Hoy por Hoy (27/08/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:17 buenos días el Papa se han negado a pronunciarse sobre la carta de un arzobispo antiguo nuncio del Vaticano en Estados Unidos que le acusa directamente a él de encubrir un caso de abusos sexuales y le pide su dimisión como jefe de la Iglesia

Voz 2 00:30 una paro la supuesto yo lo dije una palabra sobre esto creo que el comunicado habla por sí mismo y ustedes tienen la capacidad periodística suficiente para quién

Voz 0295 00:42 cada las conclusiones desprenden conclusiones

Voz 0027 00:45 en declaraciones de Francisco recogidas por la Cope declaraciones del Papa a los periodistas en el vuelo pero llevará de regreso a Roma tras su viaje a Irlanda Francisco ha apelado a la madurez profesional de los periodistas para evitar dice juicios paralelos las declaraciones de Bergoglio que llegaban sólo unas horas después de que él mismo pidiera perdón por el historial de abusos encubiertos que acumula la Iglesia pedimos perdón

Voz 3 01:07 por todos los abusos cometidos

Voz 4 01:10 en diversos tipos de instituciones

Voz 3 01:12 eh dirigida

Voz 0027 01:24 en que uno de los participantes en un torneo de videojuegos en Estados Unidos comenzaba a disparar en plena competición a ocurrió en Jacksonville en Florida Syriza ha confirmado ya

Voz 0295 01:34 TUI de seis individuos

Voz 0027 01:36 tres muertos entre ellos el propio tirador que también hay otros once heridos nueve heridos de bala el autor del tiroteo solo veinticuatro años ha sido identificado los testigos aseguran que era uno de los jugadores que estaba ya fuera de la competición y aquí en España el Gobierno dice ahora que si se hará cargo de la defensa del juez Llarena ante la justicia belga ya no distingue entre la esfera pública y la privada Bella

Voz 5 02:01 en Carolina previamente el Ministerio de Justicia se había comprometido a hacerlo pero sin asumir en ningún caso la defensa del juez Llarena en actos privados una distinción que había provocado malestar en la judicatura La Moncloa responde ahora que ya está en marcha la contratación de un bufete privado en Bélgica que represente los intereses de España hay de Llarena tras la denuncia de de Money de cuatro de sus exconsellers

Voz 0027 02:20 se lo estamos contando esta mañana en la SER los profesores de posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid no cobran sus salarios desde que estalló el caso Cifuentes

Voz 5 02:28 normalmente cobran al terminar el segundo semestre en junio dos meses después no han recibido el sueldo la Universidad niega que el impago este relacionado con la investigación pero muchos de los afectados lo dan por hecho

Voz 0027 02:43 en Italia han detenido a cuatro de las ciento setenta y siete personas que iban a bordo del buque de Coti cree que eran los traficantes de personas

Voz 5 02:50 además el líder del Movimiento cinco Estrellas ha salido en defensa de su aliado Matteo Salvini investigado por secuestro

Voz 0295 02:55 es donde una decisión política que Il

Voz 5 02:59 dice Luigi Di Maio que la decisión de no permitir el desembarco de esas ciento setenta y siete personas fue de todo el Gobierno

Voz 0027 03:05 ya en Colombia la consulta Anticorrupción no alcanza el número de votos necesarios para que sea válida

Voz 5 03:10 tenía que participar al menos un tercio del censo lo ha rozado pero no ha llegado entre las propuestas estaba endurecer las penas a los delitos de corrupción no limitar el salario de los parlamentarios Iván Duque preside

Voz 6 03:20 su portal los resultados de hoy quedó claro que colombiano aguanta más corrupción estos once millones de colombianos que votamos que salimos a las urbes enviamos es sonoro mensaje de rechazo al permanente saqueo de los recursos públicos

Voz 0027 03:36 Ernesto Valverde ha ganado una etapa de la Vuelta tres años después y es segundo en la general Sampe

Voz 1161 03:41 a catorce segundos de que aquí tras vencer en la etapa que terminaba ayer en la meta de Caminito del Reino venció al murciano en una etapa de la Vuelta desde la edición de dos mil quince es la victoria ciento veinte en su carrera a sus treinta y ocho años no se pone metas o no

Voz 7 03:53 hay límites e ir día a día ahí

Voz 8 03:57 bueno he ganado lo había no ganó más o lo vimos y o sea que que a día

Voz 1161 04:02 hoy tercer etapa ciento setenta y ocho kilómetros con final en Alhaurín de la Torre

Voz 0027 04:07 calor hoy en casi toda España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:11 buenos días de manera que el calor no cede ni mucho menos las temperaturas incluso van a subir un poco más que ayer alrededor de los treinta grados en prácticamente todas las costas de la península y en también los archipiélagos por encima de los treinta y cinco en gran parte del centro y sur y máximas por encima de los cuarenta grados pues donde suele ser más calor cerca del Tajo el uno

Voz 0858 04:32 y el Guadalquivir es don el de alcanzaremos estas

Voz 0978 04:34 temperaturas como decía sol sólo en el extremo este de la península al límite con Portugal esperamos chubascos que esta noche pueden ser intensos en Galicia

Voz 0027 06:27 Pedro Sánchez inicia hoy su primera gira por América Latina desde que llegó a La Moncloa empieza por Chile donde se va a reunir con el presidente el conservador Sebastián Piñera que viajará a Bolivia Colombia y Costa Rica mientras tanto en España el Congreso tendrá que decidir hoy si acepta la comparecencia de Sánchez doce de sus ministros comparecencias que pide la oposición Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 06:47 buenos días y son asuntos que especialmente el PP en su nuevo papel de oposición quiere utilizar como munición para el reinicio del curso parlamentario de hecho los populares firman quince de las veintiséis peticiones de comparecencia del Gobierno que se van a votar hoy entre ellas la de los titulares de Interior migraciones para que expliquen los altercados registrados en Ceuta la política de fronteras la retirada de concertistas o el salto de inmigrantes a la valla del pasado viernes en una actuación que el texto de los populares califica de extremadamente violenta y agresiva el PP también quiere que el Gobierno aclare su política penitenciaria con el traslado de presos de ETA junto con Ciudad Nos pide explicaciones por lo que considera de edad en los nombramientos de altos cargos del Gobierno de Sánchez de Cataluña también se hablará hoy en la Cámara los populares volverán a pedir que acuda al Congreso la ministra de Política Territorial para dar cuenta de la comisión bilateral Estado Generalitat del pasado uno de agosto quieren que Batet que ya ha anunciado que comparecerá a petición propia aclare sus palabras sobre lealtad federal entre ambas administraciones y porque uno de los puntos del orden del día fue la celebración de referendos ilegales Esquerra por su parte reclamará explicaciones sobre la polémica de la retirada de lazos a

Voz 0027 07:56 el Gobierno dice ahora que si pagará los abogados belgas para defender la soberanía de la justicia española tras la denuncia de puesto y los suyos pero también para defender al juez Llarena Ésta es la novedad La Moncloa enmienda así al Ministerio de Justicia que hace sólo cuatro días limitó esa defensa dijo que los abogados pagados por el Gobierno sólo se encargarían de de tener a España como país como jurisdicción Hinault al magistrado Llarena Alberto Pozas

Voz 0055 08:20 finalmente ha sido la Moncloa la que ha salido al paso para matizar el comunicado del Ministerio de Justicia no cambia el fondo del asunto el Gobierno reitera que está a la espera de formalizar la contratación de un bufete privado de abogados para defender los intereses de España en la demanda planteada por Puigdemont contra el juez Llarena ante los tribunales belgas la diferencia con lo dicho hasta ahora por justicia está en que desaparece el párrafo que más malestar Javi ha causado tanto en el mundo judicial como en la política La Moncloa evita especificar que no defenderá a Llarena si las acusaciones contra él son por declaraciones privadas los líderes independentistas le acusan de negar la existencia de presos políticos el pasado mes de febrero en Oviedo eso queda fuera de este nuevo comunicado en el que en Moncloa explica que está cumpliendo con una petición de amparo realizada por el propio Poder Judicial y en base a la Ley

Voz 0027 09:04 el Corte Inglés estrena nueva etapa ya sin su ex presidente Dimas Gimeno que ha aceptado una indemnización de más de ocho millones de euros para abandonar la compañía tras su enfrentamiento con las herederas de Isidoro Álvarez Javier Alonso buenos días buenos días Aimar el Corte Inglés ha celebrado la primera junta de accionistas con Jesús Nuño de la Rosa como presidente ha dado luz verde también al nuevo consejo de administración ampliado de diez a once miembros se reincorpora una de las descendientes de la familia fundadora Carlota Areces que lo había abandonado en dos mil quince también tendrá asiento como consejero independiente Fernando Becker quieres exconsejero de la Junta de Castilla en con el Partido Popular exdirectivo de Iberdrola y uno de los nombres que sonó con más fuerza para sustituir a Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía con el anterior Gobierno sale del Consejo como decías Gimeno que llegó a un acuerdo para una salida pactada horas antes de la celebración de la Junta recibirá más de ocho millones de euros Gimeno ha estado al frente de El Corte Inglés desde dos mil catorce tras la muerte de su tío de Isidoro Álvarez también hasta hasta el pasado mes de junio cuando precisamente lo destituyó el consejo de administración

Voz 0027 12:39 siete y doce de la mañana a seis y doce en Canarias hoy abre sus puertas en Ginebra la cumbre de armas convencionales una cita en la que se va a hablar sobre él

Voz 18 12:47 el futuro del sector y la conveniencia o no

Voz 0027 12:50 de desarrollar los polémicos robots asesinos armas totalmente autónomas sin supervisión humana sobre las que a día de hoy hay un vacío legal enorme que nadie se atreve rellenar Ana Rebollo

Voz 18 13:01 los sistemas de armas completamente autónomos se han convertido en una amenaza futura para la convivencia pacífica mundial estos sistemas pueden penetrar en el campo de batalla sin ningún tipo de intervención humana a priori esto puede parecer beneficioso porque puede evitar que los soldados resulten heridos en las zonas de conflicto pero algunas organizaciones denuncian que estos equipos pueden llegar a ser muy peligrosos Bonnie Doherty es experta en armas en Human Rights Watch somos guiris a algunos argumentan que podrían tener el beneficio de acelerar el proceso de formaciones alargar la vida de los abogados nosotros sentimos que los restos expuestos por las armas completamente autónomas tienen beneficios los por ejemplo la aceleración de las operaciones en el campo de batalla podría salir fuera de control los robots asesinos no diferencian entre soldados y civiles no podrían de soldados está herido ayer el soldado hoy día existen aviones de combate no tripulados capaces de explosionar una bomba generando un mando desde miles de kilómetros de distancia los llamados drones de combate pero aunque estos sistemas gozan de altos niveles de autonomía el control humano prevalece en todo momento algo que no sucede con los sistemas de armas completamente autónomos programados para actuar con plena independencia estos robots se encuentran aún bajo desarrollo todavía no se han probado en conflictos armados hay países que han manifestado su preocupación al respecto según la iniciativa campaña para frenar los robots asesinos cien de ellos contemplan el establecimiento de una nueva ley internacional para mantener el control humano en el uso de la fuerza veintiséis exigen que se prohiban las armas completamente autónomas algunos especialistas alertan de que estos robots podrían vulnerar por un lado el principio humanitario de distinción al no poder discernir claramente entre objetivos civiles y militares y por otro lado el de proporcionalidad porque los daños no intencional es a los civiles los llamados daños colaterales podrían terminar siendo excesivos huy buen creemos que vulneraría nuestra ley nacional y que podrían haber respetar el derecho a la vida por ejemplo la lengua alimentaria podríamos distinguir el uso colgado en el campo hay batallones nuestra Liga Regional pero que los países cumplan en ciertos estándares morales por lo que tienen que diseñar las nuevas tecnologías de acuerdo con los principios básicos de humanidad que lo que la conciencia pública dice armas completamente autónomas en ambos principios amén existen incertidumbres a la hora de valorar quién respondería por una masacre causada por robots qué ocurriría si comenzará una carrera armamentística a escala mundial os estos equipos emplearse en en contextos bélicos para reprimir protestas o apaciguar manifestaciones aunque hay quienes expresan que esto

Voz 10 15:34 robots tienen más beneficios que inconvenientes

Voz 18 15:36 cómo lo experto en robótica Ronald al quinto

Voz 19 15:39 no sé no puedan Force las nociones de lo que nosotros llamamos multiplicación la habilidad de un solo trabajo de Soldado haciendo el trabajo de muchos lo que da como resultado una potencial reducción de fuerza la habilidad de expandirse en el espacio de batalla dirigir operaciones por grandes campos de batalla

Voz 0027 15:54 algunos de los trabajos de la marina por ejemplo

Voz 19 15:58 por el momento no hay ni

Voz 18 15:59 una ley que regule los sistemas de armas completamente autónomos la ONU considera necesario establecer un marco regulatorio para que no haya vacíos legales en el futuro algo con lo que las grandes potencias no están de acuerdo ya que consideran que ya existen demasiadas normas que limitan su margen de maniobra de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad solo China ha mostrado preocupación por la proliferación de este tipo de armas

Voz 10 16:21 en la Cadena Ser

Voz 0295 16:24 con Aimar Bretos Dolores de Oxford haya estado guardaba Haifa en Fannie

Voz 10 16:31 porque no existe una fórmula para Ferreira

Voz 0027 16:34 la gente sólo confío en que lo que a mí me parece divertido se lo parezca también al resto de Estados Unidos así defendía la receta de su éxito Neil Simon uno de los grandes del teatro que ha muerto a los noventa y un años Simon firmó decenas de guiones de radio televisión cine y teatro fue sobre todo en las tablas donde consiguió sus mayores éxitos Javier Torres Neil Simon escritor estadounidense

Voz 0907 16:55 logró una audiencia popular masiva puro Broadway donde llegó a escribir su nombre en hasta cuatro producciones simultáneas como buen escritor de comedia en Nueva York también productor con un teatro ahora a su nombre en la calle A52 una máquina de hacer dinero decía Neil Simon en y que se sintió rico

Voz 1275 17:17 yo de joven le ofrecieron doscientos dólares por semana

Voz 0907 17:20 el Foro obra

Voz 20 17:23 el mar poblado Najwa el día

Voz 0907 17:26 sí neoyorquino judío con una infancia más que difícil ha muerto este domingo en Nueva York a los noventa y un años por las complicaciones de una neumonía pero no sólo vivió de las tablas porque junto a su hermano fue uno de los pioneros de la sit com comedias de situación pura televisión a la que llegó tras haber escrito muchos guiones radiofónicos durante su adolescencia con Perdidos en John Kers ganó el Pulitzer de Teatro y también tres premios Tony aunque llegó a atesorar casi una veintena de nominaciones como tenía también de los Oscars porque fue guionista de cine la extraña pareja con Jack Lemmon y Walter Mata fue uno de los casi treintena de guiones celebrados la chica de la Dios el último de dos mil cuatro para cine que escribió también para el teatro en mil doscientos veintisiete

Voz 0027 18:13 estuve ocupado

Voz 21 18:14 tanto cuesta telefonear donde está en la oficina trabajando en la oficina trabajando en la oficina te a la oficina a las siete ya había salido he tardado un ahora porque no he encontrado taxi de cuando se toman los taxis en la barra de un bar

Voz 22 18:25 los difíciles críticos de Nueva York estaban de acuerdo con

Voz 0907 18:28 su habilidad para crear diálogos cómicos mientras perfilaba la personalidad de cada personaje aun en las situaciones más dramáticas

Voz 23 18:39 queda la opinión de los oyentes van y de la Fuente esta mañana vamos a escuchar testimonios de homosexuales que han sufrido

Voz 10 18:47 discriminación y lo compartían este fin de semana en redes desde Washington nos escucha amarga de Barcelona

Voz 5 18:53 para mí siempre ha sido muy difícil entender por qué alguien tiene que decidir sobre con quién otra persona tiene que compartir su hija casos de homofobia he visto a todos los niveles incluso en tribunales universitarios para decidir quién debía ocupar una plaza cuando la persona que intentaba acceder estaba altamente cualificada

Voz 10 19:13 desde Madrid Isabel

Voz 24 19:15 mucho daño en este país vía educación es una iglesia represora que nos ha educado más es la culpa que la libertad no concede la libertad al individuo de ser como es cómo quiere ser de darle apoyo en ese desarrollo humano hizo ha llevado a que muchos padres en este país rechacen a sus hijos homosexuales privando les de ese cariño y esa comprensión desde la cuna

Voz 10 19:41 no es el caso de Jokin de Bilbao que tiene

Voz 25 19:43 mi hija que es lesbiana está casado tiene una hija es una auténtica maravilla porque veo felicidad qué importante es saber que son muy felices yo Sylvie mujer tuvimos que superar este trago que fue un trago que diga que no es que efectivamente ese trago lo hemos superado

Voz 10 20:04 muchas gracias a todos siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 0295 20:19 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:25 era el buenos días con veinte grados ahora mismo en la Gran Vía en la última semana de agosto en Madrid con una subida de los termómetros esperan XXXVI de máxima mínimas también en aumento alerta amarilla hoy por calor en las horas centrales del día Pedro Sánchez quiere que Carmena repita como candidata a la Alcaldía de Madrid en dos mil diecinueve lo cuenta hoy El Confidencial el presidente del Gobierno ha telefoneado este verano la alcaldesa y letras Milito que sería muy positivo que volviera a presentarse una incógnita que Carmena sigue sin despegar

Voz 2 20:54 mide hay día en las próximas elecciones que esto vaya habéis Jero habló de eso iba a seguir

Voz 1275 21:00 le preguntábamos el pasado quince de agosto en las fiestas de La Paloma pero de momento la alcaldesa si ha tomado una decisión no la va a hacer pública Javier buenos días

Voz 10 21:08 buenos días el Gobierno de Pedro Sánchez ve Enmanuel

Voz 22 21:11 termina una solución para que el Gobierno de la capital no caiga en manos de la derecha ese eso motivó la llamada según El Confidencial hace unos meses ya se conoció que el líder del PSOE madrileño le había ofrecido a Carmena encabezar la candidatura de los socialistas al Ayuntamiento de Madrid un ofrecimiento que entonces ambas partes enmarcaron en una conversación de broma esto dijeron José Manuel Franco PSOE y Marta Higueras ahora mal

Voz 27 21:32 de se comentó como posibilidad pero siguen sin ningún ofrecimiento concreto ni muchísimo menos es más incluso entorno de broma la posibilidad de decir la mejor candidata podría ser podía ser Manuela Carmena

Voz 1275 21:45 no se lo ha tomado en serio puesto que no tiene

Voz 28 21:47 me ningún cariz serio es decir bueno pues cualquiera Le puedo decir que buena candidata sería para mi candidatura para otra candidatura en el marco de bueno pues de admiración

Voz 22 21:55 se puede tener por la alcaldesa de Madrid según El Confidencial esta llamada no ha sido un ofrecimiento para liderar el proyecto de los socialistas se abandonar Ahora Madrid sino una declaración de intenciones del máximo dirigente del PSOE que cree vital que Carmena esté en los comicios para que la derecha no consiga las riendas de la capital en las próximas elecciones de dos mil diecinueve

Voz 0027 22:13 eh

Voz 1275 22:15 y esto ocurría ayer en Mata alpino en el conocido como bolo encierro un encierro donde en lugar de correr delante del toro se corre delante de una bola gigante de doscientos cincuenta kilos de peso

Voz 0027 22:24 aún

Voz 29 22:28 Capi o uno dio la reventó la cara día

Voz 1275 22:32 la gol aplastó a un joven de veintinueve años en la puerta de la plaza de toros una zona calificada de riesgo según el Consistorio que confirma que las medidas de seguridad eran máximas y que todos los corredores conocían las normas la Guardia Civil investiga lo ocurrido mientras el herido se recupera en el hospital el año pasado esta bola dejó dos heridos también graves uno con tres costillas rotas y otro que tuvo que ser intervenido por un golpe en la cabeza es lunes es veintisiete de agosto la historia se repite los coles prometidos para el inicio de curso sigue en obras titulares

Voz 0027 23:01 es el caso del centro Miguel de Cervantes dgt

Voz 22 23:03 hace donde por cuarto año consecutivo los alumnos darán clases entre obras la Consejería haya anunciado que solamente podrá disponer de ocho de las doce aulas comprometidas pero a once días del comienzo de curso las ventanas están sin poner tabiques sin acabar e instalaciones eléctricas sin rematar

Voz 1275 23:18 el número de venezolanos que viven en Madrid aumenta cada año según los últimos datos del Ayuntamiento de la capital en lo que llevamos de dos mil dieciocho más de quince mil han pasado a vivir en la ciudad muchos solicitan los visados de oro que conceden la residencia legal para hacer una gran inversión inmovilizó

Voz 0295 23:31 Evo económica hoy la línea nueve de Metro reabre el

Voz 22 23:33 amo entre estrella hasta San Cipriano por lo que los cortes de reducirán a las estaciones entre San Cipriano y Arganda del Rey este jueves reabrirá al público entrar el tramo Tribunal Sol de la línea uno que permanece cerrado con motivo de los trabajos de de la estación de Gran

Voz 1275 23:47 días en los deportes el Real Madrid es líder en Liga tras su victoria anoche uno cuatro en Girona con dos goles de Benzema uno debe y otro de Ramos el Atlético es sexto en puestos europeos cierra la tabla el Rayo que todavía no ha puntuado a una punto siete y veinticuatro vamos de nuevo a las carreteras DGT Alfonso Serrano buenos días

Voz 10 24:09 buenos días a esta hora el vuelco de un camión

Voz 31 24:12 cuarenta y cinco a su paso por San Fernando de Henares genera retenciones sentido A tres Se recomienda a los conductores que se desviven por la salida diecisiete ya que como consecuencia de este alcance encontramos retenciones de consideración circulación lenta además de entrada a la capital por La2 en Torrejón de Ardoz la cuatro en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A5 en Alcorcón la seis en El Plantío tráfico intenso también en la M cuarenta en el tramo entre Vicálvaro y Coslada hacia lados

Voz 1275 24:40 gracias Alfonso Martínez Serrano como te he llamado antes vamos a

Voz 32 24:43 a ver cómo se circula en las calles de la capital pantallas Margarita Pérez buenos

Voz 33 24:47 hola buenos días problemas que surgen a esta hora en la M30 en la conexión del Nudo Sur al paso por Méndez Álvaro y el Puente de Vallecas ese recorrido en sentido los arrastra una circulación más lenta con retenciones intermitentes en el resto de los más el interior de momento la situación tranquila recordamos eso sí en circulan por la parte norte del Paseo de la Castellana que hay trabajos de mantenimiento en el túnel de la Plaza de Castilla se cortan dos carriles en sentido entrada

Voz 0978 25:13 el tiempo problemas previsión Jordi Carbó buenos días buenos días una jornada más el tiempo va a ser de pleno verano las temperaturas empiezan a subir las máximas se aproximarán a los treinta y cinco grados en la mayor parte de la comunidad en pueblos de montaña también superaremos los treinta con facilidad el sol estará ente desde buena mañana hasta el final de la tarde las nubes que se veían serán poco importantes tampoco esperamos demasiado viento mañana bajaran un poco las temperaturas durante la tarde tendremos algunas tormentas pero que dejarán poca agua

Voz 1275 27:06 las víctimas del aceite de colza reavivan sus peticiones a la Comunidad de Madrid han pasado ya más de treinta y siete años de una de las mayores tragedias sanitarias de nuestro país con más de cinco mil fallecidos y veinte mil afectados que aún se sienten abandonados por las administraciones llevan años pidiendo al Gobierno regional que impulse la creación de un centro de referencia pero dicen que todo se queda en compromisos que nunca llegan Sara selva dice

Voz 1510 27:26 que están agotados agotados de siempre detrás de las administraciones Carmen Cortés coordinadora de la plataforma seguimos viviendo que agrupa a las víctimas del síndrome del aceite tóxico

Voz 35 27:35 siempre tenemos que ser que recordemos que tenemos una reunión pendiente que hay una encuesta que no se ha hecho que haya unas jornadas que se tienen que preparar que hay un compromiso que se tiene que cumplir te hace sentir pues una víctima llano de segundo siendo de comido de muchas veces de temas de subsuelo

Voz 1510 27:55 en toda España sólo hay una consulta con una doctora especialista en esta enfermedad rara causada por el fraude del aceite de colza está en el hospital doce de Octubre también han conseguido crear allí una Unidad Funcional especializada en el síndrome pero

Voz 1441 28:08 quieren que sea un centro de referencia nacional

Voz 35 28:10 también la Consejería de Sanidad en la última mesa el día veinte de junio se comprometió en esa mesa a darnos una respuesta oficial por parte de la Comunidad de Madrid de sí o no al Cesur para el síndrome todo circo Pórtico

Voz 1510 28:23 pero aún no ha llegado esa respuesta tampoco la del ayuntamiento al que le han pedido que habilite un lugar para rendir homenaje a las víctimas

Voz 35 28:30 no tienen ninguna mención de homenaje de reparación moral de decir estamos con vosotros en Madrid hay unos diez mil afectados

Voz 1510 28:39 el síndrome del aceite tóxico algunos con secuelas muy graves como la hipertensión pulmón

Voz 0027 28:45 la cosa más el distrito de Villaverde baten

Voz 32 28:47 en un nuevo bosque en noviembre en el Ayuntamiento de Madrid va a plantear alrededor de cinco mil árboles en una parcela que hasta ahora estaba siendo utilizada como vertedero de residuos Julio Villaverde es una de las zonas más afectadas por la contaminación de hecho sus vecinos llevan años pidiendo medidas urgentes para reducir los niveles de gases contaminantes Pilar Sarmiento del área de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento

Voz 39 29:07 está plantación además de atender a las demandas vecinales del distrito de Villaverde contribuirá al cumplimiento del Protocolo de Kioto puesto que actuará como sumidero de dióxido de carbono que es uno de los gases contaminantes de efecto invernadero

Voz 32 29:20 ya han comenzado los trabajos primero que limpiar los residuos allanar el terreno después plantar esos cuatro mil ochocientos árboles

Voz 39 29:27 que serán en su mayor parte de especies características del bosque de ribera español que acompaña al curso de los ríos como al meses olmos chopos fresnos

Voz 1275 29:37 este bosque se suma a una parcela contigua que ser reforestar el invierno pasado con más de dos mil árboles veinte grados ahora mismo en el centro de la capital sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 40 30:00 son las siete y media

Voz 0027 30:01 sí y media en Canarias

Voz 0295 30:04 no en la Cadena SER Hoy por hoy los jueces y fiscales fuerzan a La Moncloa

Voz 0027 30:17 salir en defensa del juez Llarena es el principal titular de esta mañana en la portada del diario El País

Voz 0858 30:22 Javier Alonso buenos días buenos días Aimar será sin matices y por medio de un bufete belga dice este diario en el mundo leemos que el Gobierno defenderá a Llarena tras afirmar que no lo haría ningún caso ABC lo achaca a una rebelión de jueces y fiscales y La Vanguardia lo resume con el siguiente titular el Gobierno ya busca abogado para Llarena en Bruselas un asunto al que el país lo dedica también su principal editorial considera a la demanda de Puigdemont una argucia política y un abuso de derecho con el que el ex president sólo busca dice mantener bajo sospecha al sistema español durante el mayor tiempo posible para los editorialistas de ABC estamos ante un nuevo volantazo de Sánchez que resultan aseguran desasosegante

Voz 0027 31:02 hoy les estamos contando en la SER que la Universidad Rey Juan Carlos no les ha pagado los sueldos a buena parte de los profesores de posgrado desde que en marzo estalló el escándalo de los máster primero de Cifuentes y después de casado Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 31:14 ya son docentes a los que pagan por horas en los poblados en los que dan clase en esta universidad y que suelen cobrar las clases del segundo semestre como muy tarde en junio sin embargo todavía a fecha de hoy no les han pagado a pesar de que la Rey Juan Carlos lo desvincula del caso máster algunos directores de posgrado están informando a los profesores de sus departamentos que les preguntan cuándo van a cobrar que las cuentas están bloqueadas tras la investigación judicial el caso máster otras fuentes aseguran que el vuelco que se ha dado los equipos de Gerencia de posgrado de la Juan Carlos tras este fraude podría explicar este retraso fuentes judiciales no confirman a la SER haya una intervención por parte de la justicia de las cuentas la universidad lo niega dice que es un retraso que suele ser habitual pero que esta vez se han demorado un poco más porque la intervención de la propia Juan Carlos también ha demorado la universidad asegura que si lo si se les va a pagar ahora la vuelta de vacaciones en septiembre

Voz 0027 32:00 publica hoy el confidencial que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez llamó por teléfono este verano a la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena transmitió que sería muy positivo para la capilla el que ella Carmena repitiera en las elecciones de dos mil diecinueve cardenales los ir pensando no fue aseguran a El Confidencial fuentes conocedoras esa conversación no fue un ofrecimiento para que Carmen abandonará Ahora Madrid encabezara el proyecto socialista sino una reflexión de Pedro Sánchez que cree según el confidencial Sánchez cree básico que Carmena esté en los comicios para que la derecha no consiga el Gobierno de la capital en Irlanda el Papa ha vuelto a pedir disculpas este fin de semana por los casos de abusos sexuales a menores las víctimas han respondido

Voz 2 32:43 el periodista aunque aquí como para no necesitaron pero sí tipo dicha Rasmussen

Voz 0027 32:48 han restaurado dando la bienvenida a esas disculpas pero coincidiendo en que no es suficiente y esta es también la lectura que hace la prensa irlandesa y la del resto del mundo de la Fuente

Voz 10 32:57 esperábamos vamos mucho más advierte el Airis examinar no hay compromiso de tolerancia cero ni ha respondido a los que piden que los pederastas sean expulsados del seno de la Iglesia The Irish Times también publica un editorial en el que piden acciones que acompañan las palabras del Papa que habla

Voz 22 33:10 las investigaciones entregué todos los documentos

Voz 10 33:13 los que se les requieran que pague multas el Independent titula tal vez va siendo hora de que el Papa aprenda de Irlanda una nación que ha celebrado la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario una Irlanda que ya no le teme la Iglesia católica que no discrimina y que no está dispuesta a guardar silencio frente a la injusticia social aunque para le Observatorio Romano el diario del Vaticano el mayor cambio es el Acuerdo de Belfast de mil novecientos noventa y ocho que puso fin al conflicto armado de Irlanda del Norte y pide eliminar el flagelo de los abusos buscando la reconciliación en la familia y en la escuela a este respecto The Irish Sun recuerda que el Gobierno irlandés continúa permitiendo que la iglesia patrocine el noventa por ciento de las escuelas primarias muchos hospitales también

Voz 0027 33:53 en Venezuela esta madrugada Nicolás Maduro ha anunciado que su Gobierno va a vender pequeños lingotes de oro a la población para fomentar el ahorro es una más de las controvertidas medidas que ha anunciado Caracas para hacer frente a la hiperinflación que vive el país un país sumido en una crisis económico política sin precedentes de la cual han escapado ya casi dos millones y medio de venezolanos en los últimos tres años el éxodo va más por días Aida Bao

Voz 1441 34:17 el traslado de personas derivado de la crisis migratoria de Venezuela está provocando consecuencias en el resto de países latinoamericanos desde dos mil catorce más de dos coma tres millones de personas han salido del país hacia lugares como Colombia Brasil o Perú que ven cómo la llegada masiva de personas puede desbordar los sistemas locales o encender una mecha muy peligrosa la de la xenofobia por ejemplo en Inma en la frontera de Brasil con Venezuela hace diez días decenas de brasileños destrozaron el campamento de dos mil inmigrantes venezolanos y forzaron a salir del país a mil doscientas personas después de que un comerciante brasileño denunciase que un grupo de venezolanos le habían asaltado y robado la hiperinflación venezolana y las nuevas medidas económicas de Nicolás Maduro como la introducción de una nueva moneda que de momento no han dado ningún resultado han provocado que la inmigración se dispare algunos países como Perú que hasta ahora habían estado recibiendo venezolanos sin necesidad de pasaporte como

Voz 2 35:08 es el se siga foros necesidad porque ya lo estamos muriendo ayer no se come bien

Voz 8 35:14 dado por mi hermano venezolano como este problema hora de el pasaporte de bueno en nuestro país es muy difícil tener pasaporte podía

Voz 41 35:21 a meditar la solicitud de refugio para él

Voz 10 35:24 harán país

Voz 41 35:27 daba

Voz 1441 35:27 han comenzado a cerrar sus fronteras porque no dan a basto

Voz 0027 35:30 Olga cerrado es portavoz de ACNUR para esta crisis portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Olga sagrado buenos días

Voz 39 35:39 hola buenos días

Voz 0027 35:41 de hecho de que Perú haya empezado a exigir el pasaporte a todos los que quieren cruzar su frontera ha hecho caer en un cincuenta por ciento el número de llegadas desde Venezuela tantísimas personas están bloqueadas ahora mismo dentro de Venezuela sin conseguir un pasaporte

Voz 39 35:56 eso es es es bastante difícil conseguir en este momento un pasaporte en Venezuela debido al costo debido a los trámites burocráticos que suele ser bastante largos por lo que nos cuentan los venezolanos los compañeros que están trabajando en la frontera entre Ecuador y Perú nos comentan que siguen llegando venezolanos a través de un corredor humanitario qué ha quedado en Ecuador en el cual ha puesto en marcha de puntos para que los venezolanos puedan llegar hasta la frontera con Ecuador y el gobierno peruano está intentando dar acceso a a la mayor parte dos veces solo manos de que llegan muchos de ellos con pasaporte incluso haciendo algunas excepciones para aquellos niños mujeres embarazadas ancianos que llega el pasaporte pero sí que es verdad que los números han visto reducidos hay una de las preocupaciones de de ACNUR es que los venezolanos se vean obligados a tomar unas preguntas alternativas a través de pasos informales y es todos los pone a riesgo de caer en manos de traficantes de ser explotados de iré verse obligados a tener que pagar por por entrar a un país a grupos irregulares

Voz 0027 37:12 porque las zonas de de frontera de Venezuela con otros países que no son pasos reglados ahí es precisamente donde se ubican las mafias

Voz 39 37:21 sí en esas zonas de frontera vemos el grupos irregulares armados que están que están presentes pero también he otros nuevos tipos de traficantes que pueden aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de los venezolanos que se ven obligados a tomar esta rutas pero los gobiernos de la región

Voz 18 37:41 han trabajado durante todo ese tiempo

Voz 39 37:43 a ella ha mostrado grandes generosidad y solidaridad hacia los venezolanos que han llegado tenemos que tener en cuenta que en el caso de Venezuela estamos incómodos con vientos humanos más grandes de la historia de América Latina

Voz 0027 37:56 estas personas han salido de Venezuela en el último año

Voz 39 38:00 es difícil calcular en el último año pero calculamos que desde dos mil quince seiscientos el venezolanos han salido del país yo estoy son unas cifras todavía bastante conservadoras porque porque solamente calculan los pasos las personas que pasan por paso regulares no no aquellos venezolanos que que se ven forzados a tomar pasos irregulares entre todas estas cifras desde estos destellos seiscientos mil lo que el noventa por ciento de ellos ha tenido hacia países de Sudamérica de América Latina no el proceso la presión a que están viendo obligados a estos gobiernos en la región es muy fuerte está llegando a un punto de saturación y aunque han puesto durante todo en este tiempo en marcha medidas como como ofrecer la condición de refugiado a los venezolanos u otro tipo de dice así permisos que les permiten estar de forma irregular en el país esta presión se está sintiendo entonces es muy importante que la comunidad internacional continúe apoyando e incremente el apoyo hacia estos países de la región para que pueda continuar con este trabajo que han estado haciendo estos últimos años de ofrecer una situación de seguridad a los venezolanos que se ha visto forzados a salir del país

Voz 0027 39:13 qué papel pueden jugar el Gobierno es como el de España o la Unión Europea en su conjunto ante esta crisis

Voz 39 39:20 nosotros por ejemplo nas Noor hicimos de momento de fondos a principios de este año en marzo y de cuarenta y seis millones de euros no hay estamos simplemente al cincuenta por ciento de la financiación y lo mismo se repite con otros organismos humanitarios que están trabajando aquí en para para la situación de Venezuela como pueden ser OIM y otras en oenegés no entonces como todo el mundo europea como como los distintos países de la comunidad internacional tienen que que te incrementar ese apoyo a esta a los países de la región que han mostrado tener las puertas abiertas hacia los venezolanos todo este tiempo de encontrar soluciones que permitan que los esto no existen en seguridad que se integren en las en las comunidades de acogida pero que que que este este incremento en el número de venezolanos

Voz 18 40:10 n esta llevándolos a un punto a punto

Voz 39 40:13 flexión en el que se está haciendo difícil responder a la situación

Voz 0027 40:17 está generando algunos episodios de estallidos xenófobo

Voz 39 40:21 sí hemos visto en distintos países de la región algunos algunas muestras de discriminación y xenofobia y esto obviamente nos preocupa no porque ante todo es importante mantener ese respeto y la dignidad de las personas que se ven obligadas a a salir de su país no pero aún así es importante matizar estos estos actos de xenofobia no su de Convent son son llevados a cabos que una minoría una minoría y no y no reflejan la realidad de las comunidades de acogida que hasta ahora han sido muy generosas para así como los países vemos familias tanto en la frontera colombiana como con Venezuela como familias en la en la frontera entre Perú y Ecuador que han abierto sus puertas a esos venezolanos que han llegado para que pasen una noche o dos es es destacable por ejemplo en en Colombia

Voz 0027 41:16 y muchas de las de como bien

Voz 39 41:18 desde acogida son comunidades que ellos mismos se vieron en algún momento obligados a desplazarse de sus

Voz 41 41:24 a pesar de su Bogart Poor

Voz 39 41:26 sobre el conflicto dentro de de colombiano entonces esas mismas comunidades están solidarizado con los venezolanos que llegan unos explican que entienden realmente por lo que están pasando por eso les abre sus puertas les acogen ese enseñan los sus pequeños negocios Illes Illes dando un trabajo no para para pasar unos días antes de que continúa en el trayecto hacia hacia otros otros países hubo o hacia otras ciudades de Colom

Voz 0027 41:54 por los datos por las previsiones que ustedes manejan este éxodo venezolano va a cesar o puede ir a más

Voz 39 42:02 de momento continuamos viendo que unos cinco mil venezolanos salen del país cada día y entonces ese ese flujo se ha querido desde el comienzo del año es muy difícil hacer predicciones pero de momento estamos planificando a construir trabajo y estamos trabajando también muy de cerca con los gobiernos de de de la región y con contando con esta que de te venezolanos diarios durante tanto por las respuestas que que permitan que que esos venezolanos continúen teniendo acceso a salud educación y al trabajo

Voz 0027 42:37 Olga cerrado es portavoz de ACNUR para esta crisis de de Lexus desde los venezolanos señoras cerrado gracias buenos días

Voz 39 42:44 buenos días hasta lo más

Voz 0027 42:48 tienes tres

Voz 0027 43:25 el Real Madrid Barça ya dominan en la Liga a falta de los partidos esta noche son los únicos que han ganado en las dos primeras jornadas antes

Voz 1161 43:33 mi primera remontada de la temporada de los de Lopetegui anoche en Montilivi victoria uno cuatro dos penaltis a favor convertidos por Ramos y Benzema el francés cerró la cuenta con otro gol y Gareth Bale marcaba el tercero o Benzema y los goles

Voz 20 43:43 sólo goles los tiros jugar bien no sólo meter goles para mismas importante es ganar bueno no hay sin cuenta goles como como siempre pero somos un equipo yo por ejemplo vaya a intentará marcar muchos goles para ayudar Mi equipo y es que es inglesa

Voz 1161 44:00 a Ronaldo ahora todos tienen más responsabilidad en el ataque aunque se echa de menos al luso Benzema y Marcelo

Voz 20 44:05 si no puedes olvidar a Cristiano te mucho mucho goles es uno de los mejores del mundo pero ya tenemos que pensar a a otro equipo y otros jugadores con la verdad que se Cristiano es el mejor jugador del mundo está claro que que se echa de menos jugar con el mejor modo en el mundo

Voz 1161 44:21 Marcelo que fue cambiado por Lopetegui en la segunda parte sorpresa en el brasileño el técnico lo explica

Voz 20 44:25 sí me ha sorprendido yo quería seguir estaba bien para seguir estoy cien porción respetaba de sinsabores os queríamos apunta

Voz 4 44:33 en un poco esa banda reactivará con Portu y entendíamos que quienes estábamos juntar un poquito más de simplemente desea a esa situación simplemente severas

Voz 1161 44:43 sólo hubo un Cameron inicial con respecto a la primera jornada Casemiro entraba por Ceballos volvieron ser suplentes Varane Modric lo justificaba Lopetegui

Voz 4 44:49 bueno es cierto que llegaron más tarde con un el hándicap de casi veinte y pico días de de diferentes razas compañeros poco a poco pues seguramente irán entrando en el equipo no tenemos ninguna duda tenemos alternativas tenemos competencia y eso siempre es bueno para el equipo

Voz 1161 45:02 sobre la suplencia de Courtois

Voz 4 45:04 tengo muy buenos porteros veremos qué es lo que pasa en el futuro pero nada más no no lo veo como un problema lo veo como una solución y con una gran competencia siempre querrán competencia en cada posición ese puesto la reforzado

Voz 1161 45:16 más del domingo Sevilla cero Villarreal cero lesión de Escudero en el codo que cayó mal tras un salto y Espanyol dos Palencia cero goles de Granero y Borja Iglesias el de Granero primer gol fantasma concedido por el bar esta temporada el valencianista Gayá era duro con el partido realizado ante los pericos

Voz 0027 45:30 la verdad es que

Voz 43 45:32 en esto no no puedo volver a ocurrir no está segunda parte creo que que no es digna de este equipo que nos la merecemos pero pero bueno es es un toque de atención yo creo que que la segunda parte Bosé no volver a repetir siguiéramos estar ahí arriba

Voz 1161 45:45 es líder el Real Madrid segundo el Barça ambos con seis puntos Sevilla y Espanyol también están en puestos Champions Real Sociedad Atlético de Madrid en Europa League el descensos para Betis ahí y Rayo Vallecano aunque esta segunda jornada todavía quedando

Voz 32 45:55 partidos desde las ocho y cuarto Levante Celta bajase

Voz 1161 45:58 el Levante en los gallegos los tres por lesión va a arbitrar el canario Hernández Hernández y desde las diez de la noche en San Mamés Athletic Huesca Berizzo no puede contar con Herrerín Lekue y Aduriz lesionados en los visitantes está sancionado a Kapo va a arbitrar el castellanomanchego Alberola Rojas en segundas han disputado también dos jornadas lidera el Málaga en solitario seis puntos el Oviedo ocupará otro aplazadas tensó la promociones para Las Palmas Sporting Cádiz deporte vivo en descenso están Córdoba Nástic Reus Rayo Majadahonda estos tienen un partido menos el que cierra desde las ocho de la tarde la jornada de ayer Majadahonda Mallorca si vence el Mallorca los madrileños se colocaran colíderes con el Málaga