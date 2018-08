Hoy por Hoy (29/08/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0295 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 0325 00:11 son las once las diez en Canarias el ministro de Interior comparece a partir de esta ahora en el Congreso Fernando Grande Marlaska va a ofrecer explicaciones a los grupos sobre el acercamiento de presos de ETA a Euskadi también sobre la política migratoria hay de fronteras del Gobierno Cámara Baja Óscar García

Voz 1645 00:26 si el ministro comparece aquí en el Congreso a petición propia y abordará varios asuntos relacionados como apuntas con la política penitenciaria pero también sobre la política migratoria del Gobierno tras los saltos a la valla de Ceuta con varios agentes de la Guardia Civil heridos este verano también el PP consiguió el pasado lunes en la Diputación permanente que se incluyera en el orden del día gracias al apoyo de Ciudadanos y la abstención de Unidos Podemos que Marlaska explique aquí las razones del cese del coronel Manuel Sánchez Corbijn como jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por pérdida de confianza la del ministro del Interior abre la ronda de comparecencias de miembros del Gobierno aprobadas en la Diputación Permanente esta tarde está previsto que pase también por comisión el responsable de agricultor

Voz 0325 01:03 vamos ahora a Galicia la policía detenido en Monforte de Lemos Lugo a un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija menor de su pareja que además es discapacitada cuéntanos Alejandro gesto

Voz 0301 01:14 la Policía Nacional recibió una llamada de madrugada alertando de que el hombre de unos cuarenta años de edad presentaba una actitud muy agresiva cuando llegaron al domicilio el presunto agresor se había encerrado en una habitación con la menor discapacitada de dieciséis años que al salir del cuarto llevaba los pantalones bajados en la vivienda conviven la abuela la madre y su hija el hombre fue detenido actualmente permanece en las dependencias de la Comisaría en Monforte a la espera de que finalicen las diligencias antes de su paso a disposición judicial en torno

Voz 0325 01:39 a cuatro millones de niños refugiados en el mundo no tienen acceso a la educación lo revela un informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR que asegura que la cifra ha aumentado en medio millón en sólo un año Sonia vaya

Voz 1 01:51 pero los datos de escolarización de los niños refugiados

Voz 1913 01:53 desalentadores en Educación Primaria sólo el sesenta y uno por ciento de esos niños acude a la escuela en la secundario en las cifras empeoran sólo el veintitrés por ciento de los adolescentes va al instituto y si hablamos de las enseñanzas superiores hay que decir que apenas el uno por ciento de los refugiados tiene acceso a esos estudios tras dar a conocer estos datos el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados Filippo brandy ha reclamado inversiones urgentes para evitar ya que está aumentando el flujo de refugiados que otros cientos de miles de niños y niñas sumen a estas estadísticas por su parte ACNUR hace un llamamiento a los países de acogida para que inscriban a esos pequeños en los sistemas educativos nacionales

Voz 0325 02:28 en Irak al menos ocho personas han muerto y otras doce han resultado heridas al explotar un coche bomba esta mañana junto a un puesto de control de seguridad en el distrito de Qaim en la provincia de Anbar el puesto de control estaba gestionado por el Ejército y también por milicias que respaldan al Gobierno las víctimas mortales son cinco milicianos también tres civiles aunque el número podría aumentar porque algunos heridos se encuentran en estado crítico llegamos así a las once y tres diez y tres en Canarias repasamos ya otras noticias algunas de ellas las contamos con la ayuda de Javier Corbacho la ONU denuncia que la represión en Nicaragua es tan alta que obliga a huir del país

Voz 1657 03:09 según Naciones Unidas el Gobierno nicaragüense ha violado los derechos humanos ha hecho la vista gorda en torno a la represión de los manifestantes el informe confirma asesinatos por parte de policías desapariciones detenciones arbitrarias masivas así como el recurso de la tortura y las violaciones y abusos sexuales a los detenidos lado no ha estudiado la situación de Venezuela de violencia en los cuatro meses que lleva el país desde que empezaron las protestas contra el Gobierno de Nicaragua Daniel Ortega que se han saldado con más de trescientos muertos la justicia israelí

Voz 0325 03:37 legaliza una colonia judía construida en un terreno privado palestino

Voz 1657 03:41 la sentencia emitida anoche establece que el establece el asentamiento de y podrá permanecer en pie pese a haberse construido en Cisjordania sin permiso gubernamental según el Tribunal de Jerusalén los habitantes de la colonia se habían asentado en ella de buena fe no sabían que se trataba de una tierra perteneciente a particulares palestinos la colonia fue construida en los años noventa pero en el dos mil once varios palestinos denunciaron que sus tierras habían sido incautadas por la fuerza para edificar el asentamiento los pescadores británicos

Voz 0325 04:07 piden protección alarmada tras sus enfrentamientos con sus colegas franceses

Voz 1657 04:11 los altercados se produjeron ayer por la mañana a unos veintidós kilómetros de la costa de Normandía según los británicos treinta y cinco pescadores franceses rodearon a cinco de sus barcos lanzaron piedras y bengalas los regalos acusan a los anglosajones de agotar las reservas de Beiras en la zona ya que las leyes británicas es permiten pescar durante todo el año y los franceses sólo pueden recoger las entre mayo y octubre estar tensiones han incrementado este verano a raíz del Brexit por lo que los pescadores el Reino Unido

Voz 1578 04:36 en el amparo de la Royal Navy Brasil después

Voz 0325 04:38 el a su Ejército en la frontera venezolana para reforzar las

Voz 1578 04:41 seguridad el presidente del país Michel Temer ha incrementado el papel de las tropas del Estado en el estado de Roraima fronterizo con el de Venezuela con el objetivo de garantizar la seguridad ante la llegada de miles de venezolanos en los últimos meses

te voy aquí mientras esperábamos a que fuera nuestro turno mirando atentamente cómo se desarrolla este de las noticias reúne tiene un poco de teatro la radio tenemos nuestro en tenemos nuestro momento de estreno estamos esperando un poco que nos llegue nuestro turno para entrar entre bambalinas lo estábamos aquí de pie se parece un poquito no

Voz 0812 05:57 la magia de la inesperado

Voz 1578 05:59 Il el riesgo del directo en la cuerda floja esta red que salieron que en vuestra casa más tenéis que memorizar

Voz 1 06:08 yo no es prometer presión pero qué tal llevas tú lo tuyo porque fines estreno hoy esta noche

Voz 0812 06:14 esta noche sí sí

Voz 1578 06:17 todas estas aprovechando dime la verdad estás aprovechando para repasar mentalmente te da igual lo que te pregunta cómo te estás Sufrategui que tenía yo que decir repasar

Voz 0812 06:24 Dios no perdió sería una tortura sí que me he pasado un poco esta noche como me despertaba hay de pronto pasaba el texto recordaba lo que había ocurrido ayer en el pase estaba dándole vueltas a a todo poco si está muy presente todo esto todo el rato pero no tenéis esa ya no ibas

Voz 1578 06:41 secta o hay ensayo general no no no ayer fue

Voz 0812 06:43 deseo general hoy hacemos a función ayer vino

Voz 1578 06:46 aquí estuvo sentado en esas mismas sillas hoy Berria tú que por la noche que es el director de la pelea en las estrías y por la noche tenía estreno de su película el preestreno era que era en Toledo y yo le preguntaba cómo estás porque claro para las obras de teatro también exige una preparación muy larga pero las pelis a veces tienen un proceso de años y en su caso además es una película casi sobre el mismo sobre su infancia cedería me decía bueno pues tranquilo porque yo ya la he hecho claro entonces para él es un poco más fácil este momento pero yo creo en vuestro caso todo está por ocurrir

Voz 0812 07:13 sí sí es cierto cuando nuestra nueva película dice es que el trabajo ya está hecho no pudo modificar nada y te pones más nervioso por la respuesta el público porque no sabes muy bien qué bueno cómo va a llegar a tu gente pero a y en un estreno de teatro todo está por hacer hay un trabajo previo pero hay que hacer

Voz 1578 07:35 en esa hora concreta y además hay una diferencia nada sutil que es que los directores de cine y los actores de las pelis cuando hacen un preestreno normalmente terminan y se van a una fiesta Gorriz estrena una hora es ya tropieza de que al día siguiente tiene que hacer la misma obra de teatro otra vez

Voz 0544 07:52 igual aquí está nuestra engordarán

Voz 0812 07:54 no no es imposible mantener este ritmo así que te puedes tomar un vino porque es cierto que hay hay funciones que que requieren bajar un poco toda la adrenalina es lo más difícil al final al acabar una función colocar todo eso el porque de hecho más que nada a los actores dicen que son nocturnos y que no te puedes dormir pero no porque has pasado ponerse

Voz 1578 08:17 con el con la adrenalina irme

Voz 0812 08:20 ciencia tiene que colocarse todo eso para poder relajarte y volverá tú a tu vida

Voz 1578 08:26 fíjate porque me me gusta escuchar hablar porque obviamente no es ni mucho menos tu primer estreno de teatro pero da la sensación de que es como si lo fuera sea que cada cada estreno tiene un puntito de primera vez

Voz 0812 08:35 claro siempre que una siempre es la primera vez al alumnos de ese espectáculo parece como si todo lo demás que hubieras hecho está ahí porque te está sosteniendo de alguna manera pero lo lo importante es lo que ocurra esta noche

Voz 1578 08:48 cuando uno actúa se sube a un escenario con un texto que lleva seguramente semanas o meses sino preparando el el primer momento es como un poco de contención de a situar me voy a ver cómo está todo o al revés es una explosión de aquí me vacío porque vengo con esto vengo dándole vueltas y éste es mi momento

Voz 0812 09:05 no depende del espectáculo en el caso de este es un espectáculo en el que el público ha tiene muy Chava participación y y la tensión se vive porque estamos muy desnudos eh a Cuarta Pared dos eso significa que todas de cara al público a nunca sabemos lo que puede ocurrir que el desarrollo de la obra

Voz 1578 09:31 depende de lo que ocurra en el patio de butacas por lo tanto

Voz 0812 09:34 la decisión del Kubrick y por lo tanto que de alguna manera todo

Voz 1578 09:36 va a ser distinto para vosotros exacta que supongo que eso también añade emoción aún trabajó como el teatro que en el fondo como oficio también tiene un punto de rutina

Voz 0812 09:44 sí bueno la dificultad no yo creo que los grandes lo que consiguen es que cada día ocurra como si fuera nuevo claro cada día en el presente en ejercicio que ha hecho Alex al proponernos el hablar a la gente directamente a y como cada día es una persona nueva es una persona nueva la que tienes que convencer de verdad claro y eso te obliga a estar muy muy convincente muy muy real porque si no te puedes relajar no no tú ves en la cara de alguien estas convirtiendo no con lo bueno y con lo malo

Voz 1578 10:18 Irene Escolar es seguramente una de las actrices más sólidas de su generación ya saben que de casta le viene al galgo a sus veintinueve años ha trabajado en decenas de montajes teatrales en más de quince películas y cuando Irene llega a casa cuando llegue a casa esta noche después de la función tiene un Goya esperándole en alguna estantería esta noche Irene está de nuevo de estreno el montaje se titula Un enemigo del pueblo Ágora estará en el Teatro Kamikaze de Madrid hasta el siete de tú nuestra propia no solamente estrenáis función sino que además inaugura isla temporada en el Pavón Teatro Kamikaze que se ha convertido en una de las salas que mejor programa de Madrid probablemente tu ya has estado en ese teatro con Black Bird con leyendo a Lorca ahora estrenase Un enemigo del pueblo en enero estrenará sus hermanas junto esta un poco en la actriz residente como

Voz 1 11:12 los Illes en las discotecas ojalá hay dicen que igual me ponen una cámara el camerino ella Felip porque el equipos maravilloso y estoy feliz de tener un lugar en esa casa sin duda

Voz 1578 11:22 claro además tiene que tener muchas ventajas repetir mucho en teatro porque aunque hoy si el primer día sabes dónde está todo perfecto que es las luces el baño que está al fondo a la derecha bueno esos en todas partes

Voz 0812 11:30 te entrenas en ese teatro que ya sabes bien cómo funciona la sala hay de pronto todo está y muchos recuerdos y muchas cosas entoces sí

Voz 1578 11:37 te escucho decir una vez no sé si no sé si lo he leído te lo escucha en alguna entrevista que tu sueño como actriz lo tu sueño Principe era que alguien pagara una entrada por ir a verte que alguien tuviera pues ese dejarse dejara pasta por por entrar al teatro solamente para verte interpretar qué piensas ahora cuando Tales del escenario Yves un teatro que está lleno de gente cumpliendo cada uno de ellos cumpliendo un sueño

Voz 0812 12:01 además al hecho de que para mi era muy importante que alguien llegará conseguir que alguien quisiera pagar no sea invertir su tiempo y su dinero en venir al haber una obra de teatro apoyo formaba parte a que obviamente no será el caso de todos los que vengan a ver las funciones eh qué hago pero a a todo un logro y bueno si lo he conseguido aunque sea un poco pues me hace muy feliz

Voz 1578 12:28 bueno pues suponemos que esta noche lo vas a volver a conseguir ahora vamos a ir un momentito a publicidad y a la vuelta seguimos charlando sobre el tema de la obra Un enemigo del pueblo ahora que es un tema por cierto interesantísimo y además muy poco

Voz 0812 15:35 bueno creo que el reto más complicado era conseguir generar lo que en el siglo XIX Ibsen consiguen noruega que es un gran revuelo en el en la sociedad de ese momento por todo lo que plantea la función que tampoco quiero destapar del todo para que pueda la gente a comprobarlo creo que lo más difícil era conseguir que ocurriera eso en el siglo XXI en una sociedad en la que estamos muy acostumbrados a a que se genere pone polémica por todo a que bueno que que que ya casi nada no sorprende no o no sin incómoda del todo conseguir como hace Alex que el público se sienta intimidado incómodo que haya provocación e inteligente para colocar al espectador en un lugar y recibir la función de otra manera es para mí es muy brillante que ha conseguido muy difícil de hacer

Voz 1578 16:26 lo ha hecho a través de una historia que habla sobre una compañía de teatro que tiene que depende no puedo

Voz 0812 16:31 no no no si Prost expuso para intentar como en lo que quieres que cada uno haga nuestro caso nos dedicamos al teatro se ejemplifica que no en en en algo es un ejemplo de pero se sigue manteniendo la trama original del simplemente que todo lo que hablabas necesario y si la la ética frente al a la al

Voz 1 16:53 pero el dinero la secular

Voz 1578 16:57 que bueno quizá ex utilizó este ejemplo porque él mismo se tuvo que enfrentar a un dilema ético importante no hace demasiado tiempo Álex Rigola como muchos de nuestros oyentes saben era director de los Teatros del Canal hasta que decidió dimitir porque había sido nombrado por el Partido Popular el mismo partido que a su juicio pues había provocado o había sido el último culpable de las cargas policiales violentas de Barcelona del veintiuno de octubre a Ci U mí me imagino que bueno que eso tiene mucho que ver en el germen de de la obra para Alex

Voz 0812 17:25 no habíamos hablado mucho de esto concreto pero sí que ayer leí una entrevista de el creo que es lo mejor no que sea él quien hable de esto pero que decía que no es en concreto esto no que él se enfrenta muchos días en su día a día a decisiones que éticamente son complicadas de

Voz 1 17:45 de tomar de tomar Iker Iker lo que él pretende

Voz 0812 17:47 a cada uno se cuestione esto en la en la función no es su labor no es dar respuestas y generar muchas preguntas yo creo que lo consigue muy bien en esta función todo el mundo que ha venido se queda por lo menos dos horas debatiendo después por lo menos

Voz 1578 18:00 eso justo te iba a decir si es de estas obras que te ibas a la cena

Voz 1 18:03 sí sí sí sí sí sí bueno al Lacen Hay al desayuno verá esto

Voz 0812 18:08 sin duda sin duda porque ya te digo que que que claro que que hay una una manipulación para conseguir que la gente se coloca en ese lugar pero es una manipulación a hecha a propósito para que la gente luego haga más profundamente esta reflexión

Voz 1 18:25 sabes que es consciente es consciente y así

Voz 0812 18:28 mío que es así pero porque también hay un tiene mucho que ver con con con la política no yo por ejemplo hago de la alcaldesa que es otra de las de otra de las cosas que cambia Alex en esta adaptación de la obra original de Ibsen y como se ha hecho hasta ahora el personaje que interpreto yo lo interpreta a un hombre como de sesenta años que es el malo de la historia digámoslo así no es muy diferente a lo que hemos intentado hacer conmigo aquí haciendo de la alcaldesa o no de la política en este caso porque lo importante es que estuviera en las dos posturas que se defienden muy bien equilibradas y así se genere más debate todavía

Voz 1 19:06 es decir que eres un poco la mala no no no

Voz 0812 19:10 Alex no les gustaría que dijera que soy la mala porque él quiere que que dentro de lo que tengamos que defender o sea lo más lo más convincente posibles os lo lo interesante no y no jugar nunca ser el malo siendo

Voz 1 19:23 las respuestas sí sí no no no

Voz 0812 19:25 no evidenciar mucho Alarcos es uno no es malo porque si nunca lo es es más complejo que todo eso

Voz 1 19:30 sí incluso

Voz 0812 19:33 cuando cuanto más convincente tienes que ser en algo con lo que no estás muy muy de acuerdo entiendo porque yo no me dedico a la política pero más lo más inteligente creo que es cuanto más humildad tengas al defender esta propuesta será más fácil que te la compra claro no creo que en eso Alex ha sido muy acertado a llevarlo por ahí como persona

Voz 1578 19:51 ha conseguido el efecto me refiero tiene como actriz y como personas han conseguido ese efecto en TIC tú también has tenido que replantear durante estos días de preparación tu propio concepto de la ética

Voz 0812 19:59 es lo bueno que tiene el teatro en general cualquier vertiente artística no que uno se puede plantear un día los ensayos estábamos ahí todos hablando fervientemente sobre bueno sobre todo esto no hemos leído un libro de del filósofo y profesor Jason que se llama a contra la democracia que son libra del que se ha hablado mucho ahora hemos puesto sobre la mesa gracias también a que Israel Elejalde estudio Ciencias Políticas que también sabe mucho de política todo lo que muchas cosas encima de la mesa hemos hablado mucho de política de ética ir de nuestras propios acciones en el día a día y claro hace que cuestiones constantemente es muy muy bueno

Voz 1578 20:37 parece John no la hemos visto pero parece una de esas obras que deja muchas preguntas de las que responden no que deja muchas preguntas abiertas que de hecho las sólo la sinopsis de la obra que aparece en la ficha técnica hay más preguntas ahí que en el teórico del carnet de conducir así que he pensado que podríamos hacer contigo en juego lo usan además una dinámica que también se utiliza durante la obra tiene sobre la mesa dos trocitos de folio en un opone si en el otro ponen no vale eh yo te voy a hacer algunas preguntas de las que se formulan esa ficha técnica sólo las que se pueden responder o no no hace falta que me des ninguna explicación puedes a poner levantando el folio y además de hecho ni siquiera lo vas a tener que decir tú porque hemos conseguido un efecto de dice si yo lo que hice no para que tú no tengas que mojar desde puedes dar tu opinión sincera casi te diría anónimo vale vamos a empezar con las preguntas insisto es de la ficha técnica sin trampas crees que somos realmente libres

Voz 1 21:27 no vale unos autos en juramos sí

Voz 1578 21:33 es legítimo votar pensando más en los intereses propios que en el bien común yo tengo derecho a vender mi voto vale como está gustando el juego te voy a proponer que sigamos un poco con temas ya abiertos del debate público vale si no sabes tú responda colarnos por ejemplo formas parte de ese treinta y tres por ciento de españoles que según un estudio que conocimos hoy se ve las botellas del minibar y luego las rellena con agua o consumo crees que Courtois debería ser titular en la portería del Real Madrid

Voz 1 22:09 sí sí sí

Voz 1578 22:15 este acuerdo debería el Valle de los Caídos convertirse en un parque acuático con cambiar su nombre por el Valle de las caídas

Voz 1 22:23 sí

Voz 1578 22:25 más que es el de Tesla tú crees que debería irse a Marte aunque sólo sea para dejarnos un poco en paz aquí en la Tierra debería estar prohibido enviar audios de whatsapp de más de dos minutos de duración si tenía algún sentido y hablando de kamikazes que los pilotos japoneses kamikaze se pusieran casco

Voz 1 22:42 a veces no vale seguimos con la entrevista vale pero sí vale muchas gracias Irene bueno la hora recordemos que se titula Un enemigo del pueblo Ágora

Voz 1578 22:58 Martes escenario Llanos ha citado a alguno de esos actores Albert con Israel Elejalde con Óscar de la Fuente y con Francisco Reyes todos ellos dirigidos por Álex Rigola tu relación profesional con Álex es ya de largo recorrido dura ya diez años Él fue quien te dio una de las oportunidades que te cambió la vida te escogió entre muchas chicas para protagonizar Días mejores también trabajáis juntos en el público una obra que tuvo por cierto gran repercusión social como mucho del trabajo de Rigola estuviesen rock'n'roll en Banias recientemente siempre se suele decir esto a la inversa pero podríamos decir que al tu director fetiche

Voz 0812 23:31 pues mira a lo largo de mi carrera he tenido la suerte de trabajar con directores muy buenos ya vi con muchos de ellos he tenido la suerte de repetir pero sí es cierto que claro Alex y yo llevamos cinco espectáculos juntos que me ha visto crecer que yo también le he visto crecer a y que hemos hecho una evolución artística muy a la par el también fue el director de la Bienal de Teatro de Venecia durante casi siete años haciendo una labor allí maravillosa a mí yo tuve la suerte de hacer muchos talleres de formación a Venecia cuando él era diré

Voz 1 24:02 y lo que consiguió generar allí

Voz 0812 24:04 fue tan increíble para todos los estudiantes directores europeos que también ha contribuido mucho a mi formación profesional entonces sí por supuesto que es para mí alguien muy especial y con quienes pero seguir trabajando mucho porque me entiendo muy muy muy bien con él

Voz 1578 24:21 no sé si es tan habitual en teatro como define pero en fin esto están Dempsey de actor director son actriz director son muy muy muy habituales ahí tienes a Tim Burton ya que se lo digan a ellos Bonham Carter también qué crees que el teatro también son eficaces es decir conocerte esa confianza que da el haber visto crecer

Voz 1 24:36 duda a la hora de poner en marcha exportar mucho

Voz 0812 24:39 es mucho generar a mí me encanta generar familias y además trabajar con gente afín que debe maneja los mismos lenguajes que tú y que tiene los mismos referentes porque te entiendes mucho mejor es más fácil llegar a lugares más alejados de lo que estás acostumbrado a hacer o incluso profundizar más en ellos

Voz 1578 25:00 generar Familia quiere que escuches un un audio porque un enemigo del pueblo antes de llegar al teatro adaptada para el Rigola fue un telefilme en Televisión Española que se estrenó en el año ochenta y uno y en el que quizá reconozca a un apretado

Voz 1 25:11 están los niños Tomás piensan las consecuencias muchos aplastar nombre tu tía Irene Gutiérrez Caba si me abuela

Voz 1578 25:22 tú eres mi abuela

Voz 0812 25:24 Julia es mi tía abuela esto es que estuvo el otro día

Voz 1 25:27 tío abuelo yo también en este en este programa conocidas la peli la habías visto bueno es un estadio

Voz 0812 25:32 bueno sí sí sí la conocía he que mi abuela tuvo un gran éxito con esta función si así me lo han recordado

Voz 1 25:39 no para que yo también esta señora

Voz 0812 25:42 ah no la lo que lo que reflexionaba el otro día es que claro mi abuela en la la función a CD la mujer de esto coman que son personaje que aquí ha desaparecido en cambio el personaje femenino lo he adoptado de alcaldesa

Voz 1 25:58 sí lo hago yo entonces hacemos personajes muy diferentes

Voz 0812 26:00 función cuando mi abuela lo hizo creo que era impensable el el el que una actriz interpretara el personaje al rival en el nombre entonces es bonito ver cómo evoluciona en la sociedad y a su vez cómo evoluciona el teatro también no queda que va a la par por supuesto a la par evolucionan a la par entonces es que no sea el reflexionar otro día pensé mira cómo cambia todo pero qué interesante

Voz 1578 26:25 pues mira hemos habló de familia hemos hablado de mujeres y hemos hablado de cine y tú tienes aquí otra vez los papelitos que quieres que saludemos a María Guerra que se ha ido a a Venecia y que nos cuente cómo ha ido la inauguración del festival emparejado dar levanta el papelito si María Guerra buenos días

Voz 1 26:40 hola qué tal Pablo o el ADN buenos días Bella María o en es diez veces pero mira cómo se como Salomón Tamariz que siempre

Voz 1578 26:48 coincide que vuelve al cole con el festival de verlo

Voz 1 26:50 sólo hay Pepa Paula tal

Voz 1457 26:55 somos como bueno vamos a ver aquí en el mundo de la radio parece que los del carrusel trabajan pero nosotros solamente estábamos en la playa entonces igual que los de Carrusel se han ido a Moscú pues nosotros nos venimos dónde está la feria y la feria instalada en en Venecia

Voz 1 27:09 los giros estarán generando

Voz 1457 27:11 desde estamos aquí en la sala de prensa a las ocho y media de la mañana ya hemos visto la primera película que les recomendamos con muchísimo interés a Iker Casillas porque se merece entidad

Voz 1463 27:23 claro porque es sobre el el primer hombre que pisó la luna Neil Armstrong el astronauta es Ryan Gosling haciendo de un astronauta pues que casi perdóname me voy a hacer voy a criticar este actor latino

Voz 1 27:34 vale vale menos mandó mulo mueve mueve el gesto osaba da igual lo que les da igual que llegue a la Luna que bajen al real que tienen

Voz 1457 27:42 el gesto inamovible hombres que es un personaje como como si fuéramos

Voz 5 27:47 no sé no sé que es un híper tímido

Voz 1457 27:51 es una historia que solamente sobre su vida personal Lasalle sobre cómo él ha durante una década estuvo el luchando para ir como su familia tuvo que aguantar a este señor que debía hacer pues pues osea es un tímido patológico sale costaba decir dos palabras seguidas y la verdad es que bueno pues que es maravillosa en la película es Claire hoy la madre y entonces ella se lo devora de hubiéramos preferido que ya fuera en las

Voz 1 28:16 hombre es un poco complicado la peligran no muy esperada porque del director del Alain de también a sí

Voz 1578 28:22 él os ha gustado más allá de que los sherpas

Voz 1 28:25 es decir no es decir porque estamos embargadas si estos peor que

Voz 1463 28:28 los desahucios e no podemos hablar de crítica

Voz 1 28:31 ni siquiera vamos decir que Ramos perdió ya habéis dicho que veremos si no mueve la cara osea que esos pero bueno dijo

Voz 1463 28:40 hemos que es un registro muy diferente al que habíamos visto el al Andy en su primera película en White plas sí que tiene muchas cosas de de de él de su cine el éxito o la familia no cómo compaginar esas vidas pero

Voz 1 28:53 pero no podemos serlo no es Kubrick podemos decir también informativamente que no permitirme que se pregunte de otra manera entonces porque el BNG ha convertido ya en la antesala de las salas de los Oscar habéis notado un poco de olor académico

Voz 1578 29:07 el olor a premio así

Voz 1457 29:09 bueno de hecho el preside bueno el año pasado ganó la forma del agua que que bueno que ganó el Oscar

Voz 5 29:15 en los últimos años Gravity eh

Voz 1457 29:17 han han pasado han pasado por este festival que ha estado durante unos años como a punto de de de hundirse no Ike la cercanía los Oscar italiano y la armada mexicana lo ha reflotamiento de la característica de este festival es que este año Netflix que fue vetado digamos que por Cannes pues vuelve con todo su poderío di todo lo que rechazaron cal viene aquí y entonces entre lo más esperado es la última película de Alfonso Cuarón que se llama Roma una película en blanco y negro sobre su infancia en México

Voz 1463 29:47 tú pues tiene las va a ser un festival muy interesante y veremos si una película que puede haber usted en la en la tele va a ganar el Oscar y luego por ejemplo de una película que huelen mucha Óscar todavía no la hemos visto que es que es un régimen de rímel ex con el Lady Gaga y Bradley Cooper si es verdad pues que tiene todo para para acabar en la carrera de premio

Voz 1578 30:07 es lo que hay es poquita presencia femenina no

Voz 1 30:10 por eso pasarnos de Irene necesitamos Irene vente a Bennett yo también creo que debería

Voz 0812 30:15 estará en Venecia ha presentado una película es cierto Irene

Voz 1 30:17 debería enseñar porque ayer María Guerra dice que está trabajando que están preocupadas me mandó por error una foto a mi whatsapp Pepa Blanes y quiero que la veas cubismo juzgue es como de expresadas esta eh pero bueno vamos a salga esto taxi acuático muy y todo el mundo sabe esas caras de felicidad la reconoce

Voz 1457 30:39 nosotros somos como los camareros de de de alta alcurnia no alguien que les sirve la cena George Clooney evidentemente está viendo el talento y entonces eso te hace estar disfrutando porque estás en el mismo salón que el George Clooney eso no significa

Voz 1 30:54 lo que tú luego celdas con ellos que te hable

Voz 1457 30:58 yo la verdad es que nosotros disfrutamos de todo eso y porque porque decir que que no estamos súper condenadas quería volver al tema de lo de las mujeres para que Venecia que es súper practicó uno aquí han pasado ampliamente de lo del mi tú solamente hay una mujer directora en todas las secciones City

Voz 1 31:14 exactamente osa que va a ser muy difícil

Voz 1463 31:16 que una mujer gane el León de Oro sólo hay cuatro directoras que han ganado el León de Oro

Voz 1457 31:21 bueno está muy bien para estival pero son poquita en el Call me lo han tratado en Cannes no lo han catado una cosa también interesante es que el ex presidente uruguayo José Mujica el PP es estrella tiene dos películas una como es el protagonista de un documental que hace Kusturica luego es protagonista de una bueno una película de ficción

Voz 1463 31:43 protagonizada por Antonio de la Torre que hace de de Pepe Mújica en los años en los que estuvo detenido torturado y casi desaparecido en las cárceles de Uruguay e muy interesante así que esperaremos que es curioso que la gran estrella son político de ochenta casi ochenta años hace más político de un país pequeñito en latinoamérica bueno quiero decir también a los oyentes esto mi madre no lo puede ver porque no sabes apenas me escucha pero que que Pepa está haciendo un streaming no sé por quién en Instagram de la sala de prensa pues que lo veáis este lunes sala de prensa un palacio de de la época de Mussolini que tienen unos techos como de de quince metros es una cosa tremenda

Voz 1457 32:20 la verdad es que Italia tiene esa cosa sorprendente no que que de repente estás aquí te da la sensación de que va a venir todo un ejército a echarte al al mar

Voz 1 32:29 pero hoy tenemos a verte al teatro por y para cuando volvamos

Voz 1578 32:33 adiós María hay Pepa muchísimas gracias

Voz 1 32:35 fruta no nos hecho nos echan la sorpresa

Voz 1578 32:38 tiene pero os tengo que echar yo no porque belga pero

Voz 1 32:40 dejando hay mostró el indie de las eh amigo

Voz 1578 32:44 hablar con Toni Garrido aversión un huequito valen un abrazo disfruta del festival Irene Escolar muchísimas rescate también recuerden que esta misma noche se estrena en Madrid Un enemigo del pueblo ahora una hora de teatro que propone un debate muy necesario y que estará en el Pavón Teatro Kamikaze hasta el próximo día sí

Voz 1 32:59 octubre el debate real bueno claro que hay que debatir adelante podrá expresarse esto de los cartelito Espasa exacto no no vais a sacar a bailar yo que la gente no tenga miedo tampoco de tímido encontramos pues ya está no van a ser cantar solamente opina gracias Irene Blue González Batista Pina se llega hasta

Voz 0295 38:39 también en cadenaser punto com Pablo González Batista

Voz 1578 38:47 esto a estas alturas esto qué les voy a decir es casi una perogrullada pero el flamenco goza de una salud estupenda se está consolidando como un lenguaje absolutamente universal gracias también a que cada vez hay más embajadores de este arte que triunfan tanto dentro como fuera de nuestra afronta

Voz 0812 39:01 las

Voz 1578 39:07 uno de esos embajadores sean Jesús Carmona es bailaor flamenco guíen su currículum pues puede presumir por ejemplo de haber sido primer bailarín de primer bailarín del Ballet Nacional de España de haber zapateado para las mejores compañías de nuestro país con Rafael Amargo con Antonio Canales con Carmen Cortés de haber Corea coreografiado y dirigido sus propios espectáculos que desde que el New York Times le haya bautizado como el nuevo fenómeno del del flamenco y por último a principios de este mes Jesús Carmona ha sido reconocido con los premios a Mejor Artista Internacional y Mejor Producción Internacional de Danza por su espectáculo ímpetus en los Latin Yukiya Awards de dos mil dieciocho muy buenos días Jesús Carmona muy madre mía el currículum tuyo mera seis siete seis siete increíble que que que bonito es además que un país a priori tan frío como es el Reino Unido reconozca algo tan tan caliente tan de alma tan sangre como es el el flamenco supongo que esto mucho sobre si mucho Brexit pero bueno ellos siguen teniendo su corazoncito esto es una

Voz 28 40:04 ahí sí la verdad es que sí además hay un público grandísimo del flamenco sigue verdad que Flamenco Festival lleva haciendo una labor muy importante para el flamenco

Voz 0812 40:13 allí en Londres el Reino Unido

Voz 28 40:16 entonces hay un público muy extenso y a un público muy conocedor y un público que ama el flamenco es súper interesante de ver cuando estás allí cuando presenta su espectáculo y ver la reacción del público con este calor con esa con con esa locura casi lo que se podría decir a al al recibirnos es es algo maravilloso la verdad

Voz 1578 40:36 cada vez hay más conocedores del flamenco fuera de España pero yo tengo la sensación y quiero preguntarte si tú tienes la misma de que cada vez hace falta menos conocer el flamenco es decir el flamenco hace un tiempo era para muy aficionados a para entendidos no sé si tú crees que poquito a poco el flamenco ha conseguido colarse ya en la cultura pop Isère consumido por gente simplemente aficionada a la música

Voz 28 40:55 totalmente yo creo que el flamenco siempre así es un arte de minoría porque porque eh porque el flamenco al final es lo que tienes que estar muy predispuesto para para recibir porque como tú bien has dicho antes es un arte que que es muy racial que muy muy visceral que llega mucho a la sangre entonces sí que es verdad que es que es un arte para minoría pero hallaron una tendencia de que de que la gente más joven a se está acercando al flamenco y eso para mí me parece me parece súper bueno para todos porque al final escultura y al final es nuestra cultura y aunque a veces quedamos dejar de lado porque creemos que a lo mejor no es no es tan moderno que de repente la gente que se sienta ahí veo un espectáculo de flamenco Yves el flamenco que se está haciendo hoy en día hay los espectáculos que se están presentando de realmente se quedó enamorada

Voz 1578 41:44 claro ya esa que cada vez tengáis un público más joven estáis contribuyendo también a artistas cada vez más jóvenes y que cada vez con menos miedo a trascender las fronteras va a derribar las puertas que hasta ahora tenía el flamenco que de todas maneras siempre ha habido en distintas etapas de flamenco siempre ha habido artistas rompedores que han ido dando pasos tú qué tal te llevas porque yo he visto cómo baila así he visto cuál es tu tu manera de entender el flamenco no es precisamente la tradicional lo combinan con la danza contemporánea con la danza clásica es verdaderamente bonito verte bailar qué tal

Voz 28 42:13 eh te llevas con los puristas yo me llevo muy bien yo no yo creo que yo creo que que este arte muy amplio creo que que hay que tenerle muchísimo respeto hay que tener mucho conocimiento para a ver evolucionar dentro de él y creo que los dos tipos de artistas deben tener una buena común que comunicación y una buena comunión que recibe tanto los que son más tradicionales como los que son vanguardista creo que debemos de respetar no creo que debemos de de tener una una buena comunicación y hay espacio para todo quiero decir hay espacio para el que el que quiera conservar esa tradición y el que quiera mantener una un estilo más tradicional como para los que tenemos otras otro tipo de inquietudes y queremos llevarlo un poco más para allá

Voz 1578 42:58 seguramente esa es una de las características más básicas del flamenco tenían tienen unos guardianes digamos de la trama John de las esencias y gente que siempre quiere tirar hacia adelante y en esa tensión el flamenco va creciendo sin perder también lo que es sin perder sus orígenes así que quizás este diálogo que a veces tendemos a a destacar los periodistas como negativo en el fondo es una característica positiva que hace que el flamenco avance manteniéndose fiel a un origen a una identidad

Voz 28 43:23 para mí es eso es totalmente acertado porque además es lo que te he dicho que mientras que sea con conocimiento con calidad Isaac con respeto sea uno puede evolucionar uno puede ser real osea puede ser realista con sus necesidades artísticas siempre que tú vengas de una base que tú sepa muy bien lo que estás haciendo y que no se hagan las cosas por hacer y que tenga calidad para mí la calidad en lo que prima

Voz 1578 43:46 claro Jesús Carmona demuestre esa calidad con sus propios montajes tienes tu propia compañía has ganado el premio al Mejor Artista Internacional pero también a lo mejor producción ímpetus que es un espectáculo que has estrenado en teatros de de de mucho prestigio y de todo el mundo como el Spencer Wells Theatre de Londres el New York City Center y el Lincoln Center en Nueva York o el Berklee performance Enter en Boston y que suena así dicen Jesús nuevos bailarines que el nombre ímpetus no puede estar mejor elegido tú no paras que ese ímpetu es el ímpetu que tú tienes como el ahorro no

Voz 28 44:16 efectivamente además que el espectáculo que intenta reflejar precisamente es eso es mi energía y luego la energía de todos los componentes de la compañía porque ellos sintió que su muy impetuoso muy nervioso estoy haciendo cosas todo el día pensando que puedo hacer que entonces me apetecía mucho el hacer un espectáculo en el que yo me pudiese desarrollar viví Informe pusiese de barreras yo desde muy chiquitito siempre me han dicho te tienes que parar te tienes que parar llegó un momento que cuando ya te haces adulto dices bueno a lo mejor no me tengo que paraísos vosotros los que tienes que correr un poco más si poquito va más rápido entonces un poco esa reivindicación de decir bueno yo soy lo que soy soy el artista que soy ahora mismo con la edad que tengo bailo así tengo esta necesidades tengo esta esta forma de hacer las cosas eso es y lo voy a mostrar diez está funcionando muy bien y es un espectáculo que muy redondo que que tiene una energía muy bonita y que al final el público siempre acaba agradeciendo lo entonces es yo estoy muy feliz es como el bebé que se va haciendo grande que lo ves que lo ves crecer el Ibex cómo cómo funciona es es algo espectacular

Voz 1578 45:19 sí es bonito eso que dices porque Jesús se baila uno baila como él

Voz 28 45:22 se baila como se se debería bailar como sedes yo creo que que en el flamenco no se debería de importar nada no cediera el movimiento Unido sentimientos sí que es verdad que al final en nuestra terapia para poder soltar todo lo que tú tienes dentro hay tanto cuando está bien como cuando está mal sales a bailar y eso lo lo expresa así se lo vas al público entonces creo que que sí que uno baila como es

Voz 1578 45:47 y me contabas Jesús hace un momento que vuelves de vacas Jesús está insultantemente Moreno espectacular la décadas de la playa de que de que yo no he visto en fotos durante este durante este verano pero que prometo es quitarme las próximas horas no pero quería decir echas de menos bailar porque me decías que a estas casi casi en la vuelta al cole es decir el unos días externas espectáculo o vuelves con ímpetus

Voz 28 46:07 no vuelvo con ímpetu ahora tengo unos cursos en en Sevilla para la Bienal de Sevilla de diez a quince y luego ya co con ímpetu vamos a la ópera Dubai vamos a China e luego en en octubre estamos en Los Angeles con con mi último espectáculo que estrenará en abril y bueno para el año que viene pues pues tenemos Brasil tenemos a Australia la verdad que vamos cargaditos oportunidades de verte aquí