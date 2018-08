Hoy por Hoy (29/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las

Voz 0027 00:02 nueve de la mañana las ocho en Canarias en Navarra hoy están convocadas concentraciones contra el último asesinato machista un hombre ha matado supuestamente a su mujer de una paliza el juez ha ordenado su ingreso en prisión y la Policía foral investiga ahora a la madre del supuesto agresor por haber tratado de encubrir limpiando a fondo la escena del crimen Radio Pamplona Fernando

Voz 2 00:31 Nieto prisión sin fianza para este hombre de nacionalidad ucraniana de cuarenta y un años que ha reconocido ante la Policía Foral haber agredido a su pareja de forma reiterada la víctima Natalia de treinta y ocho años también ucraniana y que ella presenta un delicado estado de salud sufrió el sábado varios puñetazos quedó inconsciente entonces el hombre avisó al ciento doce contó que su pareja se había caído en el baño las asistencias sospecharon de la agresión mientras llegaba la policía la madre del hombre limpió supuestamente los restos de sangre en el domicilio la víctima fue ingresada murió el lunes en el Complejo Hospitalario de Navarra y el juez ha ordenado la entrada en prisión del agresor como presunto autor de un delito de homicidio a la una de la tarde el Ayuntamiento de Huarte ha convocado una concentración de repulsa ante estos hechos

Voz 0027 01:19 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acaba de decir en Hoy por hoy que ve insuficiente la última propuesta del Gobierno para el Valle de los Caídos Carolina Ruiz

Voz 1840 01:27 Sánchez se descarta ahora convertirlo en Centro de la Memoria puesta por dejarlo como un cementerio civil después de suman a Franco Emilio Silva el presidente de la asociación asegura que la basílica no se puede quedar como está

Voz 3 01:38 el el eso lo haré muy complejo con esos XXXIII mi cuerpo Si en sí mismo ya ya es un cementerio lo cual no dejarlo como está entre comillas pues yo creo que sí va a ser un derecho civil habría quiere sacralizar la basílica quiero extra confesional como es el Estado que va a llevar a cabo

Voz 1840 02:00 esta noche se ha conocido el último intento del Gobierno de Venezuela por frenar el éxodo de los ciudadanos que huyen del país el Ejecutivo de Maduro anuncia que restringe el uso de las cuentas bancarias venezolanas desde el exterior Javier Alonso

Voz 4 02:35 se mantiene la hiperinflación con las medidas con lo cual todas las medidas que se han tomado no han resuelto ningún problema

Voz 0858 02:42 lo paralelamente del Gobierno ha denunciado una campaña xenófoba dice contra los venezolanos en el exterior Nicolás Maduro ha invitado a volver a todos los emigrados porque Venezuela ha dicho es un país de oportunidades

Voz 5 02:55 quien discrimina esclavizar expresen a esos venezolanos y venezolanas le digo dejen de lavar posee tan el exterior vengan a vivir la patria Venezuela es un país de oportunidades

Voz 0858 03:07 según la ONU dos millones trescientos mil venezolanos viven en el extranjero siete de cada diez de ellos han salido del país desde dos mil quince

Voz 1840 03:17 el Barcelona despide hoy a Josep Fontana maestro de historiadores y referente académico que fallecía ayer a los ochenta y seis años Frederic Vincent

Voz 0706 03:24 el entierro será este mediodía en el tanatorio de las Corts en Barcelona Josep Fontana pertenecía a la llamada corriente marxista de los historiadores era muy crítico con la evolución del estado del bienestar construido después de la Segunda Guerra Mundial da estamos uno con economía

Voz 6 03:37 que no consigue obtener recursos suficientes de las grandes empresas grandes fortunas pues no hay recursos para mantener el Estado de bienestar y lo peor es que se nos está diciendo que es es el único camino posible para sobrevivir

Voz 7 03:51 Fontana dio clases en las universidades de Barcelona Valencia

Voz 0706 03:53 a la Autónoma de Barcelona la Pompeu Fabra El Ayuntamiento de la capital catalana ya tenía previsto entregarle la medalla de oro de la ciudad el mes que viene

Voz 0027 04:10 esta madrugada la política estadounidense ha perdido uno de sus personajes más peculiares puede sanar marciano pero es real Bettina Rodríguez Aguilera una mujer que asegura que fue abducido por los ovnis se ha quedado a un paso de ganar las primarias del Partido Republicano para convertirse en candidata a la Cámara de Representantes por un distrito de Florida

Voz 9 04:30 informa desde Estados Unidos Carlos Pérez Cruz lo que se ha perdido el congreso a pesar de haber recibido el apoyo del periódico Miami Herald su candidatura la republicana Bettina Rodríguez Aguilera perdió anoche las primarias del Partido Republicano por el día

Voz 0027 04:43 estricto veintisiete de Florida lastima

Voz 9 04:45 qué

Voz 10 04:49 Bettina era una aquí

Voz 9 04:50 candidato del cosmos a alguien de más allá para los que estamos más saca o quizá no tanto pero si alguien que no se habría ayudado a entablar negociaciones con el Gobierno extraterrestre

Voz 1093 05:04 Bettina tuvo a los siete años

Voz 9 05:05 su primera experiencia con Aliens de contactaron tres personas las llamaba con parecido por ejemplo

Voz 4 05:11 el Cristo que está Brasil

Voz 1093 05:14 tiempo también ha visto una nave espacial

Voz 12 05:17 a mí me parece casi idéntica a la que se Oren Jerusalén

Voz 9 05:20 en Jerusalén hay quiénes esperan mesías pero no debía venir en aquella nave con la derrota de Bettina el Congreso de Estados Unidos pierde poder en el cosmos para consultas con fuerzas superiores sólo queda el vicepresidente Mike Pence que aparentemente tiene conexión directa con Dios

ON son las nueve y cinco en las ocho y cinco en Canarias

Voz 1093 05:48 en la Cadena Ser

Marisol Hernández buenos días buenas ideas Argelia gran día

el día José Mari Calleja muy buenos días buenos días

Voz 0027 07:37 bueno qué análisis hacéis el anuncio de Pedro Sánchez esta madrugada su compromiso de impulsar una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y el franquismo

Voz 16 07:45 no hay ahí esa compra

Voz 0027 07:47 o de que el Gobierno ahora no ve que el Valle de los Caídos se pueda convertir en un Centro de la Memoria que separar significar el Valle de los Caídos y plantea dejarlo como un cementerio civil Calleja

Voz 1093 07:58 a mí me parece como mínimo contradictorio porque hay que recordar que ha sido en diciembre del año pasado es decir hace seis meses cuando el Partido Socialista ha dicho que el Valle de los Caídos debe ser significado debe construirse un relato distinto del que se puede ver ahora debe ser un lugar de reconciliación entonces qué hará Pedro Sánchez diga que va a convertir en un cementerio civil eso querría decir que tiene que sacar a los curas de allí océano sólo sacar a Franco sino sacará a los curas de allí porque cementerio civil implica precisamente que no sea de carácter religioso y luego dice que tenemos que aprender mucho de Chile y que hay que hacer un Centro de la Memoria distinto bueno posible seguro que tenemos que aprender mucho de todos los países pero lo que ha ocurrido en Chile con lo que ha ocurrido en Argentina lo que ha ocurrido en las dictaduras latinoamericanas de los setenta tiene poco que ver con el hecho de una guerra civil como la española Jake tiene nada que ver con un cementerio como el que existe ya en el Valle de los Caídos es cierto que estéticamente es irrecuperable el Valle de los Caídos pero creo que es el lugar en el que hay que hacer una explicación diferente de lo que de la que se da ahora una explicación democrática que explique el contexto de lo que ocurrió las circunstancias en las que se erigió aquel Valle en una época en el que el país se moría de hambre que se explique bien aquello y que se convierta en un lugar de reconciliación salir ahora con la ocurrencia a mi juicio de que hay que hacer otros centros distinto y que lo que se dijo en diciembre del año pasado ya no vale me resulta como mínimo contradictorios

Voz 0027 09:24 Argelia

Voz 0247 09:25 sí he yo creo que además ha muestra un poco a cierto titubeo del presidente Sánchez y de su Gobierno respecto a temas muy eh delicados no que tienen grandes impactos seguramente porque es un Gobierno que empiezan Gobierno que hace unos meses no contaba con estar a mano donde está que es liderando liderando el país que son temas como digo muy sensibles con un gran impacto social como estamos viendo esta semanas o al menos en el debate público no que quizá a debería esperarse hacer estos titulares además que van cambiando a tener

Voz 17 10:08 a ver si digamos muy claras

Voz 0247 10:11 las opciones hilos a resultados a realizar yo sí que creo que es importante por ejemplo cuando entrevistaba ves esta mañana no han al representante de la de la Asociación de Víctimas a Silva efectivamente lo primero que habría que hacer para determinar qué se puede hacer con el Valle de los Caídos es contar con ellos no digo que al final ellos determinen no pero es decir quizá habría que abrir una comisión lo pasa ese claro ahora cada vez que hablamos de comisión no no no sé

Voz 12 10:39 dan ganas de llorar ganas de reír pero una cosa

Voz 0247 10:42 misión que trabajara bien y rápido para establecer los puntos prioritarios y a partir de ahí empezar a trabajar y efectivamente Calleja lo decía muy bien estéticamente aquellos irrecuperables no pero sí que es cierto que hay que contar lo que pasó de otra manera eh contar eso de no hay dos verdades bueno yo creo que no hice lo que es cierto es que partimos del hecho de que durante cuarenta años los vencedores pudieron contar no hizo construir su propio relato de lo sucedido

Voz 0027 11:12 Se debe aspirar puede aspirar a tener una versión de país de lo ocurrido que es lo que planteaba Pedro Sánchez esta madrugada

Voz 0247 11:19 yo creo que es complicado pero como mínimo debe hacerse el esfuerzo y creo que es una tarea institucional es decir las instituciones democráticas deben poner especial énfasis en ayudar a hacerlo Yves Leterme

Voz 1093 11:34 hay un informe de que se hizo en el Gobierno si el si hay un informe que se dice que es lo que debería ocurrir dentro del Valle de los Caídos a ver a esto

Voz 0247 11:42 pero los más allá del Valle de los Caídos a estas alturas

Voz 1093 11:44 del partido pretender que una comisión va a establecer una única verdad de lo que ocurrió

Voz 18 11:50 no es un disparate porque sabemos que eso es

Voz 1093 11:52 imposible una de las cosas que se están poniendo de manifiesto a mi juicio de manera bastante dolorosa es que con motivo del debate de la exhumación de Franco hemos visto una flota de de franquistas apareciendo en los medios de comunicación de manera desde luego bastante generosa con unos planteamientos delirantes es decir ponerse de acuerdo en que pasó en la Guerra Civil es una tarea imposible hacer mediante

Voz 12 12:14 pero hay tres Marisol

Voz 18 12:16 con todo porque pensábamos que el Gobierno lo tenía claro nombres es la mayor sorpresa yo creo que este Gobierno empieza a caer en el riesgo a poder en el riesgo no de de rectificar de una rectificación continua una una una contra una tras otra en temas muy importantes hemos visto el tema migratorio hemos visto de la oposición respetados juez Llarena ya era ésta que parece de las más sorprendente porque bueno lo que nos habían dicho hasta ahora es que yo estoy en una posición absolutamente Clar de hecho nos lo dijeron el viernes pasado no lo cuando se aprueba el decreto de exhumación de Franco se explica en el propio decreto que se hace para poder convertir el Valle de los Caídos en un en un en un lugar de homenaje de reconocimiento a las víctimas no nadie nadie habla de Cementerio Civil ni de otra otro tipo de propuesta de incluso se va más allá anuncia que se tramitará este este este decreto como

Voz 0247 13:08 proyecto de ley para que se abra este debate

Voz 18 13:10 debate de reforma de la de Lleida Mora histórica que la propia ministra de Justicia en sus comparecencias yo creo que en la primera comparecencia que hizo en el Congreso ya ya prometió ya habló

Voz 0247 13:21 de asumir eh

Voz 18 13:23 la ilegalidad de los juicios franquistas como pedía Esquerra Republicana ya ya aludió a esta a esta nueva nueva significación no Rey mitificación del Valle de los Caídos a todo esto el Gobierno ya lo había planteado y el cambio se produce ahora con la con la idea de un cementerio civil lo que más me sorprende que después de decir que va a haber una un proyecto de ley nuevo una reforma hablemos ahora una comisión de la verdad que probablemente lo que haría es dilatar muchísimo muchísimo tiempo las consecuencia las conclusiones de todo este asunto con lo cual parecía no lo es desde desde la derecha de PP Ciudadanos estaban achacando al Gobierno querer reabrir este asunto por una cuestión electoral igual no ni siquiera parece que ésta pueda ser la motivación porque ni ellos mismos han dispuesto a asumir

Voz 1093 14:16 no no sobre todo que es que la posición las fijado hace seis meses hace seis meses en diciembre del diez tú tú has dicho lo que tenía que ser el Valle de los Caídos y ahora resulta que viajas Achille índices no ahora el Valle de los Caídos no puede ser red significado no puede ser un lugar de reconciliación no se puede establecer un relato distinto tiene que ser un cementerio civil aclaremos que queremos decir con cementerio civil porque insisto si es civil locura fuera y segundo vamos a hacer una comisión de la verdad que es conceptualmente un imposible desde luego que ya está hecha esa comisión de la verdad digamos hay una ley de Memoria Histórica que establece una serie de reparaciones precisamente a las que no tuvieron derecho la parte que perdió en la guerra civil porque la reparación de los ganadores la tuvieron durante cuarenta años

Voz 12 15:00 Nos con sus días y sus noches entonces la ley de memoria

Voz 1093 15:02 histórica digamos es esa comisión de la verdad podríamos decir de reparar a las víctimas del franquismo siete

Voz 0247 15:09 permitís que una comisión de la verdad no sólo tiene que ser un órgano interno que determine o un órgano digamos institucional creado para determinar qué política se van a llevar a cabo sino que yo al contrario creo que a ser si es una Comisión de la Verdad como se ha visto no como elemento de justicia transnacional eh Tragsa al que se ha visto en en en otros países Si bueno en otros contextos lo que debería ayudar es también a visibilizar no la versión de los perdedores de Iker eso sí desde el impulso institucional pero hay que distinguir entre una comisión que vaya a hablar de que se va a hacer a una comisión en el que se visibilizar no las historias de las partes en juego y se pueda determinar qué es lo que pasó son cosas distintas respecto

Voz 19 15:56 de la decisión de la proposición no de ley de de diciembre de dos mil siete el PSOE no puede haber olvida pero sí el único diciembre de dos mil diecisiete era ya una proposición de ley que es la que es la que aprobó el partido el Partido Socialista en Argel com

Voz 0027 16:10 por eso sí después ya en diciembre se planteó una proposición de ley que el Gobierno vetó con con el argumento de los motivos económicos que era con el que se apretaban todas las las proposiciones de ley nueve seis perdón Argelia no hubiese seis de la mañana volvemos enseguida eh ocho y dieciséis en Canarias

Voz 12 16:28 un útero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 20 16:31 Lutero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 21 16:34 le tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos

Voz 22 16:45 condiciones en Mutua punto es

Voz 12 16:48 Gil con el día que podríamos quedarnos en tocar y era una peli Honda serie tienes alguna que si tengo alguna que cinco al Baça Fried

Voz 23 17:00 con Vodafone One tienes fibra móvil y la mayor oferta de cine series que ahora lleva un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva formación el catorce cuarenta y cuatro y en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 24 17:19 Colita a través del whatsapp

Voz 18 17:22 de los una nota de voz al seis XXXVIII

Voz 24 17:24 XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 4 17:27 cuéntanos lo que quieras

Voz 20 17:31 para saber lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar deportivos dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Gal

Voz 4 17:58 conversaciones estivales con la de Curbelo

Voz 14 18:01 cara hasta

Voz 1280 18:04 increíble era un hombre cobrar vida él era Cándido vino como si fuera digna él me han mostrado lo que era llorar bueno no podría ser ese nombre al cuidadores que haces traduzco canciones para buscar cierres adecuados al perfil de los oyentes de La Ventana de la SER adverso presentador Roberto Sánchez que todos nada comparable con el tostón de tus primos Cadena Ser

Voz 7 18:35 cómo fue una mujer pasional

Voz 25 18:39 vivir la vida gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien cómoda que haya dado mejor tengo mucha confianza en mí misma maravilloso estupendo soy oyente de la cadena

Voz 26 18:51 además hoy magnífica para oyentes que sepa lograran

Voz 22 18:54 oiga que de verdad hoy Lahoz que han pero bueno tampoco se pase de David Bustamante en Nadie sabe nada tienen en común

Voz 1280 19:03 los cacahuetes las palomitas y las calabazas enfermas en los últimos audios

Voz 26 19:08 programa todas las respuestas lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga y nuestra aplicación

Voz 27 19:19 sí

Voz 28 19:24 este curso tienes tres por dos en todas las marcas textiles deportivo infantil con matices y

Voz 4 19:29 hay quien calcetines Nike y Boomerang este año apunta el baloncesto

Voz 28 19:35 no hace falta decidir Dead porque tenemos todas las opciones la mejor financiación y hasta un diez por ciento de regalo para tus próximas compras Elige tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés

Voz 12 19:46 hola cariño qué haces con el ordenador mirándolo de la alarma que hay que cerrarlo ya nos vamos de vacaciones pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos mira la web de Securitas Direct lo puedes calcular la instalan el mismo día

Voz 15 19:59 lo que más importa Securitas Direct la alarma más recomendadas llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en sepulturas diré punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece en la que

Voz 0027 20:17 el Partido Popular anuncia la reprobación de la ministra Dolores Delgado en el Senado ministra de Justicia de probar allí que pueden en la Cámara Alta que tiene mayoría absoluta por la gestión que ha hecho del caso ya arenales explicación de qué posición iba a tomar el Ejecutivo ante la demanda que han presentado en Bélgica los independentistas fugados con eh con contra Llarena bueno una demanda de la que ayer a esta hora ya les contábamos lo publicado en el mundo del confidencial que tenía una parte que estaba estaba erróneamente por lo menos erróneamente traducida el los abogados de Puigdemont además independentistas insisten en que fue un fallo que no había voluntad pero la cuestión es que había una parte de la demanda en la que ese se traducían las palabras de Llarena ahí donde en realidad el juez Llarena decía esto eh estos independentistas en caso de que hubieran cometido estos delitos en caso de que hubieran hecho podrían haber cometido estos delitos estaba traducido como lo han hecho sí lo han hecho efectivamente ha sido así no había Un condicional en las palabras de Llarena en Castilla avión condicional pero en la demanda traducida al francés no se no existía ese condicional por lo tanto se daba por hecho que el juez que estaba instruyendo la causa prejuzgar vaya en unas declaraciones públicas que esos entonces imputados habían cometido esos delitos bueno esa ese fallo es esa inconcreción en la traducción la identificó a una persona que nos ha pedido que no le identifique hemos con nombre y apellidos así que vamos a identificar sólo con su alias en Twitter arroba tropelía no

Voz 29 21:51 muy buenos días buenos días cómo llegó usted un particular a ese punto de la demanda

Voz 1758 22:00 bueno lo primero que comentar que hubo otro usuario arroba que también identificó y que de hecho identificado una o dos horas antes de lo que hubiera hecho yo en el caso lo que de lo que pasó es que la la decisión fue creada en Twitter con en su versión completa pues los Kaiser son las ocho de la tarde yo encontrar ahí publicada directamente fui a ver ese párrafo durante la semana anterior acordarán ustedes ya se había publicado que ese párrafo de la de la declaración de el magistrado Llarena en Oviedo

Voz 0027 22:31 si diera las fundamento la fundamental

Voz 1758 22:34 a la demanda que presentaba que presentaba escuchemos una vez visto ese párrafo en el que queda bastante evidente que el magistrado en una frase incondicional yo me francamente entre un de antes de que se burgalés decisión cómo iban a traducir porque esas efectivamente desmontar de hecho la tesis de los demandantes cuando se publicó fui directamente a ver ese párrafo y es ahí donde descubrí que no sólo habían quitado a parte del condicional sino que me habían otra para hacerle decir el magistrado lo contrario de lo que realmente les

Voz 0027 23:06 desde sus conocimientos lingüísticos esa alteración en la traducción es posible que se deba a un error como defienden los abogados

Voz 1758 23:15 es extremadamente improbable extremadamente improbable realmente esto es mucho más fácil traducir esa frase bien que hacerlo de la manera que lo hiciese porque no es que resiste mal traducida el texto resultante es correcto está bien dicho precisamente ellos hubieran querido decir o hacer es decir el magistrado lo contrario de lo que dijo es exactamente eso lo que hubieran puesto hay varios elementos que que desmienten lo que hace muy poco me hacen muy inverosímil les debido en primer lugar los es la impresión que esta frase en concreto en la cual se basa toda la demanda tienes la demanda tiene una serie de de de apartados distintos que son bastante irrelevantes mira y todo se va formalmente sobre esto es muy poco probable que precisamente en la frase que desmienten los demandantes se produzca un error que cualquiera es un error tal invierten el el escindido de la frase ya sé que pase de desmentir la demanda a confirmarlo

Voz 0027 24:14 pero este paro no ese ese párrafo manipulado no paso de traductor jurado

Voz 1758 24:19 pues mire eso es una de las personas cosas en la demanda como le digo tiene detenidos parte si está de acuerdo hecho está duplicada tiene una primera parte de veinticinco páginas en francés en la hay hasta once extractos escritos orales del magistrado que se traducen al al francés de esos once tienen en los anexos del documento la referencia a la original y la traducción jurada

Voz 0027 24:40 de esos once se disculpe porque se acortaba hoy el teléfono de once cuántos

Voz 29 24:44 a la referencia de la traducción jurada diez todos los demás vaya usted suelo

Voz 1758 24:50 Alex exactamente este es el único en el que el documento original echando presentan dos versiones en la misma versión ningunos uno otras de otros el primero en castellano el original y el segundo en el que ya tengo una coletilla de estos se puede traducir como dos juntos y presentan una traducción que está completamente manipulada además sino compara esa versión con las con las otras son diestras erupciones la primera acción traducida sino francés porque si teniendo ha sido traducido fronto autor esta no está en apenas once líneas tienen diez o por lo menos diez errores gramaticales y que claramente no cometería con francofono se nota al igual que esa frase que este para reducir una persona hispanohablante además uno luego a la segunda parte de la demanda es decir taparse la aparecen traducida que jurado cuando llegue cuando llegue a esa parte en obviamente pues el autor observa que existe un bastón que sea no francés cuando es aduce al al castellano pues el primer Gobierno de tener igual el segundo del francés al castellano si hubiera hecho la traducción subir a mí la versión española que las dos son distintas pero no las revueltas jurada o Pipe era el primero de tal manera que no se ve la diferencia pecie imagínese usted si este texto francés Lole es simplemente personas francófonas o el juez no se detectaría en el en el amaño si los españoles leen sobre la versión en español poco brillan en la mañana sugiere que hay una cierta estrategia que permite precisamente que esto no se detecte

Voz 0027 26:26 usted cree por lo tanto a que fue una manipulación a conciencia para manipular a los jueces belgas

Voz 1758 26:31 en la medida que es probablemente Un delito yo no me atrevo a acusar a una persona sin tener más pruebas y análisis de la declaración lo que sí puedo decir es que es altamente inverosímil que éstos sean sean sea casual pruebas insisto no es un error cualquiera o un punto una coma o un ambiente algo que hace dijo y además confirma precisamente los resultados las las tesis de los demandantes es muy probable que esto sea casual

Voz 0027 27:00 decía usted que esto puede considerarse un delito claro la alteración de las pruebas eso de la demanda que se le entregó al juez puede implicar falsedad procesal

Voz 1758 27:08 ciertamente además hay bastantes elementos en en en el documento que sugieren que que esto no puede ser casual hay demasiadas demasiadas casualidades Si ya es difícil creerlo pero bueno serán ellos los que tienen que defender absolutamente

Voz 0027 27:21 él quiere hacer una pregunta José Mari Calleja si en primer lugar

Voz 1093 27:23 enhorabuena porque esto demuestra que el ciudadano concreto a pie de calle es capaz de una situación de de repercusión política innegable y en este caso internacional incluso y luego la otra cuestión es por el

Voz 0027 27:37 qué tipo de datos que usted Hay por como se ve que semana

Voz 1093 27:39 ha con el con la las palabras que es la la herramienta que tenemos está claro que hay una que ha habido una intención que ha habido una manipulación no es una mala traducción ya sabemos que traducciones tradición en este caso no en este caso la manipulación directa con una intención que viendo la catadura un poco de la persona a la que le puede beneficiar que es el el señor huidos de la justicia pues de Mon pues está claro que es provocar un conflicto internacional y decir miren ustedes señores belgas que son los jueces españoles

Voz 1758 28:11 sí yo creo que como pero anteriormente creo que la la la tesis de la manipulación es evidente creo que todos todos los los oyentes si ustedes saben perfectamente que las probabilidades de que de que esa demanda vaya adelante son muy muy pequeña el objetivo de los demandantes realmente es dar un momento una que necesita que sabré Bell y además sino que en las últimas semanas ve como las impute distintas piezas de información distribuidas poco a poco primero unos dijo en junio que viene a demanda luego tenemos el debate sobre la sobre el amparo al al magistrado luego se publica el primer farras for luego se publica poco a poco la la la versión de domingo a través del kaiser si ellos querían crear momento que quieren ir generando tensión y aumentar la presión durante el mes de septiembre lo que ocurre lo que ha ocurrido con estos que realmente se les ha vuelto el los dio por la culata porque efectivamente tiene una repercusión enorme porque ellos mismos habían generado esta expectativa pero nos ha dejado pues como unos embusteros

Voz 29 29:12 que levanta la mano Marisol también Marisol Hernández una duda usted nos decía hace un momento que leyéndolo sola en francés es muy difícil detectarlo pero piensa que el juzgado belga habría tenido opciones de hacerlos Arquette habría tenido la

Voz 18 29:26 la la al menos la salvedad de leerlo en tanto en español como en francés para corroborar que realmente en la traducción es correcta habría habido alguna opción ahí

Voz 1758 29:37 pues eso no se obedientes y el magistrado entiende el castellano hice le los dos textos que esto no ocurre siempre varias personas Lennon tipo documentos sentido puestas al dictamen del es aquel que que está en el idioma que que él entiende mejor y no necesariamente los compara eh creo que el objetivo y la manera en la que esa la manera en la que estaba diseñada la la la querella perdón la la demanda y hay muchos elementos y el equilibro en Twitter los desarrollar un poco más porque creo que forman parte de un plan para que cada uno se fije en lo que se tenga que fijarse y nadie se de cuenta normalmente hacía falta que una persona que habla castellano les es la versión francesa

Voz 0027 30:14 yo esto ha ocurrido porque Marquitos

Voz 1758 30:17 por lo que es un bien es un es un francés y hispanohablante que la francesa avisó bueno pues pues una barbaridad y en mi caso pues pues parecía que me de la francesa porque yo ya iba a buscar concretamente este párrafo porque me all conociendo poco el percal los de los individuos que realizan esa demanda me olía que la única manera que ellos tenían de sus si el juez belga de sigue por una razón incomprensible en declararse competente la única manera de hacer eso tensión era algo tan tan instruir esta frase de tal manera que no que aquello que el magistrado dejó realmente

Voz 0027 30:53 agradecemos enormemente que haya estado esta mañana aquí en la SER arroba como lo identifica de verdad muchas gracias buenos días muchos otros grave Argelia esta manipulación supuestamente intencionada

Voz 0247 31:06 a mí me parece gravísima lo que pasa es que no me extraña en absoluto viniendo de quién es decir puesto Amón tenemos que tener en cuenta que en el momento en que pierde la atención mediática muere políticamente este me avisó habido decirlo muchas veces llevamos lo decimos muchos no importa todo debe estar constantemente en el candelero Locke y fijaros no ahora toque Eliano volvió a explicar no como se ha ido a presentando a modo de de de de como dice de ese paratas no de capítulos la la demanda ante el juez belga y además yo creo que hay que ir un poquito más allá porque aparte la del bochorno absoluto no que esta demanda Yeste digamos error dolo sin dolo no eh genera lo cierto es que a genere fijaros la la problemática la discusión que ha generado aquí en distintos en distintas instituciones no en el seno del Gobierno entre las asociaciones de jueces el poder judicial el Consejo reitera pero es que claro hay que tener en cuenta que es una demanda civil por tanto no es penal que está poniendo en cuenta duda perdón la imparcialidad de un juez por tanto es un hecho bastante grave porque claro si se dice que es imparcial esto perdón que es parcial no se pone en duda su imparcialidad y acaba el juez acabará diciendo sí pues mira que ha habido un problema de parcialidad judicial es decir que el juez toma parte no esto tendría una repercusión de nuevo en el procedimiento en España pues evidentemente brutal pero aquí hay otros elementos que hay que tener en cuenta no Joy Jordi nieva en un artículo en la agenda pública lo cuenta muy bien Yes I el juez belga no es competente para conocer de esta demanda pero no lo es el juez belga como no lo es el juez español respecto a un juez belga y alemán ni por tanto es decir cara cada jurisdicción es única Illes digamos hacia adentro no y por tanto es competente de sus asuntos teniendo en cuenta además que dice que esto es un acto que se ha cometido en España evidentemente no porque es decir el procedimiento penal se está sustanciando en España no en Bélgica aunque el en Bélgica y dos pero aplicando el derecho civil español no el belga por tanto no hay ningún elemento más allá de que él está allí residiendo que digamos permita la jurisdicción belga entrar no desde eh por tanto esto hay que tenerlo muy en cuenta porque tanto aquí lo que se está poniendo en jaque de nuevo es la estrategia de Bush de estar cada día en el foco mediático no de ídem no moverse de ahí

Voz 18 33:42 pero sobre todo el que está poniendo en jaque

Voz 0247 33:44 qué otra vez porque así como hablamos no de populismos tenemos a Salvini tenemos a Orban y Ramón esta está también en en es decir está logrando que elementos esenciales de la Unión Europea no la Orden Europea la Orden Europea de Detención los sistemas judiciales está siendo ahí las las digamos las quiebras son los pequeños y vacíos que puede haber y los está aprovechando también para poner en jaque los valores fundamentales de la Unión Europea

Voz 18 34:14 yo uno de ellos es que cara cada jurisdicción

Voz 0247 34:17 es exclusiva y es competente de sus propios procedimiento

Voz 0027 34:20 más allá del olvido de las herramientas jurídicas Calleja tan grave y la mentira en sí porque son tan específicos todos los argumentos que nos ha dado este traductor acerca de por qué no puede ser una casualidad que justo este punto este mal traducido porque si no voluntariamente es es están profundamente grave

Voz 1093 34:43 es gravísimo porque es una utilización clara es propaganda por el hecho no vamos a inventar unos una esto ha estamos hablando de la post verdad de las mentiras bueno pues resulta que el señor pues de More ha construido con sus abogados una mentira ha construido una mentira con apariencia de veracidad isla puesto a rodar el problema de las mentiras cuando se ponen a rodar es que hay mucha gente que se las cree y esto es lo que ha ocurrido claro evidentemente tú ya le disparatada de que tú vas a un juez belga a decirle que hay un juez español oiga mire mire no empuje no que me está usted contando pero claro el la la idea es decir vamos a construir consciente deliberadamente no es un error de traducción no habían puesto el traductor de Google le ha salido equivocado es una acto mentiroso se construye una mentira se difunde la mentira mucha gente comprueba que es un que es cierto da por hecho que es cierto y si no llega a salir esta persona que sabe bien de lo son las tildes y lo que son las palabras y lo que son largas las clases pues estaríamos además mi dando por buena esa mentira diciendo bueno claro fíjate los jueces españoles como son además se utiliza un canal para distribuir esa mentira estamos ante una mentira propagandística por parte de el señor Bush Demon que como dice Argelia sino están los medios no está en la agenda no está en la política que permanentemente tiene que estar un estado de agitación como un ciclista que si no pedalea sacaba Cayenne

Voz 18 36:06 el Gobierno de hecho le habría venido muy bien cuenta ahora un jurista a un traductor perdón inicialmente para para bueno para de es desenmascarar lo que estaba haciendo cuyo hemos se hubiera ahorrado algunos disgustos pero es tan burdo lo que ha hecho el ex expresident que sinceramente va en contra suyos a se pone en cuestión toda esta estrategia de seguir estando presente en la opinión pública española y europea con con una ción pues está tan tan tan poco tan zafia yo creo que lo que está consiguiendo es justo lo contrario no es cargarse su imagen de de de hombre pues perseguido por la justicia española que que se basa en mentiras para para seguir alimentando pues esa idea de que lo están persiguiendo eso por una parte y luego puede Ed entrase con otro problema que es que si finalmente como comentaba Argelia el juez belga no se se declara como esperamos que no es competente para investigarlo pues lo que se ha iniciado como una campaña de vuelvo volver a cuestionar la justicia española pues si no nos sino sigue adelante no va a dejar a Puigdemont en buen lugar

Voz 0027 37:17 sobre la gestión mientras le ha dado voz a los suyo sobre la gestión de gobierno de la gestión que ha hecho el Gobierno de de este asunto en las últimas horas hemos escuchado al Partido Popular asegurar que va a reprobar con su mayoría absoluta en el Senado a la ministra de Justicia Dolores Delgado La Moncloa insiste en que dejado tiene todo el apoyo del presidente Sánchez tiene más recorrido este asunto de la gestión del Gobierno una vez que el Gobierno ya ha anunciado que si iba a correr con la defensa de Llarena porque lo considera una cuestión de Estado porque lo que considera es que se está se está jugando sobre Llarena un partido que va mucho más allá que trasciende que el hecho de intentar poner en cuestión la jurisdicción española tiene más he corrido políticamente que PP y Ciudadanos intenten atacar al Gobierno con esto como parece porque no tienen intención de soltar el tema

Voz 1093 38:03 hombre Pérez PP Ciudadanos van a atacar al Gobierno está claro Bardal lo que haga pero que la reacción del Gobierno respeto el caso de arena ha sido contradictoria al principio han dicho es un asunto distinto distante privado y el que se busque la vida y al final después de la presión de asociaciones incluso veíamos que provoca enfrentamientos dentro de Jueces para la Democracia desde unos que pensaban que era un asunto privado hay otros entiende que es un asunto que no se puede dejar como la de un juez particular que acomete no es que aparcan doble fila vamos no es es el el problema esto ha tenido una repercusión evidente en la política interna española hay por parte del Gobierno ha habido una primera actitud es decir es un asunto de arena que no nos compete ir un poco después en una rueda de prensa muy enfática diciendo esto es un asunto de Estado y vamos a defender a Llarena por tierra Mariaire pero a al deja una herida ahí notable que PP Ciudadanos yo creo que no deberían seguir con ese asunto porque aún más después de la de la entre esta traductor filólogo o lo que fuere ha quedado bastante clara la estrategia no Marisol

Voz 18 39:03 yo creo que no tiene mucho más recorrido político porque se ha producido la decisión que se iban a producir no que es la defensa de Llarena era incomprensible que no se produjera desde el principio que el Gobierno no ha sabido ver este tema con la suficientemente enjundia Ivonne y al final las cosas

Voz 12 39:21 mido calificando y creo que esto es lo importante pero creo que políticamente sí

Voz 18 39:25 que va a tener al algunas consecuencias para mí sobre todo en la figura de la ministra mixta sale debilitada en este tema es cuestionada a lo ha sido y bueno ya veremos hasta dónde llega a este cuestionamiento por parte de las así estaciones de jueces Si fiscales bueno habido también una tensión dentro del Gobierno que al final en la que ha tenido que intervenir el presidente hay bueno y acabar con la polémica y yo creo que lo menos preocupantes la pena Lucio de reprobación en la en el Senado

Voz 12 39:59 qué ha hecho que ha hecho el PP ellos el PP

Voz 18 40:03 se va se va a utilizar ahora a la Cámara Alta bueno pues para ejercer la primera línea de de la oposición política ahí es bueno digamos que se mata estrechar allí yo no le doy importancia la reprobación pero creo que es muy va a ser muy importante las explicaciones que ya de la comparecencia que ha hecho a petición propia y un cambio en desde ayer de Pedro Sánchez primero de alguna manera pone en cuestión marcando la la posición final de que esto es una cuestión de Estado ir luego acaba arropando al horas más tarde cuando se pide su cese he ahí el el Gobierno aquí tomó la iniciativa la obliga a comparecer irá

Voz 1093 40:42 era importante lo que ya digamos Argelia sigue

Voz 0247 40:45 hay que tener en cuenta que en el contexto actual no en el que se está achacando mano débil digamos del Gobierno respecto de Cataluña no que pese a los desaires continuos de Torra y de sus consejeros hacia el Gobierno Pedro Sánchez insiste no en que hay que bueno ir allanando el camino todo lo que sea que se perciba como dar aire y no voy a permitir que pensamos ni los suyos campen a sus anchas eh bueno pues será atacado desde mi punto de vista es un absoluto error eh porque más el PP ha demostrado estando en el Gobierno que ha sido incapaz de gestionar políticamente este conflicto con en Cataluña por tanto yo creo que debería quedarse calladito en un lado no tampoco el enfrentamiento no es la llevara nada lo que a mí me preocupa de todo esto es que el Gobierno no desde el Ministerio nadie se leyera atentamente esta demanda y en un error que parece tan burdo o no o al menos como nos lo han explicado ahora aquí en directo no que nadie en el Ministerio hubiera cogido la demanda las hubiera comparado hubiera dado cuenta de este error porque ahora imaginémonos que finalmente no se decide que Llarena se queda solo no y que el Estado no toma parte en su defensa que esta demanda es finalmente

Voz 17 42:07 llega al al juez belga

Voz 0247 42:09 a ir hay una vistilla lo que sea Llarena va o no va pero va a alguien de representación y allí se dan cuenta de que hay este elemento de mentira hombre yo creo que que el Gobierno hubiera quedado retratado no lo siguiente no

Voz 1093 42:22 bueno siempre tiene que desmantelar mucho

Voz 0247 42:24 antes todo el proceso has llegado hasta el punto de tener que ser otra vez no punto de mira de todo Europa de buen Bekele le a Justicia español

Voz 0027 45:50 de preguntarnos hasta mañana por la evolución de las conversaciones entre entre Gobierno y Podemos en concreto sobre uno de los aspectos que se han abordado en las últimas horas y en los que parece que todavía no hay acuerdo que se la retirada del copago farmacéutico para los pensionistas un copago que introdujo el Gobierno del PP que este Gobierno está dispuesto a estaba decidido a a a estudiar cómo retirar o hasta qué grado de retirar porque claro dice el Gobierno no lo podemos quitar entero para todos los pensionistas porque tendríamos un agujero de seiscientos millones de euros que son muchos millones de euros entonces quitemos sólo a aquellos pensionistas que cobran las pensiones más bajas no así a los pensionistas que cobran las pensiones más altas podemos dice no se lo quitamos a todos los pensionistas qué qué qué análisis hacéis Calleja hombre

Voz 1093 46:36 esta es la típica cuestión que cuando estás en la oposición te puedes llenar la boca pidiendo que se quite y te vas a tener a todo el público digamos a favor el copago o qué horror pero claro cuando llegas al Gobierno y echas cuentas se dice es que esto si quitamos el copago de manera indiscriminada todo el mundo porque hay gente que no tiene dinero para pagarlo y hay gente que sí tiene a lo mejor si tienen ingresos si tiene una pensión

Voz 0027 46:58 aquí hay una cuestión de fondo y además es una cuestión básica es que es más progresista de izquierdas quitárselo al todos quitarle copago a todos los pensionistas

Voz 1093 47:08 o aquellos que tienen unas pensiones lo los exista haciendo una es quitar el copago a aquellas personas que tienen menos ingresos la misma forma que cuando se dijo el cheque bebé tantos miles de euros por cada niño pues no es lo mismo alguien que no tiene más ingresos que alguien que tiene muchos ingresos osea lo realmente progresista es al que tiene más dinero no selectas el copago ya que no tiene más dinero si se le quita al copago lo que pasa es que eso contarlo así plantea un conflicto endemoniado porque entonces vas a encontrarte con que los que no les quitan el copago se van a sentir discriminados pero claro cuando te dicen es que si quitamos a todos son seiscientos millones de euros de broma pues claro yo entiendo las razones del del Gobierno que se suelen entender cuando está en juego que es más complicado entender cuando están la oposición ahora tú quedas fenomenal diciendo fuera el copago para todos ya a mí me parece más progresista quitárselo a aquellos que no tienen dinero realmente para pagarlo

Voz 0027 47:58 Argelia

Voz 0247 48:00 sí quizá sí hay un problema económico detrás lo que podría plantearse es decir de vaciamiento de de los arcas públicas lo que podía plantearse sería una una política en en gradación en el tiempo Isidro no observar a otras otras posibles medidas como por ejemplo establecer una serie de medicamentos no que fueran básico sí que después de acuerdo médico efectiva evidentemente no que fueran básicos y respecto me nada al copago no o por ejemplo otro en el que se dijera bueno pues el copago será hasta un tanto hoy si el medicamento es muy muy caro no porque sabemos que medicamentos para enfermedades sabes que son carísimos no pues que queden quede encubierto es es decir una será de de medidas junto el hecho de por ejemplo decirlo es decir lo que planteaba al Gobierno no hay que ahora Calleja explicaba no es más o menos progresista El hecho decir bueno las rentas más altas los pensionistas por ejemplo más altos no pues que no sí que sigan pagando el cupo copado las rentas más bajas no sí añadiendo estas cautelas no que ayudarían digamos a hacer que el sistema fueran más van más beneficioso para todos

Voz 18 49:16 yo creo que es indispensable eliminar el copago a las pensiones más bajas porque este sigue siendo un gran problema en este país algunas comunidades socialistas ya lo han hecho ya eliminado el copago pero entiendo la posición del Gobierno no al final las cuentas hay que cuadrar las Hinault es lo mismo que pagan medicamentos los que cobran muy poca pensión que los que cobra más yo creo que esta diferenciación hay que hacer

Voz 12 49:36 Carla icono no pasa nada

Voz 18 49:39 de esta es desde luego un punto de vista muy progresista con lo que me quedo de la reunión que está habiendo Popo con Podemos respecto a la semana pasada en que habíamos tenido encuentros donde podemos planteaba cosas imposibles e esa negociación

Voz 0247 49:53 avanzando hubo una unas como