Hoy por Hoy (30/08/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 0228 00:10 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo la ministra de Hacienda asegura que no va a haber subidas de impuestos para las clases medias y trabajadoras María Jesús Montero comparece en estos momentos en el Congreso en principio para explicar los nombramientos de los dirigentes de las empresas públicas pero acaban de preguntarle por esa predisposición del Gobierno de subir el IRPF a las rentas más altas vamos al Congreso amplia Adrián Prado

Voz 1620 00:31 si la ministra de Hacienda ha sido tajante no habrá una nueva carga impositiva para las clases medias y trabajadoras eso sí reconoce que encima de la mesa de la negociación con Podemos se está analizando la posibilidad de subir los impuestos en otros tramos

Voz 3 00:43 el Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora lo hemos dicho desde el principio lo hemos planteado en las reuniones y en eso nos mantenemos lo único que el Gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudiar a orar en las rentas por encima de ciento cincuenta mil euros que evidentemente no pertenecen a clase media ni a clase trabajadora

Voz 4 01:05 Montero insiste en que la negociación necesita tiempo para que los acuerdos lleguen a buen puerto La

Voz 0228 01:10 presidenta de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas está reunida desde hace unos minutos con el Defensor del Pueblo para pedirle amparo por las decisiones de la Generalitat que según esa formación está presionando a la población no independentista informa Óscar García

Voz 1645 01:23 buenas tardes Antonio sí Inés Arrimadas encuentros reunida con el Defensor del Pueblo a quién le está pidiendo que interceda ante las administraciones de Cataluña y del Estado para defender a los catalanes que se sienten desamparados por el Gobierno de Quim Torra Ciudadanos denuncia de arbitrariedad del ejecutivo catalán a la hora de permitir los lazos amarillos de no cumplir las sentencias judiciales que obligan a su retirada asimismo quiere que se ponga fin a la identificación por parte de los Mossos d'Esquadra de aquellas personas que quitan esa simbología en unos minutos está previsto que comparezca ante la prensa la líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas

Voz 0228 01:51 sobre la alteración de la traducción de las palabras del juez Llarena en la que los ex dirigentes independentistas basan su denuncia contra el en Bélgica hoy hemos hablado con la traductora oficial jurada que asegura La Ser que esa alteración no es obra suya explica que ya tradujo al español el texto que le enviaron ya los abogados de estos ex dirigentes para que ese remitiera al propio Llarena información de Javier Álvarez

Voz 0689 02:11 la alteración de las declaraciones del juez Pablo Llarena no fueron redactadas por la traductora oficial sino por los abogados en Bélgica de Puigdemont la del traductor oficial Delia Saavedra ha reconocido a la cadena SER que se limitó a traducir del francés al español el texto que el enviar a los abogados para que esta traducción llegará finalmente al juez Llarena en España esta traducción fue enviada por correo electrónico una firma de traductores donde está empleada realizó su trabajo siguiendo fielmente el texto original que no contenía en principio ninguna manipulación por tanto fue el la versión definitiva de la demanda presentada en francés ante los tribunales de Bruselas donde aparecen cambiadas las declaraciones del magistral

Voz 5 02:46 no

Voz 0228 02:53 doce y tres la ministra de Empleo que lo es también de Migraciones Magdalena Valerio comparece también estará en el Congreso para hablar de la atención a los migrantes que llegan a nuestro país Valerio asegura que se van a tomar medidas para acoger a todos los refugiados que España se ha comprometido a coger con Bruselas volvemos al Congreso informa Nicolás Castellano

Voz 1620 03:09 la ministra ha destacado para empezar el esfuerzo de su departamento en la acogida humanitaria ante el aumento de llegadas a la frontera sur asegura que se encontró al llegar al cargo con dos mil ochocientos plazas de hoy son ya más de cuatro mil doscientas la ministra anunciado que para el uno de octubre espera llegar hasta cinco mil cuatrocientas plazas Valerio también ha reiterado que España cumplirá esa sentencia que lo obliga a traer a los diecinueve mil refugiados de Italia Grecia tras el compromiso al que llegó nuestro Gobierno en Bruselas en el año dos mil quince

Voz 2 03:34 al ocio con recado el Partido Popular es anuncia de hecho que ya estamos trabajando con ACNUR y con la Organización Internacional de Migraciones para abordar la ejecución de la mencionada sentencia que debería avergonzar a los responsables políticos del anterior Gobierno por no haber dado cumplimiento a los compromisos adoptados

Voz 1620 03:55 ha hecho un llamamiento a la responsabilidad en el uso de términos y expresiones sobre la inmigración asegura que es fundamental trabajar en integración para evitar brotes xenófobos como la que estamos viendo en Alemania

Voz 0228 04:05 pues al mismo tiempo los ministros de Defensa de Exteriores de la Unión Europea están reunidos en Viena Austria ha propuesto el envío de militares para controlar las fronteras comunitarias mientras que la representante de Política Exterior de la Unión ha pedido a los distintos gobiernos que acuerden un modelo de reparto de los inmigrantes que lleguen a las costas de Italia corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 04:24 sí ya está claro que los gobiernos tienen que decidir si quieren continuar con la operación militar en el Mediterráneo iniciada el año dos mil quince operación oficialmente contra los traficantes no quieren suspenderla en diciembre porque la alta representante mantiene que la responsabilidad de los debates ha de ser coles

Voz 2 04:40 sí

Voz 0738 04:43 Quema de cómo repartimos la responsabilidad de la gestión es un tema que no puede asumirlo un único país es una obligación colectiva sí ha dicho Mogherini antes de asegurar que ya es consciente que el debate es difícil pero mantiene que quiere que aquí a donde Borrell llega en una hora y media se clarifique si hay voluntad de llegar a un acuerdo debate que como has dicho han iniciado ya los ministros de Defensa aunque esa primera parte de la Reunión España enviado a un secretario general del ministerio

Voz 0228 05:20 la luz en la tarifa regulada por el Gobierno va a subir un diez por ciento este mes para un usuario medio de hecho en el dato adelantado del IPC que se ha dado a conocer esta mañana Se mantiene una subida superior al dos por ciento precisamente por ese incremento de los precios de la electricidad hoy en la SER le hemos preguntado un experto de este sector a Jorge Morales que considera que hay espacio en la ley para evitar esas subidas informa Eladio Mika

Voz 1620 05:40 a la subida de la luz este mes de agosto igual que en menor medida en meses anteriores está atribuyendo a la subida del gas natural de los derechos de emisión de CO2 y al aumento de la demanda hay más exportación a Francia por ejemplo pero la abundancia de agua en los embalses mucho mayor que hace un año no está frenando como sí sucedía antes los precios en el mercado mayorista el Gobierno ha dicho a la cadena SER que poco se pudo hacer a corto plazo para cambiar un mercado eléctrico sujeto a las reglas europeas pero Jorge Morales de la plataforma por un nuevo modelo energético que que si puede haber un decreto o una ley para que la electricidad de costes bajos no se venda a precios altos

Voz 6 06:18 los costes de producir electricidad con esas centrales son esencialmente fijos no dependen de que haya subido como ha subido un cuarenta por ciento de petróleo o gas natural eso les da exactamente igual y sin embargo este año están cobrando con cuarenta por ciento más que el año pasado a pesar de que esos costes son exactamente los mismos ya digo el sesenta por ciento de la producción y eso va más

Voz 1084 06:42 hay más decían titulares con Isabel Quintana de julio varias organizaciones por los derechos humanos presentan un programa para avanzar en la verdad la justicia y la reparación con las víctimas de la desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo presentan este plan coincidiendo con el Día Internacional de las desapariciones forzadas que se celebra hoy

Voz 0824 06:59 la ONG Pro Activa Open Arms trabajará con Salvamento Marítimo los rescates en el Estrecho y en el mar de Alborán una colaboración que supondrá que la ONG catalana pongo a disposición de Salvamento Marítimo sus recursos humanos y materiales en las tareas de

Voz 1084 07:11 continúan las movilizaciones de neonazis en Alemania esta tarde los movimientos xenófobos han convocado una manifestación en una ciudad del estado de Sajonia donde la policía ha pedido ayuda a la Policía Federal también hay convocadas marchas en contra de estos grupos de extrema

Voz 0824 07:25 escribí en deportes a las seis se celebra el sorteo de la Liga de Campeones con cuatro equipos españoles Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid Valencia y a las nueve menos cuarto el Sevilla juega ante el Sigma la vuelta de la última ronda de la Europa League con ventaja de cero uno en la ida y en ciclismo sexta etapa de la Vuelta a España con final en Murcia

Voz 1646 08:00 Open de Tenis en Nueva York lamentablemente Garbiñe Muguruza ha quedado eliminada anoche pero de lo que queremos hablar no es de eso sino de la polémica que ha generado la sanción por exhibicionismo que se impuso a una tenista francesa Alice eco Gené por cambiarse de camiseta durante el partido ABC con la tenista tenía la camiseta al revés había salio pues como nos pasa muchos Recas había salido el vestuario con la camiseta mal puesta ahí decidió cambiársela durante el partido como hemos visto hacer seguramente más de una vez algún tenista varón aperos echamos sospechamos que tal vez es posible que haya un doble rasero cuando se trata de hablar de las mujeres y de su vestimenta en el tenis por eso hemos llamado esta mañana a Gala León gala muy buenos días hola ha participado en treinta y tres competiciones de Grand Slam ha llegado a estar entre las treinta mejores jugadores del mundo ha sido campeona española de dobles en dos ocasiones y ahora ejerce es como entrenadora de tenis te has dedicado al tenis durante toda tu vida alguna vez ha salido a la pista con la camiseta mal puesta

Voz 1640 08:59 bueno no he tenido la verdad es que esa esa mala fortuna hemos salido nunca con la camiseta al revés pero tampoco entiendo muy bien porque esa normativa sigue vigente o porque esa normativa realmente no se genera para todo lo que es el circuito no

Voz 1646 09:16 claro porque esta normativa no afecta a los hombres no

Voz 1640 09:19 efectivamente el sofá yo recuerdo que ella jugaba hubo esta polémica no hubo mujeres que se cambiaban pues lo típico porque salí fuera la puedes salir de coser porque a lo mejor no ah pues había gente que claro llevamos Toxo ya llevamos un un unos sujetadores que no son como un transparentes Ny se por despidos

Voz 1646 09:43 asunto deportivo por Clara Sánchez sabe por qué

Voz 1640 09:46 o sea que que no acepta bajo ningún concepto a la visión de de nada es fuera de lo normal lugar iré a mi me parece muy bien que tengan esa normativa eh sea yo no te digo que éste defendiendo que ya se cambie yo lo Prestige defendiendo es que por qué está bien visto para unos y no está bien visto para otras

Voz 1646 10:05 claro que no estamos tan lejos a lo mejor si pensamos que puede que exista un pequeño doble rasero en la normativa del tenis no

Voz 1640 10:10 bueno yo creo yo creo que que existe sigue existiendo existirá que poco a poco vamos evolucionando te vamos mejorando pero realmente yo ahora mismo tengo en pista a cuatro jugadores no de de entre catorce y diecisiete años y les he preguntado se en León que opine discrecional pues me parece muy mal entonces bueno ya parece ser que generaciones nuevas que ya les parece mal que que se creo una polémica tan grande por por un de camiseta e Iker la sanción mantienen una jugadora por este tipo de de actos cuando por ejemplo si es un acto realmente desagradable o de la educación o incorrecto es tanto para unos como para otros no es una cuestión de género no

Voz 1646 10:57 sin duda entonces cuando

Voz 1640 10:59 insistiendo ese doble rasero eh pues es normal que que nosotras mismas nos pongamos pues contiene empecemos a a dar voces no

Voz 1646 11:09 sin duda hace no mucho tiempo recuerdo una polémica bastante encendida cerca de la vestimenta de las recogepelotas en tenis ahora parece que la vestimenta de las tenistas también está dando mucho que hablar la gran Serena Williams parece que llegado a este deporte para revolucionar muchos aspectos entre ellos precisamente el relacionado con la con la vestimenta porque has visto el mono negro que lució en el Abierto de Roland Garros

Voz 7 11:29 no está claro claro por supuesto por supuesto pues es que yo tenía dime dime perdona si bien no no no no

Voz 1646 11:35 decir que sabes que el presidente de la Federación de Tenis francesa Bernard y ha dicho que el uniforme de Serena que era totalmente inaceptable que no volvería a poder jugarse con algo parecido porque dice que hace falta respetar el juego y el lugar así que claro en el US Open Serena Williams ha aparecido con un tutú con un tutú negro diseñado por un diseñador que trabaja para Louis Vuitton y la verdad es que tiene por lo menos claras las cosas Serena Williams parece

Voz 1640 12:01 sí a ver es una transgresora es una número uno a tu sentido no sólo a nivel pedístico no es una persona que además tiene mucha poder mediático las son las personas que pueden empezar a hacer muchas otras que que no se les escucha a ver yo tengo dos aspectos aquí muy claros a mí me parece muy bien respetar la vestimenta clásica o diferente que él tenis sigue evolucionando al igual que las raquetas que han cambiado lo de la Copa Davis que ella no decir la Copa Davis pero cambia pues ya hay una doble moral siempre no entonces en antes se jugaba con polo sabe siempre tenías que tener el cuello ahora ya no tienes cuello entonces eh realmente una una persona como él una Williams que es una transgresora como es su época azul Madonna da mucho que hablar no pero la realidad de de de las situaciones realmente el tenis se mueve al ritmo que se mueve la sociedad o se mueve al ritmo que interesa no a nivel económico o a nivel publicidad no lo que es que las marcas son las primeras que generan muchísimo dinero en el mundo del tenis y que es con suavizan

Voz 7 13:12 muchísimas cosas entonces yo creo que es más problema interno que de la propia jugadora sí sí son las nuevas tienes deciden cómo se visten el jugador

Voz 1640 13:21 por supuesto somos gente y muchas veces vieneses pero pero sobre todo es que el tipo normativas tienes que ir generando hay muchas polémicas de muchas cosas pero a lo mejor las normativas los que son responsables de ese tipo de normativas no sido una o no van acorde o no dejan muy claro cómo hay que jugar o que dejan ver cual que si tú dejas un poco barra libre de con pantalón corto sea llegábamos alitas cada vez que saltamos con la con con la falda ahí pues era una braguitas ahora San se ha evolucionado es un una Majid estar te voy a decir dónde está ese es el verdadero conflicto de todo esto no eso es lo que a mí me sorprende es que para mí es todo natural lo que por un lado el deporte masculino surge ya está bien que cualquiera se puede cambiar la camiseta dentro de una pista de tenis veinte veces si es necesario y luego es polémica que era una chavala salgan con el como Alice Cornet sábado con la camiseta del revés a un cambio rápido que yo qué sé monté las antiguo en él me parece muy fuera de lugar que siempre existe esa doble moral en todas las sociedades sociedad por eso seguimos teniendo una desigualdad como la que tenemos osea sigue habiendo una doble moral seguramente

Voz 1646 14:35 por eso es tan necesario gala un debate como éste que en realidad solamente un paso más hacia la igualdad en un deporte como como es el tenis Gala León es extenista profesional entrenadora de tenis muchísimas gracias por atendernos esta mañana

