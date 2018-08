Hoy por Hoy (28/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 a las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 0027 00:16 buenos días el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha hecho esta madrugada desde Chile una defensa cerrada de por qué el Estado debe correr con la cuenta de la defensa del juez Llarena ante la demanda que los independentistas han presentado contra él en Bélgica

Voz 3 00:28 es una cuestión de defender a un juez o a otro juez con nombres y apellidos es una cuestión de que el Estado de lo que tiene que hacer es defender su soberanía jurisdiccional cuando ésta se ve puesta en cuestión desde luego el Gobierno de España desde el primer minuto ha tenido claro que ésta no es una cuestión privada esto es una cuestión de Estado y que en consecuencia el Estado va a actuar en defensa de los intereses de su soberanía jurisdiccional

Voz 0027 00:55 Sánchez daba por zanjada si la polémica en torno al proceso belga en esa rueda de prensa nada más llegar a Chile junto al presidente del país Sebastián Piñera Sánchez ha anunciado además que reunirá el Consejo de Ministros una vez en Cataluña y otra vez en Andalucía antes de que termine el año y ha defendido la legitimidad de la fiscalía para investigar a los Mossos d'Esquadra que identificaron a quienes quitaban lazos amarillos en varias ciudades catalanas Toni Castejón Secretario general del Sindicato de Mossos d'Esquadra anoche en Hora Veinticinco

Voz 4 01:23 de eso transparente no no creemos que haya nada irregular si la policía actuó es por algo hice alguna vez sean este tipo de casos son otros porque hay una mala actuación policial pues somos los primeros que pedimos que esto no suceda ICA de transparencia hay viajes tienen que tomar alguna medida cautelar contra un agente

Voz 5 01:40 se lo tomaran

Voz 0027 01:44 es martes veintiocho de agosto y hoy se reúne por primera vez la comisión de expertos que ha convocado el Gobierno para recuperar en España la justicia universal Carolina Gómez

Voz 0268 01:53 se buscará la fórmula para que los tribunales vuelvan a tener capacidad de perseguir crímenes de lesa humanidad en el extranjero una capacidad que cercenó el Partido Popular durante el primer Gobierno de

Voz 0027 02:01 el consejero de Fomento de Castilla y León Juan Carlos Suárez Quiñones del Partido Popular adelantó información sobre otras cuatro obras al todo poderoso constructor José Luis Uribarri según informó este a su hija en una conversación telefónica interceptada por la policía este consejero de Fomento es el mismo que en febrero de este año llamó a Ulibarri para ofrecerle el contrato de construcción de una carretera sin pasar por un concurso público

Voz 1275 02:24 esta limpieza irregularidad de la actuación imite somos tan importante porque en esta vorágine de conversaciones grabadas parece que todo vale y todos lo mismo

Voz 0027 02:32 dirán que todo fue legal iba a tener que dar explicaciones derecho explicaciones parlamentarias por ello pero hoy eldiario punto es pública que este consejero Suárez Quiñones unos meses antes en julio del año pasado se reunió con Ulibarri según le contó el empresario horas después a su hija el consejero le dio información sobre cuatro obras buenas que iban a sacar de cuatro obras buenas es literal y de hecho sin saber que la policía estaba grabando Ulibarri le asegura su hija que en un momento de la comida con el consejero hablando de esas obras el consejero le dice al constructor hace una foto de esto sobre migraciones reflexión del ministro Borrell

Voz 6 03:18 problemas migratorios Nos tienen abierto con la crisis migratoria es una crisis que toca a la naturaleza identitaria de a la sociedad Iggy la estructura mental de las sociedades europeas hoy no está preparada para recibir una emigración de más estamos hablando de estamos recibiendo la emigración cuando realmente estamos recibiendo sea cuenten alguna

Voz 0867 03:49 escenas de niños en Alemania cientos de neón

Voz 0027 03:51 CIS marcharon anoche en la ciudad de Cambridge al este del país allí los ultras habían salido horas antes a la caza del inmigrante en batidas xenófobas tras la muerte de un alemán por la que están detenidos son sirio Junio

Voz 7 04:06 aquí lo mataron supuestamente en una pelea en una fiesta popular

Voz 0268 04:13 el ministro del Interior adelanta alemán de Sajonia ha advertido de que esta cayendo en una intolerable intoxicación xenófoba acrecentada por la difusión de mentiras por parte de la extrema

Voz 0027 04:21 sí han causado estupor decepción estas palabras

Voz 8 04:25 una cosa es cuando se manifiestan

Voz 0027 04:27 no

Voz 8 04:27 que si son obstante cosa dar con la psiquiatría o no

Voz 0027 04:33 porque ha recomendado recurrir a la psiquiatría cuando los padres constaten una tendencia homosexual en sus hijos durante la infancia

Voz 0268 04:40 le contesta Violeta Herrero de COGAM madre de una niña transexual dentro

Voz 9 04:44 de de las cosas que te veas muchas personas con mil que son creyente

Voz 7 04:50 sí creo que

Voz 10 04:51 claro este tipo de manifestaciones puede hacer mucho daño a estas personas si quiere proteger a los niños hay otras maneras de hacer nada

Voz 7 04:59 el general Augusto o protegerlas de otras cosas pero no desde luego de que sea no no mucho

Voz 0027 05:07 Rafa Nadal está en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos tras el abandono de David Ferrer por lesión Juan Antonio Sanz

Voz 1161 05:13 pero en los que podrían haber sido sus últimos minutos como tenista profesional tras romperse el sóleo ante Nadal y abandonar con seis tres y tres cuatro en el marcador Ferrer duda de su futuro más próximo

Voz 6 05:22 con el objetivo es Juan Hoffman Capio Crumb sabedores Acapulco Iker socavar en España Barcelona y me gustaría hacerlo ahora el chasis de tiempo para para estar con mi familia y arrancar

Voz 1161 05:34 hola arrancar clasificados en esta ronda Fernando Verdasco que se imponía Feliciano López también Roberto Carvalho es Garbiñe Muguruza Lara Arruabarrena eliminados también Albert Ramos Roberto Bautista Tommy Robredo y Saras horribles en la jornada del martes jugarán Jaume Munar Marcel Granollers Pablo Carreño y Carles

Voz 0027 05:49 parecía anoche estuvo en el Larguero Alberto Contador explicando la propuesta que horas antes le había trasladado a la ministra de Justicia para que se castigue con dureza la omisión del socorro en los accidentes de tráfico las muchas veces que un conductor se da a la fuga tras atropellar a un ciclista

Voz 10 06:03 a las las penas lo máximo que pueden llegar a hacer lo máximo máximo son cuatro años se indemniza con seis mil once mil euros de te baja un uno por arrepentimiento y pedir perdón en el juicio se bajan otro de dos años sin antecedentes y todos a la calle pues no es normal que salga tan barato matar

Voz 0027 06:22 exacto

Voz 10 06:25 de está cualquier persona que tenga un poco

Voz 11 06:28 de de de de de de

Voz 10 06:30 cabeza si ve cómo está ahora mismo en este sentido el Código Penal se lleva en la cabeza

Voz 0027 06:35 administra se ha comprometido a buscar el consenso entre los partidos para reformar el Código Penal se lo vamos a contar esta mañana antes nos queda el tiempo bajan un poco las temperaturas Jordi Carbó buenos días buenos días bajarán

Voz 0978 06:49 no partimos de valores tan altos que calor seguir haciendo este descenso será más pronunciado en el noroeste de la Península sobre todo por culpa de las tormentas que afectan Galicia y Asturias a lo largo del día se desplazarán por el Cantábrico y norte de Castilla y León hasta que lleguen al País Vasco y las temperaturas van a ser muy altas y cuidado con las tormentas que durante la tarde ganarán protagonismo en toda la mitad oeste de la Península especialmente al norte de Castilla La Mancha este de Castilla y León la frío

Voz 1275 07:13 coja también Navarra así como Aragón

Voz 0978 07:16 comentas que pueden llevar consigo granizo y fuertes rachas de viento de momento la costa del Mediterráneo quedará al margen de estas lluvias

Voz 13 08:03 correcta gol Hoy por hoy

Voz 0867 08:05 a través de nuestro Twitter escribía tus comentarios y opiniones ha

Voz 6 08:24 nos dábamos hemos ganado todos

Voz 14 08:30 yo pienso que si yo ganaba nadie perdía ahí

Voz 0867 08:33 Gobierno

Voz 10 08:35 con el viendo hito creo que manda

Voz 0763 08:37 como Klee Gato XXXVIII votos afirmativos treinta y uno

Voz 0027 10:31 en su comparecencia esta madrugada en Chile junto a él de del país Sebastián Piñera Pedro Sánchez ha sido rotundo al confirmar lo que ayer a esta hora no estaba claro que el Gobierno si pagará la defensa de Llarena en la causa belga en la denuncia que contra el han presentado Puigdemont y los demás huidos el presidente del Gobierno lo ha descrito como una cuestión de Estado sacaban así por tanto con estas palabras se Sánchez las ese es que ha ido haciendo el gobierno sobre este asunto enviada especial de la SER Achille y macarras pero buenos días si buenos días el presidente intento

Voz 0806 11:00 zanjar la polémica sobre la defensa del juez Llarena que obligó al Gobierno a emitir un comunicado el domingo por la tarde Pedro Sánchez ayer evitó hablar de rectificación sostuvo que desde el principio el Ejecutivo ha atendido los requerimientos del CGPJ pero sí que huyo de la ambigüedad e intentó poner punto y final a este debate

Voz 3 11:20 el Gobierno de España desde el primer minuto ha tenido claro que ésta no es una cuestión privada esto es una cuestión de Estado y que en consecuencia el Estado va a actuar en defensa de los intereses de su soberanía jurisdiccional

Voz 0806 11:33 añadió Pedro Sánchez que el Gobierno escucha esas mismas palabras Nos las habían comentado algunos miembros de su equipo durante el vuelo a Santiago de Chile en el que tuvimos un breve contacto saludo con Pedro Sánchez pero no pudimos abundar con él en la situación política de Cataluña que sí que fue el tema central de la rueda de prensa por la noche en el Palacio de la Moneda donde además Pedro Sánchez quiso respaldar la acción de la Fiscalía sobre los Mossos d'Esquadra cuenta de su actuación por la retirada de los lazos amarillos

Voz 0027 12:03 la actuación de la Fiscalía que incluso el sindicato mayoritario de los Mossos ve con buenos ojos o por lo menos no critica Frederic Vincent bon día a día a partir de que da la Fiscalía este paso de pedir información sobre los Mossos que identificaron a quiénes estaban retirando lazos amarillos

Voz 0706 12:17 es la denuncia de una asociación que se llama Impulso Ciudadano que consideraba arbitro

Voz 0027 12:21 varias de estas identificaciones incluso sin ninguna

Voz 0706 12:23 la gala a partir de aquí la Fiscalía pide básicamente información pide que le den detalles de estas identificaciones que los Mossos d'Esquadra hicieron hace diez días en Vandellòs en Tivisa en Mora de habrá también investiga la Policía Local de la que de nuevo pidió el nombra personas que pintaron en este caso sólo un lazo amarillo que había colocado el Ayuntamiento no sólo esto sino que la Fiscalía también pregunta

Voz 0027 12:43 qué pautas de actuación en estos casos

Voz 0706 12:45 que le informen de lo que vayan a hacer los Mossos a partir de ahora desde el sindicato de la policía catalana como decías Toni Castejón ve bien que se investigue si hay alguna irregularidad aunque él asegura que no hay ninguna

Voz 0027 12:58 E incluso tras este paso de la Fiscalía Partido Popular y Ciudadanos aprietan al gobierno Óscar García buenos días

Voz 1645 13:05 buenos días el Partido Popular y Ciudadanos quiere la implicación máxima del Gobierno al que exigen que actúe incluso retirando los lazos amarillos de los espacios públicos de Catalunya Pablo Casado y Alves Rivera presidentes de ambos partidos y que el Gobierno tiene que poner orden

Voz 18 13:18 no puede ser que los Mossos d'Esquadra reciban instrucciones

Voz 1645 13:21 la Generalitat que son claramente en contra de la ley

Voz 18 13:24 y que el Gobierno no haga absolutamente nada sino

Voz 19 13:26 hubiera lazos amarillos sino hubiera okupación totalitaria del espacio público

Voz 0027 13:30 si alguien no pensará que el espacio público suyo

Voz 19 13:33 no es de todos esto no ocurriría Rivero hay Arrimadas

Voz 1645 13:35 estarán en la manifestación convocada por Ciudadanos mañana en Barcelona tras la agresión sufrida por una mujer que quitaba lazos amarillos pero a Carles Puigdemont le parece que algunos partidos están flirteando con la violencia

Voz 20 13:46 y aún hay otros una minoría muy pequeña muy pequeña que no representan ni tan sólo la voluntad de aquellos que se oponen a la independencia de Cataluña que prefiere utilizar la violencia otro mensaje para los partidos políticos que están flirteando con la violencia que tengan cuidado porque en Cataluña esto nunca será aceptado

Voz 1645 14:04 desde Podemos la portavoz adjunta en el Congreso Ione pelar entiende que poner lazos que hay muchos mecanismos democráticos y políticos para canalizar el desacuerdo con estos símbolos independentistas

Voz 0027 14:17 símbolos la ocupación del espacio público cómo deben actuar los distintos cuerpos policiales en episodios relacionados con los lazos era algo que el Ministerio del Interior quería tratar con la Generalitat en una reunión de la Junta de Seguridad en Cataluña pero el Govern ha contestado ya que no Fredrik

Voz 0706 14:32 así el conseller Calvo ha enviado una carta al ministro del Interior en la que le propone un orden del día para el encuentro de la Junta de

Voz 0027 14:38 seguridad básicamente incluye temas entre terroristas

Voz 0706 14:40 puntos pendientes de la anterior reunión como aquello de la integración de los Mossos d'Esquadra en Europol al final al final de la carta el conseller afirma que no es necesario que en esta reunión se hable de orden público

Voz 1645 14:51 la cuestión de los lazos porque según defiende el

Voz 0706 14:54 durar de Interior es competencia exclusiva de la general

Voz 0027 14:57 that must también reclama saber qué medidas disciplinarias

Voz 0706 14:59 ha tomado el Gobierno contra por ejemplo policías guardias civiles supuestamente involucrados en algunos incidentes esto mismo lo preguntó el propio president Torra a la delegada del Gobierno Teresa Cunillera a principios de agosto Cunillera respondió justamente ayer lo hacía para pedirle a Torra que se aíslen las actuaciones que dañan la convivencia e insistir que estas cuestiones donde habría que tratar las el marco idóneo es precisamente la Junta de Seguridad

Voz 0027 15:21 el previsible incremento de esta tensión política en Cataluña a medida que se acerque por ejemplo primero la Diada en después el aniversario desde el uno de octubre ese previsible aumento de la tensión política va a condicionar seguro las negociaciones del Gobierno con los partidos independentistas a los que necesita para sacar adelante los presupuestos y en las últimas horas fuentes del equipo de Pedro Sánchez han insistido en que presupuestos habrá que probablemente se aprueben en noviembre Inma

Voz 0806 15:45 si la Moncloa se esfuerza en lanzar un mensaje de continuidad de esta legislatura descartan absolutamente una convocatoria electoral este año de hecho la voluntad del Gobierno es trabajar en los Presupuestos Generales en paralelo a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que han acordado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y fuentes del equipo del presidente apuntaban ayer al mes de noviembre como posible fecha para presentar las cuentas de dos mil diecinueve e intentar aprobarlas

Voz 1473 16:10 con retraso eso sí en marzo en plena

Voz 0806 16:12 campaña ya de las municipales autonómicas y europeas los presupuestos del Estado con la nueva senda de estabilidad con la que ya probó Rajoy serían en cualquier caso el mejor programa electoral de Pedro Sánchez que en medio de las especulaciones sobre los adelantos electorales en Cataluña y en Andalucía han

Voz 1441 16:31 lució ayer que va a celebrar reuniones del consejo

Voz 0806 16:33 lo de ministros en ambas comunidades autónomas fue la novedad que quiso avanzar en el Palacio de la Moneda en su primera escala de la gira latinoamericana allí mantuvo anoche una cena oficial y tuvo la oportunidad de estar en las dependencias en las que pasó las últimas horas de su vida el presidente Salvador Allende hoy va a visitar el que fuera su despacho en la residencia familiar donde todavía vive su hija la senadora Isabel Allende

Voz 0027 16:58 y con Sánchez en Chile el Congreso aprobó ayer a última hora que tanto la vicepresidenta como nueve ministros tengan que comparecer en breve para dar explicaciones sobre sus materias y algunos de forma casi inmediata Mar Ruiz buenos días buenos días y seis de esas comparecencia

Voz 1441 17:11 se han aprobado con carácter extraordinario así que se producirán esta misma semana la del ministro del Interior sobre los incidentes en la valla de Ceuta el acercamiento de presos de ETA o el cese del responsable de la UCO la de la titular de Igualdad en relación con el pacto sobre la violencia de género la ministra de Trabajo sobre la política de acogida a los inmigrantes y el de Fomento en relación con el conflicto entre el sector del taxi la sube TC y el futuro de las autopistas de peaje también el ministro planas para informar sobre el acuerdo pesquero entre la Unión Europea en Marruecos PP y Ciudadanos gracias a algunas ausencias en la votación por parte de grupos minoritarios lograron forzar finalmente por sorpresa que el Gobierno tenga que dar explicaciones por lo que consideran de datos en el nombramiento de altos cargos de empresas públicas algo que enfrentaba así al popular Carlos Floriano ya la socialista Patricia Blanquer

Voz 0763 17:58 nepotismo enchufismo privilegios y escaso sentido democrático definen los pocos meses del señor Sánchez al frente de la Presidencia del Gobierno

Voz 21 18:08 la utilización sarcástica de colocados a la que algunos hacen referencia se realiza sin fundamento alguno como una salida irrespetuosa de quien no tiene más argumento que la mera descalificación

Voz 1441 18:21 a petición propia pero ya en comisión ordinaria a partir de la próxima semana ya hasta mediados de septiembre comparecerán la ministra de Política Territorial para hablar de Cataluña la de Educación el de Exteriores sobre la situación de la aduana comercial en Melilla la titular de Transición ecológica en relación con el bono heleno

Voz 0027 18:36 este es el resultado de la reunión de la Diputación permanente que terminó anoche una difusa

Voz 22 18:41 acción permanente del Congreso de la que Pablo Casado

Voz 0027 18:43 aparta a Celia Villalobos que llevaba en ese órgano desde mil novecientos ochenta y nueve casi treinta años Jordi Fábrega sí

Voz 0980 18:50 el Partido Popular ha comunicado hoy a los cambios en la composición de la Diputación permanente a raíz de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP siempre que eso ocurre hay cambios lo que nunca ha ocurrido desde mil novecientos ochenta y nueve es que esos cambios afectarán a Celia Villalobos que ahora deja de ser diputada titular adscrita a la Diputación permanente que es el órgano que se queda de guardia en el Congreso cuando se disuelven las Cortes o en los meses de vacaciones Isabel Borrego diputada por Murcia que ha entrado a formar parte recientemente de la dirección del grupo parlamentario del PP es quién ocupa el escaño en esa Diputación que queda vacante después de que Casado haya decidido apartar hace Lía Villalobos en la cadena

Voz 0867 19:28 SER Hoy

Voz 0027 19:31 hay quien sigue sin tocar Pablo Casado esa Antonio Silván alcalde de León que sigue formando parte del Comité Ejecutivo Nacional de Casado a pesar de las grabaciones policiales que registraron como Silván le relataba al cabecilla de la operación en regadera que estaba pasando con un contrato público dentro de una mesa de adjudicación hoy el diario punto es publican nuevas conversaciones captadas por la policía en esa operación son conversaciones entre el empresario José Luis Ulibarri con su hija a la que le cuenta que el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León en una comida le dio información sobre varias obras buenas que iban a salir de literal Radio León Pablo bodega buenos días hola buenos días según Uribarri el consejero no sólo el líder esa información sobre las obras sino que en un momento le llega a decir saca una foto de esto no se concreta que es esto pero bueno están hablando de obras de contratos públicos así es en esa

Voz 22 20:22 la conversación Ulibarri le habla a su hija de una comida con el paño el in al que se puede identificar con el consejero de Fomento Juan Carlos Suárez Quiñones por su costumbre de llevar siempre un pañuelo en el bolsillo de traje le dice que se cortaba el aire en ese encuentro su hija le responde refiriéndose al consejero que no se haga el tonto que tú lo dejas bastante claro en ese encuentro según Uribarri el consejero le adelantó la información que buscaba el empresario bueno vamos a salir antes de que termine el año con esto asegura que le decía el consejero además

Voz 5 20:53 que Ulibarri la asegura su hija que cuatro

Voz 22 20:55 obras buenas se sacan le precisa está le contesta a bueno bien Sisi el consejero siempre según Li Barry incluso le llega a decir hace una foto de estos entiende hay mar de las contrataciones que está comentando con

Voz 0027 21:07 su hija este consejero Suárez Quiñones ya iba a tener que dar explicaciones parlamentarias por otra conversación que trascendió esa esa llamada entre él y Ulibarri en la que el consejero le ofrecía

Voz 23 21:18 el contrato para hacer una carretera

Voz 0027 21:21 el ofrecía sin pasar por concurso público claro esa famosa conversación que seguro que todos recordamos de la Administración suyo con la que el consejero justito

Voz 22 21:29 en esa maniobra en la que pretende ceder a Ulibarri la concesión directa de una obra después de que haya quebrado la adjudicataria inicial el consejero asegura que se trata de una práctica legal e incluso dice habitual en todas las consejerías una postura que han refrendado tanto el presidente de la Junta como el bebé de Castilla y León va a dar explicaciones en una comisión Aimar que por cierto van a presidir otro implicado en esta trama enredaderas Manuel García procurador en las Cortes de Castilla y León también alcalde de Villaquilambre todavía alcalde de Villaquilambre porque toda la oposición Le ha presentado apoyado una moción de censura para apartar de la alcaldía hay que recordar que esta persona que va a presidir la Comisión

Voz 0027 22:08 luso fue detenida el día de los registros

Voz 22 22:10 los ayuntamientos y va a presidir la Comisión en la que el

Voz 0027 22:13 exageró tendrá que dar explicaciones exactamente

Voz 22 22:15 porque no va a pasar por pleno finalmente esas explicaciones van a ir a la comisión de momento y si no hay cambios en el ha dicho que que no ve problema en presidir esa comisión

Voz 0027 22:24 nada Pablo bodega gracias buenos días a vosotros ocho y veintidós de la mañana siete y veintidós en Canarias la ministra de Trabajo Magdalena Valerio se ha comprometido a que cualquier cambio en el sistema de pensiones para conseguir su sostenibilidad no sea a costa de una rebaja de la cuantía que cobran los pensionistas lo asegurado Valerio después de que se haya confirmado que el gasto en pensiones subió un cuatro coma ocho por ciento en agosto respecto al mismo mes del año pasado es un incremento lo grande Javier Alonso mayor en cinco años de hecho pero la ministra de Trabajo defiende que el sistema no obstante

Voz 7 23:00 nuestro sistema público de pensiones ha tenido pasado tiene presente iba a tener un futuro halagüeño por otras más nueva valores

Voz 0858 23:08 apuesta por negociar con agentes sociales y grupos políticos reformas dice que garanticen su sostenibilidad estos datos argumenta demuestran que ya no basta con las cotizaciones que pagan trabajadores y empresas para sostenerlo también culpa del déficit a las políticas del PP al que acusa de precarizar el trabajo por consecuencia la caja de la Seguridad Social Yolanda Díaz de Unidos Podemos también cree que hay que aumentar los ingresos

Voz 7 23:30 hay que tomar medidas con carácter inmediato porque no no somos capaces de soportar un déficit de dieciocho mil millones de euros pero también el medio para los populares pues hoy podemos

Voz 0858 23:40 sólo buscan argumentos para subir impuestos Carolina España PP

Voz 7 23:44 sabes que sólo lo único que quieren es subir los impuestos al igual que el Partido Socialista el sablazo fiscal de la izquierda sino podemos subir los administradores Valerio comparecerá en el con

Voz 0858 23:54 eso de los diputados a petición propia para explicar la posición del Gobierno en materia de pensiones

Voz 0027 26:03 se agravan las manifestaciones ultraderechistas en varias ciudades de Alemania a raíz de la muerte de un hombre en una pelea a manos supuestamente de dos inmigrantes sus sirio y un iraquí cerca de dos mil neonazis salieron anoche a las calles de la ciudad de que que está al este del país salieron coreando gritos pro Hitler horas antes se habían registrado algunas partidas xenófobas a la caza del inmigrante corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 1645 26:26 después de la muerte de un alemán de treinta y cinco años en que en la que se vieron involucradas personas de diferentes nacionalidades la ciudad ha sufrido una escalada de tensión sin

Voz 1441 26:35 precedentes por parte de la ultraderecha que

Voz 1645 26:37 durante dos días ha convocado manifestaciones a través de las redes sociales y atizado el odio contra los extranjeros el domingo incluso se animaba a los participantes a dar caza al inmigrante ya mostrarles quién manda en esta ciudad del este bastión de la ultraderecha

Voz 1 26:56 las calles de que Mitch pues la noche cerca de tres

Voz 0027 26:58 lo que nosotros somos

Voz 1645 27:01 el pueblo extranjeros fuera frente a ellos otro millar de ciudadanas los plantaba cara en una contramanifestación con un ambiente muy tenso gritos hostiles por ambos lados además de lanzamiento de botellas y objetos pirotécnicos la policía evitó un estallido de la violencia latente y sólo hubo que lamentar dos heridos el Gobierno alemán a través de su portavoz Stephane Cyber ha condenado enérgicamente estos hechos y ha dicho que en Alemania no hay espacio para tomarse la justicia por su mano ni para quienes quieren propagar el odio en las calles la intolerancia o el extremismo

Voz 0027 27:34 en Italia el Gobierno de la Liga ir del Movimiento cinco Estrellas cumple un trimestre en el poder tres meses sin a penas decisiones de gobierno efectivas pero sí abundante declaración política y humo mucho humo y Fake News corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 27:49 tras el derrumbe del puente Morandi de Génova en el que murieron cuarenta y tres personas el primer ministro Conte anunció la revocación de la concesión de autopista

Voz 26 27:57 desde la empresa porque no hay duda que incumplía el mantenimiento del puente para que todo el mundo pudiera viajar con plena seguridad falso

Voz 0946 28:11 el mantenimiento correspondió a la concesionaria pero la seguridad del puente era competencia del Ministerio de Infraestructuras razón por la cual el Gobierno ha destituido o despedido los altos cargos de la inspección ministerial llamo comida hemos acogido y mantenido a setecientos mil inmigrantes según el vicepresidente Salvini basta falso desde el inicio del éxodo desde Libia han entrado en Italia en los últimos años seiscientos mil inmigrantes quinientos mil de los cuales se han desplazado a Alemania Francia y a los países escandinavos principalmente que les sana cogido no seamos dispone no estamos dispuestos que Europa no acoge a los inmigrantes que llegan a Italia ha firmado al vicepresidente de mayo a prorrogar la aportación anual de veinte mil millones a la Unión Europea y de un europea falso Italia asigna quince mil millones a la Unión Europea ir recibe unos doce mil con lo cual aporta sólo tres mil millones

Voz 0027 29:08 es de Roma al Vaticano donde el entorno del Papa ha intentado desactivar en las últimas horas la polémica por las palabras de Francisco planteando que las familias pueden recurrir a la psiquiatría en caso de que constaten tendencias somos esto

Voz 0980 29:20 les en sus hijos bueno lo dijo el Papa en su

Voz 0027 29:23 hereda de prensa en el avión de vuelta desde Irlanda pero el Vaticano lo eliminó de la transcripción oficial hay daba o buenos días

Voz 0137 29:28 buenos días la Santa Sede ha eliminado concretamente la palabra psiquiatría de su versión oficial de la conferencia de prensa en la que el Papa se refirió a esta rama de la medicina como una opción para los padres se observan que su hijo hija tiene dudas con su orientación sexual fue en un avión rodeado de periodistas cuando Francisco le preguntan

Voz 27 29:47 ahí a un Papa que su Filho se que es homosexuales

Voz 0137 29:52 qué le diría un padre con un hijo que le dice que es homosexual el Pontífice bajo la atenta mirada del portavoz del Vaticano Greg Burt responde metido primo de que lo importante es que recen que no condenen y que dialoguen y añade

Voz 28 30:05 sin manifesta cueste y se queda manifiesta esta inquietud en el hijo es importante una cosa es cuando se manifiesta desde la infancia hay muchas cosas por hacer como la psiquiatría para ver cómo son las cosas otra cosa es cuando se manifiesta después de los veinte años

Voz 0137 30:23 las declaraciones del Papa que han hecho que varios portavoces de la Santa Sede hayan querido aclarar las aseguran que con la palabra psiquiatría el Pontífice no quiso decir que la homosexualidad fuera una enfermedad psiquiátrica sino que tal vez haya que ver cómo están las cosas a nivel psicológico

Voz 0027 30:36 Óscar Escolano buenos días hola buenos días portavoz y secretario de Chris que es la comunidad de cristianos de Madrid homosexuales que lecturas de de estas palabras del Papa

Voz 29 30:46 pues creemos que la la la

Voz 5 30:49 las actuaciones son un poco ambiguas la primera parte podemos entender que se refiere a psiquiatría como medio para ayudar a las a los niños en los y a las personas homosexuales fotografías que muestren lo que ellos dicen que muestran tendencias homosexuales o personas el mayores de edad pues que puedan tener un medio para aceptar su realidad como personas homosexuales o bien pues como virilidad de la trayectoria de los mensajes de la Iglesia católica acerca nuestra salida pues se pueden tener como medio para curarlo entre comillas el Papa no hace mención que el objetivo de consulta de un psiquiatra cuando será esta realidad no tanto para nosotros estrenando edad porque no dice si es para ayudar o para que originalmente algo algo que no es una enfermedad

Voz 0027 31:36 no le parece que es muy peligroso con una persona con tantísimo predicamento entre millones de fieles en todo el mundo se vincule sea para lo que sea la homosexualidad con la psiquiatría

Voz 5 31:47 claro que es peligroso y entendemos pues que las reacciones pues al al asociar siempre las enfermedad y a lo más incluirla pagas querría pues hacia aunque sea es de condena ahí entendemos perfectamente la reacción en la mayoría de la las personas homosexuales acerca de esas palabras pues que se había no domingos vuele que ese relacione homosexualidad con enfermedad pero creemos que también Papa se enfrenta a un desafío católica que es un poco el su postura de la Iglesia más abierta ya parece pues tener que contentar o bien mantener la calma de los sectores más conservadores siguen por supuesto nos hacemos cargo de que las reacciones pues es de rabia de dolor o de la Historia de la Iglesia católica en la que siempre nos ha condenado que siempre ha condenado las pues a las personas homosexuales inversa sexual stands bisexuales siempre en los ha visto como personas desviadas enfermas el Papa hace hace mención de claro que hay en diálogo de que haya un pues un conocimiento de la realidad de esas personas que que salen del armario para nosotros es como te he comentado en los parece casi un mensaje bastante ambiguo no obstante es creemos que la Iglesia católica tiene que pedir perdón a las personas homosexuales transexuales heterosexuales declaraciones que ha hecho siempre nos vemos al Papa como alguien que he intentado hacer un Iglesia más más inclusiva más abierta pero claro se enfrenta también a sectores conservadores que tienen mucho poder dentro de Iglesia católica

Voz 0027 33:25 Óscar Escolano portavoz de la comunidad de cristianos en Madrid homosexuales gracias por estar en la SER buenos días

Voz 5 33:30 eso buenos días gracias

Voz 27 33:35 eh

Voz 6 34:32 bueno en fin han averiguado

Voz 0027 34:36 el presidente tardó cuarenta y ocho horas en emitir un comunicado oficial por su muerte sus condolencias empezaban común a pesar de nuestras diferencias a pesar de ellas sobre todo por las críticas recibidas Doral y ordenó anoche volver a poner a media asta la bandera del país que apenas había mantenido Veinticuatro horas en esa posición en la Casa Blanca su ante los periodistas guardó silencio cuando le preguntan soberana que a cuyo funeral no acudirá por expreso deseo del difunto senador por Arizona funeral en el que estará representado por el vicepresidente Mike Pence donde hablarán tanto Obama como su antecesor George Bush huy huy un portavoz de la familia leyó emocionado ayer la carta de despedida de John McCain

Voz 1645 35:18 ella Bush útil reprochó el presidente

Voz 0027 35:20 a nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento odio y violencia en todos los rincones del mundo lo deberíamos cuando nos escondemos detrás de los muros en lugar de derribar los

Voz 1473 35:36 si busca Sipán

en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos cirugías en la lluvia de estrellas de agosto en los reencuentros con los amigos en las luces de colores de los chiringuitos de playa en los y no se entonces que busca el sitio en una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compra ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde puede todo

Voz 0027 37:31 tres veintiocho en agosto millones españoles van a cobrar la nómina de este mes en las próximas horas o días a una parte no pequeña de esos españoles Un porcentaje tampoco pequeño de ese dinero se les va a evaporar con la vuelta al cole de los hijos quinientos euros por niño se invierte de media en España en el regreso a las clases según la Organización de Consumidores y Usuarios la OCU Belén de la Penya

Voz 1473 37:53 esta cifra se refiere sólo a gastos en uniformes material escolar y libros además la ocurrida da unos consejos para ahorrar en la cuesta de septiembre como comparar precios hacer listas intercambiar materiales desde la Federación de Gremios de Editores de España apoyan el consumo colaborativo como el intercambio de libros de texto y aseguran que no es verdad que éstos cambien de un año para otro José Moyano presidente de la Federación

Voz 5 38:17 el imposible pensar que un mudo

Voz 34 38:19 lo de coches y un año sólo igual tienen un proyecto editorial sólo tenga un curso escolar de vigencia primero porque hace cuatro años como mínimo los espectadores no permitirían que se expandió eh

Voz 1473 38:35 ocu ha realizado un estudio comparando los precios de los libros de texto respecto al año pasado se ha comprobado que el precio medio ha subido un tres coma cuatro por ciento según la organización esta subida corresponde a los libros con precios fijos bachillerato sin embargo en los libros de la ESO y Primaria las subidas en torno al cuatro por ciento lo que se traduce en un incremento de diez euros para los alumnos de la ESO en siete con cinco euros para los estudiantes de Primaria la semana que viene el Gremio de Editores presentará su informe donde hablará entre otras cosas de la subida del IPC en relación con los nuevos proyectos educativos

Voz 0027 39:07 Letizia cardenal presidenta de Ceapa buenos días hola hola CEAPA la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos cuál es la principal preocupación de las familias ante la vuelta al cole

Voz 35 39:19 bueno pues sobre todo los que Camus que vivimos pues cómo afrontar no llega a todos para que no verá afectados a nuestros hijos pues con esas lista inmensas de materiales huevos y he bueno la pública cada vez hay menos con colecciones si llevan un informes no pero bueno también es un incremento económico bastante eran

Voz 0027 39:42 en un mundo que es cada vez más digital que se reduce en curso a curso los gastos por ejemplo en papelería o no

Voz 35 39:50 bueno pues he hecho algo paradójico que sí que es verdad que parece que vamos hacia un mundo y tal pero luego realmente pienso no se plasma en el el centro en el día a día no es que incluso los coles que ya han ido hacia los libros el texto algo que desde luego no se entiende

Voz 0027 40:07 bueno hay una digitalización efectiva de de las materias de las aulas de los métodos enseñanza

Voz 29 40:13 he dado como norma general

Voz 0027 40:15 vi que la mayoría del pueblo iraquí

Voz 35 40:17 digital pero bueno muchos peces

Voz 0027 40:21 el Gobierno esto

Voz 35 40:24 Carlos este estoy

Voz 0027 40:26 casi preparado ese proyecto de ley que va enviará al Congreso en octubre Ike cuando se apruebe acabará con algunos de los recortes que introdujo la Ley Wert se reducirá por ejemplo el ratio de alumnos por la ratio de alumnos por aula cuál es la principal urgencia lo prioritario que debe corregirse en el sistema educativo según el criterio de Ceapa

Voz 35 40:44 bueno pues por ejemplo la última imprescindible no no pueden obtener hablas con veintiséis veintisiete niños que realmente pues unos calidad lo que se está no los profesores hacen encaje de bolillos para que las clases ser lo más es complicado cuando tengo la diversidad que entendemos hoy en día también no pero bueno Larraz Carmen hacia la gratuidad total público has visto parte imprescindible por qué que estamos viendo ahora mismo en el marco de lo requiriese con ex mujer y afrontarlo el el el tema de las becas tampoco es cómo tendría que estamos también abrirlo pues subido muy poquito el tema de las becas y en Secundaria Hay pues el tema de los escolares que era comedias como tiene que se dedique realmente todas las comunidades autónomas tengan las mismas garantías irnos dependan Acuña hasta otra pues el Banco de Recursos vuelvan con el libro como se en alguna comunidad todo se vi muchas cosas que también es el cambio de gobierno pues estamos un poco menos incertidumbre que no sabemos qué va a pasar en muchos aspectos

Voz 0027 41:59 es noticia cardenal presidenta de Ceapa suerte en este principio de curso buenos días

Voz 29 42:04 buenos días gracias a no

Voz 0027 42:07 ministra de Justicia Dolores Delgado se ha comprometido a buscar el consenso de las fuerzas políticas para impulsar una reforma del Código Penal y endurecer las penas a aquellos conductores que maten a ciclistas que se den a la fuga sin socorrer a sus víctimas Se lo han perdido en una reunión los impulsores de la iniciativa por una ley justa victoria Moreno buenos días buenos días la promotora es

Voz 1473 42:27 Ana González su lucha empezó el día en el que un camionero mató a su marido cuando montaba en bicicleta lo que pide es que

Voz 36 42:34 la omisión de socorro vuelva a la vía penal para que

Voz 1473 42:36 problema no quede en manos de las compañías de seguros y que las condenas a los culpables sean acordes

Voz 37 42:41 el delito que es que se castigue ese sancione jugárselo Wade de Sines

Voz 0027 42:45 eso como un tipo autónomo también está de acuerdo

Voz 37 42:47 elevar las penas otra de las cabezas visibles de

Voz 1473 42:50 propuesta es Alberto Contador que dice salir satisfecho del encuentro con la ministra pero que no va a dar nada por sentado hasta que se tomen medidas concretas para él el problema de las muertes de ciclistas en carretera va mucho más allá del deporte

Voz 38 43:00 es un problema ya que supera ya el ciclismo esto es un problema social estamos viendo casos semana tras semana de atropellos gente cuadruplicado la tasa eh

Voz 0027 43:11 permitida de alcoholemia eh

Voz 38 43:13 dando positivo está entre drogas diferente a los dos días está en la calle la Federación

Voz 1473 43:18 de ciclismo también apoya la iniciativa que ya ha reunido más de doscientas veinte mil firmas y que llevó al Congreso el año pasado hipoteca te viene bien conocerse

Voz 30 43:27 comisiones comisión de apertura la que te cobran banco comisión de subrogación cobra un banco por cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que recobró

Voz 31 43:35 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que anote cobra comisiones elige bien

Voz 32 43:42 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero cero cero comisiones se encuentra la Evin en eje Ponzo eh

Voz 0137 44:50 el vídeo no es nuevo pero ha sido ahora cuando se ha encendido la mecha

Voz 0509 44:52 los ríos años cada vez que alguien Stephen chiste de gitanos pues llegaba una carta sorprendentemente bien escrita aquí viviendo que no hiciese eso más no

Voz 0137 45:00 así empieza la intervención de Rober Bodegas en el canal Comedy Central por el que asegura ha recibido más de cuatrocientas amenazas de muerte

Voz 0509 45:06 es lo que yo como Payo pueda hacer chistes de payos que es chistes del monólogo esto es un payo que va conduciendo lo para la Guardia Civil y y nada tiene la ITV el seguro del coche suyo continúe le dice

Voz 0268 45:20 ha sido una ofensa para organizaciones como la sociedad gitana española que lo ha denunciado porque dicen genera racismo y odio hacia la etnia gitana

Voz 0509 45:27 esto es un payo que el día de su boda no le mete un pañuelo por el coño a su mujer

Voz 0027 45:33 no

Voz 7 45:34 una vez que el Lillo se ha hecho viral en las redes buenas tardes Roberto Downey reacciones

Voz 0137 45:39 que se han dado por aludidos han sido cuantiosas

Voz 15 45:42 el virus del ébola los soltaba lógica ruso porque tenemos

Voz 7 45:47 el monólogo Rafita de Robert poder siempre se ha dicho que la palabra necia oídos sordos

Voz 0137 45:53 cómicos españoles como Goyo Jiménez Ignatius Reilly Miguel Lago ya han manifestado su solidaridad con el humorista dicen que el humor es eso humor Rober Bodegas por su parte ha pedido disculpas en Twitter ha pedido al canal que retire el vídeo y asegura que no interpondrá ninguna denuncia por las amenazas y el asunto queda zanjado de manera cordial en todo caso aclara el humorista que en su opinión no hay que explicar pedagogía ni didáctica en la comedia cuando uno se dirige a personas adultas pues confía en que cada uno sepa discernir entre un chiste y un discurso serio

Voz 0027 46:20 Daria Costa buenos días Daniel Costas humorista es gitano en muchos reconocerán como la bestia que es un nombre de guerra Dani cómo estás viviendo tú esta polémica sobre el monólogo de Bodegas sobre los gitanos

Voz 39 46:32 bueno pues realmente dando un poco impactado corrientes pero el encuentro por ese verano porque entiende lo que veía vamos vamos este este extremo

Voz 0027 46:46 también se te oye muy mal no sé si puedes buscaron un lugar con un poco más de cobertura

Voz 29 46:53 me oye pero ahora ahora ahora

Voz 0027 46:55 perfectamente

Voz 29 46:56 decir que bueno que me me con poco pulso no no puedo entender cómo está ocurriendo esto en el siglo XXI sinceramente porque considera que son más tumor sí que lo creo que ahí lo hicieron por una humorista icónico con co con con la idea era hacer daño debe molestar a nadie es que no no no lo no lo podría entender

Voz 0027 47:24 tú entiendes que haya gitanos que hayan sentido ofendidos por el contenido del monólogo