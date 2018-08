Hoy por Hoy (30/08/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 a eh

Voz 2 00:06 servicios informáticos

Voz 0325 00:11 son las once las diez en Canarias varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han presentado al Gobierno la Fiscalía y el Poder Judicial un programa con medidas concretas para la reparación a las víctimas de la desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo informa Isabel Quintana

Voz 1646 00:25 con motivo del Día Internacional de las desapariciones forzó

Voz 0824 00:28 es que se celebra hoy cuatro organizaciones denuncian que ochenta años después de la guerra civil las víctimas siguen enfrentándose a cinco obstáculos la deficiente tipificación del delito de desaparición forzada en el Código Penal la ausencia de investigaciones y el archivo de los casos la falta de cooperación judicial y la privatización de las exhumaciones ya que aseguran el modelo actual delega la responsabilidad en las asociaciones y en las familias para acabar con todas estas trabas estas cuatro organizaciones piden un cambio de legislación crear una comisión de la verdad e investigar de oficio las desapariciones forzadas y también formar a jueces y fiscales en materia de derechos humanos según Amnistía Internacional más de

Voz 0325 01:06 ciento catorce mil personas víctimas de de

Voz 0824 01:08 prisión forzada durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco siguen en paradero desconocido el IPC

Voz 0325 01:14 que se situó en el dos coma dos por ciento en agosto según el indicador adelantado hoy por el INE influido sobre todo por el encarecimiento de la electricidad que este mes ha subido un diez por ciento en comparación con agosto del año pasado esta mañana hemos hablado en la SER con un experto en el sector energético Jorge Morales ha asegurado que esa subida se debe a una especulación de las centrales hidroeléctricas y que la solución sólo puede llegar a través de un cambio en la ley

Voz 3 01:38 es que las reglas de juego lo permite es que en la ley eléctrica se les dice a cada empresa que puede vender al precio que quiera entonces claro qué es lo que ocurre es que aquí hay unas es muy específicas hidroeléctricas la mejor forma que conocemos a día de hoy de almacenar energía eléctrica es precisamente en forma de agua en los embalses claro está centrales que están haciendo pues a aprovechar que los precios de los combustibles están muy altos en todo el mundo para vender el agua si me permite la expresión a precio de champán sepuede controlar si se puede contar cómo cambiando la ley

Voz 0325 02:09 estamos pendientes a esta hora de un incendio que permanece activo en el entorno del pantano de Guadalest en Alicante uno de los dos focos quedó estabilizado anoche pero el otro sigue avanzando Radio Alicante Claudia Ortega

Voz 1473 02:20 tres aviones y un helicóptero se han sumado esta mañana las labores de extinción del incendio en el que durante toda la noche han estado trabajando sobre el terreno dos dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial cuatro unidades de los bomberos forestales de la Generalitat cuatro autobombas dos agentes medioambientales el incendio tiene dos focos uno en la sierra Dyson que ya está estabilizado ya quemado cuatro hectáreas y media y otro a tres kilómetros en el barranco de Coves que continúa activo este preocupa más porque es una zona de difícil acceso aunque esta noche no ha soplado viento

Voz 0824 02:49 el fuego no sea complicado no obstante está previsto

Voz 1473 02:52 que a lo largo de la mañana se sumen más medios aéreos a las labores de extinción

Voz 0325 02:55 al pues llegamos así a las once y tres diez y tres en Canarias cabe les contamos ahora otras noticias con Julio Guerra la responsable de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea pide a los Estados miembros que asuma más responsabilidades en cuanto al reparto de Miguel

Voz 1197 03:13 sin saber Ica Mogherini ha exigido un acuerdo en la reunión de ministros de Exteriores y Defensa de la Unión en Viena Mogherini ha vinculado el futuro de la operación Sofía que desplegaba barcos militares para el control de la inmigración en el Mediterráneo ha vinculado el futuro de esta operación con la resolución del problema de reparto de inmigrantes

Voz 0325 03:29 el ex ministro principal de Escocia dimite de su partido tras varias denuncias de acoso sexual

Voz 1197 03:34 Alex Salmond ha presentado su dimisión del Partido Nacionalista Escocés por estas denuncias de acoso sexual que él niega en un comunicado el político señala que busca evitar divisiones internas en la formación nacionalista Salmon eso sí tiene la intención de regresar al SNP cuando pueda restablecer su reputación

Voz 0325 03:48 un soldado estadounidense se declara culpable de apoyar al Estado Islámico

Voz 1197 03:52 un sargento de primera clase del ejército de los Estados Unidos ha declarado culpable de intentar proporcionar apoyo material al grupo terrorista este hombre de treinta y cinco años ha aceptado una condena de veinticinco años de cárcel y veinte de libertad vigilada como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad alcanzado con EEUU

Voz 0325 04:08 en España la Dirección General del Trabajo autoriza la creación del primer sindicato de trabajadora sexo

Voz 1197 04:13 vale esto cuentan hoy El Mundo y Público el Gobierno ha admitido la creación de este sindicato porque no se refiere de forma explícita la prostitución otras la organización de de trabajadoras sexuales ha inscrito de tal forma que pueda abarcar desde operadoras de líneas eróticas a prostitutas

Voz 0325 04:26 en Calvo comparece en el Congreso para explicar las actuaciones del Gobierno contra la violencia machista

Voz 1197 04:31 Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad comparece esta tarde para explicar las medidas puestas en marcha por el Gobierno para cumplir con el pacto de Estado sobre la violencia de género en lo que llevamos de año veintiocho mujeres han fallecido a manos de sus parejas o ex parejas

Voz 4 04:45 quince niños han sido víctimas de la violencia machista

Voz 0325 05:01 pues es todo continúa ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 2 05:10 hoy por hoy Pablo González Batista Atenas eh

Voz 5 05:30 eh

Voz 7 05:32 José Andrés muy buenos días buenos días normalmente yo les suele pedir a los invitados que digo porque tienes el teléfono en la mano yo sólo pedir por favor apagar el teléfono móvil quita el criterio del sonido pero cada vez que no tengo muchos invitados que en este estudio a lo mejor les pasan el teléfono cualquier punto y que esa vaga Barack Obama así que tú déjalo con sonido no nos perdamos Gas es parte otro premio bueno te presento a Diego Guerrero

Voz 0748 05:58 las noches de día States José Andrés con un saludo Diego me parece muy bien uno de los grandes además una de esas personas que fíjate un chef joven con dos estrellas Michelin que un día decide boom en no estoy y no estoy contento con lo que estoy haciendo quiero algo más me voy a encontrar a mí mismo

Voz 6 06:17 lo deja todo se va busca abre su sitio consigo una estrella va a buscándose no hay que aplaudir siempre a la gente que que dice yo quiero algo más y lo voy a encontrar por mí mismo

Voz 1646 06:28 lo hice lo dice uno que se fue efectiva y lo de Silesia

Voz 7 06:31 pero eso es lo que hizo caso no bueno José Andrés es un asturiano que llegó hace más de un cuarto de sí y criado en en Cataluña que llegó hace más de un cuarto de siglo los Estados Unidos con cuarenta dólares eran cuarenta no os en cincuenta

Voz 1646 06:45 un puñado de dólares en el bolsillo

Voz 7 06:48 les ha enseñado a los americanos como se cumplen los sueños entró dentro de un caballo de Troya que se llama tapa ha librado muchas batallas hasta transformarse en una de las personas más influyentes del planeta a base de trabajo de imaginación de carisma hoy José Andrés no solamente dirige un imperio gastronómico en el país más poderoso del mundo sino que defiende la cocina como una herramienta de cambio y un oficio que consiste en hacer feliz a tanta gente como sea posible

Voz 6 07:12 eh

Voz 1646 07:13 esto es más o menos un buen resumen no yo creo que es un muy bonito pero es que esto la radio José Andrés tenemos que presentaros bien

Voz 7 07:23 de forma rimbombante yo creo que fue

Voz 1646 07:26 eh

Voz 0748 07:27 que desde desde que empecé pues a leer literatura gastronómica ya el gran brillantes acabarán este francés que dijo

Voz 6 07:38 en lo que comes y te diré quién eres yo creo que es cuando personas como yo se nos ha plantado la semilla de que nuestra profesión sí es dar de comer a fin de cuentas pero si queremos puede ser mucho más yo creo que todo el mundo se tiene que implicar en conseguir que lo que tú eres lo pueda Bihar más allá de tu radio de acción e influir en las vidas de otros Si quieres puedes yo prefiero intentar al menos a cambiarle la vida a alguien que simplemente porque yo me preocupo de pueda dar una oportunidad de conseguir lo mismo que puede haber conseguido yo

Voz 7 08:14 de hecho José Andrés puedes decirnos que ponen tu camiseta con esta que traes hoy

Voz 1646 08:19 a esta camiseta que me cuesta hasta mañana a mí me encanta Alaska

Voz 0748 08:23 camisetas que tienen siempre algún tipo de mensaje estoy dice inmigrantes

Voz 6 08:29 cita América no a los inmigrantes dan de comer a a América y ese es un pequeño mensaje en un momento donde parece que los inmigrantes pues en estos momentos no son queridos son son necesarios simplemente ser pragmático está muy bien que no quieras inmigrantes pero luego Cuéntame simplemente quién va a trabajar el campo está muy bien que los quieras echar pero cuéntame como tú vas a poder comer de tu plato de verduras entonces yo siempre digo que no hay buenas decisiones son malas ahí aquellas que son pragmáticas y por lo tanto a veces sí que vemos que hay momentos políticos donde se dicen cosas que no hay un pragmatismo detrás hay simplemente lo que la gente parece que quiere oir la gente que padece te quiere votar quiere escuchar pero luego eso no va a ayudar a esas mismas personas que incluso parece que te están apoyando porque nadie piensa actúa y muchas veces no se piensa que va a suceder de aquí a cinco diez años por lo tanto esto es una forma de apoyar a esos inmigrantes no sólo en América sino del mundo entero donde a veces los necesitamos los dejamos entrar pero que de golpe cuando las cosas van un poco mal o siempre son las primeras personas iremos ahora en medio ni tanto ni tampoco te vamos a ser un poquito más pragmático

Voz 7 09:46 hijos Andrés cómo ha cambiado la percepción de lo hispano desde que tú llegaste a los Estados Unidos y sobre todo me estoy refiriendo a este último año tú lo ves desde dentro y desde Washington además

Voz 6 09:57 no yo creo que lo hispano eso es una

Voz 8 10:00 la familia que luego antiguamente en los mezclaban a todos parecíamos que todos éramos uno

Voz 6 10:05 luego bueno ahí Mexicano salvadoreños españoles el mundo hispano es lo maravilloso que somos una gran familia con muchos rasgos culturales diferentes pero América yo diría que sigue siendo el mismo país que ama la inmigración lo que pasa es que ha habido o especialmente una persona hay ahora ciertos ciertos grupos un poco más radicales que parece que están utilizando a los hispanos sobre todo pero al inmigrante en general un poquito como ejemplo de porque ciertas cosas van mal y la verdad que eso es un poco de de

Voz 8 10:36 demagogia es un poco el populismo que se llama donde simple

Voz 6 10:41 de ese intenta activar lo negativo

Voz 8 10:44 a expensas de ciertos grupos

Voz 6 10:46 este Fomento hay una persona que intenta hacer que los inmigrantes sean los responsables de lo que va mal y lo que va bien ellos no han tenido absolutamente nada que ver éxodo puede seguir siendo así luego

Voz 7 10:56 en realidad se abre camino tu primer restaurante en Estados Unidos a se abrió en el año mil veintitrés Se llamaba jaleo ya enseñó a los habitantes de Washington lo que es una tapa como Dios manda acabaría por convertirse en un embrión de lo que fue mucho mucho mucho más grande en un poco esto que tiene que ver con la defensa de lo hispano de lo español en un territorio como los Estados Unidos que como tú bien dices está alimentado por inmigrantes y construido constituido creado sobre la base de la de la inmigración para ti crees que José Andrés que ha sido una ventaja convertirte en un representante de nuestra gastronomía es decir no sería lo mismo si fueras de de otro país Si fueras un pub francés que quizá ya tenía más presencia a los Estados Unidos o el ser español y representando nuestros productos para ti ha sido una ventaja

Voz 6 11:38 eh mira para mí es representar a los españoles en Estados Unidos ha sido pues un privilegio una ventaja pero también ha sido un poco un peso y una responsabilidad que hubiera preferido hacer cocina creativa yo salí de joven del Bulli

Voz 0748 11:52 a él le debo mucho de todo lo que soy a a Ferran Adrià Juli Soler Albert y hubiera

Voz 6 11:59 a empezar así un restaurante netamente creativo pero comencé haciendo croquetas gambas al ajillo porque porque en primer era lo único que sabía hacer

Voz 0979 12:07 vale la pena creativa ya

Voz 0748 12:10 sí sí que

Voz 6 12:12 de alguna manera vi esa misión en la vida de decir bueno lo español ya está presente pero todavía tenemos que definirlo yo voy a poner mi granito de arena en conseguir que la cocina española a través de ese caballo de Troya que son las tapas no sólo para médicas no para el mundo es un caballo de Troya magnífico que nos consiga de los clowns lleguen a conocer nunca son gazpacho de una croquetas una croqueta que con jamón ibérico sea un jamón ibérico y por lo tanto

Voz 0748 12:38 a mi se me dice que si yo fui el que yo

Voz 6 12:41 para las tapas española América eso eso es falso ahí ya hubo muchos españoles muchas españolas que harían más de un siglo que ya estaban presentes en Miami Nueva York hicieron mucho y que gente como yo que llegamos más tarde nos ayudaron a que siguiéramos impulsando la gastronomía española la cultura española Tapa tapa

Voz 7 13:02 hay que decir Diego que José Andrés ha hecho cosas que son absolutamente increíbles lo que pasa que es un señor humilde como como como tiene que ser pero ha hecho cosas increíbles por la comida española como por ejemplo colar un jamón ibérico en la serie de televisión Hannibal

Voz 9 13:19 yo algo raro

Voz 7 13:23 ayer era su asesor culinario de la serie de televisión y no sólo introducidas platos y productos españoles sino que además también introducidas algún elemento en los diálogos para que no metiera la pata ahora esta jamón ibérico se lo comen contenedores

Voz 0748 13:35 si la la escena pero se pensó que era lo correcto porque no se dice que aún Aníbal siendo gran gastrónomo no significa que supiera

Voz 6 13:43 ah

Voz 0748 13:44 como comer o el ibérico yo siempre que puede utilizado no cualquier momento que tenido para meterlo Espanyol

Voz 8 13:51 pero realmente el momento importante Aníbal fue a nivel de cultura popular

Voz 6 13:55 sí pero aquí fue un señor que seamos Santiago Martín que ya hace muchos años apostó de que el ibérico tenía que llegar a América fue el primer pequeño empresario que se gastó lo que no tenía para homologar un matadero para que el ibérico pudiera ser exportado a Japón y EEUU yo me sociedad a él de ese honor de poder decir que el primer ibérico en en Estados Unidos se es limpio y se comió en jaleo ahí ahí fíjate ahí fue un poco presión política pero también hacer las cosas bien desde el Gobierno y desde la empresa privada se unieron eh apoyados por un cocinero en mitad de Washington como yo para conseguir que un producto tan importante para la gastronomía española tuviera su lugar en América y eso fue para mí uno de esos momentos donde vi que un cocinero puede ser mucho más una vez más que una persona que simplemente de

Voz 7 14:48 bueno es muy difícil plantear una entrevista con José Andrés porque está involucrado en casi todos los frentes posibles como pueden ver Icon el podríamos hablar casi casi de cualquier cosa vamos a unos un momentito a publicidad y a la vuelta seguimos hablando ya veremos lo que se nos ocurra

Voz 2 15:02 hoy por hoy con Paco González Batista

Voz 0824 15:06 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 10 15:09 la opción de Ataturk la que te cobran banco formalizar hipotecas comisiones

Voz 2 15:11 subrogación recobra un banco a otro comisión cambio

Voz 10 15:14 tienes es la que te cobren Baco para ampliar el glamour importante

Voz 0979 15:16 casi te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 11 15:20 aunque no te cobra comisiones elige bien

Voz 2 15:23 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas y cero cero cero comisiones de encuentra la Erin NG punto eh

Voz 12 15:32 Juan dejar más ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un aspirador casals para tu coche a un día

Voz 13 15:41 Carlas repara videoartista encargadas punto es promoción válida hasta el treinta de

Voz 0824 15:45 agosto consulta condiciones encargadas punto es

Voz 14 15:47 el secretario he visto en internet algunas frases que me atribuyen como el destino es quién

Voz 1646 15:53 tras las cartas nosotros quiénes las Kuga es muy bonitos

Voz 14 15:58 bonito están llamando Club Pierre a mí así que para el próximo ganador del bote y quiero a alguien que no tenga cara de póquer ni le guste el mus ni el tú tú tú te callas y encuentra lo que va a ganar la mejor va no de su vida

Voz 2 16:10 según el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera por el bote de veintitrés millones de euros de la primitiva no te la juegues en sala

Voz 1 16:19 hoy por hoy

Voz 2 16:22 Pablo González Batista que Atenas eh

Voz 1646 16:38 y ya saben ustedes que José Andrés es seguramente el mejor embajador que nuestra cocina jamás soñó contener lleva más de un cuarto de siglo demostrando América que hay muy muy poquitos países que puedan presumir como nosotros de productos de técnicas y de talentos culinarios además José Andrés y esto me encanta durante un tiempo obligado a pronunciar correctamente tu nombre a Pérez a personalidades e de todo tipo especialmente los leit Nights estadounidenses que te invitan a todos para que cocinas idea que por cierto me tengo que apuntar yo porque no sé por qué no tengo cocinar ha pedido todavía que cocinados nada pero mira gracias a ti hemos escuchado intentar decir José Andrés a Seth Meyers

Voz 16 17:15 el juez de eres

Voz 1646 17:19 a Ellen De Generes

Voz 2 17:20 tengo a David Letterman a ver York José Andrés dice muy bien David Letterman o a Conan O'Brien sea José Andrés Burguete aquí

Voz 1646 17:34 de hecho así están dando palmas de la tele americana que me daba un poco de

Voz 7 17:37 sudor así esta austeridad que tiene la radio

Voz 1646 17:40 para esta segunda parte de entrevista me en un tapete a un público de Leibniz que te va a saludar de esta manera

Voz 17 17:48 el aclamado chef José Andrés ahora sí ahora presentados Junco oye

Voz 1646 17:56 además es que recientemente la revista Time bueno primero que afrontar de una cosa porque he leído ida además esto creo que te entronca ahí te relaciona con con Diego Guerrero que con tu primer sueldo en los Estados Unidos de comprase un disco de esta banda de Supertramp fue tu particular en América primero te desayuna temeridad lo que te las merendar durante veinticinco años

Voz 0748 18:24 casi casi fue

Voz 8 18:28 fue mi primer salario fue en rosas Aja cuando yo estaba trabajando de cocinero Francis claro lo que pasa que sí es verdad que en América me compré el CD ya aquí me compré el Caser pero se me rompió típica que se quedaba la cinta hice rompió llena médica

Voz 0748 18:47 el primer CD que me compré también

Voz 6 18:50 fue el de Supertramp Iker

Voz 7 18:53 eh porque decía que estos relación los dos Diego es un grandísimo aficionado a la música no hay más que ver algunos de los tatuajes que lleva y quería preguntaros qué importancia tiene la música en vuestra profesión a día de hoy que el vuestro proceso creativo Si suena música en las cocinas y suena música en el restaurante

Voz 18 19:09 bueno me a que ya lo sabes lo he dicho muchas veces a mí la música me estoy gran melómano me encanta la música chapurrea la guitarra Aíto instrumento que pueda intento aprender algo forma parte de mi vida no lo aunque suena a música en la cocina de de States no lo no me hace falta como tal para para crear más que nada es para para acompañarme no creando atmósferas ambientes Si Si me gusta estar relajado para cocinar pues física me viene bien

Voz 1646 19:37 en tu caso la verdad que la música es

Voz 6 19:39 como cualquier otro arte creativo una forma maravillosa inspirarse y y yo he hecho cositas puntuales con la música el maravilloso maestro Gustavo Dudamel que es lo que es buen amigo que trabaja en la Filarmónica en Los Ángeles se pues una vez me retó hacer tres eso cuatro platos inspirados en entre esos cuatro sinfonías así nos pasamos un mes genial imaginando nos ha que tenía que saber tal total Sinfonía y cosas así la verdad que son muy bonita siempre que consigue es que lo culinario según con otras armas otras ramas perdón creativas es una cosa realmente muy

Voz 1646 20:21 y además tengo entendido José Andrés que tú antes de preparar

Voz 7 20:23 tus propias salsas baila este muchas salsas no

Voz 6 20:26 que sí

Voz 0748 20:28 la verdad es que llegue casi Don veintiún veinte

Voz 6 20:31 dos años a Nueva York

Voz 19 20:33 sí y me encantó

Voz 6 20:36 Elsa tenía una una unos amigos colombianos una una amiga colombiana que le encantaban me enseñó a bailar salsa yo creo que me tiré un año no cada noche bailaba salsa y y bueno cosas de la vida no

Voz 7 20:50 bueno e iba a decir antes que la revista Time ha nombrado recientemente José Andrés como uno de la de las cien personas más influyentes del mundo lo que te convierte inmediatamente en el Top uno de invitados más influyentes de este programa por lo menos durante el verano atención a lo que escribe sobre ti la revista dice José Andrés es un héroe cuya grandeza trasciende la excelencia culinaria no te levantas alguna mañana José Andrés piensa que casa serio cansado ser José Andrés cuantas cosas porque metió en tantos pegados a la vez

Voz 0748 21:19 bueno sí que últimamente parece que que

Voz 6 21:22 es este verano para mí creo que ha sido muy importante porque he hecho muchas cosas pero también me he relajado y sí que he estado tengo cuarenta y nueve años a punto de cumplir cincuenta y creo que es ese momento que te empiezas a preguntar qué es lo que he hecho pero más importante que quiero en los próximos cincuenta no

Voz 0748 21:39 pero yo creo que que que que podría

Voz 6 21:42 que calme a lo mío tener mi restauran Tito en una esquina hacerlo más o menos bien mis amigos mi familia

Voz 0748 21:48 intentar vivir como intentamos cada uno de los españoles pero siempre

Voz 6 21:55 qué queda ese usa un hito decir es que pueda hacer algo más por lo tanto no sé yo yo hay gente que me pregunta cuándo te vas a retirar no yo creo que que el ser humano no tendría que pensar en retirarse ser humano tendría que pensar siempre hayan reinventarse siempre estar a disposición de hay gente que me dice no es que yo estoy retirado o no pero si si tú eres abuelo estas encargando de tus tres nietos por supuesto que notas retirado simplemente su función en la vida ha cambiado pero todo ser humano tiene una función en la vida yo creo que tenemos que ser conscientes de ello porque todos tenemos un balón en en en en en cada momento servidas da igual la edad que tenga sobre todo la gente mayor yo creo que juegan un papel muy importante en nuestra sociedad que a veces no damos el valor que realmente se merece

Voz 7 22:40 y una de esas actividades próximas me imagino que de aquí a poco más de un año es por fin aterrizar culinaria en Manhattan con un proyecto junto precisamente Albert y Ferran Adrià

Voz 0748 22:51 sí bueno vienen dos proyectos que creen

Voz 6 22:54 Caridad Diego uno y el ya va por el segundo son muy importantes en en noviembre abro en un lugar que para mí era un sueño que era abrir en Disney hay gente que va a decir Disney en Orlando nunca hemos tenido un restaurante español en Disney y hay Grande arrestado antes de todas las grandes gastronomía es mundiales en noviembre si Dios quiere será realidad un restaurante Jaleo será mi esto será un restaurante bastante grande de dos plantas justo al lado de donde tiene el teatro les ir de si Dios quiere pues será el granito de arena de la cocina española en el corazón de

Voz 0748 23:28 Disney y eso si Dios quiere y sobrevivimos al

Voz 6 23:32 final de la primavera de dos mil diecinueve abriremos mercado Little Spain que será un homenaje a la gastronomía española pero sobre todo a todas esas personas que a través de los siglos han plantado pequeñas semillas que han hecho que la gastronomía española hoy sea lo que es eh ya tenía yo planas de detener algo en Nueva York desde el día que me fui hace ya más de veinticinco años para llegar a Washington esperado pero esperado porque estaba buscando el lugar en el momento y ahora me siento que que para mí es el momento de hacerlo

Voz 7 24:05 el lugar el momento y las personas adecuadas

Voz 1646 24:07 ay José Andrés B abrir un un melón que hay de ese rumor sobre tu actividad política que dice que podrías estar pensando

Voz 7 24:14 no presentarte como senador como candidato a senador por Maryland como dependiente eso fue

Voz 6 24:19 la entrevista Hay sigue me preguntaron sigue a lo mejor la respuesta fue un poquito ambigua pero yo creo que sí que todo todo todo individuo en Nueva Democracia tendría que pensar si yo fuera congresista si yo fuera senador

Voz 0748 24:33 eh que que había para mejorar

Voz 6 24:36 a la vida de mi gente no yo creo que eso es una una pregunta que todos nos tendríamos que hacer que tenemos que buscar las respuestas por nosotros mismos porque sino al final somos como rebaño que nos lleva el pastor si está bien pero yo creo que cada oveja tiene que pensar por sí misma yo creo que está muy bien que nos dejemos influenciar por aquellos líderes que en teoría nos llevan a un mundo mejor pero yo creo que cada persona tiene que ser muy consciente en sus creencias que realmente ser consecuente con cualquier decisión y con cualquier hacer

Voz 7 25:08 pero bueno algo de práctica política ya tienes José Andrés yo recuerdo que participa por ejemplo en un acto de campaña de Hillary Clinton en Florida en el que diste un discurso muy emotivo a los inmigrantes americanos y presentase a la candidata

Voz 20 25:19 no soy médica Pippo los Tampa le dio inicio de honor todo esto de States the next reside en Unite

Voz 1646 25:32 bueno un pequeño error de cálculo ya sabes que al final lo de Hillary no pudo ser

Voz 6 25:37 la acertamos en algo fue fue la candidata que más votos tú pero simplemente a nivel de del colegio electoral pues no sacó los los votos necesarios se pero en la vida yo creo que sí que a veces hay que mojarse sin duda aquí aquí va mucho más allá yo siempre he dicho que no soy ni republicano en este caso apoyo tanto republicanos como demócratas si no apoyo esa esta persona claro que está intentando crear no sé caos si yo creo que cualquier lideres bueno da igual que sea de un lado del espectro político lo que tienen que ser personas que quieran que quieran que quieran tener una conversación lógica que escuchan y que sean personas que lideren a todos no solamente a los que me han votado líder una vez que te conviertes en un líder de verdad te has es un líder para todos no solamente para unos pocos eso es el verdadero sinónimo de liderato

Voz 7 26:34 además no creéis que la diplomacia internacional mejoraría mucho si además de hablar inglés los presidentes de los gobiernos supieran cocinar prepararán un buen plato para esas reuniones y discutieran los temas internacional comiendo

Voz 1646 26:46 quién sabe si se iban a poner a discutir sobre el cuadro

Voz 6 26:50 ya ya ha habido ya habido intentos durante la época del presidente Obama he ido ante la época de la señora Clinton de las de la ministra Clinton en el Departamento está

Voz 8 27:01 todo se creó un grupo de cocineros que era el grupo

Voz 6 27:05 culinario diplomático ir donde sí que empezaban a participar en diferentes actos en el mundo en las diferentes embajadas en donde yo hice alguna que otra a participación y la verdad es que que que no no es mala idea pero más allá que el cocinar también traer en muchos temas de nuestro punto de vista uno va a decir un cocinero que sabe del hambre en el mundo ya hombre cocinero que realmente haya viajado ya he estado en África Latinoamérica

Voz 8 27:33 o sea ya se haya involucrado día haya salido a

Voz 6 27:37 las zonas rurales ir pues un cocinero tiene mucho mucho que decir nosotros ahora tenemos un grupo de cocineros que estamos en más de ocho nueve países con pequeños proyectos sociales donde la cocina simplemente mejora la vida de las personas e repito una vez más los cruceros yo creo que ya no no es nuestra misión pero casi tenemos la obligación de de están mucho más involucrados en los temas que tenga que ver con la alimentación con la mala alimentación

Voz 7 28:03 o con la falta de alimentación es muy curioso que normalmente desaparece de la agenda política algo tan simple tan básico como la alimentación quizá sin no sea la palabra tan básico también que lo hacemos tres veces al día muchas veces desaparece por completo de los debates de los debates políticos pero de involucrarse sabe un poquito José Andrés Tous comedores sociales llevan años funcionando los Estados Unidos pero el trabajo humanitario de tu organización de la ONG World Central Kitchen empezó tras el terremoto de Haití continúa en Houston tras el Katrina ha pasado por muchos países del mundo te llevó hasta Puerto Rico practicamente que cinco días después básicamente del del paso del huracán María ahora creo que también estáis en Guatemala cuál es José Andrés la situación de Puerto Rico porque está a punto de cumplirse un año del PSOE María Porto Rico que es un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos es decir cuyos ciudadanos son pero son americanos aún a día de hoy un año después mucho

Voz 1646 28:52 eso yo siga sin luz muchos de ellos siguen sin agua corriente

Voz 7 28:54 cómo es la realidad portorriqueño y bueno yo llevo buenas cuenta

Voz 6 28:57 las semanas que no no ha regresado a la isla pero sigue te digo que aterrice tres días después de la huracán

Voz 0748 29:04 y éramos diez cocineros

Voz 6 29:07 hicimos mil comidas el primer día hay pasamos de diez cocineros a veinticinco mil voluntarios pasamos de una cocina a Veintisiete cocinas con dieciocho de ellas operando a la vez ir pasamos de mil comidas al día a más de ciento cincuenta mil comidas diarias eh yo creo que Kitchen no tenía que estar allí pero vimos que el problema era masivo queda mucho más

Voz 0748 29:30 donde de lo que nadie pudo prever

Voz 6 29:33 así a día de hoy yo creo que estoy muy orgulloso de cómo unos simples cocineros que nadie les daba importancia pudimos dar de comer a tanta gente día tras día a día de hoy hemos hecho ya más de cuatro millones de comidas y con muy poco espacio de tiempo y aquí demuestra una vez más como los cocineros por supuesto que tenemos mucho mucho que hacer para poder ayudar al prójimo

Voz 7 29:56 antes de pedir me gustaría que nos contarás otro proyecto cambia mucho la atención que es embajador de un proyecto de Naciones Unidas que consiste en sustituir cocinas contaminantes cocinas sucias por otras más limpias y seguras alrededor de todo el mundo me llama la atención alguna vez escuchado en las entrevistas contarlo cuanto se puede cambiar la vida de la gente la vida el planeta simplemente sustituyendo el combustible con el que se cocina es decir poniéndolas en lugar de carbón

Voz 0979 30:19 lo leña el total

Voz 6 30:20 si queremos hablar de un mundo sin hambre un mundo sin pobreza tenemos que pensar que hay más de dos billones casi tres billones de personas en el mundo que todo día siguen cocinando con carbón con leña si conseguimos que puedan tener una energía limpia renovable va a ser una cosa maravillosa las niñas ahora mismo no van al colegio porque están en la montaña recogiendo leña las madres están enfermas porque están simplemente inhalando el carbón los niños son asmáticos porque las madres no tienen cunas y los tienen los brazos cortan los árboles llueve y la agua no penetra la tierra se lleva las cosechas se lleva la tierra contaminan mar no hay coral porque simplemente lea el mar está sucio de golpe tres una cocina limpia las niñas van a la escuela las mujeres están sanas e de golpe empiezan a cocinar en mucho menos tiempo pero tienen más tiempo libre no se queman las cocinas hoy en día para mí son simplemente una puerta maravillosa aún mañana donde la pobreza y realmente podamos decir que es una cosa del pasado nunca yo hubiera pensado que mi profesión tiene la llave de un mundo mejor una cocina en cada casa

Voz 7 31:30 los inmigrantes alimentan a América dice la camiseta que José Andrés ha hoy a la radio el se lo ha tomado muy en serio como emigrante ha alimentado de América y ya hemos escuchado que a buena parte del mundo también si quiere de José Andrés bueno que a este ritmo y con personas como tú El mundo no solamente va a hablar español sin encontrar pronto también comerá español y mexicano ir porque ya no sé cuántos restaurantes me gustaría ver cómo es tu llavero Elvis llavero con las puertas los os iba según durante de te dicen oiga usted tiene tiene reserva porque donde empleados ni te colocan

Voz 6 32:02 venga vemos sucede ahora ya vemos casi treinta restaurantes sí pero al final yo siempre he dicho no que cada cada individuo es tan bueno como la gente que tiene a su alrededor Quillo al final sobre lo que soy gracias a ellos

Voz 21 32:13 pues mil gracias José Andrés por el puerto de estar aquí esta mañana con nosotros muchas gracias a ti también Diego para haberte quedado a escuchar esta esta charla os hoy un abrazo tiene que ser muy grande Paqui que país los dos pero bueno ya tengo buena envergadura

Voz 2 32:27 hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 4 32:31 alguien tiene este catecismo en cuando te dice que tendrías que tener seguro porque es el mejor precio increíble

Voz 2 32:37 todos los AVE Limia directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once

Voz 7 32:44 consulta condiciones de Línea Directa punto com

Voz 12 32:52 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp mandarnos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 2 33:01 lo que quieras

Voz 23 33:05 Kiril el día en el deporte Scud

Voz 2 33:07 la SER Deportivos que Ramos arrancamos

Voz 23 33:10 según Álvarez

Voz 11 33:11 cambio en bombeo resumimos todo por rebeldía en SER Deportivos gracias por habernos como más opone por la radio por vuestro móviles

Voz 2 33:17 es una aplicación de la hacer la TNT recién la tele nuestros enlaces en las redes hola web tres W punto dando toda la información actualizada al instante los mejores protagonistas opinión

Voz 24 33:27 análisis de la NBA con Daimiel deporte femenino tiene muchas cosas más todos los días de tres a cuatro de la tarde

Voz 9 33:34 cómo va a seguir deportivas Francisco José Delgado

Voz 2 33:42 como robusto La ventana del verano

Voz 25 33:46 he trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar de créditos era un muñeco móvil por los siglos tampoco quiero el los tenía proyectos para él soñaba con que algún día podría mover esos y los director de Prisa Radio no sé pero no tiempo

Voz 2 34:13 llegará es joven y sin experiencia

Voz 25 34:17 oye cuidado con usted el Hoy por hoy en A Vivir preguntan para un personaje vosotros decís que ya tenéis terraza la entrevista tenemos adelante

Voz 2 34:30 la Ventana

Voz 6 34:32 verano con Roberto Sánchez Cadena Ser tanta información a un ritmo vertiginoso

Voz 26 34:40 los datos nombres cifras lugares testimonios en pausa durante un instante dale al play a nuestras series de investigación periodística

Voz 27 34:49 hace unos meses empecé a investigar en mis ratos libres a un extraño comisario de policía que estaba apareciendo mucho en los medios de comunicación a alguien que la necesita todavía Bell dio su ejercicio

Voz 26 35:03 escucha la historia que hay detrás del caso de Ana Orantes y los inicios de la ley de violencia de género en España en el podcast lo conocí en un corpus descubre cómo fue aquella mítica ruta del bacalao en Valencia destrozó y conoce qué sucedió con el fraude de Fórum Filatélico en La gran estafa viaja en el vuelo cero once de Avianca con fue

Voz 28 35:23 esta es la historia de una catástrofe pero no es una catástrofe cualquiera se trata de un accidente aéreo el segundo más importante de la historia de la aviación española ciento ochenta y una personas murieron once sobrevivieron pero lo que importa no son los números sino los nombres las historias que hay tras esa tragedia

Voz 26 35:42 este verano entran Podium podcast punto com y disfruta del mejor periodismo sonoro de investigación

Voz 29 35:56 buena vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias perdedor tan rápida no se preocupe si ha sufrido algún robo pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía hay gente aprovechándose para meterse a vivir y no quiero que lo hagan en la mía puesto aquí lo que una vez la mejor manera para evitar que son

Voz 30 36:10 la protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 36:18 lo calcula on line Securitas Direct punto eso este curso tienes tres por dos en todas las marcas textiles deportivo infantil

Voz 31 36:25 matices y Maiky en calcetines Nike y Boomerang

Voz 2 36:28 Estefanía apunta el baloncesto hace falta decidir debe porque tenemos todas las

Voz 31 36:35 la mejor financiación y hasta un diez por ciento de regalo para Tous

Voz 2 36:38 próximas compras Elige tu propia vuelta al cole

Voz 31 36:41 en El Corte Inglés

Voz 1 36:43 Pablo González Batista

Voz 32 36:47 si piensa usted que hay pocas cosas gratis en este mundo y que opinar es una de ellas tiene razón opinar es gratis pero hay alguien que está haciendo rico gracias a ello no es usted Kun titulares cómo no

Voz 7 37:00 no quiero dar muchas pistas sobre la identidad de quién sí lo está siendo pero llega el momento de recibir a Xosé Castro un hombre que ha inventado una forma de vida desconocida hasta la fecha que es opinar sobre las opiniones de otros Xosé Castro muy buenos días buenos días don Pablo Xosé Castro tiene sentido que sigamos diciendo a estas alturas del verano que es usted el error vista cuando ha quedado más claro y más que demostrado que ustedes algo así como el fiscal general del estado crítico

Voz 33 37:25 pues sí porque en realidad errores Si la gente lo que hace el Estado críticos buscarlos errores eso sean en realidad en realidad todos son terroristas todos forman parte de este club

Voz 1646 37:34 mirar al error a la cara luego plasmarlo en una criticar a través de Internet bueno

Voz 7 37:39 como ya nos vamos conociendo eso se yo ya sé que tú quieres que demos paso a esta edición de Estado críticos Summertime edición con esta original y sorprendente melodías tocadas

Voz 1646 37:53 sería bueno que fuera expresando en otra porque eso Tonino te

Voz 7 37:55 al hacerlo vale

Voz 1646 37:56 no no creo que con esto abarrotado las melodías ocurrentes que le trae ocurrentes pop en estas

Voz 33 38:02 sí a esta pues vamos después

Voz 7 38:05 la melodía ocurrente vamos a a empezar agosto está ya prácticamente las últimas pero el equipo todavía sigue ahí de vacaciones puede que en breve me sume a ellos así que quiero que me dio algunos consejos por ejemplo sobre alojamientos

Voz 33 38:17 pues venga vamos a empezar por ejemplo por cierto quiere aprovechar para decir a los Hoy por hoy Llanos tenemos un nombre para los oyentes por hoy por hoy por ayer los que se encuentra una una reseña digna de estado crítico que no es la mía

Voz 7 38:30 nunca les impuso al gran algunos si algunos han

Voz 33 38:33 San enviado incluso si quieren hacer una reseña del programa también imponemos

Voz 1646 38:36 de un especial en las grandes vamos a salir

Voz 33 38:39 a parados ya te digo bueno hay ciertos tal cerca de Tsang no voy a decir el nombre en Barcelona en la estación de Sants de Barcelona que tiene una en un poquito jorobadas básicamente el noventa y nueve por ciento dicen que aquello es un home como diría Mister Trump pregunta el Francisco elabora sus reseña dice mi dificultad con el lugar es así suave impone tienen una dificultad dice uno las habitaciones son sucias las paredes muy descuidadas de aseo tenían fluidos corporales impregnados ir resecos una dificultad importante es una dificultad jaimas no dos La camas una tortura muy pequeña un colchón con los alambres calizos para remediar la situación tuve que comprar una colchoneta hay poner encima allí no te resuelven nada la manta la ropa de cama sucia en los doce días que estuve no la cambiaron el edredón sucio y maloliente y con conflictos corporales

Voz 7 39:28 es es una derivada del programa anterior

Voz 33 39:30 Giles que vas a comprar una colchoneta para ponerla encima de la K

Voz 7 39:34 pues sinceramente no me lo imagino pero si lo tuviera que hacer lo malo

Voz 33 39:37 bueno aparecería como una dificultad si eso con el dicen las dice tres en las noches alquilan habitaciones para parejas se siente el gemido y rito de las parejas teniendo sexo será un motel aquí deja la pregunta caer nada que dice que estuvo doce días tardaron Wanda eh no se puede dormir todo lo que pasa en las habitaciones contiguas escucha como bien acabas de decir además durante la noche entran y salen parejas hebreas el inmersa en realidad todo encaja quieres directa describiendo

Voz 1646 40:06 el motel el que pregunta y luego me hace gracia porque

Voz 33 40:08 en vez de ir creciendo va descendiendo y se le va quitando el cabreo no vive el es amable pero no atento ni te soluciona nada no hay desayuno son seis dificultades con el lugar que ha expuesto

Voz 1646 40:20 Francisco que aún así ha aguantado cuantos doce

Voz 33 40:23 has yo eso Maxi donde fluidos corporales hambre es ruido no me preguntes de la colchoneta luego la metió en la maleta

Voz 1646 40:29 dejó allí no será será llevado hombres

Voz 33 40:32 la playa no bueno por supuesto el

Voz 1646 40:34 el verano pues tiene algunas maneras de viajar allí la ahí

Voz 33 40:39 esta prenda de modo les viajar con la casa cuando ya puedes bajar con una caravana pues viajar por ejemplo llevar a casa cuesta sería ir con una caravana oírte en un crucero es decir en la tienes todo hecho la cama ya y te lo llevas entonces yo encontré una revista inglesa que esa magnífica que Cruise crítico sea como críticos de los cruceros donde hacen reseña sobre cruceros recogen las dudas y consultas que tiene la gente en el es que decidieron crear un artículo

Voz 6 41:03 son las consultas que más se han hecho las reseñas que se han hecho

Voz 33 41:06 de cruceros y darle una respuesta del poco original el clásico preguntas frecuentes no exacto vale perfecto es una pregunta es llevan sacerdotes católicos a bordo

Voz 1646 41:14 esto es en general los esas son preguntas al el crucero como concepto no es a uno en concreto no no hay algunos que son algunos en concreto que otros son pregunta sobre los mundo de los cruceros llevan saber pues mire yo me lo preguntó llevan sacerdotes católicos los cruceros

Voz 33 41:26 a respuesta es sí pero cobramos extra por sacerdotes que pesen más de veinticinco kilos sino pues llevar como equipaje

Voz 1646 41:31 mano es Ryanair

Voz 33 41:34 al con dice uno quiero llevar a mi nieto de doce años en un crucero Argentina es muy deportista ya estado en cruceros de fiesta como puedo saber si se lo pasará bien la respuesta es cambie el crucero Amsterdan deje ya el niño ya verás que con doce años eh con doce puede prevista ya está en cruceros de fiesta desde luego este niño es un poco tempranero pero bueno dice otro una vez comenta alguien que viajó en un crucero una vez un compañero de crucero que era la primera vez que viajaba nos preguntó si los pasajeros que iban fuera de los que a mano tés recibía más mantas extra para abrigarse hay gente que ve a personas en la cubierta y piensan que se va a quedar ahí toda la noche

Voz 1646 42:13 de no tienen donde dormir por favor darle una manta

Voz 33 42:15 la doble pregunta otro allí les darán mantas y la respuesta es cada camarote recibe una manta adicional todos los viajeros se ven obligados a pelear por ella como parte del entretenimiento nocturno Bruce las

Voz 1646 42:25 expuestas que les dan en esta en han hecho ya han dicho vale esta pregunta no tiene ninguna pies ni cabeza responderemos como respuesta a la altura

Voz 33 42:32 vamos a responder pues al mismo nivel me gusta este de era

Voz 1646 42:34 por primera vez porque yo creo que los viajeros de crucero se reconocen por la calle hay un tipo de viajero especiales si efectivamente luego para al parecer yo nunca

Voz 7 42:43 no pruebas ya le vas cogiendo gustillo y es habitual

Voz 1646 42:46 que repita si efectivamente yo conocido más

Voz 33 42:48 el reincidente Bono hay te lo han todo al bufé te hablan de las excelencias la discoteca las veinticuatro horas en fin que si la toalla doblada con forma de Pepín

Voz 1646 42:56 no es mejor Amsterdam pero después de vencer en el crucero no está mal para unas buenas vacaciones hay más preguntas

Voz 33 43:01 así no me dejaron usar el gimnasio porque llevaba unas sandalias Crouch que el personal consideró sandalias de curiosamente sí a bordo no vendía en zapatillas de deportes una de las razones por las que reserve este crucero con mi esposa fue para usar y gimnasios la respuesta es reservas un crucero para usar al gimnasio te olvidas las zapatillas en casa que poder

Voz 7 43:20 a ir mal de verdad hay alguien que para ir al gimnasio reserva un crucero tiene dos dos enseñas en la primera si eres Frank de la jungla no vaya a imagino que no va a ser porque en Crocker no no te no va a ser bien recibido y segundo si quieres ir a gimnasia apunta tener de tu calle claros y si no se mueve tanto te ponga ese no no te metas

Voz 1646 43:37 en crucero voló por los fiordos además llevaba casco

Voz 33 43:40 pues tampoco llevaba la indumentaria adecuada para la cena de gala con el capitán que porque siempre hay entre los braceros y por último dice unos con Fix confiscaron todo el vino y la cerveza que llevábamos claro en estos cruceros de cobran por las bebidas los solamente de la tarifa plana de comida pero no de ida dice la revista Qué lástima a nosotros también nos molestó mucho cuando nos dijeron que no podíamos llevar a nuestro elefante bordo

Voz 7 44:03 hay hay algunos afortunados que todavía están planeando las vacaciones para paradas pues de vacaciones en septiembre y ellos desearan conocer algún destino tienes crítica sobre destino

Voz 33 44:13 Nos pues vamos a ver tengo yo creo que siempre es un clásico

Voz 1646 44:15 en Nueva York si tú conoces Nueva York digo que poco camine como nuevo día camino nunca me hace un viaje de trekking a la ciudad a una ciudad que te pareció me encantó muy vertical todo monumental como en las películas se dice siempre

Voz 33 44:30 lo bueno pues hay una básicamente hay una una reseña adora oficial de de Trip Advisor que tiene un sobrenombre que es GDF Gd F Gd F de Marbella que yo me he hecho totalmente fan de hechos a este programa por Ford se ponga en contacto con nosotros porque ella fue Nueva York ir hace una reseña prácticamente todos los iconos de Nueva York los veo muy rápido dice observatorio Top of the Rock título de su reseña porque todas tienen título título en mi opinión muy feo reseña en si la ciudad es una ciudad llena de rascacielos y poca luz solar masificada que llena de millones de personas Nueva York no no es Cuenca parece esperar no no no no ibas en ningún lado sorprendentes las siguientes en para State título lleno y sin mucho interés reseña la típica competición de ver quién hace un edificio más grandes clásico juego de niños y cuando vas allí una cola interminable no merece la pena Times Square títulos sólo luces y publicidad reseña sólo luces publicidad tráfico hay muchísima gente no merece la pena a no ser que te gusten mucho las películas fantasiosas americanas

Voz 34 45:35 cuidado que da que sigue dice

Voz 33 45:36 pero Estatua de la Libertad título sobrevalorada reseña sobrevalorada por la publicidad que le dan en las películas televisión etcétera pero cuando la ves no es nada del otro mundo el agua es de color negra pues hay muchas

Voz 1646 45:48 ciudad además no es tan libre no están libres que está nuevamente esperanza en una alegre no

Voz 33 45:52 el último remata con Central Park que dice estuvo a nuestros Un parque tampoco tiene mucha opinión no título irónico mientras Márquez irónico enseña es gracioso que sea el único sitio donde hay árboles de toda la ciudad y luego los americanos sacan pecho para hablar del medio ambiente y la contaminación en China

Voz 7 46:11 este lugar está lleno de razas este Señora dos ahí igual sacó conclusiones precipitadas pero no lo pasó bien en Nueva York yo creo que no les gustó pero tú crees que lo pasé prevén en algún sitio

Voz 33 46:21 no no lo dudo yo creo que ésta va con una predisposición

Voz 7 46:23 que no le gustan las cosas si pones cara a esa señora GDF GDF

Voz 1646 46:28 Marbella se está esté escuchando este programa o una critica al programado enviarnos su teléfono de contacto porque la invitar

Voz 7 46:34 para divulgar todas las entrevistas iba colaboradores