Hoy por Hoy (28/08/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0689 00:00 siete de la mañana seis en Canarias

Voz 2 00:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:16 el Gobierno celebrará dos Consejos de Ministros fuera de Madrid antes de que termine el año serán en Cataluña y en Andalucía lo ha anunciado esta madrugada Pedro Sánchez desde Santiago de Chile su primera parada de la gira por Latinoamérica allí ha defendido la decisión de su Ejecutivo de asumir la defensa del magistrado Pablo Llarena en Bélgica a raíz de la denuncia que han presentado contra él Puigdemont y los demás fugados dice el presidente de gobierno que no es una cuestión personal de Llarena sino una cuestión de Estado porque entonces está poniendo en duda es la soberanía de la justicia española sobre la decisión de la Fiscalía de investigar a los Mossos d'Esquadra ya a los policías locales que identificaron a varios ciudadanos Por retirar lazos amarillos Sánchez ha defendido la autonomía del Ministerio y la fiesta

Voz 2 01:00 día es autónoma y en consecuencia el Gobierno de España lo que hace es respetar la autonomía

Voz 0027 01:06 fiscalía a Sánchez la Fiscalía cumple con su obligación tras recibir una denuncia que es la que el presunto Impulso Ciudadano una plataforma contraria dependencia que dice que esas identificaciones policiales hicieron de forma arbitraria por motivaciones políticas anoche en Hora veinticinco el secretario general del Sindicato de Mossos d'Esquadra defendió la actuación de los agentes y pidió que no se politice su trabajo

Voz 3 01:28 se llama Toni Castejón creemos que haya nadie irregular

Voz 4 01:31 la policía actuó es algo ya no sé cómo decirlo no que nos dejen en paz francamente sagrados los en para unos y otros somos la Policía de Cataluña la Generalitat y en ese sentido pues estamos interesados de los utilice

Voz 0027 01:45 Castejón ha negado que el Govern haya dado instrucciones de identificar a quienes retiren esos lazos amarillos a pesar de las acusaciones que llegan desde algunos partidos Pablo Casado PP

Voz 5 01:53 es que el Gobierno tiene que poner orden no puede ser que los Mossos d'Esquadra reciban instrucciones de la Generalitat que son claramente en contra de la ley

Voz 0027 02:01 y que el Gobierno no haga absolutamente nada Ciudadanos por su parte ha convocado mañana una manifestación en Barcelona a raíz de la agresión a una mujer cuando retiraba lazos amarillos es martes veintiocho de agosto y la ministra de Trabajo quieren negociar compartir los agentes sociales como mejorar los ingresos de la Seguridad Social lo ha anunciado al tiempo que conocíamos que el gasto en pensiones ha crecido al mayor ritmo en cinco años en el último es Carolina

Voz 2 02:26 hola buenos días buenos días en agosto la Seguridad Social

Voz 0821 02:29 algo más de nueve mil doscientos millones de euros en pensiones un cuatro coma ocho por ciento más que un año antes por la subida pactada por el anterior Gobierno y los atrasos abonados Magdalena Valerio ministra eh

Voz 6 02:38 play nuestro sistema público de pensiones ha tenido pasado tiene presente iba a tener un futuro halagüeño quiero transmitir confianza esperanza en el sistema público de pensiones

Voz 0821 02:50 Valerio ha culpado a las políticas del PP del descenso de ingresos de la Seguridad Social

Voz 0027 02:54 a la vuelta al cole costará quinientos euros por cada niño de media según la Organización de Consumidores y Usuarios

Voz 0821 03:00 según esta organización este curso los libros de texto van a subir de media un tres coma cuatro por ciento desde el Gremio de Editores niegan que los libros cambian cada año José Moya

Voz 7 03:07 es imposible pensar que un modelos de coches y un años sólo igual que un proyecto editorial sólo tenga un curso escolar que primero porque hace cuatro años como mínimo lo empezó ahora es no permitiría que se están Sentieri

Voz 2 03:28 en Estados Unidos

Voz 0027 03:35 Trump ha sellado la paz comercial con México con esta llamada al presidente del país vecino Enrique Peña Nieto

Voz 8 03:41 los dos países han llegado a un principio de acuerdo tras trece

Voz 0821 03:43 pese renegociando el acuerdo de libre comercio de América del Norte del que también forma parte Canada que de momento no se ha asomado a ese preacuerdo

Voz 0027 03:50 hoy Estados Unidos va a responder ante la justicia internacional en La Haya por las nuevas sanciones que ha impuesto a Irán

Voz 0821 03:56 ayer fue el turno de los representantes de Teherán que acusan a la Casa Blanca de intentar provocar un cambio de régimen tras

Voz 0027 04:02 la Liga aplazan el Rayo Athletic del próximo fin de semana por las graves deficiencias en Vallecas

Voz 1161 04:07 debido a las obras que se están realizando en este inicio de temporada peligrosos para los aficionados que lo denunciaron tras el primer partido liguero ante el Sevilla a la empresa que las ejecuta ha pedido un plazo de demora que se ha ampliado hasta el quince de octubre y que de momento obliga a aplazar ese partido el próximo fin de semana ante el Athletic y quedan en el aire dos más ante el Alavés el veintidós de septiembre y ante el Espanyol el veintiocho para los que se podría estudiar el cambiar el orden de equipo local para jugarse primero en Vitoria Barcelona o el que se dispute en otros estadios de la Comunidad de Madrid

Voz 10 04:37 revisión el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 8 04:40 buenos días temperaturas más bajas en todo el país pero seguirá haciendo mucho calor sólo en el noroeste cantábrico el descenso será pronunciado no te También la lluvia como pasa ahora mismo en Galicia se irá extendiendo con el paso de las horas y cuidado durante la tarde en la mitad oeste de la península cerca del Mediterráneo las tormentas van a tres severidad especialmente en Aragón

Voz 11 05:03 aunque nos gustaría que las vacaciones puesta en eternas en Hipercor ya estamos preparados para la vuelta al cole con unit empezamos con un tres por dos en uniformes escolares combina tres prendas como quieras quites Gemma es gratis la de menor importe la vuelta al cole con unit en Hipercor

Voz 2 05:24 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 05:28 esta mañana eche a andar la comisión de expertos que estudian

Voz 0689 05:30 era como restablecer en España el principio de justicia universal básicamente que los tribunales españoles puedan juzgar delitos graves contra los seres humanos en el extranjero si el país competente no lo hace un principio que el PP limitó al máximo con una polémica reforma en dos mil catorce a Javier Álvarez el proyecto que hoy arranca con una comisión de expertos pretende retomar el prestigio que alcanzó a nuestro país con la investigación de delitos de lesa humanidad en todo el mundo la ministra de Justicia Dolores Delgado sea rodeado de especialistas que formarán parte de la Comisión en el estudio y modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar así los supuestos y las circunstancias de estos delitos y por tanto da dar mayor cobertura a la actuación de los jueces en definitiva devolverles la herramienta procesal que tenían antes de dos mil catorce Dolores Delgado dirigirá el equipo en el que participarán dos juristas con décadas de experiencia la jurisdicción universal el juez José Ricardo de Prada sola esa actualmente destinado en el Tribunal de La Haya pero que cuenta con ser el primer magistrado que dictó unas en decía condenatoria por crímenes de lesa humanidad fue contra el militar argentino Adolfo Scilingo condenado a seiscientos cuarenta años de cárcel por los vuelos de la muerte una acusación que entonces defendió la fiscal Dolores Delgado hoy ministra de Justicia también estará en el equipo el abogado Manuel Ollé que ha llevado innumerables casos de jurisdicción universal por ejemplo el caso del asesinato de sacerdotes jesuitas de Guatemala conocido como el caso ya curia el Gobierno de España defenderá sin condiciones al magistrado Pablo Llarena ante la Justicia belga lo ha confirmado esta madrugada de Chile el presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Voz 12 06:59 el Gobierno de España desde el primer minuto ha tenido claro que ésta no es una cuestión privada esto es una cuestión de Estado y que en consecuencia el Estado va a actuar en defensa de los intereses de su soberanía jurisdiccional

Voz 0689 07:12 Llarena está citado el martes que viene en un juzgado de Gante en Bélgica pero el magistrado tal y como ha adelantado la Cadena SER no va a Pedro Jiménez

Voz 1712 07:21 al contrario de lo que ocurre en la jurisdicción penal donde la comparecencia es obligatorio en la jurisdicción civil no lo es ante una demanda la comparecencia ante el tribunal es una carga procesal y no un deber con estas palabras justifican fuentes cercanas al juez Pablo Llarena su decisión de no acudir a la citación de la justicia belga el próximo cuatro de septiembre estas mismas fuentes señalan que será el despacho de abogados designado por el Gobierno el que defienda la Inter

Voz 0689 07:43 calidad jurisdiccional española y al juez

Voz 1712 07:45 el tribunal de la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y cuatro ex consellers que se encuentran huidos de la Justicia una demanda que el entorno del instructor de la causa por el referéndum ilegal del uno de octubre considera inviable

Voz 0689 07:56 el Gobierno ha recibido críticas a izquierda y derecha por su gestión en este asunto Ciudadanos le acusen de titubear ante el independentismo podemos critica que se use dinero público para un asunto que consideran personal y el independentismo arremete contra Sánchez por plegarse dicen a la derecha Ana corbata han buenos días

Voz 0821 08:13 buenos días PP y Ciudadanos coinciden en que defender a Llarena no es una opción Pablo Casado Albert Rivera el Gobierno

Voz 3 08:18 está obligado a tutelar a los pies

Voz 13 08:21 eres del Estado en este caso ante una manía

Voz 0027 08:24 habrá fugado de la justicia

Voz 14 08:27 española es una obligación democrática y su obligación moral defender a los que han dado la cara por hacer cumplir las leyes en nuestro país

Voz 0821 08:34 discrepa Unidos Podemos Pablo Echenique anoche en Hora Veinticinco

Voz 15 08:38 cuando una persona en el contexto de su vida privada expresa opiniones sobre personas que está estudiando un juicio contra ella así se demanda civil no pues

Voz 1161 08:49 lo lógico sería que separa ahora como todo el mundo

Voz 0689 08:51 su abogado critica también a la decisión del Gobierno

Voz 0821 08:54 desde los partidos independentistas parece que el Gloria

Voz 16 08:56 no se ha amedrentado ante la presión de la derecha judicial de la derecha mediática de la derecha política

Voz 14 09:04 mire lo que demuestra la poca separación de poderes la nula separación de poderes

Voz 0821 09:08 es lo que decía en los pasillos del Congreso Carles Campuzano del de Cat Gabriel Rufián d'Esquerra

Voz 0689 09:13 la vida política va poco a poco recuperando el pulso tras la pausa de vacaciones hoy vuelve formalmente a la actividad ciudadanos Rivera reúne esta mañana a la cúpula del partido con la vista puesta en dos comunidades Óscar García buenos días qué tal Aimar buenos días los dos grandes y más inmediatos objetivos te Albert Rivera para el nuevo curso político van a ser Cataluña y Andalucía por un lado el presidente de Ciudadanos se ha propuesto liderar el bloque constitucionalista para dar la batalla al independentismo en Cataluña por otro conseguir los mejores resultados electorales en Andalucía con respecto a Cataluña hay verdadera preocupación entre los dirigentes de Ciudadanos sobre todo por lo que pueda pasar a medio plazo con un otoño que serán Oosthuizen muy tenso en este sentido las fuentes consultadas consideran que es una obligación de Ciudadanos de su presidente Albert Rivera liderar la lucha contra el independentismo desde el bloque de los partidos constitucionalistas es que en la forma naranja cunde la sensación de que ni PSOE ni PP tomarán las riendas del asunto del norte al sur porque la mirada de Ciudadanos no se apartará ni un segundo de lo que también pueda ocurrir en Andalucía la dirección del partido está esperando el calendario concreto es decir la fecha de las elecciones para terminar de perfilar su estrategia aunque el grueso nos aseguran está ya definido Rivera y Arrimadas se volcarán durante la precampaña y campaña electoral la reunión esta mañana del Comité Permanente supone la vuelta al trabajo ordinario del partido de Rivera tras el descanso veraniego

Voz 0027 10:39 un ataque informático impide al menos dificulta mucho el acceso a la página web del Banco de España desde el domingo el organismo asegura que los hackers sólo han bloqueado ese acceso externo a la web desde fuera pero que ni está en riesgo la seguridad dice ha impedido el funcionamiento normal del regulador Aida ABAO buenos días

Voz 0137 10:56 buenos días el ciberataques por lo que se denomina denegación de servicio algo que suelen sufrir de forma habitual las webs de organismos públicos aunque en esta ocasión está haciendo trabajar con empeño el equipo técnico del Banco de España que lleva tratando de solucionar el problema desde el domingo la mayor parte de los fallos aparecen cuando se intenta acceder al sitio web desde un ordenador y no desde el teléfono móvil desde donde los errores para cargar la son menos constantes en los últimos días son varias las páginas con una alta exposición pública que han sufrido ciberataques la del Partido Socialista el Tribunal Constitucional lo la Policía Nacional por ejemplo ya han estado en la diana de los hackers

Voz 0689 11:31 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 17 11:34 la opción de Ataturk la que te cobran banco por formalizar la hipoteca comisión de subrogación la que te banco cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco para ampliar el importe

Voz 18 11:41 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran

Voz 1275 11:48 elige bien

Voz 2 11:49 pecas naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas y cero cero cero comisiones encuentra la imagen NG punto es nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis que usted agenda de servicios útiles

Voz 19 12:16 buenos días seguro que más de una vez ha ido al mercado hoy ha vuelto convencido de que ha comprado un chuletón de buey sí ha conseguido comprarlo por menos de treinta euros el kilo puede ser que le hayan dado vaca por hoy las asociaciones de consumidores recuerdan que la cría de Boí es muy cara y por tanto su precio también lo es en realidad lo que se vende en muchos establecimientos como carne de hoy es carne de vaca Se trata de vacas lecheras que son apartadas de la producción de leche CC van para que ingresen después se sacrifican su carnes rojas sabrosa y de buena calidad pero en ningún caso se trata del voy que se anuncia

Voz 2 12:51 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 0763 12:58 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios en la lluvia de estrellas de agosto en los encuentros con los amigos en las luces de colores de los chiringuitos de playa en los y no se dentro es que buscar sitio en una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compró ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde puede retocar

Voz 2 13:28 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0689 13:32 el presidente francés Emmanuel Macron ha concretado la próxima reforma de la Unión Europea que quiere abordar con el resto de socios quiere avanzar en la integración en defensa un proyecto anunciado muchas veces pero que según Macron ahora es especialmente urgente el motivo Donald Trump insiste Francia en que Washington ha dejado de ser un socio fiable que Europa tiene que hacerse cargo de su propia defensa informa desde París Paula Rosas luego

Voz 12 13:56 la sección este martes en Europa que tenga militar de Estados Unidos sino que tiene que tomar las riendas de su propia defensa ha dicho el presidente

Voz 0738 14:06 Emmanuel Macron que ha anunciado que en los próximos meses presentará un proyecto para avanzar en la integración en defensa en el seno de la Unión Europea Macron ha presentado su hoja de ruta de política exterior para el curso que comienza y aunque no dos grandes anuncios sí ha dejado claro que la autonomía militar de Europa ha pasado ocupar un lugar predominante a Macron le preocupa el aislacionismo que representan los Estados Unidos de Donald Trump también el auge de los extremismos que han hecho saltar por los aires los consensos a los que se llegó tras la Guerra Fría hace falta más Europa lo ha dicho muchas veces Macron con el refrán eso de la solidaridad de las estructuras económicas y ahora también de la defensa y el presidente francés reconoce no obstante que el continente atraviesa una gran crisis que enfrenta norte sur este y oeste que tiene como trasfondo el Brexit y que no ha hecho sino acrecentar se con el auge de los populismos extremistas en varios países europeos necesitamos una respuesta creíble a esos problemas ha dicho debe ser la de nuestra autonomía estratégica

Voz 0027 15:03 en Rusia

Voz 0738 15:06 sí

Voz 2 15:08 duras

Voz 0027 15:10 este era el momento de un tribunal del país confirmada la condena a treinta días de cárcel al principal

Voz 0689 15:15 citó a Putin Alexey naval ni por organizar una

Voz 0027 15:18 esta no autorizada Pascual Donate buenas ideas

Voz 1684 15:21 los días protesta que tuvo lugar a primeros de año a favor del boicot de las elecciones presidenciales ya las que naval no pudo presentarse por tener antecedentes no es la primera vez que el líder opositor es condenado por organizar una protesta sin autorización en mayo ya cumplió un mes de arresto por manifestarse contra la investidura de Putin la nueva condena Él mismo lo ha denunciado impedirá a naval ni participar en la protesta nacional convocada para el nueve de septiembre contra la subida de la edad de jubilación fecha que también coincide con las elecciones en Moscú

Voz 0689 15:51 siete y cuarto seis y cuarto en Canarias el Tribunal Supremo de Israel ha tumbado una de las medidas de castigo más crueles impuestas al entorno de Hamás las autoridades israelíes impedían la salida de Gaza a los familiares de los militantes de esa milicia islámica que necesitaran tratamiento médico lo que en la práctica equivalía a una condena a muerte por el desabastecimiento de los hospitales de la franja de Gaza ahora cinco mujeres es enfermas de cáncer han conseguido que el Tribunal Supremo israelí declare esa medida ilegal corresponsal en Jerusalen Beatrice con Berry

Voz 20 16:20 desde el año pasado Israel puede prohibir la entrada en su territorio a cualquier palestino de Gaza argumentando que tiene nexos con el movimiento islamista Hamás e incluso a los enfermos que necesiten tratamiento urgente este fue el argumento usado hace algunas semanas para prohibir la entrada de cinco mujeres Rafa Díez las cinco enfermas graves y con necesidad urgente de tratamiento en hospitales palestinos de Jerusalén Este a cuatro ONG israelíes denunciaron este hecho ante el Tribunal Supremo Yeste les ha dado la razón y obliga al Estado de Israel a permitirles la entrada la justicia ha estimado que ninguna de ellas representa un peligro para la seguridad de Israel y que negarles el acceso atenta contra sus derechos suma

Voz 0738 17:02 los fundamentales ya que sus vidas está

Voz 20 17:05 en peligro las ONG se han felicitado por la decisión de la justicia israelí y que sienta un precedente humanitario inédito han recordado además que el Gobierno israelí está aplicando un castigo colectivo contra Gaza y que en muchos casos se opone al derecho internacional según estas ONGs además en el primer trimestre de este año Israel ha denegado la salida de Gaza a más de ochocientas personas argumentando que tenían relaciones con miembros de Hamás

Voz 0689 17:32 la ONU abre la puerta a investigar a las Fuerzas Armadas de Myanmar por la persecución de los rojilla si investigadores de de Naciones Unidas han encontrado indicios sólidos de que los militares birmanos intentaron poner en marcha un genocidio contra esa minoría islámica en un país de mayoría budista

Voz 1161 17:47 a Messi o la misión investigadora dice uno de los responsables de la misma concluye que las violaciones fundamentalmente perpetradas por el aparato militar

Voz 0689 17:57 no deben ser investigadas por la justicia

Voz 1161 18:00 la Nacional remitidas al Consejo de Seguridad porque hay miles de genocidio crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra

Voz 0268 18:08 unos crímenes que se engloban dentro de una campaña sistemática de limpieza étnica llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Myanmar con indicios claros de genocidio intencionado de acuerdo con el informe de la ONU un informe que afirma que la minoría religiosa vive desde hace años en una situación permanente de opresión severa que entre otras cosas incluye torturas esclavitud sexual y asesinatos masivos con el fin de expulsar a los rojillos del país y lo están haciendo según la ONU por la pasividad de la jefa de Gobierno que lamentan que no haya hecho nada para detener la campaña de violencia que ha provocado ya el éxodo de más de setecientos mil roja indias a Bangladesh

Voz 0689 18:40 es una información de Ana Rebollo y Álvaro Sámano

Voz 21 18:43 año

Voz 1161 18:47 los oyentes de la Fuente terminamos de debatir sobre los límites del humor bon día

Voz 0689 18:51 buenos días yo sí desde Barcelona

Voz 22 18:53 yo creo que al final el noventa por ciento de los chistes serrín ríen de alguna situación de algún colectivo raza lema hecho histórico incluso creo que eso nos ayuda a llevar mejor ciertas cosas

Voz 3 19:08 si al final de uno mismo yo creo que es bueno sí que es verdad que seguramente reírse de ciertas cosas debería deberíamos de dejar de hacerlo pero creo que con la evolución de la sociedad dejaremos de hacer ciertos chistes lo que querría decir que que hemos evolucionado bienvenido a Chus y Rosa Madrid

Voz 23 19:24 yo creo que el humor sí tenía que tener unos límites lo que es insultante y humillante para algunas personas habría que medirlo con un poquito de de cuidado porque una cosa es el humor del que soy muy partidaria y aguanto mucho y otra cosa es que la gente se sean padre en decir que sólo cuando realmente lo que quieren es ofender a otras personas

Voz 1161 19:49 de Alicante

Voz 24 19:51 aunque la evolución intelectual de las personas de cualquier país son la opción que fluya la libertad de prensa la lectura el entendimiento el diálogo mientras no se recurra al insulto o la amenaza que vivan las libertades de la palabra obra estado pueden día

Voz 1161 20:08 gracias y buen día todas

Voz 24 20:10 la Cadena SER

Voz 25 20:12 hoy por hoy

Voz 2 20:21 hoy

Voz 27 20:22 euro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:27 qué tal buenos días con veintitrés grados hasta ahora en el centro de Madrid abogó porque la previsión anuncia cambios bajan ligeramente las temperaturas se esperan chubascos tormentosos esta tarde ochocientos alumnos van a empezar este año el cole entre cascotes por primera vez la Consejería de Educación pone cifra a las familias perjudicadas por los retrasos en las obras comprometidas para el inicio

Voz 12 20:48 el curso escolar a pesar del cambio en los pliegos de contratación de la

Voz 1275 20:50 empresas que se adjudican esos trabajos hay siete centros que no estarán listos para dentro de diez días para el siete de septiembre que es cuando comienzan las clases eso sí educación esta vez no mandará a ningún alumno a otros colegios Javier buenos días

Voz 1161 21:04 buenos días del consejero de Educación se muestra satisfecho porque no habrá alumnos desplazados porque veintiséis obras y que llegarán a tiempo pero hay siete que no el comienzo de curso va a plantear algún tipo de problema a los ochocientos alumnos que estudian en estos siete centros Rafael Van gritan consejero de Educación

Voz 3 21:20 ninguna de esas cuarenta y siete obras impliquen el desplazamiento con ruta de los niños de los jóvenes que acudan a los colegios a los institutos en veintiséis de ellas vamos a llegar a tiempo para escolarizar tan sólo habrás siete centros necesitan digamos

Voz 1161 21:39 en plan B un plan B que consiste como explicó el propio Van que en una reorganización de espacios que no son aulas pero que temporalmente y circunstancialmente se van a utilizar para impartir las clases como puede ser por ejemplo los comedores y también los pasillos sobre las infraestructuras educativas ha señalado que en lo que va de legislatura han hecho ciento cincuenta y uno actuaciones treinta y cuatro de ellas han sido obras nuevas ciento diecisiete han sido ampliaciones

Voz 1275 22:02 el gato CCOO cree que hay más alumnos afectados por estas obras inacabadas hablan de quince mil y aseguran que denunciarán ante los tribunales a cada uno de estos centros afectados como ya hicieron con los retrasos en las obras del colegio Miguel de Cervantes de Getafe también denunciarán todo esto ante la Inspección de Trabajo Isabel Calvin es la secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones

Voz 5 22:22 a las denuncias centro a centro para poner en conocimiento por vía administrativa de los incumplimientos de de la del Real Decreto requisitos mínimos y esto lo haremos por la vía que hay ante los tribunales de lo contencioso administrativo y por otra parte vamos a poner en conocimiento de inspección de abajo cada unos de los incumplimientos de la ley de prevención de riesgos

Voz 1275 22:51 el consejero de Educación a Rafael sangre que le preguntamos también ayer por los retrasos en el pago a los profesores asociados de másteres de la Universidad Rey Juan Carlos que no cobran desde que estalló

Voz 12 23:01 el caso Cifuentes dice el consejero que lo van a investigar no lo conocíamos

Voz 3 23:07 investigué y preguntaremos sobre ello en cualquier caso también tengo que decir que es responsabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos que es la que tiene la potestad a la hora de pagar a sus profesores por supuesto pero en cualquier caso nos interesamos por ello

Voz 12 23:22 el martes veintiocho de agosto más noticias en titulares y la Comunidad de Madrid no asume responsabilidades por el retraso en las obras del

Voz 1161 23:29 estadio del Rayo Vallecano que han obligado a cerrarlo de forma temporal a cancelar el próximo encuentro con la lucha contra el Athletic de Bilbao ahora la Liga el Rayo deben buscar una nueva ubicación para jugar los partidos

Voz 1275 23:39 dietario general de los socialistas madrileños cree que la conversación entre Pedro Sánchez y Carmena es un ejemplo de normalidad democrática en declaraciones a la SER José Manuel Franco asegura que no va a depender de la alcaldesa que el PSOE presentará un candidato elegido

Voz 1161 23:52 es es un anciano de ochenta y dos años se encuentra en estado muy grave tras ser atropellado por un autobús de la EMT en la capital el hombre iba a coger el autobús tropezó al subir y su pierna se quedó atrapada entre el bordillo el vehículo justo cuando éste arrancaba el autobús le ha pasado por encima y le ha dejado la pierna en estado catastrófico

Voz 1275 24:08 el Ayuntamiento de Mattel Pino estudia la posibilidad de que los corredores de su vuelo encierro lleven casco el próximo año además hoy a las once de la mañana se celebra el primer encierro de San Sebastián de los Reyes Ése sí que es con toros de cuatrocientos efectivos van a velar para que cese desarrolle con normal

Voz 2 24:22 Díaz

Voz 1275 24:28 punto siete y veinticuatro Bausa echar otro vistazo a las carreteras deje de Alfonso Martínez buenos días buenos días a esta hora

Voz 28 24:36 encontramos tráfico intenso principalmente las entradas a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la A cinco a la altura de Alcorcón y la seis a su paso por el Plantío en la M cuarenta densidad circulatoria en la zona de Villaverde hacia la cuatro y entre Vallecas y Coslada sentido A dos detenciones Por último en la M50 en Boadilla del Monte dirección a las seis

Voz 1275 24:58 como despierta el tráfico en la capital pantalla Lourdes Solís buenos días

Voz 8 25:02 bueno Amanecer de martes con tráfico fluido en la ciudad un poco más intenso en los puntos de entrada por el nudo sur de la M treinta producirán cortes puntuales Paul operación asfalto en las calles General Pardiñas desde Diego de León hasta Juan Bravo y en la calle Maldonado del distrito de Salamanca en Villaverde en gigantes y cabezudos y avenida de la felicidad mientras en Puente de Vallecas se trabaja en las calles Puerto de Monasterio Hernández Matt y camino de Valderrivas

Voz 29 25:45 cariño y también te duele la cabeza te vas a sorprender me he dicho

Voz 30 25:53 viva Boston la disfunción eréctil la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Eric Ruth con los últimos avances científicos llaman nueve cero dos nueve cero tres cinco cinco cinco o incurra en hasta un pastor

Voz 31 26:07 es la diferencia entre lo que creado a recibir y lo que recibes en cualquier central sabemos que es la Caritat y la cuidamos para que siempre obtenga su mayor experiencia Quality un servicio Quality en tecnología precio y financiación Duke personal Quality busca tu clínica con clínicas coinciden tal punto com suponen novecientos ochocientos veintitrés quinientos cuarenta y seis Quality dental

Voz 9 26:31 sí de la vuelta al cole con León

Voz 1161 26:33 líder en papelería tres capturarlos

Voz 32 26:35 mejores precios mira qué tesoros cuaderno Guerrero a cuatro ochenta hojas tapa blanda cincuenta y cuatro céntimos que Arteta clasificadora Polly propio Leno trece divisiones dos con noventa y nueve busca tu Holder más cercano en punto es los mejores tesoros están en Faulkner les vender tu coche

Voz 10 26:52 compara si alguien te paga más vena ocasión Plus mejoramos cualquier tasación mejor precio garantizado pago y el acto o en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Alcalá de Henares lleno casi un plus punto com

Voz 33 27:07 Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus

Voz 34 27:16 Nico sacan lo mismo échale una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 12 27:27 si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños dice un lujo en Gilmar Nos ocupamos de todo para que usted sólo se dedique a lo importante disfrutar de la ilusión de cambiar de casa

Voz 2 27:38 novecientos ciento veintiuno novecientos Gilmar de toda la vida un lujo

Voz 35 27:44 la única andinas del Madrid

Voz 1275 27:48 la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar más de seiscientos mil euros en dos años procedentes de multas impuestas al locales de toda la región que venden alcohol fuera del horario permitido el motivo el Tribunal Supremo de Justicia está anulando estas multas anulado más de veinte en dos años porque los agentes de policía no suelen identificar por ejemplo a la persona que ha comprado la bebida Alberto Pozas

Voz 0055 28:09 los últimos dos años el Tribunal Superior de Madrid ha tumbado veintidós multas que suman en total seiscientos sesenta mil euros y en todos los casos lo ha hecho por la misma razón ni los agentes de policía que observaron los hechos ni tampoco después la Comunidad de Madrid que tramita las sanciones identificaron a la persona que compró las bebidas eso dicen los jueces causa indefensión a los comercios multados porque les quita una prueba fundamental para poder demostrar su inocencia y recabar ese dato es obligación de los agentes de policía la otra cara de la moneda son otras tres sentencias en las que los jueces han confirmado la multa porque en esos casos la policía sí dejó por escrito la identidad del comprador

Voz 1275 28:41 está a punto de acabar el mes de agosto anunciado centro de acogida de inmigrantes que anunció Carmena sigue sin estar listo o no sólo no ha pasado aún la Inspección Técnica de Edificios sino que además el Ayuntamiento de Madrid ni siquiera firmado el convenio con CEAR la Comisión Española de Ayuda al Refugiado a quiero ofreció la gestión de este centro en CEAR dicen que no firmará nada sin que todas las trabas estén superadas y sin que éste ha asegurado el bienestar de las personas que acogerían en su mayoría mujeres y menores Paco Garrido portavoz de esta asociación

Voz 36 29:08 nosotros estamos muy preocupados porque entendemos que el Plan General de Ordenación Urbanística de Tres Cantos permite como asisten otros centros en la misma localidad la ubicación de este centro recordemos que su centro internacional educacional que igual que en el pasado en ese mismo una habitación Corona enojado peregrinos

Voz 0689 29:32 la organización asegura que él

Voz 1275 29:34 cuarenta años nunca se habían encontrado con una barrera de este tipo llaman al sentido común para desbloquear una situación que dicen no tiene ningún sentido o veintitrés grados a esta hora en el centro de Madrid

Voz 37 29:59 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 2 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:13 te iba a más la escalada xenófoba en Alemania sonido de esta noche en la ciudad alemana de que Michel donde unos dos mil neonazis han salido a la calle por la muerte de un ciudadano alemán en una pelea una muerte porra que han sido detenidos dos hombres de nacionalidad siria e iraquí sobre esta manifestación titula hoy liberación en portada el veneno xenófobo Danny De la Fuente buenos días buenos días es el titular sobre una fotografía

Voz 1161 30:40 de manifestantes nazis Italia Alemania Hungría Suecia se extiende la xenofobia por toda Europa gracias a los gobiernos populistas de extrema derecha advierte el diario galo a estos extremistas tanto políticos como en los que se manifiestan en las calles no les interesa saber la verdad de lo que ha ocurrido en Ken Nits advierte el alemán Süddeutsche sólo les interesa explotar la muerte del joven alemán con bulos en la red para incendiar las calles contra refugiados y otros migrantes por cierto y a propósito de inmigrantes si discriminación Aimar The Independent ha hablado con el chico gay iraquí al que Austria le denegó la solicitud de asilo por no creerse que fuera gay dice que las autoridades austriacas a pesar de que en las seis horas de entrevista le prometieron confidencialidad y de que les ha advertido de que su familia no saben que era gay las autoridades austriacas se pusieron en contacto con su padre en Irak para preguntarle si su hijo era gay el padre lo negó diciendo que había traído novias a casa

Voz 12 31:31 Austria le denegó la solicitud por estar fingiendo

Voz 1161 31:34 su homosexualidad le dijeron ahora este chico que se llama firmas de veintisiete años tiene miedo de volver a Irak porque al haberse al haberle sacado las autoridades del armario su vida corre más peligro todavía incluso entre su propia familia termino en Estados Unidos Paul Krugman advierten el New York Times de que Estados Unidos está en riesgo de convertirse en otra Polonia o Hungría donde se han establecido unos regímenes que mantienen en la forma las selecciones pero que se han cargado la independencia del Poder Judicial han suprimido la libertad de prensa han institucionalizado la corrupción deslegitimado toda crítica

Voz 0027 32:05 en España la fiscalía investiga los Mossos d'Esquadra

Voz 0689 32:07 era por identificar a quienes retiran lazos

Voz 0027 32:09 amarillos es el titular esta mañana del diario El País Javier Alonso

Voz 12 32:13 esto diario en Asobal lo que la Generalitat ha rechazado tratar con Interior de la Junta de Seguridad los episodios de tensión a raíz de esos lazos La Vanguardia asegura que la fiscal que la Fiscalía controlará a los Mossos al pulso por los lazos y El Mundo que el fiscal presionar los Mossos por perseguir a quienes quitan lazos pero el principal titular del mundo de esta mañana lo dedica a la demanda de Puigdemont contra Llarena en Bélgica está basada dice esto diario en una traducción falseada aseguran lo que convierte a una frase que el magistrado pronunció incondicional en una aseveración rotunda sobre Cataluña dos cosas más una entrevista a Pedro a Teodoro García Egea en ABC en la que el secretario general del PP asegura que el proceso independentista está en vía muerta que sólo le queda dice literalmente la violencia y también un editorial de La Vanguardia que califica como un error un despropósito los paros que la ANC baraja convocar en el primer aniversario del uno de octubre sospecha hasta diario que produciría más daños que vienes y apela según La Vanguardia sólo a medio país al que dice apelar a la mitad independentista del editorial del país se fija en otro de los grandes debates que vendrán este otoño los presupuestos este diario cree que el PP no debería vetar el techo de gasto usando su mayoría absoluta en el Senado introducido en dos mil doce ya que para el país distorsiona el sistema pensado en la Constitución y terminamos en el diario punto es que publica la sanción que Correos ha impuesto a una trabajadora atención Aimar por ausentarse diez minutos para ir al baño de una jornada de paros le descuentan en total noventa y seis céntimos de la nómina hay argumenta la empresa pública que no siguió el procedimiento adecuado

Voz 0027 33:46 la ex mujer del hombre que atacó la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Cornellà ha escrito una carta en la que asegura que su ex marido que era un hombre bueno y cariñoso reconoce que no estaba pasando un buen momento pero niega haber dicho ella que su ex marido fuera gay que estuviera acomplejado por ello y por los problemas que va a tener en caso de que la comunidad musulmana ACS diera cuenta de radio

Voz 0706 34:09 Barcelona Frederic Vinçent la mujer también dicen esta carta que para nada es lo que se van contando sobre su exmarido niega así que fuera terrorista desmiente lo que ella misma había declarado a la policía recordemos que según fuentes policiales la mujer había contado los agentes que el hombre era homosexual y que tenía intención de suicidarse ahora lo niega y según dicen a la SER fuentes de su defensa el motivo del cambio es que hay presiones de la familia del hombre que según dicen no podrían entrar por el rito musulmán en caso de que se hubiera suicidado

Voz 0027 34:37 en Santander la oposición ha denunciado en los tribunales a la actual alcaldesa Gema Igual del Partido Popular por supuesto delito de malversación de fondos y corrupción en la concesión del nuevo y fallido proyecto de transporte público de la ciudad ese proyecto de transporte apenas ha durado seis meses hace unos días tuvo que ser cancelado se ha llevado por delante más de siete millones de euros públicos Radio Santander Fermín Mier

Voz 12 34:59 denunciase denunciase es trabaja ayer en sede judicial defiende esta concejala de la oposición que la alcaldesa ha cometido presuntamente varios delitos en la gestión pública del proyecto malversación de fondos públicos tráfico de influencias contratos irregulares la concejala en concreto que ganemos tiene en el Ayuntamiento de Santander quiere que la Justicia investigue si la alcaldesa ha beneficiado a filiales del grupo empresarial alza con contratos millonarios adjudicados a dedo para la compra de nuevos autobuses o la prestación del servicio de algunas de las

Voz 1161 35:27 líneas la oposición también ha denunciado ante el juzgado

Voz 12 35:29 la instrucción los contratos sin concurso firmados con el grupo de transporte de la Universidad de Cantabria grupo que por ejemplo recibió el encargo de evaluar el funcionamiento del sistema de transporte que previamente había diseñado como un gesto

Voz 0027 35:43 normalidad democrática así en el PSOE de Madrid la llamada de teléfono que Pedro Sánchez hizo este verano a Manuela Carmena una llamada en la que según publicaba ayer El Confidencial Sánchez animo a la alcaldesa a repetir en las elecciones del año que viene como candidata de hora Madres Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 36:00 buenos días dice el secretario general de los socialistas madrileños que es normalidad democrática que el presidente del Gobierno hable con la alcaldesa de Madrid es de lo más normal no va más allá José Manuel Franco en Hora catorce Madrid asegura que el PSOE no va a esperar a que Carmena decidan si se presenta o no a la reelección para nombrar a sus candidatos

Voz 38 36:16 está que va a estar pendiente de lo que hagan otros partidos a otras posibles candidaturas nosotros siempre siempre la señora Carmena no se presente presenten aquí en presenten otras fuerzas políticas nosotros presentaremos como candidato que es decidían las bases y que será un candidato o candidata ganador o ganadora

Voz 1275 36:33 habrá Primarias confirma Franco aunque no saben aún la fecha ni tampoco los nombres de quienes estarán en la pugna por la alcaldía de Madrid

Voz 0027 36:40 la Policía Local de oliva en la provincia de Valencia desmonta la versión de una supuesta agresión a un hombre que según él recriminó a un grupo de jóvenes que colgarán una por la independencia de Catalunya pero la policía asegura en un informe que no se exhibió ninguna pancarta independentista y que la agresión no tuvo nada que ver con contenido político Radio Valencia Elio García

Voz 39 37:00 efectivamente el Ayuntamiento de Olivas ha basado en los informes policiales para afirmar que la presunta agresión a un hombre de setenta y cinco años que hubo durante el festival de música fíjate el Sound fue una pelea entre un vecino de oliva y otro francés que huyó todavía no se ha identificado el alcalde de Oliva David González que visitó al agredido condena cualquier tipo de agresión en cualquier caso el alcalde sostiene que no había una pancarta que pidiese libertad para los presos políticos catalanes sino una qué hacemos

Voz 0738 37:27 la va a favor del feminismo en el escenario hace

Voz 39 37:29 hoy mismo el presunto agredido no ha presentado todavía ninguna denuncia

Voz 0027 37:37 una mujer de treinta y ocho años ha sido detenido en Palma por obligar a su hermana a vivir durante dos meses en el rellano del piso que compartían Radio Mallorca Lucía Bórquez

Voz 0738 37:47 los hechos se produjeron el domingo cuando la sala del cero noventa y uno recibió una llamada de un hombre que afirmaba que una de sus hermanas no dejaba entrar a la otra en el domicilio común una patrulla se dirigió al inmueble y en contra los dos hermanos en la calle el barón les explicó que una de sus hermanas le había quitado las llaves de casa a la otra no le dejaba entrar este hacía dos meses obligándola a vivir en el portal del edificio los agentes constataron parte del relato ya que encontraron los objetos personales de la víctima en el portal al tener indicios de la comisión de un presunto delito de coacciones los policías detuvieron a la hermana que se encontraban en el interior de la vivienda la mujer reconoció que había echado a su hermana de casa quise justificó en que ésta era problemática le generaba muchas molestias

Voz 0027 38:33 el jugador de el Básquet Coruña Larry Abia ha denunciado en sus redes sociales que no alquilaron un piso en la ciudad gallega únicamente por ser negro relata así era el primer cliente del día diez minutos antes a la cita aparecieron dos personas que a pocos metros Noemí susurrar nos el alquiler a ese dile que no que este color Radio Coruña Isabel orado posteriores

Voz 0808 38:54 días Larry Abia al jugador del Leyma Coruña ha relatado en Twitter así que no quisieron alquilar un piso por ser negro explica que llegó a la cita para ver la vivienda que el primer cliente de hay que aparecieron puestos personas mayores que susurrar a pocos metros del eso de no sé lo Quiles a ese dile que no que es negro es de color ante su sorpresa le espetaron que había alquilado el piso una media hora antes el jugador ha querido denunciar públicamente este caso para incidir en lo mucho que queda por avanzar en la lucha contra la discriminación lógicamente la alero valenciano ha recibido numerosos mensajes de apoyo del baloncesto español

Voz 0027 39:29 han pasado cuatro décadas desde el accidente del aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife cuarenta años después ha aparecido en una finca de La Laguna una pieza de uno de los aviones siniestrados la encontró el dueño del terreno mientras todo rozaba Se trata de una cuña metálica hecha con uranio empobrecido Radio Club tener efectos palmero buenos días Aimar curiosas

Voz 0760 39:49 ante el objeto de veinte centímetros de largo por diez de ancho fue encontrado en una finca situada a unos cinco kilómetros del aeropuerto según aseguraron los vecinos la propiedad donde apareció esta pieza perteneció anteriormente a un bombero se trata de un contrapeso utilizado de las superficies de mando de uno de los aviones Kone comerciales y finalmente pese a las especulaciones se determinó que presentaba una baja tasa de radiactividad porque como marcan los protocolos se acotó las zonas Se desalojos

Voz 0738 40:13 incluso una vivienda cercana para realizarla corren

Voz 0760 40:16 poniente mediciones

Voz 0738 40:22 buenos días en el sorteo del triple de la ONCE de ayer el número premiado

Voz 2 40:31 una olvidas que participar en las Juegos de Lance colabora con su labor social viven los trío de Lucia tú vendedor

Voz 0738 40:38 también en puntos de venta autorizados o fue constante punto es en la ONCE Nos mueve Trillo sean que tenga son grande

Voz 40 40:48 la cinta tiene un momento y parate a pensar si eres buen conductor por qué te han subido el precio del seguro del coche vente a la mutua con tu seguro de coche bajamos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto Gary viva Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en moto a punto es

Voz 41 41:10 buenas vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias por David tan rápida no te preocupes has sufrido algún robo no pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía hay gente aprovechándose para meterse a vivir y no quiero que lo hagan en la mía pues tranquila porque una vez la mejor manera para evitar que sí

Voz 42 41:23 la protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 2 41:35 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 41:39 siete y cuarenta y uno de la mañana seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 2 41:43 Wagner Guinozzi el deporte en Hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 0027 41:51 Ferrer se ha despedido de su último torneo grande de la peor manera teniendo que retirarse ante Rafa Nadal por una lesión Sampe

Voz 1161 41:58 dejará el tenis tras el próximo Abierto de Madrid a su idea estarás último Grand Slam pero no ha aguantado en el segundo set ha dicho adiós ante Nadal que pasa a la segunda ronda domina Eva el manacorí seis tres y el segundo era para Ferrer cuatro tres cuando tuvo que dejar los Rafa valoraba la carrera David Ferrer pese a no tener ningún grande en su palmarés algo que achaca a la mala suerte por la generación con la con con lo que ha competido

Voz 2 42:18 hay jugadores que han sido muy bueno si Canorea nombrando que creo que David no no no ha tenido suerte ha habido guía que cuadro jugadores especialmente tres prácticamente todos los torneos importantes durante los mejores años de David Ferrer explicaba las razones por las que se marcha

Voz 43 42:37 el que no pudo mantener la regular

Voz 2 42:39 yo no puedo jugar más de uno o dos partidos y claro así no puedo tener un buen ranking por jugar con los mejores torneos con los mejores jugadores ya no tengo esa fuerza física para hacerlo que no quieras que no pueda

Voz 1161 42:52 así pese que su idea es terminar su carrera en España disputando el Godoy el Abierto de Madrid al que tras romperse el sóleo puede haber sido en los últimos minutos como tenista profesional clasificados en esta ronda también Fernando Verdasco que se imponía a Feliciano López en otro duelo de españoles también Roberto Carlos yes Garbiñe Muguruza Lara Arruabarrena y eliminados además del propio Feliciano Albert Ramos Roberto Bautista Tommy Robredo y Sara Sorribas en la jornada de este martes Jaume Munar se medirá al belga Jean Marcel Granollers al portugués

Voz 12 43:19 los a USA a Pablo Carreño al tunecino yazidí ubicarla

Voz 1161 43:21 Suárez a la estadounidense Nicole Gibbs en cuanto al fútbol ancho se completaba la segunda jornada de Liga en Primera dos resultados Levante uno Celta dos y Athletic dos Huesca dos Real Madrid Barça son los dos únicos con seis puntos Sevilla y Espanyol también están en puestos Champions avanzan Athletic y Huesca a los de Europa League el descenso es para Betis con un punto junto a Éibar y Rayo Vallecano que aún no han puntuado y no podrá sumar el Rayo el próximo fin de semana porque ha quedado aplazado su partido ante el Athletic por las deficiencias detectadas en Vallecas en el partido ante el Sevilla y que ha obligado a la comunidad cerrar el estadio hasta que acaben las obras en el Larguero el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid Javier or caray explicaba el porqué de ese cierre de Vallecas

Voz 38 43:55 que ha habido unas estancias que han sido distintas a las que que ocurrieron en el partido anterior la empresa constructora ha solicitado una prórroga para enfermiza los trabajos debido a que entre los trabajos que han realizado pues han tenido que han salvo surgido más obras y más trabajos a realizar que ha provocado un retraso nuestro eh

Voz 1161 44:15 el presidente Raúl Martín Presa pide soluciones

Voz 44 44:18 el TAS minimizar el daño que está sufriendo

Voz 38 44:20 el rais su afición pues intentar el Inter

Voz 44 44:23 se finca de habilitar es que se trabajó tú no trabajara dos si se si es habilitar los fines de semana es decir intentar intensificar las obras para intentar tener el campo acortar los plazos de tenerlos el día veintidós eso sí siempre y cuando no se pierda ni un ápice de calidad

Voz 1161 44:39 la demora concedidas hasta el quince de octubre con lo que aparte del partido del próximo fin de semana queda en el aire a otros dos más ante el Alavés el veintidós de septiembre ante el Espanyol el veintiocho para los que se podría estudiar el cambio de orden de equipo local para jugarse primero en Vitoria Barcelona o el que se disputase en en otro estadio de la Comunidad de Madrid Bien Se completaba anoche la segunda jornada en Segunda con el Rayo Majadahonda cero Mallorca uno y Málaga en Mallorca ahora liderarán con seis puntos del mercado sigue activo el Barça hoy cerrara la cesión de Alcácer al Dortmund por dos millones con opción de compra de otros veinticinco sigue sonando el francés Pogba Gerard Piqué lo valora no es de hombres lo que sé es que poco a su gran jugador que ahora mismo está en el Manchester United veremos si en el futuro quiere cambiar de equipo no lo sé por supuesto nosotros estaríamos felices depende de en el Barça porque

Voz 12 45:21 eh queremos que los mejores jugadores están aquí pero respetamos al Manchester United porque su club que hasta que los soplo digan algo ex jugador del de año

Voz 2 45:30 eso Manchester