Hoy por Hoy (03/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:25 sí somos nosotros no se han confundido estamos de estreno ni la sintonía es sólo una de las novedades atentos que la mañana viene yen ITA de sorpresas qué tal están muy buenos días es lunes y no es un lunes cualquiera hemos vuelto hemos vuelto los que nos fuimos como les encuentra usted es al regreso descansados agobiados tienen a los niños son los nietos todavía en casa empiezan hoy el cole son de los que se van de vacaciones en septiembre han encontrado trabajo en este tiempo conservan el de siempre hubo están buscando uno porque lo han perdido los Uncle ha sido este verano o les han roto el corazón para todos el sol saldrá a las ocho menos cuarto aproximadamente porque de momento seguimos con el horario de verano han seguido las noticias estos meses no se han dado vacaciones también de actualidad están hartos o deseando ver por dónde camina España en este curso que hoy empezamos entrevistando al presidente del Gobierno vamos a estar si en La Moncloa esta mañana esta mañana de comienzo de temporada en Hoy por hoy echando cuentas las con Pedro Sánchez cuentas de la duración de la legislatura cuentas de los presupuestos del precio de la vivienda del precio de la luz de su apoyo parlamentario de las fechas catalanas no lo tiene nada fácil el presidente el verano le ha dado al gobierno alguno los baños de realidad el Congreso le tumbó el techo de gasto de los presupuestos y el PSOE fue conscientes de sus ochenta y cuatro diputados sacar a Franco del Valle de los Caídos no ha sido no al final cuestión de un mes el gran gesto del Aquarius tuvo su reverso en la devolución exprés de los inmigrantes en Ceuta el independentismo sigue inflamado el discurso aunque Torra se retrate con Sánchez en La Moncloa tiene cerrado los independentistas el Parlamento catalán porque no se ponen de acuerdo entre ellos mismos cerradas las instituciones el debate se ha trasladado peligrosamente a la calle Europa Europa duda echa podría en su falta de cohesión interna mientras en el mundo se va imponiendo un discurso feo duro autoritario muy nacionalista con trampa la cabeza pero mucho más cerca aquí al lado el italiano Salvini o el húngaro Orban pero pero por encima y por debajo de todo esto por encima y por debajo de las noticias de las malas noticias la vida sigue latiendo con fuerza y aquí en Hoy por hoy en la SER no vamos a dejar este año que lo urgente se imponga lo importante así que está el equipo al completo del programa con Aimar Bretos la vía buenos días buenos días vienen bien todo todavía o porque se va a ir de vacaciones enseguida aunque de momento se está aquí a mi lado lo voy a retener al menos una semana con Jordi Fábrega en la producción con Roberto Mahan y Marta Galán hoy en el control y con todos los compañeros que se pasan la noche poniendo las calles para que circule la vida la Ser en verano en otoño con cualquier huso horario gobierne quién gobierne lo primero que tenemos que hacer esta mañana signos a Málaga para contarles algo que acabamos de conocer cuatro malagueños han muerto mientras hacían un safari un safari turístico en Tanzania que más sabemos ahora mismo ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 2 03:59 sí a ser tratada de un grupo de turistas que estaba haciendo un safari organizado en Tanzania las víctimas son tres mujeres malagueñas dos de ellas enfermeras del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga y un amigo de ellas de origen italiano vivía en la ciudad de Málaga también en el siniestro han fallecido también el conductor del todoterreno hoy un cocinero que viajaba con ellos en el accidente sólo se ha visto implicado

Voz 1727 04:22 ese vehículo gracias Ana Tere hidratos de la madrugada que nos ofrece ACNUR la agencia de la ONU para los Refugiados casi se triplican las muertes de inmigrantes que intentan llegar a España

Voz 0027 04:32 entre enero y julio de este año han muerto trescientos dieciocho personas intentando llegar a las costas españolas frente a las ciento trece en el mismo periodo de dos mil diecisiete

Voz 1727 04:40 la número dos del Ministerio de Trabajo firmó hace tres años un artículo en favor de la prostitución

Voz 0027 04:45 Yolanda Valdeolivas secretaria de Estado de Empleo firmó ese artículo en El País en dos mil quince según ha avanzado el diario Público la ministra espera el informe de la Abogacía de Estado para tratar de revocar el registro el sindicato otras de trabajadoras sexuales

Voz 1727 04:58 contradicciones en el gobierno por tanto sobre la regulación de la prostitución el presidente palestino Mahmud Abbas ha revelado los planes de Trump para Oriente Próximo que Palestina Jordania formen una confederación

Voz 0027 05:09 con una oferta que Abás ha rechazado el presidente palestino exige una confederación a incluyendo Israel

Voz 1727 05:15 tengo unas horas en torno a las tres de la tarde hora española el ministro de Hacienda Argentina va a presentar su plan de ajuste para tratar de frenar el desplome de la moneda al P

Voz 0027 05:23 eso con aumento de impuestos y recorte del gasto también se espera una reducción significativa del Gobierno con el cese de hasta diez ministros

Voz 1727 05:30 si las críticas le ayuden a Macri Eduardo Duhalde es ex presidente argentino donde

Voz 3 05:35 acción en la toma de decisiones en realmente nunca debió en el tema decisiones tan tan

Voz 4 05:42 prácticamente a narrar quién canon ciertos y en Brasil en Brasil un incendio ha devastado el Museo Nacional de Río de Janeiro esta madrugada es el museo más antiguo del país como museo prosiguió aquí tú tú

Voz 0027 05:55 la conmoción de quienes han visto cómo las llamas devoraban doscientos años de historia brasileña

en los deportes la goleada del Barça al Huesca le permite llegar líder del campeonato al primer parón liguero por la selección Juan Antonio Sampedro que goleada buenos días mitad

Voz 1727 06:23 en los deportes la goleada del Barça al Huesca le permite llegar líder del campeonato al primer parón liguero por la selección Juan Antonio Sampedro que goleada buenos días mitad

Voz 1161 06:33 buenos días ocho dos en el Camp Nou dos de Messi dos de Luis Suárez a al Barça en lo más alto junto al Real Madrid los dos únicos con nueve puntos líderes los culés por dos goles de diferencia además el primer derbi sevillano se llevó el Betis uno cero gol de Joaquín el resto en el resto del domingo Alavés dos Español uno y Levante dos Valencia dos y desde esta mañana concentración de la selección española en Las Rozas para preparar el debut en la Liga de campeón de Naciones el próximo sábado en Wembley ante Inglaterra en el que va a ser el estreno de Luis Enrique como seleccionadora en el banquillo

Voz 1727 07:03 y el tiempo viene con bochorno Jordi Carbó muy buenos días buenos días esta semana el calor no

Voz 0978 07:09 ser tan agobiante como ayer mismo cuando todavía teníamos máximas de más de cuarenta grados en el sur de la península seguir haciendo calor pero sobre todo bochorno no Se Calahorra mezclado con humedades altas tan propio del Mediterráneo y ahora mismo tenemos algunas lluvias en general débiles sobre todo en el centro de la Península durante la tarde se convertirán en tormentas intensas en Castilla y León también en La Rioja la Cordillera Cantábrica y una jornada más especial atención cerca del Mediterráneo en Cataluña Aragón este de Castilla La Mancha en la Comunidad Valenciana y Baleares

Voz 1450 07:38 aquí tormentas con riesgo de aguaceros y también de fuera

Voz 0978 07:41 las rachas de viento

Voz 0027 13:12 la advertencia de Esquerra es muy explícita o el Gobierno maniobra para que la Abogacía del Estado y la Fiscalía dejen de pedir cárcel para los independentistas presos especialmente Junquera o Esquerra no apoyará los Presupuestos Generales del Estado del año que viene lo dice hoy en El País el vicepresidente catalán Pere Aragones complica así enormemente al Gobierno la tramitación de los presupuestos que van a ser la gran prueba de la viabilidad esta legislatura en este curso político que empieza hoy Inma Carretero buenos días

Voz 0806 13:38 hola buenos días lo que más preocupa lo que condicionará el nuevo curso y así lo admiten distintos miembros del Gobierno es Cataluña el presidente se ha esforzado estos días en trasladar un mensaje de tranquilidad insistiendo en que el otoño no va a ser como el del año pasado entre otras cosas porque hay un Gobierno que responde de distinto modo para demostrarlo además Pedro Sánchez cuenta con a Barcelona Reus

Voz 1727 13:57 ese con Quim Torra cuando hay avances en las

Voz 0806 14:00 misiones bilaterales la interlocución con los grupos catalanes es importante además para tener mayoría en el Congreso especialmente para los presupuestos el Gobierno espera poder aprobarlos en primavera en plena campaña ya de las municipales autonómicas y europeas dentro de un calendario en el que Pedro Sánchez y los suyos no dan pistas de dónde podían encajar las generales se han conjurado para a decir que su voluntad es llegar a dos mil veinte y para que ese mensaje sea más creíble después de perder la última votación de julio pasado en el Congreso el Ejecutivo espera que esta semana se de luz verde en la Cámara Baja a los seis decretos ley que han aprobado hasta ahora la intención del Gobierno es llevarlos todos este jueves entre ellos el de Franco el resto afecta a temas relacionados con la violencia de género o la sanidad universal así que en el grupo socialista confían en no tener problemas para que salgan adelante lanzar además ese mensaje de continuidad de la legislatura

Voz 0027 14:51 la legislatura que el Partido Popular intentará acordar todo lo acortar todo lo que esté en su mano y mientras tanto Casado intenta adaptar el partido a su medida incluso ideológicamente Adrián Prado

Voz 0019 15:01 en él se sienten fuertes y unidos para afrontar este curso político Pablo Casado omnipresente durante este pasado mes de agosto quiere tomar la delantera al Gobierno y ser el que marque la agenda entre los principales objetivos del PP están la designación de candidatos y la elaboración de los programas electorales para las municipales y autonómicas del año que viene eso serán Acción Nacional extraordinaria convocada para el uno y el dos de diciembre en ese foro el PP perfilará sus propuestas de futuro centrada sobre todo en la defensa de la unidad de España del pacto constitucionalista por eso el PP va a dar la batalla especialmente en Cataluña los populares creen que el Gobierno no está haciendo nada ante la crispación que según dicen están fomentar no los independentistas ponen como ejemplo los lazos amarillos o el caso del G

Voz 1450 15:43 Llarena el otro gran frente va a ser la

Voz 0019 15:46 economía acusan al Gobierno de poner en riesgo la recuperación al escuchar a Podemos y aceptar sus propuestas

Voz 0978 15:51 entre ellas la subida fiscal que definen como insolidaria

Voz 0019 15:54 e innecesaria por eso en la dirección del PP reconocen abiertamente que pondrán todas las piedras en el camino que hagan falta para que los presupuestos de Pedro Sánchez no salgan adelante exactamente

Voz 0027 16:04 contrario a lo que hará podemos hoy Pablo Iglesias regresa a la primera línea de la política va a presidir la ejecutiva de Podemos tras dos meses de ausencia del Secretario general Iglesias también de la portavoz parlamentaria Irene Montero por el nacimiento de sus tres hijos Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 16:18 buenos días Iglesias asiste esta mañana en la reunión de la ejecutiva de su partido en la primera después de las vacaciones de verano desde hoy por tanto y según informan los portavoces del partido morado el líder de Podemos se reincorpora a su actividad política con normalidad tras los dos meses transcurridos desde el nacimiento de sus hijos dos meses en los que la marca morada en ausencia de su número uno atendido a perder perfil acusando el efecto de su hiper liderazgo el iglesias de hace dos meses hablaba así a Sánchez en su último acto público

Voz 18 16:45 que el Gobierno actual que no se les olvide que están gobernando porque les hemos hecho presidentes con el peor resultado de su historia que rectifiquen que nuestra mano va estar tendida pero no para poner una palabra muy grande que diga izquierda sino para hablar de las cosas de comer

Voz 1450 17:03 pocas semanas después de estas palabras podemos impedía con su abstención la aprobación del techo de gasto del Gobierno pero desde entonces tanto desde el Ejecutivo como desde la formación morada señala un cambio de rumbo una mejora de las relaciones entre ambos partidos que Moncloa consideran se escenificará con una reunión entre Sánchez Iglesias en el futuro después de que ambos líderes hayan mantenido conversaciones este mes de agosto para desbloquear las negociaciones sobre los presupuestos la ausencia de Iglesias ha demostrado la enorme dependencia del partido morado de la figura de su líder y hasta qué punto incluso fuera de la primera línea es sólo Iglesias quién puede delimitar hasta dónde llega la sintonía con el Godia

Voz 0027 17:38 a quién mantiene una sintonía nula con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez es Albert Rivera Ciudadanos busca su hueco político en este nuevo curso no han pasado ni cuatro meses este que las encuestas dibujaban un Rivera casi presidente ahora el líder de Ciudadanos intenta tocar las teclas políticas que le hagan recuperar iniciativa Óscar García buenos días

Voz 1450 17:56 las buenos días y Cataluña y los asuntos sociales serán los ejes en los que Ciudadanos quiere centrar su actividad parlamentaria en este curso con dos proyectos de ley que de momento esperan turno para ser tramitados el de gestación subrogada y el de conciliación pero el presidente de Ciudadanos ha comenzado este curso con lo que califican en su partido como una anomalía política Rivera se queja tanto en privado como en público eso de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez no le haya recibido ni siquiera haya mantenido una conversación telefónica con el durante estos meses pero en Ciudadanos también hay sorpresa porque Pablo Casado tampoco haya hecho por reunirse con Rivera desde que es el nuevo presidente del PP entre bromas en ciudadanos dicen que antes hablaba más con los populares y lo cierto es que lo van a tener que hacer si quieren vetar iniciativas del Gobierno en la Mesa del Congreso donde juntos tienen mayoría varios miembros de la cúpula de Ciudadanos consultados por esta redacción creen que tanto PSOE como PP están tratando de revivir el que en ciudadanos consideran como el viejo bipartidismo con una clara estrategia dicen de aislar y arrinconar a Rivera hasta ahora el líder del partido que más crecía en las encuestas

Voz 0027 19:02 y diecinueve de la mañana cinco y diecinueve en Canarias discrepancias en el Ministerio de Trabajo sobre si la prostitución es una actividad mercantil a regular O'Shea es una práctica a abolir

Voz 1727 19:12 esto último es lo que define la ministra Magdalena vale

Voz 0027 19:14 creo que expresó la semana pasada su bochorno porque su propio ministerio había autorizado el registro de un sindicato de prostitutas pues bien ahora sabemos que la número dos de Valerio la Secretaria de Estado de Empleo Yolanda Valdeolivas se pronunció hace tres años a favor de legalizar la prostitución lo hizo en un artículo en El País que ahora ha rescatado el diario Público y mientras tanto Valerio espera el informe de la Abogacía del Estado para saber cómo cancelar ese sindical

Voz 1727 19:39 sobre la polémica Mariela Rubio según

Voz 0259 19:42 señalado a la Cadena Ser fuentes cercanas a la titular de Trabajo la ministra Valerio está a la espera de recibir el informe de la Abogacía del Estado para intentar anular el sindicato de prostitutas otras autorizado por su directora general Concepción Pascual sin haberle informado el Ministerio lo tendrá que impugnar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y aguardar la decisión de la justicia mientras tanto las asociaciones de

Voz 1727 20:04 tres han empezado a moverse Iván a exigir al

Voz 0259 20:07 gobierno que tome medidas contra la prostitución más allá de suprimir el sindicato se van a reunir a finales de semana una reunión convocada inicialmente para activar su estrategia contra los vientres de alquiler pero que dadas las circunstancias han decidido ampliar el debate al tema de la prostitución las organizaciones abolicionistas se han visto sorprendidas nuevamente tras conocer la postura a favor de la legalización de la número dos de la ministra Valerio la secretaria de Estado de Empleo como informó ayer el diario Pool

Voz 1450 20:36 Yolanda Valdeolivas firmo hace tres

Voz 0259 20:38 años en El País un artículo coral que abogaba por la regularización de la prostitución

Voz 0027 20:43 el Ministerio de Fomento se plantea ofrecer financiación pública para reformar pisos de bancos y de fondos buitre a cambio de que estos los alquilen a precios por debajo del mercado y se fomente así el alquiler asequible lo publica hoy El País buenas ideas

Voz 1510 20:56 buenos días si esto lo haría con el objetivo de poder garantías las veinte mil viviendas con alquiler asequible que el equipo de Pedro Sánchez se ha marcado como objetivo en un plazo de cuatro a seis años la operación consistiría en rehabilitar los pisos con dinero público con la condición de que se alquilen por debajo de precio de mercado en un principio el Ejecutivo que quiere luchar contra los alquileres prohibitivos se planteaba más posibilidades como construir las veinte mil viviendas o utilizar activos del banco malo pero los técnicos del Ministerio creen que no encajan con las necesidades marcadas en los últimos cinco años el precio de los alquileres se ha disparado con subidas de hasta el cincuenta por ciento en los precios en las grandes ciudades los motivos más demanda menos obra nueva y la presión de los alquileres para uso vacacional

Voz 0027 21:36 este fin de semana las calles de Cambridge en Italia han vuelto a coger una marcha de la ultraderecha políticamente representada en el partido Alternativa para Alemania un fenómeno que ha echado raíces precisamente en la antigua Alemania Oriental la socialista de la que estaba alineada con la Unión Soviética José María Patiño

Voz 1108 21:52 el sentimiento de los alemanes del Este de ser los perdedores de la reunificación está siendo utilizado por Alternativa para Alemania para abonar la desconfianza hacia los inmigrantes y refugiados así lo considera Franco debe drone analista experto en la ACB de un partido que saca a la extrema derecha de un papel meramente testimonio

Voz 19 22:11 claro es que ese partido le ofrece

Voz 20 22:14 por primera vez después del nacional socialismo a las fuerzas de extrema derecha un partido político una fuerza política no testimonial es decir una fuerza política que que no se quede en el recuerdo sino que pueda tener influencia en la política logrando escaños logrando a cualquier nivel porque estar al nivel de desnivel de hasta el federal también movilizando en movilizando personas

Voz 1108 22:39 para darle en la estrategia política de los partidos democráticos alemanes pasa no sólo por la renovación de cuadros sino romper con el discurso de la extrema derecha porque de lo contrario asegura el modelo de Gobierno austríaco amenaza con extenderse a otros países europeos

Voz 0027 22:54 poco más de seis meses la Unión Europea tendrá que afrontar el futuro ya sin Reino Unido para rediseñar las estructuras de la Unión la Eurocámara al encargó al socialista español Ramón Jáuregui un informe en el que planteará un nuevo escenario ese informe Se va a presentar hoy pero el autor avanzado ya algunas de las claves a la Cadena Ser apuesta por una Europa con distintos niveles de integración con un núcleo de países con una alta cooperación política y un marco más flexible para aquellos países más reacios a seguir cediendo competencias corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 23:24 el Europarlamento propone una reforma institucional de calado para que Europa pueda solucionar su falta de unidad con una nueva estructura de círculos concéntricos en la que encuentre su espacio el Reino Unido

Voz 1814 23:36 en Europa no tienen más remedio que se que repensar sí seguramente eh establecer una nueva arquitectura en base a lo que se llaman los círculos concéntricos la idea de que haya una un núcleo político muy potente en torno a la Unión Europea Moha haría a la a los países del euro y luego diferentes círculos de marcos de relación diferentes con el resto de los países incluso con el Reino Unido como una de las importante

Voz 0738 24:06 la propuesta que recoge el informe sobre el futuro de la Unión elaborado por el eurodiputado Ramón Jáuregui para quien este debate a fondo es la única alternativa contra los euroescépticos

Voz 1814 24:18 yo creo que tenemos por delante una larga una batalla política de ideas de valores de principios muy importante contra la nueva derecha que es una derecha fascista que remueve de pasiones que suscita emociones que encuentra soluciones simples a problemas complejos y que es profundamente antieuropea si estamos preocupados hay razones para estarlo

Voz 0738 24:39 el informe advierte a los Gobiernos del peligro por la incapacidad de resolver la crisis migratoria y quiere convertirse en la primera fase de un debate que tras las elecciones podría abrir la puerta a una nueva reforma del tratado un tema que el texto no recoge porque según Jáuregui corresponderá al Parlamento que salga de las próximas elecciones

Voz 1179 25:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 25:05 Sampe buenos días remar vamos ya con los deportes pero antes esta madrugada en el nuevo programa de la SER de buenas a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua hemos abordado los intentos que están haciendo las ciudades de España por controlar directamente vetar las despedidas de soltero por lo molestas que son para vecinos turistas cada vez son más los ayuntamientos que buscan cómo impedir que eso

Voz 1727 25:25 zonas de bares se llenen de disfraces si incluso

Voz 0027 25:28 diademas con de plástico en la cabeza Victoria Moreno buenos

Voz 0542 25:31 buenos días el ruido el alcohol y los problemas de convivencia que estas celebraciones suelen traer consigo han colmado la paciencia de vecinos ayuntamientos en distintas ciudades andaluzas

Voz 21 25:40 no podemos ni abrí la ventana dentro de nuestra propia casa tenemos hordas de turistas que ustedes están llevando modelo de de calidad que vienen a despedida de soltero de fiesta con otro horario borracho y sin ningún respeto a ninguna norma básica

Voz 0542 25:54 Málaga Granada y Córdoba han anunciado que van a plantarles cara lleven a endurecer las medidas para evitar todo lo posible su presencia en las calles en Málaga por ejemplo se van a imponer sanciones más elevadas también se va a pedir a varios restaurantes que ejerzan su derecho de admisión y habrá más control policial lo explica su alcalde Francisco de la Torre

Voz 22 26:10 hemos quedado en ese sentido crear también unidades reticencias

Voz 0542 26:15 la tercera clave se encuentra en el tipo de turismo que representan estos grupos por lo general de bajo perfil o low cost es esta la principal queja de los hosteleros que defienden un modelo turístico de calidad muy alejado del concepto tradicional de despedida de soltero

Voz 1179 26:29 los deportes

Voz 23 26:33 en Hoy por hoy

Voz 4 26:37 el Barça es líder junto al Real Madrid tras golear ayer al Huesca en el Camp Nou

Voz 1727 26:41 no ocho dos dos goles de Messi dos de Luis Suárez

Voz 1161 26:44 oro en propia puerta lo hizo además los desde envíele Rakitic Jordi Alba que se reivindicó este último con su gol tras no ser convocado por Luis Enrique en la primera lista con la selección no terminaron bien en el Barça Jordi Alba en buena forma dice desconocer las razones de su ausencia

Voz 24 26:56 ese muy bien porque no ha habido yo cuando estoy mal lo digo cuando estoy bien lo veo igual que todo el mundo no es una decisión del seleccionador

Voz 1161 27:02 sí exhausto junta será para él cuando estaba

Voz 24 27:04 aquí no jugar todos los minutos de la temporada ahí queda quedamos ha dado mucho más bombo del del que hay yo no tengo problemas con nadie a nivel profesional ya está

Voz 1161 27:13 marcar a los debutantes el primer gol del partido a los dos minutos gracias al acierto de descanso con el tres dos con el que logró Gaillard en la segunda parte monólogo azulgrana junto luego dada el otro foco estaba en el derbi sevillano en el que se imponía el Betis uno cero gol de Joaquín que no fue titular pero animaba en el vestuario como el que más en el antes justo de salir al campo

Voz 1179 27:30 lo que no jugará hoy cincuenta y tanto mi alma ahí detrás de nosotros animando Noel noventa minuto cada detalle compromiso actitud lucha entrega de miramos los compañeros vemos que mete el pie hasta final no Sota detrás noventa minutos

Voz 1161 27:44 el setenta y cinco y en el ochenta gol de la victoria en el primer balón que tocaba sueño cumplido

Voz 0969 27:49 llegaba con marcada al eterno rival en casa y ganar y me siento feliz porque ver a todas esas almas disfrutando y coreando mi nombre y como saber lo que significaba para mí pues no encuentro palabras para poder expresaron la inmensa felicidad hay el orgullo que siento ahora mismo de poder ganar este tipo de partido así

Voz 1727 28:09 partido más que quedó marcado por la expulsión de Roque Mesa doble

Voz 1161 28:11 amarilla la segunda muy discutida por un choque con Pau cuando iba a sacar de portería disparidad de opiniones Machín en contra de la decisión arbitral

Voz 25 28:18 si se decide un derbi que no tuviera por una acción así pues no será el primero pero cuando ahora tienes la tecnología para poderlo ver esa no no pueden expulsar a un futbolista por esto cuando es un agregó

Voz 4 28:29 el portero sería penalti sería expulsando el portero cambia completamente la dinámica del partido se

Voz 1161 28:36 bien todo lo contrario lo que he visto es que Inter

Voz 4 28:38 pido Roque la carrera de palco a a sacar rápido y esto entiendo que es tarjeta luego no sé qué es lo que pasa incluso piden penalti los sevillistas de el propio Pau a Roque Mesa yo los soltar el brazo pues eso sería una acción posterior con lo cual si aspirar a primera esa ya no vendría no

Voz 1161 28:56 protagonista también del en el Alavés dos Español uno gol de los catalanes señalado por el mismo bar y posterior segundo gol anulado también y justo a continuación los dos goles vitorianos y empate a dos en el Levante Valencia llegamos hacia el parón por la selección con Barça y Real Madrid líderes por delante de los azulgrana por dos goles tercero el Celta dos puntos cuarto el Levante con cuatro completan los puestos Champions Sevilla Athletic los de Europa League cierran Villarreal y Leganés con un punto rayos sin puntuar aunque con un partido menos en Segunda se completa esta noche la tercera jornada con el Almería Almería Málaga deseadas nueve lideró de Sporting siete puntos segundo el Málaga seis y un partido menos en puestos de ascenso o promoción Mallorca Albacete Ovidio Las Palmas descenso para Extremadura Nàstic Osasuna Córdoba todos con un punto y hoy arranca deportivamente hablando la era Luis Enrique primera concentración de la selección a sus órdenes de cara a los partidos de la Liga de Naciones del próximo sábado en Wembley ante Inglaterra y el martes once en Elche ante Croacia además en el Open Usa Rafa Nadal está ya en cuartos sin ponías georgiano aún pasivas Billy Su siguiente rival será el austríaco Dominic Thiem frente a desde dice decías

Voz 1727 29:52 por ahora mejor

Voz 26 30:01 otro concluyó

Voz 0456 30:04 son las seis y media de la mañana

Voz 1727 30:05 a las cinco y media en Canarias Esquerra condiciona su apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez la liberación de lo dice hoy en El País El vicepresidente catalán Pere Aragones que asegura que supeditan su voto a un cambio de criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en la causa judicial contra los líderes del proceso por este asunto por el curso político que empieza hoy vamos a preguntar esta mañana al presidente a Pedro Sánchez al que vamos a entrevistar en Hoy por hoy a partir de las nueve de la mañana en el Palacio de la Moncloa

Voz 0027 30:39 el jueves es el primer pleno en el Congreso y el Gobierno espera que la Cámara Baja con validez seis de los decretos ley que ha aprobado hasta ahora el Gobierno entre ellos el de la exhumación de Franco el que contempla medidas contra la violencia de género o el que permite recuperar la sanidad universal todavía a esta hora quedarán españoles volviendo a su ciudad tras las vacaciones de verano apurando las últimas horas antes de volver al trabajo oficialmente la operación retorno terminó anoche sin apenas incidentes en las carreteras sin accidentes mortales aunque en global el mes de agosto ha sido peor que el año pasado María Manjavacas

Voz 27 31:13 no ha sido buen mes en las carreteras españolas todavía los datos son provisionales pero agosto apunta a ciento veintitrés muertos a falta del cómputo final diecinueve fallecidos más que en el mismo mes del año pasado finalizada ya la operación retornó con un regreso escalonado y con más de cuatro millones de desplazamientos ahora queda pues el balance de todo el verano que en principio y a falta de los datos oficiales habría ido peor que el pasado porque en julio también se registraron más fallecidos que en dos mil diecisiete Este repunte de siniestralidad le tocará evaluarlo y analizarlo al nuevo director general de la DGT Pere Navarro que ha puesto el foco en la velocidad las distracciones en muchos casos por el móvil que están detrás de buena parte de los accidentes de momento y en lo que llevamos de año setecientas ochenta y seis personas han perdido la vida en las carreteras españolas

Voz 0027 32:03 cómo se circula a esta hora BG de Teresa Serrano buenos días

Voz 1473 32:07 buenos días a esta hora se nota ya que es lunes de septiembre en la red viaria sobre todo en los grandes accesos a las grandes ciudades encontramos tráfico lento en las entradas a la capital madrileña por la cuatro en Pinto a cuarenta y dos en Parla en la M cuarenta ya tráfico en aumento en la zona de Vicálvaro sentido norte en Barcelona en oler do la precaución por la pérdida de carga de un vehículo en la calzada enlace quince de entrada a Villafranca del Penedés en Guipúzcoa en Getaria tengan precaución por un desprendimiento que afecta a la Nacional seiscientos treinta y cuatro sentido Donostia y por último el Lugo la ocho está cortada hasta ahora por la intensa niebla a su paso por la localidad de Mondoñedo

Voz 1727 34:02 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias y hoy comenzamos la Mesa de España en Málaga con ese accidente trágico que les estamos contando desde primera hora cuatro turistas han muerto en un accidente de tráfico cuando hacían un safari por Tanzania Ana Tere Vázquez buenos días de nuevo

Voz 2 34:22 hola buenos días de nuevo son los primeros datos que están trascendiendo de ese accidente de tráfico que se ha cobrado la vida de seis personas cuatro de ellas turistas malagueños tres mujeres dos de ellas enfermeras del Hospital Clínico de Málaga y un amigo de todas de origen italiano todos de mediana edad en las otras dos víctimas son el conductor y el cocinero que viajaba con ellos en ese todoterreno con el que estaban hacen un safari organizado por Tanzania

Voz 1727 34:48 gracias Ana hay en Cataluña la planta de Seat en Martorell nota ya los efectos de la nueva normativa de emisiones que ha entrado en vigor hace apenas cuarenta y ocho horas de septiembre a diciembre la fábrica dejará de producir diez mil coches porque les están llegando muy pocos motores nuevos Frederic Vinçent bon día

Voz 0706 35:09 hola Pepa y los motores que están llegando lo hacen muy poquito a poco por eso al no haber la materia necesaria para fabricar los coches empresas sindicatos han pactado parar parte de la producción incluso hay alguna de las líneas que dejará de funcionar unos días puntuales Matías Carnero presidente del comité de empresa

Voz 29 35:24 estoy de cerrar algo dijo adicional algunos días también tras un mes para poder reducir más o menos como aproximadamente unos siete mil coches de lo que es en lo requiere del Consorcio para reducir el

Voz 0706 35:37 desde el comité de empresa dicen que sin embargo esto no va a suponer despidos al contrario dicen algunos eventuales pasarán a ser fijos para afrontar el segundo turno de fabricación del Audi A1

Voz 1727 35:46 en Castilla La Mancha una mujer de veintisiete años ha sido detenida acusada de matar a su presunto maltratador ha ocurrido en Guadalajara ella la mujer había denunciado a ese hombre por malos tratos en el año dos mil diecisiete el año pasado Juan Vicente Muñoz buenos días

Voz 0456 36:01 buenos días y sabemos que sobre él Juan Vicente

Voz 1727 36:04 a una orden de alejamiento pero que los dos se habían ido vivir juntos hace tres meses

Voz 1238 36:08 pues sí la joven había denunciado su ex novia en mayo de dos mil diecisiete por un presunto delito de malos tratos había logrado que un juzgado dictara una orden de alejamiento contra el joven que vencía precisamente hoy lunes el chico después de ser apuñalado había conseguido pedir ayuda médica en el centro de salud de El Casar a donde se dirigió por sus propios medios pero

Voz 1275 36:27 Oria minutos después eh

Voz 1238 36:30 agresión se producía tras una discusión entre ambos jóvenes habían vivido en el casa durante años antes de marcharse a Madrid de donde habían regresado hace tan sólo tres

Voz 1727 36:39 ahí un nuevo golpe al narcotráfico gallego la Policía Nacional ha interceptado casi mil kilos de hachís y ha detenido en Murcia en Almería Galicia a nueve presuntos miembros de una organización de narcos gallegos varios días

Voz 0268 36:55 dos días una organización de narcotráfico que operaba en el Levante y que ahora queda desarticulada la operación escalera de diamante desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria se inició el pasado mes de mayo y fructificó a finales de agosto con la detención en aguas internacionales de una embarcación de dieciocho metros de eslora cargada con treinta y dos fardos que contenían casi una tonelada de hachís en el abordaje fueron apresados los tripulantes después caían los líderes de la organización en los municipios pontevedreses de Vilanova de Arousa Cambados las demás detenciones han tenido lugar en Murcia y en Almería y hoy en el nuevo

Voz 1727 37:28 programa de las madrugadas de La Ser que se llama de buenas a primeras con Marina Fernández Aitor Albizua hemos hablado con Raquel Serrano es una ingeniera malagueña que ha utilizado la tecnología 3D para crear unas prótesis que hace la vida mucho más fácil aquellos que por ejemplo se rompen hueso Andalucía Natalia Perales buenos días buenas Diaz podrían suponer esas prótesis el fin de la escayola si la cubre la Seguridad Social y varias aseguradoras por lo que siempre que la receta el médico esta prótesis será gratis para el paciente las ortopédicas escaneado en tres dimensiones la extremidad afectada del paciente remiten los datos a la ingeniera que diseña la pieza el último paso es la impresión 3D Raquel Serrano ingeniera impulsora de esta tecnología

Voz 19 38:11 de lo que hacen su función moviliza de otros vale para ella primero se toma las dudas y no nosotros la diseñado era era fabricamos impresión 3D luego se envía la ortopedia y ellos sólo que la colocan garantiza que la célula queda perfectamente que son comercial

Voz 1727 38:29 frente a los dos kilos que pesa una escayola esta prótesis pesa doscientos gramos cien para los niños que permite al paciente con fractura bañarse en mantener su higiene Lourdes igualmente sol a6 treinta y nueve cinco y treinta y nueve en Canarias

Voz 1179 38:54 abrimos la Mesa del Mundo en estado

Voz 1727 38:55 los unidos la nueva hornada de candidatos demócratas prepara la ofensiva final de cara a las primarias qué van a elegir a los candidatos para las elecciones legislativas de noviembre en aquel país muy importantes que esas elecciones la batalla en las filas demócratas está librando entre el establishment del partido nuevos perfiles muy poco políticos corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 39:19 cinco estados celebran primarias en septiembre primarias para la Cámara de Representantes y el Senado y también para gobernador dentro del Partido Demócrata sus votantes van a elegir entre el establishment representado por candidatos blancos heterosexuales de clase alta o figuras emergentes como un abogado musulmán de derechos civiles una transgénero diseñadora de videojuegos Honda actriz

Voz 0978 39:40 vale una ingente Knicks ante esa enfrentará al gobernador como nueva yo

Voz 1510 39:46 la victoria de Alexandria ocaso cortes activista millennials descendiente de puertorriqueños sobre uno de los pesos pesados del Partido Demócrata para representar al Distrito catorce de Nueva York en el Congreso yo visibilidad a esta nueva generación de candidatos bendice

Voz 0542 40:00 tú a todos

Voz 1510 40:02 en una generación que coinciden defender la sanidad universal que el salario mínimo se eleve a quince dólares la hora y que cree en una educación universitaria gratuita el auge de estas figuras alternativas refleja una evolución en el electorado demócrata cuya diversidad ha aumentado mucho más que en el Partido Republicano en los últimos veinte años según el frío Research Center el Partido Conservador tiene un ochenta y tres por ciento de votantes blancos el demócrata un cincuenta por ciento y hace diez años ese porcentaje era del ochenta y ocho y el sesenta y siete por ciento respectivamente hoy un diecinueve por ciento de la

Voz 1727 40:38 población negra vota demócrata un seis por cien

Voz 1510 40:40 esto vota republicano

Voz 1727 40:45 en Libia cuatrocientos presos han aprovechado los combates al sur de Trípoli para escapar de la cárcel en la que estaban cumpliendo condena la falta de agentes el estado maltrecho de la prisión han hecho posible este motín gana Button en los últimos días las milicias rivales de Trípoli han intensificado los combates acto combates a los que se han sumado los agentes de la cárcel la entradas ha quedado sin vigilancia ahí esos cuatrocientos presos han conseguido derribar la puerta huir entre el fuego cruzado más de medio centenar de personas han muerto en sólo una semana en los enfrentamientos que hay en la ciudad miles de civiles están sin luz y agua entre ellos cientos de migrantes que están en centros de detención el gobierno reconocido por la comunidad internacional ha declarado el estado de emergencia en la capital por la gravedad de los combates la hija de Steve Jobs ha dado a conocer los detalles de su relación muy difícil con su padre con el fundador de Apple cuenta Lisa que le ha perdonado a pesar de que él negó su paternidad durante años a pesar de que lo dijo justo antes de morir que olía como un váter Aida Bao

Voz 1510 41:50 una afirmación que Jobs hizo a su hija al oler superjumbo caducado y que Lisa Brennan Jobs que ahora tiene cuarenta años atribuye a la sinceridad salvaje que asegura caracterizaba su padre Jobs que siempre defendió a los inadaptados seis como en este anuncio de Apple en el noventa y siete mostró Alice a la cara más oscura de su personalidad no admitió que ella era su hija hasta que la justicia lo obligó cuando la pequeña tenía dos años algo que marca un paralelismo con su propia historia

Voz 0978 42:16 de sillón cuando según él confesó su madre lo dio en adopción

Voz 1510 42:25 el y sus padres adoptivos no lo quisieron porque a última hora decidieron que preferían una niña ahora su hija mayor en un libro titulado Small Fry insignificante en español la que defienda su padre pero también lo describe como una persona fría distante llevara un libro que ya está provocando tal impacto a menos de veinticuatro horas de publicarse que Brennan Jobs teme que sea tratado como un texto sobre trapos sucios dice Hinault el relato familiar que ella pretendía

Voz 1727 42:49 la siguiente historia tiene también otro nombre propio el nombre de Jacqueline una mujer de Estados Unidos que cuando supo que le quedaban pocas semanas de vida por un cáncer cerebral dedicó sus últimos esfuerzos escribir cartas decenas de cartas a sus hijos para que las fueran abriendo en las etapas más importantes de sus vidas Rafa Muñoz

Voz 1238 43:10 la primera la recibió Jerry el mayor de los cuatro hermanos el mismo día de su muerte

Voz 30 43:14 querido Jerry mi futuro cineasta se que corren muchas emociones dentro de ti en este momento así que no puedo comprender qué es lo que realmente está sintiendo supongo que todo será una mierda tal vez puedas usar algunos de estos sentimientos para escribir tu próxima película

Voz 1238 43:29 Jacqueline murió a los cincuenta y seis años cuando el médico le diagnosticó el cáncer terminal cogió un bolígrafo azul y comenzó a escribir las cartas a sus hijos Jerry tiene ahora veinticuatro años está a punto de casarse de recibir la última de las misivas de su madre ya abierto otras cartas el día de su dieciséis cumpleaños o cuando termino la universidad en conversación con The Washington Post los hijos de Jacqueline aseguran que los textos de su madre son el mejor regalo que tienen dedicó su último tiempo de vida para sentarse y pensar en nuestro futuro dice la más pequeña de los cuatro hermanos el caso de Jacqueline recuerda al del senador John McCain que planificó su funeral el año pasado

Voz 0978 44:05 dado cuando supo que le quedaban pocos meses de vida

Voz 17 45:47 en Cannes el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 1100 45:56 el y hoy titula habrán hueco por favor buenos y madrugadores días Pepa inicio de temporada y que temporada a la que no se espera con mirada hacia hacia adelante acierta el reciente y precario Gobierno Sánchez con la exhumación de Franco porqué menores son dictador repugnante y también lo haría con desenterrar cunetas pero yerra con la inútil Comisión de la Verdad disparate que sólo conduce a la melancolía por delante de Cataluña en Cataluña y Cataluña presupuestos claro reforma laboral también pero Cataluña lo primero es lo primero hay solución compuso Ramón Torres tu anti amarrados al mástil independentista como náufragos y un puerto en el horizonte segundo es necesario que Juncker así los demás políticos catalanes sigan encarcelados después de diez meses en el trullo desbrozar el camino ayudaría que las voces equilibradas de por haya porque está mudo el Iceta por ejemplo pudieran gritar alto y claro que todavía hay solución mientras hay atropellado a la derecha con Casado de sus másteres en clara guerra tribal con el pie un pollo Rivera frenéticos ambos en un extravagante carrera hacia la derecha más derecha propinando empellones y encuentro llegados hasta aquí este vetusto José pregunta si los dos se pelean por ocupar el extremo para qué sirve ciudadanos acaso no eran ellos los centristas modernos filos de cintura ligeros de ideología esa antigualla que a nadie interesa

Voz 1727 47:40 estrenamos también sintonía de los oyentes que se escuchan Dani

Voz 0456 47:44 porque estrenamos temporada hay curso político

Voz 1179 47:47 Díaz Pepe ya te ya vamos bienvenido otra vez a tu casa

Voz 1727 47:52 gracias Ramón un beso muy buenos días

Voz 33 47:54 días Marisol desde Londres Bienvenida Pepe y compañía ustedes fueron pero nosotros no estuvimos ahí todo el tiempo muchísimas gracias a los compañeros lo hicieron genial Un besito bienvenidos de nuevo a la mesa de trabajo