Hoy por Hoy (27/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:13 que abrimos esta cuarta ahora de Hoy por hoy con una terrible noticia que acabamos de conocer un supuesto asesinato machista en Orihuela Julia Jiménez adelante

Voz 1 00:20 sí ha corrido en la zona de buena vida la mujer de unos cuarenta años habría muerto asfixiada ha sido el mismo homicida al que ha llamado al teléfono uno dos de emergencias para comunicar que había asesinado a su pareja agentes de la Policía Nacional se han personado en el domicilio y han confirmado la muerte de esta mujer

hay un número contra la violencia machista un número de teléfono es el cero dieciséis es gratis no aparece en la factura pero hay que acordarse de borrarlo manualmente registro de llamadas del móvil más asuntos este lunes veintisiete de agosto Carolina Gómez buenos días

Voz 2 00:51 buenos días la Asociación Profesional de la Magistratura entiende como una rectificación el último comunicado del Gobierno sobre el proceso judicial al que se enfrenta Pablo Llarena en Bélgica tras la demanda de Puigdemont el Ejecutivo ya no mencionan la posibilidad de no pagar la defensa del juez por sus declaraciones públicas tal y como había asegurado previamente el Ministerio de Justicia Manuel Almenar es su presidente ha estado hace unos minutos un récord

Voz 3 01:11 absolutamente haya un cambio de actitud que yo creo que debe ser calificado como acertados y absolutamente necesario en la medida en que permite conjurar los riesgos que para la integridad y la inmunidad de la jurisdicción española es decir para la soberanía al propio Estado español comportaba la decisión apuntada

Voz 2 01:29 el pasado jueves las organizaciones humanitarias creen que los más de cien inmigrantes expulsados de forma exprés tras el intento de salto de valla la semana pasada en Ceuta han sido encarcelados en Marruecos la activista proderechos humanos Helena Maleno asegura que el Gobierno español está vulnerando las leyes porque en vez de expulsarlos debería haberlos puesto a disposición judicial

Voz 4 01:46 si alguien ha cometido un delito deberían haber sido puestas a disposición judicial pero castigar a ciento dieciséis personas castigar a todo un colectivo con una expulsión y además pedir a otro país que ejecute ese castigo esto es una política racista y además colonialistas son giro serrín

Voz 2 02:07 y hoy les estamos contando en la SER que la Universidad Rey Juan Carlos no ha pagado buena parte de los profesores de posgrados desde que en marzo estalló el escándalo de los máster primero de Cifuentes y después de Pablo Casado Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días son doce

Voz 5 02:19 antes que cobran por horas en los posgrados en los que dan clase en esta universidad y que suelen cobrar el segundo semestre como muy tarde en junio sin embargo todavía a fecha de hoy no les han pagado a pesar de que la Rey Juan Carlos lo desvincula del caso máster dicen que es un retraso más largo de lo habitual porque la intervención de la universidad también se ha demorado algunos directores de másteres están informando a los profesores de sus departamentos que no les han pagado porque las cuentas están bloqueadas tras la investigación judicial por los másteres fraudulentos que Cifuentes y casado otras fuentes internas aseguran a la SER que el vuelco que ha dado los equipos de Gerencia de posgrado de la Universidad tras este fraude podrían explicar este retraso

Voz 0027 02:56 hoy por hoy esto que van a escuchar son sólo algunos de los miles de testimonios que a lo largo del fin de semana se han ido publicando en internet en Twitter bajo la etiqueta Mi cuerpo testimonios de gays lesbianas bisexuales transexuales que han ido contando estos días los episodios de acoso y discriminación que vivieron sobre todo durante la infancia y durante la adolescencia los ha recogido Marisol

Voz 1508 03:18 más Juan tenía diez años cuando fue a recoger el revelado de una foto que marcó su vida

Voz 6 03:23 vi esa foto IBI ese amaneramiento tan grandísimo me dio muchísima vergüenza de quién era saque esa foto del sobre que estaba llevando ir me la guardé la metió en un cajón yo dije mira salgo tan mal hizo algo tan ridículo me da tanta vergüenza que no quiero que nadie la vea hasta que bueno pues eh en una de las diecisiete mudanza que hecho apareció esta foto que yo tenía guardada desde hacía más de veinticinco o veinte años irme mereció una foto preciosa dije mira esta foto ahora tiene que estar en un lugar de honor en mi salón

Voz 1508 03:58 con quince de oro escribió en su diario que era gay sus padres lo leyeron

Voz 7 04:03 tengo un hermano que tiene casi tres años en los que yo raíz de de la discusión por mi salida del armario mis padres e empezaron a mirarme con muy mala cara cuando cuando cogía al al niño hasta el punto de de expresarme abiertamente que prefería que que no lo hiciera comentarios del tipo si quería convertirme mujer y subir en una carroza en el orgullo en Madrid pues así pensado acabar como un conocido nuestro que había muerto de VIH y también me preguntaron obviamente si me gustaban los niños

Voz 1508 04:36 a lo cual respondió Agurtzane recuerda cómo ha tenido que ocultarse incluso cuando ya había dicho que era lesbiana

Voz 8 04:45 cuando su líder armario e intentaba no era para nada como soy ahora intentaba oxígeno es posible porque al final lo que tienes es miedo de ser tú mismo de decir hombre es que a mí me gusta llevar el pelo más corto pero es que como él me corte el pelo buena pensar que soy bloques hoy por otra parte

Voz 0506 04:58 pero al final es miedo constantemente miedo

Voz 1508 05:01 Miguel Ángel acaba de volver de su luna de miel en la que las fronteras han decidido si había besos caricias en la calle

Voz 0159 05:08 hemos viajado en tren desde Medina del Campo en Valladolid hasta Estambul es cuando fuimos a Serbia Macedonia dejamos demostrarnos en público con muestras de afecto pero no voy a dejar de ir a ningún lugar porque porque me parece que que es que es dejarles a ellos que ganen la partida a mí me parece que no es eso es lo que hay que hacer Alicia también está casada en el ochenta y nueve le dieron una paliza

Voz 1508 05:29 Zac cuando paseaba con una novia ahora pasados los cincuenta todavía se topa con les Beaufort

Voz 9 05:35 yo trabajaba de jardinera nos teníamos que cabe en un vestuario todas chicas

Voz 10 05:41 la vía a todo el mundo que la lesbiana yo no me gusta dar ninguna vamos ni tenía ningún interés en nada a nadie ni hay ningún problema pero luego se que había una que decía que Galicia la tortilleras celulares

Voz 0027 08:06 días Pablo sino en cómo estás buenos días Ignacio Ruiz Jarabo muy buenos días muy buenos días vamos a entrar ahora mismo en el Alan insiste el cambio Oldfield no Cándido lo haya hecho en las últimas horas respecto a la defensa de arena también en la creciente tensión en cata

Voz 19 08:23 el unha a cuenta de los lazos amarillos pero antes dejadme que salude a Jaric Mustafá buenos días la jarana estafa es uno de los diez abogados que dieron asistencia jurídica a los migrantes que cruzaron la valla de Ceuta el miércoles Iker

Voz 0027 08:37 jueves fueron expulsados por el Gobierno a Marruecos una devolución Expo ves al amparo de un acuerdo bilateral firmado hace veintiséis años y que nunca antes había utilizado para casos similares de emigrantes que cruzaban las vallas Ceuta y Melilla Jaled Mustafa ha tenido alguna noticia de algunos de los inmigrantes a los que usted asistió

Voz 20 08:55 sino directamente de los migrantes aún no tiene unos quiera pero sí que iba a través de de de una ONG que que colabora Marruecos de morir

Voz 21 09:06 tuvieron que se que se encuentran a un detenido en dependencias policiales gente con

Voz 0027 09:11 en Tetuán pero cuando usted haces tú estas personas usted sabía que iban a ser expulsadas

Voz 21 09:19 no en ningún momento

Voz 0027 09:23 a usted lo convocan y le convoca entiendo de la Delegación del Gobierno la policía que le dicen

Voz 21 09:30 la policía no convoca pero bueno como era como era habitual que cuando seccionada ningún expediente de vuelo

Voz 20 09:35 son pues no suelen

Voz 21 09:38 Inmocaral no nos llaman porque estamos en el turno de guardia y si asistimos a este teniente de devolución en comisaría bueno o tampoco no mucha pasión simplemente la asistencia a al expediente de producción como era habitual en vosotros confió en que ese no haber resuelto la de fusión teorías diversión como venía siendo habitual indicó iban a ser ingresados en el CETI de Ceuta

Voz 0027 10:04 la Policía tramita un expediente de devolución que entiendo que a los migrantes les están un papel que ustedes les explican en qué consiste ese papel

Voz 21 10:11 si no sobró por regla general se fue lo que pasó aquel día Alhóndiga

Voz 20 10:19 según se reseña que se le bueno son ya una vez que se les ha reseñado ya se encuentran plenamente identificados en ese momento se inició el expediente de devolución que de los expedientes de devolución y están finalizado por parte de la Policía hacen entregando expedientes no es otro

Voz 0027 10:40 el mismo lo evidente

Voz 20 10:42 Mo que bueno o no que se cumplan todas las garantías para para el expedientado en ese momento es cuando nosotros ya hablamos con el experimentado explicamos el contenido de la resolución a la libre esa oportunidad ley para proponerse en su caso sí bueno realizamos una pequeña cual pueden como sobre lo motivó de huidos de su país sobrevivientes migratorio muy intentamos detectar algún tipo de Gun

Voz 21 11:14 durabilidad habilidad que sea susceptible de ser de ningún motivo para para oponerse a la devolución

Voz 0027 11:21 pero suele ser una primera entrevista de varias verdad

Voz 20 11:24 claro entrevistado con porque por regla general aquí en Ceuta hace tramitando expediente de devolución una vez tramitado una vez concluido inmigrantes ingresan el se ideó cediendo una serie bueno ellos pueden entrar y salir libremente entonces en el momento de esa pequeña entrevista inicial nosotros entregamos nuestros datos de contacto y solemos emplazar los padres con una vez que descanse y ya ha sido atendido debidamente hayan comido idioma o en un par de días por regla general acudan a nuestro despacho

Voz 0027 11:53 José usted como abogado de esas personas les dijo no os preocupéis que en unos días hablamos eh y esto se va a ir hecho vamos

Voz 20 12:02 yo quedé con ellos en que el lunes y el martes iba a que ahora ven

Voz 21 12:05 o al que directamente

Voz 0027 12:09 cree que alguno de los migrantes que ahora está encerrado en Tetuán estarán pensando que el abogado me la jugó el sabía que me iban a echar participo de aquello

Voz 20 12:19 pero seguro pero precisamente pues en circunstancias como el trama o hechos como este son los que dificultan el trabajo que realizamos nosotros en dependencias policiales hay que tener en cuenta que bueno alguna persona sobrecogió refugiado no huyendo de un país en el que la gente que siguiendo la misma autoridad au la autoridad no tiene capacidad suficiente para protegerle pues evidentemente la confianza en las instituciones un poco a poco brilla cosa ausencia nosotros lo tendré emplazamos después en nuestro despacho intentamos pues

Voz 21 12:59 no

Voz 20 13:00 que que el ambiente sea el más idóneo para establecer una relación de confianza y conseguir que el migrante se abra a nosotros no Spielberg realmente lo motivó que huida del país

Voz 0027 13:09 Jalil exactamente no pude volver si usted llega a saber que el Gobierno iba a expulsar a esas personas usted habría actuado de otra manera

Voz 20 13:17 no es seguramente no habría salido de comisaría Triano hasta no tenerlo todo exactamente por supuesto que habría otra manera por supuesto

Voz 21 13:26 no esperábamos ninguno de los abogados que asistimos a la persona no esperábamos en ningún momento sospechábamos que iban a ser devueltos

Voz 0027 13:36 se siente engañado por Interior

Voz 20 13:39 no no engañado realmente no bueno porque consideramos que bueno que la actuación ha sido entrecomilla aunque todavía tenemos que estudiarlo pero sí que se ha actuado con la celeridad que marca la ley la leyenda reglamento establecen que bueno que en el plazo de setenta y dos horas y debe debe ejecutarse la resolución de expulsión de devolución perdón aunque no sea la regla habitual en esta ciudad sí eso sí que concretamente pues en en aeropuerto como Barajas Barcelona pues sí que se llevan a cabo igual en la regla habitual aquí en Ceuta no no ha sido de arreglo habitual dado nunca me encontraba encontrado

Voz 21 14:21 es el tiempo que yo grupo o ejerciendo nunca me he encontrado como como con que se ejecute una orden de devolución inmediatamente en veinticuatro horas

Voz 0027 14:31 usted cree que la expulsión estas personas fue una expulsión colectiva que es algo que está expresamente prohibido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Voz 21 14:39 eso es lo que nosotros estamos ahora mismo estudiando oí Si bueno pese a nuestra opción pese a ser una profesión liberal así que estábamos colegiado bueno y buscamos el cuando hay circunstancias como ésta con la suficiente entidad pues para para que merece un estudio detallado sí que nos reunimos en ya varios abogados sobre todo los que formó en la comisión de extranjería intentamos establecer una línea unificadora de actuación entonces pues bueno a lo largo de esta semana hoy hemos quedado resumiendo o no

Voz 20 15:18 la como suele transfería ahí bueno estudiaremos detenidamente

Voz 21 15:22 la la la ansiedad Hay tomaremos la con la determinación que que ajustando ajustado a derecho que consideremos la mejor oportunidad hemos beneficiosa para garantiza los derechos de las personas

Voz 0027 15:38 Khalid Mustafá muchísimas gracias por estar Nasser buenos días

Voz 21 15:41 al revés saludó Pablo es es muy delicado

Voz 0027 15:44 lo que denuncia este abogado el estaba asistiendo jurídicamente a personas sin saber que iban a ser escuchadas y que por lo tanto su asistencia jurídica no fue completa porque en la planificó de determinada manera en la cual no pudo darle todos los consejos au garantías que fuera porque pensaba planificar lo otro manera tiene señalando uno

Voz 1671 16:05 los grandes talones de Aquiles que tiene toda la política migratoria no sólo de este Gobierno sino casi diría a nivel europeo que es el proceso de externalización del control de nuestras fronteras decir hemos tomado la decisión se ha tomado también es este Gobierno en coherencia insisto con los acuerdos de de mil novecientos noventa y dos con Marruecos y también con otros que han establecido ejecutivos anteriores de que sea Marruecos básicamente quien se encargue del control migratorio sorprende una cosa que destacaba el propio abogado que es la ejecución tan rápida

Voz 0027 16:32 o sea es cierto que esto es bastante poco habitual

Voz 1671 16:35 y aquí yo creo que habría que también analizar un poco las dimensiones políticas porque se ha hablado poco de cómo en el acuerdo de Doña que se llega entre Pedro Sánchez y la canciller Angela Merkel se abra Se habla de incrementar las inversiones del fondo fiduciario europeo a Marruecos es decir también estamos comenzando a regar con más dinero a los países que son fronterizos en el arco mediterráneo para realizar dichas operaciones de control lo que ocurre y es verdad que aquí existen dos bienes al mismo tiempo que también hay que preservar que es el hecho de que estas personas tienen garantías y es ahí donde entran las denuncias del abogado porque este acuerdo efectivamente no permite expulsiones masivas porque además son contrarias al al Convenio Europeo de Derechos Humanos pero además también hay que hacer un proceso administrativo la violencia es decir el hecho de que se haya entrado con violencia no justifica el que no se tenga que dar asistencia jurídica esas personas se tenga que separará a los menores se tenga que ver si se pueden acoger al Estatuto

Voz 0027 17:29 es decir existe una serie de procedimientos

Voz 1671 17:31 con los que el Gobierno puede haber incumplido con esta Axel Ruiz Jarabo

Voz 0027 17:34 es así

Voz 15 17:35 bueno yo en los detalles jurídicos no

Voz 13 17:39 me atrevo a entrar porque desconozco la legislación sobre la cuestión no pero yo hago una revisión más de carácter más general no es decir yo creo que que esta actuación impulsada por nuestro ministro de Justicia suponen un giro un giro efectivo para mí importante y positivo en en en la política de buenismo con la que se ha iniciado el tema de la inmigración en el actual Gobierno no de aquella recepción con honores de Estado al primer barco no recuerdo el nombre no que traía

Voz 0027 18:06 el Aquarius el Aquarius eficiente no ha

Voz 13 18:09 a a las segundas ya dudas en relación con el segundo barco participase finalmente una solución colectiva comunitaria ahora actuar con la energía que merece la actuación absolutamente ilegal violenta de de de unos señores que han entrado ilegalmente nuestro territorio con todo tipo de violencias afectando a la integridad física Icon daño y peligra la vida de nuestra fe defensores públicos pues me parece que la actuación requería la energía que se utilizó

Voz 0027 18:38 tú crees que el hecho de que determinadas personas de un grupo actúen con violencia no permisible autoriza a aplicar un castigo colectivo

Voz 13 18:45 bueno está por ver que hayan sido solamente unas personas las que hicieran a la las actuaciones violentas en todo caso los demás hubieran sido cómplices no porque estaban participando de una misma acción conjunta ICIT en una acción conjunta cada uno tiene su función pero la acción fue conjunta no es por tanto está por ver que si eso ha sido de esa manera no pero pero insisto que yo no voy tanto que a lo mejor es verdad que han cometido errores procedimentales y se han cometido pues mal hecho oí hablar más consecuencias no pero pero a mí lo que me queda como reflexión es que efectivamente en esta situación de ministro de Justicia parece que España recupere la senda de la racionalidad

Voz 19 19:24 ministro de interior Grande Marlaska en el ministro de Interior como juez por eso ha sido lapsus no

Voz 13 19:32 que recupera la la la la racionalidad que es evidentemente solidaridad con la gente que que que que es a la solidaridad pero siempre salvaguardando también efectivamente respeto a la ley a la seguridad de

Voz 19 19:44 los de los propios ciudadanos español lo ves así Lucía

Voz 1321 19:48 bueno yo no sé si la si la expresión exacta es la que utiliza Ignacio de la vuelta racionalidad yo creo que estamos ante una cuestión política delicada en la que a mi me parece que el Gobierno ha actuado con una falta de transparencia absoluta Icon unos oscuro tantísimo total ICO y evidentemente no ha variado obviamente su posición política y no sólo la mente por la recepción por la diferencia que hay entre afín entonces

Voz 9 20:19 todo comportamiento político que que se tuvo cuando se acogió a la cual

Voz 1321 20:24 varios sino porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez se ha mostrado reiteradamente en contra de las llamadas devoluciones en caliente es decir es una es una es un criterio político que el Partido Socialista ha establecido en su ideario su programa en sus declaraciones públicas esas manifestaciones públicas por tanto creo que es lo que tendría que hacer el Gobierno desde el punto de vista político es explicar por qué y cómo se produjo esa devolución se ha hablado de violencia pero no tenemos constancia no hay documentos que acrediten esa violencia es decir no hay cintas de vídeo no hay informes no es decir no hemos visto nada simplemente nos hemos enterado a posteriori de que el Gobierno abierto

Voz 19 21:16 llegado a esas personas a a Marruecos pues horas después de que saltaran la estaban segundo Lucía seguimos en en dos minutos nueve y veintiuno de la mañana ocho y veintiuno en Canarias

Voz 24 25:07 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde el mundo en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 15 25:12 sí que los también en Cadena Ser punto com en la Cadena SER hoy derechos tenía que devolver la palabra a Lucía estábamos abordando

Voz 0027 25:23 las últimas noticias acerca de la inmigración y las devoluciones exprés en en Ceuta pero tenemos noticia ahora mismo ha hablado la ministra de Justicia Dolores Delgado se ha referido a la polémica en torno al supuesto cambio de criterio en el Gobierno sobre la defensa sobre si el Estado tiene que hacerse cargo de los gastos de la defensa haya arena en Bélgica en un primer momento recordaron los oyentes el jueves pasado el Ministerio de Justicia el de Dolores Delgado emitió un comunicado en el que explicaba que el Gobierno sólo pagaría los dos belgas para defender a España en caso de que a raíz de esa denuncia de Patrimonio el resto de los huidos Se atacara a la independencia jurisdiccional española pero que

Voz 37 26:05 no ese coste haría la defensa en Bélgica de él

Voz 0027 26:10 el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que es contra quién va dirigida esa denuncia Puigdemont y los suyos porque entiende el Ministerio que las palabras por las cuales Le denuncian son declaraciones hechas en su ámbito privado bueno ayer después de las muchas críticas de las asociaciones judiciales y de ahí de fiscales ayer el Gobierno La Moncloa no el Ministerio de Justicia sino la Moncloa emitió una nota

Voz 37 26:35 en la que eliminaba esa ese condicionante de de de costear

Voz 0027 26:41 hemos parte de la defensa pero la otra parte no no ya hablaban directamente de costear de que el Estado se haría cargo del coste de la defensa de Llarena también de la jurisdicción española de todo bueno acaba de hablar como decimos la ministra Dolores Delgado la ministra de Justicia lo ha hecho en Radio Nacional

Voz 37 26:58 dice que no ha habido un cambio de criterio no

Voz 0506 27:02 ha habido un cambio de posición en el Ejecutivo no ha habido un cambio de posición del Ministerio de Justicia o de esta ministra de Justicia ha habido una un estudio de cada una de las acciones que debíamos de realizar para realizarlas bien cuáles son esas acciones que van a realizar nosotros en en vamos a defender hasta sus últimas consecuencias a la jurisdicción española ya quiénes o a través de quiénes está se desarrolla en este caso es el podía Arena pero puede ser cualquier otro juez it be esto si queremos que quede muy claro quiero que quede muy claro bien

Voz 0027 27:40 así que si se va a costear la defensa el juez Llarena en Bélgica

Voz 0506 27:44 el fondo lo que se pretendía es a través de esa imputación allá Arena al juez Llarena eh al final cuestionar la actuación jurisdiccional de estaño y en eso estábamos en ese en ese estudio estábamos

Voz 1266 28:00 conclusiones Lucía bueno pues mira

Voz 1321 28:04 yo fíjate creo que lo que abarcaba acabamos de comentar de la de la política de inmigración y esto tienen un elemento en común no que es que que Pedro Sánchez ha dado cuenta de que gobernar es más complejo de lo que igual pues en fin Le podría haber parecido en un momento dado después de la designación de gobierno creo que de lo que se trata en este caso el Gobierno es de rectificar sin que se note lo de no reconocer evidentemente lo vio no exija eh a ver si hay pusiéramos buena voluntad a la hora de escuchar a la ministra de Justicia podríamos pensar que el Gobierno de jueves a domingo pues hizo una reflexión serena a propósito del particular a se leyó íntegra a la la demanda de de de pudiste Money de los demás fugados y ahí se dio cuenta de que efectivamente no era una demanda privada no era una cuestión privada del juez Llarena no se demandaba Llarena porque haya arena y hubiera en unas declaraciones sino que es un poco nación completa del sistema judicial y de funcionamiento sistema judicial español y nada más y nada menos que equipara a España un Estado delincuente que se niega a someterse a los principios de los derechos fundamentales universales en fin me parece que eso solo ya ya no es que sea una motivo para que se defienda por parte el Ministerio de Justicia joya Arenas que me parecía un disparate que el Gobierno que tendría que en fin que combatir por todos los medios posibles en el mejor de los casos digo pues probablemente de jueves a domingo entre un comunicado y otro que evidentemente dicen cosas dicen cosas contrarias o no coinciden pues seguramente el Gobierno sólo ha pensado es en el mejor de los casos yo creo que evidentemente el hobby el Gobierno no podía hacer otra cosa que lo que ha hecho ayer porque no son no solamente porque las asociaciones judiciales y se lo pidieran y la Abogacía del Estado que bueno que por supuesto que también no o por la presión política por supuesto justificada no sino porque ante los cien a los españoles no podría ser de ninguna manera ha defendido el el hecho de que ese se dejara a a un juez del Tribunal Supremo ya y arena o o llámese de otra manera desasistido en una demanda tan torticera y tan en fin y tan mentirosa de Italia lesiva para los intereses del Estado y para la imagen del Estado fuera de fuera de España

Voz 0027 30:43 esto es así nació si yo suscribo

Voz 13 30:46 lo de la primera a la última las palabras dilucida no era inaudito lo que se dijo el jueves son el comunicado primero era inaudito por tanto es magnífico lo que se ha dicho en este último comunicado o lo que ha dicho ahora la ministra no lo que también resulta inaudito es el intento de explicar por parte de ministra quise estaba diciendo ahora lo mismo que antes no la verdad es que a mí me recordaba en su intervención

Voz 1266 31:09 a al personaje de de ella Coco Jean Cocteau

Voz 13 31:13 en cuyo epitafio pusieron que no se rindió nunca nunca ni siquiera ante la evidencia no yo yo yo no sé qué le cuesta nota ya esta ministra de Justicia es una cualquier político que Le cuesta decir bueno pues si no estuvimos afortunados jueves hizo una reflexión que ha sido además iluminada por las opiniones cualificadas es suspensiones de profesionales del sector pues seguimos decide efectivamente que modificar la Posición él hubiera costado propiamente su hubiéramos agradecido todos mucho mejor no que enmendada ya de lleno en Hendaya y quiere decir que no que nadie la rectificada o que ya no ha cambiado yo a veces no entiendo políticos españoles así y la verdad es que cuesta entender cómo cómo perciben ellos lo que su función pero bueno bienvenido sea el cambio que es lo importante porque era un una auténtica injusticia desde el punto de vista personal para el juez en todo caso era una una una dejación como Estado el el abandonarle ante ante las tropelías de eh

Voz 1671 32:12 lo sabiendo que esa rectificación ya se ha producido que evidentemente esto es un ataque a la jurisdicción española sabiendo también que uno por supuesto tiene los mecanismos dentro de la justicia española para apelar la sentencia si después nuestra de acuerdo pero de lo que estamos hablando de aquí aquí es de cuestionar el sistema en su conjunto destacar que una vez más esta es una vía que va a estar presente durante los meses sucesivos que es el desgaste a través de los mecanismos internacionales a través de Bélgica a través de las acciones de los abogados de Puigdemont para seguir en una línea no muy lejana la que hemos visto con el Gobierno anterior lo que demuestra que no era una cuestión sólo de gobierno sino que estamos hablando aquí de un problema estructural de Estado que es el hecho de que bueno las instituciones españolas no funcionan estamos no se están respetando las garantías mínimas por lo tanto es algo que va a continuar haciendo ruido que para la posición independentista más dura encabezada por Puigdemont va a ser esto win win porque imaginados que Llarena tanto si acude como si no acude a lo que es estar diciéndose dirá si acude porque va ven ustedes como hay un problema sino acude ven ustedes

Voz 0027 33:11 lo sabremos el martes que viene diez cuatro en Gante

Voz 1671 33:14 pues precisamente es una vía que para en términos retóricos de su discurso siempre es positiva y lo que señala es que uno de los retos que va a tener este Gobierno durante el próximo curso político es que hay actores que tienen el piloto automático puesto que van a continuar generando estas dinámicas de polarización y que por lo tanto el clima de distensión tiene un alcance limitado que es el interés que tiene algunos actores en continuar con la maquinaria

Voz 1321 33:37 por eso decía yo que se está dando cuenta al Gobierno que era algo fin era bastante más complicado de lo que igual se imaginó cuando tomo posesión hombre yo creo que no podemos no podemos ignorar aquí desde luego por supuesto que en fin de hoy deberían las instituciones españolas actuaré en consecuencia no podemos ignorar que hasta cierto punto el señor Puigdemont está consiguiendo parte de lo que pretende es decir este Barral el terreno de juego este poner en discusión oponer en debate oponer duda o sembrar dudas a propósito de la actuación de los tribunales españoles de una actuación que que no que sería en fin que sería como si fuera de un Estado dictatorial y creo que no tenemos pruebas de sobra en en en todo este desgraciado fin desgraciado proceso que que que que que vivimos en este país y las la crisis tremenda territorial que vivimos en el tema la niña yo creo que no que que que hemos tenido pruebas suficientes como para saber que efectivamente por ahí fuera pues en algunos sectores de la opinión pública Hideki de las instituciones en algunos países pues este mensaje ha calado de alguna manera con lo cual bueno pues yo creo que no fin el estado se enfrenta a es verdad es decir en en en la persona del señor pues el resto de los fugados aún a un enemigo que no es que no es menor y que no hay que despreciar es decir que que a que es necesario combatirlo en fin por por todos los medios y es verdad que es verdad como dice Pablo que esto demuestra en definitiva que que la estrategia de del señor Puigdemont que es el que manda el que manda en la mayoría independentista porque los demás Nos e incapaces de plantarle cara en el señor Torra ni los que gobiernan son capaces de gobernar y de de de de gobernar sin sin seguir pensando exclusivamente en el tema del depende decía pues es verdad que se está saliendo cuando está saliendo con la suya desde el punto de vista político

Voz 0027 35:40 Emilio Fernández García buenos días portavoz de la Unión Progresista de Fiscales que consideran que ha habido una rectificación por parte del Gobierno al anunciar ahora que si se va a costear la defensa hay arena

Voz 38 35:53 bien realmente nosotros pensamos que el Gobierno cuando anunció el día veintitrés que España defendería ante la justicia a la sobria inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles la posición del Ministerio estaba aclara quizá la aclaración que añadía esa nota haciendo referencia al asumir o no la defensa del juez instructor ante los tribunales belgas pues será lo que contribuyó un poco a confundir a confundir y a generar este este debate que a nuestro juicio pues lo que favorece únicamente es la los intereses de Puigdemont de sus consejeros y y que no deben magníficas esos ocurrencias es decir es un esto es un proceso civil que no ha comenzado que no sea admitido todavía la demanda y que lo que trata es de desestabilizar a la justicia española si a nosotros no nos cabe duda de que una demanda así que cuestiona la decisión de un Estado soberano como es España no puede prosperar en ningún país del mundo lo que en ese sentido pensamos es que deba haber pues mucha prudencia mucha prudencia que se debe extender al propio juez instructor para mantener la apariencia de imparcialidad no es difícil imaginar que el objetivo de de este artificioso proceso no es un proceso en Bélgica contra un juez instructor por sus actuaciones lo que se trata de cuestionar es la imparcialidad y la soberanía de la jurisdicción española pero para luego ponerlo de manifiesto probablemente en Estrasburgo eso es una trampa en la que nosotros pensamos que no debe caer en el Estado que no debe caer el Gobierno y por tanto que como nosotros pusimos de manifiesto nos fue comunicado el viajamos por la el viernes a mediodía lo que debe hacer el Estado es defender la soberanía independencia de la justicia española puesto que en definitiva la demanda civil privada como se dice que sea formulado se hace contra una persona física porque ahí no se puede demandar a un Estado pero es simplemente una estrategia un estrategia para cuestionar nuestro sistema procesal

Voz 0027 38:07 me ha parecido entenderle que ustedes creen que ya Arena no tenía que haber hecho esas declaraciones en una conferencia privada patrocinada por una marca de coches no tenía que haberse pronunciado sobre sobre un asunto que él estaban estrellan

Voz 38 38:21 me indudablemente como le he comentado efectivamente este asunto este proceso judicial produce sigue en el Tribunal Supremo es probablemente el asunto más importante y más delicado que ahora mismo tiene la jurisdicción española entonces hay que ser muy muy prudente todos tienen que ser prudentes au todos tenemos que ser prudentes pero el primero que tienen que serlo es el propio juez de Instrucción jurisdicción e un magistrado del Tribunal Supremo nosotros entendemos que debe hablar a través de sus resoluciones judiciales en un asunto tan delicado en el que mantener la apariencia de imparcialidad es absolutamente esencial porque decimos el problema no está en Bélgica el problema está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al que sin duda llegará a llegarán esa

Voz 20 39:16 resoluciones llegará la resolución que adopte

Voz 38 39:19 finalmente el Tribunal Supremo en este proceso ahí está el punto lo que no se puede hacer es colaborar ni activa ni pasivamente en que la estrategia de estas personas que sólo tratan de desestabilizar

Voz 0027 39:33 mantiene una sombra Bin

Voz 38 39:35 dicho de parcialidad sobre la justicia española sobre el estado español evitar que eso tenga consecuencias

Voz 0027 39:41 Emilio Fernández García portavoz de la Unión Progresista de Fiscales gracias buenos días es decía Ignacio González Vega muy buenos días bueno portavoz de Jueces para la Democracia en el hecho de que la ministra de Justicia haya confirmado que finalmente si se va a asumir por parte del Gobierno y el coste de la vejez la de Llarena supone a su criterio una variación respecto a la posición que defendía la propia ministra el jueves pasado y que su asociación apoya

Voz 39 40:09 yo creo que no ha habido variación al respecto nosotros este es el principio hemos tenido conocimiento de la nota informativa avenirse justicia veíamos que no era necesario un comunicado porque la actuación del Gobierno era personarse en defensa de la intervención española es lo razonable

Voz 0027 40:29 pero cuando se especifica que no se va a a personarse en defensa de Llarena y sus actos privados en este caso concreto tras leer la denuncia cabe establecer que algo por lo que denuncian haya arena privado

Voz 39 40:46 la difusión es en el plano teórico obvia y necesaria en este caso es verdad que hay que distinguir entre sueños Llarena como juez y la arena como hizo en cualquier caso cualquier funcionario del Estado cuando actúa a título particular no tenemos porque los españoles a costa del erario público costear su defensa pero en este caso en concreto bueno pues resulta que en este caso en concreto nosotros que digamos que en hicimos un comunicado tras leer la demanda cosa que nadie había hecho hasta ese momento pues entendimos que Agirre a Mike Huckabee pero que en todo caso insisto que es algo obvio que le hecho de que una persona en cuanto que es ciudadano en cuanto que particular debe de costear su defensa por las declaraciones que va a título particular

Voz 0027 41:42 cero González Vega se ha planteado en esta mesa que el independentismo está haciendo astuto lo que está justa está jugando bien sus cartas y que está consiguiendo erosionar la imagen de la Justicia española en el extranjero lo considera así le preocupa eso

Voz 39 41:58 no a mi lo esperable lo que me preocupa es que ella sistemas judiciales como el belga que bueno en que puedan poner en cuestión el sistema judicial españoles demagógicas que un Estado democrático y que forma parte de la Unión Europea eso es lo que me preocupa hizo el hecho de que no estén homologados los sistemas judiciales a pesar de de la del reconocimiento mutuo de la cooperación judicial a nivel europeo eso es realmente lo lo preocupante no yo espero que la jurisdicción belga In a mitad manda toda esta historia se acabe porque no tiene sentido porque si una persona tiene que dirigir una demanda de responsabilidad civil contra otra estamos hablando de ciudadanos españoles el foro natural el foro competente es la jurisdicción española y no la de otro estado aunque sea

Voz 0027 42:54 son nació González de la portavoz de Jueces para la Democracia gracias buenos días

Voz 40 42:57 bueno si os al gracias a vosotros

Voz 0027 43:00 yo no sé si me acompañáis en este análisis es que han hecho falta cuatro días para que nos demos cuenta todos en el fondo si quitamos barroquismo de los comunicados en todo el mundo está prácticamente de acuerdo en el derecho de Se defiende al Estado hice defiende a aquella persona a través de la cual se intenta golpear el Estado es básicamente esto todo el mundo está de acuerdo en esto pero insisto han hecho falta cuatro días para quitarnos de encima matices y que quedara claro que esto era López

Voz 1321 43:26 bueno fue nosotros no lo hayamos visto vale pero que no lo hubiera el Gobierno desde el primer día hicieron comunicó como el de ayer pues esto me ya me parece que desde el punto de vista de los mecanismos internos del Gobierno parece que ahí falla algo no

Voz 1671 43:38 yo estoy de acuerdo e al final si el propio González Vega acaba de decir ahora mismo que la distinción entre lo público privado es teórica no porque sino le la demanda rápidamente despeja esto bueno el primero que introduce ese matiz es el comunicado del Gobierno por lo tanto yo creo que se ha podido generar aquí una polémica un problema innecesario que ha generado también esa esa fricción y esa ruptura que yo creo que va a continuar

Voz 13 43:58 hay hay una cosa curiosa ha dicho ha dicho el último de los representantes no

Voz 0027 44:03 Ignacio González a Jueces para la Democracia

Voz 13 44:06 comunicado era el único que había hecho tras la lectura íntegra de la demanda no pregunta el comunicado el Gobierno se había hecho también la lectura íntegra de la demanda literalmente sería y según ha dicho

Voz 0027 44:21 el portavoz de Jueces para Democracia creo que se refería

Voz 19 44:24 más bien a sus no sé si lo que no se salga con profundidad

Voz 13 44:33 así lo ha querido entender yo también pero digo que eso es lo que podría explicar

Voz 19 44:37 no evidentemente

Voz 13 44:39 está claro que el jueves el Gobierno se precipitó en una interpretación equivocada de la realidad no pero bueno Lucía es verdad que a gobernar y que hay que aprender pero oye que que une rose rectifiquen cuatro días yo firmaba que todos los errores rectificación en cuatro días

Voz 1321 44:55 en todo

Voz 19 44:56 los gobiernos quieres decir

Voz 1321 45:00 bueno es un hecho que este Gobierno efectivamente tiene poco tiempo no lleva todavía cien días son ochenta y tantos creo los que lleva y que naturalmente pues los mecanismos de funcionamiento interno pues han de ser engrasados y a lo mejor aún no lo están es prueba ley que las decisiones que se toman a bote pronto pues lo tengan que ser rectificada es en una en una en un análisis más reposado creo que el asunto por ejemplo de la inmigración es muy complejo y no en fino no es posible que no que no pueda ser analizado con de la manera en que normalmente lo hacemos una tertulia así como buenismo malísimo tal todo este dos y creo que esto es más complejo pienso que efectivamente en este verano pues entre la la recepción Aquarius que evidentemente fue muy muy muy saludada de forma muy positiva por la sociedad española con motivo creo yo y lo que la devolución de los de los inmigrantes que saltaron la valla en Ceuta pues me parece que han pasado muchas cosas y probablemente pues o sea debido ajustarla ética inmigratoria a mí es decir a mí yo yo yo lo que digo es que si se tiene que ajustar que que se explica

Voz 0027 46:18 que esa es una alusión directa a Ruiz Jarabo pero no me gusta esa palabra pero voy a voy avanza lo voy a plantear otro tema sobre la mesa pública esta mañana el con

Voz 37 46:27 evidenciar que Pedro Sánchez

Voz 0027 46:30 ha llamado por teléfono a Manuela Carmena alcaldesa de Madrid y le ha pedido que se vuelva a presentar porque considera que es importante para la capital que Carmena repita como antídoto para que la derecha o la suma PP Ciudadanos se haga con la con la alcaldía los fines

Voz 19 46:48 se te te sorprende esta llamada si no

Voz 15 46:51 bueno pues vamos a pedir que venga imagen bueno no que no

Voz 13 46:57 si Sergio Ramos no bueno no sorprende no sorprende por dos motivos a ver si puede entenderse como una intromisión no en en lo que es otra formación política no se decía Pablo Iglesias la obra gusto y en segundo lugar si cómoda ha dicho no sé quién la verdad recuerda que en la dicho era un primer intento para robarle el candidato a Podemos pues con más razón no entonces sí

Voz 0027 47:21 bueno yo creo que eso quedó descartado ya bueno vale

Voz 13 47:24 pues estamos en primera pues nos quedamos con la primera pues yo creo que tampoco es razonable notan pues razonable deja que los formaciones que compiten contigo sean las que en sus procesos internos elijan sus candidatos no yo francamente creo que no es procedente la llamada eh

Voz 0027 47:40 bueno bueno yo no estoy tan de acuerdo

Voz 1671 47:42 esto porque al final fijados una paradoja no es este nuevo multi partidismo tiene esas cosas tan curiosas como que por ejemplo los peores resultados de la historia en unas autonómicas y municipales fueron los del PSOE en el año dos mil quince Sin embargo ganó muchísimo poder institucional porque pudo sumar tanto en capitales apoyando a los candidatos de las diferentes confluencias como en las niveles autonómicos y aquí podemos ver una paradoja también curiosa que es que es verdad que el Partido Socialista está mucho mejor en los sondeos ahora puede tener más viento de cola incluso sus candidatos hay mejor parados pero aquí lo importante suma

Voz 0027 48:14 es decir aquí lo impone los relevantes cuál

Voz 1671 48:16 desde estos bloques logran llegar a la mayoría absoluta que ya sabemos que en el contexto autonómico y local puede estar de muy pocos votos recordemos que por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid la primera fuerza en votos y concejales fue el Partido Popular es que a veces se olvida esto no y que quedó por lo tanto de un margen muy estrecho igual que la Comunidad de Madrid de tal manera que cual sean los candidatos que se presenten puede tener un peso decisivo porque además el Ayuntamiento de Madrid la polarización está clara Begoña Villacís de un lado es la que tiene más arrastre entre los votantes de derecha Borges quién está haciendo la oposición efectiva y Manuela Carmena así Manuela Carmena tomada la decisión de no repetir el Ayuntamiento de Madrid pues

Voz 0027 48:50 de convencido de que puede haber sorpasso por la derecha

Voz 15 48:53 otras que tome el Ayuntamiento hombre ahora mismo

Voz 1671 48:55 espera de quién sea el candidato del PP todo constante tales haberla la trampa es decir todo constantes y ahora mismo el Partido Popular no presentaron candidato fuerte del Ayuntamiento yo creo que Begoña Villacís es quién tiene más opciones

Voz 13 49:07 si Pablo si de acuerdo con su análisis es perfecto pero eso no quita que la llamada del líder político de un partido al posible candidato de otro quizá no sea lo relevante al procedente perdón que es lo que yo quería

Voz 1671 49:20 bueno pero en términos de cortesía digámoslo así que ahora las suertes están atadas en el fondo lo que ocurre es que tanto la suerte del partido socialista a nivel de Madrid como del propio podemos están muy implicadas tanto a nivel de la comunidad como del Ayuntamiento

Voz 0027 49:33 como hasta cierto punto ocurre también entre sí

Voz 1671 49:35 el Partido Popular en muchas comunidades autónomas porque ahora el final será esta paradoja hemos comprado los bloques hemos con esto de nuevo contra viejo es muy dos mil quince Eso ya que

Voz 0027 49:44 atrás entonces al final estamos en el salón

Voz 1671 49:47 entonces podemos hablar de si es procedente o no pero esto sotobosque lleva produciéndose desde hace Lucía

Voz 1321 49:52 tantas cosas han quedado atrás de don de dos mil quince Pablo tantas cosas sólo han pasado tres llega de todas las cosas que han quedado atrás hombre yo a mí me parece parece una cosa un poco rara franca gente que el presidente que el que el secretario general del PSOE llame a la alcaldesa de Madrid para decirle que se presente me parece raro pero me parece que con los antecedentes que teníamos pues me parece raro pero no me parece extraño porque

Voz 19 50:22 pues sí claro porque Dios no salte es no porque había antecedentes señaló el líder de los socialistas de madre

Voz 1321 50:30 di señor Franco ya ya les dijo en una ocasión a Manuela Carmena que quedó un poco hay en nebulosas y la había ofrecido la cabeza de lista o no en fin bueno yo creo que saben otra sorprendido no no me ha sorprendido buenos días

Voz 13 50:44 eso sí raro entiendo yo que también estarán

Voz 15 50:47 yo siempre no de todas maneras extrañeza no Mead

Voz 0027 50:52 no sé si hoy esta información que confía se confirmará habrá que estar muy seguro de sí mismo para ser cabeza de lista del PSOE es que hay ahí

Voz 15 51:00 Justo es muy importante porque al final

Voz 1671 51:02 le Manuela Carmena repite pero lo importante es que el PSOE aguante si el PSOE no aguante el Ayuntamiento ya no hay

Voz 40 51:08 la primera perder el cincuenta y uno de la mañana

