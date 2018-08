Hoy por Hoy (29/08/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 0867 00:03 hoy por hoy horas doce

Voz 0228 00:10 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo es noticia es de hace unos minutos la policía ha detenido en Barcelona por un delito de odio al presunto agresor de una mujer que retiraban lazos amarillos en la calle Barcelona Ana sí

Voz 0196 00:21 la Policía Nacional ha comunicado en un tuit en un formato de última hora la detención del presunto agresor de una mujer en Barcelona que como decías el sábado iba en este caso con sus hijos y su pareja por el parque de la Ciutadella de Barcelona arrancando lazos amarillos le han detenido por un delito de odio otro de lesiones el tuit de la Policía Nacional acaba con dos has somos tu policía estamos Portillo recordemos que esta mujer presentó denuncia ayer ante la Policía Nacional el hombre ahora detenido había presentado otra denuncia contra ella y contra su marido que es afiliado de Ciudadanos ante los Mossos d'Esquadra

Voz 0228 00:54 esto es lo último en la SER hemos hablado esta mañana con el ciudadano que descubrió la traducción errónea de la espalda

Voz 0867 00:59 horas del juez del Supremo Pablo Llarena sobre la que se sustenta la demanda presentada contra el magistrado en Bruselas por Puigdemont y otros exconsellers independentistas el error en esa demanda atribuía Llarena una afirmación que la realidad el juez había pronunciado en condicional según la persona que descubrió esa la traducción es difícil que se debiera un fallo inocente

Voz 2 01:19 finalmente improbables realmente eso es mucho más fácil traducir esa frase bien que hacerlo de la manera que lo hicimos porque nos quedamos esté mal traducir el texto resultante es correcto gusta Tallín bicho precisamente sino que ellos hubieran querido decir o hacerle decir el magistrado lo contrario de lo que dijo es exactamente eso lo que hubieran puesto

Voz 0228 01:38 por lo demás el ministro del Interior de explicaciones a esta hora en el Congreso sobre la política de inmigración del Gobierno es el primero de los miembros del Ejecutivo que comparece después de la oleada de peticiones registrada por parte de la oposición está ofreciendo cifras del incremento de llegadas de inmigrantes por el Mediterráneo insiste en reforzar la colaboración con Marruecos vemos que más ha dicho siguiendo esa comparecencia está Nicolás Castellano

Voz 1620 01:58 Fernando Grande Marlaska ha comenzado su comparecencia ofreciendo los últimos datos oficiales sobre la llegada de inmigrantes por vía irregulares treinta y un mil ochocientos a veinticuatro de agosto por vía marítima terrestre un ciento veinticinco por ciento más en concreto diecisiete

Voz 3 02:11 llegaron más que a estas alturas del año pasado

Voz 1620 02:14 dudar de Interior sea detenido en explicar los dos últimos saltos a la valla de Ceuta tan todo el mes de julio como el de la semana pasada justificando la aplicación extraordinaria del acuerdo bilateral con Marruecos de nuevo en la violencia que según Grande Marlaska emplearon algunos de esos inmigrantes de ahí que asegura que ambos países lanzan este mensaje a las mafias

Voz 4 02:32 las organizaciones criminales que trafican con personas y el mensaje que hemos tratado de trasladarles es que la migración ordenada segura ilegal es posible es posible y deseable pero no la ilegal violenta repito no vamos a permitir la inmigración violenta y que atente contra nuestro país contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Voz 1620 02:59 el ministro del Interior ha insistido en ensalzar la colaboración con Marruecos y ha defendido su agenda internacional como clave para frenar estos flujos ha anunciado que mañana mismo viajará a Senegal país que según Marlaska ha vuelto a aceptar la expulsión de son nacionales desde España unos trescientos en las últimas semanas

Voz 0228 03:19 doce y tres Pedro Sánchez ha confirmado esta pasada noche en su viaje por distintos países León latinoamericanos un nuevo cambio un nuevo matiz a la posición del PSOE con respecto al futuro del Valle de los Caídos confirma que la intención del Gobierno no es convertirlo en un espacio dedicado a la memoria sino un cementerio civil a pesar de que el propio informe de los expertos del año dos mil once animaba a repensar las características del mausoleo informa Adrián Prado

Voz 0019 03:41 hasta ahora el Ejecutivo sabía guiado por el contenido de una proposición de ley que el PSOE registró en el Congreso en diciembre de dos mil diecisiete en la que se hablaba del Valle de los Caídos como un centro nacional de memoria impulsor de la cultura de la reconciliación y la dignifica

Voz 0867 03:54 el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictado

Voz 0019 03:56 dura tras estos meses de polémica el presidente renuncia a seguir interviniendo en ese lugar prefiere limitarse a dejarlo como cementerio civil

Voz 5 04:03 y es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se de Barry significa no no puede ser un lugar de reconciliación tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda de la Guerra civil y del franquismo que están allí enterrados

Voz 0019 04:24 según el Gobierno se seguirá respetando el uso católico de la basílica hay propone que se habilite otro centro que exprese ese espíritu de reconciliación además promoverá una comisión de la verdad lo más plural posible ha dicho Pedro Sánchez en el que se incluyan todas las perspectivas histórica

Voz 0228 04:37 el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha dicho esta mañana en la SER que esa conversión en un cementerio civil debería incluirla de sacralización de la basílicas Emilio Silva

Voz 6 04:46 digo yo sólo Juanín complejo con esos treinta cuerpos en sí mismo ya ya es un cementerio lo cual no dejarlo como está entre comillas pues yo creo que sí va a ser fácil habría quiere sacralizar la basílica quiso que un día extra confesional cómo es el estado que va a llevar a cabo esa labor

Voz 0228 05:09 España sigue siendo el líder mundial en trasplantes han conocido esta mañana las cifras del Registro Mundial que subraya que nuestro país sigue siendo quien encabeza la lista pero además incorpora una visión de género pone de manifiesto que la donación en vivo por ejemplo de riñón la mayoría de quienes llevan a cabo esa donación son mujeres Sonia Ballesteros

Voz 1913 05:25 España mantiene un liderazgo que se prolonga a lo largo de veintiséis años consecutivos el año pasado se registraron más de dos mil cien donaciones Se realizaron más de cinco mil doscientos trasplantes la Organización Nacional recuerda que los españoles son los ciudadanos del mundo con más posibilidades de acceder a este tipo de operaciones en cuanto Europa continúa de forma muy lenta la tendencia alcista Isona aquellos países que han copiado total o parcialmente el modelo español los que más ha mejorado sus cifras hablamos de Portugal Francia o Croacia y aunque la lista de espera se reduce según las cifras oficiales a treinta y uno de diciembre más de cincuenta y seis mil europeos estaban pendientes de recibir un órgano y el año pasado cada día murieron diez pacientes a la espera de un trasplante

Voz 0228 06:03 se lo estamos contando en la SER las ambulancias Ubis de la Comunidad de Madrid están incumpliendo las normas de tráfico porque pesa más de lo debido los técnicos que las conducen llevan años denunciando lo y la comunidad se defiende diciendo que esos vehículos pasan las inspecciones técnicas Radio Madrid Teresa

Voz 0020 06:16 lo que han hecho los trabajadores ha sido pasar por diferentes estaciones de ITV para pisar los vehículos que en todos los casos superaban el máximo permitido impaciente dentro es decir al peso de la UVI habría que sumar el paciente en el caso de que fuera un bebé el de la incubadora el año una teóloga escuchamos a uno de ellos tenemos distorsionado la voz por miedo a represalias

Voz 7 06:33 sus amoroso muy poco frenado el tema de de las curvas que los notas que enseguida cuando se ha deteriorado la su pensión se inclinan más de lo que debería

Voz 0020 06:46 desde la Consejería insiste en las hubiese están homologadas se han pasado todas las inspecciones sin problemas

Voz 0228 06:56 y una última parada debe estar terminando la batalla de tomates en Buñol la localidad valenciana que celebra esta fiesta la que hasta veinte mil personas se tiñen estaño de rojo Valencia Manuel Gil

Voz 0509 07:05 en las calles de Buñol ahora mismo manda el rojo el rojo de los ciento cuarenta y cinco mil kilos de tomate que han servido de munición para la batalla más ácidas del mundo la tomatina de Buñol una fiesta cada vez más internacional como se comprobaba esta misma mañana en las calles del municipio

Voz 3 07:22 a Líbano

Voz 9 07:24 en esta gente está súper loca hasta en el carné es cinco veces sin probar el tomate de lazo que no pasa nada

Voz 0509 07:35 veintidós mil personas han podido acceder este año al recinto de la Tomatina un recinto blindado por la Policía hoy por la Guardia Civil y que ahora toca limpiar a base de manguera porque de momento la plaza es un gran tazón de

Voz 0228 07:46 Pacho pues así hemos llegado a las doce siete de momento es todo balón gracias Antonio lo seguimos Hoy por hoy

Voz 1804 07:57 hoy por hoy hablo González Batista

Voz 0867 08:00 apenas ser sean fuertes porque la historia que les vamos a contar puede que les remueva sentimientos que creía dormido vamos a hablar de un drama familiar

Voz 3 08:12 el pasado día veinticinco de agosto el pollo Kiki paseaba con su mejor amigo y con toda su familia por el barrio de Villaverde Alto en Madrid paseaba pero se extravió eh han pasado ya cuatro días desde que se perdió Kiki y por ahora no tenemos rastro del Sergio Martínez es el padre de Manuel que es el mejor amigo de Kiki Sergio muy buenos días

Voz 10 08:33 qué tal Pablo buenos días ahí pues ya poner

Voz 11 08:36 en directo estamos un poco preocupados Sergio pero vamos a

Voz 3 08:39 desde el primer momento de la entrevista que Kiki es el peluche favorito de tu hijo Manuel que tú yo estoy dijo tiene veintidós meses el peluche casi tantos como él no es lo mismo la misma edad no ir claro se han hecho mejores amigos durante este tiempo vosotros estabais pasando por Villaverde Iquique perdido no esto es más o menos lo que pasa

Voz 11 08:58 si sois se perdió en el paseo matutino de de mano eh y bueno pues ahí ahí andamos hayan vamos a ver si aquí no sabemos de vacaciones donde está aquí pero Kiki de momento Pablo no parece el caso

Voz 3 09:11 que tu hijo Sergio pregunta a todas horas no

Voz 11 09:15 aquí es pues pues Pablo bosón niñas de veinte meses vamos XXII tiene ahora mismo mi hijo hipotecas el muñeco el muñeco desde que tenía dos hace vida comer que luego me pondré que desayuna con hay que come en el Kemal vallas con el que juega

Voz 3 09:28 bueno nosotros hemos conocido la historia de Kiki de su dueño Manuel porque tú hiciste un llamamiento en Twitter para encontrarle tú querías que alguien te dijera por lo menos donde vendían un muñeco parecido para poderlo es sustituir pero lo que ha pasado ha sido mucho mucho mucho más grande tu mensaje se ha hecho viral tiene ya más de seis mil cien tuits que es lo que ha ocurrido

Voz 11 09:48 mira eso ha sido ha sido increíble no no no nos esperábamos Hornillos la gente cercana que esto pudiera llega la pasar de medios de comunicación de la repercusión mediática que ha tenido de apoyo por parte de la gente pusimos un tuit de oye este muñeco que alguien nos hecho nada malo a encontrarlo porque la la tienda donde se compró conservador galardón no estaba dos mil quince y no no se fabricaba lo tenía famosa ahí pues pues pues pasan a muñecos más actuales son más nuevos y me acosté y tenía la Nava sé treinta cuarenta de recto y de venga pues ya aparecerá Pablo al día siguiente por la mañana me levanté haría mil al al rato eran dos mil eran mensajes mensajes mensajes sí de diciéndome dice pues yo creo que actúen que lo he visto en tal sitio yo lo he visto yo lo ha sido algo que que no no no no me podía esperar pero bajo ningún concepto que esto pudiera llegar a llegar a pasar

Voz 3 10:46 se ha creado increíble Sagredo hasta que expone en Kiki en tu vida escrito desde Francia e Italia donde dicen que a lo mejor puede ser Fadrique Un juguete parecido ellos han enviado creo Sergio fotos de las vacaciones de kicking momentos para que para que Manuel crea que Quique se ha ido de vacaciones

Voz 11 11:06 sí sí de hecho mi hijo ayer antes de ayer me preguntó con la noche Papa aquí y me acordé de de de un criterio que me mandó que me mando a esas fotografías que al principio que me sentaron fatal cuando cuando las Beat y luego vamos a la la imaginación que ha tenido está está a persona lo digo aquí está de vacaciones digo al equipo que seguro que vuelve a casa ya de vacante en periodo de vacaciones pero tú no te preocupes que fuera dentro de poco lo Bassols nueva volver a nosotros otra vez en casa y bueno pues pues pues eso veinte meses ese vendieron Xilai Si bueno pero de verdad que el apoyo ha sido incondicional incondicional por parte de la gente para nada lo podía esperar

Voz 3 11:53 Sergio la historia es divertida la historia es bonitas a tiene componentes de pues eso de humor de es entrañable pero en realidad también es un poquito drama para un padre estoy seguro que muchos padres estarán identificados ahora cuando han perdido sin creer que esto ocurre con relativa frecuencia Un juguete tan querido por su hijo como vais vosotros pensáis que ponerle solución al ha huido

Voz 11 12:12 esto se tiene que gestionar somos adultos y que el niño cosa poco a poco tendrás que yo confío en que va aparecer que que Pablo no era eh

Voz 3 12:22 bueno aquí va aparecer quieres escribir aquí porque te digo una cosa quita bonito bonito tampoco es

Voz 11 12:28 buenas que es una preciosidad y luego Elvira Kiki ese entrañable Mickey es el muñeco de mi hijo y yo les todo ahí yo como padre pues lo que yo quiero ver a mi hijo me dijo es un niño normal es son niños felices son niños revoltosos eso niño que tiene a su amigo que es el muñeco y bueno si no se encuentra por seguro que hay doscientos mil soluciones para solucionar un problema tan banal como el del banal para un adulto pero evidentemente para un pequeño bajó pues es su su su muñeco pero ya te digo que confío en que Kiki para terminar apareciendo seguro seguro seguro seguro

Voz 3 13:03 Sergio vamos a hacer seguimiento de la historia Si Kiki aparece entrevistamos aquí con Kiki con tu hijo menor

Voz 11 13:11 es decir que cuenta cuenta con millón y de verdad un millón negro que hace un millón de gracias por el tema de la de la noticia director de Ramo gracias

Voz 3 13:20 nada Sergio muchísimas gracias a ti por compartir tu historia muchísima muchísima suerte con Kiki ya sea en un el Kiki de siempre o un Kiki dos o el primo de Kiki da igual pero aún hay que pueda eso recuperar a hacer recuperará a Manuel su su ilusión por su juguete desde que prácticamente desde que nació muchísimas gracias Sergio

Voz 10 13:38 muchísimas gracias muy amable un abrazo

Voz 12 13:42 lo González Batista gas hacer

Voz 18 16:33 con Vodafone One tienes Cibrao móvil la mayor oferta de serias que ahora lleva un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva forma en el catorce cuarenta y cuatro cien tiendas Vodafone Vodafone

Voz 19 16:46 Mary secretario he visto en internet algunas frases que me atribuyen como el destino es quién va

Voz 0867 16:52 tras a las cartas nosotros quiénes las Kuga es voy bonitos

Voz 0867 17:38 oferta de empleo a cambio de sexo con el jefe

