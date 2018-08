Hoy por Hoy (29/08/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 sí has son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1722 00:36 y es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se de Barry significa no no puede ser un lugar de reconciliación tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia en cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda de la Guerra Civil del franquismo que están hay enterrados

Voz 0027 00:58 esto supone un viraje desde la posición que mantenía hasta ahora el PSOE en diciembre del año pasado de hecho el Partido Socialista presentó una proposición de ley en la que abogaban expresamente por convertir el Valle en un Centro de la Memoria ahora el Gobierno asegura que no es la mejor opción lo vamos a analizar esta mañana y anuncia también el Ejecutivo lo que impulsará una comisión de la verdad en España

Voz 3 01:18 tenemos que constituir una comisión de la verdad para acordar una versión de país de lo que ocurrió durante la Guerra Civil durante la dictadura franquista y en segundo lugar tenemos que dar descanso y paz a muchas familias que aún están buscando a sus desaparecidos en muchas cunetas de nuestro país

Voz 0027 01:38 el Gobierno intenta pasar página de la polémica por su gestión del caso Llarena de la demanda a la que los independentistas han presentado en Bélgica contra el juez del Supremo en la SER les estamos contando el cisma que ha generado este asunto en la asociación progresista de jueces Jueces para la Democracia por la defensa que hice esta asociación de la primera posición que tomó el Ministerio de Justicia cuando dijo que no se costeará la defensa del magistrado por ser una cuestión privada es vamos a dar detalles del intenso cruce de correos electrónicos que tuvo lugar dentro de esa asociación Jueces para la Democracia porque muchos de los miembros no entendieron que este dependiera algo así entre ellos el fundador de la propia asociación el ex magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez en mitad de la tensión creciente en torno a los lazos amarillos en Cataluña Ciudadanos ha convocado hoy una manifestación en apoyo a la mujer agredida el sábado

Voz 4 02:29 pero no podemos pedirle a los ciudadanos que no defiendan sus libertades o que se conformen oiga mire pues aguanta usted si va a la playa y está lleno esta casa María pues aguantando podía pues mire en un país democrático el Estado garantiza que yo no tenga que soportar los símbolos ideológicos de los demás y desde luego la ocupación del espacio

Voz 0027 02:45 a ver Rivera mantiene que la retirada de los lazos no aumenta la tensión en Cataluña pero pide en cualquier caso que sea el Gobierno quien los quite cosa que también reclama el partido esta mañana en el Congreso comparece el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska para explicar la política migratoria del Gobierno en las últimas horas diez inmigrantes han sido detenidos por organizar supuestamente uno de los últimos saltos en Ceuta Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 03:08 buenos días el del veintiséis de julio en el que seiscientos inmigrantes consiguieron entrar en Ceuta para superarla Bayern arrojaron ácido cal viva excrementos a la Guardia Civil veintidós agentes resultaron heridos a los diez inmigrantes detenidos se les acusa de organización criminal

Voz 5 03:21 al todos han sido arrestados en el CETI sólo el cabecilla ha opuesto resistencia madre del supuesto asesino machista de Navarra intento ayudarle limpiando la escena del crimen

Voz 0393 03:30 la víctima tenía treinta y ocho años murió ayer en el hospital donde estaba ingresada desde el sábado por los puñetazos que supuestamente le pegó su marido en la cabeza él está en prisión provisional sin fianza

Voz 0027 03:39 en Barcelona en la estación del AVE en Sants una mujer ha muerto por la droga que llevaba oculta en el esto

Voz 0393 03:44 cuando la encontraron inconsciente en la estación los servicios de emergencia pensaban que estaba embarazada porque tenía el abdomen inflado al practicarle la autopsia descubrieron que era una mula como se conoce a las personas que transportan droga en el cuerpo han muerto porque algunos de los envoltorios que se había tragado con cocaína reventar tras

Voz 2 04:02 Donald Trump amenaza los gigantes de Internet

Voz 0027 04:07 el Twitter y Facebook se están centrando en un terreno muy peligroso es están adentrando en un terreno muy peligroso de Cetransa y tienen que tener cuidado esas han sido las palabras del presidente de Estados Unidos tienen que tener cuidado horas antes trampa había acusado a Google de manipular los resultados de su buscador para dar preferencia a las noticias que hablaban mal de él detrás

Voz 0393 04:26 trampa acusa a las tres compañías de aprovecharse de la gente y de manipular la información que ofrecen a sus clientes ocultando dice la visión de los medios conservadores la Casa Blanca ya está estudiando cómo regular las

Voz 6 04:36 búsquedas

Voz 0027 04:41 el Real Madrid hará oficial en las próximas horas el regreso de Mariano Juan Antonio San Pedro buenos días

Donate a pesar de la enfermedad en la vista que le impide leer Judy Dench no puede decir City

Voz 0027 05:14 escuchen esto una encuesta revela que los españoles somos los europeos que peor nos comportamos en los hoteles uno de cada tres españoles por ejemplo reconoce beber el botellas del minibar ir rellenar las con agua o sumo si el

Voz 0393 05:27 la publicada por un buscador de Hoteles Hoteles cam punto com el noventa por ciento de los clientes españoles reconoce haber hecho algo prohibido como robar comida del desayuno para comérsela después o robar toallas por ejemplo cuatro de cada diez españoles se las llevan a casa

cien para hoy Jordi Carbó buenos días

buenos días o las temperaturas bajarán un poco más pero seguirá sin notarse demasiado en la mayor parte del país o calor mucho calor y marcada sensación de bochorno en todo el Mediterráneo sólo en el Cantábrico Galicia no

en León el descenso va ser más Sevilla

incluso con muchos momentos de ambiente fresco sobre todo cuando caigan chubascos chubascos que alternarán en todo el Cantábrico con muchas pausas incluso algunos momentos de sol y mucha atención a las tormentas que sobre todo la segunda mitad del día afectarán al norte de Aragón también al sur gran parte de Cataluña al este de Castilla La Mancha así como la provincia de Guadalajara también la Comunidad Valenciana o el interior de Murcia tormentas que pueden ir acompañadas de granizo fuertes rachas de viento también muchas descargas electo

Voz 6 06:25 casi lleguen vamos

Voz 7 06:27 sí sí

pues tenemos con caras de mandarles un abrazo enorme a Marina Fernández Aitor Albizua Juan López Julia Molina por qué van a hacer están haciendo ya programón el hacer de cuatro y media de la mañana a seis de buenas a primeras horas más madrugadores han podido escucharse cuatro y media a seis en la SER de buenas a primeras que ya merecemos también con música francesa de la banda Nouvelle Vague porque vamos a hacer una parada en Francia ayer dimitía el ministro galo para la transición energética esta mañana llamamos a Sergi coronado que ex diputado de los Verdes y futuro candidatos de la Francia insumiso al Parlamento Europeo y de la Fuente buenos días Aimar

Voz 0456 07:34 a todos con este que dedicó a todos esos españoles que asaltan el minibar y luego hacen el cambia la recomendación de Carolina naturales nuestra jamás no veo el minibar nunca muy caro llamamos a coronado de origen chileno por cierto para ver qué posibilidades tiene el país de seguir liderando la lucha contra el cambio climático como hasta ahora a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias y antes de que lleguen ebrios espero Marisol Hernández Argelia Queralt y José María Callas a las diez a las nueve en Canarias Pablo González Batista charla con Pau Gasol nuestro mejor jugador de baloncesto sino en el mejor del mundo y también embajador de UNICEF desde hace quince años vamos a recordar con él la masacre de los rejillas de la que esta semana se cumple un año canciones visita Irene Escolar después de Vania que confió ver en enero en Alcalá de Henares Escolar regresa de la mano de nuevo de Alex Rigola con la obra enemigo Nos vamos a preguntar hasta qué punto somos libres a qué precio los auto censuramos que valor tiene nuestro voto son las reflexiones a la que nos invita esta obra que se estrena la semana que viene

Voz 7 08:41 que la de Belgrado

Voz 0027 08:46 hoy nos hemos venido arriba y los ofrecemos tres temas para la reflexión el primero una última hora que has leído en la prensa alemana Dani esta madrugada

Voz 0456 08:53 sí seguro que lo saben porque se lo contamos en Hoy por hoy la Comisión Europea ha hecho una macroencuesta en la que han participado más de cuatro millones y medio de europeos para preguntar si estamos a favor de eliminar el cambio de hora que realizamos dos veces al año bueno pues lo adelanta el lo confirma la agencia de prensa alemana en Bruselas el ochenta por ciento de los ciudadanos europeos está eh

Voz 6 09:13 en contra del cambio de hora así que ya

Voz 0456 09:16 el eurodiputado alemán y afirma que una ley para abolir el cambio de hora podría aprobarse antes de las europeas del próximo mes de mayo del año que viene con un resultado tan obvio dice Petty Aleese las instituciones no pueden ignorarlo y ustedes están a favor de que elimine es el cambio de hora hago solamente los alemanes que son los que más han votado tienen el nueve uno cinco los dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 09:42 en segundo lugar el anuncio de esta madrugada de Pedro Sánchez

Voz 0456 09:45 pero en decirnos qué piensan de esa comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y el franquismo también si les gusta la idea de convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil que harían ustedes con él

Voz 0027 09:53 esto sumen que hace tiempo que no preguntamos por Cataluña

Voz 0456 09:56 sí me consta que algunos quieren pronunciarse bien sobre la defensa del juez gay

Voz 0027 09:59 en Llarena bien sobre la reprobación de la ministra

Voz 0456 10:02 de justicia os sobre ese pulso por los lazos amarillos así que lo que quieran pero brevemente en el IX una cinco de dieciséis sesenta habían whatsapp manden una nota de voz un Audi A seis tres ocho XXXI treinta y cuatro meses

Voz 2 10:13 en países de de la anunciada

Voz 0027 10:17 pero popular todavía no ejecutaba anunciado en cualquier caso en el Senado que es la Cámara en la que el Partido Popular tiene mayoría absoluta buena Así empieza hoy por hoy seis y diez de la mañana cinco y diez en Canarias se quedan con Carolina Gómez

Voz 0393 10:29 aquí con Roberto y Marta Galán en la técnica Jordi Fábrega Fábrega en la producción

Voz 2 10:35 en la Cadena Ser

Voz 0393 11:45 lo escuchaban hace un momento el Gobierno descarta convertir el Valle de los Caídos en un monumento de reconciliación un Centro de la Memoria tal y como habían llegado a proponer en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez plantea ahora convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil lo ha dicho esta noche desde Bolivia segunda parada de su gira iberoamericana enviada especial Inma Carretero

Voz 0806 12:04 o el Gobierno cambia de postura sobre el uso futuro del Valle de los Caídos

Voz 1722 12:08 sí es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se ve significar no no puede ser un lugar de reconciliación tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia un cementerio civil

Voz 0554 12:21 para los restos de las víctimas

Voz 1722 12:23 de la contienda de la Guerra civil y del franquismo

Voz 0806 12:27 era la explicación quedaba ayer Pedro Sánchez después de que en diciembre de dos mil diecisiete El PSOE registraran una proposición de ley en el Congreso en la que apostaba por reconvertir ese espacio en un centro nacional de memoria la idea de Sánchez ahora es que el valle se quede como un cementerio civil

Voz 1468 12:43 ese mantenga el uso católico de la basílica

Voz 0806 12:45 que ese centro para la reconciliación por el que apuesta el PSOE se ubique en otro lugar también quiere Pedro Sánchez que se active en España una comisión de la verdad

Voz 1722 12:55 eh que sea lo más plural posible que estén incorporadas todas las perspectivas históricas sobre la Guerra Civil y sobre la dictadura y a partir de ahí que de una vez por todas se cierren esas heridas que desgraciadamente todavía se siguen sufriendo

Voz 0806 13:11 pues el presidente quiere plantear este asunto a los grupos parlamentarios en el Congreso

Voz 0393 13:16 el Gobierno y Podemos están abordando temas relacionados con la sanidad Icon Educación para avanzar en la negociación de los presupuestos para dos mil diecinueve ayer hablaron de cómo suprimir el copago farmacéutico podemos propone que se elimine para todos los pensionistas pero el Ejecutivo considera que es inviable y plantea un término medio es decir eliminarlo únicamente para las pensiones más bajas Nieves Goicoechea

Voz 1468 13:37 no hubo ningún acuerdo cerrado entre Unidos Podemos y el Gobierno para eliminar el copago farmacéutico de los pensionistas la formación de izquierdas quiere que se elimine para todos parece que el Ejecutivo sólo estaría dispuesto a perdonar este recargo a los pensionistas que menos ganen eliminar el copago en dos años significaría perder seiscientos millones de euros en ingresos para el Estado por eso el Gobierno parece favorable a mantener el copago para los pensionistas con rentas más altas la portavoz de Unidos Podemos Larra advierte que hay consenso social para eliminar

Voz 0393 14:07 nuestra propuesta es que todos los pensionistas

Voz 12 14:10 los pensionistas que están reparando sus medicamentos pues dejen de pagarlo porque es una auténtica aberración lo que hizo el Partido Popular con ese Real Decreto dieciséis barra dos mil doce y creó como decía que es de absoluto consenso en nuestro país pues que los pensionistas no tengan que volver a pagar por sus medicamentos hoy nueva reunión

Voz 1468 14:27 entre delegaciones de hacienda y Unidos Podemos para estudiar qué nuevos impuestos se deben aprobar para que el Estado obtenga más ingresos

Voz 0393 14:35 el PP ha vuelto a criticar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que quiere aprobar el Gobierno para eliminar el poder de veto de los populares en el Senado a la senda de déficit dicen que es una medida totalitaria

Voz 0142 14:46 una cacicada entre otras cosas

Voz 0393 14:48 promovido una declaración institucional para defender las prerrogativas al Senado donde los populares tienen mayoría absoluta Mar Ruiz buenos días buenos días

Voz 1441 14:56 así es el primer paso para intentar torpedear esa reforma consciente el PP de que es clave para que Gobierno Sánchez pueda sacar adelante unos futuros presupuestos así cobrándose así la estabilidad de la legislatura los populares están ya en conversaciones con Ciudadanos junto al que controlan la mayoría de la Mesa del Congreso para pedir la próxima semana un informe jurídico sobre la vía de urgencia en lectura única con la que el PSOE quiere reformar la ley de estabilidad para agilizar los plazos es una reforma a la que se van a oponer usando todos los mecanismos a su alcance según su portavoz en el Congreso de los Montserrat

Voz 1448 15:26 estamos ante un Gobierno prepotente un gobierno de la degeneración democrática que allí donde no gobierna Gobierno quiere terminar con las instituciones como pronto vamos a estar concretamente vigilantes en esta proposición de ley que lo único que nos lleva primero es terminar con la calidad democrática y lo segundo que se lleva es la subida irracional de los impuestos

Voz 1441 15:47 además el PP llevará al primer Pleno del Senado una declaración institucional en defensa de las atribuciones de la Cámara Alta donde tiene mayoría absoluta de su competencia para aprobar la senda de estabilidad

Voz 0393 15:57 en la SER les estamos contando que se ha abierto una brecha en Jueces para la Democracia por la defensa de Pablo Llarena cuando el ministro de Justicia cuando la ministra de Justicia perdón dijo que no coste haría la defensa del juez por sus declaraciones privadas fue la

Voz 13 16:10 la única asociación que no lo criticó y esa postura

Voz 0393 16:12 hola según hemos sabido ha soliviantado algunos de los miembros que han dejado constancia por escrito de su disconformidad Pedro Giner

Voz 1712 16:19 me escribe Yolanda Estrada que la demanda de Puigdemont no va dirigida contra las opiniones de Pablo Llarena sino que cuestionan su imparcialidad y la malversación de caudales públicos que investiga Se demanda Llarena resume rueda por su actuación judicial aunque lo intenten disimular bajo la excusa de una actuación privada que no deja de ser una extensión de su función judicial este correo había harto una brecha en Jueces para la Democracia porque a esta opinión se le han sumado la de otros destacados asociados de la Asociación Progresista judicial el más explícito es Perfecto Andrés Ibáñez fundador de la Asociación ex magistrado del Supremo que escribe que la demanda es coherente con su ejecutoria golpista que hace del de Pavía Un caballo de cartón ahora si no dudaron en volver la institucionalidad catalana contra el Estado constitucional para dinamitar lo porque van a tener algún escrúpulo en tratar de manipular la Justicia belga se pregunta este jurista Ibáñez asegura además que la falta de claridad de la izquierda es la que impide valorar discursos nacional socialistas como el del ex juez Vidal o el de aquí no cabe todo el mundo y las bestias con forma humana de un Torra infracción mural racista

Voz 0393 17:28 en un arte Navarra hoy hay convocada una concentración en repulsa por el último asesinato de la violencia machista el juez envió ayer a prisión al marido de la mujer que murió el domingo de una paliza su madre intentó encubrir limpiando la escena del crimen Pamplona Fernando Nieto buenos días

Voz 0647 17:44 buenos días el juez de instrucción ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para este vecino de Ugarte de cuarenta y un años detenido por un presunto delito de homicidio después de que su mujer falleciera tras los golpes que al parecer le propinó tras una discusión el juez considera demostrado que el hombre de nacionalidad ucraniana igual que la fallecida de treinta y ocho años mantuvo el sábado una a calor la discusión y golpeó a la mujer a puñetazos después llamó al ciento doce pidiendo asistencia sanitaria porque según relató su mujer había sufrido una caída en el baño y se encontraba inconsciente las asistencias sanitarias sospecharon de las lesiones como una posible agresión los policías se entrevistaron con el hombre y su madre en sus testimonios detectaron contradicciones y sospecharon de un delito de violencia de género la mujer falleció el lunes por la tarde en el Complejo Hospitalario supuestamente Se da la circunstancia de que la madre del procesado se encargó de limpiar de restos el domicilio familiar antes de que llegara la Policía Foral

Voz 0393 18:37 el Gobierno va a recuperar el Observatorio de la salud de la mujer un organismo creado por José María Aznar que Rajoy suprimió con los recortes que implantó durante la crisis de momento no concreta ni su presupuesto ni la dotación económica y el objetivo según dicen es promover la salud con un enfoque de género son las seis dieciocho de la mañana cinco y dieciocho en Canarias el ministro del Interior comparece hoy en el Congreso para dar cuenta de su gestión va a tener que explicar entre otras cosas cuál va a ser la política migratoria del Gobierno y como va a hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes a través de la frontera con Marruecos la Guardia Civil detuvo ayer a los supuestos responsables de uno de los últimos saltos a la valla en Ceuta por organización criminal han Button buenos días buenos días organización criminal por atentar contra agentes de la autoridad por dirigir una intrusión masiva violentas lo que dice de manera textual el Ministerio del Interior Juan Fernández es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles

Voz 15 19:33 esto no puede ser no podemos convertir la valla de Ceuta y Melilla en un acto una batalla campal cada vez que pretendan acceder y recordamos que

Voz 0978 19:43 el último asalto ocho agentes de la Guardia Civil resulta

Voz 11 19:46 la delegada del Gobierno en Ceuta Salvador

Voz 0393 19:48 ateos ha lanzado un mensaje hacia quienes tratan de saltar la valla de Ceuta de forma violenta que entra

Voz 16 19:53 violentamente ahí agregó no se va a recibir

Voz 0393 19:59 también el mismo trago vamos desde la ONG Andalucía Acoge piden que se respete la presunción de inocencia de los detenidos y que cualquier actuación policial se haga con todas las garantías José Luis Rodríguez Candela

Voz 17 20:11 que también han de respetarse los derechos de los inmigrantes en la valla Hay por lo tanto no admitir las devoluciones en caliente no admitir excesos por parte las fuerzas y cuerpos de seguridad

Voz 0393 20:23 la comparecencia en el Congreso está prevista a partir de las once de la mañana combatir la política migratoria europea es precisamente el objetivo común que se han marcado los xenófobos Matteo Salvini y el húngaro Viktor Orban ambos se reunieron ayer en Milán para trazar una estrategia común de cara a las próximas elecciones europeas corresponsal en Italia Joan Solés

Voz 0946 20:41 en en Milán de los líderes de la ultraderecha italiana y húngara Salvini de la Liga actual vicepresidente de Italia y Orbán de Fides actual presidente de Hungría emerge un diseño de unión de la extrema derecha a ocho meses de las el técnico Mincho donó Schumpeter corso que empieza hoy un camino afirmado Salvini que los próximos meses nos conducirá una Europa diversa con un campamento de la Comisión Europea una Europa diferente al cambio de la Comisión Europea de su política del todo aquello que representan las élites europeas Ron de Torre Santa hace Day Macron turno Funes de extrema derecha que pretende romper la alternancia de socialistas y populares en el Gobierno de la Unión Europea en los últimos treinta años desde la firma del Acta Única de la Unión en el colmo de la simplificación Salvini ha añadido que Europa se divide hoy entre quiénes votarán a defensores de la inmigración como Macron ha precisado y quiénes lo harán a los que quieren impedirla Orbán cuenta con fuerte apoyo en el grupo de Polonia Chequia Eslovaquia Francia de Le Pen Austria Holanda entre otros llamo Virginia unos fondos alimentos contienen estamos cerca asegurado Salvini de un cambio histórico a nivel continental llama delantero continente esto último sin embargo lo decidirán los europeos en las elecciones de mayo próximo

Voz 0393 21:59 Italia ha intentado forzar un nuevo acuerdo para repartir a los refugiados rescatados en el mar por los barcos de la operación militar Sofía pero no lo ha conseguido ha sido en la reunión de embajadores permanentes para la defensa y la política exterior una cita que ha servido de antesala a la reunión de los ministros que se celebra mañana enviada corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 22:18 sí a Italia intentado través conseguir un acuerdo de reparto en Bruselas pero no lo ha logrado a pesar de todas las tensiones que ha protagonizado en la reunión que ayer por la mañana celebraron los representantes permanentes para la seguridad y la política exterior si es que el pueblo va de los desembarcos de refugiados complica la operación militar en el Mediterráneo que la Unión aprobó el año dos mil quince justamente para salvar sus vidas es que Roma que asumió la responsabilidad de coordinar esta misión exige un reparto preliminar que no prospera osea que este es el pulso que marca el inicio de este curso político en Bruselas las reuniones que los ministros de Defensa primero que a partir de este jueves los ministros de Asuntos Exteriores mantendrán en Villena

Voz 0393 23:08 en Francia la dimisión del ministro de Ecología ha supuesto un fuerte varapalo para Emmanuel Macron que arranca el curso político con la popularidad por los suelos la salida de sólo le obligará probablemente a reestructurar el Gobierno informa desde París para la SER Paula Rosas

Voz 0142 23:22 el portazo que ha dado el ya ex ministro de Transición Ecológica número tres del Gobierno francés aún resuenan los pasillos del Elíseo la dimisión de Nicolas Hulot el carismático fichaje estrella de Macron no sólo supone un durísimo golpe para un Gobierno que se encuentra en un momento de baja popularidad sino que además ha dado combustible a sus críticos tanto la izquierda como la derecha el ecologista desencantado con la política y por la presencia de en los círculos de poder ha arrojado la toalla el no conseguir un compromiso serio del Gobierno con el medio ambiente después de haber sido criticado por sus políticas sociales consideradas demasiado a la derecha Macron pierde ahora con nulo su principal referente de la izquierda

Voz 18 24:04 es un hombre libre por lo tanto

Voz 0142 24:09 el respeto su libertad ha dicho el presidente francés que ha defendido que su Ejecutivo ha conseguido más en materia de Ecología que ningún otro en quince meses aún así espera seguir contando ha dicho con el apoyo y el compromiso de Nicolas Hulot aunque a partir de ahora tendrá que ser de otra manera

Voz 0393 24:24 a China se prepara para levantar la política de control total sobre la natalidad desde hace dos años abandonó la ley del hijo único y ahora se encamina justamente al camino contrario a la promoción de la natalidad para hacer frente al grave problema de envejecimiento de la población que padece el país Victoria Moreno buenos días

Voz 1441 24:41 buenos días por primera vez en casi cuarenta años las palabras planificación familiar desaparecen del Código Civil chino lo que significa el fin de los controles a la natalidad de las multas a partir de dos mil veinte momento en el que la nueva ley va a entrar en vigor en el año setenta y nueve el Gobierno prohibió más de un hijo por familia una política que mantuvo hasta dos mil dieciséis cuando por fin permitió las parejas casadas pudieran tener un segundo hijo si querían el resultado de este histórico intervencionismo ha repercutido de dos maneras un rápido envejecimiento de la población y un desequilibrio a favor de los barones en la proporción de nacimientos algo que muchos expertos ya habían advertido pero a lo que el régimen había hecho oídos sordos hasta ahora en cualquier caso el coste económico que suponen el país tener un segundo o tercer hijo hace que muchas parejas renuncian a la idea por lo que se prevé que el cambio tendrá que venir acompañado de más medidas de empuje

Voz 19 25:30 los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre en Córdoba os invitamos a ordena del mundo bueno al menos a entenderlo congresos del bienestar sabiduría y conocimiento el desorden del mundo una cita para hablar sobre las causas las consecuencias y la realidad del mundo globalizado con María Kodama Felipe González Laura Restrepo Bernardino León Gross Pilar Reyes Manuel Rivas iba muchos más inscribe te ya en cadenaser punto com o en congresos del bienestar pum pues disfruta de un fin de semana en Córdoba con hoteles visita nocturna guiada al Conjunto Arqueológico Medina Azahara recién nombrado Patrimonio de la Humanidad con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur y Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía lleno Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Voz 0393 26:47 cantero que demanda bastante a menos de cuarenta y ocho horas del cierre del mercado

Voz 1161 26:51 a un ex de la casa el hispano dominicano Mariano al que vendieron la pasada temporada el Olympique de Lyon por ocho millones de euros y que firmó una gran temporada en Francia siendo el quinto goleador del campeonato es de cuya venta se reservaron el derecho de tanteo y un treinta y cinco por ciento de la plusvalía

Voz 0393 27:04 el Sevilla centraron su fichaje llegó a un acuerdo tanto

Voz 1161 27:06 con jugadores como con el club con esos treinta millones más cinco en variables pero Lopetegui convenció el club y jugador para ejercer el derecho de tanteo sobre la operación ahorrándose ese treinta y cinco por ciento con lo que harán la operación por un total de veintidós millones a los que restando esos ocho ingresados por la venta del año pasado en realidad arroja un coste real de catorce millones de euros una maniobra que del Real Madrid que evidentemente no sentó bien en la cúpula del Sevilla habla el presidente Pepe Castro

Voz 0456 27:30 el jugador os decía una y otra vez que él sólo jugaría en el Sevilla es el Lyon el que tiene ese compromiso con el Madrid yo no me enfado con a de fútbol y además cada uno hace lo que le interesan en los momentos que le interesa es verdad que ha podido abaratar el coste

Voz 20 27:46 también es verdad que jugadora del Madrid que tenía

Voz 0456 27:49 a esa opción

Voz 1161 27:50 Lopetegui tiene al delantero que demandaba para completar una plantilla que salvo sorpresón ya no se tocará más a poco más de sesenta y cinco horas para que se cierre el mercado de fichajes así que el que el delanteros el Sevilla después de quedarse sin Mariano suena Portu del Girona que ya estuvo a las órdenes de Machín y que ayer fichaba además al atacante del Sporting de Portugal Dunia también Alcácer ha presentado por el Borussia Dortmund cedido por el Barça dos millones de euros con una opción de compra no obligatoria de veintitrés más cinco en variables se reserva un derecho de tanteo de la operación ir cinco por ciento de una futura venta en Atlético Filipe Luis se va a quedar finalmente el club no ha recibido más ofertas del París Saint Germain que ha reactivado la opción de Bernat una vez ya no tiene problemas con el Fair Play Financiero tras vencer al Valencia además ya conocemos tres de los últimos seis equipos que entran en los grupos de la Champions Ajax de Amsterdam que eliminaba al Dínamo de Kiev Joan Boix que superaba Dinamo de Zagreb Maika de Atenas que elimina al vídeo Otón y hoy conoceremos los últimos tres que entrarán en el sorteo del jueves en Mónaco los tres partidos desde las nueve de la noche PAOK Benfica empate a uno en la ida PSV Eindhoven Bate Borisov dos tres en la ida para el PSV Red Bull Salzburgo Estrella Roja empate a cero en la ida en la Vuelta Ciclista sigue líder que Tokio Alejandro Valverde es el mejor español cuarto a doce segundos en línea de meta hablaban ayer el propio Valverde Jon Izaguirre de sexto en la general y Enric Mas

Voz 21 29:01 el joven ha subido muy rápido nada al final ha hecho lo que se ha podido sí hemos estado atentos bueno he tirado un poco ahí para

Voz 0027 29:07 Nairo ya hay mucho no ha ido muy rápido la cosa pero al final se sabía que solo

Voz 0456 29:12 gente con la colocación en el último puerto pues sería una guerra ya

Voz 0027 29:15 se había mucha bajada principio la al final sí que se ha hecho ahora

Voz 22 29:18 aún así éramos un grupo muy grande

Voz 0027 29:21 pero bueno

Voz 1161 29:22 monten bueno hoy quinta etapa ciento ochenta y nueve kilómetros final en Roquetas de Mar en líos Chopin terminada la jornada siguen adelante Jaume Munar Pablo Carreño y Carla Suárez quedó eliminado Marcel Granollers hoy cinco partidos en el cuadro masculino Rafa Nadal se mide al canadiense dos y Fernando Verdasco al renacido Andy Murray Roberto Carballeda al croata aporta sacó Beach Borne It's en el cuadro femenino Garbiñe Muguruza lo hará con la checa mucho va ir Lara Arruabarrena a la también checa

Voz 6 29:46 explicó Valle en Getafe hoy Bruno Hortelano intentará batirlo

Voz 0393 30:28 dónde Marlaska vuelve el Congreso tras la expulsión exprés de ciento dieciséis inmigrantes que saltaron la valla la semana pasada hay pocas horas después de la detención de diez inmigrantes a los que la Guardia Civil señala como cabecillas del grupo que saltó la valla el veintiséis de julio y que atacó con aerosoles y cal viva los agentes fronterizos José Luis Rodríguez Candela de Andalucía Acoge pide que se respeten sus derechos

Voz 6 30:46 que también han de respetarse los derechos de los inmigrantes

Voz 17 30:50 la valla Hay por lo tanto

Voz 6 30:52 no admitir las devoluciones en caliente sino admitir excesos

Voz 17 30:56 parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Gobierno

Voz 0393 30:59 quiere que el Valle de los Caídos sea sólo un cementerio civil una vez se sume los restos de Franco el presidente del Ejecutivo ha dicho en Chile que el Valle de los Caídos no será el Centro para la memoria histórica que quiere crear el Gobierno y que van a impulsar una comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo Naciones Unidas cree que el Ejército de Myanmar debería ser investigado por crímenes de guerra contra los rojilla si el Consejo de Seguridad sea reunido de urgencia en las últimas horas y allí el Secretario General de la ONU Antonio Guterres ha defendido que los responsables de la masacre rindan cuentas

Voz 5 31:31 dime

Voz 0393 31:32 sin embargo en su discurso ante el Consejo de Seguridad Guterres no ha utilizado la palabra genocidio para referirse al asesinato de decenas de miles de personas ya que unos setecientos mil hayan tenido que huir de sus casas y en Brasil se ha movilizado desde hoy al Ejército en la frontera con Venezuela para hacer frente a la llegada de miles de venezolanos que viven de su país las autoridades brasileñas calculan que entre seiscientas y setecientas personas cruzan cada día esa frontera para establecerse en una de las regiones más pobres de Brasil DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 0978 32:06 el hasta ahora madre de un vehículo averiadas la A tres en Fuentidueña de Tajo complica la conducción de entrada a la capital y además en la M doscientos ocho cambiará perdió su carga de originaba dificultades en Velilla de San Antonio tengan precaución por alguna de estas vidas además en el País Vasco dificultades de entrada en la GI seiscientos treinta eso hacia Mutriku por último atención ya que hoy en la provincia de Granada Málaga celebrase la Vuelta Ciclista a España que va a afectar a varias carreteras de ambas provincias en el resto de la red vial nacional a esta hora se circula sin prisas

Voz 0393 32:42 así lo más destacado de la previsión del tiempo es el bochorno y las tormentas que se anuncian esta tarde en Aragón Cataluña Valencia y Murcia continuará el calor en el resto menos en Galicia Asturias Cantabria Euskadi donde se esperan algunas lluvias que van hacer bajar más las temperaturas

Voz 0142 34:31 qué tal alguno on es el quinto recurso en Euskadi abierto en apenas dos meses siendo iba más de tres mil doscientas las personas en tránsito atendidas en estos sesenta días recordamos tres días de atención ampliables a cinco en los que se les ofrecía alojamiento comida hay conexión wifi además de asistencia sanitaria por parte de Cruz Roja ahora mismo el mayor número de plazas no contempla Bilbao con ochenta y ocho disponibles pero Irún se eleva ya a ochenta y dos con este nuevo centro a las setenta camas que se ofrecían en un colegio de la localidad para hombres se suma ahora un edificio municipal con capacidad para veinticinco personas mujeres y menores fundamentalmente aunque hay que decirlo es temporal Gerardo Carreres Sos Racismo

Voz 26 35:05 el principio es un dispositivo va a funcionar hasta el día uno hasta este sábado porque el día uno llegaban a poner un nuevo dispositivo vinos a nacer

Voz 24 35:13 prócer pero hoy positivo o podrán alojar tanto hombres como mujeres

Voz 0142 35:18 se unificarán por tanto los dos de Irún actuales a los que se suman el de Bilbao otro en Vitoria hay otro más en Donostia en el aire ahora el siguiente paso un centro de larga estancia en el que puedan quedarse quienes inician por ejemplo solicitudes de asilo a quienes la cita para iniciar el proceso se les está dando con un retraso de más de siete meses

Voz 0027 35:35 gracias Isabel representantes del Gobierno y de la Junta de Castilla y León van a viajar a Dinamarca para intentar frenar el cierre de la fábrica danesa Vestas en León la empresa quiere cerrar esa planta en la que trabajan más de trescientos trabajadores y pretende llevarse la producción a China donde los costes son mucho más bajos Eva Marín buenos días

Voz 0603 35:53 buenos días será el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez quien se ponga al frente de este gabinete de crisis junto a Gobierno central para evitar el cierre de la factoría leonesa debe Éstas son más de trescientos puestos de trabajo directos pero se llega a los dos mil indirectos según el presidente del comité de empresa Juan Francisco García que asegura que seguirán en la lucha con el apoyo de las administraciones

Voz 27 36:15 vamos a demostrarle a Vestas en Dinamarca que estamos dispuestos a llegar donde haga falta hasta Bruselas hasta donde haga falta para el mantenimiento León no se puede permitir esta pérdida de empleo no tiene esa capacidad de absorber a esos dos mil puestos de trabajo que está

Voz 0603 36:29 en peligro la dirección de la empresa danesa asegura en un comunicado que no es el momento de dar explicaciones porque el asunto está muy caliente

Voz 0027 36:39 una mujer ha muerto en Barcelona en la estación de Sants cuando transportaba droga oculta dentro de su cuerpo en el estómago se les proto alguna de las bolsitas de cocaína que llevaba dentro del cuerpo Frederic Vincent bon día en un primer momento

Voz 0706 36:53 a la mujer una cesárea de urgencia porque se creyó que pudo

Voz 0027 36:55 al estar embarazada y los equipos de emergencia querían ver si

Voz 0706 36:58 podían salvar al posible debe sin embargo la autopsia confirmó que como decías llevaba droga dentro del cuerpo que una de las bolas explotó ahora a los Mossos d'Esquadra investigan con quién había quedado para entregar esta droga un vigilante de seguridad la encontró inconsciente en uno de los andenes

Voz 0027 37:14 la estación de Sants según fuentes policiales la mujer

Voz 0706 37:16 acababa de bajar de un AVE procedente de Madrid

Voz 0027 37:19 Ceres La Policía Nacional ha detenido a tres menores acusados de abusar sexualmente de otra chica de catorce años los sospechosos han declarado en la Fiscalía de menores han quedado en libertad pero con una orden de alejamiento de la supuesta víctima de otra menor que fue testigo justo pero

Voz 28 37:32 buenos días buenos días los hechos ocurrieron el pasado domingo por la tarde en una barriada periférica de Cáceres cuatro chicos menores de edad forzaron a la también adolescente de catorce para trasladarlas a una zona de un parque donde guardaban colchones abandonados allí

Voz 0393 37:46 los padres de la víctima

Voz 28 37:47 hicieron lo ocurrido los agentes lograron detener

Voz 6 37:49 los supuestos agresores dos horas después según confirma la Fiscalía de Menores en este presunto abuso intervino un cuarto joven al que no se le pueden exigir responsabilidades penales al ser menor de catorce años los tres acusados tienen edades entre los catorce y los

Voz 0027 38:04 el detenido en Málaga el portero de una discoteca acusado de agredir supuestamente a un cliente hasta dejarlo inconsciente la policía investiga este hombre que a última hora de ayer quedó ya en libertad con cargos ese Gea buenos días

Voz 1288 38:16 buenos días ocurrió en una sala de fiesta del centro de Málaga sobre las siete de la mañana cuando uno de los porteros del local

Voz 6 38:22 vino un fuerte golpe en la cara Un joven electos

Voz 1288 38:24 el suelo y quedar inconsciente en la puerta de la discoteca la víctima llegó a requerir varios puntos de sutura según las pesquisas un segundo joven que recriminó la agresión al personal de seguridad también fue golpeado por otro de los porteros el detenido tiene cuarenta y nueve años que está en libertad con cargos

Voz 0027 38:38 y en Valencia un joven ha denunciado una agresión homófoba en el metro de la víctima ha contado aquí en la SER que un hombre empezó a increparle y a llamarle maricón de mierda cuando esperaba en el andén Geli García buen día

Voz 13 38:48 bon día el joven que sufrió supuestamente una agresión homófoba cuenta que no recibió ayuda por parte de nadie en el metro explica Vicente Hernández que no había personal de seguridad y que los empleados le dijeron que controlaban todo a través de las cámaras ante esta situación el joven decidió grabar lo que estaba pasando y el agresor siguió amenazando ley acusándole de que le había robado la cartera mientras el resto de personal dice no hacían nada

Voz 29 39:09 habían tres personas en el metro Lavapiés hizo ni una mueca sé que es muy difícil ver antes de una situación así ayer que alguien te extienda porque sí

Voz 13 39:21 a pesar de todo el joven subió al metro el hombre siguió increpando leí un personal de seguridad disuadió al agresor en otra parada la víctima denunciado ya los hechos a la Policía haya puesto una queja Metrovalencia para que se refuerce la seguridad

Voz 0027 39:35 hoy es el último miércoles de agosto y eso significa que las calles de Buñol en Valencia se van a teñir de rojo esta mañana la munición ciento cuarenta y pico mil kilos de tomate que ya están listos para bombardear a los miles asistentes a la tomatina de este año Eli

Voz 13 39:49 por fin ha llegado el día vuelve otro año más una de las fiestas más internacionales y es que a partir de las once de la mañana se espera que unas veintidós mil personas tiña durante una hora las calles de Bush las calles de Buñol de recojo a golpe de tomates y también de Violeta ya que este año todos los trabajadores de la Tomatina vestirán una camiseta de

Voz 0393 40:06 color morado y se instalarán en diferentes puntos violó

Voz 13 40:08 ETA para que las mujeres que tengan algún problema puedan acudir a un lugar seguro para poder denunciarlo otras novedades que también se va a reforzar la seguridad con unos setecientos agentes que velarán para que toda la Tomatina sea simplemente lo que debe ser una fiesta y sepan que también pueden seguir esta peculiar batalla en directo en la web de la Cadena SER

Voz 0027 40:26 la localidad manchega de Villanueva de los Infantes se prepara para una nueva edición del pisto más grande del mundo este gigantesco plato para el que se van a necesitar más de mil doscientos kilos de verdura ya consiguió el récord Reynés hace dos años en dos mil dieciséis aunque este año se han propuesto superarlo Cristina ratos guarda buenos días

Voz 0441 40:42 qué tal muy buenos días más de mil doscientos kilos de pimientos y de tomates cortados uno a uno y a mano por cerca de cuatrocientos voluntarios durante todo el sábado así las van a pasar en Villanueva de los Infantes para preparar este pisto de récord y que a partir de dos mil diecinueve por cierto va a contar con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional así nos lo ha explicado el alcalde Antonio Ruiz

Voz 30 41:03 sí este año un hito más que vamos a conseguir desigualdad el quince años pues evidentemente vamos a tener el reconocimiento por parte qué hace la mancha como Fiesta de Interés Turístico Regional es porque ya iniciado el expediente el año pasado cumplimos todos los requisitos y el expedientes doce está en stand by esperando a cumplir los quince años que es exactamente cuando se cumplen este año así que vamos a sumar un domador

Voz 31 41:26 así que si gustan se van a repartir más débil

Voz 0441 41:29 diez mil raciones desde las dos de la tarde del domingo

Voz 0027 41:33 gracias Cristina vamos ahora a Donosti porque el Festival de Cine de San Sebastián el Zinemaldia va a reconocer en su próxima edición la trayectoria de la legendaria actriz Judy Dench la británica va a recoger el premio honorífico a sus más de sesenta años de carrera y lo va a recoger el próximo veinticinco de septiembre

Voz 6 41:49 Donate a pesar de la enfermedad en la vista que le impide leer Judy Dench no puede decir City

Voz 0142 41:55 cuando Wiki bien que se esteta series

Voz 6 41:58 si uno a directores como Kenneth Branagh con quien ha trabajado en una decena de películas y a quién le debe el personaje que más prestigio le dio la reina Elizabeth de Shakespeare in love la gran dama de la escena británica tiene un Oscar y ha estado nominada siete veces a los premios de la Academia de Hollywood fue reina pero también ha trabajado al servicio de Su Majestad

Voz 2 42:19 el Chrysler Nick Knight por no

Voz 6 42:23 que ha sido M la jefa de James Bond uno de sus papeles más conocido

Voz 32 42:26 los el próximo año estrenará dos nuevas películas pero antes a finales de septiembre recibirá el Premio Donostia a toda una carrera junto al director japonés Hirokazu Kore eda del actor estadounidense Danny De Vito

Voz 0027 42:49 seis y cuarenta y tres de la mañana cinco y cuarenta y tres en Canarias

Voz 0027 43:07 hoy es el primer día de colegio allí para miles de niños palestinos que saben que empiezan el curso pero nos y lo van a acabar porque Estados Unidos ha recortado drásticamente su ayuda económica su aportación económica a la agencia de la ONU para los Refugiados corresponsal en Jerusalén Beatrice cumbre

Voz 6 43:23 hemos de Gaza se preparan esta mañana para volver a clase en un año escolar marcado por la incertidumbre no es un secreto que la educación de miles de alumnos tiende en este momento de un frágil hilo en esta región donde el ochenta por ciento de sus dos millones de habitantes son refugiados el recorte de ayuda estadounidense a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos la honra hace que en este momento de setecientas once escuelas del organismo de partidas por Siria Jordania Líbano Gaza y Cisjordania sólo tengan fondos para funcionar un mes no obstante este organismo de la ONU que tiene actualmente un déficit de casi doscientos millones de euros ha decidido abrir las puertas de sus centros educativos y esperar donaciones que les permitan terminar el año escolar en Gaza a la falta de fondos se unen otros problemas como la pobreza en la isla miento y la violencia que afectan a niños que han visto ya tres guerras desde que nacieron los y es esperan ahora el anuncio de una tregua duradera entre el movimiento islamista Hamas e Israel que les dé estabilidad alivie el bloqueo al que se ven sometidos permita crear condiciones de vida más dignas para grandes y pequeños

Voz 0027 44:42 Nicaragua ya son cuatrocientos los opositores encarcelados XXXII de ellos detenidos en la última semana una muestra de que el Gobierno de Ortega está endureciendo su persecución a los disidentes a los que acusa básicamente de todo el terrorismo y de golpismo el último en unirse a esa lista de encarcelados coronel retirado Carlos Brenes en conocido antiabortista que ha pedido en varias ocasiones la dimisión del presidente una crisis la de Nicaragua que dura ya cuatro meses Aida Bao buenos días