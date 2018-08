Hoy por Hoy (27/08/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1657 00:10 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo el juez Pablo Llarena no va a comparecer ante la justicia de Bélgica el próximo cuatro de septiembre fuentes judiciales consultadas por la SER dan por hecho que el magistrado del Supremo no va a acudir por el requerimiento de la justicia belga por esa denuncia de Carles Puigdemont ir el resto de ex dirigentes catalanes fugados que le acusan de no ser imparcial información de Pedro Jiménez

Voz 1359 00:30 Pablo Llarena no acudirá a la citación de la justicia belga para comparecer el cuatro de septiembre fuentes de su entorno señalan a la SER que será el despacho de abogados designado por el Gobierno el que defienda la integridad jurisdiccional española y al juez del Alto Tribunal de la demanda interpuesta por Carlos Puigdemont y cuatro ex consellers que se encuentran huidos de la justicia siempre según estas fuentes a diferencia de la acción penal en una demanda civil la comparecencia ante el tribunal es una carga procesal no un deber jurídico añaden que el procedimiento puede continuar con el demandado en situación de rebeldía que será parte demandante en la que debe demostrar que sus acusaciones contenidas en la demanda son ciertas una demanda que el entorno

Voz 2 01:04 el instructor considera inviable la ministra

Voz 1657 01:06 justicia ha negado hoy que el Gobierno haya cambiado su postura respecto a la defensa del juez Llarena Dolores Delgado ha insistido en que se va a defender en todo momento en la jurisdicción española pero no termina de confirmar si eso incluye defender haya Llarena en todo el caso incluidas las declaraciones que realizó en una conferencia a principios de año cuando negó que esos ex dirigentes sean presos políticos Delgado en radio

Voz 3 01:25 no ha habido un cambio de posición en el Ejecutivo hay una parte relativa a esas declaraciones pero la inmensa mayoría del procedimiento se refiere al pues ahí es donde no vamos a transigir lo más mínimo vamos a explicar que esta demanda entera es una demanda instrumental

Voz 1657 01:48 Ciudadanos por su parte quiere forzar al Congreso que obliga al Gobierno a defender a Llarena sin ambigüedades acaba de decirlo Albert Rivera

Voz 0040 01:54 los satisfactorio lo que hasta ahora ha hecho el Gobierno que es nada incluso la señora Calvo y la administra justicia dijeron que lo iban a defender al sí Georgia arena Si el Gobierno está dispuesto a hacerlo no como no podemos depender del estado de humor de cada día del señor Sánchez pide sus encuestas y esto es un país serio queremos que el Congreso le pida exija al Gobierno que cumpla con ese mandato

Voz 1657 02:16 a partir de esta hora se reúne además la Diputación Permanente del Congreso debe decidir sobre la comparecencia en la Cámara Baja de Pedro Sánchez de casi todo el Gobierno hasta trece ministros ha pedido la oposición que comparezcan para dar explicaciones de todo tipo de asuntos desde el futuro de las pensiones a la atención a los inmigrantes o la gestión de las autopistas sobre el sector del taxi Mar Ruíz buenas tardes buenas tardes si el Congreso retoma su actividad con un repaso a algunas de las príncipes

Voz 1441 02:38 el ex polémicas de estas últimas semanas entre ellas la política migratoria del Gobierno con demandas de explicaciones desde la derecha y también desde la izquierda puede salto masivo de inmigrantes a la valla de Ceuta y la respuesta del Ejecutivo frente a la acogida hace un par de meses del Aquarius PP Ciudadanos exigen también al Gobierno que rinda cuentas sobre su la de nombramientos de altos cargos y que expliquen en la Cámara el contenido de la comisión bilateral Estado Generalitat del pasado uno de agosto Esquerra por su parte intentará forzar también otra comparecencia gubernamental sobre la polémica de los lazos amarillos hasta veintiséis peticiones de comparecencia de trece miembros del Gobierno se debaten hoy veremos cuántas aprueban finalmente

Voz 1657 03:25 doce tres un hombre ha sido detenido en Orihuela como presunto autor del asesinato de su pareja sentimental él mismo llamó a los servicios de emergencia para contar que él había estrangulado a esta hora se ha convocado un minuto de silencio de repulsa en esa localidad alicantina y allí está Francisco Pertús a buenas tardes

Voz 4 03:40 hola muy buenas tardes en este momento acaba de finalizar un respetuoso minuto de silencio de como dices ha convocado el Ayuntamiento Orihuela como revisó un nuevo caso de violencia de género que venía lugar esta mañana sobre las ocho menos diez diez en Orihuela ya sabemos que la víctima tenía unos sesenta Aguilar ir ahora comparecerán las autoridades

Voz 1657 04:00 recuerden la existencia del cero dieciséis el teléfono contra la violencia machista es gratuito no deja rastro en la factura pero sí que que borrarlo de la lista de llamadas del teléfono en Málaga un anciano ha matado una compañera de residencia herido otro hombre en un caso que se investiga aunque de momento no común crimen machista Málaga Jesús Sánchez

Voz 1359 04:16 corrió de madrugada agresor y víctima compartían la misma habitación en el área de transtornos de la persona de este centro el hombre de ochenta y nueve años con demencia que sufre brotes de ansiedad tiró a la mujer suelo Il asestó numerosos golpes en el cuerpo hay otro compañero herido de carácter leve los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida la mujer de ochenta y cuatro años ahora analizan las imágenes de las cámaras de seguridad el individuo se encuentra en la unidad de agudos el Clínico de Málaga donde ahora será sometido a un análisis psiquiátrico que podrá confirmar si se le puede imputar este homicidio

Voz 1657 04:50 un lunes más los pensionistas salen a la calle en el País Vasco como decíamos es uno de los temas por los que la oposición quiere que el Gobierno dé más detalles en el Congreso y el caso es que los jubilados siguen éxitos

Voz 1 04:59 en una mejora de suspensiones en Bilbao con ellos está Yasmina Busi

Voz 5 05:03 pese al calor los jubilados y pensionistas de Vizcaya han vuelto a concentrarse un día más frente al Ayuntamiento de Bilbao ya que no ve insuficiente el pacto alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Nacional Vasco acumulan más de siete meses de protestas donde reclaman una vez más unas pensiones públicas dignas de mil ochenta euros y una subida justa del IPC su imagen de hoy es la misma que mostraron durante la concentración del pasado veinte de agosto que en plena Semana Grande de Bilbao reunió a más de treinta y seis mil personas en varias zonas de la capital vizcaína de momento prometen no parar de concentrarse cada lunes y piden máxima asistencia a las reuniones previstas para el próximo curso por si acaso ya tienen preparada otra concentración masiva para el próximo sábado veintiséis de mayo

Voz 1657 05:42 ibamos a Extremadura cientos de efectivos siguen trabajando contra el fuego en Cabezuela del Valle del Jerte el incendio sigue sin estar perímetro dado ni estabilizado pero sí que evoluciona favorablemente Cáceres Justo Pérez

Voz 1258 05:53 sí es que desde el atardecer del sábado está ardiendo una zona de robles y monte bajo de difícil acceso para los equipos terrestres de ahí que hasta quince medios aéreos entre helicópteros y aviones anfibios de la Junta Extremadura del Ministerio se hayan desplegado este domingo no pudiendo acabar con las llamas antes de la noche esta mañana ya han vuelto a la zona las llamas que están lejos de los pueblos cercanos pero para el alcalde de Cabezuela del Valle Se trata de un atentado contra la riqueza natural del Valle del Jerte apuntando a la posible intencionalidad de los natal uno

Voz 6 06:19 yo mi opinión particular es que tiene que haber sido intencionado

Voz 1258 06:23 el área montañosa calcinada en la divisoria entre el Valle del Jerte calavera es zona habitual de gamos y obras Montes así que van desde la seda

Voz 1657 06:29 praderas hay más en titulares con Isabel Quintana en Javier Corbacho la ONU ve indicios de genocidio contra la minoría rojilla en Birmania Naciones Unidas critica la pasividad del Gobierno y pide que los responsables militares sean juzgados ante un tribunal internacional

Voz 0824 06:40 el lo cuenta en la SER la Universidad Rey Juan Carlos no paga a los profesores de posgrado desde hace cinco meses el centro niega que los impagos tengan que ver con los escándalos del máster de Pablo Casado y Cristina Cifuentes en Estados Unidos continúan las investigaciones en Florida tras el tiroteo de ayer en un centro comercial en el que se celebraba un torneo de videojuegos hay tres muertos entre ellos el agresor John febrero la bolsa verde en los parques europeos salvo en Milán el IBEX35 gana tres décimas y supera los nueve mil seiscientos puntos la prima de riesgo española baja hasta los ciento cinco puntos básicos y la lira turca cae dos puntos y suma ya un descenso del veinticinco por ciento en lo que va de mes

en deportes segunda jornada de Liga con el Levante Celta y el Athletic de Bilbao Huesca hoy tercera etapa de la Vuelta Ciclista España hay en tenis Rafa Nadal contra Ferrer en el Abierto de Estados Unidos poder así hemos llegado a las doce siete de momento es todo Pablo muchas gracias Antonio seguimos Hoy por hoy

Voz 7 07:31 hoy por hoy no hablo González Batista Cate Nasser

Voz 8 07:35 ah sí

Voz 9 07:42 en estos momentos mientras hablamos más de veinte familias españolas están atrapadas en Kiev viajaron a Ucrania para finalizar el proceso de un contrato de vientre de alquiler el problema es que el consulado español ha dejado de emitir pasaportes para los recién nacidos en este país a través de estas prácticas así que más allá la del debate existente en torno a este método ahora mismo esas familias no pueden regresar a España con sus bebés varias huir es periodista el confidencial y ha podido hablar con ellos para que expliquen la situación en que se encuentra muy buenos días María

Voz 10 08:11 buenos días Pablo María cómo llegas tú estás

Voz 9 08:13 historia cómodas con la situación de estas familias

Voz 10 08:17 pues la verdad es que fueran ellos los que que grato con nosotros en un extenso y medio en el que estaban pues bastante preocupadas por la situación en la que se encuentra hablamos de que son cerca de veinte familia dice de ellas están en el mismo hotel el cinco y al menos que sepamos lo tras a otros puntos de la ciudad en la misma situación

Voz 9 08:34 sí y en qué situación se encuentran ahora mismo es decir hemos sabido que han viajado ellos han completado el proceso digamos de de adopción alquiler eh no pueden salir del país tienen ya a sus hijos pero en cambio no pueden volver

Voz 10 08:47 eso es eso es bueno ahora mismo estaciones de incertidumbre votarle no saben cuánto tiempo estarán allí eh pero bueno buenas personas llevando me tienen cita para dar consulado para noviembre por lo cual por lo cual pos calculan que van a estar meses allí por por la situación bueno pues la decisión del consulado de de no dar más y cosa aportes si las familias están viendo cómo qué hacer si te queda aparejados otros Ségol veo pidiendo excedencias ya han agotado claro las vacaciones y además como no son reconocidos como padres pues tampoco lo tienen permiso a la baja de padres de paternidad

Voz 9 09:22 Icesave porque ha tomado el consulado español esta determinación porque ya no expide pasaportes

Voz 10 09:26 bueno pues parece ser que el Darra están en cambio que la Unión Europea del reglamento de la protección de datos lo que necesitan para para conseguir el pasaporte para niños es una prueba de ADN del padre para demostrar la acción y según comentó el en una reunión con las agencias de abogados que operan allí a de de esos vientos dátiles debido esperando el reglamento al considerar el la viene datos factibles ya no pueden tomar estas pruebas mandarlas a España y que se demuestre que el menores efectivamente dijo de él padre en este caso porque la madre no es no se convierte en madre hasta que están España y adopta al hijo como una relación extramatrimonial

Voz 9 10:08 tú comentabas en en tu artículo María que la embajada española había advertido a la bajada española en Ucrania de que era mejor no iniciar este tipo de procesos allí debido a la falta de transparencia vinculada al con con todos estos mecanismos no ya es un tema que es polémico de por sí el de los de los vientres de alquiler pero las condiciones en Ucrania han ocupado páginas de periódicos en distintos momentos que es lo que ocurre allí

Voz 10 10:32 bueno efectivamente en la embajada allí me emitió un comunicado el cinco de julio que además es la fecha en la que todo el manejan como esta en la que empezaron a hacer cedió el sillón pasaportes unos ninguno más lo que son ves que es un destino más popular y por eso sale cada vez más en los medios porque es muy digamos que es la mitad de barato con otros sitios como Estados Unidos Canadá estamos hablando de que pagan entre treinta y cinco mil y cuarenta y cinco mil euros por todo el proceso y que nuestros países de pues se pueden ser entonces es bastante más barato el problema es que en Ucrania subrogada no es altruista hay agencias que canción investigadas por fraude que es un poco la embajada por no ser garantistas con los derechos de las mujeres oprimidas bastantes que reciben entorno a veinte mil euros a un país a otro sueldo medio pues son doscientos sesenta por el mensuales no entonces y las investigaciones pues de mafias que pueden utilizar de estar mujeres en momentos de alquiler

Voz 9 11:29 pues en este momento María la situación de estas familias desde luego no parece sencilla el proceso que tienen por delante también tiene pinta de que va a ser largo que es lo que debería solucionarse a corto plazo para que estos padres puedan volver a a España con sus hijos

Voz 10 11:43 pues lo que están haciendo muchos de manera paralela con seguir intentándolo bueno al consulado y esperará a esta cita incluso que es al menos poder apelar de manera paralela a lo que están haciendo es sacar del pasaporte ucraniano a los menores que esto es algo que la ley ucraniana muy contenta no es muy habitual de hecho me reconocían los abogados que los propios funcionarios ucranios o están viendo cómo hacerlo porque claro son es un hijo para ellos es un hijo de padres españoles porque yo estoy muy contenta la tara genética entonces pasar por el Pleno a un niño con dos padres españoles pero sí que se pueda hacer inglés lo que están haciendo de manera par arena así para familias

Voz 9 12:19 dice más gracias María San Gil periodista de El Confidencial nosotros seguiremos el tema para ver cómo se desarrolla la la situación de esta familia agradecemos que nos lo haya contado hasta mañana

Voz 10 12:28 gracias

Voz 15 13:31 que si yo ganaba nadie perdía

Voz 6 13:34 me a caer pues vale el bien

Voz 7 13:43 en vacaciones el mundo no separa Hora catorce tampoco son las dos de la tarde la una en Canarias de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde el mundo en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 17 13:55 los también en Cadena Ser punto com

Voz 18 14:01 si te gusta correr excusa SER Runner el programa de running de las RG estrenamos sección de podología para cuidar la principal herramienta del runner arrancamos con un especial sobre la fascitis plantar excusas a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web para no perderte ningún programa

Voz 6 14:19 es runner el universo Running en la red

Voz 22 15:03 no

Voz 1 17:07 y antes de terminar notaremos las preguntas que nos deja el día de hoy que el Departamento de Educación estadounidense pretende gastar los fondos federales en armar a los profesores en los colegios no es errar el tiro en la lucha contra las armas en los institutos qué excusa dieron los narcos pillados por introducir cocaína en viñas en Mercamadrid que era para consumo propio de Bob Esponja que Roland Garros prohiba el uso del traje posparto utilizado en la última edición por Serena Williams no es lo más embarazoso que les ha ocurrido a los organizadores de este torneo de tenis hay algo más parecido a utilizar la vajilla de los domingos en un día de picnic campestre a que el Real Madrid se gaste cuarenta y cinco millones de euros en una estrella brasileña para que termine jugando en su filial de Segunda B han visto esa patera abarrotada de inmigrantes que ha desembarcado en una playa de Chiclana no creen que esa gente tiene que estar verdaderamente con el agua al cuello para lanzarse al mar de esa manera el combate de boxeo entre dos youtubers enemigos haya sido seguido por cerca de un millón de personas quiere decir que el evento tenía mucho gancho lo digo porque a mí me ha dejado noqueado por último no es paradójico que ahora que empieza la operación retorno del dictador Francisco Franco inicia la operación salida nosotros nos vamos volvemos mañana con hoy por hoy entre las seis de la mañana y las doce y veinte del mediodía ya lo saben son más de seis horas de radio en la compañía de Aimar Bretos primero y luego de la nuestra disfruten mucho de su lunes pasa volando

