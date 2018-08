Hoy por Hoy (31/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias el Partido Popular asegura que un líder político que aspire a gobernar no puede ir a Cataluña quitar lazos amarillos por sí mismo lo ha dicho Javier Maroto aquí en Hoy por hoy hace unos minutos después de que Albert Rivera hiciera exactamente eso esta semana

Voz 1 00:25 creo que un político de quieras al presidente del Gobierno lo que tiene que conseguir en una situación como ésta es arbitrar las leyes en el Parlamento y conseguir que que las divisiones políticas también las que afectan a los Mossos d'Esquadra sean eficaces para evitar primero que se pongan esos lazos si realmente son las que están provocando altercados en la convivencia y el segundo lugar proteger y esto lo digo bien claro y bien alto a los que de forma voluntaria quieran quitar

Voz 0027 00:54 Quim Torra el presidente catalán acaba de contestar a Pedro Sánchez presidente del Gobierno Carolina

Voz 1510 01:00 sí que ayer advertía de las consecuencias devolver a la ilegalidad dice el presidente de la Generalitat Quim Torra que siempre les encontrara en la vía de la obediencia a los catalanes Radio Barcelona Frederic Vinçent bon día

Voz 0706 01:11 impondría el presidente ha publicado un tuit vinculado a la noticia de estas declaraciones del presidente Sánchez en las que como decías le advertía de las consecuencias de volver a la desobediencia querido presidente dice Torra creía haber entendido que a un problema político íbamos a buscarle una solución política por nuestra parte añade siempre Nos encontrarás en la vía de la obediencia al pueblo de Cataluña al diálogo a la convivencia y la no violencia

Voz 1510 01:34 los vamos a Viena donde los ministros de Exteriores retoman su reunión hoy se trata de saber si la Unión puede fijar una posición unánime para apoyar una solución negociada entre Kosovo y Serbia un tema conflictivo para España especialmente ahora con la cuestión catalana corresponsal comunitaria Griselda Pastor bon día

Voz 0738 01:49 hola muy bon día exactamente si son cinco los países de la Unión que no han reconocido todavía Kosovo pero con la crisis catalana pendiente es el debate de hoy especialmente difícil para Josep Borrell que intenta quitar hierro a esta situación

Voz 0738 02:21 bueno pues Borrell le quita hierro y el resto espera que España no bloquee la posibilidad que la Unión Europea pueda jugar un papel importante en ese intento de solución en SER con Kosovo

Voz 1291 02:32 a la espera de una reunión que se celebrará en Bruselas

Voz 0738 02:35 somo día siete

Voz 1510 02:38 la administración Trump acusa a Harvard de discriminación racial departamento de Justicia cuestiona la política de discriminación positiva de la universidad ir respalda la demanda de un grupo de estudiantes asiáticos que demandó a la institución por favorecer supuestamente a negros latinos en los procesos de admisión corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días buenos días y el Departamento de Justicia ha dicho en un comunicado que el elemento racial para la admisión de estudiantes en Harvard es un rito yo vago engañoso subjetivo que fomenta la discriminación el departamento que dirige el fiscal Jeff Sessions respalda así la demanda que un grupo de estudiantes asiáticos presentó en dos mil catorce cuando la prestigiosa universidad les negó la admisión para favorecer a negros ya latinos la Universidad defiende su proceso de discriminación positiva considerado una victoria de la lucha por los derechos civiles alegando que además de la etnia Se valora la situación socioeconómica de los estudiantes y otras cualificaciones como por ejemplo las

Voz 1291 03:44 aborde los blancos el caso Se va a resolver

Voz 1510 03:46 en un tribunal federal en Boston a partir de octubre de momento casi una veintena de universidades apoya a Harvard que lleva cuarenta y cinco años aplicando este criterio de admisión

Voz 0027 03:57 y al Gobierno de Marruecos y acaba de declarar un problema político y humanitario grave

Voz 4 04:06 posiblemente recuerden las protestas en el Rif

Voz 0027 04:08 estarán en los mil dieciséis Alhucemas con un vendedor pescado murió triturado dentro de un camión de la basura intentando recuperar su mercancía para vender porque se la había requisado la policía aquello catalizar unas protestas sociales económicas masivas protestas que terminaron con la detención de medio centenar de personas entre ellas el líder de aquel movimiento Nasser Safi que a los meses fue condenado a veinte años de cárcel bueno pues estas Safi que tiene un predicamento social enorme se acaba de poner en huelga de hambre y asegura que la va a mantener hasta la muerte corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 5 04:39 el líder del movimiento popular del Rif Nasser Safi Le ha declarado su madre telefónicamente que ha comenzado una huelga de hambre por haber sido terriblemente torturado física y psíquicamente sentirse

Voz 3 04:49 enviado a Marruecos su padre leyó la carta que escribió su hijo en un vídeo difundido en las redes y los medios que pido mi madre que me perdone y no impida la huelga y que habrá de trasladar mi cadáver al río en caso de morir aunque a muy por la que luchado Hypo la que entraba en la cárcel por ella fui torturado por su historia quiso buena gente un crimen además asegura que en el año y tres meses de la cárcel de Casa Blanca está en una celda aislado algo que Amnistía Internacional denunció por ir en contra de los derechos del detenido

Voz 5 05:25 Nasser está cumpliendo veinte años de cárcel la condena más alta para los activistas de Irak

Voz 0027 07:52 Ariel Sharon muy buenos días encantado de compartir esta esta mañana de viernes con vosotros tres fueron

Voz 9 07:58 quiero saber cómo interpretar

Voz 0027 08:00 la advertencia que lanzó anoche Pedro Sánchez a quinientos Torres advertencia este Colombia Il ya sabe cuál es el camino al que conduce volver a la unilateralidad la quiebra el desacato Ésas fueron las pero de las palabras del presidente Sánchez no menciono pero es evidente que estaba hablando de de una hipotética vuelta al artículo ciento cincuenta y cinco quiero conocer vuestra opinión sobre esas palabras pero también sobre la respuesta que le acaba de dar Quim Torra que ha dicho que a él siempre el encontrarán en la vía de de la obediencia a los catalanes bueno la obediencia debida Don gobernante principalmente a las leyes que regulan la convivencia de su pueblo y además obediencia a los catalanes efectivamente pero obediencia todos los catalanes y no sólo al cuarenta y siete y medio por ciento que voto independentista en las últimas autonómicas Gabriel

Voz 10 08:47 bueno de momento obediencia de momento obediencia a los catalanes que votan no según parece porque todo este problema me imagino que luego hablaremos de de Rivera de lo que ha dicho Javier Maroto no criticaremos a Rivera porque yo creo que se le ha ido la mano pero vamos yo creo que el centro de la polémica es que el presidente de la Generalitat se sigue comportando como presidente de parte de la parte de los catalanes que votaron que vienen votando independencia desde dos mil catorce y no como persona gente de todos los catalanes e como presidente que tiene que gestionar una comunidad con siete millones de personas y darles unos servicios aceptables no meterse Bates que además han llevado a su pueblo a una situación de confrontación que esperemos que no vaya más en cuanto a las palabras de Pedro Sánchez pues a las palabras de Pedro Sánchez yo creo que es una especie de asunción de la realidad él llegó a La Moncloa

Voz 0027 09:39 la llegada a la Moncloa con una decisión que es

Voz 10 09:41 ha de primar el diálogo por encima de echar más leña al fuego pero claro esto de dos no pelean sino no quiera pero es que Haití tiene uno enfrente que se llama Quim Torra y un mentor

Voz 1667 09:53 está en Bruselas que se llama Carles Puigdemont que que parece que

Voz 10 09:56 quieren pelea en ese momento el presidente del Gobierno tiene que ejercer como presidente de Gobierno todos los españoles y por eso la advertencia en la que no menciona expresamente el artículo ciento cincuenta y cinco pero se le entendió todo no

Voz 1321 10:08 Lucía bueno yo creo que que el presidente Pedro Sánchez ayer fue bastante claro no bastante explícito no citó por su nombre ciento cincuenta y cinco pero prácticamente es lo es lo único que le faltó hombre yo creo que la la respuesta de Pedro Sánchez desde desde tan lejos a a una pregunta que se hizo referida a una crónica que que publicaron ayer los compañeros de la vanguardia que era una crónica francamente muy alarmante y muy preocupante

Voz 0027 10:43 era una decía que el martes que viene perdona denunciaba decía que el martes que viene Quim Torra va a pronunciar un discurso un discurso por cierto ha compartido ya con Puigdemont con los políticos presos entre ellos Juan Junquera se les ha dado ya una copia para que para que lo lean ir por quiénes han tenido noticia exactamente de qué dice ese discurso de los compañeros de la vanguardia aseguran haber tenido noticia de ello

Voz 1291 11:04 en un discurso rupturista totalmente es un discurso

Voz 1321 11:07 qué di que que lo que lo que adelanta es que van a los que insistan en la vía unilateral sino que va a volver a desafiar la legalidad incluso se hablaba en la crónica de la posibilidad de abrir las

Voz 3 11:23 las a los a los

Voz 1321 11:26 políticos que están en prisión preventiva en fin sea era era realmente era muy alarmante muy alarmante muy preocupante para todo el mundo yo creo que el presidente Sánchez lo que ha querido es intentar que eso no

Voz 1291 11:38 veda e intentar que eso no suceda y que el discurso

Voz 1321 11:40 el día cuatro pues no va ya por los derroteros que que que se anunciaba ayer bueno yo es que creo que el presidente Torra Gabino no es que gobierne para lo unos catalanes y no es que

Voz 1291 11:51 presidente no gobierna el presentador ha cerrado el pensamiento el presentador secuestrada la democracia

Voz 10 11:57 darnos un político una activista si cree que luego entramos en ese

Voz 1291 11:59 esa no pero no gobierna es decir el Gobierno de la Generalitat de Cataluña no

Voz 1321 12:03 nada sencillamente efectivamente se dedica al activismo hice dedica la define sobre todo en fin yo creo que hay una me imagino que habrá una decepción en ese mundo que está muy dividido en el mundo no porque los que apostaban porque Quim Torra iba a distanciarse del señor pues de Mon iba iba a ser el mismo presidente iba a ser sí mismo voy a actuar como tal pues realmente no lo está haciendo ahora me me inquieta una cosa una cosa que se dice en las crónicas lo sobre sobre los planes del Gobierno de del Gobierno de Sánchez no que es ése dice confía en que ERC frene a Puigdemont es que esto yo ya lo he oído muchas veces el gobierno del Partido Popular del Gobierno de Rajoy la vicepresidenta del Gobierno la Operación Cataluña la operación diálogo esto ya lo he oído esto no ha sucedido es decir ERC no ha parado nada permitió que señero pues Yamón no convocar elecciones le llamó traidor cuando aquella cuando la declaración de independencia e hizo todo eso entonces yo no sé me me me he levantado muy pesimista sobre esto

Voz 1291 13:21 que no lo que pasa que sí que es verdad que

Voz 11 13:24 Esquerra ultimamente Esquerra Republicana en Cataluña está haciendo declaraciones en las que oficialmente ya no solamente por parte de alguno de sus miembros no sino que oficialmente está diciendo que que presupuestos objetivos la República de independencia pero que todavía no es el momento que todavía no no existe da mayoría social suficiente como para que eso se pueda dar pues son incoherentes tanto

Voz 1291 13:43 la acción política otra cosa es que sean

Voz 11 13:46 lo que sí que están dando ya o que están empezando a dejar de forma clara patentes esas diferencias que REC que hay que recordar que es lo que están en la base de lo que está en el origen de que el Parlament lleve cerrado ya tantos mes

Voz 1291 13:57 es un escándalo y una velada claro es un están

Voz 11 14:00 lo irá respuesta hay que buscarlo yo creo que en eso en que se sabe que esa mayoría independentista está rota o por lo menos muy fracturada no es robota eh pero lo menos muy fracturada y que por lo tanto no lo permitiría

Voz 1291 14:10 a gobernar cómodamente al a la a la actual Generalitat

Voz 11 14:14 no es sólo que se ACS es cerrarlo fijaros yo creo que las dos las dos cosas que estamos comentando tanto ese supuesto discurso de Torra no que según cuenta La Vanguardia podemos escuchar el martes las declaraciones de Sánchez de ayer son son dos muy buenos símbolos todos muy bueno los gestos de por dónde puede que vaya a ir otoño es decir yo creo que Sánchez se mantienen esa posición que ha tenido desde que es presidente de Gobierno diciendo en aquellas cuestiones que tengan consecuencias de carácter jurídico no vamos a pasar ni media pero en aquellas declaraciones de ámbito político gestos de ámbito político mano tendida quede básicamente lo que vino a decir ayer no hay dijo ya le dijo a Torra usted ya sabe dónde están los límites ya saben que si hay algo que tiene consecuencias jurídicas actuaremos y mientras tanto políticamente seguiremos hablando bueno de out Torra yo creo que es consciente por un lado de lo que estábamos hablando de esa división del independentismo por el otro lado de que se le viene encima un momento unos meses muy dedicados dónde puede tener problemas aparte de que Parlamento siga cerrando cerrado para aprobar el presupuesto e incluso se empieza habla en algunos círculos de adelanto electoral ante esas circunstancias qué es lo que ha

Voz 1291 15:21 bien estirar la cuerda

Voz 11 15:23 yo creo que vamos a ver en el próximo otoño además de todos los debates sobre el tema catalán en los que ya desgraciadamente verdad empezamos un poco cansados a parte de eso vamos a ver si G diferente o un eje que empezaba avería este verano que es el de aquellos que están estirando la cuerda pulula hoy por el otro por cierto de aquellos que están planteando que bueno que de alguna forma o de otra eso tiene que empezar a tener soluciones

Voz 10 15:46 pero pero fíjate Cristina yo soy yo estoy un poco más en la línea de Lucía su muy escéptico de que Esquerra Republicana en estos momentos históricos sí ha sido un partido hegemónico en Catalunya hace no tanto tiempo tenga capacidad de actuación y margen de actuación por un lado porque tiene a sus principales líderes hablen Yunquera otros en la cárcel y por otro porque no es un ser creo que Carles Puigdemont desde Bruselas y Torra desde Barcelona están intentando movilizar a hacer una especie de movimiento nacional en torno a eso que se llama la querida que Fago cite todo lo que son las energías de su independentismo yo no creo que en el independentismo ayer la capacidad crítica suficiente para sobreponerse a situaciones como la que estamos viendo ahora mismo

Voz 1667 16:26 en el ayuntamiento de Vic donde desde el propio Consejo

Voz 10 16:30 se está haciendo por la megafonía llamamientos

Voz 1667 16:32 la independencia de Cataluña en un acto claramente legal que quiero decir con esto que es muy complicado a mí me parece muy complicado que alguien que intente poner un discurso racional a la racionalidad vaya triunfando en cuanto al presidente Sánchez yo tengo la sensación de que el presidente Sánchez se ha dado cuenta perfectamente de que está ante una

Voz 10 16:50 he visto yo decía antes al hacia la distinción entre activista político e el problema es que Sánchez se creyó dirigirse cuando llegaba a la Moncloa a un político recién llegado como él como era Quim Torra pero el por más que Torra como su antecesor puso activistas son gente que no trabaja para gestionar la realidad y mejora la vida de sus ciudadanos trabajan para la historia o para lo que ellos creen que es la historia para ellos no hay nada más importante que es aparecer en los libros Historia dentro de uno dos tres o veinte años como lo son las personas que facilitaron la independencia Cataluña eso crea un problema enorme a todos cuantos a lo relacionan con este tipo de personas por qué pues porque gestionan parámetros absolutamente diferentes a la realidad

Voz 11 17:29 sí lo que pasa es que estando de acuerdo con la base de lo que estás planteando también desde el punto de vista de Esquerra que comentabas antes no hay que recuerda que las elecciones de diciembre finalmente Esquerra no fue un partido que saliera beneficiado por la política que había tenido anteriormente cuando todas las encuestas decían lo contrario es decir yo creo que sí ponemos en la cabeza de cualquier dirigente de Esquerra Republicana tenemos que estar pensando que necesitamos una estrategia un poco diferente de hecho se empezaron a ver también ya han poquito antes de empezar este verano bueno básicamente desde desde las elecciones de diciembre gestos guiños de acercamiento a al ámbito de poder no de ámbito de en común pueden que podían empezar a señalar algún tipo de transversalidad que yo creo que es la única manera que tienen todo esto de poder solucionarse algún día no sé cuando no en ese sentido yo creo que ahí sí que fue suya es importante es que unos y otros van a aprovechar también y sobre todo insisto porque puede que calendario electoral sea mucho más rápido de lo que de lo que en principio eso podía prever y que por lo tanto podamos estar empezando a vivir también de Toño una campaña electoral ya clarísima no encima de la mesa

Voz 0027 22:23 decía Pablo Casado ayer a la calle yo no voy a ir a quitar lazos porque quiero evitar la crispación buscaba Javier Maroto esta mañana aquí en Hoy por hoy que en el PP consideran ahora porque tengo García dijo la semana pasada una cosa distinta en el PP consideran ahora que una persona que aspira gobernar no tiene que salir a la calle a quitar lazos sino que lo que tiene que hacer es evitar o intentar bajar ese nivel de crispación desde las instituciones tomar las medidas necesarias para para que no suceda eso que ellos consideran un ataque a la pluralidad política que es el el poner lazos amarillos Lucía aquí atribuye esta decisión de Pablo Casado

Voz 1321 22:59 pues me imagino que es una decisión meditada no por la dirección del Partido Popular ante lo que es efectivamente una una noticia de de mucho alcance político no que es que el presidente de un partido que aspira a gobernar España pues ese plantee en la calle a quitar un unos lazos solo o lo que sea no me parece que es muy es muy relevante la decisión de Pablo Casado porque en eso durante los últimos meses son las últimas semanas habíamos asistido desde su elección como presidente del Partido Popular habíamos asistido a una cierta competición y a propósito del tema de de la la crisis catalana una competición no sé cómo calificarlo no de de dureza de tensión dialéctica de tensión retórica de de de soflamas y entre Albert Rivera y Pablo Casado a propósito de Catalunya eh es verdad que el Partido Popular es muy consciente de que su herida la herida que que en fin que se ha puesto de manifiesto en en el congreso del Partido Popular en La Victoria de Pablo Casado y la derrota de Soraya Sáenz de Santamaría su herida es se debe en gran parte al tema de Cataluña a la gestión de Cataluña que el gobierno del Partido Popular hizo que que que suscitó muchísimas críticas internas y externas pero bueno sobre todo internas entonces yo creo que ahí pues es verdad que Pablo Casado en un primer momento lo que está intentando es transmitir bueno yo en el tema de Cataluña soy tan consistente de fino tanto a España define tanto la unidad de España soy que como Albert Rivera pero yo creo que a que Albert Rivera está esta competición me parece que le ha llevado a a cometer un error no que es en mi opinión y pues dedicarse al activismo siendo presidente un partido yo creo que Pablo Casado en ese sentido me parece que acierta que acierta más yo creo que ciudadanos que es la primera fuerza política del Parlamento debería dedicar todos sus esfuerzos incluso salir a la calle no a quitar lazos sino a exigir que se abra el Parlamento exigirlo por todos los medios legales posibles pero incluso a manifestarse en la calle Virgen

Voz 1291 25:29 lo que se abra el Parlamento porque eso eso sí que es una vergüenza democrática que el que el Parlament de Catalunya esté cerrado cinco meses que la suerte para saber si lo abrió

Voz 10 25:37 da la sensación Lucía de que Rivera no ha podido sustraerse a la tentación que yo creo que es muy grande su caso de bonos reaparecer en el curso político con con una actitud es una actuación de gran contundencia como es la famosa retirada de lazos no pero como decías efectivamente un alguien que aspira decía Maroto y las más o menos de argumentado tú alguien que aspira a llegar a la Moncloa no puede ejercer de activista de ese activismo que le criticamos Akin Torra no les podemos dar patente de corso a por más que sea Albert Rivera hay por más que esté defendiendo una causa que yo creo que es justa como la de intentar que la parte de los catalanes que no se sienten identificados con un presidente que que les ningunea poso intente salir a la calle sea yo puedo entender que un ciudadano normal intente quitar un lazo bueno lo puede entender aunque tengo causa honda preocupación el la el nivel de crispación al que se está llegando en esa comunidad ahora que alguien que es líder del cuarto partido político en este caso Alves Rivera se ponga al frente no al hecho de quitar lazos me causa una preocupación evidente y creo que Pablo Casado acierta evidentemente haciendo lo que hace es decir no haciendo nada Cristina

Voz 11 26:41 además es que yo creo que hay ciudadanos en está demostrando de buena manera su debilidad no su enorme debilidad hay que recuerda una cosa que crecía también señalaba también Maroto en la entrevista que estamos hablando del partido más votado en Catalunya en las últimas elecciones en diciembre Kenny sic quiera intentó formar gobierno ni siquiera hizo un gesto para decir voy a ver si consigo alguna mayoría para formar gobierno aunque era prácticamente imposible pero bueno por lo menos intentarlo no o ni siquiera optó a presidir la mesa entonces ante esa de esas contradicciones ahora los vemos en la calle retirando lazos amarillos de alguna forma pues bueno pues con toda con todo esto en lo que estamos comentando de por un lado exacerbar las tensiones tremendas que están viviendo los últimos tiempos en Cataluña y por otro lado también haciendo gala yo creo que de una irresponsabilidad tremenda que hace ver que no acaban de entender cuál es su responsabilidad como dirigentes políticos que sería más cercana a lo que estaba comentando entre otras cosas por parte del Partido Popular yo creo que esto es una yo creo que esto es una una decisión acertada por dos cosas se desde un punto de vista estratégico pero porque parece que da a entender que esa competencia por qué ver quién dio una postura más radical opina que tiene una postura más contundente esa competencia tienen límites lo cual ya está bien porque llega un momento que decías dónde vamos a llegar no por lo tanto ya está bien que tenga límites y en segundo lugar porque si os fijáis hay otra derivada y es que de alguna forma casado ahí está siendo como el hombre de partido como el hombre se dio como el hombre institucional como alguien que aspira a presidir un gobierno ya está dejando ciudadanos del lado yo estaba esperando que utilizaba la palabra populismo he oído pero creo que la falta o poco no es decir del lado de los que no saben hacer política institucional iban a la calle a retirar lazos entonces en ese sentido yo gays están marcando unas reglas de juego que pueden cambiar un poco el panorama

Voz 0027 28:28 son las nueve veintiocho de la mañana las ocho y veintiocho en Canarias Miriam barrios buenos días

Voz 26 28:34 hola buenas y presidenta de la Asociación de las

Voz 0027 28:36 que les hemos contado esta mañana que Gobierno comunidades autónomas sindicatos patronal han llegado a un acuerdo para que las mutuas tengan que reconocer como enfermedades profesionales algunas de las dolencias que sufren las camareras de piso y las mujeres que limpian las habitaciones de los hoteles por el hecho de trabajar haciendo ese trabajo y hablamos de patologías como el codo de de tenista labor Cities el síndrome del túnel piano entiendo que para ustedes esta noticia es muy importante

Voz 26 29:04 por supuesto esto es una noticia muy importante y no es casual o fruto de la reunión que hemos mantenido tanto con el presidente Mariano Rajoy como con el gobierno de Canarias y el órganos que estudia las enfermedades profesionales de de los puestos de trabajo para que esto sea una realidad hoy hay que tener en cuenta que hace dos años y medio estrés cuando nosotros nacimos en todo el mundo decía que lo que estábamos denunciando era mentira porque no había denunciado todos los años después tres años después tenemos ha demostrado a todos no nosotros lo que decimos a sino que fue una sala la que nosotros queremos

Voz 0027 29:47 señora Myriam barras está en mitad de un vendaval hoy muy muchísimo puntos mediador se preocupe y hasta ahora cuando ustedes iban a la mutua con una enfermedad hace basada en su actividad laboral que les decía

Voz 26 30:04 pues cuando vas a la mutua con un ante una enfermera pues como puede ser el co el tenista por ejemplo que yo lo padezco hace dos años es lo que te has genes que te mandan un par de vacías y te mandan directamente a la seguridad social entonces qué es lo que pasa que una enfermedad que ha producido en un empresario por una carga de trabajo excesiva por un excesivo movimiento repetitivo o lo que sea lo acabamos pagando todos los ciudadanos cuando tiene que estar responsable de esa enfermedad pues obviamente son las mutuas como como va a pasar con este decreto de ley que se aprobará ha de obligado cumplimiento inmediato

Voz 0027 30:44 en Miriam Barros presidenta de las que Elise gracias y enhorabuena

Voz 26 30:48 gracias a vosotros un saludo

Voz 0027 30:50 el triunfo de la constancia en la reivindicación laboral porque las que les llevaban años pidiendo en concentraciones de diez de quince de veinte personas en las puertas en los hoteles de la sede del Ministerio Cristina

Voz 11 31:01 efectivamente la verdad es que tampoco de sonrojo pensar que han tenido que pasar tantos años de reivindicaciones y desde luego es es motivo de alegría pero a mí me sigue me sigue preocupando muchísimo que un sector como tan importante en España como es el sector del turismo albergan todavía realidades laborales tan tremendas como estas no donde tienen que pasar años para que se reconozcan enfermedades profesionales como las que estamos viendo cuando todavía escuchamos reivindicaciones como hemos estado escuchando por parte de las de otros sectores de sueldos realmente miserables o de condiciones laborales carroza en cualquier cosa no es cualquier cosa menos digna marfil

Voz 1291 31:36 por falso tanto en si España

Voz 11 31:38 quiere ser un país con un turismo competitivo y con un turismo de calidad que siga aportando riqueza una de las primeras cosas que tienen que preocuparse es que todo el personal asociado y por supuesto las que Lis son una una parte importante todo el personal asociándose a ese sector tenga en las condiciones laborales la formación ámbitos de exigencia hay de de excelencia mejor dicho lo más altos posibles no y por supuesto felicitar a las que this que demuestran que que bueno que la constancia de la reivindicación finalmente tiene esos frutos

Voz 1667 32:10 sí él es que en el en el nivel de precarización al que ha llegado a la economía y que no afecta sólo a este colectivo de las que es de las empleadas de hotel también a otros como los de deliberó la gente está que surte comida por las las casas etcétera En el caso estas mujeres es muy sangrante porque claro esta gente hace hace camas vamos es decir hacia habitaciones hospital por dos y tres euros es decir

Voz 10 32:31 es una una cantidad dice trabajan a destajo moderno vamos a decir si es él destajo que que que que se intentó eliminar con la regulación en los años setenta y ochenta que ha vuelto a disfrazado de una especie de vamos a decir así modernidad en el caso de ellas pero sí en el caso de otros otros sectores de unas felices de modernidad con esto de la economía colaborativa a la cual hay que poner un cierto coto porque si no vamos a a una especie de esclavismo del siglo XXI

Voz 0027 32:58 el pero es que tenemos un notición Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 33:02 hola muy buenos días el presidente de la Comisión Europea

Voz 0027 33:04 sea acaba de anunciar que se suprime el cambio de hora en Europa

Voz 1291 33:09 se ha terminado si escándalo llorar yo

Voz 21 33:12 si no d'Octubre creo no habrá que mover ya

Voz 0027 33:15 es agujas del reloj las dos las dos la una se ha acabado

Voz 0738 33:20 a cabo desde el año dos mil peleando por el tema del del año dos mil cogiendo la rutina

Voz 1291 33:25 sí ha terminado a todo el mundo tranquilo

Voz 0738 33:28 seguimos parece en horario de verano permanente buena noticia hay que decir que el anuncio de esta noticia importante la realizado el presidente de la Comisión en entrevista con la televisión alemana no se os escapará que alemanes eran la mayoría de los cuatro millones y medio de ciudadanos que este verano participaron en la encuesta que abrió la Comisión nocivos escapara que Alemania es el país en el que este momento los euro escépticos más problemas están creando ya ellos se quiere dirigir la Comisión en un intento de demostrar que escucha al ciudadano Ike finalmente desde el año dos mil años está hoy esta pelea dura pero finalmente finalmente han decidido que hay un problema que se puede arreglar que es un tema que merece la pena corregir es una rectificación importante porque sabéis que la feria ha sido muy larga se han hecho informes en el dos mil siete por ejemplo negando que los problemas que existían fueran el recientemente relevantes como para modificar nada el Parlamento este este año reclamó la Comisión ya finalmente que por favor volver a replantearse el tema la Comisión la base lo que hoy se anuncia hay un quieres una Recopa en dación hay que decirlo la envía a los gobiernos a ellos les corresponde aprobar una ley por la que se anule esa ley anterior que es del año dos mil y al Parlamento ratificarla suponemos que eso se va a hacer de manera muy

Voz 0027 34:52 no se da por supuesto Griselda que en el momento en el que la Comisión Europea toma esta decisión todos los gobiernos Habana acatar

Voz 0738 34:59 se da por supuesto que la mayoría de gobiernos van a decir que si en fin será por supuesto que el tema tales parece a todos los suficientemente relevante como para poder demostrar que la Unión no es esa institución fría que que parecen sentir los ciudadanos sino un sistema capaz de escuchar y reaccionar esa es la prueba y el el ejemplo que se quiere que se quiere aplicar en este caso algo muy importante para todos vamos a ver qué pasa nivel de consejo pero la decisión es clara ahí no tendría a priori porque haber mucho problema aunque eso sí bueno sabéis que hay horario de invierno

Voz 21 35:35 horario de verano la la la la la

Voz 0738 35:38 opción que se abre es mantener de forma permanente el erario de verano

Voz 0027 35:42 he

Voz 0738 35:43 eh vamos a verse a todos los países les parece estará mejor la mejor fórmula no o hay aquí una pelea que se pueda abrir por saber si queremos estar

Voz 21 35:51 no vamos a ver vamos a ver qué pasa en el paro

Voz 0027 35:59 bueno estaba por eso todos estos pasos que que me dices que tiene que dar la Comisión tiene que mandar esto los gobiernos los gobiernos tienen que dar su visto bueno el Parlamento Europeo lo lo tiene que aprobar esto daría tiempo a que sucediera antes del cambio del último fin de semana de octubre

Voz 0738 36:12 sí yo creo que yo creo que sí que es que es posible que se haga de manera de manera muy urgente porque si hay consenso eso se habla de puntos a allí en todas las reuniones de todos los gobiernos y el Consejo de la Unión Europea no estará muy distintas

Voz 1291 36:25 a su Burgo esté diecinueve

Voz 0738 36:27 nueve de septiembre y este vente es tan fácil como que los gobiernos y digan que hay constaten que hay consenso y pidan a sus representantes en Bruselas que tomen una decisión legislativa porque eso es una ley que hay que aprobar una decisión legislativa rápida en una en una reunión de representantes permanentes para que el Parlamento pueda pueda ratificarla en en en la sesión de hoy

Voz 0027 36:49 tú pues esta es la noticia Griselda gracias

Voz 0738 36:52 a vosotros esta noticia la Comisión Europea

Voz 0027 36:54 decide acaba a acabar con el cambio de hora ya en el último fin de semana de octubre último de marzo tendremos que

Voz 9 37:01 decir eso de la una es las dos las tres a las tres pero pero eso

Voz 10 37:06 ya verás como trae su polémicas aparte que en este país somos expertos en que que propone fulanito que me pongo porque en España en concreto

Voz 9 37:14 en el el llamado horario de verano si se mantiene

Voz 10 37:18 quita el cambio horario anochecer a las ocho y media y eso en la costa sobre toda la costa mediterránea que vive mucho del turismo eso va a generar también su subir sus reivindicaciones sino al tiempo habrá para verlo ya verás

Voz 11 37:32 el principal argumento que se supone que da que cambio horario en esa ayuda a ahorrar energía

Voz 27 37:36 los historia cuatro mostrar ya que que no es así

Voz 11 37:38 donde estudios estaba en Twitter repasando el artículo interesantísima dar en Cuenca que sacó hace un tiempo donde con datos concretos e demostraba que efectivamente no no hay manera de es tan tan tan insignificante el ahorro de energía que no justifica todo el destrozo que que suponía no pero fijaros que curiosa decisión por dos cosas primero es una decisión que se toma a nivel de la Unión Europea que no se puede tomó Art por cada Estado por su cuenta por todo lo integrados que están ya los mercados no tanto a nivel de producción como a nivel de mercancías etc etc II se hace tras una consulta que es verdad que no es vinculante pero bueno es la consulta

Voz 27 38:11 en el que participa el noventa millones y medio de estos son alemanes hoy sí sí que es un poquito más incluso que el ochenta por ciento que que son de esta lo cual también por cierto es muy simbólico y muy significativo en un ochenta por ciento de quienes participaron voto a favor vente y el ochenta por ciento votó a favor

Voz 11 38:28 esto por lo tanto fijados qué cantidad le y de símbolos y cantidad de de de gestos no que se están dando en esta decisión que parece que una cuestión casi técnica pero que debajo de todo esto hay mucha política de ahí la decisión de hacer una consulta hay que efectivamente bajaba un la inmensa mayoría de los que votan son ciudadanos y ciudadanas ademanes es que la decisión se toma a nivel europeo es decir todo un conjunto de

Voz 27 38:51 bueno pues de símbolos muy muy sintomáticos de lo que está pasando últimamente por aquí

Voz 1291 38:54 te veo escéptica ante esta noticia no no no es que me estoy recuperando

Voz 28 39:00 de cara

Voz 1291 39:01 largo de la noticia de hora noticia que esta desarrolla no es que a mí me parece que el cambio de hora era una de las cosas más impopulares que existía yo no conozco a nadie a nadie que me haya dicho nunca que está a favor del cambio de hora claro y además está muy estudiado yo yo misma pero está muy estudiado el efecto que producía el cambio de hora a decir yo tardaba tres días en recuperarme bien los niños y las personas mayores producía un efecto brutal bueno bien que era un que es el que les que está distaba mucho el cuerpo se le pega Fepemta

Voz 27 39:38 este fin de semana digo no

Voz 0027 39:40 a nadie en favor del cambio debe entonces sabes

Voz 1291 39:43 aunque que es una noticia trascendente para la vida de las personas

Voz 0027 39:46 es quién estaba a favor del cambio de la persona a la que le tocaba hacer boletines informativos de la cadena ser esa noche

Voz 1291 39:51 bueno pero claro me refiero que es es una noticia de mucha trascendencia ya lo creo primero

Voz 1321 40:00 porque porque efectivamente que que la Comisión Europea se preocupe de los problemas de las personas teniendo en cuenta los antecedentes de la última crisis que hemos vivido Iker p el principal sido la acusación que se le hace a mi juicio correcta ya los gobiernos es que rescatar bancos pero no rescataron a las personas por tanto que se preocupe de la gente en fin me parece bien me parece raro que en España haya participado poca gente

Voz 1291 40:26 en esa consulta a lo mejor es que no se han enterado

Voz 1321 40:29 los mecanismos de consulta de la yo

Voz 10 40:33 lo lo que decís estoy de acuerdo lo que decís que es más yo creo que el cambio de órganos afectados a todos de una forma tremenda ahora que habrá en España su polémica seguro porque nosotros somos un país que vive en la calle espera espera déjeme de mira somos un bloque de la calle nuestra economía está muy relacionada con eso que es el turismo en el que los obligar a levantarnos antes porque amanecerá antes anochecer antes la gente antes de la playa Se retirará antes a su casa lo cual es muy sano pero

Voz 1291 40:57 vamos a ver no hay días antes después de haber consecuencias económicas seguiremos con

Voz 21 41:03 a la hora de Hoy punto es decir no no no diremos entonces no antes no existe porque ya no habrá otra ahora

Voz 1667 41:10 no como todos los animales se rige por por el sol el el hecho de que esté el sol a las nueve y pico de la noche como está ahora mismo en las playas en las calles españolas un mes de agosto eso a retrasar una semana adelantarme eso no era lógico

Voz 10 41:26 es lógico que tú tú habitualidad estaba valga la redundancia habituada eso

Voz 27 41:31 no no no vamos a ver tú en invierno te metes en la cama a las siete de la tarde a que no esté claro tú vas tú vas compaginando ritmo otras cosas tiene que ver con que estás de vacaciones a nuestras de vacaciones tienes que ver con que tienen ritmo de trabajo o menos tiene que ver con hábitos diferentes pero afortunadamente ya no dependemos enredarse diciendo que vamos a ganar en salud

Voz 1321 41:56 eso ya te digo yo es que no tendremos tú no recuerdo decir tú no dirás que yo antes

Voz 28 42:04 estamos mejor porque merecía a las ocho y media no porque no tendrá es seguirás con la hora de ahora que Magro presidió hablar un donante las quejas ante el ámbito económico particularmente el sector esto ya lo solucionaremos esto seleccionará a gritarle para protestar por el viento

Voz 11 42:27 es que desde un punto de vista aparte de que por supuesto mejora la salud y todo esto que estamos hablando no Hoy es motivo de alegría general yo creo que para la gente que que vive muy metida en política europea y que está muy con el tema europeo siempre presente es una noticia estupenda por todo lo que estamos hablando de a una trascendencia realmente bestial

Voz 0027 42:46 bueno decía nueve y cuarenta y dos de la mañana el cuarenta y dos en Canarias

Voz 22 44:35 y cuando no

Voz 3 44:44 los cascos

Voz 24 44:48 volvemos el estamos preparados para la nueva temporada

Voz 2 44:55 este lunes esperamos tener cuenta con las

Voz 0098 45:34 o de un baile de Fornelos consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo en nuestra app entra en la sección a la carta selecciona último

Voz 2 45:45 los programas lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación punto com y en las redes sociales arroba Hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy si no hemos ganado todos

Voz 19 46:28 yo pienso yo ganaba me perdí

Voz 0027 46:31 acudió

Voz 1 46:33 pues vaya bien

Voz 18 46:35 como XXXVIII votos afirmativos treinta y uno

Voz 0027 48:59 es sin duda la noticia del día se acaba el cambio de hora en Europa ya no tendremos que cambiar la hora retrasarla adelantarla dos veces al año la Comisión Europea va a proponer a los gobiernos y se da por hecho de los gobiernos van a aceptar el hecho que se acabe ese cambio horario en el último fin de semana de octubre y en el último de marzo Jorge Morales experto en política energética buenos días

Voz 31 49:21 buenos días hasta qué punto

Voz 0027 49:24 atribuía a un ahorro energético el el cambiar de hora

Voz 31 49:29 pues la verdad es que en el ahorro se restringe restringía casi podemos decir ya a la iluminación interior me voy a tratar de precisar lo que es esto no es caro el cambio de hora tenía el el el el origen decía bueno a darte monos al sol no aprovechar las horas de sol y por tanto defendemos menos las bombillas Valença eso es la parte de iluminación pero las bombillas de dentro de los edificios porque el alumbrado alumbró de la calle depende de unos dispositivos automáticos que funcionan cuando cuando se va desaparece el sol se apagan en cuanto vuelve a amanecer no por tanto en a estos no les afecta no es caro el alumbrado interior realmente es una parte muy pequeña de consumo de ese cuenta que dentro de una casa por ejemplo la iluminación suponen en torno al diez por ciento del consumo eléctrico así que es una parte muy pequeña esto en cuanto a lo que es el la demanda de electricidad lo que realmente baja cuando uno se adapta a las horas de sol no y en segundo lugar es ver que hay un efecto que tiene que ver con el precio de la luz esto que tanto estamos forman también estos días que que al al adaptar ese consumo al desplazar luego lo que pasa es que la máxima demanda de electricidad que se produce enormemente hacia las nueve de la noche en invierno se desplaza también ligeramente y por tanto eso contribuye a que ese precio máximo que se suele producir cuando tengamos máxima demanda pues también sea ligeramente inferior de esos son los dos efectos que tiene el cambio de hora en el consumo