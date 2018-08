Hoy por Hoy (31/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:18 último día de agosto a punto de terminar las vacaciones ya a millones de españoles más de cuatro millones de desplazamientos esperan este fin de semana con los carburantes bien caros por lo menos en comparación con el año pasado catorce céntimos más cuesta el litro de gasolina está de media en uno treinta y cuatro el de gasóleo en uno veinticuatro son diecisiete céntimos más la misma semana del año pasado llenar un depósito de gasolina cuesta cincuenta litros de media siete euros más que en dos mil diecisiete y la diferencia en uno diésel este ocho euros y medio así empieza el viernes XXXI también con la advertencia de Pedro Sánchez a Quim Torra

Voz 2 00:54 el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volver al desacato que el Gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites España es un Estado social y democrático de Derecho donde se respeta la legalidad

Voz 0027 01:17 Denia implícita de Sánchez a un hipotético nuevo ciento cincuenta y cinco ante la posibilidad de que Torra el martes que viven en su discurso confirme que opta por la ruptura Iborra desobediencia al Estado desde el Partido Popular Pablo Casado se desmarca de Ciudadanos y asegura que su partido no saldrá a la calle a quitar lazos amarillos

Voz 3 01:34 es verdad que el Partido Popular ha optado por una política de responsabilidad de no llevar a la calle a la calle a la confrontación de no vernos a la puerta del bar y estoy convencido de que precisamente este discurso firme pero institucional porque el Partido Popular lo que está diciendo es que no va a ir a la calle a genera esa crispación pero va a exigir a las instrucciones y los órganos judiciales estoy convencido que hará que volvamos muy pronto a gobernar España

Voz 0027 01:58 ya conocemos el coste que va a tener para las arcas públicas el contrato que ha firmado el Gobierno con un bufete de abogados belga para la representación de España y del juez Llarena ante la demanda de Puigdemont y el resto de fugados son quinientos cuarenta y cuatro mil euros aceptada una reivindicación histórica de las Kelly

Voz 0911 02:16 los movimientos bruscos poético los movimientos que hacemos con con para limpiar e los azulejos de los cuartos de baño con problemas como enganchones como Dolores musculares que luego vas a las mutuas y las mutuas lo que te hacen antiinflamatorios a los cuatro cinco días a trabajar IT dicen que eso no es no está product no te lo considerarán como enfermedad profesional

Voz 0027 02:39 pues esto va a cambiar las mutuas sí tendrán que reconocer las enfermedades profesionales más habituales de las camareras de piso de los hoteles Gobierno sindicatos patronal y comunidades autónomas han pactado un cambio que será inmediato el Ministerio de Trabajo va a enviar una orden expresa a las mutuas mientras se reforma ya con más calma el cuadro completo de enfermedades profesionales la ministra Magdalena Valerio recurre a la Abogacía del Estado para anular la creación del llamado Sindicato de trabajadoras sexuales un sindicato que se ha podido inscribir como tal porque el propio Ministerio de Valerio no lo recurrió

Voz 2 03:12 disgusto que une vie ha sido de lo más gordo que me vi algo a lo largo de mi vida profesional la crítica llevo ya un cierto rodaje sinceramente no voy a decir me han colado por la escuadra y eso cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo verían entre manos

Voz 0027 03:31 en las asociaciones contra la prostitución aplauden esa rectificación Rocío Nieto Apraiz anoche en Hora Veinticinco

Voz 4 03:38 yo francamente me disgustó y cuando lo vi esta mañana la noticia recurría a todo el mundo no porque dice esto es una barbaridad pero luego me alegré no te la posición que ha tenido el Gobierno íbamos a ver cómo se desarrolla porque luego quién va a triunfar que es lo que hay detrás todas las mafias si el frutero

Voz 0027 03:59 Argentina intenta frenar a la desesperada el desplome de su moneda el peso Carolina Gómez

Voz 0127 04:04 ha subido quince puntos los tipos de interés del cuarenta y cinco al sesenta por ciento una cifra inédita el peso se ha desplomado un quince por ciento ayer jueves y más de cincuenta en lo que va de año con respecto al dólar es la moneda que más está sufriendo la crisis de divisas de los países emergentes

Voz 0027 04:16 la Unión Europea aportará treinta y cinco millones de euros para que Latinoamérica atienda el éxodo de venezolanos

Voz 0127 04:22 lo confirmó anoche Pedro Sánchez desde Colombia un país que ha acogido a más de un millón de venezolanos

Voz 0027 04:27 así lo ha avanzado esta noche el Washington Post gran amenaza con cancelar toda la aportación de Estados Unidos al Programa de la ONU para los refugiados palestinos para no hacerlo como condición exige que se les retire el estatus de refugiados a nueve de cada diez palestinos que lo tienen una joven de veintidós años ha denunciado que fue violada dos veces por el actor Gerard Depardieu

Voz 0127 04:50 el lo niega pero la justicia lo está investigando

Voz 0027 04:52 España la Fiscalía pidió un examen médico del primo de Abidal para saber si realmente fue el donante del hígado

Voz 0127 04:57 el Ministerio Público ve indicios de tráfico de órganos y falsificación documental en el caso no coinciden las firmas de las actas de consentimiento del hospital con las del Registro Civil

Voz 0027 05:05 esta mañana comienza una nueva etapa en la selección española de fútbol se inicia la era Luis Enrique Juan Antonio Sampedro

Voz 1161 05:11 desde las doce y media de la mañana con la primera lista de convocados del nuevo seleccionador lista que cubrirá los dos próximos partidos de La Roja valedero para la recién creada Liga de Naciones Luis Enrique debutará como seleccionador español el sábado ocho de septiembre en uno de los escenarios míticos del fútbol mundial el estadio de Wembley ante Inglaterra cuarta en el Mundial de Rusia ahí debutará en España el martes once en Elche ante la subcampeona del mundo la selección de Croacia además hoy partidos de la tercera jornada en Primera a las ocho Getafe Valladolid desde las diez Eibar Real Sociedad Villarreal Girona otro más de la tercera jornada en Segunda desde las ocho Alcorcón Mallorca

Voz 0027 05:40 tremendo susto en las últimas horas en la Estación Espacial Internacional en el segmento ruso han encontrado una fuga de aire aunque finalmente han conseguido repararla los astronautas están fuera de peligro Pascual Donate

Voz 1275 05:52 meteorito muy pequeño abierto una fisura en la cápsulas

Voz 1684 05:55 es que en junio se ha acoplado a la Estación Internacional un agujero de apenas dos milímetros que hacía saltar las alarmas en Houston y Moscú porque provocaba una fuga de oxígeno la caída de la presión de la nave

Voz 4 06:06 pruebas no encuentro tras su hijo ha puesto

Voz 1684 06:11 la tripulación a cuatrocientos kilómetros sobre la Tierra trataba de localizar la fuga con la ayuda de los ingenieros menudo susto ha escrito en Twitter Pedro Duque astronauta y ahora ministro de Ciencia me imagino el día que habrán pasado buscando el agujerito por donde se escapaba el aire de la estación Duque ha confirmado después que la tripulación ha tardado quince horas en encontrar la fisura y sólo dos inmediata la según la Agencia Espacial Rusa los seis astronautas de la Estación no han corrido peligro porque cuentan con reservas de oxígeno para varias semanas

Voz 0978 06:41 y las temperaturas suben para el fin de semana Jordi Carbó buenos días buenos días sin duda va a ser lo más destacable vuelve el calor plenamente veraniego pero mucha atención las inmediatas horas hasta el mediodía aproximadamente en la mitad este de Cataluña Riesgo de aguaceros en algunos puntos durante la madrugada se han superado ya los ciento veinte litros por metro cuadrado atención en zonas bajas fácilmente inundables o cerca de cursos de agua estas tormentas durante la tarde también intensas afectarán al sur de Aragón y de manera más aislada la Comunidad Valenciana durante el fin de semana en el Mediterráneo todavía tendremos algunas tormentas pero como decíamos tanto hoy como el sábado y el domingo en gran parte del país sol y temperaturas más altas pasaremos de los treinta en prácticamente todas las poblaciones

Voz 5 07:21 a lo oculto siempre Murillo en Viajes el Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos destinos de Costas circuitos países lejanos y mucho más a precios especiales pensión completa hay pago en tres meses además reservando hasta el quince de octubre te regalamos doce euros para tu próximo viaje y entrará en el sorteo de un crucero fluvial pide tu folleto de cruceros más sesenta años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes el Corte Inglés soborno agencia acreditada para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años

Voz 8 08:01 cinco le da con Hoy por hoy

Voz 1275 08:03 a través de Facebook

Voz 2 08:06 es tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quieras ser aún peor

Voz 9 08:23 nos hemos ganado todos

Voz 1 08:28 ha dicho que si yo ganaba nadie perdía ahí

Voz 9 08:33 con el cielo bajito Broken

Voz 2 08:35 como Clegg ataque XXXVIII de datos afirmativa treinta y un buen en vacaciones el mundo no separa una catorce tampoco son las dos de la tarde la una en Canarias de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde el mundo en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 10 09:01 ella me

Voz 11 09:03 vale ya hemos de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas que emisora de radio escucha usted

Voz 12 09:09 en la Cadena Ser Cadena Ser muy bien por qué porque porque le pregunto que por qué

Voz 0027 09:16 no no lo veo de dar una respuesta señor lo pedí yo tengo que rellenar la casilla

Voz 4 09:22 si no hay respuesta deriva aumente cuadriculada

Voz 0027 09:25 lo me tienes

Voz 4 09:27 tienes es que circula arrasando

Voz 13 09:30 cinco horas no sabes por qué te gusta que te gusta

Voz 14 09:39 Manu Carreño presentando el larguero hasta las dos de la tarde Ángels Barceló lanzando sus preguntas de cabecera en Hora Veinticinco a las cuatro de la madrugada tú puedes conseguirlo

Voz 2 09:49 sólo necesitas nuestra lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 15 09:59 sí

Voz 2 10:03 hoy con el jefe podríamos quedarnos en casa y primer una peli o una serie tienes alguna que si tengo alguna que cinco al Barça

Voz 16 10:15 con Vodafone One tienes fibras móvil y la mayor oferta de fines heredar Soria ahora lleva de un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva forma ten el calor que cuarenta y cuatro quien tiendas Vodafone Vodafone

Voz 2 10:29 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 10:33 ocho y diez de la mañana siete y diez en Canarias desde Colombia el presidente del Gobierno Pedro Sánchez advierte al president catalán Quim Torra de que no tensa la cuerda hasta la desobediencia en los próximos meses Sánchez no concretó qué pasaría si lo hiciera no mencionó explícitamente el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución pero fue nítido en el mensaje aunque en el equipo de presidente no creen que a la hora de la verdad Torra vaya a llegar tan lejos y de hecho confían en el papel de Esquerra como contrapeso enviada especial a Colombia Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:01 buenos días la hipótesis con la que trabaja el Gobierno es que Quim Torra busca la inflamación verbal y que no tiene fuerza suficiente dentro del independentismo para llevar a la práctica sus amenazas no cree que Esquerra Republicana de Catalunya le vaya a seguir pero ayer Pedro Sánchez quiso lanzar este aviso al president

Voz 1722 11:17 el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volver al desacato el Gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites

Voz 0806 11:31 no mencionó de forma expresa ni el ciento cincuenta y cinco ni el frente judicial pero ese fue el final del camino de la escalada del otoño pasado que el Gobierno dice querer evitar con su oferta de diálogo dentro de la legalidad una mano tendida dicen para bajar los niveles de crispación y quizá por eso por no tensar más la cuerda Pedro Sánchez ayer evitó censurar de forma directa a Albert Rivera por implicarse en la retirada de lazos amarillos hizo un llamamiento generalizado

Voz 1722 11:58 la convivencia es un asunto de todos y como presidente del Gobierno yo insto a todos los actores catalanes a construir convivencia sino ahondar precisamente en la fractura social

Voz 0806 12:07 eran las declaraciones del presidente Sánchez en rueda de prensa en Bogotá antes de viajar a Costa Rica donde hoy cierra su gira por América Latina

Voz 0027 12:15 Sánchez no censuró por tanto explícitamente a Ciudadanos tampoco lo ha hecho el Partido Popular pero Pablo Casado sí ha dado un paso político notable en las últimas horas para desmarcarse de esa política de Ciudadanos de llevar la oposición a la calle en Catalunya por ejemplo quitando lazos Radio Barcelona Frederic Vincent bon día donde analice casado que eh eso no lo va a hacer para no fomentar la crispación el líder del PP asegura que el independentismo violento

Voz 0706 12:38 sí apuesta por sancionar a los que coloquen lazos amarillos pero su partido dice lo que no va a hacer es que

Voz 0027 12:42 darlo llevar a la calle a la calle a la confrontación

Voz 3 12:45 de no vernos a la puerta del bar de no verlos a la puerta de la calle sino de exigir a las instituciones que actúen

Voz 0706 12:52 todavía en el PP Xavier García Albiol también tenía reproches para ciudadanos primero no tener el control de la concentración de anteayer en la que fue agredido un cámara de Telemadrid y segundo

Voz 17 13:01 es que hablásemos concentración son personas han banderas

Voz 0706 13:07 así el líder de PP catalán pedía explicaciones al partido de Rivera por la presencia de banderas nazis o de extrema derecha en esta misma concentración fue días de crítica al de ayer al ciudadanos a partir de ciudadanos incluso de

Voz 18 13:20 es un grapado cree hubo el capote

Voz 0027 13:24 va por un puñado

Voz 0706 13:25 devotos que creen que van a conseguir no vale la pena poner en peligro la paz social decía el vicepresidente de Aragón

Voz 0027 13:31 las Edward puso al de Cataluña iba en la misma línea

Voz 0706 13:33 acusado a ciudadanos de ser una panda de pirómanos

Voz 1 13:36 absolutamente pirómano eslavos no si desean paso Yarza de manera imprudente

Voz 0706 13:43 hacen de pirómanos con el riesgo que eso supone decía Puyol mientras el PSC insistía que el independentismo también tiene su parte importante de responsabilidad

Voz 0911 13:51 pronóstico según Kosovo cuyo de provoca Paco

Voz 0706 13:56 brutos yo no estoy seguro que el señor José Mono entre también en la gente que genera confrontación decía Salvador Illa que recordaba que hace un año el ex president alentó a manifestarse contra alcaldes socialistas los Comunes también reclaman esfuerzos a los dos lados y ante todos estos ciudadanos

Voz 19 14:11 hasta aquí porque Dret porque no Mullan renunciar a la defensa también

Voz 0706 14:16 pidió ayer el amparo al Defensor del Pueblo por lo que consideran una marginación de los catalanes no independentistas

Voz 0027 14:21 por ejemplo en el espacio público Frederick y en las últimas horas se ha confirmado el dinero que va a pagar el Gobierno a los abogados belgas

Voz 0706 14:27 que ha contratado para que defiendan los intereses de España

Voz 0027 14:29 la defensa en concreto de el juez Llarena ante la demanda de Puigdemont es más de medio millón de euros Javier Álvarez

Voz 0706 14:35 el gasto total de la defensa del magistrado Pablo Llarena pide la exclusividad de la jurisdicción española para la investigación del proceso ascenderá a quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos euros impuestos incluidos según los cálculos del Ministerio de Justicia España ha contratado a un prestigioso despacho de abogados belga el bufete Patrick para defender la soberanía y la inmunidad jurisdiccional de la justo hacia española ante los tribunales belgas donde se incluye la del juez instructor del Tribunal Supremo pero la estrategia última seguir y la dirección técnica la ejercerá la Abogacía del Estado Se trata de un despacho que anuncia en su página web que fue fundado hace cincuenta y tres años tiene más de ciento treinta letrados a su servicio con amplia proyección internacional porque forma parte de una red de despachos de abogados líder mundial en firmas con

Voz 5 15:18 representantes en cien países en la Cadena SER hoy

Voz 0027 15:25 noticia importante para casi doscientas mil trabajadoras en España trabajador Ascona porque son casi todas mujeres son las que Luis las camareras de piso de los hoteles

Voz 20 15:35 Tamara comerla cruda destacadas faltaba

Voz 0027 15:43 llevaban años reivindicando mirándolo y ahora por fin gobierno comunidades empresarios sindicatos se han puesto de acuerdo para forzar a las mutuas que reconozcan como enfermedades laborales algunas de las dolencias más habituales que están causadas por su trabajo limpiando habitaciones de hotel Aida

Voz 0137 15:58 el codo de tenista la Cities el síndrome del túnel piano son algunas de las patologías a las que se tiene que enfrentar una camarera de pisos por culpa de los movimientos repetitivos que una aspiradora una opa aún es Trobajo producen en el cuerpo cuando se limpian habitaciones después de dejarse los pulmones en la calle

Voz 21 16:14 y plantarle cara a los hoteles que las contratan las queréis han alcanzado un nuevo

Voz 0137 16:22 pero las mutuas deberán reconocer estas enfermedades como dolencias profesionales es decir derivadas directamente de su trabajo las camareras de pisos llevan años

Voz 22 16:31 queremos reivindicar nuestro derecho porqué porque no lo han quitado porque polaca denunciando esas condiciones de Le Monde para darnos derecho nacional esta semana no sabemos prácticamente ni cuando en Cannes

Voz 0137 16:44 después de mucho diálogo social y auto organización del colectivo en toda España a través de las redes

Voz 9 16:48 pues iremos aquí en la plaza Sant Jaume a las diecinueve horas

Voz 0127 16:51 los gobiernos de Baleares y Canarias han presentado la propuesta

Voz 0137 16:54 y el equipo de Pedro Sánchez la aceptado lo de las mutuas será el primer paso mientras el Gobierno regula el cuadro de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para incluir todas estas dolencias como propias de este colectivo

Voz 0027 17:04 pero el gran lío que tiene ahora mismo sobre la mesa el Ministerio de Trabajo es aquel en el que se ha metido el solo el llamado Sindicato de Trabajadores del Sexo un sindicato que se ha formalizado porque el Ministerio no lo recurrió sigue ahí el Gobierno la ministra en concreto ha expresado su bochorno y ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie cómo pararlo gana Button buenos días

Voz 0127 17:24 buenos días no va a ser fácil porque a nivel técnico los estatutos que han registrado no tiene ningún error de forma cumplen todos los requisitos que marca la ley así que Valerio ha dicho que la Abogacía estudia impugnar los por cuestiones de fondo este Gobierno no va

Voz 23 17:36 a hablar aún sindicato de

Voz 24 17:40 de una actividad que es ilegal ni Pepe

Voz 0127 17:42 Ciudadanos ha pronunciado sobre el tema así lo ha hecho Unidos Podemos Sofía Castañón

Voz 0911 17:46 nosotras somos partidarias de que este debate se tome con todas las seriedad complejidad y profundidad con la que lleva muchísimo tiempo haciéndolo al movimiento feminista

Voz 0127 17:54 anoche estuvo en Hora Veinticinco Rocío Nieto la presidenta de la Asociación para la Prevención Reinserción y Atención a la Mujer prostituidas que pide endurecer las leyes contra las mafias

Voz 25 18:03 estábamos como en la legalizó hemos damos el sellos de garantía a los proxenetas sí sobre todo a todos aquellos que están negociando con seres humanos

Voz 0127 18:12 el nuevo sindicato ha dicho a la agencia Efe que no se lo van a poner fácil al Gobierno que si quieren ilegalizar los tendrán que acudir a la vía judicial porque ellos dicen han cumplido con todos los trámites que marca la ley

Voz 9 18:27 uno de los máximos representantes de las cloacas

Voz 0027 18:29 el Estado sino el que más el ex comisario de Policía José Villarejo se jactó en dos mil trece de asesorar al Ministerio del Interior en temas delicados por ello aseguraba que tenía cierto paraguas a la hora de pedir cosas bueno esta frase el han desvelado los fiscales anticorrupción como un ejemplo de porque no tiene que archivarse una pieza a la que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea pretendía dar carpetazo a los fiscales se oponen a ese archivo Jordi Fábrega

Voz 0980 18:55 en el escrito de apelación que han presentado esos fiscales contra el archivo aparecen frases textuales de conversaciones de Villarejo con la policía y también con algunos de estos empresarios frases como soy un puto comisario que está de analista en una situación especial o en las que presumía de tener cierto paraguas a la hora de pedir cosas anti opción según cuenta la agencia Efe rechacen el escrito la decisión del juez de archivar una de las piezas contra Villarejo el conocido como caso Hollande que investiga la supuesta contratación del ex comisario por parte de unos empresarios para que espiar a los movimientos de terceras personas el escrito es bastante duro contra el juez al que la fiscalía acusa de cerrar el caso contra Villarejo de manera prematura intempestivas sin esperar a que terminen las diligencias de investigación y obviando palmaria mente datos de interés denuncian además que lo ha hecho de oficio sin pedir opinión a la Fiscalía a la que ni siquiera informó de su decisión

Voz 9 19:54 buenos días en el sorteo de ayer el número premiado ha sido

Voz 2 20:00 seis uno cinco

Voz 0530 20:06 el que participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social pídele el triple de la vendedor también en puntos de venta autorizados fuegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro chat de la ONU

Voz 27 20:22 en la ONCE nos mueve tuyo sean que tenga son gran día

Voz 7 20:32 después despensa con las mejores ofertas en Hipercor Superman

Voz 0027 20:36 dado el corteinglés por ejemplo ahora tienes

Voz 28 20:38 en un cincuenta por ciento de regalo en congelados y helados así todo un quince por ciento de descuento en galletas y cereales Hipercor y supermercado el Corte Inglés alimenta a tu vida

Voz 0027 20:56 con poco más de media hora abre la bolsa española las europeas en general comprobaremos empiezan a darle la vuelta a las pérdidas que se registraron ayer en todos los mercados a consecuencia de la de valor son de divisas en países emergentes como Turquía pero sobre todo a Argentina el peso argentino se desplomó sólo ayer un quince por ciento respecto al dólar y en lo que va de año ha perdido un cincuenta y dos por ciento de su valor el Banco Central de Argentina ha intentado pararlo con una Spector

Voz 0706 21:23 jubilar subida de los tipos de interés hasta el sesenta

Voz 0027 21:25 por ciento Javier Alonso los ha subido quince puntos

Voz 0858 21:28 básicos de golpe mientras trata de frenar la devaluación del peso vendiendo también dólares de sus reservas al haber más dólares en el en el mercado debería bajar su precio el problema es que Argentinas enfrenta un incendio con muchos frentes que se retroalimentan entre si la inflación por ejemplo está desbocada en el treinta y cinco por ciento Se come el valor del peso y también los salarios de los argentinos

Voz 9 21:48 hoy filmó todo ansiosos por el tema el dólar como suya nosotros particularmente en exacto tenemos todos los visados a los esfuerzos del Banco Central se suman los

Voz 0858 21:57 del Gobierno aunque de momento con poco éxito el ministro de Hacienda ha anunciado ya un plan de ajuste para contener el déficit otro de los frentes que tiene abiertos lo va a presentar el lunes el mismo día que el ministro viaja a Washington para negociar allí con el FMI quiere que le adelante parte del rescate de cincuenta mil millones de dólares que pactaron en junio Nicolás tu Jorné el ministro ha hecho un llamamiento a la calma importante silbar tranquilidad

Voz 3 22:22 si entendemos que los movimiento el tipo de cambio se unirán angustia

Voz 0858 22:28 Tadeo la desconfianza está instalada en los mercados también en la calle que teme que este nuevo ajuste signifique nuevos recortes

Voz 1684 22:40 de hecho esta noche los argentinos como escuchamos han vuelto a hacer sonar sus cacerolas

Voz 0858 22:43 lo hicieron en dos mil uno contra el corralito hoy para protestar contra los recortes en la universidad

Voz 0027 22:48 Eduardo FORTA analista político argentino buenos días

Voz 29 22:51 buenos días se juegan su futuro

Voz 0027 22:53 con esta crisis del peso

Voz 29 22:56 no si se juega su futuro político pero que puede ser un momento bisagra de su presidencia sin duda

Voz 0027 23:03 qué quiere decir un momento bisagra

Voz 29 23:05 un momento en el que se puede definir una orientación que que va a tener estamos a poco menos de un año acciones primarias presidenciales

Voz 0893 23:15 si el Gobierno está enfrentando

Voz 29 23:18 no sé si diría ataques pero bueno tensiones desde diversos frentes como decía Javier en el resumen anteriores nos encontramos con que la gente históricamente en Argentina no confía en su moneda con lo cual huye hacia el dólar en estos dos días se pusieron en más de trescientos misioneros en el mercado por parte del Banco Central hice licuado como sea al tipo de cambio no le hizo ni cosquillas así que la situación es compleja

Voz 0027 23:45 impacto social está teniendo en Argentina la inflación desbocada qué efectos tienen el día a día

Voz 29 23:51 bueno en el poder adquisitivo relación se está viendo mermado peligrosamente en cualquier tipo de producto que que tenga algún en el que la importación en algún inteligencia viendo su precio elevado a niveles impensables y lo que es más importante base de sustentación de perteneciente Magris la clase media que precisamente más que está sufriendo el efecto adverso de la situación económica

Voz 0027 24:20 Eduardo Fort analista político gracias buenos días

Voz 29 24:23 muchas gracias

Voz 9 24:30 Menchov militares ilustrados

Voz 0027 24:34 la jefa de la diplomacia comunitaria Federica Mogherini ha puesto pie en bares ante el intento del eje xenófobo que forman Italia Austria y Hungría debe militarizar las fronteras de la Unión Europea los tres gobiernos ha pedido que se desplieguen los ejércitos para contener a los inmigrantes eso no va a pasar Mogherini ha advertido ya de que es ilegal pero Se confirma así Griselda Pastor buenos días o los días que confirma que hay una alianza radical de tres países que quieren marcar el ritmo a la UE

Voz 0806 25:00 bueno lo que se confirma seguro es que esta es la primera cita en la que Italia actúa ya como aliado de los países radicales del Este y actuando muy cerca de los grupos de la ultraderecha una división marcada por Concepción política sobre el proyecto de la Unión Europea y que complica profundamente la crisis de la inmigración hasta el punto que ayer el menú el español Josep Borrell que hacía un llamamiento muy claro para encontrar una solución a nivel de jefes de Gobierno el día diecinueve hiriente en Salzburgo hay una cita informal de jefes de Gobierno la primera después de este verano asegurando que esta crisis es mucho peor a nivel de riesgos para el proyecto europeo que lo que fue la crisis del euro la verdad

Voz 30 25:42 son más graves que los que han sido los problemas de Hereu a medida en que claramente se están perfilando dos grandes grupos de país

Voz 0806 25:57 los dos grandes grupos una clara división interna que Austria quisiera relativizar que algunos otros gobiernos con ella a los que comparten digamos pactos con radicales de derecha pero es muy complicado ya aquí lo que parece es que si no se llega a un acuerdo sobre el reparto podría quedar anulada o cancelada la operación Sofía es una pero acción militar en el que como tú has dicho hay algunos gobiernos que quieren trasladar al territorio terrestre a las fronteras internas de la Unión algo que es ilegal como ayer dijo muy claramente Mogherini

Voz 0027 26:30 crece la gracias buenos días buenos días en Alemania la ultraderecha volvió a manifestarse ayer por la tarde noche en la ciudad de Ken Nick al este del país pero ya sin los gravísimos actos de violencia de los últimos días corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 26:43 acompañadas de una fuerte presencia policial estrictos controles unas novecientas personas han participado en la protesta del movimiento ultraderechista que Munich que se ha desarrollado sin incidentes los manifestantes se situaron a escasos metros del estadio de la ciudad donde a la misma hora se estaba celebrando una asamblea abierta a los vecinos con el primer ministro de Sajonia Mijail crisma la alcaldesa de la ciudad más de medio millar de personas ha acudido a la reunión que ha comenzado con un minuto de silencio por el fallecido cuya muerte ha provocado disturbios de la ultraderecha esta semana el hombre un ciudadano alemán de origen cubano fue acuchillado el pasado domingo presuntamente por dos emigrantes ya detenidos registró el primer minuto los sajón ha hecho un llamamiento a la confianza en el Estado de Derecho y se ha comprometido a hacer todo lo posible para que el crimen sea resuelto y espiado en el transcurso de las investigaciones se ha sabido que un funcionario judicial de Dresde ha admitido haber fotografiado la orden de captura contra uno de los dos supuestos autores del crimen ya haberla colgado en Internet el funcionario ya sí de suspendido de sus funciones de forma cautelar según ha anunciado el Ministerio de Justicia sajón

Voz 0027 27:47 aquí en España el Ministerio de Fomento ha firmado un acuerdo con Pro Activa Open Arms para que la ONG se sume a los barcos de Salvamento Marítimo en las tareas de rescate de inmigrantes en el Estrecho la ONG dice que si los flujos de inmigrantes cambian están dejando Olivia Si están viniendo al Estrecho ellos también tienen que adaptar su su colaboración pero hay políticos y ex los que en las últimas horas han cuestionado hasta qué punto es positivo ese pacto entre Fomento y proactiva Carolina Gómez

Voz 0127 28:14 el remolcador del Open Arms sabado la Mediterráneo central para rescatar migrantes en el mar de Alborán porque es ahí dicen donde ahora está la presión migratoria Oscar Camps

Voz 29 28:22 hubo un dos mil quince que la presión del flujo de datos Diana sobre Grecia estuvimos allí bien ha ido cambiando o no después al acuerdo con con que Europa con Turquía en el dos mil dieciséis ese ese flujo disminuyó

Voz 0127 28:39 ese acuerdo con Fomento genera algunas dudas empezando por el coordinador general del Estado en el Campo de Gibraltar José Medina que no considera que Salvamento Marítimo necesite más medios

Voz 29 28:47 no hace falta ningún servicio coordinado para la Salvamar en yo creo haber servicios Salvamar es suficiente y más que suficiente

Voz 0127 28:55 otra pregunta es qué ocurrirá en el canal de Sicilia donde quedará únicamente la nave de Médicos Sin Fronteras el catedrático de Filosofía del Derecho Javier de Lucas cree que en cierto modo Italia está consiguiendo lo que quería cuantas menos ONGs mejor desde Podemos se preguntan si hay un intento de privatización de un servicio esencialmente público como es socorrer a la gente

Voz 31 29:13 sustituir el trabajo de una empresa pública un servicio público por una prestación de un servicio a través de una ONG no es el camino correcto

Voz 0127 29:22 Fomento está buscando la fórmula jurídica para concretar el acuerdo que según dice forma parte de la política migratoria del Gobierno basada en la defensa de los derechos humanos y la seguridad de las tropas

Voz 0027 29:31 son las ocho y media las siete y media en Canarias la carta del ex embajador del Vaticano en Estados Unidos el arzobispo ganó en la que acusaba al Papa de tapar los delitos sexuales el arzobispo de Washington Mc Carrick esa carta la escribió un periodista italiano de ultraderecha es uno de los datos que vamos conociendo de esta nueva batalla en la guerra vaticana una guerra en la que el Papa Francisco B como el empiezan a situar enfrente grandes pesos de la Iglesia corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 30:05 las tensiones en el seno de la jerarquía eclesiástica son evidentes muchos sacerdotes especialmente los conservadores en Estados Unidos han manifestado apoyo al Papa sino al arzobispo denunciante e incluso ha intervenido Joseph Ratzinger el Papa emérito Benedicto XVI de poco han servido las palabras de Francisco para calmar

Voz 32 30:25 dar pistas tensiones alimento Delia autoridad eclesiástica

Voz 0946 30:29 el fracaso de las autoridades eclesiásticas ha reconocido Francisco no hacer frente de forma adecuada a estos crímenes repugnantes suscita indignación sufrimiento vergüenza en la comunidad católica yo mismo ha añadido comparto

Voz 32 30:44 los sentimientos Esteso con divido pues y sentido

Voz 0027 30:48 ahora se ha desvelado que la denuncia de vida

Voz 0946 30:50 bueno fue redactada por un conocido vaticanista periodista italiano de extrema derecha hace pocos años el propio pie ganó siendo embajador en Estados Unidos describió así la estima y admiración que sentía por el cardenal pederasta Su Eminencia el cardenal Mc Carrick dijo sonriendo le siempre

Voz 9 31:11 amado por todos

Voz 0946 31:15 Benedicto XVI a través de su secretaria personal ha indicado que las acusaciones de vida no son falsas no merecen ningún otro comentario

Voz 0027 31:23 con esta madrugada al Papa Se le ha abierto un nuevo frente los obispos de Australia han advertido de que a pesar de que se lo pide el Gobierno del país ellos no denunciaran ante la policía a los curas que reconozcan en confesión haber abusado de niños Danny De la Fuente

Voz 0456 31:36 el Gobierno de Australia creó una comisión hace cinco años para investigar los abusos sexuales cometidos contra menores entregaron sus conclusiones y recomendaciones a finales del año pasado ayer responde ahora la Conferencia de Obispos de Australia

Voz 0027 31:48 acepta casi todo quizás porque no está en su

Voz 0456 31:50 bueno como pedirle a la Santa Sede que considere voluntario el celibato se comprometen a no tapar los casos a no trasladar de centro horas acusados de abusos a no colocar la reputación de la Iglesia por encima de la seguridad de los niños pero hay un punto que no aceptan es el de denunciar los casos que les revelen en una confesión sería perjurio responde el presidente de la Conferencia Episcopal australianas pondría la excomunión automática tal y como reza el Código de Derecho Canónico a estos responden las víctimas en un comunicado pidiéndole a la Iglesia católica que entre los tiempos modernos por cierto que Camberra aprobó hace un par de meses una ley que obligará a partir de marzo del año que viene a los sacerdotes del territorio de la capital a romper ese secreto de confesión en casos de abusos a menores también se pone a se opone a ella la archidiócesis de Canberra que está en negociaciones antes de que la ley entre en vigor

Voz 33 32:40 hola este es su mensaje para Ci que seguro que estás pensando en las vacaciones este verano vayas donde vayas puedes conseguir carburante gratis ven a las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor del uno al treinta y uno de agosto porque sortea hemos mil premios al día en carburante mira tu tiquete compra con si has ganado además silo ajenas a través de Wyler la app de pago de Repsol el premio se duplica formativo

Voz 5 33:09 bueno siempre volver en Viajes el Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos destinos de Costas circuitos países lejanos y mucho vas a precios especiales pensión completa hay pago en tres meses además reservan hasta el quince de octubre te regalamos doce euros para tu próximo entrará en el sorteo de un crucero fluvial pide tu folleto de cruceros más sesenta años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés agencia acreditada para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años

Voz 0127 33:40 Ramón tiene nuestro mensaje para de

Voz 34 33:42 es un oyente del programa Ramón que me dejara dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagar te Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 35 33:56 pues si con el voto el Vianés del por igual si me lo paga vamos yo ahí lo dejo

Voz 9 34:00 a favor favores que son los sesenta millones de euros pueden devolver este viernes bote de sesenta y un millones en el euro ya once millones para dar y Tamada

Voz 33 34:10 este curso tienes tres por dos en todas las marcas textiles deportivo infantil como Adidas

Voz 9 34:15 quién calcetines Nike y Boomerang este año que apunta el baloncesto

Voz 36 34:21 no hace falta decidir Death porque tenemos todas las opciones la mejor financiación y hasta un diez por ciento de regalo para tus próximas compras Elige tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés

Voz 9 34:32 este año el souvenir premiado ha sido el abanico con puntilla estampado folclórico ella le traerá suerte si fuese verano de vacaciones me traen un souvenir bueno venir no me ha traído algo pero nosotros siempre hemos sido adecuada cangrejo con imán pero este año he visto el abanico de embutida estampados clérigo

Voz 2 34:52 este verano puedes comprar puedes comprar un décimo de lotería de Navidad

Voz 0027 35:09 hombre al menos veinticinco de la mañana ocho menos veinticinco en Canarias Javier Maroto vicesecretario de Organización del Partido Popular buenos días Pablo Casado sostiene que el PP no va a salir a las calles a quitar lazos amarillos para evitar la crispación cree que Ciudadanos está acrecentando la crispación

Voz 0893 35:28 qué tiene que hacer un líder político especialmente uno ese consideré el candidato a la Presidencia del Gobierno elevar las justo ahora mismo y si me permites contaré una anécdota del mi propia vivencia en el País Vasco

Voz 0027 35:42 yo como alcalde de Vitoria

Voz 0893 35:43 eh en Vitoria tuvimos pancartas a favor de los presos de ETA y otras y otras pancartas similares yo mismo estuve tentado como alcalde de ir personalmente a retirar esas pancartas claro lo iba a hacer rodeado de cámaras de televisión con escoltas y el mensaje no era que valientes el alcalde sino en mensajes los que crean como el alcalde deben hacer lo mismo lo que pensé entonces es que yo lo podía hacer sin riesgo pero sí otros simulaban y comportamiento podrían poner el suyo sus últimos hubo el vidas en riesgo y que el papel del alcalde no era ser el más valiente sacarse la mejor foto sino lo que hicimos tramitar ordenanzas decidir leyes reglamentos dar órdenes a la Policía Municipal loco renovarse con la Ertzaintza para que eso se retirase así fue y así se consiguió buenos ejemplos que yo viví en la política municipal en el País Vasco creo que también se puede aplicar a la política catalana y contestó a su pregunta llamada creo que un político te quieras al presidente de gobierno lo que tiene que conseguir en una situación como esta va a arbitrar las leyes en el Parlamento y conseguir que las divisiones políticas también las que afectan a los Mossos d'Esquadra sean eficaces para evitar primero que se pongan esos lazos y si realmente son las que están provocando altercados en la convivencia y en segundo lugar proteger esto lo digo bien alto a los que de forma voluntaria quieran quita pero ese es el papel que tiene que hacer un político la foto está muy bien la valentía está muy bien pero si el mensaje es hagan todos como yo es sencillamente se puede buscar una confrontación y el político de verdad el que quiere ser presidente de verdad lo que tiene que hacer es arbitrar las medidas las leyes los reglamentos las instrucciones a la policía para proteger a los que lo hacen a no sé quién que Tabor lazos para evitar que esas situaciones políticas se puedan llevar a cabo

Voz 0027 37:38 cree que Rivera se equivocado

Voz 0893 37:41 nosotros respetamos a las personas que hartas yo lo estoy no vivo en Cataluña hartas de la situación de provocación permanente recordemos que conocimos ayer el ayuntamiento de Vic emitiendo por megafonía unas y bueno una soflama más sobre ella se independentistas no olviden ustedes a todo el pueblo no esas provocaciones permanentes durante muchos años han alertado a mucha gente yo entiendo normal en algo y creo que es normal también canalizar ese hartazgo pero como representante del Partido Popular en a nivel nacional y por tanto también en Cataluña en nosotros creemos que hay que ser parte de la solución de este lo que nos corresponde de los que nos han pedido los ciudadanos a título particular uno puede desahogarse quitando un lazo porque además es es sin un acto de dignidad y de valentía que yo no niego por supuesto pero algo más Se espera que desde los gobiernos desde las leyes desde los acuerdos políticos podamos tomar cartas en el asunto y forzar a que los Mossos o la dirección de los Mossos actúe en consecuencia o un gobierno en la Generalitat que no lo haga lo diré sin buscar ningún resquemor en el pasado Ciudadanos ganó unas elecciones Hinault intentaron formar gobierno Si lo hubiese intentado o al menos conseguir la Mesa del Parlament de Catalunya hoy estaríamos en una situación diferente la gente vota para que arregle los problemas haciendo leyes y tomando decisiones políticas no para que te apuntes como uno más sin criticar la la el comportamiento como ciudadano más porque para hacer lo que un ciudadano más hace no se eligen presidentes de la Generalitat o presidentas al Gobierno los políticos estamos para hacer otras cosas se supone que apoyados en una mayoría social para actuar en lo que individualmente esa mayoría no podía hacer leyes instrucciones a los Mossos acuerdos polis

Voz 0027 39:29 quiero que escuchen lo que nos dijo Teodoro García Egea aquí en Hoy por hoy la semana pasada si alguien quiere quitar los Gica habría lazos amarillos con sus manos porque han cambiado de opinión señor Maroto

Voz 0893 39:44 no no nunca cambio opiniones al menos a mí no me lo parece insisto en lo que apuntaba hace unos segundos defendemos a las personas que de forma voluntaria lo quieran hacer creo que hay un hartazgo generalizado ver tu calle tu pueblo Gemma de plásticos amarillos realmente indígena a porque es la implementación de un pensamiento único parece que es eso o nada si no compartes esto hay que excluir y generar hartazgo pero insisto a la hora de buscar soluciones más allá de las posiciones personales de la apetencia que yo puedo compartir con mi secretario general o con otros líderes políticos ver ese lazo es decir este lazos significa que mi país España no es un país democrático que como dicen los independentistas es como Kazajistán donde aquí todos somos delincuentes Si hay buscamos la represión de los independentistas no pues esa situación no se simplemente con la retirada de lazos que sin duda aporta llenó los novios esto pero creo que los catalanes y el resto de españoles estamos pidiendo a quién quiere ser presidente del Gobierno a que además de esa fotografía que puede tener un valor y nadie lo niega se haga algo más que cuando llega el momento de demostrar la posibilidad algo más por ejemplo cuando se gana unas elecciones uno no se puede quedar en casa a dos hijos independentistas se ponen a uno de acuerdo esto ya lo dijimos en relación a la posición de unas Arrimadas pero también dijimos que siendo muy difícil se pueden buscar consensos y la prueba de que se podía tratar de hacer es la por la propia posición de lo de de Ana Pastor la presidenta al Congreso también aparecía difícil sacar esa mayoría pues se consiguió sin siquiera intentar no se conseguía y los pianos quiéreme eso políticos que después

Voz 0027 41:23 el gobiernen acuerden para poder

Voz 0893 41:26 los lo acabo y en el caso de Catalunya no solamente se puede acordar desde el Parlament de Cataluña se puede acordar bien que lo hemos demostrado desde el Congreso o desde el Senado es decir puede haber medidas legislativas que cambie las cosas en Catalunya como sea como se evidenció con la aplicación del ciento cincuenta y cinco y eso es lo que es el un político más allá de una todo hacía que pueda hacer en una fotografía que busca mucha gente y a otros no les guste tanto sino entrar en esa senda

Voz 0027 41:53 quiero preguntarle sobre otros asuntos pero ya por cerrar este asunto catalán usted se arrepiente de haber dicho este domingo que el presidente del Gobierno ampara a quiénes propician la violencia

Voz 0893 42:03 yo yo no me acuerdo de cuando estabilizarla

Voz 9 42:06 sí vamos a escuchar creemos desde el Partido Popular que Pedro Sánchez está viendo el mundo al

Voz 37 42:11 te ves porque ampara a aquellos que discuten la legalidad que propician violencia como la que ha sufrido esta mujer en Cataluña

Voz 0027 42:21 a usted cree que Pedro Sánchez ampara a quiénes propician la violencia

Voz 0893 42:25 el contexto esa frase que dije Se refería a que ampara aquellas conductas que no defienden a los que defienden la legalidad me estaba refiriendo al juez Llarena precisamente lo estaba poniendo en contexto en ese ámbito es decir como recuerden como recordarán ustedes y los oyentes de la cadena ser uno de los bandazos uno más de Santos es pues primero que decir no defendemos en absoluto al juez Llarena ya los días después todas las presiones en total al Partido Popular de un Banda Aceh dijo que ahora sí yo lo que dije y creo que es razona hable es que Sánchez no puede estar evitando defender a quienes han defendido la legalidad en este caso con un golpe de Estado en este caso al juez Llarena y sin embargo hacer mirar para otro lado en los comportamientos de lo que hoy son sus socios de la moción de censura pura Esquerra Republicana y el PDK que entre otras cosas ampararon aquella agresión diciendo que no tenía nada que ver con el proceso soberanista todo el mundo sabe yo creo que usted también que es agresión a esa mujer se produjo precisamente por retirar los recoger el plásticos amarillos que es el símbolo de de la de la copia la discordia en este momento en Cataluña eso es lo que dije en y contexto lo dije exactamente

Voz 0027 43:34 señor Marató el Partido Popular va a bloquear conciudadanos en la Mesa del Congreso la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no pueda vetar la senda de déficit lo van a bloquear en la en la mesa

Voz 0893 43:46 a mí no me gusta el término bloqueo por B esto yo creo que es mucho más pedagógico y explicar las posiciones legisle pregunta cuál va a ser la posición del Partido Popular yo la explico porque nosotros lo hemos sabido cuando estábamos en el Gobierno también se decía bloquean una en el iniciativa de Podemos decíamos no no no se bloquea

Voz 0027 44:05 se lo pregunto de otra manera van a recurrir a la ampliación de los plazos de enmiendas para para que la reforma no siga adelante

Voz 0893 44:14 mire lo tiene clarísimo para que la respuesta no que no quede sin vamos que se también clarísima nuestro planteamiento en materia presupuestaria de fiscal es bajar los impuestos bajarlos todos decir el IRPF todos los tramos también el puesto de de eh sucesiones el impuesto que afecta a los a los autónomos a las a las empresas todos los impuestos porque ahora toca y eso va en los genes el Partido Popular cuando Pablo caso ha dicho el PP vuelve si también vuelve para bajar los impuestos porque en la de los peores años la crisis no lo pudimos hacer incluso contar nuestro programa electoral y ahora se puede cuando tratamos de poner dificultades a la aprobación de los presupuestos porque estamos observando como todos los indicadores desde el ámbito económico están apuntando ya a a una desaceleración desaceleración de la economía esto para que todo el mundo comprenda significa va a decrecer la creación de empleo

Voz 38 45:12 a veces va a empezar

Voz 0893 45:15 a estropearse lo que había ido bien en la economía es como la verdad bicicleta tu de pueblos a pedalear Irla Si dejas de pedalear la bicicleta siga avanzando un poco pero si no peleas te caes de la bicicleta suele pasar en economía al Partido Socialista cada vez que de suceder al PP del Gobierno se monta en la bicicleta dejan de pedalear la economía todavía bien unos meses pero con el Partido Socialista la economía lo sabe todo el mundo no va bien en la creación de empleo tampoco indica concretar empezamos a observar ya

Voz 0027 45:45 dar el pedaleo de la bicicleta eche usted que van a tratar de poner dificultades a la aprobación del presupuesto eso se va a concretar en qué van a recurrir

Voz 39 45:55 a a a que esa

Voz 0027 45:58 formase se quede parada en la Mesa del Congreso

Voz 0893 46:01 mire si la pregunta es si nosotros vamos a poner dificultades a unos presupuestos que vienen con subida de impuestos y que anuncian subida del paro la respuesta es sí

Voz 29 46:10 las

Voz 0893 46:10 te vamos a disculpar esa aprobación pero no porque al PP no le gusta simplemente porque es malo para el conjunto de los españoles es malo para el conjunto de de la nación entonces lo que haremos es decir vamos a decir que nuestros presupuestos yo creo que es mucho más inteligente dice nos entenderá mucho mejor si explicamos por qué decimos que no va a esos presupuestos como humildemente intentó de forma muy rápido a explicar en su entrevista no a la subida de impuestos no a la subida del paro son dos facetas que vienen acompañadas siempre del Gobierno el Partido Socialista y que desgraciadamente ya han anunciado una por la vía de los hechos en los datos económicos que empiezan a ir mal y otra por la vía de las declaraciones de esa están poniendo de acuerdos los unos con los otros para empezar a subir impuestos y los quieren subir prácticamente todos a mi y a mi partido esa posición no nos gusta pero creo que además no debió gustar a una mayoría de españoles por eso lo defenderemos con contundencia sin ningún tipo de pelos en la lengua

Voz 0027 47:05 el señor Maroto la ministra de Trabajo Magdalena Valerio ha anunciado que que ha pedido a la abogacía el Estado que mire cómo se puede anular ese sindicato de trabajadoras sexuales que su propio Ministerio no impidió que se registrara ella ya ha reconocido que le produce que le metieron un gol que que va a intentar enmendar lo usted cree que debe prohibirse ese sindicato de trabajadoras sexuales que es como se llama