Hoy por Hoy (03/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias muy buenos días sean bienvenidos al lunes tres de septiembre el primer día laborable del mes que huele a plástico de forrar libros vuelve por tanto a curso escolar y a curso político y el político empieza otra vez hablando de que

Voz 2 00:39 algún y el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volver al desacato

Voz 1727 00:51 el presidente del Gobierno advirtiendo de lo obvio de la necesidad de cumplir la ley lo opio sí pero es un leve endurecimiento de su discurso leve porque Sánchez está haciendo aquello que tanto se le reclamó Rajoy

Voz 3 01:03 política intento de diálogo presencia

Voz 1727 01:06 el unha pero para dialogar hacen falta dos quiere diálogo realmente Quim Torra

Voz 4 01:11 eso es amarse a Paredes civil social y nacional hasta que el país es una amarse la dotar nació en aquel país proveen de unos Tucson sunís pagadas

Voz 1727 01:21 el presidente el president Quim Torra hablaba ayer de la Diada llamaba acaban de escucharlo a celebrarla todos juntos pero los independentistas mantienen cerrado todavía el Parlament que es la institución que representa a todos los catalanes y con ese cierre ha trasladado la tensión a la calle hoy directamente el vicepresidente Alan Pere Aragones dice en el diario El País que si Sánchez quiere que le apoye los Presupuestos en el Congreso tiene que orientar a la Fiscalía para suavizar la situación jurídica de los presos así que pregunta obligada para el presidente Sánchez esta mañana en La Moncloa allí nos vamos a entrevistarle a partir de las nueve de la mañana con Torra en plena escalada retórica puede contar Sánchez con el resto de partidos españoles en esta crisis esto es lo que les pide según el portavoz socialista en el Senado

Voz 5 02:13 pie inteligencia y sensatez al conjunto de fuerzas políticas de este país para desde la lealtad contribuir al proceso de diálogo para dar una respuesta política resolver este conflicto de una vez por todas

Voz 1727 02:26 hoy reaparece en la vida pública Pablo Iglesias y la última vez que el líder de Podemos se dirigió a Sánchez en el Congreso lo hizo en estos términos

Voz 1663 02:34 los que no se les olvide que están gobernando porque les hemos hecho presidentes con el peor resultado de su historia

Voz 1727 02:41 bien frente al otro lado del hemiciclo que tiene Pedro Sánchez pues tiene a la derecha y por primera vez con dos partidos disputándose cada voto y elevando permanentemente la puesta con Rivera Pablo Casado propone ahora una ley de concordia para sustituir a la memoria histórica

Voz 0660 02:58 es una ley de concordia que reivindique la transición constitucional Ike derogue de facto la sectaria reescritura de la Historia

Voz 1727 03:08 que arroja paladas de rencor sobre la sí

Voz 1275 03:11 ciudad España como si los españoles no hubiéramos

Voz 1727 03:13 es optado por la concordia hace ya cuarenta años hará lo que tocaría es abrir los archivos del franquismo sacar a sus víctimas de las cunetas y sacarlo a él al dictador del Valle de los Caídos bueno pues pese a las propuestas estrambóticas no parece que el PP se vaya a oponer a la exhumación sea cuando sea en este el curso político tampoco ciudadanos

Voz 6 03:34 no se lo quiere hacer lo tiene fácil porque hay una mayoría

Voz 4 03:37 la parlamentaria de consenso y lo único que estamos bien

Voz 6 03:39 no es que elijan

Voz 1727 03:44 pero además de Cataluña de la exhumación de Franco están las migraciones el gran asunto que amenaza con romper Europa en Alemania el ministro de Exteriores llama a la población a revelar

Voz 4 03:53 si ante el pulso que la extrema derecha está echando en las calles de la ciudad sajona de que ni

Voz 1727 04:03 alemanes levantados del sofá y abrir la boca reclama ese ministro el socialdemócrata Agelco más ante la amenaza de los ultras que protagonizan enfrentamientos y escaramuzas casi diarias con los inmigrantes como objetivo los europeos reciclando de Europa de esa Europa que admiran y desean en el resto del mundo

Voz 0660 04:22 quisiera yo tener en América Latina una cosa sin que tuviera uno con con tradición con lío y esto pero hubieran construido ese es José

Voz 1727 04:35 Mujica hablando claro como suele y además de Cataluña la emigración Europa está la economía este agosto se han vendido en España un setenta por ciento más de coches que el año pasado los concesionarios han abaratado mucho los vehículos que no tienen homologado el nuevo sistema de medición de emisiones de CO2 que es obligatorio desde este mes de septiembre y a partir de ahora que pues dice la patronal que ahora caerán mucho las ventas

Voz 8 05:00 esperamos que para el último cuatrimestre haya una cierta corrección esta subida Astronautas de las matriculaciones

Voz 1727 05:05 y una historia más en la portada en Galicia la policía busca contrarreloj a un preso muy peligroso que ha huido de la cárcel de Ourense cumplía condena por asesinar en el año noventa y seis a su mujer y a sus dos hijos y en los deportes Messi vuelva a dirigir un gran Barça en la primera goleada de la tele

Voz 1161 05:26 ahora Sampe ocho dos al novato Huesca en el Camp Nou dos goles del argentino otros dos de Luis Suárez uno de penalti cedido precisamente por Messi que renunció a su hat trick buen encuentro Jordi Alba reivindicando su desaparición de la lista de Luis Enrique participación directa en dos goles y marcando el séptimo no termina de entender su ausencia

Voz 0977 05:40 no sé muy bien porque no ha habido hasta la decisión del seleccionador ahí es cuando estaba no jugar todos los minutos de la temporada quedamos ha dado mucho más bombo del que hay yo no tengo problemas con nadie

Voz 4 05:50 el profesional y hasta hoy inician los seleccionados por Luis Enrique la convocatoria para los partidos contra Inglaterra y Croacia qué tiempo empezamos el mes de septiembre Jordi Carbó muy buenos días

Voz 9 06:03 las muy buenos días con temperaturas más bajas pero igualmente calor bastante bochorno por cierto ingrese que ahora dejan algunos chubascos en el interior de la mitad norte peninsular durante la tarde serán fuertes en Castilla y León y una jornada más mucha tensión cerca del Mediterráneo especialmente en Cataluña Aragón Baleares y Comunidad Valenciana la segunda mitad del día aguaceros también fuertes rachas de viento

Voz 0027 06:28 a Moncloa me voy

Voz 1727 06:30 neymar no subimos a las ocho las otros seguimos aquí en Hoy

Voz 0027 06:32 hoy con Ana corbata en la producción con Roberto Mahan y Marta Galán en la técnica

Voz 0027 07:42 el Gobierno era consciente de que iba a ser muy complicado convencer a los independentistas catalanes de que aprobaron los Presupuestos en un clima de tensión política como el que todo apunta se avecina en Cataluña y a las puertas del juicio de los independentistas presos pero hoy ese temor se convierte en certeza porque Esquerra avisa de que no apoyará los presupuestos si el Gobierno sí yunquera sigue en la cárcel es más en una entrevista en El País el vicepresident catalán Pere Aragones que viene a ser el jefe en funciones de Esquerra Avis esta mañana de que no apoyarán las cuentas mientras la Fiscalía y la Abogacía ya del Estado sigan pidiendo cárcel para esos independentistas procesados se le complica así más aún el escenario parlamentario al Gobierno en este curso político que empieza hoy Inma Carretero buenos días

Voz 0806 08:24 hola buenos días lo que más preocupa lo que condicionará el nuevo curso y así lo admiten distintos miembros del Gobierno es Cataluña el presidente se ha esforzado estos días en trasladar un mensaje de tranquilidad insistiendo en que el otoño no va a ser como el del año pasado entre otras cosas porque hay un Gobierno

Voz 1161 08:38 sino que responde de distinto modo

Voz 0806 08:41 la demostrarlo además Pedro Sánchez cuenta con ir a Barcelona reunirse con Quim Torra cuando haya avances en las comisiones bilaterales la interlocución con los grupos catalanes es importante además para tener mayoría en el Congreso especialmente para los presupuestos el Gobierno espera poder aprobarlos en primavera en plena campaña ya de las municipales autonómicas y europeas dentro de un calendario en el que Pedro Sánchez y los suyos no dan pistas de dónde podrían encajar las generales sean conjurado para decir que su voluntad es llegar a dos mil veinte para que ese mensaje sea más creíble después de perder la última votación de julio pasado en el Congreso el Ejecutivo espera que esta semana se de luz verde en la Cámara Baja a los seis decretos ley que han aprobado hasta ahora la intención del Gobierno es llevarlos todos este jueves entre ellos el de Franco el resto afecta a temas relacionados con la violencia de género o la sanidad universal así que en el grupo socialista confían en no tener problemas para que salgan adelante y lanzar además ese mensaje de continuidad de la legislatura

Voz 0027 09:37 son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 13 09:42 no

Voz 0027 09:48 esta mañana la mirada de Montserrat Domínguez buenos días

Voz 1603 09:51 hola buenos días a todos envuelto en lazos amarillos llega hoy un nuevo curso político que puede descarrilar en cualquier momento porque hay demasiados vientos cruzados tenemos un Gobierno sostenido por una mayoría inestable a ciudadanos y al PP luchando a brazo partido por el mismo voto conservado por en unos meses llega el juicio contra los líderes independentistas que emponzoñan cualquier diálogo sobre el conflicto catalán Guillem mayo elecciones municipales autonómicas y europeas que tiñen de lector

Voz 1727 10:23 la mismo cualquier acción política

Voz 1603 10:25 como nadie tiene mayoría suficiente para imponer su agenda pronto sabremos si la negociación y el diálogo las ideas fuerza de este nuevo tiempo político son capaces

Voz 1727 10:36 esquivar el riesgo de parálisis institución

Voz 1603 10:39 a punto de cumplirse el cuarenta aniversario de nuestra Constitución tan imperfecta como imprescindible no está de menos recordar que fue necesaria mucha cintura mucho trabajo y no poca generosidad para sacarla adelante ahora como entonces los ciudadanos vienen los merecemos ese esfuerzo

Voz 0027 11:02 se lo hemos adelantado hace unos minutos la venta de coches en agosto se disparó casi un setenta por ciento respecto al mismo mes del año anterior por qué porque los concesionarios se han quitado de encima a base de descuentos enormes muchos coches que no pasarían las nuevas mediciones de emisiones contaminantes que han entrado en vigor este fin de semana Miguel Crespo

Voz 0702 11:20 datos inéditos para el mes que habitualmente registran las ventas más bajas del año Noemí Navas portavoz de la patronal de fabricantes Anfac

Voz 14 11:28 esperamos que el cierre de matriculaciones del mes de agosto por encima de las ciento veintidós mil unidades que suponen crecimiento dels casi el setenta por ciento respecto del mismo mes del año pasado

Voz 0702 11:43 la razón es que marcas y concesionarios se han apresurado a sacar al mercado con ofertas y automatriculaciones los coches que no tienen la homologación del nuevo sistema de medición de emisiones de CO2 que es obligatoria desde el uno de septiembre se da por hecho el final del auge de ventas

Voz 14 11:57 esperamos que para el último cuatrimestre haya una cierta corrección está subida están altas de las matriculaciones

Voz 0702 12:02 muchos vehículos registran emisiones más altas de CO2 con la nueva norma que mide mejor las condiciones en conducción real y esto afecta al Impuesto de Matriculación que podría subir en muchos casos en España finalmente no se aplicará ese impacto fiscal hasta el uno de enero de dos mil veintiuno según anunciaba el pasado viernes el Ministerio de Industria

Voz 1 13:21 como si oye papaya tengo

Voz 19 13:24 solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa vivir instalarnos una alarma porque

Voz 20 13:30 la alarma si alguien intenta meterse la alarmas altas

Voz 19 13:32 juristas directa avisa a la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 21 13:35 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 1663 13:48 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 13:54 cincuenta y siete y catorce de la mañana seis y catorce en Canarias el presidente palestino Mahmud Abbas ha revelado que la administración Trump le propuso crear una confederación de Palestina con Jordania Abbás les contestó que rechazaba el plan mientras Israel no formara parte también de esta confederación la corresponsal de la cadena en Jerusalen Beatriz le con Berry ha entrado en las últimas horas en la franja de Gaza allí ha conocido la Historia de Mohamed una adolescente que quedó mutilado por los disparos del Ejército israelí hace sólo un mes

Voz 1603 14:23 estos son los pasos de Mohamad Raed subiendo ágilmente con sus muletas hasta el tercer piso de su casa en el campo de refugiados de Yabalia en Gaza

Voz 1727 14:33 el chico de trece años fue herido por un soldado

Voz 1603 14:35 el y el veintinueve de julio cerca de la frontera con Israel la pierna quedó destrozada por la bala y hubo que amputar ser

Voz 22 14:42 ha fijado una manifestación pacífica estaba con mis vecinos y de repente me dispararon tuvieron que cortarme la luz o Jaime comienzan

Voz 1603 14:51 se cuenta día tras día de lo que significa ser amputado en Gaza ir al colegio Le cuesta el doble andar hasta la rehabilitación es su suplicio casi tan intenso como ver jugar al fútbol a sus amigos

Voz 22 15:02 a Río Ebro tiraron y muletas correr salvar nadar me gustaría ser médico

Voz 1603 15:09 Mohamed es uno de los dieciocho mil heridos en estas manifestaciones que se celebran desde finales de marzo y en las que ya han muerto ciento setenta y siete palestinos su familia elogia el hecho de que estuviera aquel veintinueve de julio en la frontera con Israel porque se estaba pidiendo justicia sobretodo para los refugiados y la vida de Mohamed está marcada por la guerra la pérdida la casa en la que hacemos esta entrevista fue bombardeada por Israel en dos mil ocho según la familia la bomba tenía sustancias que provocaron el cáncer que años después mató al padre de Mohamed ya su abuela el objetivo de la familia ahora es conseguir una prótesis que ayude a este chico a parecerse a quién era antes de su amputación

Voz 0027 15:52 esta madrugada un enorme incendio ha calcinado el Museo Nacional de Río de Janeiro un museo que contaba con doscientos años de historia y que albergaba unos veinte millones de piezas en su interior el las llamas lo han devorado practicamente todo corresponsal en Río Francho Barón

Voz 9 16:06 saludos el incendio que ha arrasado el Museo Nacional de Río de Janeiro el más antiguo de Brasil comenzó sobre las siete de la tarde y hasta la una y media de la madrugada los bomberos no han conseguido controlarlo aún se desconocen las causas del siniestro pero varios responsables del Patrimonio Histórico Nacional adelantan que el museo estaba en mal estado de conservas son Ike el incendio era una tragedia anunciada aún así dentro del edificio se guardaban veinte millones de piezas de diferente valor desde documentos de la época del Imperio portugués hasta fósiles objetos greco romano es egipcios esqueletos minerales para los especialistas una pérdida irreparable para la acervo histórico científico del Estado brasileño el presidente Michel Temer dijo en un comunicado que se han perdido doscientos años de trabajo de investigación y de conocimiento que es un día triste para todos los brasileños el museo cumplió justamente en dos mil dieciocho doscientos años de existencia en el momento del inicio de las llamas el centro se encontraba cerrado y los cuatro vigilantes que se encontraban dentro consiguieron evacuar el recinto sin que se hayan registrado víctimas mortales

Voz 1727 17:18 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 23 17:21 la acción de Ataturk la que te cobran banco formalizará hipoteca a comisión de subrogación la que recobran banco cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco para ampliar el importe

Voz 24 17:28 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca

Voz 3 17:32 de un banco que no te cobra comisiones

Voz 24 17:35 elige bien hipotecas naranja

Voz 0027 18:26 y ahora a los oyentes con Danny De la Fuente el curso político con Pedro Sánchez en la SER entrevista en menos de dos horas

Voz 9 18:36 no lo es pero en este curso que Pedrosa Ángel grande a la ultraderecha que tenemos de franquear muchas gracias y buen curso gracias a ti Pedro de Madrid Emilio desde Toledo buenos días

Voz 25 18:47 buenos días mi pregunta es para el señor Sánchez hasta donde va llega con la subida del gasoil también les ha subido la cuota de autónomo nos está machacando a los pequeños autónomos a los falsos autónomos cuando se va a meter usted por el tema de los falsos autónomos en el transporte

Voz 4 19:10 eso es porque todo es bienvenido Emilio volvemos a la capital Pilar nos gustaría que derogar la ley mordaza me gustaría escribir una fiscalidad justa me gustaría que bolas en el Valle de los Caídos me gustaría que acabará con el tema de Cataluña

Voz 0027 19:27 también estrenamos temporada en la radio terminamos en Ponferrada

Voz 26 19:31 para la SER y todo el equipo

Voz 27 19:34 en no sabe lo que tú me haces si si tú pudieras un minuto estará en mi tal vez esté días hasta Alguer a Demi sangre eh viviría hasta aquí yo abrazado a mí bueno

Voz 0027 19:56 dos días compañeros buenos días Luis muchas gracias a todos siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 28 20:05 en Hoy por hoy en Madrid

Voz 1275 20:14 qué tal buenos días con veintitrés grados a esta hora de la mañana en el centro de Madrid tormenta una noche hoy tiempo más tranquilos sólo se esperan lluvias en la Sierra Norte van a bajar ligeramente además las temperaturas máximas Madrid recupera como puede

Voz 4 20:26 pulso este lunes tema acaban las vacaciones empiezan

Voz 0394 20:29 a trabajado fatal porque vengo del pueblo así que yo dice está muy bien estar de si y vemos con la voz romperle me va a costar incorporarme fatales por ejemplo pues horrible la verdad fuese a ninguna gana aunque bueno es lo que toca año tras año

Voz 1275 20:44 le toca cada uno como puede regresa al septiembre madrileño estamos en la semana de vuelta al cole las clases en Infantil y Primaria empiezan el viernes de nuevo no todos los profesores van a estar en sus centros desde el primer día se lo cuenta la serán los problemas con los retrasos de las obras en varios colegios según este inicio de curso el segundo año donde Madrid adelanta el calendario escolar a primeros de septiembre la falta de previsión de la Consejería de Educación para completar las plantillas docentes Javier

Voz 1161 21:08 Pau teológicos que todos los docentes de un centro educativo estén en sus puestos desde el uno de septiembre hay que organizar las clases repartir tareas y preparar el nuevo curso escolar pero en Madrid no todas las plantillas de profesorado están cubiertas y no lo van a estar tampoco para el viernes cuando comienzan las clases de la Consejería de Educación ha llamado a los interinos un día antes del inicio de curso el seis de septiembre para la asignación de vacantes

Voz 1727 21:32 como pronto estarán en los centros el lunes

Voz 1161 21:34 Diez el martes once será una primera tanda pero habrá más llamamientos a mediados de mes Laura liberales es portavoz de la Asamblea de docentes interinos de Madrid que tendremos

Voz 0394 21:45 tutores que se incorporarán una vez iniciado el curso esto va da lugar a un inicio de curso pues caótico es fundamental que Klaus usted contento desde el primer día para que haya tiempo de organizar así una tutoría hacia especialidades etc pues un ahí actuarían una obra de teatro saldría en la televisión la radio sin habérselo preparado a los docentes que empieza más tarde que su alumnado les toca llegar al aula sin nada preparado

Voz 1161 22:14 la Consejería de Educación no puede confirmar aún cuál será el número de vacantes que se ocupen en este primer llamamiento del jueves aunque se han dado de plazo hasta el veinte de septiembre para terminar de ajustar las plantillas

Voz 6 22:25 no

Voz 1275 22:35 el lunes es tres de septiembre más noticias en titulares con Enrique García técnicos del Ayuntamiento de la comunidad inspeccionarán hoy el Real Museo de San Fernando que mantiene cinco salas cerradas desde el sábado por el impacto de las obras de Canalejas les situación denuncia grietas en una escultura y en las paredes el gobierno municipal dice que tomará las medidas oportunas subraya que las obras son una iniciativa privada maña arranca la segunda sesión del juicio de los bebés robados en la primera el doctor Vela procesado en la causa se encontraba enfermo no acudió a declarar vela mantiene que no entregó ninguna niña y que no reconoce la firma en la partida de nacimiento de la denuncian tienes Madrigal siete personas han fallecido este verano la Comunidad de Madrid por ahogamiento son dos pues dos muertes más que en todo dos mil diecisiete son de momento las peores cifras de los últimos cuatro años según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo Deport de sobresaliente para el Real Madrid colíder con el Barça aprobado muy justo para Getafe y Atlético noveno y décimo fuera de los puestos europeos y suspenso para Rayo Leganés último y penúltimo los de Vallecas siguen sin puntuar aunque con un partido menos son las no

Voz 4 23:29 las de estas tres primeras jornadas antes del parón por las selecciones vamos de nuevo a las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 23:46 buenos días a esta hora en la refiere a madrileña estamos pendientes de dos accidentes de entrada ambos uno en la A tres en Rivas Vaciamadrid y el otro en la A cinco en Alcorcón además tráfico intenso a esta hora en la A dos en Torrejón y en San Fernando cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla a seis el Plantío Majadahonda ahí en la M40 barrio de La Fortuna Vallecas Coslada sentido dos túneles del Pardo y Montecarmelo sentido A uno la M cincuenta también congestionada han Boadilla del Monte sentido norte

Voz 1275 24:13 el tiempo como arrancamos la semana previsión Jordi Carbó buenos días

buenos días esta semana van a bajar las temperaturas sigue haciendo calor pero no tanto como ayer recortamos máxima es todavía muy por encima de los treinta y cinco grados y tampoco han bajado demasiado durante la noche apenas se ha bajado de los veinte grados y ahora ya empieza a subir la temperatura máximas de treinta treinta y tres grados Consol pero también ratos de nubes como mucho alguna lluvia débil durante la tarde el viento del sur se va a reforzar un poco apenas pasará de los cuarenta kilómetros por hora

Voz 0027 30:00 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1663 30:06 por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 30:11 muy buenos días si se incorporan a esta hora sepan que hoy estamos de estreno en la cadena SER estrenamos sintonías porque estrenamos temporada temporada de radio que Pepa Bueno va a inaugurar esta mañana en La Moncloa entrevistando al presidente del Gobierno Pedro Sánchez será a partir de las nueve las ocho en Canarias y prácticamente también es ahora está previsto que Bélgica anuncie su entrega a España al rapero Toni que para que cumpla aquí los tres años y medio de cárcel a los que fue condenado por las letras de sus canciones en las que la Audiencia Nacional Mario apología del terrorismo amenazas e injurias a la Corona corresponsal en Bruselas presenta Pastor

Voz 0738 30:44 buenos días a las nueve empieza esta comparecencia de Val Tunick acompañado por sus abogados belgas ante el Juzgado de Gante y es él mismo juzgado que en agosto rechazó la acusación de terrorismo que habría implicado su retorno forzado a España es otra polémica judicial que contamina las relaciones o al menos judiciales a la espera de confirmar que pasará mañana cuando los abogados belgas que el Gobierno español ha contratado defiendan en Bruselas hay arena

Voz 0027 31:13 la Policía Nacional busca a un preso fugado durante un permiso de la cárcel de Pereiro de Aguiar en Ourense es Fernando Iglesias cumplía condena a veinticinco años de condena por asesinar a toda su familia a su mujer y sus dos hijos Radio Galicia María adiós

Voz 1322 31:26 el hombre tiene ahora sesenta y tres años y cumplía condena en tercer grado en régimen abierto saliendo todos los fines de semana cuando el pasado once de agosto no regresó de su habitual salidas a fugado cuando estaba en la recta final de la condena la inició el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y seis y tenía previsto salir en libertad el nueve de octubre de dos mil veintiuno a tres años a terminar desde la Subdelegación del Gobierno en Ourense destacan que hasta ahora su conducta siempre había sido correr

Voz 0027 31:49 a raíz del debate sobre el cambio horario el partido Gallego BNG va a enviar hoy una carta a la Comisión Europea para que Galicia tenga la misma hora que Portugal Canarias y Reino Unido Radio Galicia Luis Pardo

Voz 0861 32:00 nacionalistas creen que es una oportunidad única para que se reconozca la diferencia de casi una hora que existe de punta a punta de la península entre Fisterra y Barcelona recuerdan que en verano las zonas más occidentales de Galicia llegan a tener una diferencia de dos horas y media respecto a la hora solar por eso consideran que ajustar el reloj a Lisboa a Tenerife tendría innegables efectos para la salud también laborales ya que el actual horario no responde a ningún tipo de ahorro energético ni de calidad de vida

Voz 0027 32:26 algunos dicen que es su juego otros creen ver algo siniestro otros lo consideran arte este fin de semana han aparecido por todo Toledo pequeños peces dorados setecientos setenta y siete peces dorados siete siete siete hacen referencia aún la leyenda popular sobre el pez dorado de la catedral de Toledo que cuenta que si el pez se cae algún día de la fachada Toledo se inundara

Voz 8 32:47 bueno pero es que a principios de agosto bueno aparecieron batalla de mi casa también bajo las ventanas apoyado sentí lo su dio buena para todo merecido

Voz 0027 32:56 por la ciudad seiscientos sesenta y seis cerditos de yeso seis seis seis SER Toledo Juan Vicente Muñoz buenos días

Voz 1238 33:03 buenos días estos pequeños peces incorporan un pequeño texto que de forma textual dice que cuando el ángel que sobre nosotros vuela suelte el pez dorado que con su mano Portas e iniciará la caótica caída de la ciudad de Toledo hundiéndose sobre sí misma arrastrando así sus casas ciudadanos habitantes una leyenda relacionada con el transparente de la Catedral hay todo tipo de opiniones hay quien dice que es arte urbano Un juego o que se trata incluso de algo diabólico pretende gracias salgo

Voz 0027 33:32 hoy empieza en Vitoria el gran festival de la televisión en España a partir de las diez de la noche se despliega la alfombra naranja que no roja con uno de los grandes estrenos de esta temporada de la serie el continental de Televisión Española una historia de gángsters de AMPA destilería ilegales legales ambientada en los años veinte los esperan siete días estrenos premios Rafa Muñiz

Voz 1238 33:54 coincidiendo con su adiós a Cuéntame después de diecisiete años dando vida a Carlitos Ricardo Gómez va a recibir el premio a mejor interpretación en el Festival de Vitoria al Tribunal de absuelto es un buen final aunque el fenómeno televisivo del año ha sido sin duda este Oprah un triunfo que ha logrado volver a enganchar la pantalla pequeña a más de cuatro millones de espectadores por eso va a ser reconocido este sábado

Voz 26 34:17 como mejor programa de entretenimiento distinción especial para Jorge Fernández Díaz que es la B de Barcelona

Voz 1238 34:28 lleva doce años viendo girar la ruleta de la suerte IMAS premios más actos Gijon aquí para los narcos de Farid

Voz 0027 34:36 ya para el programa de Radio Gaga

Voz 1238 34:45 toda la semana irán pasando por Vitoria los rostros más reconocidos de la televisión

Voz 0027 34:54 esta temporada en Hoy por hoy nos va a acompañar cada mañana Alfonso Armada escritor periodista de una trayectoria muy amplia ha sido corresponsal de ABC enviado especial en distintas guerras hoy preside Reporteros Sin Fronteras en España hemos pedido que cada día a esta hora en ayuda a seleccionar lo más interesante de todo lo que se publica en la prensa de papel en digital por señales de humo como sea Alfonso Armada buenos días bienvenido hola buenos días un placer estar aquí la intención es que leer prensa efímera para entender el mundo empezamos

Voz 1727 35:24 hablando de Catalunya bueno me Brasil inevitable de labrar me gustaría que no sobre todo porque pienso que la realidad es bastante más amplia que la actualidad pero bueno viendo los periódicos viviendo fin los informativos por tierra Mariaire pues Catalunya acaba golpeando en nuestras cabezas constantemente el país la abre hoy con declaraciones de Pere Aragones vicepresidente de la Generalitat y líder de facto de Esquerra ya que su líder está encarcelado elepé al Gobierno que aglutinó de Pedro Sánchez que oriente a la Fiscalía porque si el proceso acaba en condena será un error irreparable bueno esto es enlaza pues con lo que estamos oyendo desde nuestro querido Torra y otros dirigentes políticos llega cosa interesante no confidencial hoy y dice que hay un acuerdo para desbloquear el Parlament que Puigdemont pasaría a la reserva como diputado suspendido pero consuelo de expresidente quedaría en una situación pues eso es no votar dicen que no aspiraría a presidir ninguna hipotéticas Republica Catalá

Voz 0027 36:21 lo dejamos Barcelona vamos a Venecia la Mostra el festival de cine dos películas GS están presentando allí están dedicadas al ex presidente de Uruguay José Mujica sí

Voz 1727 36:30 hay una se llama el PP una vida suprema un documental de Kusturica este cineasta balcánico por otro la noche de doce años que recuerda la época en que Múgica era guerrillero Tupac Amaru está dirigida por hablar obras hechas en una entrevista con el diario punto es dice Múgica ya quisiera yo para América Latina una cosa como la Unión Europea la UE tiene defectos pero el continente nunca vivió un tan largo periodo de paz como mensaje para estos miedos ante la inmigración recuerda a España un país que sembró gente por toda América y ahora se asusta de los Sims

Voz 0027 37:05 durante sobre inmigrantes hoy pública el país una entrevista

Voz 1727 37:09 duro la verdad es que si todos todos Nos como vimos con aquella famosa imagen del niño muerto en una playa turca Adán Kurdi hoy entrevistan a su tía Athina Kurdi cargará toda mi vida con la muerte de Alan porque ella fue precisamente la persona que proporcionó los cinco mil euros que costó el pasaje una patera recordemos que además de Alan Kurdi en ese viaje murieron también su madre

Voz 0027 37:37 Ana modo la atención un reportaje que publica hoy El Mundo en el suplemento papel

Voz 1727 37:42 bueno siempre ahora mundo septiembre es el tiempo de volver a la rutina hacia la vida cotidiana y bueno Raquel Díaz titula Bienvenido a casa en el que habla como la vida urbana resulta perjudicial para la salud con una frase un titular además llamativo fruto de un experto dije en la salud influye mucho más el código postal el código genético vamos a la novia

Voz 0027 38:04 lista Marta Sanz bueno marcas

Voz 1727 38:06 Cannes es una novelista que hay que leer en la página dos del país habla de animalitos termina diciendo que unos vecinos del lugar donde pasó las vacaciones les reprocharon a una vecina que dejara bebida y alimento para los animales recuerda al final de su columna que se titula precisamente animalitos no quieren que sus porches Whelan Apis pero les divierten los vídeos de gatitos y recuerda una frase de Gandhi la grandeza del progreso moral de una nación se miden por cómo trata esta a los animales la razón que has encontrado el encontró dos cosas interesantes en la parte de cultura precisamente la poesía y la nueva poesía está conquistando el mundo y hay una doble página dedicada Arrupe que es una poeta que ha conseguido cuatro millones largos de seguidores en Instagram con poemas muy eficaces a veces utiliza su propio cuerpo e incluso como soporte para escribir estos poemas más llamativos el cuerpo de su propio cuerpo hay una foto de ella bastante vistosa de espaldas con una pintada uno de los poemas dice que es más fuerte que el corazón humano que se rompe una y otra vez y aún así sobrevive ahí queda eso Alfonso hasta mañana gracias

Voz 4 39:16 a vosotros

Voz 0027 40:55 Pérez ocho menos veinte de la mañana siete menos veinte en Canarias

Voz 4 40:59 Volkswagen deporte en Hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1663 41:07 esta sintonía se que tenemos hambre ni tampoco estarán

Voz 1161 41:10 no no no no lo están cuando la cambiamos a T

Voz 1663 41:12 Medio año que siga el curso pasado una vez que está bien

Voz 0027 41:16 se venga hoy también empieza el curso la selección española

Voz 1161 41:20 Tanto Luis Enrique esta mañana en la sede de la Federación de Las Rozas estrena Vuelta al cole para los partidarios para los partidos de la Liga de Naciones ante Inglaterra y Croacia Javier Herráez buenos días

Voz 36 41:30 hola qué tal muy buenos días arranca la era Luis Enrique en la selección española de fútbol y lo va a hacer con decisiones polémicas dejó fuera a Jordi Alba Koke o a Yago Aspas recordemos que ya dijeron adiós a la sección española futbolistas importantísimo

Voz 0660 41:43 Como Iniesta Piqué o David Silva

Voz 36 41:46 que la selección de Luis Enrique que veremos quién se va a definir si por David De Gea que hizo mal mundial y tampoco estuvo muy acertado la última Eurocopa posiblemente a Kepa el flamante fichaje del Chelsea en la defensa quién va con mañana a Sergio Ramos parece que Nacho tiene más papeletas que el resto de centro del campo con Busquets como capitán Isco y Asensio y en punta parece que será Diego Costa el hombre que jugará de inicio estos partidos

Voz 1161 42:08 gracias Javier una ausencia la de Jordi Alba muy comentada el lateral se reivindicaba ayer con un gran partido en la goleada ocho dos Al Huesca participando en dos goles directamente y marcando el séptimo él no entiende los motivos de su salida

Voz 4 42:18 lo sé muy bien por qué

Voz 0977 42:21 el exsenador y es cuando él no jugó todos los minutos de la temporada y quizás nos ha dado mucho más bombo del que hay yo no tengo ningún problema con nadie

Voz 1161 42:28 ver profesional ya está gran partido de Messi que marcó dos otros dos fueron de Luis Suárez el último de penalti precisamente concedido por Messi que renunció así a con marcar un hat trick en la jornada del domingo tuvimos dos derbis el empate a dos entre Levante y Valencia la victoria por la mínima ante el Betis uno cero sobre el Sevilla con un protagonista Joaquín llegaba muy justo al partido y no fue titular pero en el inicio animó como el que más ya desde el vestuario

Voz 26 42:50 ya sabemos los cincuenta y tantas detrás de nosotros animando no noventa minuto cada detalle compromiso actitud lusa entrega miramos los compañeros me te mete el pie hasta final no Sota detrás noventa minuto balón dividido por arriba lo primero minuto fuente sólo que no va a llevar a Vitoria vale por otro

Voz 1161 43:14 saltó en el minuto setenta y cinco en marcó el gol del triunfo en el pleno no lo antes tocaba cinco minutos después sueño cumplido

Voz 26 43:19 ya con marcar eh al eterno rival

Voz 39 43:21 en caso de ganar y me siento feliz

Voz 4 43:24 porque toda esa alma disfrutando

Voz 39 43:26 hoy coreando mi nombre como Sabadell lo que Betis para mí pues no encuentro palabras para poder expresaron la inmensa felicidad ahí el orgullo que siento ahora mismo de poder ganar este tipo de partido así

Voz 1161 43:39 expulsados Roque Mesa un rato antes por doble amarilla la segunda polémica por un choque con pavo el disputarle un saque de puerta división de opiniones Machín

Voz 0027 43:45 si se decide un derbi que no tuviera una opción así pues no será al primero pero cuando ahora tienes la tecnología para poderlo ver o sea no no pueden expulsar a un futbolista por esto cuando es una agresión

Voz 0660 43:57 el portero sería penalti sería expulsando el portero y cambiar completamente pues la dinámica del partido hizo bien lo que he visto es que ha interrumpido

Voz 40 44:06 que la carrera de de palco a a sacar rápido y esto entiendo que es tarjeta luego no

Voz 0027 44:12 sé que es lo que pasa incluso piden penalti los sevillistas del propio

Voz 40 44:16 va a Roque Mesa yo los soltar el brazo pues eso sería una acción posterior con lo cual si aspirar la primera salida no valdría no

Voz 1161 44:23 Victoria del Alavés sobre Espanyol dos uno protagonismo del bar Le dio un penalti al Espanyol para el cero uno cero dos líderes Barça Madrid nueve puntos de nueve tercero al Celta con siete cuarto el Levante con cuatro ocupan puestos Champions Sevilla y Athletic Europa League cierran Villarreal Leganés con un ilegal con un punto y Rayo sin puntuar aunque con un partido menos tres jornadas también en Segunda líder Sporting siete puntos segundo el Málaga seis Un partido menos amén en puestos de ascenso promoción para Mallorca Albacete Oviedo y Las Palmas en descenso Extremadura Nàstic Osasuna y Córdoba todos con un punto se cierra esta noche del la jornada con el Almería Málaga desde las nueve además en el Open USA de Tenis Rafa Nadal ya está en cuartos tras imponerse ayer al georgiano basa IVAs Billy cuatro sets su siguiente rival va a ser el austríaco Dominic Thiem frente al que dice espera mejorar

Voz 41 45:03 el bien está un poquito más ya pero a expulsar en general bastante el partido reencontrado mejor para cuartos crea toda están mejor que vaya hacia el partido ha sido duro de

Voz 1161 45:14 la próxima madrugada Carlas horas enfrenta Maria Sharapova por una plaza en cuartos y en la Vuelta Ciclista España a los ciclistas aparcan hoy las bicis Borja Cuadrado buenos días

Voz 0995 45:21 tal buenos días la Vuelta a España vive hoy su primera jornada de descanso lo hace en Salamanca después de finalizar ayer la novena etapa camino de La Covatilla donde se produjo cambio de líder abandona el maillot rojo el francés Rudi collage del corredor de la agrupa Française de Jeux nuevo líder de la Vuelta es Simon Yates el británico Michel Tony Scott con tan solo un segundo de ventaja sobre Alejandro Valverde una vuelta que retomará la competición el próximo martes también con salida aquí en Salamanca

Voz 1663 48:22 los diariodehoyporhoy del tres de septiembre escribe

Voz 0027 48:28 Claudia Serna nos cuenta cómo aunque muchos vuelven a España todavía hay españoles como ella que se tienen que marchar

Voz 43 48:34 estoy Claudia hacer nada tengo cuarenta y cinco años con licencia A en pedagogía de ceniza la inteligencia emocional y muy llevo desde el año dos mil doce y sin trabajo estable y en España

Voz 0027 48:48 ha bajado en todo este tiempo

Voz 43 48:51 eh de Pals autónoma no me he podido desarrollar profesionalmente en este tiempo nunca y tuve la valentía de emprender en tres oportunidades

Voz 0027 49:01 poco a poco funcionan

Voz 43 49:03 debido a esto puede tomar la triste decisión de salir del país cada vez más personas que El País importadas vivir tías que estoy viviendo en Inglaterra en Bristol ya tengo trabajo pues me da mucha tristeza tenerme que haberme tenido que ir dejará visigodos pero bueno es eso que hay yo recuerdo hace uno dos o tres al saber que la gente se iba si veía los aeropuertos en diciembre cuando la gente iba a esperar sus familiares y me daban así ahí decía yo Dios mío cuánta gente se ha ido y cuando hace diez días estaba yo cruzando en el aeropuerto decía yo Dios mío lo hizo y más que también ha tenido que que marcharse