Hoy por Hoy (29/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:18 buenos días el Gobierno descarta convertir el Valle de los Caídos en el Centro de la Memoria o un monumento a la reconciliación lo ha dicho Pedro Sánchez esta madrugada desde Bolivia

Voz 1722 00:27 sí es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba significa no no puede ser un lugar de reconciliación tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda de la Guerra civil y del franquismo que están allí enterrados

Voz 0027 00:48 es un cambio de posición respecto a lo que el PSOE había sostenido hasta ahora de hecho en diciembre del año pasado el Partido Socialista presentó una proposición de ley en la que abogaba expresamente por convertir el Valle de los Caídos en un Centro de la Memoria Ahora Sánchez lo descarta propone convertirlo en ese cementerio civil además el presidente ha anunciado que el Gobierno impulsará una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil

Voz 1722 01:08 el franquismo tenemos que constituir una comisión de la verdad para acordar una versión de país de lo que ocurrió durante la Guerra Civil y durante la dictadura franquista en segundo lugar tenemos que dar descanso en paz a muchas familias que aún están buscando a sus desaparecidos en muchas cunetas de nuestro país

Voz 0027 01:26 por lo tanto una semana después de aprobar el decreto para la exhumación de Franco el Gobierno recurre de nuevo a la memoria histórica en un posible intento de alejar el debate público de la polémica por el caso Llarena el presidente Sánchez ha respaldado en las últimas horas a la ministra de Justicia Dolores Delgado que va a ser el primer miembro de este Gobierno en ser reprobado en el Parlamento lo será en el Senado que es la Cámara en la que el PP puede hacerlo porque tiene mayoría absoluta y en la SER les venimos contando la tormenta interna que atraviesa la asociación Jueces para la Democracia por haber apoyado la primera posición del Ministerio de Justicia sobre este asunto sobre la defensa de Llarena cuando el Gobierno dijo en un primer momento que no se costeará la defensa del magistrado por ser una cuestión privada Jueces para la Democracia

Voz 2 02:08 la única asociación de la judicatura que apoyo

Voz 0027 02:11 al Ministerio cosa que provocó muchísimo malestar en algunos de sus miembros tal y como queda patente en el cruce de correos electrónicos que les vamos a detallar en unos minutos pero que pueden consultar ya en Cadena Ser punto com esta mañana el Gobierno va a tener que explicar en el Congreso cuál es su política migratoria la del Aquarius o la de las devoluciones exprés

Voz 4 02:33 en materia de inmigración es una materia de la Unión Europea no es exclusivamente una política de España

Voz 0027 02:39 el misterio el ministro del Interior comparecen tres horas en la Cámara baja después de que la Guardia Civil detuviera ayer a diez de los seiscientos inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta en julio acusados de pertenencia a organización criminal la delegada del Gobierno en Ceuta Salvador Mateos avisa

Voz 5 02:53 el que entra violentamente ahí agrediendo

Voz 6 02:59 va a recibir la misma él mismo pago vamos

Voz 0027 03:05 la madre del supuesto asesino machista de Navarra intentó ayudarle limpiando la escena del crimen Carolina Gómez

Voz 0393 03:11 el juez lo ha enviado a en la prisión sin fianza ya son novecientos cincuenta y tres las mujeres asesinadas por violencia machista desde que hay registros veintinueve en lo que va de año

Voz 0027 03:19 en Barcelona en la estación de Sants ha muerto una mujer a la que es el explotaron las bolsas es droga que llevaba dentro del cuerpo

Voz 0393 03:24 lo que se conoce como una mula era peruana tenía treinta y tres años los Mossos intentan averiguar ahora a donde se dirigía con la droga quién la utilizó para llevar las bolsas hasta Barcelona

Voz 0027 03:34 en Estados Unidos Donald Trump eleva su amenaza a las tres grandes empresas de Internet

Voz 7 03:39 luego en el división yo entiendo que pues cada año en esfuerzos

Voz 0027 03:42 advertir esta noche a Google Twitter y Facebook de que tengan cuidado

Voz 0393 03:45 se lo ha dicho horas después de denunciar que cuando él se busca a sí misma en Google sólo encuentra noticias negativas y que por lo tanto deduce que los grandes buscadores marginan no silencian a los medios conservadores

Voz 0027 03:56 el Reino Unido y bueno

Voz 0393 03:59 Bush declara que no abra

Voz 0027 04:01 segundo referéndum del Brexit dice que una rotura

Voz 0393 04:03 sin acuerdo no sería el fin del mundo a pesar de que su ministro de Finanzas ha reconocido que un Brexit sin pacto con Bruselas sí sería un desastre económico para Reino Unido

Voz 0027 04:14 a poco menos de tres días del cierre del mercado de fichajes el Real Madrid completa su plantilla con la llegada de un nuevo delantero Juan Antonio Sampedro

Voz 1161 04:21 y no es desconocido para el público blanco regresa el hispano dominicano Mariano traspasado la pasada temporada en León por ocho millones de euros y recuperado ahora tras el acuerdo al que había llegado el Sevilla con los galos por treinta millones más cinco en variables a falta de que supere hoy el reconocimiento médico Lopetegui tendrá el delantero que demandaba apenas por catorce millones XXI menos del acuerdo del Sevilla se descuentan trece por el treinta y cinco por ciento de la plusvalía de venta que se reservó el Real Madrid y los ocho que ya ingresaron la pasada temporada por su venta

Voz 0027 04:45 ciento cuarenta y cinco mil kilos de tomate vana en recoger hoy Buñol

Voz 8 04:49 los tomates a la cara ir guerra máxima

Voz 1 04:52 hay yo y esto ha dicho

Voz 0027 04:58 atina a cenar cada año de que agosto llega a su fin a partir de las once de la mañana a veintidós mil personas van a participar hoy en esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional

Voz 1684 05:10 qué te importará hacer Jordi Carbó buenos días buenos días yo creo que el ideal para que el tomate nos refresque ya que a esa hora a la hora que empiece están previstas temperaturas de treinta y uno treinta y tres grados mucho sol hasta la próxima noche no va a llover allí y en el resto de España Jordi

Voz 0978 05:26 pues bajen un poco las temperaturas pero como partimos de valores tan altos e calor seguir haciendo mala noticia para los que acaban las vacaciones y no les gusta el calor pero muchos están a punto de empezar el calor va a alargarse incluso ir a más en los próximos días pero de momento hoy un poco más moderado incluso fresco en el Cantábrico donde a ratos tendremos algunos chubascos también momentos de sol y una jornada más atentos a las tormentas hoy sobre todo al norte y sur de Aragón Cataluña también en el extremo este de Castilla La Mancha así como en la provincia de Guadalajara la Comunidad Valenciana el interior de Murcia es aquí donde a medida que avance la tarde tormentas con riesgo de aguaceros granizo y fuertes rachas de viento

protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 0027 09:17 el Gobierno ha anunciado esta madrugada que imputa será una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y el franquismo para fijar una posición de país acerca de lo que sucedió durante esas décadas negras de la historia de España confirmado Pedro Sánchez esta noche primero en Chile después en Bolivia desde allí el presidente ha concretado también que el Gobierno considera que no se puede convertir el Valle de los Caídos en un Centro de la Memoria a pesar de que el PSOE lo planteó así hace unos meses enviada especial de la SER Inma Carretero buenos días si buenos días Aimar Pedro Sánchez Candy

Voz 0806 09:47 a su posición tras la controvertida exhumación de los restos mortales de Franco porque en diciembre de dos mil diecisiete El PSOE registró una proposición de ley en la que pedía que el valle se convirtiera en un centro nacional de memoria para el que ahora el Gobierno quiere una nueva

Voz 0027 10:02 la ubicación y es que el Valle de los Caídos no

Voz 1722 10:05 de ser un lugar que se deba significar

Voz 0027 10:08 uno no puede ser un lugar de reconciliación

Voz 1722 10:10 no tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda de la Guerra civil y del franquismo que están allí enterrados

Voz 0806 10:24 el Valle quedaría como un cementerio civil la basílica mantendría su actual uso eso explicó ayer Pedro Sánchez en una charla informal con periodistas en la que reconoció que la exhumación de Franco ha sido más difícil de lo que pensaba admitía su falta de experiencia pero eso no le frena para abrir un nuevo frente que es la activación de una Comisión de la Verdad coincidiendo con la reforma de la Ley de Memoria Histórica en el Congreso

Voz 1722 10:48 el Gobierno de España tiene la voluntad de crear esa comisión de la verdad es que sea lo más plural posible que estén incorporadas todas las perspectivas históricas sobre la Guerra Civil y sobre la dictadura partir de ahí que de una vez por todas se cierren esas heridas que desgraciadamente todavía se siguen sufriendo en nuestro país va a plantear este asunto al paro

Voz 0806 11:12 el popular que considera que ha perdido una oportunidad de desembarazarse su pasado con el tema de Franco y también a Ciudadanos que según el presidente está situado en una posición inexplicable

Voz 0027 11:23 ocho y once de la mañana siete y once en Canarias Emilio Silva buenos días

Voz 21 11:27 con algunos días presidente de la Asociación para la

Voz 0027 11:29 cooperación de la memoria histórica que opina de de Sánchez que descarta convertir el Valle en un Centro de la Memoria el Valle de los Caídos

Voz 21 11:36 en el valle es un lugar muy complejo donde treinta cuerpos Si en fin de Moya es ya es un cementerio lo cual o dejarlo como está entre comillas pues yo creo que habría que ver sacralizar la basílica quiero que debería ser aconfesional cómo es el estado que va a llevar a cabo esa labor no es incompatible con lo que nosotros llevamos reclamándole a distintos gobiernos es que el Valle también es un cementerio donde reposa la libertad de miles de presos que estuvieron allí trabajando y habría que incorporar al relato del Valle porque va a mantener un relato en eso arquitectura de la historia de esos hombres que estuvieron allí monos mil legalmente detenidos trabajando para construir dictador no entonces más allá de que no vaya a ser un Centro de la Memoria si es una oportunidad de que sea un lugar que cuenta de su propia historia y que no sirva como una unidad didáctica no

Voz 0027 12:40 a qué atribuye el cambio en el Gobierno respecto a lo que defendía cuando era Partido Socialista pues

Voz 21 12:46 no lo sé porque también se suele propuso que fueron un centro de reconciliación no sé si tiene que ver con todo lo que se ha despertado en las últimas en las últimas semanas se tiene que ver con la negociación que ha llevado a cabo con con la Iglesia para bueno poder intervenir en en la basílica para retirar los restos del dictador que no tiene nada que ver con el informe de expertos que que es en el año dos mil once

Voz 0027 13:19 sobre esa comisión de la verdad que ustedes venían pidiendo que Pedro Sánchez Vara se ha comprometido hoy a impulsar confían en ver la activa en esta legislatura

Voz 21 13:29 bueno nosotros todos los que nos ayude a conocer la verdad que nos parece interesante además que entre otras cosas y eso puede servir para que el Estado no se enseñan mucha documentación que todavía permanece oculta para los investigadores no es más discutible parece que en todas las versiones no estos días estamos viendo pasar por muchas televisiones algunas versiones que evidentemente que no tiene nada que ver con la verdad no oí en ese sentido tiene que tener unos límites una Comisión de la Verdad poner los límites del rigor de la aplicación de los derechos humanos y en ese sentido mañana internacional contra la desaparición forzada ya hay una tarea que el Gobierno tiene que ser buena gente es ayudar a gente muy mayor que lleva cuarenta años esperando a un Estado que nunca diera para poder enterrar a un ser querido no

Voz 0027 14:24 Emilio Silva presidente de la Asociación para la Recuperación del amor histérica gracias buenos días gracias estos anuncios sobre sobre memoria histórica es lo más destacado de la segunda jornada del viaje de Pedro Sánchez por Latinoamérica llega hasta anoche Inma Bolivia

Voz 0806 14:38 sí hacía veinte años que un presidente español no estaba en Bolivia así que al hermano presidente Pedro Sánchez cómo se refirieron a él en todo momento lo distinguieron con la medalla del cóndor de los Andes que es un gran cosa

Voz 0393 14:48 hollar con el que posó Sánchez ante los medios

Voz 0806 14:51 comprometió después a ser embajador de Bolivia ante la Unión Europea y también a intensificar la relación entre ambos países firmaron ayer un plan de cooperación que supone veinticinco millones de euros al año y en esa firma Evo Morales tuvo unas palabras muy emotivas para el ex presidente Zapatero reconoció su empeño por empezar a colaborar con Bolivia en ese caso con una dotación de ambulancias oigo hablar Novo

Voz 1457 15:14 a ver a estar juntos Pedro Sánchez y Evo Morales

Voz 0806 15:16 tienen agenda en Santa Cruz de la Sierra Pérez

Voz 0027 15:19 la ciudad más poblada de Bolivia gracias Inma al margen de la memoria histórica el equipo del presidente no ha podido evitar que la polémica por el episodio Llarena siga marcando preguntas de los periodistas el Gobierno ha insistido en las últimas horas en que Pedro Sánchez respalda por completo a su ministra de Justicia Dolores Delgado en la SER les estamos contando el malestar interno y además profundo que género en Jueces para la Democracia el hecho de que esa asociación apoyará la primera posición que fijó el Ministerio de Justicia que la demanda de los independentistas contra el juez en Bélgica era por una cuestión privada de Llarena y que por tanto el debía correr con su propia defensa eso planteo el Ministerio en un primer momento Jueces para la Democracia lo apoyo fue la única asociación judicial que lo hizo y eso generó una crisis interna porque muchos miembros no estuvieron de acuerdo la primera en decir lo fue la jueza Yolanda Rueda en un correo electrónico que envió a sus compañeros que dice ese correo de Rueda al que hemos tenido acceso Pedro Jiménez

Voz 1712 16:15 en su opinión la demanda de Carles Puigdemont y cuatro ex consellers no va dirigida contra esas opiniones del magistrado del alto tribunal sino que cuestionan su imparcialidad y la malversación de caudales públicos que investiga se demanda Llarena resume rueda por su actuación judicial aunque lo intenten disimular bajo la excusa de una actuación privada que no deja de ser una extensión de su función judicial la decisión del departamento de Dolores Delgado de no respaldar a Llarena respecto de esas manifestaciones actuaciones privadas nos aboca a pensar que se opino sin conocimiento de causa lo que nos deja a Jueces para la Democracia en una situación complicada pues en el mejor de los casos damos la sensación de haber dado respaldo al Ministerio

Voz 0027 16:54 a ciegas y a partir de ahí otros miembros de Jueces para la Democracia algunos además muy destacados empiezan a reenviar correos respaldando esa posición crítica

Voz 1712 17:02 el mensaje más explícito lo firma Perfecto Andrés Ibáñez fundador de Jueces para la Democracia y ex magistrado del Supremo que escribe que la demanda de Carles pues donaron y cuatro exconsellers es coherente con su ejecutoria golpista que hace del de Pavía un caballo de cartón piedra sino dudaron en volver la institucionalidad catalana contra el Estado constitucional para dinamitar lo porque van a tener algún escrúpulo en tratar de manipular la Justicia belga se pregunta este jurista Ibáñez asegura además que la falta de claridad de la Izquierda es la que impide valorar discursos nacionales socialistas como el del juez Vidal o el de

Voz 1684 17:34 aquí no cabe todo el mundo y las bestias

Voz 1712 17:37 forma humana de un Torra infractor y racista otro juez Javier Fernández también ha criticado el silencio de su asociación la posición tibia inicial de Justicia que califica de banal dice Hernández que la demanda afecta al núcleo duro de las condiciones constitucionales del ejercicio de la jurisdicción que no es una cuestión asociativa Por su parte ser Man Varela hijo del magistrado del Supremo Luciano Varela espera que este cambio de Justicia no se deba al nuevo color político del Ministerio aunque lo considera probable

Voz 0027 18:06 la titular del Ministerio Dolores Delgado se va a convertir todo apunta en la primera ministra de este Gobierno reprobada por las Cortes en este caso por el Senado que es donde el PP tiene mayoría absoluta Carolyn

Voz 22 18:15 hace el Gobierno les resta importancia a esa anunciada reprobación y lo atribuyen a que a lo que en La Moncloa llaman la liguilla de las derechas en la que están inmersos PP

Voz 0027 18:24 ese pulso dentro de la derecha se está haciendo día a día más evidente por ejemplo en Catalunya en el afán de Ciudadanos y PP por mostrarse como los más beligerantes contra los lazos amarillos esta tarde los dos partidos van a participar en la manifestación convocada por Ciudadanos por la agresión a una mujer agresión su versión motivada por porque estaba quitando lazos tanto el atacante como los testigos lo desvinculan de motivaciones políticas a García buenos días hola qué tal buenos días sí rival

Voz 1645 18:49 hay Arrimadas estarán en esta concentración con la que Ciudadanos quiere denunciar que se están produciendo agresiones ya no sólo verbales sino también físicas contra personas que retiran lazos amarillos ambos pedirán además que sea el Estado el que los retire para garantizar la neutralidad de los espacios públicos Albert Rivera considera que llamara a la retirada de estos símbolos no incrementa la escalada de tensión

Voz 0040 19:10 no podemos pedirle a los ciudadanos que no defiendan sus libertades o que se conformen oiga mire pues aguanta usted si va a la playa está lleno esta casa María pues aguanta os iba a la plaza de Vic y la han llenado destacan usted insista a su casa llena de lazos amarillos pues aguanta oiga pues mire en un país democrático del Estado garantiza que yo no tenga que soportar los símbolos ideológicos de los demás ni desde luego la ocupación del espacio

Voz 0027 19:31 Ciudadanos tiene previsto solicitar mañana jueves

Voz 1645 19:34 ante el Defensor del Pueblo que se dé amparo por parte de esta institución a los catalanes que se sientan indefensos ante la arbitrariedad dicen de Quim Torra esta acción forma parte de la ofensiva que Rivera ha anunciado en todas las instituciones del Estado para defender los derechos constitucionales de los catalanes

Voz 0027 19:49 el PP también va a acudir a esa manifestación también pide al Gobierno que quite los las

Voz 14 19:53 nosotros apoyamos a los catalanes que quieren retirar lazos amarillos de hecho pensamos que si las autoridades o las policías tienen que actuar en la cuestión de los símbolos debería ser para retirar esos símbolos

Voz 0027 20:07 el PP y Ciudadanos centrados en esta pugna por la derecha la izquierda Gobierno y Podemos no terminan de avanzar en su negociación para dejar sin efecto los recortes de los gobiernos de Rajoy ayer a última hora terminó una reunión en la que el Ministerio de Hacienda el partido de Iglesias abordaron por ejemplo el copago farmacéutico el copago para los funcionarios Podemos quiere eliminarlo del todo el Gobierno responde que es presupuestariamente inviable Nieves Goicoechea

Voz 1468 20:32 el Gobierno estudiará la propuesta pero sabe también que si elimina este copago en dos años dejaría de ingresar seiscientos millones de euros así se lo transmitió ayer a Unidos Podemos partidario de la eliminación total del copago para todos los pensionistas Hacienda parece dispuesta a mantener esta medida para pensionistas de rentas más altas estaría en línea con lo dicho ya por la ministra de Sanidad que habló de eliminar este copago para los pensionistas que tengan pensión más baja una decisión que ya aplicó en Valencia como consejera de Sanidad la portavoz de Unidos Podemos Larra cree que hay acuerdo social para eliminar este copago

Voz 23 21:06 nuestra propuesta es que todos los pensionistas y las pensionistas que están reparando sus medicamentos pues dejen de pagarlo porque es una auténtica aberración lo que hizo el partido

Voz 1275 21:16 hablar con ese Real Decreto dieciséis dos mil doce

Voz 23 21:18 sí y creo como decía que es de absoluto consenso en nuestro país pues que los pensionistas no tengan que volver a pagar por su

Voz 1684 21:24 medicamentos hoy habrá nueva reunión ante los negociado

Voz 1468 21:27 es para abordar nuevos impuestos como tasas medioambientales a los que más contaminan recargos a tecnológicas como Google o a los que tienen rentas más altas Unidos Podemos quiere aplicar un impuesto a la banca pero el Gobierno no parece muy convencido otras hablar con los principales banqueros del país

Voz 0027 21:42 el Maristas Toledo presidenta de la Fundación Mujeres buenos días buenas días desde el del copago de Sanidad en definitiva en las últimas horas se han sido la recuperación del observatorio de salud de las mujeres un observatorio que desapareció en dos mil catorce porque es importante ese observatorio para qué sirve

Voz 24 21:59 el pues sirve para cumplir con las obligaciones que en materia de igualdad tiene el Gobierno de España en este es un organismo que empezó a funcionar en el año dos mil cuatro y que hizo una tarea muy importante respecto a de recopilar información sobre el enfoque de género dentro de las políticas sanitarias el enfoque de género es una obligación de la ley de igualdad

Voz 21 22:22 hice necesitan información para

Voz 24 22:24 poder cumplirla no entonces es necesario que los misterios organicen muy órganos de este de estas características pues para recopilar la información para decir exactamente cuáles son las acciones que garantizan la igualdad dentro de la intervención de los del Ministerio

Voz 0027 22:39 y en base a esa información recopilada se diseñan mejor las políticas sanitarias

Voz 24 22:44 efectivamente es una política que tiene una incidencia muy alta en la vida de la gente no son nuestra calidad de vida depende muchas veces de cómo recibimos esa atención médica y por lo tanto tiene que focalizar adecuadamente lo que son las necesidades de las personas de hombres y de mujeres y y un observatorio de a lo que se dedica en este caso concreto de la salud es a recopilar información sobre la diferente prevalencia de las enfermedades en hombres y mujeres por ejemplo también solemos escuchar mucho que confiamos en el sistema sanitario para

Voz 21 23:18 pero en fin de la violencia de género por ejemplo

Voz 24 23:21 y todo eso requiere un conocimiento que tiene que ponerse a disposición de los profesionales además hemos de recordar que la política sanitaria en España y tiene una competencia muy repartida

Voz 0393 23:31 no todas las comunidades autónomas

Voz 24 23:34 por lo tanto importante que haya organismos de coordinación que den cabida en parte a todas las partes implicadas para trabajar adecuadamente esa perspectiva de género y que los protocolos que se pone en marcha pues no dependan sí de de los recursos de cada una de las comunidades autónomas sino que ella también herramientas de coordinación que faciliten pues esa formación a profesionales esos datos que pueda dirigir una una planificación adecuada

Voz 0027 24:00 Marisa Leto presidenta de la Fundación Mujeres gracias buenos días

Voz 24 24:04 buenos días animar a las

Voz 0027 24:10 el ministro del interior Grande-Marlaska va a explicar esta mañana en el Congreso los planes del Gobierno sobre el acercamiento a Euskadi a cárceles vascas de los presos de ETA pero también tendrá que dar explicaciones sobre la política del Ejecutivo en materia de inmigración Ana Button

Voz 1513 24:24 va a hacer después de que la Guardia Civil ha detenido a diez de los más de seiscientos migrantes que consiguieron saltar la valla de Ceuta hace sólo un mes están acusados de organización criminal de atentar contra agentes de la autoridad de dirigir una intrusión masiva violentas lo que dice de manera textual el Ministerio del Interior Juan Fernández es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles

Voz 25 24:43 esto no puede ser no podemos convertir la valla de Ceuta y Melilla en un acto una batalla campal cada vez que pretendan acceder y recordamos que en el último asalto ocho agentes de la Guardia Civil resultaron heridos

Voz 0554 24:56 la delegada del Gobierno en Ceuta Salvador a Mateos

Voz 1513 24:58 ha lanzado un mensaje hacia quienes tratan de saltar la valla de forma violenta

Voz 5 25:01 el que entra violentamente agregó

Voz 1684 25:05 no

Voz 6 25:07 va a recibir la mina

Voz 1275 25:09 en el mismo pago vamos desde la ONG

Voz 1513 25:12 Andalucía Acoge piden que se respete la presunción de inocencia de los detenidos y que cualquier actuación policial se haga con todas las garantías José Luis Rodríguez Candela

Voz 26 25:20 también han de respetarse los derechos de los inmigrantes en la valla y por lo tanto no admitir las devoluciones en caliente inadmitir excesos por parte las fuerzas y cuerpos de seguridad

Voz 1513 25:32 la comparecencia en el Congreso está prevista a partir de las once de la

Voz 0027 25:36 la inmigración ya no sólo cómo frenar la sino cómo atacar la centró ayer el encuentro entre los dos líderes más xenófobos de la Unión Europea el húngaro Orbán visitó en Milán al al que su ídolo ahora mismo de todos los ultras europeos que es el italiano Salvini corresponsal Joan Solés

Voz 0946 25:52 de la reunión en Milán de los líderes de la ultraderecha italiana y húngara

Voz 1457 25:56 el actual vicepresidente de

Voz 0946 25:58 había IOR van de Fides actual presidente de Hungría emerge un diseño de unión de la extrema derecha a ocho meses de las

Voz 27 26:07 el único Mincho corso que él estaba hoy un camino ha afirmado Salvini que los próximos meses nos conducirá una Europa diversa trunca obviamente de la Comisión Europea

Voz 0946 26:17 Europa diferente al cambio de la Comisión Europea de su política del todo aquello que representan las élites europeas entraron de te hace y Macron turno un eje de extrema derecha que pretende romper la alternancia de socialistas y populares en el Gobierno de la Unión Europea en los últimos treinta años desde la firma del acta la única de la Unión en el colmo de la simplificación Salvini ha añadido que Europa se divide hoy entre quiénes votarán a defensores de la inmigración como Macron ha precisado y quiénes lo harán a los que quieren impedirla Orbán cuenta con fuerte apoyo en el grupo de Polonia Chequia Eslovaquia Salvini en la Francia de Le Pen Austria Holanda entre otros

Voz 27 26:56 deseamos y China unas Volta histórica a nivel los continuos

Voz 0946 27:00 estamos cerca asegurado Salvini de un cambio histórico a nivel continental llama delantero continente esto último sin embargo lo decidirán los europeos en las elecciones de mayo próximo

Voz 0027 27:11 a esas elecciones representa Sergio Coronado que son político francés de origen chileno ex diputado de los Ordes en Francia y futuro candidato de Francia insumiso el partido de Mélenchon señor Coronado buenos días cree usted que este eje Salvini Orbán el el discurso antiinmigración que promueven SL mayor riesgo que tiene ahora mismo el proyecto europeo

Voz 21 27:31 porque claro Europa tiene una chica muy grande presentar los populismos extrema derecha aquí el tema migratorio es un tema complicado con la opinión pública Hay francamente esa pieza oposición que me parece un poco teatralizada entre lo que sería una alianza extrema derecha frente a gobiernos abiertos que trataría de los inmigrantes con humanidad me parece bastante mentirosas porque lo que yo he visto en Francia con Macron es que los proyectos de ley que han sido adoptados se inspiran mucho de las propuestas de extrema derecha osea Macron aparece como con el tema del medio ambiente como un liberal como alguien muy abierto pero la realidad es política es muy diferente la política de Macron pues los inmigrantes se parece mucho a lo que sería la política la extrema derecha en Francia o te sabes

Voz 0027 28:19 a ustedes que proponen porque estamos en hora por ejemplo que muchos de los migrantes que llegan a España intentan alcanzar el resto de países de la Unión Europea y una vez llegado por ejemplo a la frontera en Irún aunque los gendarmes los rechaza

Voz 21 28:32 la primero se necesita una solía idea europea tú crees que este tema de Dublín no funciona eso es un yo creo que es una realidad que todo el mundo sobre sobre la cual todo el mundo puede ponerse de acuerdo pues lo que sea para que seguir nos iríamos aumentando las penas de encarcelamiento todo todo ese tipo de sistema represivos sabemos que no funciona en Francia pasamos de cuarenta y cinco días a noventa días la posibilidad encarcelamiento de inmigrantes con menores de edad estas son temas de seguridad pública y de represión que no demuestran que no han demostrado su eficiencia para tratar el tema migratorio y además tenemos necesidad de hablar políticamente con todo el Mediterráneo con los países del Mediterráneo los países de África para tratar de ver cómo se construye en políticas de desarrollo y además francamente yo no creo que el hecho de estar con falta de humanidad a inmigrantes algunos han hecho un año un año viajes han corrido un riesgo por su vida han atravesado países como Libia el hecho de no recibir un barco como el Aquarius donde habían sesenta y cinco personas solucione el tema de la mediación en Europa yo creo que tenemos que tener una visión más amplia a largo plazo solidaria entre todos los países europeos

Voz 0027 29:56 señor coronado usted conoce bien al ya ex ministro o ministro que dimitió ayer ministra de Transición Ecológica abandonó el Gobierno de de Macron y porque dice que el presidente no se tomaba en serio de la política medioambiental y que además estaba cansado de de ver cómo los lobbies tenían un creciente peso en las políticas del Gobierno específicamente en su material la medioambiental que a qué tipo de grupos de presión se enfrenta quién intenta poner la acción medioambiental en el centro de las políticas

Voz 21 30:27 bueno en Francia se enfrenta ahora a los Lol de la energía nuclear a la química así precisamente Nicolas Lucie que renunció entonces supuesto Estado encargado el medio ambiente enfrentados son un tema muy típicamente francés que es el los periodos de casa las hechas Pereira a ese es que cansa enfrentado con un lobby muy conocido y muy antiguo que es el de los ganadores

Voz 0027 30:56 hubo una reunión

Voz 21 30:57 de ayer en la cual él se encontró frente a frente con el principal lo vista de esas corporaciones y él había pedido que en temas de políticas públicas más Clone viste

Voz 28 31:10 el la reunión con lo vistas

Voz 21 31:12 Don cuando cuando cuando Nicolas y Lole preguntó qué hace este tipo aquí Macron muy descaradamente le dijo oiga yo no sé cómo entró José los lo tomaron durante un año con un trofeo Nicolas habló en Francia es un personaje muy conocido muy popular si realmente lleva un año que en con poca eficiencia en su política o sea con con un montón de renuncias con un montón de de temas de los cuales esa perdió diríamos no Perry o el la pelea con otros ministerios y además lleva un año siendo con el trofeo que le muestra en la galería Macron y lo trata como el último estúpido osea da yo creo que el nombre se decidió a tener un poco de dignidad y tomar las cosas por por por las riendas y mandarlo al diablo y lo hizo de manera muy espectacular en una emisión de rayos la mañana lodo no había decidió para nada anunciar su renuncia hace lo hizo sin concertación sin avisarle a Macron que está de viaje Sinaí sale tampoco al primer ministro sean yo creo que

Voz 0027 32:19 esto posiblemente sin haberse asimismo porque empieza la entrevista dice cuando yo continúe en el Gobierno y hay un momento en mitad de la entrevista en la que parece que cambia de opinión

Voz 21 32:28 claro al al al Bernard las preguntas de los periodistas de los cuales indican todas las diríamos las renuncias a la a la a la a las cuales el ha tenido que someterse a la insuficiencia la política del verde en ese gobierno sea esa esa esa entrevista es un caso para periodistas en el futuro de las escuelas de periodismo porque realmente tenemos un invitado que cambia totalmente el punto de vista durante la entrevista pero se parece mucho a lo que es él es un hombre político que no es un hombre político clásico que siempre está a dando que es un hombre libre y además entonces lo que acaba de decir en la radio Bachiller

Voz 0027 33:10 sí sobre el sistema

Voz 21 33:13 la incapacidad del uno de europea con el tema presupuestal de tener una política ambiciosa Hay diríamos que permita realmente combatir el islam el cambio él me lo había dicho además un año antes entrada Gobierno a ya había dicho públicamente que el problema Akron es que era viejo en su en su cabeza tenía porque da pero ya era un viejo y además que estaba diríamos que es preso de un sistema político neoliberal que realmente era la causa del desgaste la destrucción de la tierra del planeta

Voz 0027 33:48 Sergio coronado ex diputado francés de los Verdes candidato ahora dentro de unos meses por la Francia insumiso al Parlamento Europeo gracias señor Coronado buenos días

Voz 21 33:56 muchas gracias

Voz 0027 33:57 en Estados Unidos Trump ahonda en sus ataques en las grandes empresas de Internet ya no es sólo Google al que acusó ayer de los resultados de las búsquedas porque porque se buscaba a sí mismo metías un hombre que no le gustaba lo que encontraba entonces anunció que él consideraba que Google estaba priorizando los medios progresistas con informaciones su contra bueno ahora amenaza también a Facebook Twitter su refugio virtual les amenaza les dice es literal más les vale tener cuidado Washington Carlos Pérez Cruz Donald Trump

Voz 0554 34:27 esto Twitter incluyó su red favorito en la lista de empresas tecnológicas bajo amenaza la cosa empezó bien temprano a las cinco y veinticuatro minutos de la mañana se incendiaba en su cuenta a costa de Google furioso se quejaba de que el buscador sólo ofrece informaciones negativas sobre él la de los medios de las Fake News como CNN que eso es muy peligroso y que Google y otros están ocultando la información de los medios conservadores las buenas noticias controlan lo que podemos ver lo que no es una situación muy seria debemos afrontarla Google respondió en un escueto comunicado la empresa de California señaló que de eso nada que ellos no programan sus algoritmos para inclinarse por una u otra tendencia política

Voz 7 35:08 se quedó en su país hay que desean el fin

Voz 0554 35:15 ha hecho por la tarde amplió el espectro enemigos no sólo es Google es Twitter y es Facebook que están aprovechándose de la gente más les vale andarse con cuidado decía el presidente están pisando terreno muy peligroso este ataque de Trump se suma a su campaña contra los medios no te puedes creer nada sólo la Fox precisamente uno de sus presentadores decía fuera menos mal que al presidente le queda su cuenta de Twitter

Voz 0027 35:40 hablando de teorías conspirativas un estudio científico ha determinado que existe un mismo fallo en el pensamiento de las personas que creen percibir conspiraciones por todas partes y aquellas personas que sobretodo en el pasado eran creacionistas rechazaban la teoría de la evolución tenía sus creencias religiosas este estudio científico que publica El País determina que en ambos casos los conspirar los los Camps conspiran Oikos y los creacionistas en ambos casos hay un mismo fallo en el pensamiento Aida

Voz 0393 36:09 el creacionismo defiende que Dios creó todo tal y como lo conocemos que las hojas existen para darnos sombra que los osos blancos son de ese color para camuflarse de la nieve o que el sol sale para calentarlos es lo que pensaba toda la humanidad hasta que llegó Darwin y su teoría de la

Voz 1457 36:22 gracias a vosotros mi carrera se ha acabado y pasar el resto de mi vida aquí en Texas intentando enseñar la evolución a los creacionistas

Voz 1684 36:29 y aunque Sheldon en Bing Bang Theory se desespere con una creacionista

Voz 1457 36:32 cuidado con lo que dice todo el mundo tiene derecho a dar su opinión la evolución no es una opinión es su nicho

Voz 0393 36:38 todavía hay quién defiende esta teoría investigadores de la Universidad de Friburgo han encontrado que el motivo es un error en el pensamiento conocido como pensamiento teológico que los creacionistas compartirían con los conspiran Oikos

Voz 1804 36:50 peores son las mentiras si están bien disfrazada

Voz 1684 36:52 es más las cree

Voz 0393 36:53 como el fiscal Gene Garry son que la película JFK

Voz 1804 36:56 existen cientos de documentos que ayudarían a probar que hubo una conspiración entonces porque lo mal gobierno

Voz 0393 37:01 estaba convencido de que detrás de la muerte de Kennedy había una trama articulada creacionistas y conspiran Oikos según el estudio comparten teorías paralelas Dios equivaldrían una teoría al grupo de personas que están detrás de una conspiración en la otra como una causa lejana que explicaría todos los fenómenos del Universo el estudio concluye por tanto que creer en las conspiraciones es como creer en un dios del mundo social saberlo puede ayudarnos a enfrentar muchos problemas en una era en la que todo incluido lo que está demostrado

Voz 1513 37:27 por la ciencia se pone en cuestión

Voz 0027 38:37 justifica como un ejercicio de transparencia política el hecho de que el consejero de Fomento se reuniera con el constructor José Luis Ulibarri y le diera información de obras públicas antes de que ésta salieran a concurso la oposición denuncia que se trata de un repugnante modus operandi de la Junta Radio León Pablo de bodega buenos días

Voz 31 38:55 hola buenos días pues sí Aimar no sólo el vicepresidente sino la Junta y el PP en tromba han salido en defensa de Juan Carlos Suárez Quiñones como ya hicieran tras esa primera filtración aquella en la que seguro que os acordáis invitaba al empresario ya imputado en la Gürtel a quedarse con una obra de manera directa tras la quiebra de una concesionaria con el argumento de la Administración yo bueno los argumentos siendo los mismos para el vicepresidente la conversación entre Ulibarri su hija en la que Le habla de una comida con Quiñones en la que éste le habría dado información sobre cuatro obras nuevas e incluso invitado a sacar fotos de algún documento relacionada con los mismos no prueba nada pero es que como llevan defendiendo en el PP aquí en Castilla y León desde que comenzaron a conocerse los detalles de sumario para José Antonio de Santiago Juárez estos contactos dice entre empresarios y responsables políticos para hablar de obras públicas no tienen nada de reprochable

Voz 0027 39:44 eh

Voz 32 39:46 de la cosas portaba el I do habrá nuevos concursos plano de la Consejería de Fomento fundamentalmente la conseguí inversora que saca de obra

Voz 31 40:07 bueno pues esto lo dice el vicepresidente pero el PSOE no lo ve así consideran repugnante como decía ese la conducta de Quiñones y piden que comparezca de una vez en las Cortes autonómicas y Luis Tudanca el secretario autonómico de los socialistas

Voz 14 40:20 tras el modus operandi repugnante de la Junta de Castilla y León en este caso el consejero de Fomento y Medio Ambiente

Voz 0027 40:26 que tiene por lo visto como práctica habitual

Voz 14 40:29 llamar a un empresario encausado en la Gürtel para darle información privilegiada supuestamente sobre adjudicaciones

Voz 31 40:36 bueno Aimar además permíteme que os cuente que en esa misma conversación con su hija Ulibarri también apunta a otro político de León en este caso al concejal de Obras José María López Benito está imputado por el juez ante el que tiene que prestar declaración en unos días y que ya ha presentado su dimisión el Ayuntamiento dice que también le filtraba información sobre licitaciones en este caso municipales

Voz 0027 40:55 yo he quedado con él para seguir de cerca vale dice

Voz 31 40:58 viva a su hija pues poco a poco le contesta esta Ulibarri dice que hacen falta las obras éstas porque esto no puede ser así su interlocutora le responde que es verdad que son obras pequeñas pero que todo va sumando Ulibarri se refiere a una conversación de ese mismo día con el concejal en ella hay mar hablan de futuras obras que se están poniendo en marcha incluso quedan para verse en persona hay profundizar más sobre el tema

Voz 0027 41:20 Pablo bodega gracias buenos días a vosotros el ministro Pedro Duque ha tomado posición en el debate surgido a raíz del monólogo del cómico Rober Bodegas sobre los gitanos sobre todo a raíz de las amenazas de muerte que asegura haber recibido bodegas y por las que el decidió pedir perdón y retirar el vídeo el ministro Duque tuiteó ayer a última hora

Voz 1804 45:18 pero hace hoy

Voz 0027 45:23 hoy se inaugura la nueva edición del Festival de Cine de Venecia edición setenta y cinco del certamen que llega con una avalancha de estrellas de Hollywood con la presencia de Netflix como pieza ya indiscutible de la industria audiovisual en Venecia está la enviada especial de la SER María Guerra

Voz 1457 45:36 es el darwinismo se aplica también al cine el vetusto Festival de Venecia va a escenificar en los próximos doce días su victoria evolutiva frente a los puristas de la gran pantalla esta noche abre el festival de mientras él el director de La La Land con su biopic de Neil Armstrong con Ryan Gosling haciendo del primer hombre que pisó la Luna la novedad de esta edición es que Venecia se adapta a la realidad del consumo actual artistas y espectadores no le hacen ascos al formato domésticos y el certamen tampoco por tanto abre su alfombra roja premios a todas las películas de Netflix que fueron rechazadas por Cannes como las series reconvertida en película de los hermanos Coen ir Roma último y esperadísimo trabajo del mexicano Alfonso Cuarón en los últimos años Venecia ha sido pista de despegue de los Oscar ya ahora se plantea la posibilidad de que una película que el público

Voz 38 46:38 verán la tele pueda ganar el gran premio de Hollywood además el viejo certamen saca pecho con la avalancha de estrellas americanas que van a venir como Lady Gaga Bradley Cooper protagonista y director de una nueva versión de ha nacido una estrella

Voz 1457 46:55 que si se confirma el poderío del cine latinoamericano en especial del mexicano ya hay mucha expectación con la presencia del ex presidente uruguayo José Mujica como doble protagonista primero de un documental sobre su vida dirigido por Kusturica y también se presenta una película de ficción que narra sus doce años en prisión bajo la dictadura Antonio de la Torre el interpreta allí es casi la única presencia española en la Mostra en la que un año más es clamorosa la ausencia de cineastas españoles

Voz 1 47:28 sí cómo vivía antes de ser diputado acá