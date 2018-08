Hoy por Hoy (27/08/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 buenos días son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0456 00:03 venga

Voz 0027 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy horas antes de que Pedro Sánchez despegue hoy en su primer viaje como presidente a Latinoamérica el Gobierno ha intentado apagar en las últimas horas el incendio entre jueces y fiscales a raíz de la defensa del juez Pablo Llarena en la denuncia que han presentado contra él en Bélgica Puigdemont y los demás dirigentes independentistas huidos en un comunicado emitido este domingo La Moncloa no especifica si su intención de contratar abogados belgas y pagarlos por tanto se limitará sólo al defender la soberanía jurisdiccional española os también se pagara la defensa del magistrado Llarena por sus declaraciones un matiz por lo tanto con respecto al comunicado del Ministerio de Justicia de hace cuatro días que precisaba que el Gobierno no defendería Llarena en lo que el Ministerio de Justicia llamó asuntos privados queda fuera del nuevo comunicado por tanto el párrafo que más malestar provocó entre la magistratura también entre la oposición oposición política que reclama el amparo sin limitaciones a Llarena ante los tribunales de Bélgica el Partido Popular pedirá la comparecencia de Dolores Delgado ministra de Justicia Javier Maroto es el vicesecretario de Organización del PP

Voz 2 01:23 vamos a solicitar la comparecencia inmediata de la ministra de Justicia para obligar desde el Partido Popular al Gobierno de Sánchez hacer cumplir la ley y además a defender a los que han hecho que la ley se cumpla en Cataluña como es el caso del juez Llarena

Voz 0027 01:39 la estrategia del PP en el Congreso que hoy retoma su actividad con la Diputación permanente se basa precisamente en pedir explicaciones al Gobierno quince de las veintiséis peticiones que se estudiarán este lunes en la Cámara Baja para que comparezcan Sánchez hizo esos ministros quince de veintiséis han sido presentadas por el Grupo Popular y Ciudadanos irán a los tribunales por la agresión a una mujer en Barcelona este fin de semana cuando daba lazos amarillos Inés Arrimadas líder del partido en Cataluña cree que esa agresión puede constituir un delito de odio aunque el supuesto agresor niega que fuera por motivos políticos y denuncia que fue golpeado primero

Voz 0564 02:12 queremos que todo el mundo entienda que en Cataluña desgraciadamente teníamos razón cuando llevábamos años diciendo que esto iba a generar una grave fractura social

Voz 0027 02:25 esta madrugada desde Estados Unidos no llega de nuevo el sonido mortal un tiroteo un joven ha matado a dos personas y después se ha suicidado durante la celebración de un torneo de videojuegos en Jacksonville en Florida Carolina Gómez buenos días

Voz 0268 02:41 buenos días hay también nueve heridos de bala todos estables a esta hora el autor de los disparos es un joven de veinticuatro años que participaba en el torneo que se celebra en un centro comercial el suceso se produce dos días después de que en la misma ciudad tuviera lugar otro tiroteo con un muerto y dos heridos

Voz 0027 02:55 el Papa pide perdón a las víctimas de la pederastia pero no desmiente de forma clara las acusaciones de un arzobispo que asegura que Francisco el Papa no hizo nada cuando supo de las denuncias en esta

Voz 0268 03:07 el arzobispo anglicano ex nuncio en Washington acusa al Papa de conocer los abusos cometidos fueron cardenal norteamericano cinco años antes de admitir su renuncia cuando el escándalo saltó en la prensa precisamente ante los periodistas que hayan seguido en su visita a Irlanda donde ha pedido perdón a las víctimas de los abusos el Papa ha dicho esta noche que no va a hablar de la denuncia sonido recogido por la Cope

Voz 0027 03:27 un juez

Voz 3 03:29 yo no digo una palabra sobre esto creo que el comunicado habla por sí mismo y ustedes tienen la capacidad periodística suficiente para llegar a las conclusiones

Voz 0027 03:40 es la conclusión

Voz 4 03:44 y ha muerto en mil Simon al despacho lo que trabajar de ganarme la vida a así llaman ISIS que no fue sincero estoy enfermo pero debemos en el parque ha muerto a los noventa y uno nazi

Voz 0268 03:57 ha sido uno de los maestros de la comedia estadounidense uno de los más representados en Broadway dramaturgo guionista entre sus obras también destacan La extraña pareja o Los sin John Kers estuvo nominado al Oscar en cuatro ocasiones y diecisiete a los premios Tony de teatro

Voz 0027 04:12 el Campeonato Iberoamericano de Atletismo ha hecho sonar el himno franquista cuando el Espanyol Javier Cienfuegos celebra su oro en lanzamiento de martillo

Voz 5 04:23 así sonaban sin fuegos no ha roto el protocolo aguantado

Voz 0027 04:26 es decir nada pero en la propia organización ha debido de darse cuenta porque ha cortado el himno de Pemán a la mitad bueno enhorabuena a Cienfuegos enhorabuena también al Real Madrid que es nuevo líder a falta de los dos partidos de hoy Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 04:38 buenos días Aimar con su victoria uno cuatro en Montilivi sobre el Girona se adelantó con un gol de Borja García le dieron la vuelta a los blancos al marcador con doblete de Benzema uno de penalti goles de Ramos también de penalti de Gareth Bale además empate a cero en el Sevilla Villarreal y Espanyol dos Valencia cero con el primer gol fantasma concedido por el bar el marcado por Granero de falta hoy se completa esta segunda jornada con dos partidos desde las ocho y cuarto Levante Celta a las diez de la noche Athletic Huesca ahí también se completará la segunda jornada liguera en Segunda con el Rayo Majadahonda Mallorca desde las ocho

Voz 0978 05:05 la previsión del tiempo para este lunes Jordi Carbó buenos días buenos días tiempo soleado y caluroso de pleno verano es lo que esperamos para hoy en la mayor parte del país algunas nubes pueden dejar lluvias débiles ahora durante la mañana

Voz 0456 05:17 en el Sevilla Huelva también Cádiz a partir de mediodía durante la tarde en Extremadura también en Castilla y León especialmente

Voz 0027 05:26 en las provincias más occidentales el límite comparto

Voz 0978 05:28 cuál elige la próxima madrugada algunos chubascos intensos pero en el resto sol más calor que ayer destacando máximas de más de cuarenta grados en muchas poblaciones cercanas a los ríos Guadalquivir y también del Tajo

Voz 6 05:47 estoy destructora muy sí

Voz 7 06:06 sí

Voz 6 06:08 a veces no

Voz 0027 06:12 cientos de manifestantes han entonado este Take mítica Art de los grandes cierra este fin de semana durante la visita del Papa Francisco a Irlanda una canción que denuncia las posturas retrógradas de la Iglesia católica sobre todo en cuanto a la homosexualidad el tema con el que empezamos la semana con el que saludamos a Danny De la Fuente buenos días Aimar bienvenida Carolina porque hoy vamos a vamos a recoger el testimonio de esos homosexuales que han sufrido y sufren hoy todavía discriminación por culpa en muchos casos te la religión a lo largo del fin de semana han compartido en las redes sociales situaciones ejemplos es su experiencia

Voz 0456 06:44 siguiendo la estela del movimiento feminista y contra los abusos del mito llegaba este fin de semana el micro dónde hemos oído leído testimonios impactantes a los que hemos puesto voz y que hoy vamos a escuchar a lo largo de la mañana el Papa por cierto no se ha referido a las acusaciones de encubrimiento de los abusos como han escuchado en portada pero sí a los homosexuales Francisco ha insistido en que los padres no deberían juzgar ni echar de casa a sus hijos por su orientación sexual tampoco ignorarla hay que dialogar con comprensión dando espacio para que el niño o la niña pueda desarrollarse ha respondido a los periodistas de vuelta a Irlanda buenos días a todos

Voz 0027 07:24 además esta mañana nos acercamos a Galicia el punto de entrada de cocaína más importante de Europa aunque narcotráfico sean más invisible en esa comunidad

Voz 0456 07:31 vamos a hacer en un tramo especial a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias acompañados de Alfredo Díaz inspector de policía de Elisa Lois compañera del país y de José Antonio Vázquez Taín el conocido juez conocido como el Garzón gallego o el Robin Hood de Vilagarcía en nuestra mesa de análisis Lucía Méndez Pablo Simón e Ignacio Ruiz Jarabo a partir de las diez la última conversación intergeneracional de los lunes entre Carla Cangas de novedades Carmina y la actriz María Galiana hoy vamos a hablar de la educación y de los sabores de la infancia en esta semana que a todos en Hoy por hoy no saben las cosas un poco a despedida estival una hora después Pablo González Batista a entrevistar a esa área Daniel Monzón que estrena en Yucatán la nueva película que han rodado juntos tras su exitosa Celda doscientos once

Voz 8 08:22 los cierres y visualizan nuestro barco alejada estos artistas se disputa artístico tesis en sus filas

Voz 0456 08:33 vamos a escuchar también los sonidos de la emigración española estos días que muchos jóvenes emigrantes han regresado a sus países de acogida después de haber pasado unas vacaciones en España queremos dar voz a las historias que hay detrás de algunos de ellos nos vamos a acercar a Bélgica y no se olviden de que la cantante Zahara Trail la

Voz 0027 08:50 la última Play listo lista musical de estas tan

Voz 0456 08:52 digitales que no está preparado este verano

Voz 0027 09:01 hoy les invitamos a reflexionar sobre la Carta del Papa Francisco pidiendo perdón por los abusos Dani Lazo

Voz 0456 09:07 expuesta también que están dando esas víctimas las voces que aparecen dentro de la Iglesia católica acusándole de encubrimiento lo que quieran sobre este asunto también pueden compartir experiencias personales que saben que agradecemos escucharlas es hoy más difícil lo casi imposible formar parte de la Iglesia católica como escriben algunos columnistas en la prensa pueden reflexionar en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y además si alguno quiere compartir situaciones de discriminación por orientación sexual un mix que hayan sufrido en primera persona o de las que hayan sido testigos Nos encantará también escucharlas junto con las que hemos recogido nosotros iluminan en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 09:54 Iain pueda encontrar básicamente lo que les de la gana son las seis diez de la mañana a las cinco y diez en Canarias empieza así hoy por hoy se quedan con Carolina Gomez

Voz 9 10:03 con Roberto Mahan y Marta Galán en la técnica Jordi Fábrega en la producción eh

Voz 10 10:16 vengo de Securitas Direct gracias por David tan rápida no se has sufrido algún robo no pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía hay gente aprovechándose para meterse a vivir y no quiero que lo hagan en la mía pues tranquilo porque una vez que la mejor manera para evitar que sí

Voz 11 10:28 Esteban protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 12 10:40 quieres escuchar de nuevo el testimonio de un madrileño torturado por el policía Billy el Niño en mil novecientos

Voz 1541 10:46 los setenta y cinco fue entrevistado por Francine

Voz 12 10:49 en La Ventana lo tienes en La Ventana punto es en la sección a la

Voz 0027 10:52 a lo que quieras de la SER quieras descarga nuestra aplicación

Voz 13 11:03 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:05 hoy por hoy

Voz 0393 11:07 después de dos días de duras críticas tanto desde la esfera política como desde el mundo judicial Moncloa ha emitido un comunicado para matizar el anuncio del Ministerio de Justicia sobre el papel de España en ese pleito abierto en Bélgica contra el juez Pablo Llarena que está citado a declarar la próxima semana por la demanda que ha interpuesto contra él el ex presidente catalán Carles Puigdemont en ese comunicado el Ejecutivo ya no hace referencia a la limitación de la defensa de Pablo Llarena en cuanto las declaraciones que pudiera haber realizado en actos privados algo que había ha causado un profundo malestar entre jueces y fiscales Alberto Pozas

Voz 0055 11:39 finalmente ha sido la Moncloa la que ha salido al paso para mata quizás el comunicado del Ministerio de Justicia no cambia el fondo del asunto el Gobierno reitera que está a la espera de formalizar la contratación de un bufete privado de abogados para defender los intereses de España en la demanda planteada por Puigdemont contra Llarena ante los tribunales belgas la diferencia con lo dicho hasta ahora por justicia está en que desaparece el párrafo que más malestar Javi ha causado tanto en el mundo judicial como en la política La Moncloa evita especificar que no defenderá a Llarena si las acusaciones contra él son por declaraciones privadas los líderes independentistas le acusan de negar la existencia de presos políticos el pasado mes de febrero en Oviedo eso queda fuera de este nuevo comunicado en el que Moncloa explica que está cumpliendo con una petición de amparo realizada por el propio Poder Judicial y en base a la Ley

Voz 0393 12:22 hoy el presidente del Gobierno empieza una gira por Latinoamérica que le llevará a Chile donde llegan las doce de esta noche hora española para reunirse con el presidente Piñera después va a viajar a Bolivia a Colombia y por último a Costa Rica Pedro Sánchez rompe así con la tradición y su primer viaje fuera de Europa no será a Marruecos Inma Carretero buenos días

Voz 0806 12:40 hola buenos días por primera vez cruza el charco Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y lo va a hacer sin cumplir con la tradición de viajar antes a Marruecos todavía no hay fecha para esta cita pero el presidente sí que ha querido cerrar agosto con una gira latinoamericana que refuerce su perfil internacional en La Moncloa entienden que ha habido un déficit de presencia de España en América Tina el Palacio de la Moneda que es la sede de la presidencia chilena no lo pisa un presidente de España desde dos mil trece y hoy pasada la medianoche española se va a reunir allí Pedro Sánchez con el liberal Sebastián Piñera que es el presidente de Chile que va a ser la primera escala de una gira muy diversa vamos a ver también al presidente con Evo Morales en Bolivia y mientras que en Chile va a centrar su agenda en el respaldo a las empresas españolas en Colombia va

Voz 1441 13:26 a ofrecer la ayuda de España Eril prosa

Voz 0806 13:28 eso de paz el cambio climático y la defensa de los derechos humanos van a ser los temas centrales en Costa Rica en una gira presidencial por cuatro países durante toda la semana en América Latina que coincide con el repunte de la crisis migratoria en Venezuela

Voz 0393 13:44 el Congreso ha retomado eso actividad con la Diputación permanente en la que la oposición va a intentar forzar la comparecencia del presidente Sánchez de trece de sus ministros para que rindan cuentas en la Cámara por alguno de los temas más polémicos de las últimas semanas como la política migratoria el traslado de los presos de ETA el nombramiento de altos cargos o los lazos amarillos en Cataluña Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 14:04 buenos días y son asuntos que especialmente el PP en su nuevo papel de oposición quiere utilizar como munición para el reinicio del curso parlamentario de hecho los populares firman quince de las veintiséis peticiones de comparecencia del Gobierno que se van a votar hoy entre ellas la de los titulares de Interior inmigraciones para que expliquen los altercados registrados en Ceuta la política de fronteras la retirada de concertistas o el salto de inmigrantes a la valla del pasado viernes en una actuación que el texto de los populares califica de extremadamente violenta y agresiva el PP también quiere que el Gobierno aclare su política penitenciaria con el traslado de presos de ETA junto con Ciudadanos pide explicaciones por lo que considera de edad en los nombramientos de altos cargos del Gobierno de Sánchez lo de Cataluña también se hablará hoy en la calle para los populares volverán a pedir que acuda al Congreso la ministra de Política territorial para dar cuenta de la comisión bilateral Estado Generalitat del pasado uno de agosto quieren que Batet que ya ha anunciado que comparecerá a petición propia aclare sus palabras sobre lealtad federal entre ambas administraciones y porque uno de los puntos del orden del día fue la celebración de referendos ilegales Esquerra por su parte reclamará explicaciones sobre la polémica de la retirada de lazos Amer

Voz 0393 15:13 la línea continua la trifulca política por la agresión a una mujer que retiraba precisamente lazos amarillos en un parque de Barcelona Ciudadanos ha anunciado que va a presentar denuncia por un presunto delito de odio mientras que algunos independentistas acusan a Inés Arrimadas de estar mintiendo hoy de difundir unas imágenes que son falsas la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha pedido prudencia Frederic Vinçent bon día

Voz 0055 15:35 no hola bon día según algunos testigos un matrimonio con tres hijos en el parque de la Ciutadella en Barcelona cuando los niños arrancaron lazos amarillos para tirarlos al suelo de momento un hombre se lo reprochó esto es lo que sabemos y acabó agrediendo a la mujer de momento decíamos no consta ninguna denuncia por ahora ciudadanos asegura que ha hablado con la mujer que no han presentado denuncia porque se está recuperando todavía

Voz 0564 15:54 Ciudadanos va a presentar ante la Fiscalía una denuncia para que se investigue si este hecho pues realmente constituye un delito de odio estamos convencidos de a que ante esta situación no se puede mirar para otro lado

Voz 1900 16:08 sí

Voz 0055 16:08 es lo que decía Inés Arrimadas que anuncia también una concentración de rechazo para pasado mañana el agresor en declaraciones a TV tres niega que hubiera motivos políticos dice que le reprocho a la familia que ensuciar la ciudad ya anunciaba también el una denuncia a la alcaldesa de Barcelona como decías pedían no precipitarse con lo que calificaba de interpretaciones partidistas decía Ada Colau en Twitter rechazaba cualquier forma de violencia al PP anunciaba una oficina para asesora a los denunciados agredidos por retirar razas amarillo

Voz 0393 16:34 sí en Valencia día bon día la Guardia Civil investiga la agresión a un hombre de setenta y cinco años que increpó unos jóvenes por colocar un cartel en favor de la independencia de Catalunya en la playa de legal puesto y todos

Voz 0456 16:47 dio el pasado viernes por la noche cuando este hombre caminaba con su nieto de diez años por los alrededores del fíjate y Shawn un festival de música organizado por una asociación juvenil de oliva en Moviment el hombre reprochó a varias personas que desplegarán un cartel en el que se leía en valenciano fuera agresores Autodefensa Feminista varios jóvenes encargaron él conel golpearon en la cabeza y acabó con una brecha el presunto agresor huyó no ha sido identificado hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia al Ayuntamiento de Oliva ha condenado ya la agresión ha abierto una investigación y los organizadores apuntan a un malentendido con la pancarta que dicen que era de carácter feminista independentista

Voz 1275 17:24 y es noticia que les cuenta

Voz 0393 17:26 hoy la SER la Universidad Rey Juan Carlos lleva desde marzo desde que estalló el caso Cifuentes sin pagar a buena parte de los profesores de posgrados esos docentes suelen cobrar la correspondiente lo correspondiente al segundo semestre del año en junio pero todavía a finales de agosto no han recibido desveló la Universidad lo desvincula del caso máster de caso máster Cifuentes del caso máster casado pero algunos directores de posgrado lo dan por hecho Sara selva

Voz 0806 17:50 no son profesores que están en nómina son docentes a los que se paga por horas han estado impartiendo clase en diferentes másteres de la Universidad Rey Juan Carlos en este curso algunos llevan meses preguntando cuándo van a cobrar y la respuesta que les dan desde sus respectivos departamentos es que las cuentas están bloqueadas tras la investigación judicial del caso máster de Cifuentes y Casado Fuentes judiciales no confirman a la SER que haya una intervención por parte de la magistrada que lleva el caso y la universidad lo niegan dice que es un retraso que suele ser habitual pero que esta vez han demorado un poco más porque la intervención de la propia Rey Juan Carlos también se ha retrasado la universidad asegura que si O'Shea les van a pagar a la vuelta de vacaciones en septiembre otras fuentes dentro de la propia universidad apuntan a que el retraso también puede deberse al vuelco que ha dado a la gestión de másteres en la Rey Juan Carlos tras la investigación judicial se ha cambiado el equipo de gerencia de posgrado está mirando todo con mayor celo

Voz 0268 18:48 en Estados Unidos el último tiroteo mortal deja dos muertos y nueve heridos esta vez ha sido un joven de veinticuatro años que participaba en un torneo de videojuegos en Florida en Jacksonville sin que se sepa aún por qué el chico ha abierto fuego contra sus contrincantes y después se ha suicidado informa desde Washington para la SER Carlos Pérez

Voz 14 19:05 tres muertos incluido el atacante nueve heridos todos ellos estables es el último balance del tiroteo que se ha producido hace unas horas en la localidad de Jackson en Florida

Voz 0027 19:13 virus

Voz 14 19:16 serie Michael Williams ha desvelado la identidad de presunto atacante David Katz ciudadano de Baltimore de veinticuatro años que se ha suicidado era uno de los participantes en un torneo de videojuegos de fútbol americano donde se ha producido el ataque a la una y treinta y cuatro de la tarde hora local siete y treinta y cuatro en España la policía ha recibido los primeros avisos el ataque que ha tenido lugar en una pizzería de un área comercial del centro de esta población del norte de Florida donde el viernes otro tiroteo dejó un muerto dos heridos

Voz 0393 19:46 el Papa han pronunciado quizá el perdón más contundente que se ha pronunciado nunca en nombre de la Iglesia católica por los abusos sexuales a menores cometidos durante

Voz 1441 19:53 de décadas así en Dublín después de que

Voz 0393 19:56 un exalto cargo del Vaticano le haya acusado de encubrir silenciar los abusos del cardenal estadounidense Theodore Mc Carrick lo hecho si en Irlanda el país más católico de Europa que tiene un primer ministro gay que ha despenalizado el aborto y que ha legalizado los matrimonios entre homosexuales Aida Abbado buenos días y ha sido ante las trescientas mil personas después de una visita de dos días a Irlanda cuando el Pontífice ha leído el mensaje antes de iniciar la ceremonia religiosa para clausurar el Encuentro Mundial de las Familias el Papa se ha dirigido al público ya entonado el mea culpa

Voz 0027 20:23 Pedimos perdón por los abusos

Voz 15 20:26 sin Irlanda abusos eso de de consciencia abusos sexuales por parte de miembros cualificados de la Iglesia es que esto no he mortal

Voz 0393 20:41 el Papa también ha condenado en su discurso que algunos miembros de la Iglesia fueran cómplices de los abusos por haber guardado silencio algo de lo que precisamente le acusa un alto cargo de la Iglesia el ex nuncio en Estados Unidos Carlo Maria ganó que en una carta publicada durante esta visita del Papa Irlanda asegura que el Pontífice conocía desde dos mil trece las acusaciones de abusos sexuales que recaía sobre el actual arzobispo de Washington que según viga no corrompido a generaciones de sacerdotes y seminaristas el Papa ha preguntado por el tema no ha querido hablar dice Francisco a los periodistas que saquen sus pueblos sus propias conclusiones en Colombia la consulta ciudadana para endurecer las sanciones a los corruptos no ha superado por poco el lumbral de votos que se necesitaban para ser aprobada tenía que votar doce millones de personas un tercio del electorado y lo han hecho once millones seiscientos mil Aún así la movilización ha sido importante teniendo en cuenta que la han impulsado dos senadoras sino propaganda electoral y siempre supuesto la consulta era inédita de trataba de medirse la corrupción eso no un problema de país para los colombianos victoria Amores

Voz 1441 21:37 era necesaria una tercera parte del censo electoral para que saliera adelante ya apenas han faltado medio millón de votos pero la consulta ha servido para poner sobre la mesa que los colombianos están hartos de aguantar casos de corrupción política la principal promotora de la consulta a la ex senadora Claudia López calificaba la votación de éxito

Voz 16 21:56 los que votamos libremente para derrotarla corrupción superamos de votación que hace pocos meses al presidente que no supera

Voz 1441 22:08 el apoyo del sí ha sido masivo en las siete preguntas sometidas a consulta algunas de ellas bajada del sueldo a los funcionarios que cobran el equivalente de más de veinticinco salarios mínimos endurecer las penas de los casos de corrupción y obligar a los congresistas a justificar tantos asistencia el trabajo como su gestión del dinero público

Voz 0393 22:29 uno de los últimos deseos del senador estadounidense John Mccain antes de morir fue que Donald Trump no asistiera a su funeral fue la penúltima muestra de la enemistad manifiesta entre ambos la última la cuenta hoy el Washington Post el presidente de Estados Unidos se negó a difundir un comunicado de la Casa Blanca elogiando el heroísmo la vida de MacCain dijo que prefería tuit y eso hizo la reacción de trampa ante la muerte de este personaje destacado de la política americana en los últimos años ha indignado profundamente a los republicanos Minerva Marcos

Voz 18 22:56 mis más sinceras condolencias sin respeto a la familia de senador John Mccain nuevo

Voz 1275 23:01 los corazones y oraciones están con ustedes

Voz 18 23:04 con este tuit TRAM ha despedido al senador republicano con el que no tenía buena relación la Casa Blanca había preparado una declaración oficial donde aplaudir su servicio militar como senador lo calificaba de héroe un comunicado que no ha visto la luz porque supuestamente Terán prefirió sólo publicar un tweet esta decisión del presidente no Augusto dado dentro de la republicana el ex portavoz del equipo legal de Trump mar lo ha dicho que este gesto es atroz y ha reconocido que esperaba más del presidente al contrario que Trump algunos miembros de su Gobierno como el vicepresidente presidente o el secretario de Estado sí que han elogiado el senador en su despedida también lo han hecho otros ex presidentes del país como Barack Obama o George Bush además de otros dirigentes a nivel internacional antes de morir MacCain pidió a Bush y Obama que participarán en su funeral mientras que dijo que Trump no estaba invitado por lo que todavía no se sabe si el presidente cumplirá su deseo Hinault asistirá al velatorio

Voz 0393 24:01 ego poder frivolidad millonaria es lo que podríamos utilizar para definir a la familia Roy protagonista de la serie sucesión de HBO que ha culminado su primera temporada hay que anuncia su continuidad para el próximo año Javier Torres

Voz 19 24:13 la OTAN Roy nacido en la provincia de Quebec hoy hace ya ochenta años nacida de un padre que tenía una imprenta y unas vallas publicitarias y de una madre ganadera eslogan se ha ganado la vida considerablemente bien en los últimos sesenta años suyo es el quinto conglomerado mediático más importante del mundo colega de primeros ministros asesor de varios presidentes es duro es astuto pero siempre fiel a su palabra

Voz 20 24:43 lo más importante tiene cuatro hijos sus posibles herederos y aunque el magnate de los medios ha estado al borde de la muerte al recuperarse se niega a abandonar el mando lo que destapa la lucha por la sucesión

Voz 1900 24:58 la serie en realidad descubre a una familia multimillonaria sí pero también moralmente desvalida que haría las delicias de Sigmund Freud al combinar la frustración del odio al padre poderoso con el desprecio del padre despiadado egos equivocados mentiras indecentes secretos mal guardados ambiciones desmedidas adicciones y irremediables ir frivolidades surrealistas de una familia disfuncional

Voz 0027 25:29 cuando hace tres años estabas en el manicomio

Voz 1900 25:33 rehabilitación con toques Spirit manos sucesión que ofrece una visión del poder del dinero la política los medios de comunicación se puede ver diez capítulos en la plataforma HBO ya tiene comprometida su segunda temporada

Voz 8 25:55 son las seis y veintiséis minutos de la mañana cinco y veintiséis en Canarias

Voz 0027 26:04 los deportes

Voz 9 26:08 en el Real Madrid remontó en Girona un gol en contra para terminar líder a falta de los partidos del lunes ante

Voz 1161 26:15 uno cuatro Montilivi Girona con gol de Borja García a los diecisiete minutos se fueron ya al descanso con empate gracias al penalti convertido por Sergio Ramos en la segunda parte llegaba

Voz 21 26:23 en el doblete de Benzema con otro también de penalti y gol

Voz 1161 26:26 el de Gareth Bale no parecen haber perdido la capacidad goleadora con la salida de Ronaldo tienen más peso en el ataque Benzema y Bale marcaron los dos pero el francés tiene sus prioridades fútbol no es sólo goles fútbol

Voz 1421 26:38 los tiros jugar bien no sólo mete goles pero para mí es más importante es ganar bueno no hay cincuenta goles como como siempre pero somos un equipo yo por ejemplo me vaya a intentará marca

Voz 1161 26:50 eres con la ayuda aun así reconoce tanto él como Marcelo que se echa de menos a Cristiano Ronaldo

Voz 0027 26:56 olvidar a que se mete mucho

Voz 1421 26:58 ocho goles a uno de los mejores del mundo pero ya tenemos que pensar a a otro equipo y otro jugador es una verdad que se Cristiano es el mejor jugador del mundo está claro que que se echa de menos jugar con el mejor jugador del mundo

Voz 1161 27:12 el brasileño fue sustituido por Lopetegui a los quince minutos de la segunda parte

Voz 1421 27:15 sí me ha sorprendido pero yo respeto las decisiones de El Míster yo quería seguir estaba bien para seguir estoy cien por cien

Voz 21 27:25 ir en rueda de prensa de Lopetegui lo explicaba

Voz 0027 27:28 hemos apuntalar un poco esa banda hay avión venció con Portu un gran teníamos quienes estamos juntaran un poquito simplemente a esa situación había más David solvencia en el juego aéreo porque son muy buenos en joder en simples

Voz 1161 27:42 eso debido no fue convocado Vinicius cogió por la mañana en la victoria del Castilla y fueron suplentes Córdoba paran que jugó treinta minutos de la segunda parte Modric que disputó los últimos quince de Lopetegui sobre las suplencias de Modric llevarán

Voz 0027 27:53 pero es cierto que llegaron más tarde con un el hándicap de casi veinte y pico días de diferentes razas compañeros poco a poco pues seguramente irán entrando en el equipo no tenemos ninguna duda tenemos alternativas tenemos competencia y eso siempre es bueno para todos

Voz 1275 28:06 y también sobre la de Courtois como muy buenos porteros

Voz 0027 28:09 veremos qué es lo que pasa en el futuro pero nada más no no lo veo como un problema lo veo como una solución ni como una gran competencia siempre gran competencia en cada posición ese puesto ahora reforzado

Voz 1161 28:20 otros dos resultados del domingo Sevilla cero Villarreal cero importante de Escudero en el codo que cayó mal tras un salto y español dos Valencia cero goles de Granero y Borja Iglesias el de Granero primer gol fantasma concebido por el bar valencianista Gayá era duro con el partido realizado con perico

Voz 22 28:33 la verdad es que que hemos hecho un muy mal segundo tiempo esto no no puedo volver a ocurrir no está segunda parte creo que que no es digna de este equipo que nos la merecemos pero pero bueno es es un toque de atención yo creo que que la segunda parte hemos volver a repetir siguiéramos estar ahí arriba

Voz 1161 28:49 el líder segundo el Barça Sevilla Espanyol completan puestos Champions Real Sociedad Atlético Madrid dos de Europa League el de ascensos para Betis ahí y Rayo Vallecano aunque esta segunda jornada les restan todavía dos partidos a las ocho y cuarto Levante Celta bajas ADIC Jensen y nunca en los gallegos

Voz 1275 29:02 los tres por lesión arbitrará el canario Hernández

Voz 1161 29:04 desde las diez de la noche en San Mamés Athletic en Huesca a Berizzo no puede contar con Herrerín Lekue y Aduriz lesionados en los visitantes está sancionado a Kapo arbitral castellanomanchego Alberola Rojas sin segunda disputadas también dos jornadas queda todavía para que se cierre la jornada un partido el Rayo Majadahonda Mallorca juega a las ocho de la tarde por lo demás en la Vuelta Ciclista España Victoria de Valverde tres años después a sus treinta y ocho años es segundo en la clasificación hoy la tercera etapa ciento setenta y ocho kilómetros con final en Alhaurín de la Torre motos se suspende el Gran Premio de Gran Bretaña por las intensas lluvias y el mal asfalto de Silverstone con lo que el Mundial se reduce por tanto en una carrera en Fórmula uno victoria de Vettel So por delante de Hamilton y grave accidente de Alonso en tenis hoy jornada con muchos españoles en el US Open destaca el Rafa Nadal David Ferrer también se enfrentan los españoles Feliciano López y Fernando Verdasco

Voz 1 30:00 son las

Voz 0027 30:01 seis y media las cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar los ciudadanos quieren que la Fiscalía investigue si hay delito de odio en la agresión sufrida por una mujer cuando retiraban lazos amarillos este fin de semana lazos de apoyo a los presos independentistas los retiraba en Barcelona

Voz 0268 30:21 su portavoz Inés Arrimadas cree que no es un caso aislado y además de denunciar ante la Fiscalía anuncia la convocatoria de una concentración en repulsa por ataque

Voz 0564 30:28 ante esta situación no se puede mirar para otro lado y vamos a dar apoyo a todas las personas que están siendo señaladas que están siendo identificadas que están siendo insultado de manera absolutamente injusta por simplemente defender públicamente que diera en un espacio público de todos los catalanes

Voz 0268 30:48 Arrimadas también ha adelantado la intención de Ciudadanos de pedir explicaciones a la ministra de Justicia por dejar desamparado dicen al juez Pablo Llarena ante la demanda civil presentada en Bélgica contra él por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras el aluvión de críticas recibidas de la oposición y de jueces y fiscales el Gobierno dice ahora en un comunicado que puso en marcha hace días los mecanismos necesarios para defender la soberanía jurisdiccional española y al juez no dice nada de sí como decía previamente el Ministerio de Justicia la semana pasada nos eleva defender por sus declaraciones públicas precisamente hoy la ministra de Justicia se reúne con Ana González es la viuda de un ciclista que murió hace cinco años atropellado por un camionero que se dio a la fuga ya ha impulsado una campaña que ha recogido más de doscientas mil firmas pidiendo que se castigue con penas más duras a los que no socorro van a las víctimas de accidentes Mari

Voz 1915 31:32 Manjavacas su lucha la lleva hoy al Ministerio de Justicia su campaña por una ley justa su petición penas más duras por omisión de socorro en accidentes de tráfico Ana González es la viuda de un ciclista que fue arrollado por un camión cuyo conductor se dio a la fuga esta mañana le pedirá a la ministra de Justicia que apoye su petición que plantea entre otras esta medida

Voz 19 31:53 en un delito autónomo como es darse a la fuga tras provocar un accidente tanto si hay fallecidos como heridos las leyes están premiando actualmente a ese conductor que drogado borracho a la fugas sin atender a al fallecido al herido quitándole el delito de la fuga

Voz 1915 32:10 encuentro llega acompañada del ciclista Alberto Contador y de representantes de la Federación Española de Ciclismo su petición ha recogido doscientas treinta mil firmas GT Alfonso Martínez buenos días

Voz 1161 32:23 las Carolina hasta ahora el vuelco de un camión en la M cuarenta y cinco a su paso por Torrejón de Ardoz genera retenciones sentido A tres Además en Badajoz otro alcance en este caso la A66 complica la conducción en monasterio hacia Gijón en Ourense precaución por un vehículo averiado es la A52 que origina el corte del carril derecho a su paso por sí misma dirección no por por último precaución en Lugo ya que los bancos de niebla reducen la visibilidad en la ocho en montañas

Voz 0268 32:52 hoy sube los termómetros un par de grados durante la mañana puede llover en algunas zonas de Andalucía también hay aviso de tormentas en las provincias fronterizas con Portugal en el resto

Voz 0393 33:00 Sol y calor

Voz 1900 33:05 hola cariño qué haces con el ordenador mirándolo de alarma que hay que cerrarlo en nada nos vamos de vacaciones pero nos va a dar tiempo a instalar la de ir

Voz 23 33:12 si se mira en la web de Securitas Direct lo puedes

Voz 1900 33:15 claro le instalan el mismo día

Voz 11 33:17 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 24 33:29 sería maravilloso si pudiésemos ordena del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre ven a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría hay conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet John sí Évole Mercedes Cabrera John Reed Lina Gálvez Rafael nadie el ir muchos más inscribe Estella en Cadena Ser punto com o en congresos de bienestar punto Es disfruta de un fin de semana con Otegi visita nocturna guiada al Conjunto Arqueológico Medina Azahara recién nombrado Patrimonio de la Humanidad con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan

Voz 19 34:19 ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur

Voz 24 34:21 la Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Voz 26 34:38 hoy por hoy la Mesa de España que gira gira no

Voz 0027 34:59 mujer a la que encontraron muerta en el parque eólico del Sos del Rey Católico en Zaragoza fue estrangulada lo ha confirmado la autopsia que también ha revelado que la víctima no fue agredida sexualmente como se creyó en un principio Ana Sánchez Rey buenos días

Voz 1541 35:11 buenos días el cadáver fue hallado hace diez días todavía no ha podido ser identificado aunque por sus rasgos podría tratarse de una mujer de mediana edad originaria de países del Este Se sospecha que el crimen pudo producirse en otro lugar y que el cuerpo fue arrojado en el parque eólico entre las líneas de investigación abiertas no se descarta la posibilidad de que la fallecida fuera víctima de represalias a parte de una red criminal dedicada a actividades delictivas vinculadas a la explotación de mujeres y se está a la espera de obtener resultados de las pruebas periciales practicadas el rastreo de antenas telefónicas y cámaras de seguridad de establecimientos y de gasolineras en los accesos a la zona donde se localizó el cadáver la investigación dirigida por el Juzgado de Ejea de los Caballeros siguen bajo secreto de sumario

Voz 0027 35:52 en Bóveda provincia de Lugo un hombre ha muerto y quince personas están heridas por el choque entre un coche y un microbús que transportaba invitados a una boda María dos días

Voz 0393 36:02 el conductor y único ocupante del coche de treinta y seis años es el que ha perdido la vida mientras que quince de los ocupantes del microbús han resultado heridos cuatro de ellos de gravedad entre los heridos hay tres menores todos fueron trasladados a centros hospitalarios de Santiago Monforte y Lugo al lugar del accidente ocurrido poco antes de las ocho de la mañana del domingo tuvieron que acudir los bomberos para excarcelar al fallecido del vehículo los ocupantes del microbús se dirigían a un hotel de la localidad lucense de Sarria volvían de una boda celebrada el sábado por la tarde en Chantada

Voz 0027 36:32 ya ha terminado la construcción del nuevo Centro de Atención Temporal de extranjeros en Motril en Granada que entrará en funcionamiento en breve con ese centro con una capacidad para doscientos cincuenta personas se va a intentar solucionar o paliar por lo menos los problemas de espacio para alojar a los inmigrantes que llegan en pateras a las costas andaluzas Javier Márquez buenos días

Voz 0694 36:50 buenos días Aimar el centro cuenta con trece tiendas para el alojamiento de los inmigrantes diez literas en cada una de ellas comedores y dos carpas para las dependencias de Policía Nacional el campamento se ha instalado en una explanada del puerto tiene capacidad para atender a doscientos cincuenta personas frente a los ochenta actuales la zona está limitada por una valla de dos metros y los migrantes podrán permanecer allí un máximo de setenta y dos horas el capitán Cristian Redondo ha dirigido a los más de ochenta integrantes de la Unidad Militar de Emergencia que ha levantado este centro en tiempo

Voz 27 37:18 como explica te va a contar con todos los servicio básico necesario como son tiendas e litera comedor cocina aseo y ducha

Voz 0027 37:27 una vez habilitado en estos días no se tendrá que volver a

Voz 0694 37:30 Isabel el pabellón deportivo de Motril para alojar migrantes solo en agosto han sido trasladados a Motril

Voz 0027 37:35 casi mil doscientas personas

Voz 26 37:46 la policía

Voz 0027 37:47 incautado en Madrid de sesenta y siete kilos de cocaína entrado dentro de piñas en la operación detenido a siete personas Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 37:55 buenos días los agentes tuvieron que abrir las piñas una una para encontrar las que tenían dentro cocaína entre ochocientos y mil gramos por pieza Eva López ex portavoz de la Policía Nacional

Voz 28 38:04 la droga si era transportaba en el interior definidas perfectamente variadas rellenas concentraros compactos de cocaína que eran recubiertos con un baño de o parafina malienses

Voz 1275 38:14 lo hacían así para que no saliera y la policía no pudiera detectar la cocaína según la investigación los detenidos pasaban la droga en cargamentos de frutas que es importaban desde Latinoamérica en concreto esa partida salió desde Costa Rica llegó Portugal y desde allí por carretera hasta Mercamadrid donde la droga ha sido incautada como dices hay siete personas detenidas

Voz 0027 38:32 cerramos la Mesa de España también en Madrid porque un joven de veintinueve años está ahora mismo muy grave después de que la aplastar a una bola enorme de doscientos cincuenta kilos es la Bola del conocido como volver encierro de El Pino que es básicamente un encierro de toda la vida como los de Pamplona pero en vez de correr delante de un toro se corre delante de una bola gigante que baja Tardán opina dice que es más

Voz 1275 38:54 seguro que un encierro con toros desde hace ocho años lo hacen así sin embargo este es el sonido de lo que ocurrió

Voz 29 39:03 Capi uno tío

Voz 0027 39:06 la bola de doscientos cincuenta kilos

Voz 1275 39:08 de peso aplastó a un joven en la puerta de la plaza de toros una zona calificada de riesgo según el Consistorio que confirma que las medidas de seguridad eran máximas y que todos los corredores conocían las normas la Guardia Civil investiga lo ocurrido mientras el herido se recupera está grave con un traumatismo cranoencefálico severo el año pasado esta bola dejó dos heridos también de gravedad uno con tres costillas rotas tuvo que ser intervenido por un golpe en la cabeza gracias

Voz 30 39:33 eh la el de pueda decir

Voz 0027 39:46 Israel reabrió hoy el único paso destinado a personas con la franja de Gaza un paso que clausuró completamente hace unas semanas en ese momento culpo a Hamás de utilizar la frontera para para infiltrarse en su territorio para bombardear sus bases esta tensión

Voz 0268 40:00 empezó en marzo cuando los palestinos empezaron a manifestarse en las calles hay ABAO buenos días buenos días el paso de Erez el único que permite el tránsito de personas como decía se reabrirá hoy después de una semana en la que sólo lo han podido utilizar los periodistas o las organizaciones humanitarias el motivo del cierre ha sido la violencia de las protestas que han tenido lugar cerca de la línea divisoria por las manifestaciones que se repiten desde el pasado treinta de marzo en las que los palestinos protestan por el bloqueo impuesto por Israel y su derecho al retorno Israel acusa al movimiento islamista de Hamás de utilizar el enclave para atacar e infiltrarse en territorio israelí de hecho dos días antes de cerrar el paso condenó el lanzamiento de bombas incendiarias y artefactos improvisados contra la divisoria una jornada en la que murieron dos palestinos por disparos y sesenta fueron heridas

Voz 0027 40:42 desde Colombia disidentes de la guerrilla las FARC han asaltado a un grupo de escoltas del partido político nacido de las propias FARC y les han robado las armas y la munición esos disidentes les han reprochado a los escoltas que estén a favor del proceso de paz aunque lo que de verdad esconde en esos enfrentamientos en la zona es una lucha por el control de las narco rutas Victoria Moreno buenos días buenos días ha ocurrido

Voz 1478 41:04 la región de Catatumbo fronteriza con Venezuela allí varios individuos que han identificado como ex miembros de la guerrilla han interceptado a un grupo de la Unidad Militar de protección de las FARC Irán obligado a entregar todo el arsenal de armas automáticas que llevaban según el diario local el tiempo ya se ha interpuesto una denuncia y la policía investiga los hechos esta zona es uno de los puntos calientes de enfrentamiento entre las guerrillas de Ejército de Liberación Nacional que la actualidad se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno colombiano el Ejército Popular de Liberación estos últimos también llamados peluqueros representa la disidencia

Voz 31 41:38 un boxeador ha logrado detener en pleno vuelo a un pasajero borracho que entró en la cabina de mando del avión diciendo que quería desviar residió en cubría la ruta Madrid París Pascual buenas buenos días Tariq es el nuevo héroe de Francia y no lo dice cualquiera son palabras del Ministerio del Interior que han devuelto a primera plana al que fuera dos veces campeón francés del peso welter

Voz 32 42:02 sí es experto en el caos

Voz 31 42:04 al que fuera del ring a los cuarenta y siete años tampoco se le resistió el pasajero borracho que quería desviar al abuelo cuenta Tarik que primero intentó hablar de educadamente con él pero antes su agresividad decidió noquear lo de un golpe maniataron el suelo

Voz 8 42:17 de paz Fúnez Di L L pasa si Joost

Voz 31 42:22 intente que los pasajeros no se volvieran locos hable tranquilamente con la tripulación pero pensaban que yo era aún

Voz 1275 42:28 terrorista que iba a hacer algo contra el pasaje dice Tarik

Voz 31 42:31 finalmente todos en el avión le aplaudieron como en los viejos tiempos cuando competía

Voz 0027 42:45 este domingo ha terminado la segunda ronda de reuniones de familias separadas por el conflicto civil que enfrentó a las dos Care a las dos Coreas en los años cincuenta unas reuniones en las que han participado más de seiscientos familiares Jordi Fábrega buenos días días Corea del Sur y Corea

Voz 0980 42:59 el norte celebraron entre los días veinte y veintiséis de este mes de agosto dos rondas de reuniones de familias separadas por la guerra de Corea unas reuniones a que a los que al régimen norcoreano se refiere como medidas prácticas que muestran el acercamiento entre los dos países los familiares pudieron reunirse durante unas doce horas en varias

Voz 0456 43:20 de uniones repartidas durante tres días

Voz 0980 43:23 en las que por primera vez pudieron almorzar juntos y solos en la primera ronda de estas reuniones ochenta y nueve surcoreanos elegidos por sorteo ciento ochenta y cinco norcoreanos se reencontraron después de casi siete décadas separados sin verse en la segunda reunión la que acabado este domingo han participado cuatro las personas más estas reuniones son las primeras de este tipo desde el año dos mil quince y forman parte del compromiso que adoptó en su día el presidente surcoreano y el líder de Corea del Norte Kim según él una cumbre a finales del mes de abril en la que también acordaron trabajar para establecer la paz permanente en la península la celebración de estos reencuentros familiares siempre coincide con fases de distensión entre estos dos países que siguen técnicamente en guerra setenta años después ya que el conflicto finalizó con un armisticio nunca sustituido por un tratado de paz

Voz 31 44:23 la cría de caballos de unos cuarenta mil años de antigüedad pero prácticamente intacta es lo que ha encontrado bajo

Voz 0027 44:29 el hielo un grupo de investigadores que escapaba Un

Voz 31 44:32 un cráter en Siberia es la primera vez que se localiza un potro y prehistórico también conservado Minerva Marcos

Voz 18 44:38 el potro nació durante el Paleolítico y los primeros análisis muestran que murió entre los dos o tres años de edad el animal aún conserva el pelaje la cola pezuñas incluso sus órganos internos que quedaron conservados en una capa de suelo que está por debajo de la temperatura de congelación la llamada permafrost este es el primer descubrimiento en el mundo de una cría de cabal

Voz 0268 45:00 Ello prehistórica de tan poca edad Iker

Voz 18 45:03 encuentra en tan buen estado de conservación el equipo de expertos formados por científicos de Rusia y Japón creen que el potro que no presenta heridas en su cuerpo pudo morir ahogado después de caerse a una trampa natural este animal no es el único que se ha encontrado en Siberia en los últimos años en dos mil siete se rescató una cría de mamut y recientemente en dos mil diecisiete la de un león ambas prehistóricas y en perfecto estado de conservación

Voz 1900 45:33 si piensas que has pagado la hipoteca puede revisar tu seguro de hogar sigue escuchando

Voz 0027 45:38 colgar coche moto vida veinte

Voz 33 45:41 la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condición ese mutuo a punto

Voz 1900 45:53 hola cariño qué haces con el ordenador mirándolo de la alarma que hay que cerrarlo en nada nos vamos de vacaciones pero nos va a dar tiempo está la antes de irnos

Voz 23 46:01 sí mira en la web de Securitas Direct lo puedes

Voz 34 46:04 el Caroline ITEL están el mismo día

Voz 11 46:06 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online el Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 25 46:18 pero yo lo mismo

Voz 35 46:26 a sí

Voz 25 46:32 y lo oyentes están y De la Fuente

Voz 0456 46:36 les hemos invitado a reflexionar libremente sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica al aunque ha pedido el Papa la respuesta de las víctimas

Voz 1778 46:45 las y los Jose desde Barcelona pedir perdón está bien y es necesario pero lo que no se puede pretender es que en dos días el daño que se ha hecho durante cientos de años se perdone por lo tanto muy bien bienvenidas las disculpas es difícil ser católico hoy día pues bueno pero la verdad es que hace mucho tiempo que PGB creer que soy monaguillos porque no he visto en la Iglesia realmente sitio sino de guerra siempre