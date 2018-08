Hoy por Hoy (31/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 eh

Voz 0325 00:11 son las diez en Canarias el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker ha anunciado que se va a recomendar a los países miembros de la Unión que se eliminen los cambios horarios de otoño y primavera el proceso se inicia así tras la realización de la encuesta a nivel comunitario en la que la mayoría de los ciudadanos votó a favor de acabar con el cambio de hora ya hay una primera reacción en el Parlamento Europeo cuéntanos qué la Pastor

Voz 0738 00:30 pues sí satisfacción entre los eurodiputados y especialmente entre los miembros de la Comisión de Transportes que abrieron el debate que hoy celebran la rectificación

Voz 3 00:38 la primera es que llevábamos ser una pelea muy larga y los que nos dedicamos a a la seguridad vial pues lo teníamos claro yo creo que hoy es un buen día para las asociaciones de víctimas de la de la seguridad vial de la carretera precisamente porque llevan peleando muchos años y en eso creo que eso es lo merecen

Voz 0738 00:59 bueno pues es Inés Ayala del grupo socialista pendiente de saber si al final la propuesta implicará horario de verano o el horario de invierno para siempre tema que se discute porque entre el norte y el sur del territorio europeo hay un problema de luz

Voz 0325 01:12 en Feria Provincial de Cádiz ha ordenado reabrir la investigación sobre la tragedia del Tarajal cuando quince inmigrantes murieron al tratar de entrar nadando a la ciudad de Ceuta mientras eran repelidos por la Guardia Civil Nicolás Castellano cuéntanos

Voz 1620 01:23 la investigación del Tarajal tendrá que continuar la Audiencia Provincial de Cádiz ordena la reapertura del procedimiento en un auto al que ha notificado hoy a las partes al que ha tenido acceso a la Cadena SER es la segunda vez que se ordena la continuación del proceso después de que el juzgado de Ceuta lo archivara en dos ocasiones la última el veintiséis de enero el recurso exigiendo que se continuará con las investigaciones de uno de los episodios de sucedidos en las fronteras españolas lo presentó la Coordinadora de Barrios CEAR el Observatorio de Derechos Humanos Gil la asociación sociedad humana que planteaban que siguen existiendo suficientes indicios de criminalidad el seis de febrero de dos mil catorce la Guardia Civil usó material antidisturbios y botes de humo en el espigón del Tarajal de Ceuta ante la entrada de un grupo de inmigrantes quince murieron cinco cadáveres aparecieron en España dieciséis Guardia Civil le fueron imputados

Voz 0325 02:08 el Partido Popular ha anunciado en la SER que pondrá todas las dificultades posibles para que no salgan adelante el techo de gasto y los presupuestos del Gobierno lo ha dicho aquí en Hoy por hoy el vicesecretario de Organización del PP Javier Maroto y lo justifica asegurando que son unas cuentas malas para la economía y el empleo que incluyen una subida de impuestos

Voz 4 02:25 Nuestro planteamiento en materia presupuestaria fiscal es bajar impuestos y bajarlos todos si la pregunta es si nosotros vamos a poner dificultades a unos presupuestos que vienen con subida de impuestos anuncian subida del paro la respuesta es sí antes vamos a disculpar desaprobación pero no porque al PP no le gusta simplemente porque es malo para el conjunto de los españoles es malo para el conjunto de la nación

Voz 0325 02:50 en la DGT pone en marcha a las tres de esta tarde la operación especial de tráfico con motivo del retorno del verano que se prolongará hasta las doce de la noche del domingo durante el fin de semana se esperan cuatro coma dos millones de desplazamientos por carretera diez y tres nueve y tres en Canarias repasamos ahora otras noticias de este viernes con Julio guerra las mutuas reconocerán las enfermedades laborales más habituales de las Kelly son las camas

Voz 0931 03:15 tras de piso la mesa del empleo de calidad en la hostelería aprobado este jueves el reconocimiento como enfermedades profesionales de las dobleces

Voz 1646 03:21 es relacionadas con determinados movimientos repleto

Voz 0931 03:23 divos en brazos y manos propios de su trabajo en cuanto a la formación laboral se ha acordado constituir un grupo de trabajo que analice y proponga medidas dirigidas a la cualificación y recualificación profesional de las trabajadoras del sector el actor será de Palladio de acusado

Voz 0325 03:37 de violación y agresión sexual una actriz a presentar

Voz 0931 03:39 una denuncia contra el actor en la que le acusa de haber abusado de ella la semana pasada el abogado del actor ha asegurado que está convencido de que después de la investigación abierta por la Fiscalía de París de partidos Depardieu será exonerado

Voz 0325 03:51 el precio medio del litro de gasolina y gasóleo toca máximos del

Voz 0931 03:54 encadenan su quinta subida consecutiva coincidiendo con la operación retorno de las vacaciones de agosto el litro de gasolina repunta un cero coma quince por ciento niveles que no marcaba desde mediados del mes de junio por su parte el diésel se encarece un cero coma dieciséis por ciento en una semana máximos también desde mediados de junio

Voz 0325 04:09 en los deportes Luis Enrique hará pública hoy su primera lista de convocados como nuevo seleccionador español Juan Antonio San Pedro buenos

Voz 1161 04:15 las buenos días a partir de las doce y media de la mañana en la sede de la Federación en la Ciudad Deportiva de Las Rozas lista para los dos próximos partidos de La Roja partidos de la competición de nueva creación liga de naciones Luis Enrique debutará como seleccionador español el sábado ocho de septiembre en uno de los escenarios míticos del fútbol mundial el estadio de Wembley ante Inglaterra cuarta en el Mundial de Rusia ahí debutará en España el martes once en Elche ante la subcampeona del mundo la selección de Croacia entre sus primeros seleccionados suenan nombres como los de Asenjo Sergi Roberto Bartra Marcos Alonso Sarabia o Rodri y esta tarde partidos de la tercera jornada en Primera desde las ocho Getafe Valladolid desde las diez Eibar Real Sociedad Villarreal llorona y otro más en la tercera jornada de Segunda División desde las ocho Alcorcón Mallorca

pues es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista de la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Hoy por hoy

Voz 1646 05:20 Ángel largo coordinador general de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles Faroe muy buenos días Ángel

Voz 4 05:26 hola buenos días Ángel supongo que has escuchado

Voz 1646 05:29 la noticia el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker acaba de anunciar que va a proponer formalmente suprimir los cambios de hora en los meses de marzo y octubre es decir los tradicionales dos cambios de hora de cada año por lo tanto el próximo veintiocho de octubre si todo sigue su curso las tres seguirán siendo las tres Ángel urbanización es una de las que más ha hecho por lograr este cambio en nuestro país que valoración a6 esta noticia la verdad

Voz 4 05:53 estamos contentos de que se hayan dado los pasos correctos la primera valoración es que por fin la ciudadanía ha podido subsanar un tema que nuestros políticos no había subsanado hasta ahora era que ya no tenía sentido el cambio de hora los meses de marzo y de octubre y que lo que queríamos es tener una estabilidad horaria para adaptar nuestra vida esos horarios con lo cual la valoración es muy positiva pero es verdad que ahora hay que esperar a que el Parlamento Europeo refrende todo esto

Voz 1646 06:22 cuáles serán Ángel los argumentos que defendía tu organización y bueno tantos votantes que han eh pues han mostrado su opinión en contra el cambio horario porque defendía defendéis vosotros que la manera más racional de vivir era pues manteniendo siempre la misma hora a lo largo de todo el año

Voz 4 06:37 bueno básicamente están basado en motivos de salud ya que algunos científicos y médicos lo que decían es que estos cambios de hora afectaban a la salud como mini mini Ladd que se producía para cambiar Mercier de ahora arriba honor abajo y que no nos estabilizado sobre todo a personas de más edad a niños a gente con enfermedades embarazadas etc con lo cual defendíamos unos motivos de salud pero que defendemos desde hace muchos años la las asociaciones que este cambio quiere que producir otros cambios en nuestros horarios tanto a nivel los laborales escolares de ocio para que haya una palanca para que se produzcan otros cambios practicamos un usuario es más humanos y una vida más plena

Voz 1646 07:15 la mayoría de los votantes en esta encuesta que ha realizado la Comisión Europea eran de origen alemán por vuestras vuestros estudios sin vuestra opinión cuál crees que es la sensación de los ciudadanos españoles creéis que estábamos mayoritariamente en contra del cambio de hora

Voz 4 07:29 eh por lo que nosotros hemos investigado los españoles mayoritariamente queríamos suprimir el cambio de oro de una vez por todas pero si las encuestas a pie de calle las encuestas que se producían en los diferentes medios de comunicación y lo que no se ha llegado a través de nuestra asociación es que los españoles queríamos de una vez por todas suprimir este cambio horario porque lo veíamos algo positivo que nos despista va mucho esto de cambiar de hora en marzo y en octubre con lo cual aunque los españoles no hayan votado masivamente sí que el el las sensaciones que los españoles están de acuerdo con esta decisión

Voz 1646 07:58 qué argumentos les quedan aquellos que decidan quiénes defendió el cambio horario hablaban de que pro de qué lado la digamos la motivación principal era un ahorro energético el ahorro energético que se producía al al cambiar los horarios dos veces al año para adaptarlos al invierno ya el verano qué va vamos a perder algo en cuanto a energía vamos a perder algo en cuanto a ese ahorro

Voz 4 08:18 bueno era el mito que se creó desde hace muchos años sobre el tema del ahorro energético lo pasa que en los últimos años ha salido estudios de que el impacto energético era mínimo casi imperceptible con lo cual la verdad es que la adaptación unos horarios durante todo el año no tiene porque tener un impacto en la economía ni a la energía yo creo que nos vamos a quedar igual vamos a nadar nada en el impacto económico ni energético Ése es un mito que se ha mantenido pero que se ha corregido gracias a la participación ciudadana

Voz 1646 08:45 dónde estaban Ángel las resistencias al cambio es decir que resistencia sean vencido para que esta decisión se pueda tomar

Voz 4 08:50 sí yo creo que no ha habido voluntad política ahí la voluntad política en un estamento como la Unión Europea tiene que ser impulsada por los países miembros gracias a la voluntad de algunos países miembros entre los que no se ha encontrado España inicialmente pero que sí ha aceptado esa voluntad política es cuando se ha instalado todo es decir ahora se abre otro debate que es en qué horario nos quedamos es decir cuál es la hora que tenemos que tener durante todo el año es un debate que debe decidir los españoles porque es potestad del Gobierno de España es decidir en qué hora se queda

Voz 1646 09:19 creo que la decisión no va a ser vinculante es decir que a la Comisión hace una recomendación y los gobiernos pueden decidir aceptarla o no aceptarla tú crees que el Gobierno español decidirá mantener la hora durante todo el año

Voz 4 09:31 a ver el las víctimas son vinculantes cuando salen del Parlamento proveedor aprobado por el Parlamento Europeo por los Estados miembros

Voz 1646 09:38 con lo cual yo creo que sí que va a ser vinculante

Voz 4 09:41 es que no va a haber cambio de hora y lo que será una recomendación es del Parlamento Europeo en qué horario se queda España decidirá el Gobierno español lleva muchos años con la agenda política con el tema del cambio de hora y todavía no ha habido voluntad política

Voz 1646 09:54 ya quizás ahora es el momento de abrir el debate

Voz 4 09:57 mire en que ahora queremos estas bueno pues parece que está bien

Voz 1646 09:59 la política sí ha escuchado a la ciudadanía porque la decisión se ha tomado gracias a la participación de cinco millones de ciudadanos europeos que han estado votando hasta el pasado dieciséis de agosto un ochenta por ciento lo ha hecho a favor de eliminar el cambio con este resultado Jean Claude Juncker como les contábamos ha anunciado en la televisión alemana en el canal ZDF que propondrá formalmente eliminar el cambio de hora en invierno y en verano Ángel largo es coordinador general de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles Faroe que habéis logrado un objetivo uno de los grandes objetivos de vuestra asociación me animo con los siguientes muchas gracias

Voz 4 10:32 sí así esperemos que esto mejore la vida de muchas personas mucho

Voz 1646 10:34 esa adiós bueno pues es viernes treinta y uno de agosto y eso significa varias cosas que podemos dar por terminada la semana que podemos dar por terminado el mes la mayoría de ustedes también puede dar por terminadas sus vacaciones y nosotros esta versión veraniega del programa

termina la temporada de verano de Hoy por hoy

Voz 1646 11:01 Nos entiendan los millennials hoy es nuestro Last episodio de las así son Wang de la Summer edición les diría que parece que fue ayer la primera vez que les saludé pero la verdad es que les estaría mintiendo han pasado siete semanas tan intensas como enriquecedoras tras las que contra todo pronóstico seguimos teniendo el mismo Gobierno los mismos líos en Twitter exactamente las mismas pruebas del Master de Casado ninguna paradójicamente lo único que ha cambiado realmente este verano lo ha hecho hoy mismo lo que no va a cambiar la hora ya lo han escuchado la Comisión Europea acaba de decidir acabar con el cambio horario que hasta ahora realizáramos dos veces al año es decir que a las tres seguirán siendo siempre las tres juntos hemos sobrevivido a un verano en el que como saben la actualidad se ha repartido en gran medida entre la valla y el Valle la valla de Ceuta y el Valle de los Caídos precisamente desde allí nos ha llegado esta mañana una de las primeras reacciones a nuestra marcha

Voz 1031 11:53 y han abandonado Nosa naval nada

Voz 5 11:59 enviar a los quita ya no queda nada

Voz 1646 12:02 bueno créame menor no es para tanto podría decirles que nos hemos dejado el corazón que no es que no hemos bajado los brazos hablarles de esa maleta cargada de sueños con la que llegamos a este micrófono pero ya saben que ese no es exactamente nuestro estilo hemos hecho XXXV programas y lo sé porque he ido haciendo muescas en la pared de mi habitación XXXV oportunidades para sorprenderles para emocionar les o simplemente para acompañarles siete semanas en las que hemos tenido invitados de primerísimo nivel y luego también ha venido Joaquín Reyes hemos intentado contarles historias Inter es antes aprender junto a ustedes acompañarnos de los mejores colaboradores y por supuesto hemos hablado del calor del tráfico y del eclipse a sigue mira yo creo que no sabes con programa de verano completito y el equipo que puedo contarles a ustedes de un equipo que es lo más parecido que yo he visto nunca a un Ford Ka pequeñito pero con todas las prestaciones un equipo que por si no lo saben se parece mucho al palmarés del deporte español este verano ha estado formado casi íntegramente por mujeres

Voz 8 12:56 eh a Paola Henar iba Marta Aurora Elena Tere

Voz 1646 13:00 gracias gracias a todos nosotras Nacho Rover a vosotros también os estoy agradecido pero es que me quedaba irregular en esta enumeración espero momento Nacho quita momento lo hemos hecho yo creo que es que hoy hubo una risitas que pequeñito pero te veo me levanto abro el tal metió por porque está sentado aquí desde el principio

Voz 9 13:18 he venido puedes hacer un poquito así de cosita bonita del último programa sabe de hacer un repaso por los sentimientos del equipo debía preocuparme Se no es decir otra cosa cosas bonitas todo bonito precioso diez Carranque que esto está precioso tesoro mermado

Voz 0979 13:32 habrá verdad días Pablo y hasta luego ha sido precioso quedarme sin vacaciones este verano para estar saturado pero mi corazón no es el único en el que ha enganchado estábamos radiofónico hacia ti Pablo bueno tú sabes que tenemos un grupo de Whatsapp que el equipo en el que nos contamos los temas todos y así y luego tenemos una igual es una tertulia estar vale que en nada nada ríos de lágrimas en la ruedas ríos de la hay

Voz 10 13:54 puede que yo no como ven no con con ese mismo practicamente el mismo en el que están todos o sea como hacemos durante el año con Toni han hecho público este verano un poquito al vacío micrófonos a media asta y sentimientos a flor de de Yell tanto es así que la propia Nahr compañeras

Voz 0979 14:09 en homenaje a Elena dejar el gran periodista verdad verdad todo este mensaje a ese grupo de de Whatsapp para que no haya dudas sobre qué es el último día Yugular corazón vamos a escuchar a nadie

Voz 11 14:22 venga les habló es muy buena persona fiel asimismo amigo de sus amigos yo he podido conocerle más este verano y me ha encantado saber que además coincidimos en gustos porque

Voz 12 14:31 a él también le encanta a Britney Spears y echa de menos en la tele ese grandísimo eso llamado confianza hacia la verdad es que es lo más de lo más trabajar con gente con la que tienes cosas en común

Voz 10 14:42 bueno no es malo pero es absoluta es mentira es mentira con piezas tuviera que se dice de mí cuando yo no Guixols no palo ese tranquilo porque esto te hace humano pero gran periodista pero parece ser que también te gusta la cosilla cirugía no es bueno bueno lo que no me gusta que a mí a mis faldas de todo que ganado contarme porque igual sin saberlo vivió mejor

Voz 0979 14:58 la tecnología pasaba Pablo de todos modos te felicito es muy difícil trabajar en verano si perder el control la gente está en la playa sitúa allí trabajando en normal que a veces pasa cosillas como las que nos cuenta vea también compañero

Voz 13 15:11 ah ves que Pablo es que es muy majo sea es que es una encanto es que cuando te tire de la cara porque no le gusta lo que hace escrito es que yo ni me enfado ex que no me sale enfadar no con él que majísimo tienes

Voz 10 15:23 dado que decir esperamos que a tu abogado estirada yo espero que la tenido tú es que yo no esperaba nada esto Jordi había preparado un discurso emotivo con la y al final sale bueno me puede revivir me te vas escuchando desde si quieres yo voy tomando en las que pasar ahora bien lo que sí que me gustaría aclarar es el tema del mono no hay sumar Robin si no este patinete yo he venido Monopatín otra creo que venían todos los medios otras porque como Willy Fog barco en elefante no hay confusión ahora es un patinete el patinete trae confusión y esta confusión la abre la compañera también Paola que

Voz 14 15:54 eh hacer cero ejercicio por las mañanas porque vive a diez minutos viene a la Cadena Ser en patinete eléctrico porque es muy guay siempre va a la moda entonces tiene que llevarlo último lo último que es el patinete eléctrico aquel lo lleva

Voz 0979 16:11 lo vimos el teléfono de Paola que mal se oye de verdad cambiar telefonear dos pero ya pero incluso Ana Uslé conoce son usted si me suena menos le preocupa este programa sí sí Trump no la verdad hasta hoy lo persona hoy gran mujer gran madre de verdad esta en la que se había fijado en el detalle de la mono patinete como como un con echar ningún avión puso el de moda sí sí hawaianas igual estampado claros las viñetas el dueño patines también primero la bici plegable está todo como lo queda terreno para Crime camiones lo puso en los que la estepa mina Iker

Voz 10 16:52 no se repercute en el cuerpo y no entiendo es en que ve que estabais hablando en el grupo hecha Papa ponerme verde Belinda

Voz 0979 16:57 posiblemente era es y lo todo puedo decir porque al no estar tú ahí sabes esto está sin legislar yo no te lo puedo decir pero pero con el tema del monopatín luego me encuentro Cruz también no sé si te suena va y me dice esto otro hablo todo perfecto todo perfecto pero aquí comenta que el como lleva siempre en la mano pero Nati le he visto nunca montado hombre

Voz 10 17:19 por la Cadena SER está prohibido aquí vamos por delante de Manuela Carmena lo hemos prohibido antes ella ya va ella llevaba ahora qué lástima Sergio Castro te asegura

Voz 1646 17:29 me suena Sergio Castro aunque no lo he visto mucho este verano

Voz 0979 17:31 estaba metiendo un poquito de más leña a este fuego del monopatín

Voz 15 17:34 es verdad pero yo sé que hizo montar iba a toda matando a público por la acera porque la mitad de la calle

Voz 0979 17:40 la tiene pista ya madre mía claro y ante tanta duda me dije a mí mismo esto el único que me lo pueda aclarar a tope es Raúl es Raúl Del Bosque

Voz 1646 17:49 dónde quiero ir me mandó este

Voz 0979 17:51 de un hospital Pablo en el trabajo pues muy bien

Voz 16 17:54 en lo que pasa es que yo duré dos semanas poner cero no el trabajo porque sino porque a la puerta de la radio me atropelló con el patinete eléctrico que tiene que no a hablar todo el día el patinete eléctrico para arriba para abajo que ecológico pues a me atropelló envió un mensaje del hospital veo que así del hospital que ha sido

Voz 0979 18:11 saludo Raúl allá donde esté el vale a desayunar ya Tahri pescado comida de médicos de por sí señor que tienes algo que lo blindados

Voz 10 18:20 nuevo que me sorprende que de llevamos siete semanas trabajando yo solamente venido en patinete las últimas dos porque insisto es usado promedio transporte aquí estoy llamó mucho la atención si también les cuenta date cuenta que a lo mejor son compañeros que ya tiene una edad también hay un poquito de envidia qué dirán los

Voz 0979 18:32 Carlos sobre esto no empecemos con con el joven Ignacio a ver qué dice hola soy uno de los becarios y una de las cosas que más me ha molestado de Pablo es que el primer café que el detenido que llevar ha sido la última semana hay programa no Le pido café

Voz 1031 18:48 es me siento alienado Emile

Voz 0979 18:51 por debe caiga de la vocación Elia

Voz 10 18:54 eso no no mentira lo que pasa es que no tomo café por las mañanas cundía necesitaba un hombre

Voz 0979 18:58 otras conexiones aprendido lástima abonada vamos a resolver un poquito el panel con la becaria Aurora cree que dice

Voz 17 19:04 oye Joan y ya que estamos hablando del patinete en diré que les un pelín molesto que lo tiene aparcado delante del armario donde nos mandan sacar las botellas de agua y entonces es si por lo menos las dejara que lleva externos la botella de agua el estudio subidos

Voz 0979 19:17 en el patinete pero es que lo tiene ahí yo también creo que por presumir los de eso lo han hablado y cafés de botellas de Gades ya visto que nota básicamente sus dos temas leemos hemos pedido nada en este grupo de de

Voz 10 19:29 pasa la gente te quiere lo has hecho muy bien has conseguido de casi todo el mundo esté contento para casi casi casi como estás yodo pues de de cero a diez estoy en siete y medio bueno pues muy bien notable notable Higuaín el despacho llegamos al sobresaliente nota de alto que es contradictorio mío bueno más allá de todas las tonterías que me cuenta yo en Llerena hay algo que es objetivo

Voz 0979 19:49 que tengo patinete pero bueno hay algo que es aún más dices que es viernes

Voz 18 19:57 y Arenas quiere decir que hemos sido capaces de resistir durante cinco días en la trinchera de la rutina y miren los ahora mira no sangra como estamos aquí plantados por méritos propios en la antesala de fin de semana se escribe viernes pero sabe cómo se pronuncian lleguen a bombo ya era hora hoy por hoy Onyewu somos invencibles estamos listos para desafiar al reloj que ahora no cambia la ola enamorarme para elegir con quién queremos perder nuestro tiempo yo no te voy a la gira Tip y para descuidar Nos así dejarnos Zisis instrumento de culpan y bueno sólo un pasito más la verticalidad de verse calidad dejará de ser una obligación para convertirse sólo en una opción a valorar por la mañana es viernes y como saben esa es la manera que tiene el calendario de decirnos que aún queda esperanza muchísimas gracias ha sido un lujo de verdad que nos dejaran acompañarles durante este verano son ustedes con mucha diferencia la mejor razón de las posibles para renunciar a las vías

Voz 1646 22:46 Atenas es muy posible que si piensan en arquitectura a ustedes les vengan a la cabeza grandes nombres como los de Moneo Foster o Frank Gehry ellos adornan el mundo con sus edificios pero otros arquitectos como Santiago cirugía da lo cambian Santi cirugías arquitecto y urbanista ha sido el primer español en recibir el premio global de arquitectura sostenible desde su estudio recetas urbanas lleva veinte años luchando contra el urbanismo voraz y las burbujas inmobiliarias que se come literalmente en nuestras ciudades Augusto auto construyendo reciclando imaginando nuevas formas de que vivamos juntos Ojeda días bueno de Santi durante más de dos décadas porque ya cumplís veinte años ir subiendo eh el estudió arquitectura recetas urbanas que tú diriges ha dedicado su trabajo a estudiar a redefinir el uso del espacio público para devolver a los ciudadanos el poder sobre las ciudades que habitan permíteme que dejemos por lo actual ahora que parece que se ha abierto el concurso de ideas a ocurre alguna buena intervención para el Valle de los

Voz 0652 23:44 los mucha mucha tela que que se podrían reutilizar no sí sí sí hay mucho material bueno que se podría dedicar otra cosa posiblemente mucha idea

Voz 1646 23:56 en el escombro no no entre aprovechar sino en el

Voz 0652 23:59 pero no ha dado mucha mucha beneficios han hecho con restos de otra obra en columna Friso piedras han hecho piscinas con antiguo iglesia o expolios de otra arquitecturas han traído a otros países a que siempre usa las cosas bien no darle una nueva vida y una nueva utilidad bueno una nueva valga

Voz 1646 24:18 las piedras solo no sí sí correcto bueno vives en la trinchera un poco en la trinchera de la arquitectura social en un activismo de guerrilla urbana crees que están consiguiendo robarnos la ciudades a los ciudadanos

Voz 0652 24:29 hombre si una obviedad porque bueno sabéis que todo el proceso de construcción de mejora o de rehabilitación van vinculado al profesor económico y empresa no a banca inmobiliarias no donde o el ciudadano no tiene mucho más que decir Emma de muchas maneras participa no pudiendo eso esa nuevas hipotecas a esa segunda hipoteca participado de manera de hacer ciudadano pero siempre hay una de un pequeño consuelo de que hay parte de la ciudad hay pequeño fragmento pequeña lógica que se iban un poco de esta única lógica del capital en la construcción

Voz 1646 25:03 Santi hoy con la polémica esta de los lazos amarillos en Cataluña el concepto espacio público ha vuelto al debate especialmente en boca de Albert Rivera escucha preocupación del espacio público limpiando el espacio público de símbolos ideológicos

Voz 2 25:15 que retire los símbolos ideológicos separatistas en espacio público

Voz 1646 25:19 más allá de cualquier polémica política quería preguntarte Santi hasta qué punto es verdaderamente público el espacio público

Voz 0652 25:25 lo digo mira ahí está limitadísimo por base en nuestro reglamento cada ciudad tiene un tipo de reglamento del de derecho a reunión de del derecho a la manifestación desde la exhibición de ciertos contenidos cierto lema sean ya de partido José haya ideológico por antonomasia en público no pero sí hay una limitación grandísima incluso ya saben no de que tiene para abril un local idóneo para pagar una terraza puede estar copando un suelo público que el que no tenga recurso económica no puedo usar no claramente mucha parte del espacio público está igualmente vinculado a un desarrollo económico

Voz 1646 26:01 no podríamos explicar de forma comprensible para todos nuestros oyentes qué es la arquitectura social y en qué consiste exactamente el trabajo de tu estuve

Voz 0652 26:09 sí

Voz 2 26:10 hombre por probase

Voz 0652 26:12 la arquitectura tiene una función social pasa

Voz 1646 26:14 día no o debería tener coste al no

Voz 0652 26:17 que está en una serie de problema humano no sé lo que pasa es que en otro momento todavía pues a estilizados a chilaba más el el que es un espectáculo que Sadam muy bonita muy que desarrolle la trilogía al máximo para hacer un esplendor contemporáneo de esa tecnología que está bien supongo pero el problema es que cuando las políticas sociales vinculada al urbanismo a la ciudad derecho la ciudad está limitada son reducida o excluyen a un montón de población es donde la cultura social no se obtiene su su carácter no hay mucho sonoros

Voz 1031 26:53 como concurso normalmente todo concursó en toda nuestra vida profesional eso concurso administración decide cuándo y dónde y con cuánto dinero se construya algo no hay muchísima arquitectura que son necesaria nunca salen a concurso son política pública y ahí donde normalmente cuando lo llaman a nosotros

Voz 1646 27:11 claro de hecho Sandy yo creo que la parte más interesante vuestra actividad es que la distancia entre esa teoría de la que tú no hablas la práctica es decir la la aplicación de esas ideas es fortísima en vuestro caso puedes imaginar o a vosotros sois capaces de imaginar una acción y ponerla en marcha casi de forma inmediata qué avances reales cosas tangibles habéis logrado cambiar que a ti personalmente te hagan sentir especialmente orgulloso

Voz 0652 27:35 hombre el cambio de actitud de técnicos guíe en político en varias ciudades de España no sea beneficio a que si hemos intentado y lo hemos conseguido por ejemplo una escuela se ha hecho un aula de convivencia comedor el primer edificio equipa mental público una escuela pública de Infantil Iberia que se construye con niño no la negativa o de la Junta de Lucía o de otra

Voz 26 27:57 la otra es decir

Voz 0652 27:59 poco a meterte trabajar con niños con con gente de salud mental también de ese pavor llevo cosió licencias de obra se incorporan esa gente a trabajar en porque un niño tenía derecho vea feudal a su madre a su padre si quiere un monopatín chulo o no e hice una actividad de riesgo como nadar en la playa a subir montaña Zidane permiso pueden trabajar esos niños no sólo Gun veremos lo hago ciento ochenta niño la última hora de ese día hacia otro giro cincuenta personal de lo cual una tercera parte de niña que incorporar ese tipo de protocolo aún legalmente porque seguimos haciendo algunas cosas ilegal de temporalmente

Voz 2 28:37 no no no

Voz 0652 28:39 no son aceptadas a priori por ciertos técnico técnicos

Voz 1646 28:42 es decir que en recetas urbanas ocurre un poco como en una receta de cocina que todos los ingredientes al final el plato casi es lo de menos porque todos los ingredientes que uno utiliza durante el proceso son tan importantes como el resultado final incluido cómo construimos edificios a intervención

Voz 0652 28:55 sí la verdad que no pasa mucho que luego hay que hacerlo

Voz 1646 28:58 formado final en porque iré

Voz 0652 29:01 hecho ABC hay muchos dibujos paso porque no tenía la solución

Voz 1646 29:05 a priori una licencia un SUV

Voz 0652 29:07 hecho orificio iluso ya tiene que entregar el proyecto es más trabajo para nosotros lo que es lo que realmente ha ocurrido se ha construido antes

Voz 1646 29:15 el mundo nombra bueno porque hay alguien interesado en profundizar en el trabajo de recetas urbanas de este estudia arquitectura del que hablamos en estos días la Fundación Luis Seoane de A Coruña alberga una retrospectiva que desde octubre podrá visitarse en el Musac de León yo me pregunto Santi alguien como tú a quién siempre han definido como un arquitecto de guerrilla cómo les sienta que su trabajo se vea dentro

Voz 0652 29:35 no hay muy mucho aforo no he hecho nosotros lo primero que hemos hecho allí ha sido llegará cuando afirmaba Coruña empezamos a montar la exposición parte de la oposición ya tenían destino que para un parque al lado de una pelea que llevan ya año intentar hacer un parque con niños allí que que el acuse de documento eso que girar en una oficina posiblemente lo que lo que ponemos

Voz 1646 29:55 son planos bonito son dos

Voz 0652 29:58 cuento legales ya convenio de cesión Monreal o sea que es asentarse unas ahora porque son documentación fotos de arquitectura ni maquetas citas almacenarla que que no se pueden ni tocar exageradamente alta es como la sal la investigación ha hecho lo más bonito que no ocurrió allí es que durante los estoy montando visitamos el proyecto cárceles que está reabriendo a la cárcel de de provincial de Coruña hicimos una rampa que lo que le hacía falta Fabri no insiste bajo una ciudad pero no sólo va a exponer y contar cosas no sirve que colabora con unos colectivos están abriendo para ciudadanía una cárcel cerrada que luego le hacemos joda otro colectivo menos un trabajo para el parque que nace saques cuando Balda Alía siempre decimos que hay que afectan lo para no

Voz 1646 30:45 te iba a decir que entonces que tenéis previsto para León digo para ir avisando ya lo municipales

Voz 0652 30:49 bueno no es todo muy correcto es intentamos ser muy corre ya hay lo que se va a contar en León sobre todo para hacer ya no la la mirada de nuestro equipo técnico sino la mirada de tanta gente yo creo que han participado más de esto construyendo no sólo gestionando más desde mil quinientas personas en estos veinte años de escuela pública de el equipamiento de Plaza tres mil quinientas personas no hemos crío tomar más ese testimonio de porque mucha gente me siento todavía en Amberes au me lo dicen en lo dicen en Madrid pero la gente porque es apunta a currar con vosotros a construir una labor de riego que cansa que quema razones he visto de todo tipo de de ideológica o política desde porque quién ligadas a la cerveza ir a pasar gente que va a ligar y atacar ocurra un par de horas no le dejó ligada a que un poco no

Voz 1646 31:39 primero recurre luego se liga no sabes ya

Voz 0652 31:41 este Amos bueno vamos a poner unas anuncio

Voz 1646 31:44 a ella la vuelta seguimos charlando sobre el trabajo de recetas

Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1031 36:31 estamos hablando

Voz 1646 36:32 a construir de destruir de repensar la ciudad y la ciudadanía y también nos ha colado en la conversación el tema de que tarde o temprano acaba apareciendo con Santiago cirugía queda el ex arquitecto es director del estudio recetas urbanas que cumple veinte años de actividad este dos mil dieciocho y que pues lo está ha demostrado estos días en una exposición en La Coruña que después viajara hasta León eh Santi buenos días otra vez ideas Santín está mirando ahora aquí algunos títulos de vuestros proyectos algunos nombres que les ponéis a vuestras a vuestras ideas como sábana rígida Casa insecto casa apoyo

Voz 0652 37:05 digo cómo será la casa de Santi

Voz 1646 37:08 cómo es tu casa qué nombre le ponemos

Voz 0652 37:10 pues fueran antiguo prostíbulo así de hecho o de saliendo aquí a tener Quiteria doce hombre es una casa que está apuntando en mía llevó alquilado veintitantos años una casa bastante envejecida pero con mucha mucha historia y poco a poco vamos arreglando no pero igual el caso tendrá este tipo una casa apuntalada no las tienes entrado ahora mismo

Voz 1646 37:35 y con escombros en la puerta e es si dentro

Voz 0652 37:38 la planta va el doce de una casa que salgo azotea que tiene muchas planta gracias a Alice que muy bonita pero inevitablemente tiene que pasar por la casa para subir hasta arriba Iber esa parte bonita ver todo el resto no le tengo mucho cariño

Voz 1646 37:50 arquitecto estas en obras todos los días vamos sí sí sí

Voz 0652 37:53 a obra éter una hora estén no estaba muy contento jamás ahí te está al estudio también luego lo cual siempre tiene mucha vida bueno eh

Voz 1646 38:02 es realmente eso que de lo que estamos hablando la autoconstrucción muchos ciudadanos reforman sus casas algunos pues incluyen añaden plantas añaden en instalaciones de manera alegal o a veces ilegal vosotros casi siempre Santi estáis ahí normalmente apoyando a la ciudadanía porque donde isla que entrené es la arquitectura como una manera de solucionar problemas que vosotros estáis siempre a favor del ciudadano o también depende de la intervención que haga sobre sus viviendas sobre su pase

Voz 0652 38:29 por supuesto nos han llamado gente con intención de especular de creamos los productos estúpido que una carpeta que tenemos gente que te llaman como muy inocente mil de que tengo yo a veces me cabrea digo yo que no somos tontos y que lo que tú está haciendo un aumentar el capital que tiene el suelo que tiene la edificabilidad que tiene puede especular con ll de del viéndote la cara que tiene te no miente no no yo no es la lucha por Perseo no no no yo muchas de que crítico mucho yo a a sectores político también criticó la ciudadanía no solo ciudadano bueno político malo no hay ciudadanos que son los cabrones siempre

Voz 1646 39:10 vosotros dais de expresar toda esta ideología que tú me cuentas a través de de cosas tangibles de obras como hoy de instalaciones como por ejemplo habitar el aire que hiciste insiste este año aquí en el Matadero de Madrid a que tienen una primera vida artística y luego ya tienen una segunda vida real como sede de los colectivos sociales con los que colabora is que ha sido por ejemplo de esta habitar el ahí

Voz 0652 39:29 pues ahora mismo está desmontada hay un equipo bueno que tienen montado Kibo receta equipo este año en Madrid con cuatro persona eh por qué porque tenemos que ya estamos trabajando con este este varios grupos de mujeres no queda en temas de género decía son unos equipazo Illa tenemos un suelo creemos suelo que estamos negociando con el Ayuntamiento una cesión de visión patrimonial para una función social que esta casa de la mujer como ya localizando yo espero empezar a a construir con ella en un mes como mucho de hecho también tenemos otra cosa en Cañada Real este año xenófoba del pelo mucho por Madrid que estamos intentando bueno retomar cierto proyecto que hemos tenido en Cañada Real Paz un centro cívico en este caso en colaboración con el Ayuntamiento y bueno pues si no la usuaria finales la que más van a currar yo diría Curra también pero esto es hacer de todo el mundo no se quedó en ese parece muy unido hace un año intenso en Madrid uno de esas

Voz 1646 40:25 tres implicadas en este proyecto en evitar el aire es la antropóloga colombiana Ángeles Botero que explicaba así porque para ella es tan importante esto que tú dices la auto construcción

Voz 33 40:33 cuando vine cogí las herramientas IP un tornillo dije que iba a haber una construcción en la que yo había puesto un tornillo y a veces pareciera que hay personas y sobre todo las mujeres no podemos construir cierto es como si estuviéramos hechas para evitar la casa pero no para hacerla yo soy antropóloga también vengo de Colombia la autoconstrucción ha sido una cosa más de sobrevivencia que de arte pero somos partidistas no es porque la el activismo desde el arte duele menos llega más hondo

Voz 0652 41:07 es bonita esta palabra es anti artista mismo ha buscado ya había escuchado pero esa maravillosa de tuve afortunado de trabajar con ella unos trabajos más que yo de hecho he pasado mucho porque jamonero

Voz 1646 41:19 cómo te las arregla pero tienes a los niños trabajando las mujeres trabajando en el que menos Curra eres tú

Voz 0652 41:24 lleva a querer lo lo lo mío en concreto aunque porque van muy rápido yo cuando veo que va lento poco cinco con ojos taladro Pangos me Antonio rápido me voy al Barça que tampoco quiere vacilado mucho mucha experiencia en la herramienta sino que lo va a presumir claro claro que dura mucho en tema de autoconstrucción

Voz 1646 41:45 Sandy vamos a hablar de algunos asuntos de actualidad antes despedir porque vivimos en un país España en el que según los cálculos hay tres millones ochocientas mil viviendas vacías mientras tanto se siguen construyendo pisos de todas las cosas que van mal en nuestras ciudades que entiendo que son unas cuantas que haya gente sin casa y que haya casas sin gente es quizá la más grave de todas yo creo que sí eh

Voz 0652 42:06 que da me da pánico verlo desde otro un lugar en un miran con miedo debieron de Oxford a estudiar este proceso de de decían que era un vertedero de hormigón para otros países una vergüenza divino ya no sólo que hay un residuo tóxico es que que es lo construido en hormigón degradando asesino es que no entiende que haya gente en la calle que contiene yo en eso donde tiene que el Estado la política local ley luego vino regionales y no hay manera de de prever eso no

Voz 1646 42:32 claro pero por ejemplo mira la la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que sigue en este momento luchando contra los desahucios ha llegado a la gestión de una ciudad tan grande como Barcelona en la persona de su alcaldesa Colau que pasa Santi cuando el activismo llega a la gestión de los recursos públicos hombre

Voz 0652 42:47 por un lado es magnífico no pero luego tiene muchas limitaciones y en el caso Ada Colau Nos no son sólo las administrativa el recurso económico para hacer esas políticas sociales es el propio suelo San haremos la última política están haciendo Barcelona con yo tengo mi título allí también y te conozco mucha gente a Josep Maria Montaner que el rugido de bien la no está buscando trocitos de Barcelona donde puede hacer políticas para catalanes y barceloneses y que no sea sólo expresamente para turista volver a recuperar esa gente joven ese capital humano que se ha tenido que ir de Barcelona sino de allí porque no si un alquiler no ir acción como quede han llegado ya tarde en el suelo disposición público que compró un poquito busca una esquina subir altura saques son operaciones ella de Cruz de cirugía para poder hacer política sociedad está bien que se hagan esa política pero hay momentos en que hay que ir para atrás lo a que hay hay que corregir no sólo trabaja lo con lo que queda sin

Voz 1646 43:44 luego regir de fallo por lo tanto entiendo que elegir dónde vivimos como vivimos alquilamos si compramos Sylvie habitamos el centro de las ciudades unos vamos a las afueras todo eso también es hacer política

Voz 0652 43:56 absolutamente el que tienen que intervenir las políticas públicas ha escrito privado su interese iba a hacer lo que les saca la nariz no para eso leímos toda la ciudadanía democráticamente o no a unos personajes para que os deben de la manera más equitativa e todos los recursos que porque entre los trabajo idea legislaciones que aprobamos en doce la política pública le queda muchísimo y no sólo en Sevilla sino en Madrid también Barcelona que SAC que queda mucho para poder controlar el mercado que hace es exclusivamente un ciudad un capital económico social Santi

Voz 1646 44:30 es un placer escucharte es un placer escuchar una visión tan lúcida tan políticamente llamemos la correcta porque es la versión correcta de la de la política a la que tú nos muestra así quiero darte las gracias porque ese estado con nosotros esta mañana pero volver a definir te comes arquitecto de guerrilla siempre en la trinchera de la arquitectura social como líder del colectivo casi colectivo mejor que estudio

Voz 0652 44:50 pesetas urbana porque una María Teresa de impresentable pero si quieren ustedes ponerse

Voz 1646 44:56 al tomar contacto directo con el trabajo de esta caterva de presentables que por lo que tengo entendido ya no es con el trabajo sino con las denuncias que han recibido los papeles vuelo y la burocracia en la que se han visto envuelto en estos años de hacer las cosas un poquito a contra corriente que sepan que tienen una exposición en la Fundación Luis Seoane de A Coruña y que estará a partir de octubre también el Musac de León Santi muchísimas gracias

Voz 0652 45:16 muchas gracias a los que tengan muy buen día hace ahora

