Hoy por Hoy (31/08/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:03 ah sí

Voz 0325 00:11 las once las diez en Canarias la Comisión Europea va a proponer que los países miembros acaben con los cambios de hora anuales si presentará una propuesta legislativa al respecto siguen produciéndose reacciones a esta iniciativa en la SER en Hoy por hoy hemos hablado con Jorge Morales experto en ahorro energético y Ángel largo coordinador de la Asociación por la racionalización de los horarios

Voz 3 00:30 España deberíamos ser los primeros que defendiera hemos que es eliminar el cambiador

Voz 0526 00:34 porque somos en realidad los que menos

Voz 3 00:36 beneficiamos de esa adaptación

Voz 0526 00:39 de la hora por si la ciudadanía

Voz 4 00:41 ha podido subsanar un tema que nuestros políticos no había subsanado hasta ahora estos cambios de hora afectaban a la salud como mini mini que LAB defendíamos foros motivos de salud pero que defendemos desde hace muchos años la asociación es que este cambio quiere que producir otros cambios practicamos no Suárez más humanos y una vida más plena

Voz 0325 00:59 en Mallorca ya son ocho los detenidos por la estafa inmobiliaria que afecta a unas doscientas personas que pagaron la señal de unas viviendas que nunca se construyeron cuéntanos Lucía Bórquez

Voz 1315 01:06 es ascienden a ocho los detenidos por la que se cree es la mayor estafa inmobiliaria de la historia de Baleares un fraude de más de cuatro millones de euros que afecta a doscientas personas que compraron casas sobre plano que no existían entre los detenidos el propietario de la agencia inmobiliaria que las comercializaba acusado de estafa y blanqueo el dueño de la promotora permanece huido del país desde hace cuatro meses cuando comenzó el goteo de denuncias está previsto que los ocho pasen a disposición judicial esta tarde

Voz 0325 01:33 la firma de hipotecas moderó su subida durante el mes de junio con un incremento del tres coma nueve por ciento interanual son datos que ha hecho públicos esta mañana el Instituto Nacional de Estadística informa Eva

Voz 0605 01:43 hola buenos días un leve cuatro por ciento han aumentado las hipotecas en junio respecto a un año antes treinta mil seiscientos contratos de los que cerca de la mitad el treinta y nueve por ciento incluyeron un tipo de interés fijo en comparación con mayo las hipotecas sobre viviendas se redujeron casi un dos por ciento el importe medio lo de los créditos alcanza los ciento veinticuatro mil euros el tipo medio al que se contratan es del dos coma seis por ciento

Voz 0325 02:12 las camareras de piso en los hoteles conocidas como Kelly han mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno que va a emitir una resolución en la que se les reconoce determinadas enfermedades que padecen por el desempeño de su trabajo como enfermedades profesionales con ello se da respuesta a una demanda histórica de estas trabajadoras que hasta ahora no podían acudir a las mutuas por esas dolencias en Hoy por hoy hemos saldado esta mañana con Miriam Barros presidenta de la Asociación las que Elise

Voz 5 02:37 es lo que te hacen es que te dan un par de vacías y te mandan directamente a la seguridad social entonces aquí ha producido una

Voz 6 02:44 un empresario por una carga de trabajo

Voz 5 02:47 excesiva que acabamos pagando todos los ciudadanos cuando quién se tiene que hacer responsable de esa enfermedad pues obviamente son las mutuas como como va a pasar con este decreto de ley que será de obligado cumplimiento inmediatamente

Voz 0325 02:58 llegamos así a las once y tres diez y tres en Canarias

Voz 7 03:04 cadena SER repasamos con

Voz 0325 03:07 Julio Guerra otras noticias de este día Amazon Prime sube su precio de veinte a treinta y seis euros al año

Voz 1197 03:12 Amazon incrementa en más de quince euros el precio de su servicio premium Premium anual los clientes que se inscriban a partir de este mismo viernes comenzarán a pagar la nueva cuota y los que tengan que renovar su suscripción pagarán el precio anterior siempre y cuando los renueven antes

Voz 0325 03:25 la operación retorno del verano con cuatro coma dos millones de desplazamientos

Voz 1197 03:29 es una operación retorno que comienza esta tarde a partir de las tres en punto y se prolongará hasta la medianoche del domingo y es que este fin de semana coinciden en las carreteras los desplazamientos habituales del fin de semana con los del regreso de las vacaciones

Voz 1646 03:40 Dirección General de Tráfico inicia un dispositivo

Voz 1197 03:42 especial en el que ampliará los controles de velocidad paralizara las obras en carreteras y restringirá la celebración de eventos que ocupen parte de la calzada

Voz 0325 03:49 la Audiencia Provincial de Cádiz ordena reabrir la investigación por la tragedia del Tarajal

Voz 1197 03:54 se ordena por segunda vez la reapertura del proceso después de que la Audiencia Provincial de Cádiz lo archiva sea la última vez en el mes de enero fue en febrero de dos mil catorce cuando quince personas murieron mientras trataban de llegar a nado a la ciudad de Ceuta han repartido repelidos por la Guardia Civil con pelotas de goma la Cadena SER ha tenido acceso al auto en el que se ordena la reapertura del procedimiento al considerar las alegaciones de la acusación popular que señalan que hay indicios de criminalidad de criminalidad suficientes para seguir investigando

Voz 0325 04:19 el Gobierno inicia hoy el procedimiento para exhumar a Franco

Voz 1197 04:22 el Consejo de Ministros inicia los trámites para la exhumación del dictador con la apertura del plazo de alegaciones un plazo de quince días la familia de Franco amenazado ya al presidente del Gobierno con emprender acciones civiles o penales para que no se produzca la exhumación aunque eso sí ya han anunciado que sí que se harán cargo de los restos de Franco en caso de que se produzca esa exhumación de las que de la que están totalmente

Voz 0706 04:40 encontré la Nasa publica las imágenes más lejanas de la tierra las imágenes se tomaron a seis mil cuatrocientos treinta y siete millones de kilómetros de la Tierra por la sonda New Horizons

Voz 0325 05:01 pues es todo continúa ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 7 05:10 hoy por hoy Pablo González Batista que Atenas

Voz 1646 05:14 SER todos en alguna ocasión hemos decidido liar no es la manta a la cabeza y embarcar nos con una mochila y un par de mudas hacia lo desconocido otra cosa muy distinta es que luego nos hayamos atrevido realmente a hacerlo porque no todos tenemos el arrojo la valentía que guían el comportamiento de uno de los cineastas más audaces y probablemente también inconscientes de nuestra cinematografía un hombre capaz de dejarlo todo atrás por perseguir su sueño una promesa de éxito que lleva años persiguiendo pero que siempre es un poquito más rápida que el Nacho Vigalondo estoy hablando de ti muy buenos días

Voz 0526 05:50 que cada buenos días cómo estáis pues ahora

Voz 1646 05:52 yo escucho muy bien porque además creo que has vuelto ya de Los Ángeles

Voz 0526 05:56 sí pero eso sí en España desde vio la circunvalación

Voz 9 06:00 sí ahora estoy en Venecia

Voz 0526 06:03 vamos que no cosa que antes tenía antes tenía sueños y más la tengo acumula aunque es consciente el nivel

Voz 1646 06:11 pero has pasado Nacho almenas por Cabezón de la Sal a dar un beso a saludar o algo

Voz 0526 06:17 que va que va que va sola no lo he sido había sido Ávila venido directamente la Don rodeos y nada pues desde Los Angeles a Venecia pues es saques como osea que cualquier cinéfilo pues se entenderá que mi vida es un constante un espectáculo de fuegos artificiales igual manera que de igual manera que yo no decía exactamente porque estaba en Los Ángeles pues voy a seguir con la estrategia tampoco te diré exactamente porque estoy en Venecia porque siempre lo que se imagine el oyentes será mucho mejor que la realidad pues tenía esperanzas

Voz 1646 06:51 después de siete semanas ocultando unos cuál era el verdadero motivo de tu viaje Los Angeles no revelará por fin qué es lo que había sido hacer allí hay gente que me ha parado por la calle para preguntarme a ver esto último es mentira pero podría haberme pasado eh

Voz 0526 07:03 todo el mundo sabe que en cuanto supimos que mató la Palmer la serie de jóvenes

Voz 9 07:06 el interés así que sabiendo sino que ha sido hacer Twin Peaks eh no lo fue un fin de semana de visita muy bien

Voz 0526 07:16 han un plan fan templado fan desatado sabes como tú dices vayan a mí estar gorros si se un fin de semana en los zumos hacia la localizaciones

Voz 1646 07:27 bueno y más allá del Project del proyecto haya sido hacerte han dejado finalmente incluir en ese plano ese plano secuencia que nos contaban la semana pasada que te habían obligado a eliminar

Voz 0526 07:37 nada nada nada no no no no va a poner pesado ya se ella se molestaron en sacar el plan no total el disco dudo que tiran al suelo y pisotear los aquí yo de dar la brasa no no olvídate

Voz 1646 07:49 y ahora que estas en Venecia Nacho diría es que tu vida ha mejorado desde la última el que hablamos

Voz 9 07:55 ese es mi vida mi mi mi estatus si tú no no tuviera general tu estado tu estado anímico

Voz 0526 08:01 estado anímico bueno pues pues bueno yo hombre siempre lo es que la autoestima hace pues cositas no sube y baja no

Voz 1646 08:09 se lo sabes no él

Voz 0526 08:12 la autoestima no estima el otro estigmas supe lo que estimaba Java pues ahí ahí andamos no el baile de la autoestima y entonces bueno pues me levantado fresco pero bueno pasan cosas por ejemplo prevenir aquí en donde había quedado con María Guerra para hacer esta grabación

Voz 9 08:28 si resulta que ya viene de

Voz 0526 08:31 no está aquí todavía está aquí un poco de Ellis en recesión porque ya viene de un pase de una película de unos no se los hermanos Cohen no sé quienes son pero vamos no sé no sé los hermanos yo creo que ya con categoría inciertas categoría pues de alguna manera lo merece encontrarse un peón estatus en el que los directores como esos que ayudó a ver pues no sea más que moscas estrellas con con los parabrisas

Voz 1646 09:02 Nacho si ves entrar a María Guerra la que conecte le agradecí que nos cuente qué tal la película porque tuya entiende que no ha sido haberla por nuestra culpa

Voz 0526 09:10 no no y lo que él no lo no no haberla porque bueno hosca que ya tengo mis cositas sabe ya tengo ya estoy muy ocupado hoy estoy haciendo mis cosas que nunca los los de declarar no puedo hemos pagado es enorme con películas películas dirigidas por gente que tiene que llamar

Voz 10 09:27 a su hermano para que de hecho la mano estoy completamente indigno posa

Voz 1646 09:31 oye ya has visto Ryan Gosling yo

Voz 10 09:34 yo siempre haré películas yo vi a mi hermano Álvaro Vigalondo simple dejar en paz para que colabore conmigo en la película El me convierto nuestra en la que algo falla

Voz 1646 09:43 hombre pues el nombre comercial tiene tirón e hermanos Vigalondo te preguntaba si hoy visto ya había había visto a Ryan Gosling que lo reconocerán porque es un tipo que tiene siempre el mismo gesto

Voz 0526 09:53 están un poco el me está mandando algo así como mensajes de haber cuando queramos pero es que es verdad que es que lo puedo es que de ser decimos llevarían un poco agobiado oye tú María Guerra Ryan Gosling no son de meterme

Voz 1646 10:07 bueno ya saben ustedes que durante este verano nosotros descubrimos gracias a Nacho Vigalondo que la vida del cineasta tiene muy poco de ese lujo del que hablan los tópicos y bastante más de soledad que se parece más al pozo negro de ansiedad que es Twitter que la fantasía multicolor de Instagram tras comprobar ese estado de perpetua Melancolía I de cansancio crónico en el que vivía Nacho Vigalondo Los Ángeles nosotros dijimos juego vamos a empezar una terapia grupal que consiste en darle nuestro apoyo y nuestro cariño a través de cartas postales ir contra todo pronóstico Nacho pues la idea que parecía una locura ha funcionado tú no crees que vas a echar un poco de menos estas postales

Voz 0526 10:41 sí ha sido ha sido un punto interesante este este verano la verdad es que a partir de ahora cada vez que recibe un email o voy a sentir que he dado un paso atrás que la marea ha vuelto a bajar y bonito de imaginar manos sosteniendo bolis contra el papel que no mi nombre

Voz 11 10:59 a mí no me da un poco de aliento

Voz 0526 11:02 eso es lo que espero que sí es como es como cuando servir un padre no cuando su hijo algún cuando con Macarrón si no es para tanto dormimos en hombre come con macarrones en el en una cartulina que es lo da yo que no soy padre pues a lo mejor está sí es lo más parecido que tendré en esta vida a que a que mi hijo me me dibujará Caracol con quejas y Macarrón S un póster por serlo

Voz 1646 11:29 en nuestros cuadros con legumbres en forma de postal han llegado de dos en dos cada semana dos además deberá las irregularmente y esta semana hemos recibido a las dos las dos últimas vale la primera vamos a pasaría al lío es de un paisano o paisana tuya porque vienes de Torrelavega en Cantabria que como tiene muchos atractivos pues los han puesto todos en la postal sale la Plaza Mayor la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción el Ayuntamiento la avenida de España a la iglesia de la Virgen Grande vamos de Torrelavega como tú bien sabes Nacho se aprovecha todo no sabemos si es oyente hubo ochenta porque no ha firmado el texto pero en cualquier caso es alguien que te sigue desde el principio de tu carrera vamos a escuchar

Voz 0137 12:03 ha estimado Nacho con ciento treinta y cinco m estuviste ya a punto de ganar un Oscar no crees que para llegar a ganarlo deberías hacer como Almodóvar y darle un papel en una película a tu madre en el corto ya lo hacía muy bien sobretodo tan sobretodo teniendo en cuenta que tenía que estar pendiente de tus giros en la coreografía porque no controlaban todo la amplitud del movimiento de tus brazos ID hecho a punto estuvo de recibir un impacto terrible un saludo

Voz 1646 12:36 Nacho eh te has planteado como Almodóvar poner a tu madre en alguna de tus películas

Voz 9 12:41 bueno sí sí sí sí sí vamos como no como no estás hablando conmigo ha yo María Guerra

Voz 0526 12:49 no no estoy continuaban Isabel María Guerra sigue sigue

Voz 1646 12:52 con los Coen con los los

Voz 0526 12:55 con los Coen no fue me me parece viendo lo que dice la carta tienes que contestó ella

Voz 1646 13:02 sí por favor

Voz 9 13:03 te vamos a merecemos en adelante no vale pues me los países ahí va a haber

Voz 0526 13:11 eh a ver Mamma a ver esto ya lo hemos hablado e lo hemos hablado antes pero parece que los términos de entender los asientos está sacando a Martin Scorsese Almodóvar a Woody Allen porque claro ellos han sacado sus madres en sus películas yo siempre que me lo sacas tengo que decirte que a ver yo los tengo el estatus que tienen ellos yo no puedo ir al estudio que ponen la pasta Hay decirle sí quiero poner mi madre haciendo no sé que tienes que esperar un poco de paciencia Tucker el corto lo hiciste muy bien pero tienes que dar un poco de margen para que alguna película en los el amarre ven una película de la Disney están siempre te juro que te pongo un pero no vale esto lo hemos hablado mil veces

Voz 9 13:48 sí bueno y algo dice que tendremos que hablar de otras mil vengan francesas Un beso Gomà sugiere que la puesta el desenterró la Vega de un oyente anónimo que no firma la carta es de tu madre

Voz 0526 14:00 yo metido vamos a ver qué es que ya son son muchos años son muchos años sí

Voz 1646 14:05 pero está funcionando muy bien Carmina Barrios con Paco León Julita Salmerón también ha sido una de las estrellas del año por el documental muchos hijos José Mourinho en Castilla

Voz 9 14:13 tu madre debería tener denunció

Voz 0526 14:16 sí hombre de Chrome el sí pero vamos por ejemplo no no ha para documental sabes tú tampoco saques de familia o hay un documental sobre mi madre yo solo en mi familia hay pocos que hay mucho que rascar ahí sabes que pues eso clase media España es clase media o lo que antes era clase media o no sé cómo va esto la verdad

Voz 1646 14:39 bueno siempre siempre puedes decirle a tu madre que estaba en ese plano eliminado de tu próxima película o lo que quiere que haya sido hacer a Los Angeles te voy a leer la segunda de las postales Valle está llega desde S'Agaró en la Costa Brava de Girona muestra a un maravilloso paisaje marino con esa azul profundo que tienen las aguas Mediterráneo la afirma una tal Ladies now Blood que por cierto para que es el personaje de una película japonesa en mil novecientos y que no es que yo lo sepa es que lo hemos buscado tú has visto ley

Voz 0526 15:06 de mis películas favoritas si es que no se me me que me queda un poco impresionado la verdad porque tampoco es una película que será muy conocida jamás se distribuyen en España ni siquiera en formatos domésticos Si no ha perdido la verdad

Voz 1646 15:21 bueno pues vamos a escuchar lo que tiene contarnos Ladies noble porque con este nombre debe ser interesante

Voz 0137 15:27 hola Nacho no creo que realmente ese tenga nostalgia de un país más bien de una ciudad de un lugar o de un paisaje en cambio sí que es nostálgico escribir una postal casi un acto reaccionario escribir a mano practicamente ya solo se usa para firmar y poco más he pasado aquí tantos veranos es Nicole Nine con mis escenas con el tiempo te das cuenta que no elegimos que momentos se convertirán en recuerdos como una película no las recuerdas toda sólo escenas Lady Snow

Voz 13 15:58 pues Nacho Lady Slokar que sabe cuál es tu favorito

Voz 0526 16:03 María acaba de entrar María Guerra por la puerta

Voz 9 16:05 acá entre guerra que se ponga la estás viendo se ponga

Voz 0526 16:09 espera sí si Paraguay ahora una puerta espera Colliure sabes que siguieron

Voz 7 16:16 bueno mientras mientras

Voz 9 16:17 da cuenta meta gusto en la puesta Rodicio dice hola María Guerra vamos a es si estamos en antena si estamos en antena te ha gustado la película como Cohen

Voz 14 16:30 sí sí pero encantados bueno ver encantado de su película es son seis ese episodio

Voz 0526 16:37 vive de western seis e historietas de western que han cortado en bienes que sea seis horas la han dejado dos

Voz 1646 16:44 bueno pues

Voz 14 16:47 tráiler pero te han hecho todo tipo de spoiler osea es maravilloso pero es un negocio es un tema comercial

Voz 0526 16:55 tal cual

Voz 1646 16:57 la han reducido hasta el tamaño estar haciendo una película no

Voz 14 17:01 que Lewis para premio de mejor película o sea que es como una película de segmentos qué es pues hay algunos que son maravillosos y otros dice espeso cómo es posible que corten es país podría aquí osea que es un es un poco como precedentes presentar algo a trozos no no sé yo me sumo en un libro de cuentos pues hacer un resumen por pues casi para periodistas entonces es que sólo presente Gran Premio de pan

Voz 0526 17:25 lo poco extraño

Voz 14 17:27 parece pues pues que está bien y quién te ríes porque son los Coen y lo hacen fenomenal historias del Oeste pero pero vamos que es mucho mucho morro no

Voz 1646 17:37 ya María que más va a saber hoy en Venecia que más películas hay

Voz 14 17:41 bueno pues están Lady Gaga que esa es la gran

Voz 9 17:44 sí porque le costaba que ha ido no

Voz 1646 17:46 ya no se sabía si iba a ir o no finalmente

Voz 14 17:49 claro porque este Lady Gaga va va y hoy presentan Ha nacido una estrella que da la película el clásico de de Judy Garland de Barbara Streisand ir Arrate dirige Bradley Cooper también actúa osea es el actor guapísimo entonces ella ahora no se presenta la película allí habrá rueda de prensa pero ha habido emoción hasta el minuto ultimísima porque no se sabía si iba a venir y entonces toda la gente de prensa del festival estaba pues horrorizada ante el plantón que que hubiera dado en un estreno un estreno mundial no sea que ya veremos si es la nueva lluvia Afghan o no

Voz 1646 18:29 bueno pues María Guerra muchísimas gracias puedes pasarme otra vez a Nacho Vigalondo

Voz 14 18:34 si te voy a pasar a Nacho Vigalondo pero tengo que entrar dentro de los del porque ahí mala cobertura

Voz 9 18:40 hay mala cobertura daré un pero

Voz 1646 18:42 por eso hasta Nacho Vigalondo por eso

Voz 9 18:45 que usábamos regular no claro

Voz 14 18:47 pues ahora voy a sacar a Nacho fuera verdad que se escucha pueda Nacho tiene usted acompañarme para que chamanes entonces no no cierres que lo que él piensa que les voy a echar de la venta no

Voz 1646 19:00 le van a dejar entrar otra de Nacho tranquilo somos de la Cadena Ser estamos Nacho

Voz 0526 19:05 bueno sólo te puedo hasta luego

Voz 1646 19:08 hasta luego Maria gracias por este atropello

Voz 0526 19:11 el propio yo cómo se justifica yo ya no a volver a sentirme entero hasta que era una reunión prevista con los hermanos Coen para que esas halló

Voz 1646 19:20 tienes que entender que María Guerra es bastante más importante que tú Nacho

Voz 0526 19:24 Garzón no no citan tranquilos tranquilos que te que ese torpedo también autoestima nueva no me lo te voy a poner un postales para compensar

Voz 1646 19:31 voy a poner Price es responde es muy rápidamente Ladies Nublo y nos despedimos vale

Voz 9 19:37 vale muy bien que si tiempo se hubiera o no

Voz 0526 19:41 no me hubiera nos ha y se espera que toca el hay paz que que una queda con nada

Voz 9 19:46 si se han incendiado

Voz 0526 19:51 gracias gracias gracias gracias gracias molesta carta que explica también la naturaleza fragmentaria memoria o al menos la mía que tengo me espejo pero espejo reventado por el ladrillo eh interesante que Alves mayormente a cosas de Girona luego nos la película me acordé de mi adolescencia

Voz 10 20:15 en Cabezón de la Sal pero claro

Voz 0526 20:18 en Cabezón de la Sal no dirigido por Luc algo ya cual Darino sino pasar por ejemplo cambiando la música clásica por el el comer ranas de Seguridad Social todo bastante más feo en vez de coger fruta directamente del árbol pues comprábamos palmeras de chocolate en la pastelería Perera la el barrio de la compramos palmeras de chocolate algunas con todas las décimas y otras con relleno de nata como en conmigo Journey y con problemas mismo cinco tu carta me encanta que tu firma puesta en duda una administradora favoritas y me alegro mucho de que haya alguien al otro lado de que haya alguien otro lado esquiando en una postal que no tenga que necesariamente que ser alguien de mi familia buscando papel que muchas gracias

Voz 1646 21:05 muchísimas gracias a ti Nacho Vigalondo esperamos de verdad que estas postales que has recibido durante el verano te acompañen en el solitario devenir de las noches que te esperan hasta que es es tu película si es que es una película lo que ha sido hacer Los Angeles te mando un abrazo fuerte espero que disfrutes del Festival de Venecia le extensivo el abrazo también a María Guerra vale

Voz 9 21:22 vale una un lado último Soto voy a poder

Voz 0526 21:24 también por la por la emisora las postales

Voz 1646 21:27 ahora tengo mis compañeros te van a coger los datos vale

Voz 9 21:31 de qué me encantaría ser un chaleco con ellas docenas y el paro en chaleco que cogido peso últimamente mucho restantes han hecho

Voz 15 21:40 sí

Voz 1646 21:43 Pablo González Batista

Voz 9 21:45 a hacer

Voz 16 21:46 hoy en el día que hace podríamos quedarnos en tu casa iba a ser una peli Honda serían tienes alguna que si tengo alguna que cinco al Barça

Voz 17 21:58 con Vodafone One tienes fibra móvil y la mayor oferta de fines series que ahora lleva de un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva formación el catorce cuarenta y cuatro y en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 18 22:10 Mary nuestras tecnoprecios dejarán helado con el quince por ciento en frigoríficos con Villa americanos de más de quinientos ochenta y cinco euros frigorífico combinó Frost Balart antes quinientos ochenta y ocho euros ahora cuatrocientos noventa y nueve con ochenta con cien cervezas ámbar de regalo en financiación a veinticuatro meses envío gratuito

Voz 7 22:29 adelantó hasta el doce de septiembre con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 1646 22:35 con personas con discapacidad intelectual

Voz 7 22:36 qué coño sexo tras consumir normales bueno el giro apareció tengo novia

Voz 0137 22:40 pues volvió a los campeones es una palabra que desde este año significa inclusión locos su normales veces lenguaje señor Montes la película de Javier Fesser líder en recaudación y espectadores en la cartelera española en este dos mil dieciocho ha supuesto un giro en la integración de personas con discapacidad en la industria cinematográfica esto termina calando con el tiempo en los salones de Caracas

Voz 19 23:03 en honor ni tampoco me gustaría tener un hijo como los otros perdona no creyeron aquí prefiero que estén bien lo soy tonto lo que sí me gustaría menos y y el próximo luz

Voz 0137 23:19 les en Madrid Sunset Cinema celebra una sesión especial La noche de los campeones con el pase de la película y con la presencia de Javier Fesser de su guionista David Marqués algunos de los actores de la película como Roberto Chinchilla Jesús Lago Jesús Vidal y Gloria Ramos además de Allende López asesora de inclusión y Javier Luengo director general de plena inclusión Madrid todos compartirán anécdotas y experiencias acontecidas durante el rodaje de su promoción Jesús Mateos de la Varga es el organizador de la velada el director de Sunset Cinema

Voz 1386 23:50 el cine es una de las formas de ocio más populares que hay debería ser disfrutada por todos pues en las mejores condiciones que a raíz de la proyección de campeones yo me he podido sensibilizar mucho con con estas necesidades por ejemplo descubierto el proyecto de un cine de que se dedican a la accesibilidad audiovisual pues a través de diferentes formatos como de descripciones eh subtitulados y luego también por ejemplo es importante el espacio que se reserva a personas por ejemplo con pues con sillas de ruedas no que muchas veces sobre todo en los cines con grada pues ha acaba enfrentando en las primeras filas Siria final el disfrute de la experiencia pues uno es el mejor así que nada al mismo a todo el mundo a que nos vayamos sensibilizando enhorabuena a Javier Fesser qué equipo de plena inclusión a todo el equipo de campeones porque no han abierto los ojos y esperamos que el cine cada vez pueda ser disfruta

Voz 2 24:51 dado por más de mejor forma

Voz 20 24:55 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis I

Voz 21 24:58 el gran en

Voz 20 25:01 ahora es dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca

Voz 21 25:06 podré pagar tenerlo dramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 22 25:11 pues si con el voto el viernes del por igual así me lo paga vamos yo ahí lo dejo

Voz 7 25:16 a OPA y favores que solo sesenta y un millones de euros pueden devolver este viernes Bute de sesenta millones en el Eurojust pote la once millones para dar y tomar

Voz 24 25:31 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 2 25:39 cuéntanos lo que quieras si quieres estar el día en el deporte escuche SER Deportivos cuenta que es una orden

Voz 25 25:50 Canio en donde resumimos todas aborda del día

Voz 2 25:52 en SER Deportivos gracias por habernos

Voz 25 25:55 dio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la TNT es decir la tele nuestros enlaces en las redes a la web tres W punto hablando toda la información actualizada al instante los mejores protagonistas opinión

Voz 26 26:06 análisis de la NBA con Daimiel deporte femenino

Voz 1646 26:09 tiene muchas cosas más todos los dos días

Voz 26 26:11 tres a cuatro de la tarde

Voz 2 26:13 en seguir Deportivo Francisco José Delgado como a Risto La ventana del verano

Voz 27 26:25 pero rozando toda medida para conseguir el bienestar de mi familia he querido ser un muñeco movida por los hilos tampoco quiero que los tenía proyectos para él soñaba Cindy a él podríamos esos hilos director de Prisa Radio no se han habido tiempo ha visto

Voz 2 26:52 esto se llega a joven sin experiencia

Voz 27 26:56 oye cuidado con el Hoy por hoy en A Vivir os preguntan para un personaje vosotros decís tenéis terraza la entrevista tenemos adelante lamentó

Voz 7 27:10 Ana en verano con ropero

Voz 27 27:13 ante la Cadena Ser

Voz 0137 27:17 tanta información a un ritmo vertiginoso datos nombres cifras lugares testimonios pausa durante un instante dale al play a nuestras series de investigación periodística

Voz 28 27:28 hace unos meses empecé a investigar en mis ratos libres

Voz 1646 27:30 a un extraño comisario de policía que está

Voz 28 27:33 pareciendo mucho en los medios de comunicación que lo necesita todavía

Voz 7 27:39 dio su ejercicio del periodismo

Voz 0137 27:42 escucha la historia que hay detrás del caso de Ana Orantes y los inicios de la ley de violencia de género en España en el podcast lo conocí en un corpus descubre cómo fue aquella mítica la ruta del bacalao en Valencia hoy conoce qué sucedió con el fraude de Fórum Filatélico en La gran estafa viaja en el vuelo cero once de Avianca con golazo

Voz 29 28:02 esta es la historia de una catástrofe pero no es una catástrofe cualquiera se trata de un accidente aéreo el segundo más importante de la historia de la aviación española ciento ochenta y una personas murieron once sobrevivieron pero lo que importa no son los números sino los nombres las historias que hay tras esa traje

Voz 0137 28:20 Media este verano entran Podium podcast punto com y disfruta del mejor periodismo sonoro de investigación

Voz 1 28:31 carding ser

Voz 7 28:33 hablo

Voz 1 28:33 con salís Baptista

Voz 1646 28:37 las once y veintiocho las dieciocho en Canarias está previsto que en unos minutos Luis Enrique dio a conocer su primera lista de convocados como nuevo seleccionador nacional pero la Cadena SER ya puede adelantarles a esta hora algunas de las novedades de esa convocatoria en la sede de la Federación Española de Fútbol está nuestra compañero Javier Herráez Javier muy buenos días

Voz 2 28:56 morbo por saber si o no Sergio Ramos Sergio Ramos

Voz 30 28:59 pues sí va a estar en la lista el capitán de la selección española Ramos Shiva la lista hice caen Koke Jordi Alba sería los dos principales damnificados Koke y Jordi Alba serán los hombres que en principio no van a estar en pista que va facilitar hoy aquí Luis Enrique en Las Rozas

Voz 1646 29:15 en no sólo unos minutos conoceremos en boca de Luis Enrique cuál es esa convocatoria ya lo saben la primera como seleccionador nacional gracias a Javier Herráez ya sabemos que Sergio Ramos el defensa del Real Madrid sí estará en la lista y de ellas se caen Koke Jordi Alba esas son las principales novedades como les digo en unos minutos la Cadena SER seguirá pendiente Illes contará cuál es la convocatoria de cine viva pero el programa de hoy este programa es también de algún modo una fiesta de despedida y las fiestas no son completas sin música les presento a Pedrito

Voz 32 29:47 eh tres mil millones a ser deficitario

Voz 33 29:53 si contáramos no que eh el esprín kleenex

Voz 34 30:37 sí

Voz 35 30:41 eh yo contra todas hartado voy yo y van contra iban Adif

Voz 1646 31:21 muchísimas gracias es muy probable que muchos de ustedes les suene la voz de madrina porque el en aquella película una película de Paco León llamada Kiki el amor se hace la escuchamos por primera vez hace un par de años era una película que terminaba con esta canción la canción que ya había sido número uno en Colombia se convirtió como ocurre con las buenas canciones en un éxito inmediato porque se quedó instalada en ese lugar del cerebro en el que se quedan a vivir las canciones que de vez en cuando tararea sin saber muy bien por qué enamorada fue la carta de presentación en nuestro país del dúo pedirían ir río ahora peregrina ha regresado a España para presentar su nuevo disco en solitario que se titula Prisma en una Ercilla peregrina cantante hincó opositora colombiana muy buenos días como ésta pues muy bien y además muy agradecido en la porque es fantástico bellas titulaba el primer sin el de tu disco hoy es perfecto para máxima Hoy por hoy

Voz 20 32:36 es casi una coincidencia en realidad el disco

Voz 1646 32:39 tiene muchas muchas canciones que están relacionadas con un día como éste

Voz 7 32:42 qué háblame por ejemplo que el fondo de este es nuestro trabajo hablar hablarle a la gente

Voz 1646 32:47 para que nunca me olvides que también un poco el objetivo ojalá que la gente no se olvide adiós y este es nuestro último programa del verano así que hay muchas coincidencias en en tu disco y esta es la tercera vez que tú estás aquí en España es la primera vez que has venido sola digamos sin sin río y no sé si es premeditado pero parece que te has tomado muy en serio lo de conocer nuestro país de conocer España porque has tocado en Tenerife hasta da Donosti en Val de AVE llano de Tera un pueblo de doscientos habitantes en Soria sea creo que es muy difícil elegir tres lugares más diferentes en nuestro país

Voz 20 33:17 sí creo que me he dado una muy buena idea es España la hemos pasado increíble en San Sebastián como vimos delicioso hicimos

Voz 1646 33:27 ha sido confirmando todos los tópicos San Sebastián a San Sebastián las comía muy bien en Tenerife ha sido la playa físicamente es increíble y que ha pasado en balde de lleno de la Vega de Tera porque yo no lo conocía

Voz 20 33:38 bueno queda en Soria es un pueblo precioso muy colonial con la arquitectura muy antigua muy bueno es es más un destino como de descanso no pudimos dormir buenísimo que además en giras algo que sienta muy bien

Voz 1646 33:55 las allá conocer más profundamente España que muchos de nosotros que mucho

Voz 20 33:59 eso crea o por qué a muchos amigos locales les comenté sobre Vall de edad

Voz 1646 34:04 lo conoce bien te quedan aún dos conciertos más aquí en nuestro país el seis de septiembre vas a estar en Sevilla que te va a encantar el nueve estarás en las fiestas de Meloneras aquí en Madrid que que ya te gusta me imagino porque ya ves estado más veces he visto algún vídeo de tus actuaciones y la verdad es que me ha llamado mucho la afición que la gente el disco no tiene el primer single salió creo recordar en el mes de abril has venido a España desde Colombia y la gente ya se sabe las canciones

Voz 20 34:26 si el disco total general en plataformas digitales hace unos quince días en entonces también me sorprendió muy gratamente ver que ya cantábamos juntos las canciones

Voz 1646 34:37 bueno entonces España conoce o hay una parte de España billete Conoce tu ya conoce es España pero para esa parte de España que no te conoce todavía

Voz 0933 34:45 que te conoció a través de esa canción en la pelea

Voz 1646 34:47 hola de Paco León vamos a contarle por ejemplo cuánto tiempo llevas tu dedicándose a la música

Voz 20 34:52 quince años más o menos empecé cuando era muy pequeñita estaba todavía en el colegio bueno y desde más chiquita todavía en primaria Sabah hincó la tuna siempre me gustó esto del arte soy artista plástica en uno no estudié música pero paralelo a mi carrera Hay ya todo mi trabajo gráficos siempre tuve alguno anda empecé con agrupaciones de jazz bossa nova también algo de FON incluso

Voz 1646 35:22 de hecho es toda esa mezcla está perfectamente plasmada en este en este último disco en Prisma donde hay ritmos de todo tipo muchos de ellos herencia de tu Latinoamérica Ossa de tu Colombia natal que es probablemente uno de los países con mayor tradición musical te diría que del mundo mira hace unas semanas estuvo aquí toda la cocina es una de las mejores representantes de la música colombiana del Caribe colombiano no que tú en qué

Voz 7 35:45 medida tienes sientes respeto

Voz 1646 35:48 tus orígenes pero a la vez haces música del futuro

Voz 20 35:51 bueno por ser por haber nacido en la capital para quiénes son conoce muy bien las la geografía Colombia como decías hay hay dos costas atlántica otra otra pacifica

Voz 1646 36:02 así que tenemos unas coordinó

Voz 20 36:04 las andinas enormes a mitad del país y la capital está situado a dos mil seiscientos no

Voz 1646 36:09 no ciudad es el nivel del mar entonces tenemos

Voz 20 36:12 una cantidad de variedad cultural que esto permite tan bien variedad musical entonces Totó es una exponente increíble que sentimos gran gran admiración y respeto por lo que hace pero también por ser de de una nueva generación y por haber nacido en en una capital que está poblada de gente de todas las regiones ahí tengo otros ingredientes adicionales no

Voz 1646 36:39 claro ese respeto por el pasado en tu música combina por ejemplo con los ritmos electrónicos que en realidad es algo que yo creo que es una marca del pop alternativo que nos está llegando últimamente es de desde Sudamérica y además el pop latinoamericano reciente tiene mucho que ver con el papel de las de las mujeres estamos conociendo muchísimos nombres de chicas de tu generación que combinan esa tradición ese respeto por la tradición con la con los ritmos electrónicos tanto en Chile como en Argentina como en México y todo eso se va colando en nuestras emisoras de radio aquí en España también en nuestras listas de Spotify Nos han llegado por ejemplo los trabajos de Maribel Maribel que también participó en la banda sonora de Kiki

Voz 37 37:18 pero hay que estar liberada Booth

Voz 1646 37:25 caña ya hace mucho tiempo que somos muy fans de otros colombianos de bomba estéreo

Voz 7 37:32 Rim contra las corrientes también me me encontré también

Voz 1646 37:36 relativamente habitual que venga a vernos por aquí una chilena que se llama Javier amena

Voz 38 37:45 P

Voz 1646 37:47 cada vez también es más frecuente ver a nuestro país a Pedrito tiene podríamos sumar a esta lista Carla Morrison a Francisca Valenzuela tantos otros nombres de mujeres centroamericanas y latinoamericanas que pertenecemos a una generación similar y que estáis abriendo mucho camino también en esta parte del océano Atlántico en en Europa de Theo todas tenéis una sensibilidad similar hacia la música os conocéis tenis así como sentimiento de grupo de pertenencia a colea

Voz 20 38:14 no yo creo que si soy soy muy cercana también a esos en en México y y realmente todo todo este combo de pop alternativo sí sí creo que que estamos bien agremiado insisto hacer colaboraciones coincido contigo en que si hay una nueva generación en la que las mujeres somos quienes llevamos la la vocería con esto el pop alternativo latino

Voz 1646 38:40 además tú eres capaz de Miguel la música desde diferentes prismas nunca mejor dicho tienes un registro amplísimo lo mismas es música bailable que te marcas un bolero o te has es una versión de Jeannette

Voz 39 38:50 no sean tan brilla el sol se pone triste contemplando gracias

Voz 7 39:04 por cierto que nadie piense pedirían a qué hora que estás en solitario es porque te llevan

Voz 1646 39:07 mal con Río con quién te conocimos la primera del porque de hecho participa la producción del disco hay un par de colaboraciones en él lo saqué la relación sigue perfectamente no

Voz 20 39:15 así es hay un gran respeto y una gran gratitud por todo el trabajo que hicimos juntos

Voz 1646 39:20 después de que hayamos hablado Pedriza del enorme papel que están teniendo las mujeres latinoamericanas en la difusión de una nueva manera de hacer de hacer música con entender los ritmos latinos qué opinas tú por ejemplo de las polémicas que otros paisanos tuyos también colombianos pues está en generado precisamente con el trato que hacen de la mujer en sus letras a sus canciones etcétera

Voz 20 39:41 ese es un tema bastante fuerte y el reggaeton desde sus orígenes planteado eso no yo la verdad de del género urbano no espero grandes letras en el en el sentido de cómo te de un aporte o o es como una creación literaria muy muy importante no es es música que está creada para bailar en para entretenimiento también es música que tienen una rotación muy rápidos

Voz 1646 40:10 si entonces

Voz 20 40:13 en lo en lo personal pues cada vez o no no te puedo decir que me siento ofendida porque me solar soy bastante fuerte pero pero bueno hay hay otros géneros con los que me siento mejor representada

Voz 1646 40:27 hace poquito a poco y a pesar de que efectivamente el reggaeton pues tradicionalmente tiene esa ese tipo de letra es ese tipo de contenidos la mujer también está entrando en el género de las Músicas una de las músicas con esta señora

Voz 0933 40:39 también el reggaeton y aquí en España lo visto

Voz 1646 40:41 claramente uno de los mayores éxitos de reggaeton en uno de los mayores estudios de músico urbana del año expresamente lo malo de dos mujeres de Aitana

Voz 2 40:59 por qué tú

Voz 7 41:03 es decir que incluso con los lenguaje es un género como el reggaeton con el de Juan

Voz 1646 41:08 Jesulín mil José musicales se pueden transmitir perfectamente mensajes de otro tipo probablemente simplemente que tengamos este debate es necesario para que también abramos camino por esa vía no

Voz 20 41:19 totalmente y el género también ha cambiado mucho ha variado hice ha vuelto mucho más pop

Voz 1646 41:24 claro que te también lo que todo

Voz 20 41:27 sí hace la la influencia electrónica incluso permite a los los géneros más bailable como como el reggaetón entonces esto estoque necesariamente obliga al género avisar las letras para que tenga una entrada mucho más amplia dentro el público no

Voz 1646 41:43 bueno peregrina ha tocado todos los géneros estoy seguro de que en algún momento también era un reggaeton y fantásticamente bien

Voz 20 41:50 hola es gustaría en es Luis puro porque no se repercute

Voz 1646 41:53 eso es una mujer conocedora de los ritmos tradicionales latinoamericanos y además estás perfectamente integrada en la música actual has venido a España a presentarnos prisma todavía te quedan dos conciertos como hemos dicho el seis de septiembre en Sevilla el nueve en las fiestas de la Meloneras aquí en Madrid muchísimas gracias efedrina por estar con nosotros y muchísima gracia por venir a España recurrentemente a contarnos cómo va la cosa por Latinoamérica

Voz 20 42:14 me encanta venir a España Iglesias por la conversación

Voz 1646 42:17 habrá fuerte

Voz 35 42:27 hay en el mundo

Voz 1646 42:38 pues ya tenemos la primera lista de Luis Enrique al completo desde la Ciudad del Fútbol de las Rozas Javier Arranz muy buenos días

Voz 10 42:44 qué tal muy buenos días te confirmamos esa quedábamos hace un ratito aquí en la Cadena SER se han caído que Jordi Alba hiciese en la lista el capitán Sergio Ramos está Dico de jugadores veintitrés futbolistas porteros De Gea Kepa y Pau López defensas lateral derecho Carvajal y Espilicueta por la izquierda Marcos Alonso inste Gayá como digo se cae Jordi centrales están Albiol Nacho Ramos Diego Llorente adición de Iñigo Martínez centrocampistas Busquets Rodri Sergi Roberto Saúl Ñíguez Thiago Alcántara novedad Dani Ceballos que estaba en la sub veintiuno pero absoluta con Luis Enrique como entrenador delanteros promete como delantero el propio Luis Enrique Isco Diego Costa Rodrigo Marco Asensio Álvaro Morata del sí que vuelve estuvo en el Mundial hizo uso estuvo en convocatorias con Lopetegui estaba siguiendo en el fútbol italiano vuelve a la selección española

Voz 1646 43:45 pues ya conocemos los nombres esos veintitrés jugadores que conforman la primera convocatoria de Luis Enrique como seleccionador nacional como unos contaba hace unos minutos Javier Herráez incluye a Sergio Ramos es decir si el defensa del Real Madrid sí estará finalmente si forma parte de esa convocatoria hice caen de ella Koke Jordi Alba Javier Herráez muchísima gracia un saludo

Voz 2 44:07 hoy por hoy Pablo González Batista nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 40 44:29 buenos días en España se reciclan siete de cada diez envases de vidrio pero en los contenedores a veces te cuelan materiales que no tienen que estar ahí si se les rompe una copa o plato de cristal recuerde que no debe tirarlo a los contenedores de vidrio es un error muy frecuente que dificulta la separación eficiente de los elementos a la hora de reciclar un envase de vidrio por eso recuerde que los restos de cristal de venir siempre al contenedor gris o a un punto limpio esperemos que esto

Voz 2 44:55 la información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno

Voz 20 45:00 no tenemos un mensaje para ti de Luis I

Voz 21 45:03 el gran Ramón Clemente

Voz 20 45:06 es dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca

Voz 21 45:11 podré pagar te Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 22 45:16 pues si con el voto el Vianés del Aurillac por igual Si me lo paga vamos yo ahí lo dejo

Voz 7 45:21 para hay favores que son los sesenta millones de euros pueden devolver este viernes Bute de sesenta y un millones en el Eurojust Potter de millones para dar y Tamada

Voz 41 45:36 conectan gol hoy

Voz 7 45:38 por hoy a través de Instagram

Voz 2 45:42 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 13 45:49 el verano pasado duros CEO promete decir la verdad a las preguntas que serán en este acto exige

Voz 0933 45:54 yo había declarado que había una caja Partido Popular sólo altamente ninguno como le he dicho antes jamás de ninguna cuestión de compatibilidades contenía afirma o niega que recibiera alguna cantidad son absolutamente falsos este verano escucha Hora Veinticinco

Voz 1646 46:14 lo que pueda pasar momento del relevo acaba ventana

Voz 0325 46:17 comienza Hora veinticinco son las

Voz 2 46:19 de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias con Pedro Blanco síguenos también en Hora Veinticinco es Carmena

Voz 42 46:26 el

Voz 44 46:30 los viernes no My Lol nos centramos en en todos los oyentes la grabación del principio ponla sólo para para mí que hay muchos más oyentes este programa es para todos lo vamos mejor que vamos al inicio

Voz 2 46:48 el noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 10 46:53 voy y vuelvo empezaba rica

Voz 14 46:56 está ya lamentables contradicción en lógicas o me voy a quedar en las

Voz 2 47:04 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 43 47:13 Rivero oro jugaron muy bien GER vete tú

Voz 45 47:43 el costo

Voz 43 47:46 lo lo crono

Voz 2 48:01 a vivir que son dos días

Voz 1646 48:02 este sábado y domingo a partir de las nueve de la mañana con Lourdes Lancho

Voz 7 48:08 Dani Garrido hoy las coles de Carrusel deportivo sincronizados con el partido de tu Televisió

Voz 2 48:14 a lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 38 48:23 sigue la cadena en Twitter arroba en Facebook

Voz 23 48:36 tú

Voz 2 48:40 Juan

Voz 0706 48:45 inauguramos temporada cinco José qué nos depara el año informativamente hablando aunque no sé si va a superar al pasado ese año que empezamos con Cataluña tema que sigue abierto y que acabamos con un cambio de gobierno en cualquier caso pase lo que pase aquí estaremos para contarlo os escuchamos sesiones

Voz 1 49:01 estamos preparados para la nueva temporada este lunes despegando

Voz 7 49:16 hoy por hoy y Pablo González Batista Atenas

Voz 1646 49:20 sí creo que ésta va a ser la primera vez en mi vida que termine un cuadernillo de vacaciones de verano bueno aunque la verdad es que hay un poquito de trampa porque no lo sé completado yo de hecho ustedes han hecho los ejércitos por nosotras ya saben que todos los viernes les hemos puesto a prueba con los deberes del cuaderno de vacaciones para adultos que prepara Daniel López Valle uno de los autores del cuaderno de vacaciones que Black I Ibooks publica cada verano Daniel muy buenos días hola buenos días y que además hoy está aquí para variar me gusta mucho verte bueno les prometía que no iba a haber examen final pero hoy por ser el último día hemos pensado que íbamos a hacer algo un poco diferente Georgia Arenas buenos días sonar desagrada llevas todavía guíe o lo ha sido

Voz 7 49:59 o lo que sea el otro y otro que no se ha ido a casa

Voz 1646 50:01 ante albergó muy buenos días qué tal aquí sigo buenos días bueno ellos como tú Dani han sido colaboradores durante todo el verano así que si te parece bien ellos van a ser quiénes concursan hoy con nosotros me parece estupendo bueno pues vamos a abrir el la parte final de este cuaderno las últimas páginas del cuaderno de vacaciones para empezar nuestro concurso que ya saben que son pruebas de cultura Pop para ver quién controla más en principio es con los oyentes pero vamos a hacer con con vosotros valía más la primera es de cine así que es muy probable que no tenga nada que hacer contra Santiago Opar empezamos

Voz 7 50:32 bueno Santi albergó Georgia Arenas y Dani os vamos ir haciendo una serie de pruebas habrá una pregunta para cada uno rebote sino la sabéis vale puede que haya ya te sabes la la mal pues ya menos uno voy a tirar una moneda Jordi tú cómo estás aquí qué quieres cara o cruz cruz forzado muy bien pues ha salido puente ACS ha salido puente que hacemos acueducto venga vale vale pues venga a poner acueducto empieza ya estéis haciendo trampas tenemos algunas pruebas preparadas Dani por favor puedes explicar la primera la primera se llama abrevió

Voz 0933 51:02 no la hemos llamado sí porque sabemos que el ajetreo de la vida moderna no deja espacio para casi nada así que hemos sintetizado en ciento cuarenta caracteres o menos del argumento de películas muy exitosas a continuación os leeremos esta sinopsis tendréis que identificara qué película pertenecen si os resulta muy complicado podéis pedir una pista

Voz 7 51:19 analistas preparados si vamos ahora vamos con la primera pues la prisa para John lleva le Vega no tengo nervios lo primero

Voz 0933 51:27 así un Ejecutivo paga una mujer para tener relaciones sexuales sobre esa base construyen una relación sana basada en el gusto por el lujo de qué película estamos hablando

Voz 7 51:39 corre

Voz 1646 51:41 John Arenas vale vamos con la segunda es una saga de ocho películas y Santi en la que hay un seguimiento de un triángulo amoroso adolescente a través de los años además tienen poderes mágicos qué película es