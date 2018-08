Hoy por Hoy (27/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

son las diez las nueve en Canarias a ministra de Justicia Dolores Delgado niega que el Gobierno haya cambiado de actitud en torno a la defensa del juez Llarena que el próximo día a cuatro debe comparecer ante la justicia de Bélgica donde ha sido denunciado por Puigdemont y otros miembros del independentismo catalán que lo acusan de parcialidad por unas declaraciones que hizo en una conferencia justicia aseguró el pasado jueves que sólo se defendería haya arena Si se ponga en cuestión la soberanía jurisdiccional española pero ayer Moncloa anunciaba que el proceso para la defensa del juez español ya estaba en marcha

Voz 2 00:39 a Radio Nacional la ministra Dolores Delgado ha dicho que el Estado entiende que la demanda busca atacar la justicia española pero ha añadido que aún hay que estudiar cómo se va a defender al magistrado hay una parte relativa a esas declaraciones pero la inmensa mayoría del procedimiento se refiere al ahí es donde no vamos a transigir lo más mínimo vamos

Voz 3 01:01 a explicar que esta demanda entera es una demanda instrumental pero tenemos que seguir los pasos y la estrategia porque estamos actuando en un tribunal que no sea España son

Voz 0325 01:12 este asunto hemos pedido opinión en la SER a Emilio Fernández García portavoz de Unión Progresista de Fiscales ya Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia

Voz 4 01:20 lo que debe hacer el Estado es defender la soberanía independencia de la posición española puesto que en definitiva la demanda civil privada se hace contra una persona física porque ahí no se puede demandar a un Estado pero es simplemente una estrategia para cuestionar nuestro sistema

Voz 5 01:41 sí requirió una persona en cuanto que ciudadano en cuanto que particular debe de costear su defensa por las ocasiones que hablo a título particular

vamos a Orihuela en Alicante un hombre ha sido detenido acusado de matar a su pareja Él mismo llamó a los servicios de emergencia para informar del crimen radioorihuela Lisa Gil

Voz 0133 02:00 una mujer de cuarenta años ha muerto asfixiada presuntamente a manos de su pareja esta mañana en Orihuela en la zona de la Vereda de la buena vida en torno a las ocho de la mañana han sido el mismo homicida el que ha telefoneado al ciento doce para comunicar el asesinato cuando los servicios de emergencia han llegado a la vivienda se han encontrado con el cadáver de la mujer con signos de estrangulamiento la Policía Nacional ha detenido de forma inmediata al hombre al parecer no existían denuncias previas por violencia de género el Ayuntamiento de Orihuela va a anunciar la convocatoria de unos minutos de silencio en repulsa ante un nuevo caso de violencia machista

Illes les contamos también a esta hora una noticia de última hora que acabamos de conocer la ONU observa elementos de genocidio internacional en la operación militar de hace un año por parte del Estado birmano de Cain contra la minoría rojilla según Naciones Unidas los responsables del Ejército deben ser investigados y juzgados por un tribunal internacional

en Francia la policía detenido al cantante marroquís a la red por una violación el arresto se produjo ayer en Saint Tropez en la Costa Azul francesa tras la denuncia de una mujer que le acusa de haberla violado no es la primera vez que acusan al artista de treinta y tres años de este delito ya había sido inculpado y encarcelado por violación agravada hay violencia cometidas en París en octubre de dos mil dieciséis lo denunció una joven de veinte años que fue agredida en la habitación de hotel del cantante poco antes de uno de los conciertos Jarrett también fue inculpado del mismo delito en dos mil diecisiete en Casablanca Marruecos el ex nuncio en Estados dos acusa al Papa Francisco de encubrir abusos cuáles lo ha hecho mediante una carta que ha sido publicada este domingo en ella asegura que el Pontífice que el Pontífice conocía desde dos mil trece las acusaciones de abusos sexuales al cardenal Theodore Mc Carrick pide además la dimisión del Papa Francisco ha dicho ya el Santo Padre a los periodistas que viajaban con él en el avión que no va a hacer ningún no va a decir ninguna palabra sobre el tema y cree que los informadores tienen las capacidades suficientes para ayer

Voz 6 04:01 ahora las conclusiones acertadas en Estados Unidos condena

todas las investigaciones acerca del tiroteo ocurrido en Jacksonville en Florida ocurrió la tarde de ayer en una pizzería de un centro comercial de la localidad al norte del país donde se celebraba un torneo de un videojuego de fútbol americano la policía ha informado de tres muertos uno de ellos el supuesto agresor que se suicidó hay también once heridos nueve de ellos por los disparos ibamos ya con la información deportiva Rafa Nadal defiende desde hoy su título del Abierto de Estados Unidos Juan Antonio Sampedro buenos

las buenos días lograda la pasada temporada llega como número uno en la pista central en el último turno de la jornada ya entrada la madrugada en España se enfrentará a David Ferrer ahora en la plaza ciento cuarenta y ocho de la ATP que disputa el último Grand Slam de su carrera en esta ronda tendremos otro enfrentamiento entre Feliciano López y Fernando Verdasco en una jornada con muchos españoles juegan Albert Ramos Roberto Bautista Roberto Carvalho y Tommy Robredo en el cuadro masculino Garbiñe Muguruza Sara Sorribas y Lara Arruabarrena en femenino

Voz 0594 05:20 hola qué tal muy buenos días es el último lunes del mes de agosto para muchos día de vuelta al trabajo y por tanto seguramente día también de reencuentro con algunas saludables actitudes y hábitos como escuchar la radio si ese su caso sea bienvenido prometemos hacer todo lo posible por hacerle un poquito más llevadero el diario piensen que en nuestro equipo tenemos algunos ejemplos de quienes hoy se reencuentran con la radio y con el trabajo todo al mismo tiempo para ellos va a ser más difícil encontrar consuelo hecho el saludo permítanme una reflexión que les sugiera ustedes la palabra Laso hasta hace no mucho el lazo era símbolo de unidad era símbolo de vínculo de conexión incluso de parentesco ahora en cambio parece que todos estamos mucho más pendientes de quién pone y quita lazos que de quién tiene intención de atenderlos después de años de política partidista a la gresca y sin capacidad de diálogo en torno a la situación catalana después de criticar seguramente con razón una política de bandos alejada del interés de la ciudadanía hay centrada en el combate cuerpo a cuerpo hoy en la búsqueda de rédito político ahora sí somos nosotros quienes reproducimos en las calles los mismos enfrentamientos que hace meses se produjeron el Parlamento catalán en un ejemplo de altura política de patio de con

Voz 8 06:33 eso quema que todos como nosotros estamos de acuerdo con el presidente no convertir esto en un patio de Scola y nosotros hemos sacado este lazo iba otro diputado lo ha vuelto a poner nosotros lo vamos a volver a sacar en este mismo acto

Voz 0594 06:46 ahora con el Parlament cerrado hasta el mes de octubre esta batalla sea trasladado a las ciudades de Cataluña con tristes consecuencias para la convivencia parece que algunos se han creído los argumentos de la política para lanzarse a un enfrentamiento fraticida y sin ser el entorno a los símbolos de este modo los altercados crecen al mismo ritmo que disminuyen los argumentos para pedir reflexión y altura política ante una situación de tanta relevancia el verdadero problema no está en los lazos amarillos en quienes los ponen o en quiénes los quitan el problema es que hayamos comprado la retórica del enfrentamiento de la batalla de la iconografía el problema seguramente es que después de tanto tiempo exigiendo nuestros gobernantes cintura y capacidad de diálogo para avanzar en un asunto enquistado ahora pretendan convertirnos en un ejemplo justo lo contrario porque mientras nosotros nos enfrentamos otros afilan los colmillos los ciudadanos y en este caso me refiero a nosotros Hinault al partido que pretende obtener rédito de esta situación nos hemos ofrecido en bandeja para que nos transformen en arma arrojadiza en un paisaje político sin matices en el que sólo parece haber dos bandos fachas e Inditex pues ni una cosa ni la otra seguramente nos iría mucho mejor cuando dejemos de hablar de quién pone o de quién quitan los lazos y volvamos a la política de tender los lo único que es urgente limpiar de nuestras calles es el rencor y el revanchismo dejemos por favor de ofrecer argumentos a quienes les interesa alimentar el discurso de la confrontación no nos dejemos engañar la política de bandos nos aleja cada vez más de las soluciones escuchan Hoy por hoy

Voz 6 12:50 cuando empezó el verano yo sabía que había muchas cosas que iba a echar de menos al terminar hizo estas conversaciones de los lunes sin duda van a ser una de esas cosas

Voz 3 12:58 María Galiana muy buenos días hola buenos días qué tal muy bien

Voz 6 13:03 en Carles buenos días muy buenos días me encanta puesto así un poco melancólico para empezar la energía de María siempre me arrolla

Voz 18 13:09 es verdad la música la música invitado

Voz 6 13:12 pero María siempre tiene ese plus de energía que va un poco un paso por delante que yo que tú también Carlos te lo voy a es verdad pero es postureo dicen si existía pues podría ser el primer día vamos conociendo porque hace ya un par de meses que no es venimos escuchando Illa sí yo que postureo no es porque de hecho yo os conté que había tenido una idea y que quería que nos sentaremos aquí alrededor de esta mesa simplemente para charlar para recuperar ese noble arte de la conversación agradable a la fresca no mientras se ve pasar la vida y la verdad es que hemos hablado de casi todo además hemos hablado de ligar hemos hablado de las vacaciones de emigrar de la prensa de jugar en el fondo hemos sido poco a poco hablando de de la vida y además de manera no deliberada nosotros íbamos pensando en temas que creíamos que era interesante tratar con vosotros y cuándo

Voz 0594 13:59 lo vemos esa lista pues hemos pasado prácticamente

Voz 6 14:02 por todas las las etapas de nuestras propias vidas y creo que sería justo que en unos despidiera hemos antes de haber tocado dos asuntos que son tremendamente importantes y además comunes a todos como son la educación y la comida para empezar por un punto lo vamos a hacer con la educación que es un tema en el que María es experta Carla en gases conocedor digamos a nivel usuario no

Voz 18 14:23 efectivamente porque tanto María

Voz 6 14:25 como Carlos habéis superado una carrera universitaria Cangas es periodista María ha ejercido durante treinta y ocho años de docente ya es licenciada en Filosofía y Letras e historia los dos además habéis tenido acceso a la universidad en dos épocas muy diferentes y antes por supuesto pues todos pasasteis por los dos como yo pasamos por el colegio María e sabemos que la enseñanza es una de las grandes vocaciones de tu vida tu ha sido profesora de Historia en varios institutos hasta que te jubila esté pero tuvo ocasión de informadora tuvo que ver con algún maestro recuerdas alguno de tus maestro desde la infancia con especial cariño

Voz 1456 14:59 bueno yo estuve estudiando en las estela de la institución fundada por el padre Poveda quieren unas mujeres que se habían David exclusivamente al adaptaría

Voz 19 15:13 con toda su

Voz 1456 15:15 camas con todo su entusiasmo ella eran contemporáneas de la institución libre de enseñanza y a su manera también tenían ese afán por modernizar IEC afán por Alba alfabetizada ir todas cosa que no era muy normal en los años cuarenta en treinta y tantos a todas eran licenciadas quiero decir con esto que había otros muchos colegios religiosos en los cuales lo profeso las profesoras no lo era tampoco quiere de fijo ni mucho menos que que eso supone un desprecio por mi parte pero se notaba sobre todo el lado fundamento pedagógico con los que nos enseñaban el entusiasmo que ponían en la búsqueda de nueva Panera de enseñanza yo estoy verdaderamente muy contenta con mi colegio

Voz 6 16:02 si tú tomas TS testigo también de luchadora para luego pues ejercer como tal ya no sólo como maestra sino también como maestra peleona pero pero por el sistema ex unos durante toda tu carrera

Voz 3 16:14 bueno pues si yo realmente yo creo que me

Voz 1456 16:17 me también de familia porque dos hermanas de mi padre eran maestras doce hermana de mi madre y también lo eran eh habían sido maestras en mil novecientos diez mil novecientos once mil novecientos siete osea que eran personaje mi madre mi madre que era lo más pequeña de la familia había nacido en uno ciento cinco luego estaba claro que mis tías eran anteriores no porque eran mayores que ya Illa invita caza yo creo que la vocación docente ha sido familiar familiar y luego por otra parte yo una vez que fui docente empecé a darme cuenta de que el sistema de enseñanza en el cual yo ya me había educado estaba caduco también realmente o sea que había que dejarle los niños que deja donde aprenderse la lista de los María derecho uniones no yo nunca he intentado por todos los medios siempre que ha querido que se aprendiera las cosas me moría ha intentado por todos los medios siempre que compren eran que investigaran que se buscaran los programa que hicieran ellos mismos sus propios programa ese buscaran los temas que más le interesaban y sobrepeso ahonda hace tanto es así que en los años ochenta empezamos una campaña muy importante en Sevilla donde yo trabajaba para tratar de hacer una verdadera reforma de la enseñanza que sí que asegura que que no había más remedio que hacer pero luego de la derivaron de una manera absolutamente absurdo la por muchas razones fundamentalmente la económica porque claro no se puede no se puede enseñar como nosotros queríamos de pedagogía no directiva muy directamente al que los alumnos fueran los propios que sí buscaron sus sus enseñanza misma con con una ratio de más de veinte alumnos de quién fijo sea era imposible con cuarenta hace lo que queríamos no

Voz 20 18:07 no

Voz 1456 18:08 entonces realmente no importa mira que viene de BEC a Madrid a intentarlo nos reunimos con el Ministerio entonces era ministro bueno primero fue Lora Tamayo en los años sesenta luego fue Villar para Ci a que le llamábamos

Voz 21 18:22 ya sin

Voz 1456 18:26 es al final de hicieron esta cosa que él la Long set en y por dónde coger la gente

Voz 6 18:34 bueno parece que ellos María tampoco sale muy bien por dónde cogerla porque hemos conocido sucesivos sistemas educativos a medida que han ido pasando los años parece que ningún sistema es lo suficientemente bueno y que unos contradicen los otros simplemente por intereses que tienen a veces poco que ver o aparentemente tienen poco que ver con el interés educativo de los alumnos pero sí que hay algo que no ha cambiado que es ese amor por el por el maestro que significó algo especial para ti yo estoy seguro de que muchos de los que fueron alumnos de María Galiana la recuerdan con cariño y cuando cuando TB Mari en la tele seguro que dicen esa señora fue mi maestra ese yo era profesora y la recuerdo con cariño porque yo también guardo memoria di recuerdos fantásticos asociados a muchos profesores que tiene mucho que ver con quién soy yo hoy Itu Carlos estoy seguro de que de que tienes el mismo sentimiento hace muchos de los formadores que ha sido encontrado en tu trayectoria no

Voz 18 19:21 sin duda yo pasé por por varios colegios estuve en la pública primero luego estoy de en La Salle que es un centro religioso y luego volví a incorporarme en el instituto a a la enseñanza pública eh yo recuerdo tener profesores que despertaron el interés de interés actual por por por la música por la ciencia por la filosofía y por muchas otras cosas no de hecho yo me llevé una gran decepción luego cuando entre en la universidad porque yo me esperaba que la Universidad potenciar a todo aquello que había ido gestando en el instituto ese interés por las cosas ese eh no sea de alguna manera me volví un friki en el instituto no aprehendidas aprendí allí hoy conocí los discos que ahora para mí son referentes los libros que para mí son referentes sin embargo esto en la universidad pegó un bajón y bueno hace ser muy crítico con con el sistema universitario no creo que hay que de aquí en adelante hay que pensárselo muy bien para cursaron estoy estudio universitario porque porque realmente no sé si tiene una labor formador a o qué es lo que qué es lo que vamos a ser a la Universidad de sin duda formarse es imprescindible pero como formarse es la cuestión Berlanga crece

Voz 6 20:40 en los noventa como yo por lo tanto yo más o menos puedo intuir cuál fue tu sistema educativo yo sé que tú tuviste seguramente asignaturas de tecnología Díaz de asignaturas de plástica de música ya no sólo la música todavía era importante es dulce es que sea el himno a la alegría en la flauta dulce tuviste clases de informática pero María me cuesta más pensar cuáles eran las asignaturas que tú tenías más allá de las de las que podemos considerar troncales

Voz 1456 21:07 claro yo luché yo luché a brazo partido por lo que entonces se vislumbraba como un posible Bachillerato que podría ser de Artes yo decía pero bueno vamos a estos Miño que verdaderamente yo estoy en Andalucía el baile es una cosa maravillosa que le gusta muchísima gente puestos niño porque no aprenden música de verdad pero música a componer es decir a leer música no toca la flauta dulce en Langa porque porque empezaron poniendo la asignatura de música yo soy muy muy muy aficionada a la música entonces pusieron la asignatura de música como si fuera historia de la música por favor a mí que soy una historia me querían endosar para completar uno Darío yo explicara pues eso que era Mozart Beethoven pero que esto no es música bueno como la música que escribir un ejemplo literario escribir una obra de teatro interpretarla bailar una cosa parecida aquello que salía en fama entonces que que le podía gustar mucho a los niños Cypress toma forma de Bachillerato clara y luego lo de la Universidad de la Universidad corramos un tupido velo eh sobre el nivel yo tengo un hijo que profesor en una facultad que ya no se llama deficiencias de la comunicación porque los defiendo hayan protestado diciendo que son experiencia ahora se llama de información pela en Monda bueno pues este chico que es muy buen profesor me dijo y que tiene un interés extraordinario sí siguió balonmano a la cabeza hizo lo pasa fatal porque los alumnos van como dice que Atlantia nada más que a ver qué es lo que van a poner y qué es lo que tengo que decir cuando pongan esto por favor esto significa que no saben nada ni quieren aprender nada ni pero no solamente por ellos sino también porque el profesorado tampoco se preocupa de que de que haya una enseñanza activa totalmente activa que la gente esté haciendo cosas

Voz 6 23:03 de alguna manera amarillo fíjate todo encaja en lo que dices hemos perdido o quizá nunca lo ha habido un interés en la formación a lo largo de la vida formativa fomentar la creatividad

Voz 1456 23:12 luego por otra parte claro es una contradicción porque la bondad han abandonado lo que sí que todavía de Dios han llamado la humanidad le vale hice se tiende hacía lo científico pero científico es un campo extraordinario desde Fit hay profesores ahora he leído de ellos alguna referencia maravillosos que han dado cuenta de que lo único que le importa el ordenador pues bueno pues muy bien como tal medios maravilloso que a través de ello puedan ellos investigar pero bien contrastando las cosas y haciendo cien sobretodo siempre realizando trabajos haciendo cosas comprende osea lo que no se puede estar sentado horas y horas y horas ahí en un pupitre horrible durísimo aburrido como doctora oyendo a un busto parlante que es el profesor

Voz 18 24:02 claro es que es denigrante ir a escuchar cómo te leen un libro es un niño pequeño para que te tengan que leer un libro lo puedes leer tú y yo lo que sí que me estoy dando cuenta es que las nuevas generaciones sí que tienen otras formas de de llegar a a conocimiento a través de las nuevas tecnologías entonces cada uno pues te encuentras a gente súper formada en algo muy concreto porque empezó viendo tutorial es en plataformas como You Tube y a partir de ahí se fue formando yo siempre digo que quiero estar estudiando toda la vida de de alguna manera no pero

Voz 6 24:39 por lo menos aprendiendo no claro entonces el sistema

Voz 18 24:41 este de los exámenes de la memorización que hablábamos me parece bueno bastante terrible yo lo pasé un poco mal en la universidad por eso

Voz 1456 24:51 por otra parte la comunicación entre profesor y alumno desgraciadamente se ha roto mucho eh se ha roto bastante es decir que es ese sistema tirador claro no en la universidad toco pero cien el bachillerato con mi convencimiento es que están estudiando ahora la eso y todo eso y alguna que otra IATA ya está también en la universidad bueno pues ese cit ese sistema de por lo menos de comunicarse de Phil de oye de todo esto que hemos hablado tú que has recogido tú que sabes o tú o con Konko Duque idea si te ha quedado qué te parece yo creo que eso está ahora mismo muy separado es decir los a los profesores están constantemente examinando yo creo que también para los inéditos y los defiendo un poquito para saber qué es lo que los alumnos han aprendido o han asimilado de lo que él ha explicado o de lo que él intenta entonces la separación en muy grande muy grande y cada hacen constantemente y preocupantemente exámenes pero antiguamente amigo en el colegio lo que hacían era pregón directamente es que largamente hablando marido y tú tenías mote como profe difícil me llamaban la foca a la gorda como ha sido siempre una foca marina y la foca Marin a mí me encantaba e imitaban yacían tontería yo no lo he pasado muy bien con los alumnos muy bien

Voz 18 26:11 me estoy acordando así de un profe que que fue el que me enseñó pues en toda la música que ahora escucho no me acaba de venir a la cabeza y es verdad es muy bonito me acuerdo de ir a algunas tardes a a su casa verde discos de vinilo edito

Voz 6 26:24 lo diga su nombre Carlos porque la gente puede pedirle responsabilidades

Voz 18 26:27 no no no

Voz 22 26:28 el convertido bueno Candanga es María

Voz 0594 26:31 nos escucha más en un momentito vale como siempre ponemos un poco de publicidad y seguimos ahí

Voz 31 31:53 Carlas repara videoartista encargadas punto es promoción válida hasta el treinta de agosto consulta condiciones encargadas punto es

Voz 16 32:00 Pablo González Batista

Voz 6 32:08 pues seguimos conversando con María Galiana y con Carla mangas yo les decía hace un momento que habíamos hablado de casi todos los temas de la vida porque básicamente de eso va este rato de radio de charlar y conversar abiertamente pero me llama la atención que no habíamos tocado el tema de la educación del que hemos hablado en el ratito anterior ni de la comida no hemos hablado de la mesa no de esta mesa en la que nos sentamos todos los lunes sino de las cosas de comer de la mesa puesta y me gustaría que dedicáramos esos los próximos minutos charlar de comida y concretamente de nuestros recuerdos asociados a la comida porque sois un gallego y un andaluz así que si hacemos caso al tópico esta pregunta es casi una perogrullada pero sois de buen comer totalmente

Voz 18 32:46 bueno tomar mira dando forma

Voz 1456 32:49 nosotros tenemos como bien sabéis el topicazo encima de que no comemos bien pero bueno ya eso hablaremos

Voz 3 32:58 pero hay que reconocer que en Galicia se come en Galicia se come muy cosa extraordinaria

Voz 6 33:04 en Andalucía es riquísimo siempre María riquísimo

Voz 1456 33:07 bueno pues yo en Galicia no que era el hombre que en aquel las lágrima

Voz 18 33:09 pues sabes que yo no he comido en ningún sitio mal

Voz 22 33:12 de fíjate es una muy buena muy buena definición de ser de buen comer

Voz 18 33:19 he comido bueno ha comido puntualmente mal en un restaurante donde fuese pero sin hasta la gastronomía de todos los lugares de hizo un poco de

Voz 1456 33:30 enero existe

Voz 18 33:32 sí pero hasta lo lo he podido disfrutar y todo en vuestro

Voz 6 33:36 lo top de placeres personales no os voy a preguntar por cuáles son los otros vale pero si hiciéramos On Top tres de placeres personales en qué puesto estaría comer

Voz 3 33:44 yo creo que en el tres yo me pregunto como sí sí sí sí sí pero creo que lo que tenemos jardín

Voz 1456 33:52 yo creo que estamos de acuerdo Carla en ello

Voz 18 33:55 sabes que me tiene preocupado lo de porque hay una cultura vengo en este verano estuve yendo mucho a Galicia y hay uno a uno

Voz 6 34:03 cultura gastronómica tan potente que

Voz 18 34:06 eh eh expresaron su vino a cuento

Voz 6 34:08 era un poco mal estoy que venga cuerpo así un poco raro

Voz 21 34:11 después de dos meses yendo a Galicia

Voz 18 34:14 bueno he comido genial pero pero aquí controlar es un poco porque

Voz 6 34:18 sí sí las las Abuelas gallegas ese peligro eh sí

Voz 18 34:21 eh nunca puedes parar de comer te lo digo yo

Voz 6 34:24 tenía una abuela asturiana casi casi casi lindando con Galicia ha sufrido y disfrutado a partes iguales ese privilegio si hay algún sabor que a seis directamente hablando de abuelas Clemente con vuestra infancia algo que os haga volver al pasado con sólo leerlo en la boca como la magdalena de Proust

Voz 18 34:41 pues yo todos los martes de Mi vida hasta los diez o doce años recibía una olla con caldo Galego de mis vecinos del primero yo vivía en el segundo y ni me comía eso vamos encantadísima de la vida desayuno comida y cena

Voz 6 34:58 qué buena relación vecinal sí si creía

Voz 18 35:00 el lunes de la comunidad de vecinos tendría que sepa verla era muy buenas personas ya ya veo Itu María quede pero el algún acuerdo

Voz 1456 35:06 la suta sí pues que yo también tengo como recuerdo el caldo es decir la sopa que aquí en Andalucía la llamamos de puchero pero que es el equivalente andaluz del caldo galego no entonces yo leer oler cuando se estaba haciendo por la mañana porque sólo hacían Mi abuela de todos los días el caldo

Voz 19 35:28 con garbanzo con patatas con buena com

Voz 1456 35:31 mucho ojo esto con carne poquita depende de de la época los años cuarenta poquito pero bueno entonces ese olor de a las diez de la mañana cómo se ponía no en una olla a toda la mañana como es natural dos o tres horas a mí eso me recuerda extraordinariamente a mi infancia

Voz 6 35:49 eso que llaman los cocineros María hacer Chuck Chuck

Voz 1456 35:52 exacto entonces era una olla grande roja que tenía una una tapadera a Wii cada isla ponía boca arriba a la tapadera de Phil la cita para abajo no la llenaba de agua para que el caldo no dejara de hervir cuando ese agua de arriba estaba viviendo lo de abajo se había consumido un poquito daba la vuelta a la tapadera caía el agua hirviendo y caía al agua hirviendo entonces es curioso porque ahora que como casi todos los día fuera de casa trabajo con esos cada Terim que dio confunda pues a veces me Vicent compañeros hoy es tan avisando hoy es verdad que la comida no yo leído son de lata de cinco kilo de Macron me dais cuenta el que no que no digo pero como que no si fuera de verdad estaríamos oyendo la comida desde las once de la mañana llega al dos cocineros a la una y a las dónde comer lo que hacen voy cuenta esto es un acoso todo Konko todo como delata la Tejada

Voz 18 37:01 tienes toda la razón María te voy a contar una anécdota el último disco que grave fue en Sevilla en Montequinto Dos en un pueblo de Sevilla sí lo conozco Hayedo de tengo el Instituto pues eso

Voz 21 37:11 es nuestro productor

Voz 18 37:13 llenó la furgoneta con congresos patata así que ricos hay carro carne y a las siete de la mañana el día antes de empezar a grabar el disco olía todo el estudio ha a caldo no a ese olor que tú estás describiendo rico no es toda la grabación a base de base de caldo en Sevilla

Voz 3 37:34 que el un todo todas las todo todo

Voz 18 37:36 hombre que si el Caldas aclara

Voz 1456 37:39 claro es que emitía un amnistías de las maestras sabes empezó bueno en esa época de la República anterior a la República yo creo que era el vi de Alfonso XIII todavía su título pues cuando hizo la oposición pues sacaría un número muy bajo muy muy malo vamos pero bueno por lo menos con la oposición ida destinaron a Corcubión entonces ella estuvo bastante tiempo en Galicia hacía muy bien el caldo y hacía muy bien la Fillon y hacía entonces ella para ella el caldo gallego claro en Sevilla le ha costado mucho trabajo pero decía es que encuentro el encuentro Agrelo claro como es natural pero yo pero yo he disfrutado mucho delicado también creativamente

Voz 6 38:17 pues María Gay María Carlos yo suelo desconfiar de ese tópico que dicen de que todos tenemos un libro dentro pero si me atrevería decir que todos tenemos este libro del que os voy a hablar de él

Voz 0594 38:28 es un libro que se llama el sabor de la memoria y es un recorrido por los platos que marcaron la niñez de su autor que es una manera muy interesante escribir una autobiografía a través de los sabores que ha sido priorizando a lo largo de tu vida se llama Fernando Ruiz goce asco eche a Fernando muy buenos días

Voz 33 38:44 hola buenos días a todos que tal pues muy

Voz 6 38:47 en Fernando te suena todo esto qué vas escuchando no ese juego ese olor a puchero a caldo ese unto

Voz 33 38:54 sí claro claro que me suena tiene mucha razón lo que lo que he dicho María es muy raro que los cocineros lleguen a la una de la tarde Yalal dos tengan un pucherazo preparado con con un sabor fabuloso no es sólo esto es muy sospechoso

Voz 6 39:12 sí sí pero me alegra que consiguen engañar a todo el mundo menos a quién aprobado un buen puchero que es María que haya no a la cuelan

Voz 1456 39:21 pero bueno hay muchas muchas más cosas eh tampoco tampoco me la cuelan con las lentejas

Voz 18 39:28 detecte quería dibujar aquí como una autoridad te quiero decir la fabada eso ya

Voz 21 39:33 eh

Voz 6 39:33 el comer fabada se nota y eso que buenas conservas eh pero se nota Lafuente

Voz 33 39:37 efectivamente efectivamente que hay unas conservas fantástica e ir luego hay esos frascos de cristal que vienen las judías verdes de las obviedades blancas casi tal con lo cual se puede cocinar de manera más rápida no y no tener que comer pues como yo veía a mi madre la ceremonia de poner a remojo o no la las cosas no

Voz 6 39:59 hay muchas cosas interesantes en tu libro pero quizá una de las que más me ha llamado la atención es comprobar algo que sabemos pero creo que muy poca desde recordamos que es las poquitas generaciones que no separan de alambre lo rápido que nos hemos olvidado de eso María tú has vivido muchas de nosotras contar tu puchero de los años cuarenta tenía poca carne seguramente ha ido teniendo un poquito más de carne a medida que han ido avanzando la las décadas

Voz 1456 40:23 sí sí sí sí bueno yo no sé qué carne le podrían Michal podrían poner no en esa época pero generalmente eran cosas de gallina muy de muy poca categoría a los salones yo me recuerdo exactamente la paz de la gallina perfectamente cortadito asumió el inquisidor extraordinaria Israel acaban también te la ponían también al piquero con todo lo que podían porque claro que yo no había otra posibilidad y luego ya con el tiempo bueno que si Morcillo que Si bueno la pelo UPA maravillosa de aquella en Madrid el cocido la toda clase de osea por supuesto gallina o o pollo

Voz 3 41:04 toda clase verduras médica está muy muy costea o qué diría muy andaluz ya si os parece que hacemos una

Voz 0594 46:36 seguimos charlando con María Galiana y con Berlanga charlando y hablando sobre esos sabores que nosotros nos retrotrae nos hacen volver a la infancia y lo estamos haciendo además con el autor del libro Los sabores de la memoria con Fernando Ruiz y Fernando nuestra relación con la comida

Voz 6 46:51 sobre todo la relación de nuestros padres nuestros abuelos con la comida está muy marcada por las épocas de escasez

Voz 33 46:56 sí pero ahora tendemos a creer que hay que antes se comía mejor bueno yo creo que en gastronomía no cualquier tiempo pasado fue mejor es indudable que ahora en España se come mucho mejor que los

Voz 18 47:10 los años sesenta setenta ochenta eh

Voz 33 47:13 hay vamos a ver nosotros hablamos de que habían y había André en los años en que nosotros éramos pequeños la etapa de nuestros padres y nuestros abuelos o sea que no no estamos hablando del siglo XVIII o del siglo XIX e en los años cuarenta España España había retrocedido mucho respecto a los años de la República la posguerra se pasaba mucha hambre hubo gente que murió famélica

Voz 18 47:40 de de todas más parece que parece que no

Voz 33 47:42 de ahí muy legítimos pero este los años cincuenta todavía el quince por ciento de la población española no ingería las calorías necesarias e o sea todo eso ha ido evolucionando es verdad que luego aparecido la comida basura y asas y excesos y tal pero no podemos decir que en España hora comemos peor que antes

Voz 18 48:02 Carlos no crees que acceder a comida de calidad sigue siendo muy caro porque a mí me cuesta ir al mercado a comprar comida buena eh que no buena carne bueno bueno a precio accesible para una persona de clase media

Voz 33 48:22 sí es verdad que es caro es caro ir sobretodo si entráramos en delicatessen no que es la la perdición no estará en el siglo XXI no de Iker Bueno también le le las será muchas veces de los de los alimentos ecológicos eh esos cuidados especialmente que te pegan unos palos impresión en comer conjunto gótico por norma les verdad o sea que hay hay que tener cuidado con eso pero vamos yo creo que a mi me gusta la comida sencilla la comida casera y yo creo que esa comida pues puede ser asequible pero claro es verdad es que luego pasa al supermercado de la esquina de tu casa ya es caro que es caro ya además los alimentos pues pues también esa esa leyenda de que ya no saben cómo antes no los tomates antes eran muy buenos y ahora son muy malos pero es que es verdad de alguna manera porque los tomates los meten en las neveras les cambios de temperatura varias veces y luego tiene una pinta extraordinaria pero no saben nada nada no con la carne pasa algo parecido entonces es caro pues porque muchas veces tenemos que tirar aún no nos comemos lo que compramos plano

Voz 1456 49:35 bueno y también porque te queremos comer todo el año las cosas que no son propias de cada estación claro tú estás hablando de los tomates ahora por ejemplo qué estoy yo aquí en la provincia de Huelva en Isla Cristina en todos los el litoral hay unos tomates extraordinario pero es que en la época ahora los están cogiendo directamente de la Mata hileras de pimientos lo mismo las berenjenas no entonces maravillosos Itu dice pero bueno cuando la vida se ha tomado zumo de naranja natural en verano Cuenca

Voz 33 50:07 en mil igualmente animamos a la gente que come cualquier feria

Voz 18 50:11 esa por favor las fresas no pueden saber nada años Nicolau claro claro posible si sabes lo que yo creo que acabaremos haciendo Koke en nutrición inteligente o lo que llamamos nutrición inteligente que a lo mejor no es tan inteligentes pero comida de laboratorio que funcione como como pienso por eh los acelerados

Voz 6 50:33 Cemex de productos en polvo que tienen todos los incluyó en todos los nutrientes que mezclamos que Meca con agua puedes comer podría sobre

Voz 18 50:39 a vivir a Madrid lo hago de mi perro económica exacto dijo

Voz 33 50:42 ah bueno sí la verdad es que hace falta imponer el sentido común

Voz 1456 50:47 a la hora de comer el yo

Voz 33 50:50 fíjate en Madrid este base a cualquier restaurante de menú ITE siguen sirviendo unos menús como si fuese es al andamio a continuación osea tres platos este P I garbanzos con chorizo de no sé que el nuevo fabricando de no sé cuántos flan chupito de una botella de vino a mí me entró una madre siete aces y luego te mete en la oficina no te levantas que todo el día tienes eso tenía sentido efectivamente cuando había gente que iba a trabajar a una empresa una fábrica se subió al andamio trabajaban en el campo pero claro esas esas cantidades de calorías luego Nos obligan a matarnos en el gimnasio a ver gente corriendo por la calle que está Murcia los pero que están con el chándal haciendo footing caro lleva eh

Voz 18 51:44 es verdad que hay que aprender a comer no quiero decir esto justo que a comer

Voz 6 51:47 se aprende a comer producto de temporada ya comer producto de calidad a volver a comer la cantidad adecuada parece que hemos aprendido a comer porque se solemos decir esto niños no saben comer parece que les enseñamos a comer casi obligándoles a comer determinados PIB determinado tipo de productos que por cierto seguramente es muy interesante que sepan consumir pero claro es aprender a comer con inteligencia comer con sentido común iba a comer con un concepto seguramente hasta de sostenibilidad no Fernando

Voz 33 52:16 sí fíjate en por ejemplo la tradición Los desayunos en España siempre se ha dicho que la a la península Second se desayunaba con fe niveles la admita paraguas juncos Salado pues todo eso está evolucionando efectivamente no es nada saludable desayunar todos los días una ensaimada no

Voz 0594 52:37 ya en Madrid

Voz 33 52:39 que que ya la gente no está desayunando churros y porras que son deliciosos como todos sabemos pero que la gente está desayunando ya pan con tomate con aceite con un chorrito de aceite eso fue un debate que se avivó en mi casa no Mi padre era de Bilbao y él estaba con las galletas María quisieras porque en el café con leche y mi madre con el aceite de oliva que era de Cartagena aceite de oliva pimentón no hizo impuso la la dieta mediterránea Mi casa por suerte se

Voz 6 53:08 oye ya había algo que comiera is a escondidas que es un placer yo por ejemplo

Voz 1456 53:14 abuela abuela

Voz 6 53:15 abre los oídos en casa de mi no digo tú María digo mi abuela digo mi abuela yo iba a mi abuela guardaba una cosa que prácticamente desaparecido que es la leche en polvo la guardaba en una de los armarios de la cocina yo sabía obviar

Voz 33 53:28 su manera Henar María yo iba

Voz 6 53:30 cuando mi abuela estaba viendo la tele cuando estaba despistado estaba cosiendo que cosa muy bien yo me acercaba a la cocina venga buena cucharada y leche en polvo que luego estaba toda la tarde remero dando intentando quitarme la leche en polvo del paladar y eso es uno de los placeres infantiles que yo fíjate leche en polvo que prácticamente no sabía nada pero la socio

Voz 33 53:49 sí claro entrar no sabía nada pero había una fantástica que era la que yo utilizaba que era él Celac mi hermana pequeña que intentaba religioso ese estamos de eso y creo que no era el único de la lo sólo a ella es que barajaba la lata no que se bajaba hace bajado is luego está todo el mundo eso lo explico también en el libro el mundo de las comidas clandestinas en los colegios no en mi colegio que era muy severo eran muy malos no no no me enseñaban

Voz 6 54:20 mucho pero luego había una disciplina

Voz 33 54:22 que controlaba mucho al señor que tenía un carrito la puerta del colegio

Voz 1456 54:26 claro que sí

Voz 33 54:28 Escocia sabíamos que el tipo de chucherías claro como se dice ahora de chuches llevamos comer en clase clandestinamente no a nadie se le ocurría comer pipas en clase obviamente ni patatas fritas pero si vamos a las farmacias y comprobamos pastillas las pastillas Juan no la osea todo todo ese tipo de Ara producto

Voz 3 54:50 pero el farmacéutico acabaría

Voz 33 54:54 yo me en cambiar chicle eran maravillosos

Voz 6 54:57 no no es cuentes en que derivó ese vicio de visitar la farmacias

Voz 1456 55:00 para que diese es probaría que primero que decía que las wikis han cambiado mucho hombre que en cambiar muchísimo que lo las chuches que toman mi nieto no tiene nada que ver con lo que yo comienzo

Voz 6 55:10 la alta tecnología Armilla

Voz 1456 55:13 claro claro en mi época se vendían las chufas voz

Voz 3 55:17 el los pues es verdad y lo garbanzos tostados

Voz 1456 55:23 entonces era era una estuche alimenticia totalmente

Voz 33 55:28 ah bueno

Voz 1456 55:30 eso puesto siguen vendiendo pero no ya en unas bolsitas sofisticado más que vienen con el agüita

Voz 6 55:35 si en las ferias en Tenerife sigue vendiendo en los puestos altera Muces se siguen vendiendo

Voz 33 55:42 se ven ahora en ferias es verdad y trozos de Meco

Voz 1456 55:45 yo me estoy en remojo

Voz 33 55:47 qué tal cosas que que habían que habían desaparecido porque ahora los chuches además son internacionales y con unos nombres imposibles de de de pronunciarnos porque hay unos chuches que son suecos noruegos que están Laura de moda que son imposibles ejerciera el nombre antes con una bolsa de pipas

Voz 1456 56:09 yo me quedé asombrada cuando fui a México vi los chuches picó a los venden ya con el pique incorporados y si yo tuve una vecina

Voz 6 56:18 hoy estoy hablando mucho de mí tuvo una vecina mexicana que un día me dio una piruleta que ponía por fuera piruleta de sandía yo me metí en la boca y aquí no había quién los tú que no pudiera mantener la boca bueno es un producto de broma yo pensé que lo había comprado en la tienda de bromas lo comemos así

Voz 33 56:35 no sí bueno bueno en México efectivamente en la de de las tabletas de chocolate compras una tableta de chocolate llevan medio frasco de Tabasco dentro pero no ciertas esto sí que es cierto artículo de que