Hoy por Hoy (30/08/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:18 Rafa Nadal acaba de clasificarse ahora mismo la tercera ronda en el US Open en san Pedro buenos días buenas

Voz 1161 00:23 días Aimar tras eliminar al canadiense base del hace como dices unos minutos en tres sets seis tres seis cuatro y seis dos ya conoce el español al que va a ser su rival en tercera ronda el número veintisiete del mundo el ruso Karen Cassano que fue verdugo en primera ronda del español Albert Ramos

Voz 0027 00:36 Garbiñe Muguruza está jugando ahora mismo

Voz 1161 00:38 el segundo set en el que no le va demasiado bien ventaja para la checa mucho va a tres cuatro el primero lo ganó Muguruza por seis tres

Voz 1275 00:44 si pierde este tendrán que ir al tercero una en una jornada en la que te

Voz 1161 00:47 se ha clasificado Fernando Verdasco eliminó en cuatro sets a Andy Murray nueve años después también eliminados Roberto Carballeda Pilar Arruabarrena en la jornada del jueves Jaume Munar se medirá al argentino Juan Pablo Carreño al portugués Sousa y Carla Suárez a francesa Rambla de novia

Voz 3 01:08 ICO de símbolos ideológicos lo seguiremos haciendo

Voz 1714 01:10 hasta que el señor Sánchez

Voz 3 01:12 deje de pagar el alquiler de la Moncloa a Torre Puigdemont

Voz 0027 01:15 que C's pedirá hoy amparo al Defensor del Pueblo para los ciudadanos catalanes amparo ante Torra

Voz 2 01:21 no van a pedir después de que ayer Rivero

Voz 0027 01:24 era saliera a quitar lazos amarillos con sus propias manos a última hora se comprobaron en Barcelona los riesgos de alentar a la ciudadanía a salir a la calle en un ambiente de semejante polarización

Voz 0978 01:35 no carente de Madrid

Voz 2 01:44 un cámara de Telemadrid fue agredido

Voz 0027 01:47 la concentración que había convocado Ciudadanos contra otra agresión a la mujer que retiraban lazos amarillos el sábado los manifestantes ayer golpearon hasta cuatro veces a ese cámara de Telemadrid porque creían que era de TV tres

Voz 2 01:58 daba algo amarillo en la Cámara

Voz 0027 02:10 por primera vez el Gobierno acepta negociar con Podemos una subida del IRPF para las rentas muy altas por encima de los ciento veinte ciento cincuenta mil euros al año Hacienda se niega a subir el impuesto a partir de los sesenta mil euros que es lo que planteaba Pablo Echenique pero podemos ve con buenos ojos esta disposición del Gobierno a introducir grados distintas dentro del tipo más

Voz 1662 02:28 no tiene sentido que paga el mismo porcentaje una persona que gana sesenta mil euros al año que una persona que gana el doble por ejemplo que gana ciento ochenta mil euros al año

Voz 0027 02:41 este mes la factura de la luz va a ser un diez por ciento más cara que el año pasado Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 02:45 buenos días es lo que pagar además este agosto un usuario medio con tarifa regulada en comparación con el mismo mes del año pasado y eso pese a que los pantanos están llenos el Gobierno lo atribuye a que esa energía hidráulica se está ofertando a precio de la producida con Gas Natural

Voz 0027 03:00 María Elósegui la jueza representante de España en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo defiende que si se debe multar a las Pussy Riot por ofender a los cristianos lo publica hoy el diario punto es Elósegui la magistrada se ha desmarcado con un voto particular de la sentencia que condena a Rusia a indemnizar a ese grupo de activistas feministas por vulnerar su libertad de expresión

Voz 0393 03:20 las Pussy Riot se colaron en la catedral ortodoxa de Moscú en un acto de protesta de apenas un minuto por el que la justicia rusa las condenó a dos años de cárcel aunque la jueza español admite que la pena fue excesiva dice que deberían haber sido multadas por su actitud provocado

Voz 0027 03:37 en los seis sostiene que los cristianos tienen derecho a rezar sin temor a que tenga lugar dentro de la Iglesia una protesta obscena u hostil el presidente Pedro Sánchez que está ya en Colombia allí le va a ofrecer hoy al presidente Duque el apoyo de España en las negociaciones con la guerrilla del ELN y también desde allí Sánchez ha podido una implicación internacional en la crisis de exiliados de Venezuela hoy les vamos a contar en la SER la realidad que viven cientos de venezolanos cuando llegan a la frontera con Colombia en alguno los pasos clandestinos allí se encuentran con las llamadas truchas grupos criminales que se ofrecen a pasarles por la frontera a cambio de dinero o de todo lo que llevan encima ICA

Voz 4 04:17 tenía ellos ola de teléfono

Voz 1714 04:20 hubo pedimos lo que medio tenía champú cosas personales que lleve no

Voz 0978 04:24 eso es cinco minutos pero la tensión es puertas asustado buenos a decir que te van a mapa o no que te pasaba porque tal amigos porque está esto porque tal otro te tienen corriendo de lado Islami amigas amigas salen corriendo vaya a salir corriendo Kaká

Voz 0027 04:38 y dos titulares más aquí en España han entrado ya en la cárcel dos de los diez detenidos por el asalto a la valla de Ceuta de julio

Voz 0393 04:43 los otros siete han sido puestos en libertad con cargos acusados de organización criminal atentado y lesiones a todos se les atribuye la organización del salto que en julio permitió la entrada en Ceuta de seiscientos inmigrantes utilizando cal viva heces y ácido en el que veintidós guardias civiles resultaron heridos

Voz 0027 04:58 es una de las noticias más tremendas de las últimas horas una pareja de Zaragoza ha entregado a los servicios sociales a una hija adoptiva porque no tiene la edad que les dijeron

Voz 0393 05:07 la han entregado porque tiene trece años y no siete como les aseguraron en la India el país donde la dotar

Voz 0978 05:14 qué tipo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos días el tiempo soleado con temperaturas sin grandes cambios ahora ambiente agradable poco fresco en la mitad norte especialmente en el interior y pueblos de montaña durante la tarde calor pero sin ser extremado en la mayor parte del país máximas de treinta treinta y cinco grados Arkan la sensación de bochorno en el Mediterráneo en el Cantábrico un poco más bajas todavía con algunas nubes pero también ratos de sol las nubes más activas en el Mediterráneo entre la costa de Barcelona y la de Almería irán formando nubes en distintos momentos de la jornada con chubascos que localmente pueden ser intensos la máxima prueba

Voz 5 05:47 el liderato entre Valencia y Alicante

Voz 0978 05:50 los próximos días las temperaturas irán subiendo

Voz 6 05:54 suena todo esto en este país se al son de las eh email necedad sabemos todos saben que haciendo el comité que

Voz 0027 06:17 la extrema derecha ha vuelto a convocar otra manifestación esta tarde en la ciudad sajona de Cambridge pero de allí llega también esta iniciativa a favor de una humanidad unida en contra de la xenofobia una iniciativa que suena así la Fuente buenos días

Voz 1621 06:30 según han Aimar José en un grupo alemán muy conocido que se ha sumado a un concierto que va a tener el próximo lunes en que Mitt Si bajo el lema vías sin mea nosotros somos más más que la extrema derecha raperos y grupos muy conocidos van a cantar en la plaza con el monumento a Karl Marx en la plaza en la que fue asesinado el joven alemán queremos mostrar a todos los que fueron atacados por neonazis en las manifestaciones de esta semana que no están solos dicen los músicos en una declaración conjunta en nuestra mesa de análisis esta mañana tenemos a Mariola Urrea Ernesto Ignacio Ruiz Jarabo una hora después a partir de las diez de las nueve en Canarias Pablo González Batista nos va invitar a analizar el mal de la sociedad moderna el cansancio pensé que algo exclusivo de los que trabajamos de noche al despedirnos siempre decimos que descanses Aimar que descanses Carolina

Voz 0393 07:22 gracias ni pero no somos los únicos

Voz 1621 07:25 los vivir cansados todo el día cada vez más gente se cansa hasta en vacaciones así que nos va a tratar a todos esta mañana un especialista a las once una hora antes en Canarias el cocinero Diego Guerrero vuelve a llevarnos de viaje gastronómico después de haber visitado con él la semana pasada Grecia y Portugal y también vamos a entrevistar a otro de los grandes que está en la lista Forbes de las cien personas más influyentes del mundo José Andrés

Voz 6 07:55 es que

Voz 0027 08:00 hoy seguimos escuchando sus reflexiones acerca de la disputa de los lazos amarillos en Cataluña porque me dice Dani que hay mucha gente con ganas de opinar

Voz 1621 08:07 si ayer pusimos tres temas sobre la mesa los oyentes enloquecieron con un posible fin del cambio de hora que ya veremos si se produce uno y muchos se quedaron con ganas de poner o quitar lazos

Voz 0027 08:18 además les preguntamos hoy por la economía por la economía de mes

Voz 1621 08:21 en el recibo de la luz notan que sigue subiendo o ya han dejado de mirar lo cuánto pagan de luz al mes como ya lo hemos abordado alguna vez porque la luz no deja de subir durante toda la temporada pues también le preguntamos por la economía en general por esa intención de subir el IRPF a las cuantas más altas pueden valorar la medida o el umbral que pone el Gobierno y Podemos en el nueve uno cinco tres dos dieciséis sesenta allí en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 0027 08:48 seis seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis Así empieza hoy por hoy se quedan con Carolina Bang

Voz 0393 08:56 con Roberto Mahan y Marta Galán en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 0393 10:13 unas quinientas personas se concentraron ayer por la tarde en el parque de la Ciudadela de Barcelona en defensa de una mujer a la que supuestamente agredieron el sábado por quitar lazos amarillos allí en ese lugar una manifestación convocada por Ciudadanos a la que también han asistido algunos miembros del Partido Popular Radio Barce lona Frederic Vincent bon día esa concentración convocada para condenar una agresión trasciende otra agresión un grupo de manifestantes acabó acabó golpeando a un cámara de Telemadrid al que supuestamente confundieron con un cámara de TV3

Voz 0706 10:42 se la concentración fue el mismo punto del parque de la Ciutadella en el que hubo la agresión del pasado fin de semana

Voz 2 10:48 la llegando ya a uno a unos a unos límites que Bono al espías

Voz 0706 10:53 es inaguantable reunió a unas quinientas personas y como decías el momento de mayor tensión fue cuando un grupo de personas rodeó e increpó a un cámara de Tele Madrid porque creyeron que era detrás la mujer que le hacía esta pregunta alegraba también con su móvil el pide que pare y es entonces cuando el periodista asegura que es golpeado ante los gritos de varias personas los Mossos d'Esquadra Se lo llevaron de El Parque el cámara asegura que va a denunciar esta agresión que Ciudadanos condenó y atribuyó a un infiltrado ajeno al partido

Voz 1714 11:26 todas las agresiones son condenables siempre no hay ningún tipo de justificación y no se puede hacer equidistancia

Voz 0706 11:33 es lo que decía Inés Arrimadas el Ayuntamiento de Barcelona también condenaron el ataque Xavi Domènech de los Comunes au Íñigo Errejón de Podemos responsabilizaron a ciudadanos detener lo que califican de estrategia deliberada de tensión

Voz 0393 11:45 la crispación en torno a los lazos amarillos aumenta por momentos en Catalunya ciudadanos hace campaña en la calle directamente para alentar a la gente a retirar los símbolos independentistas del espacio público ayer lo hicieron personalmente Albert Rivera Inés Arrimadas antes de esa concentración hoy van a pedir amparo ante el Defensor del Pueblo porque consideran que la mitad de los catalanes están indefensos Óscar García buenos días

Voz 1645 12:06 qué tal buenos días hoy sí está previsto que Ciudadanos pida al Defensor del Pueblo amparo para defender los derechos constitucionales de aquella parte de catalanes que se sienten desprotegidos por el Gobierno de Quim Torra a través del Defensor del Pueblo pero también de la Fiscalía con la plataforma España Ciudadana y por supuesto en la calle así es como ciudadanos trata estos días de hacerse con el liderazgo del bloque constitucionalista frente a los independentistas

Voz 0027 12:29 es decir tratar de tomar la delantera

Voz 1645 12:32 PP y al PSOE en un asunto el de Cataluña que los de Rivera tratan como una cuestión nacional y a su relato Ciudadanos ha sumado dos nuevos argumentos uno que en Catalunya ya hay fractura social la convivencia está rota y segundo de las palabras los líderes del partido han pasado a la acción ante la inactividad de Torra de Sánchez a los que consideran responsables recogiendo lazos amarillos con sus manos Rivera ha dado un paso más ante un PP que empuja en la pugna por hacerse con el liderazgo por el que lucha ciudadano

Voz 0393 13:01 Nuevo Partido Popular sigue tratando de recuperar su espacio en Catalunya un espacio perdido a la concentración de ayer acudió la portavoz en el Congreso Dolors Montserrat hizo ayer Pablo Casado anunció que va a convocar de nuevo a la dirección del partido en Barcelona para el arranque del curso político será en vísperas de la Diada de la que ha dicho que es una fiesta xenófoba Adrián Prado

Voz 0019 13:20 tres días antes de la Diada y un día después de que se cumpla un año de la aprobación en el Parlament de las llamadas leyes de desconexión el próximo ocho de septiembre en Barcelona Casado ha convocado la junta directiva nacional del PP el máximo órgano entre congresos el presidente de los populares deja claro que quiere marcar la agenda en este arranque del curso político eligiendo además una fecha nada improvisada

Voz 12 13:40 en una junta directiva nacional después de los días de la infamia de seis siete del aniversario de las leyes de desconexión llenas vísperas de la aliada que se ha convertido en esa festividad xenófoba en la que insultan a los constitucionalistas fieras que se enarbolan los símbolos de aquellos que quieren romper España

Voz 0019 13:59 casado insiste en que no va a tolerar cesiones a los independentistas se quedan romper la igualdad de los españoles y que ejercerá su responsabilidad usando las mayorías que el PP tiene en el Congreso y en el Senado

Voz 0393 14:09 todo el independentismo catalán ha pedido a Iñigo Urkullu que no interfiera que evite cualquier iniciativa unilateral el lehendakari ha visitado a Juncker as en la cárcel y ha sugerido que debería salir de prisión porque eso ayudaría a solucionar la situación en Catalunya una afirmación que ha sentado mal a per Catalunya ayer Urkullu Torra hablaron por teléfono Bilbao Isabel Léon alguno

Voz 0821 14:30 qué tal egun on es la primera conversación telefónica que mantienen el lehendakari el president de la Generalitat y el tono de Torra parece que ha sido de reproche fue conocida la visita de Urkullu hay Junqueras pero el Govern no se había pronunciado al respecto lo hacen ahora después de que Urkullu se refiera a ella públicamente tras el primer Consejo de Gobierno después del verano sugiriendo que excarcelar al ex vicepresidente catalán líder de Esquerra así como a otros políticos catalanes presos podría favorecer la distensión y mejorar la cohesión social eso ha levantado ampollas en Junts per Catalunya este fuentes del partido no han dudado en expresar su malestar y su sorpresa añadiendo que no gustó que Urkullu visitará Junquera no ha Turull a Josep Rull o a Joaquim que están en la misma misión a partir de aquí advierten de que Cataluña y Euskadi son realidades distintas cada una con su estrategia llaman a evitar iniciativas no consensuadas que puedan ser usadas por el Estado respuesta del gabinete de Urkullu que esa diferenciación de realidades es obvia que el lehendakari no interviene en cuestiones ajenas Euskadi sino es requerido para ello y que para él habría sido más cómodo no visitará que en se lo había solicitado a su juicio es también obvia la necesidad de dar pasos para rebajar la tensión estas mismas fuentes recuerdan el conocido planteamiento contrario a la judicialización de la política que ya expresó hace un año al señalar que se sabe cómo empieza pero no cómo se acaba

Voz 0393 15:47 seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias la negociación entre el Gobierno y Podemos para pactar los presupuestos generales del año que viene abierto el capítulo de la fiscalidad se está hablando de una subida del IRPF para las rentas más altas y el Ministerio de Hacienda plantea que se haga para los sueldos de más de ciento veinte mil euros Nieves Goicoechea Esla

Voz 1468 16:09 primera vez que Hacienda se abre a modificar el IRPF en la reunión se habló de subir impuestos a los que ganan en torno a ciento veinte mil euros al año aunque Pedro Sánchez dijo como líder de la oposición que se planteaban hacerlo para las rentas de ciento cincuenta mil euros anuales Pablo Echenique que encabeza la delegación de Unidos Podemos cree que la fiscalidad actual en este país es injusta

Voz 1662 16:28 vemos que no no tiene sentido que paga el mismo porcentaje una persona que gana sesenta mil euros al año que una persona que gana el dobles por ejemplo que van a ciento veinte mil euros al año a día de hoy están pagando el mismo porcentaje no parece

Voz 1275 16:44 eso tengo muchos amplió Hacienda insiste en que no

Voz 1468 16:46 van a subir los impuestos a las clases medias otro de los puntos que les acerca es cómo aumentar la fiscalidad de las grandes empresas la ministra María Jesús Montero quiere que ese tributen como mínimo con un quince por ciento porque en muchos casos pagan en torno al siete el impuesto a la banca parece que pierde fuerza por las presiones que está recibiendo el Gobierno están abiertos a la posibilidad de cargar fiscalmente las transacciones especulativas de la banca podría modificarse también la fiscalidad del ahorro como propone la formación morada Izquierda Unida pero fuentes de Hacienda niegan que sí haya abordado este punto ahora hay mucha desproporción porque mientras un asalariado que gana sesenta mil euros al año tributa al cuarenta y cinco por ciento una persona que recibe este dinero por rentas de su capital paga el veintitrés prácticamente la

Voz 0393 17:30 dos de los detenidos por el salto a la valla de Ceuta el pasado veintiséis de julio han ingresado en prisión según el juez son los cabecillas los jefes del asalto ha dicho los que propiciaron la entrada en España de más de seiscientos inmigrantes violentando la valla con radiales y arrojando a los guardias civiles el ministro del Interior Grande-Marlaska compareció ayer en el Congreso de los Diputados para explicar su política migratoria fue claro el Gobierno dijo no va a permitir la emigración gallega Leo violenta Nicolás Castellano

Voz 1620 17:57 la decisión es inédita del Gobierno como la devolución de los ciento dieciséis inmigrantes que saltaron la semana pasada la valla de Ceuta tienen un argumento que el Gobierno ha agarrado como un nuevo mantra Se trata de un mensaje contra la violencia destinado a las mafias

Voz 13 18:10 que la migración ordenada segura ilegal es posible es posible y deseable pero no la ilegal violenta repito no vamos a permitir la migración violenta que atente contra nuestro país contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Voz 1620 18:29 Martín toledano del Partido Popular criticaba a Grande Marlaska por su política contradictoria Rufián debe Larra lo acusaban directamente de hacer una política de derechas

Voz 1714 18:37 te tiene que asumir si hay improvisación que se están dando bandazos que ha pasado ha pasado de junio agosto para que ustedes pasen de ser un gobierno decente ser una especie de marca blanca del PP o incluso de Ciudadanos

Voz 0978 18:52 el problema es que si hacemos una política migratoria de derechas la gente va a votar a las derechas

Voz 1620 18:57 Marlaska ha anunciado que viajará hoy mismo a Senegal para profundizar en la reactivación de la expulsión de nacionales de ese país

Voz 0393 19:03 tercera parada de Pedro Sánchez en Latinoamérica esta noche ha llegado a Colombia donde se va a reunir con el nuevo presidente Iván Duque sobre la mesa dos asuntos los acuerdos de paz con las FARC que España va a defender el éxodo venezolano derivado de la crisis política y social que atraviesa el país en Bogotá esta Inma Carretero

Voz 0806 19:19 buenos días el Gobierno espera una posición favorable del presidente de la república de Colombia y que acepte la mediación de España han estado trabajando estos días en una declaración conjunta en la que habrá un párrafo que previsiblemente concrete esta posición el papel que quiere jugar el Ejecutivo es el de facilitador del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional cifra finalmente Iván Duque decide abrir conversaciones con ellos esperan además que el presidente colombiano no dé marcha atrás en los acuerdos con las FARC éste va a ser el tema central de la reunión que hoy iban a mantener Sánchez y Duque pero sin duda habrá otro asunto de máxima actualidad sobre la mesa que es el éxodo en Venezuela Colombia es el país que más desplazados ha recibido un millón doscientos mil a Pedro Sánchez considera que hay que buscar una implicación internacional en la respuesta a esta crisis cree además que sólo el diálogo puede dar salida a la situación política en Venezuela donde a juicio del presidente español no se puede decir que hay una democracia cuando sigue habiendo presos políticos y con estas palabras ha calificado Pedro Sánchez al régimen de Maduro en una entrevista que ha concedido al diario chileno El Mercurio

Voz 0393 20:24 desde Chile cambió ayer el paso Pedro Sánchez respecto a los planes del Gobierno sobre el Valle de los Caídos el presidente anunció que el lugar no será un monumento a la reconciliación sino un cementerio civil algo que ha generado algunas dudas porque como mínimo supone un cambio de postura ellos mismos habían llevado al Congreso una proposición de ley para Red significar el Valle convertirlo en un Centro de la Memoria esa nueva propuesta del Gobierno la respalda sin embargo uno de los expertos de la Comisión del Valle de los Caídos con los que ha hablado Adela Molina Francisco Ferrándiz antropólogo social del CSIC cree que la propuesta que hice esa comisión hace siete años está superada ya es irrealizable considera sensata la idea de Pedro Sánchez de transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil

Voz 14 21:04 yo creo que él tiene razón al decir que no que no se puede convertir en un monumento a la reconciliación hay que tener en cuenta que el Valle de los Caídos es la verificación de nacional catolicismo no desde el punto de vista tanto acto que he tenido con ellos las víctimas del franquismo no es una forma de conectar las con un monumento la naturaleza

Voz 0393 21:21 Ferrándiz cree que eso no supone renunciar a hacer un trabajo pedagógico para que los visitantes conozcan su origen su historia su simbología también piensa que debe ser prioritario un estudio sobre el estado de las criptas paso previo a establecer un protocolo para las exhumaciones en las víctimas

Voz 14 21:34 tendría que haber un protocolo establecido en vez de ser las familias las que están luchando contra viento y marea clásico molinos de viento con todo tipo de obstáculos a todos los niveles no dependiendo del Gobierno que está en el poder dependen de los benedictinos dependiendo de abono montones de los propios jueces trece echan para atrás

Voz 0393 21:50 el experto cree que el proyecto final para el monumento debería salir de combinar el debate parlamentario con un concurso de ideas internacional de Bruselas llega la advertencia de la Comisión Europea a Italia y Albania que han llegado a un acuerdo para expulsar a inmigrantes y enviarlos a terceros países la institución asegura que esto es ilegal sobre todo sino se hace con el consentimiento de los propios migrantes corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 1468 22:15 el acuerdo entre Italia y Albania para expulsar inmigrantes puede ser ilegal si se llega aplicar sin que los afectados den su consentimiento la Comisión recuerda que la ley impide trasladar a un inmigrante a otro país tercero aunque haya entrado en la unión de manera ilegal a no ser que este país tercero sea el país origen del afectado optara demostrarse el inmigrante ha pasado por el para llegar a Europa un problema que afecta a los derechos fundamentales de la Unión y del que tendrán que hablar en Villena los ministros de Asuntos Exteriores aunque el Gobierno de Austria prefiere que la reunión se centre en un proyecto que es diferente el de enviar militares a reforzar las fronteras de la Unión un tema conflictivo y que ha abierto las alertas en el Europarlamento donde el grupo de los Verdes ha protestado ya

Voz 0393 23:09 o sea asegura que hay que atacar el nido de terroristas de la provincia siria de Idleb que en palabras del ministro de Exteriores que se reúne con su homólogo sirio es un Fórum culo yihadista a extirpar es la primera vez que en las últimas semanas Moscú llama abiertamente a atacar esta región cuya conquista supondría que el régimen de Al Asad vuelve a controlar prácticamente todo el territorio después de siete años de guerra corresponsal de la Ser en Rusia Rodrigo Fernández

Voz 5 23:33 el ministro de Exteriores sirio Walid Mualem es esperado Moscú este jueves donde se reunirá con su colega ruso Serguéi Lavrov durante la negociación del centro al jefe de la diplomacia de ambos países se tratarán según algunos analistas los Care de una próxima ofensiva contra provincia de Idleb controlaba por opositores al régimen de Bachar al Asad yihadistas Lavrov declaró el miércoles después de la reunión con su homólogo saudí Adel al llover que hay que eliminar a los terroristas también reiteró su denuncia sobre la preparación de una provocación con armas químicas en esa provincia con el fin de culpar a Damasco y así dar un pretexto a los países occidentales para que bombardeen las posicionará Lasa la Prou dijo que tiene esperanzas de que esos países no se dejen engañar por las provocaciones Hinault obstaculicen las operaciones antiterroristas contra los extremistas del frente al Nus

Voz 7 24:30 hola cariño que con el ordenador mirándolo de la alarma que hay que cerrarlo ya en nada nos vamos de vacaciones pero las va a dar tiempo instalarla antes de irnos si se mira la web de Securitas Direct lo puedes calcular la instalan el mismo día

Voz 0393 25:24 Rafa Nadal ya está en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos antes tras eliminar al canadiense por

Voz 1161 25:29 en unos minutos en tres sets seis tres seis cuatro seis dos se medirá en tercera ronda al ruso Caixa no fue una jornada en la que también se ha clasificado Fernando Verdasco que eliminó a Andy Murray nueve años después está jugando todavía Garbiñe Muguruza ante la checa mucho va primer sets para la española seis tres segundo para la checa cuatro seis está ahora en juego el tercero con uno cero para Garbiñe Muguruza cayeron Roberto Vallés y Lara Arruabarrena en la jornada de hoy Jaume Munar se medirá al argentino Sebastián Pablo Carreño al portugués Sousa y Carla Suárez a la francesa la de no Beach

Voz 1621 25:58 en cuanto al fútbol anoche llegaba a Madrid la a última hora Mariano

Voz 1161 26:01 vuelve al Real Madrid y pasará finalmente el reconocimiento médico esta mañana y será presentado mañana viernes en el Bernabéu a la una y media de la tarde firmará hasta junio de dos mil veintitrés según informó el León la operación les cuesta a los blancos veintiun millones más tres en variables aunque según las palabras del presidente del club galo Jean Michel

Voz 1620 26:15 aulas en un principio no era lo que el Real Madrid buscaba

Voz 1621 26:18 adiós a Mariano nos dijo hace una semana que se quería marchar y que tenía negociaciones avanzadas con el Real Madrid al Madrid entonces lo llamé a Florentino Pérez para ver qué pasaba

Voz 1714 26:28 entonces ya como China

Voz 1621 26:32 y me dijo que no estaban interesados en el futbolista que no era el perfil de jugadores que les interesaba que detuvo hoy

Voz 1161 26:40 el Sevilla se queda sin Mariano pero puede suplirle con un dos por uno ya que está cerca de cerrar a Portu ya pro mes aunque Machín no se olvidó de Mariano

Voz 1714 26:46 ya sabíamos que era un futbolista muy apetecible que cabía la posibilidad de que el Madrid ejerciera su derecho pero nosotros creo que que lo que teníamos que hacer que era intentar que viniera se ha hecho sabíamos que asumimos ese riesgo

Voz 1161 27:02 te esta noche disputa el propio Sevilla el partido de vuelta de la ronda de clasificación para Europa la Europa League ante el Sigma y a las nueve menos cuarto en el Sánchez Pizjuán victoria sevillista en la ida cero uno son baja Amadou y Escudero por lesión arbitraje el colegiado rumano Kovacs esta tarde todos los focos estarán puestos en el Foro Grimaldi gran gala de la UEFA donde se otorgará el premio al mejor jugador de la pasada temporada porque compiten Modric sala y Cristiano Ronaldo también premios por líneas en cuanto a los porteros nominados Allison Buffon Keylor Navas defensas Marcelo Sergio Ramos y Varane centro del campo Kroos Modric Isco Rubin delanteros Messi Cristiano Ronaldo hoy será también sorteo de grupos de la Champions desde la tarde el Real Madrid como campeón de Europa Atlético Madrid de la Europa League Barça de la Liga española estarán en el bombo uno y el Valencia finalmente en el bombo tres ya que ayer el Estrella Roja eliminaba el Salzburgo hoy beneficia a los levantinos se clasificaron también Benfica que estará en el dos PSV que con el Valencia irá al tres de cara al fin de semana en Leganés en el Real Madrid en el Bernabéu el larguero pasaba anoche el técnico pepineros Pellegrino después de arrancar la temporada con sólo un punto en dos partidos llega la visita al Bernabéu así ve al nuevo Real Madrid

Voz 14 28:01 me parece que son Madrid que quiere dominar mucho más al rival el otro Madrid no se ponía nervioso cuando el otro equipo le manejaba un poco Álvaro porque sabía que en cualquier momento te pegaba una de Tasso hay que mataba veo bueno también una evocación del equipo de tratar de recuperar el balón rápido vamos arriba que puede

Voz 1161 28:19 para la visita del Bernabéu tiene varias bajas lesionados Imanol Arnaiz quince Raúl no pueden jugar por contrató los cedidos por los blancos por el Real Madrid de Unnim hoy Oscar Rodríguez aunque a Pellegrino no le importaría tener retrocedido más a Marcos Llorente

Voz 16 28:31 lo hemos vuelto loco a mensaje pero antes me imagino que marcó tiene muchísimas posibilidades si ese chico que quiere triunfar en el Madrid es muy y bueno allí Ivano quieres oportunidad me imagino que está trabajando para mí eso no

Voz 1161 28:46 precisamente hoy será presentado por el legal portero Ludina a las doce de la mañana en cuanto al mercado de fichajes la Real Sociedad está cerca de cerrar la cesión de Sandro el Alavés del Alavés saldrán Gálvez y bebe hacia el Rayo Vallecano este último cedido también Yoel Rodríguez cedido al Valladolid y el juzgado veintiocho de Barcelona decidió ayer reabrir el caso del trasplante de Eric Abidal por lo demás en la Vuelta Ciclista España cambio de líder ahora el francés Valverde habla sobre la etapa de ayer y la de hoy

Voz 17 29:08 no lo tapa durísima contra mí metro de nivel muchísimo calor sigue en la parte final pues bueno hemos seguido un poco más cómodo pero acción inicio de etapa durísima mañana puedo hacer un poco de viento pero no ni mucho menos como la de hoy

Voz 1161 29:21 hoy sexta etapa el murciano llega a su tierra ciento cincuenta y seis kilómetros final en San Javier y finalmente de Bruno Hortelano no logró batir ayer en Getafe sus récords de cien y doscientos metros

Voz 1714 29:31 me he encontrado bien físicamente pasaba que también han dado cansado y reflejado en en las marcas no han salido las marcas por supuesto que me habían gustado pero bueno al final en realidad al porque vine aquí fue para disfrutar de esto que tanto ha muy y no me esperaba este tipo respuesta realmente no me lo esperaba

Voz 1161 29:47 elector meter de cero seis lo corrió en diez XXXI hoy en los doscientos con un tiempo de veinte cincuenta y seis se quedó lejos de sus veinte cero

Voz 2 29:53 no

Voz 1 30:00 son las seis y media

Voz 0027 30:02 cinco y media en Canarias

Voz 0027 30:12 gobierno y Podemos negocian subir el impuesto de la renta a quienes más cobran aunque el Gobierno era muy reacio inicialmente a este cambio ahora se abre a esta petición de Unidos Podemos a cambio de su apoyo a los presupuestos

Voz 0393 30:23 de momento no se han puesto de acuerdo sobre a quién afectará esta subida de impuestos Podemos plantea que paguen más los que ingresan más de sesenta mil euros pero el Gobierno quiere que aumenten su contribución los que cobran más de ciento veinte mil Carlos Sánchez Mato de Unidos Podemos

Voz 18 30:35 que está está al repartidas por lo tanto actuaciones sobre minorías que detectan una riqueza muy considerable tienen un efecto principal importadora

Voz 0393 30:47 hoy la ministra de Hacienda María Jesús Montero comparece en el Congreso y veremos si da más detalles de esa subida el que ellas asentado ante la oposición es el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska que pese a las críticas del PP y Ciudadanos mantiene que el Gobierno continuará con el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas cuando éstos cumplen la ley y ha provocado la reacción airada de Pablo Casado al asegurar que fue el Gobierno de Rajoy el que inició el camino de los traslados

Voz 13 31:09 el ex ministro Fernández Díaz confirmó en octubre de dos mil dieciséis su compromiso de reconsiderar la dispersión de ETA si se disolvía flanco favor hacen ustedes a España inyectando odio a través de falacia

Voz 1714 31:26 este partido enterrado a casi treinta de los nuestros a manos de la banda criminal asesina sanguinaria de ETA yo no voy a tolerar suministro Interior quería que nosotros inocula a ver

Voz 0393 31:37 yo hoy tercer escalón en la estrategia de Ciudadanos contra los lazos amarillos de apoyo a los presos independentistas después de retirar algunos de esos lazos en Alella de organizar una concentración de repulsa a la agresión que supuestamente sufrió una

Voz 19 31:48 mujer que los arrancaba en el parque de la Ciudadela hoy ciudad

Voz 0393 31:51 buenos pedirá amparo al Defensor del Pueblo ante la falta de neutralidad de las instituciones giro copernicano de la Unión Europea en las negociaciones con el Reino Unido sobre el Brexit cuál todo ambas partes empezaban a preparar para una rosa duras sin acuerdo el negociador europeo promete que la relación entre las dos partes será la mejor que ha tenido la unión con otro país Londres Daniel poético

Voz 1621 32:10 Michel Barnier admitió que la Unión Europea ofrecerá un pacto especial al Reino Unido como nos ha visto antes y que formarán una asociación sin precedentes a partir del veintinueve de marzo cuando se consuma del Brexit esta nueva asociación Se basada en cuatro pilares un ambicioso acuerdo de libre comercio pactos específicos en áreas de interés común como la aviación seguridad interna y una política y seguridad exteriores comunes el jefe negociador europeo también quiso dejar claro que no habrá mercado único a la carta que van a respetar los cuatro principios que lo rigen incluyendo la libre circulación de personas estas declaraciones suponen el giro retórico más importante mucho

Voz 1161 32:44 tiempo y han cambiado el estado de ánimo en el Reino uno

Voz 1621 32:46 pido la libra libras ha disparado respecto al euro y al dólar después de la depresión de los últimos días ante el horizonte de un Brexit sin acuerdo que ayer disipo Barnier

Voz 0978 32:56 DGT Alfonso Martínez buenos días buenos días

Voz 20 32:59 Carolina tranquilidad de momento de gran parte de la red vial Arsenal tan sólo encontramos incidencias a destacar en Cantabria un accidente la ocho ocasiona el corte del carril izquierdo y complica la conducción a su paso Ford Orion en ambos sentidos en Andalucía en Sevilla un vehículo averiado dificulta el tráfico en la A sesenta y seis a la altura de Guillena dirección Mérida y por último les informamos que la etapa de la Vuelta Ciclista España transcurre por Almería y Murcia esto provocará cortes en varias vías de ambas provincias así que tengan mucho cuidado

Voz 0393 33:31 sin cambios hoy en el tiempo sol y calor en gran parte de España y tormentas que pueden ser fuertes por la tarde en el Mediterráneo

Voz 0027 34:46 abrimos hoy la mesa en Mallorca la Guardia Civil ha destapado un supuesto fraude inmobiliario de más de tres millones de euros un fraude que afectaría a unas doscientas personas en la operación hay lo menos seis detenidos Peterson día

Voz 1733 34:59 buenos días la Guardia Civil investiga la inmobiliaria Mallorca Investment por un presunto caso de estafa por la venta de propiedades que no existían fuentes de la investigación explican que el fraude podría ascender a casi cuatro millones de euros y unas doscientas personas afectadas los agentes de la Guardia Civil ha detenido hasta el momento a seis personas se han realizado seis registros en Palma hay dos en Barcelona los investigadores señalan además que a esta emisora que tratan de localizar al dueño de la promotora lujo casa que se encuentra fuera del país según apuntan uno de los primeros afectados cuenta la Ser que invirtió unos cien mil euros en una casa en Marratxí y ahora dos años después tan sólo tienen los planos

Voz 22 35:31 sí nos dijo que no había ningún problema tampoco nos devolvería el dinero que es una lotería que ahora mismo nos devolvía el dinero y bueno al final sigamos adelante vivimos un veinte por ciento más del precio de la vivienda total eran setenta mil euros que vivimos

Voz 0027 35:43 a dar su nombre por seguridad y la inmobiliaria Mallorca

Voz 1733 35:45 quien tiene su sede en Palma y en su página web se pueden engordar propiedades en ocho localidades de la isla anuncian cerca de cuatrocientos inmuebles a la venta

Voz 0027 35:52 en Barcelona la jueza que investiga el trasplante de hígado del ex jugador del Barça Eric Abidal ese plantea reabrir el caso lo adelantamos ayer en la Cadena Ser la magistrada tiene indicios que apuntan a tráfico de órganos y falsedad documental Frederic Vincent bon día sólo indicios

Voz 0706 36:06 fiscalía ha hecho llegar a la jueza que según fuentes jurídicas apuntan especialmente o una discordancia en algunos de los documentos en concreto una certificación en el Registro Civil que en la Fiscalía en sospechosa a la magistrada que lleva el caso se inclina por reabrir este caso de hecho hoy ha admitido que se pueda personar el ex presidente del Barça Sandro Rosell o el mismo Vidal que actualmente es secretario técnico del club también se presentaría la Abogacía del Estado en este caso en representación de la Organización Nacional de otras

Voz 23 36:31 es

Voz 0027 36:38 la Policía Nacional investiga en el municipio malagueño de Estepona a una mujer marroquí que supuestamente obligó a su hija de dieciséis años a casarse con un extraño doce años mayor que ella en Marruecos la propia joven fue quien denunció a su madre que fue detenida aunque ella está en libertad sin Yves Egea buenos días

Voz 1876 36:54 buenos días los padres de la joven habrían llegado un pacto económico con un hombre de veintinueve años para que contrajera matrimonio con su hija e incluso habrían sobornado a alguna autoridad local para la consumación de la boda de vuelta a España tras la boda y ante su negativa a regresar a Marruecos para participar en los festejos por el casamiento la menor recibió reproches de sus progenitores que incluso la amenazaron con dejarle en su país de origen sin documentación e impedir que sigue sus estudios en España la madre de la menor se encuentra en libertad con cargos por su presunta implicación en los delitos de coacciones y contra los derechos y deberes familiares su hija se encuentra en un centro de protección de Mena

Voz 0027 37:26 sí en Zaragoza buscan ahora mismo a un preso considerado peligroso que se fijó ese fuego durante un traslado a la cárcel de Zuera el hombre condenado por secuestro intento de asesinato Se escapó de una ambulancia cuando volvía de pasar una revisión médica la Guardia Civil pide ayuda ciudadana Juanjo Hernández buenos días

Voz 1203 37:43 se llama Benito Ortiz Perea sesenta y un años escapó la madrugada del miércoles cuando consiguió quitarse los grilletes y salió corriendo de la ambulancia que estaba a poco de entrar en el centro penitenciario el fugitivo tiene un amplio historial delictivo de casi cuarenta años en el año dos mil dieciséis fue detenido por secuestrar a una mujer a la que robó el coche en Zaragoza para después atracar un armería en Huesca a punta de pistola la portavoz de la Guardia Civil que Santacristina Cristina Otín ha descrito así su aspecto

Voz 24 38:08 la descripción de esta persona es un varón de complexión delgada sesenta y uno años mide un metro sesenta y cinco de estatura en el momento de la huida vestía un jersey oscuro pantalón vaquero y zapatillas deportivas de la marca arribó color negro

Voz 1203 38:19 los montes que rodean la cárcel de Suria están siendo peinados con perros y con el helicóptero de la Guardia Civil se pide la colaboración ciudadana si alguien lo ha visto debe llamar al cero sesenta y dos al uno uno dos

Voz 0027 38:40 un brote de gastroenteritis en un hotel de Benicàssim Castellón ha contagiado un centenar de personas la Conselleria de Sanidad investiga el origen de esta infección alimentaria que arruinados seguro las vacaciones a decenas de turistas Eli García buen día

Voz 19 38:52 bon día a cien personas que estaban alojadas en el hotel Intur Orange de Benicàssim fueron atendidas este pasado martes en los centros de salud de esta localidad por molestias gastrointestinales todos ellos han sido ya dados de alta in no tienen nuevos íntimas sus síntomas por su parte la Conselleria de Sanidad investiga si se trata de un posible caso de intoxicación alimentaria pero desde el hotel Laurence han explicado a la Cadena Ser que podría tratarse de un virus gastrointestinal conocido popularmente como Normaa virus o el mal del frutero y que sus huéspedes se podrían haber contagiado de unos a otros asimismo el establecimiento ha puesto un médico a disposición de los afectados y afirma que ya no hay nuevos casos

Voz 0027 39:27 cuando visitarán a la calle posiblemente para cruzar un semáforo lo harán por un paso de cebra bueno pues en A Coruña acaban de estrenar un paso de vaca es compra de cebra pero con manchas blancas redondas sobre el asfalto a manera de rendir homenaje al casi millón de vacas que habitan en la Comunidad y que convierte en Galicia en la mayor productora de leche de España María Díaz bos días

Voz 0393 39:48 dos días este pionero paso de vacas

Voz 0605 39:50 llamada de atención por parte del sector lácteo a las administraciones para reivindicar la importancia del rural cada vez más despoblado la producción encadena seis meses de pérdidas una bajada constante de precios son ocho mil quinientas familias las que se dedican a la leche y las reses equivalen a un tercio de la población la iniciativa es de la casa grande de Sancedo Jessica Ray esos responsables

Voz 25 40:10 el paso de cebra cosos los hípica rayas poco dice

Voz 0027 40:14 pero

Voz 25 40:16 los Mancha estéticas de vaca diste mucho

Voz 0605 40:19 el escenario escogido es el obelisco uno de los principales puntos de la ciudad herculina aunque la iniciativa no estará permanente

Voz 6 40:25 no me voy mucho

Voz 0027 40:51 Alex Salmond el ex ministro principal de Escocia ha dimitido finalmente de su cargo en el partido nacionalista al ser acusado de haber acosado sexualmente a dos mujeres Se trata de dos empleadas de la residencia oficial en la que vivía Salmond cuando era el líder escocés Zaida Abbado las denuncias de acoso sexual a Alex

Voz 0393 41:06 a partir de dos miembros de su equipo en dos mil trece veían la luz el pasado jueves pero ha sido en las últimas horas cuando eso

Voz 0978 41:12 se han producido las consecuencias ambos el ministro principal de Escocia entre dos mil siete y dos mil catorce abandona su cargo en el Partido Nacionalista Escocés a través de un vídeo de Youtube recordando sus treinta años

Voz 0027 41:23 Erice público

Voz 0978 41:26 defendiendo su inocencia con en sofocadas diciendo que no quiere facilitar ataques de la oposición al partido al que ha pertenecido durante cuarenta y cinco años

Voz 1714 41:34 es que Opus de sondeo

Voz 0978 41:38 ni forzar a su formación a suspenderlo lo que provocaría dice una considerable división el político ha terminado el comunicado diciendo que volver al partido cuando haya anunciado su nombre

Voz 2 41:55 el presidente de Estados Unidos Donald Trump

Voz 0027 41:57 de la gestión de su Gobierno en la catástrofe del huracán María de Puerto Rico a pesar de estudio dice ahora que la mayor parte de los fallecidos casi tres mil murieron después de que pasara la tormenta principalmente por la falta de acceso al agua y a la asistencia médica corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 0393 42:12 buenos días las palabras de Donald Trump llegan un día después de que el Gobierno de Puerto Rico admitiera que el huracán María provocó casi tres mil muertes y no la sesenta y cuatro que reconoció en un principio

Voz 26 42:22 los winners en ningún problema asegura es el Gobierno federal ha hecho un trabajo fantástico en Puerto Rico dice que la magnitud del desastre provocado por el huracán María es consecuencia de los problemas de una isla en bancarrota por sus deudas eso sí infraestructuras ineficientes Un reciente estudio de la Universidad de George Washington demuestra la falta

Voz 0393 42:45 de coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales y el impacto que esto tuvo en una respuesta humanitaria deficiente ahora el gobernador Rosselló avala los resultados de este informe que indica que la gran mayoría de las víctimas murió ya pasada la tormenta por los cortes de electricidad prolongados la falta de acceso al agua las dificultades para garantizar la atención médica adecuada y la aparición de otras enfermedades relacionadas con el huracán más devastador de los últimos cien años en Estados Unidos

Voz 0027 43:17 Panamá las víctimas intoxicadas con el llamado Jarabe de la muerte han presentado cuatrocientas nuevas demandas contra el Estado por negligencia médica el caso se remonta a dos mil seis cuando una de las aseguradoras el sistema de salud prescribe este medicamento como un remedio para la tos esa intoxicación masiva que derivó provocó ochocientas muertes según el comité de víctimas Minerva barcos buenos días

Voz 27 43:38 buenos días doce años después de que se destapara el envenenamiento por este jarabe adulterado los cientos de intoxicados siguen pidiendo justicia ahora vuelve en exigir al Estado que se haga responsable de indemnizar a los afectados a las víctimas y a los familiares unas nuevas demandas Kazán cifras millonarias como apunta el presidente del comité de víctimas Gabriel Pascual

Voz 2 44:01 embarazada de cuatro siembra de de ahí que representa entre ciento setenta y cinco mil de Balboa

Voz 27 44:12 a estas demandas son las primeras que presenta el Comité de víctimas como organización a las puertas de la Corte Suprema de Justicia del País se han congregado algo

Voz 0393 44:22 unos de los afectados

Voz 27 44:28 ya han asegurado que saldrán a la calle las veces que haga falta para seguir reivindicando sus derechos todo comenzó en el año dos mil tres cuando una farmacéutica compró cerca de nueve mil kilos de supuesta glicerina con la que se elaboró un jarabe para la gripe que resultó tóxico para el consumo humano del que se distribuyeron más de doscientas mil unidades los primeros casos de envenenamiento comenzaron a aparecer en el año dos mil seis el Comité de víctimas contabiliza en ochocientas personas que han perdido la vida en más de mil los afectados que aún viven

Voz 0027 45:03 las universidades públicas argentinas se van a manifestar hoy contra los recortes que planea el Gobierno de Macri es ya la cuarta semana de protestas por ese tijeretazo la educación pública que empeora las condiciones laborales de los profesores suspende proyectos de investigación y que puede obligar incluso

Voz 0978 45:17 a aferrar las facultades más pequeñas Vito

Voz 0027 45:20 Moreno buenos días o los días Eroski géneros