguntas que nos deja el día D