Hoy por Hoy (27/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:17 buenos días con Pedro Sánchez viajando hoy a Latinoamérica para una visita oficial que durará toda la semana el Congreso va a decidir esta mañana si llama a comparecer a prácticamente todo el Gobierno y la oposición ha pedido que pasen por la cámara tanto el presidente como trece de sus ministros más de la mitad de las comparecencias las reclama el Partido Popular enfrascado en una oposición frontal dentro de esa oposición los de Casado pretenden exprimir al máximo la ambigua respuesta del Gobierno a la querella que Puigdemont el resto de fugados han presentado en Bélgica contra el juez Pablo Llarena este domingo La Moncloa público un comunicado en el que anuncia que los trámites para contratar los abogados belgas ya están muy avanzados y a diferencia de que planteó el Ministerio de Justicia la semana pasada ahora La Moncloa ya no dice que sólo se personará sino que está en juego es la soberanía judicial española pero que no lo hará si la querella sólo se refiere a declaraciones privadas de Llarena después de las críticas casi unánimes de jueces y fiscales que consideraban que el Gobierno estaba dejando en la estacada haya arena el Gobierno ha eliminado de su nota de prensa esa diferenciación entre cómo actuaría ante un ataque a la jurisdicción española y cómo lo haría ante un asunto privado de Llarena estos interpreta como un reconocimiento de que haya arena le atacan no por ser Pablo Llarena sino por representar precisamente la causa en la que están procesados los independentistas catalanes vamos a explicar en detalle unos minutos porque hay muchos matices que convierten este asunto en una cuestión muy delicada escucharemos también como el Papa se han negado a contestar a los periodistas cuando éstos le preguntaban por las acusaciones de un arzobispo que asegura que Francisco no hizo nada cuando él mismo le advirtió de las acusaciones que que pesaban sobre el cardenal el supuesto pederasta de Estados Unidos

Voz 0867 02:01 pues yo no diré una palabra sobre eso creo que el comunicado habla por sí mismo y ustedes tienen las capacidades periodística suficientes para llegar a las conclusiones suele conclusiones

Voz 0027 02:11 el Papa pide casi un acto de fe no contesta algo tan concreto como si se reunió o no con ese arzobispo que asegura que el le avisó de los abusos en Estados Unidos es conocido que se arzobispo le tiene mucha rencor al Papa Francisco I que lleva tiempo queriendo atacarles pero a pesar de que eso es así el silencio del Papa ante las preguntas concretas en los periodistas no contribuye a disipar las dudas en Florida este es el momento en el que un jugador que había quedado eliminado en un campeonato de videojuegos ha empezado a tirotear al resto de participantes ha matado a dos de ellos después ha suicidado Carolina Gómez

Voz 1 02:45 buenos días ha ocurrido en Jacksonville en Florida hay además once heridos nueve de ellos por herida de bala

Voz 0027 02:49 aquí en común en Colombia la consulta Anticorrupción no ha alcanzado la participación mínima para que sea válida

Voz 1 02:55 tenía que alcanzar un tercio del censo pero se ha quedado a un punto la iniciativa pedía limitar el sueldo de los parlamentarios de aumentar las penas por corrupción Iván Duque presidente

Voz 2 03:03 su portal los resultados de hoy quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción estos once millones de colombianos que votamos enviamos es sonoro mensaje de rechazo al permanente saqueo los recursos públicos

Voz 0027 03:17 SER estamos contando esta mañana la Universidad Rey Juan Carlos no ha pagado a buena parte de los profesores de posgrados desde que estalló el escándalo de los máster de Casado y Cifuentes hace ya cinco meses

Voz 1 03:27 habitualmente paga el segundo semestre en junio pero los profesores no han visto aún ni un euro la universidad niega que los impagos estén relacionados con el caso más

Voz 0027 03:35 la ministra de Justicia recibe hoy a Ana Gonzales la viuda de un ciclista que fue atropellado por un camionero que se dio a la fuga va a pedir al Gobierno penas más duras para quienes no cumplan su deber de socorro a las víctimas de tráfico

Voz 3 03:47 que se cree un delito autónomo como es darse a la fuga tras provocar un accidente tanto si hay fallecidos como heridos las leyes están premiando actualmente a ese conductor que drogado borracho será a las fugas sin atender a al fallecido o al herido quitándole el delito de la fuga

Voz 0027 04:04 esta mañana vamos a escuchar en Hoy por hoy algunos de los miles de testimonios que a lo largo del fin de semana se han ido publicando en internet en Twitter bajo la etiqueta mi cuyos testimonios de gays lesbianas bisexuales transexuales que han ido contando estos días los episodios de discriminación y acoso que tuvieron que vivir sobretodo durante su infancia y adolescencia algunos testimonios especialmente duros

Voz 4 04:23 vivía realmente comido digo todos los días a clase y serio mismo de decir hombre es que mismo gusto llevar el pelo más corto pero es que como él me corte el pelo buena pensar que soy bloques hoy por otra parte pero al final es miedo constantemente mío tengo una hermana

Voz 5 04:36 que tiene casi tres años más de los que yo raíz de de la discusión pues mi salida del armario e mis padres eh empezaron a mirarme con muy mala cara cuando cuando cogía al al niña también preguntaron obviamente si me gustaba los niños

Voz 0027 04:56 Rafa Nadal defiende desde hoy su título del Abierto de Estado

Voz 0264 04:59 los sonidos Juan Antonio Sampedro

Voz 1161 05:00 en la pista central ya de madrugada ante David Ferrer ahora en la plaza ciento cuarenta y ocho de la y que disputa el último Grand Slam de su carrera dejará

Voz 6 05:08 circuito tras la próxima edición del Madrid Open también semillas

Voz 1161 05:10 en esta ronda Feliciano López y Fernando Verdasco en una jornada con muchos españoles juegan Albert Ramos Roberto Bautista Roberto Carvalho y Tommy Robredo en el cuadro masculino Garbiñe Muguruza Sara Sorribas y Lara Arruabarrena en el femenino también de Piscu darán partidos Murray Del Potro mañana debutarán es Bread Djokovic y Federer

Voz 0027 05:27 y con qué tiempo empieza la semana Jordi Carbó con

Voz 0978 05:31 el ascenso de temperaturas mucho calor tenemos incluso aviso por situación meteorológica de riesgo por altas temperaturas en todo el Valle del Guadalquivir donde las máximas pueden llegar a superar los cuarenta grados en el resto del país no será tan acusado el calor pero igualmente el ambiente será plenamente veraniego con muchas horas de sol pero hay un pequeño cambio que a lo largo del día recorrerá prácticamente todas las provincias que limitan con Portugal llueve ahora en la provincia de Huelva lo hará más tarde en Sevilla a partir de mediodía en Extremadura durante la tarde en Castilla y León y a última hora ya

Voz 0027 05:59 próxima noche estas lluvias van a ser más intensas

Voz 0978 06:02 parte de Galicia

conexidad con hoy por hoy a través de Facebook déjanos tu comentario mantuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser hoy

Voz 0027 07:00 no

Voz 3 07:01 después de seis a es dice adiós

Voz 0027 07:05 hemos ganado todos si yo ganaba

Voz 14 07:08 nadie perdía ahí voy a cumplir

Voz 0867 07:12 el cabreo que el colmo colega XXXVIII votos afirmativos treinta y uno

Voz 0027 08:41 hoy ocho y ocho de la mañana siete y ocho en Canarias Pedro Sánchez que acaba de despegar hacia Chile donde va a iniciar esta esta noche su primer viaje oficial en latín América de Chile irá a Bolivia y de allí a Colombia terminará en Costa Rica horas antes de que el presidente iniciar este viaje el Gobierno ha intentado apagar el incendio creciente que tenía declarado entre jueces y fiscales por las diferencias sobre si el Estado tiene que hacerse cargo o no de la defensa del juez Pablo Llarena en la denuncia que han presentado contra él en Bélgica pulmón hilos demás dirigentes independentistas que están fugados con el Alberto Pozas los días además vamos a ir paso a paso porque eh en este caso es muy fácil perderse lo primero en qué consiste esa denuncia de pulmón y los demás fugados denuncia contra Llarena los abogados de los exconsellers prueban suerte en Bélgica con todos los argumentos que no han prosperado en España ni ante el juez Llarena ante la Sala de Apelaciones del Supremo ni tampoco ante el tribunal constitucional el escrito combate ante la justicia belga las acusaciones por rebelión y malversación de caudales públicos denuncia que las resoluciones del juez Llarena durante estos ochos meses de investigación han sido completamente parciales y tomando partido contra el independentismo y adjuntan lo que entienden que demuestra esta parcialidad por un lado varios enlaces a páginas web y también autos del propio magistrado y por otro lado

Voz 0867 09:51 no es el caso del que estamos llevando ahora

Voz 0027 09:54 al Supremo trata la transcripción de estas declaraciones Llarena en Oviedo en febrero negar lo que Puigdemont Miguel resto sea presos políticos eso dice la demanda compromete su imparcialidad algo que ella rechazó también la justicia española por lo tanto puestos y los demás subidos se querellan contra Llarena por haber he dicho que los hechos que se les imputan sí podrían suponer rebelión por lo tanto no son presos políticos desde el punto de vista de la de la defensa de Puigdemont que el juez diga eso en público ya suponen asimismo que se está decantando que no es objetivo que no se están respetando sus derechos a un juicio imparcial porque el juez dicen está intoxicado para esto es la teoría en el caso de que las intenciones de pulmón y los suyos fueran únicamente jurídicas pero casi toda la judicatura española considera que lo que están haciendo los independentistas realmente en Bélgica es un intento político por atacar por desprestigiar en el extranjero a la justicia española ya de paso intentar además que toda la instrucción de Llarena se venga abajo uno de los argumentos que demuestran que la denuncia la va mucho más allá que una cuestión personal respecto a arena es la cantidad de referencias que se hacen a España en esa en esa denuncia referencias a España como un supuesto país delincuente y opresor Carolina

Voz 0821 11:03 el texto acusa al Estado de cometer acciones sistemáticas de los derechos fundamentales de la minoría independentista hay afirma que España está al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales los abogados de Puigdemont aseguran que el sistema judicial española ha sido incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial que jueces y fiscales vulnera la presunción de inocencia esa acusación la hacen extensiva al Estado en su conjunto por cometer dicen violaciones de derechos que son incompatibles con los valores de la Unión Europea

Voz 0027 11:33 precisamente por esto por las evidencias de que al final tras la denuncia en Bélgica que hay hay algo que va mucho más allá de de una denuncia contra Llarena sorprendió y molestó a la gran mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales que el Ministerio de Justicia dijera el jueves que no iba a pagar la defensa Llarena arena en Bélgica sino había un ataque explícito a la independencia jurisdiccional de España comunicado del jueves no gustó ni en el Tribunal Supremo en la sala de lo penal ni tampoco en el mundo judicial español asociado siguiéndolo solicitado por el poder judicial tras la demanda de amparo de Llarena el departamento que dirige Dolores Delgado explicó el jueves que el Ejecutivo contrataría abogados belgas para personarse en la causa en caso de tener que defender la soberanía e inmunidad judiciales de los tribunales españoles es decir el papel de arena y el Supremo como investigadores en la macro causa contra el proceso los autos que se critican en la demanda pero después hacia una puntualización no defenderá a Llarena ante actos privados refiriéndose a las declaraciones que acabamos de escuchar esa consideración de actos privados se interpretó como un abandono del Estado español ante lo que constituye el núcleo de la demanda de los líderes independentistas cuestionar su labor como juez y su imparcialidad pero tras las muchas críticas recibidas a Moncloa intentó apaciguar ayer los ánimos con un comunicado muy muy ambiguo un comunicado en el que básicamente hay que interpretar que ha querido decir si ha habido o no una rectifica a parte de la Moncloa al Ministerio de Justicia lo único claro es que el Gobierno ya no hace esa diferenciación por escrito de los casos en los que si defendería Llarena en los casos en los que no así que en principio sí va a correr con los gastos de la defensa al juez Llarena Alberto en principio ayer Moncloa reaccionaba tras varios días de duras digas tanto políticas como también públicas de las asociaciones judiciales y emitió un comunicado similar pero eliminando las referencias a ese punto polémico han esto comunicado el Ejecutivo ya no especifica que no responderá por las palabras de Llarena Moncloa defiende que ha actuado con total diligencia siguiendo la petición del Consejo General del Poder Judicial contratando ese bufete de abogados belgas explicando que lo hará siguiendo además la ley pero hay más en hacer esa diferenciación que muchos jueces juezas y asociaciones directamente consideraban innecesaria porque esas declaraciones que eran definidas como actos privados son la clave de bóveda de la demanda Manuel Almenar buenos días hola buenos días presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura es un gran embrollo pero hemos entendido explicarlo a lo mejor que mejor

Voz 17 13:48 Irán explicado fantásticamente TD espera

Voz 0027 13:50 viven una rectificación en ese comunicado de La Moncloa

Voz 17 13:54 absolutamente hay un cambio de actitud que yo creo que debe ser calificado como acertado y absolutamente necesario en la medida en que permite conjurar los riesgos que para la integridad e inmunidad de la jurisdicción española es decir para la soberanía al propio Estado español comportaba la decisión apuntada el pasado jueves

Voz 0027 14:14 Clos esta enmendado la ministra de Justicia

Voz 17 14:16 sí yo creo que la comparación entre la nota de prensa el pasado jueves con la nota de prensa ayer no lo deja margen a la duda Si leemos la nota de prensa de el jueves ese estar decía en determinados reparos a la intervención la Abogacía del Estado designando un despacho de abogados local en Bruselas fundamentalmente dos en primer lugar es es decía que esa personación quedaba condicionada a que en el momento de admisión a trámite de la demanda la autoridad judicial belga como acaba de señalar ustedes mencionar a ellos argumentos relativos a la instrucción realizada por el juez del Tribunal Supremo español

Voz 18 14:59 sólo en ese caso se producía la personación

Voz 17 15:02 en segundo lugar se es que excluía de esa personación cualesquiera referencias a lo que se denominaban actuaciones privadas el juez esas declaraciones son manifestaciones fundamentalmente las que acaban de reproducir ustedes en en en trasladar de una conferencia en Oviedo pues viene con esos lodos en matices la intervención del Estado quedaba absolutamente fuera de lugar por qué porque al contrario de lo que ocurre en nuestro país lo cierto es que en el ordenamiento Helga para admitir a trámite una demanda lo que se produce es la convocatoria de una vista en esa vista las partes alega y a continuación el juez decide si se admite no admite a trámite la demanda pero lo cierto es que para poder alegar obstáculos procesales para la admisión de esa demanda es preciso que las partes comparezcan ante los invoque sino nos invocan antes de entrar

Voz 0027 15:57 desde el principio ya no se puede entrar no se puede entrar

Voz 17 16:00 sucede si esperamos que el juez admita a trámite la demanda ya no vamos a poder alegar que Bélgica no es competente para enjuiciar la jurisdicción española que es lo que están pretendiendo realmente los prófugos que han interpuesto demandas que la demandante es una alemán la contra una persona particular que actúa en bueno en virtud de determinadas actuaciones propias y privadas sino va dirigida a cuestionar la jurisdicción española realizada por el juez del Tribunal Supremo es como si el juez de Pontevedra pretendiera revisar la corrección de una actuación de un juez supremo dijo del Tribunal Supremo inglés declarar su responsabilidad esto es inviable no admite ningún Estado civilizado

Voz 0027 16:44 el hecho de que Llarena pidiera amparo fuera de plazo que a ustedes no les supone ningún reparo eso

Voz 17 16:50 no porque se trata de una petición de amparo que es necesaria para poner en marcha el funcionamiento de el convenio firmado en el año dos mil diez entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia mucho un convenio de colaboración para la representación y asistencia de los miembros de la carrera judicial pero el Servicio Jurídico del Estado este convenio no se puede poner en marcha en tanto no se produzca una petición expresa por parte del Consejo por parte del interesado ni eso con independencia de que hayan transcurrido cualesquiera otros platos es lo lógico es esperar a que el Estado se hubiera personado por si para alegar esa inmunidad de jurisdicción el Estado no lo hace es el interesado el que debe solicitarlo expresamente

Voz 0027 17:34 ustedes creen que Llarena en ningún momento se extralimitó al pronunciarse en público en una conferencia privada sobre una cuestión que él mismo estaba instruyendo no habría sido más fácil decir este tema lo estoy de sobre esto

Voz 17 17:45 eso hubiera sido una posibilidad pero lo cierto es que en la propia demanda se omite buena y eso Panera de leve cuál es la actitud que que hay detrás de de la interposición de la demanda la demanda se omite que el juez comienza diciendo que él no se va a pronunciar respecto de ningún otro caso que aquel que está conociendo y que en en el asunto en el que está conociendo los presos lo son en virtud de actuaciones que en principio revisten indicios racionales de criminalidad es decir está actuando en el ejercicio de sus funciones lo y lo absurdo hubiera sido que dijera lo contrario

Voz 0027 18:18 el Gobierno ha puesto en contacto con ustedes antes de anunciar este cambio a qué atribuye que la ministra Delgado Ministerio pusiera pegas en un principio a defender arena en lo que ellos consideraban un tema particular

Voz 17 18:34 lo atribuyó al desconocimiento sobre dos puntos en primer lugar al desconocimiento de cómo funciona el procedimiento civil belga y en segundo lugar al desconocimiento del contenido de esas declaraciones que se decían privadas y que de no son absoluto privadas lo cierto es que no es que lo diga yo es que la propia Abogacía General del Estado tanto en su informe de treinta y uno de julio pasado como en el informe del diecisiete de agosto de ese mismo mes insistió en que no estábamos ante ningún tipo de declaración eso manifestaciones privadas sino que eran manifestaciones íntimamente ligadas al ejercicio de la función jurisdiccional por parte de juez

Voz 0027 23:24 cuatrocientos cuarenta y seis inmigrantes han sido rescatados este fin de semana en aguas de Andalucía intentaban llegar a la prensa lo abordo de trece pateras dos kayak barquitas hinchables tipo Toy y cuatro días después de que el Gobierno expulsara a Marruecos de forma expresa los migrantes que saltaron la valla de Ceuta a esta hora nadie sabe con certeza dónde están esas más de cien personas visitan encerradas ni en qué condiciones se encuentran tampoco lo saben los abogados que atendieron a esas personas sin saber que iban a ser expulsadas de esa forma de forma fugaz sin precedentes Helena Maleno activista proderechos humanos en Marruecos buenos días ni siquiera ustedes que tiene siempre información concreta saben dónde están estas personas no no hay rastro de ellas

Voz 18 24:04 una al principio pensábamos que podrían haber surgido en desplazamiento forzado al sur como casi cuatro mil personas en las últimas semanas pero hoy esta mañana se han intentando confirmar organizaciones marroquíes que puedan estar en en una de las prisiones a Marruecos

Voz 0027 24:19 usted es uno de los referentes en la asistencia a los migrantes para evitar que mueran al cruzar el Mediterráneo ha percibido un giro en la política migratoria del Gobierno es el Aquarius está estas devoluciones exprés

Voz 18 24:29 sí efectivamente está haciendo bastante terrible la aplicación de una política que podíamos llamar racista y colonialista a mí me ha sorprendido muchísimo cuando sea expulsado estas ciento dieciséis personas como se justifica desde el Gobierno una una expulsión colectiva por esta supuesta violencia en el salto a la valla y es que no se puede castigar a todo un colectivo por un presunto delito que han podido cometer personas de ese colectivo sea si alguien ha cometido un delito deberían haber sido puestas

Voz 0027 25:00 a disposición judicial pero

Voz 18 25:02 a castigar a ciento dieciséis personas castigar a todo un colectivo con una expulsión y además pedir a otro país que ejecute ese castigo esto es una política racista y además colonialistas Un giros

Voz 0027 25:16 a ritmo señala Maleno hemos visto en las últimas horas vídeo de un grupo de jóvenes marroquíes impidiendo que saliera Un grupo de subsaharianos desde una playa del norte del país hacia España en una embarcación hinchable de estas que estamos llamando tipo Toy llegan parece en el vídeo que llegan a rajar la embarcación con un sable cómo se explica esto que este tipo de ataques por parte de grupos marroquíes contra los migrantes allí en Marruecos

Voz 18 25:42 bueno es también forma parte el impacto que tiene esa política de externalización de fronteras es decir cuando las personas de Marruecos ven que los militares están entrando las casas donde esas personas cada día que sacan a las mujeres que sacan a los niños que límite en autobuses que van esposados que quema sus pertenencias cuando los militares van acompañados bandidos que les roban todo lo que tienen efectivamente este este mensaje y esa imagen que se va la población es que esas personas deben ser personas muy muy peligrosa y eso está aumentando nuestra política de fronteras que se aumente el racismo y la xenofobia además no sólo nuestro país sino en países terceros igual que está sucediendo ahora mismo

Voz 0027 26:25 Helena Maleno activista proderechos humanos en Marruecos gracias buenos días

Voz 20 26:29 buenos días

Voz 1579 30:03 la Cadena SER

Voz 0027 30:11 la cocaína dentro de piñas la Policía Nacional ha detenido a siete personas relacionadas con el cargamento de cocaína que ha entrado en Mercamadrid el mercado de distribución mayorista de la capital era cocaína que venía de Costa Rica Pascual Donate

Voz 1684 30:25 los narcos vaciaban el interior de las piñas y la reinaban con un cilindro de cocaína de hasta un kilo recubierto de parafina amarilla para simular la carne de la fruta ya es a la vez los olores químicos de la droga los agentes han tenido que abrir centenares de piñas porque los narcos mezclaban el cargamento con fruta que si se pone a la venta han encontrado sesenta y siete kilos de cocaína en una partida que llegó a Merca Madrid en un camión procedente del puerto portuguesa de Setúbal en la operación han sido detenidas tres personas en Madrid cuatro en Barcelona la tapadera era una empresa de importación que levantó sospechas por el tipo número de transacciones que hacía con otras compañías de frutas de Costa Rica

Voz 0027 30:58 incautación e incautación este año es muy probable que en España la cantidad de droga que ya se sacó del mercado en dos mil diecisiete sólo en cocaína la policía consiguió evitar que llegarán a las calles XXXI toneladas al año pasado y a pesar de que la atención mediática política en relación al narcotráfico sea redirigido en los últimos años hacia la costa de Cádiz una de las mayores vías de entrada de cocaína por barco en España sigue estando en Galicia

Voz 24 31:27 esta mañana hemos invitado a Hoy por hoy

Voz 0027 31:29 autor de policía Alfredo Díaz buenos días infractor hola buenos días que es jefe de grupo de GRECO Galicia los ricos son los Grupos de Respuesta Especial de la Policía Nacional para el crimen organizado que para entendernos son los policías que luchan contra el narcotráfico es el jefe de grupo en Galicia que ha participado además en dos de las operaciones recientes que mejor evidencian que el narcotráfico en Galicia son Historia de fondo con protagonistas que van que tienen que vuelven que nunca dejan el negocio hablamos de la detención en los últimos meses de Sito Miñanco hace sólo unas semanas este verano de los Charlines es increíble que en dos mil dieciocho todavía estamos hablando de Miñanco y sobretodo de Manuel Charlín que tiene ochenta y cinco años como es ahora eso pero antes comisario en algún momento ha llegado a no parar pero sí descender eh la cantidad de droga dentro de Galicia

Voz 0264 32:17 con el merecido en los últimos años pues los hechos y las operaciones que hemos realizado por demuestran que el flujo de entrada pues sigue estando sigue estando muy activa y los grupos apeló a pesar de fragmentado un poco y cada ahí diferente grupo que operan con diferentes tipos de sustancias pero bueno siempre la cocaína pues siempre llama digamos a a los mismos de de siempre habrá que la eh

Voz 0027 32:43 el foco mediático e también el foco político está dirigido hacia Algeciras hacia la provincia de Cádiz ha ha aumentado el número de entradas por Galicia eso redirige los flujos sobre

Voz 0264 32:55 hombre yo creo que la ruta Si sigue siendo constante digamos Til uvas basamos básicamente en intentar de desarticulada por los grupos que más afectan a las costas gallegas

Voz 0027 33:08 ahora mismo cuál es el clan más activo en Galicia

Voz 0264 33:10 cómo están los de siempre pero pues digamos los los nuevos en ARCO lo grupo habló más jóvenes pero que como hemos visto en las últimas operaciones pues colaboran con los con los mayores digamos que es un negocio familiar en la última de ten en la última operación por ejemplo pues les hemos detenido a mucha gente padres hijos que operaban en la me

Voz 0027 33:31 la misma organización la última operación

Voz 0264 33:34 Se la de los Charlines sí así es

Voz 0027 33:37 a criterio de la policía cuál era el papel que jugaba en los Charlines en en esa red porque han quedado en libertad

Voz 0264 33:44 sí a la libertad pero vamos nosotros tenemos motivos en base la investigación que participaron en el entramado no sólo en tráfico de la sino organización criminal que es el derecho que nosotros pues los delitos que nosotros le imputados pues sí la verdad en esta estamos en la fase de intentar demostrar con diferentes medios pues que

Voz 0027 34:04 los activos porque se precipitó la operación que se a bordo del barco sin esperar a a pillar con las manos en la masa a todos los que participaban en el proceso y que iban a recoger la mercancía

Voz 0264 34:15 siempre en la nuestra previsión era esperar que llegara a entregar al barco gallego que había salido pero tuvo problema el barco nodriza que llevaban la mercancía Hay una prueba proveerá técnico y por seguridad tuvimos que decidir abordar

Voz 0027 34:29 era el propio barco de los narcotraficantes el que tiene un problema dentro de ustedes ante la posibilidad real de que el barco empezara a hundirse o pasar algo tuvieron que actuar Ci así es

Voz 12 34:40 hacia donde iba la droga Galicia

Voz 0027 34:43 que si esa cantidad que llevaban eran dos toneladas y media eso es una

Voz 0264 34:49 dado cuánto habría costado o cuánto beneficio les habría supuesto a los narcos bastante porque yo lo compran digamos a a cuatro mil dólares en origen una vez que llega a tierra española apoyadas eh multiplicado muy bastante cantidad y a lo mejor hay en España nada más tocar tierra bosón veinticuatro mil euros porque y lo hablaba de kg cuatro mil dólares en origen a una vez que llega a territorio español a empieza a la suma de a partir de veinte y veintidós mil veinticuatro mil euros

Voz 0027 35:18 de dónde venías a Drogba Trinidad Sudamérica y el propietario de la droga en si tienes en el momento en el que ustedes tienen en el barco quién es el que pierde el liner

Voz 0264 35:29 en principio el grupo gallego se dedicaba aportaba el traspaso

Voz 6 35:33 T

Voz 0264 35:34 y luego el alejamiento en tierra ahí Iker quién organizada fue el que un ciudadano holandés que utilizamos en Málaga que pensamos que solo únicamente puso la sustancia pero no hizo parte de no no fue el comprador digamos que el el comprador final tendría que venir después de que tuvieran éxito de la operación y intentaban introducir la cocaína

Voz 0027 35:55 es verdad que los Charlines quedaron fuera de esa operación porque no tenían dinero suficiente como para invertir y que lo que he jugado fue un papel como de de de asesores

Voz 0264 36:07 sí digámoslo de conseguidores puede llamar pidió la situación económica de los Charlines tampoco les permite realizar una operación de este tamaño

Voz 0027 36:17 por lo tanto es imposible que ellos no supieran nada como ha mantenido han dicho que es una

Voz 0264 36:20 error que que ellos no sabían nada bueno son lo que dicen ellos nosotros tenemos por es evidente motivos que sí apuntan que si sabían y por eso decimos es su detención

Voz 0027 36:32 los detalles que hemos ido conociendo de esta operación consta incluso una reunión en un tanatorio para los preparativos de la descarga Si bueno

Voz 0264 36:40 son lugares típicos cementerios tanatorios pues son muy se sienten muy seguros allí sobre todo en Galicia pues se por poca frecuencia en un cementerio a lo mejor a doce de la mañana un día de diario pues por eso aprovecha ese sitio para sentirse seguro ir ir realiza la la Reunión encontrar seguridad están notando

Voz 0027 36:58 la mayor llegada de cocaína desde

Voz 0264 37:01 Colombia en concreto sí en principio sí pues en los últimos años la fumigación de los de los las plantaciones adivinen desastre radicados entonces es la producción de la cocaína están aumentó el hecho de que

Voz 0027 37:15 hayan desaparecido las FARC ha aumentado la producción de cocaína

Voz 0264 37:19 no en principio del grupo es la Farah podía tener parte de negocio pero bueno yo lo grande es grupos en las bandas criminales allí en Colombia siguen operando no da igual

Voz 0027 37:31 a jugar un volumen que aquí en España vemos

Voz 0264 37:33 el grupo español más pura la cocaína que llega no dependen manda más o menos va va siendo la misma porcentaje la calidad

Voz 0027 37:42 voy a saludar a dos personas que han sido testigos históricos de la evolución del narcotráfico en Galicia el primero además protagonista de esa evolución es el juez José Antonio Vázquez Taín buenos días

Voz 6 37:52 buenos días Turner con vosotros Inite

Voz 0027 37:55 igualmente y también la periodista iba a decir Elisa Lois periodista del país una de las previstas que más años lleva dejando por escrito esa evolución del narcotráfico en Galicia Elisa buenos días señor Vázquez Taín en qué se diferencian los clanes de la droga de hoy de los de hace dos o tres décadas

Voz 6 38:12 el de hoy exactamente clanes lo que hay son gente con peso específico dentro de lo que es el el la delincuencia de de transporte de cocaína ICO es muy determinados decir que se dedica a la intermediación se que intermediación a la financiación a la organización al que lleva una rama marítima pues puede ser un lancheros en su tripulación puede ser pues proveedor armador de barcos decir cada uno tiene un papel no existen clanes cerrados porque hay personas que trabaja muy para los Charlines mañana para los Sito es decir se puede trabajar para diferente sobre responsables por decirlo de una manera no son ese perfil que tenemos tan acostumbrado en las películas de la mafia requiere hay gente que se dedica el narcotráfico dentro unos ochocientos ochocientos cincuenta por mucho que se les detenga van a seguir decirlo llevan en el ADN es no saben hacer otra cosa porque también es la forma que tienen de sentirse importantes

Voz 0027 39:01 siguen teniendo estos grupos no clanes no sólo ha dejado claro esto es estos grupos sean tienen unas jerarquía es muy clara cómo eran los ochenta en los noventa que había un un capo que mandaba y los demás y seguían sus instrucciones

Voz 6 39:14 lo que vieron que tenía la clave es decir el que tenga el contacto con Colombia hay que tengan la posibilidad de promover la cocaína es el que tiene la clave ahora no hay una jerarquía aquí lo que hemos de ver en una posible en una situación que es muy muy frecuente que unas organizaciones o un grupo indeterminado empiece una operación a lo largo de la operación pues alguien se quede fuera pues por rencillas que no llega a tener la capacidad suficiente como ocurrió en este caso supuestamente hablamos siempre en presunción de inocencia con los chavalines y entonces he quedado fuerte y no hay una jerarquía las Julios ajustes de cuentas vienen más por traiciones personales que protecciones al grupo lo que lo que sí que ha cambiado y eso sí que hoy lo notamos mucho más es el hecho de que viste la presión que han tenido en Galicia hay una mayor diversificación es decir Nos encontramos pues con campos repartidos por toda España tratando de desviar la atención oiga si me voy del foco de de persecución policial quizás me deje de perseguir a mí no entonces es lo único que ha cambiado el resto pues lo tenemos un poco igual luego que que que se han tenido que la clandestinidad con lo que vimos lo que vivimos

Voz 0264 40:11 ya a finales de los noventa a principios de los dos mil

Voz 6 40:13 hoy es imposible villanos son los reyes de la calle

Voz 0027 40:16 Elisa el narcotraficante de hoy ya no tiene esos aires de grandeza de exhibición que tenía Miñanco Oubiña

Voz 29 40:24 ya no hora yo creo que ya son mucho más discretos aunque en algún momento bueno pues en patrimonio a aflora no fuese a veces puede que tengan muchas empresas Si o que la policía descubre bueno pues que tenía un gran gran capital aunque lo tengan a nombre de otras personas no pero ese alarde de de riqueza ya no ya no lo vemos sobre los

Voz 0027 40:52 propiedades una de las cosas que más asombra del caso de los Charlines es su obsesión por recuperar el patrimonio que es el embargo por parte del Estado y que han estado pujando por él en las subastas públicas

Voz 29 41:02 pues sí así es como como ese inició una segunda operación contra ellos o tercera mejor dicho porque ya desde el año noventa y cinco que se había intervenido todos sus bienes y después en el dos mil quince dijo que como no suele pudo embargar decomisar perdón todos sus bienes sino embargar los pues ellos esperaron a que esos embargos que se hicieron de de empresas importantes relacionadas con la conserva ahí el la depuración de marisco poder recuperarlas y entonces e intentaron hacerlo a través de testaferros que fueron las subastas entonces fue cuando la policía descubrió todo esto hoy hay hice inició bueno pues la la la última operación contra ellos por blanqueo de dinero

Voz 0027 41:58 señor Vázquez Taín cómo explica usted que Manuel Charlín a los ochenta y cinco años haya vuelto a negocio

Voz 6 42:06 si él no es que haya vuelto es que no lo dejó nunca una de las cuestiones que que que se habla hay nos explica nunca bien es el tema de la dispersión de presos los presos los narcos gallegos son sufrido ese mismo técnica podíamos decir penitenciaria hay que dispersar los que percepción organización porque sino sigue trabajando aún dispersando los siempre estoy de hecho hay muchas muchísimas operaciones se llevaron yo llevé algunas operaciones dirigidas desde mi juzgado en donde teníamos que investiga la gente que que desde la cárcel participaba en un en un operación dispersando los es cuando se consigue pues que que tenga más dificultades pero ni siquiera así se les elimina el problema es el fenómeno es decir ellos son Free ha vivido un fenómeno que que en Galicia se eliminó Se radicó en el sur todavía no se ha conseguido que es el respeto y la admiración social hace veinte años ellos serán los buenos nosotros éramos los malos tenían el respaldo de la población y hemos conseguido que la población entendiera que el narcotráfico no trae dinero lo que trae es es desgracias hemos conseguido que que la gente entienda que la aplicación de la ley es bueno es bueno y es beneficioso para parar las sociedades sólo han perdido pero ellos de que después de vivido todo eso Crane creen que que que que que su trabajo no es tan malo sean auto concienciado de que no somos delincuentes unas víctimas siguen haciendo lo que han hecho siempre intentando recuperar ese dinero para para para vivir como reyes claro

Voz 0027 43:23 tras haber conseguido acabar con esa aceptación social les preocupa que haya un un rebrote de no sé cómo decirlo una fascinación adolescente hacia los viejos narcos a raíz de series de eh sí se ríe magistral ya en nuestra época los malos siempre es el comisario que está ahí también lo vivió

Voz 6 43:44 ambos éramos los malos nosotros hombre todas las películas el héroes el narco

Voz 0027 43:47 Jonas nosotros somos los que utilizamos

Voz 6 43:50 todo tretas para para cazar los Manoli yo no tengo miedo pese a este repunte de la sociedad es decir yo creo que la cultura es una una forma de eliminar esa ese peligro es decir la educación y la cultura de los jóvenes es lo que hace que que entiendan que los caminos cortos no siempre son no siempre son positivos si llevan llevan un poco a a al desastre decir vida de delincuencia no es cómoda en Galicia lo que tenemos es un fenómeno que en estos momentos está en el nivel que yo creo que cualquier Estado democrático de Derecho tiene que mantener decir un fenómeno en el que no ex no se puede eliminar nadie nadie tiene una varita mágica para eliminar ni las violaciones y los asesinatos en los robos ni el tráfico estupefacientes todo delito es innato en espíritu humano porque somos ambiciosos porque la gente es el le gusta más lo el camino fácil pero al menos lo que tienes que evitar es que ese es delincuentes campen a sus anchas que esos delincuentes sientan en una impunidad o que el delito supere a la presión social entonces ahora mismo lo están dentro y luego estamos viendo es decir mantienen su actividad pero con relativa frecuencia se les está metiendo en prisión en prisión ya de una forma muy muy clara ver esto no es como otras operaciones que que que se hizo más ruido que efecto judicial ahora desde los años dos mil y pico estamos viendo sentencias sentencia sentencias y cómo sí es va deteniendo en cada uno en una operación con pruebas introduce en prisión cumplen y salen es el mecanismo lo que él con la justicia

Voz 0027 45:18 hablábamos de narcotraficantes que incluso de este dentro de la cárcel siguen operando es el caso le pregunto comisario de Sito Miñanco él cuando él sale en dos mil quince quedan semilibertad pone a trabajar en ese parque de Algeciras ustedes ya sospechaban que él seguían

Voz 0264 45:34 el narcotráfico si lo primero la primera salidas que realiza pues sí muchas coincide con viajen a viajes a Galicia y allí aparte de visitar a la familia como pueda ser cualquier persona pues se reunía con sus hombres de confianza que como lo procedamos a la detención pues era los que había caído ya con las anteriores operaciones volvió a trabajar con la misma gente con la que trabajaba en veinte años antes si así es tanto los los gallegos digamos como el colombiano que fue detenido en Madrid a de su entera confianza llegó a dirigir su organización desde la celda si pensamos que si los otros ya lo lo en los últimos los últimos coletazos la pues ya estaba en libertad así pero vamos el oleaje Si todo apunta que el inicio de la macrooperación pues fue fue realizada desde la cárcel

Voz 0027 46:24 Elisa Laureano Oubiña está intentando hacer negocio ahora mismo vendiendo de pueblo en pueblo sus memorias esos camisetas lo publicadas este fin de semana como lo está haciendo

Voz 29 46:35 pues bueno el el al parecer hay una persona de su entorno que tiene una licencia para poder vender en los mercados y el bono pues se ha lanzado a hacerlo utilizando a esa persona o Bono esa ese Shelley esa licencia que tiene para ir por los pueblos mercadillos y está intentando vender su libro oí promocionarlo oí la expectación de muchos mercadillos lo que pasa que bueno mucha gente que no está de acuerdo otro Si bueno como siempre está dividida a la opinión pública no por aquí entonces en el cree que está en su derecho porque tiene todo legal ahí bueno tiene derecho a las disertar si ir porque haya cumplido sus veinte años seguidos de condena por tráfico de hachís hay hay gente que piensa que no que sus está promocionando su vida criminal su pasado que Ike no no no es de recibo que es un hecho

Voz 0027 47:45 ayuntamientos que han evitado que que venda esos libros esas camisetas con su cara