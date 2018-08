Hoy por Hoy (31/08/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:25 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez le ha lanzado esta noche esta advertencia quinto Race este Colombia ante la posibilidad de que el presidente catalán el martes que vienen su discurso confirme que opta por la ruptura por la desobediencia

Voz 1722 00:36 el y el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volver al desacato

Voz 0027 00:48 España tiene muy claro cuáles son los límites del PP se desmarca de Ciudadanos en su estrategia de quitar lazos en las calles en Cataluña el mismo día en que Rivera y Arrimadas saltaban a las portadas quitando ellos mismos con sus manos esos lazos amarillos Pablo Casado imponía a los suyos mesura

Voz 2 01:04 yo estoy convencido de que precisamente este discurso firme pero institucional porque el Partido Popular lo que está diciendo es que no va a ir a la calle a generar esa crispación pero va a exigir a las instituciones y en los órganos judiciales estoy convencido que hará que

Voz 0027 01:17 volvamos pronto a gobernar España ya sabemos cuánto les va a costar al erario público la defensa del juez Pablo Llarena de la justicia española frente a la demanda de Puigdemont en Bélgica casi quinientos cuarenta y cinco mil euros para defender la independencia el magistrado de los tribunales españoles el Ministerio de Justicia ha dado a conocer esos son dará Larios aclara que en todo caso la dirección técnica de la estrategia la va a llevar la Abogacía del Estado pocas veces hemos escuchado si a político reconocer que se equivocaron

Voz 1 01:52 cuando me enteré el disgusto le ha sido de los más gordo que me he pillado a lo largo de mi vida profesional política llevo ya un cierto rol sinceramente lo voy a decir me han colado por la escuadra

Voz 0027 02:05 la ministra de Trabajo Magdalena Valerio ha admitido abiertamente que su departamento nunca debió haber ha registrado un sindicato de trabajadoras sexuales y ahora pide a la Abogacía del Estado que estudie cómo anularlo honestos reconocimiento de un error una forma elegante de auto exculparse es lo vamos a plantear esta mañana Lucía Méndez Cristina Monge Gabriel Sanz y anoche Kelly las camareras de piso de hotel ganaron una batalla en su guerra para mejorar sus condiciones de trabajo Gobierno comunidades y agentes sociales han acordado reconocer algunas de sus dolencias como enfermedades profesionales que las mutuas tengan que reconocer lo Carolina Gómez

Voz 1510 02:44 si las motos van a reconocer el síndrome del túnel piano la crisis o el codo de tenista como dolencias propias de estas trabajadoras es una de las reivindicaciones que llevaron a su reunión con Rajoy en abril y que los contó en Hoy por hoy la presidenta de las que les Miriam Barros

Voz 3 03:00 las enfermedades profesionales actualmente ninguna enfermedad ambos es está contemplada que esa lista lumbalgia asiática hernia discal que problemas cervicales cualquier tipo de esos que obras a consecuencia arrastrar muebles mucho sobreesfuerzo

Voz 0027 03:17 la investigación al ex comisario de la Policía José Villarejo Stat tensando al máximo las relaciones entre el juez responsable Diego de Egea de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción

Voz 1510 03:28 los fiscales se oponen al archivo de una de las piezas si lo hacen en los términos más duros califican la decisión de prematura desorbitada mente intempestiva reprochan al juez obviar de forma palmaria datos relevantes en la investigación

Voz 0027 03:39 Pablo Iglesias vuelve el lunes a la actividad política

Voz 1510 03:42 secretario general de Podemos participará en la primera reunión que la ejecutiva del partido va a realizar tras el verano su última aparición pública y la de Irene Montero fue el dos de julio un día antes de que nacieran de forma prematura dos mellizos

Voz 0027 03:56 hoy se estrena Luis Enrique como seleccionador español hará pública su primera listas antes

Voz 1161 04:01 desde las doce y media de la mañana en la sede de la Federación en Las Rozas lista para los dos próximos partidos de la selección valedero para la recién creada Liga de Naciones debutará en el banquillo al frente de la roja el sábado ocho de septiembre en un escenario mítico como Wembley ante Inglaterra semifinalista en el pasado Mundial de Rusia recibirá el martes once de las en la segunda jornada en Elche a la actual subcampeona del mundo la Croacia de Luka Modric Balón de Oro del Mundial elegido ayer además como mejor jugador de la temporada pasada por la UEFA

Voz 0027 04:27 algunos ya hacen las maletas para volver otros apuran el último fin de semana de vacaciones qué tiempo nos espera desde hoy hasta el domingo Jordi Carbó

Voz 0978 04:34 buenos días buenos días e calor o más bien dicho mucho calor para todos porque a partir de hoy suben las temperaturas ascenso nota del fin de semana con valores de pleno verano muchas horas de sol pero cuidado porque no desaparecen las tormentas ahora y durante la mañana descargarán con fuerza en la mitad este de Cataluña durante la tarde al sur de Aragón y la Comunidad Valenciana el fin de semana atención la tarde del domingo algunas tormentas afectarán el centro y sur de la península



Voz 7 06:15 el dólar hoy cerró a treinta y nueve ochenta y siete más de cuatro pesos en un día estamos hablando de un valor que no es razonable

Voz 0027 06:25 tipos de cambio entre el dólar y el peso vuelve a quitar el sueño a los argentinos la moneda ha perdido un quince por ciento de su valor en las últimas horas frente al dólar más de la mitad en lo que llevamos de año el Gobierno de Macri no consigue frenar el desplome del peso el Banco Central ha anunciado una nueva subida qué tipos de quince puntos este el cuarenta y cinco por ciento hasta el sesenta Javier Alonso

Voz 0858 06:47 los días buenos días Aimar el Banco Central argentino vendido también ya esta semana casi mil millones de dólares de sus reservas para tratar de estabilizar el peso básicamente ponen más dólares en circulación en el país para que baje su precio que el país se enfrenta a una tormenta perfecta con una inflación desbocada del treinta y cinco por ciento que se come el valor del peso y también los salarios de los argentinos que el Gobierno además no consigue contener el agujero de las cuentas públicas esta semana el presidente ha pedido al FMI un adelanto del rescate de cincuenta mil millones de dólares que acordó en junio Nicolás Jorné el ministro de Hacienda ha pedido calma a los argentinos

Voz 8 07:21 es muy importante dar tranquilidad entendemos que los movimiento el tipo de cambio generan angustia sabemos Jorge viaja

Voz 0858 07:31 en a Washington para seguir negociándose adelanto con el FMI ya dice que ese mismo día también va a presentar un plan de ajuste con recortes de gasto y aumento de ingresos pero el Gobierno se mueve por una línea muy estrecha de un lado presionan los mercados del otro la calle de hecho miles de argentinos han salido hoy a protestar contra los recortes en la universidad

Voz 0027 07:55 gracias Javier en España la reforma del IRPF que tratan de pactar Gobierno y Unidos Podemos se ha topado con la negativa de uno de los partidos que teóricamente debería votarla es el P de Cat que ya ha dicho que no apoyará una reforma así Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 08:07 buenos días sin los votos del PDK son imprescindibles para que salga adelante por qué el Partido Popular y Ciudadanos ya han anunciado que rechazan esa subida impositiva convencer a los catalanes no será fácil porque históricamente esa formación no ha sido partidaria de subir impuestos a las rentas más altas Carles Campuzano bipartito muerdan no es partidario de su vida vagones muy puesto que en España hay más fraude fiscal un rechazo que expresan sin conocer aún los detalles de lo que plantea el Gobierno confirma al Ejecutivo que negocia con Unidos Podemos subir el impuesto de la renta a los que ingresan más de ciento cincuenta mil euros al año y que no se tocará lo que paga la clase media según decía Pedro Sánchez

Voz 1722 08:53 en la justicia social solamente es posible esa injusticia fiscal detrás el compromiso es que no se va a subir un céntimo de euro a la clase media trabajadora vía Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o cualquier tipo de tributación

Voz 0980 09:04 subir los impuestos a los que ingresan más de esos ciento cincuenta mil euros al año afectaría a noventa y un mil contribuyentes según Gestha

Voz 0027 09:12 la ministra de Hacienda defendió ayer en el Congreso la política de nombramientos del Gobierno la oposición acusa a Pedro Sánchez enchufismo el Ejecutivo defiende que todos los nombramientos responden a criterios de capacidad y que se han hecho cumpliendo escrupulosamente la ley Mar Ruiz

Voz 1441 09:25 tierno asegura que todos los nombramientos de altos cargos responsables en empresas públicas responden a perfiles profesionales sean realizado ajustándose a la estricta legalidad y además se encuadran en la prerrogativa constitucional que tiene cualquier ejecutivo de configurar equipos para poner en marcha políticas es la respuesta de la ministra de Hacienda María Jesús Montero a las críticas de enchufismo por parte de Jaime de Olano del PP y Francisco de la Torre de ciudadanos incluso lo ha llegado a Demonio

Voz 1 09:51 la agencia de colocación Moncloa Ferraz subir los impuestos a los españoles como vienen ustedes a mutando repetidamente para gastarlo en este tipo de favores no me parece

Voz 9 10:00 es de recibo la gestión debe pedirse no en función de sus afinidades políticas haber sido jefe de gabinete del señor Sánchez sino en función de mérito y capacidad

Voz 10 10:10 me quiere usted decir el caso de nepotismo que familiar hay aquí yo no puedo decir los del Partido Popular conductora gobernado el presidente de saeta era cuñado del ministro de Agricultura señor Arias Cañete eso sí hizo caso denunciable no lo son

Voz 1441 10:25 el resto de grupos dan por buenas las explicaciones de la ministra aunque ven oportuno un debate de futuro sobre la regulación de nombramientos de altos cargos en empresas

siete de diez de la mañana a seis y diez en Canarias

la Cadena SER hoy

Voz 0027 10:40 la Organización Nacional de Trasplantes se va a personar como acusación particular en el caso a Abidal en el que se investigan supuestas irregularidades en el trasplante de hígado que recibió el jugador la ONT la Organización Nacional de Trasplantes dijo en su día que no apreció irregularidades pero que sigue sin ser reabría la causa se personará para defender las garantías al sistema de momento de la Fiscalía ha pedido al juez que ordene un examen médico al primo de Abidal el supuesto durante María Manjavacas

Voz 1510 11:47 mía para descartar cualquier tipo de dudas

Voz 1441 11:50 sobre la legalidad reiteran su política de tolerancia cero e instan a que se castigue todo tipo de actuaciones que la justicia ya demostrado compatibles con el tráfico de órganos con la dureza explican en el comunicado que establece el Código Penal español

Voz 0027 12:03 a una joven de veintidós años ha denunciado que fue violada dos veces por el actor francés Gérard Depardieu el lo niega pero la justicia lo está investigando ya informó

Voz 1441 12:11 desde París Paula Rosas la Fiscalía de París

Voz 0438 12:14 abierto una investigación por un supuesto delito de violación y agresiones sexuales contra Gérard Depardieu después de que una joven actriz y escritora presentar una denuncia contra él a principios de esta semana la mujer de veintidós años e hija de un amigo del actor asegura que los hechos tuvieron lugar en dos

Voz 1441 12:30 pasiones el pasado siete trece de agosto

Voz 0438 12:32 en en el palacete histórico que Depardieu de sesenta y nueve años tiene en pleno centro de la capital francesa al parecer la joven se había aproximado al actor para pedirle consejo que le ayudara en los comienzos de su carrera y ambos ensayaban de manera informal una obra de teatro cuando se cometieron los supuestos abusos el actor entra según su abogado estupefacto ante la acusación y niega categóricamente haber cometido cualquier violación o agresión sexual aunque sí admite conocer a la chica al parecer ella es estudiante en una escuela de interpretación en la que el célebre actor imparte un curso su agente acusa además a la denunciante de intentar aprovecharse de la fama del intérprete de Cyrano de Bergerac

Voz 0027 13:13 Donald Trump ha dado una nueva vuelta de tuerca a su estrategia para el israelí en el conflicto de Oriente Próximo primero anunció que recortaría los fondos que Estados Unidos aporta a la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos la honra y ahora directamente amenaza con eliminar toda la aportación de Estados Unidos que supone un tercio de los recursos totales de de la honra para evitarlo Trump exige a Naciones Unidas que retire el estatus de refugiado a nueve de cada diez palestinos que ahora lo tienen corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 13:41 sí básicamente EEUU pide a la ONU que reduzca el número de refugiados palestinos reconocidos alrededor de cinco millones a menos de medio millón y que se excluye además a los descendientes de quiénes fueron expulsados originalmente de sus tierras esto evitaría que las mayoría de palestinos desplazados forzosamente pudieran reclamar su derecho de retorno a los territorios en disputa con Israel uno de los puntos fundamentales que siempre ha estado en la mesa de los acuerdos de paz

Voz 1 14:08 lo ha dicho

Voz 1510 14:13 indicó emite debería eliminarse de la negociación según ha dicho la embajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley en una conferencia en Washington más de cortar todos los fondos de la UNRWA el Departamento de Estado está eliminando también la ayuda bilateral la semana pasada anunció que los doscientos millones de dólares de ayuda a Palestina previstos para este año se van a destinar a alguna otra cosa sin detallará que la Administración Trump lleva meses amenazando con retirar dinero de la cooperación internacional para destinarlo a sus propios objetivos políticos y la asfixia económica la honra está en línea con la estrategia de trampa en este conflicto de respaldo absoluto a Israel como demostró con el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí

Voz 0027 14:56 en México Gobierno familiares de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos siguen batallando cuatro años después por imponer el relato de lo que de verdad les paso a esos jóvenes el presidente saliente Peña Nieto insiste en su versión oficial que un grupo de policías corruptos entregó a los chavales a una banda criminal que los asesinó e incineró en un vertedero pero los antropólogos contratados por las familias dicen que eso es imposible Aida Bao buenos días

Voz 0137 15:23 buenos días es una nueva investigación en este caso de forenses argentinos que contradice la versión defendida por el Gobierno mexicano todos salvo el de la Fiscalía dicen que no hay elementos objetivos de que los cuarenta y tres estudiantes fueran asesinados e incinerados en ese vertedero el estudio Se públicas

Voz 1441 15:37 sólo unas horas después el evento china de que el presidente saliente Enrique Peña Nieto defienden alguien

Voz 11 15:43 incidencias claras y contundentes de que lamentablemente los cuarenta y tres jóvenes habían sido incinerado

Voz 0137 15:49 la verdad histórica asumida por el Gobierno el nuevo informe se suman los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las protestas de los padres que llevan cuatro años pidiendo que se busque a sus hijos convencidos de que todavía pueden estar vivos

Voz 12 16:01 este Gobierno fue quiere echarle el olvido es obligación como ciudadano pues atender a personas que tenga un hijo desaparecido tenemos

Voz 0027 16:09 este esa certeza

Voz 12 16:11 no no sé cómo se puede decidió incisión de que nuestros hijos están vivos y que los tiene el Ejército y la Policía federal

Voz 1441 16:18 México no olvida a los cuarenta y tres desaparecidos

Voz 0137 16:20 tanto es así que el inicio de legislatura

Voz 13 16:26 comenzando con doscientos cuarenta y siete diputados contando en la Cámara esta cuarenta y tres

Voz 1275 16:30 y pidiendo justicia para los estudiantes de ayer China

Voz 0456 18:03 a los oyentes Danny De la Fuente terminamos de repasar una semana que ha estado muy marcada por los lazos amarillos marca Barcelona

Voz 15 18:15 lo que no nos damos cuenta que la guerra de poner y quitar lazos simplemente sirve para perpetuar en el poder algunos para que otros tengan que articular un mínimo discurso alrededor de estar en contra de algo que no luchamos por un tema que por ejemplo no si nos afecta a todos cómo es que España sea un país energéticamente sostenibles dejar de depender de los combustibles fósiles que no tenemos y echar mano de nuestros Oli de nuestro viento así como de la tecnología y los técnicos que hace tiempo que exportamos a otros países que ellos sí saben que éste es un problema que hay que solucionar cuanto antes

Voz 0456 18:49 gracias Marga pues te van a dar la razón desde la capital buenos días

Voz 16 18:52 hola soy Conchita de Madrid quería decir que con las bolsas amarillas que se está haciendo un destrozo medio ambiente un grande estamos quitando bolsas de todos los sitios tensas este extendiendo el plástico buena forma bestial cosa que no de poner lazos amarillos que no sean de plástico gracias

Voz 0456 19:10 gracias a ti bienvenida Conchita sólo van a entender esta broma los que nos hayan escuchado a las seis de la mañana

Voz 0818 19:16 buenos días Julia de Alicante tenía un pequeño usada por la irresponsable actuación de ciertas autoridades políticas de esos que van con dos guardaespaldas labrando odio dejando desprotegida a la ciudadanía sin importarles el enfrentamiento pero prefiero no pensar en nada más que desear unas merecidas vacaciones a nuestro querido Aimar Bretos mérito Brit veredictos veré Bretos de ese país que merecéis que se escuchemos en desuso

Voz 0027 19:42 un beso Juli ahí Mercedes desde Calahorra

Voz 17 19:45 Aimar Pablo Pablo Aimar fin de trayecto AVE y sobrevivir a la travesía gracias pueda acompañarme recordar este verano entre risas alguna que otra play list también alguna pregunta no olvidéis vuestro estos objetos personales Félix ama

Voz 0027 20:02 karate a desgracias Julián hemos sobrevivido por los pelos y felices fiestas en Calahorra

Voz 18 20:12 hoy por hoy

Voz 1275 20:26 qué tal buenos días con veintidós grados ahora mismo en el centro de Madrid tiempo tranquilo sin cambios con el mismo calor Se mantienen las temperaturas para despedir el mes de agosto les hablamos esta mañana de la falta de limpieza que denuncien los pacientes y sus familiares en el hospital Ramón y Cajal es uno de los servicios que está privatizado en prácticamente todos los hospitales públicos de la región en el Ramón y Cajal no es todo lo bueno que debería María estuvo ingresada desde el paso todo domingo y hasta el martes a última hora de la tarde porque se quejó no pasó nadie a limpiar la habitación que comparte que compartía con otra paciente desde el hospital aseguran que la limpieza es diaria sin embargo los trabajadores también denuncian que las quejas por esto son constantes y que de hecho están repercutiendo en el trabajo de los sanitarios Teresa Rubio

Voz 1933 21:10 ahí estuvo hasta el miércoles según una habitación doble de la quinta planta del Ramón y Cajal el domingo no pasó nada limpiar el lunes tampoco el martes por la tarde

Voz 20 21:19 en familiar mío envió a una chica de la limpieza dijo que cómo podía ser que llevan dos días sin limpiarse la habitación y dijo que que es que por la tarde sólo se dedicaban a hacer al caso a esto que lo escuchó una auxiliar dijo esto no puede ser esto es inhumano llamó al servicio de limpieza seguido a las ocho y pico de la tarde se vio nacer la habitación para hacer un poco el cuarto de baño y aquí está la facilidad estaban regresando Letizia

Voz 1933 21:45 de Aroca del sindicato Mats Nos asegura que han enviado varios escritos a la Gerencia quejándose por este asunto

Voz 1510 21:50 lo que está denunciando esta paciente es un problema que desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia no es un caso particular ni aislado sino el deterioro generalizado del servicio de limpieza por ejemplo no hace mucho el quirófano de Oftalmología tuvo que retrasar durante más de media hora las cirugía por falta del personal que realizará la limpieza de quirófanos otro caso sangrante fue la falta de limpieza de camas de urgencias o que en las consultas pueda llegar a pasar una semana sin que se cliente

Voz 1933 22:16 desde el hospital insisten las habitaciones de los pacientes Se limpian todos los días

Voz 1275 22:23 viernes treinta y uno de agosto más noticias de Madrid en titulares con Javier

Voz 1161 22:26 con los seguidores del Rayo Vallecano están molestos con la directiva del club a quién siguen culpando de la situación del estadio las peñas se han reunido con la Comunidad y les han asegurado que fue el equipo el que se negó a comenzar las obras en mayo por cierto que un informe del Ayuntamiento de Madrid hace seis años ya alertaba a la comunidad de realizar reparaciones en el campo de Vallecas

Voz 1275 22:43 el cámara de Telemadrid agredido en Barcelona cuando hable confundieron con un operador de TV3 ha presentado una denuncia ante los Mossos ambos medios Telemadrid y TV3 han emitido un comunicado conjunto condenando esta gracias

Voz 1161 22:52 con el tercer encierro de San Sebastián de los Reyes dejó nueve heridos leves todos por caídas y contusiones hoy desde las once de la mañana se celebra el cuarto encierro de las fiestas de esta localidad

Voz 1275 23:01 en los deportes esta tarde arranca la jornada tres en primera división desde las ocho Getafe Valladolid pendientes de la posible salida durante el día de Ángel Rodríguez rumbo a Girona y también desde las ocho en segunda Alcorcón Mallorca vamos a comprobar cómo se circula a esta hora de la mañana en las carreteras madrileñas deje de Alfonso Martínez buenos días

Voz 21 23:25 buenos días a esta hora ya comienza a aumentar la circulación en la A dos de entrada en Torrejón de Ardoz en la A4 de la altura de Pinto en la cinco a su paso por Alcorcón el A6 en El Plantío además encontramos densidad circulatoria en la M40 entre Vallecas y Vicálvaro en dirección a las dos en Villaverde hacia la cuatro por último retenciones ya también en la M cincuenta en Boadilla del Monte sentido hace

Voz 1441 23:50 si ampliamos la previsión del tiempo meteorólogo Jordi Carbó buenos días buenos días el tiempo soleado el viernes y durante el fin de semana con temperaturas más altas hoy máximas ya cercanas a los treinta y cinco grados en la mayor parte de la comunidad el fin de semana especialmente el domingo incluso superaremos esta cota de los treinta y cinco en el centro y sur de la comunidad como decíamos con muchas horas de sol ambiente agradable durante las noches cuidado la tarde del domingo porque se formarán tormentas que no dejarán grandes cantidades de agua pero sí muchos rayos y truenos fuertes rachas de viento

Voz 1441 26:24 ministro de Fomento abrir en septiembre una nueva ronda de contactos con taxistas y con empresas empresas de transporte con conductor para intentar atajar el conflicto que ha llevado al sector del taxi a la huelga este verano en Madrid Ávalos insiste en ofrecer a las comunidades la posibilidad de regular a las VTV en su territorio Javier buenos días

Voz 1161 26:40 buenos días el ministro insistió ayer en el Congreso de los Diputados en su propuesta de habilitar normativamente a las comunidades autónomas para que puedan regular el sector del V trece en sus territorios dice que no se trata de pasar el problema las regiones sino que se trata de asumirlo porque se quiera ver o no el problema asegura que existe en cada uno de los territorios indicó en referencia a las reiteradas a reticencias perdón que muchos gobiernos autonómicos como el de Madrid ya manifestaron ante la posibilidad de asumir esta gestión José Luis Ábalos ministro de Fomento

Voz 29 27:09 aunque en un principio era sólo en Barcelona se terminan contagiando están el resto de ciudades por lo tanto lo que es un hecho allá termina siendo en muchas otras partes que les afecta al Reglamento Barcelona no porque les afecta el problema de fondo que es para todo el sector de ir por eso surge porque ya hay un problema de fondo estructural prolongado

Voz 1161 27:30 en su intervención también señaló que Taxi Sube TC compiten en desigualdad de convenciones y con evidentes ventajas respecto al taxi dada la mayor regulación a la que este gremio está sujeto por normativas local ese auto

Voz 0027 27:42 Mónica caza a los drones Gemma

Voz 1441 27:44 Mari la Guardia Civil ha desmantelado dos pistas de aterrizaje de drones clandestinos y ocho pistas no autorizadas para el despegue y el aterrizaje de avionetas pequeñas es parte del trabajo que lleva a cabo el equipo Pegaso de la Guardia Civil una unidad pionera en España que desde dos mil quince controlar el uso de drones en el espacio aéreo madrileño las multas pueden llegar a superar los cuatro mil euros Enrique García

Voz 0027 28:06 en diciembre entre en vigor un decreto que regula su uso hasta entonces este sonido podía escucharse lugares donde ahora no está permitido su actividad ya está arreglada en Madrid desde dos mil quince un equipo de la Guardia Civil pionero en España vigila su uso lo hacen por cuestión de seguridad es que a pesar de su tamaño un dron que vuele cerca de un avión comercial puede causar un siniestro Jorge Pacho es el sargento jefe del equipo Pegaso concienciar

Voz 30 28:32 a los ciudadanos de que el uso de estos drones requiere unos mínimos de conocimiento para evitar incidentes aéreos con otras aeronaves que van tripuladas que llevan pasajero

Voz 1441 28:42 el equipo desmantelado dos pistas clandestinas

Voz 0027 28:45 ladrones en la comunidad ocho pistas no autorizadas para avionetas pequeñas reducido en un noventa por ciento los incidentes entre pilotos de drones aviones comerciales a partir de ahora controlará especialmente a los pilotos que usen el dron de forma recreativa solo pueden pilotar a ocho kilómetros como mínimo del aeropuerto no sobrepasar los ciento veinte metros de altura a las multas por una infracción en su uso pueden superar los cuatro mil euros

Voz 1441 29:10 el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid avisa ya casi en precampaña electoral José Luis Martínez Almeida permitirá a los vehículos privados entrar en Gran Vía en la AP de centro Si gana las elecciones de dos mil diecinueve

Voz 1038 29:22 nosotros lo que apostamos es en esa área de prioridad residencial porque puedan cuando menos circular los vehículos Si una persona va a recoger a su madre va a recoger a sus hijos tiene que acercaron familiar a un centro médico de un centro de mayores nos parece inexplicable que tenga que dar su matrícula al Ayuntamiento simplemente va a recoger a un amigo a su casa que tengan que dar su matrícula al Ayuntamiento

Voz 31 30:00 siete y media

seis y media en Canarias

Voz 0027 30:15 el Ministerio de Trabajo busca cómo anular un sindicato de prostitutas así titula esta mañana el diario El País Javier Alonso buenos días

Voz 0858 30:22 buenos días Aimar ese gol por la escuadra que según reconoce ella misma la ministra en la metido a la ministra Magdalena Álvarez a Magdalena Valerio una frase que el mundo el periódico o la razón llevan también aportada en El Confidencial punto com encontramos esta mañana que fueron Josep Borrell el ministro Exteriores también el magistrado del Constitucional Cándido Conde Pumpido los que hicieron cambiar de opinión a Pedro Sánchez con respecto a la defensa de Llarena la resistencia del Pde Cat complica la subida del IRPF leemos hemos también esta mañana en el país un motivo puede ser el que nos encontramos en la portada de cinco días Cataluña la región donde más impactará la subida del IRPF las rentas altas dice este diario una subida que según el editorial de La Vanguardia puede ser un arma de doble filo por un lado aumento limitado en la recaudación asegura por el otro convertiría este impuesto dice en un instrumento aún más confiscará Torío que afectaría a la capacidad de las empresas españolas para atraer

Voz 1161 31:16 talento a puestos directivos frente a sus co

Voz 0858 31:19 a las extranjeras palabras de La Vanguardia para los editorialistas de la razón de esta medida estaría abocada al fracaso ABC acusa directamente a Sánchez de hacer demagogia fiscal

Voz 0027 31:27 el operador de cámara de Telemadrid agredido en Barcelona cuando el confundieron con uno de TV3 ha presentado ya una denuncia ante los Mossos y los trabajadores de ambos medios Telemadrid y TV tres han emitido un comunicado conjunto condenando la agresión todas las agresiones Radio Madrid Javier Carlos

Voz 1161 31:44 comunicado bajo el titulo Estopa agresiones contra los medios de comunicación en el que en castellano y catalán

Voz 0027 31:48 sí se señala que es inadmisible que se quiera justificó

Voz 1161 31:51 dar la violencia contra ese trabajador con la excusa absurda dice de que se le confundió con un cámara de TV3 el texto también lanzó un mensaje directo a los políticos Luis Lombardo es presidente del comité de empresa de Telemadrid

Voz 32 32:07 va a bajar el nivel de de crispación así cuidadoso en cuanto a los mensajes que se están que se están lanzando con respecto a según qué tipo de medios de comunicación o que la procedencia de según qué tipo de profesionales

Voz 1161 32:21 tras trasladar su apoyo al trabajador agredido también a los de TV tres y otros medios que han sufrido hostigamiento en los últimos meses concluye el comunicado con una petición basta de agresiones contra los trabajadores de los medios

Voz 0027 32:33 sí también en Cataluña en el municipio de Vic acompañado por un fuerte repique de campanas conocido como el top de someten que se utilizan los pueblos para movilizar a los vecinos ante amenazas bueno pues acompañado de este sonido son este mensaje por megafonía en Ecuador Mali hacemos la situación de excepcionalidad de urgencia nacional recordemos que hay presos políticos y exiliados no nos despedimos de nuestro camino la independencia de Catalunya este mensaje suena cada día ya por la megafonía municipal de Vic fuentes del Ayuntamiento no reconocen que se redactó conjuntamente con la Asamblea Nacional Catalana con Omnium Icon los CDR en Marruecos la policía impedido entrar en El Aaiún a dos abogados aragoneses que iban a participar en un juicio contra un activista Saharaui les han denegado la entrada porque dice el Gobierno marroquí que no habían pedido permiso pertinente con una de esas abogadas hablado a la corresponsal de la Ser Sonia Moreno

Voz 1482 33:43 una vez expulsados a Casa Blanca desde el hotel a la Sebastián avalaba esta madrugada con las eh

Voz 34 33:47 la policía y las autoridades de de Marruecos nos han venido a a recoger al control de seguridad llevará a Casablanca ya nos han pedido los pasaportes hasta el momento no

Voz 0858 34:02 Cohen

Voz 34 34:04 ha dicho que que mañana saldremos en el avión que sale a las ocho de la mañana en Madrid y en estamos continuamente custodiados por por la policía tampoco nos permiten salir fuera de el lote

Voz 1482 34:20 los aguacates fueron retenidos en el vuelo al aterrizar en El Aaiún por quienes han identificado como autoridades locales que les impidieron bajar del avión se quejan de no haber recibido asistencia consular

Voz 34 34:29 por parte de del consulado español en unos han ofrecido ningún tipo de de ayuda y tampoco Merida visitarnos Ny mi han querido

Voz 1482 34:43 así quiso los abogados en una actuación que vulnera los derechos fundamentales por parte de las autoridades marroquíes y solicitan el amparo del Consejo General de la Abogacía Española

Voz 0027 34:55 una manifestación sin incidentes pero tensa la prensa alemana analiza la última concentración de la extrema derecha ayer en Cambridge en Alemania Danny De la Fuente Ken Nits entre el amor y el odio

Voz 0456 35:05 tú la el Süddeutsche porque como ya del Frankfurter el primer ministro de Sajonia que ha mantenido un encuentro con los ciudadanos ha recibido aplausos tímidos y muchos abucheos de quienes dicen que hay que restaurar el orden porque quieren tener la vida que tenían antes de que Merkel abriera las puertas a los refugiados vive el considera que si no ha habido incidentes violentos esta vez es porque no había una contramanifestación izquierdista reportaje en este diario liberal que recoge otras agresiones que han sufrido refugiados en zonas de Alemania del Este aunque todos miremos hoy a Cambridge cuenta en el caso de un alemán golpeando a un sirio con cadenas de hierro acabó hospitalizado otro germano pateando a un eritreo entre otros ejemplos les han dejado solos escribe en el Frankfurter muchas ciudades pueblos sectores de la población sienten que el Gobierno federal de Merkel les ha abandonado ante la afluencia de refugiados y que ahora se están tomando una revancha municipios que llevaban tiempo advirtiendo de problemas en la educación la vivienda y la seguridad

Voz 0027 35:58 que también encontramos en la prensa internacional Dani distintas noticias esta noche relacionados con las agresiones sexuales con el movimiento Michu

Voz 0456 36:05 el periodista que publicó las acusaciones contra Harvey Weinstein Ronan Farrow afirma que ha sido gracias a la libertad de prensa recogida en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos lo que le ha permitido sacará a la luz este escándalo en otros países de Europa entre ellos no podría haberla publicado recoge The Gardian y la prensa australiana sobre esto cuenta el New York Times que la NBC trató de impedir que se hizo eran públicas las acusaciones de agresión sexual contra Weinstein que trabajó para esa cadena la cadena de televisión lo niega dice que no estaba preparado del todo el material cuando se lo ofreció para ser emitido ese fue el New Yorker sin avisar y un último apunte a propósito de la NBC ha contado esta madrugada que el Gobierno de Estados Unidos evalúa enviar a Guantánamo a dos yihadistas del son de origen británico supondrían los primeros presos en entrar en esta cárcel en diez años otro cambio en la política de Estados Unidos u otra promesa electoral que cumple Donald Trump

Voz 0027 37:03 el que embestía ayer a un joven de veintidós años en las fiestas de su pueblo Fernán Caballero en Ciudad Real el chico murió horas después en el hospital por una parada cardiorrespiratoria se caridio-respiratoria ser Ciudad Real Mireya mogollón buenos días

Voz 35 37:17 buenos días los servicios sanitarios ya no pudieron salvar su vida fue corneado en la parte izquierda del costado por uno de los dos toros que sueltan con motivo de las fiestas de San Agustín en Fernán Caballero la acogida tenía lugar cuando el joven trataba de refugiarse de uno de los astados en las talanqueras del recorrido dándose la circunstancia de que este año precisamente se habían incorporado más vallas para incrementar la seguridad el suceso ha causado una gran conmoción entre los participantes en el encierro que cada año se celebra en este municipio y que está declarado de Interés Turístico Regional

Voz 0027 37:45 varios narco lanchas cargadas con más de dos toneladas de hachís sí al menos quince personas esperando en la playa para descargar las es lo que se han encontrado los medios aéreos de Aduanas en Algeciras todos los narcos consiguieron huir dejando atrás la droga setenta y un fardos de droga

Voz 1779 38:00 Radio Algeciras Cándido Romadera cooperativos inició cuando medios aéreos de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera detectaron varias embarcaciones semi rígidas navegando sin luces y cargadas con un importante número de fardos de hachís que se dirigían hacia la costa de Algeciras y como en tierra esperaba un número no inferior a quince personas con la intención de efectuar la descarga de la mercancía con el apoyo de patrullas terrestres los agentes actuaron nada más iniciarse la descarga de los fardos lo que motivó la rápida huida de quiénes alejaban la droga en total se han recuperado dos mil trescientos treinta y dos kilos de droga

Voz 0027 38:40 siete y treinta y nueve de la mañana seis y treinta y nueve en Canarias Daniel Monzón in Luis Tosar se metieron juntos en una celda la Celda doscientos once y ahora director y actor se vuelven a encontrar en una comedia de estafadores y cruceristas que se estrena hoy Pepa Blanes

Voz 1510 38:55 el gran estreno de esta semana es una película española Yucatán una comedia de estafadores con Luis Tosar a bordo de un crucero crucero

Voz 1 39:03 quiero que cierren sus ojos visualizó nuestro barco lejano pasado el poder disfrutar de este paréntesis en sus filas

Voz 13 39:11 dirige Daniel Monzón director de civiles como Celda doscientos once o El niño hay más tiene español como en las estrellas un drama protagonizado por Luis Callejo o tramas el cine argentino nos trae una interesante reflexión sobre cómo reinventarse en la vida con la novia del desierto una película en la que una empleada del hogar se queda sin

Voz 1482 39:33 bajo vine a ayudar en la casa de una familia

Voz 13 39:40 por último recomendamos una adaptación literaria La Gaviota basada en la obra de Chejov que se estrena con Annette Bening que sor ser Ronan de protagonista

Voz 36 41:04 yo no sé si nos espera un otoño caliente parece que sí dicen que sí pero sea lo que sea no tengo unas ganas de contarlo quiere conocer gente nueva interesante de preguntar y discutir sobre todo por encima de todo

Voz 1 41:17 de reír osea que tengo ganas de vivir de seguir viviendo en la radio estamos preparados para la nueva temporada Hoy por hoy con Aimar Bretos que me han engañado verán mucho menos creo

los

Voz 0027 41:53 Luis Enrique hace pública hoy su primera lista de convocados este que la Federación lo contrató como es el seleccionador nacional samba

Voz 1161 41:59 arranca su proyecto que se adivina más cercano a la ruptura con la anterior que una continuidad desde las doce y media de la mañana en primera convocatoria en la que podrían estar hombres como Asenjo Sergi Roberto Bartra Marcos Alonso Sarabia o Rodri suenan como las pues les primeras novedades debutará Luis Enrique en el banquillo un escenario mítico el estadio de Wembley el pase el sábado ocho ante la semifinalista en Rusia Inglaterra recibirá el martes once a la subcampeona el mundo Croacia en la recién creada Liga de Naciones el foco girará después hacia la ciudad suiza de Nyon con el sorteo de la liguilla de grupos de la Europa League en los bombos tres equipos españoles lidera el Sevilla el bombo uno en el que también está el Villarreal el Betis es el de mejor coeficiente en el bombo tres será el punto final a dos días de protagonismo UEFA que se iniciaban ayer en Mónaco con los premios a los mejores de la Champions de la pasada temporada y el sorteo de grupos la temporada dieciocho diecinueve y en los que arrasó el Real Madrid con los premiados Keylor Navas Sergio Ramos Cristiano Ronaldo esté por lo realizado la pasada temporada con los blancos y Luka Modric doblemente premiado ganador del mejor jugador para la UEFA además el mejor centrocampista en lo que molestó Cristiano Ronaldo el que ganase el de mejor jugador decidió no acudir a la gala sobre su ausencia a Sergio Ramos

Voz 37 43:02 no sabíamos nada de hecho no nos ha sorprendido cuando no la han comunicado prácticamente cuando no estaban poniendo el micrófono pero bueno es decisión suya hay que hagan lo Viking

Voz 1161 43:12 bueno y en cuanto el sorteo de la Champions no seguirle para el Real Madrid con Roma CSKA Viktoria Plzen disputado Parla Atlético con rivales como el Dortmund el Mónaco y el Brujas complicado para el Barça con Tottenham PSV Inter de Milán y muy difícil para el Valencia con Juventus Manchester United Joan Boix en el Larguero Monchi director deportivo de la Roma reconocía que no renuncian a nada pese a estar con el campeón del cuatro de las últimas cinco ediciones incluso terminar como primeros sobre la salida de Cristiano Ronaldo

el cine argumentó

Voz 38 43:39 para poder suplir México donde notaron algo lo tienen pero creo que se puede equilibrar a ver con en el Madrid siempre ganar sobre el grupo del Barça Guillermo Amor

Voz 39 43:50 es un grupo bueno fuerte potente es bonito oí con diferente clases de fútbol un equipos muy competitivos como es el Inter de Milán que es un equipo el fútbol italiano que conocemos que siempre

Voz 1 44:01 duro bueno siempre los equipos holandeses son equipos

Voz 39 44:06 a intentar jugar y el Tottenham más de lo mismo con Poquetino que también nos conoce con mucha relación

Voz 1275 44:10 sobre el del Valencia a su entrenador Marcelino este grupo es muy difícil para nosotros pero quizás también para ellos es más difícil porque del bombo tres veces ha tocado el Valencia piel del Atlético Clemente Villaverde

Voz 40 44:22 creo que son unos de los desplazamientos bastante cómodos para para lo que es el equipo que yo creo que es también una cuestión importante porque las otras veces no sabían toca a equipos bastante lejanos en este sentido pues creo que hemos mejorado respecto a otros sorteos

Voz 0456 44:35 creo que es un grupo que que va a haber que

Voz 1161 44:38 ver mucho como en todos pero contentos más cosas Mariano va a ser presentado hoy en el Bernabéu desde la una y media de la tarde a vestir el mítico siete que llevaron Amancio Juanito Butragueño

Voz 1 44:46 no o Raúl y que hereda de Cristiano Ronaldo

Voz 1161 44:49 en cuanto al mercado de fichajes que se cierra esta noche el delantero Quincy mes pasará redacción reconocimiento médico con el Sevilla donde también está Portu al que puede sustituir en el Girona Ángel Rodríguez aunque el Getafe se remite a la cláusula de seis millones cedidos en este caso Sandro Sandro a la Real Sociedad Joel al Valladolid Roberto al Espanyol y Mulay bebé al Rayo Vallecano al que también puede llegar libre Gálvez deja el Celta a rumbo el caen en el Levante se marchan Espinosa Verza en lo deportivo arranca a la tercera jornada hoy en primera y segunda tres partidos en este caso en primera división desde las ocho el Getafe Valladolid y desde las diez el Eibar Real Sociedad y el Villarreal Girona y otro más en Segunda desde las ocho de la tarde el Alcorcón Mallorca dejamos ya el fútbol vamos con el ciclismo y que contamos de la etapa de hoy en la Vuelta Ciclista a Borja Cuadrado buenos días

Voz 0298 45:40 buenos días hoy se va a disputar la séptima etapa de la Vuelta a España una jornada de ciento ochenta y cinco kilómetros que va a partir de la localidad murciana de Puerto Lumbreras Ike va a finalizar en Pozo Alcón provincia de Jaén una jornada de nuevo marcaba seguramente por el calor etapa de media montaña con más de dos mil metros de altitud de desnivel de nuevo una vuelta que de momento lidera el francés acudimos a Ike ayer en la llegada en San Javier junto al Mar Menor acabó con victoria del francés Nasser money

Voz 41 46:08 la pedalada kilómetro a kilómetro de pues tú a puerto de etapa en etapa fuera un esfuerzo los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas Loterías patrocinador principal de la Vuelta

Voz 1161 46:30 esto es ubicado esta madrugada Carla Suárez venció a la francesa Christine habla de nado Beach en tres sets ya tiene rival en tercera ronda a la también francesa Caroline Garcia número seis del mundo en el cuadro masculino en la jornada del viernes juegan ya los dos españoles que nos quedan todavía en el torneo no antes de las siete y media Rafa Nadal se va a enfrentar al ruso Karen Caixanova número veintisiete de la ATP Izarra jornada Fernando Verdasco ante el argentino Juan Martín del Potro número tres del mundo y en Fórmula Uno desde las once de la mañana primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Italia

Voz 1722 46:56 Bush al tan no más decidan que olvídate

Voz 43 47:22 vamos temporada de Hora veinticinco no sé qué nos depara el año informativamente hablando aunque no sé si va a superar al pasado ese año que empezamos con Cataluña tema que sigue abierto y que acabamos con un cambio de gobierno en cualquier caso pase lo que pase aquí estaremos para contarlo nos escuchamos en Londres

Voz 0027 48:16 última parada literal al día del verano vamos a Las Palmas de Gran Canaria