Hoy por Hoy (03/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:06 Pedro Sánchez en la SER el presidente del Gobierno espera que los Presupuestos Generales estén aprobados a principios del próximo año Sánchez ha reconocido que el Gobierno sólo tiene un camino para poder ser viable la aprobación de estas cuentas públicas estos no son mis presupuestos con lo cual el Gobierno tiene en una una voluntad clara e inequívoca de presentar sus presupuestos a finales de noviembre ustedes se pueden poner en el escenario que quieran el Gobierno de España manifiesta su voluntad de que solamente tiene una opción es aprobar esos presupuestos sobre catalán Sonia Sánchez apela a la ley el diálogo para poder llegar a un entendimiento ha reconocido que está en juego la convivencia en esa comunidad ha recordado a Esquerra Republicana la necesidad de respetar la autonomía de la Fiscalía en relación con los ex dirigentes catalanes presos y considera que se debe llegar a una votación en referéndum para un mayor autogobierno para un nuevo Estatut pero no para la independencia amplía Carlos Cala

Voz 0325 00:55 Pero Sánchez insiste en su voluntad de diálogo para resolver una crisis que dice es política pero recuerda que debe respetar la legalidad y la autonomía del Poder Judicial y la Fiscalía el presidente ha dicho que el independentismo debe hacer autocrítica y respetar de verdad la voluntad de la sociedad catalana trascendiendo la dinámica de bloques

Voz 2 01:11 lo que está ahora mismo en juego en Cataluña unos la independencia es la convivencia minuto insto a al gobierno de la Generalitat de Cataluña a abrir un diálogo con la otra parte de catalanes y catalanas que no se sienten representados en muchas ocasiones cuando escuchan al presidente de la Generalitat decir que quiere obedecer a la voluntad del pueblo catalán

Voz 0325 01:29 la solución para Cataluña según Sánchez saldrá finalmente de una votación pero no por la independencia sino por un nuevo estadio

Cadena SER Madrid

Voz 0325 01:44 Pedro Sánchez asegura que no es normal que el Parlament permanezca cerrado a mediados de septiembre y añade que espera que el president Quim Torra acierte que muestre compromiso para poner fin al enfrentamiento entre cata

Voz 2 01:53 el mismo tiempo que Sánchez explicaba su proyecto para los próximos meses en Cataluña el presidente de esa comunidad Quim Torra ha insistido en que cree que tiene apoyo suficiente para seguir avanzando hacia la independencia aunque los partidos independentistas no lograron llegar al cincuenta por ciento en las últimas elecciones Torrente b3 yo Axel Consulting la mayoría social en aquel país suficiente

Voz 3 02:13 me niego a aceptar que no tengamos la mayoría social suficientes porque creo que el independentismo ahora mismo ocupa el espacio central del país tiene la mayoría social está movilizado está luchando por sus derechos yo estoy a su lado

Voz 2 02:25 yo estoy causó Gustav por lo demás seis personas entre ellas tres españolas han muerto en un accidente de tráfico en el norte de Tanzania el vehículo en el que viajaban que es una furgoneta en la que iban a realizar un safari por ese país Se estrellado contra un camión las tres fallecidas con nacionalidad española son tres mujeres de Málaga viajaban con ellas también un hombre italiano así como el conductor y el consumo y el cocinero ambos manzanos y la llegada de turistas de otros países a nuestro país bajó casi un cinco por ciento en el pasado mes de julio es el mayor descenso en ocho años marcado por los retrocesos en las llegadas de turistas del Reino Unido de Francia y de Alemania llegamos hacia las diez y tres tiempo La Ser para la información de su comunidad

Voz 1434 03:06 el curso escolar con menos profesores de los necesarios se lo venimos contando en la Cadena Ser en Madrid las clases en Infantil y Primaria empiezan el viernes pero la Consejería de Educación todavía no asignado las plazas vacantes información de Laura UTE

Voz 1275 03:18 la mayoría de docentes incorporan hoy a los centros pero las plantillas no se van a cubrir hasta el veinte de septiembre es el plazo que se ha dado la Consejería de Educación para terminar de cerrar huecos en todas las aulas así que el viernes muchos niños volverán a clase todavía sin tutor Laura liberales de la Asamblea de docentes interinos de Madrid

Voz 6 03:33 esto va da lugar a un inicio de curso pues caótico una ahí actuarían una obra de teatro saldrían la televisión la radio sin habérselo preparado a los docentes que empieza más tarde que su alumnado les toca llegar al aula sin nada preparado

Voz 1275 03:47 en una primera convocatoria este jueves para asignar vacantes a interinos los primeros como pronto según incorporará a clase el lunes Olmert Marte

Voz 1 03:53 ya a partir de hoy se van a llevar a cabo las inspecciones

Voz 1434 03:56 ayuntamiento de Madrid y de la comunidad en la Academia de Bellas Artes de San Fernando para determinar si el origen de las grietas que han aparecido en algunas de las salas sino una escultura está en las obras del complejo de Canalejas cinco salas permanecen cerradas José Manuel Calvo delegado de Urbanismo en declaraciones a la SER

Voz 7 04:12 se haremos las especies que sean oportunas para poder verificar las causas de esos problemas ha surgido ir desde luego tratar de fin de resolverlos y sobre todo los que no vayan a más Se trata de afecciones vinculadas a la a la de Canalejas que hay que recordar que no deja de ser una estación privado en particular

Voz 1434 04:28 mejoran los datos del turismo el pasado mes de julio en la Comunidad de Madrid recibió seiscientos dieciocho mil quinientos turistas un seis con siete por ciento más que un año antes según el Instituto Nacional de Estadística en el acumulado del año entre enero y julio

Voz 8 04:42 visitarán más de cuatro millones de personas un cinco

Voz 1434 04:45 en más que en el mismo periodo de dos mil diecisiete tenemos veinticuatro grados ahora mismo en el centro de la capital bajan las temperaturas máximas no se descarta algún chubasco esta tarde en la sierras

Voz 1995 05:22 buenos días hemos vuelto déjeme saludarles Novés más bienvenidos a esta segunda parte de Hoy por hoy a esta hora a las diez y cinco minutos todavía una hora menos en Canarias ya conoce usted es lo que pasa ahora trataremos de conocer lo que nos pasa ha sido un verano largo no les quiero engañar no sería propio de nosotros ha sido un buen verano decía Serrat que la horizontalidad Si el estado natural del hombre en fin sobre lo horizontal podría yo dar una conferencia a estas alturas verán comenzamos nuestro segundo año la Cadena Ser y lo hacemos con muchísima ilusión no es que les haya echado de menos es que ha sido complicada van a creer pero estaba sentado en la arena y estaba muy bien este verano no ha hecho mucho calor en la playa ya saben ustedes las olas porque no se porque pero de repente algo hacía que implica vez empezarán a bullir noticias temas Los manteros el Valle de los Caídos no ya como una fuerza superior yo seguía que volviera a pensar en la sociedad española en la política y les confieso que pasado todo el verano preguntándome si acaso no existe el momento más estúpido de nuestra Historia pudiera ser cree todo lo que generaciones y generaciones de españoles han vivido durante siglos Nos haya tocado precisamente a nosotros vivir los tiempos más idiotas que yo quiero ver la parte positiva pero cargo empiezas a escuchar las noticias es muy complicado la clase política de nuestro país podría representar lo mejor de nuestra historia nunca antes los líderes políticos España ha mostrado tener tanta higiene bucal y estudios superiores porque entonces no utilizan los conocimientos que tienen para mejorar la vida de la gente a veces lo son conscientes de lo extremadamente importantes que son pero no sólo yo José aquí hasta hace diez o quince años la sociedad a los medios de comunicación los artistas peleaban por transformar la vida de este país donde están ahora por parte de ellos dejaron de ser influyentes para dedicar sea el negocio del entretenimiento y la decoración pero él estaba yo en la playa

Voz 5 07:36 los niños seguían jugando

Voz 1995 07:39 sonido constituyó despertó mi atención se trataba de la noticia que resume a mi juicio los tiempos que nos ha tocado vivir la noticia del verano aeropuerto de Berlín vio cerrar una de sus terminales porque alguien

Voz 5 07:54 confundió un consolador con una bomba

Voz 1995 07:57 así es certidumbre en este aeropuerto de Berlín

Voz 9 08:01 cojo un vibrador con una granada de mano eh

Voz 1995 08:07 reconoce a alguno de ustedes ese sonido las declaraciones del pasajero tiene su miga verán en el control de seguridad policía retuvo al pasajero le pidió que se identificara le apuntó con su arma el policía al pasajero no el pan ya saben a continuación fue conducido otro espacio de la terminal donde ya en presencia de los artificieros se procedió a inspeccionar su equipaje tras sesenta tensos minutos después de haber evacuado la terminal todo se arregló ya que lo que creían que era una granada de mano en realidad un vibrador que mi novio habíamos comprado la semana anterior no no yo el pasajero apunten una más a la lista de cosas con las que no se debe viajar líquidos tijeras con solares estaría es más profunda de lo que parece porque el libro Ador es según los peores el estricto sexto electrodoméstico Nico en aparecer en nuestras vidas Se venden comercialmente vibradores desde el año mil novecientos dos ni más ni menos que cuatro años antes de las primeras emisiones de radio se lo que oyen el ser humano buscó antes el placer que la información prioridades deben saber es lo que buscan emociones fuertes se han comprado el electrodoméstico equivocada tenemos una temporada por delante para sacarles de su error yo por mi parte lo más que puedo hacer es poner la voz muy grave si ustedes son capaces de sentarse encima de la altavoz no resume acaso esta noticia lo mejor y lo peor de lo que somos capaces es todo muy complica pero esta vez sí este año venimos preparadas este año hemos decidido buscar la lucidez en contra de equilibrio este año nuestro compromiso ampliar su mente

Voz 10 09:51 setenta muscular a alguien que sí sabe

Voz 1995 09:54 alguien con la experiencia el conocimiento y la sabiduría es como nuestro Morgan Freeman es el Dios es la gasolina muy cara es el jefe es el redentor nombre que a pesar de su innegable atractivo ha sabido construir una carrera en base a su criterio

Voz 10 10:10 si estás ahí manifiesta T P

Voz 1995 10:17 hasta ahí Pepe estás ahí bueno tengo que decir que si me pagas en función de lo que acaba es decir mejor PP yo necesito tu tu conocimiento necesita una guía es muy difícil yo reconozco que este programa es una mochila muy pesada tú alguna vez has viajado con un vibrador

Voz 1728 10:37 sí tres en condición de especialista en vibradores genera

Voz 1995 10:42 no es has comprado miuras qué tengo que decirlo aquí

Voz 9 10:48 pues no no me los han regalado

Voz 1728 10:52 tú sabes que los que trabajamos aquí en los medios

Voz 1995 10:54 siempre es bueno e a Siria no te regalan vibrado debilidad desconectados ya rotos Sepe Navarro ha roto el nada esto la tenemos más la verdad es que el el vibrador Tomás contestes pero en esta condición que le hayan llamado vibrador

Voz 1728 11:13 por una razón muy sencilla porque lo de consolador es realmente triste llamarle consolador algo que sirve para dar

Voz 1995 11:19 alegría hogar por felicidad me parece realmente por felicidad es si sus paseos la felicidad se quede diré

Voz 1728 11:30 no vale tú dirías que eh

Voz 1995 11:32 además tú viajas mucho tendrías que nunca ha sido tan fácil viajar tan mal porque lo que le pasa a este hombre en el aeropuerto demuestra lo difícil que es viajar no

Voz 1728 11:42 lo demuestra muy hice muestra muchas cosas demuestra muchas cosas

Voz 1995 11:46 según ella por de artificieros estribillero por Dios que alguien le explique algo que que que será de su vida sexual a partir de ese día se queda difícil antes pero tú crees que diríamos que nos trataran de la misma manera que no está también aeropuerto no sea al subir en autobús al entrar en el banco la pérdida total de ayer volvieron millones de españoles a a sus casas muchas otras están hoy empezando sus vacaciones felicidad de suerte a todos ellos el Twizy permitiría hemos que nuestra TRAM como no está tener en aeropuerto en cualquier otro lugar

Voz 1728 12:19 es verdad por tu llegas con una resignación vestido con una resignación asumiendo pues un sinfín de de situaciones que otros en otro lugar no no asumiría el trato sobre todo y compañías hay compañías que si te tratan muy mal no por qué que el el aeropuerto al fin y al cabo el aeropuerto perdemos a parte de de una cierta no sé si dignidad pero sí personalidad perdemos también mucho tiempo lo los aeropuertos son como los cementerios el tiempo cuentas horas te pasa nadie te compensa absolutamente de nada estás en un puerto gracias a Dios pues se deberá debatir es Internet entretienes pero el llagas con la idea de que me da igual no se llegas ya miras con resignación ver qué vas a tardaron una hora dos horas tres cuartos de hora es más cuando tan sólo una hora de retraso

Voz 1995 13:07 parece que que no está mal ese vereda las frases sólo tiene una hora que traductor yo recuerdo una vez viajaba desde Nueva York a Madrid viajaba comparan entonces sería hubo ya había o un poco no quiero a ver que esto va bien por el tema de la sabiduría sean Arriero para puede que cerrar hace veinte años la compañía o más más más entonces son muchas las periodicidad aérea el caso es que eh

Voz 1728 13:35 Nos ya había overbooking entonces aparece la Zapata dice vamos a ver pero

Voz 1995 13:38 perdona perdona que interrumpa esta bellísima anécdota overbooking vende más billete

Voz 1728 13:44 algo incomprensible forma parte de lo que de lo que tú acabas de decir eso cómo se hace eso pero bueno estar en la de pana paran llega llega y me dice Edith comentan bueno hay overbooking en aquellas personas que quieran utilizar otro viaje no coger este este avión les regalamos una vuelta al mundo entonces allí mismo regalaron unos billetes que durante un año tu podrías utilizar para dar una vuelta al mundo al menos hay una compensación una consideración con él

Voz 1995 14:14 con el viajero cosa que que aquí

Voz 1728 14:16 no no no ocurre yo no eso no ha pasado nunca así como compañía

Voz 1995 14:21 quebró que hago naturalmente Tommy vino porque no pudo utilizar algún vale una última cuestión estará tasado también a los oyentes

Voz 1728 14:29 la Cadena SER para ti cuando se acaba el verano bueno ha sido verano este Margarida el verano yo creo que se acabó cuando ya los niños vuelven al colegio cuando te reintegros el año realmente empieza creo que ahora no ahora es cuando realmente empieza al año en los planes a reestructurar las cosas parece que todo empiece pero lo que hace realmente es saltar saltar un lapsus de tiempo que es verdad se cierra absolutamente todo en agosto cierto

Voz 1995 14:59 absorto absolutamente todo parece que que

Voz 1728 15:02 te relajan de las deudas que tiene es de los problemas judiciales que tienes de diecisiete

Voz 1995 15:07 la habrá estoy hablando de otra persona bueno son las diez y quince minutos una hora menos en Canarias en unos minutos a las once de la mañana cinco minutos todas las estrellas de la cadena ser Pepa Bueno Carlos Francino Angels todos el pino todos van a asistir a la presentación de esta gran temporada hoy empezamos convivir como tú bien dices pero empezamos un nuevo año es verdad que los años ya han arrancan en diciembre de forma natural lo hacen en el mes de septiembre en pocos días los niños ya están en el cole y eso ya habla de normalidad absoluta en unos minutos la temporada comenzamos a nueva temporada la Cadena SER hasta entonces

Voz 4 15:38 mira aquí con Pepe no

Voz 9 15:44 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1728 19:10 en caminos que no tengan vuelto como esto en relación ahora con la con la de

Voz 1995 19:14 visión perfecta tú este eh

Voz 1728 19:16 con muy poca y acostumbrando lo que hacen mis hijos visión Nobel la televisión se acercan las plataformas tanto todavía o el tiempo que se

Voz 1995 19:24 les deja con el con el con el móvil

Voz 1728 19:28 eh viendo lo que les interesa no nos acercan hay uno de ellos el que tiene diecisiete años en que no que la televisión para nada no utiliza el aparato el aparato el me refiero estamos dando ya otro tema que no hemos iniciado el programa no utiliza el aparato no sé si si

Voz 1995 19:45 sí sí he utilizado SES no barato sino no qué pena algo debería diecisiete años todavía me dejaré creemos que algo hemos nosotros las bicis de años tú crees tú crees

Voz 1728 20:00 bueno la verdad es que no había no había tanto conocimiento con el aparato que ahora utilizando que es justamente ahora para tratar de teléfono fueron del escalafón para vale yo hablaba

Voz 1995 20:10 Televisión utiliza el televisor como tal como aparatos simplemente como reproductor de cosas utiliza la tele para algo o al teléfono

Voz 1728 20:16 hable a conectarse con alguna plataforma para conectarla algún juego para cero algunas historias eso pero seguir una programación no les interesa absolutamente nada los dibujos animados los pequeños ven los dibujos animados yo veo a los partidos de fútbol y algún informativo al que llega siempre el informativo tarde porque ya te ha informado a través de los medios de la red

Voz 1995 20:38 a me gustaría que escuchará un sonido el sonido de un reportaje de investigación de sin filtros no es por lo que crees yo te voy a poner el sonido ya te he visto pon atención pero no es por lo que tutores Se trata de un visitante al Valle de los Caídos ágil hace un par de preguntas existo que no es por lo que tu dices por lo que pongo esto escucha con atención que está enterrado Francisco Franco oí sobretodo José Antonio se emociona entonces es simbólico más que nada que soy catalán y nos han abandonado qué es lo que te llama la atención de lo que vamos de escuchar música qué listo derepente tú te das cuenta que hemos convertido a la realidad de la televisión convierte la realidad en un espectáculo un thriller una película de acción en en en algo que no es verdad por lo que sea y ya son otros motivos de los que no vamos a hablar aquí bastantes habló ayer durante todo este mes es la

Voz 1728 21:57 sí sí sí la música es la calidad de la atención a lo que ese hombre está está diciendo se dramatiza a través de ahí pero está seguro que esto no es un actor

Voz 1995 22:08 es un es un actor estoy segura lo parece pero no es un actor pero sobre eso hemos encontrado muchos ejemplos en la en la televisión por ejemplo escucha yo bueno en este caso mejor justificadamente escucha policías en acción así se llama realidad necesita de elementos de tensión y ficción para parecerse a las películas porque sino el de son unos policías que van a a una pelea escucha a la glam a la gran Gloria Serra

Voz 1 22:46 ahora se presume de gastar muy poco

Voz 5 22:53 cuanto menos mejor para estos jóvenes son el altavoz de un fenómeno que arrasa en tiempos de crisis la ropa barata

Voz 18 23:05 cinco hitos

Voz 1995 23:09 cincos Chaves que nervios cinco cómo acabará la cosa comprará pero le ponemos está todo sea programas por ejemplo

Voz 1728 23:18 Informe semanal

Voz 5 23:26 una tregua remarca

Voz 1995 23:27 el sector del taxi hasta septiembre el plazo dado a Fomento que se ha comprometido el Gobierno el taxi baja la banda ahora se hubiera a Robert De Niro diciendo

Voz 1728 23:41 yo toqué

Voz 1995 23:42 si es que hay una una especie de de a sintonía

Voz 1728 23:47 entre lo que se cuenta la música es realmente él le falta interesa lo que se está contando ya hay que reforzarlo con una música extemporánea es decir qué es lo que se quiere transmitir al fin y al cabo

Voz 1995 24:00 pues maestro de esto es nuestro querido Alberto Chicote

Voz 5 24:04 por hace no vómito de asco Otirio exhibiendo eso lo que Cierzo razonó que él el departamento el deliciosos aprendido ver bueno

Voz 1995 24:24 iba manitas con parece que flanquean de Tarantino si eso es algo que hubiese escrito Tarantino posiblemente mismo nosotros deberíamos hacerlo deberíamos hacer lo mismo pero yo creo que si el PP Bobby mira vamos a repetir el comienzo del programa tuvo alguna vez has viajado con un vibrador esto esto esto es no recuerdo perfectamente viajar con un vibrador

Voz 1728 24:50 claro como hubiese intentado es un buen compañero debía

Voz 1995 24:53 bueno son tiempos muy difíciles tiempos difíciles donde además hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice las últimas semanas contario con las protestas las amenazas a Rober Bodegas los límites del humor de más pero es muy difícil no levantar ampollas por eso yo está llamado mucho la atención una historia que tuvo lugar ayer has oído toda la polémica estos días sobre sobre lo que podemos no que puede hacernos gracia lo que no lograron vende lo que no ofenden las redes sociales además tú sabes que son tuviera un programa como el que hiciste con las redes sociales que tenemos ahora tuvieras podido trabajar con la libertad eh

Voz 1728 25:30 yo creo que sí yo creo que sí porque las redes sociales pudieran haberse utilizado también para para seguir haciendo broma yo creo que todo es susceptible de de llevar al humor suscribieron todo debe llevarse al humor a veces uno se pone metas perdón metas se pone barreras no quiere tocar ciertos aspectos por la sensible vida del entorno por ejemplo pues en un momento determinado pues no hablar de la Iglesia en un momento tenían a hablar de Dios yo recuerdo que yo creo que es la primera vez que se hizo una parodia sobre Franco lo hicimos nosotros en la mañana en Antena tres

Voz 1995 26:04 una parodia sobre Franco y sobre la reacción

Voz 1728 26:06 no no se enteró nadie porque Franco no estaba no no estaba en la calle entonces salía Carlos Iglesias salir vestido Francia queda inaugurado este pantano ir rápidamente de una había una banda

Voz 20 26:20 yo no veo

Voz 1728 26:22 Franco salía de la pantalla usado Clemente esa esa gilipollez que gente no no no estamos reacción pues escondía más con las cosas sexuales que no con con esos temas digamos que que segó pseudo políticos seus históricos

Voz 1995 26:38 sí bueno fíjate que estamos ahora en plena de plena actualidad bueno el caso es que no se seamos la atención que en este clima ayer el músico Serafín Zubiri realizase el pregón de la localidad de Elciego en la provincia de Álava

Voz 4 26:53 Serafín Zubiri muy buenos días saludos muy buenos días

Voz 1728 26:57 Serafín qué tal muy bien

Voz 4 27:00 encantado de saludarte y tengo que decir que que me parece un gran acierto por parte de la Cadena SER unir vuestras dos voces que en mi opinión son las voces más bonitas que que

Voz 1995 27:09 en el eh para voces ganaron dice que es mejor que las suyas no abono de este extraordinario eh vamos a centrar el tema es cierto pero vamos a adelantar el toro

Voz 4 27:23 la hablabais el sentido de que el sentido del humor es el mejor de los sentidos y es un indicador clarísimo de inteligencia en mi opinión no

Voz 1995 27:30 vale pero cuando recorremos a la gente porque están al cabo de la calle tú eres invidente cuando recibes y yo entonces ya entonces digo cuando recibes la propuesta de dar el pregón

Voz 21 27:42 en Elciego provincia de alarma

Voz 4 27:45 me encantó era era era edades pocas

Voz 1995 27:48 es que me falta por hacer yo ya tengo muchos años

Voz 4 27:50 no he tenido tiempo de hacer muchas cosas a lo largo de vivida de esas cosas que que que que yo tenía muchísimas ganas de hacer

Voz 1995 27:58 si quieres claro que tu presencia ahí aumentaba no no sé cómo cómo explicarlo estos tiempos tan políticamente correctos alguno se ha ofendido Thiago el mensaje ha llegado

Voz 4 28:08 no en absoluto todo lo contrario es más yo cuando lo haces te ni siquiera tampoco era consciente de la repercusión que iba a tener no a nivel mediático pero tampoco lo hice por eso evidentemente sino pulmón porque me apetecía me parecía muy simpático hace veinticinco años ya lo hizo mi víbora durar osea que no soy el primero del año

Voz 1995 28:28 el presidente entonces de la ONCE verdad

Voz 4 28:30 el resto resto o sea que en el Diego ya tienes

Voz 1995 28:33 sentido del humor desde hace tiempo

Voz 4 28:35 hombre muchísimo por cierto maravilloso al que recomiendo a todo el mundo que por favor si tienen la oportunidad de acudir pues vayan porque merecen mucho la pena sobre todo sus gentes bueno presupuestó el vino a los que nos gusta el vino es un paraíso

Voz 1995 28:49 no es nuestro caso eh nosotros verdad Pepe

Voz 22 28:51 incluso una boda alguna bota

Voz 1995 28:54 sí casi pero bueno como fue el pregón tarde cuéntanos cómo fue el pregón

Voz 4 28:59 bien bueno fe fe en que yo intenté ser breve un poco lo que sí que hice fue central un poco en en el en el mundo de la lo que yo llamo diversidad funcional a mí no me gusta nada las palabras discapacidad y minusvalía no yo creo que todos somos diversos y eso es lo que nos hace únicos de alguna manera intentar recalcar un poco eso no animar a las personas con algún tipo de dificultad añadida pues a que a que luche en a que trabajen con constancia con tenacidad y perseverancia para para para integrarse en la sociedad como unos más no y bueno pues dentro de poco pero luego pues eso lógicamente relacionada con con mi ceguera Icon el nombre de pueblo

Voz 1995 29:38 después de pregón todavía bien vendido y es en este momento estamos hablando de la corrección política obstruir sigue exactamente de lo que está bueno

Voz 4 29:56 que bueno me meto en poquito porque tengo mucho trabajo esta semana de para decantar y entonces pues son pocos pero pude pude disfrutar de

Voz 1995 30:05 pues celebramos tu sentido del humor celebramos que ayer Serafín Zubiri diera el pregón en el ciego Navratilova todas las del pueblo ya Serafín Zubiri Serafín un abrazo muy grande gracias

Voz 4 30:17 igualmente igualmente para nosotros era la que que vaya bien la temporada del poder

Voz 1995 30:20 bueno abrazado no sé no sé ya ya tú sabes gracias Serafín Zubiri seguimos diez y treinta minutos una hora menos en Canarias

Voz 23 30:38 con esa estrategia la Bella Inma

en la Cadena SER Hoy por hoy contó el carrito

Voz 1995 36:30 Toni Garrido diez y treinta y seis minutos una hora menos en Canarias recuerden que en apenas veinticinco minutos comienza la presentación de la nueva temporada de la Cadena SER estamos viendo pasaré a todo el mundo Berto eh hay parejas un poco extraña se hemos visto pasar no pasa nada ha Molés con Berto y me pregunto de qué están hablando valor lo Molés Berto no lo sé el caso es que seguimos todo el verano todo el verano Pepe me han hecho la misma bueno no ha hecho la pregunta doscientas veces no me han hecho nunca la pregunta quiénes el sueco oye sueco ese que lo que hace porque está ahí un sueco eres tú poniendo otra voz hay gente que cree que el sueco soy yo como hacía sarda que poniendo otra voz eh lento no es mi señor Casamayor no ha llegado el momento

Voz 21 37:22 que sepan la verdad

Voz 1995 37:27 hace casi tres décadas un orden persona uno de la cama descendiente directo de Odín procedente de una minúscula isla al norte del mar del Norte desembarcó en España traído por una charanga de San Fermín currículum que está tan blanco como un invierno en los fiordos pero a lo largo de décadas como alma errante ha acumulado suficientes historias y cicatrices para otra con garantías han puesto de torero o el estrella maldito con cocaína a día de hoy es una equilibrada combinación de vikingo Cowboy y Nazaret devoto de Rafael de Paula el Greco San Gines ya clonar probablemente ya saben ustedes de quién es el mejor amigo y ustedes se conoce como el sueco

Voz 36 38:12 con todos toro que te parecerá música que te buscado usted

Voz 5 38:16 a ver parece esto

Voz 36 38:19 bueno pues era esta extraña pareja extraña pero si yo creo que más que una persona no acostumbrado a que es difícil lo va a estas los

Voz 1995 38:30 en esa alegres van gabinete S

Voz 36 38:34 qué le alegres jovial el sueco la canción propia la situación hombre usted alegré de den que no va a creer

Voz 1995 38:43 eh y me han preguntado decenas de veces por este verano

Voz 36 38:48 yo la verdad que te Allegro porque porque ya no el por qué es España han allá por qué a Espanya yo me echaron después ya hilillos

Voz 8 38:59 de su trabajo en contra de una tierra prometida por otro

Voz 36 39:02 lado Caser que llegó a España en sueco empezó a vender muebles que extradición pasa que en su caso a los suyos esto es un esto así decir que el Brieva unos juntos

Voz 1995 39:14 dos años repitiéndose cada vez es más gracioso es funcionar porque me refiero a parte de su repertorio es como un medio no es serio porque ministra España te pues yo venía a España porque bueno pero no salí después

Voz 8 39:28 con con muy poca edad con una cierta edad de ir por ahí me fui bajando un poco pueblo mundo debiendo en distintos lugares pero lo lo extraño de España

Voz 36 39:37 Toni Pepe es que te este primer momento estéticas porque nunca sentí en casa Suecia

Voz 8 39:43 el contraste más grande creo en Europa entre Suecia esos países España en otros momentos sentí muy más o menos lo que se trataba la vida aquí una vida que para mí es maravilloso no comparado con otros países

Voz 1995 39:58 decía en mi adolescencia fue

Voz 36 40:01 por traumático porque yo vivía en Cataluña que es el la relación

Voz 1995 40:07 con con el mundo femenino

Voz 36 40:10 será un poco difícil sin embargo que la gente que profundidad de Suez todas tenían daba más facilidades para para la aproximación y para esas cosas estúpidas de de aplicaciones de electro

Voz 1728 40:23 domésticos como los caballos ya

Voz 36 40:26 sea el Tinder de la época la ha suela a la Costa Brava Calella Lloret de Mar Playa de Aro

Voz 1728 40:33 suecas cifra que aquí es muy recibe al Twente

Voz 1995 40:36 poco en España la sueca será muy bien recibidas como se cómo te recibiera nadie como sueco

Voz 8 40:41 bueno yo estoy todavía residen esperando que llega el mito erótico nórdico que éste se pone de moda no estoy estoy esperando estoy esperando llevo casi treinta años

Voz 36 40:50 cuando no ha llegado y me va a piano de creo si llega

Voz 1995 40:54 vale de cuando tú llegas a España hace ya unos años que es lo que más te llama la atención de de nuestro país

Voz 8 41:01 lo que más me llamaba la atención pues sinceramente la la manera de vivir la vida aquí la forma de ser de los españoles que era muy diferente a la vez tolerancia sensatamente gente no en nadie decía lo que tenía que hacer gente te dejaba vivir cambios ha cambiado España algo en ese sentido pero era es el sentido de de de libertad para mí repitió esa edad enmarañar aun buen puerto nota que aquí hay algo aquí Speer en otra manera obviamente en España de lo mismo problema comentó los sitios pero la manera de tratarlos es diferente se vive mejor aquí yo siguen pasando lo mismo

Voz 1995 41:40 pero lo has dicho que que que cambia hoy quien que ha cambiado es España la que tú aterrizó hace dos décadas pero que que año fue exactamente cuándo llegas

Voz 8 41:47 pues yo ochenta es siete bueno ya que viene a España desde pequeño a a vacaciones es otra cosa pero pero por decir algo llegar en serio en el ochenta y siete

Voz 1995 41:58 desde entonces qué notas que cambiar este país

Voz 8 42:02 yo creo que es como todos los países o India se parecen muchísimo uno al otro y hay mucha uniformidad que está llegando España también un un un poco o que España está resistiendo pero un poco con actitud ante la vida hay un tipo de pensamiento una manera de antes gente no criticaba tanto es una impresión una sensación quizá pero hoy en día en contra la gente está muy dispuesta ahora pueden critica

Voz 1995 42:29 hay gracias a tantos quizá quizá el doce no domina más el vídeo me notaba cuenta pero pues se grandes si no la crítica en España es algo muy nuestro obligar sobre todo por la espalda cómo se criticado tienen que ser es que sino no no escrito venga Ximenis un comentario mordaz la crítica se hace por la espalda como tiene que ser una cosa Cesc fue con España es muy fácil no sé

Voz 8 42:52 por qué no lo entiendo yo no lo he intentado nunca pero es subirnos a Suecia Gentes supone felicidad que bien Suecia porque yo no sé por qué cosa ambos

Voz 3 43:05 el de de eso pero bueno

Voz 1728 43:07 yo encantado que es así que obviamente son qué tal abiertas muchas vueltas

Voz 1995 43:11 hemos fijado muchas veces con con la radio y es verdad que incluso a día de hoy que viajamos con este problema llegamos a Agustín anda mira aún Soto tricolor la Liga como sí el herido a la cabra y la trompeta los frutos Garrigues vale como has visto desde la distancia porque nosotros somos muy europeos seis sufrimos de Erasmus más y más en gran parches se seremos un modelo social parecido en algunos casos como estaba ahora tu país

Voz 8 43:41 es una buena pregunta yo como yo vivo felizmente en el exilio pues voy bastante poco salda una vez al año Asín me acerco El País ciento si yo como muchos empiezo a ver un poco los periódicos titulares más que otra cosa pero es otro país Fillon así una Suecia

Voz 36 44:01 M T P de en blanco negro blanco y negro este verano me fui a un festival

Voz 1995 44:05 así está el dato hasta este señor estamos hace poco te Gotemburgo y Festival el festival acababa el festival veinte bandas en los Arctic Monkeys bandas bonito Dimas el Rivière bueno el festival

Voz 36 44:22 acababa a las diez de la noche

Voz 1995 44:24 Díez que que en España existen no ha empezado el festival no la gente bueno pues el festival el más conocido de Suecia el Weiss está hoy Wei Wei Quest acaba a las diez están echando a todo el mundo fuera para

Voz 36 44:39 él

escuchas las ir rápido en tu móvil Tablet y en tu ordenador

en la Cadena SER Hoy por hoy con todo el carrito

Voz 1995 49:55 aquí seguimos en unos minutos comienza la presentación de la temporada de la Cadena SER pero antes sí debemos hablar hay que decirlo debemos alarde el mayor engaño colectivo de la historia de este país sólo por detrás de derecha izquierda no son lo mismo y todos somos iguales ante la ley esto Tom como sólo quizá no tú que contaban eso que después de de comer hay que esperar dos horas antes a mí me dejen tres tres hombres dada a la orilla de la playa lentitud que es quería y me querían pero pero te decían que había que esperar no no al revés me querían más años porque me protegía más visto desde sería hundido de las miras un tema también ahora interesante que quieren más pero a ti te contaban entonces y no te podías bañar porque se cortaba la digestión eh tres horas terminal a España más idiota definitivamente me querían basado Cabanas luego comerla así pero Junot es un tema este tema parece muy banal pero no lo es se demuestra que este país a la obra música este música mi me lleva mi madre me metería tres horas esperando Pepe a noveles así que que que que uno no exterior queman a pesar de Fernando Fabiani es médico ha trabajado en urgencias hospitalarias hospitalarias durante veinticinco años acumula ya un acervo de tonadas humanas muy notables que ustedes pueden consultar además en su caminar canal en Youtube el dos de sus libros ya publicados vengo solicita Ibeas de urgencias los por Aira Fernando muy buenos días hola buenos días estamos ante uno de los mayores engaños colectivos de la historia de este país

Voz 3 51:50 hemos sido engañado como diríamos ahora efectivamente hemos sido engañados seguramente con buena voluntad lo que pasa es que sí es cierto que lo escuchaba debatir sobre si dos o tres hora esto depende de la cantidad de siesta que se pliega a tu padre

Voz 1995 52:03 noches y de donde era andaluces Grieg vamos al extremo

Voz 3 52:09 necesariamente a las siete tiene prolonga porque el fresquito empieza

Voz 1995 52:12 a las ocho y cuarto cuando llega no y en caso de Díez nos damos la imagen vale pero yo fíjate que que lo sé digo mira sé que esto es un engaño pero por si acaso no con los motivos que creéis vosotros no yo a mis hijos y les dejo

Voz 3 52:29 sí

Voz 1995 52:30 meterse en el agua otras dos horitas esté engaños Se se perpetúa

Voz 3 52:34 bueno cómodas las supersticiones no tu dice bueno pero por si acaso no había pasa por debajo de la escalera no yo sé que no va a pasar nada pero por si acaso no me gustaría cruzar gato pues por si acaso tiene este por si acaso a veces estamos que no paramos lo que sí ocurre con esto grande mito bueno primero dejémoslo claro

Voz 1728 52:50 cargar la digestión no se corta

Voz 3 52:52 no se corta la digestión no una mayonesa la digestión se corta ahora lo que tenemos que aclarar es qué hay detrás porque estas cosas suelen llevar algo detrás no que hemos malinterpretado históricamente habrá una cosa que se llama Hydro ocupación que la verdad que la palabra claro

Voz 1995 53:08 Liza válido locución grave un niño en el agua Raquel Pedro Jutta claro pero sí que da miedo verdad

Voz 3 53:16 no es todo tiene que ser malo huele drogadicción habla del contraste brusco de temperatura es decir

Voz 1995 53:21 es una persona no ha comido nada pero

Voz 3 53:24 viene de correr cuatro horas por el paseo marítimo a cuarenta y cinco grados y se tira de cabeza a un mar helado le puede dar la misma hidratación es decir de lo que estamos hablando el peligro es el cambio brusco de temperatura

Voz 1728 53:37 te da una cocción una Jiloca

Voz 3 53:40 es casi reacción pero de cabeza a pie un edredón completa que es lo que ocurre cuando un ha hecho una comida muy copiosa muy abundante es verdad que para el tema es regular la temperatura el cuerpo le cuesta más trabajo y en ese contexto si hay un cambio brusco de temperatura evidentemente puedo tener riesgo no de que se corte la digestión que no se va a cortar pero es verdad que los cambio brusco pueden dar más sensación de desvanecimiento incluso de mareo que si me ocurren el agua pues puede tener consecuencias graves heridas

Voz 1728 54:05 tiene de algo después de comer un chuletón no se debe hacer deporte salieron que el cuerpo necesito su descanso para luego poner que aunque tú quieras hacer deporte que te aprietas un tu letón en condiciones yo no corre la banda es incapaz de correr ya no sé si por eso te digo claro lo que ocurre es que maravilloso porque