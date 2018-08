Hoy por Hoy (30/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 0027 00:13 se ha hecho público esta madrugada ya un avance científico notable investigadores del hospital San Pau de Barcelona han descubierto una forma de detectar precozmente el Alzheimer en personas con síndrome de Down que son mucho más proclives a sufrirlo que el resto de la población es una forma más rápida menos invasiva de detectar el alzhéimer de las que existían hasta ahora Pascual Donate

Voz 2 00:33 con un análisis de sangre Walk Podemos

Voz 3 00:36 es que en la población general quién este riesgo de enfermedad cardiovascular por infarto cerebral pues no momento de colesterol

Voz 2 00:44 se puede hacer un diagnóstico precoz del alzhéimer en personas con síndrome de Down el equipo dirigido por Rafael Blesa ha detectado en sangre un nuevo videomarcador que avisa de la enfermedad es una proteína muy pequeña originada en la cadena que une las neuronas y que se altera en las primeras fases del Alzheimer muy presente en personas con Down

Voz 3 01:01 cuando llegan a veinticinco años prácticamente el ochenta y cinco por ciento de las personas con sida de dan están padeciendo ya la usáis el nuevo

Voz 2 01:11 método de detección precoz es rápido más barato y menos invasivo que los que se usan actualmente servirá para mejorar la calidad de vida a las personas con Down y ayudará a mejorar los estudios sobre el Alzheimer

Voz 3 01:21 la ventajas es que podemos hacer entrar en en estudios para intentar frenar la enfermedad

Voz 2 01:27 los resultados de esta investigación no se pueden utilizar con la población en general pero abre según los investigadores del hospital San Pau de Barcelona una nueva vía de estudio

es jueves treinta de agosto Carolina Gómez

Voz 0393 01:40 los ministros de Defensa y los de Exteriores coinciden hoy en Viena empiezan el curso analizando la situación política marcada por el debate de la emigración en concreto una propuesta que el Gobierno de Austria con miembros de la derecha radical defiende que es desplegar militares por las fronteras europeas corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 2 01:55 con la inmigración sin mezclándose en la agenda el Gobierno de Austria desea presentar una nueva propuesta desplegar militares por las fronteras de la Unión Europea propuesta que rechazan desde Bruselas los eurodiputados del grupo de Los Verdes que ya han dado la alerta consideran que esta iniciativa de un gobierno con fuerzas de la extrema derecha en coalición con el Partido Popular Europeo representa una seria amenaza y un toque de atención contra los valores fundamentales de la Unión

Voz 0393 02:26 en Alemania la extrema derecha vuelve a salir hoy a la calle y una manifestación convocada para esta tarde en Sajonia en protesta por el asesinato de un alemán a manos supuestamente sirio y un iraquí la policía puesto en marcha un dispositivo especial ante el riesgo de que se vuelvan a producir altercados corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 02:41 en Sajonia se vislumbra más días difíciles la ultraderecha alemana quiere tomar de nuevo la calle ha convocado varias manifestaciones la primera tendrá lugar esta tarde a las seis a instancias del movimiento ciudadano pero que Munich para según ellos dar la bienvenida al primer ministro de Sajonia que llega hasta Ciudad del Este para hablar con sus habitantes intentar calmar los ánimos tras los disturbios de principios de semana provocados por la ultraderecha tras la muerte a navajazos de un alemán en una pelea con personas de diferentes nacionalidades se esperan refuerzos de la Policía Federal para evitar incidentes la segunda manifestación será

Voz 5 03:13 Abbado convocada por el partido Alternativa para Alemania el movimiento islamófobo Pegida

Voz 0027 04:34 Mariola Urrea buenos días qué gusto la tierra de Ignacio Ruiz Jarabo tongo estas muy buenos días muy buenos días Ernesto cómo estás o las guarderías los tres Mariola Ernesto Ignacio por Man sobre la mesa el análisis de esta mañana en Hoy por Hoy lo primero que quiero preguntaros es por el análisis clima de tensión creciente que se percibe en Cataluña a raíz de esa disputa que es es social política por los lazos amarillos política y social el el orden yo creo que precisamente es una de las cosas que está está a debate no a dónde nos lleva esta dinámica de de lazo pongo lazo Quito te miro con Irak te respondo con más rabia aquí los en que estamos los dos sin intención psíquica la de pensar cómo podemos empezar a restañar esta fractura Mariola

Voz 1505 05:25 empezando por los social es evidente constatar y quizá algo que que no que no puede estar en discusión que es que existe una tensión que yo creo que no no podemos hablar todavía de de violencia pero sí que de violencia desde luego física generalizada pero sí que hay una tensión y una violencia verbal y que de no ponerle freno podemos enfocar el asunto y podemos acabar en un conflicto de una dimensión y en una fractura más más radical y en lo político yo creo que cuando estas cosas ocurren en lo social una de las preguntas que debíamos hacernos es qué papel le corresponde a la clase política ya hay que actitud es la más responsable y es la que se espera de quién debe gestionar el espacio público de la manera más razonable yo creo que aquí convendría subrayar felicita a aquellos posicionamientos que contribuyen a desee escalar la tensión denunciar de una manera contundente cualquier tipo de actuación por responsables políticos que contribuyan a acelerar ya incrementar esa tensión social

Voz 0027 06:42 ponen nombre Mariola vamos

Voz 1505 06:44 de alguna yo creo que Ciudadanos con esa actitud si con esa comportamiento contribuya a escalar el conflicto y contribuye a no poner esas dosis de de serenidad para que lo que ahora es eh esa quiebra no acabe en una fractura y no acabe en una en una violencia más evidente no y más más radical yo le pondría el acento hoy eh

Voz 0587 07:15 creo que estamos en una dinámica de acción reacción Nick esa dinámica va ir in crescendo y eso es para mí inevitable con independencia de las exhortaciones que se pueden hacer aquí hay un digamos un tema de rentabilidad electoral en el caso de Ciudadanos es evidente que ellos tuvieron unos resultados electorales extraordinarios en las elecciones del veintiuno de diciembre la situación política española les ha colocado a partir de la moción de censura en una situación crítica critican el sentido de que todas las expectativas se han ido desinflando las expectativas en Ribera en Arrimadas C's como tal por tanto estamos en un intento de recuperación de sus posiciones y sus recupera las recuperaciones recuperación de sus posiciones pasa por reivindicar ese perfil que teóricamente ellos creen que les dio la victoria al veintiuno de diciembre de la dinámica acciones y reacciones cada vez la situación catalana hacia Isla más del resto de España yo estoy en Segovia Dora

Voz 0027 08:17 sí no sé si luego habló

Voz 0587 08:20 compañeros periodistas de Segovia que cubre los acontecidos

Voz 0027 08:22 sí sí claro es

Voz 6 08:26 es un aislamiento total es como digamos Un mundo un una burbuja

Voz 0587 08:30 K que se despega del resto del país es una situación realmente dramática ahora pienso que tanto la Generalitat como ciudadanos están en una dinámica como digo de acción y reacción Torra está preparando el discurso el cuatro de septiembre que es el día de la demanda civil en Bélgica por ejemplo es decir que todo todo el digamos el planteamiento político de la Generalitat lo coloca en los procedimientos judiciales y lo que y los diques digamos lo que se está tramitando de la Generalitat vez que que va por toda vez que la República del referéndum en fin acción reacción ciudadanos cree que ahí puede hay una

Voz 0027 09:15 sí bueno yo creo que que

Voz 7 09:17 ahí hay una cuestión porque vamos al tema de los lazos que es el el tema de actualidad y además donde se resume todo en los últimos años decenios incluso la la foto oficial la imagen oficial casi única de Cataluña estaba monopolizada por los el pensamiento del proceso sea Matas sino incluso a la letra antes de que el proceso fuera explícita o como objetivo de independencia y demás llega un momento en que una parte de los catalanes han dicho basta a Cataluña no es Cataluña no es monolítica y por tanto no estamos dispuestos a que la foto oficial sea la vuestra y cuando unos estar intentando inundar los amarillos en Cataluña los otros han dicho no por lo menos en los sitios públicos no lo vais a a a inundar no claro de ese escalar Kiki decir de ese escalar Mario la que yo estoy de acuerdo con tu planteamiento ciudades escalar de quitar los lazos es decir una vez más que media Cataluña se pliegue al intento de la otra media de monopolizar la foto oficial de la foto única de Cataluña dicho eso es verdad que caro que hay un objetivo electoral en Ciudadanos en su acción política como en todos los partidos

Voz 6 10:37 todos los temas no no no conozco ningún partido

Voz 7 10:39 político que aborde un tema intentando que les perjudica electoralmente no

Voz 0587 10:45 una tontería no hice que les perjudica electoralmente lo único que digo yo es que hay una veta

Voz 7 10:51 sí sí está claro eso

Voz 0587 10:52 el partido lo hacen pero en particular este tiene una unas connotaciones sociales de enfrentamiento

Voz 1505 10:58 mira cómo me pelaba Ignacio qué qué significa es escalar no yo creo que mi planteamiento estaba muy claro la diferencia entre la actuación social es decir esa expresión de quiénes entienden que los lazos amarillos trasladan una empatía con aquellos políticos que ahora es están privados de libertad y quienes por el contrario consideran que en esa explosión de manifestación en en amarillo ocupa un espacio público lo monopoliza no dar respuesta a la pluralidad que existe en Cataluña por tanto reaccionan mediante su retirada manifestación y la otra encajan a mi juicio dentro de lo que es la libertad de expresión y mientras no haya expresiones de violencia deben ser toleradas en lo social en las manifestaciones espontáneas de los ciudadanos y expresiones violentas hasta ahora las que sean denunciados sean abordado si no se han abordado desde la técnica adecuada pues existen cauces de reclamación eh para para abordarlas pero yo planteaba el tema del de ese escalar en la en el ámbito político hay pirámides escalar significa que quién tiene responsabilidad política no el ciudadano de a pie que expresa lo que siente sino el responsable político no contribuya con sus acciones a incrementar la tensión que de por si ya existe cuando hay una fractura social que es expresa en los términos que estamos viendo un partido político además un partido político con un respaldo muy importante en Cataluña es la primera fuerza política en Cataluña en las elecciones del veintiuno de diciembre que en encabece esa acción con unos tintes electoralistas tampoco decoroso de retirada eh casi hostil de los lazos entiendo que es una acción que no contribuya de escalar

Voz 7 13:08 hombre no no no sé qué decir retirada hostil en los lazos no amable si se retiran amable de los lazos

Voz 1505 13:15 pues creo que sí ha sido el tinte electoral

Voz 7 13:18 lista no sé qué adjetivo las puesto pero no no las puestos

Voz 1505 13:22 lo decoroso un poco de coros claro pues tampoco entiendo

Voz 7 13:24 muy bien pues yo creo que sí

Voz 1505 13:27 bastante contundente podemos seguramente no compartirla pero creo que me expresó con una claridad meridiana creo que es poco pudoroso utilizar un momento de fractura y tensión social para eh género dar un espacio político para ampliar la la el espacio electoral y el espacio político que vienes perdiendo desde hace unos meses y que como se ha demostrado ciudadanos es un partido que obtiene muy buenos resultados en la confusión estación tiene peor atención mediática hay peor atención política en los momentos de distensión sí hace si aceptamos este argumento que yo planteo como válido es razonable que su razonable entender que todas sus acciones políticas que incrementen la tensión les dará réditos políticos y todas aquellas acciones políticas que reduzcan la tensión lo excluirá de un mejor espacio Lector

Voz 7 14:24 ay esos votos que se construirán alentando la una

Voz 0027 14:27 pero de verdad lo valen

Voz 1505 14:29 yo digo que es poco decoroso

Voz 7 14:32 pero es que yo no comparto que esté alentando la confrontación ciudadanos digamos lo que Ciudadanos que está dando apoyo político a ese movimiento social ese momento social de catalanes quiénes están dispuestos a que los otros monopoliza en la imagen una foto oficial de Cataluña actor estaban huérfanos de apoyo político y lo que pasa que por una vez hay un partido Ciudadanos que ha dicho bueno vais a dejar estas huérfanos no solamente vais a ser la Cataluña silenciosa que tal decía ahora que vosotros mismos revela ahí socialmente que ese país que políticamente contéis conmigo mira yo no soy muy partidario de de Júcar tejen al de ciudadanos no pero yo creo que no es justo simplemente dice sepamos eh creo que no es justo acusarle de esto no porque es verdad ahí tiene razón Ernesto que hay una un un objetivo electoral no pero insisto yo creo que eso sino remontamos a la historia reciente de este país creo que toda acción política de cualquier partido político existe no

Voz 1505 15:26 mira que me gusta es que cuando hacemos análisis político yo no soy partidaria de hablar de acusaciones porque en mi análisis político no estoy sacrificando a ciudadanos estoy haciendo

Voz 7 15:39 en la ciudad Mariola estoy hablando de una Tiago

Voz 1505 15:41 en un análisis político de de de una acción política iraquí no es cuestión de si estamos de acuerdo o no si somos votantes sonó de Ciudadanos ni simpatizantes estamos simplemente haciendo un análisis de una cuestión yo el planteamiento que tengo siempre en el tema de Cataluña es el mismo en queremos o no queremos que Cataluña siga formando parte de España queremos o no queremos que los cata una mayoría cada vez más importante Cataluña siga creyendo que merece la pena el proyecto

Voz 8 16:15 de país eh que Le que le

Voz 1505 16:18 eh que le ofrecemos queremos o no queremos que el en Cataluña esa fractura social que no se puede negar Valle seamos capaces de ir mitigado la yo soy partidaria de toda acción política que contribuya a que las respuestas a esas preguntas vayan en una dirección no soy partidaria de aquellas acciones políticas que contribuyan a alejarnos de esas respuestas a esas preguntas en los términos que obviamente es mi posición queda clara

Voz 0027 16:47 cuáles son las razones políticas Ernesto cuáles son las acciones políticas que sí que contribuyen a caminar en esa dirección preclaro claro diagnóstico lo hemos hecho el diagnóstico de la fractura de quiénes incluso intentan pescar en esa brecha pero qué acciones políticas puede reclamar a al resto de partidos para sí ahondar en esa dirección de de de de de intentar llegar a un acuerdo que permita después empezaron a reconciliación

Voz 0587 17:12 eso que en fin esto esos es una expresión de bueno deseo no la forma yo cuando decía acción reacción precisamente trataba de poner la responsabilidad en todos no en ciudadanos yo creo que focalizar el tema de Ciudadanos ha partido el hecho de que Rivera y Arrimadas fueran ayer a una una localidad para retirar los lazos y darle digamos una proyección al movimiento de reacción frente a la a los partidos independentistas respecto de los lazos amarillos es una parte del problema acción reacción significa que hay una acción a favor de los lazos amarillos y una reacción que hay una que es en contra y por lo tanto estamos en un problema que no solamente genera digamos no no se puede decir que no genera ciudadanos eso es injusto lo que digo es que esta dinámica es una dinámica donde toda la fuerza la fuerza de la acción y la reacción tienen en cuenta la veta electoral tiene la cuenta la veta electoral en el sentido que están trabajando en función de sus previsiones de corto plazo o medio plazo en relación a las próximas elecciones autonómicas la gravedad de las situaciones que están jugando con una confrontación no una confrontación electoral una confrontación social porque se produce una situación de grandes enfrentamientos que van a ir a más tenemos la Diada del once de septiembre tenemos el discurso de Torra del cuatro tenemos una situación en la cual pues Catalunya vuelve a centrarse en los grandes temas judiciales la semana que viene tendremos el el tema de la recusación de que ha planteado las defensas nada menos que Carlos Lesmes que está manchado hasta el cuello de todo el tema del conocimiento de la situación judicial va a ser el presidente de la Sala del sesenta y uno son los temas que tenemos que discutir

Voz 1505 19:00 la cuestión el acento yo lo pongo en Ciudadanos no porque crea que sea particularmente responsable de esta de esta tensión ni porque crea que es acción política sea la prioritaria que han desencadenado en la eh o agua o han echado digamos si quieren ampliado la la fractura no la pongo porque precisamente es la fuerza política que más respaldo ha tenido en Cataluña porque es el liderazgo que le corresponde a Ciudadanos en Cataluña ha obtenido el legítimamente en las urnas del veintiuno de diciembre le exige un comportamiento político más responsable le un Albert Rivera hay un Arrimadas señalando con una acción política una de escalada en tema de los lazos creo que es una acción en términos constitucionales y creo que es una un un acto de liderazgo político en términos de coser la fractura social impagable ahí es donde por eso pongo yo el acento y en Ciudadanos que nadie dude de mi intervención

Voz 8 20:00 en mil de

Voz 1505 20:03 el repudio ante acciones políticas dirigidas por quién tiene oir la responsabilidad institucional en Cataluña pero creo que quién más responsabilidad política le debemos exigir es a quien más respaldo entre otras cosas electoral ha tenido lo mismo que en el caso de España a quién más responsabilidad política leve señalan siempre en el caso catalán es al presidente del Gobierno al de entonces y ahora le corresponde al de ahora no porque sea responsable de lo de Cataluña sino porque tiene más poder tiene más liderazgo y por tanto tiene más capacidad de acción

Voz 0027 20:36 le arrebatara la palabra una antes de que la cojas que estabas a punto volvemos en dos minutos nueve y veinte de la mañana ocho y veinte en Canarias

Voz 0027 24:43 por primera vez el Gobierno acepta negociar con Podemos una subida del IRPF para las rentas muy altas para las rentas que están por encima de los ciento cincuenta mil euros anuales Hacienda se niega a asumir ese impuesto a partir de los sesenta mil que eso que en principio pero podemos pero esto que que Hacienda no está en esa clave y visto que lo máximo que está dispuesto

Voz 23 25:03 ah

Voz 0027 25:04 a negociar Hacienda ese esa subida del IRPF en las rentas de más de ciento cincuenta mil ochocientos cincuenta mil pues podemos bebí en esa introducción de grados distintos por lo menos se introducción de grados distintos centro de del del tipo más alto Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria que qué margen hay factible para subirles los impuestos a esos seiscientos mil españoles que cobran por su trabajo más de sesenta mil euros anuales que es lo que plantea Podemos

Voz 6 25:32 sí bueno margen margen poco

Voz 7 25:36 porque queramos hacer un sistema tributario confiscar o no es decir que podemos subir dos puntos tres cuatro puntos bueno es decir ponerles un máximo de cuarenta y cinco del cuarenta y nueve cincuenta ya estaríamos en el límite no practicamente de lo que de lo que se puede admitir y de lo que es el máximo la Unión Europea que está en el cincuenta y seis en Suecia pero es que eso tiene un efecto recaudatorio practicamente mínimo entonces estaríamos asumiendo un un daño en términos de imagen del impuesto imagen afectos de captación de de empresas extranjeras que quieren saber lo que van a pagar sus directivos por el impuesto español etcétera estaremos así viendo un un coste más en términos de imagen oye en términos de equidad porque a mí no me parece bien que separa más de un cuarenta y cinco por ciento para recaudar realmente muy poco no entonces yo no sé si tiene mucho sentido la propuesta de Podemos que tiene poco sentido

Voz 0027 26:30 a lo que no parece que tenga el recorrido porque el Gobierno en principio se planta digamos utilizamos esa expresión en los ciento cincuenta mil al fin y al cabo si se les sube el IRPF a las personas que cobran ciento cincuenta mil de cuento de cuando estamos hablando de que ingresos estaríamos hablar

Voz 7 26:48 muy poco de que muy poco que a lo mejor estaríamos hablando de decisiones sube al al ser declaró pero estaremos hablando de como mucho mil dos mil millones de euros es decir que es una medida impositiva realmente con poco muy muy pocos recorría la geografía

Voz 1505 27:03 fíjate qué pena Aimar iraquí Ignacio yo creo que que tiene mucho que decir qué pena que este tipo de propuestas estén burlando un debate que más recorrido innecesario en el sistema español que es sobre la reforma al global de nuestro sistema tributario nuestro sistema tributario es una arquitectura muy compleja que

Voz 7 27:26 no hubo diseñada hace tiempo que aquí

Voz 1505 27:29 dado obsoleta que ha perdido capacidad de recaudación nuestro uno de nuestros principales problemas es que recauda vamos poco no no si tenemos tipos altos o bajos que es es otra cuestión sino que el sistema es ha quedado tan obsoleto tiene tantas fugas que tiene poca capacidad de recaudación además de las bolsas de fraude Brasilia bonificaciones es ir porque porque no está armónico porque no sea armónico porque el conjunto de impuestos que conforman el sistema han sido retocados parcheado tuneados a lo largo del tiempo sin una reforma global que ha hecho que el sistema no sea armónico y que el sistema no persiga los dos grandes objetivos que tiene que perseguir todo sistema tributario uno es una sólida capacidad de ingreso y un segundo que responda a los principios constitucionales que es el de progresividad y que ha quedado muy muy diluido

Voz 7 28:25 tienes tienes toda la razón Mariola cuando dices que el sistema está tan retocado parcialmente en un proceso poco planificada hoy poco diseño que efectivamente hoy es todo menos sistema metemos un conjunto de impuestos que desde

Voz 0587 28:38 no configuran sistema no sin embargo no acudió

Voz 7 28:41 ha sido en que se recaude pocos recauda para no muchísimo lo que tiene no PER pero insisto en matizar y por aclararse ha hecho de acuerdo contigo lo que tiene presente por no ser un sistema a armonizado no está bien preparado lo que ha perdido su capacidad de adaptación recaudatoria a la evolución de los magnitudes macroeconómicas es decir no crece tanto como debiera crecer ante aumentos del producto interior bruto

Voz 1505 29:06 vale pero a correr ahí quería decir con lo que se ingresa pocos ingresa menos de lo que debería ingresar un sistema de acuerdo al modelo económico que nosotros tenemos ya la sociedad que nosotros hemos y hay otra cuestión que tú señalabas Aimar

Voz 7 29:21 en la entrevista que has tenido a las ocho veinte

Voz 1505 29:24 con el presidente de de la

Voz 0027 29:27 dejar los efectivamente eh

Voz 1505 29:29 es un tema que no podemos obviar es el fraude y cómo se aborda el el fraude tú apelaba a la a la capacidad sancionadora con con los inspección con las inspecciones que sea dicen el número de inspectores que existe la cava pero es que también hay que apelar a la ética fiscal el desde hace muchísimos años se ha renunciado a hacer campañas más potentes para incrementar la ética fiscal de nuestra sociedad y os acordáis aquello eso Hacienda somos todos deberíamos recupera

Voz 11 30:02 hay algún le

Voz 7 30:06 puede decir que la abogada del Estado del el caso Nóos lo que dice sí

Voz 1505 30:09 ya pero es que obviando a la abogada del Estado y a su inadecuada utilización de aquello debemos recordar que la Hacienda somos todos en un momento determinado implicó un incremento de la Etica fiscal de este país increíble que se ha deteriorado porque no hay más que ver los casos de corrupción de los últimos años donde defraudar a Hacienda era el deporte nacional

Voz 7 30:28 yo yo no comparto del todo tus tesis mira yo creo que primero el fraude fiscal ese recurso a fraude fiscal es un mantra en este país no decirlos los gobernantes los políticos acuden los que gobiernan acuden al a decir que hay mucho fraude y que por eso no recaudó tanto tengo que poner impuestos más altos a a los que sí pagan los lloviendo ahora lo explico los que no pagan pero en los que no gobiernan dicen yo voy a hacer muchas más cosas pero no subir los impuestos porque lo voy a recaudar mediante la reducción del fraude no para los que aplican sistema fiscal el fraude es el mantra que les permite pedir más medios medios económicos más medios humanos más medios materiales no ya para los que están directamente en la lucha contra el fraude recurrir al fraude como manta es lo que les permite más incentivo económico en su salario no entonces yo creo que de verdad que aquí hay una coalición pro pro magnificar el fraude en España no yo asistido a Brines internacionales sobre el fraude fiscal y claro estamos hablando de una cosa que por su esencia Montano pero yo creo que hay es una impresión generalizada entre los que asistíamos a esas reuniones que en España el fraude no es no hay ningún dato que permita decir que en España el fraude significativamente más alto que en los países estoy

Voz 0587 31:43 a ellos

Voz 7 31:44 tengo clientes que se han ido a Francia a trabajar que se han quedado asustados de cómo funciona el dinero negro en Francia dicen es ríete de lo que aquí en España funciona mínimamente en Francia es que hay veces hay sectores construcción que no puedes contratar sino admite es que te paran en el colono hablaba de de

Voz 1505 32:02 es de competencia de haber de competir de hacer un una competición entre ver qué país de la Unión Europea es más fraudulento en términos fiscales Si España está arriba o abajo yo creo que negar que las bolsas de fraude eso sí que es otro mantra que puede haber una coalición de intereses en torno a este tema tampoco pienso por supuesto que el sistema tributario español será mucho más armónico si atendemos única y exclusivamente esa cuestión yo creo que hay que hacer una una reforma global tranquila donde no sólo se apele al incremento del IRPF porque estamos aquí estamos otra vez grabando a los asalariados

Voz 7 32:43 sí sí da igual si cobran muchísimo

Voz 1505 32:46 más o menos pero estamos hablando de los bares y no estamos hablando de otros contribuyentes a los que seguramente habría que exigirles un mayor esfuerzo pero no porque sea vamos contra los ricos sino porque quien más ingresa debe tener en términos patrióticos y aquí sí que creo que hay que apelar al patriotismo un esfuerzo mayor con el país al que

Voz 0027 33:08 en hablas pues pues hablo de las grandes

Voz 1505 33:11 las abra pues de los que no le tributan por el IRPF tributan por cualquier otra fórmula que yo no digo que sea ilegítima la SICA por supuesto pero el impuesto de sociedades por supuesto creo que Ignacio estarás de acuerdo conmigo que hay una competencia fiscales así en el último tiempo con Portugal hay una fuga de personas que cambia su domicilio ahora Portugal porque la situación fiscal en Portugal es especialmente atractiva para determinadas determinadas fortunas y esto tampoco lo podemos ignorar eso no es así

Voz 7 33:48 no solamente para para fortunas determinadas considera no para para trabajadores en sectores de tecnología intensivos en tecnología por ejemplo no pero eso es una utilización inteligente de los sistemas tributario

Voz 1505 34:01 no yo no digo que no digo que esto que apelar también a la Unión Europea

Voz 11 34:05 con hacia musical pero yo para acabar porque

Voz 7 34:08 aquí es importante también la opinión de Ernesto que de esto sabe sabe bastante no está Zapatero insistió en radio

Voz 0027 34:13 Segovia sólo de te quiero apuntar una cosa el problema

Voz 7 34:16 Izquierda clásica de este país cuando digo clásica histórica me refiero la posición de Podemos ya repetición de aumentar la progresividad ETA a partir sesenta mil euros de renta choca con un problema que ha llegado el IRPF en este país es que tiene la progresividad hemos querido recaudar tanto con el impuesto hemos querido recaudar tanto recordamos mucho que lo hemos hecho de una proximidad mutilada es decir es un impuesto muy progresivo hasta que llegas a sesenta mil euros vía a partir sesenta minutos deja ese progresivo pero claro es que si tú quieres que sea progresivo desde el principio y no deje de ser progresivo eso va contra la recaudación es decir Il otros objetivos son propios de la izquierda clásica yo quiero un impuesto que recaude mucho para tener mucho gasto público y además quiero un impuesto muy progresivo bueno pues los dos objetivos son contradictorios o recauda es mucho o es muy progresivo y ahí es donde podemos tiene que darse cuenta que ambas circunstancias unos puede conseguir

Voz 0027 35:15 vendernos sea el tipo máximo Le Le le mete subtipos la recaudación cae brutalmente

Voz 7 35:22 claro es que para que sea progresivo de verdad no saben habría que subir el tipo máximo sino bajar los tipos de las rentas intermedias GER nuestro y eso es lo que costaría mucho en términos de

Voz 0027 35:31 el Kaiser estás ahí manifiesta de sí

Voz 0587 35:34 no yo quería puntualizar que a mí me da la impresión de que por la naturaleza de la situación política por la por lo que caracteriza la de esta etapa transitoria el Gobierno de Pedro Sánchez lo que me parece que todos están en lo mismo me refiero tanto Podemos como el Partido Socialista como venden unas medidas que aunque es Ricard de muy poco son presentables como la expresión

Voz 24 36:00 de un de un sentimiento de

Voz 0587 36:03 la posición socialdemócrata entonces decía Ignacio que bueno que efectivamente elevar la el el el el IRPF para las rentas más altas y por encima de ciento cincuenta mil euros pues eso tenía poco recorrido en términos de recaudación mil dos mil millones y que por lo tanto con eso tampoco vas a financiar ningún programa de gasto público relevante claro Ignacio el problema es que se trata de vender un titular aquí yo creo que el tema menos relevante me parece a mí puede ser equivocado es él cuanto más vas a recaudar que tienes que vender el titular es un gobierno de la característica que conocemos es una etapa transitoria es Un puente hacia una convocatoria de elecciones entonces tienes que ha digamos colocar ese titular en relación a fraude en relación a lo que decía Ignacio fíjate que curiosamente el tema del fiscal que efectivamente es un es muy socorrido como argumento sin embargo en la propuesta de Podemos no cúpula lugar relevante la propuesta de Podemos prácticamente el tema de Reus si es inexistente no a ello concentrar la atención en los en los sesenta mil euros y en una mayor progresividad yo creo que se empieza a ver qué digamos el a la apelación al al tan socorrido fraude fiscal pues la gente no lo compra habrá fraude fiscal delito fiscal en España haberlos haylos sin gran cantidad no digo en términos proporcionales respecto de otros países haberlos haylos Caron sí es un tema que en fin que llama también la atención

Voz 7 37:51 pero es consustancial con sistemas tributarios altos años aquí no nos engañemos si hay un sistemas tributarios con presión fiscal elevada como es el caso de España es inevitable que haya fraude fiscal luchemos porque sea el mínimo posible pero lo va a haber el tipo impositivo es el dividendo del defraudador cuanto más subamos el tipo más ganas al defraudar es que eso es la experiencia internacional histórica los revelando una manera tan clara tan clara que es una evidencia matemática

Voz 1505 38:20 que a mi juicio digamos aceptar con esta naturalidad que el fraude e existe y que tenemos pocos mecanismos para hacerle frente

Voz 7 38:32 no tenemos muchos tenemos eh

Voz 1505 38:34 daña la ética fiscal pero de una manera y yo creo absolutamente irresponsable vamos a ver si hay mecanismos para luchar con el fraude fiscal que se pongan todos más y luego hablamos de la progresividad del sistema ya hablamos de las reformas del sistema que se acomoden mejor a lo que en el caso que nos ocupa que hay un presidente y hay un Gobierno socialdemócrata sea como de mejores ideología hará bien pretender que una incremento del IRPF es socialdemócrata creo que los empresarios de este país deben de estar partiéndose de risa carcajadas desde que han oído esta propuesta porque nada que ver con la socialdemocracia incrementar el IRPF por mucho que estemos hablando de rentas lo que para quién cobra el salario mínimo interprofesional de le debe de parecer astronómicas a partir de sesenta mil euros es que no estamos hablando no está ahí la fuente principal de contribuyentes de este país cuestión distinta que es que él siempre afectar al IRPF retocar el IRPF es políticamente muy sencillo y muy rentable porque claro estamos hablando de la sala día asalariados y por tanto recaudar por esa vía es lo más fácil posible lo mismo que contener el gasto es lo más fácil posible utilizar el capítulo I de los Presupuestos Generales del Estado que es el salario de los funcionarios claro pero pero hablemos con seriedad

Voz 7 40:02 en este país necesita una reforma

Voz 1505 40:05 la amplia del sistema tributario porque ha quedado obsoleto

Voz 7 40:09 lo que ha perdido progresividad

Voz 1505 40:11 merece la pena insistir en la ética fiscal del país porque eso es patriota porque además encaja con una sociedad civilizada incrementar los ingresos para afrontar las políticas públicas de este país estos socialdemócrata

Voz 7 40:28 decías tú antes un dato Mariola yo voy a subrayar porque tiene razón en que era un impuesto que básicamente lo pagamos los asalariados no más de noventa hay tres noventa y cuatro por ciento de lo que se recauda el IRPF son por rendimientos de trabajo personal más de noventa y tres noventa y cuatro dentro de sólo ochenta y ocho por ciento es por retenciones osea que realmente es un impuesto sobre las rentas del trabajo no nos engañemos sobre las rentas de trabajo para yo no escribía con naturalidad el fraude sino que veo que es que el fraude es un fenómeno que es inevitable cuando hay sistemas tributarios alto

Voz 0027 41:01 en va más dinero por el fraude fiscal o por la elusión fiscal porque por las personas hola sociedades que utilizan en su favor la ley para pagar los menos impuestos posibles

Voz 7 41:12 yo creo que que hay es más posible por lo menos reducir la fuga no una referencia Estrella Roja internacional a la que me al que he dicho antes referencia solamente hubo un país una demostración tributaria que dijo que en su país no había fraude era China explicó que cuando encuentran a alguien disfrutando los fusible literalmente que decir lo pongo de manifiesto también padeció me lo hemos engañemos todo el resto de administraciones tributarias reconocieron que su país había fraude Alemania que muy poquito pero ellos cuantificaron su fraude en el fraude descubierto caro tiene usted Alfredo descubiertos podrá ser el que fuera pero el fraude presidente lo importante es que no se descubre no entonces por eso digo deberá que que es una constante en todos los países y además cuando se empieza a generalizar el fraude en en en en Europa pues a partir de que tras la Segunda Guerra Mundial triunfan las posiciones socialdemócratas suben los impuestos y entre finalmente se genera el incentivo al fraude combata muslo desde luego perfecto cooperación a la ética fiscal le Mariola por supuesto pero insisto no nos dejemos engañar por los que usan el fraude fiscal y la lucha contra el fraude como un manto

Voz 1505 42:22 no pero no es un engaño y no es un mantra es un elemento que no podemos aceptar con naturalidad también tenemos que saber que la reducción del fraude al cero es imposible o lo mismo que la reducción de los delitos en un sistema democrático es tendente a cero es imposible pero nadie aceptaría que hubiera en España un nivel de asesinatos equivalente a pues pongamos la cifra que queramos aceptamos que en un sistema democrático el nivel de asesinatos se reduzca al mínimo de es más cuando existe algún asesinato genera alarma social existe bueno pues lo mismo con el fraude a mi me gustaría que con el fraude hubiera la misma alarma social que existe con otro tipo de delitos porque el fraude un delito suele además es

Voz 7 43:10 no no siempre no siempre muere

Voz 1505 43:13 bueno vamos a ver el fraude que encaja dentro de los tipos penales esos Un delito lo otro será tendrá la tipificación administrativa que tenga yo creo que nos estamos entendiendo ahí me refiero entonces no no minimiza vemos la importancia de luchar contra el fraude

Voz 7 43:32 no si nadie minimiza pero esto sí

Voz 0587 43:36 vamos a ver si cuando hablamos de fraude y cuando hablamos del las atléticas todo eso está muy bien todo eso es una cosa que todo el mundo compartimos pero tenemos que tener en cuenta que en España como en otros países pero en España particular ocho países quizás más lo que tenemos es una economía su merecida dejando economía negra de esa economía sumergida es una manera de funcionar de la economía española yo no sé me da la impresión de que esto no ha ido a menos sino que ha ido a más en los últimos quince años y la economía sumergida es un sistema es un sistema que coexiste con la economía digamos normal y por tanto se ha convertido en una anormalidad en esta economía sumergida a la gente vive con una cierta naturalidad entonces claro tú dices no es que la cruzada contra el fraude pues sí pues eso puede ser muy interesante para el editorial de un periódico parar Editorial de una radio pero la economía sumergida está adosada a la economía blanca

Voz 6 44:46 y eso es un sistema que coexiste hice desarrolla en mi opinión ha crecido en los últimos quince veinte años en España

Voz 7 44:57 es posible no sí tanto como quince ó veinte años pero en los últimos siete ocho sí puramente vinculado a la crisis económica

Voz 0587 45:04 pues efectivamente es posibles

Voz 7 45:06 también digo de no haber sido por por esta economía subyacente o como queramos llamarle y el estallido social de la crisis económica hubiera sido moralmente insoportable en este país no lejos de querer decir que menos mal que hay economía sumergida en lejos de querer lo decir pero digo si no economía sumergida que ha descrito muy bien es Néstor la crisis económica hubiera tenido unos impactos sociales que no nos podemos imaginar hay una derivará más de este de

Voz 0027 45:38 te fiscal ya por cerrarlo pero me parece importante decía antes Ernesto la cuestión es colocaron titular es cierto que detrás de ese titular se esconde otro y es el que nos destacaban esta mañana a los compañeros de la sección de economía de la SER que el impuesto que parecen perder fuerza es el que el Gobierno anunció para la banca que ya no está Island vaya publicar decía Etxea porque porque las presiones que está recibiendo el Gobierno son intensas Mariola

Voz 1505 46:05 por eso digo que esta mañana deben estar partiendo de sede risa los grandes contribuyentes de este país porque mientras Nos entre tenemos con Podemos solicitando al Gobierno que incremente el IRPF somos son asalariados los que tributan por esa vía con salarios más o menos elevados el resto que no tributa por esta vía impuesto de sociedades si K más

Voz 8 46:31 y el

Voz 1505 46:34 todo en la la innovación tributaria que se puede hacer en Merck en tributos verdes o en tributos a la banca pues ese debate se cercena porque estamos entretenidos en otra cuestión que en alta tiene que ver con la socialdemocracia que nada tiene que ver con el incremento de recaudación para hacer políticas públicas mucho más potentes no nos estamos entre tendiendo nos están entreteniendo ahí no está el debate socialdemócrata en materia de sistema tributario en materia de Inca progresividad y en materia de incremento de la del de los ingresos está en los tributos verdes está en los tributos a la banca que tendrán que devolver a la sociedad lo que la sociedad les ha dado en definitiva en todo lo que es creación e innovación fiscal adecuada una economía e globalizada como la nuestra que tiene que tener muchas variables porque no es tan fácil destruir las Sicav no es tan fácil de poner un trío un tributo a a la banca pues por la abolir la volatilidad la globalidad del mercado pero vamos

Voz 0027 47:42 es una obra grande de Serra

Voz 1505 47:44 a este debate entretenernos en el IRPF

Voz 7 47:47 Ernesto podemos yo creo que a

Voz 1505 47:50 todo pues un cartucho que no debía estar ahí

Voz 0587 47:53 no yo creo que el impuesto efectivamente a la banca es un impuesto el Partido Socialista lo planteo como un recurso no olvidemos vinculado al tema de las pensiones

Voz 7 48:02 sí lo olvidemos que lo plantea como

Voz 0587 48:05 el recurso para salvar al sistema de pensiones o por lo menos para mitigar las necesidades del sistema de pensiones luego viene el acuerdo entre el PNV y el Gobierno de Rajoy Rajoy para subir las pensiones durante dos años hoy dos mil dieciocho diecinueve el tema del impuesto a la banca como un tema vinculado al sistema de pensiones para sostener para financiar empieza a desaparecer luego el nombramiento de la ministra Nadia Calviño termino arrasar

Voz 25 48:36 esto a la banca ir poco a poco después de las palabras a Botín esas palabras salud ganaría Calviño lo que vemos es quizá es majo

Voz 7 48:46 de todos modos yo lo que creo que sería un impuesto cuyos últimos contribuyentes íbamos a ser los usuarios no

Voz 0587 48:52 sí sí claro lo iban a repercutir siendo

Voz 6 48:54 alguna no con lo cual bueno yo

Voz 7 48:57 no sé si va a ser derrota política o no el ponerlo en marcha o no pero yo creo que que sería aumentar en definitiva la carga fiscal de de del conjunto de la sociedad española de conjuntos españoles enough localizarlo en los que iban a ser los sujetos pasivos del impuesto que somos bancos

Voz 0027 49:15 esta regla de tres cualquier impuesto a cualquier empresa ese repercuten

Voz 7 49:18 el cliente no somos impuestos indirectos directos no se repercute el director se puede repercutir por su esencia no pero él el que ya es un impuesto indirecto si el IVA el IVA quién lo paga todo lo pagas tú te el IVA de la Coca Cola lo pagas consumirla no sin embargo el impuesto de sociedades de Coca Cola lo haga cola justo a diferencia diferencial directo de lo paga sujeto pasivo el indirectos

Voz 1505 49:42 había que eh no sé si podemos estar de acuerdo en esta mesa en primero que cualquier intención de reformar un tributo deberíamos aplazarlo en el sentido de ampliar la reforma a todo el sistema tributario para tener un sistema tributario lo más armónico y lograr los objetivos que hemos señalado ok ídolos yo creo que es falta innovación en lo que es los planteamientos tributarios hay margen para la creatividad de nuestros impuestos para grabar nuevas nuevas e incluso actividades económicas ir siempre focalizamos el asunto en lo mismo es en los asalariados en el IRPF porque es fácil porque es barato porque a la estructura administrativa no le cuesta poner en marcha esas modificaciones nada

Voz 0027 50:36 bueno son las diez menos diez de la mañana a las nueve menos diez en Canarias os doy la palabra ahora mismo no vamos a ir a Alemania dentro de unos minutos porque esta tarde está convocada una nueva concentración de los neonazis que sabeis llevan prácticamente toda la semana en la calle y en nuestra corresponsal Carmen Viñas nos confirma que anoche una persona de veinte años un sirio recibió una paliza por parte de tres hombres que le golpearon con una cadena de hierro en Mecklemburgo estás la la última hora lo comentamos a la vuelta

