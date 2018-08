Hoy por Hoy (28/08/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 buenos días son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:22 como están es martes veintiocho de agosto y Pedro Sánchez ha zanjado esta madrugada desde Chile el debate sobre quién tiene que pagar la defensa del juez Llarena en la denuncia que contra el han presentado en Bélgica Puigdemont y los sólidos

Voz 2 00:33 desde luego el Gobierno de España desde el primer minuto ha tenido claro que ésta no es una cuestión privada esto es una cuestión de Estado y que en consecuencia el Estado va a actuar en defensa de los intereses de su soberanía jurisdicción

Voz 0027 00:46 Sánchez que el Gobierno lo ha tenido claro desde el primer minuto confirmado al más alto nivel por tanto que el Ejecutivo sí correrá con los gastos de la defensa además en esa comparecencia conjunta con el presidente chileno Sebastián Piñera Sánchez ha anunciado que convocará un Consejo de Ministros en Barcelona y otro en Andalucía ya ha defendido también el presidente del Gobierno la autonomía de la Fiscalía y su legitimidad para investigar a los Mossos d'Esquadra que identificaron a quienes quitan lazos amarillos en varios municipios de Cataluña el sindicato mayoritario de los Mossos no pone pegas a eso su secretario general Toni Castejón lo explicaba anoche en Hora Veinticinco

Voz 3 01:21 lo que ser transparente no creemos que haya nada irregular si la policía tuvo sport algo Mis alguna vez sean este tipo de casos son otros campos hay una mala actuación policial pues somos los primeros que medimos que esto no suceda ICA de transparencia tienen que tomar alguna medida cautelar contra un agente pues se tomarán

Voz 0027 01:40 hoy empieza a trabajar la comisión de expertos recién creada por el Gobierno para recuperar la justicia universal Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 01:47 buenos días justicia universal que el PP limitó en dos mil catorce sólo a crímenes contra la humanidad que afectarán a víctimas au acusados españoles la intención del Gobierno es ampliar la cobertura para que ningún crimen de ese tipo que imponen el mundo entre los miembros de la Comisión de Expertos destaca José Ricardo de Prada juez del caso Gürtel y actualmente destinado en el Tribunal de La Haya fue el primer magistrado que dictó una sentencia condenatoria por crímenes de lesa humanidad por los vuelos de la muerte de la dictadura urgente

Voz 0027 02:12 el consejero de Fomento de Castilla y León Juan Carlos Suárez Quiñones del Partido Popular adelantó información sobre otras cuatro obras al todopoderoso constructor José Luis Ulibarri según informó este Ulibarri a su hija en una conversación telefónica interceptada por la policía este consejero es el mismo que en febrero de este año llamó a Ulibarri para ofrecerle el contrato evite una carretera sin pasar por concurso público irregularidad

Voz 1275 02:39 yo y mi disgusto importante porque en esta vorágine conversaciones grabadas parece que todo vale y todos lo mío

Voz 0027 02:45 el consejero ha insistido en que todo fue legal iba a tener que dar explicaciones parlamentarias por ello pero hoy el diario punto Es adelanta que este consejeros Suárez Quiñones unos meses antes de esa llamada en julio del año pasado ya se reunió con Ulibarri según le contó el empresario horas después a su hija el consejero de información sobre cuatro buenas obras que iban a sacar

Voz 0393 03:06 lo de cuatro buenas obras es literal de hecho sin saber que la policía estaba grabando Ulibarri le asegura su hija que en un momento de la comida hablando de esas obras el consejero le dice al constructor hace una foto de esto

Voz 0027 03:21 el Papa Francisco asegura que recurrir a la psiquiatría es una forma que tienen los padres de afrontar la homosexualidad de sus hijos pequeños

Voz 0279 03:28 una cosa es cuando se manifesta el Bambino que hizo no obstante cose a dar falsas con la psiquiatría o

Voz 0027 03:36 polémica generada por estas palabras el Vaticano ha matizado que el Papa no quería decir que la homosexualidad fuera una enfermedad

Voz 0393 03:43 Violeta Herrero del colectivo Cogam cree no obstante que las palabras del Papa pueden hacer daño a muchos niños ella tiene una hija transexual a la que llevó a consulta cuando tenía

Voz 4 03:52 lo años eso que la psiquiatra me dijo es que los chicos no tenían que jugar

Voz 0876 03:56 al elenco

Voz 4 03:59 muñecas que les chico que lo que teníamos que aprender a comer de biblioteca que alguien te para mi hija la hizo de ese momento

Voz 0027 04:11 la ministra de Justicia Dolores Delgado se ha comprometido con Alberto Contador a buscar el acuerdo con todos los partidos políticos para castigar con más dureza el atropello a ciclistas Contador cabeza visible del movimiento por una ley justa estuvo anoche en El Larguero

Voz 0876 04:26 las penas lo máximo que pueden llegar a hacer lo máximo máximo son cuatro años dicen se indemniza con seis mil a doce mil euros que te bajando uno por arrepentimiento Igor Peridis perdone el juicio te bajan otro de dos años sin antecedentes yo estoy en la calle pues no es normal que salga tan barato mata

Voz 0027 04:44 en tenis Rafa Nadal ha iniciado con victoria su defensa del título en el Abierto de Estados Unidos Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 04:50 buenos días Aimar en el partido que cerraba la jornada y que no ha podido terminar David Ferrer por lesión cuando dominaba Nadal seis tres y tres cuatro clasificados en esta ronda además Fernando Verdasco se imponía Feliciano López en el otro duelo entre españoles también Roberto Car Vallès Garbiñe Muguruza y Lara Arruabarrena eliminados también lo además de Feliciano Albert Ramos Roberto Bautista Tommy Robredo Isar Aso Ribes en la jornada del martes también juegan a Jaume Munar Marcel Granollers Pablo Carreño y Carla Suárez

Voz 0027 05:17 y qué tiempo va Carbó buenos días

Voz 0027 06:19 los estudios que constatan las consecuencias del cambio climático Danny De la Fuente buenos días Aimar y uno de esos estudios advierte de que la contaminación del aire provoca una gran reducción de la inteligencia ejes

Voz 0456 06:30 de qué cosas buenos días a todos con Rubén Pozo que se ha quedado tonto de tanto rock'n'roll canta pues otros se quedan tontos de tanta contaminación según leo en The Gardian el noventa y cinco por ciento de la población mundial respira aire contaminado y las personas expuestas a él tienen menos puntuación en lengua en aritmética la polución reduce sus capacidades cognitivas tanto como haber perdido un año entero de educación de escolarización otro tipo de contaminación acústica por el tráfico en las ciudades hace que los pájaros de ciudad vivan hasta ciento veinte días menos que los de Campo Leo en The Independent las emisiones de CO2 amenaza nuestra alimentación titula también hoy Le Mond millones de personas se van a enfrentar a deficiencias de proteínas minerales a causa de la acumulación de CO2 en la atmósfera

Voz 0027 07:13 todo esto viene a cuento porque esta mañana nos vamos a preguntar cuándo fue la primera vez que oímos hablar de cambio climático Ike decían las predicciones que hace décadas va a ser a partir de las

Voz 0456 07:21 Diez de las nueve en Canarias con Pablo González Batista

Voz 0279 07:24 ahora desde Marbella hola Pablo lamentó que te vayas es verdad yo voy a echar de menos me encanta también voy echar muchísimo de menos a nadie hay a Carla tangas fue algo maravilloso quiero agradeceros estos momentos tan bueno vale gracias a Dios gracias

la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de un ciudadano holandés acusada de violar y matar a un niño hace B

Voz 6 08:11 sí

Voz 5 08:12 que estamos la familia te gusta Karolina no verdad también quiero verla a muchos ya lo hemos hablado de

Voz 0456 08:22 ella este verano aquí en Hoy por hoy la Casa de las Flores todo un culebrón mexicano de culebrones hablamos esta mañana con Juan Sanguino nos preguntamos han vuelto las telenovelas

el humorista gallego Rober Bodegas asegurado en redes sociales que ha recibido más de cuatrocientas amenazas de muerte después de que se haya recupera

en Internet el vídeo de un han tuvo monólogo suyo

con chistes sobre gitanos lo vamos a ampliar esta mañana vamos a contar bien pero les invitamos a reflexionar a reflexionar

Voz 0456 08:59 sobre los límites del humor donde le ponen ustedes límites al humor Si es que le ponen límites que se puede decir que no que se podía decir entonces y ahora no lo que quieran sobre la libertad de expresión y sobre el humor en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro

Voz 0027 09:17 mañana queremos escuchar a todas esas familias que están preparando ya la vuelta al cole de los más pequeños

Voz 0456 09:22 la vamos a abordar con la presidenta de Ceapa con Letizia cardenal así que buscamos a esos padres y madres también los abuelos que nos cuenten cómo van los preparativos y está siendo muy cara la vuelta al cole Si es más sencilla o no que otros años y se nota la digitalización en la educación lo que quieran en el nueve uno cinco de las dos dieciséis sesenta y seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

seis Si diez de la mañana cinco y diez en Canarias aquí empieza hoy por hoy se quedan con Carolina

aquí con Roberto Mancini Marta Galán en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 0393 11:25 Pedro Sánchez asegura que la defensa de Pablo Llarena es una cuestión de Estado y que el Ejecutivo ha seguido desde el principio las recomendaciones del poder judicial en cuanto a la demanda que los independentistas han interpuesto contra el juez del pues es en Bélgica el presidente del Gobierno trata de zanjar así la polémica y lo hace desde Chile la primera parada de su gira iberoamericana enviada especial de la SER Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:46 la defensa del juez Llarena no es una cuestión privada es una cuestión de Estado y según el presidente así lo ha tenido claro el Gobierno desde un primer momento Pedro Sánchez subrayó ayer que el Ejecutivo siempre ha tenido en cuenta los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial

Voz 2 12:00 no es una cuestión de defender a un juez o a otro juez con nombres y apellidos es una cuestión de que el Estado es lo que tiene que hacer es defender su soberanía jurisdiccional desde luego el Gobierno de España desde el primer minuto ha tenido claro que ésta no es una cuestión privada esto es una cuestión de Estado

Voz 0806 12:20 además el presidente del Gobierno la autonomía de la Fiscalía para pedir información a los Mossos sobre su identificación de personas que retiraron lazos amarillos

Voz 2 12:28 la Fiscalía es autónoma y en consecuencia el Gobierno de España lo que hace respetar la autonomía de la Fiscalía la Fiscalía en este caso está obligada a pedir esa información como ha hecho

Voz 0806 12:40 eran las respuestas de Pedro Sánchez en una rueda de prensa conjunta con Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda donde pidió conocer las dependencias en las que Salvador Allende pasó las últimas horas subir

Voz 0393 12:51 la Fiscalía Superior de Catalunya anunciaba ayer la apertura de una investigación a los Mossos d'Esquadra por la identificación de varias personas que retiraban lazos amarillos en varios municipios de Tarragona pide el Ministerio Público al cuerpo de policía autonómico que aclare cuáles son los criterios de actuación la denuncia partía de una entidad de la órbita de ciudadanos Radio Barcelona Frederic Vinçent bon día

Voz 0858 13:11 hola Japón diga la Fiscalía pide que en dos semanas le den detalles de las identificaciones que los Mossos d'Esquadra hicieron hace diez días en vándalos en Tivisa en Mora de habrá la Fiscalía también investiga la Policía Local de la Ametlla de Mar que también pidió en nombre en este caso a personas que pintaron sobre un lazo amarillo que había colocado el Ayuntamiento responde así como comentabas a la denuncia de la Asociación Impulso Ciudadano desde el sindicato de Mossos Toni Castejón asegura que bebían que se investigue si hay alguna irregularidad aunque él asegura que no laica

Voz 3 13:36 lo creemos que haya nadie irregular la policía actuó es por algo yo ya no sé cómo decirlo no que nos dejen en paz unos y otros somos la Policía de Catalunya la policial a la Generalitat y en las entendido pues estamos de cansados de que entre los utilice

Voz 0858 13:50 declaraciones de Castejón anoche en Hora Veinticinco

Voz 0393 13:53 los lazos amarillos siguen siendo protagonistas de buena parte del enfrentamiento político entre las distintas formaciones PP y Ciudadanos alertan sobre el aumento de la violencia en Catalunya acusando al Gobierno central de inacción mientras que el independentismo les acusa ellos de estar construyendo un discurso falso es una muestra del otoño caliente que se anuncia en Cataluña las últimas declaraciones les ha recogido Óscar García buenos días

Voz 1645 14:14 buenos días el Partido Popular y Ciudadanos quieren la implicación máxima del Gobierno al que exigen que actúe incluso retirando los lazos amarillos de los espacios públicos de Catalunya Pablo Casado y Alves Rivera presidentes de ambos partidos y que el Gobierno tiene que poner orden

Voz 10 14:27 no puede ser que los Mossos d'Esquadra reciban instruir

Voz 0027 14:30 tiene de la Generalitat que son claramente encontradas

Voz 10 14:32 la ley que el Gobierno no haga absolutamente nada

Voz 2 14:35 si no hubiera lazos amarillos hubiera okupación totalitaria del espacio público

Voz 0858 14:39 que alguien pensará que el espacio público suyo

Voz 0047 14:42 de todos esto no ocurriría Rivera haya Arrimadas estarán

Voz 1645 14:44 en la manifestación convocada por Ciudadanos mañana en Barcelona tras la agresión sufrida por una mujer que quitaba lazos amarillos pero a Carles Puigdemont le parece que algunos partidos están flirteando con la violencia hay otros tsunamis

Voz 11 14:57 ya muy pequeña muy pequeña que no representa ni tan sólo la voluntad de aquellos que se oponen a la independencia de Cataluña que prefiere utilizar la violencia otro mensaje para los partidos políticos que están flirteando con la violencia que tengan cuidado porque en Cataluña esto nunca será aceptado reste Podemos la portavoz adjunta en el Congreso Joan y entiende que poner lazos nuestro país y que hay muchos mecanismos democráticos y políticos para canalizar el desacuerdo con estos símbolos independentistas

Voz 0393 15:26 seis ministros del Gobierno van a tener que comparecer en el Congreso de forma extraordinaria esta misma semana antes de que empiece septiembre tendrán que dar explicaciones sobre algunos asuntos como la inmediata devolución de los inmigrantes que saltaron la valla en Ceuta o los nombramientos en algunos departamentos y empresas públicas que han sido muy criticados por la oposición Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 15:44 buenos días y seis de esas comparecencias se han aprobado con carácter extraordinario así que se producirán

Voz 0027 15:49 esta misma semana la el ministro del Interior

Voz 1441 15:51 abre los incidentes en la valla de Ceuta el acercamiento de presos de ETA o el cese del responsable de la UCO la de la titular de Igualdad en relación con el pacto sobre la violencia de género la ministra de Trabajo sobre la política de acogida a los inmigrantes y el de Fomento en relación con el conflicto entre el sector del taxi la sube TC y el futuro de las autopistas de peaje también el ministro Planas la informar sobre el acuerdo pesquero entre la Unión Europea en Marruecos PP y Ciudadanos gracias a algunas ausencias en la votación por parte de grupos minoritarios lograron forzar finalmente por sorpresa que el Gobierno tenga que dar explicaciones por lo que consideran de datos en el nombramiento de altos cargos de empresas públicas algo que enfrentaba así al popular Carlos Floriano ya la socialista Patricia Blanquer

Voz 12 16:32 nepotismo enchufismo privilegios y escaso sentido democrático definen los pocos meses del señor Sánchez al frente de la Presidencia del Gobierno

Voz 13 16:42 la utilización sarcástica de colocados a la que algunos hacen referencia se realiza sin fundamento alguno como una salida irrespetuosa de quién no tiene más argumento que la mera descalificación

Voz 1441 16:55 a petición propia pero ya en comisión ordinaria a partir de la próxima semana ya hasta mediados de septiembre comparecerán la ministra de Política Territorial para hablar de Cataluña la de Educación el de Exteriores sobre la situación de la aduana comercial en Melilla la titular de Transición ecológica en relación con el bono

Voz 0393 17:11 Toledo con la de las comparecencias que se esperan por tanto el ministro del Interior Grande Marlaska por la devolución de los más de cien migrantes que trataron de saltar la valla de Ceuta la semana pasada de manera violenta los abogados que asistieron a esos migrantes van a recurrir la decisión del Gobierno porque aseguran ni siquiera se les notificó Nicolás Castellano

Voz 1620 17:27 desde el Colegio de Abogados de Ceuta confirman a la SER que tras la reunión de este lunes de todos los letrados que intervinieron el procedimiento han decidido como se esperaba presentar esos recursos de alzada ante el Ministerio del Interior contra la decisión de devolver a estas ciento dieciséis persona es un primer trámite que debe realizar cada abogado para pedir la nulidad de cada una de esas devoluciones Ali Mustafa uno de esos letrados que atendieron a los inmigrantes en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta explicaban hoy por hoy como nadie les informó de que se iba a poner en marcha esta expulsión

Voz 14 17:55 puesto que habría co otra manera no esperábamos ninguno de los abogados que asistimos a personal del día no esperábamos en ningún momento sospechábamos que iban a ser devueltos

Voz 1620 18:07 los propios abogados esperan que estos recurso de alzada ante Interior tengan pocas o nulas posibilidades de prosperar pero son necesarios para poder acabar en el contencioso administrativo

Voz 0027 18:17 el gasto en pensiones

Voz 0393 18:18 sigue subiendo pero en agosto ha sido más potente de lo habitual ha aumentado casi un cinco por ciento es la subida más alta en un solo mes desde dos mil trece Esto se atribuye fundamentalmente a la revalorización de las pensiones que se incluyó en los Presupuestos Generales el Gobierno trata de lanzar un mensaje de confianza en el sistema pero la oposición ya ha pedido la comparecencia de la ministra de Empleo Javier Alonso buenos

Voz 0858 18:39 buenos días la Seguridad Social ha desembolsado este mes más de nueve mil doscientos millones de euros para pagar las pensiones son casi quinientos millones más que un año antes a pesar de todo la ministra de Trabajo dice que el sistema no está en peligro

Voz 15 18:50 nuestro sistema público de pensiones ha tenido pasado tiene presente iba a tener un futuro halagüeño quiero transmito

Voz 0858 18:58 para Magdalena Valerio estos datos demuestran que ya no basta con las cotizaciones que pagan trabajadores y empresas para sostener el sistema culpa de la situación al PP que según Valerio a precarizar el trabajo y por consecuencia la caja de la Seguridad Social para Unidos Podemos es urgente aumentar

Voz 0027 19:14 los ingresos del sistema de pensiones escuchamos a Yolanda

Voz 16 19:16 no hay que tomar medidas con carácter inmediato porque no no somos capaces de soportar un déficit de dieciocho mil millones de euros pero también en el medio plazo

Voz 0858 19:25 los populares PSOE y Unidos Podemos están preparando el terreno para una subida de impuestos Unidos Podemos había pedido la comparecencia de Valerio en el Congreso pero para hablar de los efectos de las reformas que introdujeron Zapatero y también Rajoy finalmente socialistas populares pactaron la comparecencia a petición propia de la ministra

Voz 0393 19:42 gracias Javi última semana de agosto se acaban las vacaciones del verano para muchos ya empieza la cuesta de septiembre bastante pronunciada para la moral y también para el Mall para el bolsillo de muchas familias sobre todo por la vuelta al cole que según la Organización de Consumidores cuesta de media quinientos euros por el joven de la Peña volver al cole

Voz 1473 19:58 supone unos primeros gastos que de media rondan los quinientos euros

Voz 0393 20:02 niños según la Organización de Consumidores

Voz 1473 20:04 varios esta cifra se refiere sólo a gastos en uniformes material escolar y libros además la OCU da unos consejos para ahorrar en la cuesta de septiembre como comparar precios hacer listas intercambiar materiales desde la Federación de Gremios de Editores de España apoyan el consumo colaborativo como el intercambio de libros de texto y aseguran que no es verdad que éstos cambien de un año para otro José Moyano presidente de la Federación

Voz 17 20:28 seguí posible pensar que un modelo de coches y un año sólo igual que un proyecto editorial sólo tenga un curso escolar de vigencia primero porque era la tercera cuatro años como mínimo los espectadores no permitirían que se expandió sección

Voz 1473 20:47 ocu ha realizado un estudio comparando los precios de los libros de texto respecto al año pasado se ha comprobado que el precio medio ha subido un tres coma cuatro por ciento según la organización esta subida corresponde a los libros con precios fijos bachillerato sin embargo en los libros de la ESO y Primaria las subidas en torno al cuatro por ciento lo que se traduce en un incremento de diez euros para los alumnos de la ESO en siete con cinco euros para los estudiantes de Primaria

Voz 0393 21:17 Estados Unidos y México acaban de cerrar un acuerdo comercial que pretende sustituir al Tratado de Libre Comercio para América del Norte que incluía también a Canada y que estaba en vigor desde mil novecientos noventa y cuatro lo anunciado Donald Trump desde la Casa Blanca con el presidente Peña Nieto al teléfono el Gobierno de todo el Gobierno canadiense de momento queda al margen de esa alianza informa desde Washington para la SER Carlos Pérez Cruz

Voz 18 21:39 Enrique Peña Nieto presidente de México se animaba ayer a proponerle un brindis a Donald Trump lo que ha llamado de todo menos bonito a los mexicanos ayer sólo tenía elogios para el presidente Peña Nieto a quién puso en el altavoz del teléfono durante su insólita presentación en el Despacho Oval de la Casa Blanca de un principio de acuerdo comercial entre ambos países hubo algunos problemas técnicos pero finalmente ambos dirigentes celebraron juntos un acuerdo que todavía es vago en sus términos pero con el que el presidente de Estados Unidos pretende enterrar el tratado de libre comercio que comparte con México y Canadá guardan en Canadá buscará esperada de un acuerdo anticipaba Ica nada llega hoy a Washington encabezada por su ministro de Exteriores Cristia Freeland después de que el primer ministro canadiense Justine todo el presidente de Estados Unidos conversar anoche por teléfono una conversación constructiva calificaba el vecino del norte con muchos flecos por definir el acercamiento entre Estados Unidos y México pretende resolver algunos conflictos relacionados con el sector del automóvil o la agricultura como pronto se firmará en noviembre y necesita de la aprobación del Congreso que dio al presidente permiso para la renovar no un pacto a dos sino tres Canada incluida aunque ayer Fran estaba eufórico

Voz 0393 22:59 enhorabuena a los mexicanos buen trabajo decía Tram después de meses de ataques contra sus vecinos del sur aquí en Europa es noticia el mensaje de Emmanuel Macron quién asegura que la Unión Europea no puede dejar su seguridad exclusivamente en manos de Estados Unidos el presidente francés ha anunciado que va a proponer un proyecto común en defensa en los próximos meses Paula Rosas

Voz 0738 23:18 Europa ya no puede depender militarmente de Estados Unidos sino que tiene que tomar las riendas de su propia defensa ha dicho el presidente Emmanuel Macron que ha anunciado que en los próximos meses presentará un proyecto para avanzar en la integración en defensa en el seno de la Unión Europea Macron ha presentado su hoja de ruta de política exterior para el curso que comienza y aunque no dos grandes anuncios sí ha dejado claro que la autonomía militar de Europa ha pasado ocupar un lugar predominante a Macron le preocupa el aislacionismo que representa a los Estados Unidos de Donald Trump también el auge de los extremismos que han hecho saltar por los aires los consensos a los que se llegó tras la Guerra Fría hace falta más Europa lo ha dicho muchas veces Macron con el refrán eso de la solidaridad de las estructuras económicas y ahora también de la defensa el presidente francés reconoce no obstante que el continente atraviesa una gran crisis que enfrenta norte sur este y oeste que tiene como trasfondo el Brexit que no ha hecho sino presentarse con el auge de los populismos extremistas en varios países europeos necesitamos una respuesta creíble a esos problemas ha dicho debe ser la de nuestra autonomía estratégica

Voz 7 24:27 la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de un ciudadano holandés acusada de violar y matar a un niño hace B

Voz 0393 24:34 este años en su país lo detuvo ayer la policía en Barcelona sobre él pesaba una orden de detención europea Alberto Pozas

Voz 0055 24:40 según explica la jueza Carmen Lamela en su auto el acusado ha reconocido que lleva en nuestro país desde marzo y que antes viajaba sin una dirección fija la magistrada entiende que el riesgo de fuga por tanto es alto teniendo en cuenta que lleva dos décadas huyendo de la justicia y que por tanto debe ingresar en prisión sin fianza hasta que sea entregado a las autoridades holandesas una entrega que él mismo ha aceptado Se trata de un holandés de cincuenta y cinco años detenido en Barcelona acusado de haber violado y asesinado a un niño de once años hace dos décadas la magistrada también explican su auto que según el Código Penal de su país este hombre se enfrenta a condenas que van desde los treinta años hasta la perpetua

Voz 0393 25:13 una veintena de familias españolas denuncian estar atrapadas en Kiev con sus hijos nacidos de vientre de alquiler según dice a la embajada no permite registrará niños desde el pasado cinco de julio cuando emitieron un comunicado en el que desaconsejaban acudir a la maternidad subrogada en Ucrania por la falta de garantías es recordaban que es una práctica que no está amparada por la legislación española Adela Molina Roberto no sabe cuándo podrá volver a España su hijo nació de un vientre de alquiler a principios de agosto en Kiev pero se ha encontrado con que no puede registrarlo y obtener el pasaporte

Voz 19 25:41 pues estamos en las cosas hasta que no sabemos qué pasa mi hijo nació el día ocho de agosto ha dado cita en el consulado para poder abrir expediente au no sé bien bien lo que harán el día doce de noviembre

Voz 0393 25:57 en ese tiempo explica les habrá caducado el visado de turista en principio el abogado que les asesora en Ucrania y la agencia con la que han contratado el proceso para ser padres les dijeron que el problema se debía a la nueva ley de protección de datos ahora sin embargo los relacionan con un comunicado de la embajada del cinco de junio que desaconsejaba la gestación subrogada en Ucrania por la falta de garantías para las madres y de transparencia para la

Voz 11 26:18 familia de Roberto afirma que ese aviso llego tarde

Voz 0393 26:20 a ellos ahora

Voz 19 26:23 al corriente de de esto pero claro hasta hasta la fecha no sabíamos nada

Voz 0393 26:27 desde el Gobierno no se ha dado por ahora ninguna explicación oficial Mrs estudia una solución para estas familias

Voz 0393 26:42 que inicia con victoria su defensa del Abierto de Estados Unidos ante

Voz 1161 26:45 en un partido ante David Ferrer que acaba de terminar hace unos minutos Nueva York Miguel Ángel Zubiarrain buenos días

Voz 20 26:50 si es así es y la estima que el Senado estaba el marcador seis tres para Nadal tres cuatro para hacer ver cuando ya había sido atendido por el fisio pero al final dijo que no podía si Irán sigue adelante pero lo demás decir que ver las reliquias de López Caro Vallés a que UGT Muguruza ha agregado era impedir un bautista jugamos Robredo hizo Yves para la jornada de mañana se ha caído y el Morse López en lugar belga del más que media Müller migrar oyes contra Sousa caballerías Siri hincar las flores Conchi

Voz 1161 27:25 gracias a estuve en cuanto al fútbol anoche completamos la segunda jornada de Liga en Primera con dos resultados Levante uno Celta dos y Athletic dos Huesca dos primera victoria del Celta en la temporada a domicilio su técnico Antonio Mohamed satisfecho con el doblete de sí

Voz 21 27:36 es como lazo hizo buenos arranques y su trabajo defensivo es pues es una un segundo gol hizo un partidazo el partido pasa ha sido muy flojo del hoy fue la figura de la cancha así que esto es el fútbol es ratifican la confianza y lo cumplió con creces la ahora que fue la figura el partido

Voz 1161 27:52 estos resultados dejan a Real Madrid y Barça como los únicos con seis puntos Sevilla español también están en puestos Champions avanzan Athletic y Huesca a los puestos de Europa League el descenso descensos para Betis con un punto junto a Éibar y Rayo Vallecano sin puntuar precisamente el Rayo no a poder sumar la próxima jornada porque sea aplazado su partido ante el Athletic por las deficiencias detectadas en Vallecas en el partido ante el Sevilla y que ha obligado a la Comunidad a cerrar el estadio hasta que terminen las obras habla uno de los afectados el técnico del Athletic Perich

Voz 0027 28:15 cada Virbac conveniente que juguemos

Voz 22 28:18 otro Style si el estadio del Rayo en él no se puede jugar si tenemos el cambiar de localidad puede ser una opción

Voz 1161 28:27 sobre el tema en El Larguero el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid Javier caray explicaba el porqué de este cierre de Vallecas

Voz 23 28:32 sí que ha habido en las circunstancias que han sido distintas a las que concurrieron en el partido anterior la empresa constructora ha solicitado una prórroga para iniciar los trabajos debido a que el de los trabajos que han realizado pues han tenido que ser surgido más obras y más trabajos a realizar que ha provocado un retraso en su trabajo

Voz 1161 28:52 el presidente Raúl Martín Presa pide soluciones

Voz 4 28:56 por intentar minimizar un mundo radio su obsesión pues intentado intensificada de habilitar es ese trabajo tuvo trabajador se si es habilitar los fines de semana es decir intentar intensificar las obras para intentar tener el campo acortar los plazos de tenerlos el día veintidós eso sí siempre y cuando no se pierda ni un ápice de calidad

Voz 1161 29:17 también se completó anoche la Jornet la segunda jornada en Segunda con el Rayo Majadahonda cero Mallorca uno Málaga en Mallorca lideran con seis puntos del mercado sigue activo el Barça hoy cerrar la cesión de Alcácer al Dortmund por dos millones con opción de compra de otros veinticinco el portugués Guedes ya desde el Valencia por cuarenta millones más unos variables que se pueden de hasta los diecisiete Sevilla y León han llegado a un principio de acuerdo por Mariano el Real Madrid se piensa el ejercer su derecho de tanteo y ayer hacía oficial la cesión del unida al Leganés Getafe presenta hoy a full quiere tenemos además esta noche partidos de vuelta de la previa de la Champions el seleccionador Luis de las fuentes de la lista sub veintiuno del próximo España Albania seis Decepción

Voz 0027 30:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 0027 30:10 la Generalitat de Catalunya se niega a incluir la polémica por los lazos amarillos apoyo a los presos independentistas en el orden del día de la próxima reunión de seguridad con el Gobierno

Voz 0393 30:20 el conseller de Interior Miquel Buck ha enviado una carta al ministro Grande Marlaska en la que dice que las cuestiones de seguridad ciudadana y las acciones relacionadas con la libertad de expresión en el espacio público son competencia exclusiva de la Generalitat la carta Se mando antes de que la Fiscalía aceptara investigar a los Mossos por identificar a los que retiran lazos amarillos el presidente catalán Quim Torra cree que es un error

Voz 0027 30:40 positiva Candy cómo es posible que la fiscalía española se atreva a investigar a los mossos estaban haciendo su trabajo e involucrar los en un conflicto político ante un grupo que actúa de noche encapuchados con armas blancas cualquier policía del mundo actual

Voz 0393 30:53 esa madrugada de Chile el presidente del Gobierno ha respaldado la investigación de la Fiscalía dice que está obligada a pedir información Pedro Sánchez también ha defendido la respuesta del Gobierno a la petición de amparo presentada por el juez Pablo Llarena ante la demanda que han presentado contra él en Bélgica Carles Puigdemont y otros exconsellers huidos asegura que defender el sistema jurídico español es una cuestión de Estado DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 20 31:16 hasta tranquilidad de momento la red de carreteras nacionales hasta ahora tan sólo encontramos incidentes a destacar en el País Vasco en Vizcaya hay tráfico intenso la ocho en Bilbao dirección Irún en Guipúzcoa un camión averiado complica la circulación de entrada en la GI seiscientos treinta y ocho

Voz 0027 31:33 a su paso por precaución

Voz 20 31:36 a transitar por alguna de estas vías en el resto de la red nacional como les decía se circula sin problemas

Voz 0393 31:41 gracias Alfonso y aunque hoy bajen un poco las temperaturas continuará el calor en casi toda España sólo en el Cantábrico Se notará que bajan los termómetros ojo a las tormentas por la tarde en el Mediterráneo

Voz 0027 33:01 abrimos la Mesa en España hoy en Oliva provincia de Valencia un informe de la Policía revela que la supuesta agresión a un hombre de setenta y cinco años por parte de un grupo de personas por criticar la colocación de una pancarta independentista

Voz 15 33:15 en realidad fue una discusión

Voz 0027 33:17 sólo entre dos personas sin ningún trasfondo político Eli García buen día

Voz 0603 33:22 día al Ayuntamiento de oliva en base a los informes de la Policía Local y al contrario de lo que había firmado el presunto agredido en el festival fíjate en Sound afirma que no había ninguna pancarta pidiendo libertad para los presos políticos catalanes la única que sería explican fue en el escenario Llera contra las agresiones machistas por su parte el alcalde

Voz 15 33:38 de Oliva a David González que visitó al agredido reitera la condena hacia cualquier tipo de agresión o La Haya entre entre dos

Voz 0603 33:46 denuncia que fue una pelea entre dos personas Un vecino de oliva y oro francés que huyó y todavía no se ha identificado asimismo el presunto agredido todavía no ha presentado ninguna denuncia

Voz 0027 33:58 Félix Larrosa será el nuevo alcalde socialista de Lleida la Larrosa será investido mañana llega la Alcaldía sustituyendo a Ángel Ros que renunció a su cargo a principios de agosto

Voz 0858 34:07 nombrado embajador de España Andorra Frederic Vincent ondea día a día la rosa ganado las primarias socialistas en Lleida obtuvo ayer el apoyo de ciento sesenta y uno militantes ante los noventa el nueve contuvo Montse Mínguez a quién ya tendía la mano une a You Yeah

Voz 1 34:21 en un debate extraordinario yo Montse muy bien

Voz 0858 34:27 hablaba de lucha leal de debate extraordinario decía Cuento contigo es lo que le decía Félix Larrosa su rival en las primarias a Montse Mínguez será la rosa el alcalde de Lleida como decías en lo que queda de mandato también será el candidato el PSC en las elecciones municipales y el pueblo salmantino de Agueda quiere acoger los restos de Franco tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar el cuerpo del Valle de los Caídos Eva María

Voz 0027 34:48 buenos días buenos días

Voz 0603 34:50 el alcalde de Águeda hablaba del interés que desde el mismo ya está el resto de vecinos del municipio tienen porque los restos de Franco sea trasladado a este lugar pero no por ellos franquistas sólo quieren agradecer que el dictador inaugurara este pueblo hace horas sesenta y cuatro años

Voz 27 35:06 sería un asiduo muy harán desde no que inauguró él por eso lo por lo que se pide porque claro lo mandó construir él en persona a inaugurarlo un color donde yo era muy duro había construido eh pero yo no ha hecho Johnny la gente del pueblo

Voz 0603 35:24 en los próximos días el alcalde pretende trasladarse hasta el Valle de los Caídos y reunirse también con la familia de Franco para trasladarles esta petición del pueblo salmantino

Voz 0027 35:32 la Federación de Asociaciones de periodismo de España la FAPE considera imprescindible que era crear una asignatura de periodismo en los institutos para luchar contra la creciente cantidad de noticias e informaciones falsas Mine Marcos buenos días

Voz 28 35:45 el presidente de la FAPE Nemesio Rodríguez ha asegurado que es una prioridad para la asociación implantar esta asignatura porque se convertiría en una herramienta esencial para diferenciar las noticias reales de las temidas Fake News en una entrevista a Europa Press Rodríguez ha explicado que la idea de la FAPE es impartir la asignatura en los cuatro cursos de la ESO y no sólo pretende que los estudiantes adopten un espíritu crítico como consumidores de información sino que también quiere que los institutos se haga periodismo por ejemplo con la creación de periódicos o programas de radio esta propuesta de la FAPE no es nueva la asociación lleva dos años buscando apoyos parlamentarios para desarrollo

Voz 15 36:22 a la idea de hecho Rodríguez ya ha explicado a la ministra de Trabajo Magdalena Valerio la importancia de esta iniciativa y espera reunirse pronto con la titular de Educación Isabel Celaá para pedir una nueva oportunidad a la asignatura

Voz 0027 36:42 dos de cada tres pisos turísticos que hay a las afueras de Barcelona son ilegales esta tendencia que era habitual en la capital ahora se está expandiendo al extrarradio los ayuntamientos afectados están empezando a actuar aunque admiten Frederic que no pueden controlarlo todo son Adrià del Besòs por ejemplo han concedido

Voz 0858 36:59 entre los tres casi seiscientas licencias de pisos turísticos pero en Airbnb aparecen mil setecientos mil setecientos apartamentos de alquiler a turistas en estos tres municipios Rubén Guijarro que es el concejal de Vivienda

Voz 0876 37:10 la en Badalona estas ver bien vi acostumbrarse incólume cumple Hertha

Voz 0858 37:14 destaca que hay casos de direcciones incompletas y asegura que ya lo intentan investigar pero defienden que no tienen suficientes recursos y pone un ejemplo con todos estos apartamentos sólo hay cinco cinco expedientes sancionadores que están en marcha la

Voz 0027 37:27 comunidad de Madrid ha dejado de ingresar en los dos últimos años casi setecientos mil euros que procedían de las multas impuestas a locales que venden alcohol fuera del horario permitido esa pérdida setecientos mil euros se debe a que esas multas están siendo anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid Alberto Pozas

Voz 0055 37:45 en los últimos dos años el Tribunal Superior de Madrid ha tumbado veintidós multas que suman en total seiscientos sesenta mil euros en todos los casos lo ha hecho por la misma razón ni los agentes de policía que observaron los hechos ni tampoco después la Comunidad de Madrid que tramita las sanciones identificaron a la persona que compró las bebidas eso dicen los jueces causa indefensión a los comercios multados porque les quita una prueba fundamental para poder demostrar su inocencia y recabar ese dato es obligación de los agentes de policía la otra cara de la moneda son otras tres sentencias en las que los jueces han confirmado la multa por que en esos casos la policía sí dejó por escrito la identidad del comprador

Voz 0027 38:18 seguimos en Madrid porque el Ayuntamiento del municipio de Mata el pino estudia la posibilidad de obligar a los participantes es su bolo encierro a usar casco ocho años después de que comenzaran

Voz 29 38:27 este encierro en el que los correos

Voz 0027 38:30 eres lo hacen detrás de una bola gigante implantar esta medida la del casco para evitar accidentes como el de este fin de semana en el que esa bola ha aplastado aún joven herido grave Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 38:42 tres días el Ayuntamiento estudia qué hacer para evitar este tipo de accidentes que se han producido este año también el anterior con otros dos atropellos entre las medidas que están sobre la mesa se encuentra la posibilidad de obligar a los participantes a llevar casco una medida que haría este peculiar encierro con otras actividades deportivas como las pruebas con bicicleta un así el alcalde insiste en que este fin de semana quién tuvo la culpa de ser aplastado por la bola fue la víctima Javier de los nietos

Voz 30 39:04 si como en este caso pues el corredor qué pues corre sin mirar la bola sin atender en ningún momento a las indicaciones de los pastores no abandona el recorrido a pesar de la proximidad de la bola por las zonas de actúan las talanqueras aplicadas para ello y tampoco se exprime su carrera para llegar hasta la plaza sino que lo arde más rápido gorrito está frenando su carrera cada vez más rápido para pararse Tomás crítico y el mayor riesgo

Voz 1275 39:29 el joven sigue ingresada en el Hospital de La Paz con un traumatismo craneoencefálico severo

Voz 0027 39:39 sí

Voz 0027 39:46 Mario de la Granja de San Ildefonso en Segovia desde hace poco más de una hora los cocineros están preparando cientos de raciones para que vecinos y visitantes puedan saborear este plato típico segoviano con marca de calidad

Voz 0603 39:58 sí más de diez mil raciones se pretenden repartir a partir de las dos y media de la tarde entre los numerosos visitantes que hoy se acercan hasta la granja una treintena de cocineros son los encargados de preparar este tradicional guiso segoviano en dieciocho pero olas con mil cien kilos de judiones que llevan en remojo desde el domingo en dos tomas preparadas especialmente para Ello los fuegos con leña de los bosques segovianos de Valsaín el agua a medida para que los judiones queden

Voz 0858 40:24 su punto de una malla en cada pero la

Voz 0603 40:27 con huesos que enriquecen el guiso forman parte del truco que siguen los cocineros para conseguir cumplir con esta receta típica de la mesa segoviana estáis todos invitados

Voz 0027 40:36 gracias Eva talado

Voz 32 40:39 me uno de ocho suenan en el lugar

Voz 5 40:45 Eduardo de este modo el titular

Voz 0027 41:06 en unos minutos vamos a entrar en detalles en las ferias de Txemi en Alemania en grupos de ultraderecha han convocado una manifestación xenófoba a través de las redes sociales a la que han asistido unas dos mil personas es la segunda vez que salen a la calle después de los disturbios del domingo pasado en los que ochocientos neonazis se lanzaron a la caza del extranjero pidiendo venganza por el asesinato de un alemán Ana corbata un buenos días

Voz 0603 41:29 buenos días el Gobierno alemán ha dicho que no

Voz 0027 41:32 qué ha pasado son incitación racista que el país no puede tolerar que la ultraderecha está haciendo una campañas de desinformación en las redes

Voz 33 41:38 la marcha neonazi ha salido de la plaza Karl Marx un punto emblemático de la ciudad en el que también se han concentrado un millar de personas contra la xenofobia decenas de agentes se han desplegado para evitar incidentes entre las dos manifestaciones aunque el ambiente ha sido muy duras los dos grupos han gritado y también se han lanzado botellas y pirotecnia todo esto llega después de que un ciudadano alemán de treinta y cinco años murió el domingo apuñalado en una pelea la policía ha detenido a un ciudadano sirio y a otro iraquí como presuntos autores del asesinato

Voz 0456 42:11 aquí

Voz 33 42:15 el ministro del Interior del land de Sajonia ha dicho que la situación creada refleja una nueva dimensión de la disposición a la violencia y el portavoz del Gobierno que en Alemania no hay sitio para el odio la intolerancia o el extremismo

Voz 0027 42:30 la justicia francesa ha mandado a la cárcel a cinco personas por el asesinato de una prostituta transexual en París la mujer de origen peruano intentó que un grupo de ladrones no robara su que

Voz 29 42:40 siente estos los ladrones le dispararon ahí

Voz 0027 42:43 en el pecho el caso muy mediático en Francia ha provocado que las prostitutas y el colectivo LGTB pidan más protección policial hay va buenos días

Voz 1161 42:50 buenos días los cinco detenidos están en prisión provisional por los delitos de asesinato en banda organizada hay robos en reunión con degradación es Vanessa campos como se llamaba la asesinada llevaba dos años residiendo en París y enviaba cada mes dinero a su familia en Perú su caso ha levantado una ola de indignación en Francia con manifestaciones del gremio de los trabajadores del sexy de quiénes defienden los derechos LGTB aseguran que el asesinato de Vanesa Campos es consecuencia de la ley francesa que multa a los clientes de las prostitutas porque las obliga a trabajar en zonas alejadas con menos presencia policial y que las expone más a las agresiones así basta estamos enojados tenemos que detener esto hay leyes que amplifican en la violencia y que deterioran las condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales de Hudson en Francia la multa por pagará a alguien por sus servicios sexuales es de mil quinientos euros y de hasta tres mil quinientos en caso de reincidencia

Voz 0027 43:43 hace una semana les contábamos la historia de Khadija Rajoy marroquí que denunciaba en un vídeo que más de cien que ciento diez hombres más de diez hombres la habían violado y torturado durante dos meses ese testimonio se hizo viral en las redes sociales con él empezó una campaña para ayudarla pero ahora algunos testimonios ponen en duda la versión de la chica Sonia Moreno

Voz 31 44:02 el día de la menor en los medios se sucedieron las llamadas de solidaridad de las peticiones de apoyo para proporcionarle cuidado y ayuda psicológica justicia para Khadija solicitan en las redes sociales una campaña ilustrada con un dibujo de una mujer desnuda tatuada con la cara tachada con un SOS al mismo tiempo la madre de dos chicos menores detenidos por el suceso habló a los medios ya aseguró que la chica los conoce a veces ha venido preguntando por sus hijos

Voz 15 44:28 abrí ella misma se quema

Voz 31 44:30 por poco pues Reina el la vecina además ha a su madre de ser prostituta o Alcaudete hice pregunta porque León fluye a sus hijos con los conoce no celebramos la fiesta del Soccer retire toda la comida a la basura comenta llorando ante las cámaras por su parte un cirujano que se presentó para ayudar a la víctima con los tatuajes que supuestamente el embarcado en sus secuestradores asegura que las marcas no son de ahora como denunció la jóvenes

Voz 0027 45:04 en Estados Unidos la ciudad de Detroit se prepara para despedir a lo grande a su hija más ilustre Aretha Franklin entre los actos programados hay un concierto en homenaje a su carrera y un funeral religioso al que van a asistir personalidades como Bill Clinton o cantantes como Stevie Wonder Victoria Moreno buenos días

Voz 31 45:19 buenos días Detroit se va a volcar en el último adiós a la reina del soul hasta el punto de que ya se dice que su funeral va a ser comparable al de los héroes del movimiento por los derechos civiles movimiento al que precisamente Franklin sino desde joven con el de la lucha feminista después de su muerte artistas como Ariana Grande ya la han rendido tributo

Voz 23 45:36 sí

Voz 31 45:43 y ahora a la ciudad y ofrecer va hacer lo propio abriendo su capilla ardiente hoy y mañana además va a celebrar un concierto en su honor el jueves un funeral el viernes en la iglesia de Greater veréis el ex presidente Bill Clinton será uno de los oradores estrellas como Stevie Wonder of Faith Hill

Voz 0603 45:57 cantarán brindará durante la misa religiosa después

Voz 31 46:00 la ceremonia Franklin va a ser enterrada junto a su padre en el panteón familiar

Voz 6 46:11 sí sí

Voz 5 46:35 oyentes de reflexiona nuevas esta mañana sobre los límites del humor buenos días

Voz 1 46:42 el mejor Aimar buenos días Dani Ramón