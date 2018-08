Hoy por Hoy (28/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias Pedro Sánchez descarta que España se vaya a implicar con un papel activo en las negociaciones para buscar una solución al conflicto político en Venezuela dice que evidentemente la respaldará pero descarta jugar ese ese papel activo declaraciones del presidente del Gobierno esta madrugada desde Chile donde ha comenzado su gira latinoamericana

Voz 2 00:32 mantiene tiene fuertes raíces con Latinoamérica es un país que no aspira a ser un país con una vocación de injerencia en la política latinoamericana Venezuela tiene que abrir un diálogo consigo mismo tiene que abrir un diálogo entre venezolanos para encontrar una solución

Voz 0027 00:48 a esta crisis política tenemos noticia de última hora en Francia Carolina Gómez

Voz 0393 00:52 si el ministro francés de la Transición ecológica y número tres del Gobierno Nicolas Hulot acaba de anunciar su dimisión sin avisar previamente al presidente Emmanuel Macron y al primer ministro de dócil

Voz 1 01:01 on polar Colombia fuera difícil de ver en su su coletilla

Voz 0393 01:08 de hecho en una entrevista a la emisora de radio France Inter ha dicho que está desencantado por su propia incapacidad personal pero sobre todo de la sociedad en su

Voz 1505 01:16 conjunto para cambiar el modelo dominante liberal

Voz 0393 01:18 que está destruyendo el medioambiente tras esta mañana empieza a trabajar la comisión de expertos que estudiará cómo restablecer en España el principio de justicia universal que los tribunales españoles puedan juzgar delitos graves contra los derechos humanos en el extranjero si el país competente no lo hace un principio que el Partido Popular limitó al máximo con una polémica reforma en dos mil catorce Javier Álvarez

Voz 0027 01:38 el proyecto que hoy arranca con una comisión de expertos Prendes

Voz 0689 01:41 de retomar el prestigio que alcanzó a nuestro país con la investigación de delitos de lesa humanidad en todo el mundo la ministra de Justicia Dolores Delgado será rodeado de especialistas que formarán parte de la Comisión en el estudio y modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar así los supuestos y las circunstancias de estos delitos y por tanto dar mayor cobertura a la actuación de los jueces en definitiva devolverles la herramienta procesal que tenían antes de dos mil catorce Dolores Delgado dirigirá el equipo en el que participarán dos juristas con décadas de experiencia la jurisdicción universal el juez José Ricardo de Prada es actualmente destinado en el Tribunal de La Haya pero que cuenta con ser el primer magistrado que dictó una sentencia condenatoria por crímenes de lesa humanidad fue contra el militar argentino Adolfo Scilingo condenado a seiscientos cuarenta años de cárcel por los vuelos de la muerte una acusación que entonces defendió la fiscal Dolores Delgado hoy ministra de Justicia también estará en el equipo el abogado Manuel Ollé que ha llevado innumerables casos de jurisdicción universal por ejemplo el caso del asesinato de sacerdotes jesuitas de Guatemala conocido como el caso Yak

Voz 0393 02:42 el joven iraquí al que Austria denegó la solicitud de asilo denuncia que los funcionarios que le interrogaron se saltaron el acuerdo de confidencialidad llamaron a su familia para preguntar por su condición sexual asegura además que le aconsejaron volver a su país y seguir siendo gay en secreto Danny De la Fuente

Voz 0456 02:57 ya más fieras tiene veintisiete años y hace tres que abandonó a su familia en Irak un país donde se persigue tortura y asesina a los homosexuales en Austria pidió una solicitud de asilo y las autoridades le prometieron confidencialidad asegura en declaraciones a The Independent el les advirtió de que su familia no sabía nada de su condición porque es ultra religiosa y conservadora a pesar de todo

Voz 0027 03:18 las funcionarios austriacos llamaron a su padre para

Voz 0456 03:20 preguntarle si su hijo era gay el padre lo negó y Austria de rechaza la solicitud alegando que no es realmente

Voz 1926 03:27 homosexual sino que actúa como el típico gay

Voz 0456 03:29 Austria quiere expulsarlo de vuelta a Irak eso sí les recomiendan que siga manteniendo su sexualidad en secreto que es secreto si Austria me ha sacado del armario ante mi padre y mi hermano responde The Independent Mi vida corre más peligro

Voz 1926 03:43 ahora que antes no puedo ni volver a casa

Voz 0456 03:45 tengo miedo se lamenta que ha recurrido esta decisión

Voz 1 03:48 en la Cadena Ser

Voz 3 04:09 al menos tres puede entrar o la Avenida ha vuelto a pasar de enero junto a comprar sus bronca e independiente de la mía él le voy a ser se trata de Wellington yo contigo dado mantengo las vista Granell orado

Voz 4 04:41 le

Voz 3 04:45 en el eh es que eso no se casa con visos universos paralelos

Voz 0027 05:09 Mariola Urrea buenos días Aimar buenos días Teodoro León Gross muy buenos días un poquito la música estas ahí Joaquín me goteo hola buenos días a cortar ese creo porque creo que es para hablar de saber que están antes

Voz 5 05:27 la Mariola eh

Voz 0027 05:30 estamos tuyo sólo es porque Pío y nuestro invitado están hoy en la emisora de ser Málaga vamos a apropiar suerte Manuel Arias Maldonado buenos días no no me siguen en su conversación eh halal empezamos hacemos un mano a mano claro mirar para ponerlo más interesante de todavía qué voy a cambiar el paso no sabes por dónde voy a empezar que voy a preguntar

Voz 5 05:53 qué te parece de aquí que él

Voz 0027 05:55 debate sobre el monólogo que el monólogo sobre los gitanos del que hemos hablado hace unos minutos que opina sobre ese ese monólogo del cómico Rober Bodegas chistes sobre los gitanos que son muy duros no es un monólogo de hace un año ahora la sociedad gitana española le denuncia el ha pedido perdón ha pedido que se retire que que se retire ese ese vídeo de internet más allá de las amenazas que él ha recibido y que siempre son condenables sobre el fondo del asunto que que que que que te parece crees que hay debate esos chistes están dentro de los límites del humor si es que eso se puede delimitar si es que eso existe

Voz 1505 06:33 fíjate yo creo que no hay muchísimo debate sobre esto vivimos una sociedad donde se ha impuesto lo políticamente correcto con independencia del registro que maneje hemos ido obviamente cualquier comentario sobre gitano sobre cualquier otro tipo de colectivo o raza pienso por ejemplo también en discapacitados o personas con discapacidad limitada si se prefiere y en el marco de una conversación ordinaria y están sometidos a una a un límite pero yo siempre he pensado que el humor debería ser un espacio prácticamente de inmunidad total para poder manifestarse encajar se dentro de lo que es lo políticamente correcto porque la libertad no diría de expresión sino la libertad de las artes la libertad de la de las deberían poder cubrir esos espacios que en una conversación ordinarias serían e inaceptable pero que el espacio de la creatividad y el humor es un marco para ello adecuado debería admitir tolerar otros parámetros tengo amigos humoristas que vienen trasladando me esa preocupación desde hace tiempo es que ya no se puede hacer chistes de casi nada porque siempre hay un colectivo que se siente afectado y que por tanto denuncia ese tipo de eh manifestaciones como si fueran manifestaciones expresadas en el marco de una conversación ordinaria sino aceptamos como sociedad libre plural abierta democráticamente sólida y robusta que el humor tiene una especie de pasaporte de inmunidad para poder expresar determinadas acciones sin el límite de lo políticamente correcto yo creo que estamos restringiendo la libertad de expresión pero especialmente la libertad que ampara la creatividad la manifestación artística a unos límites que creo que no nos hacen una sociedad más sólida en términos democráticos cuestión distinta es si ese humor te gustas y se humor te parece elegante

Voz 1781 08:47 a participar es ver a mí ese tipo de cuestiones

Voz 1505 08:50 no no no particularmente no me resultan especialmente atractivas pero nunca las condenaría este yo creo que es el debate nunca restringía el límite de la libertad artística a lo que son las coordenadas y el registro ordinario en una conversación o de una mesa de análisis político qué debemos ser más tolerantes con ese registro distinto entre una conversación ordinaria lo que es la expresión de un arte

Voz 0027 09:20 Areola cruza los dedos Teo buenos días con buenos días estábamos aquí necesitamos una hora más pero la ellos Teodoro León Gross muy buenos días buenos días ahí a tu lado deben estar Manuel Arias Maldonado buenos días esto

Voz 1494 09:36 buenos días que se incorpora esta mañana a la mesa

Voz 0027 09:39 el análisis de de hoy por hoy es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga Manuel bienvenido cómo lo vais vosotros estéis de acuerdo con con lo planteado por Mariola bueno yo yo sí

Voz 1926 09:50 yo creo que hay una regla básica y es una regla muy repetida en el mundo anglosajón de qué de qué humor se puede hacer con todo no todo es susceptible de ser sometido al humor lo que ocurre que seguramente

Voz 1781 10:00 esta regla se podría ampliar con un con una P

Voz 1926 10:02 Kenia enmienda que es se puede hacer humor de todo no de cualquier manera es decir siempre que que la clave humorística sea respetada siempre que salga con cierta inteligencia con habilidad para provocar para cruzar las líneas quiero decir que hemos visto a humoristas en los últimos años estoy pensando en Ricky Gervais por ejemplo que que ha hecho monólogo sobre el Holocausto sobre la Biblia sobre Ana Frank sobre incluso sobre los gays aunque resultó bastante polémico Chris Rock un cómico negro que que hay que hacer verdaderos monólogos provocadores sobre los negros sobre los estereotipos raciales judía Sarah Silverman a la que hemos visto ironizar además de otros muchos temas también sobre los judíos Lewis Black Luise cada en fin hemos hay una gran cantidad de de cómicos y de monologuistas que del SIDA en fin a al al holocausto como decía son capaces de de llevar todo al humor en fin es evidente que que ahí es donde quiso Rober Bodegas a picar no es decir meterse en una auténtico charco como es el de el de los gitanos en esa clave

Voz 1781 10:58 en el que sea capaz de desafiar la lógica del racismo

Voz 1926 11:03 bueno el problema es que yo creo primero yo encuentro dos problemas el primero es que no acertó en el monólogo es decir no no tuvo la inteligencia necesaria porque aunque hay aparte del monólogo que sí tiene gracia no cuando cuando cuando dice ellos no quieren que la carta que está sorprendentemente bien escrita o o ellos no quieren que nosotros hagamos chistes y nosotros que vivan acorde a nuestro modelo social hay todavía digamos el monólogo se sostenía pero cuando luego dice bueno voy a hacer chistes de payos porque soy payo y empieza a hablar ve fin de de del coche que no es suyo del gitano que no vende droga o del pañuelo abiertamente en fin lo genital femenino digamos se enclava corrección radiofónica yo creo que ahí hay ya el monólogo había dejado de tener cierta gracia no impide recuerda algo que decía Julio Casares que es una de las personas que en España mejoras reflexionando sobre el humor no en España muy a menudo el humor es malo humorismo yo creo yo creo por concluir yo creo que el humor siempre tiene algo de venganza y un complejo de superioridad que también han dicho algunos teóricos me explico cuando

Voz 1494 12:08 los políticos se cae en un charco tutte parte

Voz 1926 12:11 de risa si una anciana se en un charco tú no te ríes Iceta esto es un desalmado no es decir por qué porque es una persona débil a la que lo que tienes que hacer es ponerte ayudar Hinault reírte de que haya podido tener una caída y esto pasa con todos entonces el problema de cuando hace su humor de de grupos marginales de grupos excluidos de discapacitados de personas que están sometidas a la pobreza o agua en situación de intolerancia evidentemente tienes que hacerlo de un modo inteligente yo creo que Rober Bodegas el problema no es que hiciera humor el problema es que no hizo humor inteligente

Voz 0027 12:44 no él lo ves así

Voz 1494 12:45 bueno en parte yo es un asunto mucho más complicado de lo que parece aunque quizá incluso lo parece no que tiene que ver con los con los límites de pluralismo no parece que de alguna manera estamos importando debates que hubieran de la sociedad norteamericana dan del humor de minorías es bueno era un clásico limitado también desde hace tiempo por la corrección política parece que todo esto lo complicado bueno eso que se llama el auto comunicación de masas a través de Internet no de alguna forma paradójicamente ahora que podemos hablar todos a través de los instrumentos que nos concede las plataformas digitales pues sin espacio público sea achicando o estrechado y estamos todos con una sensación de una mayor claustrofobia hay una mayor disposición a sentirnos ofendidos no que son entra el tema de las políticas de identidad como digo es algo que en principio se entiende mejor en un contexto anglosajón de sociedades digamos con un pluralismo más fuerte ha ahora bien dicho esto claro podíamos pensar que el humor es una forma de canalizar esos conflictos pero esa canalización también puede derivar en tragedia de algún modo a recordemos ahora se va a estrenar la famosa película de Spike Lee Haz lo que debas no donde se peleaban portorriqueños negros y latinos en Brooklyn pero al final había muertos en la película entonces claro eso es un terreno donde lograr un equilibrio entre la provocación y el alivio de esas tensiones y la catarsis es muy complicado porque también puede hacerse a utilizarse el humor para hacer política agrediendo ofendiendo deliberadamente a otros colectivos con una intención no del todo razonable entonces me parece que solo podemos ir analizando caso por caso no estableciendo límites creo legales a la libertad de expresión salvo quizá aquellos que tengan que ver con el discurso del odio no como han hecho en Alemania con una ley bueno pues controvertida pero que habrá que ver qué qué funcionamiento proporciona no

Voz 0027 14:33 hay un punto de la reflexión de Manuel que me parece especialmente sugerente y ese esa frase de cada vez estamos más predispuestos a ofender no os creéis que que estamos dispuestos a hacer cumplir la ofensa y además una forma radical Mario

Voz 1505 14:46 sin duda ahí eso es lo que constriñe el campo de la discrepancia en el caso particular del humor el campo de la de esa margen de expresión eh a a unos límites yo creo que excesivamente reducidos y por supuesto que los discursos del odio deben ser combatido la cuestión es si la tipificación de los delitos de odio no provocan una especie de proyección de delito de odio sobre aspectos que poco tienen que ver con el odio que tienen que ver simplemente con una crítica dura respecto a determinados posicionamientos ya hemos visto cómo ha ido penetrando este discurso del odio que en el fondo no es más que la manifestación pena al de lo que es lo políticamente correcto en ámbitos donde estaban perfectamente cubiertos por la libertad de expresión en otras épocas donde en principio la sociedad parecía es eh articularse en espacios democráticamente menos sólidos pero realmente el margen de la libertad de expresión era más amplio que el que es hoy con estructuras democráticas supone y se presupone más entrenadas en lo de en en en los en los comportamientos y en las coordenadas democráticas yo creo que el humor en tanto que expresión artística podrá ser bueno o malo inteligente o tonto pero en todo caso debe gozar de un espacio de libertad más amplio que lo que puede eh eh eh el que las códigos en los que puede desarrollarse la conversación política el debate público o una mesa de análisis porque si todos se maneja en las mismas coordenadas tiene el mismo registro de lo políticamente correcto pues obviamente esto

Voz 1926 16:33 pues amarillos reduciendo al absurdo

Voz 1505 16:35 lo que es insisto una expresión artística que debería poder soportar cualquier sociedad democrático en unos ámbitos y en unas tendencias pues incluso rozando con lo grosero

Voz 1781 16:47 creo que iba a decir es verdad pero sí es verdad pero quiero decir es verdad que hay que defender la vida

Voz 1926 16:53 la capacidad del humor para para pisar todos los charcos y hay que defender también la crítica al humorista cuando pisa un charco y lo Peace a su modo poco inteligente o absolutamente en cualquier caso yo estoy de acuerdo en que en que invertir Manuel ante los mencionaban al decidir sociedad de un pluralismo más sólido no más consolidado el problema en muchos casos para nosotros es que tenemos una genéticamente parece los españoles una clara tendencia a la polarización no y la polarización abona fácilmente ese terreno de del de los ofendidos estamos siempre en no miramos a los demás como el enriquecimiento de la sociedad sino como la parte contraria que constriñe nuestro espacio nuestra Señora miento en esa sociedad no hay practicamos aquello que Lope de Vega llamaba la la la indignación del español sentados no estamos siempre mal distinto al contrario ahora que podemos además hacerlo con un smartphone con ojos una red social podemos además encontrar fácilmente a otros aliados con los que convertir nuestra ofensa en un coro no duda en donde y como corifeos de de de la escena en estilo griego en seguida proclamar alguna consigna que convertirá en hasta se hace oír como si tuviera una importancia que en realidad no tiene

Voz 1494 18:02 yo quisiera ser si me permitís ligeramente incorrecto defendiendo cauta mente la corrección política

Voz 1781 18:08 vas a contar un chiste o no te cuento yo uno de gitanos ha contado insiste que lodo

Voz 1494 18:17 decir que la corrección política tiene muchos defectos evidentemente eco sobre todo el sentido en que puede constreñir no discursos no solamente artístico sino también incluso en fin teóricos au cotidianos pero la idea de que debemos tratar con respeto a aquellos grupos sociales que antaño habían sido objeto de una la FAO mofa generalizado sistemática por la posición que ocupan en la sociedad no me Pérez tampoco que sea un regreso es un progreso esto lo en consideración no intervención declara Ampo en qué campo en el ámbito

Voz 1505 18:47 eh también en el ámbito

Voz 1494 18:49 el humor es desde luego no lo que pasa es que hay una porosidad no inevitablemente si tú haces humor de charnego su humor de negros humor de italianos bueno pues eso de mí

Voz 1505 18:59 mujeres coger eso de cojos au de sordos

Voz 1781 19:02 es que el problema es que es tan fácil separar no el discurso

Voz 1494 19:06 porque el que cuenta un chiste en una taberna eso es artístico que lo cuenta en casa que lo hace la tele no es fácil e simplemente

Voz 1505 19:12 que estamos digamos que el origen del de la reflexión parte de alguien que profesionalmente se dedica a eso que ha sido objeto de una crítica hasta el punto de que es sometido a esa tensión ha pedido disculpas y ha renunciado a una expresión que es la que artística de calidad o no que tendrá su público o no eh

Voz 1926 19:36 por lo que ha hecho no y a partir de esas críticas

Voz 1505 19:39 esto es lo que estamos quizá un contagiando Nos todos es de una voluntad de limitar la libertad de expresión pretendiendo a como darnos a las protestas y las críticas que vienen de determinados colectivos que en este esos son los gitanos pero insisto que pueden ser en otro momento otro tipo de colectivos como las mujeres por caso pómulos los cojos que tradicionalmente han sido también objeto de de humor permanente no entonces yo digo cuidado porque podemos acabar reduciendo nuestra libertad de expresión a la nada porque siempre va a haber alguien que se sienta ofendido tú hablabas del club de los ofendidos y es que es es es así pero es que ocurre en Masella del humor con cantidad de manifestaciones y todo acaba en el Código Penal es decir no se puede silbar al jefe del Estado no sé cómo una expresión más de lo que es la discrepancia política nos se condena a raperos los titiriteros acaban en prisión provisional por una ca va pancarta del tamaño de una cucharilla de café donde se Alka ETA todo esto acaba siendo enmarcado dentro del Código Penal dice bueno pero que resistencia tienen nuestras democracias en que esta quedando nuestra libertad de expresión es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión ampara todo este tipo de expresiones muchísimo más

Voz 0027 21:11 buenos contamos las reduciendo las nueve y veintiuno de la mañana las ocho y veintiuno en Canarias

Voz 6 21:25 conecta con Hoy por hoy

Voz 0027 21:27 Instagram

Voz 1 21:30 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 7 21:37 conversaciones estivales con la voz de Google

Voz 1 21:44 los martes en La Ventana en Radio María esto que es una sección religiosa o de adicciones que dices es la sección de la periodista María Gomez perdona en mi memoria son aparecían imágenes religiosas y hubo una planta le esto es la idea que tiene Roberto Sánchez de la sección los martes en La Ventana Radio María una visión particular del mundo por Marie

Voz 0027 22:11 lo ideal ni que la Cadena SER

Voz 8 22:20 eh

Voz 3 22:21 los oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuantos Solis estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 9 22:51 yo

Voz 10 22:54 más cumplir de información Duque usted mete con todo el deporte en TDT el mejor entretenimiento en tute ATP escuche a toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu teléfono

Voz 7 23:07 el recinto Niza lodo y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio Orly Pérez de España contar

Voz 10 23:14 la demando quien escucha tu radio preferida la Cadena Ser en Tuttle Ethel escucharla y disfrutar

Voz 11 23:23 sí

Voz 1 23:28 oye jefe podríamos

Voz 12 23:30 quedarnos en tu casa y ver una peli o una serie que en esa

Voz 13 23:34 lo que si tengo alguna que si tengo algo una basa Fried

Voz 14 23:40 con buena con Juan Tienes fibra móvil la mayor oferta de cine series que ahora lleva de un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva forma ten el catorce cuarenta y cuatro quien tiendas Vodafone Vodafone

Voz 1781 23:53 hola cariño qué haces con el ordenador mirándolo de la alarma que hay que cerrarlo en habernos vamos

Voz 1494 23:58 vacaciones pero nos va a dar tiempo instalarla antes de irnos

Voz 15 24:01 si se mira en la web de Securitas Direct lo puedes calcularon ITEL están en el mismo día

Voz 16 24:06 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula una INEN Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 24:19 te en

Voz 3 24:20 a los ojos y hacer rabos visualiza una emisora de radio maravillosa ya la hemos solicitado piensa la orden en sus programas ya estoy pensando en Bali imagina las voces de los locutores cada cadena SER la emisora que aparecen tus sueños no a mí no me apareció

Voz 15 24:44 cómo que no no no no como más listo que imagine una emisora de radio maravillosa pues desde abril

Voz 3 24:51 ha hecho chufla pues claro

Voz 1926 24:55 han aparecido en la Cadena SER susto de verdad

Voz 3 24:57 oye

Voz 18 25:01 así

Voz 3 25:02 en la SER la emisora que parece tantos sueños

Voz 18 25:11 bueno vale ya está ya está ya está

Voz 1 25:16 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 19 25:26 una cosa eh cuando si manifiestas de Bambino que sí son obstante kosher a falta con la psiquiatría o tarde

Voz 0027 25:35 comenzó a hombros Mariola Urrea humanitarias manda nadie cómo debemos interpretar estas palabras del Papa en las que plantea la psiquiatría como una opción para afrontar la homosexualidad en el caso de los sueños el Vaticano lo eliminó de de la transcripción oficial de esa comparecencia de esa rueda de prensa insisten en que el Papa no quiso decir que la homosexualidad enfermedad una patología pero bueno esas palabras están ahí la por ahora no rectificación del Papa también está

Voz 1926 26:02 sí yo lo vinculo Aimar a la situación de acoso la que está el el Papa no independientemente de que el Papa aunque represente un motor de cambio hoy hiciese acoso precisamente venga de los sectores más conservadores de la Iglesia no deja de ser dentro de ser motor de cambio no deja de ser alguien que ese sale poco de ortodoxia tampoco ni el papa el papa en ningún momento ni sobre la homosexualidad ni sobre el aborto ni sobre ninguno de los temas morales estos que afectan tanto a las sociedades contemporáneas como en parte sucedía con el Papa Roncalli que diría que fue más rompedor que que que Francisco en muchísimos sentidos digamos no es hombre que salga completamente de la ortodoxia la frase en realidad es mucho más matizada porque cuando el perdón Vista la interpela que qué le diría a un padre que su hijo le Le comenta que es homosexual dice en primer lugar que recen que no lo condenen que dialoguen que entiendan que le den un espacio al hijo al AIG luego ya especifica que según la edad sería bueno yo entiendo que hay un error efectivamente

Voz 0027 27:00 sólo faltaría creo que diga que lo condenen

Voz 1926 27:02 luego en sólo faltaría pero dijo que lo que dijo fue eso no ya sé que si hubiera dicho lo contrario sería terrible que dijo específicamente esto y eso está bien decirlo Aimar ir ya a continuación dice bueno según la edad evidentemente debería de una opciones yo creo que quiso decir ayuda psicológica se metió él así que te Se metió en un jardín pero insisto yo creo que está vinculado al acoso que el Papa está sufriendo estamos ante yo creo que creo que es el segundo gran intento de tumbar a un Papa en la en la época moderna y curiosamente el anterior fue el Papa Roncalli Juan XXIII no es decir no es casualidad papas progresistas papas que tratan de introducir cambios en el mensaje de la Iglesia generan una guerra sucia la guerra sucia del Vaticano donde siempre bajo la el discurso de la ortodoxia en realidad es la lucha del viejo orden contra la tendencia al cambio

Voz 0027 27:52 Manuel

Voz 1494 27:53 bueno yo creo que hay dos formas de interpretar esta esta frase una de ellas es la interpretación literal es decir que realmente el Papa Francisco no cree que alguien que que en fin que es homosexual debería ir al psiquiatra en cuyo caso quizá debiera psiquiatra él no probablemente eso es obvio y la otra posibilidad conectando con el tema quedábamos antes es que bueno no hay que olvidar que el Papa es argentino y que la cultura del psicoanálisis en Argentina tiene mucha fuerza entonces quizá el Papa piense que todo el mundo de ir al psiquiatra y por lo tanto pues no está ofendiendo especialmente

Voz 1926 28:20 a nadie es decir que también que la psiquiatra no en fin creo

Voz 1781 28:24 no tumor sobre cosas como interpelado antes

Voz 0027 28:31 eso estoy metiendo en todo lo que estáis pensando pero bárbaro Mariola

Voz 1505 28:36 fíjate yo en esto también estoy un poco en la línea de Teo que creo que de si es traemos solo

Voz 1781 28:44 centramos la análisis en esa parte de la red

Voz 1505 28:47 cuesta el análisis puede ser es extraordinariamente duro con el planteamiento del Papa Francisco pero creo que la respuesta era más amplia permitía una aproximación a la homosexualidad mucho más en Paktika de lo que es esta acto concreto relativo a las Piatti ya permitía en el bien entendido que no

Voz 1781 29:07 deja de ser eh representante de Dios en la tierra

Voz 1505 29:10 lo que no deja de ser el Papa Francisco alguien que está sometido a un dogma que la homosexualidad más allá de la aproximación católica desde un punto de vista humano empate chico no deja de chocar en algunas vertientes con dogmas de fe por lo tanto hay va va a encontrar siempre la Iglesia un límite respecto al tratamiento de la homosexualidad pero creo la primera fase de la respuesta del Papa desvelaba una aproximación cariñosa si se quiere a lo que es una cuestión que humanamente tiene que tener un tratamiento más allá de lo religioso me quedaría con lo que apuntaba Manuel la lucha de poder brutal que está sufriendo este Papa es curioso y creo que le estamos prestando poca atención esa brutal reflexión que hace uno de los suyos pidiéndole la dimisión eso en lógica política es algo que choca con lo que eso es el funcionamiento ordinario de las estructuras eclesiales cuando siempre se ha pensado se ha configurado que el Papa es vitalicio salvo una renuncia voluntaria pero pedirle la dimisión eso es incorporar una lógica al funcionamiento de la Iglesia que rompe realmente

Voz 1781 30:29 es uno de los suyos también es mucho decir es si te lo suyo es crecer eso sí de su estructura esa esa carta de larguísima lado de diez a doce páginas de Carlo Maria viga no

Voz 1926 30:39 no yo creo que efectivamente reto

Voz 1781 30:42 ahora tengo una guerra en el la siempre ha habido guerras en el Vaticano quiero decir que el Vaticano es es es siempre

Voz 1926 30:48 en un alarde de poder Clar de grandes conjura así de grandes regulaciones no hay hay además una literatura estupenda pero en fin no vamos a a perdernos ahora por por los sótanos del Vaticano que es por cierto el título de una de esas grandes novelas el Carlo Maria diga no es un tipo que ya tiene una larga trayectoria de conspirador estuvo en el batín Leaks es decir este tipo que acusa al Papa de haberse desentendido de los o de haber encubierto los abusos del freak ya estuvo en el batín Leaks Iggy además ya ya escrito varias veces que que que como gobernó digamos al frente del Vaticano y de la Secretaría de Estado había acumula una gran cantidad de información que utilizaba convenientemente dentro de esa lucha de poder pero además cuando Benedicto XVI lo lo mandó a Estados Unidos ganó recordad que dijo no no puedo irme a Estados Unidos tengo que permanecer en el Vaticano porque tengo un hermano discapacitado

Voz 1781 31:38 lo que tengo que cuidar Basulto se la tira de años deben chicas

Voz 1926 31:44 ataques que se habían peleado por dinero bueno eso es es el personaje que está encabezando esta supuesta cruzada moral contra Francisco para devolver la iglesia ya a los orden hombre yo creo que en cierto sentido diría que el Papa acertó bien cuando dijo simplemente en lugar de entrar en polémica sobre esta cuestión juzguen ustedes es decir valores sacarte valoren quién escribe la carta juzguen ustedes

Voz 0027 32:05 tú crees que el Papa tendría que haber contestado a la pregunta de ese reunió con verano sí o no vida no le dijo que Mc Carrick tenía una una pila denuncias encima ha sido no solo

Voz 1926 32:14 pregunta muy concreta si es una pregunta concreta lo que ocurre es que todo esto es decir se reunió con vida no pero se reunió con viga no en qué términos se trató exactamente estoy yo creo que acusar a Francisco Aimar de no estar enfrentando digamos los casos de pederastia o los escándalos a la Iglesia es injusto y creo que precisamente todos estos detalles estas reuniones estos matices esta sugestivas que hay detrás de muchas de estas de estas cuestiones lo que pretenden es crear ese clima de enredar digamos ese clima de confusión donde se pueda desgastar la la figura del Papa que por otra parte no deja de ser un Papa que naturalmente genera tensión con sectores conservadores de la Iglesia que son sectores de suyo naturalmente muy importantes

Voz 1494 32:58 a la cuestión inicial recordar simplemente que una frase célebre de dos inicio del mandato de Bergoglio fue cuando le preguntaron un avión por lo homosexualidad dijo quién soy yo para juzgar

Voz 0027 33:07 no en dos mil trece se claro que eso parece reflejar

Voz 1494 33:09 tampoco su sensibilidad hacia este asunto y por eso bueno pues muchas veces los los titulares tal y como saltan a la actualidad y a los medios de una gran injusticia para con las declaraciones que las personas hace no y luego añadir que claro quizá este ataque contra el Papa y esta idea de que pueda dimitir bueno pues no sería concebible sin la dimisión de de Benedicto no justo antes de él que ha hecho concebible a toda una época que es la nuestra la idea de que un Papa pueda pues retirarse al campo

Voz 1505 33:31 no su su de turno fíjate

Voz 17 33:34 Paz que la lógica de de la renuncia

Voz 1505 33:37 la del Papa anterior y condiciona un poco ese análisis pero una cuestión es una renuncia voluntaria e vinculada o no con la edad con la fuerza para afrontar los desafíos que tenía la iglesia o no con las luchas de poder y otra cuestión es que uno de los tuyos tenga la osadía de expresar públicamente pedir de responsabilidad les políticas por no haber pretendidamente afrontado este problema te pida te solicite que cómo no ha sido capaz de abordar eso lo que te corresponde como jefe de de la Iglesia es dimitir yeso es una espacio que abre de confrontación politica invernal Liza públicamente que yo creo que que resulta sorprendente y en esto me permiten visitar e invitaron a seguro que la habéis visto la la serie del Papa joven Paolo Sorrentino que a mi juicio es una serie magnífica donde entre otras muchas cosas se percibe perfectamente estas luchas obviamente es una seria pero estas luchas de poder del Vaticano que como toda estructura pues las tiene claro

Voz 1926 34:46 fíjate Mariola que que muchas veces

Voz 1781 34:48 sí pero que te dicen a ver quiénes son los NB

Voz 1926 34:51 vivos Isaura bastante no sobre la posición de de quién hablamos en este caso del Papa es decir estos está relacionando no sé si ya se relaciona de oficio con estimaron todo lo que sucede en Europa con con el conservadurismo y el populismo no pero lo cierto es que esos grupos conservadores en la iglesia si están vinculados al Tea Party a la financiación y por tanto a estimaban también pero en cualquier caso estos días los vaticanista no recuerdan quiénes son las figuras que están vinculadas a estas tensiones porque no es simplemente la fachada de quién ha mandado la carta no SES conspirador profesional del Vaticano pero ahí está Raymond Burt que creas que al ser ninguneado por el Papa está en guerra permanente con él está Aguer Har Müller que es el el prefecto el último prefecto de la Doctrina de la Fe está Tedeschi el expresidente del banco del Vaticano en fin que la figura de la gestión hablando son figuras enormemente correos hace normalmente en fin enormemente polémicas no consiguientemente cuando es quiénes son los que los que comandan el frente antifrancés de algún modo conste que Francisco no deja de ser un personaje sobre el que también se podría hablar no porque sus polémicas y detener su sombras pero cuando ves el frente que hay contra él de algún modo uno inevitablemente tiende a alinearse mira hay un él

Voz 1505 36:05 momento también por hacer un poco un análisis global de lo que es este papado es uno de los Papas que que ha sido más ambicioso en la denuncia de de todas las acciones de este mundo frente a lo que es el cambio climático no era una de las últimas encíclicas Se dice la Encíclica verde se señala como tiene posiciones más más innovadoras que incluso otras organizaciones que estaban trabajando habitualmente en estos campos yo creo que eso pasa con algunos líneas de trabajo especialmente ambiciosas y vanguardistas razonable que en ese contexto esto sectores profundamente conservadores vinculados con organizaciones políticas extraordinariamente conservadores útil conservadoras utilicen cualquier elemento para denigrar lo mancillar lo en su caso apartarlos y eso si fuera posible

Voz 0027 37:02 bueno vamos a vamos a traer el debate

Voz 20 37:04 a ámbitos un poco más terrenales vamos a

Voz 0027 37:08 ampliar esa noticia que cuenta hoy el mundo es muy interesante por cierto el dicho de que la demanda belga la demanda de los de los fugados belgas compuso a la cabeza contra Llarena está basada en una traducción falsa en una traducción tramposa de las palabras del juez del Supremo porque el documento lo que hace es sustituir en la traducción de del castellano de las palabras de Llarena en castellano a la traducción francesa cogen un condicional del juez en el momento en el que dice si es que han cometido esos delitos Ellos lo traducen con si han cometido esos delitos y eso lo cambia todo a Carolina Gómez

Voz 0393 37:46 la demanda que puso Debón y los exconsejeros fugados han interpuesto contra Llarena en Bélgica se basa en las declaraciones públicas que el juez izó en Oviedo el pasado veintidós de febrero unas declaraciones en las que explicaba que no se podía hablar de presos políticos porque los encarcelados estaban siendo investigados por delitos recogidos en el Código Penal al final de esa declaración el juez decía esto

Voz 21 38:04 con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos si es peor eso ha sido así pues tienen que ser investigados

Voz 0393 38:13 el si es que eso ha sido así que pronunciaba Llarena se sustituyen la demanda a la hora de traducirlo al francés por un si así ha sucedido es decir se cambia Un condicional por una afirmación que modifica completamente el sentido de la frase que es precisamente lo que los abogados de Puigdemont utilizan para sostener que el juez vulneró el derecho a la presunción

Voz 1505 38:32 inocencia lo cambia todo sumario fundamental

Voz 0027 38:35 de hombre evidentemente las

Voz 1781 38:37 taxis es una potencia del alma que evidentemente

Voz 1926 38:41 es un condicional lo cambia lo cambia todo hombre yo creo que yo creo que esto solamente viene a confirmar algo que ya habíamos percibido leyendo la demanda aunque que es un disparate que trata de retorcer la realidad digamos de un modo absolutamente ventajista aprovechando además la situación de tensión judicial entre Bélgica en España no entre los tribunales belgas si España hombre es la demanda dice que España es un lugar donde se persigue a las minorías en fin a que se persigue por su ideología nacionalista yo no he conocido la persecución de ningún nacionalista llevamos varias décadas donde además ha habido fuertes tensiones donde los simpatizantes nacionalistas sufren violaciones sistemáticas de los derechos humanos nada menos donde jueces y fiscales vulnera la presunción de inocencia donde se Mirla los derechos fundamentales concluye dice España está al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales hombre parecería una broma parecería verdaderamente de un guión delirante de serie B si no fuera ya parte de la lógica de la dinámica en la que Puigdemont desde Bélgica mantiene un clima de tensión con el Estado

Voz 0027 39:46 cómo interpreta es que Pedro Sánchez haya dado esta noche en su rueda de prensa en Chile que este ataque lo interpreta él al juez Llarena en realidad es un asunto de Estado Mariola

Voz 1505 39:58 eh yo creo que cerrar una polémica que él estaba desgastando yo creo innecesariamente y yo no creo que la defensa honestamente no creo que la defensa del juez Llarena sea una cuestión de Estado yo creo que la respuesta hay que inicialmente da al Ministerio de Justicia diferenciando lo que es la inmunidad de jurisdicción por tanto la la parte del proceso que sí que corresponde al Estado con la referencias personales del juez y esa diferencia tiene un sentido cuestión distinta ya entiendo la polémica que se ha generado y las críticas que se han hecho desde el Poder Judicial CGPJ y entiendo por tanto la reacción del Gobierno cerrando filas me para unir ese elemento en uno y señala que como aquí lo que estamos en realidad es sufriendo un ataque por parte de pus de Mon generando o pretendiendo generar una duda razonable sobre la calidad democrática en la calidad de los procesos judiciales en España pues merece la pena abordar todo esta cuestión en un paquete único de defensa pero creo que esto tiene muchos matices se jurídicos en todo caso creo que él punto clave es este último que señalaba Puigdemont ha ordenado siempre su tú Sue subir y en su propia defensa ataque a España entorno a la idea de generar una duda razonable sobre nuestra calidad democrática líder de nuestros procesos judiciales en términos de pérdida de independencia de ahí se desentiende su demanda que tiene un tiene en la mayor parte de su contenido es pues delirante sí yo creo que hay que mantener la calma porque los tribunales belgas no dejan de ser tribunales aunque sean belgas no dejan de estar operando bajo el principio de independencia y los procesos tienen que contar con las pruebas pertinentes así que yo diría que tranquilidad y calma esa demanda delirante es una demanda de parte hizo obviamente pues tendrá que todo lo que se dice tendrá que ser probado para poder ser sostenido en el tiempo el proceso judicial que se sostiene en España está protegido por la inmunidad

Voz 0027 42:17 Manuel

Voz 1494 42:18 bueno yo era la generaría ambas cosas tampoco en parte lo ha hecho ya Mario a es decir esa senda ciudad en la traducción no de las palabras del juez Llarena creo que apuntan hacia un equívoco que los independentistas han querido con éxito me parece no diseminada por el conjunto de de de la opinión pública europea es la idea de que los dirigentes nacionalistas están condenados ya en España no de alguna manera esa era la impresión que se ha dado Iker hasta cierto punto la euroorden era la entrega para traer la cárcel practicamente cuando en realidad están siendo sometidos a instrucción e investigación qué es lo que el matiz de Llarena por supuesto añade y es una diferencia clave que me parece quizá no ha sido suficientemente subrayada ante Europa no o en fin en Europa la opinión pública es también de otras cosas y sólo prestan atención muy reducida a lo que problema que podamos tener en España con el independentismo en dicho esto yo creo que aunque la palabra Cézanne es encierran una rectificación que tiene que ver con el desgaste me parece que si es una cuestión de Estado yo creo que el Estado tiene que tener un un un relato si queréis no porque precisamente hablamos del Estado y no del Gobierno cuando se ataca la independencia de los tribunales os ataca la calidad democrática de el Estado español el Gobierno tiene que dejar muy claro que no está de acuerdo con esa narrativa con esas insinuaciones una de las formas para hacerlo es asumir la defensa del juez Llarena o apoyarlo mediante el discurso de manera más decidida de lo que venía haciendo hace unos días me parece que eso es pertinente

Voz 1926 43:44 sí sí está claro que son las rectificaciones yo en este caso comparto la idea que que acaba de formular Manuel no yo creo que es una cuestión de Estado precisamente porque la demanda no acusa simplemente haya arena manipulando el condicional acusa efectivamente a España de ser un país donde se persigue los derechos fundamentales donde no hay se violan sistemáticamente etcétera etcétera y la persecución de los nacionalistas por motivos ideológicos es decir todo el discurso nacionalista de un tiempo a esta parte más allá de negar la calidad democrática como se ha dicho gira en torno al a la noción de preso político no es decir en la medida en que logras colocar la imagen de que existen presos políticos y ahí eso es lo que es eso tiene por cierto con los lazos amarillos ahí su importancia simbólica en la medida en que consigas eso estás colocando todo lo demás es importante la figura del preso político es absolutamente clave en ese sentido en el que se se cuestiona a los tribunales españoles se cuestiona su independencia se cuestiona que respete los derechos fundamentales sí que es una cuestión de Estado es decir por razones obvias es que si cuestión las el Estado democrático el Estado de Derecho es una cuestión de Estado no

Voz 0027 44:53 Mariola pero cojo por tanto perdona defender

Voz 1926 44:55 yo yo estoy de acuerdo en que como la ministra rectificando que yo creo que el PP se equivoca en ese sentido perdón que terminó en un momento es decir rectificar está muy bien es decir cuando estás haciendo algo mal rectificar está muy bien otra cosa es que que el abuso de rectificaciones no pueda ser interpretado en términos de que es de sabios rectificar no rectificar mucho de equivocarse mucho pero pero por otra parte es virtuoso es decir si se estaba cometiendo un error que estaba cometiendo efectivamente defender a Llarena es defender los intereses de España que es la última formulación que ha hecho la ministra dijo

Voz 0027 45:25 Mariola yo tampoco es que quiera hoy

Voz 1505 45:28 era el acento en la discrepancia porque creo que hay un bien jurídico más amplio a proteger y por tanto perfecto pero creo que hay matices que en términos jurídicos no tanto políticos merecería que que la fina eramos uno en cuando se cuál todo pues de Mon apela a determinadas eh declaraciones de de del juez Llarena más allá de si ha existido una traducción correcta o no que eso por supuesto que condiciona el asunto pero no se pone en cuestión la independencia judicial se está poniendo en cuestión la parcialidad del juez que ha procedido en un proceso yeso obviamente es un motivo de recusación o de abstención del juez en particular esa es una son por lo tanto de ahí que yo sostenga que el juez Llarena y su defensa eh no es una cuestión de Estado es una cuestión particular cuestión distinta es si el abogado lo tiene que pagar directamente él o lo tiene que abonar quién sea que fuera el Consejo General del Poder Judicial o el poder ejecutivo porque no olvidemos que aquí lo que hay de fondo fondo fondo es que alguien en un momento determinado retiro determinados seguros que protegían a los jueces que a Bonnard al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial quería que el poder ejecutivo sea que hay de fondo otro elemento también que es mucho más de logística mucho más ordinario estamos hablando y luego cuestión distinta es que un juez y un poder judicial belga pretenda en su caso interferir en un proceso judicial español donde ahí el Estado tiene que hacer una defensa que es obvia que es clara y que no tiene duda es la inmunidad de jurisdicción son dos cosas distintas pero insisto que cuando se apela a determinadas declaraciones del juez Llarena no se pone en cuestión la independencia se pone judicial se pone en cuestión la parcialidad fue imparcialidad de él titular del proceso hizo por eso es por lo que yo señalo que eso no es una cuestión de Estado

Voz 0027 47:38 bueno seguimos hablando en dos minutos son las nueve y cuarenta y siete y las ocho y cuarenta y siete en Canarias divo es porque hay nuevas grabaciones en el caso enredaderas grabaciones en las que José Luis Ulibarri el empresario le cuenta a su hija que ha estado comiendo con el actual consejero de la Junta de Castilla y León la actual consejero de Fomento y que Foment y que ese señor en en esa comida le ha hablado le ha dado información sobre cuatro obras buenas que van a sacar que en un momento de la grabación o en un momento de esa conversación le dice saca una foto de esto lo comentamos a la vuelta

Voz 14 48:18 hola este eso mensaje parate que seguro que estás pensando en las vacaciones este verano vayas donde vayas puedes conseguir carburante Grates ven a las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor del uno al treinta y uno de agosto porque sorteados mil premios al día en carburante mira tu tiquete compra con pruebas si has ganado además si ajenas a través de Wyler la app de pago de Repsol el premio se duplica

Voz 1 48:43 informa en Repsol punto

Voz 12 48:48 hoy es el día que hace podríamos quedarnos en tu casa y Fire una peli o la serie quienes han

Voz 13 48:54 una que si tengo alguna que si tengo alguna en Fried

Voz 3 49:00 con Vodafone One tienes fibras móvil

Voz 14 49:02 la mayor oferta de ahora lleva un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva forma aquí en el catorce cuarenta y cuatro quien tiendas Vodafone Vodafone

Voz 10 49:18 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales

Voz 1 49:22 el queremos arroba Hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 22 49:30 quieres escuchar de nuevo el testimonio de un madrileño torturado por el policía Billy el Niño en mil novecientos setenta y cinco fue entrevistado por Francino en La Ventana lo tienes en La Ventana punto es en la sección a la que

Voz 1 49:42 harta de la app de la cadena ser lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 7 49:52 los obras todo de tu equipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo de que favorito obras todo de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar SER Deportivos todos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad la Deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado de

Voz 24 50:24 como antes yo soy una mujer pasional

Voz 25 50:28 el vivir la vida he gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien cómoda que haya dado mejor tengo mucha confianza en mí misma maravilloso estupendo soy oyente de la cadena

Voz 7 50:39 venga se han magnífica para oyentes que separa lo harán

Voz 26 50:43 hoy la que de verdad hoy la os que Amber bueno tampoco ese pase todo el deporte el mejor entretenimiento

Voz 10 50:55 esto TDT escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor recinto en liza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España pedirá de mando y escucha tu ratio preferida la Cadena Ser en Turquía conecté escuchará

Voz 11 51:18 sí

Voz 27 51:23 puedes descargar de la aplicación de la guía de las ligas de As con toda la información con todos los horarios podrás personalizar tu aplicación como quieras priorizando lo que quieras ver y cien por cien actualizada al instante totalmente gratis y además a partir del seis de septiembre otras cosas

Voz 7 51:37 la vía de la Liga áreas en papel en tu kiosco productos recomendado por Cadena

Voz 1781 51:41 hacer este curso apuntar tirar pintura

Voz 0027 51:45 la paro Festo necesita es ruido es Chile un ellos

Voz 7 51:49 como esta mochila con USB importa ordenador por veinticuatro con veinticinco euros todas las opciones la mejor financiación y hasta un diez por ciento de regalo para tus próximas compras Elige tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés ahora podrías informarte sobre el síndrome posvacacional hoy inventa esto solo acaba de empezar o pasar de síndromes y subir el Everest podría ser de los que hacen lo de siempre o Jerez más hazte con el nuevo Seat León Edition más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color sensor de parking trasero y mucho más por trece mil novecientos noventa euros es el momento de aprovechar este momento en la cadena