Hoy por Hoy (28/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0325 00:10 son las diez en Canarias el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha zanjado esta madrugada la polémica entorno a la defensa del juez Llarena en Bélgica por la denuncia presentada contra él por pues de momia otros exconsellers independentistas Sánchez ha anunciado que la defensa de Llarena no es una cuestión privada sin una cuestión de Estado y como tal va a actuar desde el Partido Popular le ha respondido hace unos minutos el vicesecretario de Organización Javier Maroto en Radio Nacional asegura Maroto que es un nuevo bandazo del Gobierno que da argumentos al soberanismo

Voz 0893 00:38 este bandazo permanente del Gobierno también en la defensa el juez Llarena es un argumento básico para puso a los suyos a la hora de atacar al Gobierno de España y a la hora de atacar la legalidad española ya han anunciado que van a utilizar este ahora sí ahora no donde digo digo digo Diego de Gobierno de Sánchez para reforzar la acusación contra Llarena en Bélgica Sánchez es culpable de que Puigdemont hoy sea más fuerte en su querella contra Llarena en su querella contra el Gobierno de España

Voz 0325 01:05 el ministro francés para la Transición ecológica ha anunciado esta mañana que deja su cargo al verse incapaz de llevar adelante las políticas necesarias para la protección del medioambiente lo ha anunciado en una entrevista radiofónica y sin haberlo comunicado previamente

Voz 2 01:18 Irán tenía al primer ministro Álvaro Zamarreño sí sin AVE

Voz 0116 01:20 sobrevivir en una entrevista en Hora punta en France Inter viene por ejemplo la cumbia fuera Llum voy a tomar dice uno por primera vez en mi vida la decisión más difícil no voy a seguir en mi puesto no quiero fomentar la esperanza de que mi presencia en el Gobierno signifique que estemos a la altura de las políticas que se necesitan dice estar desencantado y siento una gran incapacidad personal para cambiar un modelo que está destruyendo el medioambiente se va con profunda admiración dice a sus dos jefes el presidente y el primer ministro y advierte de que atacarles no tiene sentido porque es el conjunto de la sociedad quién vive en contradicción con respecto a la conservación del planeta en las

Voz 0325 01:56 a últimas horas se han multiplicado el malestar hacia el Papa Francisco en concreto por unas palabras pronunciadas durante el viaje de vuelta desde Dublín a Roma en las que recomendaba a los padres a acudir a la psiquiatría si observaban una tendencia homosexual en los hijos durante la infancia en la SER hemos hablado esta mañana con Oscar Escolano portavoz de la comunidad de cristianos homosexuales de Madrid

Voz 3 02:15 claro que es peligroso y entendemos pues que las reacciones pues al al asociar siempre las sufriera con enfermedad pues aunque sea de condena ahí entendemos exactamente en la reacción un mundo la mayoría de la de las personas homosexuales acerca de esas palabras pues que se relacione homosexualidad con enfermedad

Voz 0325 02:38 en la República Democrática del Congo al menos setenta y cinco personas han muerto tras el último brote de ébola desde el pasado uno de agosto se han registrado ciento once casos de contagio de los que ochenta y tres han sido confirmados hay otros veintiocho casos sospechosos está haciendo seguimiento a más de dos mil doscientas personas diez y tres nueve y tres en Canarias

cadena SER les contamos ahora otras

Voz 0325 03:04 quizás con Javier Corbacho China anuncia

Voz 1646 03:07 todas para castigar a quienes difundan rumores político

Voz 4 03:09 si el Partido Comunista del País impondrá sanciones más estrictas a los funcionarios para contrarrestar lo que denomina nuevas formas de violación de la disciplina el comunicado del Comité señala que se perseguirá la propagación de rumores políticos que pongan en peligro la unidad y la solidaridad del partido se sancionará también a quiénes distorsión en la historia del país en los casos más graves los militantes pueden ser procesados pero en muchos casos el castigo más severo que se impone es únicamente la expulsión del partido

Voz 0325 03:34 que sea un tribunal retira los cargos contra un menor que abortó tras una violación

Voz 4 03:39 la adolescente de quince años fue violada por su hermano de dieciocho fue condenada a seis meses de cárcel por abortar el pasado julio ya que las leyes el país sólo permiten interrumpir el embarazo en las primeras seis semanas está aborto se produjo a los seis meses de gestación tras una campaña pidiendo su liberación el tribunal ha dado marcha atrás a su decisión según las ONG's locales sólo en en la capital del país en Yakarta treinta y nueve menores fueron violadas en dos mil diecisiete de las que tres tuvieron problemas legales

Voz 0325 04:03 la embarazadas los deportes Rafa Nadal accede a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos tras el abandono de David Ferrer Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 04:11 buenos días lesionado en el sóleo mientras disputaban el segundo set que dominaba Ferrer cuatro tres después de que Nadal se hiciese con el primero por seis tres tras el abandono Ferrer no deja claro si volverá o no a competir

Voz 5 04:20 es mi objetivo es Juan Hoffman Caprio por es la Acapulco Iker en España Barcelona Madrid a Ustari hacerlo ahora necesito tiempo para para estar con mi familia hay que arrancar con ganas arrancar

Voz 1161 04:33 clasificados también Fernando Verdasco se imponía Feliciano López también Roberto Car Vallès Garbiñe Muguruza y Lara Arruabarrena eliminados Albert Ramos Roberto Bautista Tommy Robredo Isar a Ribes en la jornada de hoy jugarán Jaume Munar Marcel Granollers Pablo Carreño y Carla Suárez

Voz 1646 05:19 muy buenos días es martes veintiocho de agosto y a esta hora exacta en algún colectivo en algún lugar del mundo se estará ofendiendo por algún chiste el caso del humorista Rober Bodegas que como saben ha sido colaborador habitual de este programa durante toda la temporada pasada es un día más en la oficina para un cómico de este país Robert seguro que ya lo saben salió un escenario hace un tiempo hizo algunas bromas acerca el pueblo gitano y a cambio pues a cambio ha recibido una denuncia a miles de insultos y al parecer también varias amenazas si suman a es la inestabilidad laboral cientos de kilómetros de carretera y actuaciones en bares de mala muerte probablemente estén cerca de imaginar cómo es la vida del cómico español medio

Voz 7 06:01 el humor es un código que implican

Voz 1646 06:03 tercer los estereotipos y coquetear con los límites y el escenario el escenario implica un pacto de confianza entre el público y quien les habla por supuesto ese pacto también admite la crítica permite las discrepancias permite también el debate de hecho el humor es necesario incluso para que ahora estemos hablando de esto porque la comedia es por definición una herramienta que tiene varios filos y su manejo sin duda entraña riesgos mucho más en la era de la indignación en ciento cuarenta caracteres no todo el mundo sale tan guapo en las bromas como en sus fotos de Instagram y por eso los humoristas ABC resulta molestos casi siempre cuando hacen bien su trabajo nos ahorraremos mucho tiempo y muchos debates estériles cuando nos demos cuenta de que el humor inofensivo es como los unicornio los es blanco es muy bonito y también totalmente inexistente la verdad es que yo no pensaba tratar hoy el tema de Rover por considerar que la reflexión era bastante obvia pero ayer el Papa se subió a un avión abrió la boca definió a la perfección como es el contexto el que dibujan los límites

Voz 8 07:04 pocos ahí cuando si manifiestas de Bambino hizo no obstante cosa falta con la psiquiatría o tarde mi hijo maison lejos

Voz 1646 07:15 el Papa el mismo Papa que se había labrado una imagen afable y aperturista lograba ayer un imposible viajar hacia adelante a cientos de kilómetros por hora abordo de un avión y al mismo tiempo retroceder varias décadas en apenas unos segundos de discurso los homosexual les han soportado durante años chistes que explotaban los estereotipos del colectivo y los han tolerado e integrado con elegancia pero no es lo mismo hacer humor ya sea bueno o malo recurriendo a los tópicos sobre una etnia o un colectivo un grupo que insinuar que la homosexualidad es una enfermedad curable mediante la psiquiatría durante una rueda de prensa en un avión cuando eres el líder espiritual de miles de millones de ciudadanos después de asistir al enésimo debate en redes sociales sobre los límites del humor por fin hemos descubierto donde dónde súbito Kant están a miles de metros de altura en un avión cuando llevas una sotana blanca tu mensaje es escuchado por millones de cristianos que confían en tu doctrina entonces si tus comentarios homófobos y retrógrados tienen muy poca gracia y mucho peligro

Voz 1 10:17 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1646 12:32 en el año mil novecientos doce la revista Popular mecánico que se editaban Nueva Zelanda publicaba una nota que decía lo siguiente estén atentos decía el consumo de carbón afecta al clima

Voz 2 12:46 a día de hoy

Voz 1646 12:48 estamos recuerden en mil novecientos dos es decir hace más de cien años a día de hoy los hornos del mundo están quemando alrededor de dos mil millones de toneladas de dióxido de carbono cada año cuando este carbón arde uniéndose con el oxígeno añade unas siete mil millones de toneladas anuales de día ha sido el carbono esto provoca que la temperatura se eleve el efecto podría ser considerable en algunos siglos

Voz 22 13:12 eh

Voz 1646 13:16 pues bien han pasado ciento seis años de la publicación de esta nota el efecto sin duda es considerable no ha llamado mucho la atención conocer que el cambio climático no es un debate ni mucho menos moderno que llevamos más de un siglo conociendo las posibles consecuencias que Nuestro comportamiento tiene sobre el planeta Ike aún hoy nuestra velocidad de reacción sigue siendo preocupantemente lenta Víctor Viñales muy buenos días

Voz 2 13:40 hola buenos días Víctor cuánto tiempo

Voz 1646 13:42 así que sabemos que el cambio climático es una realidad

Voz 2 13:46 pues citabas citabas muy bien mil novecientos doce no después el ingeniero calendas en los años treinta también advirtió por la revista Time en mil ochocientos treinta y nueve Un consejo asesor del presidente Johnson en mil novecientos sesenta y cinco el el primer informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático yo en el noventa por el protocolo de Kioto noventa y dos que hace años y años que sabemos pero hemos pro castigado mucho hemos postergado las decisiones mucho y nos pasa con este tema del cambio climático como advertía Maquiavelo con la tesis decía él la crisis cuanto empieza es muy difícil de reconocer muy fácil de curar no cuando ya la gente dice este tiene pises entonces es muy difícil de curar Illes es en eso estamos hemos dejado pasar mucho tiempo y ahora estamos ante un enorme desafío porque hemos sido una y otra vez como malos estudiantes postergando y postergando y postergando

Voz 1646 14:52 les presento a ustedes a Víctor Viñales el sociólogo es cofundador y director de Eco de psicología desarrollo que es una organización que trabaja globalmente sobre sobre todo aquí en España hay también en América Latina en cooperación y desarrollo con sostenibilidad y con Vitor queremos hablar precisamente de esto porque hoy el cambio climático parece uno de los grandes debates de la modernidad llena páginas de periódicos y de revistas horas de debates tanto en público como en privado pero tú decías Victory yo tengo la sensación de que lo que hemos hecho básicamente con este asunto no es patada a seguir osea golpearlo avanzar el problema pasarlo a la siguiente generación ya si eso ellos se preocuparan no

Voz 2 15:28 sí yo creo que ha habido varias razones para para hacer eso no abrir o varios razones que explican este esta postergación reiterada este patada hacia adelante que comentó uno Los intereses creados que son muy importantes es decir una película de Al Gore la primera eh decía es difícil que alguien entienda algo cuando su nómina depende de que no lo entienda muchas intereses creado muchas grandes empresas que dependen de que este modelo de combustibles fósiles siga funcionando claro otro gran otro gran frenos vio el cortoplacismo electoral no eh yo recuerdo en la última Cumbre del Clima de París en el dos mil quince pues era el diez de diciembre no ir pero había elecciones en España el día veinte entonces en qué estaban pensando los partidos políticos en los debates electorales en no voy a decir nada que me pueda restar tales o cuales votos en tal lo cual zona no estaban pensando en el interés general no otro gran tema es de los partidos lo que ahora se ha puesto muy de moda con Trump no los particularismos tribales no decir no no no yo mi tribu Mi país mi bandera mi religión no pero pero me de ese entiendo de los bienes comunes qué es eso del Ártico qué es eso de la Antártida qué es eso de los océanos qué es eso de la atmósfera no esto no no no va conmigo o no otro gran problema es que el carbono y no que no ven corazón que no siente no Ike también la habido el cambio climático es un agravamiento progresivo no es una obra dualización del problema no es como un vertido enorme que ayer un río que ser un color es totalmente distinto al río normal que la gente lo vea a las seis de la mañana a las seis y cinco ya está lo ve sí claro eh entonces yo creo que hemos tenido supone otro gran tema yo creo que afecta a muchas personas es que por cómo se ha conocidos establece una cierta distancia no como sufre algo de política exterior por algo muy grande ve osos polares el Ártico algo lejano algo que quizás puede pasar dentro de cien años no también todo eso genera generado impotencia hacia no es decir yo que voy a hacer nada pues eso es lo retiro de cabeza yo creo que que una conjunción de todos estos factores no explican los que estemos donde estamos clara problemas ha ido agravando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer

Voz 1646 17:59 es interesante victoria se dices de la visión tanto cortoplacista es decir es limitada en el tiempo como también limitada de lo que es nuestro no de lo que es nuestro entorno y nuestro espacio y nosotros hemos sido rebuscando hemos ido buscando otros momentos de nuestra historia más reciente en los que el cambio climático ha ocupado el centro del debate y es curioso porque un ejemplo un documental que fue un hito sin duda fundamental el debate sobre calentamiento global los situó en el centro de las discusiones fue una verdad incómoda de Al Gore

Voz 2 18:26 yo creo que esta es una cuestión moral

Voz 1804 18:31 ha llegado el momento de resolver este problema ha llegado el ha llegado el momento de resolver este problema

Voz 1646 18:36 la decía Albor pero es que hace doce años que se emitió este documental es una de esas de esas cosas que nos hace sentirnos mayores también que evidencian que si llegó el momento hace doce años llevamos doce años como mínimo de retraso

Voz 2 18:49 muchos años y ha dicho otra cosa que es muy importante es una cuestión moral porque es una cuestión moral no porque lo que está pasando es que las mayores víctimas del cambio climático son países inocentes que no han contribuido a penas en las emisiones de carbono los huracanes catastróficos las sequías que están produciendo el África Subsahariana son pertenecen a países cuyas cuya responsabilidad la generación del problema al cambio climático es ínfima y sin embargo están sufriendo que hay otra cosa que la gente a veces no no piensa mucho no nos estamos con viendo el futuro de nuestros hijos de los hijos de nuestros hijos y eso la calificación de eso tiene muy mal nombre no tiene ningún sentido que nos preocupemos por darles una buena educación que estudian inglés y no nos preocupemos por dejarles un planeta dirigible es la única casa que van a tener estamos dejando una casa que cada vez más pase individuo

Voz 1646 19:49 seguramente Víctor una de las maneras que más evidentes que tenemos de darnos cuenta de que la algo está cambiando en el clima es simplemente mirar los partes meteorológicos cada día esta semana empezado con alerta amarilla por altas temperaturas en once provincias españolas hoy se prevé que haya fuertes tormentas en el este me gustaría eh Víctor con tu permiso que saludamos a la persona que se encarga de vigilar el clima en nuestro planeta ella es Manolo Brunet y ex presidenta de la Comisión de climatología de la Organización Meteorológica Mundial Manolo Brunet muy buenos días

Voz 3 20:17 hola muy buenas días establos cómo estáis

Voz 1646 20:19 muy bien Manuela pero que estamos debatiendo sobre cuánto hace que sabemos el Camp del cambio climático poquito hemos hecho a pesar de que está de que es un tema de debate que es un tema del que ya se alertaba hace más de un siglo usted cuando recuerda que escuchó hablar por primera vez del cambio climático

Voz 3 20:36 a ver qué pues ya simplemente me a partir de mis estudios en la Universidad ya sabíamos que el furor a finales del siglo XIX había hablado del papel del dióxido de carbono CO2 para mantener las la temperatura del aire y más alta de lo que sería sin sin sin haber presente en la atmósfera pues es estos gases con efecto invernadero de tal manera que ya teníamos noticias como estudiantes del papel de los gases con efecto invernadero para mantener el balance térmico del planeta pero si nos vamos más hacia el presente pues recuerdo perfectamente en los años setenta y algunos informes a la Organización Meteorológica Mundial en donde a partir de las primeras evidencias del incremento sostenido de dióxido de carbono medidas Emma una loa en la en las islas de Hawai pues sí verifica va ese incremento sostenido en las concentraciones en una atmósfera limpia hay de fondo con mala que representa a una loa de tal manera que ya desde los setenta los la comunidad científica empezó a plantearse si a preocuparse seriamente el incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero Hypo los efectos que yo podría tener en las temperaturas del aire del conjunto del planeta ya serían los años a mediados de los ochenta cuando se empiezan a hacer las primeras os empieza a documentar de manera más robusta como el globo se está calentando y en ese sentido pues bueno pues como decía muy bien Victor antes llevamos conociendo el problemas desde hace no sólo más de un siglo específicamente el calentamiento global está muy bien documentado desde mitades a finales de los ochenta que es cuando se se crea como ha dicho Víctor pues el el Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático hice generan los diferentes informes de evaluación que han aparecido hasta la fecha

Voz 1646 22:46 me gustaría Manolo Víctor que escucháramos juntos un audio porque hace más de una década Richard Attenborough dirigió un documental que emitió la BBC titulaba cambio climático el Reino Unido bajo amenaza este documental incluía un pronóstico meteorológico imaginario pronostico falso de un día típico de verano del año dos mil veinte escucha

Voz 23 23:05 Bono Chepe Chepe un minucia típico de verano de dos mil veinte las temperaturas más altas probablemente las tengamos en los condados más al sur de Inglaterra con hasta veintinueve treinta grados esto pasará seguramente varios días seguidos las olas de calor duda y además con sequías frecuentes fue eso

Voz 1646 23:24 el documental advertía ojo de veintinueve grados en el sur de Inglaterra en el año dos mil veinte eh qué temperatura ha sufrido el Reino Unido durante esta última hora de calor en el año dos mil dieciocho

Voz 3 23:36 pues lo ha superado con creces han llegado los hay cuatro grados algo así además como ya el documental decía eh pues bueno el problema de la sequía así es ha sido también importante no sólo en el Reino Unido sino en el en el norte de Europa en el arte crece precio con una serie de consecuencias que todos sabemos pues incendios forestales donde no donde no suele haber los eso

Voz 2 24:03 era vale dinero subraya es que el papel de los medios en ese hacer Car no el problema del cambio climático porque una manera un poco de de aplazar es decir no esto no va conmigo esto es el los huracanes en el Caribe no antes esa Iker ahí los meteorólogos también son muy importantes a un poco de acercar decir claro que va contigo claro que va con tu futuro creado que va con tu ciudad no entonces hay que hacer un ejercicio pedagógico muy importante para acercar para que la gente entienda de qué estamos hablando de estamos hablando realidad del mayor desafío que ha enfrentado nunca a la humanidad hemos deshecho el clima

Voz 24 24:46 y tenemos que rehacer lo

Voz 2 24:48 es obvio que rehacer el clima más parece una tarea de dioses y héroes de Batman de de de Capitán América no que de personas Morientes y corrientes como son las que estamos hoy en la radio no pero tenemos que hacerlo es es la es la última generación que puede hacer algo significativo para cambiar el curso de las cosas no

Voz 1646 25:07 yo entiendo que quizá una de las mejores maneras de afrontar la importancia verdad reales el problema es que ya no se trata de un desafió a futuro sino que se trata de un problema presente de un problema que ya debemos de asumir como propio porque estas temperaturas de las que hablábamos el Reino Unido la sequía y los incendios forestales de los que de los que nos hablaba Manolo son ya demostraciones palpables de clima está cambiando para mal o Se trata como sostienen los negacionistas de ciclos naturales que tienden a repetirse

Voz 3 25:36 que con toda probabilidad aunque en este caso todavía no es no hemos estudiado las anómala situación meteorológica de este verano en distintos lugares del planeta el los mecanismos de la variabilidad difícilmente pueden explicar ese comportamiento tan inusual de Enel atmósfera en ese sentido asociar los al cambio climático tiene mucho eh

Voz 1646 26:10 es mucha veracidad

Voz 3 26:12 ya que al fin y al cabo estos acontecimientos tal como se han presentado probablemente sin una sola sin sin que se hubiese producido un cambio climático inducido por el hombre con toda posibilidad no se hubiesen originado tal como San presentar

Voz 1646 26:30 creéis que si fuéramos capaces de mirarnos desde fuera y con la perspectiva que seguramente dará a la historia como podríamos considerarnos como generación como especie como humanidad como una especie quizá que ha optado por la resignación que adoptado por por la inacción

Voz 2 26:46 bueno las próximas generaciones van a tener un juicio muy duro sobre nosotros había una tribu en Estados Unidos indígena que tenían consejo de ancianos para ver en qué medida tal lo cual decisión iba a condicionar la vida de las siguientes cuatro generaciones no los otros estamos actuando con una irresponsabilidad extrema y muchas veces no pensamos ni qué va a pasar de los oyentes cuatro años no entró en las siguientes generaciones van a decirnos oye pero qué hicisteis y sobretodo porque en en en Costa Rica yo recordé una vez Lozano ahora no sé si esta no en su momento los parques nacionales de Costa Rica había un cartel que decía este parque pertenece a los muchos costarricenses que ya murieron a los pocos costarricenses que vivimos ahora ya los muchos costarricenses que vivirán mañana nosotros no somos propietarios de la tierra somos inquilinos estamos haciendo reformas de enormes sin pensar en cómo va a afectar esto a los que vienen después sin pensar que nos estamos comiendo literalmente el patrimonio común los océanos Ártico la Antártida la atmósfera que necesitan para sobrevivir un planeta decente no filas y el juicio va a ser muy duro tendrán razón

Voz 1646 28:03 estamos a tiempo Manuela de revertir esa tendencia y salir mejor parados ese juicio en futuro

Voz 3 28:09 bueno pues aunque existiendo ser siempre optimista lo cierto es que a todas las evidencias GS no cesa acumulando no apuntan hacia conseguir los objetivos del Acuerdo de París de mantener el calentamiento por debajo de los dos grados respecto del periodo e industrial ya que pues aunque algunos países están haciendo los deberes están pues y y reduciendo las emisiones respecto a años anteriores en el caso europeo que probablemente sea el grupo de países con mayor decisión está apostando por un una transición hacia las energías renovables un menor uso de las energías sucias basadas en en el en el carbono pues son exclusivamente los países más desarrollados europeos los que están haciendo en realidad esa reducción es como en el Reino Unido Alemania Dinamarca o Países Nórdicos mientras que países menos desarrollados o países tan desarrollados como el nuestro pues en nuestro caso es somos el cuarto país que más ha incrementado las emisiones de dióxido de carbono en el dos mil diecisiete tuvimos la crisis económica que supuso un parón en la emisión de dióxido de carbono pero una vez que empezamos a salir de esa económica Se volver a disparar las emisiones sino situamos entre los países que no cumplen los acuerdos voluntarios hay diseñada de París aún hemos ganado tenemos alguna década y que para poder actuar pero si se tiene en cuenta pues el efecto que la retirada de la estación tras el Acuerdo de París puede tener sobre otras otros gobiernos pues no es para ser demasiado optimistas

Voz 1646 30:12 Víctor Begoña nos alerta sobre las situación sobre las políticas macro digamos pero tú contabas antes que muchos tendemos a pensar que el problema no es nuestro hoy tendemos a derivar la responsabilidad a los gobiernos o los que gobiernos y generaciones del futuro como socio luego cuál es la responsabilidad que nos compete a los ciudadanos a nivel micro que es lo que debemos de empezar a hacer ya como sociedad

Voz 2 30:36 bueno tenemos yo creo que tenemos la primera cuestión que tenemos claro es que esto es un desafío tan enorme o actuamos todos sin escaqueo no como como a a la hora de pagar la cuenta en un bar no sin si la gente es escaqueo así de los que a mí no me toca no es que yo soy pequeño no es que sea una empresa no es que no todo el mundo tiene que barrer su trozo de acera todo el mundo no dio eso es fundamental no en una iniciativa que estamos empujando tanto administraciones públicas como empresas como yo comprometido hacer XXXIII cosas que si las hago reducirá Migoya de carbono en tres toneladas al año bueno ese es mi huella de ese es mi mi cuota parte de responsabilidad todo el mundo tiene que examinar que pueda hacer el otro gran temas que tenemos que emplear todas las palancas tenemos tecnologías tenemos que cambiar valores tenemos que cambiar leyes muy importante mente yo creo que en este país hay que poner una tasa al carbono para que contamine pague y ahí obtendremos recursos para hacer para hacer la transición a las energías verdes para hacer la rehabilitación de viviendas para hacer todas la revolución que hay que hacerlo y luego también yo creo que una un asunto que tiene que ver con el ánimo que decía donde no la no yo creo que es es muy importante entender que muy posiblemente este cambio que hay que hacer es un cambio hacia mejor es decir los científicos del clima Nos dicen hay que cambiar la dieta para frenar las emisiones de carbono bueno pero eso es lo que nos dice lo médicos también hay que comer menos carne mejor carne y hay que comer más verduras y cereales no en el transporte lo que nos dice la gente del clima es reduzca usted sus emisiones bueno pero eso ya nos va bien para la salud de la población no el ir más en bicicleta dando transporte público para la salud nos dicen las viviendas hay que rehabilitar los millones de viviendas que están mal aisladas técnicamente no hombre eso nos va bien para generar empleo nos va bien para para desarrollar las economías locales es decir una gran parte de lo que hay que hacer es benéfico y en ese sentido es a la vez bueno para el planeta bueno para nosotros y es lo que nos toca hacerlo

Voz 1646 32:45 sin duda pues tomamos buena nota mano la Brunet que se presidente de la Comisión de climatología de la Organización Meteorológica Mundial dependiente de la ONU te agradezco mucho que no se ha atendido esta mañana a vosotros que gays invitado es un placer es un placer siempre charlar contigo y Víctor muchísimas gracias a ti también por atenderlo Nos Víctor Viñales que sociólogo ex director de Code es mil gracias por ayudarnos a entender porque estamos perdiendo el tiempo desde hace décadas y puede que si no actuamos pronto perdamos definitivamente el tren urgente del cambio climático muchísimas

Voz 2 33:16 muchas gracias a vosotros porque por dar una apertura el gran tema del cambio climático los medios sois fundamentales que tengan muy buen de haberse Sadín

Voz 1646 37:56 el trabajo de los historiadores normales consiste en encontrar en el pasado respuestas a las preguntas del presente con un poquito de suerte intentar aventurar algo de lo que va a ocurrir en el futuro bien esta última tarea se vuelve bastante más sencilla Si vienes del siglo veinticuatro ir es especialista en historia del futuro la sección con mejor sintonía de este verano cada martes el trabajo del historiador del futuro Javier trámite ha sido a ser gravísimos spoiler sobre nuestro deben ir como especie él que es un habitante del silo veinticuatro ha decidido veranear en nuestro presente que es imagino muchísimo más barato para debe advertir los de cómo será nuestro futuro Javier me buenos días muy buenos días Godall y es así no esto es más barato y tú has venido aquí a contarnos cómo vamos a ser de mayo exactamente con el encanto rústico estaba estaba bueno además esta es nuestra última sección de Historia el futuro

Voz 1804 38:51 un correcto y además de verdad se quiere decir que no habrá ocasión de de hacer un bis porque Mis jefes en el siglo veinticuatro ya han localizado Mis coordenadas espacio temporales pues nada hace un rato me han enviado un mensaje yo por un agujero de gusano diciendo que por nada que vaya recogiendo todo que me que me traen de vuelta osea que tenemos pues nada yo creo que veinte minutos así no mucho más pero no

Voz 1646 39:11 vas a tener tiempo de acabar la sección casi no sé si lo que tenías preparado para hoy muy largo o tu crees que podemos encajarlo en lo que nos queda

Voz 1804 39:17 mira el caso es que no hizo nada preparado para hoy Pablo era me ha dado la península esa Sarko cuando se acaba un viaje

Voz 24 39:23 eh es que no he hecho ni el huevo

Voz 1804 39:26 bueno además ya sabes que en mi época Garabaya tenemos cuatro días de vacaciones al año quiero decir entonces claro este mes y medio que llevo aquí pues bueno han sido las mejores vacaciones de mi puñetera vida así que nada pues pensaba o tu pregunta lo que quieras sobre el futuro eh pregúntame lo que quieras cualquier cosa lo que se te ocurra yo pues nada ya te voy contestando con con mis amplios conocimientos y nada pues así hasta hasta que se me lleven hasta que me lleven de vuelta pues me me parece muy bien yo tuviera sino preguntas así a mi libre albedrío por ejemplo recto

Voz 1646 39:52 pero los compañeros del equipo tanto ellos como yo tenemos bastantes preguntas sea que yo voy a empezar a cuestionar si tú me dices desde tu experiencia peor le va a ocurrir con determinadas cosa por ejemplo la semana pasada dejamos pendiente un temas en el tintero hablar del híper Loop parece que España finalmente va a invertir en el que tendría hay que ser el medio de transporte terrestre del futuro vale mi pregunta ese va a ser finalmente se va a construir superlujo va a salir bien costará demasiado será un medio fiable y seguro

Voz 1804 40:22 Pablo ya te dije la semana pasada quién no quería ser muy explícito con esto pues porque les voy estropear la emoción verdad y ahora Posten es debate súper interesantes entre expertos y cuñado sobre la viabilidad del proyecto yo en cambio te voy a hablar del ultra Loop que fue la gran inversión española en infraestructuras en el siglo XXII ya pues bueno tuyas acostó propias conclusiones ex

Voz 1646 40:40 hartos y cuñados valga la redundancia bueno vale

Voz 1804 40:43 es que es eso lo bueno pues el nombre yo creo que es lo suficientemente explícito no el ultra luz viene a ser como el híper Loop pero más gordo no sea en vez de caminos para veintiocho personas pues las cabinas eran para cincuenta y ocho Se suponía que iba todavía más rápido piensa que al vender el proyecto dijeron que podía llegarse de Almería Cangas de Onís en cosa de mí

Voz 37 41:00 ahora sí

Voz 1804 41:01 no que claro ya generó cierto revuelo porque qué necesidad tenía nadie de ir de Almería Cangas o viceversa media hora pero bueno los verdaderos problemas vinieron al ejecutar luego el el proyecto buenas

Voz 1646 41:11 Nos una versión resumida por favor que tienen que buscar en nada diecinueve

Voz 1804 41:15 les estoy contando pues vamos vamos rápido primero la pasta que el costo de dudó al país para tres generaciones en piensa que hubo que cavar una zanja de circunvalación do en todo el territorio e ancha y profunda como el puñetero Cañón del Colorado no y luego meter ahí dentro unos tubos gigantescos donde se tenía que hacer el vacío

Voz 11 41:33 para quienes cápsulas de pasajeros pasaran a toda pastilla sin frenos

Voz 1804 41:36 por el aire que dices cómo falla algo no impresiona y adiós claro cada cincuenta kilómetros Se suponía que tenía que haber un sistema de control y esclusas de aire así muy complejo y luego a las estaciones pues bueno pues cuarenta y nueve años se tiraron para para construirlo claro

Voz 1646 41:49 quienes hemos visto las obras de la M30 y las hemos sufrido casi entendemos la demora en una obra tan grande además imagino que seguro en este tipo de obras siempre hay algún contra diez

Voz 1804 41:57 bueno todo todo el asunto fue un gran contratiempo en sí mismo no por ejemplo tardaron tanto en acabar el tramo de Almería que para cuando llegaron pues la ciudad ya estaba inundada por el deshielo y hubo que rehacer todos los planos sobrecoste bueno en fin ya sabes eh bueno claro luego Cangas de Onís piensa que es el barrio más pijo de Mégane Gijón osea te garantizo que la gente montó un buen pollo no decían que ellos no tenían ninguna necesidad al media media hora pero que ya que se lo habían prometido pues que ellos ahora lo querían pero bueno esto fueron nimiedad comparado con el escándalo de las comisiones

Voz 1646 42:24 bueno esto me empieza ya a sonar incluso actual los a Siglo XXI

Voz 1804 42:26 puro sí claro bueno esto les suena cualquier español desde el siglo XVIII XIX no no hay nada que bueno inversión pública que de España en la que el Rey algunos procesos políticos y empresarios no se han llevado sus comisiones ilegales no tienes Fernando VII comprando barcos a Rusia su mujer María Cristina levantando la primera red ferroviaria del país Alfonso XIII con la minería del Rif o Juan Carlos I con el AVE la caverna pues bueno con el ultra Loop pues fue eso mismo fue Agapito primero de Borbón en este caso que se levantó como cien millones de euros pues trastear con el proveedor de las esclusas de seguridad que bueno fue un escándalo sea esto fue lo que llevó al nacimiento de la Confederación de Repúblicas Ibéricas del dos mil doscientos cinco que te comenté te comentaba hace unas semanas me da claro el tipo declaró que para que quería la gente esas excusas de seguridad no dice si total al velocista que van ahí no va a poder salir de ahí

Voz 1646 43:11 pero bueno esto es despiadado casi como dirigente

Voz 1804 43:13 sí pero no por ello menos certero porque al fin no fue lo que pasó sea piensa que una vez inaugurado pues descubrieron que meter en una cápsula a toda esa gente a no sé cuántas Hess pues bueno pues quizá no eran lo lo más sensato El Mundo no cuando llegaban a Cangas de Onís estaban todos los pasajeros aplastados de normalmente apenas sobrevive el viaje un cinco por ciento el pasaje ya espero que no se ha ocurrido enviara a pues

Voz 1646 43:32 ya no conoce Javier coño la verdad que sí se aburrido precisamente le hemos enviado allí donde solamente sobreviven cinco por ciento el pasaje así que vamos a saludarle mientras todavía creemos que sigue vivo Giorgi muy buenos días estas

Voz 1 43:43 ahí

Voz 37 43:46 habla de la ciudad de Villaverde Bajo caso más salido está ocupando todas las paredes de este este hedor oxígeno también será más caras el ambiente es totalmente minado por si fuera poco dado a firmar un papel muy no pueda hablar de verdad se quiere que renunciamos a cualquier tipo de demanda o denuncia hacia la compañía Lalo en caso de accidente enviado

Voz 38 44:30 eh

Voz 1 44:33 los sitas en la tripa

Voz 37 44:35 lo estoy pasando muy mal pues enviado para viajeros habrá una cierta épica con ellos han muerto ciento cincuenta personas y a otro otro puedes hablar con alguno de los supervivientes Jordi no me quedan así yo Boyer es como un artefacto metálico de máxima seguridad apenas puedo salir porque es que alrededor mío no queda nadie Pablo y además el detalle triste hay ventanas lo puedes ver el paisaje sabes

Voz 1 45:01 pero bueno a la velocidad que probablemente tampoco hubiera nada que ver

Voz 37 45:04 Irene es tener en cuenta que es una zanja es todo ridículo además hay unos brazos robóticos que sale de intentando servir como un pequeño zumo de naranja estos imposible hoy tenemos ahí va

Voz 1646 45:16 el silencio no

Voz 38 45:18 apoya a usted

Voz 1 45:23 ya no quiero saber nada por favor intenta bajarte en la próxima parada me te marchas a tírate en marcha

Voz 37 45:30 vaya aquí

Voz 39 45:33 Javier necesitamos para las próximas conexiones no te garantiza que vaya a estar disponible vamos a ir a publicidad vamos a confiar en que pueda bajarse del cultura luz seguimos hablando vale en fines espero que salgan pero que no es culpa tuya tú lo metes en estos sitios

Voz 1804 51:42 bueno pues el Brexit como todo no tuvo sus cosas buenas sus cosas malas pero yo creo que en cualquier caso lo que más les afectó a medio plazo fue la pérdida de Gibraltar

Voz 1646 51:52 no me digas que finalmente nos quedamos nosotros con Gibraltar ha vuelto a España