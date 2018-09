Hoy por Hoy (03/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho la sien

es lunes es tres de septiembre y estamos en el Palacio de la Moncloa a las nueve entrevistamos aquí al presidente del Gobierno con qué propósito con el propósito de hablar claro porque en este momento de la historia más canales de comunicación que nunca antes hay sin embargo más confusión que nunca antes también miden Yuval Noah Harare el historiador israelí pensador y escritor que triunfó muchísimo con un libro titulado sapiens y que ahora en su último trabajo que se titula veintiuna lecciones para el siglo XXI comienza diciendo lo siguiente en un mundo inundado de información irrelevante la claridad es poder pues con ese propósito venimos nosotros a la entrevista y ojalá que con ese propósito venga el presidente llegó aquí a La Moncloa hace apenas tres meses elegido democráticamente las Cortes españolas informó en apenas unas horas un Gobierno rutilante pero este verano ha tenido ya los primeros baños de realidad empezando por su extrema debilidad parlamentaria y continuando por una Cataluña en plena escalada de tensión y con la institución donde se expresan de verdad todos los catalanes sin plenos hasta el mes de octubre Parlament cerrado los independentistas han trasladado el debate a la calle con las tensiones que estamos viendo cada día podrá señor presidente cumplir sus promesas de serenar la situación catalana podrá recuperar el bienestar que se llevó la crisis en educación en sanidad en pensiones en igualdad en calidad del empleo en libertades civiles es podrá sino puede convocará elecciones en un mundo inundado de información irrelevante la claridad es poder use ese poder señor presidente el de ser claro a las nueve les esperamos Pepa Bueno si la primera piedra en el camino de Sánchez son los presupuestos del año que viene necesita para sacarlos adelante Unidos Podemos pero necesita más a Esquerra Republicana por ejemplo que votos su investidura pues esta mañana en entrevista en El País el vicepresidente catalán Pere Aragones de Esquerra habla muy clarito y viene a decir que con Oriol Junqueras en la cárcel no habrá apoyo a las cuentas del Gobierno le pide a Asad sí que oriente que oriente a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado veremos que responde el presidente contra China midiéndose en el mundo Europa sigue Aimar en el laberinto

Voz 0027 03:05 ni para intentar salir de él hoy se va a publicar el llamado informe Jáuregui una hoja de ruta para la Unión Europea post Brexit que el Parlamento Europeo ha encargado al socialista español Ramón Jáuregui apuesta por una Europa de círculos concéntricos con distintos grados de integración

Voz 1727 03:20 Argentina se enfrenta hoy a una nueva oleada de recorte recortes Gobierno

Voz 0027 03:23 Macri los va a anunciar para intentar frenar el desplome del PSOE argentinos espera que cese hasta diez ministros

Voz 1727 03:29 esta madrugada hemos conocido que cuatro malagueños

Voz 1928 03:32 han muerto en Tanzania mientras hacían un safari turístico Ana Tere Vázquez hola de nuevo hola buenos días los primeros datos que están trascendiendo de ese trágico accidente de tráfico que se ha cobrado en total la vida de seis personas entre ellas hay cuatro turistas malagueños tres mujeres al menos dos enfermeras del Hospital Clínico Virgen de la Victoria hay un amigo de ellas de origen italiano todos de mediana edad las otras dos víctimas son el conductor el cocinero que viajaba con el grupo en el vehículo con el que estaban realizando un safari organizado por Tanzania

Voz 1727 04:07 y estas son las lágrimas de impotencia de un brasileño esta madrugada mientras veía como un incendio consume el museo más antiguo del país el Museo Nacional de Río con doscientos años de historia y que ha quedado reducido a escombros no sabemos todavía si el Gobierno va a incluir el impuesto al diésel en los presupuestos pero sí que este agosto se han vendido en España un setenta por ciento más de coches que el año pasado un setenta por ciento

Voz 0027 04:33 otro que les adelantábamos esta mañana en la Cadena Ser el motivo

Voz 1389 04:36 los concesionarios han hecho grandes descuentos en agosto

Voz 0027 04:39 a vender los coches que no cumplían con la nueva normativa sobre emisiones de CO2

Voz 1727 04:43 el padre de historias más que hoy será noticia en una hora el rapero vuelto Nick que huyó a Bélgica se enfrenta a la vista en la que se va a decidir si se la entrega a España

Voz 0027 04:51 al Tony tiene pendiente una condena a tres años y medio de cárcel por apología del terrorismo injurias a la Corona y amenazas a raíz de las letras de sus canciones

Voz 1727 05:46 o la escuchamos en los deportes la etapa de Luis Enrique como seleccionador español se pone en marcha esta mañana con la primera concentración Juan Antonio Sampedro

Voz 1161 05:55 de cara a los dos partidos el próximo sábado debut en el banquillo de Wembley ante Inglaterra y el martes once estreno en casa en Elche ante la subcampeona del mundo Croacia partidos de la nueva Liga de Naciones incógnitas sobre todo en la portería entre De Gea y Kepa ausencia de Jordi Alba que ayer era protagonista en el ocho dos del Barça al Huesca hay un gol participación directa en otros dos desconoce los motivos de su ausencia

Voz 1259 06:13 el ex seleccionador y ahí es cuando estaba de Dios no jugar todos los minutos de la temporada yo no tengo ningún problema con nadie a nivel profesional y hasta desde la una y media concentración en Las Rozas

Voz 1727 06:26 y son de los afortunados que se van de vacaciones en septiembre sepan que el mes empieza con calor

Voz 1027 06:32 Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 06:34 el calor de hecho va a tardar mucho en irse sí que bajan las temperaturas respecto ayer máximas de más de cuarenta grados en el sur de la península pero ya no alcanzaremos estos valores a pesar de que si ganará protagonismo la sensación de bochorno insiste el tiempo va a ser un poco más otoñal

Voz 1027 06:49 respecto al estado del cielo tormentas ahora mismo en Cannes

Voz 0978 06:51 Zille León y la Ibérica también el interior de Valencia serán más fuertes durante la tarde y una jornada más mucha tensión cerca del Mediterráneo de nuevo en la Comunidad Valenciana Cataluña Aragón Murcia y Baleares entre esta tarde la próxima noche tormentas con riesgo de aguaceros también

son las ocho y siete las siete y siete en Canarias

Voz 4 07:11 que sí

Voz 7 08:47 de tu hijo te dice que después del cole quiere hacer inglés tiempo al tenis y cada vez más a signo de sientes

Voz 5 09:08 podríamos quedarnos en una peli o una serie tienes alguna que si tengo alguna cinco al Barça

Voz 10 09:47 estaba pensando que debería haber comparado precios cuando contraté muy seguro de hogar si alguna vez lo has pensado veinte a la mutua con tu seguro de hogar y te bajan su precio sea cual sea también en coche moto vida nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción el mutuo apuntó es tamos veinte Moncloa

Voz 1727 10:17 son las ocho y diez las siete y diez en Canarias ha dado muestras Pedro Sánchez cree un subida política de conseguir lo que parecía imposible a priori ganar unas primarias dificilísima ganar una moción de censura con ochenta y cuatro diputados pero conseguirá aprobar un presupuesto unas cuentas públicas un simple presupuesto general lo tiene difícil ya hemos contado que los independentistas independentistas catalanes condicionan su apoyo a la situación de los presos pero el gran socio del Gobierno la primera puerta a la que llamar es la de Podemos y la SER pueda adelantar cómo está la cosa entre ambos entre Sánchez e Iglesias a propósito de las cuentas públicas Nieves Goicoechea buenos días qué tal Pepa buenos días el Gobierno quieren Nieves que las cuentas aprueben sólo cuando el Senado haya perdido ya esa capacidad de vetar los nuevos objetivos de déficit para que el PP no condicione todo pero podemos aprieta para hacerlo antes incluso sin esperar a que haya nueva senda de estabilidad esto qué significa se pueden aprobar las cuentas sin haber aprobado antes los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas

Voz 1468 11:22 pues sí es posible dicen en Unidos Podemos no habría multa de Bruselas esto por quedarse con la senda anterior el problema es que por ejemplo las autonomías podrían gastar dos mil cuatrocientos millones menos

Voz 1727 11:33 con la senda anterior porque con la senda de ahora

Voz 1468 11:35 o hay más flexibilidad Pedro Sánchez sí admitía esta posibilidad en julio

Voz 1727 11:39 cada cual que asuma sus responsabilidades el Gobierno

Voz 11 11:41 al asumir la suya

Voz 5 11:45 plantear

Voz 11 11:46 unos Presupuestos Generales del Estado para el año dos mil diecinueve lo vamos a hacer con esta senda de estabilidad o con la anterior pero el Gobierno de España

Voz 1468 11:54 lo va a cero Unidos Podemos también quiere que se amplía el techo de gasto porque dice que con lo que está negociando ahora se queda más pequeño y nota que los negociadores del Gobierno Pepa tienen menos

Voz 1727 12:04 Prisa ahora que al principio y lo interpretan

Voz 1468 12:06 en clave electoral presupuestos en primavera dicen como comienzo de la precampaña del año

Voz 1727 12:12 otra de las grandes diferencias que están encontrando el Gobierno y Unidos Podemos en su negociación tiene que ver con los impuestos a las empresas grandes Unidos Podemos quiere que las compañías del Ibex tributen en España también Nieves por los dividendos que generan fuera

Voz 1468 12:27 sí es que ahora mismo las grandes empresas con sedes dentro y fuera de España argumentan que no deben pagar dos veces por el impuesto pero cuando traen sus dividendos a la sede central en España la sede matriz están exentos al cien por cien de tributar por ello Unidos Podemos le ha pedido al Gobierno que paguen al fisco por estos dividendos al menos algo un tramo porque o una cantidad porque los consideran ingresos los consideran renta pero los negociadores del Gobierno se resisten y argumentan que pueden llover les recursos por esa doble tributación

Voz 1727 12:55 la ministra de Hacienda María Jesús Montero sí anunció

Voz 1468 12:58 pero en julio en la SER que las empresas pagarán más

Voz 1727 13:01 establecer a partir de un determinado beneficio un tipo mínimo si por ejemplo estamos hablando de que tengan que pagar en torno al quince por ciento no se puedan aplicar deducciones posteriores porque la realidad es que la contribución que están haciendo la empresa no se adecua el tipo teórico al Real

Voz 1468 13:22 es así y Unidos Podemos lo que haces con el foco en esos dividendos como te digo Pepa las grandes empresas como los bancos pagarán un seis coma uno por ciento en su impuesto con datos de dos mil dieciséis de la Agencia Tributaria y las pymes las pequeñas y medianas un quince con cuatro pagaron más la recaudación de este impuesto fue de veintitrés mil millones de euros en dos mil diecisiete y los beneficios de las grandes empresas subieron un dieciocho

Voz 1727 13:46 le preguntaremos al presidente a partir de las nueve Nieves hasta luego

Voz 1468 13:49 hasta luego en cualquier caso incluso aunque el Gobierno

Voz 1727 13:52 hay Unidos Podemos llegaran a un acuerdo necesitarían de los votos de más grupos de los independentistas catalanes por ejemplo para aprobar esos presupuestos y hoy como apuntábamos en la portada el vicepresidente catalán Pere Aragones que es el líder en funciones de Esquerra avisa en una entrevista en El País de que con Junquera es en la cárcel ellos no van a apoyar las cuentas Aimar

Voz 0027 14:12 dice literalmente no tiene mucho sentido que por un lado celeste pidiendo a Esquerra que vote los Presupuestos por otros sea vale la presión de su líder Junqueras es un buen sitio para los presupuestos no puede ser un rebelde sino que tiene que pasarse treinta años en prisión y que propone aragonés pues lo dice muy explícitamente que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General cambien de criterio en el juicio a los presos independentistas dice aragonés el Gobierno puede jugar un papel clave porque tanto la Abogacía como la Fiscalía siguen su orientación

Voz 1727 14:41 también le vamos a preguntar a partir de las nueve el presidente del Gobierno opina de esta condición que le plantea Esquerra y que roza los márgenes de la ley porque sobre el papel al menos la fiscalías independiente no se debe al criterio del Gobierno las cuentas de Sánchez Pablo Casado diciendo que la ley de la memoria histórica es sectaria e innecesaria al día proponiendo una ley de Concord

Voz 12 15:02 una ley de concordia que reivindiquen la transición constitucional Ike derogue de facto la sectaria reescritura de la Historia que arroja paladas de rencor

Voz 1727 15:15 sobre la sociedad yo creía inocente de mí Manuel Jabois buenos días qué tal bueno

Voz 1027 15:20 no es que los españoles habíamos optado por la concordia

Voz 1727 15:22 este tiempo en el año setenta y siete y que ahora pues ahora lo que toca es rematar abrir los archivos del franquismo sacar a las víctimas a sus víctimas de la cuneta y sacar sobre todo al dictador del Valle de los Caídos

Voz 1389 15:33 corregir aquella primera concordia para hacerla aún más necesaria para que llegue a todas partes para que lleva todo el mundo fíjate por la concordia y libertad que se que se siga haciendo parte del Nuevo Partido Popular de Casado fomentando palabras bonitas para perpetuar errores en les estamos utilizando

Voz 13 15:49 con la vida para tratar de

Voz 1389 15:51 de regresar al año la ley del aborto estamos tratando de fomentar una concordia libertad para seguir perpetuando una injusticia como es la de la memoria histórica Cruise que yo leído estas esta mañana demasiado deba Ávila que se va a hacer una fundación que que esa fundación la va persiga

Voz 1727 16:06 desde el PP una nueva fundación una nueva función el PP

Voz 1389 16:08 Fundación por la concordia y libertad la va a presidir Adolfo Suárez Illana que es la misma Concorde que será preside prácticamente pero ser Suárez Illana dijo algo que sólo encontré el diario de la quema ha gustado muchísimo no se trata de repetir lo que hicieron otros grandes hombres y mujeres como mi padre o Santa Teresa

Voz 1727 16:25 no vamos a repetir eso me encanta ya a la vuelta de vacaciones es dura para todos también para el PP por lo que vemos pero pocos tienen un panorama laboral más peliagudo Jabois que los una buceadores del Gobierno del PSOE has escuchado las condiciones de Podemos lo que dice Pere Aragones

Voz 1389 16:40 bueno pero es son las circunstancias en las que han llegado también el Partido Socialista el poder si esta es la democracia defiende que haya llegado el poder ejercer todos los

Voz 1727 16:49 carísimos parlamentarios disponibles

Voz 1389 16:51 puesto a lo que tiene que hacer es llegar a consensos y tratar de gobernar para que tener mayorías mínimas o o los asuntos absolutas para poder sacarlo adelante pero esto es la esto es el juego no no y no lo consideró negativo vamos DC se puede colapsar en algún momento pero me parece que el hecho de tener que dialogar dialogar además con partidos que tengan posturas muy enfrentadas me pareció bastante positivo muy saludable además

Voz 1727 17:12 mientras el Gobierno central sondea sus opciones todas estas que ahora describía Jabois en Andalucía Susana Díaz valora hasta qué punto le favorece un adelanto electoral y cuando sobre todo cuando es la primera cita en teoría en el calendario las autonómicas en esa comunidad están previstas oficialmente para marzo tiene margen para celebrar las hasta marzo pero casi todo el mundo da por hecho que Díaz va a adelantar la convocatoria a lo largo de este fin de semana a PSOE y Ciudadanos han escenificado el primer acto de su ruptura

Voz 14 17:43 la señora Susana quiere que se apruebe en los próximos presupuestos el día tiene que eliminar los aforamientos

Voz 15 17:50 parece que Ciudadanos ha necesitado refuerzos en Andalucía pero yo creo que los ciudadanos mal van a entender que precisamente por cálculos electorales pues se ponga en cuestión por ejemplo la negociación de un presupuesto

Voz 1727 18:03 bueno pues a pesar de este cruce de reproches entre el partido de gobierno y el partido que le apoya en el Parlamento Diego Suárez buenos días

Voz 1259 18:10 buenos días Pepa me cuentas que el anuncio

Voz 1727 18:13 de convocatoria de elecciones no parece inminente no

Voz 0502 18:16 tiene Susana Díaz una decisión tomada sobre un posible adelanto que hasta ahora todos daban por hecho menos ella lo único que sí tiene claro la presidenta es que las andaluza no coincidirán con las generales que su campaña electoral cuando toque tendrá un exclusivo acento andaluz Díaz ahora mismo lo tiene todo a favor para el adelanto los sondeos le dan la victoria y convocarlas ahora alejaría a las urnas de la sentencia del caso ERE pero la posibilidad de que un agravamiento de la situación en Cataluña intoxico en la campaña electoral andaluza pesa mucho ejerce de freno para disolver ya el Parlamento de Andalucía aún hay margen para adelantar las a noviembre pero a día de hoy Pepa la única

Voz 16 18:50 decisión que sí tiene ya tomada Susana Díaz es que las elecciones andaluzas y las generales se harán por separado

Voz 1727 18:56 gracias Diego hoy el gol por la escuadra ese gol por la escuadra que dice la ministra de Trabajo que le metieron al registrar el llamado sindicato de trabajadoras del sexo está sacando a la luz diferencias dentro de del Ministerio por lo menos no sabemos y sobre el resto del Gobierno a propósito de la prostitución el diario Público ha rescatado un artículo que firmó hace tres años la que es actual secretaria de Estado de Empleo Yolanda Valdeolivas Un comunicado un artículo que firmaba mucha otra gente a favor de legalizar la prostitución como una actividad mercantil una cosa que choca frontalmente con la posición de la ministra Magdalena Valerio que es la que hablaba del gol por la escuadra de momento Jabois están decidiendo cómo pueden revertir la creación de ese sindicato de trabajadoras del sexo

Voz 1389 19:44 no estamos en una época en la que nunca se cambie de opinión tan rápido porque los asuntos además son muchísimo más complejos que esto está pasando este Gobierno es choca frontalmente con la concepción de Gobierno feminista el hecho de que puede haber de que se pueda legalizar Constitución veremos a ver cómo

Voz 1727 19:59 o lo hacen son las ocho y veinte y las siete y veinte en Canarias

Voz 1727 20:34 muchas incógnitas por despejar sobre quiénes serán los que

Voz 1275 20:36 datos las candidatas y quiénes van a ir en las listas quedan nueve meses para esa cita electoral INI Carmena decidido Chiara ni el PP ha dado demasiadas pistas sobre si confiara en Ángel Garrido para encabezar el cartel a la comunidad jefe de contenidos de la Ser en Madrid Javier Casal buenos días

Voz 0867 20:52 buenos días Laura tras el curso más convulso llega el curso político más incierto en la Comunidad porque sólo la izquierda situados sus dos fichas sobre el tablero Gabilondo y rejón pero donde a pesar de las prisas que y la Puerta del Sol no parece que Pablo Casado vaya a decidir de manera inmediata el nombre de sus candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento casado evitará las agonías de Mariano Rajoy pero en Génova saben que en Madrid se juegan también una parte de las generales y que ahora mismo ni Garrido en y Almeida tienen fortalecido su perfil

Voz 1727 21:17 en el caso de Garrido recordemos además

Voz 0867 21:20 Aldo en el congreso del Partido Popular a Dolores de Cospedal en cuanto al Ayuntamiento Carmena se perfila como candidata pero está por ver junto a quién cuál es el mejor momento para anunciarlo Carmena siempre dijo no pero ni su proyecto para Madrid ha finalizado en la izquierda se puede permitir el lujo de

Voz 1727 21:35 prescindir de ella Carmena no garantiza la vida

Voz 0867 21:37 Soria pero cualquier otra alternativa puede convertir el ayuntamiento para la izquierda en Un sueño fugaz de cuatro años la presencia de Carmena marcará por tanto el resto de la partida hay también la elección de candidatos y un elemento más ajeno Madrid en la situación política nacional la luna de miel entre el PSOE y Podemos que ha permitido impulsar los presupuestos o la Operación Chamartín se puede ir al traste si las cuentas empiezan a no salir en el Congreso de los Diputados una crisis que podría pasarle factura al plan de entendimiento y de trabajo conjunto que propone Íñigo Errejón que Gabilondo también comparte un curso político por tanto con aroma electoral también con el polvo de las obras que quedan por inaugurar la de la Gran Vía estará lista en noviembre pero algunos colaboradores de Manuela Carmena temen que las restricciones al tráfico le puedan pasar factura en las urnas

Voz 1275 22:20 en el PSOE de Madrid se lo estamos contando esta mañana abogan por echar mano del Gobierno de Pedro Sánchez para buscar a su candidato o candidata para la capital la Dirección regional del Partido Socialista admite su preferencia por nombres como el del ministro Fernando Grande Marlaska o la ministra Dolores Delgado todo apunta que las primarias socialistas en Madrid van a trasladarse al mes de enero la Cadena Ser en Madrid estrena temporada también con nueva imagen con nuevas sintonías y La Ventana de Madrid arranca esta tarde a las siete y veinte con entrevista el presidente Ángel Garrido

Ayuntamiento de la capital y la comunidad inspeccionarán hoy el Real Museo de San Fernando que mantiene desde el sábado cinco salas cerradas por el impacto denuncian de las obras de Canalejas la institución denuncia grietas en una escultura y en las paredes el gobierno municipal dice que tomará las medidas oportunas subraya que las obras son una iniciativa privada

Voz 1275 23:56 unidad inspeccionarán hoy el Real Museo de San Fernando que mantiene desde el sábado cinco salas cerradas por el impacto denuncian de las obras de Canalejas la institución denuncia grietas en una escultura y en las paredes el gobierno municipal dice que tomará las medidas oportunas subraya que las obras son una iniciativa privada

Voz 19 24:10 las obras en Gran Vía avanza mejor de lo esperado podrían estar finalizadas el quince de noviembre el concejal de Urbanismo José Manuel Calvo dice que van por delante del calendario previsto por lo que los trabajos de ampliación de las aceras estarían acabados para la inauguración junto con el alumbrado de Navidad a finales de noviembre

Voz 1275 24:24 ni corridas encierros en Parra el Ayuntamiento no realizará finalmente ningún festejo taurino en las fiestas de la localidad aunque sí va a ceder la plaza de toros a las peñas para que celebren

Voz 1727 24:32 una capea que no tendrá ninguna subvención municipal

Voz 1275 24:37 en deportes la selección Española estrena curso en Las Rozas después de tres jornadas ligueras con resultado dispar en los equipos madrileños

Voz 1161 24:43 eh buenos en buenos días excelente para el Real Madrid que es líder junto al Barça medio para el Getafe que ocupa la novena plaza malo para el Atlético que es décimo con cuatro puntos en el pero arranque del choque con el Cholo y muy malo para Leganés con un punto el Rayo cuyo un equipo único equipo de la Primera División sin puntuar aunque con un partido menos así llegamos a este primer parón por la convocatoria de Luis Enrique a la que acuden hoy seis jugadores del Real Madrid Nacho Isco Asensio Carvajal Sergio Ramos y Ceballos tres del Atlético Saúl Diego Costa ir Rodrigo se caen con respecto al Mundial de Rusia Lucas Vázquez y Odriozola los blancos y Koke por los atléticos completada también la tercera jornada en Segunda el Rayo Majadahonda estrenó su casillero de victorias en Segunda con el cero uno en Tarragona al Nástic el Alcorcón es décimo segundo con cuatro puntos el Rayo Majadahonda sale del descenso y es décimo quinto con tres

Voz 1727 25:25 Mercedes Benz combate la filial

Voz 2 30:05 hoy por hoy

Voz 1727 30:07 bueno José Antonio Zarzalejos que alegría reencontrarte delantera de la Ser muy buenos días buenos días Pepa igualmente Antón Losada dos días hoy está aquí cerquita conmigo en la Moncloa has querido perder tal presidente del supuesto primera posición de sale firmes de firmes Mariola Urrea buenos días Pepa Asturias Zarzalejos que va a ser determinante para la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa para su continuidad su supervivencia como presidente del Gobierno en esta legislatura al menos conseguir aprobar el presupuesto o la evolución de la crisis catalana se que están relaciona

Voz 1027 30:45 dos pero qué pereza son cerezas de tal manera que si mejora el el clima político en Catalunya es muy probable que haya presupuesto si no lo hace no lo sabrá de tal manera que quizás los presupuestos como ya adelanta pero tiene Aragonés en en el diario El País pues parece que son los decisivo yo creo que son vasos comunicantes todo lo que mejore Catalunya abrirá más posibilidades a los presupuestos todo lo que en Catalunya digamos que oscurecer a la posibilidad de

Voz 1727 31:19 su mayor es su chantaje lo que plantea Pere Aragones en esa entrevista en El País que la Abogacía del Estado que la Fiscalía Oriente Oriente su posición en el proceso contra los líderes independentistas encarcelados creo que es un equívoco

Voz 1505 31:32 acción creo que es una mala interpretación de lo que deben ser unas negociaciones políticas y la situación procesal de quién está hoy privado de libertad o el transcurso y el éxito de un proceso penal debería quedar aparcado IU centrarse en los asuntos que preocupan particularmente a todos los ciudadanos que tiene que ver más con la definición de un proyecto de país en el que todos nos sintamos cómodos ir por supuesto también con la estabilidad de las cuentas que permiten el desarrollo de una legislatura eh que permitan unas

Voz 0199 32:09 políticas públicas que mejoren la vida de los ciudadanos Antón bueno que tomen ponerse en los zapatos del otro no hay que darse cuenta de que eh Esquerra Republicana el PDK puso Ramón responde tanto en la base electoral que le va a costar mucho trabajo entender que salga política pues llevo tuvo unos presupuestos sino a menos Alida judicial digna para las personas que ahora mismo están en la cárcel que es muy difícil hacer política cuando hay gente en la cárcel una cosa condiciona necesariamente a otra yo creo que lo que va a ser definitivo en esta legislatura para de verlo cuanto de esta legislatura es la capacidad de todos para hacer política porque el presupuesto es cuestión de dinero y los arregla todo una política es más difícil exige bastante más sentido común bastante más astucia que cuadrar unas joyas

Voz 1727 32:58 a eso vamos enseguida al margen de maniobra que tiene este Gobierno para hacer política el español que desde luego parece que tiene mucho más que el argentino porque el Gobierno de Argentina se dispone a intentar frenar hoy con recortes el desplome económico del país en torno a las tres de la tarde Aimar las tres de la tarde hora española el ministro de Hacienda de Madrid va a presentar un plan de ajuste para atajar el desplome del peso argentino

Voz 0027 33:26 sí yo también se espera un gesto político para acompañar esos recortes Macri pretende destituir a alrededor de diez ministros Brasil esta madrugada un enorme incendio ha calcinado el Museo Nacional en Río de Janeiro es un museo que contaba con doscientos años de historia

Voz 1027 33:39 albergaba unos veinte millones de piezas en su

Voz 0027 33:42 interioridades llamas lo han devorado prácticamente todo en España el Ministerio de Fomento se plantea ofrecer financiación pública para reformar pisos de bancos de fondos buitre a cambio de que estos los alquilen a precios por debajo del mercado lo publica hoy el diario El País y la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera se va a reunir hoy con representantes de Vestas la multinacional eólica que ha anunciado que cerrará su planta de León dejando en la calle a medio millar de trabajadores se va a China Vestas después de embolsarse cuantiosas ayudas públicas para la reindustrialización de la zona

Voz 1727 34:15 en una historia repetida con desgraciada frecuencia y atentos que tenemos noticias nosotros aquí en esta casa en este día de novedades esta sintonía sonará a esta hora que son las nueve menos veinticinco las ocho menos XXV en Canarias cada día para conocer la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 1259 34:38 es Pepa buenos días a todos el curso político se inicia acercado

Voz 1727 34:42 por las urnas en el horizonte próximo munición

Voz 1259 34:44 cuáles autonómicas y europeas en primavera andaluzas seguramente antes de Navidad y catalanas cualquiera sabe cuánto sin olvidar las generales el Gobierno sueña con llegar a la meta del dos mil veinte

Voz 3 34:55 pero eso sería un milagro como consecuencia

Voz 1259 34:58 ya con todos en campaña los partidos se lanzan a pregonar argumentos en iniciativas de digestión rápida de venta fácil que a la política de megáfono brocha gorda para la derecha la actual mayoría parlamentaria recuerda al Frente Popular para la cual mayoría parlamentaria Ciudadanos y el PP recuerdan al frente de juventudes para remate

Voz 0867 35:16 con enfrentamiento de locos Comisión de la Verdad frente

Voz 1259 35:19 la Comisión de la concordia las esperanzas son pequeñas las amenazas son grandes la principal Cataluña ningún gesto de apaciguamiento está apaciguando nada y mañana martes en el Teatro Nacional de Cataluña el president Torra hará el pregón del Festival de Otoño viada aniversario de uno de octubre juicios según el cual el independentismo que ya se ha apoderado de la calle aspira a dar un salto de gigante temporada de máxima polarización todo matiz será considerado alta traición hay que alinear

Voz 16 35:47 se las urnas acecha

Voz 1727 35:52 Nos hemos pasado meses pidiéndole a Rajoy reclamándole al presidente del Gobierno que hiciera política en Cataluña que no recurriera sólo a los tribunales pero ahora que Sánchez lo hace o intenta hacerlo por lo menos qué margen tiene en realidad Antón para seguir con la política de apaciguamiento si mañana comparece que se anticipa el el president Quim Torra puede incluso anunciar que en caso de que haya una sentencia condenatoria contra los políticos catalanes encarcelados él abriría las puertas de las prisiones

Voz 0199 36:24 bueno yo creo que el margen de para hacer política que tiene el presidente Pedro Sánchez depende estrictamente su capacidad para asumir riesgos y su propio coraje político un hacer política en este momento nuestra situación que como bien describía Iñaki hace unos dos nos hemos acostumbrado a una paralización extrema el conmigo o contra mí ha que hay que elegir un bando al que hay que posicionarse en un lado para que no nota acusen de equidistante lo primero hay que romper esa dinámica volver a a una realidad en un debate político en desean posible los matices donde sean posible los puntos de encuentro donde sea posible llegar a acuerdos y compromisos y donde se pueda ceder sincera acusado de traición policía sino tenemos todos es imposible hacer poles

Voz 1727 37:07 ya pero cómo se hace eso porque aunque llevamos ya hundió en pocos

Voz 0199 37:10 eh yo creo primero hace con coraje hijo el compromiso de hacer Luis II yo creo que aunque la situación políticas delicada de la situación parlamentaria es delicada yo sí creo que este Gobierno tiene margen yo creo que tiene un socio como es Podemos que pueda acompañarle en ese en ese camino y la asegura no una mayoría pero sí un grupo importante de diputados para gobernar yo creo que puede encontrar receptividad en una parte muy importante del independentismo que en este momento también tiene su propio debate vamos a ver cómo termina tiene el apoyo del nacionalismo vasco es decir yo creo que hay elementos para poder hacer lítica pero hacer política significa eso asumir el coste asumir el riesgo asumido el compromiso de volver a los matices a la negociación a la capacidad de llegar a acuerdos

Voz 1505 37:49 hay yo creo que una fecha que es el once de septiembre y otra que es el uno de octubre que están condicionando extremadamente la capacidad de maniobra del presidente Torra hiel está siervo de esas fechas del calendario y eso es lo que está haciendo calentar el ambiente necesita el president Torra eh para eh seguir legitimando el proceso político en el que está inmerso eh seguir contando con el apoyo de una parte importante de la ciudadanía Qatar catalana que puede estar deseosa de abrir vías de diálogo y abrir vías de encuentro ya está

Voz 1027 38:28 que no pase el once de septiembre y el uno dos

Voz 1505 38:31 tuve yo creo que el margen de hacer política es reducido el área pero lo Mariola quedará el juicio y la sentencia del juicio pero a mi me parece que esas fechas son clave para que el precio en Torra toma toma el pulso de con cuánto apoyo social cuenta todavía ir hasta que eso no se dilucide su margen de maniobra político él lo interpreta como reducido Aquila cuestiones el presidente Sánchez puede comprar ese tiempo todavía irá bueno pues esa es una de las preguntas que yo creo que está

Voz 1027 39:05 hombre enlaza con lo que dice Mariola los tiempos tiene tiempo el presidente del Gobierno para poder hacer esa política que Antón dice que es de coraje sí de buscar los matices yo creo que no es exactamente de coraje esa aritmética irá aritmética al presidente le falla le fallaba por los diecisiete votos independentistas que en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno Por otra parte de este tipo de cuestiones ya ha tomado posición en Bogotá el jueves pasado dijo oiga ustedes ya saben dónde lleva la unilateralidad donde lleva el desacato pues estaba diciendo llevar ciento cincuenta y cinco en escenario que no queremos contemplar pero que por primera vez en Europa ya sea ejecutado quiero decir no es lo más deseables ciento cincuenta y cinco pero el ciento cincuenta y cinco es una opción es una opción Si pese al esfuerzo que ha hecho el Gobierno por cambiar el chip cambiarlos criterios de comportamiento de actuación y de mirada sobre Catalunya respecto del Gobierno anterior tampoco en esta vez funcional es decir no se les puede decir en la primera página de un periódico cuando empieza el curso al presidente del Gobierno eh influya sobre la Abogacía del Estado y sobre todo no sólo a la Fiscalía General del Estado para que se arregle el proceso judicial no eso no es políticas de sus gastos

Voz 1727 40:29 la absoluta antes antes de la del

Voz 0199 40:31 aritmética hasta la política porque la política es la que explica

Voz 32 40:34 bueno las dos las dos cosas largos los que no se pueden

Voz 0199 40:37 qué política sin pisar Argi todos los días tenemos un drama todos los días tenemos una situación en la que hay que decir sí o no o hay que que o conmigo o contra mí

Voz 32 40:46 bueno hay que decir tenemos que independentista no lo hubiéramos conducirnos no todos tenemos que relajarnos

Voz 0199 40:52 es un poco todos y recuperar una manera de hacer política donde hay una fan

Voz 1027 40:57 Nos vinimos de vacaciones sino hay una parte

Voz 0199 41:00 que es puesta en escena ya de otra parte que es contenido real pues entonces yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que recuperar no podemos convertir todo todos los días ahora en un desafío un drama no tenemos que volver a entender que bueno hay una parte de

Voz 1027 41:14 pero no dura le dices diles dice lo a los políticos son son los que hacen el drama el drama diario que decir el señor Pere Aragones hoy nos monta un drama anómalo un auto de fe en primera página del pais

Voz 0199 41:28 es contribuyendo bastante al drama abrió no no no

Voz 1027 41:30 yo estoy contando lo que él llama el hombre claro me me paro

Voz 32 41:36 mire a un gobierno declaración in preludia la abogada

Voz 1027 41:39 sí sobre la Abogacía del Estado hizo la Fiscalía General del Estado me parece

Voz 32 41:43 bastante serio porque no lo hace todos los días sino de quién de pero los fiscales generales no vamos a ver la Fiscalía no está pendiente pero constaba viene prócer

Voz 1027 41:53 estos que son además procedimientos transparentes para cambiaron establecer instrucciones a través de misterio justicia ese es un procedimiento transparente

Voz 0199 42:02 me parecerá muy bien que la Fiscalía cambiara de criterio ya que no tiene ningún sentido ese es otro obrera

Voz 1727 42:08 el problema es de orden político en realidad porque la fiscalía podía perfectamente puede perfectamente cambiar de criterio en este asunto que es complejo que es muy novedoso y que por lo tanto puede modular suposición naturalmente que sí sólo faltaba el problema es que precisamente esta exigencia previa va a poner bajo sospecha por el quieres decisión que tome la Fiscalía Mariola eso por un lado

Voz 1505 42:30 aunque es verdad que la Fiscalía opera bajo el principio de Gérard feria guía eh eso no anula su independencia pero sí que está sometida al derecho y por supuesto tiene cierto margen de maniobra pero tampoco es serio con presidente del Gobierno responda de esa manera ante un titular como el que hoy eh y descubren desde Cataluña es decir y si resulta que lo que quieren algunos en Cataluña o lo que quieren algunos dentro del Gobierno de Cataluña es que se active el artículo ciento cincuenta

Voz 32 43:03 a exactas si no eso no es una era ya no es una mala observa CIS si de lo que se trata es no

Voz 1505 43:10 los dramas orinar análisis análisis

Voz 32 43:12 ni tampoco es caer en la ingenuidad

Voz 1505 43:15 no es que el paro es que el president el Gobierno de Cataluña hay algunos de las personas que le acompañan están mucho más limitados políticamente que lo que puede estar el presidente del Gobierno de la Nación ellos tienen menos margen para ceder probablemente que el que tiene España por España digo como proyecto de país no vaya a ser que esos titulares vayan encaminados a una reacción política que les resulte por

Voz 32 43:40 es sólo la pretensión sólo bajo

Voz 1505 43:44 la pretensión de que España no nos deja escaso límite para la libertad su proyecto independentista tenga algo de viabilidad

Voz 0199 43:52 eso sin ánimo de ser ingenuo pero tampoco maquiavélico hombre es razonable esperar que la actual líder de Esquerra Republicana pida que salga de la cárcel hombre sí descarado mínima que puede pedir es que la lo que dice hoy en el en el en la portada del país es lo que diría yo si fuera él qué podemos esperar a Esquerra Republicana

Voz 32 44:14 a veces es lo mínimo no digo pero no lo convirtamos estuvieron no puede hacerlo

Voz 0199 44:19 o público pide lo que tiene que pedirlo que sus bases y sus votantes y miles de catalanes esperan que pida a partir de ahí hacemos política bueno pero es si su interlocutor en esa entrevista es el presidente derogó

Voz 1727 44:30 pero sin duda estará centrado en esa es el presidente de La Caixa en la que estamos haciendo la tertulia va a estar en quince minutos al presidente del Gobierno en el que mañana más oportuna aparte del comienzo el curso político como los actores del curso político van sentando van escribiendo páginas de este guión la al que tiene que darle respuesta esta mañana Pedro Sánchez pues son es son las nueve menos cuarto las ocho menos cuarto en Canarias

Voz 1727 47:38 desde el Palacio de la Moncloa y con José Antonio Zarzalejos Mariola Urrea Antón Losada hoy reaparece por cierto Pablo Iglesias empezaremos a tener pistas sobre

Voz 0199 47:48 eh