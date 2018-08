Hoy por Hoy (28/08/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0509 00:10 son las once las diez en Canarias la Guardia Civil ha detenido

Voz 0325 00:13 a diez internos del CETI de Ceuta están acusados de agredir a los agentes durante el salto de la valla del pasado veintiséis de julio vamos a Ceuta cuéntanos Estefanía anunció

Voz 0563 00:22 a las siete y media de la mañana la Guardia Civil ha detenido en el CETI a día subsaharianos por supuesto delito criminal y lesiones a los agentes el pasado veintiséis de

Voz 2 00:30 Julio pertenecen al grupo de los seiscientos dos

Voz 0563 00:32 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta hay que arrojaron cal viva ácido y haces contra los cuerpos de seguridad como resultado de esta virulenta acción XXII guardia civiles resultaron heridos la operación se ha desarrollado con efectividad para evitar conflictos en el propio centro en el CETI en este momento los diez detenidos permanecen bajo custodia de la Guardia Civil y mañana serán presentados al juzgado

Voz 0325 00:54 la primera ministra británica Theresa May ha asegurado que si no hay un acuerdo con la Unión Europea para el Brexit eso tampoco sería el fin del mundo lo ha dicho antes de emprender un viaje a Sudáfrica con quién pretende país con el que pretende profundizar las relaciones comerciales Londres Daniel Postigo

Voz 1591 01:10 en unas declaraciones a la prensa británica en el avión que la llevabas

Voz 0509 01:12 Sudáfrica Theresa May ha dicho que la salida de la Unión Europea

Voz 1591 01:15 has impacto no sería el fin del mundo y que podrían convertir en éxito una salida sin entendimiento la primera ministra citó hasta dos veces las palabras del jefe de la Organización Mundial de la Salud Roberto Azevedo que la semana pasada seguro que el comercio no se detendría en caso de no llegar a un acuerdo May ha vuelto a decir que prefiere retirarse de las negociaciones antes que firmar un mal acuerdo las palabras de Mason entendidas como una reprimenda al ministro de Finanzas Phillip Hammond que la semana pasada avisó que si el Reino Unido no logra un acuerdo se recortaría un siete coma siete por ciento la producción económica proyectada hice ampliaría la deuda del país considerablemente se entiende también como un gesto hace los partidarios del Brexit duro

Voz 0509 01:52 su partido que están muy molestos porque

Voz 1591 01:54 Castro haya optado por un plan que implica que el Reino Unido acepten normas de la Unión Europea en el transporte de mercaderías pese a todo Melle espera conseguir un buen pacto

Voz 0325 02:03 de nuevo en España la Guardia Civil ha intervenido más de media tonelada de cocaína en una operación en el puerto de Algeciras dos miembros de la banda de narcotraficantes han sido detenidos en Radio Algeciras Cándido Reguera

Voz 0743 02:13 la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización que se dedicaba extraer del puerto de Algeciras grandes cargamentos de cocaína procedente de Sudamérica los miembros de la organización es traían la droga del interior de contenedores ubicados en el recinto portuario ideas pues la transportaban para su distribución en el doble fondo de un can

Voz 1804 02:34 Unión hasta una nave situada en el polígono industrial

Voz 0743 02:37 de Monés en el término municipal de Los Barrios que hacía las veces de guardería en principio tanto el instituto armado como la Agencia Tributaria dan por concluida la investigación

Voz 0325 02:46 la policía se ha incautado también de seiscientos setenta kilos de hachís ocultos en un velero en el puerto deportivo de Ceuta hay cinco detenidos que pretendían introducir en la península la droga procedente de Marruecos once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1804 03:02 cabe con Javier Corbacho repasan

Voz 0325 03:04 las otras noticias de este martes en Francia dimite el ministro de Ecología sin avisar a Macron Nicolau era el número tres el Gobierno francés ni siquiera Enmanuel Macron sabía de sus intenciones de renunciar a su cargo polaco

Voz 0509 03:16 es difícil en una entrevista el ministro

Voz 0325 03:19 lo he dicho que es la decisión más difícil de su vida y que está desencantado con la sociedad por su incapacidad para cambiar el modelo dominante liberal que está destruyendo el medio ambiente no obstante dice que mantiene su admiración por Macron por el primer ministro Édouard Philippe en Filipinas denuncian al presidente del país por lesa humanidad familiares de las víctimas de la campaña antidroga del Gobierno filipino han denunciado a Rodrigo Duterte por lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional los denunciantes consideran que el mandatario es responsable de asesinato de actos inhumanos según cifras oficiales la campaña antinarcóticos se ha saldado con casi cuatro mil quinientos muertos a manos de la policía desde dos mil dieciséis aunque las organizaciones de derechos humanos suben esta cifra de víctimas directas e indirectas hasta un total de casi veinte mil disturbios los en Palestina entre Ciudadanos y el ejército israelí por la entrada de judíos en la ciudad de Nablús es en Nablus donde se encuentra la tumba del patriarca José que ciento Ese judíos veneran protegidos por un amplio dispositivo militar israelí está centradas en territorio palestino han provocado esta noche los enfrentamientos entre civiles y soldados a los que los palestinos denominan colonos judíos invasores según Israel varios palestinos lanzaron una bomba incendiaria incendiaria contra las fuerzas que vigilaban el templo durante la oración mientras que los palestinos indican que hay tres heridos por disparos de los militares están hospitalizados uno de ella

Voz 2 04:30 es grave en Indonesia un terremoto de seis

Voz 0325 04:32 con dos grados ha sacudido el mar de Timor no obstante no hay alerta de tsunami el temblor ha tenido una profundidad de ocho kilómetros y la población más cercana está setenta y uno por lo que nos esperan daños cuantiosos Indonesia se asienta el anillo de fuego que es una zona de gran actividad sísmica pues es todo continúa hoy por hoy con Pablo González Batista de la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 2 05:21 sólo de Berria tu a director de cine muy buenos días hola buenos días estabas avisando de que va a ser por la radios que estaba demandando en Whatsapp ahora no estará ultimando cosas de la del del estreno de la película es que te iba a decir esta es un poco nervioso por lo de esta noche un poquito eh estoy un poco nervioso porque que salgan las cosas bien porque no quepa la gente que te

Voz 1804 05:39 que venir por problemas mecánicos buena es que puede que nuestros oyentes no lo sepan no tienen porqué esta noche de ruptura presenta en Toledo su segunda película como director una película que se titula en las estrellas y que va a llegar a todos los fines el viernes es decir que hoy tú vas a comprobar Zoe en una noche el resultado del traba probablemente de años

Voz 2 06:00 la verdad es que decías estaba nervioso si voy a comprar algo y realmente la película la he visto ya tantas veces que casi preferiría quedarme en la puerta por si preguntarle a la gente al salir oye qué tal te ha gustado claro uno se imagina siempre y cuando en la película Baxter como como llegar a un gran premio algo así no la película la acabas ya siempre cansado agotado sin fuerzas porque te has dejado el pellejo en en terminarla no y esta es una fiesta más porque esta es una película con muchísimos efectos especiales porque no hemos hecho una película como de efectos especiales a la americana pero con un presupuesto español presupuestos andar

Voz 1804 06:35 por casa para películas muy ambiciosas en cuanto a efectos especial

Voz 2 06:38 sí claro y tú dices cómo se hace esto pues les habrá quedado más en una chapuza esto es una puta castaña

Voz 5 06:43 no no la verdad es que no la verdad es que no la verdad es que da el pego

Voz 1804 06:46 escucha me para que nuestro residentes entiendan cómo de importantes este día partí como cuando éramos pequeños y teníamos una cita importante dejábamos la ropa haya puesta encima de la cama lo que nos íbamos a poner desde por la mañana y luego nos lo ponemos por la noche tú ya sabes ya es dejado colocada en la cama o has metido en la maleta porque te tienes que ir a Toledo lo que te vas a poner

Voz 5 07:03 eh bueno mi novia me han amenazado con vuestro

Voz 2 07:05 metió buenos lo que significa eso

Voz 5 07:08 con el lazo algo no tengo ni idea bueno además

Voz 1804 07:10 yo he visto la película y debo decir que apuestas como la tuya tú la has definido entraña mucho riesgo fíjate lo que contabas tú mismo en un vídeo que está grabado hace ya varios meses cuando andaba es aún un poco despistado con el resultado

Voz 1 07:23 estos estrenará dentro de una temporada febrero marzo la primavera que viene a los labios no son realmente no tengo la fecha pero tenéis que acordarnos de que en las estrellas ves una película muy interesante es una película maravillosa increíble yo espero que me quedé Sandra Bullock días

Voz 1804 07:41 no tenía ni idea de cómo se va a estrenar sabía sabía que era una película que ibas también obviamente pero no sabía si iba a gustar entonces mi pregunta es después de ver la visto te gusta la película quedado eh

Voz 2 07:51 que si ya sabía ya intuía que no iba a gustar siempre la muletilla es gracioso es decir que una película es increíble a ver si me gusta a mí también

Voz 1804 07:59 más es que la gente yo creo que desconoce esa parte del trabajo del director que en mucha medida en gran medida tenéis que confiar un poco en la suerte en que al final las piezas encajen porque durante gran parte del rodaje trabajáis sin saber exactamente cuál va a ser el resultado final en casos como el de tu película como del de las estrellas esto es aún más evidente es decir probablemente no haya sabido cuál es el resultado último de la peli hasta que exterminado el último montaje en el último momento y ha dicho vale correcto aquí paro aquí dejo de crear esta es mi película no

Voz 2 08:27 el pues mira en realidad para saber si la película funcionar o no eso nunca se sabe pero hay ligeras ayudas como para eso están los géneros no tú sabes que ha hecho terror pues hay que ver si se asustan nueva comedia Sí Se ríen a mi me gusta hacer mezclas de tonos y mezclas de géneros entonces hago películas yo no puedo llamar sin receta no sabemos lo que va a pasar aquí ya el cuando empiezas a cocinar y empecé a mezclar cosas que no que habitualmente no mezclas no entonces la suerte de la película con lo cual efectivamente hasta que no esté acabada no sabemos muy bien lo que íbamos a encontrar pero además hay otra cuestión es difícil ver jurásico Park

Voz 5 09:01 sí de los dinosaurios

Voz 2 09:04 entonces claro hasta que nuestra los efectos especiales tú no estás no confía realmente en que la cosa funciona no cuando vi la copia con todos los efectos de la película acabados que hay muchos ya puede respirar tranquilo dejen bien esto funciona

Voz 1804 09:17 bueno pues después de estos preliminares permíteme que de os presente tanto a ti como tú trabajó entre nuestros oyentes la segunda película de CDR actúa tiene monstruos marinos tiene robots gigantes tiene lavadoras que vuelan transcurre en gran parte en la Luna pero a la vez también tiene morosos incendios Desahucios servicios sociales es decir que así contado podría ser una mezcla entre una peli entre el cine de Jos Melilla el de Fernando León de Aranoa en parte podría

Voz 2 09:43 de ser las cosas se estrena este viernes en cines de toda España Se titula en las estrellas

Voz 6 09:52 pero

Voz 1 09:55 en la SER

Voz 1804 09:58 y el resultado es una película emocionante es sorprendente un drama que está articulado como tú decías a ritmo de comedia es decir no hay los límites entre géneros no no quedan para nada claros con un punto fantástico con aires de cine clásico que mezcla realidad con imaginación y el protagonista y luego entraremos en la parte autobiográfica en segundo fragmento de la entrevista el protagonista subdirector que tiene dificultades para sacar adelante sus proyecto lo que viene ahora es una pregunta irónica te ha costado mucho encontrar inspiración en tu entorno para ver ejemplos de directores que realmente lo tengan difícil para sacar adelante sus ideas

Voz 2 10:30 hacía falta que me explique las que esto es un sarcasmo

Voz 5 10:34 el cine es una

Voz 2 10:36 en una cosa dificilísima de alcanzar obviamente todo el mundo tiene algo que contar todo el mundo tiene algo que le gustaría decir que crear un contar un cuento es una película a todos los haría ilusión entonces hay mucha competencia ahí es muy difícil hace falta mucho dinero con Orson Wells el cine es una caja de acuarelas muy cara

Voz 1804 10:55 es como me consta que ante todo es un loco Delfín eres un amante de las películas me gustaría que intentaremos explicarle a nuestros oyentes en las estrellas lo que no es del todo fácil a partir de otras películas a las que a mí cuando la veía me ha recordado vale yo te dar el título tú me dices que tiene tu peli de estas referencias vale ya estás mirando que la primera con la que yo necesito estas muy de acuerdo pero estoy seguro de que muchas de tus espectadores verán esta relación sobre todo en en esa relación que mantienen el padre y el hijo protagonistas de envolver el padre trata de envolver sus miserias en una algo de fantasía para proteger a su hijo pues muchos recordarán

Voz 1704 11:28 la vida es bella de Roberto Benigni que decía había dicho Josué es fantástico lugar vamos vamos vamos que transmitió tenemos una reserva e todos felices

Voz 1804 11:39 aunque en este caso en el caso de tu peli el hijo no se atragantó una claro eh yo creo

Voz 5 11:45 que mi película es a la vida es bella lo que sería pues un

Voz 2 11:50 una persona que se tira por la ventana el asunto Amal ver Superman ya es decir el tipo intenta hacer algo como La vida es bella tomará el niño plantar de la realidad como algo que no es como algo muchísimo mejor no intenta un falso glamour a un estado de miseria en que viven con Desahucios un todo tipo de problemas claro qué pasa que él ha visto La vida es bella pretende genio se lo trague pero ni un solo traje claro pues les sale mal siempre es el niño el que siempre de niños el Sancho Panza se que pues los pies en la tierra personaje maduro de la escuela y que a la vez está deseando creer que realmente es el el de los dos el que tiene más ilusión claro

Voz 1804 12:26 si esa combinación de realidad y fantasía quería una relación padre hijo a mí también me ha recordado al Big Fish de Tim Burton contarles todo

Voz 7 12:34 a veces no tiene sentido ya en gran parte nunca pasó

Voz 1804 12:39 y es verdad que tu película también es así vamos viendo a través de pues digamos que la peli intercala esta fantasía que son las fantasías las películas que hace el padre en su propia cabeza como ocurre la película de Tim Burton

Voz 2 12:50 eso es la película vamos el juego de esta película es un juego mental lingüístico de muchos homenajes al cine donde se hacen homenajes directos e indirectos a muchas películas hechas cogido dos de ellas por ahora hay montones efectivamente en La vida es bella había un discurso de los sueños por encima de la vida la ilusión que te mantiene por encima de la vida es el triunfo de los sueños esta película es lo contrario es un réquiem digamos una despedida del mundo de los sueños porque la película narra cómo el niño se hace mayor como el niño

Voz 5 13:23 pierde con esa madurez cruel

Voz 2 13:26 es el que nos aleja de los sueños y de creer que nuestros padres son perfectos que los sueños son todos los hoy son posibles y que somos inmortales

Voz 1804 13:35 será esta última referencia te proponerse a un poco menos evidente pero tú has hablado de sueños y a mí la película tanto formalmente como también en el mal la manera de tratar la fantasía me ha recordado a una peli de Gondry titulada precisamente la ciencia el sueño

Voz 0509 13:46 hoy les mostré cómo se preparan los sueños

Voz 8 13:49 amor pasiones y emociones todas esas guiones

Voz 1804 13:54 por supuesto hay decenas tú lo has dicho de referencia más en la peli tanto directas como indirectas pero más o menos podría ser un buen retrato

Voz 2 14:01 sí totalmente hay una cosa yo me acordé mucho quizá no tanto suyo también no pero me acordé mucho de Gondry en la película porque claro para estos efectos especiales de la película que hacían falta yo no podía jugar los efectos a la americana tenía que hacer unos efectos posibles que que que se podrán pagar yo fuéramos a hacer entonces claro pensé el padre está contando un cuento el padre va a ser un técnico de cine de efectos especiales antiguos de los ochenta y de los setenta y claro toda la película va los efectos van a ser como decorados de Melilla es que se ve al cartón piedra que sean efectos de de muñecos éxito motion esos efectos y son asequibles esos efectos los hemos

Voz 0509 14:42 podido hacer con supuestos menores porque son F

Voz 2 14:44 estos o incluso a veces el ordenador lo hemos tenido que disfrazar

Voz 1804 14:48 para que parezca muñecos siempre lo habéis hecho con un tres ocho seis dos noventa y cinco para que lecciones de la historia de hecho habéis hecho lo que hacen tantos directores españoles que es hacer de la necesidad virtud con Burt y convertir ese hándicap ese principio podría parecer un hándicap en una de las grandes ventajas de la película que es el derroche de imaginación hacer

Voz 2 15:09 esta judo con las limitaciones es decir ponernos limitaciones a tu favor usar

Voz 1804 15:13 a su contra bueno pues nosotros necesitamos recuperar un poco de presupuesto para seguir haciendo de esta radio por lo tanto vamos a escucharnos y a la vuelta seguimos haciendo efectos especiales

Voz 3 18:05 Pablo González Batista que apenas en la vida

Voz 1804 18:10 nuestro invitado la vida de eso Berria tú a podría tener perfectamente esta banda sonora

Voz 4 18:15 no

Voz 22 18:17 a esa maravillosa música que Ennio Morricone

Voz 1804 18:20 sirvió para la película Cinema Paradiso que es una de las más bellas historias de amor al cine jamás vistas en la pantalla porque eso es hijo del director historiador de cine restaurador también de películas antiguas Luciano Berria tú a y como pueden imaginar pues ha estado vinculado a audiovisual desde muy pronto profesionalmente comenzó como actor más tarde

Voz 2 18:38 se curtió como director en el mundo del cortometraje ir

Voz 1804 18:40 después de mucho tiempo jugando en esa Liga otro director Álex de la Iglesia le permitió rodar su primer largo este viernes Zoe estrena su segunda película en las estrellas una historia llena de otras historias en la que probablemente el ingrediente más importante sea precisamente el sida

Voz 1 18:55 es la historia política

Voz 1804 19:06 está harto de que demo estará el componente biográfico está detrás de esta historia es absolutamente evidente de tu padre Luciano Berria tuba que es director de cine intentó como intenta el protagonista de esta película sacar adelante muchos proyectos que él no pudo financiar en su momento pero que te iba contando a ti que eras su hijo incluso en ocasiones creo llegaste a empezar a rodar algunas de estas de estas ideas

Voz 2 19:27 como ocurre la película tibias son poco

Voz 1804 19:30 en este mundo de fantasías inacabadas de algún modo crees que te dedicas al cine ya no hablo de la que le digo en general para vengar a tu padre esto

Voz 0509 19:39 las hoy en alguna entrevista que yo he dicho seguro

Voz 2 19:41 no es en ciudad rusa que yo no sé si he hecho esta película para vengar a mi padre para vengarse de mi padre ya porque emigrar en y fue alcohol ni es alcohólico ni lo fue eh ni Mi madre está muerta Ny Ny estudios he estado de miseria en el cual está la película con lo cual la autobiografía en la película es muy muy relativa sí que es verdad que claro todo esto parte de la sensación que tuve yo de pequeño de acompañan a Ipar en todos sus rodajes de empezar no sé cuántas películas que no acababa porque las empezaba como va tengo un trozo de película vamos a empezar a rodar algo que sale es como a veces era un corto Ave Cesar un largo pero cuando esto estaba terminado ya es como que empezaba proyectos eh porque le divertía índole despunta papá pero para qué hacemos películas sino al final no llegan al público ahora ya ya te acabaremos porque lo que nos gusta

Voz 1804 20:30 en un momento dado el protagonizó es lo verdaderamente importante en la vida es el cine así que supongo que ésa era un poco la filosofía que que guiaba tu padre tu has recuperado algunas de estas ideas inacabadas de tu padre y las incorporado a la película solamente para que las vea realizadas en gran pantalla

Voz 2 20:45 no realmente de sido bastante más egoísta e no he cogido las ideas sin de mi padre pero sí por ejemplo he cogido de padre una manía que tenía el como él no tenía presupuesto cogía musica clásica descatalogado fuera de derechos de autor y entonces casa todas sus piezas sus rodajes sus montajes tenían música clásica y esto es una cosa que me marcó mucho de pequeño en la vía diez compositores clásicos

Voz 1804 21:06 alega además casi todo no era mucha mucha mucha música de Bach

Voz 2 21:09 había mucha música de ballet y en este caso toda la fantasía tiene música de Britten entonces yo cuando escribo con música clásica primero es selección las piezas que luego escribo las secuencias y la secuencia están escritas a Doc para que coincidan con la música al ritmo de éramos claro él la Iglesia al es la Iglesia se cabrea mucho que a mí me dice que fue que que músico esta paradoja para ti tú no trabajas para el músico

Voz 1804 21:29 ya hay otra cosa padre que estoy seguro que tiene que haber marcado porque no debe ser fácil crecer junto a una de las mayores eminencias mundiales sobre el cine de Murnau del que por cierto escuchamos hablar al protagonista en este momento de la película

Voz 24 21:44 que tienes amor remar a Verso una misión

Voz 1804 21:47 verdad de entre todas las películas que cita el padre el primer director pero los directores es precisamente el niño quiere ver otra pero él no le deja qué películas vivía esto en casa cuando eras pequeño

Voz 2 21:59 ver yo veía yo yo veía de todo al ex piensa que sólo veía cine

Voz 5 22:02 MUD hasta los años no es cierto es una

Voz 2 22:05 a hablar que de nacimiento dije pero lo que sí es verdad es que yo tengo un problema con el cine actual me cuesta mucho ver cine actual de un tú me dices no es un animal decir soy un animal porque no he visto cine pues no veo cine breve muy poco cine ya para lo que tendría que ver las realidades que la vida les el Iglesias el a veces no sirve veo todo el cine que puedo pero la realidad es que hay películas desglosa o que no he visto hay películas de Bergman que no he visto cómo me voy a poner a ver las que está en el cine situado en ocho los deberes de hace cincuenta años es un problema sí sí sí sí

Voz 1804 22:34 y además ahora que es imposible ponerse al día ya no sólo con el cine sino con las series con toda la ficción de calidad que se está haciendo nos da la vida lo de las serie

Voz 2 22:41 a un par de capítulos ya me entero de que va y no las ve porque ya no tengo yo no tengo cuarenta horas para que me cuenten una historia Ángela las tengo que ver a cuatro x

Voz 1804 22:48 de los detenidos dos alternativas viviendo en esta en esta casa y con este padre que era o crecer odiando al cine o crecer amando profundamente dice las dos bueno parece evidente que ahora estas en el segundo de los casos por lo menos te dedicas al cine yo me he dado cuenta de que incluso entre los homenajes que vas colando a distintas películas te has homenajeado a ti mismo a tu etapa de cortometrajista concretamente en esta escena de las esté en las estrellas

Voz 25 23:13 oye Víctor que ya no tenemos actores no importa contraída de espaldas y rodábamos el plano pero es ni siquiera tienes la misma chaqueta pero así es públicos es digan esas cosas es que la película no le interesa una mierda sí sí a eso

Voz 1804 23:25 en por lo que sea me ha recordado poderosamente a esta otra secuencia de tu corto el último plano del año dos mil quince

Voz 1704 23:35 pero tenemos actores no podemos rodar ya me he dado cuenta pero te rodaría aquí de espalda como si un actor siquiera tengo la misma chaqueta y eso que me importa el público seminaristas tonterías dijeron interesa para nada la película

Voz 1804 23:47 que por cierto es un corto muy recomendable que también profundiza dentro de la relación padre e hijo directores ambos de de cine hay un punto de en este en este corte del ya está aquí el punto el origen de las estrellas absolutamente sí

Voz 2 24:01 he estado con ello de lleno eh aunque son cosas que no tiene nada que ver el corto y la película El último plano sí que hay esos esos diálogos y ese personaje ya era un ensayo de tono para hacer una película de un padre con su hijo y el cine no y la presión de hacer cine no hacer cine seguirá tu padre matarlo vengar le enterrar lo que haces con el que haces con una figura enorme es el marido de historiador de cine mudo no

Voz 5 24:28 he dicho por la por la Hoces de de historiadores mundial eh

Voz 2 24:33 es una persona muy sabia es una persona muy inteligente yo le admiro mucho también de pequeño le odiaba mucho por no acabar sus películas entonces claro esto es lo que ha motivado que de repente yo esté tan loco con esas ideas locas con el cine en el meta sea clásica a la amistad Nicolas y que haga un cine que sea todo lo contrario a al cine digamos comercial no porque un productor de de mi padre Miguel Ángel Pérez Campos de Luciano es que Luciano tú no puedes hacer porque para el público porque tú o días al público entonces algo heredado yo estoy una situación de conciliación entre todos estos elementos Yago películas que no son habituales yo creo que los espectadores tendrán la oportunidad con en las estrellas de una película que está fuera por completo de lo que acostumbran a ver en el panorama español es una película inusual sino fuera por Alex de la Iglesia y Kiko Martínez yo jamás hubiera pudieron entrar aquí esta película

Voz 1804 25:25 es bonito porque el protagonista el niño protagonista de la película llama a su padre por su nombre le llama Víctor como hemos escuchado en el corte sitúa ahora inconscientemente a sólo de tu poder y las llamado Luciano

Voz 2 25:34 yo a mi padre por su nombre Luciano se llama Luciano dos Lera a hay homenajes al cine hay homenajes familiares que solo enviamos hay mucha información en la película que realmente no es de interés no porque lo único interesante de la película es disfrutar de la película para ver los monstruos emocionarse con las imágenes disfrutar del fantasma de Macarena que ha hecho maravillosamente el papel hasta increíble eres más de voto de la Macarena que un sevillano efectivamente yo digo MacCain los hoy a Macarena me debo Macarena creo Macael Nine actriz fetiche en todo lo que yo hago tiene que estar Macarena porque es la mejor actriz que conozco la persona más generosa que conozco trabajando y tiene un talento especial todo lo que hace funcionar

Voz 1804 26:20 Macarena estaba precisamente en un cortometraje que cambio tu vida concretamente en este Quédate conmigo

Voz 26 26:28 podríamos tenerlo en cualquier caso justo que en Belo Monte lo que dije fue

Voz 1804 26:35 poderoso de contarle a nuestros oyentes que ocurrió cuando el director Álex de la Iglesia

Voz 0509 26:39 ya que estaba en una sala de cine en una proyección de esto

Voz 1804 26:41 el cortometraje vio tu corto durante los títulos de crédito que ocurrió

Voz 2 26:47 sí esto es muy gracioso porque a mí me obligaron unos amigos estrenará el corto en el cine Capitol dirigir pero pero si queréis poner el corte en la plaza del pueblo para elementos Polonia esto es una que deshacer hay que que de los otros dos llegó Álex de la Iglesia al estreno cuando me convencieron eh pusimos cual amigos nuestros cuatro cortos e todos decían nada diga Álex de la Iglesia muy muy bien pues ya puedes decir que desde el esa ha soportado el tedio de tu corto y que odia tu cortos déjate de tonterías y para mi sorpresa que llora que menos creía en en en en el corto allí pues cuando terminaron EMI cortometraje en los centros edito alguien se levanta de la silla empieza a decir pero quién ha hecho hasta hace una película alzando la voz era el de la Iglesia

Voz 0509 27:30 qué está pasando aquí yo estaba fuera

Voz 2 27:33 lo contaron varias personas todo empieza ahí la gente dice has hablado con el delegó ha sido déjeme que dejan en paz que sí

Voz 1804 27:41 el equipo de lo que dice es que dice y el resultado no sólo es que te produjo una película sin primera peli sino que además de ha producido también esta esta segunda y además yo pensadas pensaba esta mañana que si uno Mir conocen poquito a la filmografía del es de la Iglesia encuentra una por lo menos una sospechosa coincidencia porque como se llamaba el protagonista de la primera película del es el Iglesia El día de la bestia ese personaje que hacía Álex Angulo

Voz 1 28:08 el Herbert tuba Ángel Luis

Voz 1804 28:12 de Artur Mas por una ERE Forner no es exactamente tu apellido y el de tu padre vosotros habéis hablaba a con Alex de esa coincidencia Berriel Artur

Voz 2 28:20 eh fue una errata en el una errata o una forma de no hacerlo directo pero Berry el personaje Berria actúa es está inspirado en mi padre porque mi padre tenía estudios sobre satanizan Mi padre no solamente sabe de cine sabrá desatan ismos ya alquimia de ciencias ocultas en muchas cosas pero muchas cosas me refiero muchas cosas que es uno de los mayores especialistas de España en ocultismo entonces claro eh no hacemos no donde no describamos gatos en casa no hacemos misas negras los moscovitas raras hablaba comer solo los domingos usamos los cubiertos no comemos gato pero durante esta inspirado en él con lo cual efectivamente hay una especie de círculo productoras llama La Bestia produce eh en parte porque le gusta mucho el de Alavés pensé usted hacer películas así pero eso fue antes de que es de que Álex de la Iglesia pareciera entonces

Voz 5 29:09 al final claro las realidades que eh

Voz 2 29:12 no sé si Dios los Who los cría y ellos juntan yo creo que Satán los cría y ellos Se Hoon

Voz 1804 29:17 eres hijo de tu padre definitivamente eso no puedes negar ahora que menos actuales de la Iglesia que tal como productor a ver

Voz 2 29:25 eh Álex de la Iglesia es el productor que todos querríamos tener el incluido porque se comporta como el productor que a él le gustaría tener el da libertad absoluta Él confía en los autores o no confía qué decir o te produce nos produce no te va a andar con tonterías con No es que falla esto es que quita la el final ese cambia la esto otro no es que tu perlas muy rara es que el público uno aires me dijo lo que te dé la gana a lo que te dé la gana yo una anécdota muy buenas que una hundía a las seis de la mañana estaba reescribiendo el guión histérico dos meses antes de empezar a rodar cambió el final eh y aparece Álex de venía del estreno le dijo al ese cambio al final de la película va a ser más comercial base Un final comercial publicado encanta realice echó la bronca me dice ni se ciudad el final personal que tú quieres hacer tu final el tuyo al que te te gusta al público Klein por sacó todo lo que tú quieras al día siguiente le dije al Alex tenía razón es verdad que el final era mejor el el otro dice porque estaba borracho

Voz 1804 30:23 mira al ex ediles estuvo aquí hace no mucho tiempo presentando Los increíbles dos en la que bueno doblaba uno de los personajes al villano Si le pusimos un pequeño corte un fragmento de un making of como el que hemos escuchado ante el que es todavía no se sabía cómo iba a ser la película Aíto decía bueno pues aquí tenemos la ladera de una alumna por la que se despeña el personaje y aquí tenemos un pie de mono gigante

Voz 0509 30:43 el desfile de la Iglesia exceso en el gasto este mis

Voz 1804 30:46 es un tío que a ciegas total confía plenamente plenamente en ti

Voz 2 30:51 es somos frikis en Sagunto decía antes de los frikis adjuntan ineludiblemente al final Macarena los hermanos parada e los productores y los productores y director

Voz 5 31:03 es eh Esteban Roel la gente que

Voz 2 31:07 la gente que hacemos un cine similar que tenemos gustos parecidos lo gente Nos caemos bien al final no sé por qué extraña razón somos una secta vestimos todos de negro con camisetas frikis de superhéroes y de monstruos

Voz 1804 31:18 menos esta noche de esa estirpe de tío bueno recuerda

Voz 2 31:21 eso he prometido acerca

Voz 1804 31:23 bueno en las estrellas es la segunda película de ese debería actúa que está de nuevo producida por Álex de la Iglesia y que es una preciosa historia que combina la fantasía más imaginativa con la realidad más cruda también y con un profundísimo como han escuchado ustedes amor por el cine si quieren verla sean uno frikis la van a poder disfrutar seguro será a partir de este viernes día XXXI muchísimas muchísimas gracias y mucha suerte con esta noche

Voz 2 31:45 gracias a vosotros que vaya bien

Voz 1804 37:29 por mucho que ahora se lleve la intelectualidad es imposible que exista un ser humano sobre la faz de la tierra que esté libre de engancharse a una historia que incluya infidelidades hijos extramatrimoniales rencillas familiares venganzas planificadas por personajes con nombres compuestos queramos reconocerlo o no los culebrones son la sal de la vida sí han pasado veinticinco años desde que las histerias de cristal y Luis Alfredo impidieron a millones de españoles normalmente con su familia con sus abuelas con sus madres dormir la siesta luego vendrían Topacio La dama de rosa Abigail y ahora en plena era del postureo el gen pero ha vuelto de la mano de las grandes de las grandes plataformas con series como Luis Miguel o la Casa de las Flores como todo lo vintage los culebrones también merecían una segunda oportunidad pues quizá que miremos a sus personajes concierta ironía que estén bien construido esos personajes que ella tramas el eje TBI y el apoyo de estas plataformas ya cuenta con la simpatía de barbudos seis goles así que todo esto suficiente para decir

Voz 0509 38:34 lo que ya enganchado una telenovela ya podemos decirlo sin ninguna vergüenza verdad Juan Sanguino buenos días yo no he tenido vergüenza

Voz 1 38:40 nunca

Voz 0509 38:43 pero tú has visto cristal las visto Topacio larga de rosas

Voz 1804 38:45 la recuerdas entre infancia las he visto todas porque además culebrón

Voz 0509 38:48 les tenían esto que te unía mucho alto vuela a tu madre esas tardes ahí son culebrones además atemporales que tú ves la Casa de las Flores ahora hay podría hasta perfectamente ambientada en los ochenta desde luego los looks son de los ochenta y nunca nunca están pegados a la actualidad siempre son como pasiones muy bajas como decías tú antes y que las puede entender cualquiera

Voz 1804 39:07 estado tramas totalmente universales Juan Sanguino es periodista cinematográfico en Vanity Fair es autor del libro Generación Titanic un libro dedicado al cine de los noventa y con él queremos hablar de este Riba iba el Cool del culebrón podemos afirmar categóricamente Juan que han vuelto las telenovelas o quizá lo correcto sería decir que nunca sea

Voz 0509 39:24 aquí nunca han ido ahora Netflix se ha dado cuenta de que es un producto muy potente y que efectivamente funcionan el titular yo creo que sería más los millennials descubren que las molde que las novelas de nuevo mucho mola mogollón porque han volado siempre de hecho Fatma Gül ha tenido un éxito de audiencia no va por ejemplo Amar es para siempre hace muy buena audiencia nunca acababa de irse pero sí es cierto que ahora se les ha legitimado un poco más de un punto de vista cultural creo que es interesante pero también creo que es un poco

Voz 36 39:51 o gracias a nadie como hacen muchos mes pues parece

Voz 0509 39:54 que todo lo que hacemos la más claro Higuera es que las pasión

Voz 1804 39:56 como tener contabas que cuentan las telenovelas los culebrones son absolutamente universales tú qué dirías cuales qué ingredientes tiene que tener una seria para que se convierta inmediatamente en Un buen culebrón

Voz 0509 40:07 pues yo creo que el tono es muy importante porque todos los personajes de las de los culebrones son muy susceptibles

Voz 1 40:12 palo Bone Paloma a llora muchos Herría menguadas

Voz 0509 40:14 mucho están muy contentos dicen estás One Piece más hermosa y luego el ritmo el ritmo es muy equilibrado en realidad muy difícil describir como guionista porque por cada revelación tiene que haber un nuevo misterio de manera que tú siempre vuelvas a la semana siguiente ahí la forma que también está relacionada con como Ruedan qué va muy rápido tiene muy poco tiempo entonces hay mucho Zoom mucho movimiento de cámara todo muy efectista y sobre todo para mí un culebrón tiene que ser satisfactorio en cuanto a que tú siempre tienes más información que los personajes a veces claro no dejan de pasar cosas es imposible aburrirse es una cuestión también de clase porque en ver sufrir a la gente guapa y a gente el ICAA claro es muy satisfactorio ir a madre la matriarca que siempre con a de la Casa de las Flores Verónica Castro ella lo que más le importa es mantener su clase no valen más que mantener su marido a sus hijos ella quiere mantener su estatus claro exacto entonces eso es muy satisfactorio desde el punto de vista del espectador que además un lujo muy concreto que te acuerdas la usurpador a perfectamente los ahora tenía dos gemelas la buena que iba a ser maquillada la mala que iba maquillada con oro lujo o pieles porque es un lujo muy concreto y efectivamente muy ochentero Claris Congrés claro y crees que ya decimos que son

Voz 1804 41:27 teorías completamente universales pero crees que han hecho los culebrones algún esfuerzo por adaptarse al público más joven o que no les ha hecho ninguna falta

Voz 0509 41:34 creo que no lo han hecho en realidad ahora gestas sorprenderse porque la Casa de las Flores tiene muchos temas LGT vi el eje TBI pero siempre

Voz 5 41:40 ahí realmente in

Voz 0509 41:43 que todos tenemos que es una familia las culebrones se basa mucho en las sagas como no puede subir físicamente lo puede sobrio tu familia porque van a ser tu familia para siempre y tampoco puede subir de tus genes y hay una cosa muy guay en la Casa de las Flores que es que el hijo está tiene una amante es un hombre que se parecen muchísimo a su padre que ya hay unos David sus muy fuertes de los que habla pero esto se parece mucho el pelo canoso la barbilla canosa también ya estás enganchado estas nuevas telenovelas te gusta la Casa de las Flores te gusta Luis Miguel me gusta mucho Luis Miguel creo que además culturalmente es muy relevante ver cómo los medios manejaron un poco la la imagen de Luis Miguel desde que tenía diez años y que aparte de la historia de Luis Miguel es tan culebrón era claro que tú lo ves tú ves es un culebrón y no te lo crees la madre desaparecida el padre que el explotado dejado cosas fuera pero bueno como está Luis Miguel ahí metido claro que es un lavado de imagen que no parece un lavado de imagen

Voz 1804 42:34 es justo esto que él habitualmente los culebrones nos cuentan historias de ficción género ya pasa parece que hemos trasladado esa hemos superado esa barrera llora ya podemos trasladar vidas reales a las de los culebrones y a veces cuesta creer que esa vida real sea tan culebrones K como si la hubiera escrito unionista

Voz 0509 42:48 totalmente tú ves el activismo de la Pantoja que habido ahora tanta polémica con ella eso no te lo escribe unionista dirige la vida real siempre tiene que supera a la ficción lo que pasa es que Luis Miguel está está hecha con una con un tono un poquito más relajadita un poquito menos tele novelero que la Casa de las Flores que sí que abraza mucho más su textura es su naturaleza pues histérica pues sabes que yo pensaba al principio con empecé a hablar del a escuchar hablar de la Casa de las Flores y aún no lo había visto pensaba que estaba dedicada a la familia Flores hola es que hay hay otro culé es que ese es otro culebrón por hacer que otro

Voz 1804 43:20 personajes españoles crees tú que merecerían un grandísimo cules

Voz 0509 43:23 pero yo creo que toda folclórica tiene un culebrón por su propia forma de tomarse la vida de contar la vida que tiene las folclóricas también está ahí pero las sagas es que se expanden porque si me a los Flores puedes meter a la Pantoja a Carmina Ordóñez a Paquirri es que pueden meter tantos personajes que ahí tienes un montón y los hijos siempre sus hijos siempre entiendo que estamos ya por la tercera generación

Voz 5 43:45 de de las flores

Voz 0509 43:48 no acaban sería sacado practicamente practica

Voz 1804 43:51 de inagotable Juan y tú crees que este va a ser ten vivimos un momento como de la recuperación de lo cool respecto a Londres pero crees que estamos ante una moda o crees que estamos ante una tendencia y lo vamos a recuperar a largo plazo como ha ocurrido con las series dedicadas a los policías a las tramas de narcotráfico tú crees que estamos

Voz 5 44:07 viviendo el el renacer de verdad del culebrón no sabría moda porque el culebrones como como la energía que a mí se destruyen y se crean y estoy

Voz 0509 44:19 adapta al culebrón en la Guerra de las Galaxias había mucho que perdidos que si ahora el padre también es mi padre ya yo sé serranos es muy muy culebrón desesperadas Al salir de clase era muy culebrón también entonces el culebrón influye mucho porque al final todo esto que es como lo son como las obras de Shakespeare pero si los remordimientos entonces gran mucho más al grano pero las pasiones y las traiciones y las sagas familiares son el mismo concepto