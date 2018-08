Hoy por Hoy (28/08/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1645 00:11 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo diez inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado mes de julio han sido detenidos hoy por la Guardia Civil se les acusa de pertenencia organización criminal idea agredir a los agentes durante ese acceso a la ciudad autónoma que se produjo el pasado veintiséis de ese mes de julio Ceuta Estefanía anunció

Voz 0268 00:28 entre las siete y media las ocho de la mañana la Guardia Civil ha detenido en el CETI a diez subsaharianos por supuesto delito criminal y lesiones a los agentes el pasado veintiséis de julio pertenecen al grupo de los seiscientos dos inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta que arrojaron cal viva ácido y haces contra los cuerpos de seguridad como resultado de esta virulenta acción XXII Guardia Civil Rs notaron heridos en la operación que se ha desarrollado con efectividad para evitar conflictos en el propio CETI han sido identificados como presuntos organizadores del salto y la investigación realizada ha localizado al presunto cabecilla de la organización que en el momento de la detención ha mostrado una actitud agresiva atacando a un agente de los GRS de la Guardia Civil ocasionándole una brecha en la cabeza en estos momentos los diez detenidos permanecen bajo custodia de la Guardia Civil y mañana serán presentados al juzgado

Voz 1645 01:15 qué es lo último por lo demás Pedro Sánchez continúa su viaje oficial en Chile esta pasada noche intentado zanjar allí el debate sobre la posición del Gobierno respecto a la defensa del juez Llarena ante la cita que tiene la próxima semana con la justicia de Bélgica Sánchez considera que ese asunto es una cuestión de Estado

Voz 3 01:30 es una cuestión

Voz 4 01:31 de defender a un juez

Voz 3 01:34 otro juez con nombres y apellidos es una cuestión de que el Estado lo que tiene que hacer es defender su soberanía jurisdiccional cuando ésta se ve puesta en cuestión desde luego el Gobierno de España desde el primer minuto ha tenido claro que ésta no es una cuestión privada esto es una cuestión de Estado y que en consecuencia el Estado va a actuar en defensa de los intereses de su soberanía jurisdicción

Voz 1645 01:57 Sánchez ha anunciado además que antes de final de año va a convocar sendos consejos de ministros tanto en Cataluña como en Andalucía el lehendakari Iñigo Urkullu está dando en estos momentos su primera rueda de prensa el inicio del curso político de momento ha insistido en establecer un calendario de diálogo para el cumplimiento del Estatuto siguiendo esa comparecencia está Eva Domaica

Voz 5 02:21 si el lehendakari ha valorado que Euskadi haya logrado ya con el Gobierno de Pedro Sánchez una vía de trabajo bilateral en el ámbito del autogobierno destaca en el gobierno una nueva actitud pero Iñigo Urkullu

Voz 2 02:33 está pendiente de fijar el calendario concreto

Voz 0804 02:35 esto también dando respuesta así a lo que es el mandato del Parlamento vasco que emplazaba en el momento del del Gobierno Rajoy anterior y también por lo tanto a este Gobierno aquí en el plazo de seis meses se fijará un calendario está pendiente de espero que pueda ser factible ese calendario Pro pronto oí Ike que eso nos conduzca también a una intensidad en la relación para la materialización de las transferencias

Voz 5 03:05 un calendario de cumplimiento de transferencias de todas maneras el horizonte del Gobierno vasco su nuevo estatus con recorrido institucional en Madrid lo más consensuado posible

Voz 1645 03:13 distintas concentraciones en ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana muestran a esta hora la repulsa de los ciudadanos de esa comunidad el último crimen machista en Orihuela la principal está convocada a esta hora frente al Palau de la Generalitat ahí están átomos Monreal

Voz 6 03:27 si ahora mismo se está celebrando un minuto de silencio para condenar el asesinato por violencia machista ocurrido ayer en Orihuela a este acto encabezado por la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra de parte del Gobierno valenciano es uno de los tantos actos de condena que se van a celebrar a lo largo del día de hoy en las instituciones valencianas además a este acto se han acercado decenas de vecinos que el consell anunciado como en el resto de asesinatos por violencia machista que se personará en la causa contra el asesino

Voz 1645 03:49 la ministra de industrias ha sumado este mediodía a la reunión convocada por el Gobierno de Castilla y León con el comité de empresa de la compañía eólica Vestas la multinacional danesa ha anunciado el cierre de una fábrica en León de la que dependen trescientos puestos de trabajo Valladolid Luis Miguel Montes

Voz 7 04:04 pues a estas horas continúan reunidos el comité de empresa de Vestas junto a la ministra de Industria Reyes Maroto Reunión

Voz 6 04:11 en la que también están participando representantes de la Junta de

Voz 7 04:14 Castilla y León encabezados por su presidente y reunión que se produce después de que la empresa haya anunciado el cierre total de esta planta leonesa de la que dependen trescientos trabajadores con la intención de llevarse la producción a China para ahorrar costes justo a las puertas de esta reunión fuera de la Consejería de Economía se están concentrando en torno a una veintena de trabajadores de la planta leonesa que sin duda están pendientes de esta reunión ya que es el último cartucho que éste va a quemar antes de que se aplique el ERE

Voz 8 04:47 tal extintivo

Voz 1645 04:54 doce y cinco la oficina del presidente de Francia ha confirmado que Emmanuel Macron no hablaba con su ministro de Ecología desde ayer reacción después de que dicho ministro haya decidido dimitir sin decírselo antes a Macron por el desencanto que le ha producido que el modelo actual de la sociedad siga destruyendo el medio ambiente informa para la SER desde París Pablo

Voz 2 05:12 el Gobierno de Enmanuel Macron ha recibido esta mañana un mazazo con la dimisión sorpresa de uno de sus ministros más populares Nicolas Hulot que ostentaba la cartera de Transición ecológica y que ha tirado la toalla al no conseguir ha dicho avanzar en los objetivos medioambientales que se propusieron al inicio de la legislatura el anuncio lo ha hecho en una entrevista adiós Mónica esta mañana sin haber avisado antes ni a Macron ni el primer ministro Édouard Philippe a los que dice no querer perjudicar con su decisión difícil de tomar por primera vez en mi vida la decisión más difícil no voy a seguir en mi puesto no quiero fomentar la esperanza de que mi presencia en el Gobierno signifique que estemos a la altura de las políticas que se necesitan un nuevo fue uno de los fichajes estrella de Macron y un verso libre dentro del Gobierno muy popular gracias a su faceta como presentador de televisión nunca se sintió cómodo con el traje de ministro y hoy ha dicho que espera que su salida sirva para reflexionar sobre la situación

Voz 9 06:09 mundo guía hay más en titulares con Isabel Quintana Javier Corbacho el consejero de Fomento de Castilla y León avisó el empresario José Luis Ulibarri sobre contratos de obra pública en conversaciones anteriores Quiñones ofreció el construir al constructor un contrato público sin pasar

Voz 6 06:23 concurso el Gobierno comience a trabajar para restablecer la justicia universal en dos mil catorce el PP limitó esta posibilidad de los tribunales españoles para juzgar delitos contra los derechos humanos en el extranjero

Voz 9 06:32 la ONU ve indicios de crímenes de guerra en Yemen Naciones Unidas cree que el Gobierno los rebeldes y la coalición saudí apoyada por Estados Unidos han cometido violaciones del derecho internacional desde dos mil catorce

Voz 6 06:42 Judy Dench recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián la oscarizada actriz se suma a Danny De Vito que también recoger este galardón el séptimo

Voz 9 06:49 a la bolsa pérdidas en Madrid y en Milán el Ibex treinta y cinco Se deja tres décimas y supera los nueve mil seiscientos puntos la prima de riesgo española en ciento cinco puntos básicos

Voz 6 06:57 en deportes día clave para el futuro de Mariano delantero por el que pelean Real Madrid Sevilla además Gonzalo Weather llega a Valencia para firmar su nuevo contrato y hoy cuarta etapa de la Vuelta

Voz 1646 07:21 cadena SER en la radio sabemos un poquito lo gratificante que resulta ser compañía a la gente pero seguro que nos queda todavía mucho mucho por aprender

Voz 2 07:29 probablemente podamos hacerlo de Alberto Cabanes el creador de la ONG adopta un abuelo Alberto cabaret muy buenos días

Voz 1646 07:39 Alberto termina el verano estos finales de verano siempre son una época en la que la gente pues hace una especie de reto lección sobre su vida es un buen momento para volver a empezar como son también los finales de año de tu historia no sabíamos retenciones una historia que hemos podido leer en el país hoy nos ha impresionado mucho cómo has cambiado tu debida tu trabajaba en la consultora KPMG a a través de la amistad que fuiste forjando con un anciano que vivía en la misma residencia que tu abuelo dejaste el trabajo decidiste Funds fundar una ONG adopta un abuelo como tomas de esta decisión de cambiar tu tu vida y convertirte en lo que se llama un emprendedor social

Voz 10 08:16 bueno pues la verdad que fue una decisión complicada porque siempre pues bueno tienes que asumir nuevos retos nuevos riesgos pero al final también fue una decisión fruto de de una maduración personal al final conforme gas creciendo Anera pues te vas conociendo a ti mismo vas conociendo qué es lo que te gusta qué es lo que te apasiona bueno a mí siempre tenía una relación muy estrecha con mis abuelos en concreto con Clemente que era el el abono que estará en la residencia junto con Bernardo Bueno la verdad que Bernardo me cautivó el corazón y luego también conocer otras muchas historias muchos mayores que se también recibía muchas visitas pues me hizo pensar que por no podía haber más historias como la mía así que me lancé a emprender

Voz 1646 09:01 cambiar tu vida para cambiarla de distintos la diferentes abuelos y también la de los jóvenes que colaboran con tu ONG que a qué se dedica exactamente

Voz 10 09:11 bueno pues adopta una vuelos un programa intergeneracional de compañía nosotros tenemos dos objetivos el primero que los mayores que no reciban visitas pues se sientan escuchados acompañados y queridos por otro lado que los voluntarios que participan en el programa que es mayoría son jóvenes que todos menores de treinta años pues puedan obtener un aprendizaje en valores y experiencias de nuestros mayores

Voz 1646 09:36 es decir yo soy un joven que tiene inquietudes por hacer voluntariado por ejemplo me pongo en contacto contigo a través de tu ONG tú me juntas somete Canalis digamos mi intención de hacer voluntariado con la necesidad de un abuelo de un anciano por ser acompañado de una residencia es más o menos lo que hacéis no ponerse en contacto estas dos necesidades

Voz 10 09:55 exactamente eso es lo que es eso lo que lo que hacemos

Voz 2 09:59 lo que diferencia

Voz 10 10:01 equipan está en que hacemos un proceso de selección muy exhaustivo para conocer pues bien los gustos aficiones de de la persona mayor y también los del joven y luego una a mí es que ya tenemos pues una pareja ideal por así decirlo les contamos lo estamos una formación sobre al joven y luego hacemos un seguimiento y evaluación de las visitas porque al final otra diferenciación de D a2 con abuelo es que no es simplemente un día a la residencia sino que lo que intentamos es que hay un compromiso y una recurrencia no que podamos forjar una relación y al final pues bueno tenemos relaciones por toda España que que son una pasara nosotros a todo el equipo la la verdad que que no se emociona ver cómo cómo los jóvenes el verdes muchas veces está jugando a la Play un fin de semana se desplazan a la residencia para para estar con su abuelo y aprender de sus

Voz 1646 10:52 y quién obtiene más quién sale más beneficiado esta experiencia por las evaluaciones que vosotras a6 quiere decidiré el abuelo acompañado o ese joven acompañante que ha decidido dejar un poco de lado la Play el forma Haití acompañara a un abuelo y convertirse a largo plazo a medio plazo en su nieto casi no

Voz 10 11:10 sí sí sí exactamente pues la verdad es que los beneficios son mutuos este año que ya hemos tenido una muestra significativa puesto que ya hemos estado en Beirut y en ciudades y con Paco cuatrocientos jóvenes pues hemos hecho un pequeño estudio impacto social y lo que hemos visto es que los jóvenes que participan mejoran diferentes habilidades como pueden ser la empatía la fertilidad o el trabajo en equipo por otro lado los mayores que participan reduce el ilícitas de presión se muestran más participativo incluso a su nivel de deterioro cognitivo es es tan cansada que no va hacia bajo con lo cual el lo los beneficios es que son son mutuos

Voz 1646 11:48 aquí Alberto son los jóvenes quienes se apuntan o los abuelos también apuntan como demandantes es decir cómo funciona

Voz 10 11:56 juntan las dos partes y nosotros lo que lo que hacemos es por un lado contactamos con Residencial de Mayores y Bono se firmó un convenio de colaboración con ellas junto a la psicóloga psicólogo del centro buscamos los desfiles ideales para participar en a los que un abuelo que principalmente son porque no tenga mucho a deterioro cognitivo para que puedan mantener una conversación con cierta fluidez y podamos hacer un vínculo con el con el joven por otro lado que no recibía muchas visitas esas una parte del proceso la otra parte el proceso que es paralela es la de la selección de los voluntarios hay una primera parte captación que lo podemos hacer a través de redes sociales un proceso de selección que dura cinco etapas eso escogemos a menos del diez por ciento de los de los voluntarios que que no soliciten no lo solicitan por la UEFA y una vez ya hemos hecho el proceso de Aller juntamos hubiese momento es es una pasada es maravilloso

Voz 1646 12:51 pues eh Alberto parece una magnífica manera de paliar los seguramente preocupantes niveles de soledad que viven en este momento muchos de nuestros ancianos y también para ofrecer una alternativa de voluntariado y una alternativa de aprendizaje a través de las relaciones humanas para todos esos jóvenes que se pone en contacto con vosotros y que vosotros ponéis en contacto con con estos abuelos Alberto ha fundado la BNG adopta un abuelo te damos las gracias Alberto por la idea y seguramente también por los resultados que está obteniendo y muchas gracias por atendernos también

Voz 10 13:21 muchísimas gracias a vosotros un abrazo fuerte

Voz 12 16:02 sí

