Hoy por Hoy (27/08/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0325 00:10 son las once las diez en Canarias ciudadanos registra a esta hora en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que preste toda la asistencia necesaria al juez Llarena ha denunciado en Bélgica por Push the money otros miembros del independentismo catalán vamos a la Cámara Baja Óscar García

Voz 1645 00:25 si a esta hora está previsto que sea el presidente de Ciudadanos Albert Rivera quién registre esta proposición no de ley aquí en el Congreso en ella ciudadanos insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que preste todo apoyo y asistencia al juez Llarena para la formación naranja el Ejecutivo está abandonando a quienes defienden al Estado en Cataluña según decía este fin de semana Rivera quién critica que el alquiler de La Moncloa es demasiado caro para nuestro país no es la única iniciativa en este sentido de la oposición del PP tiene previsto presentar también en el Senado otra moción para su debate en la que también exigen al Gobierno que defienda a Llarena sin reservas a esta hora

Voz 0325 00:57 se reúne la Diputación permanente del Senado en la que se va a estudiar la petición del PP para que comparezca el presidente Pedro Sánchez en la Cámara Alta para que explique su política migratoria sobre los ciento dieciséis migrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado miércoles y que el Gobierno devolvió de manera expresa al día siguiente ha hablado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 2 01:16 a uno de los abogados que los atendió cuando fue

Voz 0325 01:18 los detenidos tras cruzar la frontera asegura que se encuentran en una Comisaría de Tetuán y ha dicho que si fuera sospecha hubiera sospechado que iban a ser devueltos hubiera actuado de otra manera

Voz 3 01:28 no es seguramente no habría salido de comisaría otra no hasta no tenerlo todo exactamente por supuesto que habría con manera por supuesto no esperábamos ninguno adopte asistimos a la persona del día no esperábamos en ningún momento en sospechábamos que iban a ser devueltos

Voz 4 01:48 la ONU ha pedido que un tribunal

Voz 0325 01:50 el internacional investigue y juzgue a los miembros del Ejército birmano que participaron hace un año en la operación contra la minoría rojilla Naciones Unidas cree que hay elementos que apuntan a un supuesto genocidio y critica la pasividad de las autoridades del país Álvaro Zaman

Voz 0116 02:04 año la misión que durante un año ha investigado los crímenes cometidos contra los rojilla cree que hay una solidez inquebrantable para acusar a las autoridades birmanas

Voz 5 02:12 dos inmersiones que ver online

Voz 0116 02:14 en investigadora dice uno de los responsables de la misma concluye que las violaciones de la ley producidas en Birmania se corresponden con los más graves crímenes han sido fundamentalmente perpetrados por el aparato militar birmano dice debe haber una investigación penal centrada en la cúpula militar por genocidio crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra no sólo lo atribuye a la crisis iniciada en dos mil dieciséis sino que hablan claramente de décadas de negación de derechos básicos

Voz 2 02:40 a la minoría rojilla y lamentan la pasividad

Voz 0116 02:43 lo de la líder de facto de Birmania Aung San Suu Kyi seguimos

Voz 0325 02:47 desde un incendio que afecta desde el sábado al municipio de Cabezuela del Valle en Cáceres que continúa activo a esta hora se desconoce de momento el número de hectáreas calcinadas aunque sí se sospecha que haya podido ser intencionado en Ourense en el parque natural pero ha quedado controlado el único incendio que quedaba activo desde el pasado miércoles y que ha quemado un centenar de hectáreas once y tres diez y tres en Canarias repasamos ahora otras noticias con Javier Coró gabacho se lo está contando la SER la Universidad Rey Juan Carlos no ha pagado a buena parte de los profesores de posgrado desde hace cinco meses

Voz 0116 03:20 Universidad niega que estos impagos tengan algo que ver con los escándalos de los máster y se Cristina Cifuentes y Pablo Casado pero algunos directores de posgrado están informando a sus profesores que las cuentas de la Universidad están bloqueadas tras la investigación judicial y otras fuentes aseguran a la SER que la tardanza se debe a la renovación de los equipos de gerencia tras ambos escándalos estos docentes que cobran por horas suelen hacerlo como muy tarde en junio pero aún no han recibido Unión Europea en Malta a la policía española

Voz 0325 03:45 hasta hoy las entrevistas para seleccionar los sesenta migrantes rescatados por el Aquarius que han

Voz 0116 03:49 coger a España son un subinspector y dos agentes desplazados en Malta desde el veintidós de agosto hayan realizado las entrevistas para que sesenta de los ciento cuarenta inmigrantes sean acogidos en España dentro del acuerdo internacional alcanzado con Francia Alemania Italia Portugal y Luxemburgo a estos ciento cuarenta inmigrantes hay que añadir otros ciento catorce que llegaron a Malta pocos días después el primer rescate y que también formarán parte del reparto la exigencia de pasaporte

Voz 0325 04:12 dice a la mitad la llegada de venezolanos a pero

Voz 0116 04:15 ayer el primer día de esta restricción mil seiscientos treinta venezolanos han cruzado el puerto fronterizo betún ves cuando el promedio diario en esta zona es de tres mil las cifras generales suponen un cincuenta por ciento menos seis llegadas de venezolanos a Perú en los últimos tres años casi dos millones y medio de ciudadanos abandonado Venezuela sumida en una crisis política en una inflación extrema Israel

Voz 0325 04:34 de abre hoy el paso de personas con la franja de Gaza que cerró tras

Voz 0116 04:38 los disturbios debido a la calma de la última semana a la reducción de incidentes en la frontera las autoridades israelís vuelven a abrir el paso de Erez el único que permite el tránsito de personas entre ambas zonas

Voz 0325 05:01 pues es todo continúa ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista en la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 6 05:10 hoy por hoy hablo González Batista Gate en SER

Voz 7 05:21 hombre bien tú

Voz 1 05:38 caña visto ser muy buenos días buenos días bienvenido bueno Luis tú tendrías que estará ya acompañado hoy pero déjame que vamos vamos a hacer una pequeña pausa íbamos a empezar por la actualidad más pura vale voy a empezar dando estoy muy de radio la información del tráfico en Madrid a tiempo real pude vamos con una música de fondo

Voz 5 05:57 queremos conocer cómo está en este momento el tráfico en la M30 de Madrid Daniel Monzón director define muy buenos días

Voz 8 06:04 buenos días pues es líder de la M30 la cosa está despejando el se pero creo que conseguiremos llegar el cinco

Voz 5 06:15 Daniel te tienes que decir a toda esa gente que dice que Madrid en agosto mola mucho porque prácticamente no hay tráfico

Voz 0461 06:21 pues que no tiene que nos engañen no sea todo eso son leyendas urbanas

Voz 8 06:25 es muy bueno

Voz 5 06:29 del Monzón director de cine tendría que estar aquí sentado pero bueno Dani tú te quedas por teléfono Nos vas contando le vamos a ir actualizando el estado tres medida que cambio

Voz 0461 06:37 es lo que estamos haciendo lo yo creo estamos cogiendo eh tías así llegaremos llegaremos a me ha muerto diez hoy no estoy yo creo que lo conseguiremos no sé si vivo o muerto pero

Voz 2 06:47 ah no sé si estaremos aquí pero voy a intentar entretenga Luis Tosar vale pero quédate el teléfono vale porque por separado son muy buenos pero juntos Luis Tosar y Daniel Monzón se han convertido en uno de los stands pues de tándem de actor y director probablemente que mejores resultados ha dado al cine español en los últimos años los dos son responsables esa magnífica película que Celda doscientos once del año dos mil nueve volvieron a coincidir en el niño en el año dos mil catorce y cuatro años después lo hacen ahora en Yucatán que es una comedia que se estrena este viernes treinta y uno de agosto

Voz 9 07:22 bienvenidos

Voz 10 07:23 te quiero cierran sus ojos visualicen nuestro barco alejadas del cuarto paradita se disputa artístico tesis en sus filas

Voz 6 07:36 porque hago

Voz 1 07:40 el reverendo hijo de su madre no tiene código tire palabro tiene web tipo manipular panista

Voz 2 07:52 sino saber nada una comedia Luis ambientada como hemos escuchado en un crucero en un crucero de lujo además crece y puestos a elegir en un sitio para trabajar y diluir la distancia que separa tener vacaciones detrás de currar está muy bien rodar en Cruces

Voz 1358 08:08 no está muy muy muy bien lo que pasa es que también como como siempre ocurre en el cine la parte de atrás es bastante diferente a lo que a lo que aparece pues a ojos del espectador es cierto que nosotros estábamos rodando en ese crucero pero ese crucero había como dos mil y pico personas más que si realmente estaban disfrutando nosotras estábamos trabajando entonces bueno nos buscamos la vida como podíamos para ir de por medio pero es cierto gracia gracias es su punto tuvimos un viaje maravilloso arrancó en Recife donde rodamos unos cuantos días luego cruzamos todo el Atlántico parada en Cabo Verde en Tenerife luego llegamos a Barcelona hicimos todavía dos cruceros pequeños mal por el Mediterráneo yo jamás había tenido la oportunidad de hacerlo había tenido la oportunidad pero no lo ha aprovechado pero pero fue maravilloso vivir esta experiencia lo gracias al cine y gracias a Daniel Jorge Guerricaechevarría que es ocuparon describiera una cosa tú

Voz 2 09:00 gallego te has pasado un buen tiempo embarcado

Voz 1358 09:02 embarcado es verdad en el Atlántico que esa cosa que han hecho muchísimos gallegos a lo largo de la historia más literalmente por mar Dani

Voz 2 09:11 tú sin quererlo has inventado casi ingenua no la Bout murió os una película en barco en movimiento parando en muchos sitios y con mucha acción a la vez

Voz 0461 09:19 sí sí me Marta Gimeno es es verdad porque es un poco inclasificable evidentemente el el género digamos que Clos engloba eso es comedia pero es una comedia que tiene también fugas a muchos géneros igual que el barco para que en en Casablanca en México Brasil simple además también recala en distintos géneros no una parte de aventuras de Tintín hay una película y leer hay ahí hay también drama vamos a porque la la comedia no no está reñida con el drama que ciudad que también muy romántica hay musical hay números musicales o sea que es como una especie como de este cóctel de cóctel de burbuja de entretenimiento como hizo al principio el personaje del pianista de Berna que invita a la gente hubiera crucero en ese aspecto por a disfrutar de la película que habla de eso de que es una burbuja entretenimiento para que todo el mundo olvides durante dos horas sus preocupaciones ya cuanto salgan de la sala del barco pues ya les viene todas las hipotecas etcétera pero mientras están ahí dentro es una es una es una propuesta para disfrutar

Voz 5 10:20 pero hacerlo en grande que en el fondo es un poco lo que

Voz 2 10:23 el cine no también es una burbuja de entretenimiento después de la cual nos acordamos de todo lo que tenemos que hacer de nuestras hipotecas de nuestras obligaciones de dónde vamos a tener esa noche pero el cine es básicamente eso también

Voz 0461 10:33 eso es es osado tú tienes que invitar no tú creas un universo no como director inquieta que sea atractivo fascinante para el espectador para que viva durante dos horas en ese pequeño universo y el juego Yucatán es un es un universo y es un gran viaje tsunami viaje porque cuando terminas la primera impresión uno de que te has movido con ellos lo que pasó en barca hoy que has disfrutado todos esas escalas y tal pero también es una imagen un viaje emocional todos los personajes tienen un un pequeño viaje nuestra película o cuelan pillaje el espectador lo hace con ellos pero que acaba conociendo todos los personajes que tienen algo que decir sense ese tipo de comedia que luego no se aparte de disfrutar de entretener divertir y y yo creo que te vas a casa con algo algo que te ha contado con algo que te que te hace pensar y que te ha tocado

Voz 5 11:23 pero me parece maravilloso Daniel que estemos hablando

Voz 2 11:25 ha inventado el about movie que estés hablando de que que es fascinante que el P

Voz 5 11:28 el espectador se mueve con los personajes y mientras tanto tute estés moviendo hacia la radio y estemos inventando la road radio un poco diferente y movimiento oye ya hablando de la parte dramática que parte del preso

Voz 2 11:42 puesto se destinó a Biodramina

Voz 11 11:45 pues un tercio

Voz 5 11:52 nuestra suerte porque podía haber sido que

Voz 0461 11:54 mucha algunos bueno a actores y miembros del equipo se hubiera marcado terriblemente pero salvo una persona que no voy a citar que cargo tenía pero bramido

Voz 5 12:03 actor protagonista

Voz 0461 12:05 Granada era era un era eso estaba en el equipo de cámaras que éste sí que es verdad que que tuvo un problema muy grande con el mareo todos los demás tuvimos muy tranquilos no eso es cierto que nuestro co una mar bastante en fin que no hubo grandes tormentas ni demás no pero pero sí sí tuvimos suerte porque podía haber sido un caos

Voz 2 12:24 la imagen que teníamos hasta ahora Luis de la más parecida a esto podría ser tú en la parte alta de ese barco que cruzaba la ría de Vigo en Los lunes al sol tumbado junto a Javier Bardem ahí también estas un tiempito embarcado pero entendemos que esto casi geográficamente y desde luego emocionalmente está en las antípodas de ese viaje en barco

Voz 1358 12:42 en las antípodas que también hablaban esa película mucho de las que no tiene nada que ver absolutamente nada que ver no tiene nada que ver en cierto sentido porque al final como dice como dice Daniel muy bien dicho tiene fugas hacia muchos lugares la película ahí también tiene una una fuga importante hacia la reflexión de lo que ha ocurrido con nuestro dinero en los últimos años

Voz 1 13:02 ya se habla

Voz 1358 13:03 mucho de eso en toda la película porque se habla de estafas se habla de gente afortunada a la que le toca la lotería se habla de gente ansiosa por conseguir dinero de gente muy codicioso poco digamos a partir de todos estos sentimientos se van produciendo las los hechos que que acontecen en la Historia y todo eso dinero dinero es algo que está permanente presente nuestras vidas a veces por desgracia en algunas ocasiones de manera bastante justo me normal porque en este caso lo que se cuenta mucho en Yucatán es que a partir de una gran suma de dinero que puede llegar a ocurrir ocurren cosas terribles

Voz 2 13:38 muy pocos en este país donde precisamente Nos gastamos grandes cantidades de dinero en en cruceros el crucero era concebido como una especie de viaje de lujo que tenía grandes como lo es todo incluido tenía grandes partidarios grandes detractores en la gente que desea es comodísimo y aquellos que dicen oye perdona pero yo prefiero improvisar mi viaje cita en cuál de los ojos pues estáis vosotros habéis hecho cruceros antes de embarcarse en un crucero profesionalmente digamos

Voz 1358 13:59 yo no yo no había hecho ninguno pero sin embargo tengo gente muy cercana que sí habían está crisol de los de los que están a favor que les trata además ese mundo no

Voz 2 14:06 es que yo creo que las reticencias se curan una vez lo has probado por lo que tengo entendido si abres

Voz 1358 14:11 qué muy cómodo estarán un crucero sea todo está todo está a favor de todo está mano el digamos la oferta es la que hay es es ahí con lo cual tampoco tienes que plantearte muchas más cosas gracias no tienes que estar permanentemente pensando en planes yo sí es verdad que siempre ha sido un poco de periodos vacacionales de improvisar un poco voy a mi bola me gusta esa sensación de no estar muy atado pero es cierto que de repente esa opción es una opción que te deja descansar de manera absoluta es dar ninguna

Voz 2 14:37 tienes es absoluta toma saber contándonos Dani lo tiene que pensar nada tiene una desventaja Dani y me imagino que para un rodaje debe ser aún mayor que es convivir sin salir de una burbuja durante durante mucho tiempo convivir también pues claro habrá gente que se lleve fantásticamente bien habrá gente que está deseando saltar por la borda al tercer día hubo alguna algún conato de tablón

Voz 0461 15:00 entre nosotros no aquí fíjate que esto es una cosa que a mí siempre me me me la tomo lo pienso mucho no cuando rodábamos Celda doscientos once y lo vamos a estar programada una tragedia compromisos reales que ahora que hace el Real esto no sé cuántas semanas dio esto pues es una olla a presión que no está social fue Alcina fue muy grato ir hecho impulso los presos que que que con los que contábamos para hacer el motín que disfrutaron enormemente era hacer un motín sin castigo ósea que aquello fue un sueño para ellos los

Voz 5 15:28 sí aquí

Voz 0461 15:30 que plantea varios Dios mío ósea vamos a estar enterrado exactamente cuatro semanas atacar cuando estás en Exteriores luego te vas al hotel entonces te puedes distanciar un poco del equipo y tal si lo necesitas que porque yo la verdad que muy bien con todo el mundo pero es que estoy aquí más tranquilo un rato tal era una prueba de fuego una prueba de fuego pero pero fue todo fabulosa de ir a lo que sucedió es que el primer día que lo que no es lo que no contaban los los tres brasileños que estaban allí embarcados se dio cuenta que sea visible de que había un rodaje el primero llama es que fuimos muy astutos Illes que cortamos la música nos pusimos a rodar en el centro neurálgico de su diversión sin

Voz 5 16:15 exactamente era la piscina con los bares

Voz 0461 16:17 tal no y entonces eso dice bueno esto para suceder ya nos hemos embarcado a cruzar el Atlántico iban a esta estos mendrugo saquito cosas Marie antes durante estos catorce días entonces ese amotinaron alrededor vuestro empezaron a gritar Moss

Voz 11 16:32 música ahora que has siete sereno pero nosotros

Voz 5 16:39 nunca te metes con la que el brasileño Dani estás como está el tráfico en qué punto estás ahora mismo

Voz 0461 16:46 es todo y que así

Voz 12 16:49 llegamos aquí fuésemos agosto

Voz 5 16:51 vamos a poner un momento unos minutos de público

Voz 2 16:54 vale ya haberse a la vuelta tenemos suerte ya están por aquí sino no sigue contando vale

Voz 13 16:59 muy bien Hoy por hoy con Pablo González Batista llegas tarde gastar

Voz 14 17:06 de las veces que digo esto cuando me comentan que puedo tener el mejor seguro de coche

Voz 4 17:10 de todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 14 17:20 junto con el jefe podríamos quedarnos en tu casa y ver una peli ondas ERIE tienes alguna que si tengo alguna que cinco al Barça dispar

Voz 1 17:32 con Vodafone One tienes Cibrao móvil

Voz 15 17:34 la mayor oferta de cine serias que ahora lleva un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva forma ten el catorce cuarenta y cuatro y en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 4 17:44 aquí Very Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 5 17:48 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizar comisión

Voz 16 17:50 subrogación la que cobra el banco por cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que cobren por ampliar el plazo

Voz 17 17:55 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 1 18:02 podemos naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas cero cero cero comisiones encuentra la en ese punto es

Voz 17 18:11 el fútbol cómodo porque vivimos una locura montado Valencia con mil quinientos ciclismo abandonó el último día en Marsella y Velodromo acabar debemos estar pendientes de cualquier movimiento porque en cualquier instante puede soltar vicios volveremos a tener un derbi en el baloncesto madrileño se verán las caras el Real SER Deportivos a partir de las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José

Voz 6 18:41 SER Hoy por hoy

Voz 18 18:47 Pablo González Batista

Voz 6 18:49 que apenas eh

Voz 1 19:02 Daniel Monzón al final no era para tanto lo de la M30 verdad buena

Voz 5 19:05 es que hemos hecho de todo tipo de diabluras se que no se pueden confesar ahora Antena bueno todo buen reportero del tráfico te has desconoce los recovecos

Voz 2 19:14 nos ha sabido venir por atajos totalmente

Voz 5 19:16 luego he hecho una carrera tipo Tom Cruise si seis esa ese estudio que sabía que Tom Cruise y cuanto más corre las películas más recauda

Voz 2 19:24 ha admitido cuanto ocurre en las pelis de Misión Imposible Jan calculado cuanta más distancia

Voz 5 19:29 más recaudación debería Luis

Voz 1 19:33 por Dios no no no

Voz 2 19:36 Noya ya corrió lo suyo en el niño eh bien esta película se hace otras cosas que no hemos visto hacer a Luis Tosar en el cine Luis Tosar protagoniza junto a Rodrigo de la Serna Joan Pera Stephanie Cayo y Tony Acosta la última película del director lloro a también a informadores reportero de Daniel Monzón una comedia que está llamada a convertirse en uno de los estrenos del año se llama Yucatán hice estrena este viernes treinta y uno en agosto

Voz 1628 20:01 es que su familia el dinero es como una maldición

Voz 2 20:08 Canarias se nosotros estamos charlando antes estábamos charlando Luis también con Dani que ha que ha llegado director y protagonista de la película quizá convenga empezar por mi parte siendo muy honesto que es por cuestiones del calendario de los pases previos que se que se realizan antes de las entrevistas yo no he podido ver la peli así que he tenido que hacerme un poco una idea de cómo es a partir de lo que me habéis ido contando a partir de los tráilers y a partir de mis referentes cinematográficos previos y claro si hablamos de una comedia que está ambientada en un crucero a mí lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de un camarero negro con bigote así como plazo agitando una coctelera con esta música de fondo por cierto es buenísima en la canción de Lou Bout libremente traducida al castellano como sabéis como Vacaciones en el mar aquella mítica serie serán las otro

Voz 5 21:00 aquí ya mítica serie de los setenta de los ochenta algo

Voz 2 21:03 como una telenovela embarcado una telenovela

Voz 5 21:05 sobre las aguas se parece algo Yucatán

Voz 1 21:08 en el mar evidentemente igual que decreto

Voz 5 21:12 pero es mejores cócteles pero bueno por lo que he podido leer las claves

Voz 2 21:20 de Yucatán son más o menos estas hay dos ex amigos estafadores profesionales que después de romper su sociedad por una mujer se reencuentran a bordo de un crucero esto más homenajes

Voz 19 21:30 sí

Voz 0461 21:31 sí sí es correcto correcto si ellos estaban juntos personaje de Luis se mal Lucas Lucas Vega y si el personaje de Rodrigo de la Serna que es Roberto ahí de Arman pianista entonces estos dos personajes que eran es muy amigos muy queridos y estafado van juntos en los cruceros no porque es un sitio es un universo cerrado en el que el tú puedes reconocer a los a los pardillos con mucha facilidad sacarles la pasta con todo tipo de artimañas y trampas en pues su socio por ahí va muy bien hasta que apareció la una bailarina maravillosa del crucero porque los cruceros ya sabes que tiene espectáculos ambos enamoraron de ella y y también hubo un un golpe que salió mal acabaron en la cárcel entonces tanto la ruptura por por sabes por la tirantez del triángulo más la pues se separaron entonces decidieron que había que repartirse el terreno uno se quedaba con los cruceros del Mediterráneo y otros los del Atlántico

Voz 5 22:31 la película empieza justo el momento en que

Voz 0461 22:33 el que se ha quedado en el Mediterráneo que es de Luis vuelve al territorio del otro invade el territorio el otro por algo por algo Él dice que es por la chica el otro no se fía piensa que aquí hay un algo más escondido y ahí es es hijo de trampas constante de este trayecto por el Atlántico no entre estos dos estafadores esta chica que también tiene algo que decir que no es una simple mujer florero en absoluto

Voz 2 22:56 hay un punto de partida que se parece un poco a esa clásica frase a frase del western de este crucero es demasiado pequeño para los

Voz 5 23:02 esos ni Maximino cuestan también hay una secuencia casi de Sergio Leone

Voz 2 23:07 bueno pues partiendo de este punto para no sacar conclusiones precipitadas me gustaría que juntos fuéramos conociendo cómo es Yucatán a partir de otras referencias cinematográficas como esta las expresado lo primero es esos dos ex amigos que sois tú Luis Rodrigo de la Serna con qué relación mantienen cuál es la relación que tienen entre esos personajes y os doy varias opciones a son dos enemigos irreconciliables que quiere matarse el uno al otro como Batman y Joker

Voz 1 23:31 sí

Voz 17 23:32 participe

Voz 2 23:36 sería más bien como un dúo a Arnold Schwarzenegger y Danny De Vito en Los gemelos golpean dos veces en el que uno de ellos es claramente más alto más guapo más fuerte cielo tres buen actor

Voz 1 23:45 en una situación crítica primero se negocia ilustre hasta

Voz 2 23:51 o sería un dúo de esos que no se soporta pero que está obligado a trabajar juntos como pasa con esta Talone y con Carrasco en tan goyescas

Voz 20 23:57 no que afirma que con tu coeficiente aún desarmados sigue siendo muy peligrosa muy bien

Voz 5 24:05 Aguirre aquí relaciones acercaría más es la que tiene nuestra persona excluyó claramente sois estudios talones eso de San Acacio voy a introducir estamos aquí si hereda una posibilidad aquí

Voz 1358 24:19 por eso tampoco

Voz 5 24:22 más Robert Redford sin duda sin duda si queremos hacer lo más gracioso Bachmann y el pacto

Voz 2 24:30 velas apunta vale pues ya se nos hacemos una idea de cómo es la relación entre los dos personaje vamos ahora a pasar a su modus operandi como suelen trabajar estos estafadores de forma meticulosa cuidada como lo hacen los protagonistas de Ocean's Eleven

Voz 1 24:43 bajamos por el ascensor

Voz 9 24:46 armado entramos en una alineado impecable infalible

Voz 2 24:50 que son unos estafadores más bien torpes que al final acaban consiguiendo el objetivo casi por casualidad como Granujas de medio pelo de Woody Allen necesitan nuestros hijos

Voz 4 25:00 necesito nuestros seis mil pavos son todos nuestros ahorros

Voz 2 25:03 sí ya lo son más bien de esa clase estafadores que utilizan bajezas y trucos de la calle porque los conoce muy bien como el personaje de Brad Pitt en Nat seducida mando

Voz 1 25:11 parece que decía

Voz 5 25:15 venga porque sino el último siempre reservamos suelo

Voz 2 25:18 sabe imitar Luis

Voz 5 25:22 cuál cuál es el modus operandi

Voz 1358 25:25 yo creo que son poco mezclan realidad si no que sí que son metódico evidentemente lo tienen todo planeado pero bueno sobre todo en el caso de Lucas por ejemplo el que yo interpreto es un tipo de repente aprovecha las ocasiones así con con cierta rapidez sentirse espontáneo no tengo una huevo lo reacciona lo cual también provoca que a veces no le salgan tan bien como como le gustaría pero yo creo que sí que son bastante metódico

Voz 2 25:49 edad son pillos metódico es podremos decir no tienen plan para todos sus verdad vale bueno último qué pasa exactamente dentro del barco tenemos tres opciones hay una historia de amor al estilo Titanic mientras todo se va a pique

Voz 5 26:07 es un bar Carlos

Voz 2 26:11 que hay una versión a flauta dulce de esta magnífica bueno nadie quiere estar dentro de ese barco como en Poseidón y los personajes pues intentan salir a toda costa del crucero

Voz 1 26:23 cuál es el acceso vertical máster que la escalera de la continuidad me encanta este bar conoce mantendrá flote boca abajo

Voz 5 26:30 a la vez es previsible

Voz 2 26:33 o se parece más bien a Master and Commander y hay una guerra abierta sobre el barco en alta mar a cañonazos puros

Voz 1628 26:46 qué tal te sale Russell Crowe

Voz 5 26:53 bueno como es hay más de Titanic hay más de Poseidón además la uno y la tres la uno y la tres

Voz 0461 26:58 por qué hay una historia romántica o Varias pero muy romántica en día dentro de esa sorpresa está voz Moody inclasificable ahí es una historia de hay historias de amor se luego también hay una guerra cañonazos entre Lucas y Clair Man Veronica abriendo todos se aquello es como

Voz 2 27:14 sálvese quien pueda en nuestra burbuja que tú planteabas de la que no puede salir nada

Voz 0461 27:18 ahí en la que bueno pues en la que esa

Voz 2 27:20 se supone que es un viaje de placer pero me temo que en el fondo puede ser que no lo sea tanto para algunos de los de los tripulantes todos los viajeros yo creo que me he hecho una idea bastante aproximada de cómo es la película pero pues también son elementos todos los que hemos comentado que podrían estar en un thriller yo creo que la película también tiene su puntito porque vemos que es

Voz 5 27:35 inter generacional no que es el indigenismo acabó por recorrer y empezamos ya empezamos con las etiquetas no lo bueno es que creo que pronunciado ya todos los géneros posibles vasco la nota ir pero lo que está claro

Voz 2 27:50 es una comedia es una vuelta después dedo thrillers que habéis hecho juntos dos películas muy muy muy intensas comerán Celda doscientos once o El niño esta película ese parece un poco más aquella primera parte de tu filmografía que está relacionado con el robo más grande jamás contado tú ha sentido como Daniel lo a ese registro te preguntas si también tenías un poco de necesidad después de pasar por cierta intensidad y gravedad en los guiones por volver a relajar un poco el ambiente y dedicarte

Voz 5 28:13 a la comedia sí la verdad es que sí

Voz 0461 28:16 primero me siento muy cómodo yo yo es que me me me condujo en la vida con con el humor constantemente ahí

Voz 5 28:22 más las grandes amistades las haces a través del así te quedas en los atascos conducción ha hecho incluso Celda doscientos once buenismo no eran películas

Voz 0461 28:31 que tenía una parte de humor dudas han ahora

Voz 5 28:34 bordo entrar siempre las proyecciones cuando el veía celda cuando Malamadre ese pasaba mogollón con el negociador no lo nada a se venía bajo la gira de Rice bicis y si además el maravilloso una película que eso como al revés que decir Celsa Pico

Voz 0461 28:49 que era una tragedia Granell Gara pero que que que eso no es óbice para que no haya un poco de humor Roca por entonces esto es una película que es de humor lo que no quita que no puede haber cierto suspense cierto drama cierta angustia que la que la verdad sea yo creo que que la vida es así no la vida es un cúmulo de cosas y en el mismo día puedes pasar del de la risa al llanto y eso es lo bonito no que una vez que esté vivo o que no sea algún que no puedas pone

Voz 5 29:17 Iker hice raro no de una manera no se no sé que es una fórmula de Granada no es una fórmula es ese es un retazo de de locura de vida de lo cómo quieres es decir el problema de luego ahí le llegue luego cuando sale el DVD y hay que ponerlo

Voz 2 29:30 alguna estantería las primeras de deudas

Voz 5 29:32 las compras varias copias lo pones en aventura romántico novedades más vendidos eso

Voz 2 29:41 a una tienda de DVDs y coger vuestras pelo

Voz 5 29:43 buenas y ponerse a lo mejor delante porque en el tomo uno de la venta yo sí sí bastante mente

Voz 1 29:51 sí sí pero ya es decir

Voz 2 29:54 para esta tarde uno de ver no hay ponerla delante

Voz 5 29:56 yo dos bestseller

Voz 2 29:59 eso Luis como papeles de comedia pura yo recuerdo el de inconscientes aquella peli de Joaquín Oristrell junto a Leonor Watling en dos mil cuatro pero no recuerdo muchas cosas más de de comedia tú tenías ganas de volver un poco ese registro también

Voz 1358 30:12 entonces tenía ganas y además de la mano de Dani por mucho mejor porque como él dice el humor aunque mucha gente pueda pensar lo contrario de mí en concreto el humor en particular a nosotros la Junta Nos mueve mucho entre siempre les sacamos mucha punta no mucha punta casi todo lo que hacemos aunque estemos haciendo puro drama aclara nos hemos reído mucho mucho mucho mucho a lo largo de digamos que nuestras colaboraciones en nuestra vida en común si esto yo creo que Yucatán es casi la consecuencia también un poco de de decirme que haya una llave

Voz 2 30:44 a ver si nuestros oyentes han echado más o menos cuentas de cuantos géneros hemos ido tocando seguramente se sabrán que nos queda uno por tocar IS el musical Hair y es que también

Voz 5 30:55 en este musical

Voz 2 30:58 esto es van a ver ustedes cantar a Luis Tosar algo que de hecho Luis yacía y puede que muchos de nuestros oyentes no lo sepan como cantante de su banda velas

Voz 10 31:09 bueno pues no aunque lo que vieron no Pérez

Voz 1 31:14 dice usted es volver del disco que edita estéis en dos mil once que por cierto a mí Luis aquí buenas muchísimo Josele Santiago de Los Enemigos y lo digo como un piropo Josele ha sido fuente inspiración permanente durante muchos años

Voz 1358 31:27 además estaba muy bien este disco que pues yo diría que uno está en barbecho un barbecho un poco largo es verdad pero bueno provocado por la distancia geográfica es decir toda la banda reside habitualmente en Santiago yo desde hace unos años estoy estoy instalado en Madrid sí sí la verdad que no nos lo tenemos muy fácil para contarnos bueno pero insisto es barbecho no

Voz 2 31:55 no les va a la no retirada desaparición pero siempre puedes a iniciar la retirada como Miguel Ríos ir volviendo cada vez que te apetezca para la celebración de todos por cierto un saludo desde que Miguel Ríos bueno pues Luis Daniel muchísimas gracias esperamos que la película vamos a utilizar un término Ammari no vaya viento en popa que a partir de ese mes treinta y uno de agosto podrán ver Yucatán la comedia de Daniel Monzón y protagonizada por Luis Tosar una de estafadores en un crucero por el Caribe con ingredientes de muchos muchos géneros y con una pinta estupenda así que muchísimas gracias por haber estado presentarnos Laura García

Voz 13 32:28 ha sido muy divertido Pablo González Batista gasolina Serra

Voz 1 32:35 un motero siente la libertad el viento en su cara

Voz 17 32:38 un Mutuel cuatro mismo pero por menos dinero

Voz 21 32:41 me tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 23 33:03 con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 1 33:05 de Cannes tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser importa

Voz 24 33:23 pues

Voz 1 33:28 hemos ganado todos

Voz 2 33:28 pienso que si yo ganaba la Comunidad

Voz 1628 33:32 que iban a ir bien lo torero fin

Voz 6 33:35 como Clegg XXXVIII votos afirmativos treinta y un beso

Voz 1 33:41 en vacaciones el mundo no separa Hora catorce tampoco son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 33:47 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde

Voz 1 33:49 el mundo en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 9 33:53 los también en cadenaser punto com

Voz 4 34:00 hay una radio sin relojes

Voz 1 34:02 ello el lugar en el que coinciden va a España hay el Santo Grial

Voz 9 34:09 la ópera comienza en un claro

Voz 1 34:11 el bosque las montañas que rodean el monasterio de Montsalvatge un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de Spike si eso Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 6 34:24 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com narrativo que tu programas

Voz 2 34:32 hágame querida no oyente que programas de la cadena ser Le gusta usted más

Voz 25 34:37 todo lo no me levanto con Pepa Bueno muy bien me acuesto con Macarena Berlín muy bien señor mira físicamente estoy hablando físicamente me levanto en la cama de Pepa Bueno ha puesto en la cama de Macarena Berlín pero como que se acuesta en las cámaras ella no lo saben es porque yo voy a comer una copia de la que tengo en más no moverme que Kinca

Voz 1 35:00 cat y SER te abrimos las puertas de nuestra casa

Voz 25 35:04 las fiestas que me pego yo con Carles Francino madre mía con él me voy cuando duerme guarderías con ganas de hacerlo en la calma de Iñaki Gabilondo

Voz 26 35:18 de lunes a jueves Hinault My Lol Estudis vuelo porque que no Martínez

Voz 9 35:23 sí

Voz 27 35:26 no declara la guerra unilateral aquí

Voz 5 35:30 muerto ya Méjico que no pille por la calle reviente

Voz 17 35:33 el peligro está manazas que notarse el Bunbury hipster el burka

Voz 0325 35:39 la vida moderna la bronca no la mesa más grande de la radio española en otra como ésta había en la Cope y fue claro

Voz 28 35:48 aisló después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 4 36:05 este curso puedes apuntar francés

Voz 1 36:07 cultura para Festo pues necesita héroe los como esta mochila con USB y porta ordenador Port

Voz 29 36:14 cuatro con noventa y cinco euros

Voz 1 36:17 por financiación y hasta un diez

Voz 29 36:19 ciento de regalo para tus próximas compras

Voz 1 36:21 dije tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés hoy con el día que GP podríamos quedarnos en tocase

Voz 14 36:28 caer una peli Honda serie tienes alguna que si tengo alguna que cinco al Barça Fried

Voz 15 36:36 con Vodafone One tienes cifra móvil la mayor oferta de fines que ahora lleva un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva forma ten el catorce cuarenta y cuatro quien tiendas Vodafone Vodafone

Voz 0116 36:54 no es raro tener que emigrar al norte de Europa para buscar trabajo tampoco es raro encontrar mercadillos de segunda mano

Voz 2 37:00 Bruselas pero tal vez sino resulte

Voz 0116 37:02 un poquito más raro que entre vajillas mascarilla dadas entre marcos de fotos de desconocidos y ropa apoyada

Voz 26 37:08 te encuentras con esto

Voz 9 37:15 nos llama no extranjero por tener el pelo

Voz 2 37:20 es la sevillana extranjero de un grupo llamado Los fieras naturales de Bruselas y esos extranjeros con el pelo negro de los que habla la canción pues éramos nosotros los españoles emigrados a Europa en los cincuenta sesenta y setenta y Miguel Menéndez es la persona que ha decidido seguir la pista esos emigrantes a partir de joyas como ésta Miguel Menéndez muy buenos días hola buenos días Miguel qué qué estabas haciendo tú en Bruselas en el año dos mil trece cuando te encuentras con este disco de con esta sevillana extranjero

Voz 29 37:52 del grupo Los fieras funeral desde como un emigrante más a buscarnos la vida junto a mi pareja y encontré trabajo en la asociación hispano belga de ahí de Bruselas que Bono trabajaba desde hace cincuenta años con diferentes públicos emigrantes por lo que en vez de trabajar con público de la emigración española también estos años sesenta

Voz 2 38:09 y así ha destapado tesoro de folclore fosilizado en un momento de la historia de la emigración de nuestro país lo has digitalizado ha editado un libro disco que se llama rumba hispano belga sonidos de la emigración española en Bélgica entre mil novecientos sesenta y mil novecientos ochenta y nueve es además Miguel un CD triple es decir que has encontrado muchísimo material entiendo

Voz 29 38:29 sí sí ha encontrado muchísimo al principio me encontraba por casualidad y bueno no los está buscando luego ya vi que estaban desapareciendo directamente la gente los tiró a la basura y bueno me propuse recopilarlas ya cuando tuve la idea de sacar un recopilatorio de Don CD empecé a buscar más estas exhaustivamente y encontré de diez cincuenta dos doscientos y pico Singers entonces el libro disco es un resumen incluso de todo lo que hubo con mucha mucha cultura musical en la emigración claro tres pasado cinco

Voz 2 38:55 años buscando rebuscando entre esa cultura musical de nuestros emigrantes al principio las ese mercado en mercadillos de segunda mano pero pronto pues empezaste a conocer a mucha gente de algo que me llama la atención incluso decir que es la escena flamenca bruselense a leer Tus aventuras de búsqueda da un poco la sensación de que la mitad de los vecinos de que de Bruselas tenían como una segunda vida no el Zapatero de la de tu casa había sido artista flamenco detrás de inmigrantes completamente naturalizado ya avión tipo que cantaba semilla sevillanas sí tenía apodo flamenco incluso cascabel de Jerez Paco el chiringuito Carme la malagueña cita los caballeros los chicos las cordobés citas bueno como se han tomado estos flamencos belgas tu labor recopilatorio que les rescataran de ese olvido

Voz 29 39:38 estás diciendo tunos hubo decenas de grupos decenas de artistas muchos emigrantes que trabajaban cada uno en lo suyo habéis estuvo cerrajero fontanero otros que directamente se dedicaban a la música simplemente no eh había restaurantes españoles por toda la ciudad pero concretamente había por ejemplo una calle en el centro de Bruselas la ruido de la calle Alta hay había doce restaurantes españoles todos con tablao flamenco parecía el menú la comida y luego espectáculo flamenco diario está gente sólo hacía música crearan así profesionales del flamenco no sólo españoles sino también para los belgas entonces están súper contentos todos que bueno que se le recuerde un poco porque tuvieron mucha importancia ayer dentro de la migración crearon muchos contaban

Voz 2 40:16 a través de sus canciones las experiencias que que tenían como segunda generación de emigrantes como esta canción

Voz 6 40:25 qué voz flamenca

Voz 2 40:34 a John han sido en Bruselas llevo el flamenco en la sangre pura alegría claro era hijo de emigrantes españoles que había pues bueno probablemente escuchado en su casa de flamenco coplas rumba lo que le salía a la hora de expresarse como músico era precisamente esto no

Voz 29 40:48 y claro para los inmigrantes la música es un signo de identidad cultural entonces da igual que vine a Andalucía como es este caso de chico tenía de Córdoba o los asturianos los asturianos llegaron a Bruselas para ellos el flamenco a la música propia entonces incluso asturiano se ponen a cantar flamenco en Bélgica que hay en España no hacía el sabes

Voz 2 41:05 claro claro tú ya eras aficionado eras coleccionista de discos y de música antes de irte a Bruselas en estos músicos más allá de los evidentes valores nostálgicos y problemas también de identificación que tú pues viviste allí como emigrante y has encontrado

Voz 29 41:18 musical sí sí sí claro yo al principio me sorprendía de directamente de las grabaciones no mucho serán que se grababan en cualquier lado no había ni producción novia discográficas detrás pero incluso algunas tenían muy buena muy buena calidad si si hay muy buenos grupos sabía los cuerpos por ejemplo que el grupo más conocida de la migración en Bélgica eran triunfaron muchísimo y me extraña que no se haya escuchado nunca nada de ellos en España

Voz 2 41:42 vamos a escuchar más ejemplos por ejemplo el de Juan Lucero que es el cantante que firma el primer disco que tú encontraste que era un artista exclusivo de uno de esos restaurantes que tunos cuentas que existían en Bruselas y que tenía entablado es el restaurante Los diles hijo Lucero canta

Voz 10 41:55 a base anduve acusó hoy a hacer fortuna

Voz 31 42:03 Olano se le cuento

Voz 0116 42:07 y Penny

Voz 31 42:09 una diría dirías que un poco

Voz 2 42:11 el tema fundamental de la recopilaciones precisamente la nostalgia la nostalgia de España

Voz 10 42:16 son dos muchísimo artistas grabaron la nuestra

Voz 29 42:19 que ha cantado nos alegran las penas entonces será necesario tanto los conciertos como los discos escuchar un poco de nostalgia hacer

Voz 10 42:25 hacerte pensar a tu tierra no pero luego

Voz 29 42:28 el tema principal de discos la alegría al me sorprendido eso que la mayoría las canciones son alegres porque porque los emigrantes buscaba un poco la evasión no hacerle pensar un poco en su tierra y los artista lo sabían entonces era música muy festivo muy alegres pues vamos a escuchar algo de esa música festiva oye tío que vamos

Voz 28 42:44 la bota ocho

Voz 0325 42:54 es un tal Paco Paco también algo que ver este Paco Paco con el Paco Paco de Encarnita Polo

Voz 1 43:00 no no nos pero el mismo nombre era una emigrante gallego que llega

Voz 29 43:06 a Bélgica el año setenta y uno monta una taberna flamenca el tocan sus canciones por la noche le era

Voz 1628 43:11 bomba la rumba entonces llegó un productor belga

Voz 29 43:14 le dijo oye digo estos que tocas puede triunfar aquí en Bélgica mucho más que para los emigrantes que le agravó el el taca taca taca taca taca ta la conoce seguro todo el mundo pues

Voz 1 43:24 el atracador grabada en Bélgica ahí les el Paco Paco marcando Ximo giros de la rumba española desde Bruselas nada menos

Voz 2 43:36 a gran eh el de Paco Paco es un caso poco habitual verdad porque los las canciones de la emigración en Bélgica muchas de ellas prácticamente no salieron de allí se vendían en los propios restaurantes en grabaciones precarias iraquí vamos a empezar a conocer las ahora prácticamente gracias a Tino Miguel

Voz 29 43:53 si lo que dices tú bueno yo me alegro mucho que como vosotros interese es que esta gente se merece un poco ese reconocimiento de aparte de de España no ahí sí Paco Paco fue el único que triunfo bueno casi vamos a decir dentro de los emigrantes la mayoría puede será muy conocidos centrará colonia emigrante pero bueno no salían sus discos no se no salían de los restaurantes la gente iba a comprarlos vamos iba a verles compraba el disco después del espectáculo ya está muchas veces ni ellos mismos han guardado esos discos pues mi oficio

Voz 2 44:20 seguirle la pista claro pues Miguel te agradecemos que tú no sabes que nosotros que tenemos aquí pero yo te agradezco que tú hayas hecho este trabajo de investigación que estoy seguro además habrás hecho con mucho gusto porque entiendo que todas estas búsquedas producen también muchísimas muchísimas satisfacciones aunque haya dedicado mucho tiempo y tengas los dedos negros de rebuscar en los cajones de discos de los mercadillos te agradecemos mucho mucho que hayas hecho esta recopilación y como cantaba las Benita de Bruselas un tesoro incalculable tenemos los españoles

Voz 32 44:51 español

Voz 2 44:55 su Miguel te ha sido a Bruselas a encontrarlos es una de esas asturiana que encontraron el flamenco la conexión con su país

Voz 1 45:04 claro sí exactamente pues min treinta y eso la cantaora flamenca ayer Miguel muchísimas gracias por estar menos horas esta mañana muchísimas gracias a vosotros un halo hasta luego hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 4 45:24 hola cariño que acercan el ordenador mirándolo de alarma que hay que cerrarlo ya en nada nos vamos de vacaciones pero las va a dar tiempo instalar la antes de ir no mira en la web de Securitas Direct lo puedes calcularon en el mismo día

Voz 33 45:37 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula una INEN Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 45:56 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales veis arroba Hoy por hoy

Voz 28 46:02 y en facebook Hoy por hoy

Voz 6 46:07 conversaciones estivales con la voz de Google

Voz 34 46:14 la de la sección literaria de los lunes en La ventana del verano se me va de tiempo para una promo de treinta segundos por nombre artístico muy largo lo que dotarlo me lleva a cinco segundos Ray Ward Roberto Sánchez exige nombre apellidos María Jesús Espinosa de los Monteros García la voz literaria de La Ventana todos los lunes de agosto qué te parece perfecto ir supera Cadena Ser

Voz 9 46:47 sí haga Superman

Voz 35 46:49 brazos al cielo Victoria para Miguel Ángel

Voz 9 46:51 pero bueno muy serio y por delante bodegas

Voz 35 46:54 error sin ningún tipo de

Voz 9 46:57 uno la Vuelta Ciclista España busca un nuevo ganador Vuelta Ciclista a España dos mil dieciocho con Íñigo Marquínez Borja Cuadrado Roberto Torres y los comentarios de Melchor Mauri cada día a partir de las cuatro de la tarde las tres en Canarias y mismo móviles nueva remontada lo va a pasar a Marte de fin de etapa en la Cadena Ser

Voz 26 47:26 en el mundo existen súper héroes de carne y hueso

Voz 1 47:31 ella persones con una vida normal Llum e historia increíble que contar historias de una vida entregada al deporte al esfuerzo y la supera Figa imagino que todo deportista tiene esa pugna clavaron hace más de lo que ha hecho

Voz 1628 47:49 soy entrenadora evidentemente pero también soy como su hermana mayor es decir que sea ella la que superándose

Voz 2 47:55 porque los superhéroes también Tigre

Voz 1 47:57 bueno es que cumplía todos los años que tiene cada uno

Voz 36 48:00 que no los abandonen jamás hay que luchar en la vida todo por a penas te quieres

Voz 0461 48:06 bueno

Voz 28 48:08 veinte Robin la tu hermano del Deportivo a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias que siguen los también el acento Robinson punto

Voz 4 48:23 a ver cine que es lo más emocionante que ha pasado estas

Voz 6 48:27 vale a ver si aciertas que nuestro medida por cada este esté entre los cincuenta primeros días

Voz 14 48:35 de las que tenemos mega pocas que puedes escuchar en bucle cada vez que quieras en Cadena Ser punto com consulta que ver el cine evitan los expolios las series o escúchanos cuando vayas a correr es malo

Voz 6 48:47 este cómo están las más a media en este país

Voz 26 49:01 Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar

Voz 1 49:06 las seis y usted agendas de servicios útiles

Voz 37 49:18 buenos días en España hay un millón trescientas mil pymes y más de un millón y medio de autónomos son muy vulnerables a los ciberdelincuentes porque no tienen los medios para garantizar su seguridad informática los expertos aconsejan subcontratar en el caso de que no se tenga la capacidad de invertir en recursos propios

Voz 1628 49:33 la principal amenaza es el ransomware programas que secuestran digitalmente el ordenador en INCIBE punto Es encontrará consejos para que su pyme y sus clientes estén seguros pero en Muskiz

Voz 1 49:43 la información le sea de utilidad saludos de la ONCE

Voz 38 49:47 buenos días