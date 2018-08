Hoy por Hoy (30/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho de la mañana a las siete

Voz 0027 00:17 buenos días C's pedirá hoy amparo al Defensor del Pueblo para los catalanes Inés Arrimadas va a acudir a esa institución al Defensor del Pueblo a pedir que se proteja los catalanes indefensos dice ante la arbitrariedad de Quim Torra cada día un paso más ciudadanos en en esa estrategia de capital ser políticamente la tensión en lugar de promover el sosiego para intentar revertir la profundísima fracturar que provocaron los independentistas profundísima Albert Rivera salió ayer a las calles a quitar lazos lo que hemos hecho

Voz 3 00:44 hoy aquí limpiando el espacio público de símbolos ideológicos lo seguiremos haciendo hasta que el señor Sánchez deje de pagar el alquiler de la Moncloa a Torre Puigdemont reacciones

Voz 0027 00:54 aquí los riesgos de alentar a salir a la calle en un ambiente de semejante polarización quedaron claros ayer a última hora en Barcelona en la concentración que había convocado Ciudadanos para protestar por la agresión del sábado a una mujer que quitaba lazos

Voz 2 01:07 sí

Voz 0027 01:11 un grupo de independentistas agredir un grupo de de los concentrados allí no independentistas agredió supuestamente a una cámara de Telemadrid al que confundieron con uno de la televisión pública catalana de TV3 en una concentración contra una agresión a pesar de que Pedro Sánchez ha insistido desde Latinoamérica en que está convencido de que Torra Se va a ceñir a la ley y que no recuperará la tensión de dos mil diecisiete hoy publica La Vanguardia que el president catalán les ha llevado a la cárcel a los dirigentes independentistas presos entre ellos hay un quieras una copia del discurso que va a pronunciar el martes que viene a una semana de la Diada discurso en el que Torra replanteara según La Vanguardia un desafío rotundo a la legalidad es jueves treinta de agosto y la luz se va a disparar este mes un diez por ciento de media respecto al año pasado vamos a analizar esta mañana las causas que por lo que no se explican los expertos tiene mucho que ver con que las grandes eléctricas están vendiendo ahora mismo energía hidráulica al precio de la producida con Gas Natural que es mucho más cara Se lo hemos planteado al Gobierno nos dice que poco se puede hacer ahora mismo José Domínguez Abascal Secretario de Estado de Energía

Voz 4 02:16 difícil encontrar una solución aún llame milagros a corto plazo hay actuaciones que suponen hacer a Dios muy sobretodo a largo plazo que hagan que tengamos los precios a la baja que finalmente tenga un precio eléctrico más estable que el que tenemos en este momento

Voz 0027 02:36 sobre dinero en plenas negociaciones con Unidos Podemos el Gobierno si se plantea ahora subirles el IRPF a las rentas muy altas a quienes cobran al año por lo menos ciento veinte mil euros o más Podemos quiere subir este impuesto ya a partir de los sesenta mil anuales Hacienda dice que no que a partir por lo menos de los ciento veinte mil anoche estuvo en Hora Veinticinco Carlos Sánchez Mato responsable de políticas económicas de izquierda

Voz 5 02:58 mide la riqueza está repartida por lo tanto actuaciones prioritarias sobre minorías que detentan una riqueza muy considerarle tienen un efecto importante

Voz 0027 03:13 el Ministerio de Trabajo no impide la creación de un sindicato que se hace llamar Organización de trabajadoras sexuales es literal Carolina Gómez

Voz 0127 03:21 emitido su constitución las asociaciones feministas creen que podría suponer el reconocimiento de que la prostitución es un trabajo legal lo cuenta en el mundo y punto

Voz 0027 03:29 en Mallorca la estafa de las inmobiliarias que vendían casas que no existían pudo sumar hasta cuatro millones de euros

Voz 0127 03:34 se quedaban con el porcentaje que les daban los clientes para reservar Lacasa uno de los afectados llegó a entregar doscientos mil euros de señal

Voz 0127 03:43 a ofrecer hoy al presidente Duque el apoyo de España en las negociaciones con la guerrilla del ELN Sánchez ha pedido

Voz 0027 03:51 la implicación internacional en la crisis de exiliados de Venezuela y hoy en la ser vamos a contarles la realidad que viven cientos de venezolanos cuando llegan a la frontera con Colombia en algunos pasos clandestinos allí se encuentran con las llamadas truchas grupos criminales que se ofrecen a pasarles por la frontera a cambio de dinero o de todo lo que llevan encima los venezolanos que hoy

Voz 6 04:11 quién puso lo que tenía que ellos pero no ha dado la tele antiguo

Voz 2 04:15 bloque medio tenía nos debe atraer no

Voz 7 04:18 no eso es cinco minutos pero la tensión es puertas asustado bueno sabes que te van a Mata o qué es lo que está pasando porque tal amigo porque está esto porque tal otro y te tienen corriendo de lado Islami gran amiga salen corriendo a salir corriendo para atrás es duro es duro

Voz 0027 04:34 esta tarde comienza la Champions con el sorteo de la fase de grupos en el Foro Grimaldi de Mónaco Juan Antonio Sampedro

Voz 1161 04:39 en la gran gala de la UEFA desde las seis con cuatro equipos españoles en los bombos en el uno estarán Real Madrid como campeón de Europa Atlético Madrid de la Europa League Barça en Liga española es en este caso Bombo uno en el Valencia estará finalmente en el bombo tres también elección de los mejores jugadores de la pasada temporada nominados a mejor futbolista Modric Salah y Cristiano Ronaldo idea esta madrugada clasificados Rafa Nadal y Fernando Verdasco para la tercera ronda del US Open ACAI de caído Garbiñe Muguruza en tres sets ante la doscientos dos del mundo la checa

Voz 0027 05:06 el Ibex Open cambia sus normas tras la polémica porque un árbitro amonestó a una tenista por exhibicionismo cuando estaba cambiando la camiseta porque la llevaba mal puesta no se recuerdan amonestaciones así a los tenistas hombres que se quita nipones camisetas por ejemplo con Sudán durante los partidos hay daba

Voz 8 05:20 la sorpresa surgió en la primera ronda de partido entra elipse Cornet y Johanna Larsson justo antes del tercer set deportistas vuelven a la pista del vestuario después de un descanso de diez minutos por el calor y Cornet se da cuenta de que tiene la camiseta de jueves se aparta se gira de forma discreta dejando a la vista deportivo se la quita nadie la pone correctamente disfraces incluso para la comentarista es una anécdota con cierta gracia el juez reacciona sancionando la la tenista el explica que la camiseta estaba del lado incorrecto pero el juez insiste en que no es adecuado y tiene que amonestar las el warning como se le llaman el tenis provocó tantas voces críticas tildando lo de gestos exista que a las pocas horas la organización del torneo ha pedido disculpas a la francesa ahí en un comunicado asegura que cambiará su política para que algo así no vuelva a ocurrir

Voz 0978 06:07 tiempo soleado hoy aunque sin grandes cambios en las temperaturas

Voz 0027 06:10 Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 06:12 por parecido al de ayer marcada sensación de bochorno cerca del Mediterráneo como decías muchas horas de sol con nubes todavía ratos en el Cantábrico pero con tendencia a que vayan ganando protagonismo los momentos de sol en el Mediterráneo todavía condiciones para algunas tormentas hora están sobre el mar enfrente de la costa de Castellón y de Valencia pero a lo largo de la jornada muchas esas tormentas se acercarán a la línea costera justamente de la Comunidad Valenciana con algún chubasco intenso durante la tarde en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo también tormentas pero menos aparatosas que las últimas tardes y el fin de semana también mañana lo más significativo es que volverán a subir las temperaturas

Voz 12 07:21 los le por hoy a través de Facebook pelícanos tu comentario estuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser hoy

Voz 14 07:43 puede pues a este y si hemos ganado todos

Voz 6 07:49 me he visto que Si yo ganaba nadie perdía ahí

Voz 4 07:53 que sacar puedes ver el cielo bajito

Voz 2 07:56 como afirmativos treinta y un XXXI

Voz 16 08:23 ella me

Voz 17 08:23 mire le llamó de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas que emisora de

Voz 0027 08:29 escucha usted Arenas

Voz 18 08:31 no ser muy bien por qué porque porque le pregunto que por qué

Voz 15 08:37 no no lo

Voz 18 08:38 me me has de dar una respuesta señora combinado no pero yo tengo que rellenar la casilla

Voz 19 08:43 ya hay respuesta de digo mente cuadriculada

Voz 20 08:46 el corazón tiene que el corazón tiene

Voz 4 08:48 que para nosotros es porque te gusta vamos vamos vamos

Voz 21 09:00 Manu Carreño presentando el larguero hasta las dos de la tarde Ángels Barceló lanzando sus preguntas de cabecera en Hora Veinticinco a las cuatro de la madrugada tú puedes conseguirlo sólo necesitas nuestra lo que quieras tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 22 09:20 sí

Voz 21 09:24 hoy con el día que podríamos quedarnos ver una peli o una serie tienes alguna si tengo alguna que cinco al Barça

Voz 23 09:36 con Vodafone One tienes fibras móvil y la mayor oferta de cine series sí ahora lleva de un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva forma ten el catorce cuarenta y cuatro quien tiendas Vodafone Vodafone

Voz 0027 09:53 el equipo de Pedro Sánchez ha preferido no pronunciarse esta noche en Colombia sobre los episodios de tensión que se vivieron ayer en Cataluña en torno a los lazos amarillos la concentración que convocó Ciudadanos contra la agresión de una mujer una concentración que terminó con otra agresión en este caso aún cámara de Telemadrid al que algunos de los asistentes agredieron supuestamente al confundirlo con un trabajador de TV3 gobierno pero también PSC hilos comunes llevan días pidiendo contención mesura mientras independentistas por un lado PP y Ciudadanos por el otro han encontrado en los lazos amarillos pura munición de su para su discurso político Frederic Vincent bon día

Voz 0706 10:30 hola buenos días la concentración de ayer fue en el mismo punto del parque de la Ciutadella en el que hubo la agresión a una mujer que retirado lazos amarillos con su familia lo denunció después de que la agresión fuera el pasado fin de semana

Voz 15 10:40 total llevándole a uno a unos a unos límites que que bueno espías

Voz 0706 10:45 es inaguantable lo que decían algunos de los concentrados el momento de más tensión en esta concentración fue con jugando como decías un grupo de personas rodearon a un cámara de Telemadrid después

Voz 0027 10:54 pues de que una mujer le preguntara si debe traer

Voz 2 11:14 Telemadrid

Voz 0706 11:17 entonces cuando este periodista asegura que fue increpado golpeado el cámara a quién se llevaron los Mossos d'Esquadra ante los gritos de varios de los concentrados asegura que lo va a denunciar esta agresión ciudadanos ya la condenado y de hecho la atribuido a un grupo de Infiltrados dice ajenos a la formación

Voz 21 11:32 todas las agresiones son condenables siempre no hay ningún tipo de justificación y no se puede hacer equidistancia

Voz 0706 11:38 es lo que defiendes Arrimadas del Gobierno al Ayuntamiento de Barcelona también apoyaron al cámara en campe Xavi Domènech de los Comunes au Íñigo Errejón de Podemos responsabilizan directamente a ciudadanos detener dicen una estrategia deliberada de tensión un activista que llamó fascistas a los políticos de Ciudadanos y el PP en esta manifestación también defiende que fue golpeado por algunos de los asistentes de allá

Voz 0027 11:57 ocho y doce de la mañana siete y doce en Canarias Xavier Vidal Folch diga ahora mismo en Cataluña saberse está alentando la confrontación social como estrategia política

Voz 20 12:07 sí sí estoy parece anecdótico exigirlo fiascos tienen unas

Voz 1985 12:14 el de se cuestiona Si y episódica o lo que es muy importante es políticamente muy importante es importante porque hay mucha gente extreme y segundo porque hay mucha gente que no le gusta eso sí quiere eso quiere decir que el fondo está la discusión sobre el espacio público el pase público es de todos unos tienen derecho a expresarse en el los otros también tienen derecho a expresar lo contrario de lo que claro como se de usar es pase públicos de una forma proporcionada como el cine respetuosa sin abrumar sin asfixiar no puede convertirse en una imposición

Voz 0027 12:54 de fondo una cuestión

Voz 1985 12:55 eh eh ya muy política no sirve porque porque porque además eh esto no se acepta fácilmente desde el Gobierno de la Generalitat demuestra que hay gentes en Cataluña qué piensan de forma muy distinta incluso opuesta ir muy por tanto que las ha sido decimos en positivo Cataluña es muy plural si lo decimos en crítico e está fragmentada en todo caso lo que no hay es unanimidad Ícaro esta idea de que eh el pueblo catalán no único y unido tal pues estos entonces esto se desmembrado no aceptar eso y me es decir que haya esto en fin esta estas divisiones sería recuperar el propio fracaso eh dijo Guerra es el trasfondo de de toda la cuestión luego además si hay actos de esfuerzo de violencia esto empieza a complicarse un poco más

Voz 0027 14:00 en qué se puede hacer desde la política para inyectar sosiego en en esos sectores de la sociedad en que están inmersos ahora mismo en esta confrontación que que hemos visto en los últimos días

Voz 1985 14:10 el que pude hacer las dos cosas uno comunes no calentar uno que no presentarán los partidarios de una cosa de la otra eh

Voz 20 14:22 incentivar fin

Voz 1985 14:26 los ciudadanos ya derecho a expresarse como quieran mientras se respetando los más ese es el único limiten bueno pues eh respetar a los demás y es decir intentando no imponer un un un único lenguaje icónico en las calles es otro de los centros públicos y más aún los organismos públicos es decir los gobernantes no pueden utilizar las sedes de los organismos públicos eh que para expresar otras cosas que sean los actos de de gobierno no no

Voz 0027 15:00 eh

Voz 1985 15:03 eh públicos el sentido de los organismos públicos no costero siendo la calle no pueden ser otra cosa que neutrales eso es lo que por un lado pueden hacer por otro pueden incentivar el debate sobre estas cuestiones sobre cómo utilizar el espacio público porque efectivamente es una cosa que puede ser mirados e indiscutible cuáles son los límites de Caja Rioja porque la libertad de expresión es total por un lado pero por otra parte tienen los límites en la libertad de expresión de los todo lo contrario mientras en lo que puede hacer es activar los mecanismos de discusión sobre estas cuestiones no puede ser que el Parlament de Cataluña esté cerrado

Voz 0027 15:43 hasta octubre

Voz 1985 15:45 es en la discusión de la discusión política de la principal de la discusión política entre los catalanes pues deberían cuando no hay Parlamento hay caía solamente la calle puede ser pues un elemento complementario momento y lugar espontáneo donde se expresa de ese expresará gentes completamente pero pero no sustituye al Parlamento cuando el Parlament está cerrado tenemos un problema tenemos un problema politice grave está cerrado no por ningún ciento cincuenta y cinco en vincular estos imposición exterior sino simplemente porque ha habido una esté aquí

Voz 0027 16:27 desacuerdo interno entre los independentistas

Voz 1985 16:29 los independentistas es manera de resolverlo nos reunimos el Parlament para no mostrar nuestras nuestro desacuerdo nuestra desavenencia oliendo no es es el sistema como es pues también a utilizar todos los cauces de diálogo qué quiere decir que estar todo el día reclamando diálogo que eso es estupendo sobre todo si el diálogo de los asesores cuestiones concretos que interesa a los ciudadanos y para mejorar y para mejorar la gobernanza eh pero entonces a unos a unos diálogos vamos sí ya otros no cuando se habla del Consejo de Política Fiscal y Financiera no tiene que estar presente en la Generalitat

Voz 25 17:07 ah sí

Voz 1985 17:08 sí cuando se convoca la Junta de Seguridad no tiene que no tiene que discutirse un tema que es interés para todos los catalanes para todas las administraciones entre otras cosas porque las denuncias de estos que todavía son episódico sí ojalá no lleguen a más actos de de violencia que ya digo que son no sí no sé si aislados pero todavía episódico sí poco objeto al cuando se presentan denuncias a los Mossos por un lado la Policía Nacional por otro no es bueno que las dos administraciones regulan para hacer un análisis conjunto para intentar encontrar una manera de actuar conjuntamente para prevenir antes que resolver

Voz 0027 17:50 el ministro decía ayer el ministro del Interior que él está convencido de que conseguirá convencer a la Generalitat para que en la Junta de Seguridad el jueves que viene creo que es el jueves el día seis de de la Junta de los lazos amarillos Xavier Vidal Folch te agradezco que has estado con nosotros buenos días un abrazo anoche tuvimos noticia de una llamada de teléfono tensa entre Quim Torra lehendakari Iñigo Urkullu Torra llamó Urkullu para recriminarle sus palabras un día antes

Voz 26 18:18 es quizás sería interesante replantearse si personas que están en situación

Voz 0027 18:22 de prisión preventiva cuando planteó que Junquera se estarían mejor fuera de la cárcel porque podía jugar un papel conciliador bueno Torra llamó Urkullu para reprocharle esa predilección por Yunquera el resto de presos también el hecho de que el lehendakari sólo visitara al líder de Esquerra en la cárcel Hinault a los temas políticos presos como terminó esa llamada Euskadi Isabel León y bueno

Voz 0821 18:41 qué tal egun on bueno pues con propósito de enmienda al menos en lo que al entendimiento se refiere y para ello se han citado en breve la llamada de hecho habría impulsado la preparación de una reunión entre

Voz 1457 18:49 de ambos y con Puigdemont verse sin duda

Voz 0821 18:52 tanto por calmar las aguas en Cataluña y en el propio Gubern porqué no ha gustado la visita de un quieras y que el lehendakari no haya hecho lo propio con Turull con Josep Rubi o con Joaquim Forn la gota que ha colmado el vaso fueron esas palabras del lehendakari tras el primer Consejo de Gobierno después del verano su petición de excarcelación al parecer Torra interpretó que el lendakari se estaba metiendo donde no le llaman marcando diferencias entre Junquera si el resto de presos como si sólo el líder de Esquerra pudiera contribuir a la convivencia composiciones más posibilistas una especie de injerencia en la política catalana que corrió como la pólvora en el seno de Cataluña Urkullu hizo las aclaraciones pertinentes que no había exclusividad de su petición de deliberación Ike si se reunió sólo con Juncker fue porque fue el único impedírselo dejó claro el lehendakari que no hay intención ninguna Por su parte de entrometerse a partir de aquí lo dicho cita la vista puede que A3 y comunicado de Lehendakaritza asegurando que el lehendakari no va a desistir en su empeño de ayudar desde la buena fe y que no entrará en polémicas interesadas para retro alimentar determinadas posiciones

Voz 15 19:50 la Cadena SER

Voz 0027 19:56 ocho y veinte de la mañana siete y veinte en Canarias el Gobierno acepta por ahora negocia una subida del IRPF para las rentas muy altas para aquellos que cobren más de ciento cincuenta mil brutos al año hasta ahora el Ejecutivo se había negado a tocar el IRPF pero podemos Le aprieta para subirse luego a quienes más cobran Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 20:14 Nos día sí es la primera vez que el Ministerio de Hacienda se abre a modificar el impuesto de la renta en estas negociaciones con Unidos Podemos que llevase manos pidiendo esta subida

Voz 0027 20:23 lo que está encima de la mesa es aumentar

Voz 0980 20:25 a la tributación de las rentas superiores a los ciento cincuenta mil euros aunque podemos pedía que aumentará lo que pagan los que cobran más de sesenta mil euros estamos hablando de ingresos anuales brutos Hacienda insiste en que no van a subir los impuestos a las clases medias otro de los puntos que acerca a Podemos y algo bueno es como aumentar la fiscalidad de las grandes empresas la ministra María Jesús Montero quiere que tributen como mínimo con un quince por ciento porque en muchos casos pagan en torno al siete el impuesto a la banca parece que pierde fuerza por las presiones que está recibiendo el Gobierno están abiertos a la posibilidad de cargar fiscalmente las transacciones especulativas de la banca podría modificarse también la fiscalidad del ahorro como propone la formación morada e Izquierda Unida pero fuentes de Hacienda niegan que se haya abordado este punto en las reuniones ahora hay mucha desproporción porque mientras un asalariado que gana sesenta mil euros al año tributa al cuarenta y cinco por ciento una persona que recibe este dinero por rentas de su capital paga un veintitrés casi la mitad Garland

Voz 0027 21:26 el presidente de Gestha que es el sindicato de técnicos tiene buenos días

Voz 20 21:29 hola buenos días hay margen real factible

Voz 0027 21:32 para subirles el IRPF a esas rentas muy altas y vamos por muy altas la las que quienes cobran más de ciento cincuenta mil

Voz 20 21:39 pues tendríamos que tomar en consideración varias cuestiones y una de ellas la comparativa con la cual los países de la Unión Europea hay que recordar que según los datos de Eurostat ocupamos el puesto número quince de los países de los veintiocho países de la Unión en cuanto a tipos marginales más altos máximos algún impuesto sobre la renta y además es que detrás de nosotros están pues los países menos desarrollados con lo cual en principio con esa comparativa pues parece que sí habría margen para para aumentar esos tipos marginales no pero es otro dato a tener en cuenta ahí de manera digamos destacada es el informe de Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional de diciembre del pasado año en el que bueno nos hablaba de que los países más desarrollados pues estaban en disposición de poder cubrir a las rentas más altas los tipos marginales máximos hablaba en el fondo

Voz 1985 22:32 ahora en un informe del Fondo Monetario Internacional

Voz 20 22:35 de la caída de la progresividad en los impuestos sobre la renta que que ha habido en los últimos años como consecuencia de algo que el informe digamos que descarta allí es la el daño que que que estaría haciendo la progresividad la el crecimiento económico el Fondo Monetario Internacional descarta esta teoría dice que los países desarrollados a los que la progresía no ser festival Fi están en disposición de sufrir estos tipos y todo ello teniendo en cuenta las desigualdades que se vienen produciendo los países desarrollados y desde luego en España todos los informes lo que la acción no por tanto pues pues habría margen teniendo en cuenta además que que bueno la la presión fiscal en España está casi seis puntos por debajo de la media de la Unión Europea nos fijamos sólo en la recaudación del impuesto sobre la renta estamos dos puntos por debajo de esa media estamos recobrando pues algo más de veinte mil hombres algo menos de veinte mil millones de los que tendríamos que recaudar en ese mes impuestos a la renta

Voz 0027 23:38 estamos hablando de elevar los ingresos vía recaudación hablen los de elevar los ingresos vía no dejar que se vaya el fraude que ahora mismo cuántos inspectores de Hacienda más harían falta para que no perdiéramos por el sumidero el fraude los setenta mil millones al año

Voz 20 23:55 nosotros ya venimos planteando efectivamente que antes de tocar los impuestos antes de cualquier subida hay que afrontar con verdadera voluntad política está estén esta lacra no el el fraude fiscal que según nuestros datos alcanzaría la economía sumergida casi el veinticinco por ciento al veinticuatro coma seis por ciento del PIB pero también datos referentes de hace unas semanas del Fondo Monetario Internacional hablan de que en este momento estaría por encima del veintidós por ciento hasta es un aquí al español citaría situaría en un puesto digamos que no de los más de los más deseables en las el europea no en ese sentido los venir los planteando la necesidad de duplicar a medio o largo plazo la plantilla de de la Agencia Tributaria dado que si nos comparamos también con con la Unión Europea pues tenemos estamos por debajo del cincuenta por ciento en cuanto a a empleados de la agencia tributaria por contribuyente por tanto nosotros lo que planteamos es que esa medida debe de ser efectivos además de otras como sería la de desplazar la lupa precisamente hacia las bolsas hacia las mayores bolsas de fraude no mira hacia

Voz 0027 24:59 el son grandes fortunas

Voz 20 25:01 tan digamos mucho menos controladas que quieran frente mientras perceptores de rendimientos del trabajo autónomos pequeñas empresas él definitiva serían necesarias a esa reestructuración de la Agencia Tributaria ese cambio de objetivos

Voz 0027 25:17 si tienen algún compromiso de este nuevo gobierno en esa dirección

Voz 20 25:21 pero todos los partidos desde luego en sus Alonso sus programas electorales hace algún tiempo vienen incidiendo en la necesidad de reforzar a luchar contra el fraude es cierto que tanto el Gobierno como el Partido Popular anterior en dos mil doce como el anterior gobierno socialista de dos mil siete a aprobaron leyes con medidas antifraude pero sean ser el insuficientes desde luego queremos que el que el plan de de de control de la agencia tributaria los planes de control costarán agotado si es necesario hubiese cambiado del esquí desde luego mayores efectivo sin ninguna duda

Voz 0027 25:56 una una duda es decir que siempre me gustaría que que me lo justificará con datos ahora mismo al Estado por cada inspector de Hacienda que contrata y les sale rentable me refiero cada inspector localiza fraude por más de lo que cobra al año

Voz 20 26:12 bueno sin ninguna duda no ha no solamente actor sino caras efectivo de la agencia de la Agencia Tributaria y el último dato en relación con el con el pasado año fueron quince mil millones al margen de bueno de las los matices que se puedan hacer en relación con con esa cifra sin duda mayor número de efectivos pues pues conlleva no debe conllevar desde luego una mayor recaudación al margen de que no solamente tendríamos que hablar efectivos treinta mil de de otros medios

Voz 0027 26:43 Carlos Cruzado presidente de Gestha gracias buenos días

Voz 20 26:46 aunque hacer unos días

Voz 0027 26:48 donde el precio de la luz un diez por ciento respecto al año pasado va a subir este mes a factura Eladio Meizoso

Voz 0527 26:53 a punto de terminar el mes ya se puede calcular la subida de la luz en la tarifa regulada por el Gobierno un diez por ciento interanual para un usuario medio de trescientos kilovatios hora al mes con una potencia instalada de cuatro con cuatro kilovatios la subida del gas natural ID los derechos de emisión de CO2 son la causa Nos dicen Gobierno pero también que en los últimos meses la energía hidráulica se oferta al precio de la producida con Gas Natural lo ha reconocido también el Gobierno en declaraciones a la Cadena Ser pero el secretario de Estado de Energía José Domínguez Abascal no ve la forma de meterle mano a corto plazo

Voz 20 27:27 es difícil encontrar una solución milagrosa a corto plazo

Voz 0527 27:33 su argumento es que las reglas europeas apenas dejan margen para cambiar el funcionamiento de un mercado mayorista electro

Voz 1457 27:39 como controlado aquí por muy pocas empresas

Voz 20 27:41 dado que formalmente es muy competitivo pero que difícilmente genera competencia cuando los actores optan pocos tanto la oferta como la de eso

Voz 0527 27:52 de momento dice nos veremos sometidos a fuertes oscilaciones de precios de la luz su plan es trabajar a medio plazo para cambiar el funcionamiento del mercado mayorista

Voz 20 28:01 hay actuaciones que se puede hacer a medio hoy muy sobre todo a largo plazo que hagan que tengamos unos presión a la baja y que finalmente tenga voz un precio eléctrico más bajo estable que el que tenemos en este momento

Voz 0027 28:15 para conseguir el precio más bajo asigna también

Voz 0527 28:17 papel importante a la progresiva incorporación de más energías renovables

Voz 0027 28:21 Jorge Morales experto en el sector energético buenos días

Voz 25 28:24 buenos días hasta ahora siempre que había más electricidad

Voz 0027 28:27 es el precio bajaba porque ahora no

Voz 25 28:30 bueno efectivamente por lo menos en términos anuales ocurría esto de lo que estamos viendo ahora mismo es una especulación con las centrales hidroeléctricas que era desconocida hasta la fecha porque ha habido momentos

Voz 1985 28:43 donde el precio o cuando había

Voz 25 28:45 Cassez de aguas encendía ese agua a un precio muy alto pero es verdad que es la primera vez que por lo menos ha sido una forma continuada Assens está vendiendo

Voz 1985 28:54 a un precio altísimo a pesar de que los embalses

Voz 25 28:57 están muy por encima de lo que suele ser habitual en esta época del año desde luego muy por encima de lo del año pasado no porque bueno pues porque se les permite hacer a las eléctricas sencillamente es decir es que las reglas de juego del mercado mayorista electricidad no les dicen a una empresa eléctrica que tenga que vender al precio de coste que naturalmente producir electricidad con agua es mucho más barato que haciéndolo quemando Aso quemando carbón no

Voz 0027 29:19 no legales para meter mano ahí para controlar un mercado tan básico de la electricidad

Voz 25 29:26 hay instrumentos legales pero no por la vía que algunos están insinuando de que vaya a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia perseguir ese comportamiento porque ya digo es que las reglas de juego lo permiten es que en la ley eléctrica Se le dice a cada empresa que puede vender al precio que quiera entonces claro qué es lo que ocurre es que hay unas es muy específicas que son las centrales hidroeléctricas la mejor forma que conocemos a día de hoy de almacenar energía eléctrica es precisamente en forma de agua en los embalses de claro estas centrales que están haciendo pues aprovechar que los precios de los combustibles están muy actos en todo el mundo para vender el agua si me permite la expresión a precio de champán sepuede puede controlar si se puede contar cómo cambiando la ley

Voz 0027 30:09 claro es que tanto qué tal

Voz 25 30:12 detrás les pueden hacer esto está por un lado y luego tenemos otro problema con las centrales nucleares también con las renovables eh

Voz 1985 30:18 sea

Voz 25 30:18 de ese cuenta tras renovables no solamente la hidroeléctrica e también está viento eso no entorno al sesenta por ciento sesenta por ciento de la producción eléctrica del país no tienen nada que ver con los combustibles fósiles que son las renovables las nucleares los costes de producir electricidad con esas centrales

Voz 1985 30:35 son esencialmente fijos

Voz 25 30:37 no dependen de que haya subido como ha subido un cuarenta por ciento de petróleo o gas natural eso les da exactamente igual y sin embargo este año están cobrando un cuarenta por ciento más que el año pasado a pesar de que sus costes son exactamente los mismos ya digo el sesenta por ciento de la producción y eso va a más porque cada vez en España va a haber más renovables no con lo cual yo creo que es que es urgente un cambio de reglas de juego en este sistema para que a los consumidores en los traslade esa reducción de costes que se está produciendo porque lo que es completamente

Voz 1985 31:10 ya lo dijo el otro día Moody's dijo

Voz 25 31:12 atención es lo que dijo la agencia de calificación dijo como los costes de producir electricidad están bajando los precios a los que nos venden la electricidad están subiendo lo que esperamos es que las compañías eléctricas ganen seiscientos millones de euros más este año en España lo dejó claramente ese es el problema

Voz 0027 31:33 claro hay que legislar

Voz 25 31:34 claro hay que cambiar las reglas de juego para que esto no siga ocurriendo decía en la entrevista que que acaban de Estado decía es que esto no es fácil por supuesto que no es fácil no es fácil pero se puede hacer hay que tampoco es una cosa de un día para otro sean esperemos que mañana vayamos a tener un precio más barato no sacar un Real Decreto cambiar una ley lleva entorno de más de seis meses normalmente en torno de un año no pero desde luego hay que ponerse manos a la obra yo creo que esto es una de las cuestiones críticas más urgentes que tienen en este momento de la cartera de Energía de Gobierno sí

Voz 0027 32:05 Jorge Morales experto en el sector energético gracias buenos días

Voz 25 32:08 buenos días

Voz 0027 32:14 María Seguí es la jueza que representa a España el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo fue elegida a principios de año y a los pocos días después de que ganara esa votación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa trascendieron cantidad de documentos que había escrito ella en su pasado que si no eran homófobas pues rozaban la la homofobia bueno hoy el diario punto es publica que esta magistrada María Seguí ha emitido su primer voto particular en Estrasburgo dar que para entendernos es cuando un juez no está de acuerdo con la decisión de sus compañeros si emite ese ese voto particular argumentando que no está de acuerdo bueno ha emitido ese voto particular y en él defiende que las activistas feministas de Pussy Riot sí merecen una multa por ofender a los cristianos en una protesta que las Riot organizaron en Moscú en la Catedral en dos mil doce criticando que la Iglesia ortodoxa estuviera plegada a Vladimir Putin a Aida

Voz 1510 33:13 Marielo si cree que la protesta no sólo no está amparada por la libertad de expresión sino que las Pussy Riot merecen una multa la juez argumenta que aunque la libertad de expresión protege las críticas políticas no incluye las expresiones que son gratuitamente ofensivas hacia otros dice lo que es suficiente para dañar la dignidad de los creyentes ortodoxos ya que les desprecia y les insulta además de tratarles como inferiores en la protesta en dos mil doce el grupo ruso de pan feminista grito en la catedral de Moscú consignas como Virgen María Madre de Dios librarnos de Putin o Virgen María Madre de Dios convierten feminista tres integrantes fueron condenadas a dos años de cárcel y el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a Rusia por trato inhumano y degradante las implicadas además de obligarles a pagar treinta y siete mil euros a las activistas por los daños morales es aquí donde Elósegui según el diario defiende las sanciones civiles por lo que ha calificado como actitud provocadora puede implicar el estereotipado negativo de la comunidad cristiana ortodoxa

Voz 0027 34:05 en España el Gobierno a través de la Dirección General de Trabajo ha permitido que se constituya un sindicato que se hace llamar a sí mismo organizaciones de trabajadoras sexuales a pesar de las dudas sobre si un sindicato así puede puede amparar la prostitución en un país en el que esa práctica no es legal trabajo insiste en que no tiene porqué Ana corbata con buenos días buenos días según publica el diario El Mundo

Voz 0127 34:26 estatuto de esta organización no especifica qué actividades ampara y a eso se agarra trabajo para explicar por qué lo han tramitado dicen que qué no menciona a profesiones ilícitas porque no todos los empleos

Voz 1457 34:36 el relacionados con el sexo son ilegales

Voz 0127 34:39 como ejemplo a las personas que hacen cine porno en el Estatuto si leemos es literal que sus funciones abarcan el trabajo sexual en todas sus vertientes que sus objetivos son mejorar la negociación colectiva y la asistencia de defensa de los trabajadores y trabajadoras para afiliarse el único requisito es ser mayor de edad como deber pide ser leal al sindicato no actuar contra sus intereses la publicación en el BOE de este documento ha causado estupor en el movimiento feminista el diario Público recoge la reacción de la Fundación Mujeres que pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez si con esta resolución está reconociendo que la prostitución es un trabajo

Voz 0027 36:46 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha aterrizado esta noche en Bogotá capital de Colombia y allí se va a reunir hoy con el presidente del país Iván Duque nuevo presidente del país lleva sólo tres semanas en el cargo y ahora ya en la presidencia va a tener que decidir Duque Si abre una negociación con el ELN la guerrilla llamada Ejército de Liberación Nacional hoy Sánchez Ebadi ofrecerá Duque el apoyo de España como facilitador de esas negociaciones enviada especial de la SER Inma Carretero

Voz 0806 37:13 buenos días el Gobierno espera una posición favorable del presidente de la república de Colombia y que acepte la mediación de España han estado trabajando estos días en una declaración conjunta en la que habrá un párrafo que previsiblemente y concrete esta posición el papel que quiere jugar el Ejecutivo es el de facilitador del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional si fina el mente Iván Duque decide abrir conversaciones con ellos esperan además que el presidente colombiano no dé marcha atrás en los acuerdos con las FARC y éste va a ser el tema central de la reunión que hoy iban a mantener Sánchez y Duque pero sin duda habrá otro asunto de máxima actualidad sobre la mesa que es el éxodo en Venezuela Colombia es el país que más desplazados ha recibido un millón dos cientos mil Pedro Sánchez considera que hay que buscar una implicación internacional en la respuesta a esta crisis cree además que sólo el diálogo puede dar salida a la situación política en Venezuela donde a juicio del presidente español no se puede decir que hay una democracia cuando sigue habiendo presos políticos y con estas palabras ha calificado Pedro Sánchez al régimen de Maduro en una entrevista que ha concedido al diario chileno el que

Voz 0027 38:17 en la frontera entre Colombia y Venezuela es uno de los lugares en los que con más crudeza se está evidenciando la crisis venezolana el éxodo de cientos de miles de personas que huyen de de la crisis económica política de su país quiénes tienen pasa aporte consiguen cruzar la frontera con incertidumbre pero al fin y a cabo con garantías pero el problema está para los venezolanos que no tienen pasaporte o lo tienen caducado o lo tienen tan lleno que no les cabe en Venezuela lleva más de un año sin expedir nuevos pasaportes excediendo los a cuenta gotas ahora mismo es casi imposible conseguir uno sin ese pasaporte está bien prácticamente imposible salir de forma legal del país por las cruces que están establecidos con los gobiernos que hacen frontera pero hay mafias que se ofrecen a cruzar a personas irregularmente personas escondidas esos grupos se conocen como las truchas actúan por ejemplo muy cerca de la ciudad colombiana de Cúcuta casi pegada a la frontera con Venezuela y allí está el enviado especial de Prisa Radio Juan Fraile polaca

Voz 30 39:13 compañeros y las truchas vienen siendo el último tramo del infierno venezolano un kilómetro quinientos metros de Venezuela a quinientos metros de Colombia divididos por el río Táchira donde estas personas llegan sin pasaporte

Voz 1275 39:26 caer en manos de los traseros nos van

Voz 30 39:29 vídeos unas personas que les cobran que les quitan lo poco que tienen para poder pasar

Voz 6 39:33 a otro chaval basamos monte río charco inodoros yo desde mi teléfono lo notó el árbitro un teléfono porque va a Sara en la mamá les cobra claro lo que el otro Achero Almonte al lado del puente que uno puede basado tu sacude

Voz 7 39:49 a Policy cinco minutos número la tensión es puertas asustado bueno sabes que te van a mapa que lo que está pasando cuando llegas a Cúcuta también te pones nervioso porque tal amiga porque está esto porque tal otro y te tienen corriendo de la hoy la misma gente que está trabajando ahí Rami Granada migran salen corriendo ya salen corriendo para acá eso eso

Voz 30 40:07 es que mire solo en Cúcuta hay ciento veintitrés kilómetros de frontera cientos de pasos ilegales imposibles de controlar para la policía pero que sí están captados por mafias y bandas criminales llamas a Antonio

Voz 6 40:19 quién puso lo que temía que ellos el teléfono efectivo yo puse los cigarrillos muertes fue horrible

Voz 2 40:27 que pagar pagar ahí para pasar todos los Benoit el río es peligroso para veinte Pese pedimos bloque medio tenía unos champú cosas personales que lleve Trail

Voz 6 40:39 con pata a mí me tocó uno doblar el que traiga tuvo que entregar gratis

Voz 30 40:45 la policía hace lo que puede pero no tienen ni los hombres suficientes y además pues también por un tema de humanidad imágenes ustedes más un policía estos al ver una madre con sus hijos al hombro un abuela enferma que se arriesgó a cruzar por truchas para devolverlo y por esa razón es muy difícil controlar ese flujo migratorio como nos explica el coronel Alejandro Barrera comandante de la Policía Metropolitana

Voz 31 41:07 de Cúcuta es ver cómo llegan no bueno estoy puede ser un azote una frontera bastante porosa llena de truchas de caminos de lado y lado de la frontera con otros hemos capturado alrededor de unos trescientos noventa estos delincuentes que se aprovechan de la situación de los hermanos venezolanos

Voz 0027 41:26 ocho y cuarenta y uno de la mañana siete y cuarenta y uno en canarias esta madrugada a un sargento del Ejército de Estados Unidos sea declarado culpable de colaborar con el Dax llegó a preparar un auténtico plan para sabotear a su propio país y ayudar a los yihadistas Un plan que pasaba por entregarles todo tipo de información sobre el armamento de EEUU también sobre su espacio aéreo corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 41:51 buenos días y se llama I can tiene treinta y cinco años es controlador aéreo de la base militar en Hawai y ayer se declaró culpable ante el juez por querer colaborar con da es el FBI le empezó a investigar en dos mil dieciséis en estos dos años Kang contactó con unos presuntos terroristas a los que filtró información confidencial entre ella el archivo de armas del Ejército de EEUU detalles sensibles sobre la administración del espacio aéreo frecuencias de radio varios manuales militares e información personal de funcionarios estadounidenses una información que podría haber sido útil parada es si hubiera estado en

Voz 1457 42:27 su poder algo que no ha llegado a pasar porque lo es

Voz 1510 42:30 asuntos terroristas eran en realidad agentes del FBI camuflados en uno de los encuentros que mantuvieron cálido juro lealtad a la organización terrorista besó la bandera de da es y confesó que quería cometer un atentado suicida en la base militar para la que trabajaba según aseguran sus abogados en un comunicado el soldado ha sido detenido y será sentenciado en diciembre Kang se enfrenta a cadena perpetua pero como parte del acuerdo de culpabilidad Se espera que sea condenado a veinticinco años de prisión

Voz 0027 43:00 esta mañana les traemos en la SER el testimonio de uno de los jóvenes marroquíes involucrados en la campaña interna contra la obligatoriedad de la mili obligatoriedad que anunció el Rey Mohamed VI la semana pasada el mismo el Rey eliminó esa obligatoriedad hace más de una década cuando todos los hombres tenían que superar el servicio militar ahora la recupera además lo extiende a las mujeres miles de marroquíes críticos están organizando su repulsa a través de un grupo de Internet corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 32 43:26 el grupo reagrupación marroquí contra el servicio militar denuncia que la decisión fue tomada sin debate social diálogo con los interesados uno de sus detractores tu tufillo habla con la SER

Voz 33 43:36 es una objeción más profunda contra la mentalidad que tiene en la élite gobernante que piensa que los problemas que afronta la juventud marroquí desempleo falta de de perspectiva de futuro radicalización entre muchos otros se resuelve mediante una medida más propia del siglo XIX en las guerras napoleónicas que del siglo XXI

Voz 32 43:54 el servicio afectará a hombres y mujeres entre diecinueve y veinticinco años algo que aplauden por un lado pero critican por otro

Voz 33 44:02 deja una apuesta por la igualdad pero me temo que ha sido también una operación de marketing para hacer ver a la opinión pública que la mili de ahora es diferente a la época de Hassan II

Voz 32 44:11 como ocurre en los Ejércitos de otros países musulmanes a las mujeres la someterán a la prueba de la virginidad sino es virgen se lo comunicará a su familia para que no digan que fue violada por el ejército

Voz 26 45:42 además de Mali menores fueron identificados como víctimas de abusos en cada diócesis los sacerdotes tenían la llave archivos secretos que guarda ni su ser

Voz 0027 45:51 ciborgs de España

Voz 4 45:55 proteger vamos a decirlo así entre comillas pertenecer al presunto abusador hipoteca también a la institución clarísima quedó totalmente vida

Voz 2 46:06 esa la Iglesia española el libre de escándalos como el de Pensilvania este domingo estreno de la nueva temporada de Punto de Fuga

Voz 0027 47:01 Alfonso Cuarón presenta hoy en el Festival de Venecia su primera película en español en casi veinte años la Mostra que esta edición por cierto tienen un marcado acento mexicano la muestra hace ha acogido con frialdad uno de los estrenos más esperados el vio el biopic de Neil Armstrong interpretado por Ryan Gosling enviada especial de la SER María Guerra

Voz 35 47:22 desde hace cinco años este certamen ha revivido gracias a los cineastas mexicanos que han arrasado los Oscar después de pasar por aquí y puede seguir esa racha

Voz 1457 47:30 porque Alfonso Cuarón director de Gravity presenta hoy Roma su primera película en español tras diecisiete años de carrera americana el presidente del jurado que entregará el León de Oro es su amigo íntimo y paisano Guillermo del Toro que ayer dejó claro que no habrá favoritismo

Voz 15 47:47 yo soy presidente del jurado no dictador del jurado

Voz 1457 47:51 la otra película de hoy es la favorita del griego Yorgos Lan timos con la actriz de moda en Hollywood Emma Stone que coinciden estos días por las alfombras rojas con sus compañeros de la Alain Ryan Gosling el director Damián Chacel director que ayer inauguró este certamen con el biopic del astronauta

Voz 15 48:08 no

Voz 1457 48:13 de factura correcta pero muy convencional First Man fue acogida con frialdad con preguntas sarcástica de la prensa sobre el tufillo patriótico americano que el actor toreó como pudo quiero anunciar que soy canadiense meta condicione a favor bueno en serio creo que llegar a la Luna fue un logro compartido por toda la humanidad decía el actor en plan diplomático todo lo contrario a Vanessa Redgrave que a sus ochenta y un años recibió el premio a toda su carrera hice avergonzó de los políticos europeos por cerrar las fronteras

Voz 2 48:51 a los refugiados