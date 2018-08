Hoy por Hoy (31/08/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 buenos días son las seis de la mañana las cinco encara

Voz 0027 00:18 último Hoy por hoy del verano o por lo menos de nuestro verano el radiofónico antes de meternos en la actualidad política de este último día de agosto una noticia buena que afecta a cerca de doscientas mil personas en España y es el éxito de una reivindicación laboral mantenida en el tiempo y ha dado fruto las mutuas tendrán que reconocer como enfermedades laborales las dolencias más típicas entre las que Lis las camareras de piso de los hoteles las mujeres porque son sobre todo mujeres que limpian las habiten habitaciones en los hoteles Gobierno comunidades sindicatos patronal han llegado a un acuerdo para forzar a las mutuas que reconozcan las enfermedades generadas por los movimientos repetitivos en brazos y manos tal y como ellas te hace años el Ejecutivo enviará una orden inmediata a las mutuas mientras se reforma ya con más calma el cuadro enfermedades profesionales Ministerio de trabajos apunta aquí un tanto en esa negociación aunque le han metido un gol a la propia titular del departamento un gol por la escuadra reconocía a ella Magdalena Valerio admitía así su bochorno al conocer que el Ministerio que ella dirige no hizo todo lo que pudo así no hizo nada para evitar que se constituyera un sindicato de prostitutas

Voz 1275 01:29 me viviendo justo muy gordo

Voz 3 01:31 lo que sí me parece que sinceramente no voy a decir me han colado un gol por la cual

Voz 2 01:39 y eso Juan unas tan política intenta ser responsable con lo que tiene entre manos

Voz 0027 01:46 es Valerio ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie la forma de anular esa autorización sin pronunciar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución desde Latinoamérica Pedro Sánchez advierte a Quim Torra de lo que el espera espera se salta la ley apuesta por la ruptura puedes escuchar al presidente Pedro Sánchez sí a Pablo Casado el dirigente del Partido Popular líder del Partido Popular que asegura a diferencia de ciudadanos que él no quitará lazos amarillos de la calle para no crispar

Voz 2 02:20 es verdad que el Partido Popular ha optado por una política de responsabilidad de no llevar a la calle a la calle la confrontación no vernos a la puerta del bar de moverlos a la puerta de la calle sino de exigir a las instituciones que actúen de forma responsable e inmediata impidan que un conflicto legal y político llegue a ser un conflicto entre ciudadanos en la calle

Voz 0027 02:44 conocemos ya el coste que va a tener para las arcas públicas el contrato que ha firmado el Gobierno con un bufete de abogados belga para la representación de España del juez Llarena ante la demanda de Puigdemont probados son ciento cuarenta y cuatro mil euros que además Carolina Gómez buenos días buenos días la SER ha hablado con la traductora

Voz 4 03:01 jurada que trasladó del francés al español las declaraciones de Llarena por las que ha sido demandado y ella confirma que nada tuvo que ver con la manipulación de esa traducción en las palabras clave de la demanda para el ministro de Exteriores Josep Borrell el supuesto error en la traducción no es anecdótico

Voz 0027 03:37 en Argentina el banco central del país ha subido los tipos de interés al sesenta por ciento para frenar la caída del peso que en las últimas horas ha perdido un quince por ciento de su valor frente al dólar

Voz 4 03:46 en lo que llevamos de año el peso argentino se ha devaluado más del cincuenta por ciento frente a la moneda estadounidense con la subida de los tipos de interés el banco central intenta atraer a los inversores porque la rentabilidad del PSOE sube del cuarenta y cinco al sesenta por ciento una cifra récord

Voz 0027 04:00 aquí en España en Ciudad Real noticia de la noche ha muerto corneado en un encierro un hombre en las fiestas de Fernández Caballero

Voz 4 04:11 uno uno de los toros le ha corneado en un costado cuando trataba de refugiarse en las barreras del recorrido el joven ha sido evacuado al hospital de Ciudad Real donde ingresó con una parada cardiorrespiratoria no han podido ser

Voz 0027 04:22 por el Adif susto cuatrocientos kilómetros sobre la Tierra los astronautas de la Estación Internacional Espacial han sufrido desde la Estación Espacial Internacional han sufrido una fuga de oxígeno provocada por un micro meteoritos

Voz 4 04:40 la vida de los seis astronautas a bordo no ha corrido peligro pero las alarmas se han disparado porque la fuga de oxígeno una fuga muy pequeña ha provocado una caída de la presión en una nave Soyuz acoplada a la estación la tripulación ya ha resuelto el problema

Voz 0027 04:53 en deportes Carla Suárez se ha clasificado para la tercera ronda del US Open como única representante española en el cuadro femenino Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 05:00 buenos días a Emarsa impuesto en tres sets seis uno cuatro seis seis cuatro a la francesa Christine habla de no bits enfrentará en esta tercera ronda ya a su compatriota Caroline Garcia uno de los partidos de la jornada será el enfrentamiento entre las hermanas Williams Serena y Venus ya para la jornada de este viernes jugaban los dos que nos quedan en el cuadro masculino no antes de las siete y media Rafa Nadal ante el ruso Karen Kasiánov número veintisiete de la ATP cerrando jornada Fernando Verdasco ante el número tres el argentino Juan Martín del Potro

Voz 0027 05:25 nos espera un fin de semana calurosos Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:29 buenos días a partir de hoy las temperaturas van a subir un ascenso que será notable el fin de semana en todo el país con temperaturas plenamente veraniegas y marcada sensación de bochorno cerca de puntos costeros las temperaturas altas irán acompañadas de muchas horas de sol cuidado el domingo por la tarde tormentas en el centro sur de la península sobretodo en puntos de montaña no dejará mucha agua pero sí rayos y truenos y fuertes rachas de viento también a lo largo del día de hoy en distintos momentos del fin de semana tormentas con riesgo de aguaceros en Cataluña sur de Aragón y el interior de la Comunidad Valenciana

Don Pablo entrevista al arquitecto Santiago expiró Ojeda todo un genio

Voz 1621 08:24 es que por cierto estrena exposición

Voz 7 08:26 año en León

de la fuente seis y nueve de la mañana cinco y nueve en Canarias Así empieza hoy por hoy se quedan con Carolina gobierne con Roberto Mahan y Marta Galán en la técnica y Jordi Fábrega en la producción

Voz 0393 11:12 el Gobierno ya tiene contratado el bufete de abogados que defenderá Pablo Llarena en la demanda que ha interpuesto contra él en Bélgica Puigdemont y los cuatro ex consellers fugados de la justicia Se trata de un despacho fundado en Bélgica hace más de medio siglo y con más de un centenar de abogados en plantilla la defensa va a costar al Ministerio de Justicia más de quinientos millones de euros Javier Álvarez

Voz 0689 11:30 el gasto total de la defensa del magistrado Pablo Llarena de la exclusividad de la jurisdicción española para la investigación del proceso ascenderá a quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos euros impuestos incluidos según los cálculos del Ministerio de Justicia España ha contratado a un prestigioso despacho de abogados belga el bufete Patrick para defender la soberanía y la inmunidad jurisdiccional de la justicia española ante los tribunales belgas donde se incluye la del juez instructor del Tribunal Supremo pero la estrategia últimas seguir y la dirección técnica la ejercerá la Abogacía del Estado se trata de un despacho que anuncia en su página web que fue fundado hace cincuenta y tres años tiene más de ciento treinta letrados a su servicio con amplia proyección internacional porque forma parte de una red de despachos de abogados líder mundial en firmas con representantes en cien país

Voz 0393 12:14 son quinientos mil euros lo que cuesta ese despacho de abogados que va a defender a Pablo Llarena Hinault quinientos millones de euros como hemos dicho antes Ciudadanos ha pedido el amparo al Defensor del Pueblo por la indefensión y el abandono que sufren los catalanes por parte del Gobierno de la Generalitat pide del presidente Quim Torra el partido de Rivera ha entregado un documento de treinta y ocho páginas donde se habla literalmente de la vulneración de derechos y libertades fundamentales en Cataluña ese critica de forma expresa la ocupación del espacio público con la simbología independentista y los lazos amarillos Óscar García buenos las salidas en concreto Ciudadanos ha pedido al Defensor del Pueblo que investigue la ocupación del espacio público en Cataluña por símbolos independentistas y que si considera que hay delito presente según corresponda recursos de inconstitucionalidad o de amparo o que incluso acude el fiscal general del Estado Inés Arrimadas presidenta de Ciudadanos en Cataluña

Voz 13 13:02 pero desde luego no nos vamos a quedar en casa callados

Voz 14 13:05 a mí no me pueden pedir que después de ganar las elecciones me quede en casa viendo Torra diciendo que va a atacar al Estado diciendo que a las fiestas de determinados pueblos en el programa de las fiestas vino un lazo amarillo

Voz 0393 13:15 en el documento de XXXVIII páginas que ya tiene el Defensor del Pueblo se habla literalmente de que la Generalitat ha cometido el atentado más grande a la democracia y la libertad oficializado la ideología separatista y que por eso es lógico dice textualmente que se produzcan episodios de violencia como la agresión del pasado fin de semana a una mujer en Barcelona luego la agresión que se produjo en la manifestación convocada por Ciudadanos para condenar esa agresión a la que hacía referencia Óscar el cámara que recibió los golpes ha presentado una denuncia por lo ocurrido los trabajadores de Telemadrid TV3 han emitido además un comunicado conjunto en el que advierten de que el acoso y la persecución a medios de comunicación se está convirtiendo en un problema de seguridad para los trabajadores Enrique García

Voz 15 13:55 comunicado bajo el título esto agresiones contra los medios de comunicación en el que en castellano y catalán señalan que es inadmisible que se quiera justificar la violencia contra este trabajador con la excusa absurda dice el texto de que se le confundió con un cámara de TV3 el texto lanza también un mensaje directo a los políticos Luis Lombardo presidente del comité de empresa de Telemadrid en declaraciones a Radio Madrid

Voz 16 14:19 a todos los en general un poco a bajar el nivel de de crispación así cuidado sobren

Voz 6 14:25 en cuanto a los mensajes que se está

Voz 16 14:27 en que se están lanzando con respecto a según qué tipo de medios de comunicación o que la procedencia de según qué tipos de profesionales

Voz 15 14:35 el trabajador ha denunciado ya los hechos ante los Mossos d'Esquadra

Voz 3 14:45 por qué me parece que sinceramente lo voy a decir

Voz 4 14:49 me han colado por la escuadra la ministra de tres Ojos reconocía ayer que le han colado un gol por la escuadra con la cosita

Voz 12 14:56 entiende el sindicato de prostitutas que finalmente se registró como sí

Voz 4 14:59 sindicato de trabajadoras sexuales Magdalena Valerio lo quiere anular y ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie cómo hacerlo Ana Button buenos días buenos días y no va a ser fácil porque a nivel técnico los estatutos que han registrado no tienen ningún error de forma cumplen todos los requisitos que marca la ley así que Valerio ha dicho que la Abogacía estudian

Voz 1275 15:15 Aznar Los por cuestiones de fondo me vivió un justo muy gordo

Voz 3 15:19 por qué me parece que

Voz 4 15:23 no es éste en contra de que queríamos escuchar esta noche ha pasado por Hora Veinticinco Rocío Nieto la presidenta de la Asociación para la Prevención Reinserción y atención a la mujer prostituta que pide endurecer las leyes contra las mafias

Voz 17 15:35 estábamos como en la Generalitat hemos estamos en sellos de garantía a los proxenetas sí sobre todo a todos aquellos que están negociando con seres humanos

Voz 1457 15:44 el nuevo sindicato ha dicho a la agencia Efe que no solo

Voz 0393 15:47 van a poner fácil al Gobierno que si quieren ilegalizar los tendrán que acudir a la vía judicial porque ellos dicen han cumplido con todos los trámites que marca la ley en la vicepresidenta y ministra de Igualdad Carmen Calvo ha explicado en el Congreso las medidas urgentes del pacto de Estado contra la violencia de género que el Gobierno aprobó antes del verano un decreto ley que limita la para la patria la patria potestad de la agresor sobre los hijos aún sin estar condenado y que establece que las víctimas que no tengan que declarar ante su maltratador el decreto tendrá que ser convalidado por el Congreso la próxima semana María Manjavacas el Gobierno tiene prisa quiere dar un tirón importante a las medidas legislativas del pacto de Estado contra la violencia de género ya antes de que termine el año quiere que estén listas las modificaciones legales tal y como explicaba en el Congreso la vicepresidenta y ministra de Igualdad Carmen Calvo

Voz 18 16:32 esperamos que muchas otra medida que no requiere modificación vaya también muy rápido nosotros queremos tener al final de año las modificaciones legales y una parte muy importante con los recursos que ya está en efectivo puestos también que marcha vamos tarde

Voz 0393 16:48 decía la vicepresidenta ya habrá pocos objetivos que merezcan más la pena que la lucha contra la violencia machista PP Ciudadanos le han reprochado que haya tramitado estas medidas vía decreto a lo que el Gobierno respondía que cuando llega un ejecutivo con un cambio ideológico tiene prisa la urgencia la ponen las víctimas veintiocho mujeres asesinadas en lo que va de año que han dejado quince huérfanos

Voz 4 17:13 Argentina ha subido esta noche el tipo de interés quince

Voz 0393 17:16 puntos del cuarenta y cinco al sesenta por ciento para intentar frenar el desplome del peso que sigue en caída libre ayer perdió un quince por ciento de su valor en lo que va de año la moneda se ha depreciado más de un cincuenta por ciento frente al dólar la economía argentina es la que más está sufriendo la crisis generalizada de las divisas de los países emergentes Jorge Elías

Voz 19 17:35 con una mezcla de tensión estuvo revivieron ayer a los argentinos la depreciación de su moneda el peso del orden del quince por ciento la tercera jornada consecutiva después de una cierta calma el lunes en la cual el dólar moneda de referencia aumentó su valor en forma vertiginosa a pesar de la decisión del Banco Central de subir los tipos de interés

Voz 0393 17:56 cuarenta y cinco al sesenta

Voz 19 17:59 por ciento un porcentaje inédito el Gobierno de Mauricio Macri procuro transmitir tranquilidad pero esas señales no surtieron efecto el jefe de Gabinete de ministros

Voz 0706 18:09 Marcos Peña dijo que están convencidos

Voz 19 18:12 los del rumbo elegido esta no es minimizar

Voz 20 18:14 dar las angustias la tensiones las dificultades los miedo que genera la volatilidad y la incertidumbre de ninguna manera pensamos gobernar negando la realidad al contrario como abrazamos la realidad es que estamos convencido de lo que pueda

Voz 1621 18:30 el peso se depreció

Voz 19 18:32 una sola jornada un diez puntos setenta y dos por ciento frente al dólar que superó la barrera de los cuarenta pesos por unidad frente a las pizarras en las llamadas City de la ciudad de Buenos Aires la gente tomaba fotos en las cuales figuraba la cotización desde la Confederación General del Trabajo uno de sus dirigentes Héctor Driver dijo que al Gobierno se le fue todos de las manos

Voz 21 18:56 el vuelo todas las cosas de las manos porque no han escuchado por qué no no tuvieron una propuesta de país futuro

Voz 19 19:05 tanto el empresariado en nombre de Cristiano Razzie procuro echar paños fríos

Voz 2 19:13 el tiempo a encontrar un equilibrio entre demande oferta

Voz 19 19:19 a esta presión el banco central ha vendido en cuatro días novecientos cuarenta millones de dólares para contener el cambio lo cual implicó un descenso de las reservas mientras el Gobierno se aferra al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para sofocar la crisis la incertidumbre está servida

Voz 0393 19:38 en Alemania la ultraderecha mantiene el pulso en la calle por el asesinato de un ciudadano a manos supuestamente de dos inmigrantes este jueves se han vuelto a manifestar en el estado de Sajonia preparan más movilizaciones para los próximos días la canciller Merkel ha vuelto a advertir que el odio no cabe en

Voz 4 19:53 en un Estado de Derecho corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 19:56 acompañadas de una fuerte presencia policial estrictos controles unas novecientas personas han participado en la protesta del movimiento ultraderechista pero que Munich que se ha desarrollado sin incidentes los manifestantes se situaron a escasos metros del estadio de la ciudad donde a la misma hora se estaba celebrando una asamblea abierta a los vecinos con el primer ministro de Sajonia Mijail crisma y la alcaldesa de la ciudad más de medio millar de personas ha acudido a la reunión que ha comenzado con un minuto de silencio por el fallecido cuya muerte ha provocado disturbios de la ultraderecha esta semana el hombre un ciudadano alemán de origen cubano fue acuchillado el pasado domingo presuntamente por dos emigrantes ya detenidos

Voz 0027 20:35 el primer ministro

Voz 0391 20:36 Homs ha hecho un llamamiento a la confianza en el Estado de Derecho y se ha comprometido a hacer todo lo posible para que el crimen se ha resuelto es criado en el transcurso de las investigaciones se ha sabido que un funcionario judicial de Dresde ha admitido haber fotografiado la orden de captura contra uno de los dos supuestos autores del crimen ya haberla colgado en Internet el funcionario ya ha sido suspendido de sus funciones de forma cautelar según ha anunciado el Ministerio de Justicia sajón

Voz 0393 21:01 Josep Burela asegura que los problemas migratorios son más graves que los problemas del euro y que hay un riesgo evidente desunión son declaraciones del ministro de Exteriores en Viena donde se ha reunido con sus homólogos europeos en un encuentro informal Austria Italia y Hungría lideran el bloque que pretende endurecer la política migratoria con medidas como la militarización de las fronteras exteriores de la Unión o el desembarco en terceros países de las personas rescatadas en el mar corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 21:27 la crisis es tan grave que está en juego el futuro incluso con más riesgos de los que abrieron la Unión la crisis por el Europa firmado Borrell confirmando en Viena que los ministros no podrán resolverla en una cita en la que nadie cambia de posición y en la que se confirme hoy por primera vez el peso de la Alianza de Italia con los gobiernos radicales del Este

Voz 22 21:48 son un poderoso que de la UNIA

Voz 4 21:52 bueno

Voz 0738 22:03 un problema gravísimo que pone a prueba la resistencia del modelo europeo enfrentado a una ultraderecha que quiere como ha propuesto el Gobierno de Austria militares en las fronteras frente a los inmigrantes dando por hecho aunque Mogherini les haya dicho hoy que es ilegal y que sin barcos en el Mediterráneo se habrá acabado el problema del reparto

Voz 0393 22:28 aquí en España el Gobierno asegura que va a cumplir con el compromiso que tiene con Bruselas de acoger a diecinueve mil refugiados de momento sólo han llegado dos mil quinientos pero la ministra Magdalena Valerio asegura que están trabajando para atraer al resto Nicolás Castellano

Voz 1620 22:40 para contrarrestar los ataques reiterados de PP y Ciudadanos de que este Gobierno generó efecto llamada sobre la llegada de inmigrantes tras acoger al Aquarius Valerio les ha recordado que seguimos siendo un país de emigración o que también fuimos refugiados

Voz 23 22:52 ya hemos sido emigrantes económicos y hemos sido exiliados políticos en épocas de nuestra historia alguna de ellas no demasiado reciente aunque algunas personas digan que no merece la pena hablar de lo que pasó en España hace ochenta ó cuarenta años pasaron cosas y entre otras cosas pasó que muchas personas y miles de ciudadanos de este país tuvieron que irse al exilio por motivos de persecución política por cierto por lo mismo que se están tirando en pateras de cualquier manera al Mediterráneo

Voz 1620 23:22 tras los mensajes policiales de control de fronteras de Marlaska Valerio explicaba la labor de la acogida humanitaria en la que haya más de cuatro mil doscientas plazas para los recién llegadas en patera asegura que están trabajando ya para atraer además a los dieciséis mil refugiados que faltan de los más de diecinueve mil que se comprometió a aceptar España ante Bruselas

Voz 0393 23:39 en la policía marroquí ha impedido entrar en El Aaiún a dos abogados españoles que pertenecen al Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental habían viajado al país para participar hoy en el juicio contra una activista Saharaui corresponsal en Marruecos Sonia Moreno

Voz 24 23:52 una vez expulsados a Casa Blanca desde el hotel Ana Sebastián avalaba esta madrugada con la SER

Voz 25 23:57 la policía y las autoridades de de Marruecos no han venido a recoger al control de seguridad fallara a Casablanca ya nos han pedido los pasaportes ya está al momento no nos los han devuelto he dicho que que mañana saldremos en el avión que sale a las ocho de la mañana a Madrid y en estamos continuamente custodiados por por la policía tampoco nos permiten salir fuera de el del hotel

Voz 24 24:29 los abogados fueron retenidos en el vuelo en aterrizar en El Aaiún quiénes han identificado como autoridades locales que les impidieron bajar del avión se quejan de no haber recibido asistencia consular

Voz 25 24:39 te de del consulado español en unos han ofrecido ningún tipo de de ayuda irá tampoco han venido a visitarnos Ny Mian Mian querido

Voz 24 24:52 así que los abogados denuncian una actuación que vulnera los derechos fundamentales por parte de las autoridades marroquíes y soliciten el amparo del Consejo General de la Abogacía Española

Voz 4 25:04 se acabó agosto estamos a día XXXI este fines

Voz 0393 25:07 mana hay operación retorno de las vacaciones de verano y ojo porque la gasolina y el gasóleo están bastante más caros que el año pasado han subido más de un diez por ciento Eladio Meizoso

Voz 0527 25:15 la casualidad de los Veinticinco cuesta hoy de media uno con treinta y cuatro euros el litro en Península y Baleares según los datos de la web del Ministerio de Industria con una subida del once por ciento el litro de gasóleo esta de media a uno coma veinticuatro euros un diecisiete por ciento más el gasóleo cuesta diecisiete céntimos más por litro la gasolina catorce los mismos que ha subido el litro de petróleo Brent llenaron depósito de gasolina de cincuenta litros cuesta hoy siete euros más que hace un año uno de gasóleo ocho con cinco euros más

Voz 26 25:47 vengo de Securitas Direct instalar la alarma gracias por David tan rápida no se preocupe que ha sufrido algún robo no pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía hay gente aprovechándose para meterse a vivir y no quiero que lo hagan en la mía pues tranquilo porque a veces la mejor manera para evitar que eso

Voz 11 26:00 te protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege purgar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 4 26:20 Carla Suárez ya está en la tercera ronda del Open USA hoy jugarán Rafa Nadal y Fernando Verdasco Sánchez

Voz 1161 26:25 es la única representante española en el cuadro femenino impuesto esta madrugada la francesa Christine en de no Beach en tres sets seis uno cuatro seis y seis cuatro ya tiene rival a en esa tercera ronda la también francesa Caroline Garcia número seis del mundo y hoy el cuadro tendrá el aliciente de ver además el enfrentamiento entre las hermanas Williams Serena y Venus el masculino en la jornada del viernes juegan los dos españoles que quedan también en el torneo no antes de las siete y media Rafa Nadal se mide al ruso cara Cassano of número veintisiete de la ATP cerrará jornada Fernando Verdasco ante el argentino Juan Martín del Potro número tres del mundo además en cuanto al fútbol desde las doce y media en la Ciudad Deportiva de Las Rozas primera lista de Luis Enrique como seleccionador español todo apunta a que habrá bastantes novedades y que su proyecto será más de ruptura de continuación del anterior hombres como Asenjo sexy Sergi Roberto Bartra Marcos Alonso Sarabia o Rodri suenan como posibles novedades para los partidos del ocho de septiembre en Wembley ante Inglaterra del día once en Elche ante la actual subcampeona del mundo Croacia media hora más tarde en la suiza de Nyon creo de la fase de grupos de la Europa League en la que anoche se metía el Sevilla al imponerse con facilidad al signo por tres cero goles de ya en propia puerta de vender en los bombos Villarreal Betis y Sevilla lidera el Sevilla el bombo uno en el que también está el Villarreal el Betis es el de mejor coeficiente en el bombo tres será el colofón a dos días de protagonismo UEFA que tuvieron sus momentos estrella ayer en Mónaco con los premios a los mejores de la Champions de la pasada temporada y el sorteo de grupos de la temporada dieciocho diecinueve protagonismo completo para el Real Madrid que se llevaba con Keylor Navas el de mejor portero Sergio Ramos mejor defensa Luka Modric mejor centrocampista y mejor jugador Cristiano Ronaldo como mejor delantero el portugués decía de última hora no acudir al saber que no sería galardonado como mejor jugador quedó segundo tras Modric y así valoraba

Voz 1621 27:59 la ausencia de su excompañero Sergio Ramos no sabíamos no

Voz 28 28:01 de hecho no nos ha sorprendido cuando no la han comunicado prácticamente cuando no estábamos poniendo el micrófono pero bueno es decir

Voz 1621 28:08 los que haga lo que quiera Modric

Voz 1161 28:11 con este premio cinco años de hegemonía de la dupla Messi Cristiano de momento esta temporada no ha comenzado como titular indiscutible

Voz 29 28:16 sólo tengo que hacer es trabajar estar en disposición a ver cuánto va a jugar pero a mi me gusta jugar todos me gusta jugar no me gusta estar en banquillo

Voz 0047 28:27 de haber pero si pasa en España

Voz 29 28:30 arte de fútbol cuando observa a la Chamba

Voz 1161 28:32 eso se cumple al Real Madrid con rivales como Roma CSKA hay Viktoria pisen disputado para el Atlético Dortmund Mónaco y brujas complicado para el Barça Tottenham PSV Inter de Milán y muy difícil para el Valencia con Juventus Manchester United John Boix en el Larguero lo valoraba el director deportivo de la Roma Monchi no renuncia a nada a pesar de estar con el campeón de cuatro de las últimas cinco ediciones o Arturo electa no no a dado

Voz 30 28:55 no tenemos que encare conseguir lo máximo posible conseguir demasiado Victoria es posible

Voz 6 29:01 el tercer clasificado el grupo

Voz 1161 29:03 con además Mariano será presentado hoy en el Bernabéu desde la una y media de la tarde el mítico siete que llevaron Amancio Juanito Butragueño Raúl y que hereda de Cristiano Ronaldo en el mercado de fichajes eternas anoche el delantero Quincy pro mes pasara médico con el Sevilla donde también está Portu al que puede sustituir en el Girona Ángel Rodríguez aunque el Getafe se remite a la cláusula de seis millones cedidos a San Sandro a la Real Sociedad al Valladolid Roberto al español in bula hay bebé al Rayo el que también puede llegar libre Gálvez deja el rumbo el K en el Levante se marchan Spinoza ir ver inmersa en lo deportivo arranca la tercera jornada en Primera Segunda tres partidos en Primera a las ocho Getafe Valladolid dadas diez Eibar Real Sociedad Villarreal Girona otro más en Segunda desde las ocho de la tarde el Alcorcón Mallorca llena Vuelta ciclista se disputa la séptima etapa ciento ochenta y seis kilómetros dos puertos de tercera categoría en el camino final en

Voz 2 30:04 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar

Voz 2 30:22 a la Organización Mundial de Comercio es el peor acuerdo comercial que jamás se ha hecho este no se adapta me retiraré de de abril tío

Voz 4 30:31 lo ha dicho en una entrevista en la que también ha asegurado que la investigación del fiscal especial Robert Müller por la trama rusa es ilegal y que la Unión Europea es por lo menos tan mala como China el Gobierno da hoy un paso más en el proceso para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos el Consejo de Ministros va a aprobar un acuerdo que abre el plazo para que la familia del dictador diga qué quiere hacer con el cuerpo Adela Molina

Voz 0011 30:56 a partir de los interesados tendrán quince días para personarse y presentar alegaciones entre ellas los familiares que en ese plazo deberán decidir a dónde quieren trasladar los restos mortales del dictador y aportar la documentación necesaria círculo hace no si hay discrepancias entre ellos será el Gobierno el que decida ese lugar en un nuevo Consejo de Ministros la familia Franco ya advirtió en un comunicado el pasado sábado quién iba a colaborar ni activa ni pasivamente en este proceso y que agotaría todas las vías legales para impedir que los restos de Franco saltan del Valle de los Caídos uno de los nietos Cristóbal Martínez Bordiú que es vicepresidente de la Fundación Franco envió además un burofax a Pedro Sánchez el jueves de la semana pasada en el que le decía que podía estar cometiendo un delito de prevaricación y otro de profanación L anunciaba que se reservaba el derecho de ejercer cualquier tipo de acción civil o penal

Voz 4 31:47 consejo de Ministros que va a presidir Carmen Calvo porque Pedro Sánchez no ha llegado de Colombia la última etapa de su gira por Latinoamérica donde ha lanzado esta advertencia al president de la Generalitat Clinton

Voz 2 31:56 el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volverán desacato que el Gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites España es un Estado social y democrático de Derecho donde se respeta la legalidad

Voz 0047 32:19 la DGT Alfonso Martínez buenos días buenos días Carolina Celedón hay tráfico intenso en las cincuenta y ocho en Montcada i Reixac direccionaba Ciudad Condal también a esta hora varios vehículos averiados complican la conducción en las carreteras nacionales en Vizcaya en la ocho en Bilbao hacia Irún en Sevilla en este caso la A49 de ocasionar el corte del carril derecho en Huévar sentido Huelva y en Guadalajara en la dos original el porte también del carril derecho en este caso a la altura de Alcolea del Pinar dirección Madrid en el resto de vías de momento a esta hora

Voz 1621 32:52 por ejemplo habla con el fin de semana llega una subida de las

Voz 0027 34:29 la Fiscalía ha pedido al juez del caso Abidal que dicte una orden europea de investigación para examinar médicamente al primo del ex jugador del Barça para comprobar si realmente le donó su figura en el expediente la Organización Nacional de Trasplantes también se ha sumado a esa petición Fever Green

Voz 0706 34:44 hoy día el primo vive en Francia y la Fiscalía ha pedido esta Orden Europea para que allí es donde le hagan este examen médico todo esto sale por aquellas grabaciones al ex presidente del club Sandro Rosell en las que se hablaba de haber comprado un hígado ilegal Abidal textualmente aquella causa se archivó pero la Fiscalía pidió reabrir la Yes en este marco que ahora reclama esta prueba al supuesto donante de ligado da vida a la Organización Nacional de Transplantes como comentabas se ha presentado como acusación particular en julio la organización aseguró que por lo que sabían el trasplante había sido legal pero ya avisaron entonces que si esto se reabría el caso se reabría Se presenta hacen se presentarían como acusación particular la policía ha detenido en Sevilla a un fugitivo iraní buscado por matar a su mujer en Alemania Javi

Voz 0027 35:25 Márquez buenos días Aimar ahora está

Voz 0706 35:28 posición de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional pesaba sobre él una orden europea de detención y entrega decretada por las autoridades alemanas en el momento de la detención intentó huir intentando agredir a los agentes

Voz 0027 35:40 aunque finalmente fue interceptado Alfredo Escolano

Voz 0706 35:42 la voz de la policía la detención se produjo

Voz 34 35:45 cuando los agentes del Grupo Hércules localizaron al individuo el cual al percatarse de la presencia policial intentó huir una vez interceptado por los agentes su actitud se volvió agresiva por lo que tuvo que ser reducido

Voz 0706 35:57 la orden de detención internacional se había dictado el pasado veintidós de agosto desde entonces habían producido protestas xenófobas en Alemania en Córdoba una mujer tendrá que pagar seiscientos euros de multa

Voz 0027 36:07 por increpar supuestamente a los policías durante una manifestación contra la sentencia de la manada en esta concentración la mujer gritó a los agentes que se fueran que ellas no eran criminal

Voz 1621 36:16 les esas frases Javier son las que le han supuesto esa sanción seiscientos euros

Voz 0706 36:21 porque le han aplicado la Ley mordaza si la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia de las mujeres ya han mostrado su rechazo a multa recibida por una compañera del colectivo por manifestarse contra esa sentencia de la manada la mujer ha sido multada con la máxima sanción contemplada

Voz 0027 36:35 la ley mordaza seiscientos uno euros el esquí

Voz 0706 36:37 esto de la sanción señala que esta mujer fue identificada por los agentes cuando emitía cánticos con megafonía increpando la labor policial en la manifestación y con consignas como que se vayan que no somos criminales la plataforma ha solicitado la ayuda de la ciudadanía presente la manifestación para mostrar a través de vídeos la verdad de los hechos ya ha anunciado que va a presentar alegaciones

Voz 0027 36:58 el Gobierno de la Comunidad de Madrid lidera el listado de morosos del Ayuntamiento de Madrid la SER ha tenido acceso a ese listado de deudores de quién debe más al Ayuntamiento de Manuela Carmena que Rato de la lista está la Comunidad de Madrid adeuda nada más y nada menos que veinticinco millones euros Javier buenos días

Voz 35 37:18 el cien por cien de esta deuda corresponde con el Impuesto de Bienes e Inmuebles el IBI la tasa de residuos urbanos de los hospitales madrileños y de los centros de salud según han explicado a la SER fuentes de la Consejería de Hacienda la Comunidad ha entendido siempre que los centros sanitarios no deberían pagar estas tasas de hecho así lo recurrieron a los tribunales les dieron la razón en primera instancia pero finalmente perdieron la batalla legal ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta mayo de este año la deuda de la comunidad asciende a veinticinco millones doscientos mil euros en el listado de los principales morosos es decir todos aquellos organismos que deben más de un millón de euros el Ayuntamiento de Madrid señala a veinte entre ellos están el Ayuntamiento de Arganda que les debe doce millones de euros el de Rivas que les adeuda otros ocho millones y la Tesorería General del Estado que tiene una deuda de dieciocho millones de euros

Voz 0027 38:03 a nos vamos ahora a otro ayuntamiento el de Barcelona que ha retirado de las calles de la capital catalana los famosos patinetes motorizados de los que les hablábamos ayer esos que había nacido como champiñones por la por la capital catalana Ada Colau los ha retirado porque no cumplían las ordenanzas municipales Frederic Vincent

Voz 0706 38:21 que los patinetes eran de uso compartido es decir que la gente se podía descargar una aplicación con esta obligación sabían primero donde estaban una vez con lo el patinete delante el podían desbloquear para para usarlo después de que la SER adelantara que el servicio llevaba unos días en marcha fuentes municipales ya avisaron que tenían serias dudas de que esto fuera legal dudas que ahora sean confirmados según estas mismas

Voz 36 38:40 las fuentes básicamente dicen en el Ayuntamiento que les

Voz 0706 38:42 que lanza que recoge los patinetes de alquiler no incluye esta modalidad Easy establece que tienen que circular con Hungría

Voz 33 38:53 dice que Irak

Voz 0027 38:57 los dueños de una librería de Badajoz se han llevado un susto enorme posiblemente susto de sus vidas al encontrarse entre los antiguos ejemplares de la librería un libro bomba o la Policía llamaron a la policía llegaron los TEDAX para desactivar aquello se han dado cuenta de que era un artefacto simulado Justo Pérez buenos días buenos días

Voz 37 39:16 trata de una librería que recoge colecciones de libros antiguos a particulares al estar clasificando precisamente este ejemplar del año ochenta y cinco pasó esto Mario Montoya librero

Voz 38 39:26 levantando creemos que tiene un peso excesivo oí lo que sea hacer potenciando pues abrirlo para no sé cómo acabará un mecanismo dentro de febrero de darle una cuestión no hay mucha moda evidentemente además quemarlo berciana

Voz 37 39:38 en el protocolo de retirada ha causado cierto revuelo en Badajoz desviando incluso el paso de personas para analizar ese supuesto libro bomba un mecanismo que finalmente según confirmaban los Tedax era un artefacto simulado sin capacidad detonante ni material explosivo se desconoce la procedencia del ejemplar sí que ha trascendido el título Reyes mendigos del francés Jean

Voz 0027 39:56 gracias justo hice Ramos la Mesa en Úbeda la actriz no a estar comienzan hoy allí las jornadas Sabina por aquí un encuentro cultural que va a durar hasta el quince de septiembre que incluye propuestas musicales literarios exposiciones

Voz 0706 40:16 que giran todas en torno a Joaquín Sabina Javier el colectivo peor

Voz 0027 40:21 el sol es el que organiza esta iniciativa con música

Voz 0706 40:23 sí a fotografía o hasta cintura todo alrededor de Sabina durante estos días CELAM a reconocer sus canciones y sus letras versionar las de una u otra manera el programa incorpora como novedad este año un concierto de errar y otro de flamenco protagonizado por la cantaora onubense Rocío Márquez la poesía amplía su presencia en las jornadas junto a la música con un certamen concurso de cantautores harina por aquí un concierto solidario en beneficio de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui de otro concierto este en recuerdo a otro cantautor

Voz 0027 40:51 ayer Krahe que Teleno y le digo venga cuarenta y dos de la mañana cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 39 41:48 sí me uno en ocho

Voz 0027 42:03 familiar John Mccain habitado a Sarah Palin en el funeral el senador que se va a oficiar mañana en Washington he pedido expresamente la familia a Beilin quién no vaya los últimos años MacCain había reiterado que elegirá pelín como compañera de candidatura a la Casa Blanca fue un error pero se desconocía que la relación entre entre MacCain el ex gobernador de Alaska hubiese terminado tan mal para que la familia Le haya perdido que no vaya al funeral buenas ideas

Voz 12 42:26 buenos días ya ha pasado mucho tiempo

Voz 6 42:29 no hay ni si se puede

Voz 12 42:32 desde que ya difunde el ya difunto John Mccain dijo en la campaña electoral de dos mil ocho que Sarah Palin era exactamente la compañía Kelly América necesitaban en su carrera hacia la Casa Blanca el giro hacia la derecha más conservadora cristiana hay xenófoba y los constantes patinazos que cometió la ex gobernadora como cuando aseguró que se podía haber Rusia desde Alaska llevaron a que MacCain admitiese en reiteradas ocasiones

Voz 2 42:52 sí tengo vean aledaño

Voz 12 42:55 que se arrepentía de haberla escogido como candidata a la vicepresidencia y aunque admitió este año que le dolió ese rechazo la familia de Mc Cain se ha asegurado de que la republicana no reciba una invitación para asistir al funeral del político además según informan medios locales y por si quedaba alguna duda sus seres queridos han aclarado a los periodistas que ni ella ni Trump están invitados a ninguna de las celebraciones para despedir a McCain que han muerto de un cáncer cerebral a los ochenta y uno años

Voz 0027 43:29 Facebook ha bloqueado la cuenta oficial de una fundación brasileña por publicar una foto de varias mujeres indígenas con los pechos al descubierto la Fundación ha denunciado los hechos en Instagram mostrando esa misma foto con la palabra censurado y ha explicado que este veto no respeta la diversidad ni la cultura de esas comunidades Minerva Marcos buenos días

Voz 13 43:47 buenos días con esa foto en la que aparece un grupo de mujeres indígenas con el torso desnudo la Fundación Nacional del Indio de Brasil la conocida como Fun ahí rendía homenaje al papel femenino del colectivo ya que en septiembre se celebra el mes de la mujer indígena una imagen que Facebook consideró inapropiada por ello bloqueó la cuenta de la Fundación durante una semana Ana el organismo denunció la censura en Instagram gracias al gran apoyo que ha conseguido su reivindicación la red social la desbloqueado la cuenta siete días antes de que expirara el castigo según ha publicado la Fun ahí el departamento de Comunicación de la compañía se ha comprometido a trabajar para que esto no ocurra más es la tercera vez que Facebook bloquea la cuenta de la fundación dedicada a distribuir propagar la cultura indígena unas costumbres reconocidas en la Constitución brasileña desde mil novecientos

Voz 0027 44:36 es ochenta y ocho y nos vamos ahora a Venecia por la alfombra roja de la Mostra van a desfilar hoy personajes tan dispares como Lady Gaga Branly Cooper que se estrena como director o los hermanos Coen enviada especial de la SER María Guerra

Voz 40 44:51 cada generación tiene sus mitos Joy Lady Gaga hereda el papel de la cantante del clásico Ha nacido una estrella que interpreta en su día Judy Garland Barbara Streisand y esta vez ha dirigido el actor Bradley Cooper en la competición Net

Voz 1457 45:06 Flix da un paso más en su colonización presenta La balada de vas tres cracks un western que nació como serie de seis capítulos y que han cortado hasta dejarlo en dos horas

Voz 4 45:19 es lo comen

Voz 1457 45:20 la industria audiovisual está escenificando un terremoto en toda regla los directores no americanos son los que más expectación levantan ayer buena acogida para la favorita del griego Yorgos Lan timos pero la gloria se la llevó el mexicano Alfonso Cuarón con Roma fresco intimista en blanco y negro cine de autor total obra maestra para muchos producido por Netflix que narra su infancia centrándose en la empleada indígena de la familia

Voz 1621 45:47 con una mujer que pertenecen los clases bajas

Voz 41 45:50 viene que tiene origen indígena eso creo u todo una nueva un uno punto de vista quizá yo no lo tenía

Voz 0738 45:57 el mexicano que ganó el Oscar por Gravity

Voz 1457 45:59 vuelve a su cultura sin complejos no quiso que nadie del equipo hablasen inglés pero curiosamente es la empresa americana que muchos creen que amenaza al cine quién la producido Illa va a exhibir en su plataforma

Voz 42 46:12 que tiene más de cien millones de suscrito

Voz 1457 46:14 por es en todo el mundo quién va ganando en esta

Voz 42 46:16 talla esa es la pregunta que flota en Venezuela

Voz 0027 47:28 además rezando

Voz 44 47:30 sí bueno dos carrera Palmar pero ya te amarrado en la primera comunión ahí en el desván ir después

Voz 45 47:38 a que ellos me voy a pagar la luz para pensar en tío era enlazar vez sí

Voz 1621 47:57 beso grande a todos los oyentes que siguen felicitando por esta programación de verano me encanta lo de La Palma toreado de la comunión por cierto desde la capital después de muchas semanas buenos días

Voz 13 48:08 buenos días quiero dar la enhorabuena a las que después el triunfo de que sean reconocidas sus enfermedades profesionales y adelante chicas

Voz 0391 48:17 qué estáis haciendo una lucha estupenda y por otro lado

Voz 13 48:20 la verdad de los lazos amarillos ya está bien de que esta parejita perdiendo este alterando los ánimos tanto de españoles como de catalanes ya está bien dedicarlos a lo vuestro que debería de ser el a los desahucios la educación la sanidad dejar en paz ya para el que bastante hace todo Russia

Voz 1621 48:42 los lazos amarillos son el tema de la semanas sin duda luego vamos a escuchar más antes

Voz 46 48:46 hola buenos días te yo quería hacer una pregunta ha salido a alguien explicando cómo quedaría Cataluña después de la independencia cómo quedarían todas las instituciones y todos los estamentos esté en condiciones quedarían unos ciudadanos porque yo no lo había oído en ningún lado a lo mejor sí lo explican bien bien pero bien iluso hacen un referéndum quizá no sea el día que muchos catalanes tienen la independencia yo quiero que podía acabase esta locura así no

Voz 1621 49:11 pues es lo que opina aparecido Pau de Castellón Amparo un beso