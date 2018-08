Hoy por Hoy (31/08/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 0228 00:16 por nacional con la vuelta de Morata sin algunos

Voz 2 00:18 jugadores que sí han estado en el Mundial y con bastantes nombres nuevos más en la sede de la Federación en Las Rozas está Javier Herráez buenas tardes hola qué tal buenas tardes sí se ha confirmado la noticia quedábamos aquí en la Cadena SER hace treinta y cinco minutos efectivamente se caen Koke Jordi Alba ya está Sergio Ramos la lista completa De Gea que Pay Pau López como porteros laterales derechos Carvajal y Azpilicueta graves izquierdos Marcos Alonso higa ya no está Jordi Alba centrales Albiol Diego Llorente a pesar de la lesión Nacho Fernández Sergio Ramos el capitán e Íñigo Martínez centrocampistas Busquets Sergi Roberto Rodri Saúl Ñíguez Thiago Alcántara y la novedad Dani Ceballos delanteros Isco Alarcón Costa Rodrigo Marco Asensio Morata hizo uso gracias Herráez por lo demás la Comisión Europea

Voz 0228 01:08 a proponer que no haya cambio de hora lo anunciado hoy su presidente Jean Claude Juncker que responde así a la consulta realizada en los países de la Unión en la que ocho de cada diez ciudadanos se ha mostrado partidario de dejar de cambiar la hora dos veces al año propuesta que deberá desembocar en una votación en el Parlamento Europeo y sobre la que aún quedan algunas preguntas algunos detalles por responder por ejemplo se iba a apostarse por mantener el horario de verano el invierno os iba a haber un horario unificado europeo corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:34 pues sí lo importante es que finalizará el cambio del reloj la obligación de modificar la hora en marzo yo en octubre cada año es una reivindicación histórica en los países del norte de la Unión y especialmente en Alemania cuyos ciudadanos como tú has dicho sí han volcado en esa consulta vía internet en la que han participado este verano cuatro millones y medio de ciudadanos el anuncio lo ha hecho el presidente de la Comisión en la televisión Allen buena considera que podemos mantener el horario de verano aunque esta es la cuestión que queda abierta y sobre la que no ha querido definirse el ministro español Josep

Voz 3 02:26 comentarios de cada país tendrán que explicar cómo afecta a los ciudadanos

Voz 4 02:30 en su país

Voz 0738 02:31 Segura explicación que será después que los Gobiernos hayan ratificado el final de la ley porque como proceso legislativo exige una votación en el Consejo

Voz 0228 02:40 que no haya cambio de hora va a tener efectos en el consumo de energía o en nuestra salud de momento la Asociación para la racionalización de horarios que lleva pidiendo esto desde hace años aplaude la decisión algunos expertos del sector energético recuerdan además que el ahorro que se conseguía con esos cambios es mínimo Maria Majó

Voz 1444 02:56 de momento hay más entusiasmo que reparos los primeros como decías en dar la bienvenida a la propuesta es la Asociación para la racionalización de los horarios Ángel largo portavoz

Voz 5 03:04 por fin la ciudadanía ha podido subsanar un tema que nuestros políticos no había subsanado hasta ahora lo que queríamos es tener una estabilidad horaria para adaptar nuestra vida esos horarios

Voz 1444 03:15 por temas de salud explicaba el cambio horario no estabiliza sobre todo a mayores y niños y apuntamos a razones económicas Jorge Morales experto en ahorro económico decía que esto era mínima

Voz 1826 03:24 bueno yo creo que el efecto clarísimo es mínimo

Voz 6 03:27 es que en lo que es el consumo de electricidad ahí bueno prácticamente despreciable no sabría calcular serlo porque es que no hay ningún cálculo oficial sobre esto

Voz 1444 03:34 tampoco hay estudios oficiales pero hay expertos que indican que eliminar el cambio horario disminuiría también el riesgo de accidentes de tráfico

Voz 0228 03:46 el camino de las doce y cuatro a esta hora está reunido el Consejo de Ministros entre otras cosas fenicias el procedimiento de exhumación de los restos de Franco empiezan a contar hoy esos quince días que tiene la familia del dictador para decidir qué hacer con ellos y seguro que la rueda de prensa tendrá que contestar al Gobierno sobre Cataluña después de que Pedro Sánchez haya advertido esta noche desde Colombia a Quim Torra de que ya conoce cuál es el camino que sigue la desobediencia de las leyes de que Torra le haya contestado tutelando índole por cierto a Sánchez vía Twitter que la apuesta por el diálogo amplía Adrián Prado

Voz 0019 04:15 sin mencionar de ciento cincuenta y cinco de forma expresa ni el frente judicial en el que derivó el otoño pasado el presidente del Gobierno advierte sobre las consecuencias de volver a la vía unilateral

Voz 7 04:23 el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volver al desacato el Gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites

Voz 0019 04:36 el ejecutivo sigue apostando por el diálogo dentro de la legalidad consciente de que lo que busca Torras inflamar el ambiente con sus declaraciones y de que no tiene fuerza suficiente dentro del independentismo no creen que Esquerra Republicana Le quiera seguir el presidente catalán ha respondido Sánchez diciendo que el guber lo que quiere una solución política para un problema político y que defenderá siempre la vía del diálogo la no violencia y la obediencia

Voz 0228 04:57 el pueblo de Catalunya la alcaldesa de Barcelona ha anunciado hoy que no va a acudir a la manifestación de la Diada del once de septiembre por no estar de acuerdo con los postulados de la Asamblea Nacional Catalana Colau Ada Colau en Racó

Voz 1600 05:08 Milito así o que impone la movilización que impulsa la ANC es claramente independentista diría que refuerza la vía unilateral con la que estoy muy en contra por tanto como no soy independentista y no comparto la vía unilateral no me siento llamada a participar en la manifestación que no discuto en absoluto y como ciudad facilitaremos que se haga con total normalidad con total normalidad

Voz 0228 05:34 la Audiencia Provincial de Cádiz reabre el caso del Tarajal de la muerte de quince inmigrantes en dos mil catorce cuando trataban de llegar a Ceuta en el auto al que ha tenido acceso la SER se plantea que hay suficientes indicios de criminalidad de la respuesta de la Guardia Civil como para seguir investigando información de Nicolás Castella

Voz 0527 05:48 la sección sexta de la Audiencia Provincial aseguran este auto de reapertura del caso adelantado por la SER que no se han realizado las mínimas pruebas pertinentes que viene reclamando a las ONG desde aquel seis de febrero de dos mil catorce dice literalmente los magistrados que sin haberse realizado el más mínimo intentos de oír a los testigos propuestos ya admitidos no se puede archivar la investigación la Audiencia Provincial está la jueza de Ceuta a que practiquen pruebas desde CEAR una de las ONG que apeló el archivo Paloma favores no celebra estamos contentísimos es

Voz 8 06:16 es importante tener en cuenta el hecho de valorar de manera adecuada que es nuestro punto de vista no hizo jugado de instrucción toda la prueba testifical no poder acceder a los testigos aportar nuevas pruebas en fase de instrucción como es el el testigo que aportó César el que fue testigo directo estas actuaciones y poder valorar antes de cerrar en falso este procedimiento bueno muy satisfechos con la decisión esperando que que efectivamente se se haga justicia

Voz 1826 06:40 dieciséis guardias civiles fueron imputados por el uso

Voz 0228 06:43 material antidisturbios más de cuatro millones de desplazamientos esperan desde hoy en las carreteras españolas vuelta de vacaciones con operación especial de tráfico desde las tres de la tarde Icon la gasolina más cara también el gasóleo ambos cuestan más de un diez por ciento más que el pasado año en la misma fecha Eladio

Voz 0527 06:57 los la gasolina de noventa y cinco cuesta de media uno con treinta y cuatro euros el litro en Península y Baleares según los datos de la web del Ministerio para la Transición Ecológica ha subido un once por ciento interanual el litro de gasóleo cuesta de media uno veinticuatro un diecisiete por ciento más estaba hoy diecisiete céntimos más caro por litro que hace un año la gasolina catorce los mismos catorce que ha subido el petróleo Brent llenaron depósito de gasolina de cincuenta litros cuesta hoy siete euros más que el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete un depósito de gasóleo ocho con cinco euros

Voz 0228 07:29 pues así hemos llegado a las diecisiete de momento estado Pablo muchas gracias Antonio hasta luego seguimos Hoy por hoy

Voz 9 07:40 hoy por hoy Pablo González Batista Cadena eh y así vamos poquito a poco llegando al final del último Hoy por hoy de esta edición de verano como viene siendo habitual a esta hora yo voy a despedirme con la persona que ha estado a mi lado muchos de estos días de lunes a viernes a la hora más o menos a la hora del vermut que es mi compañero padrino un poco radiofónico durante este verano Roberto Sánchez Roberto muy buenos días Pablo buenos días Roberto pues muy bien porque estamos terminando y ha sido y ahora si quiere puedo decirlo ya con conocimiento de causa un verdadero placer compartir contigo estos días de radio

Voz 1826 08:11 igualmente tú también terminas esta tarde esto

Voz 9 08:14 la Ventana de verano a las ocho a las ocho de la tarde te vas a ir a casa

Voz 1826 08:18 sino que hoy no pero crees que el lunes por la mañana lo has echar un poquito de menos seguro que sí bueno por ejemplo tú no sabes lo larga que sí me ha dicho que por imponderables esta semana no hemos podido coincidir aquí a la hora del vermut como decías tú si el lunes lo que pasa es que yo no sé tú qué es lo que vamos a hacer el lunes si también te vas de vacaciones si te vas de vacaciones si desconectar del todo sino escuchar radio sí sí escuchas sólo lo imprescindible tú qué haces

Voz 9 08:41 el lunes voy a venir que el lunes voy a estar aquí con lo cual desconectar yo

Voz 1826 08:45 joven también lo vuelvo a mi puesto en la redacción pero intentar

Voz 9 08:48 que el próximo lunes aquí no me de alma nadie iba voy a intentar y me lo más lejos posible si pueden ser un sitio donde no lleguen las ondas de radio no pero ya no digo la Cadena Ser recogida radio ni seguida a mi móvil no absolutamente nada así que si pretende conectar aunque sea a la fuerza y la razón por la que tú no has podido estar conmigo durante estos días y por la que efectivamente siete alargado la semana es porque estás haciendo algo relacionado con el tema que nosotros todos los días no sabíamos propuestos tratar aquí que es hablar de tu libro Joy por fin pero hoy no hoy no hoy un poquito no vemos un poquito en peligro por favor al final Roberto Sánchez no pierde la esperanza nunca porque y sueños que se cumple hoy vamos a ver por fin de asesinos de series que los aprendido además asesinos de ser y me ha costado él no te voy a engañar ayer por la tarde

Voz 1826 09:34 de grabaron que era asesinos de sirios no

Voz 9 09:37 es y asesinos en serio bueno ha pasado por muchas y además me he leído la sinopsis ya ahora por dentro tiene que ser increíble

Voz 1826 09:43 a partir del lunes el siguiente cuando estén conectados al ya puedes leer del estatal

Voz 9 09:47 y hablando de conectaría trabajar en realidad Roberto yo te veo siempre sentado en tu silla en la redacción pasas muchas horas al día en la radio cuando escribes no medidas que aprovechas algunas y tiempo muerto días escrito libro aquí en la radio aquí en la radio durante la temporada no tampoco no no no

Voz 1826 10:02 M ves muchas horas porque cuando tú estás aquí haciendo el programa yo a lo mejor estoy escribiendo escribiendo a veces en el metro en el metro muy de verdad porque tengo un trecho de casa aquí sí bastante en en el móvil en el móvil el móvil con la banda ya suficientemente grande como para que la Press Viciano empeore todavía en el AVE que sabes que voy y vengo de Barcelona frecuentemente

Voz 9 10:24 ahí es donde más escribo los trayectos y lo cuando una vez ahora se dice mucho bueno ya lo sabes eso en el libro mi me gustó más que la peli en tu caso es un libro que va sobre el ficción televisiva que tiene mucha presencia de ficción televisiva cuánto crees que va a tardar Netflix en llamarte para pedirte ya los derechos de asesinos de serias

Voz 1826 10:43 bueno aquí confesó yo creo que no se podía decir pero un productor de una de las grandes de España tiene comprado ya los derechos y estamos por ahí llamando alguna puerta digo que yo creía que no se podía decir pero como él mismo que fue Pons de Globomedia lo soltó aquí a la hora de de la tele con Mariola estamos llamando a puertas estamos en contactos y haciendo intentando hacer la serie del asesinos de series

Voz 9 11:06 sería fantástico que Avis soluciona el problema con Twitter esto sí lo sé porque sus inspectores a través de sus de sus redes sociales ahora la llamada

Voz 1826 11:15 desde aquí fue fundamental por supuesto

Voz 9 11:17 ha sido la clave no para que haya conseguido liberar a los personajes que habían quedado secuestrados por ser menores de edad

Voz 1826 11:24 sí porque bueno cometimos la ingenuidad de ponerles fecha de nacimiento cuando apareció el libro y por lo tanto cuando ellos tomaron vida hizo fue fundamental el llamamiento hecho desde aquí después Pilar de Francisco que también cogió el megáfono en La Ventana impuso en su sitio a Twitter

Voz 9 11:42 decíamos que no sé si si esto se puede decir pero como ya has dicho lo de los derechos de la serie también voy a contar esto lo que estás haciendo durante estas mañanas y la razón por la que no podía estar aquí desgravar la versión sonora de tu libro es decir a esas series va a tener una Fitch una versión de audio libro que estoy grabando el propio Roberto Sánchez lo cual me parece magnífico como está siendo leer tu libro en alto algo que has escrito en el

Voz 1826 12:04 Metro pues ha sido reencontrarme con algunos pasajes que ya tiene irá que un libro este es mi primero así es largo hice trabaja ahí yo al menos sí que me hago esquemas y después lo escribo de después lo corrige alguien que sabe mucho más de literatura que tú o al menos te hace alguna propuesta y vuelves a reescribir corregir sobre eso así hasta que casi te lo sabes de memoria bueno desde luego lo tienes muy claro en la mente

Voz 10 12:28 largo ahora leerlo al verbalizar lo leerlo

Voz 1826 12:30 falta me digo hablo en pasado porque es que justo a las once de la mañana determina

Voz 9 12:34 sí sí sí sí hacerlo me ha parecido extraño te está gustando tu propio libro ahora que lo has leído yo soy muy modesto y diré que que el encuentro lo encuentro cosas que son atractivas bueno nosotros les recomendamos vivamente el libro de Roberto Sánchez asesinos de series que ya ha aprendido el nombre y prometo no darlo Roberto muchísimas gracias por haberme acompañado aquí ha sido haberme servido de apoyo ID ejemplo también ha sido un auténtico placer

