Hoy por Hoy (29/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0325 00:11 son las diez las nueve en Canarias el presidente catalán Quim Torra asegura esta mañana en una entrevista en un medio digital que no contempla que haya elecciones anticipadas porque espera que los presupuestos salgan adelante y sean aprobados sobre los diputados suspendidos por la investigación del Supremo Torra dice que Junts per Catalunya y Esquerra ya han llegado a un acuerdo sobre cómo sustituirlos Barcelona Pau rumbo

Voz 2 00:31 Torras suaviza el órdago que lanzó hace unas semanas cuando dijo que lo normal es que un Gobierno dimita sino le aprueben los presupuestos también asegura que Cataluña Esquerra han acordado cómo sustituir a los procesados por Llarena aunque no desvela los detalles del acuerdo Porres dos recordemos que es apto provocó el

Voz 0325 00:49 hemos perdido la comunicación con Barcelona cambiamos de asunto el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado esta madrugada que ya no piensan convertir el Valle de los Caídos en un Centro de la Memoria durante su gira por varios países latinoamericanos Sánchez ha asegurado también que el Ejecutivo impulsará una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y el franquismo se acaba de referir a este asunto el presidente de Ciudadanos Albert Rivera dice que es un nuevo bandazo de Pedro Sánchez y pide al Gobierno que cierre ya este capítulo

Voz 0040 01:14 por favor cerremos esta este capítulo hagamos del Valle de los Caídos un cementerio nacional de reconciliación

Voz 3 01:20 eh cerremos está está herida en el pasado

Voz 0040 01:24 miremos al pasado con con una autocrítica con dignidad con tranquilidad con serenidad saquemos al dictador se hace falta del Valle de los Caídos porque no tiene sentido dictador tenga un homenaje en un como si fuera un héroe nacional pero por favor que el señor Sánchez hable un poquito de futuro un poquito

Voz 0325 01:40 declaraciones de Rivera en Antena3 desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica su presidente Emilio Silva ha dicho esta mañana en Hoy por hoy que si el Valle de los Caídos va a ser un cementerio civil debe ser desactualizado incluir una explicación sobre los presos que fueron forzados a construirlo en cuanto a la Comisión de la Verdad Silva señala que debe vigilar si el rigor

Voz 4 01:58 todos los que no sabía ideas conocer la verdad nos parece interesante además entre otras cosas hizo eso puede servir para que el Estado no se mucha documentación que todavía permanece oculta para los investigadores no es más discutible parece que todas las versiones no tiene que tener unos límites una comisión de la verdad poner los límites del rigor de la aplicación de los derechos humanos

Voz 0325 02:24 la ONU acaba de hacer público un informe sobre Nicaragua un país que lleva meses envuelto en las protestas de los ciudadanos contra el Gobierno y las políticas del presidente Daniel Ortega según Naciones Unidas el Gobierno nicaragüense ha violado los derechos humanos se ha hecho la vista gorda en torno a la represión Álvaro Zamarreño

Voz 5 02:38 la opresión y las represalias contra los manifestantes

Voz 0116 02:40 en en Nicaragua mientras el mundo mira para otro lado llega a decir el responsable de Derechos Humanos de la ONU en un comunicado presentando este informe han estudiado la violencia utilizada por parte de fuerzas de seguridad de milicias paramilitares en los cuatro meses desde que empezaron las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y confirman asesinatos policiales desapariciones detenciones arbitrarias masivas y el recurso a la tortura y violaciones y abusos sexuales contra los detenidos el terror generado dice el informe ha conseguido silenciar ya a muchos de los manifestantes diferentes cálculos hechos por grupos de derechos humanos o por periodistas establecen que en estos meses han muerto más de trescientas personas y hay cientos

Voz 0325 03:17 de heridos detenidos diez y tres nueve y tres en Canarias repasamos otras noticias de este día con Javier Corbacho en Filipinas el yihadismo reivindica un atentado con bomba al sur del país el ataque en el que sea útil

Voz 6 03:32 ha sido una bomba oculta en una motocicleta ha provocado dos muertos y casi cuarenta heridos un grupo autodenominado luchadores por la Liberación Islámica del van a Moro seguidores el movimiento terrorista Estado Islámico ha reivindicado el atentado la explosión se produjo durante un festival en el que se celebraba la fundación

Voz 0325 03:47 la de insultan el Gobierno de Birmania niega las acusaciones de genocidio contra los rojilla Un portavoz

Voz 6 03:53 Ejecutivo contradice a la ONU y niega que el Gobierno birmano haya cometido un genocidio intencional contra esta minoría musulmana Médicos Sin Fronteras calcula que casi siete mil rojizas incluidos setecientos treinta treinta menores de cinco años murieron durante las represalias del Ejército a esta minoría

Voz 0325 04:07 a la costas libios interceptan tres botes de goma con más de doscientos

Voz 6 04:11 inmigrado los rescates se han producido en aguas internacionales son ya doscientos treinta los migrantes que han salido desde Libia ya han sido rescatados por la Guardia Costera de ese país en las últimas veinticuatro horas entre estas personas hay más de treinta mujeres y una docena de niños

Voz 7 04:23 el deporte es hoy pueden caer los récord de España de cien

Voz 0325 04:26 doscientos metros Juan Antonio San Pedro buenos días buenos días

Voz 8 04:28 en tocar a Bruno Hortelano en Getafe por romper las marcas que él mismo posee una reunión montada para tal efecto el atleta explicaba anoche en El Larguero la razón de hacerlo en Getafe

Voz 9 04:36 es muy rápida unas condiciones muy buenas pues

Voz 10 04:38 dentro además te va muy bien por la tarde y quieras que no es todo esto afecta estamos hablando de que pueden cerca a cambio de una décima o de días mucho haciendo lo que hago

Voz 8 04:48 el de doscientos lo posee en veinte cero cuatro el de cien lo tiene en diez cero seis

pues es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista

Hoy por hoy Pau Gasol muy buenos días Pau Gasol

Voz 9 05:24 el mejor jugador de baloncesto de la historia de nuestro país y seguramente también uno de los mejores jugadores del mundo pero quizás les sorprenda que hoy no hablemos con él por esta razón o al menos no sólo por esta razón eran el treinta y uno de agosto es decir en sólo un par de días se cumplirá un año de la matanza que los rojilla sufrieron a manos del Ejército de Myanmar eh

Voz 12 05:46 casi un millón de personas tuvo que huir de sus hogares y buscar refugio en Bangladesh donde hoy un año después siguen viviendo

Voz 9 05:52 en campamentos improvisados gracias al apoyo de organizaciones como Unicef de la que Pau Gasol ex embajador desde hace quince años como embajador de esa organización Pau acaba de regresar de una visita a esos refugiados orgía en el campamento de Leda en el que viven cuarenta y ocho mil personas y en este caso como ocurre con otras situaciones similar pues conocimos el número pero me temo que ni siquiera podemos imaginar cómo es su vida tú puedes ayudarnos hacernos una idea de cómo viven estos rojillo en el campamento de la edad

Voz 13 06:22 bueno que vive

Voz 1692 06:24 a lo mejor que pueden ningún con los medios que tienen denuncia muy muy típica no después de haber pasado monos situaciones traumáticas a huir de su país por eh el ejército de Myanmar está matando a familiares vecinos sus asambleas no hay un honor forzar a irse a un país genio que los acogen este caso Bangladesh e con la ayuda de todas las interna en las internacionales humanitarias pues pueden tener al menos un pequeño refugio no porque tú tienes que ver esas tiendas donde donde ellos están familias consigue considerable número uno pues que están ahí con un buen con mantas en el suelo un calor ahora sobre todo cuando fui a buscar en época de Monzón un calor y una humedad durante Liga enorme y cuando no está lloviendo en terrenos que son de arcilla de de barro y hay muchos peligros mientras de arena si hubo alguna muerte ya durante este durante este verano precisamente por eso entre otras circunstancias son precarias son extremas y muchos problemas de atención de ayuda porque es en una crisis humanitaria a muy grande además del genocidio del que han huido en su país

Voz 9 07:47 si la situación ya es complicada si ya tienen muchas carencias las organizaciones humanitarias temían Pau precisamente los efectos de esto que tú nos cuentas de la llegada del monzón que son las lluvias torrenciales que esta zona del mundo recibe cada año y que amenazaban antes de que ya hemos entrado en temporada de monzón pero era una amenaza muy grave para la lo poco que tienen destruir lo poco que tienen estas estas Pérez buenas en estos campamentos como están aguantando los campamentos las lluvias que ya han empezado

Voz 13 08:13 bueno pues depende no

Voz 1692 08:16 otros casos Antonio inmovilizar las sus esas tiendas de plástico y ganas de bambú a zonas un poquito más estables con menos inclinación para para protegerse para que no tengan muy la peligro de muerte nada en esos campamentos concede es el crecimiento año como tú has dicho pues es casi casi un millón de refugiados en en campamentos que ya estaban a un cierto número de líneas que habían en en otros momentos que que han tenido que exiliarse el de su país pero ahora el número ha sido masivo hoy entonces claro han habido crecimientos enormes de de de de los campamentos el campo el ejemplo campamentos de balón es está ciego está cerca de setecientas mil personas graneros como es el que es el campo de refugiados más grande del mundo y entonces pues claro cuando estoy crimen tan desmesurado pues ellos intentan a asentarse donde donde pueden donde hay a otros también otros miembros de de que sueña las circunstancias son muy

Voz 14 09:20 complicado encontrar a ya te digo anterior que movilizarse para recoger localizar ciertas besos de sus tiendas Hinault que una tener con peligro de muerte en esta época de monzón

Voz 9 09:32 a lo largo de este año durante durante el año y durante nuestros programas hemos intentado hacernos eco de cuál es la situación de los orgía siempre desde aquí con nosotros no hemos tenido la oportunidad verlo como lo has visto tu sabemos que es un pueblo entero sin papeles un pueblo sin identidad a un pueblo que ha sido expulsado de sus casas en Myanmar por medio de un genocidio organizado no de hecho acaba de quedar acreditado por un informe reciente de la ONU y ahora es gente que literalmente no tiene ningún sitio adonde ir son cientos de personas cientos de miles de personas que viven en un limbo vital ilegal en campamentos precarios sí que lo hacen gracias al trabajo de organizaciones como Unicef con la que tú has viajado como es el día a día del personal humanitario en ese

Voz 14 10:11 bueno es el día a día de persona monetarios de mucho trabajo y mucho esfuerzo para ayudar a los rojilla a tener una vida lo más lo más estable posible que pues lidiando con con todos y cada una de las de sus necesidades vitales poco pues intentar mejorarlas de momento en lanzamiento de ayuda que se que se hizo bueno a secas Unicef y pues era importante para para cubrir esas necesidades durante este año inicia sobre todo cubre a la educación la higiene los programas de agua agua potable han eh el inquilinas también para poder ir al baño que no es sino que de problemas de salud de digieren en tampoco eh pues de cerca de unos veinticuatro veinticinco millones de euros ya está a día de hoy sólo sea levantado poco más del cincuenta por ciento no este que única pues que aún nos queda que se está se está portando es están consiguen ayudas está haciendo un gran trabajo

Voz 1692 11:13 pero todavía queda

Voz 14 11:14 pues una gran parte por por temporada

Voz 15 11:17 a ver si vive o recibir para qué

Voz 14 11:20 la gente posesos unos no se pierda y no ya no tengan más riesgo que ya del que ya que no están supeditados

Voz 9 11:27 pero además la situación es especialmente preocupante Pau porque de eso a cientos de miles de personas que han tenido que huir de sus casas más de la mitad Se calcula que más de la mitad son niños cuya vulnerabilidad pues hace que que la situación obviamente sea especialmente preocupantes de preocupante

Voz 14 11:42 esos niñas bueno a los niños e a veces que te mandan mensajes diversos no porque al final no tienen hoy una vitalidad enorme al niño las atención Leganés cariño te lo devuelve

Voz 9 12:00 multiplicados proporciones

Voz 14 12:02 enormes y son niños que la mano de uno de los más pequeños pues han completamente desnudos la gran mayoría de niños del campo y grandes que están descalzos tienen lo lo mínimo para para vivir en uno de los grandes problemas que tienen los rojinegros que en cuanto a la educación pues no están no tienen centros para para cubrir sobre toda la educación secundaria un gran problema con los niños de de doce a dieciocho años porque no hay educación secundaria en estos campos de refugiados y al no tenían no ser ciudadanos de ningún país no tener papeles identidad pues tampoco pueden ir a otras a escuelas de de Bangladesh no entonces eso es les preocupa muchísimo a las familias porque claro crea una frustración enorme en una edad que es crítica de crecimiento y de madurez no ella aquellas difíciles no los a la adolescencia eh entonces pues la vida de los niños los más pequeños pues hay algunas que nada que nacen de que en lo que llevan viviendo años J derecho a llevar ha habido varios varias tandas de desde el exilio o de migración hacia Bangladesh de los rojillos esta ha sido la más fuerte además crítica debido a ese genocidio pero pero

Voz 1692 13:19 la la educación en este caso es clave como la sanidad como la salud y es una de las apartados en los que se tiene que poner mucho énfasis sino esa generación

Voz 14 13:30 pues va a ser una generación ya perdida de niños como has dicho son más de cuatrocientos mil niños quinientos mil niños que están allí en en esos campos de refugiados es una situación crítica de de verdad hay que tener en cuenta en el crecimiento

Voz 9 13:44 todos estos niños y en esa educación Pau de la que tú me hablas seguramente es muy importante el papel de un colectivo que yo sé que a ti te ha llamado especialmente la atención y que son las mujeres las mujeres rojilla en esos campamentos por qué es tan importante su papel

Voz 14 13:59 bueno

Voz 1692 13:59 el papel de la mujer es y pico de es la

Voz 14 14:05 y la madraza o la matriarca abc de de de la sociedad y sobre todo en épocas de crisis no oí que las madres son un papel enorme

Voz 1692 14:18 el se presentan como voluntarias para ser líderes de la comunidad para ayudar a la a las demás familias transmitir el conocimiento que organizaciones internacionales les transmiten para poder ayudar situación en uno de los problemas también por ejemplo es el tema de las familias y las familias muy numerosas que no debía

Voz 14 14:40 fíjate a Azcona temas religiosos pues a los métodos anticonceptivos no están bien vistos claro ni son utilizados

Voz 1692 14:49 de los ni los matrimonios

Voz 14 14:53 en chicas eh trece catorce años doce años incluso a veces me que ya están establecidos entonces a partir de Sara pues si a una edad servil de la mayoría de casos pues ya empiezan a a reproducir y eso también presenta un problema no sobre todo cuando estas instalaciones bebida en este en estas circunstancias seguida pues pues claro que tengan que tengan la información que sea transmitida por organizaciones internacionales y que las mujeres de la Comunidad lideren ese esfuerzo para decir oye tenemos que ser inteligentes tenemos que reconocer la situación a la que nos encontramos Si tener precaución en estos casos para que nuestros

Voz 1692 15:34 niños no no mueran porque las las las tasas

Voz 14 15:36 es una realidad de mortalidad perdón infantil de cero a cinco años son muy altas y minutos éstas son cosas que que ellos viven yo respiran que ellos se encuentran en su día a día que a nosotros nos hace muy difícil que pasen por la cabeza porque tenemos la suerte de vivir donde vivimos tener los recursos que tenemos las oportunidades que tenemos

Voz 9 15:57 pero a allí

Voz 14 15:58 no lo tienen oí esto es su papel de la mujer están importante porque es un ancla

Voz 9 16:03 para cada uno de los claro tú como embajador de buena voluntad de Unicef has visitado a lo largo de estos quince años países con realidades muy complejas como Sudáfrica como Chad Angola Etiopía Líbano Irak con tantas situaciones de necesidad como hay como El Mundo mundo obviamente es imposible acudir es imposible prestar ayuda en todas tú cómo vuelves como persona y como regresar textos viajes a casa

Voz 1692 16:27 efectivamente llegan que le afectan emocionalmente que afectan psicológicamente yo ver realidades muy duras digitalmente no el de bueno mucho de extrema pobreza de una precariedades al

Voz 14 16:43 de muerte no incluso

Voz 1692 16:46 muy difícil de digerir pero a la vez siempre me digo pues que estoy ahí invocó para acá mentir y hacer de altavoz de su situaciones ni caerles ayuda hay que puedan tener una una posibilidad alguna oportunidad más grande de salir adelante y eso me ayuda a hacerme fuerte y a sobreponer mía a esos golpes emocionales que que vives no de esas situaciones

Voz 9 17:11 en tu caso no no se puede decir ni más claro ni más alto literalmente el monzón va va a pasar y imagino que las expectativas y los rojillos no van a mejorar para los próximos meses es importante también que recordemos que desde aquí seguramente podemos hacer algo podemos poner un granito de arena para que esta situación mejore qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer desde aquí desde la distancia

Voz 13 17:34 desde la distancia sobre todo informarnos

Voz 1692 17:36 a la información extra

Voz 14 17:39 te da el poder de actuar Beatle a

Voz 1692 17:42 la posibilidad de hacer algo al respecto no soy yo creo que eso es fundamental que por primero

Voz 14 17:51 horas ser resuenan oí dar voz a a la situación de los rojinegros Hynde en Bangladesh porque eso hace que el tema más gente pueda saber lo que lo que está sucediendo allí no

Voz 1692 18:04 el entonces ahora a través eso a través

Voz 14 18:06 a vosotros a través de más medios que el hincapié en esa situación que se hable más que tengamos ese interés ese deseo de informarnos saber que ocurre más allá de nuestras fronteras es han no se les esa empatía pues es importante y apoya a partir de ahí que cada uno pues aporte lo que lo que pueda o lo que crea o lo que sienta no en ese caso

Voz 9 18:27 sí bueno en esta parte del mundo Paco tú lo has dicho vivimos en la parte la mitad privilegiada del planeta todos tenemos mucho que aportar desde luego desde los medios de comunicación también es muy importante que contemos con voces como la tuya que al final Pau pues no eres sino nuestros ojos en una realidad que como digo conocemos numéricamente conocemos a través de las noticias pero de quién quiénes cuesta o que no es es practicamente imposible imaginar desde nuestros referentes unos referentes como sociedad occidental y privilegiada así que también tengo que agradecer de que vagas este este trabajo y que hagas esta labor por nosotros

Voz 1692 19:01 también son una suerte y un privilegio una responsabilidad de poder hacerlo

Voz 9 19:05 en mi vida de mi carrera

Voz 1692 19:07 la Degollada bastante joven que me di cuenta que mi éxito profesional es de conocimiento público que estaba consiguiendo pues podía traer a traducirse

Voz 13 19:17 en algo mucho más grande que que

Voz 14 19:21 que otra persona en este caso no a utilizarlo para para hacer un poco de altavoz implicarme en causas humanitarias importantes a los más desfavorecidos

Voz 1692 19:33 entonces bueno eso es lo que intenta

Voz 14 19:35 cero lo que hacer a través

Voz 1692 19:38 Nuestra fundación a través de mi colaboración con los hospitales pediátricos que llevo muchos años colaborando en diferentes partes del mundo sobre todo en Estados Unidos porque también aquí

Voz 9 19:50 bueno eso es como parte de mi misión

Voz 1692 19:52 en esta en esta vida que es como al cielo siendo

Voz 9 19:54 yo es una misión que cumplir pago gracias a que has hecho muy bien tu trabajo lo sigues haciendo muy bien juega fantásticamente bien al baloncesto en la mejor liga del mundo crees que te puedo hacerte un par de preguntas sobre el trabajo podemos Soler un momentito de baloncesto

Voz 14 20:07 como no quería preguntarte el porqué

Voz 9 20:10 acabamos de conocer la retirada de toda una leyenda del baloncesto tu compañero de en San Antonio del argentino Manu Ginobili que después de dieciséis años en la NBA acaba de anunciar su retirada a los cuarenta y un años como te ha hecho

Voz 13 20:22 despedida bueno un poco con sorpresa porque todo

Voz 1692 20:26 siempre todos sobre todo los aún no sacan los pues teníamos la esperanza de que el continuará no jugador que parecía eterno ya con cuarenta y un años jugando imagínate pues bueno pues ha sido pero

Voz 15 20:40 increíble histórico muy bien

Voz 1692 20:44 en hablar para para todos los que seguimos este deporte a un jugador que ha marcado una época que que lo absolutamente todo y que se merece el máximo reconocimiento por parte de todos los que sepa

Voz 14 20:58 quienes individuos que no sepan que dicen

Voz 9 21:02 porque es una persona lujo

Voz 14 21:03 es digno de admirar digno de ver

Voz 9 21:06 claro claro y además este año pues nos vamos a tener que reponer de algunas pérdidas porque Reyes Se retira de la selección Navarro también al baloncesto Pau porque viene fuerte los jóvenes pero si no tendríamos que que pues eso que lamentar muchas pérdidas importantes para para el deporte Haití este tipo de noticia situadas una pregunta ya personal te hacen como te hacen enfrentarte a tu propio Presente y futuro como jugador plenamente activo pero ya con treinta y ocho años

Voz 1692 21:32 la vida son etapas si son capítulos ibas para las avanzando oí tienes que disfrutar cada uno de ellos pero nada nada dura para siempre y bosque la clase sacaba no

Voz 14 21:44 sobre todo pues una carrera deportiva que sabemos que es una cosa

Voz 1692 21:47 penal eliminada yo siempre me alegro de los que somos capaces de de prolongar nuestras carreras muy por encima de la media

Voz 5 21:56 humano pues

Voz 1692 21:57 en cuarenta y un años Juan Carlos con virus de hecho Felipe con XXXVIII también sigue jugando aunque no voy a jugar más cosas versión vamos son casos excepcionales que pues con una gran una enorme suerte y un privilegio de poder hacer lo que más te gusta ese nivel dos durante tanto tiempo entonces yo creo que eso son ejemplos

Voz 14 22:20 excepcionales que hay que aplaudir que hay que reconocer que hay que felicitar

Voz 1692 22:24 dar y ojalá todos los jugadores jóvenes jugadores de la profesionales puedan disfrutar de su deporte durante tantísimo tiempo

Voz 9 22:33 en principio Pau podemos seguir contando contigo en la selección no

Voz 1692 22:37 bueno

Voz 14 22:37 veremos no año a año cuando estos estos niveles en el año no yo siempre he dicho en los últimos campeonatos que la ilusión la mantengo porque amo lo que hago y motivaciones muy grande siempre ha sido un gran gran motor

Voz 1692 22:52 pero también posterior que escuchaba tu cuerpo tienes que ver cómo cómo evoluciona hilillos con la temporada pues valore el hecho de poder estar y continuar con la selección que hay pero no cerrado esa puerta aún la ilusión la mantenemos y ojalá pues podía seguir

Voz 9 23:08 pues año a año renovando el contrato digamos entre comillas con la selección y renovando el contrato también con tu pro con tu propio cuerpo hoy con tu compromiso con el baloncesto y antes de que esa la retirada va esperemos que muy lejana Se se produzca tú te ves dedicando más tiempo al ámbito de lo social y lo humanitario ya sea a través de tu propia Fundación o como embajador de de fundaciones como Unicef

Voz 1692 23:28 les ese objetivo el poder a construir lo que estoy consiguiendo y una vez es todo profesional el poder dedicarle más tiempo y más esfuerzo al a todas mis y causa digamos sociales de poder invertir más más a mi propia vida anillo

Voz 9 23:49 pues Pau es fantástico escucharte hablar ya no sólo como jugador de baloncesto que quizás estamos más acostumbrados abrirte en ese tono sino también como o el tipo concienciado sensible que eres y dispuesto también a a colaborar cuando se le necesita como en este caso cuando estaba recién llegado de contemplar de primera mano la realidad del otro ya se en Bangladesh como parte de tu papel como embajador de buena voluntad de Unicef Bau muchísimas muchísimas gracias te lo decía antes por haber sido durante este rato nuestros ojos en ese campamento de Leda en Bangladesh en medio de esa triste realidad que esperamos que sea un poquito un poquito mejor a partir de ahora cuando está a punto de pues eso de cumplirse un año de esa terrible matanza muchas gracias a vosotros un abrazo grande y y precisamente cuando se cumple un año del éxito masivo de los orgías en los campamentos de refugiados de Bangladesh la ONU las Naciones Unidas han publicado un informe acreditando que en efecto por cierto de Myanmar es culpable de crímenes de guerra con intención genocida Eva oír muy buenos días

Voz 16 24:48 hola Pablo si el informe de los expertos se publicó el lunes y anoche ante la Asamblea General de la de la ONU Ban

Voz 9 24:54 bueno Guterres el Secretario General Nicky Hayden

Voz 16 24:56 la embajadora de EEUU ante la ONU y la actriz Kate Blanchet embajadora de buena voluntad de ACNUR exigieron a la comunidad internacional que tome medidas contra el ejército de Myanmar también denunciaron que la operación humanitaria con los rojillos en los campos de refugiados de Bangladesh necesitan más apoyo económico Kate Blanchet hablaba con muchísima emoción de su experiencia en el campamento de balón en Cox basar el campamento de refugiados más grande del mundo

Voz 17 25:20 ah no yo soy madre en mis hijos en todos los niños refugiados que conocí me vi a mí misma en esos padres cómo puede soportar una madre ver cómo arrojan a sus hijos al fuego

Voz 16 25:35 Comunidad Internacional denuncia también que las autoridades civiles inmorales de ese país concretamente en la que fue Premio Nobel de la Paz en los nueve

Voz 17 25:42 esta Aung Sang Suu Kyi no hicieran nada por impedir esto

Voz 9 25:46 matado que comentábamos con Pau Gasol cuesta mucho entenderlo cómo es posible que todo un país le haya dado la espalda a esta etnia les hayan echado de sus aldeas les nieguen ahora la ciudadanía

Voz 16 25:56 es muy difícil de comprender un espanto como este pero os resulta útil acudirá paralelismos históricos por ejemplo el caso de la matanza de tutsis a manos de los hutus en Ruanda en el año noventa y cuatro en aquella ocasión los prejuicios raciales históricos fueron alentados por un uso obsesivo y siniestro de los mensajes de radio aquí en Myanmar jugaron un papel fundamental las redes sociales y concretamente Facebook el informe de la ONU subraya el uso de esta red social que se ha convertido en un medio de comunicación fundamental en Myanmar para diseminar noticias falsas sobre atentados supuestamente cometidos por los rojilla y así alentar el odio contra esta minoría a partir del informe de la ONU se han cerrado dieciocho cuentas incluyendo la de Min Aung Julián el jefe militar y son cuentas que tenían doce millones de seguidores serán una fuente de desinformación masiva deliberada

Voz 9 26:44 entre los rojilla la población birmana existen diferencias que no solamente responden al al lo étnico no son diferencias solamente raciales sino que también son religiosas sí por supuesto a los rojilla son una minoría

Voz 16 26:55 mana en un país de mayoría budista pero hay pruebas de que los rojilla llevan instalados en Myanmar desde el siglo noveno sin embargo la postura defendida por las autoridades de Myanmar es que los rojilla son inmigrantes pobres originarios de Bangladesh y que por lo tanto no tiene ninguna obligación con ellos claro tampoco Bangladesh los considera ciudadanos suyos sólo los acoge temporalmente no tener país al que ir no tener ningún Estado que te proporcione los derechos de ciudadanía es algo radicalmente anti humano

Voz 9 27:21 como nos ha contado cómo nos ha relatado Pau Gasol el problema además exige una situación o una solución política el informe de la ONU sería un primer paso en el camino de encontrar esta solución

Voz 16 27:32 ojalá sería urgente como decía Pau entre este millón de personas viviendo vidas provisionales hay centenares de miles de niños que no están recibiendo educación reglada eso supone perder a toda una generación

Voz 9 27:42 nota está en el tejado de la comunidad internacional que debería

Voz 16 27:45 seguir judicialmente a los responsables de las torturas los asesinatos las deportaciones forzosas y la limpieza étnica habría que llevar a juicio a los generales nombrados en el informe de la ONU o alternativamente crear un tribunal específico como se hizo en Ruanda en los noventa

Voz 9 27:58 si hay algo que impida que esto se lleve a cabo bueno

Voz 16 28:01 China considera que Myanmar forma parte de su patio trasero rechaza la injerencia allí de Estados Unidos y de Occidente en general Rusia considera que la solución debe ser dialogada sí han pedido medidas Reino Unido que es el antiguo poder colonial en la zona también Francia Suecia Países Bajos y Kuwait Si no se hace nada como no se ha hecho en tantos otros casos como en Sudán Siria hay quien dice que la misma idea de la justicia Trans nacional estaría en entredicho así concluía su discurso Nicky Hayden y la embajadora de EEUU ante

Voz 17 28:29 la ONU el mundo entero está mirando a ver qué hacemos ahora vamos a actuar

Voz 16 28:36 por ahora habrá que seguir apoyando a las ONG sobre el terreno porque sin ellas sin ayuda humanitaria sin apoyo alimentario y educativo sin campañas de vacunación de potabilización del agua estos cientos de miles de personas sin futuro no tendrían tampoco presente

Voz 9 28:48 pues cuando está a punto de cumplirse un año de la terrible matanza de los rojizas en Myanmar irle la expulsión masiva hasta Bangladesh hoy hemos recordado gracias a Pau Gasol embajador de buena voluntad de Unicef que ha visto sobre el terreno cuál es la situación en esos campamentos y gracias a Eva pues también hemos conocido un poco más en general cuál es la situación en el conflicto esperemos que efectivamente las ONGs pero sobre todo los gobiernos a quienes corresponde tomar decisiones y tomar medidas internacionales de presión contra esta injusticia pues te ayuden a desencantar una situación que desde luego ahora mismo a día de hoy no tiene muy buena pinta en plena época de de monzones como esa ha contado a Pau en fin esperemos que hayan mucha mucha mucha suerte también mucha intención y mucha capacidad por parte de la comunidad internacional para mejorar esa realidad

la de sir Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 2 30:04 Agra cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 11 30:19 bueno no nubes

Voz 2 30:21 ambos

Voz 22 30:24 la sean hemos ganado todos

Voz 11 30:26 sí sí yo ganaba nadie perdía ahí

Voz 2 30:30 están ahí el pueblo del el

Voz 7 30:33 con niega XXXVIII votos afirmativos treinta y uno

hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 2 35:17 pero el durante el verano pues no trabaja porque su cocina Sierra para que los niños puedan irse de vacaciones bueno literalmente cierra el colegio y por tanto pues no tiene sentido que vaya a cocinar pero él estoy seguro que ya estará preparándose para volver a la rutina probablemente para introducir también novedades en su menú seguramente recuerden a Juan Llorca él es el cocinero que abandonó su propio restaurante para convertirse en chef irresponsable del colegio y del comedor del colegio Monte Soria en Valencia y revolucionar la manera de comer y de entender la comida de sus alumnos hace unas semanas Juan estuvo aquí en Hoy por hoy para ayudarnos a aclarar algunas dudas que teníamos sobre alimentación infantil y sobre hábitos saludables y la verdad es que tuvimos una charla muy interesante su visita se nos hizo tan corta que al terminar dijimos Juan vamos a volver a llamar Juan es exactamente lo que hemos hecho buenos días buenos días Pablo qué tal estas

Voz 9 36:06 pues muy bien qué tal qué tal estás tú qué tal y me pregunto qué tipo de vuelta al cole tienes es decir seres de los niños que están deseando en esas encuestas desde siempre los informativo yo quiero volver al cole porque es deseando ver a mis amigos o eres de los que te vas Sagarra la pata de la que Albert Rivera no volvería si tienes ganas hay una cosa buenísima devolverá el cole que es cuando te estrena Lápice nuevos bolígrafos libretas el olor a libro de texto nuevo etc tú también están las cosas en la vuelta al cole chaquetilla ollas un tenedor o algo estrenamos delantales sí

Voz 5 36:39 vamos renovar siempre la vajilla PSOE todos tenemos menú solo

Voz 9 36:41 cada año y en qué qué novedades así introducido en el menú de este año era llegó danos un no

Voz 17 36:47 IVA

Voz 5 36:50 llevo unos días dándole vueltas porque intentamos cada año mejorar un poquito o ver los errores del año pasado en cuanto a que podíamos haber mejorado o como los de no Sanín han no sean han tolerado por ejemplo el el brócoli atinado igual no nos ha funcionado entre este año tenemos una introducción mayo

Voz 9 37:04 por de verduras al horno de primer plato yo te puedo decir que el brócoli sea funcionado

Voz 5 37:10 sí sí sí funcionó muy bien y todo lo que se coliflor todas esas cosas

Voz 9 37:13 muy bien bueno pues que los padres de los niños ante Suiza apunten y los niños también que van a comer más verdura al horno este verano se este verano no perdón este curso la la porque quería justo hablarte del verano la última de que hablamos Juan tu defendía es que el alimentación también es una cuestión de de aprendizaje que lleva su tiempo y que tú pues fomenta desde tu puesto de de chef en ese comedor del mundo salida Valencia fomenta sexta educación tu sueles notar cuando incorporan los alumnos después de las vacaciones que vienen un poquito disparatados que les cuesta recuperar los buenos hábitos

Voz 5 37:41 no un poquito no mucho Dios es es si a ver es es lógico que por un lado es lógico que vengan y eso es ese es el trabajo en el que creo que las familias debíamos hacer cuando nos vamos de vacaciones no vamos de vacaciones y pensamos es que vacaciones todo vale y está muy bien no que que probamos helados y que disfruta con la familia hay comer otras cosas que quizás en invierno somos más estrictos claro pero no tanto un exceso porque luego la vuelta es complicada y ahí sí que por ejemplo nosotros no podemos poner el mismo menú en septiembre que vamos a comer en noviembre porque la aceptación no es la misma que ha sido un poco

Voz 9 38:13 pero lesivo Bicing claro progresivamente la hora

Voz 5 38:16 seguimos la misma filosofía en todo e intentamos que damos no hacemos que todo sea de la misma igual es saludable pero no podemos meter platos tan tan como a mí me gustaría al cien por cien la arena en septiembre porque la vuelta no es fácil no has pensado en crear una especie de cuaderno de vacaciones para los para tu salud o para los padres tu salud

Voz 9 38:35 los es decir unas recomendaciones para que mantengan

Voz 5 38:38 hago para el verano que viene si quiere ser como idea para que mantengan los hábitos saludables durante más que para mis alumnos oye sería genial para toda España y a nivel general hombre yo te voy a ser yo te iba a pedir una copia

Voz 9 38:48 si lo haces me mandas una copia

Voz 5 38:50 seguro que sí pero es que mi familia familias de las tengo demasiado ya se aburren escucharle

Voz 9 38:54 pues mira Aranda de tu familia cuando estás preparando platos cuando estás pensando en qué cosas base incorporar el menú durante el año tú haces pruebas a lo mejor con tu sobrino osó con los hijos de los amigos averiado

Voz 5 39:03 hago hago pruebas mira hago pruebas con los hay la escuchan los padres del goles no pasa nada hago pruebas con los niños del cole donde yo trabajo para cosas que quiero pensar en hacer en tanto en redes sociales para otros sitios o para mejorar en el cole quizás de aquí unos meses hago pruebas con ellos en cojo a los más mayores por ejemplo India hoy el a una comida especial para una clase un día concreto y haber cómo reciben esa esa comida o hago una clase con niños de cocina estudia aprobar unas elaboraciones distintas que no hemos hecho hasta ahora hacemos pruebas con ellos

Voz 9 39:31 con lo que viene siendo que los utilizas de conejillo de oficio está fijado este seguro a Jasper ya lo he dicho pero pero de buen rollo sí sí sí sí sí bueno de conejillo es que esto en Perú se los comería en así que en este caso es totalmente de buen remiendo caso es casi casi inofensivo serán la última que que hablamos pedimos a los oyentes que nos llamaran y una de las participantes en el programa te lanzó un reto ya nos contó que tenía dos hijas y que le gustaría pues tener una receta para elaborar un buen pan casero que no tuviera agrupen tuvo que también eres celíacos le dijese esto y me compro

Voz 5 40:03 dentro contigo al tener una receta de pan sin gluten para que puedas hacerla con tu manera de verdad

Voz 14 40:08 oye pues se hará

Voz 5 40:10 ahora porque llevo mucho tiempo dándole vueltas a cómo hacer un buen pan tampoco es que sea sencillo

Voz 9 40:14 yo Juan llega el momento tenso de la entrevista que ahora es cuando vamos a pedir

Voz 2 40:19 en cuentas que se presume vuelva presenta sabemos que no era fácil tú lo has dicho pero durante estas semanas en las que me consta que has estado investigando sobre la receta del pan sin gluten Cerezo has podido crear por fin el pan sin gluten definitivo el definitivo hay hombre pero tengo una versión muy buena y algo mucho mejor creo creo que lo que me salió sin querer que fue entre buscaba entre Paulino pan y me salió un bizcocho sin gluten sin azúcares sí que puede ser tanto sábado como dulce hombre pues tan mal no no yo no veo

Voz 5 40:51 es una Art de verdad que fue sin querer

Voz 2 40:54 interesante y lo vas a compartir a través de tus redes sociales si quieres al mismo mañana jueves mañana jueves y el sábado lo tengo que como señala que estás de vacaciones que no sabes en qué día Vives que oye que no estoy vacaciones que llevo ya un tiempo trabajando eh bueno pero no sabes en qué día Vives Illano goles como que no le vale vale vale estaba de lo tengo en la web

Voz 9 41:14 la base soy porque es un poco larga de contar no para

Voz 2 41:17 sí sí ahora podemos resumir las generales

Voz 5 41:19 la receta donde intentamos ha intentado sacar o me salió sin querer un bizcocho en el que la vuelta al cole Los desayunos las meriendas introducimos muchas veces bizcocho si los celiacos tenemos un primer grande es que lo que encuentras en las panaderías y repostería es lamentable los productos que llevan sí y eso es una acción

Voz 2 41:35 con harinas integrales con frutos secos

Voz 5 41:38 sin ningún tipo de azúcar ni ninguno de un cuadrante donde puedes optar por

Voz 2 41:42 añadirles ingredientes dulces como puede ser manzana una compota aguada verle ingredientes saldados con poseer un queso y hace un bizcocho salado o dulce claro es que nuestros oyentes se quejaba precisamente de eso Juan de que no hay productos que ya ponía nos contaba que ponía le quemaba prácticamente como si fuera practicar ese quisque ingredientes tendrá es no encuentras un buen orador en en tu ciudad creo que me Ari tenido bastante bueno sé dónde podemos de alguna manera comprar un plan

Voz 5 42:08 que esté bien hecho o en casa con la Panera hay Iggy tengo una receta que también la compartirán comida pero es no es fácil lleva tiempo y trabajo

Voz 9 42:16 on pues dinos donde buscamos recetas no cuáles son tus redes sociales

Voz 5 42:19 en Jaén Juan Llorca apuntó Juan Mayorga punto com Esta es mi web Juan Llorca en todas las sociales y Juan

Voz 9 42:24 que apuntó Instagram suele lo que promete es la web de Juan

Voz 5 42:26 no hay mucho más

Voz 9 42:29 nada es Juan hablando de pan en nuestra dieta casi damos por hecho que el pan está incluido como acompañamiento hombre Siemens el es el producto más consumido la araña comen los niños de tu cole con pan no nunca

Voz 5 42:41 no ni perdóname no no lo ni los niños ni los colegios donde hacemos el asesoramiento tampoco les ponemos el pan en la comida al mediodía

Voz 9 42:49 por tanto la pregunta es deberíamos entonces todos replantearnos la cantidad de pan que consumimos habitualmente

Voz 5 42:54 para mí se inaugura dudas es más es que el el porcentaje que de pan es muy grande y además no suele ser pan integral en desfiles peor todavía pero yo creo que sí lo quitasen de las comidas ya que es el almuerzo lo vamos a tomar en las meriendas a menos de la comida lo quitaría vamos ya

Voz 9 43:09 porque en realidad saludables saludable por muy integral que se

Voz 5 43:13 el pan no resultaría no por lo menos en exceso bueno sí si es un pan integral de verdad con con un setenta por ciento alguien integral salvable es no los aporta hidratos no entiendan a de mala no pero

Voz 2 43:24 el problema es que lo que solemos comprar no es así y además es que hay gente que va a la gasolinera comprar ahí

Voz 9 43:31 con lo que pueden pero no ya ya ya oye Juan y estaba pensando mientras hablabas digo no se podrá ir al cole De Juana comer no podremos ir no nos pensado crear un menú del día juntar ahí gira vivos con alumnos que ABC algo a los efectivos de los niños

Voz 5 43:45 teníamos el el primer y segundo año un servicio para las familias que ni siquiera llevar comida a casa pero era tanta la demanda que no me daba tiempo a cocinar tanto tanto el ministro padre de verdad

Voz 9 43:56 lo que suprimir servicios pero pero

Voz 5 43:59 duro tenemos pensado eh yo tengo dentro de lo que es en la escuela tenemos educación alimentaria con los colombianos y clases de cocina entonces en un futuro muy cercano tengo pensado abrir una cafetería restaurante asociada a la escuela donde los propios niños me llueven a cocinar para eso Li las familias pueden venir a quien quiera de la calle puede comer allí

Voz 9 44:17 es que creo que sería fantástico esa combinación tú has has una comida riquísima y tienes la oportunidad de comer junto a niños el sudor en sus horarios escolares horario de comedor Iggy además seguramente un precio razonable porque ya hablábamos el otro día de que comer sano y comer en tu cole precisamente no es no tiene porque ser caro pues yo creo que la la idea Stacey quieres un día vamos y lo probamos Valley lo contrario

Voz 5 44:39 no va a venir cuando quiera hacerlo me me encantaría

Voz 9 44:41 bueno Juan Llorca ex chef es responsable del comer del colegio Monte y en Valencia próximamente será también responsable de un comedor abierto para para padres desde comprometiendo miradas vaya que el gas adquirido el compromiso pero harán el compromiso del comedor Illán me acuerdo pero hace unos espacios de verano bueno pues si no te vamos a llamar seguramente más veces han encantado para ver qué tal te va para ver cómo sigue tu labor educativa ahí tu labor en las cocinas del del colegio Monte yo quiero agradecerte mucho como hice la última vez tu actitud que hayas vuelto a Hoy por Hoy de ese arte que tengas una buenísima entrada de curso valen igual

Voz 5 45:17 de verdad muchísimas gracias hasta pronto Juan

hoy por hoy con Pablo González Batista

