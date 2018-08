Hoy por Hoy (29/08/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

a las siete de la mañana a las seis en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:17 el supuesto autor del último asesinato machista está ya en la cárcel Un juez de Navarra lo ha enviado a prisión incondicional tras confirmarse la muerte de su mujer que llevaba desde el sábado crítica en el hospital después de que él le diera una paliza brutal finalmente la mujer ha muerto en la Policía Foral investiga ahora el papel de la madre del agresor que limpio

Voz 2 00:34 supuestamente en profundidad además el piso

Voz 0027 00:38 tras la paliza dificultando enormemente la investigación según los agentes son ya veintinueve las mujeres víctimas mortales de la violencia machista en lo que llevamos de dos mil dieciocho el Ayuntamiento de Huarte Navarra ha convocado una concentración de repulsa hoy a la una de la tarde después las plataformas feministas en la comunidad foral se van a concentrar allí también en el municipio desde Chile esta madrugada Pedro Sánchez se ha comprometido a impulsar en España una Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación como la que estableció allí en Chile nada más salir de la dictadura

Voz 1722 01:11 tenemos que aprender que tenemos que constituir una comisión de la verdad para acordar una versión de país de lo que ocurrió durante de la guerra civil durante la dictadura franquista les segundo lugar tenemos que dar descanso en paz a muchas familias que aún están buscando a sus desaparecidos en muchas cunetas de nuestro país

Voz 1722 01:39 sí es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba significa que uno no puede ser un lugar de reconciliación tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia un cementerio civil

Voz 0027 01:53 es miércoles veintinueve de agosto en la SER les estamos contando las profundas tensiones internas que ha generado en la principal asociación progresista de jueces en Jueces para la Democracia todo el asunto de la defensa del juez Llarena en Bélgica Carolina Gómez

Voz 3 02:06 buenos días tensiones reflejadas en los cruces

Voz 0393 02:08 es de emails entre varios asociados y la dirección la primera en mostrar su malestar por el desmarque de Jueces para la Democracia fue Yolanda Rueda que criticó que no se posicionará en con el resto de asociaciones profesionales para Rueda dio la sensación de que ese opinó sin conocimiento de causa y respaldando al ministro dicen hacia

Voz 0027 02:24 el vamos a detallar esta mañana y el lehendakari Iñigo Urkullu aboga por la excarcelación de Yunquera si el resto de políticos presos como gestos de distensión dice

Voz 4 02:31 no sería interesante replantearse sin personas que están en situación de prisión preventiva pudieran tener una capacidad de discurso claro ante la sociedad catalana en el conjunto del Estado si lo que ese discurso claro pudiera ayudar hay interpretar lo que es el momento a interpretar también lo que es el objetivo final

Voz 0027 02:59 Milán ha sido escenario de la primera reunión entre la ultraderecha italiana Il la ultraderecha húngara ambas en el poder en sus países Salvini y Orbán mano a mano

Voz 5 03:08 es de vital desde el Inter

Voz 4 03:11 qué

Voz 0027 03:11 con el objetivo de cambiar no sólo el destino de Italia ha dicho Salvini sino el de todo el continente europeo

Voz 0393 03:17 Orban y Salvini errar han arremetido contra Europa de la emigración sólo horas después de que una manifestación xenófoba de tintes claramente neonazis sembrará el caos en las calles de una ciudad alemana

Voz 6 03:27 hacia Nueva Jersey aglutinados de gente gas mandó literalmente a otros por las calles y parques ha dicho

Voz 0393 03:34 el que ha calificado como intolerables e incompatibles con el Estado de Derecho las imágenes de neonazis haciendo el saludo fascista

Voz 1161 04:05 ambos en su poder en una reunión montada para tal efecto en Getafe primero disputará los dos cientos a las siete de la tarde y buscar a bajar de los veinte segundos el récord está en veinte cero cuatro conseguido también en Getafe el pasado veintidós de julio en los nacionales y a las nueve de la noche atacada el de cien buscando bajar también de la barrera de los diez segundos el récord

Voz 3 04:20 a diez cero seis desde el veintitrés de junio de dos mil dieciséis establecido por el propio Hortelano también en Madrid y nos queda la previsión del tiempo

Voz 0978 04:29 con Jordi Carbó buenos días buenos días y un descenso de temperaturas pero de nuevo poco perceptible en la mayor parte del país ir haciendo calor plenamente veraniego más destacable del Cantábrico donde ratos las nubes dejarán chubascos y eso era el ambiente sino un incluso fresco y una jornada más atención a las tormentas hoy sobre todo al norte y sur de Aragón Cataluña este de Castilla La Mancha y Guadalajara así como la Comunidad Valenciana e interior de Murcia muchas tormentas aquí con riesgo de aguaceros granizo y fuertes rachas de viento

Voz 0027 06:08 el informe del comité de expertos que creo Zapatero para abordar el futuro del Valle de los Caídos recomendaba significar el Valle convertirlo en un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y un centro de interpretación del

Voz 2 06:19 qué fue el franquismo hace menos de un año el PSOE de hecho impulsó en el con

Voz 0027 06:23 tres una proposición de ley para convertir el Valle de los Caídos en un Centro de la Memoria pero esta madrugada el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado de este Latinoamérica que tiene otros clanes para el Valle de los Caídos enviada especial de la SER Inma Carretero

Voz 0806 06:36 el Gobierno cambia de postura sobre el uso futuro del Valle de los Caídos

Voz 1722 06:41 sí es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se de significar no no puede ser un lugar de reconciliación tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda de la Guerra Civil del franquismo que están allí enterrada

Voz 0806 07:01 era la explicación quedaba ayer Pedro Sánchez después de que en diciembre de dos mil diecisiete El PSOE registraran una proposición de ley en el Congreso en la que apostaba por reconvertir ese espacio en un centro nacional de memoria la idea de Sánchez ahora es que el valle se quede como un cementerio civil

Voz 10 07:16 que mantenga el uso católico de la basílica

Voz 0806 07:19 de ese centro para la reconciliación por el que apuesta el PSOE se ubique en otro lugar también quiere Pedro Sánchez que se active en España una comisión de la verdad

Voz 1722 07:28 eh que sea lo más plural posible que estén incorporadas todas las perspectivas históricas sobre la Guerra Civil y sobre la dictadura y a partir de ahí que de una vez por todas se cierren esas heridas que desgraciadamente todavía se siguen sufriendo

Voz 0806 07:45 pues el presidente quiere plantear este asunto a los grupos parlamentarios en el Congreso

Voz 0027 07:49 su ministro del interior Grande-Marlaska comparece hoy en la Cámara Baja para detallar qué planes tiene el Gobierno entre otros asuntos en materia migratoria la delegada del Ejecutivo en Ceuta lanzó ayer un mensaje de contundencia hacia quienes tienen tienen intención saltar la valla de la ciudad con violencia como denuncian las asociaciones de guardias civiles

Voz 11 08:08 el que entra violentamente ahí agrediendo a que va a recibir la misma el mismo pago vamos

Voz 0027 08:18 palabras de la delegada del Gobierno salvadora Mateos después de que la Guardia Civil detuviera ayer a diez de los más de seiscientos inmigrantes que saltaron la valla el veintiséis de julio se les acusa en algunos casos de los organizadores de ese salto y en otros de emplear la violencia contra los agentes por cierto el ministro del Interior Grande Marlaska ha vuelto a escribir en las últimas horas al conseller catalán del ramo para insistir en que el asunto de los lazos amarillos por los políticos presos Se tratará si aussie en la Junta de Seguridad en Cataluña saben ustedes el venimos contando que Gobierno central indio Gobierno catalán intentan desde hace días acordar en el día de esa reunión de la Junta de Seguridad aunque desde el Govern se resisten a incluir en ella el asunto de los de los lazos amarillos dicen que es una competencia exclusiva de los Mossos y que por lo tanto no tienen porqué hablarlo pero en el Ministerio no opinan lo mismo Javier Álvarez

Voz 0689 09:09 Grande-Marlaska ha defendido en la carta que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y que por tanto durante la próxima reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña se abordarán todos los temas necesarios para hacer este análisis general de la seguridad pública en Cataluña en consecuencia al ministro del Interior está advirtiendo a la Generalitat que el asunto de los lazos amarillos es un asunto que incumbe a todos y que no va a quedar fuera del debate esta carta aclaratoria del ministro Marlaska sale al paso de las manifestaciones del consejero de Interior de la Generalitat también por carta con membrete en las que venía a decirle a Marlaska que el tema de los lazos amarillos no se iba a tocar en esa Junta de Seguridad porque la convivencia en los espacios públicos de Cataluña es

Voz 0027 09:46 exclusiva de los Mossos nada tiene que decir

Voz 0689 09:49 el Gobierno de España Marlaska en cambio les recuerda que la Constitución española otorga al Estado la competencia exclusiva de la seguridad pública y matiza que aunque la vigilancia y protección de personas tiene prioridad la policía autonómica el Estado puede intervenir por decisión

Voz 0027 10:04 el brote Ciudadanos ha convocado hoy una concentración en Barcelona en apoyo a la mujer que fue agredida el sábado según ella porque estaba retirando lazos amarillos el agresor niega que fuera esa la razón y los testigos tampoco lo vinculan a razones políticas a esta concentración a la de esta tarde acudirá también el Partido Popular Óscar García buenos días buenos días si PP y Ciudadanos siguen compitiendo

Voz 0689 10:23 en el discurso sobre la lucha contra los lazos amarillos Si Pablo Casado llegó a exigir el lunes que actuara la fiscalía Rivera ha elevado después su apuesta anuncia todo

Voz 0706 10:31 da una ofensiva vamos a hacer una ofensiva de defensa de las libertades constitucionales de los catalanes en todas las instituciones del Estado

Voz 0027 10:39 ofensiva que comenzará mañana jueves con la presenta

Voz 0689 10:42 ante el Defensor del Pueblo de un escrito de amparo

Voz 0706 10:44 pedimos es el amparo ante la indefensión te parte la ciudadanía catalana por las arbitrariedades del Gobierno de Torra

Voz 0689 10:50 mientras el PP trata también de abril sería en este asunto y su presidente Pablo Casado afirma

Voz 12 10:55 nosotros apoyamos a los catalanes que quieren retirar lazos amarillos

Voz 0689 10:59 ya anuncia además que acudirán a la justicia si los Mossos no cumple la ley

Voz 12 11:02 pero si sus mandos políticos insta a la que la incumplan tomaremos las medidas legales oportunas para que sus mandos políticos puedan tener responsabilidades y para que la policía autonómica cumpla

Voz 0689 11:16 Ciudadanos ha convocado esta tarde en Barcelona una concentración a la que acudirán rivera Arrimadas para protestar por la agresión sufrida por una mujer este fin de semana según este partido por motivos políticos

Voz 0027 11:31 el Banco de España ha multado con casi medio millón de euros al Banco Santander por no cumplir el Código de Buenas Prácticas que las entidades firmaron con el Gobierno en dos mil doce un texto en el que se comprometían por ejemplo a renegociar con las hipotecados en problemas sus deudas en lugar de ir directamente al desahucio iba a Vega

Voz 0605 11:47 multa de cuatrocientos ochenta y cinco mil euros del Banco de España al Santander por no cumplir con la protección a los deudores hipotecarios vulnerables una infracción grave medidas recogidas en el Código de Buenas Prácticas creado por el Gobierno en dos mil doce y al que se sumaron los bancos las entidades tenían que facilitar por ejemplo la reestructuración de hipotecas de clientes con dificultades las sanciones de dos mil diecisiete el Santander la había recurrido por la vía administrativa que ahora se ha agotado lo que ha hecho firme la multa fuentes del Santander apuntan a que se trata de un hecho formal y puntual y que la sanción se encuentra recurrida en instancia judicial

siete y doce de la mañana a seis y doce en Canarias

Voz 2 12:33 sí

Voz 0027 12:37 la primera ministra del Reino Unido ha descartado con estas palabras en dos segundos desde Sudáfrica la posibilidad de un segundo referéndum sobre el Brexit Theresa May está en plena gira por África precisamente estrechando lazos con los gobiernos del continente para preparar el terreno para futuros acuerdos comerciales bilaterales una vez que Reino Unido abandone la Unión Europea informa desde Londres Daniel poético

Voz 0689 12:57 Theresa May volvió a descartar un segundo referéndum del Brexit desde Sudáfrica y recordó que los ciudadanos votaron por salir de la Unión Europea y que este es el mandato de su Gobierno dejó muy claro de veintinueve de marzo del año que viene se acabará la libre circulación de personas romperán con el Tribunal Europeo de Justicia dijo estar convencida que cerrarán buen pacto con la Unión Europea pero que si no llegarán a ningún acuerdo no sería el fin de el mundo e intentan convertir la situación en un éxito las palabras de Meis entienden como una reprimenda exministro de Finanzas que la semana pasada avisó que una salida hace impacto tendría graves consecuencias económicas para el país May también salió al paso de los rumores que señalan que Boris Johnson podría desafiar la unas primarias y aseguró que se presentará a las próximas elecciones generales la primera ministra encabeza una misión empresarial por diversos países africanos para estrechar los lazos de cara a futuros acuerdos comerciales

Voz 0027 13:43 escuchen esta historia que les vamos a contar que llega desde Francia con treinta mil seguidores Christian Irán tuitero sin techo muy famoso en su país era porque ha conseguido una casa desde hace sólo unos días ya no duerme en la calle ha conseguido ese ese techo hemos hablado con él en la SER lo ha hecho Justine Pérez

Voz 13 14:00 hola a todos dormía en una cama repito dormir en una cama despierto bañado vestido en diecisiete minutos contra dos horas en la calle efectivamente

Voz 14 14:12 cambia la vida este es el primer tuit que aparece en la cuenta de que es un francés de cuarenta y cinco años lo público hace tres semanas pero quiso destacarlo porque marca el cierre de una etapa tres años antes era sumiller después de un divorcio doloroso cayó en una cadena de tropiezos depresión impagos de alquiler un desahucio

Voz 0027 14:33 que sea

Voz 10 14:35 la hoy empecé a hacer como un diario de a bordo del día a día en la calle no es todo leonés toda la gente ya empezaron a seguir a seguir y ahora tengo a más de treinta mil seguidores pero realmente no hago más que contar eligió o al contrario la buena noticia es interesante

Voz 14 14:54 en invierno publicó una foto de sus zapatillas con agujeros y en apenas una hora tenía un mensaje con la elección de la oficina de correo donde recoger un par nuevo ahorre tiene una casa pero todavía no ha podido deshacerse de sus rutinas de la caída

Voz 10 15:08 a mí lo peor es por la noche cuando duermo culto quiero decir cuando dormía en la calle ahí es que no me acostumbre en estos momentos solía dormirme a las diez que es el momento en el que no hay más niños en la calle es que pasean

Voz 0027 15:23 los padres así yo no molestar

Voz 10 15:26 a nada después volví a abrir los ojos para las seis de la mañana porque hay otro tipo de gente en la calle prefería quedarme atento ahora es generaría me robaran a las cinco en la hora en la que abre el metro parisino volví a dormir porque la calle sí tiene otra vez detrás

Voz 0027 15:42 ahí ahí con sus amigos

Voz 14 15:44 han tejido una comunidad de tuiteros sin techo avisan de las paradas de autobús donde se puede cargar el móvil rinden homenaje a los comerciantes que les ayudan Jerry tuitean los comunicados de las oenegés págs también se comporta como la mayoría de los tuiteros interpela a sus políticos

Voz 10 16:02 el tuit public ataque

Voz 15 16:05 teniendo sus políticos y arremetía

Voz 10 16:07 lo contra Le Pen ha arremetido contra François Fillon porque ha robado dinero François Hollande porque no ha hecho muchas cosas hasta interpelado a un cercano de Macron

Voz 0978 16:17 soy alguien que reacciona lo que pasa en la sociedad

Voz 10 16:20 si algo me parece escandaloso que sea del Partido Comunista del Frente Nacional voy a mostrar el descontento

Voz 14 16:28 ahora tiene planes publica un libro en noviembre formarse como community manager y recuperar la custodia de su hijo

Voz 0831 16:38 buenas vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias por David tan rápida no os preocupéis que ha sufrido algún robo no pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía hay gente aprovechándose para meterse a vivir y no quiero que lo hagan en la mía pues tranquilo porque una vez que la mejor manera para evitar que sí

Voz 1142 17:10 tuvo que ha habido es precisamente todo un proceso para destruir este sistema estamos en una economía que no consigue obtener recursos suficientes de las grandes empresas grandes por unas pues no hay recursos para mantener el Estado de bienestar y lo peor es que se está diciendo que ese es el único camino posible para sobrevivir

Voz 0706 17:30 historiador maestro de historiadores Josep Fontana será despedido hoy con honores

Voz 0027 17:34 es en Barcelona su ciudad Frederic

Voz 0706 17:37 el día a día con una investigación del antiguo régimen que se sigue viendo como capital Fontana estaba considerado también como pensador en las corrientes comunista hay catalanista entre sus últimos libros destaca por el bien del imperio un recorrido desde la Segunda Guerra Mundial que alcanza hasta el quince

Voz 1142 17:51 estamos en un sistema demasiado cerrado demasiado asegurado como para que puedan cambiar mucho lo que se puede hacer es evitar que tal vez evitar que empeoren

Voz 0706 18:01 dio clases en las universidades de Barcelona Valencia la Autónoma de Barcelona o la Pompeu Fabra el Gobierno los sindicatos lamentaban ayer haber perdido a una de las voces más lúcidas también lo hizo el Ayuntamiento de Barcelona que por cierto tenía previsto entregar la Fontán el próximo mes la medalla de oro de la ciudad

Voz 2 18:19 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido ochenta y tres mil ciento noventa Asimismo el número de serie correspondiente

Voz 0456 18:32 a la paga

Voz 2 18:33 premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cincuenta y tres hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en la cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 10 18:56 de la Fuente el ochenta

Voz 0456 18:57 dentro de los europeos en contra del cambio de hora según una encuesta de la Comisión Europea que adelanta un diario alemán buenos días

Voz 18 19:03 buenos días Teresa desde Barcelona Estoy totalmente en contra por qué a los que tenemos un acertado no encuestar recuperarlos de cambio además pienso que ya que pasa el meridiano del Greenwich por España o podríamos tener la hora de responder a este liviano máxime cuando además tenemos una región que son las esas Canarias que tiene una obra diferente al resto del país

Voz 19 19:25 gracias Teresa también desde Barcelona hola buenas entre Hudson actor y director de cine creo que hay que abolir que sale de cambio de hora porque pienso que no saca ningún beneficio con ninguno de los dos opciones tanto si cambiamos la hora como si lo adelantamos como psiquiatras

Voz 20 19:44 hemos creo que está demostrado que se gasta lo mismo así que estoy a favor de que se

Voz 19 19:50 se elimine el cambio de hora

Voz 0456 19:53 no hay tiempo para más muchas gracias a todos

hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:13 qué tal buenos días con veintidós grados ahora mismo en la Gran Vía sin cambios en el tiempo el mismo calor hoy con sólo algunos nubarrones en la sierra la Comunidad de Madrid culpa ahora al Rayo del mantenimiento del estadio de Vallecas que va a echar el cierre desde el próximo uno de septiembre de forma temporal para que terminen de hacerse las obras que comenzaron en julio a pesar de que el estadio lleva desde dos mil doce sin pasar la ITV Inspección Técnica de Edificios el Gobierno regional reparte culpas y asegura que la decisión se ha tomado para garantizar la seguridad de los aficionados la Comunidad de Madrid eso sí espera que el Rayo sólo tenga que aplazar un partido Javier Jiménez Bas

Voz 0831 20:46 aunque el campo les pertenece la Comunidad echa balones fuera y apunta directamente a la directiva del Rayo lo decía si la consejera de Economía Engracia Hidalgo portantes trabajar todo coordinado

Voz 21 20:56 pero lo cierto es que el mantenimiento que ese crear

Voz 1275 20:59 la salida del año anterior no ha sido paga lo mejor

Voz 21 21:02 la adecuado lo importante es ver que ahora mismo las obras que se están haciendo todas las modificaciones que se están abordando justamente para extender esa incluido

Voz 0831 21:10 por ello con las obras sin acabar el cierre temporal era inevitable ante los problemas de seguridad Ángel Garrido

Voz 4 21:16 de hecho o lo que cabe hacer es cuando se ve un problema que puede conllevar inseguridad para para las personas toman sucio las soluciones son posponer un partido en este caso analizar después creo que lo importante en todo caso es la seguridad

Voz 0831 21:30 desde la Comunidad consideran que hay margen suficiente para que el siguiente partido previsto en el estadio de Vallecas el que enfrentará contra el Alavés el veintidós de septiembre se celebre allí

Voz 21 21:40 partir de ahí iremos viendo pero en principio que no tiene por qué existir el problema si las obras se terminan el quince de septiembre como está previsto

Voz 0831 21:47 en todo caso reiteran todo dependerá de los informes técnicos

Voz 1275 21:50 danos ha pedido ya la comparecencia en el primer pleno de la Asamblea del nuevo curso político del consejero de Deportes y Cultura Jaime de los santos para que explique por qué sin permitieron que el Rayo jugará en casa el primer partido de Liga cuando en teoría la seguridad del estadio no estaba garantizada Ignacio Aguado

Voz 0771 22:06 bueno el campo del Rayo Vallecano es propiedad de la Comunidad de Madrid por eso no entendemos que autorizara la celebración de ese encuentro cuando las obras no estaban terminadas y cuando es evidente que la seguridad de los espectadores no estaba garantizada por eso desde Ciudadanos vamos a pedir la comparecencia del Gobierno regional en la Asamblea de Madrid para que no se de todo tipo de explicaciones sobre todo para que nos diga qué va a hacer para que este tipo de incidentes sobre accidentes dentro y fuera de los estadios no vuelvan a suceder

Voz 1275 22:35 y luego está la afición rayista cola que hablamos ayer en los alrededores del estadio y que no acaba de entender cómo se ha gestionado esto de las obras

Voz 6 22:44 eh ahora no sabemos cómo va a quedar la situación pero el equipo va a partir en

Voz 2 22:50 con un déficit importante ahora que vamos a tener de momento un partido menos vamos los últimos vamos a tener que jugar fuera un montón de partidos cuánto vamos a tener que remontar

Voz 22 22:59 pues es una vergüenza que estaba dando el pelo sea el presidente de los cuartos lo baños

Voz 23 23:05 trazados todo está por fuera roto

Voz 3 23:10 es miércoles es veintinueve de agosto Ángel Garrido cumple hoy cien días como presidente de la comunidad titulares con Javier Garrido cree que la Comunidad de Madrid está ahora mucho mejor que como se la encontraron hace tres años también reconoce que su presidente ya es continuista hiera del proyecto que ya inició Cristina Cifuentes por delante un año preelectoral con la incógnita de si Garrido será el candidato del PP madrileño

Voz 1275 23:29 lectivos animalistas han recogido más de ciento veinte mil firmas para acabar con las becerradas de San Sebastián de los Reyes dicen que es una celebración cruel y un espectáculo de sufrimiento y dolor para los animales el Ayuntamiento anuncia que no puede suspender la becerrada de esta tarde una hora antes del evento taurino habrá

Voz 3 23:43 una manifestación municipios del norte de la región molestos después de conocer que el Gobierno de Pedro Sánchez ha frenado la variante de la A uno el Ministerio de Transición Ecológica ha dado esta orden a la espera de conocer nuevos informes medioambientales sobre el nivel de ruido en la zona

Voz 1275 23:57 desde hoy está previsto el Real Madrid acaba oficial el regreso de Mariano pasará esta mañana el reconocimiento médico costará a los blancos veintidós millones de euros tras ejercer el derecho de tanteo sobre el acuerdo al que llegó el Sevilla con el Lyon por treinta millones más

Voz 10 24:10 cinco en variables

Voz 1275 24:17 apunta de nuevo a las carreteras de Alfonso Martínez buenos días

Voz 22 24:21 buenos días a esta hora en encontramos tráfico intenso principalmente en las entradas a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la A42 a la altura de Parla la cinco a su paso por Alcorcón las seis en El Plantío densidad circulatoria además en la M40 entre Vallecas y Coslada helados desde Carabanchel Alto hasta Villaverde dirección a cuatro además tenga que un vehículo averiado en la A tres en Fuentidueña de Tajo complica la conducción de entrada a la capital madera

Voz 1275 24:50 allí el tiempo ampliamos la previsión Jordi Carbó cuéntanos

Voz 0978 24:54 tiempo soleado sólo durante la tarde tendremos algunos nubarrones en puntos de montaña pero apenas dejarán algunas cotas con el sol todo el día las temperaturas volverán a subir con facilidad han bajado un poco las mínimas respecto las últimas mañanas máximas de treinta treinta y cinco grados en la mayor parte de los poblaciones nos acercaremos a los treinta y cinco en los próximos días no tendremos grandes novedades

Voz 0098 27:50 varios valoran que sus hijos no se vean desplazados a otros colegios a través de una solución que ha convertido la sala de profesores la secretaría el centro y parte del comedor en aulas para dar clases Javier Domínguez portavoz del AMPA en declaraciones hoy en Madrid

Voz 29 28:03 la dirección del centro ha hecho un gran esfuerzo sí han puesto digamos materiales de calidad encontrar adecuación de las aulas

Voz 0098 28:13 a pesar del esfuerzo esta conversión de espacios va a acarrear algún que otro problema las aulas por ejemplo no tienen aseos por lo que los niños tendrán que utilizar los baños del personal docente con la reducción del comedor los alumnos tendrán que comer por turnos

Voz 29 28:26 alrededor de Fazio comeros tendrán que hacer varios turnos de comedor con niños tan pequeños tres cuatro o cinco años pues no da idea el que tienen que hacer todo lo que haya niños como en demasiado pronto o demasiado tarde no al no

Voz 0098 28:42 la fecha de finalización por contratos del veintisiete de octubre pero los padres no creen que ese día este todo acabado

Voz 0027 28:48 no se va a cumplir

Voz 29 28:50 yo soy arquitecto pero en buen estado saldrá

Voz 10 28:54 sí segundamente no haya una andar

Voz 29 28:56 validar el soy con suerte hasta después de Navidades

Voz 0098 28:59 el consejero de Educación anunció que en la región hay seis centros en la misma situación que el colegio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas

Voz 1275 29:05 ayer más estaba previsto que Sara Hernández se reuniera con el viceconsejero de Organización Educativa pero la Comunidad ha anulado la red pero la alcaldesa se ha reunido con las AMPAS de los colegios afectados por el retraso en las obras en este localidad les ha mostrado su apoyo para convocar protestas y movilizaciones dice que la Comunidad está despreciando a los estudiantes y las familias de Getafe ya han podido volver a sus casas los vecinos desalojados de la calle Alcalá en la capital que tuvieron que salir casi por patas el pasado lunes

Voz 0027 29:29 por la tarde por las grietas que empezaron a aparecer

Voz 1275 29:31 edificio debido a unas obras de demolición en el inmueble

Voz 23 29:36 mi puesto de trabajo cuando escucharon ruido bastante fuerte y bueno pues enseguida ha mirado hacia arriba he visto una grieta que se habría iba

Voz 1275 29:44 bueno pues el pánico me ha hecho salir esto se llevaron unos eh

Voz 10 29:48 como decimos ya han vuelto a sus casas

Voz 1275 29:50 en dos grados ahora mismo en el centro de Madrid

siete y media a seis y media en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:14 el Ministerio del Interior apuesta por la mano dura tras los saltos en la vaya a Ceuta es el titular de la edición impresa de El País esta mañana Javier Alonso buenos días buenos días

Voz 0858 30:22 Mari el mundo lo personaliza en el ministro Marlaska endurece la frontera de Ceuta tras un ultimátum policial ABC lo resume con la siguiente frase de refugiados a organización criminal sobre Cataluña leemos en La Vanguardia que Sánchez negará la consulta aun a costa del presupuesto y nos fijamos en una misma palabra que encontramos en las portadas de El País de El Periódico el PRI pero dice que los choques con Torra complican la política de deshielo del Gobierno mientras que el periódico asegura que el pulso por los lazos enturbia el deshielo a los lazos le dedica el país su editorial el independentismo alzará el Parlament dice lleva la fractura a la calle una situación que define como una suerte de estado de excepción no declarado asegura a este diario también que es legítimo que quien quiera ya ve un lazo pero colocarlos en plazas de forma masiva no es un ejercicio de libertad de expresión sino el cumplimiento de las consignas que el Govern imparte a los ciudadanos de las asociaciones independentistas de los que se sirve añade como si fueran fuerzas expone

Voz 0027 31:18 Dani en la prensa internacional el New York Times publica hoy que decenas de trabajadores de Facebook se han unido para denunciar que la red social favorece los contenidos conservadores es un hecho insólito nunca antes habían desafiado a sacro Berg bajo su mismo tejados Danny De la Fuente buenos

Voz 0456 31:32 buenos días en el tablón de mensajes interno de Face tocan subido una publicación la semana pasada en la que advierten tenemos un problema con la diversidad somos un monocultivo político liberal que es intolerante con los diferentes puntos de vista damos la bienvenida a todos sí pero somos rápidos sin atacar a menudo en masa a cualquiera que presente una opinión que parece estar en una ideología de izquierdas son poco más de cien trabajadores de los Veinticinco el con los que cuenta la red pero es significativo que sean los primeros en desafiar la política de Facebook advierte el New York Times lamentan además que permiten que florezcan páginas de derecha mientras cierran perfiles de Izquierda esta disputa surge a días de que la directora de operaciones de Facebook testifique en una audiencia del Senado sobre la manipulación de las redes sociales en las elecciones tiene el día además en el que trampa cargado precisamente contra Facebook contra Twitter contra Google por no gustarle lo que encuentra cuando se busca el alemán Süddeutsche titula no está contento lo destaca el Washington Post después de advertir de una debacle económica ahora trampa advierte de posibles actos de violencia de la Izquierda contra líderes religiosos y conservadores de Estados Unidos si los republicanos pierden el control de ambas cámaras del Congreso en las legislativas

Voz 0027 32:38 novia y además Dani aquí en Europa quince mil personas se manifestaban este martes en la plaza de Milán por una Europa sin fronteras mientras se reunían allí los líderes de la ultraderecha Matteo Salvini y el de la derecha xenófoba de europeísta húngara Viktor Orbán

Voz 0456 32:51 lo que dice la prensa desencuentro de esa alianza que es mucho más que una foto propaganda Tica Leo en el italiano La Repubblica detrás del del coqueteo de la Liga y el líder húngaro está la decisión política de colocar a Italia en el grupo de viste grado el de los países más reacios a la inmigración dejando al socio de Gobierno italiano al Movimiento cinco Estrellas arrinconado el objetivo son las elecciones europeas de dos mil diecinueve una foto que tiene lugar en la ciudad más internacional antirracista pro europea de Italia en Milán donde ha comenzado ayer la campaña electoral europea advierten también Il Corriere hola estampa una campaña que puede cambiar las connotaciones de Europa de ello advierte también la prensa alemana el debate migratorio actual juega a favor de la extrema derecha titula el Süddeutsche iré Welt publica una entrevista con Gunther Oettinger el comisario europeo de Programación Financiera hay Presupuestos pide a Berlín que haga una buena estrategia de campaña para las europeas del año que viene o Alemania corre el riesgo de perder su influencia europea todo puede cambiar

Voz 30 33:44 al

Voz 0027 33:54 hoy les contamos en la SER que las ambulancias UVI de la Comunidad de Madrid incumplen la normativa de tráfico porque pesan demasiado es un problema incluso de seguridad un problema del que llevan alertando los propios trabajadores desde hace cuatro años pero lejos de resolver esa situación la Consejería de Sanidad acaba de prorrogar el contrato que gestione esa flota por un millón y medio de euros Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 34:15 la Consejería asegura que todas sus Ubis están homologadas y que pasan inspección técnica de vehículos sin problema pero los técnicos que las conducen a los que hemos distorsionado la voz porque tienen miedo a represalias denuncian todo lo contrario que están incumpliendo las normas de

Voz 32 34:28 sí con hemos encargado de hacer varias pesaba un montón de pesadas centros de ITV en todas todas las pesadas los vehículos a cambio sobrecargados os ha pasado los límites pero no un poquito Joseba sobrepasados por cientos de kilos

Voz 1275 34:45 afecta la seguridad al feriado de las Ubis sobre todo en las curvas dicen los trabajadores que ya alertaron de esta situación a la Comunidad de Madrid en dos mil catorce De hecho en dos mil dieciséis La Guardia Civil multó a uno de estos vehículos sin embargo este mismo mes la Comunidad ha prorrogado el contrato a la concesionaria Un millón y medio de euros

Voz 0027 35:04 esta semana empieza en San Sebastián empieza a disputarse la Bandera de La Concha la regata de traineras más prestigiosa del mundo por primera vez en la historia del campeonato los premios de la categoría femenina se igualan a los de la masculina veinticuatro mil euros para cada ganador sin importar sexo Radio San Sebastián Inés Chavarri jugaron buenos días

Voz 30 35:21 sí por primera vez desde hace diez años cuando las mujeres pudieron comenzar a competir el premio que recibirán las ganadoras se iguala al de los hombres Un paso humildes según el Ayuntamiento donostiarra pero en la senda del camino que se debe recorrer para conseguir una igualdad efectiva este jueves se disputará a la jornada de clasificación de la denominada Olimpiada del remo se celebra desde mil ochocientos setenta y nueve y en ella participarán diecisiete embarcaciones femeninas veinticinco masculinas que lucharán por ser una de las ocho primeras disputar los dos primeros domingos de septiembre la Bandera de La Concha

Voz 0027 35:55 hasta qué punto somos libres y a qué precio qué valor tiene nuestro voto que somos capaces este callar a cambio de la supervivencia económica Nuestra familia Éstas son algunas de las preguntas peliaguda agudas preguntas a las que se van a enfrentar los espectadores del Teatro Kamikaze de Madrid desde hoy se puede disfrutar allí del clásico de Ibsen Un enemigo del pueblo revisión el director Álex Rigola Marta García

Voz 1513 36:19 una mesa un par de sillas una pizarra hay seis globos blancos en cada uno de ellos las letras que conforman la palabra ética sobre el escenario el Teatro Kamikaze Israel Elejalde Irene Escolar Francisco Reyes Óscar de la Fuente en Nao Albert que toca la guitarra una canción de Radiohead mientras el público se va asentando en las butacas

Voz 33 36:38 la entrada alguna papeleta verde y una roja así tres todos a que no sois Raquel

Voz 2 36:44 en las papeleras

Voz 1513 36:47 es un enemigo del pueblo de Ibsen una versión libre que firma y dirige alegre llegó la no han pasado ni cinco minutos y el público se enfrenta ya a la primera votación los espectadores levantan su papeleta los actores escriben el resultado de la consulta en una pizarra Veintisiete creen ocho no lo hacen un hombre un voto la democracia tal como la entendemos pero en esta obra Rigola confronta el axioma clásico con preguntas debería una compañía de teatro que recibe subvenciones poder cuestionar a ese poder de de quiénes son la mayoría los ignorantes o los inteligentes Israel Elejalde y Alex Rigola

Voz 0858 37:25 el no hasta hablando de capacidades intelectuales está hablando

Voz 34 37:28 de la voluntad de la voluntad real de ser responsables de la voluntad real de estar informados de la voluntad real de no querer ser engañados con uno

Voz 35 37:34 no llega a una cierta saturación y una pieza que pone en juego el sufragio universal es un material muy interesante para los días que vivimos

Voz 1513 37:45 rigola que dimitió hace casi un año como director de los Teatros del Canal tras la actuación policial del Gobierno del PP el uno de octubre en Cataluña niega que su dimisión sobrevuele este montaje

Voz 35 37:56 intentamos que detrás esté a mi dimisión en los Teatros del Canal principalmente no está sí que fue curioso es que cuando yo dimitir la reacción de mi entorno en cargos parecidos era la incomprensión de dejar un cargo

Voz 1804 38:16 por unas ideas

son las siete y XXXVIII de la mañana a las seis y treinta y ocho en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 40:15 China ha aumentado en treinta y tres por ciento los trasplantes de órganos según los últimos datos oficiales pero varias organizaciones no gubernamentales ponen en duda el origen de esos órganos sospechan que algunas son de presos ejecutados y como nos cuenta Álvaro Zamarreño piden al Parlamento Europeo y a la Comisión que exijan a China que acabe con estas prácticas

Voz 37 40:34 es Europa el Parlamento Europeo ha expresado su preocupación por los procedimientos utilizados en China para la obtención de donaciones de órganos a pesar de las peticiones a la comisión para que el tema sea tratado en los encuentros con el Gobierno chino la situación no ha mejorado según denuncia la organización Saint organizar

Voz 0456 40:53 en China se hacen miles de trasplantes de órganos cada año el aumento es espectacular el problema es que todo el mundo sabe que un órgano no se fabrica la disponibilidad siempre es limitada países muy desarrollados han tardado décadas en crear un sistema nacional y una imagen social positiva que propicie las donaciones ante los incrementos exponencial es y la falta de transparencia

Voz 0027 41:14 una serie de organizaciones y expertos de todo

Voz 0456 41:16 todo llevan años denunciando el lado oscuro de los trasplantes de órganos en China en nombre de la organización médica contra trasplantes forzosos habla aquí en España Carlos Iglesias

Voz 38 41:26 informes independientes se ha demostrado que la cifra de diez mil trasplantes oficiales al año que son los que reconocen en el Partido Comunista Chino realizar ir poniendo en comparación con los ejecutados según sus propias cifras oficiales ejecutados lo muerte pues realmente no era prácticamente a la mitad la pregunta de dónde surge en esos órganos teniendo en cuenta que en China hasta hace poquísimo no ha existido ningún sistema agrega una opción

Voz 0456 41:59 durante años se condenó el uso de órganos de presos ejecutados una práctica que ese supone China

Voz 0027 42:04 óleo oficialmente estas organizaciones gran masa

Voz 0456 42:07 ya denuncian el uso de presos políticos y de conciencia o de minorías Iglesias critica que en España se esté dando formación para un sistema tan oscuro

Voz 38 42:16 a personal sanitario chinos el está formando por parte de médicos españoles yo creo que esto es terrible por un lado va en contra de lo que se ha dicho en el Parlamento Europeo hoy todos los informes independientes elaborados al respecto y además de alguna manera también se está creo pero quiero pensar y creo que es así no inconscientemente pero es estado dando apoyo a estos terribles hechos que están sucediendo en China por médicos españoles

Voz 0456 42:42 el Parlamento Europeo aprobado resoluciones e informes muy críticos en los que pide que la Unión tanto las instituciones comunitarias como los Estados miembro sean mucho más vigilantes y mucho más exigentes en la relación con China en este tema

en Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

hoy por hoy con Aimar Bretos

siete y cuarenta y cuatro de la mañana a seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 0027 44:13 a falta de que supere el reconocimiento médico Lopetegui tiene ya el delantero el que necesitaba para darle competencia a Benzema Asamblea

Voz 1161 44:20 si no es un desconocido elegidos el hispano dominicano Mariano vuelve a ser Hort del Real Madrid hoy mismo cuando supere las pruebas médicas el club de su carrera justo un año después de su salida el pasado verano cuando el Real Madrid lo vendía el Olympique de Lyon por ocho millones de euros pero se reservaba un treinta y cinco por ciento de una posible venta futura y derecho de tanteo el Sevilla llegó un acuerdo con los galos treinta millones más cinco en variables hispalense XXXV por ciento que han igualado los blancos pagarán veintidós millones descontando además la venta de la pasada temporada deja un coste real de catorce por el quinto goleador del campeonato francés de la pasada campaña El Sevilla el presidente sevillista Pepe Castro resignado ante una operación que no podía con

Voz 10 44:54 el jugador decía una y otra vez que él sólo jugaría en el Sevilla es el Lyon el que tiene ese compromiso con el Madrid yo no me enfado con nadie esto es fútbol y además cada uno hace lo que le interesa darlos momento que le interesa

Voz 0027 45:07 es verdad que ha podido abaratar el coste para

Voz 41 45:10 el Madrid también es verdad que jugadora del Madrid y que tenía esa opción

Voz 1161 45:14 si Mariano el Sevilla necesitaron delanteros el Girona ya estuvo a las órdenes de Machín y ayer además el Girona fichaba al atacante del Sporting de Portugal Dunia también Alcácer era presentado ayer por el Borussia Dortmund cedido por el Barça dos millones de euros con opción de compra no obligatoria de veintitrés más cinco en variables y además Serra se reserva un derecho de tanteo y cinco por ciento de una futura venta en Atlético Filipe Luis se queda finalmente en el club no ha recibido más ofertas del París Saint Germaine que han reactivado su vez la opción de Bernat una vez ya no tienen problemas con el Fair Play Financiero al haber vendido antes al Valencia hice van completando a los bombos de la Champions ayer entraban tres equipos más el Ajax de Ámsterdam eliminaba al Dínamo de Kiev Jon Voight superaba al Dínamo de Zagreb Atenas que eliminaba al vídeo Tom hoy vamos a conocer los últimos tres que estarán en el sorteo del jueves en Mónaco los tres partidos los tenemos desde las nueve de la noche PAO Benfica empate a uno en la ida PSV Eindhoven Bate Borisov dos tres en la ida para el PSV Red Bull Salzburgo Estrella Roja empate a cero en la ida dejamos el fútbol vamos con la vuelta hola y que esperamos para la jornada de hoy Borja Cuadrado buenos días