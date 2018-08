Hoy por Hoy (30/08/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:17 esta madrugada se ha hecho público un importante descubrimiento científico al que ha llegado un grupo de investigadores del hospital San Pau de Barcelona han encontrado una forma de detectar precozmente el Alzheimer en personas con síndrome de Down algo así como una señal de alerta que avisa de que la enfermedad está ya en marcha se conocían otros biomarcadores a través de los que averiguar qué estaba pasando pero sólo se podían detectar con pruebas invasivas muy caras ahora ya no es así las personas con Down tienen una mayor predisposición genética hará Alzheimer también a padecerlo de forma precoz de hecho en la población general Se desarrolla habitualmente esta enfermedad a partir de los setenta años entre las personas con Down aparece ya en muchos casos a partir de los cuarenta Rafael Blesa es el director de neurología del hospital San Pau el centro que ha llegado a esta conclusión este descubrimiento

Voz 3 01:04 las de este tipo de estudios es que podemos hacer y determinar aquellas personas de Down que van a estar quisimos riesgo en con toda seguridad por televisión marcador específico para podemos hacer entrar como eligió en en estudios para intentar frenar la enfermedad

Voz 0027 01:23 en definitiva saber antes que se va a desencadenar el Alzheimer para intentar prevenirlo también antes el siguiente reto es ver si estos resultados se pueden extrapolar a la población en general con este avance científico amanece el treinta de agosto con los ecos de la manifestación convocada ayer por ciudadanos en Barcelona una concentración por la convivencia contra la ocupación del espacio público con lazos amarillos concentración a la que asistieron unas quinientos personas en la que sufrió una agresión un cámara de televisión Carolina Gómez buenas ideas

Voz 0393 01:53 buenos días un cámara de Telemadrid al que golpearon cuando una de las manifestantes los señaló como trabajador de TV3 la televisión autonómica

Voz 2 02:03 pero Ciudadanos ha condenado la agresión

Voz 0027 02:12 y el presidente ha hablado por teléfono con la en Hakkari para reprocharle estas palabras Iñigo Urkullu

Voz 0804 02:18 quizás sería interesante replantearse sin personas que están en situación de prisión preventiva pudieran tener una capacidad de discurso claro ante la sociedad catalana que el conjunto del Estado si lo que ese discurso claro pudiera ayudar a a interpretar lo que es el momento de interpretar también lo que es el objetivo final

Voz 0393 02:44 se refería Urkullu a Oriol Junqueras el presidente de Esquerra al que también ha visitado en prisión durante las vacaciones desde el partido de Puigdemont le reprochan que no hiciera lo mismo con el resto de presos

Voz 0027 02:53 el Gobierno no se opone a que exista el primer sindicato de trabajadoras sexuales en España así se llama sindicato de trabajadoras sexuales

Voz 0393 02:59 la Dirección General de Trabajo admitido su constitución porque no hace referencia explícita a la prostitución según cuentan hoy El Mundo y Público de hecho sea registrado de forma tan ambigua que podría abarcar desde operadoras de líneas eróticas actrices porno o prostitutas

Voz 0027 03:15 un militar de Estados Unidos ha reconocido esta noche ante la justicia que intentó filtrara maldades secretos militares de alto nivel aceptado por ello una condena de veinticinco años de cárcel

Voz 2 03:24 ha sido Joe Tito

Voz 0393 03:27 este era el momento en el que lo anunciaba el fiscal el ya ex militar estuvo filtrando a supuestos yihadistas todo tipo de información confidencial desde datos sobre armas hasta cuestiones concretas sobre miembros del Ejército pero en realidad los supuestos yihadistas eran agentes del FBI encubiertos que lo detuviera

Voz 0027 03:43 en Marruecos los jóvenes que se oponen a la reinstauración del servicio militar empiezan a articular su protesta en las redes sociales

Voz 0393 03:50 una plataforma que pide pararlo ya ha alcanzado los diez mil miembros tufillo es uno de ellos ya ha hablado con láser

Voz 4 03:56 es una objeción más profunda contra la mentalidad que tiene en la élite gobernante que piensa que los problemas que afronta la juventud marroquí desempleo falta de pre de perspectiva de futuro radicalización entre muchos otros se resuelve mediante una medida más propia del siglo XIX en las guerras napoleónicas que del siglo XXI

Voz 0027 04:14 esta mañana les vamos a contar en Hoy por hoy los problemas que están generando los patinetes eléctricos que en los últimos días han brotado como champiñones en las aceras de las grandes ciudades de España patinetes de alquiler es que al estar motorizados alcanzan velocidades altas circulan por donde quieren lo alquila considera que tienen que circular con el resto que se implica para peatones y para el resto de vehículos en los deportes Juan Antonio San Pedro buenos días buenos días Garbiñe

Voz 1161 04:40 cruza sigue disputando en estos momentos el partido que completa la jornada del Abierto de Estados Unidos se le está resistiendo la checa mucho va ganó Garbiñe el primer set por seis tres se llevó la checa el segundo por cuatro seis y en juego está el tercero cinco cuatro de momento para mucho va ir quince iguales en el décimo juego sirviendo la propia Garbiñe en tercera ronda estallará Rafa Nadal que en el partido que cerraba el cuadro masculino ha ganado en tres sets al canadiense porque sin su próximo rival será el ruso Casanova también clasificado Fernando Verdasco eliminó en cuatro sets a Andy Murray han caído Roberto Carlos Jesse Lara Arruabarrena en la jornada de hoy Jaume Munar se medirá al argentino Juan Pablo Carreño el portugués Sousa y Carla Suárez a la francesa la de no bicho

Voz 0978 05:15 el jueves viene con tormentas por el este Jordi Carbó buenos días buenos días menos extensa es que las últimas jornadas previamente seguirán afectando en distintos momentos de la jornada en forma de chubascos en cualquier punto de la costa del Mediterráneo sobre todo el de la Comunidad Valenciana con ratos de sol será durante la tarde cuando en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo estas tormentas van a ganar en intensidad algunas nubes todavía en el Cantábrico pero cada vez con más ratos de sol en el resto sol y temperaturas parecidas a las de ayer a la espera de que a finales de semana vuelve a hacer mucho calor

Voz 8 06:20 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad todas las

Voz 9 06:28 es el smartphone lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga y nuestra aplicación

Voz 10 06:37 buenas vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias por venir tan rápida no se preocupe que ha sufrido algún robo no pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía hay gente aprovechándose para meterse a vivir y no quiero que lo hagan en la mía pues tranquilo porque una vez la mejor manera para evitar que sí

Voz 11 06:51 te protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto eso

Voz 0027 07:38 el Gobierno se muestra dispuesto a tocar lo que hasta ahora no quería tocar el impuesto de la renta el IRPF Unidos Podemos exigía una subida para las rentas más altas pero el Ejecutivo prefería centrarse en otros impuestos con menos coste electoral que el IRPF ahora sí se plantea elevarlo pero sólo a las rentas muy altas lo que están negociando Hacienda ahí Podemos es que es una renta muy alta a la que se le pueda subir el IRPF han acordado en buenos días

Voz 0127 08:04 buenos días Hacienda quiere fijar la barrera en ciento cincuenta mil euros anuales aunque está dispuesta a que el un bla aquel umbral sea de ciento veinte mil pero en ningún caso se plantea que el límites sean sesenta mil euros al año como pide Unidos Podemos Carlos Sánchez Mato responsable de políticas económicas de Izquierda Unida anoche en Hora Veinticinco

Voz 12 08:21 sí sí enlazó incide en que es necesario que se produzca esa diferenciación bueno establecer el límite ollas remotamente seguro que no será un obstáculo insalvables

Voz 0127 08:33 el impuesto a la banca pierde fuerza por las presiones que está recibiendo el Gobierno pero sí parece probable que se aumente la fiscalidad de las grandes empresas para que tributen al menos un quince por ciento en lugar de un siete qué es lo que se paga ahora más sobre economía sobre la que afecta al bolsillo la luz va a subir este mes un diez por ciento interanual entre las causas la falta de producción eólica y la subida del precio del gas natural de los derechos de emisión de CO2 José Domínguez Abascal Secretario de Estado de Energía en declaraciones a la SER

Voz 13 08:58 es difícil encontrar una solución

Voz 14 09:01 el milagroso a corto plazo

Voz 0456 09:04 a medio y largo plazo el plan del gobierno es incorporar de manera progresiva más energías renovables y la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha pedido a Abengoa

Voz 0027 09:12 que dé marcha atrás en sus planes para desdoblar las acciones del grupo la dirección quiere dividir las participaciones actuales en trozos más pequeños que es una operación relativamente común en Bolsa pero la CNMV ha detectado en este caso un posible intento de alterar el mercado ya ha avisado Abengoa de que le puede incluso expulsar de la bolsa Javier Alonso buenos días buenos días

Voz 0858 09:32 a raíz de una nueva normativa que va a entrar en vigor el veintiocho de septiembre ahora ya hasta esa fecha el precio de las acciones tiene un suelo que está fijado en un céntimo Fidel no puede bajar en menos de un mes pasará a ser diez veces menor es decir de cero coma cero cero uno euros a día de hoy las acciones de Abengoa y de otros grupos que quieren hacer lo mismo como Urbas cotizan en ese suelo hola

Voz 0027 09:52 meramente por encima sí que temen que si el suelo

Voz 0858 09:55 de baja baje con el también el precio de la acción para contrarrestarlo quieren hacer lo que en el argot bursátil se llama un split básicamente trocear las participaciones las acciones en trozos más pequeños que se aproximen al nuevo suelo y es ahí donde la CNMV un claro intento de alterar el precio en el mercado en el caso de Abengoa la propuesta parte de un grupo de accionistas entre ellos la familia fundadora los Benjumea quieren partir cada acción en diez más pequeñas para evitar dicen que su participación se siga diluyendo a día de hoy apenas controlan ya el tres por ciento de Abengoa y

Voz 0027 10:31 el partido ultraderechista Alternativa por Alemania intenta capitalizar para beneficio propio el brote xenófobo de la ciudad de Ken Mick con el fin de semana se dieron caza al inmigrante tras el asesinato el joven por el que está detenido sirio y un iraquí Merkel condenó de forma contundente esa respuesta xenófoba y la llegó a calificar de una auténtica cacería de otros seres humanos ahora el principal partido de la oposición exponente del discurso antiinmigración lo justifica incluso corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 10:59 el líder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania ha echado más leña al fuego de que Múnich con su apoyo de lo que denomina autodefensa ciudadana en alusión a las masivas manifestaciones de neonazis y a las consignas de caza al inmigrante vividas en los últimos días en esa ciudad alemana tras la muerte de un hombre de treinta y cinco años en una entrevista al periódico Die Welt la han afirmó dado que no ve razones para distanciarse del Tour y un compañero de partido en el que se afirma que es una obligación ciudadana parar la inmigración del cuchillo que trae la muerte porque Ghailan menor mal que la gente explote cuando ocurren asesinato como este ha precisado no obstante que la autodefensa no es tomarse la justicia por su mano algo a lo que parece incitar la publicación e Inter Net de la orden de detención de uno de los dos presuntos autores del asesinato un escándalo que investigan las autoridades a Jonas y la fiscalía y que ha sido difundida desde grupos de extrema derecha en el documento se lee el nombre de la víctima del presunto autorice el juez así como de los testigos también incluyen más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos y los antecedentes de los dos detenidos

Voz 0027 12:00 en Rusia prepara las mayores maniobras militares desde la desintegración de la Unión Soviética Putin quiere despegar trescientos mil efectivos en unos ejercicios que se miran con mucho recelo desde la OTAN desde las capitales del este de Europa Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 12:15 buenos días de hecho la OTAN ya ha dicho a través de uno de sus portavoces que seguirá muy de cerca estas maniobras que atribuye a que Rusia se sigue preparando para un conflicto a gran escala son más de mil aviones trescientos mil militares los que realizarán estos ejercicios que son los mayores desde mil novecientos ochenta y uno

Voz 2 12:33 el chip pues lo oímos todas las CIA anunciaba

Voz 0980 12:37 el ministro ruso de Defensa estas maniobras

Voz 2 12:40 bautizadas con el nombre de Vostok dos mil diez

Voz 0980 12:42 ocho empezarán el once de septiembre durarán cinco días y no sólo participaran en ellas el ejército ruso China Mongolia también envían tropas y aeronaves para tomar parte en estas maniobras

Voz 15 13:51 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejara dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca

Voz 2 14:02 podré pagarte Ramón

Voz 0393 14:05 tienes algo que decirle a Luis

Voz 16 14:07 pues si con el voto el viernes del por igual Si me lo paga

Voz 0027 14:10 vamos a favor

Voz 8 14:41 es posible que CIC de Ignatius un baile de Fornesa consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo en nuestra entra en la sección a la carta selecciona últimos programas Mail

Voz 9 14:56 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 18 15:03 en Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 15:08 España cumple veintiséis años seguidos como líder mundial de transplantes nuestro sistema nacional se ha convertido en un referente en todo el mundo y de hecho los países que más han avanzado son los que han adoptado un sistema similar al nuestro Sonia Ballesteros

Voz 1913 15:20 desde hace veintiséis años España es líder mundial en donación de órganos y trasplantes eso ha permitido que los de este país sean los ciudadanos del mundo con más posibilidades de sobrevivir si subiera depende de un trasplante según los datos del registro mundial el año pasado el número de estas intervenciones aumentó un siete coma dos por ciento en el conjunto de los países entre los que han conseguido mejores resultados están los que han imitado el sistema español como Croacia Francia o Portugal a pesar de los buenos resultados hay miles de enfermos en lista de espera

Voz 19 15:47 en la Unión Europea hemos estimado que a finales del año pasado había más de cincuenta y seis mil pacientes esperando un órgano y que cada día fallecieron diez ciudadanos europeos porque no llegó a tiempo el órgano que necesitaban

Voz 1913 16:03 la directora de la Organización de Trasplantes señalaba también que los datos del Registro Mundial recogen por primera vez la variante de género lo que permite conocer que el sesenta por ciento de los donantes vivos de riñón son mujeres ha costado

Voz 0027 16:15 pero por primera vez en tres siglos la ciencia ha conseguido mejorar el cálculo de la fuerza gravitacional que Isaac Newton descubrió ir a que Henry Cavendish puso cifras lo han logrado investigadores chinos de Abbado

Voz 0137 16:26 los cálculos de Newton tienen más de trescientos años pero nadie había sido capaz de hacerlos con mayor precisión hasta ahora el científico descubrió la fórmula para saber cuál era la fuerza de gravedad entre dos cuerpos llamada constante de gravitación

Voz 20 16:38 Bersani a pesar del hallazgo los métodos para medir la fuerza G como también se la conoce dejan claro que todavía hay errores por corregir un equipo de científicos de la Universidad de Gong en China ha dado un paso más allá y ha sido capaz de refinar la manera de medir esta fuerza los asiáticos han cogido como modelo el experimento realizado

Voz 0393 16:56 a finales del siglo XVIII por el físico británico Henry Cavendish para medir la fuerza de gravedad pero utilizando métodos de más precisión como cámaras de vacío o bolas de acero los resultados publicados en la revista Nature han supuesto un avance porque realizando la misma operación dos veces el margen de error en Trump resultado y el otro es muy pequeño en torno al cero coma cero cinco tanto parece poco pero la exactitud el valor de la Fuerza G es tan importante para la ciencia porque con ella se estudia la estructura y composición de la tierra o el origen y futuro del universo de hecho el profesor Luo Jun que ha estado al frente de este grupo de científicos admite que el verdadero valor dejé sigue siendo desconocido por lo difícil que es medir una fuerza que se considera tan debe

Voz 0027 17:43 siete dieciocho seis y dieciocho en Canarias tenemos malas noticias este estudio es Open Garbiñe Muguruza acaba de caer eliminadas

Voz 1161 17:50 empezando ante la checa Karolina mucho va en tres sets después de haber ganado el primero por seis tres ha perdido los dos siguientes por un doble seis cuatro seis no ha podido acceder por tanto tercera ronda en la que sí están ya clasificados Rafa Nadal y Fernando Verdasco esté último eliminado Andy

Voz 21 18:03 Murray

Voz 2 18:11 oyentes Danny De la Fuente

Voz 0456 18:13 Aimar una pregunta que puede ser más difícil todavía hay que medir eso

Voz 2 18:16 fuerzas gen de la Granja hablaba Aida adivina a correr a ver para el puente de Sevilla el jeroglífico que continúa siendo el recibo de la luz no ayuda nada a parte de la desesperación que los invaden periódicamente con el residuo

Voz 0456 18:34 el recibo de la luz ese jeroglífico Antonio un diez por ciento se ha encarecido este agosto con respecto al año pasado

Voz 22 18:40 lo lleve rentabilizar su dinero y no sabe cómo invierta en eléctricas año tras año

Voz 2 18:46 mes tras mes siempre sube B

Voz 22 18:48 de años subiéndose tiñó de es el paraíso el retiro dorado de los políticos en forma de puertas giratorias hace que por más molinos eólicos que tengamos que por más placas solares que tengamos que si llueve porque llueve que si no llueve porque no llueve ciudad debiendo Colgate viento hace de viento siempre sube señores quién paga el ciudadano mes a mes subiendo desde hace veinte años gracias Diego de A Coruña

Voz 23 19:12 la luz ha subido muchísimas yo creo que ahora pagamos en un mes lo que antes se pagaba en dos porque antes facturas van a luz cada dos meses cada uno pero alguien tendrá que explica en serio porque si tenemos los pantanos eh con bastante agua sigue subiendo antes subía porque no había agua Jarque porque hay exceso de agua

Voz 0456 19:34 nos lo va a explicar en una hora un experto Mari Cruz de Vitoria y de Málaga

Voz 24 19:37 de otro octavo muchísimo el gasto energético la podemos permitirnos para facturar el euro y otro gasto está entorno a los treinta y dos treinta y ha augurado mensuales no estaremos y condicionados no tenemos calefacción irte vamos siguiendo todos los principios básicos padres el gasto que dentro de esa horquilla Si Seibert para estoy observando que dedicada a la luz va subiendo

Voz 0456 20:03 muchas gracias a todos

Voz 25 20:08 hoy por hoy

Voz 5 20:16 hoy por hoy las noticias de Madrid con

Voz 0027 20:20 Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:22 com veintiún grados a esta hora en la Gran Vía sin cambios hoy en la previsión del tiempo de Madrid qué tal buenos días la Inspección Técnica de Edificios que el estadio del Rayo pasó en dos mil doce detectó numerosas deficiencias que se han mantenido sin reparar en los últimos seis años lo cuenta hoy el mundo es ahí te fue desfavorable detectó deficiencias en la cimentación en las cerradas en las cubiertas en el saneamiento todo lo que se está arreglando ahora seis años después la Comunidad de Madrid propietaria del estadio era consciente de esos problemas pero ha dejado pasar todo este tiempo para acometer los trabajos y además lo explicaba ayer el consejero de Deportes Jaime de los Santos se pidieron sucesivas prórrogas al Ayuntamiento de Madrid para que la nueva ITS pasará más adelante hasta hacer las obras el presidente de la comunidad Ángel Garrido insiste en culpar al Rayo por desentenderse del mantenimiento de las instalaciones

Voz 0177 21:10 comido sinceramente yo no porque de otra año dos mil doce no ha hecho nada sí que después me consta que se han ido pidiendo informes técnicos que acreditar aunque había seguridad para utilización del estadio correspondía en todo caso al propio club el mantenimiento de de de esas instalaciones cosa que parece se ha hecho de forma deficiente diaria insisto a mí lo que me toca solucionar lo que me encuentro en eso estamos desde luego se va a solucionar siempre poniendo por encima de todo

Voz 2 21:32 la garantía de la seguridad de los aficionados de Ravelo yo te aviso un aficionado cuando socio

Voz 1275 21:36 el estadio seguro es el mensaje que lanzan desde la Puerta del Sol aunque precisamente se ha cerrado de forma provisional hasta que terminen las obras para garantizar la seguridad de la afición aficionados que van a salir a la calle para protestar por toda esta cadena de irregularidades será el sábado el día uno justo cuando estaba previsto que el Rayo jugará en casa contra el Athletic de Bilbao partido que se ha aplazado de momento sin fecha ni lugar de celebración este jueves los aficionados se van a reunir además con el director general de Deportes de la Comunidad Javier caray para pedirle explica

Voz 2 22:02 eso

Voz 1275 22:05 es jueves es treinta de agosto más noticias en titulares con Javier

Voz 26 22:08 el PSOE pedirá que la Asamblea investigue los contratos firmados con la empresa que gestiona las ambulancias suma la serles desveló que estos vehículos incumplen las normas de tráfico porque superan el peso máximo autorizado desde la Comunidad dicen que está todo en orden pero Ciudadanos y Podemos creen que es una nueva irregularidad de la Consejería de Sanidad

Voz 1275 22:25 la empresa Trans Con de San Fernando de Henares ha anunciado que va despidiera más de cien trabajadores lo que supone el diez por ciento de su plantilla la compañía justifica los despidos porque uno de sus principales clientes la multinacional Orange quiere prescindir de varias campañas para las que utilizaba su servicio

Voz 26 22:38 la Policía Nacional ha detenido a una mujer de treinta y seis años tras apuñalar a un taxista en plena carrera con el objetivo de robarle ocurría ayer en la avenida de la Albufera en Puente de Vallecas la mujer le pidió la recaudación pero el conductor se negó en la agresora le clavó un cuchillo en la clavícula el taxista no reviste gravedad

Voz 1275 22:53 en los deportes este mediodía el Leganés presenta el portero ucraniano Looking cedido por el Real Madrid aunque por contrato no va a poder jugar este fin de semana en el Bernabéu en el partido que enfrenta a los blancos con el Leganés es una fuga siete y veintitrés minutos de la mañana vamos de nuevo las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 14 23:14 buenos días a esta hora encontramos tras cinco intensas ya de entrada a la capital por las dos en Torrejón de Ardoz la tres a su paso por Santa Eugenia la cuatro en Pinto la A cinco a la altura de Alcorcón y las seis en El Plantío circulación lenta además la ronda de circunvalación M cuarenta entre Vallecas Vicálvaro sentido A dos y en la zona de Villaverde hacia la cuatro

Voz 1275 23:35 previsión del tiempo para las próximas horas meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 23:39 buenos días pocas novedades en la situación meteorológica un día más va a hacer sol en todo momento sólo durante la tarde algunos nubarrones en puntos de montaña sin más consecuencias y las temperaturas empiezan a subir pasaremos de los treinta grados en prácticamente todas las poblaciones en Gran

Voz 26 23:54 parte de la comunidad máximas de treinta y dos treinta y tres

Voz 0978 23:56 grados por ejemplo en el centro de Madrid mañana tiempo idéntico el fin de semana el calor irá a más de nuevo máximas de más de treinta cinco

Voz 2 24:03 con Carlos hace mucho calor porque no pones al aire ya esta puesto

Voz 5 26:53 hoy por hoy las noticias de Madrid

Voz 1275 26:57 el tramo entre Sol y Tribunal de la línea uno de Metro que ha estado cerrado una semana para retirar el amianto de esta zona del suburbano unas y los trenes todavía no van a parar en la estación de Gran Vía donde siguen las obras Metro asegura que a finales de dos mil diecinueve habrán retirado todo el amianto de la red han acelerado los trabajos que en un principio iban a terminar en dos mil veinticinco Sara selva

Voz 1913 27:15 los sindicatos dicen que es una buena noticia pero

Voz 1315 27:18 tienen dudas porque aún hoy la compañía sigue revisando los trenes y descubriendo nuevas piezas con amianto así que no entienden dicen cómo puede saber metro que terminarán los trabajos para finales del año que viene escuchamos Alfonso Blanco de Comisiones Obreras Juan Ortiz del sindicato de maquinistas

Voz 35 27:33 solamente podemos decir que Metro de Madrid está haciendo lo que debía de haber hecho hace quince años ahora hacerlo corriendo y no se descarta que salgan nuevos elemento tanto en los trenes como las instalaciones por lo que la fecha que baraja Metro de Madrid son bastante

Voz 0858 27:46 si se va descubriendo nuevas piezas con

Voz 0868 27:49 amianto pues entonces ese tiempo se alargará a nuestro

Voz 1315 27:52 eso en cuanto a los trenes en las estaciones ya han retirado el amianto en cinco están trabajando en otras tres en Gran Vía Príncipe de Vergara pavones aunque tienen previsto actuar en quince en total también han hecho mediciones y muestras ambientales para descartar presencia de fibras de amianto todas han dado dicen negativo así que Metro asegura que no hay riesgo ni para trabajadores ni para viajeros pero

Voz 0868 28:14 nosotros en su día lo pusimos tanto el consejero delegado como a la consejera de Transportes un documento para firmar de que se hacían responsables de esa seguridad que lo firmasen todavía no tenemos ese documento firmado

Voz 1315 28:27 por ahora han reconocido la enfermedad profesional a cuatro trabajadores afectados por haber estado en contacto con amianto hay otro Un quinto un maquinista jubilado que están estudiando

Voz 1275 28:37 el Ayuntamiento de Madrid estudia sancionar a la empresa que gestiona el polideportivo municipal de Fuente del Berro por incumplir el contrato el gimnasio ubicado en el distrito de Salamanca al lado del Pirulí parece de momento abocado al cierre porque allí no queda ni un trabajador se ha suspendido todas las actividades hoy mañana se abrirá la ventanilla para atender a los usuarios Javier Campo

Voz 0456 28:55 la recepción del centro estará abierta en horario completo

Voz 26 28:57 el jueves y viernes para atender e informar a los usuarios si para facilitar la devolución de los abonos de aquellas personas que así lo requieran ayer la empresa adjudicataria comunicó al Ayuntamiento de Madrid el cierre por falta de personal el equipo de gobierno está trabajando para asegurar el acceso a las actividades libres es decir la piscina y las salas de musculación en otros centros municipales el Ayuntamiento avisa la empresa dice que aplicará las sanciones previstas en el pliego de contratación si se produce algún incumplimiento

Voz 1275 29:23 y en Villaverde la Policía Municipal ha detenido a un joven de dieciocho años que agredido en plena calle su pareja una menor a la que estaba goteando los agentes han detenido al agresor gracias a que estaba para paz estaban patrullando de forma preventiva en el momento de la detención el hermano del agresor también ha sido arrestado después de agredir a uno de los agentes la chica ha intentado

Voz 0682 29:40 justificar a su agresor dice que

Voz 1275 29:43 empujado y que todo lo había hecho movido por los celos veintiún grados en el centro de la capital sigue la información aquí en la SER

Voz 1 30:00 las siete y media

Voz 0027 30:01 las seis y media en Canarias

Voz 1 30:04 no

Voz 18 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:15 todavía es parte de una negociación fase de negociación sin certezas de que vaya a salir adelante pero el Gobierno se abre a subir el IRPF a las rentas muy altas esta es la noticia es el asunto por el que opta hoy el diario El País en su apertura Javier Alonso con

Voz 0858 30:30 titular haciendo abre la puerta a subir el IRPF a las rentas muy altas cuenta a este diario que Podemos exigía que se aplicará a los que ganan más de sesenta mil euros pero que Hacienda prefiere que se aplique a partir de los ciento cincuenta mil y que así afectaría a unos ochenta mil contribuyentes ABC dice que Sánchez se resiste a la exigencia de Podemos en muchas portadas vemos esta mañana a Rivera y Arrimadas retirando lazos amarillos que el mundo califica como una rebelión cívica una imagen que encontramos también en el periódico bajo el titular alerta amarilla este diario pide en su editorial poner fin a la espiral considera que serán todos los ingredientes necesarios para que las calles estallen y cree que no se puede llegar a la Diada en este clima explotar el dolor de las familias de los presos para perpetuarse en el poder puede ser tan mezquino como alentar la confrontación civil por un puñado de votos dice el periódico en el mundo Albert Rivera escribe un artículo en forma de carta abierta Pedro Sánchez protegemos la de

Voz 0456 31:23 creció española lo titula el presidente de Ciudadanos

Voz 0858 31:26 se analiza todo lo que ocurrió hace un año en Cataluña llega a la conclusión de que se debió a que se cometió el error de no defenderse con todos los instrumentos constitucionales por eso Rivera le pide a Sánchez que rectifique dice y cambie de socios también que mande a Torra el requerimiento previo a la aplicación del ciento cincuenta y cinco para que acate explícitamente la Constitución Torra al que Rivera llega a llamar racista títere de Puig amor el país dedica uno de sus editoriales a la denuncia de una asociación gitana contra el humorista Rober Bodegas en la que esta diario ve una muestra de intransigencia y un intento de cercenar dice la libertad de expresión terminamos el repaso a la prensa en el diario punto Es la jueza Elósegui emite su primer voto particular en Estrasburgo pide multará a Pussy Riot por ofender a los cristianos estaba misma jueza es la que Rajoy mandó a Estrasburgo muy criticada por sus expresiones sobre la homosexualidad y consideradas homófobas por setenta y cinco diputados

Voz 0027 32:23 la tercera ciudad más importante de Sajonia en Alemania han volverá a ser escenario de movilizaciones xenófobas grupos neonazis han convocado otra manifestación la tercera ya esta semana después de que un ciudadano sirio y otro iraquí fueran detenidos como sospechosos de haber matado el domingo a un joven alemán desde entonces los grupos ultras han organizado batidas en busca de inmigrantes a los que agredir Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 32:45 buenos días espera de nuevo una alta participación y por eso la prensa germana informa de que hay un dispositivo especial preparado al que se suman las fuerzas federales el Süddeutsche entrevista a la ministra de Integración de Sajonia quién advierte de que desde mil novecientos ochenta y nueve setecientas cincuenta mil personas han abandonado el land de Sajonia por la falta de oportunidades Ésta es la razón leo en un amplio reportaje en el Frankfurter por el que la mayoría de ciudades de que Mick aunque no se identifican con la extrema derecha son receptivos a ella aumenta la criminalidad las peleas callejeras al tiempo que lo estoy danos perciben una mayor entrada de inmigrantes en la ciudad la desde la crisis de los refugiados además colabora la Policía de Sajonia con la extrema derecha Lutz Bachmann el fundador de Pegida el movimiento islamófobo y de extrema derecha filtró la orden de arresto contra el IRA Kim en Bochum en el Frankfurter lamenta que alguien de la policía haya filtrado no es la primera vez permitido que circulen por internet nombres de testigos de jueces como si Alemania fuera una república van

Voz 0027 33:41 manera el editorial de The Gardian advierte de que

Voz 0456 33:43 las manifestaciones de neonazis en Alemania son un reto para toda Europa y la CDU parece paralizada ante el auge de Alternativa para Alemania que son establecer de algo peligroso de profundas raíces sobre inmigración e identidad dos apuntes en Francia Manjón está de visita oficial en Dinamarca ha dicho y lo destaca Le Mond que envidia al pueblo danés luterano y abierto a las transformaciones no el francés que son como galos refractarios al cambio estas diferencias culturales que ha destacado mejor son un insulto al pueblo francés Le critican desde la oposición y algunos editoriales en un análisis también en Le leo que la cuestión de la identidad está omnipresente en todo Occidente nos guste o no y que va a marcar las elecciones de mayo del año que viene aunque hay otro test antes de esa cita son las que celebra Suecia en diez días con los populistas

Voz 0027 34:26 G termino batalla por el Parlamento Europeo

Voz 0456 34:29 veo titula Il Corriere esta vez sí los populistas pueden ganar a Macron el anti Salvini por primera vez la gran coalición pro europea con progresistas y conservadores podría haber fracasado ya perdió setenta asientos pero pueden ser más desde Italia y hasta Alemania las fuerzas antisistema no paran de crecer en las encuestas

Voz 0137 34:46 sí

Voz 0027 34:56 el fraude inmobiliario destapado en Baleares puede llegar a los cuatro millones de euros la Guardia Civil ha detenido a seis personas entre ellas el responsable de una empresa que vendía viviendas fantasma casas que no existían y que se quedaba con la señal que entregaban los clientes hay por lo menos doscientos afectados

Voz 0165 35:11 por nos pusimos en contacto con con la promotora hicimos una reunión seleccionan los planas y los gustó y la compramos nos pidieron nos pidieron un diez por ciento de reservan siempre había todas las facilidades del mundo pues sino cualquier cosa nos devolvían el dinero siempre habían muchas facilidades no

Voz 0027 35:29 cliente que ha hablado con la serie llegó a entregar unos cien mil euros Peter charnego ayer

Voz 1733 35:33 no quiere dar su nombre por seguridad y cuenta que en agosto de dos mil dieciséis decidieron comprar un inmueble en Mallorca por doscientos treinta y cuatro mil euros para poder hacer la reserva a la promotora lujo casa ahora ya cerrada les pide un adelanto del diez por ciento no lo dudaron absoluto y pagaron veintitrés mil euros meses más tarde les pidieron otro adelanto de un veinte por ciento más acabaron pagando setenta mil euros más es uno de los afectados de este supuesto fraude que investiga la Guardia civil a la inmobiliaria Mallorca Investment hasta el momento hay seis personas detenidas en realizado registros en Palma en Barcelona los investigadores señalan además que trataran de localizar al dueño de la promotora lujo casa que se encuentra fuera del país uno de los arrestados de esta presunta estafa inmobiliaria es de origen italiano y presumió de un alto tren de vida en sus redes sociales en su perfil de Facebook definía como director de la inmobiliaria y las numerosas publicaciones hace gala de viajes de clases business a Tailandia Japón estancias de hoteles resort de cinco estrellas en Dubai Cuba comidas en restaurantes de lujo Ferraris y regalos de marcas

Voz 0027 36:23 un banco condenado a indemnizar a uno de sus clientes por daños morales por haberle bloqueado mal la cuenta corriente daños morales lo hoy cinco días ha ocurrido en Valladolid un banco va a tener que pagarle tres mil euros a ese cliente por la tensión la ansiedad que le género el verse sin dinero porque la habían bloqueado la cuenta hay daba buenos días

Voz 0137 36:43 buenos días el afectado según la resolución judicial se encontraba inmerso en un proceso de divorcio cuando se percató de que su cuenta bancaria estaba inmovilizada sin que la entidad la matriz de Caja España y Caja Duero lo hubiera avisado la operación se realizó por orden de la otra titular de la cuenta que era por entonces su esposa y además empleada del banco en la oficina de la entidad aseguraron al denunciante que como estaba en un proceso de divorcio la cuenta estaba bloqueada para los dos titulares a pesar de esto la esposa del afectado sí pudo ordenar movimientos después para determinados gastos el juez considera que el banco actuó con parcialidad y que su actuación supone una gestión negligente del dinero la entidad tendrá que indemnizar ahora el denunciante con tres mil euros por haberle generado según la sentencia una evidente y natural tensión y desasosiego que agudizaron las lógicas dificultades del proceso de divorcio

Voz 0027 37:27 la Guardia Civil sigue buscando a esta hora al preso fugado en Zaragoza se llama Benito Ortiz tiene sesenta y un años ya acumula un violento historial delictivo cumple condena por el secuestro de una mujer por el atraco a una armería sea fugado saltando de una ambulancia que le trasladaba del hospital a la cárcel Pepe las Marías buenos días

Voz 1012 37:44 los días la fuga se producía la madrugada del miércoles cuando este delincuente consiguió quitarse los grilletes y salió corriendo de la ambulancia que estaba a punto de entrar en la cárcel de Zuera una prisión situada a veinticinco kilómetros de Zaragoza el fugitivo tiene cuarenta años de delitos a sus espaldas la portavoz de la Guardia Civil Ana Cristina Otín da detalles del aspecto del preso en el momento de su vida

Voz 2 38:05 esta persona es un varón de complexión

Voz 37 38:06 el sesenta y uno años mide un metro sesenta y cinco de estatura allí en el momento de la huida vestía un jersey oscuro pantalón vaquero y zapatillas deportivas de la marca arribó color negro

Voz 1012 38:15 los montes que rodean la cárcel de federal están siendo peinados por la Guardia Civil por perros también por el helicóptero de la Benemérita se pide la colaboración ciudadana si alguien lo ha visto de llamar al cero sesenta y dos o al ciento doce

Voz 0027 38:26 historiad tremendo también la que nos llega desde Aragón allí el Gobierno regional mantiene bajo su tutela a una niña india que fue abandonada en enero por sus padres adoptivos una pareja de Zaragoza la abandonaron supuestamente por su edad porque descubrieron que era seis años mayor de lo que decían los papeles Juanjo Hernández

Voz 0456 38:43 la verdad es que la pareja dejó a la niña en un centro de menores tras descubrir que tenía supuestamente trece años y dos siete ahora se encuentra bajo tutela del Gobierno de Aragón los padres han asegurado que fueron engañados por la Agencia acudan responsable de la adopción ahora se estudia cuál es la mejor opción el Gobierno de la India ha pedido su repatriación pero también podría quedarse en nuestro país ya que posee la nacionalidad española al haber sido adoptada de acuerdo con los convenios que regula las adopciones internacionales

Voz 0027 39:10 les hablamos ahora de otra niña una niña que podrá decir de mayor que nació en una acera de Rentería por culpa de un taxista el Hanna su madre tuvo que dar a luz en plena calle en esa localidad guipuzcoana porque el taxista no quiso llevarla al hospital por miedo a que le manchas en la tapicería Radio San Sebastián Echavarri

Voz 1480 39:28 la pequeña acabó naciendo sobre la acera de la calle Bidasoa un parto con final feliz pero que empezó con innumerables trabas la primera según publica el diario vasco la negativa de un taxista de Rentería de llevar a la madre de origen guineano hasta el hospital con la excusa de que le podía manchar la tapicería la segunda la primera de las ambulancias que llegó no estaba preparada para este tipo de asistencias la mujer acabó por tumbarse en la acera mientras los vecinos comenzaban a rodear la los nervios crecían una situación que sólo se controló con la llegada de una segunda ambulancia y con esta de una médico que finalmente atendió a la madre y al bebé

Voz 0027 40:06 continúa el buen tiempo continúan en las playas repletas y parte de la costa de Cantabria sigue inmersa en problemas de vertidos venció en aguas fecales y aguas contaminadas hice ha sumado en las últimas horas esos vertidos una de las playas más conocidas el la del Sardinero en Santander Fermín Mier buenos días buenos días

Voz 0628 40:22 Artes varios bañistas detectaron dos vertidos en la primera playa del Sardinero dos puntos diferentes de vertido en la arena debajo de unos locales comerciales y de unos baños públicos

Voz 0027 40:30 los intentos para contener esos vertidos con una pega

Voz 0628 40:33 Peña barrera de arena no dieron resultado la red de voluntarios centinelas alertó a la Policía Local e al Ayuntamiento han comprobado que los vertidos procedentes redes privadas por lo que han pedido a los propietarios de los establecimientos que reparen

Voz 0027 40:46 quería hace unas semanas los bañistas tuvieron que había

Voz 0628 40:48 donar otra playa de la ciudad la del camello también por vertidos en otro municipio de Cantabria Mingo una de sus playas tuvo que ser acordonada como medida cautelar ante la aparición de aguas fecales en

Voz 7 40:59 pero el Ayuntamiento de Barcelona está estudiando el último medio de transporte que

Voz 0027 41:03 he aterrizado en esa ciudad es el patinete eléctrico ha revolucionado llaman la movilidad de ciudades como Los Ángeles como San Francisco pero ahora han aparecido patinetes de alquiler como setas en Madrid en Barcelona un medio que todavía carece de una normativa específica Radio Barcelona la día

Voz 38 41:19 bon día el Ayuntamiento banalizar esta actividad porque estaría incumpliendo las ordenanzas municipales según ha podido ser

Voz 1275 41:25 verla ser el Consistorio defiende que el alcohol

Voz 38 41:27 desde patinetes libres sin guía no está permitido en la ciudad para utilizar este vehículo los usuarios ven donde están estacionados con una aplicación del telefóno móvil los pueden desbloquear y utilizar así valoran este nuevo servicio dos

Voz 39 41:40 ahora nos barato rápido y fácil que yo vengo usando para semanas dos semanas así llegamos a la calle directamente y lo instantes cargados con vosotros que esté cercano para poder usarlo podemos dejar básicamente aquí es el límites con alcohol el triunfo hasta plaza Cataluña ahí la verdad que todavía no está muy extendido

Voz 38 41:54 desbloquear el patinete cuesta un euro y quince céntimos cuesta cada minuto que circulemos con él

Voz 18 42:56 en Hoy por hoy con Aimar Bretos

siete y cuarenta y tres de la mañana a seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 2 43:04 Vadim yen deporte hoy por hoy para las personas en el centro del fútbol internacional con su padre premios y el sorteo de la fase de grupos de la Champions

Voz 1161 43:20 desde las seis de la tarde en el Foro Grimaldi cuatro equipos españoles en los bombos Real Madrid campeón de Europa Atlético Madrid de la Europa el Barça de la Liga española estará en el bombo uno el Valencia finalmente en el bombo tres ya que ayer el Estrella Roja eliminaba el Salzburgo y beneficia a los levantinos se clasificaron también Benfica que va al dos PSV que va al tres también se hace para celebrar la gala de premios a los mejores futbolistas para la UEFA de la pasada temporada nominados al mejor jugador Modric y Salah y Cristiano Ronaldo y también premios por líneas en cuanto a los porteros están nominados Allison Buffon Keylor Navas como defensas Marcelo Sergio Ramos y Varane centro del campo están Kroos Modric de Brooklyn y delanteros Messi Cristiano Ronaldo y el propio Salah y mañana en Nyon sorteo de la fase de grupos de la Europa League desde las doce de la mañana estarán el Betis Villarreal y también esperemos que el Sevilla que esta noche disputa en el Sánchez Pizjuán el partido de vuelta ante el Sigma o sea entre Ortega

Voz 1923 44:08 estimo escalón para el Sevilla de Machín resultado de la ida cero a uno le coloca en clara ventaja pero el técnico no quiere confianzas y aunque habrá con las rotaciones podrá contar con sus mejores futbolistas a excepción de Amadou que tampoco estará el próximo domingo en el derbi a partir de las diez menos cuarto en el Sánchez Pizjuan Sevilla en el último paso previo a jugar su competición favorita