Hoy por Hoy (30/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0978 00:11 son las diez en Canarias la responsable de

Voz 0325 00:14 Erika Exterior y Seguridad de la Unión Europea Federica Mogherini ha pedido a los ministros de Exteriores y Defensa comunitarios reunidos en Viena que aclaren hoy si están o no dispuestos a llegar a un acuerdo para el reparto de inmigrantes llegados por mar problema que ella vincula con la operación Sofía que lleva a cabo el control migratorio en el Mediterráneo enviada especial Griselda Pastor

Voz 0738 00:32 la operación Socías sí que desde el dos mil quince despliega barcos militares de distintos países europeos por el Mediterráneo para impedir el paso de grandes barcos de traficantes puede quedar hipotecada sino

Voz 0978 00:43 resuelve el grave problema del reparto de inmigrantes

Voz 3 00:54 tal iba en efecto el descanso sí que los difíciles muy difícil pero sería bueno que los Estados miembros asumir más responsabilidades pero sé que es difícil este debate heteros pero que los ministros sigan su espacio para el acuerdo ha dicho

Voz 0738 01:10 la alta representante en la primera cita de ministros para hablar de este tema porque hasta hoy la pelea en las reuniones previas ha sido entre expertos o diplomáticos o

Voz 0325 01:20 por cierto la ONG Pro Activa Open Arms ha anunciado que también participará a partir de ahora en el rescate de migrantes en el mar de Alborán en el Estrecho Isabel Quintana

Voz 0824 01:28 a nacer bajo la coordinación de Salvamento Marítimo según ha desvelado la ONG española a través de las redes sociales proactiva lleva trabajando desde hace dos años en el Mediterráneo central primero con el velero astral donado por un empresario desde el año pasado con un antiguo remolcador que fue el que atracó hace tres semanas en Algeciras para desembarcar ochenta y siete migrantes tras la negativa de Italia de Malta durante la jornada de ayer Salvamento Marítimo rescató a doscientos treinta y dos migrantes cuando intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de nueve pateras en aguas del Estrecho de Gibraltar y otras treinta y tres en el mar de Alborán donde continúan buscando dos embarcaciones neumáticas con ochenta y tres personas a bordo

Voz 0325 02:05 el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha asegura que hay margen para subir el IRPF a las rentas superiores a ciento cincuenta mil euros anuales que es la propuesta que el Gobierno podemos están estudiando en estos momentos en Hoy por hoy hemos hablado con el presidente de Gestha Carlos Cruzado asegura que ellos siguen considerando prioritaria la lucha contra el fraude fiscal aunque dice que si se podrían subir impuestos a las rentas altas

Voz 4 02:26 hacía más ágil teniendo en cuenta además que que bueno la la presión fiscal en España está casi seis puntos por debajo de la media la Unión europea nos fijamos sólo la recaudación del Impuesto sobre la Renta estamos dos puntos por debajo de esa estamos hablando pues algo más de veinte mil algo menos de veinte mil millones de los que tendríamos que recaudar en ese mes impuestos a las rentas

Voz 0325 02:48 el INE ha publicado el indicador adelantado del IPC los precios registraron una variación anual del dos coma dos por ciento en agosto exactamente igual que en julio en este comportamiento han influido sobre todo la subida de la electricidad y también que los precios de los carburantes han aumentado menos en este mes que en agosto de dos mil diecisiete diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 0325 03:14 acción precoz del alzhéimer en personas con Síndrome

Voz 0594 03:16 de dado investigadores del hospital San Pau de Barcelona han demostrado que un nuevo videomarcador que se detecta con un análisis de sangre permite hacer un diagnóstico precoz

Voz 5 03:24 la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down aunque da trabajo investigación aunque las primeras pruebas han dado resultados positivos esta enfermedad comienza normalmente entre los setenta ochenta años en la población en general mientras que a las personas con síndrome de Down aparece

Voz 0978 03:38 cuarenta Woody Allen no encuentra quién

Voz 0325 03:40 en su próxima película las denuncias por abuso sexual

Voz 5 03:43 les han comenzado a rodar al cineasta Allen baraja ahora tomarse un descanso de la producción cinematográfica tras décadas rodando sin parar hasta ahora el director no ha tenido nunca problemas con la industria de Hollywood a pesar de que sus escándalos sexuales a diferencia de los de Weinstein eran conocidos por la opinión pública dos de los actores de su última película Timoteo Alami Rebecca Hall donaron sus salario a movimientos Gemini

Voz 0594 04:01 estas de los deportes Rafa Nadal pasa a tercera ronda del Open y cae eliminada Garbiñe Muguruza Juan Antonio San Pedro buenos

Voz 1578 04:09 buenos días en la que ha sido la peor derrota de la española

Voz 1161 04:11 el Grand Slam ante la checa mucho va a doscientos dos del mundo y que venía de la fase previa ha caído en tres sets seis tres y doble cuatro seis vuelve a caer en segunda ronda de un grande como le pasó en Australia y Wimbledon clasificado Rafa Nadal vencía en tres sets al canadiense post misil se medirá al ruso Casanova también Fernando Verdasco que eliminó al británico Andy Murray se enfrentará en tercera ronda al argentino Del Potro no pero tres de la ATP eliminados también en esta ronda Roberto Carballeda y Lara Arruabarrena en la jornada de hoy Jaume Munar se medirá al argentino Osman Pablo Carreño el portugués Sousa y Carla Suárez a la francesa habla de no Beachy en fútbol hoy sorteo de la fase de grupos de Champions en los bombos Real Madrid Atlético Barça y Valencia partido de vuelta además de la previa de la Europa League desde las diez menos cuarto Sevilla sin Mauro Much cero uno en la ida para el Sevilla

pues es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista

Hoy por hoy

Voz 7 06:06 no tengo

Voz 8 06:10 verán ayer e hicieron más evidentes que nunca

Voz 1578 06:13 las consecuencias de alimentar la crispación y de intentar capitalizar la tensión por la mañana un paseíto ante las cámaras para retirar lazos amarillos que por cierto fueron devueltos a su lugar apenas unos minutos después

Voz 9 06:25 lo que hemos hecho hoy aquí limpiando el espacio público de símbolos ideológicos lo seguiremos haciendo hasta que el señor Sánchez

Voz 1646 06:31 deje de pagarle el alquiler de la Moncloa y por la tarde ya lo saben organización de una concentración ciudadana de repulsa ante una agresión que se salda con otra agresión esta vez aún cámaras de Telemadrid porque las cintas de la funda de su cámara eran de color amarillo

Voz 2 06:51 bueno pues si era de Telemadrid el cámara pero claro

Voz 1578 06:55 el sinsentido hubiera sido exactamente el mismo Si hubiera sido de TV3 recordemos que era una manifestación contra la violencia el nivel de crispación sin duda puede ser preocupante pero no es nada si lo comparamos con el de incoherencia de verdad no hemos tenido ya ejemplos suficientes para parar esta escalada antes de que se nos vaya de las manos porque mucho temo que los lazos amarillos no van a devolver la libertad a los políticos en prisión desde luego no parece que quitarlos vaya a contribuir a coser las heridas los lazos son totalmente inofensivo salvo en dos casos son corredizos aussies son agitados por políticos irresponsables y me temo que estamos en el segundo de los casos quedan apenas un par de semanas para la Diada los responsables de alimentar la política de unos contra otros o de nosotros contra ellos quizá deberían repensar será estrategia o después de ver hace un par de días como un ciudadano retiraba las protecciones de un andamio porque eran amarillas terminaremos por perseguir el consumo de plátanos declarar proscrito a Bob Esponja la guerra de los lazos de verdad no piensan que la historia no es esta

Voz 0978 07:56 quedando un poco regular

Voz 1578 07:57 es un recordatorio a nuestros representantes políticos

es un recordatorio a nuestros representantes políticos cada minuto que pierden ustedes en la calle poniendo quitando lazos se lo están robando a lo de hacer política

Voz 1578 12:35 Baptista que Atenas ser

Voz 21 12:39 mucho me temo que algunos ustedes habrán pasado estos días de este ambiente que para tanta gente sinónimo de descanso y de relax a este otro bastante menos relajante

Voz 1578 12:52 ya ven que el contraste es severo en principio todos tenemos claro qué ambiente de los dos preferimos pero qué pasa cuando volvemos de la playa al atasco igual de cansados que cuando nos fuimos

Voz 1646 13:07 explicarlo muy resumida mente hemos sido engañado creímos que íbamos a volver de las vacaciones frescos y renovados y muchos de ustedes llevan apenas unos días en el trabajo ya tiene la sensación de estar al menos tan cansados como antes tantas ganas de irse como hace apenas unas semanas Luis García Villamarín muy buenos días la que buenos días Luis mira normalmente nosotros tratamos en este programa temas de los que yo no sé pero hoy sobre sobre cansancio de verdad a nivel usuario al menos creo que soy un especialista quiénes madrugados mucho a la sencilla pregunta qué tal cómo estás solemos responder bien ya sabes un poco cansado

Voz 1578 13:41 lo quiénes madrugados porque es la realidad que yo conozco pero

Voz 1646 13:44 es una sensación o es cada vez más habitual que todos no sin

Voz 1578 13:48 estamos siempre un poco faltos de energía

Voz 0978 13:51 bueno vamos a ver eh claro tenemos que distinguir dentro de sería nació físico por haber descansado poco opera de haber estado realizando una tarea fatigosa Llodra esta sensación que tenemos de que se nos vino el mundo encima de que todo nos pesa de que la mañanas gris aunque tengas un sol muy muy radiante entonces bueno pues es realmente sí que en un momento determinado pues podemos sentir esa fatiga eso que hemos denominado el cansancio vital no en que no es más que un punto la vida la cual pues me parece como que ya hemos culminado pues las metas que teníamos o que en un momento

Voz 1578 14:26 quiere ganar no me digas esto son dos horas de programa no bueno ya hemos terminado seis vamos básicamente de difícil

Voz 0978 14:35 en lo que sería ese estado ese estado digamos permanente os estado estable no de en en el cual podemos sentir que todo no pesa a lo que sería pues esa fatiga de decir bueno parece que el café de hoy no más

Voz 0594 14:46 dado el acto inéditos

Voz 0978 14:48 segundo Cafe no pero bueno realmente no deja de ser una sensación no sí que es verdad que está está muy relacionado pues con una cuestión bidireccional no él es nuestro estado físico con nuestro estado mental

Voz 1578 15:00 nosotros tenemos un estado físico

Voz 0978 15:02 digamos de caído en mala alimentación falta de sueño fatiga física por haber hecho digamos tarea fatigosa pues eso nos afecta nuestro digamos estado de ánimo no son nuestra percepción de las cosas y viceversa cuando tenemos un estado de ánimo decaído pues porque estamos desilusionados porque en un momento determinado estamos frustrados con algo o como bien comentaba no en un momento determinado hemos alcanzado determinadas metas determinados hitos en nuestra vida hice bueno y ahora qué en fin pues no puede venir una también ese cansancio vital no que básicamente se define como un síndrome no usar un conjunto de síntomas que tampoco está definido clínicamente no no está tipificado diagnóstico común como una categoría diagnóstica propiamente dicho pero que bueno que puede ser pues esa esa fatiga cansancio es eso que denominamos es la de no han ni a no esa falta de interés por las cosas no de que las cosas no nos gustan dolor de cabeza de trastornos de la alimentación problemas para dormir que no sé no sé de una depresión en términos clínicos pues que no le damos un componente emocional es simplemente de Host fatigado juego es que me pesa el cuerpo hoy no tengo gasolina la tengo absorber la energía como decía es bidireccional no muchas veces nuestra condición física a nuestro estado físico afecta a cómo percibimos las cosas cómo percibimos las cosas en nuestro estado de ánimo nos afectan lo físico Clan un pueblo tanto bueno pues estamos ahí en ese juego o no

Voz 1646 16:27 pero hay que pasa entonces Luis en casos como éste cuando mucha gente pues ha dormido lo suficiente viene de un periodo teóricamente descanso como es el vacacional se reincorpora al trabajo que ya siempre desde luego implica pues un cierto bajón a nos vamos a engañar en muchos casos pero pues eso llevan una semana decir que ser corroboraron y ya se siente en otra vez cansados a pesar de que poseo es supo realmente se han alimentado correctamente que hayan dormido sus horas y que hayan aprovechado para eso que llamamos desconectar que no sé si podemos hacerlo realmente

Voz 0978 16:54 bueno en AVE también ocurren cosas sobre todo después de los parones vacacional eso después de los descansos es que las cosas se toman como como afganas con más ganas me refiero se toma con mucha energía no es como una carrera de fondo pues no no nos dosifican volvemos otra vez a las rutinas diarias de las jornadas maratonianas en ya no solamente laborales sino también luego los temas Emilia Ares a los compromisos sociales es decir todo este estilo de vida que nos hemos impuesto en el cual pues parece como que tenemos que estar constantemente activos es decir un una una de las cosas que

Voz 1578 17:27 hoy hoy hoy por hoy vino de Grama Hoy por hoy

Voz 0978 17:32 una de las cuestiones como que parece tenemos pavor no es al vacío cuando digo al vacío me refiero al me voy a sentar a no hacer no aclaró cuándo cuando digo no hacer nada es decir a no hacer nada productivo desde el punto de vista de bueno voy aprovecha estos cinco minutos para ordenar esta estantería ahora que tengo media hora voy a ver si consigo ordenar estos papeles que tengo desde hace dos años haya solados o un hoy que tenemos tiempo porqué no vamos a ver ese museo que hace tiempo que estamos deseando entonces

Voz 1578 17:59 el filme a ser hoy que tenemos tiempo porque no lo perdemos

Voz 0978 18:02 también de que no es perder el tiempo es invertirlo en no hacer nada dice invertirlo en recrearse en escuchar los pajaritos mirar una pared

Voz 0594 18:11 entonces

Voz 0978 18:11 o buscar actividades de ocio que realmente no nos provocan estrés no y en el otro día comentábamos unos compañeros no lo que llamamos el estrés vacacional cesa estrés vacacional en términos de que es que irme de vacaciones estresado claro

Voz 1578 18:25 necesito unas vacaciones de mis vacaciones

Voz 0978 18:28 escuchar cosas tan terribles como qué ganas tengo de volver alta eh qué ganas tengo de volver a la oficina descansa hace uno o tengo unas ganas terribles de ir a dormir a la oficina en sentido desconectar este estrés que me está produciendo las vacaciones y bueno cada uno las vacaciones como son las plantee pero en el sentido de lo de venga que ya ha salido el sol hay que coger el trocito de de playa que después el chiringuito a sino lo van a quitar ollas quedado fulanito vamos a aprovechar porque hay que ver a los primos de no sé dónde oye que los niños no han disfrutado de no sé qué Hoyo vamos a llevarles a no sé cuántos al que te has levantado a las diez de la mano de la madrugada como digo yo vaya a las diez de la madrugada y nos encontramos con que son las once las doce la noche dices Dios que jornada sea ha reventado claro en pero qué pasa que este tipo de actividad aunque sea una actividad física hay un actividad estresante la fatiga Llanos viene cuando en un momento en una lo encontramos un vacío a todo esto no en términos de que en términos de que pierde es el gusto por hacer las cosas y de hace las cosas como ahorra al ralentí sin sin energías sin motivado

Voz 0594 19:31 entonces bueno

Voz 0978 19:31 son fases son fases que ocurre en la vida de las personas y que depende de cómo cada uno pues estructura un poquito la gestión de sus cosas pues afecta de manera más profunda o bueno o simplemente bueno pues una fase en la que uno está un poquito más fatigado ya

Voz 1646 19:46 no les presento a Luis García Villamuriel el psicólogo clínico es director de proyectos de Psicólogos Sin Fronteras y profesor en la Universidad Europea de Madrid incluís está acompañado esta mañana para ayudarnos a entender un poco pues como han escuchado las razones de esa especie de cansancio perpetuo en el que muchos tenemos las al menos la sensación de vivir Luis en tu consulta es habitual que los presentes los pacientes T expresen esta preocupación que te digan que se sienten cansados faltos de energía

Voz 0978 20:11 sí bueno suele estar vinculado a a digamos las consultas suelen venir por cuestiones de estado de ánimo depresión no me gusta más más que hablar de depresión como tal que podría es una patología es simplemente el de Caín decaimiento anímico no desmotivación también habló está casi todo está vinculado porque no no son compartimentos estancos no hablamos de una persona pues bueno tiene esa sensación de que todo le pesa que realmente no tiene ganas de hacer cosas de que le cuesta Le cuesta vivir no le cuesta levantarse por la mañana ser cargar con las obligaciones que o bien la ley vienen impuestas o bien se ha autoimpuesto porque luego muchas veces vemos cuando hacemos un análisis llama ha pormenorizado de la realidad de cada uno que la inmensa mayoría de exigencias son exigencias impuestas no eso de lo de eh bueno pues tengo mi trabajo de catorce horas diarias pues tengo que hacer mi atención doméstica porque tengo que cuidar a mis hijos au tengo que atender a mis cuestiones familiares y además tengo que tener mi vida social porque no puede desatender a mis amistades a mi familia además tengo después que mantener hobbies tengo que ir a mí aeróbica Mi pilates este a Miguel Amy Pilates para expresarme más has tengo que tengo que intentar conseguir ese doctorado que no pudo hacer en su momento al final uno dice bueno entre que uno abre los ojos y los vuelve a cerrar por la noche sea todo ha sido una fuentes de estrés si yo veo que muchas veces en clínica e además bueno quitando lo que serían de digamos depresión eso decaimiento el estado de ánimo por factores externos como pueda ser eso pues de pérdidas familiares separaciones enfermedades etcétera a las que vienen por un motivos aparentemente no externos vienen dados muchas veces por esa fatiga esa fatiga ese ese estrés ese estrés que el estrés no es más que cuando uno se viene viene siendo sobrepasado por las

Voz 0498 21:58 seis para las exigencias del entorno o las que sean

Voz 0978 22:01 ah pues cuando esa persona no es capaz de gestionar y controlar ese ese estrés esa activación es cuando en un momento determinado se ve desbordado es cuando ve que la losa encima claro es cuando ya le cuesta le cuesta moverse esa fatiga que es física además de de esa fatiga mental lo esa fatiga digamos emocional

Voz 1578 22:20 el síntomas físicos

Voz 0978 22:23 no hay tono muscular no hay energía y Tomas tres cafés Si como si te hubieras tomates Colacao no no hay manera de moverse ir está estar relacionados hasta relacionado porque uno alimenta luego una de las cuestiones que es también muy importante es que por ejemplo hemos perdido el hábito no al al cuidado físico cuando digo cuidado físico a ejercicio de alimentación y sueño entonces al no tener un equilibrio en estos en estos tres elementos nuestro organismo lógicamente manda señales

Voz 0594 22:51 Eva hice oye el cuerpo no esto no va ir al revés

Voz 0978 22:55 es cuando ya en la cabeza tenemos cosas que también nos están afectando manda señales al cuerpo es decir oye mira echa el freno que en al cansancio es echa el freno por qué porque es que tú activación te está sobrepasando entonces digamos que es que la la la pregunta del millón es Ivonne y esto cómo lo solucionamos bueno habría que ver cada caso no pero en definitiva es tratar de encontrar un equilibrio las cosas no un equilibrio entre esa activación sana que todo el mundo necesitamos para poder desarrollar cualquier tarea no eso que llamamos los electores que es básicamente eso tarea a la que sea necesita un mínimo activación antes me comentabais dentro fases tres porque tengo que atender valerosos al AVE bueno para eso se necesita una activación apagado no es capaz de responder a las demandas sano es bueno que exista esa activación el problema no sobrepasa ya o cuando nos desborda y cuando encima le empezamos a dar interpretaciones negativas claro es que soy un desastre que es total es que yo no puedo con todo esto es que esto es injusto culpar de fulanito porque van cargados tareas a la vez es decir ahí es cuando empezamos a compensar las cosas hay que se nos va de las manos por lo tanto claro en el equilibrio estaría la virtud ni estar como horchata en las venas no ni estar tan sobrepasado que al final no sólo lo hemos en eficientes que además sufrimos

Voz 1578 24:13 además brioso Luis es yo estoy seguro de que te nuestros oyentes están escuchando hablar de eso es exacta ante lo que me pasa a mí así que vamos a abrir nuestra consulta nuestra particular consulta telefónica aquí muchos como como digo seguramente está empezando si Luis está hablando de mí está hablando de mi vida porque el cansancio a todos nos afecta en algún momento y creo que que no hablamos demasiado de ello así que vamos a invitarles a hacerlo por la radio llámennos usted al nueve cero dos catorce sesenta sesenta para compartir su situación tanto si han consigue

Voz 1646 24:41 de descansar estas vacaciones como se han vuelto agotados como

Voz 1578 24:44 si se han sentido identificados con algunas de las cosas que nos ha contado Luis seguramente el desde su experiencia profesional nos ayude a entender y quizá también a intentar mejorar o revertir esa situación nueve cero dos catorce sesenta sesenta y seguramente la pregunta que muchos de eso soy entre ese ese estén haciendo ahora es qué hago tomó complejos vitamínicos que es algo a lo que algunos recurrimos me apuesto una hora antes dejó de darle tanta importancia al trabajo dejo de dar tantas vueltas a la cabeza es decir cómo podemos empezar cuál sería un primer paso para mejorar esta sensación de cansancio perpetuo

Voz 0978 25:18 sí bueno ha comentado antes sagrada persona es un mundo sino los psicólogos hablamos de esto de estructuras de persona no hay recetas universales hay características que son estables en la persona pues que hacen que determinados formas de interpretar la vida pues haga más difícil determinada solución pero bueno pero en general sí que un consejo útil podría ser el que pudiéramos hacer algo de introspección introspección se es decir tratar de conocernos a nosotros mismos de conocer a nuestro cuerpo también de una manera pues como más más y con más detalle más más fiel

Voz 1578 25:52 quizá más sincera con nosotros mismos sí sí sí sí

Voz 0978 25:54 sí por ejemplo una una cuestión que es muy interesante que es muy difícil de gestionar es conocer nuestros propios límites no es decir bueno cuando digo basta si no hasta dónde llegó exactamente y además cuando digo basta sin que esto suponga ningún momento ni primero ni que me he rendido ni que soy incapaz ni que soy un flojo o Nick PSOE no y luego ver cuánto de lo que son exigencias que nosotros no ponemos son exigencias reales en del entorno y que verdaderamente son importantes para nuestra vida o cuántos son exigencias muchas veces auto impuestas y que luego son banales no sea es decir eh no es uno mejor profesional porque se vaya a todos los días a las diez de la noche de la oficina llevando a las ocho de la mañana no es mucho mejor profesional el que en o no es mejor padre o no es mejor madre el que se tira cuatro cinco horas corriendo y gritando con los niños por en porque si no piensa que es que no lo está atendiendo no no es mejor que te voy a decir yo amigo el que está constantemente acudiendo a citas a compromisos cuando a lo mejor un momento determinado dice esto me está sobrepasando no se hizo lo mismo con lo cual la la cuestión física no en un momento determinado el saber identificar las señales que no manda nuestro cuerpo de cuando ese cansancio es un cansancio de desmotivación cuando es un cansancio físico por fatigar Real eh que ocurre muchas veces cuando estamos tirados en el sofá oscura si ahí viendo la televisión en un duermevela me dices qué pocas ganas tengo hacerla en después si por cualquier cuestión nos vemos obligados a levantarnos ya ponernos en marcha pasan cinco diez minutos y unos ya se nota cómo con más energía bueno qué pasa que tenemos una pila y que en el momento no movemos a recargo o algo no es una cuestión simplemente de que el organismo al igual que cualquier elemento físico no responde a la inercia cuando está parado le cuesta arrancar cuando está en marcha le cuesta frenarse clara aquí muchas veces cuando estamos activos si en un momento determinado un día muy activo llegamos a casa te metes en la cama te va a costar dormir porque esa activación de las llevado a la cámara y entonces muchas veces es una buena receta es aún que yo me sienta con fatiga y aunque yo me sienta sin ganas de hacer

Voz 0594 28:00 nada no me obliga a ponerme en marcha

Voz 0978 28:04 se queman a ser cinco minutos doloroso todos esos no pero bueno podemos encontrar digamos metas volantes por el camino bueno ya me levanto me pongo un café yo recuerdo con los compañeros de trabajo que será muy divertido porque siempre que ya dábamos por la mañana por dónde empezamos por por un café

Voz 23 28:20 sí que nunca se dice un refresco o lo que sea pero bueno es

Voz 0978 28:26 me pongo a moverme me muevo en el momento de empieza a mover ya se empiezan a mover las cosas y lo mismo ocurre con la cabeza es que yo ahora mismo no tengo cabeza ponerme a hacer esta tarea a la que se de bueno pues vamos a empezar con tareas un poquito más sencillas vamos a empezar contrarias que sean un poquito más mecánicas y el cerebro se empieza a mover el igual que lo mucho los empiezan a mover y esto es como una bicicleta una vez que está en marcha claro ya luego es más fácil seguir dando pedales ya que llegado hasta aquí claro voy a asumir el siguiente

Voz 1578 28:52 sí así es exactamente no recuerdo

Voz 0978 28:55 quién era eh además hace poco lo estuve leyendo que comentaba de lo primero que hacía nada más levantarse

Voz 23 29:01 lo primero es hacer la Dama dice porque ella es una tarea

Voz 0978 29:04 el momento ya ha hecho una tarea ya sería más haciendo mal también lo ha hecho les lo he quién dice hacerla Game me hoy afecta es la respuesta de tal es decir es me voy a hacer una tarea a la que se vendían preparan el desayuno me voy a lo que sean poner un pequeño reto no algo que ya pueden empezar a mover pero a moverme no a dar vueltas a la habitación sino para hacer algo no para llegar a una meta sea a partir de ahí a partir de ahí uno ya el motor ya está en marcha y puedo decir es que me siento fatigados que siento tal dice bueno y a ver qué es lo que tienes planificado para tu días es que hay algo planificado o qué es lo que te apetece sí que no hay nada planificado se ya por ponerse a funcionar no y luego está la otra parte no es que a lo mejor estoy muy agusto sin hacer nada y estoy muy agusto descansando descansando de ese cansancio no oye si tengo la oportunidad si tengo la posibilidad de poder está tirado en sofá como decía antes au o viendo la televisión o leer

Voz 0594 30:02 un libro o escuchando la radio o o viendo o viendo la pared

Voz 0978 30:07 bueno pues vamos a aprovechar ese el de cúbito supino

Voz 1646 30:09 es la posición natural del hombre por supuesto su sus vamos a descansar unos minutos escuchemos unos anuncios ya a la vuelta vamos a escucharte a ti también a nuestros oyentes

Voz 6 34:59 se habló González Batista

Voz 30 35:07 eh

Voz 0594 35:10 pues contra todo pronóstico todavía no me he cansado

Voz 1646 35:12 de charlar con el psicólogo Luis García Villamediana él acerca de de esta constante sensación de agotamiento de fatiga que muchos sufrimos en nuestro día a día esa falta de energía que puede llegar a afectarnos incluso ahora que muchos acaban de volver de sus días de abro comillas descanso cierro comillas y les hemos pedido a ustedes que nos llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta para que compartan con

Voz 1578 35:33 nosotros sí efectivamente han sentido algo

Voz 1646 35:36 una vez esa sensación que ya imagino que es así que vamos a empezar por saludar a Julia que nos llama desde Madrid Julia buenos días

Voz 1578 35:43 con cómo estás cansada llamada al lugar adecuado cuéntanos Hubble cómo te sientes que te te sientes tan cansada

Voz 33 35:53 de mira yo tengo un trabajo que estamos todos vamos entonces hemos turnos de mañana tarde noche y y ahora por ejemplo bueno estado apretar empiezo noches pero luego pudo empezar otra vez estrictamente libro dos días empiezo de mañana o puede pasar de tarde entonces el puerto ha ya de tal forma que duermo como mucho cuatro horas entonces sinceramente que la mayor parte del tiempo voy dándome porque hay veces que intenta echar una cabezadita por la tarde a ver si puedes porque para luego de noche personas duermo claro pero duermo claro que tampoco quiero otra me pasé hacer para tomar pastillas hasta dejar atormentada y no me gusta esa remedio claro

Voz 0594 36:37 ahí Aznar sí sí sí sí

Voz 33 36:40 el cabezaso prácticamente a diario ya las contracturas en la espalda

Voz 0594 36:44 es que son cosas se esto ahora sí

Voz 1578 36:46 ahora es un tema de yo creo que es muy interesante que si el sueño

Voz 0594 36:49 puede recuperar pues es que no sólo se recupera sueño perdido sueño que podríamos volver a dormir pero no vamos a recuperar las horas de sueño perdido además en el Congo manos está aumentando Julia el tema de los turnos con los turnos las ciudades en los puestos de trabajo pues sí que es verdad que afectan mucho físicamente y luego llegan a acondicionar también después mentalmente emocionalmente lo que no está comentando Julia pues ocurre en muchísimos trabajadores que trabajan por turnos que trabajan de noche eh o no tanto la gente que trabaja de noche pues al final acaba adoptando sus ritmos a a su horario sino como a no está comentando turnos nocturnos cambiantes sino entendido mal Julia imprevisibles es decir pueda haber una planificación de cambio de turno con mucha antelación

Voz 33 37:34 pero tenemos generalmente cuadrante este mes mes y medio pero dando una semana puedes tener tornos empezar de mañana determinar

Voz 0594 37:41 claro claro sí sí sí vamos en una misma semana uno puede estar haciendo varios tus no entonces claro aquí lo que estamos hablando de un castigo físico de trabajo que tiene Julia pues es un trabajo que le castiga físicamente mucho y que lógicamente esto que comenta de los dolores de cabeza

Voz 0978 37:56 esta de las tensiones musculares

Voz 0594 37:59 además pues van aparejados a esa falta de sueño más que la falta de sueño al al d'Esquadra hoy duermo por la noche mañana por la tarde mañana a mediodía Ike lógicamente pues uno no va a coger un ciclo de los socios siete ocho horas de sueño seguidas que uno debe tener para poder tener una un descanso eficiente pues va a ser muy complicado qué Juliá lo pueda llevar ahora que puede hacer pues bueno lo que sí que puede hacer es tratar de encontrar los estudias estudiarse sí misma y tratar de encontrar estos puntos físicos son los cuales pues en uno puede realizar esta actividad física que de alguna manera al estimule hoy que el ejemplo músculos que eso viene siempre muy bien para después poder conciliar el sueño a buscar la alimentación que crea que mejor se ajusta para que además es decir trata de no poner problemas al sueño de los que ya de por sí tiene estos turnos no claro yo sé que es complicado es muy complicado sobre todo porque que el organizarse y además tiene y luego está luego Stage en determinados entornos entornos urbanos lo por ejemplo decir bueno pues venga voy a hacer algo de ejercicio bueno donde yo vivo en la Gran Vía me voy a ir a correr a por qué por la calle Leganitos por dónde me voy a correr por donde va bueno Pombriego gimnasio venga vale quemo gimnasio resulta que me detengo coger media hora de coche sino más o o bueno o en casa hacer algo pues es es difícil no pero sí que es verdad que bueno cada uno podemos intentar encontrarnos ese punto de equipo lo que decía en en la alimentación en el en el en el sueño desde un punto de vista reparador y tratar de planificarse con antelación el tema de los sueños no hay muchas veces que lo que hacemos es que por ejemplo X bueno como no tengo sueño no me acuesto decir bueno pues si uno ya sabe que más va a tener una determinada actividad al día siguiente a lo mejor hay que forzarlo

Voz 1578 39:45 el senador fuerzas un poquito a ir a la cama un poco antes

Voz 0594 39:47 no tratar de encontrar el sueño pues a lo mejor leyendo o escuchando la radio o escuchando música es decir tratar de esta tratar de también forzar un poquito S

Voz 0978 39:57 esa digamos es ese descanso físico

Voz 0594 40:00 co porque por lo que me está comentando Julia con independencia de que después del trabajo puede ser muy estresante o no o que pueda ser muy exigente o no el tema de los turnos es una cuestión que va a aceptar pasivamente a lo físico y que además

Voz 1578 40:13 afecta a muchos oyentes por tanto Julia te agradezco que no se haya llamado porque hay mucha gente en tu caso y además ha dicho Louis que puedes acostarte escuchando la radio es buenísimo porque tú al tener turnos cambiantes es de las pocas ciudadanas que te puedes dormir oyendo Hoy por hoy

Voz 33 40:26 de esta forma se con la costumbre de acostarme perfectamente escuchando la radio que es lo que me da un poco

Voz 1578 40:32 sí sí sí es muy bien Julia muchísimo

Voz 34 40:34 yo animo intenta aplicar alguno estos consejos que sabemos que que es difícil pero también pues va a ser notario fíjate que los turnos se crean para solucionar un problema y acaban generando generando pero sabes es más más graves Julia muchas gracias por llamar gracias un abrazo muy fuerte hasta Aloha saludamos a Margarita que llama desde Palma de Mallorca Margarita buenos días

Voz 33 40:52 hola buenos días

Voz 34 40:54 la

Voz 33 40:55 no bueno yo ahora en este momento estoy de baja estoy crujía tengo una necesidad imperiosa mí me he trabajado creo que estoy mejorando yo cuando he ido vuestro programa que lo he encontrado Sympathy quisimos no me he visto reflejada para nada y cuando termino las vacaciones me voy contentísima a trabajar duermo poco pero cuando me levanto por la mañana me levanto contenta porque me voy a trabajar mi marido siempre me dice a la miraba

Voz 1578 41:27 si tu marido es lo que te tienes una idea

Voz 33 41:31 eso hizo ya así que vamos a hacer duermo poco tengo muchos dolores precisamente pero yo creo que ahora lleva unos días psicológicamente malos porque al vacaciones ha regresado con mucha ilusión al trabajo he tenido una un pinzamiento y entonces esto y psicológicamente pues no me va mal porque tengo que hacer cosas que era celda no las puedo no me lo permite la lesión en fin que no hizo otra cosa os quería apuntar ya sé que habéis enfocado en el Coloquio hacia el cansancio posvacacional

Voz 1578 42:10 es una enfermedad muy moderna

Voz 33 42:13 cinco años con el paro que había la desazón y gente tirándose por la ventana porque van yo creo que te habían matado para poder ir a trabajar cansados

Voz 1578 42:23 sino sino hablamos hablamos Margarita de que canse el trabajo que también hablamos de que nos cansa la vida no hacer nada estar parado yo está en una situación psicológicamente tantísimo

Voz 33 42:33 así acierto pero es que claro queremos hacer muchas cosas en las mismas horas que tiene al día

Voz 1578 42:39 el tuyo es un ejemplo fantástico no sé si puede Luis ayudarte bueno quizá sí a sobrellevar este momento actual de incapacidad digamos porque es lo que tú tienes es una energía desbordante y ahora mismo tu físico no te permite canalizar la no

Voz 0594 42:54 bueno pues mira Margarita muchas gracias por el comenta y el apunte Paul no es decir que a lo mejor usted está cansada de descansar entonces a lo mejor por eso necesita

Voz 33 43:05 te lo descansar no de que veo que quiero hacer cosas que no puedo bueno

Voz 0594 43:11 eso en sí que debe ser bastante frustrante cuando uno quiere y tiene muchos anhelos por hacer cosas y lo físico Le retiene y en este caso pues cuando uno físicamente se encuentra mal y no puede hacer cosas físicas podemos intentar sustituirlo por otro tipo de retos más intelectuales no

Voz 0978 43:28 no sé por ejemplo el poder escribir el poder leer el poder

Voz 0594 43:33 acudir a lo mejor pues a evento los espectáculos en los cuales uno no requiera de mucha actividad física es cierto es que si hay dolor por medio esto bastante bastante limitante no entonces hay yo que no soy nada amigo del tema del pastilla ni insulina amigo del químico pero sí es verdad que cuando una persona pueda tener algún dolor que pueda venir por eso fue una lesión bien miento como me dice que tiene pues a lo mejor es interesante buscaba a Guti pueda analgésico que lo pueda aliviar ese tipo ubicada esta dedicada a ella suficiente no Margarita bueno y nada pues desearle mucha suerte hay que se recupere pronto ese pinzamiento yo pueda llevar a cabo estas actividades que tanto que tanto desea

Voz 1578 44:11 es el trabajo me Greenday que tu marido te voy a salir por la parte diga mírala ahí va tan contenta a trabajar muchísimas gracias por llamarnos Luis García Villamuriel muchísimas gracias a ti ha sido un debate creo que interesantísimo mucha gente estoy seguro de que sea sentir identificada Margarito no tanto pero también nos alegramos de que haya gente con ese con esa energía

Voz 1646 44:29 ella evita

Voz 1578 44:31 es García Villamuriel es psicólogo clínico es director de proyectos de Psicólogos sin Fronteras te doy las gracias por haber estado aquí tú te deseo que descanses chica hágase muy bien

Voz 0978 44:40 dejan no lo creo

Voz 2 44:49 lo vio

Voz 1578 44:58 al

Voz 2 45:01 sí no

